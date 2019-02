Hora 14 (18/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:33 dentro de esta forma explicaba a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy la decisión de su departamento de solicitar a la Audiencia Nacional una intervención temporal de seis meses para clarificar con garantías la situación de la entidad que tiene unos ciento veinticuatro mil socios y que se encuentra en el punto de mira de la justicia desde el año dos mil once

Voz 5 00:50 ya es intolerable así que lo que hemos optado por hacer lo que lo que dice la ley podemos heridos es muy garantista sincera hecho un procedimiento administrativo de tal forma que el juez tenga un expediente muy completo y pueda autorizar la intervención

Voz 1018 01:07 a partir de las dos y media conversaremos en directo con el actual responsable de la SGAE José Ángel Hevia que fue elegido para el cargo en noviembre del pasado año tras un complejo proceso electoral también intentaremos aportarles nuevos datos sobre supuestos contratos irregulares del Imserso a partir de una información que publica hoy el diario El País según la cual la Fiscalía Anticorrupción investiga a ocho empresas proveedoras de servicios informáticos entre dos mil diez y dos mil dieciocho durante los mandatos de Leire Pajín Ana Mato Alfonso Alonso Dolors Montserrat no olvidamos evidentemente la situación de los incendios forestales intencionados en los últimos días en Cantabria

Voz 6 01:40 ya no tenemos siento su cierto que nos haría falta un poquito de agua iba a Cantabria pudiera delegado timarnos de la mañana un poco que sería suficiente para ya con la cantidad de medios que tenemos sobre el terreno acabar con con esta pesadilla

Voz 1018 01:57 pues así hablaba Miguel Ángel Revilla ha presionado canónico también aquí en la SER doscientos focos iniciales S reducen ya de forma significativa en Azkue

Voz 0259 02:04 en estos momentos hay diecisiete incendios activos pero ninguno de relevancia es lo que nos comunican desde el centro de operaciones del ciento doce la humedad ha ayudado a revertir la situación y esta tarde si las previsiones se cumplen lloverá en la comunidad de momento no se han contabilizado las hectáreas quemadas se sabe que los más de doscientos incendios registrados desde el pasado jueves son intencionados y hay dos personas que están siendo investigadas catorce

Voz 1018 02:31 el testimonio vamos a escuchar corresponde al jefe de uno de los grupos que realizan secuestros express en Venezuela para conseguir dinero rápido con objetivos fijados desde la policía y el Ejército de Maduro en conversación con nuestra compañera Ana Terradillos

Voz 7 02:44 sino que hay que crisis con los cadáveres de las víctimas a bueno eso suena tenía fosas comunes quedan desapareció por completo y no hay rastro alguno por eso como dice el dicho hubiese una limpieza completa

Voz 1018 02:58 el eurodiputado del PP Esteban González Pons pide al Gobierno español que no continúe en el grupo de contacto de Venezuela tras la retención que y otros europarlamentarios de ese grupo surgido en la pasada noche en el aeropuerto de Caracas el ministro Borrell desde Bruselas cree que lo ocurrido carece de cualquier tipo de justificación

Voz 0590 03:13 el Gobierno de España ha condenado lo que nos sucedió a nosotros ayer en Venezuela pues el Gobierno de España debe ser consecuente y no puede continuar formando parte ni alentando el grupo de contacto de la Mostra ciento debilidad

Voz 1018 03:36 para que sufre ya esta es la voz de Eduardo Zaplana libertad provisional después de acudir a firmar en el juzgado que instruye su caso dice que se siente absolutamente inocente

Voz 3 03:45 puedo ratificar hasta la saciedad que no tengo ninguna cuenta ningún bien fuera de España es imposible y lo reitero lo reiteró además después de haber leído el levantamiento parcial

Voz 0265 04:01 el secreto sumado además el Real Madrid espera que la liga de baloncesto se pronuncia a lo largo del día reconozca errores arbitrales en la final de la Copa del Rey que ganó el Barcelona en el último momento de lo contrario el Madrid no descarta plantear a sus socios la opción de abandonar la Liga ACB

Voz 0325 04:17 Tráfico pone en marcha una campaña especial de vigilancia de camiones auto

Voz 1018 04:20 como y furgonetas tras comprobar que los accidentes

Voz 0325 04:23 los que están implicados este último debe tipo de vehículos han aumentado un cuarenta por ciento en los últimos cinco años

Voz 0265 04:28 un estudio revela que los niños se acumulan toxinas que desprenden algunos muebles como los sofás con sustancias ignífugo has suelos como los de vinilo que pueden afectar a su desarrollo neuronal y endocrino

Voz 0325 04:38 la brecha de género en conciliación supera los cien mil millones de euros según un estudio realizado por la Plataforma sin gas las mujeres dedican al hogar y la familia dos horas más al día que los hombres ese dinero es lo que valdría Excel nadie todo ese tiempo

Voz 0265 04:51 los Veintiocho países que integran el Consejo de Europa califican el cambio climático de amenaza directa hay existencial y concluyen que este dos mil diecinueve es un año crítico para acelerar la lucha de cara a reducir emisiones doce cinco

Voz 1434 05:06 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes el Gobierno regional se niega a trasladar a niños autistas a centros escolares especializados a pesar de que hay plazas libres te lo venimos contando hoy en la ser quedan vacantes cincuenta plazas hay niños con informes favorables de la propia Consejería pero en educación dicen que no es el momento que hay que esperar al periodo ordinario de matriculación es decir al curso que viene Manuel libanesa tienen hijos en esta situación

Voz 9 05:33 estamos acostumbrados oír eso de que los niños son una esponja estos años constituyen la base fundamental sobre la que estaba asentar su desarrollo si esto es cierto para un niño típico imagínate lo que pues ponen estos años para los niños contenía que necesitan aprender a interiorizar lo que el resto hemos adquirido de forma innata

