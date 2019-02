Hora 14 (15/02/2019)

Voz 0861 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes la campaña electoral ya está en marcha ese seguro definitivo oficial Pedro Sánchez opta por adelantar las generales y celebrar las un mes antes de las autonómicas y municipales de mayo les anuncio

Voz 1722 00:35 que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día veintiocho de abril acertaron

Voz 1018 00:52 tanto quienes apostaban por esa fecha por el veintiocho de abril después de una larga intervención de casi veinte minutos el presidente anunció esa decisión que obligará a disolver formalmente las actuales Cortes el cinco de marzo por el camino Sánchez acusó a la oposición de actuar con deslealtad al Estado defendió la validez de los proyectos políticos que no pudo sacar adelante como la derogación parcial de la reforma laboral la eutanasia el voto rogado o la brecha salarial y que sin duda serán parte del núcleo duro de la próxima campaña socialista legalmente nada impedía que intentase aguanta de Moncloa pero sin presupuestos era casi un brindis al sol y así lo reconocía

Voz 1722 01:27 les espera el Gobierno pues que Gobierno tome decisiones que han supuesto inciso presupuestos pues no encuentran el apoyo parlamentario pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permitan sacar adelante tantas urgencias sociales que durante siete años has sido postergadas llama m clásico pero siempre supuestos uno no puede gobernar

Voz 1018 01:49 sin perder ni un minuto PP Podemos y Ciudadanos cruzaron también sus primeros mensajes pensando ya directamente en las urnas Pablo Casado Irene Montero D'Rivera

Voz 4 01:57 sino hubiera sido por nosotros esos presupuestos hubieran tenido la contrapartida de la autodeterminación en Cataluña por dato nada deslealtad la deslealtad ha sido del Partido Socialista de Sánchez con el pueblo español creo que todo el mundo sabe que Pablo eh

Voz 0814 02:12 ese es el único líder al que no le van a temblar las piernas sobretodo si el objetivo es hacer políticas que mejoren la vida de la gente y que suponen cuestionar los privilegios de las personas más poderosas de de este país

Voz 0040 02:23 señor Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición y por tanto tenemos que construir una mayoría alternativa porque estoy convencido que Sánchez desde la presidencia del Gobierno nunca va a rectificar y por eso digo que para que no se reedita Un franco necesitamos muchos votos

Voz 1018 02:37 los independentistas catalanes no acaban de ponerse de acuerdo sobre las responsabilidades en el fracaso de la negociación de los presupuestos para la portavoz del guber sarta di todo lo malo pasa por Madrid para Carles Campuzano que es el portavoz del PP en el Congreso y que estuvo en SER Cataluña con Cuní ellos podrían haber hecho mejor las cosas

Voz 5 02:52 de haber estabilidad no puede haber eh gobernabilidad en España mientras se siga gobernando de espaldas a Cataluña mientras se siga ignorando a que hay un problema político a resolver

Voz 1621 03:03 yo me he quedado recta que te digo creo que en el reto que tenemos por delante tenemos que aspirar a ser útiles como nunca a esforzarnos mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora empezar Hora catorce

Voz 1018 03:14 pero tenemos también la segunda parte del Consejo de Ministros segundo consejo de este viernes con la presentación del proyecto para derogar la Lomce la ley Wert que evidentemente tendrán muy poco recorrido parlamentario

Voz 7 03:24 proyecto de ley muy enriquecido por la comunidad educativa muy respaldada es imprescindible modificar la legislación educativa española deroga la Lomce eh cuando sea aprobada obviamente derogará la ley pero el objetivo es mejorar el sistema educativo español

Voz 1018 03:45 es Isabel Celaá la ministra de Educación y a la vez portavoz y Dolores Delgado que es la titular de Justicia que está explicando el último trámite el acuerdo para sacar a Franco del Valle de los Caídos siempre que la familia naturalmente no consiga bloquearlo

Voz 0506 03:57 hemos culminado un procedimiento administrativo con todas las garantías para exhumar a Franco aquí hemos acordado otorgar un plazo de quince días a en este caso la familia para que informen o comuniquen dónde procede las inhumación una vez sean exhumados eso sí con una salvedad o con una excepción que es la catedral de la Almudena

Voz 1018 04:24 esta está la voz del Cardenal Luigi Ventura nuncio del Vaticano en Francia

Voz 3 04:29 de esa

Voz 1018 04:31 una delicia en la que habla de Dios de la fragilidad de los hombres bueno pues hoy hemos sabido que la Fiscalía al está investigando por una supuesta agresión sexual contra un trabajador del Ayuntamiento de París cometido durante la última recepción al cuerpo diplomático acreditado en la capital francesa

