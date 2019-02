Hora 14 (20/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes no esperen grandes acuerdos sobre el futuro de las pensiones a corto plazo el horizonte electoral rompe cualquier posibilidad de pacto in extremis sobre este asunto que afecta directamente ahora mismo más de nueve millones de personas y a medio y largo plazo probablemente a todos los demás los reproches entre los partidos la falta incluso el documento sólido de propuestas concretas sobre el sistema de financiación no permite a la presidenta la popular Celia Villalobos eh convocar una reunión formal de la comisión según ha dicho en los pasillos aunque desde la tribuna del Congreso la ministra Magdalena de baterías Segura que todavía se puede por lo menos intentar

Voz 5 00:55 si no hay un documento que hay un noventa y tantos por ciento de acuerdo del conjunto de los grupo yo no puedo convocar la la la Comisión del Pacto de Toledo para votar para votar que ha habido un grupo político que por los intereses que ellos que era tienen todo el derecho del mundo lo han dinamitó con lo cual hace imposible una cosa

Voz 6 01:11 confío plenamente en que esto todavía tenga solución y que en oros a que millones de pensionistas están esperando una solución se vuelva a convocar la comisión de Pacto de Toledo se pueda llegar a un acuerdo antes de la selección

Voz 1018 01:24 a partir de las doce y media esperamos con base en directo con Celia Villalobos que no parece muy optimista apuntó además de decir adiós a su vida política al Pleno de control al Gobierno el penúltimo de esta legislatura ha permitido confirmar cómo se eleva los reproches en el fondo y en la forma

Voz 7 01:38 ahora aquí sabemos en esa feria de las vanidades que la han escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó a presidente del Gobierno les recomendamos que vaya tomando la última en paquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de dos meses viene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira no no insulta y con ello pierda la razón es que usted insulta porque no tiene razones ni argumentos peor Sánchez usted no contesta porque no puede contestar porque a señores de arriba para ser presidente su única aspiración ser presidente con los Cano golpe Estado señor Rivera usted debe tener un armario lleno de chaquetas el pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina

fin en el juicio del proceso es el exconseller Josep Rull ha llegado a decir que no obedeció al Tribunal Constitucional por su falta de legitimidad moral y son términos literales

Voz 8 02:32 este elemento de desde mi punto de vista de una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno del Estado para suspender cualquier tipo de iniciativa este también es un elemento que se tiene que poner en valor

Voz 1018 02:54 el Rey que acaba de clausurar el congreso mundial de derecho con la presencia de más de dos mil juristas de sesenta países han sido particularmente contundente en la defensa de la libertad y la de

Voz 0228 03:03 frente a quienes no respetan la ley María Manjavacas

Voz 1444 03:05 buenas tardes acaba de terminar el acto de juristas internacionales en el que se ha premiado al Rey por su defensa del Estado de Derecho en su discurso Felipe VI sin alusiones al juicio a los independentistas y que ha tenido referencias implícitas al proceso no es admisible apelar ha dicho a una supuesta democracia por encima del derecho porque sin el respeto a la ley no hay convivencia no hay democracia ha dicho el Rey por su parte Felipe González ha sido el encargado de la laudatio ya ha agradecido al Rey su neutralidad y su discurso del tres de octubre

Voz 9 03:39 uno puede ser una simple escalada verbal pero

Voz 1018 03:42 qué poco tranquiliza escuchar al presidente ruso Vladimir Putin su intención de desplegar misiles con capacidad de alcanzar Estados Unidos Europa

Voz 10 03:49 yo ya lo dije antes Rusia no tiene ninguna intención de desplegar misiles de mediano y corto alcance en Europa poco tenemos la intención de ser los primeros en hacerlo pero si Estados Unidos planea producir y suministrar misiles en el continente deteriorará gravemente la seguridad internacional también supondrá un peligro para nuestra seguridad puesto que en un intervalo de diez a doce minutos algunos misiles podrían alcanzar morisca por tanto actuaremos consecuentemente a las acciones del Gobierno estadounidense Sirius Cruz

Voz 1018 04:18 Japón Rodríguez Alarcón convocada por el Papa con los presidente de las conferencias episcopales de todo el mundo para abordar el problema de la pederastia en la Iglesia el obispo de Astorga que es el encargado teóricamente de luchar contra esa lacra en nuestro país asegura que lo más importante es saber prevenir se llama José Antonio Mena