Voz 1434 05:47 cada vez que para Marcos hay un cambio

Voz 10 05:50 eh volvemos a empezar desde el principio y al final el año que viene pase lo que pase no lleven donde nos lleven vamos a volver a empezar desde cero es decir es como que va

Voz 1434 05:59 critica in Clece corta por lo sano la empresa de despedido a tres de las trabajadoras del centro de Vallecas que denunciaron aquí en la SER falta de material para atender a los ancianos las trabajadoras contaron que guardaban pañales para poder cambiarles

Voz 1018 06:12 la necesita porque salían faltar la empresa

Voz 1434 06:14 les acusa ahora de apropiación indebida tenemos también una noticia que acabamos de conocer y que nos llega desde la Asamblea Partido Popular y PSOE han vetado las comparecencias de Pablo Casado y de Cristina Cifuentes en la comisión del caso Máster podemos anuncia que se marcha de esa comisión Eduardo Robinho

Voz 3 06:34 qué os parece increíble que el Partido Socialista y el Partido Popular sabían aliado en la mesa de la Comisión para que esclarezcan la verdad de lo que ha sucedido es están protegiendo porque probablemente porque han compartido casos de este tipo en las universidades están protegiendo mutuamente

Voz 1434 06:48 el Partido Socialista ha permitido ese veto con su abstención el Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto sobre la mesa su última propuesta para aplicar la jornada de treinta y cinco horas en el cuerpo de bomberos según ha sabido láser el delegado Javier Barbero ofrece la posibilidad de que hagan más horas extraordinarias para paliar la falta de efectivos con esta propuesta trata de poner fin al conflicto que arrastra desde hace meses y que la semana pasada tuvo su punto álgido con la dimisión de la cúpula de los bomberos y el alcalde de Coslada el socialista Ángel Viveros se enfrenta a una pena de casi cuatro años de cárcel por haber dado luz verde a la construcción de un centro comercial en una finca de alto valor arqueológico viveros niegan

Voz 12 07:27 en la vida no existen casualidades que se enteren ante los medios de comunicación que la parte afectada me parece una falta de respeto y luego que esto ocurra a tres meses de las elecciones esto tiene un tufo político más que jurídico

Voz 1434 07:41 muy al hilo de las magdalenas que Carmena llevó el sábado al acto con Errejón estamos

Voz 13 07:46 no haciendo un Madrid de magdalenas que que probablemente puede ser una cosa muy especial vaya usted a saber las magdalenas eran eran algo así más o menos francesa pero al paso que vamos a hacer las magdalenas de Madrid y no al hilo de aquello

Voz 1434 08:02 hoy la portavoz de Ciudadanos Sofía Miranda se ha presentado con sus propias magdalenas en la Comisión de Cultura lo ha considerado oportuno para cargar contra las políticas

Voz 11 08:10 no queríamos decir que nosotros también sabemos ser magdalenas que esta comisión no es menos y hemos tenido unas magdalenas para qué desayunamos todos los ciudadanos no esperan que los políticos nos dediquemos a repostería sino que nos dediquemos a gestionar porque Madrid novio de las magdalenas bizcochos nivel nada vive de que lo de queda ciudad sea gestionada apropiadamente que por eso para mí es tan importante el que busquemos lo que nos une y no lo que no sé para que la pena que esas es estén en el marco de una confrontación no en el marco de una actitud amistosa

Voz 1434 08:45 más noticias en titulares con Sonia Palomino Paula se la Comunidad de Madrid tendrá que pagar ocho millones de euros por el IBI del hospital de Majadahonda en el Puerta de Hierro así lo establece una sentencia del Supremo en la que ha tenido acceso la SER las empresas privadas que levantaron el hospital solo abonarán la parte correspondiente a los servicios no sanitarios no ve probado el espionaje a rivales de Esperanza Aguirre en el PP

Voz 14 09:05 ido a la solución de los seis acusados sus abogados han alegado que se trata de un juicio político y que las pruebas fueron obtenidas de forma irregular

Voz 1434 09:11 los niveles de sangre de los grupos cero positivo ve negativo negativo están en alerta amarilla en la Comunidad son necesarias donaciones en los próximos tres días como muy tarde se puede acudir a donar a los hospitales públicos y a las unidades móviles de la comunidad y la Cruz Roja el teatro de la Abadía ponen mal

Voz 14 09:24 a la sucesión de José Luis Gómez como director según ha sabido la SER el teatro apuesta por Carlos Aladro director del Festival de Otoño pero desde el Patronato cuestionan el modelo de nombramiento piden un concurso puro

Voz 1434 09:34 en deportes el Real Madrid pide a la ACB que rectifiquen los errores arbitrales en la final de la Copa del Rey que dieron la victoria al Barça el club blanco estudia abandonar la ACB si no se toman medidas vamos con la información del tráfico primero en la DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes

Voz 15 09:48 ahora tengan especial precaución iban a transitar por la A4 ya que se ha producido un accidente a la altura de Pinto que genera cuatro kilómetros de retenciones hasta Valdemoro en dirección Madrid

Voz 1434 09:59 además también encontramos

Voz 15 10:01 densidad circulatoria en la A seis a la altura de Majadahonda en este caso dirección La Coruña en el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas no hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta eso sí una vez más desde la Dirección General de Tráfico les que insistimos no bajen la guardia por supuesto modere

Voz 1434 10:20 vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes esta hora destacamos