Voz 0824 04:48 a pende además el embajador de Francia en Italia ha llamado a consultas vuelve este viernes a Roma se pone así fin a la crisis diplomática que desencadenó la reunión del vicepresidente ministro el vice primer ministro italiano Lippi de mayo con un grupo de chalecos amarillos un encuentro que Francia tachó de inaceptable según fuentes de la Casa Blanca citadas por la CNN hola ABC Donald Trump anunciará hoy una partida de ocho mil millones de euros para construir el muro con México que obtendrá la declaración del estado de emergencia y órdenes ejecutivas los demócratas estudian llevar al presidente a la justicia

Voz 1018 05:17 Musa de poder dos y casi seis minutos

Voz 6 05:25 hora catorce

Voz 8 05:25 Driss Cristina Machado buenas tardes por primera vez uno de los implicados en el caso Máster denuncia presiones directas de la Comunidad de Madrid in no es cualquier implicado lo ha dicho ante la comisión de investigación de la Asamblea el entonces director del departamento de Derecho Público de la Carlos III Enrique Álvarez

Voz 1018 05:43 cuando

Voz 9 05:44 el único raras el no haberme sabido sustraer los días veinte y veintiuno de marzo del dos mil dieciocho a las fuertes presiones del Rectorado Universidad de la Comunidad de Madrid Álvarez

Voz 0177 06:14 diga exactamente ocho meses tarde porque yo recuerdo que el presidente de gobierno comprometió su palabra la quisiera elegido presidente era exclusivamente para convocar elecciones y dar la palabra al pueblo español

Voz 1410 06:24 no es bueno que se interrumpa a un proceso cuando precisamente se está gestionando algo tan importante como los presupuestos no yo creo que todos debemos tender a que los periodos de Gobierno se complete

Voz 8 08:19 también de cómo puede afectar el adelanto electoral a la celebración de la Maratón de Madrid que está convocada también para el domingo veintiocho de abril Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1621 08:27 buenas tardes la fecha si está en el aire por esa coincidencia esta mañana organización ha publicado un comunicado en el que explica que valorará todas las opciones y que anunciará lo antes posible a decisión tomada la semana que viene habrá una reunión con el Ayuntamiento para buscar una solución

comienza Hora catorce Madrid

Voz 8 12:19 el principal imputado en el caso Master junto a Cristina Cifuentes el catedrático Enrique Álvarez Conde ha denunciado por primera vez desde que estalló el caso que sufrió presiones por parte de la Comunidad de Madrid la sufrió según ha dicho el día anterior el mismo día en el que se conoció el caso el veintiuno de marzo lo dice en un comunicado que él mismo ha leído ante la comisión de investigación de la Asamblea que ha celebrado esta mañana su primera sesión ha lanzado la acusación ISE ha ido después sin dar más explicaciones a pesar de la insistencia de los periodistas

Voz 3 12:49 quién de la Comunidad de Madrid lo hizo presiones

Voz 1018 12:53 que reconocido que ha dicho que es una quimera comen

Voz 4 12:55 con quién exactamente

Voz 8 12:57 ni una palabra más de Álvarez Conde que tampoco ha respondido a las preguntas de los diputados Conde que está imputado en el caso que se sigue en los juzgados ha leído el comunicado ISE ha acogido a su derecho a no declarar vamos a la Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes ha medido muy muy

Voz 0861 13:14 diez sus palabras ha dicho poco pero ha soltado una bomba que nadie esperaba el catedrático Enrique Álvarez Conde ha reconocido que aquel veintiuno de marzo no sólo recibe

Voz 1645 13:23 presiones de rector Javier Ramos tan

Voz 0861 13:25 bien recibió presiones de la comunidad de Madrid no ha desvelado quién pero es la primera vez que como decías que deja ese potente mensaje que va directo contra los cimientos de gobierno Madrid

Voz 9 13:36 Ello parece que cometió el error de estar situado en el lugar en el momento más inoportuno siendo el objeto de encarne a luchas políticas Inter e partidarias y académicas en las cuales no había participado y con las que no tenía nada que fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores esté sin pecado capital y creo que ya ha sido injustamente vapuleado

Voz 0861 14:06 acompañado de su abogado Álvarez Conde se ha acogido a su derecho a no declarar porque continúa imputado por un delito de falsedad documental Conde calla pero hablar

Voz 4 14:15 ah

Voz 9 14:17 inicial izaron los hechos no puede ser entendido como una confesión sino como una prudente expresión del ejercicio de mi derecho de defensa pero no renuncio en el momento oportuno a la ejercicio de las acciones que me permita el ordenamiento jurídico contra aquellas personas que han procurado mi muerte social y académica con la violación de importantes derechos fundamentales

Voz 0861 14:43 pese a su silencio ha habido algunos momentos interesantes por ejemplo cuando el diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca le ha preguntado si era la persona que afea los trabajos a los alumnos VIP Enrique Álvarez Conde no ha respondido pero no ha podido controlar su propia sonrisa