Voz 11 04:33 me he dado cuenta que por muchos protocolos que tengamos muchas normas que tenemos si lo hay un seguimiento persona que alguien se ocupe de ello es muy difícil que lleguemos a conseguir este objetivo que la diócesis sea un espacio seguro para

Voz 12 06:05 dice Madrid Cristina Machado buenas tardes hasta aquí

Voz 1434 06:08 de años de prisión para los miembros de la conocida como manada de Villalba tres chicos condenados por agredir sexualmente a una chica a la que metieron a la fuerza en una habitación en marzo de dos mil quince las juezas dan por probado que los condenados actuaron aprovechándose de una intimidación ambiental a dos semanas el ocho m aquí en la SER la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid Celia Mayer ha pedido un esfuerzo incluso mayor que el del año pasado

Voz 0402 06:33 pues yo creo que como mínimo hay que sumar a más mujeres al paro o a la huelga y creo que con llegar al nivel de ocupación del espacio público mediático que tuvimos las mujeres el pasado ocho de marzo yo estaría personalmente muy satisfecha pero también creo que es necesario pensar la igualdad creo que eso tiene que trasladar también a otros ámbitos de trabajo la educación sanitario que está muy finalizados

Voz 1434 06:52 You UGT ha presentado un informe sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres que está en el veintiséis por ciento apenas sin cambios una mujer gana siete mil euros anuales menos que un hombre por el mismo trabajo Ana Sánchez de la Cova ex Secretaria de Igualdad del sindicato

Voz 13 07:06 las mujeres mayoritariamente tenemos los peores contratos la discriminación en la propia empresa en el sentido de que cuando se elabora los criterios para la selección del personal lo para seleccionar a la gente que va a promocionar las empresas en este país siguen primando y favoreciendo a los hombres por encima de la situación de las mujeres

Voz 1434 07:26 al revés del Supremo al Canal de Isabel Segunda por sus contratos precarios el hemos adelantado hoy en La Ser en un auto el tribunal obligue a la empresa pública reconocer como trabajadores fijos a todo el personal interino que ha sido contratado de forma irregular Alfredo Faura ese el abogado que ha llevado el caso ante la justicia

Voz 14 07:43 el escenario cambiado fundamentalmente en que si Antich canal que estaba trabajando y Sprint Trinidad no había indemnización con este auto al considerar que como indefinidos lógicamente la indemnización será la más por aquí cinco ya

Voz 1434 07:57 Izquierda Unida concretará la semana que viene su querella contra Begoña Villacís por presuntas incompatibilidades al decidir en el pleno del Ayuntamiento de la capital en las comisiones sobre asuntos relacionados con la policía municipal a pesar de que la empresa que tenía con su marido defendía alguno de esos agentes Mauricio Valiente

Voz 0874 08:14 puede haber cometido un error como lo comete cualquiera pero no desconocía esta circunstancia que intervino de una forma beligerante en asuntos que tenían que ver con clientes suyos no entonces cuando tuvo exigieron los demás también te tienes que exigir a Timo o si lo es actuar de una forma totalmente hipócrita

Voz 1434 08:32 hay más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Elena Jiménez la Fiscalía pide dos años de cárcel para Francia bueno Granados por el soplo que le dio luego la Guardia Civil sobre la operación Púnica pide al Supremo que confirme la sentencia de la Audiencia Nacional que acredita que el ex consejero sirvió de Un soplo de dos agentes para ocultar dinero y esto

Voz 0228 08:48 el pruebas él noche que bachillerato sólo será

Voz 0441 08:50 sí le para las familias que ingresen menos de diez mil euros per cápita anuales únicamente podrán beneficiarse los alumnos que empieza en primero de Bachillerato el curso que viene y quedan excluidos los repetidores en los próximos días se abrirá el plazo para solicitarlas

Voz 1434 09:03 la Complutense recurre la decisión de la comunidad de autorizar tres nuevas universidades privadas el rector Carlos Andradas dice que la propuesta carece de validez especialmente en el caso de un centro hasta ahora adscrito a la Complutense y cuyas instalaciones pertenecen a la universidad pública

Voz 0441 09:16 crecer a lo alto es la nueva campaña de la Comunidad de Madrid para promover una vida saludable entre los adolescentes el objetivo es que jóvenes de quince dieciséis años aumenten su actividad física lleven una dieta mediterránea hay compartan a través de redes sociales como estarán sus progresos para motivar a otro chaval