Voz 0265 10:27 un percance en la M treinta en la zona próxima al Puente de Vallecas a la altura del desvío a la avenida de la Albufera haya avenida Ciudad de Barcelona en esa zona en ese carril de desvío en sentido norte hay un vehículo que se encuentra detenido por lo tanto se acentúan las dificultades en ese punto repetimos nuevamente en la zona del Puente de Vallecas en el desvío a las avenidas de La Albufera Ciudad de Barcelona en sentido norte en el resto de la M30 de momento la situación tranquila y en el interior de la ciudad el mayor volumen de vehículos se localiza con tráfico más lento en la calle de Génova en sentido Plaza de Colón y también en la zona de O'Donnell Doctor Esquerdo P

Voz 1434 11:05 tenemos doce grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 11:10 hoy el día de la semana que veremos más nubes y aún así acabará haciendo sol la mayor parte de esta tarde con temperaturas que están subiendo después de una mañana un poco fría hemos bajado de los cinco grados en la mayor parte de poblaciones las máximas recabarán situando alrededor de los quince dieciséis esperemos por ejemplo para el centro de Madrid y la próxima noche se formarán algunas nieblas en general pocas nubes y esto ayudará que de nuevo el ambiente se vuelva fríos rápidamente desde es el tiempo que seguiré repitiendo sólo con pequeñas variaciones prácticamente durante toda la semana con

comienza Hora catorce Madrid

Voz 2 12:29 hora catorce Madrid Cristina

Voz 1434 12:31 se lo venimos contando hoy en la Ser el Gobierno regional va a dejar vacantes las cincuenta plazas que quedan este curso en aulas especializadas en alumnos con autismo y lo va a hacer a pesar de que hay niños que están esperando poder acceder a ellas es el caso de Javier ayer de Marcos de cuatro de siete años ya tienen un informe favorable de la Comunidad para que ocupen una de esas plazas pero dice la Consejería de Educación que este no es el momento que deben seguir en la clase ordinaria en la que están hasta el curso que viene sus padres recuerdan la importancia de la Atención Temprana temen que esta espera perjudique de forma irreparable a los niños Laura Gutiérrez

Voz 1275 13:06 hay cincuenta vacantes niños con autismo esperando un aula que no va a llegar este curso porque la Consejería directamente no lo contempla nadie explica la Comunidad de Madrid que cuál es el motivo por el que les hacen esperar para acceder a este recurso Javier cuatro años con autismo un treinta y tres por ciento de discapacidad dependencia de grado II tiene un informe favorable de los servicios educativos desde diciembre tardaron nueve meses en evaluar le pero para la Consejería su solicitud ha llegado tarde

Voz 19 13:33 ellos nos han denegado la plaza eh no nos han dado mayor argumento que ahora mismo estamos en periodo extraordinario siempre en extraordinario nuestra hacen ningún cambio no se tramitará ninguna plaza

Voz 1275 13:46 de alumnado T Manuel es su padre Vanesa es la madre de Marco siete años con Asperger está repitiendo primero de Primaria en un centro ordinario a pesar de que desde octubre tiene el dictamen para unos la específica

Voz 10 13:57 Marcos pierde esos niños necesitan una rutina eh lo que ha ganado el año pasado este lo ha perdido como te digo empezamos desde cero y al final el año que viene pase lo que pase llenos lleven donde nos lleven vamos a volver a empezar desde cero es decir es como que va a tripita

Voz 1275 14:14 las familias las tendrán que ver en el proceso ordinario de matriculación donde puede que tenga que cambiar de centro o de ciudad para conseguir esa plaza según la Consejería hay plazas vacantes porque no hay candidatos para ocupar las pero no tienen contabilizados cuántos alumnos han entrado en esa lista de espera para una platea desde que septiembre comenzó el curso en Hoy por hoy

Voz 1434 14:32 Madrid aquí en la Ser hemos hablado con Lucía Martínez portavoz de la Asociación T incluye no

Voz 1275 14:37 entra explicación a que la Comunidad rechace

Voz 1434 14:39 de trasladar a estos niños cuando hay vacantes y los recursos ya han sido asignados las plazas ya están presupuestadas y más cuando estos años son clave para niños con estos problemas

Voz 20 14:48 han en una edad en la que la que más aprendes es que puede suponer lo todo desde el propio que puedan tener problemas con la comunicación con el lenguaje es la base para el futuro desarrollo si no reciben en estas edades los apoyos que necesitan las adaptaciones que necesitan no estás creando la base necesaria para que puedan seguir adelante

Voz 1434 15:12 sí se lo adelantábamos al comienzo de este Hora catorce Madrid Clece la empresa de Florentino Pérez ha comenzado a despedir a las trabajadoras que denunciaron en la SER falta de material en la Fundación Reina Sofía de Vallecas un centro de atención a personas con Alzheimer nos contaron no pudieron escuchar aquí que llegaban a guardar material como pañales y esponjas para poder atender a los residentes porque lo habitual es que no hubiera suficientes bueno pues Clece ha despedido ya a tres empleadas ya una cuarta la sancionado con unas semanas sin empleo y sueldo Teresa Rubio

Voz 1933 15:42 después de su denuncia en la SER Clece lo ha arreglado todo ha habilitado las puertas de emergencia que permanecían clausuradas ya instalado alarmas porque algún residente intenta salir a través de ellas tampoco hay falta de material hay pañales de noche y de día hay ropa de cama toallas de cambio sábanas esponjas bragas de incontinencia hay empapado les para los ancianos todos perfecto a día de hoy pero no para las trabajadoras que denunciaron la falta de material tres han sido ya despedidas después de que la empresa escuchar estas declaraciones

Voz 0385 16:09 Keith pero culturas que han escondido material de trabajo para poder tener porque claro si me han sobrado dos pañales porque llevado más veces al baño a los abuelos escondido dos pañales para poderlos usar en otro

Voz 1434 16:20 turno que me falten o dárselos a mi compañero

Voz 0385 16:23 para que no les falten con decir que escondemos pañales que escondemos material y que Rosa que es que esto ya es tremendo