Voz 8 14:58 antes de Álvarez Conde han ocupado el asiento de los comparecientes dos de las profesoras afectadas una de ellas sí acogió también a su derecho a no declarar Cecilia Rosado que igual que Álvarez Conde sigue imputada en el caso que en sede judicial admitió que había falsificado firmas en el acto ha de final de master de Cifuentes y la otra al cien López de los Mozos que ya no está imputada Ike ha asegurado que fue presionada por Álvarez Conde cuando estalló el caso Javier

Voz 0861 15:20 sí Alicia López de los Mozos que hasta hace poco ella misma se consideraba discípula de Enrique Álvarez Conde ha dicho que desconoce si hubo trato de favor hubo alumnos VIP en la Rey Juan Carlos pero sí ha reconocido igual que ya hizo en sede judicial que su jefe el catedrático Enrique Álvarez Conde les obligó a mentir para justificar la coartada falsa de Cifuentes

Voz 9 15:40 creo que usted dijo en sede judicial que el señor Álvarez Conde le coacción no es eso cierto que me presionó a no decir la verdad el día que la Universidad emite una rueda de prensa que pensó pues que no tenía nada no entendía por qué estaba diciendo eso no daba crédito

Voz 1621 15:57 recordará cómo fueron esas presiones qué tipo de presiones fue

Voz 12 15:59 con que en aquella él por el conde

Voz 9 16:02 se decía era e intentar eran bueno pues crear unos detalles en relación a lo que pasó el día de la es esa el trabajo

Voz 0861 16:10 a Alicia López de los Mozos que ya no está imputada ha aclarado que no forma parte del tribunal inexistente que evalúa Cifuentes insiste en que le falsificaron su firma la autora de aquella falsificación fue su compañera hace fila Rosado que hoy se ha negado también a declarar

Voz 12 16:24 señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea de Madrid con estas primeras palabras quiero comunicarles que siguiendo el consejo de mis abogados me acojo a mi derecho a no declarar ya que los hechos se cuestiones que se tratan en esta comisión de investigación están directamente relacionadas con los hechos que se juzgan el proceso penal Alpi abierto en el cual estoy citada como investigada

Voz 0861 16:45 en fin garantizar declaraba aquí pero ante la jueza sí ha reconocido que sí reconoció que manipuló el acta de Cifuentes la expresidenta madrileña que por cierto podría ser la próxima en declarar de momento esa es la intención de Podemos que en principio secundan el resto de grupos parlamentarios menos el PP hoy ausente en esta comisión

son las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 6 17:07 hora catorce Madrid

Voz 8 17:09 en menos de un mes los madrileños tendremos que acudir al las urnas dos veces el veintiocho de abril a las elecciones generales adelantadas hoy por Pedro Sánchez el veintiséis de mayo a las autonómicas y municipales que unas afectarán a las otras es una posibilidad bastante sólida aunque todavía hay que ver cómo los partidos confían en que no baje la participación electoral en los comicios madrileños Enríquez

Voz 1157 17:31 aquí el botón de la precampaña ya está activado también en la política madrileña y la pregunta hoy es además de la participación cómo afectarán las elecciones generales a los temas propios de la campaña autonómica el presidente Garrido que celebra el adelantó cree que no influirá

Voz 0177 17:45 la influencia sobre restauraciones posan distintas yo creo que al final los ciudadanos saben distinguir también siempre hay influencia nacional no pero saben distinguir bien lo que quieren para su comunidad autónoma lo que tienen para para su municipio

Voz 1157 17:57 el secretario general del PSM José Manuel Franco defiende el adelanto dice que ha servido para desmentir a los partidos de la derecha

Voz 1779 18:04 gracias al descubierto la gran mentira de las derechas esos pactos secretos con los que querían romper España esos presupuestos que acaban en la cárcel ha quedado al descubierto que estaba mintiendo

Voz 1157 18:14 en Podemos prioriza la importancia de que no se traduzca en baja participación clara Sierra portavoz parlamentaria

Voz 13 18:20 sí creemos que es nuestra responsabilidad la de todos los partidos políticos evitar la falta de participación que la gente se quede en casa porque hace unas elecciones menos democrática sin menos participadas

Voz 1157 18:33 y en Ciudadanos no preocupa la cercanía entre campañas Ignacio Aguado portavoz

Voz 1779 18:37 yo creo que va a permitir trabajar ambas campañas con discursos distintos pues sabe cuando el mensaje y el proyecto a lo que concierne

Voz 1157 18:45 la campaña comenzará diez días después

Voz 8 18:47 de que pasemos por la Xunta en la capital la alcaldesa Carmena la escuchaban al principio cree que no es bueno que es interrumpan proceso cuando se están gestionando los presupuestos lo ideal es que hubiese terminado la legislatura ha dicho en cuanto lo que pase aquí en Madrid dice que están preparados para afrontar la situación pase lo que pase en las generales