Voz 1434 09:31 alguien deportes el Atlético de Madrid juega esta noche la ida de octavos de la Champions contra la Juventus en el Wanda con mil doscientos efectivos que van a participar en el dispositivo de seguridad ir Roger Federer vuelve este año al Masters de Madrid después de tres años sin participar en él torneo e información ahora del tráfico vamos a la de DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 09:50 hasta ahora tenga especial precaución de entrada a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras ya que hay circulación lenta con paradas intermitentes densidad circulatoria además en este caso de salida de Madrid en la dos a la altura de Torrejón de Ardoz en el resto de carreteras de la Comunidad de momento se circula sin problemas no hay dificultades tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta IMC

Voz 5 10:12 comentábamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1434 10:15 Margarita Pérez hola hola buenas tardes

Voz 5 10:18 hablamos de la M treinta con un accidente en la zona próxima al nudo de Pío XII que ocasiona un estrechamiento de calzada en sentido sur M30 accidente a la altura del nudo de Pío XII en sentido sur ocasionar retenciones a los conductores a todas aquellas personas que a esta hora entran por la avenida de Burgos hay una congestión importante pero también ralentiza el tráfico en el sentido inverso ya que despierta mucha curiosidad es una zona evitar en la medida de lo posible

Voz 1434 10:47 Is sepan que el próximo martes veintiséis de febrero van a comenzar a funcionar los semáforos de la A5 lo anunciado en comisión el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Cal

Voz 16 10:57 queda por resolver una un trámite con con el suministro eléctrico pero está prevista la la puesta en funcionamiento del conjunto de la actuación para finales de este mes

Voz 1434 11:09 en concreto para este martes que viene veintiséis de febrero trece grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 5 11:17 esto la temperatura ya da lugar a un ambiente agradable al sol de sol seguir haciendo durante toda la tarde y las máximas superarán los quince grados en la mayor parte de la comunidad dieciséis esperamos por ejemplo para el centro de Madrid pero como ha pasado las últimas jornadas a medida que avance la tarde yacer que era anoche la temperatura empezara a bajar y lo hará rápidamente la próxima madrugada de manera que mañana a primeras horas mínimas por debajo de cinco grados en la mayor parte de poblaciones a partir de mañana también algunos cambios son las temperaturas subirán con más facilidad durante la tarde un ascenso que será significativo el viernes y el fin de semana con máximas de más de veinte grados

Voz 1434 11:52 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Ródenas y de Noema Valido y la producción de Sonia Palomino

Voz 1434 12:45 la Audiencia Provincial ha condenado a quince años de cárcel a dos de los acusados en el juicio de la manada de Villalba a catorce años al tercero muchos más de los nueve años de cárcel a los que fueron condenados los miembros de la manada de Pamplona las magistradas madrileñas dan por probados los hechos denunciados por la víctima una chica que fue agredida sexualmente por los tres condenados tras ser metida la fuerza en una habitación fue obligada a practicar sexo con ellos en un ambiente de intimidación una cuestión clave para estas juezas Alfonso Ojea buenas tardes buenas

Voz 0089 13:15 tardes Cristina de los tres miembros de este grupo de agresores sexuales dos de ellos en efecto reciben una condena de quince años de prisión mientras que el tercero es condenado a catorce años además los tres condenados cuando cumplan su tiempo de privación de libertad estarán durante otros siete años más bajo libertad vigilada la Audiencia Provincial de Madrid señala que la víctima sufrió intimidación ambiental al ser trasladada a un piso de la localidad de Collado Villalba donde le sitúan en una habitación en la que hay tres hombres que le presiona le intimidan hasta que se perpetran uno tras otro el delito continuado de agresión sexual allí la víctima se encuentra sola desamparada frente a tres agresores sexuales que

Voz 1434 13:54 la amenazan con impedir que saliera

Voz 0089 13:57 les si no obtenían cada uno de ellos satisfacción sexual en definitiva que el efecto intimidatorio no precisa de que el agresor actúe con violencia directa sobre la víctima es el propio entorno creado por los condenados el que destila altas dosis de violencia que concluyen con la violación