Voz 1933 16:30 la dirección decidió entonces abrir las taquillas de las trabajadoras y efectivamente en algunas de ellas encontró material destinado a los mayores se abrió expediente a las empleadas en uno de los casos por tener dos pañales guardados tres de ellas han sido despedidas esta mañana por apropiación de material daño a la imagen de la empresa Clece propiedad de Florentino Pérez además una limpiadora ha sido sancionada con una semana de empleo y sueldo por tener en su taquilla dos pares de guantes de goma

Voz 1434 16:57 así llegamos a las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 2 17:02 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:04 íbamos a la Asamblea Partido Popular el PSOE han vetado esta mañana en la reunión de la Mesa de la Comisión del caso Master las comparecencias de Pablo Casado de Cristina Cifuentes el PSOE se ha abstenido echando así un cable a los populares que ni siquiera participaron el viernes en la primera sesión de esta comisión la próxima Se tiene todavía que celebrar hilo ahora con la ausencia segura de Podemos que tras el veto de esta mañana ha anunciado que se marcha que abandona la comisión Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 17:33 qué tal buenas tardes si el PP ha votado en contra y el Partido Socialista se ha abstenido y con esa combinación el resultado es el que acabas de comentar ni casado ni fuente van a comparecer en esa próxima Comisión sobre el supuesto fraude de la Rey Juan Carlos por ahora sólo el PP ha justificado su decisión no quiere formar parte de ningún

Voz 1275 17:49 el COI además se amparan en el plan de trabajo que fue

Voz 0861 17:51 llevado por esa comisión en el que se reservó para esta segunda sesión la comparecencia de cargos institucionales vinculados al caso Máster en el PSOE callan guardan silencio y contra ellos ha dirigido podemos toda su indignación la formación morada acaba de anunciar que abandona en esta comisión su portavoz hedor de Robinho anuncia que se van tras la estafa del Partido Socialista que ha querido dice proteger

Voz 1018 18:12 al Partido Popular estamos ante un bochorno

Voz 1657 18:15 no absoluto sobre todo por parte del Partido Socialista de Ángel Gabilondo que ha vetado que comparezcan los los verdaderos responsables del caso Máster Cristina Cifuentes Pablo Casado pues Ángel Gabilondo no quiere que comparezcan en la comisión de investigación de los títulos fraudulentos de la Universidad Rey Juan Carlos Nos parece increíble están protegiendo porque probablemente porque han compartido casos de este tipo en las universidades están protegiendo mutuamente

Voz 0861 18:40 Ciudadanos si continuará en esta comisión pero también cree que Partido Popular Partido Socialista han pactado para taparse sus propias vergüenzas finalmente en esa última sesión los cuatro comparecientes serán el consejero de Educación reforma que en su asesora María Teresa Feito el rector Javier Ramos y el ex director de la Fundación y más de Jesús Sánchez Martos

Voz 8 18:59 no

Voz 2 19:02 Nogales cuatro cero

Voz 2 20:38 hora catorce Madrid

Voz 1434 20:40 vestido Machado el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Javier Barbero ha trasladado esta mañana los bomberos desde la capital su propuesta para aplicar la jornada de treinta y cinco horas de la que disfruta allí al resto de funcionarios municipales y que en los últimos días en los últimos meses ha enfrentado al cuerpo con el Ayuntamiento lo último fue la dimisión en bloque de la cúpula de los bomberos la semana pasada bueno pues según ha sabido la SER esta propuesta pasa por permitir que hagan más guardias y paliar así la falta de efectivos vamos al Ayuntamiento Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 21:10 buenas tardes el Ayuntamiento ofrece un paquete de cinco guardias extraordinarias anuales a todos los funcionarios de la escala operativa de Bomberos en los mismos términos que los establecidos para las guardias extraordinarias de la jornada ampliada es decir cinco guardias más al año que se pagarían exactamente igual a las diez que ya recoge el convenio es la propuesta de barbero para suplir ese déficit estructural de planta ya que atribuye al Partido Popular y que se ha visto acentuado por la aplicación de las treinta y cinco horas de las que insisten desde el Ayuntamiento de Madrid los bomberos van a poder disfrutar como el resto de funcionarios públicos fuentes municipales aseguran que si va a haber una partida presupuestaria para pagar esas horas y que se hará a través de la transmisión de un crédito que se concretará dicen cuando se sepa exactamente cuántos bomberos se adhieren a las jornadas voluntarias ampliadas el Ayuntamiento insiste también en que no se va a cerrar ningún parque de bomberos ni habrá cambios en el tren de ataque como sostienen algunos portavoces que según el área de Seguridad actúan movidos por intereses personales la directriz de barbero insisten es clara mantener los estándares de seguridad que necesita Madrid

Voz 1434 22:11 en la Audiencia Provincial juicio por el caso de los espías las partes han presentado esos informes finales y lo ha hecho sin sorpresas la Fiscalía no ve motivos para acusar a nadie ni siquiera las revelaciones sobre Manuel Moix le han hecho cambiar su criterio y la acusación del PSOE que es la que se ha pronunciado más fuerte como acusación si mantiene su petición de cárcel para los seis acusados Alfonso Ojea

Voz 1275 22:34 el defensa se han refugiado en la nulidad de las actuaciones por obtención ilegal de pruebas es decir las revelaciones de la semana pasada por parte del policía Jaime Barrado de que su superior jerárquico en la UDEF junto al entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix obstaculizar las investigaciones deben seguro estas estos abogados llevar la causa a la nulidad ya la inocencia de los seis acusados Javier Vasallo ex abogado defensor

Voz 24 22:57 que se diga que bueno hay prueba de cargo lícitamente obtenida otro supuesto que no ha lugar a emitir cualquier veredicto de culpabilidad o lo con respecto al mismo que se dicte sentencia absolutoria en el Pazo Los tres días