Voz 1410 19:04 en lo municipal la incertidumbre surge muchas ocasiones no no es que la deseemos pero estamos acostumbrados así que pondremos la papeleta el día veintiséis veintiséis de mayo es no veintiséis de mayo pues tan contentos y haya pasado lo que haya pasado

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 8 22:04 del caso de los espías hoy ha terminado la toma de declaración de los testigos las defensas de los acusados mantienen que pedirán su absolución y la fiscalía sigue sin decir una palabra a pesar de los nuevos datos que se han desvelado esta semana con la afirmación de uno de los testigos de que Manuel Moix entonces Fiscal Superior de Madrid obstruye la investigación policial de los supuestos seguimientos Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 1157 22:25 buenas tardes los interrogatorios de testigos y peritos

Voz 0089 22:28 puesto hoy el punto final a la vista oral del caso espías una vista oral con escasas novedades en lo que se refiere a la verificación de las pruebas por ejemplo hoy mismo se ha demostrado que la geolocalización de los teléfonos móviles de los acusados es imposible al cien por cien en una ciudad como Madrid los espías por ejemplo fueron detectados en la plaza de Rubén Darío pero esa ubicación no es exacta podrían encontrarse a dos kilómetros en Nuevos Ministerios por tanto todo se centra ya en el lunes donde se van a exponer los informes definitivos incluyendo el de la Fiscalía iban a aparecer de nuevo los nombres de los policías que serán denunciados ante la Justicia junto al fiscal Manuel Moix Ramón González ex abogado de la defensa

Voz 0760 23:10 en la nulidad de las pruebas debidos debido a ese prevaricación que reconoció el señor Barrado la defensa van modificar conclusiones pidiendo la absolución me representados porque las pruebas o los hechos no hay pruebas de cargo suficientes para condenar a nadie por lo cual el sobreseimiento libre sentencia absolutoria

Voz 0089 23:30 el próximo lunes los seis acusados tendrán el derecho a dirigirse por última vez al jurado popular que debe emitir el veredicto la fiscalía como tú decías sigue sin decir nada en torno a esa denuncia

Voz 8 23:41 que es un préstamo que son los tipos de interés o cómo poner en marcha un plan de pensiones son los conceptos que van a enseñar expertos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a una treintena de maestros de primaria en un curso que organiza la Consejería de Educación este mes de febrero el curso lleva por título finanzas infantiles en el aula la idea es que los docentes apliquen en clase para niños que tienen entre seis y doce años todos estos contenidos entre los profesores hay cierta indignación porque se ofrezca esta formación Hinault otras que dicen son más necesarios Laura Gutiérrez

Voz 0089 24:12 es un curso de doce horas en el que banqueros y expertos en finanzas van a formar a los docentes en conceptos financieros básicos como créditos valores seguros se hablará de cómo invertir del riesgo que se corre Hydra rentabilidad el objetivo es extraer ideas para que puedan trasladar esos conceptos a las aulas de primarias muchos docentes están escandalizados

Voz 23 24:30 me produce un total desasosiego un enfado increíble con la formación del profesorado creo que la escuela tiene mil necesidades antes que transmitir estos valores a nuestros alumnos salvo que queramos crear una sociedad de consumo que puede que por ahí vaya el objetivo

Voz 24 24:47 porque de lo que más me llama la atención que no es un curso de matemáticas no es un curso de estrategias para resolver problemas y bueno pues nos parece un poco perverso vaya metiendo cada vez pues más tipo de de de ideología dentro de las

Voz 0089 25:03 el curso ha causado también mucho revuelo entre los partidos de la oposición PSOE Podemos creen que hay que destinar más recursos a otro tipo de formación en inclusión convivencia escolar o igualdad de género Podemos ha registrado una pregunta al Gobierno en la Asamblea para que explique las motivaciones académicas y pedagógicas para apostar por este tipo de formación

Voz 8 25:21 la comunidad china se ha manifestado por primera vez por las calles de Madrid y lo ha hecho por el bloqueo de muchas de sus cuentas bancarias las entidades aseguran que lo han hecho en cumplimiento de la ley antiblanqueo los afectados hablan de racismo en las últimas horas responsables del BBVA el banco que más cuentas ha bloqueado se han reunido con los afectados y se han comprometido según han contado esta mañana en la manifestación estos afectados a solucionar el problema lo antes posible Aurora Santos

Voz 0159 25:46 Fuentes del BBVA han confirmado además a la SER que se han reunido con representantes de la comunidad china se han disculpado con ellos y les han dicho que a medida que vayan entregando la documentación les irán desbloqueado sus cuentas calculan que esto será como muy tarde a principios de la semana que viene durante la mañana de hoy cientos de afectados por el bloqueo de sus cuentas se han concentrado delante de la sede del BBVA han denunciado que no es sólo esta entidad la que les impide acceder a sus cuentas a su dinero que la acción se ha extendido a otro

