Hora 14 (19/02/2019)

Voz 4 00:22 muy buenas tardes Jordi Turull uno de los cerebros de la estrategia independentista del uno de octubre niega ante el Supremo que la declaración no

Voz 1018 00:29 el lateral y las actuaciones previas en el Parlamento catalán tuvieran ninguna connotación delictiva se trató únicamente de hacer política

Voz 5 00:36 en una declaración formal meramente formal yo era la expresión de una voluntad política que reflejaba el sentir mayoritario al pueblo de Cataluña por lo tanto no era una si había una parte que era dudar que ser que lleva por nombre de Cooperació declarativa del representantes de Cataluña y después ya en la parte como toda propuesta resolución que encarga cosa las al gobierno de la Generalitat por tanto no era meramente formal era una declaración política al Parlament de Cataluña hace política

Voz 1018 01:02 Turull que era algo sede de la Presidencia ha incurrido en varias contradicciones su respuesta la Fiscalía al responder sobretodo sobre el supuesto dinero gastado para la consulta ilegal razón por la cual está acusado de malversación además de rebelión y sedición delitos por los cuales afronta una petición de dieciséis años de cárcel en todo caso los platos fuertes del juicio que empezó la semana pasada están ya a la vuelta de la esquina la próxima semana las declaraciones testificales más esperadas Alberto Pozas

Voz 0055 01:27 si el Supremo propone terminar los doce interrogatorios esta semana y si es necesario abrirá las puertas el sábado todo para poder empezar con las testificales la semana que viene Mariano Rajoy Soraya Sáenz de Santamaría los ex ministros Cristóbal Montoro Juan Ignacio Zoido declararán entre el martes y el miércoles de la semana que viene después lo hará José Antonio un hombre que medió entre la Generalitat y el Gobierno central durante la crisis del otoño independentista el lehendakari Iñigo Urkullu políticos retirados y también en activo cerrará esta primera ronda la alcaldesa de Barcelona Ada Colau

Voz 1018 01:53 pues veremos el Supremo como siempre a partir de las doce y media en todo caso la noticia más impactante de las últimas horas pasa por asturiano

Voz 0055 01:58 la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas

Voz 1018 02:01 supuestamente relacionadas con el asesinato del ex concejal de Izquierda Unida en Llanes Javier ardían es todo indica que fue un crimen por razones sentimentales efectuado por sicarios el inductor uno de los detenidos es el marido de una prima de su mujer Priscilla Alonso es la concejal que le ha sustituido en la vida municipal Hora catorce luego escucharemos el testimonio de presidir a Alonso Éste es el de Begoña Villacís la portavoz de Ciudadanos y candidata a la Alcaldía de Madrid que niega que haya ocultado su presencia en una sociedad patrimonial al nombre de la cual figuran tres viviendas valoradas en unos dos millones de euros tal y como publica hoy el diario ABC bien hablar de maniobra electoral maniobra oscura para desacreditarle

Voz 0275 02:44 no no no es cierto sea tuviese insisto no tendría ningún problema en declarando porque bueno hay partidos que tiene esos complejos nosotros no los tenemos yo lo declararía encantada si la tuviese pues que no la tengo sé que no es verdad

Voz 1018 02:57 todos en la carrera hacia la suelta hacia las urnas Albert Rivera subraya que no puede pensar en ningún acercamiento al PSOE porque Pedro Sánchez sigue decidido a pactar con los independentistas el líder del PSOE en la presentación de su proyecto electoral sobretodo la defensa de España

Voz 4 03:09 Sánchez nos confirmó que está dispuesto a volver a reeditar un acuerdo con los golpistas un acuerdo con los pero intentar romper nuestro país así que el Sánchez anoche nos confirma porque cada vez hay más españoles que están convencidos que Sánchez es parte de hemos protagonizado muchos de los goles

Voz 6 03:25 les avances y conquistas sociales a lo largo de estos cuarenta años y hay algunos que no quieren Porres un cordón sanitario lo siento pero ningún cordón sanitario va a resistir ni la voluntad de la mayoría de este país ni las ganas de avanzar transformar nuestro país

Voz 1018 03:41 en medio de tanto ruido reconforta escuchar la serenidad de razonamiento de un sabio del profesor Emilio Lledó en la presentación de su última obra Palabras en el tiempo la importancia de la razón de la educación

Voz 7 03:51 lo que está en manos del Estado no en el sentido que se dice de todo bueno estado que imponga su sitio a lo que es no tiene que dar nada sea falsificado esas vivía de de la enseñanza pública creyendo que ha estado o o plantón Fallon Sergio Ramos con él mismo y el adiós a un mito de la moda

Voz 4 04:11 claro ante que optan data pese a entrar

Voz 1018 04:14 Lagerfeld la hablando de la importancia de la creación por encima del dinero el diseñador icónico de la casa Chanel ha fallecido hoy en París a los ochenta y cinco años de edad además

Voz 0202 04:25 se lo cuenta a la SER la investigación de la Fiscalía Anticorrupción entorno a las irregularidades del Imserso se centra en una maraña de contratos en torno al nuevo sistema informático de la dependencia que se firmaron con algunas empresas vinculadas antiguos altos cargos del Partido Popular

Voz 0824 04:39 el Pacto de Toledo echa el cierre sin acuerdo esta legislatura sus trabajos sobre el futuro de las pensiones han encallado hoy sin lograr un consenso sobre las recomendaciones en las que llevan trabajando más de dos años

Voz 0202 04:49 las plantea ahora a las comunidades autónomas la incorporación de veinticinco mil medicamentos al sistema de compra centralizada desde vacunas a prótesis o marcapasos según sus previsiones se pueden ahorrar más de quinientos millones de euros