Voz 1275 23:10 había un gran interés por conocer qué iba a hacer la Fiscalía tras esas revelaciones de obstaculizar una investigación judicial sobre todo teniendo en cuenta que el Ministerio Público tiene la obligación de velar por un procedimiento ajustado la ley pues nada de nada la Fiscalía señala que Manuel Moix ex fiscal superior de Madrid siempre mantuvo al frente de esta Iturbi de esta institución que no había delito

Voz 1434 23:31 cómo podemos decir su teléfono estaba aquí

Voz 24 23:33 de componer con el parte cuando el propio instructor policial clave de la investigación policial nos la está echando por tierra desde luego sí que Manet usaría decirles que en relación con el fiscal superior su criterio en toda la la investigación está fue fiscal superior fue el mismo que el Ministerio Fiscal

Voz 1018 23:50 los acusados van a dirigirse al jurado

Voz 1275 23:52 en el uso de su derecho a la última palabra después va a ser el momento del jurado popular que va a iniciar sus deliberaciones en las próximas horas Gil

Voz 1434 24:00 la Fiscalía Alfonso pide casi cuatro años de cárcel para Ángel Viveros el alcalde socialista de Coslada El concejal dos funcionarios del Ayuntamiento están acusados de dar luz verde a la construcción de un centro comercial en una finca supuestamente protegida por su alto valor arqueológico

Voz 1275 24:15 Ángel Viveros enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de prisión por su presunta responsabilidad en un delito de prevaricación urbanística y en otro más de un delito contra el patrimonio histórico la Fiscalía señala en su escrito de acusación que estas cuatro personas investigadas con el alcalde a la cabeza ignoraron que la zona arqueológica conocida como el calor Mario estaba protegida por la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid pero nadie en el Ayuntamiento quiso darse cuenta de esta realidad y eso que hubo un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para llevar adelante un proyecto inmobiliario la construcción de un centro comercial Las obras se iniciaron en dos mil doce Se descubre que han existido remoción en los terrenos se ha profundizado profundizado hasta diez metros Se han afectado restos del neolítico del Paleolítico de la Edad de Bronce en la región veros

Voz 1434 25:04 los ha comparecido esta mañana para decir que es inocente

Voz 12 25:07 en la vida no existen casualidades que se enteren ante los medios de comunicación que la parte afectada me parece una falta de respeto y luego que esto ocurra a tener meses de las elecciones esto tiene un tufo político más que jurídico el otorgamiento de licencias es un acto Rey lado que cuando se presentan a la junta de Gobierno vienen con todos los informes preceptivos favorables Se vota vota por unanimidad vale tanto el voto de uno como el de otro hicimos exactamente lo mismo y manejamos la misma documentación la misma información unos según el escrito de la Fiscalía hemos prevaricado presuntamente y otros no

Voz 1434 25:46 la Comunidad de Madrid tendrá que pagar ocho millones de euros por el IBI del hospital de Majadahonda el Puerta de Hierro así lo establece el Ayuntamiento de esa localidad tras hacer el cálculo obligado por una sentencia del Supremo Carolina cuéntanos si el Ayuntamiento de Majadahonda ha girado

Voz 0393 25:59 ese impuesto hasta el año pasado la concesión era del hospital Puerta de Hierro y tendrá que devolver casi siete millones de euros en concepto de IBI según los informes jurídicos que han encargado pero le van a pasar la cuenta a la Comunidad de Madrid que es la propietaria del edificio y que según esos mismos informes tendrá que abonar ocho millones de euros por ese impuesto municipal que no pagado desde dos mil diez El Tribunal Supremo dejó claro en dos mil diecisiete que el Gobierno regional es el propietario del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y que la concesionaria sólo tiene que pagar el IBI por las áreas comerciales

Voz 1434 26:28 los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos han comenzado hoy una huelga para protestar por el plan docente del centro que contempla redistribuir entre sus campus algunos grados la universidad asegura que no sepan eliminar que los cambios sólo afectarán al campus de Aranjuez y que el objetivo es racionalizar el gasto los estudiantes temen que los cambios se impliquen como mínimo un recorte de plazas y critican que el centro no apueste por reduce apueste por reducir en lugar de por pedir más presupuesto la comunidad Enríquez

Voz 0978 26:53 la Universidad explica que lo hace porque Naranjo

Voz 0325 26:56 dice la oferta de plazas es superior a la demanda y que en el resto de Campus Se dejan sin cubrir cada año plazas suficientes que permitirían absorber las por lo que si recortan plazas pero niegan que dificulte la admisión de nuevos alumnos y que no perjudicará a los que ya estudian en Aranjuez Fernando García vicerrector de Ordenación Académica

Voz 0751 27:12 no que se es la entrada de nuevos estudiantes que no estén matriculados en la universidad pero digamos que nos vamos a asegurar que los estudiantes que están ya matriculados en la Universidad hay que están cursando bueno pues pueden terminar sus estudios en el agua con total normalidad

Voz 0325 27:26 algo de lo que desconfía los alumnos que critican que el centro apueste por reducir en lugar de pedir más presupuesto a la comunidad Luis Ramos es miembro del Consejo de Estudiantes

Voz 25 27:34 has venido a la Comunidad de Madrid de ellos bien necesitamos estoy cómodo porque no toda públicamente sería una zona de que no se da ningún no deja los derechos de los pudientes que viene año a año Universidad por esa han convocado moviliza

Voz 0325 27:48 Naciones durante toda la semana para paralizar este plan

Voz 1434 27:51 el teatro de la Abadía pone en marcha la sucesión de José Luis Gómez como director según ha sabido la SER el teatro apuesta por Carlos Aladro director del Festival de Otoño actualmente pero desde el Patronato cuestionan el modelo de nombramiento impiden un concurso público Marta García