Voz 1915 26:15 los bancos aunque en menor medida han pedido

Voz 0159 26:18 justicia y que acabe esta situación que está afectando aspectos básicos de su día a día

Voz 1490 26:23 cuando te vas a un banco te pregunto porqué me porque dado cuenta de dice porque tú eres China no puedo pagar la quiere eh lesivo de un niño de colegio está huerto la factura tengo factura de luz a Gas bueno todo teléfono Domo los españoles sí que si no paga

Voz 1924 26:41 como no tengo ningún recurso no llevo encima efectivos eh no tengo gastos para cubrir y mismo

Voz 0159 26:48 la versión de los bancos es que están cumpliendo la ley contra el blanqueo de dinero y mientras tanto para los afectados se trata de una actitud racista porque están generalizando esta acción en toda la Comunidad simplemente por su origen

Voz 8 26:59 esta mañana se han paralizado dos desahucios en Lavapiés uno en orgullosa once de Rossi no es la primera vez que se fijaba ese desalojo pero sí es la primera vez que se ha suspendido sin fecha igual que ha ocurrido a un vecino de un edificio muy cerca lo Elena Jiménez vecinos activistas contra los Desahucios han vuelto a acudir a la calle a número once para impedir que Rossi se fuera

Voz 6 27:23 era su cuarto intento de desahucio para ella su marido y su hija de veinticuatro años

Voz 8 27:33 mirad el desahucio se ha quedado sin fecha a la comisión judicial no podía actuar con la protesta vecinal Rossi lleva casi veinte años la casa dice que un cambio de algunos propietarios le ha supuesto que le pidan cuatro veces más de alquiler la abogada de la propiedad lo niega y dice que debe doce mensualidades Angela Gómez de Lehane

Voz 1924 27:50 vamos pues eso un año a año y medio incumpliendo una sentencia un juez excluyendo a la justicia sin poder ejecutar esa sentencia

Voz 8 27:58 mientras se conocía la decisión sobre Rossi los activistas enteraban de que a pocas calles en Lavapiés

Voz 6 28:04 otro hombre de cincuenta y ocho años más de treinta en el barrio y enfermo se enfrentaba a su tercer intento de desahucio tras más de dos horas el desahucio de Juan

Voz 25 28:14 simplemente lo único que puedo decir agradecer que todos os encontréis aquí echándome una mano también separaba sin fecha

Voz 8 28:22 dos desahucio sin presencia de la Policía Nacional

Voz 25 28:24 sólo tres parejas de la municipal

como debe ser con los deportes Gonzalo Conejo

Voz 8 29:23 buenas tardes buenas tardes la fecha de la maratón está

Voz 1621 29:26 el aire por la coincidencia con las elecciones generales anunciada esta mañana aún no está claro qué va a pasar ya que desde un punto de vista legal es viable esta coincidencia aunque David rumba organizador de la carrera declaro que son conscientes de la imposibilidad de mantener la fecha así que aún no se sabe si se retrasará o no además continúa la Copa del Rey de baloncesto tenemos derbi a las nueve y media Real Madrid Estudiantes y en fútbol comienza la jornada veinticuatro en Primera División el Getafe visita puro para medirse al Eibar

gracias Gonzalo nos marchamos con catorce grados ahora mismo en el centro de la capital que tengan un buen fin de semana hasta luego

Voz 2 30:02 a esta tarde

a esta tarde

no hay medio en Canal José Antonio Marcos

Voz 1722 30:46 que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidentes del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día

Voz 1018 31:00 veintiocho de abril al menos por una vez han acertado algunos pronósticos con esa fecha veintiocho de abril el presidente además consiguió mantenerla en secreto sin filtraciones hasta el último minuto algo que no suele ser habitual lo dijo tras defender durante veinte minutos sugestión durante los ocho meses de su permanencia Moncloa algo que ha provocado las primeras críticas desde los medios de la oposición nada raro según acaba de decir la portavoz Isabel Cela

Voz 7 31:24 me parece desacertado y me parece un error yo les invitaría a que acudieran a un mitin del presidente y observará la diferencia lo que ha hecho el presidente sencillamente es como corresponde a un presidente poner en valor su acción de gobierno

Voz 1018 31:38 bueno pues a presidente comenzó su intervención pasadas las diez la mañana con un reproche directo de deslealtad a la oposición que no gustó a Pablo Casado

Voz 1722 31:46 por desgracia en estos ocho meses de gobierno no hemos contado con la lealtad no al Gobierno sino al Estado de la oposición conservadora sino nosotros esos presupuestos