Voz 1434 14:13 gracias Alfonso con el ocho m a la vuelta de la esquina los sindicatos preparan ya las movilizaciones de este año mañana mismo UGT y Comisiones Obreras van a informar de las movilizaciones sindicales que quieren convocar una huelga general a favor de los derechos de la mujer los detalles los vamos a conocer mañana y en cualquier caso se sumarán a la manifestación y a la huelga de veinticuatro horas que ya ha convocado para ese día la Comisión ocho de Madrid bajo el lema mil motivos entre otros motivos la brecha salarial que sigue prácticamente igual sin cambios según UGT una mujer gana el año siete mil euros menos que un hombre por el mismo trabajo is sigue habiendo sectores claramente feminicidios como el de servicios de cuidados Virginia Sarmiento según los últimos datos de la Agencia Tributaria de dos mil diecisiete la brecha salarial apenas ha cambiado en los últimos años Ana Sánchez secretaria de Igualdad de UGT

Voz 20 15:03 y la diferencia salarial entre el hombre y la mujer se sitúa en un veintiséis coma veintiséis por ciento el hombre supera los veintiocho mil euros de media al año mientras que la mujer apenas supera los veintiun mil

Voz 1434 15:17 euros menor cuantía de salario y condiciones más precarias con peores contratos sin discriminación a la hora de promocionar las cifras repercuten además en las pensiones donde las mujeres cobran un treinta y uno por ciento menos en la prestación por desempleo con un diez por ciento menos la brecha llega al cuarenta por ciento en entidades financieras y tampoco escapa al sector público Rosa Robledano de la Federación de Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid

Voz 21 15:38 de esas catorce mil doscientas cincuenta personas que tienen un contrato de funcionario interino diez mil doscientas cincuenta

Voz 1018 15:45 a mujeres a esto se suman los sectores

Voz 1434 15:48 iniciados como los servicios los cuidado su el comercio donde los puestos de responsabilidad además los ocupan los hombres por todas estas razones exigen una ley de igualdad salarial con sanciones para las empresas que no cumplan aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid has hablado esta mañana con la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid con Celia Mayer ya han escuchado el principio que hacía un llamamiento a la huelga del ocho de marzo en el Ayuntamiento de Madrid la van a hacer y por eso van a entregar un día antes el premio Clara Campoamor ella misma nos contaba quiénes son este año las premiadas

Voz 0275 16:17 te lo vamos a dar a dos personas que creemos que han contribuido muchísimo a la lucha a las mujeres en primer lugar a Gloria es una historiadora feminista también les vamos a dar el premio de de especial importancia este año a Sandra Sabatés por la nación que tiene en el intermedio la sección mujer tenía que ser y por la

Voz 1018 16:33 publicación también de su último libro porque creemos que ama

Voz 0275 16:35 las dos han contribuido mucho desde ámbitos distintos uno desde la historia otro más de los medios de comunicación a la lucha feminista

Voz 1434 16:43 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos hora catorce y Madrid hice lo hemos adelantado hoy aquí en la SER el Tribunal Supremo obliga al Canal de Isabel segunda reconocer como trabajadores fijos a todo el personal interino que ha sido contratado de forma irregular en los últimos tiempos así lo dice en un auto al que hemos tenido acceso Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0861 17:06 es importante porque el Supremo abre la vía a que todos los interinos tengan derecho a la indemnización máxima en el caso de que sean expedidos un derecho que hasta ahora no disfrutaban todos los interinos de esta empresa pública de la Comunidad el Supremo castigó al canal por haber perpetuado en su plantilla a trabajadores interinos temporales que han concatenación trabajos eventuales desde hace incluso más de diez años a través de la figura de los indefinidos no fijos en un auto al que hemos tenido acceso el alto Tribunal no reconoce ese tipo de contrato y obliga al canal a dar en la categoría de fijos igual que si se tratase por ejemplo de una empresa privada precisamente el canal esta punto ofertar ahora setecientas plazas públicas cuatrocientas de ellas serán para consolidar el empleo temporal Alfredo Favreau es el abono

Voz 0228 17:49 lo que he llevado este caso ante Supremo

Voz 22 17:52 hay intentado por todos los medios que la calificación de esos contratos cuando demandados fuera como indefinidos no fijos evitado ante este tema es decir esos cuatrocientos puestos que requieren temporales todo los consolidan los convirtió en fijos pues no habrán hecho más que de forma voluntaria aplicar

Voz 0861 18:10 lo que nadie les obliga desde el canal no aseguran que este auto de Supremo no afecta a las convocatorias de empleo público que tienen pendientes ahora mismo