Voz 1513 28:06 Carlos Aladro la actual director del Festival de Otoño será propuesto este martes candidato a suceder a José Luis Gómez al frente del Teatro de la Abadía Aladro que ha desarrollado gran parte de su carrera dentro del equipo artístico de este teatro fue propuesto según fuentes de la Comunidad de Madrid por el propio José Luis Gómez en una reunión celebrada la semana pasada con el presidente del paro Donato Gregorio Marañón y con el consejero de Cultura Jaime de los santos que defiende un nombramiento directo frente a la postura del Ayuntamiento que apuesta por un concurso público entre otras opciones para elegir al sucesor de Gómez los terrenos que ocupa la Abadía son de titularidad municipal su cesión finaliza el veintiocho de febrero de dos mil veintidós no incluyen ninguna cláusula de programa o renovación

Voz 1434 28:54 Amanda gala buenas tardes qué tal Cristina la

la Jornada veintitrés de la Liga hubo sorpresa el Real Madrid tropezó en casa los blancos perdieron en el Bernabéu uno dos ante el Girona ya en baloncesto malas

días también el gran Madrid cayó en una final

muy polémica de la Copa del Rey ante el Barcelona por noventa y dos a noventa y tres

Voz 1434 29:33 nueve gracias a manda así terminamos con doce grados ahora mismo en el centro de la capital hoy hemos visto más nubes pero seguimos sin lluvias y el resto de la semana se presenta prácticamente igual con muchos ratos de sol temperar las máximas que siguen siendo altas por encima de los quince grados nosotros les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de la capital con Javier Barbero instaló

Voz 2 30:05 dos y Míguez

Voz 1018 30:05 la tarde una y media en Canarias

Voz 4 30:11 el catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 gracias como siempre por seguir con nosotros lo primero buenas noticias sobre los incendios forestales intencionados de Santander Antonio Lucio es el máximo responsable de ese operativos el director de Medio Natural de Cantabria buenas tardes cinco días doscientos focos parece que todos o casi todos intencionados ahora mismo ya por debajo de veinte no lo puede confirmar

Voz 5 30:41 sí ahora mismo hemos quedado en diecisiete incendios los más de doscientos plenos han provocado el pasado jueves

Voz 1018 30:49 no hay peligro para las personas ninguna población está amenazada ahora mismo

Voz 5 30:53 no no lo estoy incendio se quedan estar en zonas faltas inaccesible sin ningún riesgo para población para equipamientos

Voz 1018 31:01 de lo que no hay duda es de que estos focos hasta doscientos ha dicho usted en su mayor parte han sido intencionados hay dos detenidos decía esta mañana el presidente Revilla pueda haber más detenciones en las próximas horas

Voz 5 31:12 bueno la Guardia Civil está siguiendo informaciones proporcionadas por la ciudadanía sobre vehículos y personas halladas corresponde la investigación lo que sí quiero decirle claramente rotundamente que son todos silencio

Voz 1018 31:25 a todos de eso no hay ninguna duda porque bueno el valor ecológico destruidos importante

Voz 5 31:31 todos los incendios generan daños ambientales cuando finalice esta temporada haremos una valoración ambiental padre notario de la meteorología en los próximos días en Cuenca erosión en cuanto a raster pero siempre hay daño ambiental como

Voz 1018 31:46 por eso como ya en directo en Hora catorce con estos datos esperanzadores Antonio Lucio un saludo buenas tardes esto es lo último para este lunes en que estamos mirando además a la SGAE Sociedad General de Autores de España que salvo sorpresa va a quedar intervenida por la justicia el ministro José Guirao lo va a pedir a la Audiencia Nacional por un periodo de seis meses ya que la situación de la entidad que gestiona cada año hasta trescientos millones de euros es insostenible ya

Voz 5 32:09 es intolerable así que lo que hemos optado por hacer lo que lo que dice la ley podemos heridos es muy garantistas que usted ha hecho un procedimiento administrativo de tal forma que el pues tenga un expediente muy completo y pueda autorizar la intervención

Voz 1018 32:26 enseguida hablaremos también en directo con el actual presidente de la SGAE músico José Ángel Hevia y les daremos más datos sobre supuestos contratos irregulares en el Inserso que está investigando la Fiscalía Anticorrupción entre el periodo dos mil diez dos mil dieciocho según cuenta hoy el diario El País Luisa Carcedo que es la actual ministra de Sanidad Segura que nada más llegar al Gobierno se puso manos a la obra para acabar con estas supuestas irregularidades

Voz 26 32:46 en cuanto llegamos al Gobierno ya lo hemos detectado desde entonces estamos trabajando para para regularizar todas las situaciones que se encontraron somos conscientes de que existe a este problema

Voz 27 33:02 pero bueno

Voz 26 33:04 estoy digamos que hay actualmente el funcionamiento del Imserso es

Voz 1018 33:10 pero totalmente acorde a la ley Hora catorce lunes dieciocho de febrero Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes buenas tardes empezamos a Antonio en Venezuela si el jefe de una banda de secuestradores de Caracas ha explicado en la SER cómo atacan a las víctimas que les indica el gobierno de Maduro insinuó no pagan se les ejecuten

Voz 7 33:26 sí sino no hacerle mates que hay

Voz 1434 33:30 tres de las víctimas cuando no pagan

Voz 7 33:32 Solana tenía fosas comunes ir no hay rastro alguno pues ese como dice el dicho hubiese una limpieza completa

Voz 0325 33:38 expulsados del Gobierno de Venezuela ha impedido la entrada al país a una delegación de europarlamentarios en la que se encontraba Esteban González Pons le escuchamos a él y al ministro Josep Borrell