Voz 4 31:57 pero han tenido la contrapartida de la autodeterminación de Catalunya por dato nada deslealtad la deslealtad ha sido del Partido Socialista de Sánchez con el pueblo español Podemos y Ciudadanos zona

Voz 1018 32:08 también lista sus maquinarias electorales dice Irene Montero que Pablo Iglesias volverá a tope a la arena política sostiene Rivera que lo peor sería una reedición del Gobierno Sánchez

Voz 0814 32:17 creo que todo el mundo sabe que Pablo Iglesias es el único líder al que no le van a temblar las piernas sobre todo si el objetivo es hacer políticas que mejoren la vida de la gente y que suponen cuestionar los privilegios de las personas más poderosas de de este país

Voz 0040 32:30 señor Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición y por tanto tenemos que construir una mayoría alternativa porque estoy convencido que Sánchez desde la presidencia del Gobierno nunca va a rectificar y por eso digo que para que no se reedita Un franco necesitamos muchos votos

catorce

Voz 1018 32:46 si sigue la rueda de prensa que están celebrando en este momento en Moncloa la ministra de Educación y la de Justicia están presentando el proyecto de reforma educativa que quiere llevar el Gobierno al Congreso antes de la disolución de las Cámaras el día cinco ir

Voz 0824 32:57 el proyecto teóricamente definitivo

Voz 1018 32:59 para sacar a Franco del Valle de los Caídos es viernes quince de febrero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes la red no sabíamos olvidado de TRAM Antonio sí pero sigue a lo suyo va a declarar

Voz 1645 33:09 el estado de emergencia para poder tener fondos suficientes para la construcción del muro con México los demócratas

Voz 1018 33:13 consideran que puede ser abuso de poder Nancy Pelosi presidenta del Congreso spam

Voz 0824 33:19 vamos a responder adecuadamente el presidente puede declarar una emergencia de algo que él se ha inventado que es una emergencia es una ilusión que quiere transmitir al Parlament el Gobierno catalán llevará finalmente allí sus presupuestos aunque había dicho que no lo haría si no tenía la seguridad de que saldrían adelante quiere que los socialistas y los Comunes expliquen por qué no los apoyó Alicia Romero el PSC ya estén ya estamos gastando más de lo que él dice que gastara para el dos mil nueve que no me diga que son los más sociales de la

Voz 8 33:46 Soria el que no quiera que me retracte yo o mi grupo parlamentario parlamentarios

Voz 1018 33:49 es indigno la presidenta de Covite lamenta en la SER

Voz 1645 33:52 Pablo Casado vinculará los efectos del terrorismo de ETA con el independentismo Consuelo Ordóñez en Hoy por hoy

Voz 28 33:57 Nos indigna ignoro podemos toleradas osea nos da igual que sea o Casado o cualquier otro líder político pero un político que propio que hable en nombre de las víctimas es indigno e indecente y no lo vamos a consentir

Voz 1018 34:09 denuncia presión era el ex director del Instituto de

Voz 0824 34:12 su público de la Universidad Rey Juan Carlos asegura que recibió presiones de la comunidad de Madrid el día anterior el día en que se conoció el caso másteres Enrique Álvarez Conde

Voz 9 34:20 parece que cometió el error de estar situado en el lugar en el momento más inoportuno siendo el objeto de encarne a sus luchas políticas Inter entra partidarias fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas maya

Voz 1645 34:36 precios moderado del IPC subió un uno por ciento interanual en enero dos décimas menos que la cifra de diciembre una moderación que obedece a la contención de los precios de los alimentos también de las bebidas no alcohólicas y los carburantes que subieron menos en enero en relación a ese mismo mes de dos mil fotogramas necesaria

Voz 0824 34:51 tres de cada diez personas condenadas por maltrato que no siguen un programa de rehabilitación acaban incidiendo según datos de Instituciones Penitenciarias el porcentaje baja cuando se obliga a estos reclusos a someterse a un programa de

Voz 1645 35:02 todo obligatorio Andy vuelve al embajador de Francia en Italia regresaría a Roma después de ser llamado a consultas por la reunión que el vicepresidente italiano mantuvo con representantes de los chalecos amarillos Nathalie lo asó ministra francesa de Asuntos Europeos

Voz 0824 35:14 os Hunting vuelve hoy a Roma el presidente italiano el señor Matanela llamó al presidente Macron hemos escuchado a líderes políticos que se había dejado llevar por palabras o comportamientos sin amistosos e inaceptables mostrar que lo lamenta púgil se renueva Ernesto Valverde amplia su contrato el entrenador del Barcelona renueva hasta dos mil veinte con opción de estar otra temporada más comparecerá ante los medios esta tarde antes del último entrenamiento para el partido contra el Valladolid