Voz 1 18:22 hora catorce Madrid

Voz 1434 20:36 mierda unida sigue adelante con la querella contra Begoña Villacís por presuntas incompatibilidades al decidir en el pleno y en las comisiones del Ayuntamiento de Madrid sobre cuestiones relacionadas con la policía municipal a pesar de que algunos de esos policías estaban defendidos por la empresa de su marido de la que ya fue administradora solidaria Carolina Gómez

Voz 0821 20:54 lo Dent se lo adelantábamos ayer en la Cadena SER Izquierda Unida estudia querellarse contra Begoña Villacís por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos más allá de las dudas en torno a la información que aportó o no sobre su patrimonio Izquierda Unida considera que pudo incurrir en un conflicto de intereses al decidir en el pleno hoy en las comisiones del Ayuntamiento de Madrid sobre asuntos que tenían que ver con el sindicato contra el Kone con el sindicato perdón que se querelló contra la concejal rumiar Arce por injurias un sindicato al que representa a la sociedad que compartió con su marido a la polémica Lloris contenía SL Mauricio Valiente

Voz 1018 21:26 intervino de una forma ligera

Voz 0874 21:29 ante en asuntos que tenían que ver con clientes de de clientes suyos no entonces eso es lo que nos parece más indignante y además cuando tuvo exigen a los demás también de tienes que exigir a Timo o es actuar de una forma totalmente hipócrita

Voz 0821 21:43 desde el Ayuntamiento se muestra más prudente sobre la posible responsabilidad penal de Villacís aunque al concejal José Manuel Calvo su actuación a priori le genera algunas dudas

Voz 24 21:52 desde luego no suena bien el hecho de que eh no se abstuviera o no se saliera de la sala cuando se trataron cuestiones en los que ella puede estar implicada directamente

Voz 0821 22:04 Izquierda Unida concretará la querella la próxima semana

Voz 1434 22:06 hoy además el Confidencial cuenta que uno de los candidatos del PSOE a las primarias en la capital Pepu Hernández el designado por Pedro Sánchez ha cesado reciente ante como administrador de la sociedad instrumental que creó tras ganar el Mundial de Japón en dos mil seis cuando era seleccionador de España de baloncesto el pasado once de febrero según El Confidencial cesó en Saitama dos mil seis SL y ha pasado a ser ahora gestionada por un administrador único que sumó mujer que hasta ahora figuraba como administradora solidaria el equipo de Pepu Hernández su portavoz Mar Espinar asegura que Hernández se desvinculó de esa empresa antes incluso de presentar su precandidatura a las primarias socialistas

Voz 1366 22:50 bueno pues creo que es un paso que demuestra el claro compromiso que tiene con la tarea que se le avecina tanto en la alcaldía de Madrid como en los pasos previos para para ser el candidato del Partido Socialista creo que lo que demuestra es que eh quiere dedicarse plenamente al cien por cien a esta a esta qué haré

Voz 25 23:07 et Is Isabel bajar

Voz 1366 23:09 de de la sociedad eh atendiendo a ese compromiso que adquirió con los militantes y con los ciudadanos de Madrid

Voz 1434 23:16 la Fiscalía pide dos años de cárcel para Francisco Granados por el soplo que le dio la Guardia Civil sobre la operación Púnica pide al Supremo que confirme la sentencia de la Audiencia Nacional que acredita que el exconsejero se sirvió de ese chivatazo del chivatazo de dos agentes para ocultar el dinero que tenía hay para destruir pruebas hoy se ha celebrado una vista en el Tribunal Supremo para de a pedir sobre los recursos de casación que los tres acusados Francisco Granados esos dos agentes han presentado contra la sentencia de la Audiencia Nacional Alfonso Ojea

Voz 0089 23:46 Vista de Casación y como tal vista puramente técnica la defensa pide esa nulidad porque las grabaciones de las llamadas telefónicas fueron ilegales pero además no pudo haber chivatazo dicen los abogados ya que el empresario Javier Marjaliza numero uno de la Púnica en cuanto a dinero incautado sabía que le estaban investigando por tanto esa investigación era algo de sobra conocido por todas las personas de su entorno no únicamente los condenados no se necesitaban según la defensa filtraciones Javier Vasallo es el letrado

Voz 1434 24:16 de Francisco Granados leridano este

Voz 1239 24:19 en ningún la información que hayan podido dar bien visto de esa información todos sabemos que los hechos se remontan con anterioridad a febrero de dos mil catorce en donde además de los propios intervención señor Marjaliza sabía que estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