Voz 0590 33:47 el Gobierno de España debe ser consecuente no puede continuar formando parte ni alentando el grupo de contar multa como lo conoces

Voz 1018 34:00 más importante ni hablar de paz primera Reunión de las direcciones de los partidos después de saber que las elecciones generales van a ser en abril y de momento no quieren saber nada de pactos escuchamos a representantes de PSOE PP Podemos y Ciudadanos

Voz 22 34:12 su aspiración es conseguir una mayoría hemos planteado ningún momento de la cuestión de los Paco

Voz 3 34:16 y por tanto nosotros el pacto que ofrecemos es a los español

Voz 28 34:19 les vamos a pactar con Ciudadanos es imposible que nosotros contemplamos ese escenario lo habanos no va a pactar

Voz 29 34:27 ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España

Voz 0325 34:32 ganaría el PSOE según un sondeo del Parlamento Europeo sería la formación vencedora en las elecciones de mayo en nuestro país por delante de PP Ciudadanos y Vox lograría entrar en la Eurocámara a nivel global ganaría el centro derecha hay subiría las fuerzas extrema derecha Jaume Duch portavoz del Parlamento Europeo

Voz 30 34:47 Nos dan un Parlamento más fragmentado pero no nos dan un Parlamento más a la derecha con más a la ultraderecha al contrario el veintiséis de mayo va a seguir habiendo una mayoría por europea sólida

Voz 1018 34:58 insiste en su inocencia del ex ministro Eduardo Zaplana niega que haya participado en adjudicaciones fraudulentas hoy el diario El País publica con supuesto testaferro suyo desvió más de ciento cincuenta millones de euros Andorra

Voz 3 35:08 puedo ratificar hasta la saciedad que no tengo ni una cuenta bien fuera de España participe en una adjudicación ilegal en el tiempo de fui que fue presidente

Voz 1018 35:20 campaña especial La Dirección General de Tráfico pone

Voz 0325 35:23 marcha una campaña de vigilancia de camiones autobuses y furgonetas Ana Blanco DGT

Voz 31 35:27 en España este tipo de vehículos están implicados vemos por ejemplo camiones se han implicado es un once por ciento de los accidentes con víctimas las furgonetas en un trece por ciento de los accidentes con víctimas Cynthia

Voz 1018 35:39 acción bla tiene el Real Madrid después de la polémica victoria del Barcelona en la final de la Copa del Rey de baloncesto asiento a los vestuarios Felipe Reyes

Voz 27 35:48 como cromos

Voz 1018 35:52 el Madrid no descarta plantear a sus socios la posibilidad de abandonar la ACB si la Liga no reconoce un error en la jugada que le dio el triunfo al Barça

Voz 4 35:58 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 36:02 José Antonio el telegrama es para Albert Rivera señor presidente de Ciudadanos reclamaba elecciones hiela ahí por fin convocadas para el veintiocho de abril serán una oportunidad pero también un riesgo leve tratarán de manera indeleble más aún que en Sevilla o en la plaza de Colón deberá decidir si considera al PP contra cuya corrupción todavía pendiente deben tirarse en los juzgados bramaba hasta hace poco preparado para volver al Gobierno con ayuda de los broncas de Vox os y Se da la mano con los socialistas para liberarles del apoyo de los de peces y emprender una aventura de centro sepamos lo cuanto antes

Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros

Voz 2 38:33 hombre catorce José Antonio Marcos

Voz 22 38:37 borde del abismo es una de las de las expresiones catastrofistas que a veces oímos vamos a abandonar un poco la expresión catastrofista estamos en una situación crítica que tenemos que afrontar con una grave responsabilidad encima los casos judiciales más representativos

Voz 1018 38:54 desplante habla a José Ángel Hevia el pasado doce de noviembre tras ser elegido nuevo presidente de la SGAE la Sociedad General de Autores de España daña una entidad que tiene unos ciento veinticuatro mil socios que administra cada año entre doscientos cincuenta y trescientos millones de euros según ha dicho esta mañana aquí en la SER el ministro de Cultura José Guirao el responsable político que ha decidido solicitar la intervención temporal de la entidad a la Audiencia Nacional por posibles irregularidades por lo que ha definido como una situación insostenible Jaaber de los es el jefe de Cultura de la SER la persona que a primera hora en Hoy por hoy anticipado la noticia Javier qué tal buenas tardes buenas tardes estamos a un asunto potencialmente grave complejo de entender la crisis de de la SGAE se remonta al año dos mil once cuando la Guardia Civil entró por mandato judicial la sede de la entidad en el Palacio Longoria de Madrid detuvo su entonces presidente Teddy Bautista en quise fundamenta ahora el Ministerio para poner en marcha este procedimiento intervención cuáles son esas posibles irreal

Voz 0907 39:45 Mainar es bueno desde entonces como decías José Antonio ha dado pie con bola como se suele decir popularmente lo que ha sucedido y desde luego es la crónica de una intervención anunciada o por mejor decir la crónica de una petición de intervención anunciada el viernes fue cuando el ministro afirmó la Abogacía del Estado la entregó en la Audiencia Nacional es una petición de intervención temporal en principio por seis meses con nuevos gestores tres encabezados por el subsecretario del Ministerio y que sustituirán si así lo decide la judicatura a los socios que ahora dirigen la entidad porque el ministerio ha pedido la remoción de los órganos de gobierno de la SGAE El ministro de Cultura José Guirao en la Cadena SER decía esta mañana

Voz 5 40:26 ya es intolerable así que lo que hemos optado por hacer lo que lo que dice la ley hemos querido ser muy garantistas y hecho un procedimiento administrativo de tal forma que el juez tenga un expediente muy completo y pueda autorizar la intervención