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 28 35:43 Alonso Antonio el con el señor presidente legítimo Gobierno las derrotas el proyecto de Presupuestos Generales del Estado el miércoles de ha llevado a convocar hoy las elecciones generales para el veintiocho de abril bajo su exclusiva responsabilidad como determina el artículo ciento quince de la Constitución previa deliberación del Consejo de Ministros su comparecencia ante la prensa ha tenido la estructura de un auto elogio vive un descargo de daños causados por el Partido Popular que prefiere ignorar las corrupciones que le dieron el triunfo a la moción de censura negar la legitimidad a quién Lara no colmar Le de insultos y terminar en Colón nadie resiste indefinidamente mexicano era con la ayuda de un manual de resistencia vale

Voz 1018 36:43 Miguel Ángel Aguilar vedado unos con los otros Alicia Molina en julio no la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala en la producción y está señores Luigi Ventura Kika darle el límite de Cardenal que representa al Vaticano en Francia el nuncio del Papa durante una homilía en la que yo le escuchamos a lo largo de Dios de la fragilidad de los somos bueno esto es lo que dice en público pero la Fiscalía de París está investigando por una supuesta agresión sexual a un trabajador municipal durante la última recepción al cuerpo diplomático acreditado en la capital francesa corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 37:16 tan buenas tardes el Cardenal Luigi Ventura de setenta y cuatro años es el embajador del Vaticano ante el Gobierno francés desde hace una década los hechos denunciados por la alcaldía de la capital francesa se produjeron el pasado mes de enero durante una recepción de Año Nuevo en la que el veterano diplomático el sacerdote italiano habría hecho tocamientos repetidos aún joven profesional encargado de relaciones internacionales en el Consistorio parisino según informa Le Monde la Fiscalía de París confirma haber abierto una investigación preliminar al nuncio apostólico del Papa en Francia por presuntas agresiones sexuales a un joven empleado del Ayuntamiento

Voz 0824 37:52 pues comenzamos con el tiempo la previsión Jordi

Voz 1018 37:55 con la semana va a finalizar sin novedades

Voz 0978 37:57 si vas en la situación meteorológica básicamente seguir haciendo mucho sol y temperaturas sin cambios importantes de hecho el cambio más significativo lo esperamos en Canarias ya caen chubascos que se mantendrán hasta mañana sábado con viento fuerte y temperaturas claramente más bajas ya no va a hacer el calor de los últimos días de evento en la Península y Baleares este cambio no se notará tampoco mañana sábado sigue haciendo mucho sol frío durante las noches pero las tardes con máximas de quince a veinte grados subirán sobretodo en el Cantábrico con vientos del sur y el domingo más nubes pero igualmente mucho sol sólo esperamos algunos chubascos en Galicia

hombre catorce Marcos

Voz 1722 39:54 junto a lo logrado debo recordar lo bloqueado y lo paralizado no por una falta de mayoría parlamentaria que existir sino por una oposición que ha utilizado las instituciones con intereses partidarios sea bloqueado por ejemplo la tramitación de la ley de eutanasia sea bloqueado también la derogación de la Ley mordaza sea bloqueado también la derogación de la reforma laboral se ha bloqueado también la modificación del voto rogado para permitir la participación de los españoles que viven en el extranjero

Voz 1018 40:28 son algunos de los argumentos que ha utilizado Pedro Sánchez para responsabilizar a la oposición de la imposibilidad de sacar adelante sus proyectos podría verse obligado a convocar elecciones anticipadas que serán en los veintiocho de abril domingo prácticamente un mes antes de las autonómicas y municipales del veintiséis de mayo por la tarde Moncloa convocó a los medios para las diez de la mañana de hoy para una declaración institucional del presidente tras un Consejo de Ministros deliberada extraordinario declaración que finalmente se convirtió en este largo monólogo antes de anunciar la fecha de las elecciones Inma Carretero moco lo qué tal buenas tardes

Voz 0824 40:59 qué tal buenas tardes a ver yo ahora que eso es lo pregunta

Voz 1018 41:02 cómo están las cosas en el Gobierno en el PSOE una vez que ya no hay vuelta atrás

Voz 8 41:06 pues ha sido bien recibida la fecha en el conjunto del partido realmente a los poderes territoriales del PSOE les preocupaba mucho un super domingo y ahora esperan que el debate nacional se resuelva el veintiocho de abril y que los alcaldes y los candidatos autonómicos puedan tener sus propias dinámicas para el veintiséis de mayo Icomos Sánchez hará campaña para abril en la precampaña de mayo cuentan con que todo el partido este tensionado para las generales y que haya una gran movilización a pesar de la Semana Santa entre los miembros del Gobierno las fuentes que hemos consultado unos dicen que la principal defensora de la fecha definitiva fue Carmen Calvo que fue este lunes en maitines cuando se clarificó el escenario tras la foto de la manifestación de Colón consideran en el Ejecutivo que tras perder los presupuestos no podían desgastarse más tiempo intentando sacar adelante decretos dependiendo de los independentistas en pleno juicio de Bruselas en líneas generales podemos decir que el ambiente es de optimismo en Ferraz dicen que están convencidos de que el PSOE ganará las elecciones sobre la posibilidad de gobernar y con quién presidente hoy ha sido muy prudente y no ha cerrado ninguna puerta primero ha dicho tienen que hablar los españoles