Voz 0089 24:35 la posible ilegalidad de las intervenciones telefónicas en toda la investigación de la Operación Púnica es una sombra que persiste en este sumario y que en el futuro puede marcar el destino de la causa

Voz 1018 24:44 ah

Voz 1434 24:48 el nuevo cheque bachillerato de la Comunidad sólo será accesible para las familias que ingresen menos de diez mil euros per cápita y al año y sus hijos no serán aptos y repite en primero de Bachillerato informa Laura Gutiérrez los alumnos que quieran pedir el cheque tendrán que tener una plaza ya reservada en uno de estos centros privados Stark cursando determinado terminado cuarto de la ESO en cualquier otro centro no ser repetidores la renta familiar será importante sólo podrán pedir la ayuda quienes tengan una renta per cápita de toda la familia inferior a diez mil euros tendrán más puntos a partir de esa barrera los que tengan menos ingresos Rafael Van cree que consejero

Voz 26 25:22 ya hay muchas familias que en ese tránsito de la etapa obligatoria en Secundaria a la al Bachillerato que ya no es obligatoria se veían de alguna

Voz 0089 25:31 manera pues que tenían que salir de esos

Voz 26 25:33 centros concertados porque ahí ya no está soportado digamos con fondos públicos lo que tratamos con ese cheque es que quién estoy convencido de una idea de un modelo educativo pues pueda tener sus posibilidades

Voz 1434 25:49 el curso que viene solo habrá ayudas en I el siguiente se extenderán al segundo la concertada de momento se conforma Juan Chavarri CC Madrid

Voz 27 25:57 a nosotros se abre un escenario nuevo es verdad que nos gustaría que fuesen enseñanza concertada es siempre preferimos el concierto pues porque garantiza la equidad más pluralidad pero bueno es una nueva oportunidad para aquellas familias que se encuentran en una situación socioeconómica más baja

Voz 1434 26:18 la Comunidad prevé conceder mil quinientos cheques en esta primera convocatoria la Comunidad ha puesto en marcha una campaña para potenciar la dieta mediterránea y la actividad física entre los adolescentes en la región casi el dieciocho por ciento de los jóvenes de quince a dieciséis años tiene sobrepeso u obesidad y menos del veinte por ciento consume las cinco raciones diarias de fruta verdura recomendadas la campaña tiene como lema crecer a lo alto Teresa

Voz 1018 26:43 a Rubio aunque los adolescentes de la Comunidad estamos

Voz 1434 26:46 poco por debajo de la media nacional en sobrepeso y obesidad en la tendencia es que la cifra siga creciendo por eso la Consejería va a intentar a través de esta campaña hay con diferentes retos semanales a través de Instagram que los jóvenes se sumen a la dieta mediterránea Enrique Ruiz Escudero consejero de Sunny

Voz 28 27:01 la violencia de que son especialmente el exceso de peso la edad infantil y juvenil son la principal puerta de entrada para la obesidad y los problemas asociados a ella en la bien

Voz 29 27:14 qué has comido hoy come sano y variado y crecerá hasta lo alto únete al gesta que retos saludable de cada semana sube tu foto Instagram podrás ganar premio como entrara

Voz 1434 27:25 esa eventos culturales de ocio o deportivos los nuevos retos se publicarán los jueves hoy en las Naves del Matadero sea presentado la segunda parte de su programación para la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve la segunda parte que va de marzo a Julio Ike incluso de una treintena de artistas nacionales e internacionales nueve producciones propias un festival de música contemporánea asiática informa Cristina del Casar destacan en este segundo semestre la apuesta por las artes visuales el II Encuentro Internacional de programadores el festival de música asiática fan naves y un frente de resistencia por la identidad de género de manos de varios artistas brasileños Getsemaní San Marcos directora de programas y actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid

Voz 30 28:07 programaciones de de los teatros públicos de los grandes centros públicos son algo más que un cúmulo de nombres son algo más que un listados algo más que una cartelera en la Guía del Ocio no ir esa vocación de trabajar para programar poniendo en conexión a esos artistas con las comunidades con las embajadas con otros artistas con otra gente que está trabajando aquí pensando en cuál será luego la

Voz 0228 28:30 proyección de su trabajo me parece exquisita

Voz 30 28:34 una de las cosas más valiosas de de tu trabajo

Voz 1434 28:37 Naves Matadero continúa si apoyando a creadores tanto nacionales como internacionales a la vez que realizan una labor de encuentro con Madrid