Voz 0824 05:00 ONU condena a España por la expulsión de un menor si la protección y la asistencia necesarias al tener sólo quince años y no estará acompañado el adolescente huía de la guerra en Mali tras un año en el monte Gurugú consiguió soltar las tres vallas de Melilla

Cristina Machado buena

Voz 8 05:18 once Madrid Cristina Machado buena

Voz 0824 05:21 la desvela Villacís asegura que nunca ha ocultado que tuvieron una sociedad mercantil dice la portavoz y candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid que se desvinculó en dos mil nueve de la sociedad que había creado con su marido aunque por un error ha constado como administradora solidaria hasta marzo del año pasado para ocultar

Voz 0275 05:39 la sociedad explica que tengo una sociedad y eso es lo que es mentira yo me desvincule de esta sociedad no justo antes de entrar en política me desvincule seis años antes de entrar en política

Voz 0824 05:51 concretamente en el año dos mil nueve una sociedad con un valor de mercado de dos millones de euros si a través de la que compró la parcela en la que construyó su casa de casi setecientos metros cuadra se lo venimos contando hoy en la ser la Consejería de Sanidad ha dejado sin atención sanitaria una mujer embarazada porque lleva menos de tres meses viviendo en España además según denuncia Médicos del Mundo no es el primer caso con el que se encuentra en esta ocasión de intervención

Voz 9 06:18 sí que conseguimos que le dieran de alta con el código dar porque pudimos demostrar que sí que llevaba tres meses en España el documento que el estaban pidiendo era el empadronamiento no estarán mirando el pasaporte

Voz 0824 06:28 aquí todos todos los partidos de la oposición en la capital han pedido hoy la dimisión del delegado de seguridad en el Ayuntamiento el conflicto con los bomberos lo hace inviable lo cree el PSOE lo cree el PP y cree ciudadanos

Voz 1580 06:42 no puede seguir más tiempo al frente de del área

Voz 10 06:45 las nunca nadie en tan poco tiempo había hecho tanto daño a unos cuerpos tan fundamental

Voz 0824 06:49 es que es que tiene que dimitir hasta el apuntador en la Comisión de Seguridad Barbero Javier Barbero ha asegurado que la dimisión de la cúpula de los bomberos se debe no a los problemas que está teniendo la aplicación de la jornada treinta y cinco horas sino a que no consiguieron el aumento de categoría y de sueldo que habían pedido y más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino y Paul Asensio aprobado el nuevo proyecto de ley de salud pública que incluye medidas para prevenir el sobrepeso y reducir el

Voz 1434 07:13 en sumo de alcohol la normativa según el Gobierno regional

Voz 0824 07:15 pretende abordar también medidas de salud laboral investigar las adicciones y promover el cuidado de la salud

Voz 11 07:20 a la vista oral del juicio por el caso del espionaje en el Partido Popular en su alegato final los acusados de participar en los seguimientos a rivales políticos de Esperanza Aguirre han vuelto a señalar al fiscal Manuel Moix ya han asegurado que han sido víctimas de la corrupción política

Voz 0824 07:32 detenidos cinco aluniceros que asaltaban comercios en la Milla de Oro de la capital habían robado además trece vehículos de alta gama con los que cometían los robos la policía se ha incautado de medio millón de hoy el sector del libro

Voz 11 07:42 el nuevo sistema de gratuidad de los libros puesto en marcha por la Comunidad en la Cámara que agrupa libreros distribuidores editores ha emitido un comunicado en el que asegura que los criterios de este nuevo reglamento sólo favorece a las grandes empresas

Voz 0824 07:52 quién deportes el Atlético de Madrid prepara el partido de ida en octavos en la Champions que mañana les enfrentará a la Juventus los italianos llegan esta tarde a Madrid en el que será el regreso a la capital de Cristiano Ronaldo vamos con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 08:05 buenas tardes afortunadamente a esta hora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad la circulación es fluida incómoda tanto en los accesos a Madrid de entrada de salida como en las rondas de circunvalación M cuarenta IM cincuenta Eso sí desde la Dirección General de Tráfico una vez más le seguimos insistiendo moderen la velocidad y por supuesto ponga una dosis extra de prudencia al volante

Voz 0824 08:28 tenemos trece grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo como siempre con Jordi

Voz 0978 08:33 no a lo largo de la tarde y sólo esperemos algunos chubascos en Extremadura también en provincias como Zamora y Ávila en puntos de montaña de Andalucía de manera más aislada en Castilla La Mancha más sol en el Cantábrico sobretodo en el Mediterráneo y en Canarias con temperaturas máximas de doce a dieciséis grados cerca de los veinte tanto en Canarias como en el Valle del Guadalquivir y esta situación no se confirma que va a persistir los próximos días con cada vez más inversión térmica de manera que volverán a aumentar las concentraciones de contaminantes en áreas urbanas e Industria

de Noema Valido de Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

esta atención vecinos es el momento de sustituir la antigua caldera central

Cristina Machado

Voz 1434 09:57 hoy es Begoña Villacís la que tiene que dar explicaciones por una sociedad que creó junto a su marido en dos mil siete de la que según el Registro Mercantil fue administradora solidaria hasta dos mil dieciocho tres años después de recoger su acta como concejal en el Ayuntamiento de la capital aún así nunca ha nombrado en su declaración de bienes a la que está obligada por la Ley de Transparencia esa sociedad con la que un año después de crearla en dos mil ocho compró una parcela de dos mil metros cuadrados para levantar su casa de casi setecientos situada en una zona exclusiva de Villanueva de la Cañada hace un año el diario El salto publicó esta información entonces Villacís aseguró que por uno