Voz 0907 40:43 en ese expediente los motivos que justifican esta petición para el Ministerio el que la SGAE no haya reformado sus estatutos para adaptarlos a la Ley de Propiedad Intelectual que en las últimas elecciones no sea habilitara el voto electrónico de los socios y que no se cambiara ni las normas de reparto de los derechos de autor ni el propio reparto del pasado año estamos

Voz 1018 41:01 pero con José Ángel Hevia que es el actual presidente de las Guide buenas tardes buenas tardes con el ministro

Voz 34 41:06 no no hablamos con el ministro desde el día trece de noviembre cuando al día siguiente de nuestra toma de posesión una representación de la junta directiva fue a visitarle al Ministerio

Voz 1018 41:18 cuando el ministro dice que es intolerable la actual de las eh a qué cree usted que se refiere

Voz 34 41:23 bueno son unos criterios que establece el actual Ministerio de unos criterios desembalse a al conocimiento que tiene de de la situación de convulsa que atraviesa la Casa de la situación de enfrentamiento entre entre partes si partes de socios es es su criterio los criterios subjetivos no podemos Annette analizarlos desde la propia entidad ustedes

Voz 1018 41:51 sólo después de tomar posesión en noviembre que vamos a intentar cumplir con el requerimiento de Ministerio cuanto antes cultura había dado en septiembre en plazo de tres meses de para solucionar las cosas ese plazo

Voz 35 42:01 terminó el veintisiete de diciembre y qué ha pasado entonces bueno evidentemente

Voz 34 42:07 la SGAE se ha preocupado en en cumplir todos los requerimientos del Ministerio el apercibimiento que insta a que esta sociedad tenga adaptados los cambios estatutarios que exige la ley y la normativa europea y lo ha hecho ya en dos ocasiones en julio el dieciocho en diciembre del dieciocho sin que la mayoría de de de los socios votantes haya alcanzado ninguno de los dos casos el sesenta y seis por ciento necesario para aprobar un cambio estatutario la última ocasión se quedó en el cincuenta y ocho por cien en la anterior se perdieron aquellos estatutos por por dos tercios frente a un tercio que los aprueba

Voz 1018 42:46 para no perdernos demasiado en en en en cifras las cuentas están claras

Voz 34 42:51 las cuentas de la SGAE y ex es quizá la la entidad más saneada más auditada mi más transparente de este país lo que en la SGAE está en entredicho es el sistema de reparto que enfrenta a unos sectores frente a otros enfrenta a unas sociedades y editoriales vinculadas a unas eh

Voz 35 43:17 sea de discográficas con otra sociedad

Voz 34 43:19 es editoriales vinculadas a televisiones bien medio se encuentran los autores españoles pues unos participando del modelo de negocio discográfico y otros participando en el modelo de negocio editorial en televisión

Voz 1018 43:32 somos la famosa rueda darnos hay polémica rueda

Voz 34 43:36 la rueda es un término que que designa un proceso judicial que está en proceso y que y que atañe a unos hechos desde el dos mil seis hasta el dos mil once se ha extendido ese término pero pero en realidad lo que está en entredicho es la explotación de música en televisión especialmente en horario nocturno algo que a partir de ahora nosotros entendemos que ya en el plazo de unas horas la ley termina con esa polémica futuro porque la propia SGAE en en a en diciembre pasado ha acordado a adaptar su sistema de reparto de reparto a lo que determina la ley la ley determina desde ya un porcentaje máximo a esa franja nocturna de televisión qué puede recaudar y por lo tanto existe un referente legal ya no podemos ni salirnos para un lado ni para otro la ley determina lo que se va determinaría la paz en ese sentido

Voz 35 44:32 quiere hacer los repartos del del

Voz 34 44:34 pasado han los repartos de diciembre del diecisiete junio del dieciocho de diciembre del XVIII que también el Ministerio pregunta en sus en sus requerimientos hay que decir que hay una serie de procesos judiciales iré sentencias las sentencias algunas no son firmes y otras están todavía pendientes de casación

Voz 35 44:54 y en ese sentido cuando el Poder Judicial emita una sentencia firme también tendremos una resolución

Voz 34 44:59 el aspecto a esa polémica del pasado por lo que usted sabe

Voz 35 45:02 alguien se ha podido llevar dinero

Voz 34 45:05 yo no tengo constancia de que nadie haya podido llevar dinero destacas

Voz 35 45:08 de hecho el caso el casos

Voz 34 45:10 zaga que está en el origen de

Voz 35 45:14 es una demanda SGAE es un caso de dos mil once

Voz 34 45:20 desde el dos mil once para la SGAE si tiene una una dirección radical en cuanto a la gobernanza es un SGAE totalmente nueva y que arrastra aquellos problemas de una manera bastante injusta que directiva tras directiva viene pagando de alguna manera por aquella forma de gobernar de entonces que nos ha llevado a esta situación actual

Voz 1018 45:42 si me lo permite puesto que el tiempo no juega a nuestro favor usted va a seguir en el puesto ha pensado dimitir

Voz 34 45:49 yo estoy a lo que a lo que determine tanto la ley por una parte que no sabemos lo que lo que nos enviará el Ministerio porque Nos estamos entrando por la prensa por otra lo que designe la junta directiva de treinta y cinco miembros electos que se en donde en pues

Voz 1018 46:07 puesto que se tomarán eso es decir si me lo permite señor había acababa de de ministro en Córdoba acaba de decir algo que creo que le va a interesar a escuchar

Voz 36 46:14 si ahora dicen que lo van a arreglar de que mañana pues fenomenal estupenda no se habrá resuelto el problema si nosotros no queremos otra cosa no baje que ese arreglen lo que tienen que arreglarlo

Voz 1018 46:25 bueno pues cree usted que todo ese problema puede quedar encauzado en cuestión de horas