Voz 1018 42:13 bueno pues la campaña electoral como tal todavía no es oficial pero efectos prácticos es como si lo fuera la única diferencia es que no se puede pedir el voto de forma expresa de hecho mañana habrá un acto en Sevilla que van a compartir Pedro Sánchez y Susana Díaz aquí no ha pasado nada

Voz 33 42:26 como ya han visto en el espejo de lo que la derecha y la extrema derecha porque no pienso llamarle la derecha por mucho que pretendan lo trillizos de Aznar son las dos derecha y la extrema derecha están convencidas de que a menos movilización mejor le vaya a ello yo creo que los españoles que son sabios en movilizarán para que esta derecha no nos lleven a un callejón de regresión democrática en el conjunto del

Voz 1018 42:49 hay reconocía Sánchez en esa rueda de prensa de Moncloa que desde el punto de vista legal no estaba obligado a adelantar las elecciones pero una vez constatada su debilidad parlamentaria ha roto los apoyos con los independentistas que le permitieron ganar la moción de censura Rajoy sin presupuesto la lógica sólo le permitió una salida

Voz 1722 43:05 qué espera de gobierno pues que gobierna que tome decisiones que aprueben los presupuestos esos presupuestos pues no encuentran el apoyo parlamentario pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto para que nos den una nueva mayoría parlamentaria que permitan sacar adelante tantas urgencias sociales que durante siete años ha sido postergadas m clásico pero siempre supuestos uno no puede gobernar

Voz 1018 43:28 bueno pues mientras Sánchez compareció ante los periodistas Moncloa fue distribuyendo algunas imágenes de seguimiento que hacían los ministros desde una sala adjunta a la comparecencia del presidente que después volvió a la mesa del Consejo para encabezar la segunda reunión

Voz 6 43:40 lo una

Voz 3 43:45 florido Leadercal Izmir vinculo de la presidenta la sala

Voz 1018 43:49 el Consejo de Ministros decíamos que a efectos prácticos la campaña ya está en marcha se notó de inmediato en el PP en poder los en ciudadanos con las comparecencias de sus respectivos dirigentes que han seguido José María Patiño Mariela Rubio Óscar García qué tal cómo estáis buenas tardes vez Pablo Casado fue el primero en salir y además con estreno de puesta en escena lo que domina desde Patiño es el nombre del líder y la bandera de España

Voz 1157 44:10 los técnicos de Genova si José Antonio por problemas con el plasma fíjate desvelado antes de tiempo lo que iba a ser una sorpresa al cartel de precampaña en el que sólo aparece la imagen y el nombre de Pablo Casado con la nueva gaviota españolizar

Voz 1018 44:23 encima de la p

Voz 1157 44:24 es un nombre el logo del PP aparece en pequeño no obstante Casado ha insistido luego que el PP es un equipo en campaña en la que por cierto está deseando entrar según ha comentado el mismo

Voz 0824 44:34 en cuanto al contenido de su intervención digamos que

Voz 1018 44:36 pocas o ninguna sorpresa una descalificación de todo lo que representa Pedro Sánchez

Voz 1157 44:41 sí lo principal la deslealtad ha dicho utilizar las instituciones del Estado en beneficio propio y aprovechar aún dos meses para utilizar el Palacio de la Moncloa con fines electorales Pablo Casado sostiene que su partido ha tumbado a Sánchez antes de que salieran unos presupuestos pactados con los que quieren romper España y veintiocho de abril

Voz 0861 45:00 analiza habrá dos opciones en las

Voz 1157 45:02 es urnas

Voz 4 45:04 decir que ahora mismo el veintiocho de abril los españoles pueden votar otra vez eso otro Pedralbes otro lazo amarillo en Moncloa o pueden votar a un partido que ya ha dicho que tiene preparado ciento cincuenta y cinco

Voz 1157 45:15 el líder del PP no quiere hablar de pactos pero ha tratado hoy con guante de seda a Albert Rivera ha atrevido incluso José Antonio a pedir el voto de los socialistas que estén decepcionados con el PSOE de Sanz

Voz 1018 45:27 bueno pues pedir que no quede podemos Mariela tampoco ha perdido ni un minuto su líder Pablo Iglesias no va a cortar su baja de paternidad que terminar creo a finales del mes de marzo así que es Irene Montero quien ha apelado directamente al voto útil ya desde hoy para su partido ya ha dejado claro como escuchábamos en portada al menos literal que a Iglesias no le van a temblar las piernas frente a los poderosos