Voz 1509 10:33 error no había informado al registro de que ya no era

Voz 1434 10:35 ha instado la solidaria de esa sociedad hoy el ABC vuelve a publicar esta información y asegura que la portavoz de Ciudadanos se deshizo de las participaciones que tenían ella dos días antes de las elecciones de dos mil quince Villacís ha asegurado que no que fue mucho antes en dos mil nueve cuando ella según dice se desvinculó de la sociedad vamos la miento por qué Villacís ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación enmarca esta información en un ataque con claros intereses electoralistas Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 11:06 qué tal buenas tardes Villacís se muestra sorprendida y asegura que no es propietaria de ninguna sociedad desde el año dos mil nueve seis años antes de entrar en política

Voz 0275 11:14 no no no es cierto sea tuviese insisto no tendría ningún problema en declararlo porque bueno hay partidos que tienen esos complejo nosotros no los tenemos yo lo declararía encantada si la tuviese es que no la tengo sé que no es verdad

Voz 0393 11:26 la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento reconoce que figuró como administradora solidaria de esa sociedad que compartía con su pareja hasta el año pasado hasta dos mil dieciocho por un error administrativo que se solventó cuando el periódico el salto al que hacía referencia público

Voz 1509 11:39 te escuchamos hace un año ya ha salido todo

Voz 0275 11:41 esto es lo de la administración que por error administrativo no sabía elevada público en aquel momento lo que hice fue inmediatamente corregirlo en el Registro Mercantil pues eh en un plazo cortísimo tiempo pedir cita en la Secretaría del Pleno se modificó en el registro de actividades de hecho así están en Portal de Transparencia desde su manos recuerdo marzo del año pasado

Voz 0393 12:04 Villacís asegura que si tuviera una empresa o una sociedad la declararía porque en ciudadanos tienen carreras profesionales y no tienen complejos y cree que detrás está información que rescata el diario ABC Teresa hay intereses electoralistas de gente dice que deben ciudadano es una candidatura muy fuerte con opciones de lograr la alcaldía

Voz 1434 12:22 tres veces de tres maneras distintas hemos preguntado al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea esta información que Begoña Villacís la portavoz municipal desmiente pero de la que él Ignacio Aguado prefiere no decir nada

Voz 15 12:34 yo insisto en que tiene que ser ella la que ofrezca explicaciones que haya ya lo hizo por la noche y que hoy tiene convocada en estos momentos una rueda de prensa para atenderlos para atender a todos los mayores y ofrecer las explicaciones sobre este tema sobre cualquier otro gran pregunta yo ahí creo que tiene que ser ella la que responda

Voz 1434 12:50 ella ha respondido aunque a los otros partidos de la oposición al Gobierno municipal no le convencen sus explicaciones y en cualquier caso recuerdan que Ciudadanos puso el listón muy alto en casos similares en los que sean visto afectados otros políticos los portavoces han hablado en el Ayuntamiento también aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid vamos a escuchar a José Luis Martínez Almeida del Partido Popular a Rita Maestre la portavoz del Ayuntamiento y a Purificación Causapié del Partido Social

Voz 16 13:13 está me cuesta pensar que permanecer de administrador en una sociedad se pueda calificar como un error uno cuando es administrador tiene una serie de obligaciones en relación a esa sociedad

Voz 0442 13:24 Ciudadanos sostuvo que le parecía una inmoralidad que determinadas se ministros hubieran hecho una cosa similar yo creo que es algo que hay que aclarar los ciudadanos

Voz 17 13:33 tienen que tener en cuenta que quién miente sobre su patrimonio seguramente puede mentir sobre muchas más cosas

Voz 1434 13:39 coincide el presidente Ángel Garrido con que Ciudadanos ido Doña Villacís en concreto son prisioneros de sus propias palabras si se lo piden a los demás dice tienen que cumplirlo ellos los primeros

Voz 0177 13:49 creo que lo listones éticos tiene que servir para todos los mismos también yo creo que seguramente en algún caso a todos los partidos han abusado o hemos abusado de de eso listones éticos no pero bueno yo creo que todos estamos obligados a cumplir aquello que exigimos a los demás nada más que eso

Voz 1434 14:07 hoy se ha celebrado junta de portavoces en la Asamblea también ha hablado allí del asunto Villacís Aguado ya lo hemos escuchado el portavoz del PP Enrique Ossorio ha lanzado un mensaje en la misma línea que el presidente Garrido pareció también a lo que ha dicho el socialista Ángel Gabilondo para Podemos este caso explica porque Ciudadanos no apuesta por una verdadera política de vivienda social Enrique Ossorio

Voz 8 14:28 yo Ángel Gabilondo Clara Serra en esto ya no hay beneficio de la duda si el señor Rivera criticaba a Nadia Calviño hoy mismo tiene que criticar a la señora Villacís porque esto ha sucedido como digo aquí no hay presunción de inocencia esto ha sucedido yo creo que que se descifra el pues pero también en todos los casos yo he dicho que hay que escuchar a las personas

Voz 5 14:55 alude con algún tipo de irregularidad

Voz 0442 14:57 ha mentido y ha hecho trampas dos días antes de presentarse a las elecciones además para pagar menos impuestos Nos parece que no cumple con los requisitos para presentar y ser candidata algo tan importante como la alcaldía de Madrid

Voz 1434 15:14 se lo venimos contando hoy en la ser la Consejería de Sanidad ha dejado sin atención sanitaria una mujer embarazada porque lleva menos de tres meses viviendo en España una exclusión que está reflejada en un manual de la propia Consejería que utiliza el personal administrativo de los centros de salud y que contradice el Real Decreto de sanidad universidad Universal aprobado por el actual Ministerio de Sanidad según denuncia Médicos del Mundo además este no es el primer caso que registran en Madrid Teresa Rubio

Voz 1933 15:43 Natalia acaba de llegar de Perú ha venido a ver a su marido que lleva un año trabajando Madrid que ella tiene contrato indefinido y está tramitando los papeles para la reagrupación familiar se enteró de su embarazo porque se lo comunicaron en el Hospital Infanta Leonor cuando la atendieron por una gastroenteritis allí

Voz 1509 15:59 hoy donde le dijeron que tenía que ir a un centro de salud

Voz 1933 16:02 Ehud para pedir que la derivarán a un especialista que atendiera su embarazo

Voz 18 16:05 entonces yo me he acercado y me han dicho que no me corresponde porque yo tengo que pasar los noventa días tengo que venir con mi hija de empadronamiento pasas por la hable sobre el código Da alguien me dijeron que no pueden hacer nada

Voz 1933 16:20 la situación de Natalia no es nueva para Médicos del Mundo hace una semana por un caso igual tuvieron que acompañara a una embarazada hondureña a la que no querían atender en Primaria Sol Martínez es portavoz de esta ONG en esta

Voz 19 16:31 pasión después de esa intervención sí que conseguimos que le dieran de alta con el código dar porque pudimos demostrar que sí que llevaba tres meses en España el documento que el estaban pidiendo era el empadronamiento no estarán mirando el pasado

Voz 1509 16:43 desde la Consejería reconocen que ambas mujeres deberían

Voz 1933 16:46 ha sido atendidas aunque insisten en el caso de Natalia que lleva menos de noventa días en el país había que facturar le la asistencia como turista tampoco es así según el Real Decreto del Ministerio que lo que dice es que esta paciente tendría que llevar un informe de una asistente social para que pudieran hacer la tarjeta sanitaria específica

Voz 1434 17:05 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

hora catorce Madrid

Voz 1434 19:21 el jurado de El Caso espías ya está desde deliberando desde hoy y durante cuatro días más tendrá que decidir si declara culpables o inocentes a los seis acusados tres guardias civiles tres policías nacionales que hoy han hecho uso del derecho a la última palabra y han vuelto a señalar al entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix del que dicen que con la ayuda de dos mandos policiales obstruye la investigación Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0055 19:47 las tardes la última jornada de la vista oral ha servido

Voz 0089 19:49 no para poner blanco sobre negro sobre las revelaciones de la semana pasada que señalan a los policías de la UDEF y al fiscal Manuel Moix los seis acusados se han declarado inocentes del delito de malversación un delito que no existe según los procesados pero cuyas pruebas fueron fabricadas por la policía y la fiscalía por eso dos policías Jaime Barrado y su jefe José Luis Oliveras junto a Manuel Moix van a tener que dar explicaciones José Oreja es uno de los acusados

Voz 4 20:15 comenzó la investigación composición

Voz 1332 20:18 vientos obtenido de forma ilegal por su jefe don José Luis Olivera Serrano por el fiscal superior de Madrid

Voz 1580 20:23 el excelentísimo señor don Manuel Moix Blázquez

Voz 1332 20:26 la UDEF usó un listado de teléfonos obtenido de forma confidencial para instar al fiscal que librarse un mandamiento sin autorización judicial

Voz 0089 20:35 las querellas se van a suceder dicen las partes desde el mismo día en el que el jurado popular reunido desde ya en sesión de deliberaciones emita su veredicto justo en ese momento Plaza de Castilla va a tener el protagonismo José Luis Caro Vinagre es otro de los acusados

Voz 25 20:50 exigir a todos que a todos ellos se les examine

Voz 0824 20:53 más pormenorizada el tribunal ordena

Voz 25 20:55 de justicia por todos y cada uno de los delitos que podrían atribuirse

Voz 0089 20:58 el jurado popular debe invertir un máximo de cinco jornadas incluyendo la de hoy en lograr su veredicto después la sala emitirá la sentencia con todos los razonamientos legales y jurisdiccionales el caso espías que no ha acabado ni siquiera diez años después

Voz 1434 21:12 vamos a volver al Ayuntamiento porque todos los partidos de la oposición han pedido la dimisión del delegado Javier Barbero que esta mañana en la Comisión de Seguridad cargaba contra la cúpula de los bomberos que dimitió la semana pasada según Barbero la renuncia se debe a que no consiguieron el aumento de categoría de sueldo que habían pedido nada tiene que ver ha dicho con la aplicación de la jornada de treinta y cinco horas Carolina Gómez cuéntanos

Voz 0393 21:35 el enfrentamiento con los bomberos ha sido la gota que ha colmado el vaso todos los grupos políticos salvo Ahora Madrid piden a Carmena que cese a Barbero por su gestión al frente del área de Seguridad y Emergencias lo pide Ciudadanos lo va a pedir el Partido Popular en un pleno extraordinario que está promoviendo el lo va a pedir también el Partido Socialista que hoy se ha sumado a las críticas de la oposición escuchamos a Ramón Silva del PSOE inmaculadas ante el Partido Popular ya Ana Domínguez de Ciudadanos

Voz 1580 21:56 es verdad que queda muy poco tiempo para para las elecciones pero no puede seguir más tiempo al frente de del área

Voz 10 22:04 su gestión en este área señor barbero es un incendio permanente nunca nadie en tan poco tiempo había hecho tanto daño a unos cuerpos tan fundamentales los sólo de de usted como máximo responsable aquí es que tiene que dimitir hasta el apuntador

Voz 0393 22:16 Javier Barbero asegura que no piensa dimitir porque cuenta con el respaldo de la alcaldesa Carmen hay en comisión ha asegurado que la cúpula de bomberos que dimitió la semana pasada exigió más sueldos y categorías profesionales en la negociación de la aplicación de la jornada laboral de treinta y cinco horas esto es Barbero si no es el puente que queríamos escuchar decíamos que Barbero aseguraba que había intereses personales y espurios detrás de las razones de los bomberos que aseguran que el concejal de Seguridad les está difamado por ocultar su incapacidad de gestionar los servicios esenciales escuchamos a Enrique Gutiérrez que es el portavoz de Comisiones Obreras

Voz 26 22:51 no hay ningún tipo de chantaje por parte de del colectivo de bomberos al señor barbero ni por condiciones económicas condiciones de trabajo cuando se le ha avisado de las consecuencias de que aplicar ese tipo de medidas de la manera que lo a hacer lo que han hecho es matar al mensajero

Voz 0393 23:06 el ayuntamiento propone a los bomberos que realicen más guardias extraordinarias para poder aplicar esa jornada de treinta y cinco horas de la que ya disfrutan el resto de empleados públicos pero ellos dicen que cobran las horas extra con siete meses de retraso y que lo que se necesita es más plantilla

Voz 1434 23:19 gracias Karol el Gobierno regional ha modificado hoy el decreto que regula la educación primaria y lo hace para incluir tres nuevas asignaturas convivencia respeto y tolerancia y creatividad y emprendimiento dicen que se diferencian de otras iniciativas anteriores como la Educación para la ciudadanía de Zapatero en que en estas asignaturas las suyas no se intenta adoctrinar

Voz 1620 23:41 los niños Javier Bañuelos la idea de la Comunidad de Madrid es que los alumnos de Primaria puedan estudiar las ya el próximo curso son así será cada centro el que decida de forma voluntaria sin parte esas tres nuevas

Voz 0089 23:52 asignaturas convivencia respeto

Voz 1018 23:54 creatividad para que los alumnos conozcan

Voz 4 23:57 los principales valores humanos que se ayudará a comprender las emociones empatizar y también a ser asertivas hice les enseñara a convivir con los demás en una sociedad regida por el respeto y por la paz

Voz 1620 24:10 nada que ver con Educación para la Ciudadanía asegura el vicepresidente de la Comunidad de Madrid pero Rollán cree que la asignatura de Zapatero adoctrinar va a diferencia

Voz 4 24:18 de su modelo principalmente Educación para la Ciudadanía mal manifestamos nuestro malestar porque principalmente de lo que pretendía era un adoctrinamiento era un principio único que es lo que venía hacer una referencia de la verdad absoluta como digo en estas asignaturas lo que se plantean son una serie de contenidos que creemos que son fundamentales y que además vienen emanan del principio de la propia Constitución española

Voz 1620 24:42 el Gobierno madrileño que por cierto aún no tiene lista la nueva asignatura de la Unión Europea que el presidente Garrido anunció antes de las Navidades

Voz 1434 24:49 el Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy el nuevo proyecto de ley de salud pública que incluye medidas para prevenir el sobrepeso y reducir el consumo de alcohol la normativa según el Gobierno regional pretende abordar también medidas de salud laboral investigar las adicciones promover en general el cuidado de la salud escuchamos al vicepresidente Rollán

Voz 4 25:07 en concreto se abordan cuestiones que que tienen que ver con la vigilancia en la salud también elementos muy importantes como son la prevención de las enfermedades las lesiones au cualquier tipo de discapacidad así como también la protección y la promoción de la salud regula también la gratuidad de las vacunas la investigación en las adicciones la salud laboral también ambiental así como la alimentaria incorpora también medidas para prevenir el sobrepeso

Voz 8 25:34 yo me voy a aplicar el cuento vaya por delante es reducir el consumo de alcohol y por supuesto promover el agua como una bebida preferente

Voz 0824 25:45 el sector del libro critica el nuevo sistema de grado

Voz 1434 25:47 tu vida de los libros de texto puesto en marcha por la Comunidad en la Cámara que agrupa a libreros distribuidores y editores ha emitido un comunicado en el que aseguran que los criterios de este nuevo reglamento sólo favorecen a las grandes empresas Paul Asensio

Voz 11 25:59 el sector dice que no echan contra de la financiación de los libros de texto que apoyase Chema como el del cheque libro que ya está en marcha en otras comunidades como Andalucía pero que lo que propone la Comunidad de Madrid en muy distinto Francisco Martínez presidente de la Federación de Distribuidores de Ediciones

Voz 27 26:13 el dinero va al colegio el colegio licita con la librería más cercana pero estos muy dudoso porque en ningún momento ese dice con qué librería los criterios del director pueden ser arbitrario ir trata con esa librería dio violentar en el mercado tal como está es decir si enfrente de un centro hay tres librerías por qué eligen aún hace pasa con los brazos sencillamente con un sistema ese libro al padre va a una librería a otra o a otras

Voz 1509 26:37 dicen que los criterios favorecen a las grandes empresas

Voz 11 26:39 de hecho el término librería de Proximidad desapareció del borrador del decreto selección Se les sustituyó por empresa licitadores cuántas hectáreas haga la librería mayor puntuación tendrá de cara a los centros educativos algunas son el almacenamiento o el forrado de los libros tareas que las pequeñas librerías no pueden asumir ponen el ejemplo de Murcia el año pasado cerraron ciento cincuenta por la implantación de un sistema similar el sector librero madrileño dice que aquí podrían cerrar hasta quinientas por lo que pide que se suspenda el acuerdo que esta vez se cuente con ellos para hacer uno nuevo

Voz 1434 27:08 aquí volvemos a hablar de los bomberos pero porque se han ofrecido para detectar casos de pobreza energética piden a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid que se aplique un protocolo que les permita notificar situaciones de riesgo Elena Jiménez

Voz 1509 27:18 dicen que vieron cómo hace dos años sus compañeros de Barcelona creaban un protocolo para avisar cuando detectan casos de pobreza energética explican que ellos son los primeros que pueden ver ese tipo de situaciones por ejemplo cuando tienen que acudir a viviendas porque una persona mayor no puede abrir la puerta

Voz 1434 27:33 Pau porque se produce un incendio ya a partir de ahí

Voz 1509 27:35 se encuentran situaciones como esta que describe Israel naves os responsable del Sindicato de Bomberos de Madrid CSIT Unión Profesional gente

Voz 28 27:43 tiene para pagar el suministro eléctrico que no tienes vitrocerámica entonces te tienen hacer la comida con un camping gas en su propia casa eso al final acaba provocando un pedazo un incendio la propia cocina vídeo eso es lo que nos hemos encontrado pero no una ni dos sino bastantes veces

Voz 1509 28:00 los bomberos proponen incorporar a los partes de intervención un documento en el que se detalla haría la valoración del estado de la vivienda Si hay orden higiene el estado de los suministros y las instalaciones sino tienen si están cortadas au están pinchadas valoraciones sobre la situación de la persona y un indicador para definir si creen que en ese hogar se podría estar en riesgo de pobreza energética todo eso para ponerlo en conocimiento de los servicios socio

Voz 1434 28:24 Tales tenemos una última hora de El mundo de la cultura ya les contábamos ayer que el Patronato del teatro de la Abadía se iba a reunir hoy para nombrar a un nuevo director Marta García haya nuevo director

Voz 1513 28:34 así lo adelantábamos ayer Carlos Aladro a ser el nuevo director del Teatro de la Abadía relevando a José Luis Gómez tal como adelantábamos ayer así se acaba de decidir en la reunión del Patronato del teatro que ha votado la el nombre de Carlos Aladro su candidatura por unanimidad Aladro Se va a incorporar en el plazo de un mes mes y medio bueno pues Aladro es el actual director del Festival de Otoño formó parte durante diez años del equipo artístico de la Abadía donde fue director adjunto de Gómez además de coordinar el Corral de Comedias de Alcalá de Henares también dependiente de la bahía

Voz 1434 29:05 gracias Marta

Voz 2 29:07 Porcel

Amanda gala buenas tardes queda el Cristina el atleta

Voz 0419 29:12 Tico de Madrid prepara su partido ante la Juve los hombres de hecho lo tienen cita con la Champions este miércoles en el Wanda Metropolitano las nueve de la noche ya hay novedades porque después de mucho tiempo Simeone podrá contar con una convocatoria llena de jugadores de la primera plantilla ya además Koke vuelve y todo apunta a que lo hará en el once titular corre habló con nosotros ayudó anoche en El Larguero le dijo esto a Manu Carreño

Voz 29 29:35 sabemos que que esos son un equipo fuerte

Voz 1620 29:37 tenemos que preparar para

Voz 29 29:40 dejar la victoria en casa con con nuestra gente

Voz 0419 29:44 bueno y además tenemos buenas noticias porque el estadio de Vallecas ha pasado la Inspección Técnica de Edificios

Voz 0824 29:50 gracias a manda trece grados ahora mismo en el centro de la capital hasta mañana

a dos y media de la tarde una y media en Canarias

reconoce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:21 el doble foco abierto en el Supremo y en Asturias con dos asuntos muy diferentes entre sí el esclarecimiento del asesinato del concejal de Izquierda Unida en Llanes Javier jardines parece que es un crimen de encargo por razones sentimentales el juicio del proceso protagonista Jordi Turull exconseller de Presidencia de Puigdemont uno de los arquitectos intelectuales de la declaración unilateral de independencia de octubre que fue una expresión de voluntad política según sus palabras sólo política nunca violencia

Voz 5 30:47 lo digo porque cualquiera cualquier partido político formación político por noble que sea su causa solo sino que para conseguir este objetivo se necesita lo que sea un avión enfriar pasiva pequeña es Operación Fracaso acaso la gente Cataluña piense lo que piense se independentista no sea independentista es pacífica Hora catorce

Voz 4 31:12 ocurrió en varias contradicciones sobre el uso

Voz 1018 31:14 o de dinero público a la hora de responder a las preguntas del fiscal como enseguida nos va a contar desde Supremo Alberto Pozas la próxima semana Rajoy y Soraya Sáenz Santamaría Urkullu entre otros citados como testigos en Asturias en Llanes sobretodo el impacto por las investigaciones sobre el asesinato del concejal Javier jardines cuatro detenidos incluido el marido de una prima de su mujer Priscilla Alonso es la concejal que le ha relevado en la vida municipal

Voz 30 31:36 en estos momentos todavía estamos en shock hoy se ha dado un paso más y nos toca esperar a que concluya la investigación ya que el proceso judicial en marcha siga hoy es un día muy duro porque toca recordar porque toca asumir la muerte de alguien al que queríamos

Voz 1018 31:56 es martes diecinueve de febrero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes qué pasa con

Voz 0055 32:01 Begoña Villacís Antonio que ha tenido que salir al paso de una información que publica el diario ABC según la cual ocultó su participación en una sociedad patrimonial a nombre de la cual figuran tres viviendas valoradas en unos dos millones de euros Villacís lo niega

Voz 0275 32:13 para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad y eso es lo que es mentira yo me desvincule de esta sociedad seis años antes de entrar en política

Voz 0824 32:22 frente a frente al ver Rivera insiste en que Ciudadanos no pactará con el PSOE responde Pedro Sánchez

Voz 4 32:27 Sánchez nos confirmó que está dispuesto a volver a reeditar un acuerdo con los golpistas confirma porque cada vez hay más españoles que están convencidos que Sánchez es parte del problema ningún cordón sanitario

Voz 6 32:38 ni la voluntad de la mayoría de este país ni las ganas de avanzar transformar nuestro país

Voz 0055 32:44 vínculos con el Partido Popular se lo cuenta a ser la investigación de Anticorrupción en torno a las irregularidades del Imserso se centra en contratos del nuevo sistema informático de la dependencia que se firmaron con algunas empresas vinculadas a ex altos cargos del Partido Popular paralizado

Voz 0824 32:58 bajo el Pacto de Toledo no llegará a ninguna conclusión antes de las elecciones por la oposición de varios grupos a distintas recomendaciones Perea PSOE Aina Vidal Unidos Podemos

Voz 8 33:06 trece es una falta de respeto al consenso

Voz 31 33:10 hoy a la democracia si hubiéramos sido con este borrador hubiéramos perdido con todos los votos particulares porque no están cerradas las recomendaciones

Voz 0055 33:17 descontento cuatro de cada diez andaluces considera que el resultado de las elecciones autonómicas fue malo o muy malo según un sondeo del CIS si mañana hubiera elecciones generales el PP perdería diez puntos en esa comunidad Vox y Unidos Podemos dejaría en la mitad de los votos que recibió condena a España

Voz 0824 33:31 Naciones Unidas pide al Estado una indemnización y reparación adecuada por la expulsión sin protección alguna de un niño maliense de Melilla en dos mil catorce LURD Lourdes Reyzábal presidenta de la Fundación Raíces

Voz 32 33:41 pues vuelve a poner en evidencia las políticas que los distintos gobiernos de nuestro país han llevado a cabo

Voz 0393 33:47 la frontera siguen siendo espacios donde no se respetan

Voz 32 33:50 los derechos de las personas y donde no existen las garantías jurídicas básicas

Voz 0055 33:53 veinticinco mil medicamentos ministra de Sanidad anuncia que se van a incorporar a la compra centralizada de las CCAA incluyen desde medicamentos contra el cáncer a prótesis y vacunas María Luisa Carcedo defiende que este modelo facilita el ahorro ha producido al sistema un ahorro

Voz 33 34:07 de lo que en inversión del Sistema Nacional de Salud sería la construcción de un hospital pues eh para entorno

Voz 0824 34:16 trescientos mil habitantes nueva Supercopa el presidente de la Federación Española de Fútbol anuncia que la Supercopa se va a disputar fuera de España en cuatro cinco días con un formato en el que estarán cuatro equipos Luis Rubiales

Voz 34 34:29 el trascendido de Liga fue contra el subcampeón de Copa el campeón de Copa contra el segundo clasificado de Liga los ganadores de semifinales en que se encuentren en una en una

Voz 2 34:40 al final el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:44 José Antonio el telegrama es para Angela Merkel señora Canciller de Alemania lo habían puesto en la cuenta atrás para salir del poder por haber renunciado a ser candidata de su partido la CDU en las elecciones legislativas que habrán de ser convocadas antes del verano

Voz 1620 35:00 cuatro de octubre de dos mil veintiuno

Voz 1551 35:02 pero los dos años y ocho meses que le restan son una eternidad dista la inestabilidad de otros gobiernos en cualquier caso su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich una especie de Davos de la defensa Pla encumbra como líder de Europa frente al otrora aliado americano humillado por los caprichos y la movería de Donald Trump gracias

Voz 1018 35:25 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Noema Valido y Julio Hernández en la técnica es abrir Quintana de Carlos Cala en la producción y ahora mismo en la mayoría de medios de comunicación de todo el mundo desde el New York Times a Lemon por ejemplo la noticia tiene nombre propio y ese nombre es Karl Lagerfeld el diseñador de la casa Chanel desde mil novecientos ochenta y tres que ha fallecido en un hospital de París tenía ochenta y cinco años Marta García

Marta García

Voz 4 36:46 o perdamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:49 a lo largo de la tarde eso lo esperamos algunos chubascos en Extremadura también en provincias como Zamora y Ávila en puntos de montaña de Andalucía de manera más aislada en Castilla La Mancha más sol en el Cantábrico sobretodo en el Mediterráneo y en Canarias con temperaturas máximas de doce a dieciséis grados cerca de los veinte tanto en Canarias como en el Valle del Guadalquivir y esta situación no se confirma que va a persistir los próximos días con cada vez más inversión térmica de manera que volverán a aumentar las concentraciones de contaminado

Voz 8 37:17 pues en áreas urbanas e industriales

Voz 37 38:56 hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña hoy todos los españoles hemos constatado que en nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza

Voz 8 39:08 su vigencia yo creo que hemos abierto un cauce de diálogo que yo espero que sea estable

Voz 1018 39:13 la próxima semana martes y miércoles veintiséis y veintisiete declararán como testigos Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría expresidente ex vicepresidenta aleatoriamente del Gobierno que tenían las máximas responsabilidades políticas al Estado en dos mil diecisiete en las fechas en que se produjeron las acciones supuestamente delictivas que está jugando el Tribunal Supremo y Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 39:34 a José Antonio buenas la impresión de que los magistrados quieren pisar

Voz 1018 39:37 dar el acelerador de la vista que empezó recordemos la semana pasada

Voz 0055 39:40 ha decidido que quiere terminar los doce interrogatorios en lo que queda de semana si es necesario Nos cuentan abrirá sus puertas el sábado para conseguirlo todo para poder interrogar a los testigos más políticos ya la semana que viene y cómo han querido siempre evitar solaparse con las elecciones esta mañana adelantábamos el calendario el martes que viene el diputado de Esquerra Joan Tardà abre la ronda de testificales ese día empiezan a pasar por aquí los exaltos cargos del Gobierno central empezando por Mariano Rajoy siguiendo pues Soraya Sáez de Santamaría y también los seis ministros Montoro Zoido la semana que viene también veremos por aquí al mediador de esta crisis ex lehendakari Iñigo Urkullu ir cerrando la semana la alcaldesa de Barcelona Ada Colau

Voz 1018 40:15 pero de momento hoy el protagonismo pasa por Jordi Turull que fue conseller de Presidencia que afronta recordemos una petición de dieciséis años de cárcel por los posibles delitos de rebelión sedición malversación de dinero público ha respondido la Fiscalía y Abogacía del Estado aunque eh ha incurrido en más de una contradicción sobretodo en sus respuestas al representante del Ministerio Público Celia

Voz 0055 40:34 sabe usar más de setecientos mil euros de dinero público en el referéndum hiel hoy lo ha negado con contundencia ni un solo euro ha dicho negando la malversación niega la sanción pero al mismo tiempo José Antonio le vamos a escuchar reconoce que el acuerdo que firmó el Govern contemplaba el uso del dinero de todos para organizar la cita electoral prohibida

Voz 5 40:50 el acuerdo es este a partir de aquí no hay ningún elemento fáctico que a lo que lo desarrolle y por tanto hay esto

Voz 0055 40:57 presentó las urnas pero no sabe de dónde salieron los anuncios dice no costaron ni un euro por el momento el exconseller de Presidencia ha prescindido el discurso más político más cercano Junqueras que desarrolló hace un año en fase de instrucción negando eso sí que hubiese violencia en Cataluña durante el otoño independentista ni real ni buscada

Voz 5 41:13 que me parece que es una auténtica falta de respeto a los ciudadanos de Cataluña por Ciudadanos de Cataluña no son ovejas no son gente que están militarizada

Voz 0055 41:21 el interrogatorio seguirá a partir de las cuatro de la tarde José Antonio con las preguntas de su de su propio abogado pues hubiera

Voz 1018 41:26 las pozas pero sin duda lo más comentado de este martes son asunto muy distinto que tiene un protagonista involuntario se llama Javier a quienes

Voz 9 41:34 con las empresas que tenemos esos momentos significa que se deben de incluir en el convenio pero con las condiciones salariales las tablas concejal de

Voz 1018 41:43 de Izquierda Unida en el Ayuntamiento asturiano de Llanes asesinado del pasado dieciséis de agosto el testimonio escuchamos es su voz durante un pleno municipal en el mes de abril la Guardia Civil ha logrado esclarecer un asesinato rodeado desde el primer minuto de mucho misterio hipótesis encontradas sobre las causas el móvil Alejandra Martíns ahora de Asturias qué tal buenas tardes

Voz 1509 42:03 hola muy buenas sino todo apuntó a un

Voz 1018 42:05 crimen de encargo realizado por supuestamente siempre sicarios por un móvil sentimental promovido además por el marido de una prima de su mujer que es uno de los cuatro detenidos

Voz 1509 42:16 así es la Guardia Civil ha detenido a

Voz 0064 42:18 cuatro hombres tres en distintas localidades de la provincia de Vizcaya hay un cuarto en Suiza que está pendiente de extradición dos son españoles y supuestamente los autores intelecto

Voz 11 42:27 desde el crimen y los otros dos argelinos

Voz 0064 42:29 supuestamente los ejecutores del asesinato el caso está aún bajo secreto de sumario pero las investigaciones que ahora dan estos frutos dicen que Javier Arenas mantenía una relación con una prima de su mujer residente en Amorebieta Vizcaya a trescientos kilómetros de Llanes y que su marido que es uno de los cuatro detenidos como comentabais por celos supuestamente encargo el crimen del concejal a los dos sicarios se darían por bueno así los rumores que apuntaban desde un principio a un crimen relacionado con la vida sentimental de jardines frente a otros que apuntaban a motivos políticos además de las detenciones la Guardia Civil ha realizado registros domiciliarios tres en Vizcaya y otro más en Guipúzcoa lo dicho las investigaciones apuntan a un crimen con encargo ejecutado por dos sicarios Icon móvil tan viejo y absurdo como ustedes

Voz 1018 43:11 imagino Alejandra que la noticia ha caído como un mazazo en Asturias retoño en el no

Voz 0064 43:16 sí han sido seis meses difíciles para la familia y los amigos de jardines y en general para los vecinos de Llanes con mucha presión social y con hipótesis y especulaciones que enrarecer el ambiente en el concejo todos pedían la

Voz 0055 43:26 pregunta resolución de este caso entre otros

Voz 0064 43:28 alcalde de Yanes Enrique Riestra amigo personal de jardines que hoy pedía respeto para los familiares en este momento duro y triste pero muy esperado también ha hablado también muy emocionada la concejala de Izquierda Unida que le sustituyó en el Ayuntamiento de Llanes Presti la Alonso escuchamos a ambos

Voz 38 43:43 hoy siendo un día inevitablemente triste que hace que los recuerdos vuelvan con mucha intensidad también es un día esperado y que permitirá sobremanera a la familia avanzar pues todo apunta a que quién ha perpetrado este asesinato está más cerca de ser juzgado

Voz 30 43:59 hoy desde aquí desde Izquierda Unida de Llanes queremos enviar nuestro calor y apoyo a la familia jardines de Javi

Voz 1509 44:07 bueno pues ahí está a cuatro detenidos continúa la investigación pero está más cerca la resolución del caso del asesinato de Javier Martínez gracias Alejandra alguna mínima pausa vamos a seguido de la polémica que rodea a Begoña Villacís