Voz 2 30:04 núm dos y media de la tarde

Voz 9 30:06 en una y media en Canarias

Voz 4 30:11 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 no se ha referido de forma literal lo juicio en el Supremo contra los dirigentes independentistas procesados no ha citado ninguna de las expresiones estaba escuchando a la sala contra el sistema democrático de nuestro país contra la independencia de la justicia pero ha sido meridianamente claro en la defensa de los valores democráticos el Rey hace unos minutos en Madrid en la clausura del Congreso mundial del derecho ante unos dos mil juristas de sesenta

Voz 0623 30:44 las no tiene sentido no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni demócrata sino inseguridad arbitrariedad en definitiva quiebra en los principios morales y cívicos de la sociedad

Voz 1018 31:05 a Sants en el Supremo otro ex consejero independentista Josep Rull se cuestionaba la legitimidad del Tribunal Constitucional

Voz 8 31:11 este elemento de desde mi punto de vista de una falta de legitimidad moral del Tribunal Constitucional por ser sistemáticamente instrumentalizado por el Gobierno del Estado para suspender cualquier tipo de iniciativa este también es un elemento esto que se tiene que poner en valor

Voz 9 31:33 hora catorce

Voz 1018 31:37 hablaremos enseguida cómo no en el futuro de las pensiones prácticamente imposible estas alturas pensar en un acuerdo político que garantice su financiación en los pocos días que todavía quedan de legislatura lo admite la presidenta de la Comisión solería lobos aunque la ministra de Trabajo Magdalena Valerio cree que todavía todavía se puede intentar

Voz 5 31:52 sin hay un documento que hay un noventa y tantos por ciento de acuerdo del conjunto de los grupos yo no puedo convocar la la la Comisión del Pacto de Toledo para votar para votar que ha habido un grupo político que por los intereses que ellos era tienen todo el derecho del mundo lo han dinamitado con lo cual hace imposible una cosa

Voz 6 32:08 confío plenamente en que esto todavía que hay una solución Ike en aras a que millones de pensionistas están esperando una solución se vuelve a convocar la comisión de Pacto de Toledo y se pueda llegar a un acuerdo antes de la selección

Voz 1018 32:21 el el clima en la Cámara no es precisamente de sosiego como sea evidenciado en el pleno de control al Gobierno

Voz 7 32:26 ahora que sabemos el esa feria de las vanidades que la han escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó a presidente del Gobierno les recomendamos que vaya tomando la última en paquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de dos meses viene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira no no insulta y con ello pierda la razón es que usted insulta porque no tienen ni razones ni argumentos León Sánchez usted no contesta porque no puede contestar porque necesita señor de arriba para ser presidente su única aspiración ser presidente con los Cano golpe Estado señor Rivera usted debe tener un armario lleno de chaquetas el pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina

la Bella ultraderecha miércoles veinte de febrero

Voz 1018 33:09 de Isabel Quintana buenas tardes estaba Exit poquito tranquiliza Antoni escuchar a Putin sí sobre todo cuando habla de armamento el presidente ruso amenaza con apuntar directamente a territorio norteamericano si Trump despliegan

Voz 0228 33:19 Siles les en Europa

Voz 10 33:21 sí tiene prisa ellos Estados Unidos planea producir y suministrar misiles en el continente supondrá un peligro para nuestra seguridad actuaremos consecuentemente a las acciones del Gobierno estadounidense indicó

Voz 0134 33:32 audiencias previo a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia están relatando sus vivencias en el Vaticano un día antes del encuentro del Papa con los presidentes de las Conferencias Episcopales José Antonio Menéndez obispo de Astorga Javier Paz víctima de abusos en Salamanca

Voz 11 33:45 asegurar la diócesis que los espacios eclesiales de los abusos son espacios seguros

Voz 32 33:51 Conferencia Episcopal apostó a cargo de la comisión de investigación a a un encubridor con más Menéndez si quieren acoger a las nuevas víctimas pero para mantener esa política de encubrimiento y de silencios

Voz 0228 34:02 se amplía el plazo a las autoridades europeas concede en Iberia seis meses más para poder reorganizar su estructura y acomodarse a las exigencias comunitarias incluso aunque haya un Brexit sin acuerdo Inés Ayala es la eurodiputada que ha negociado el acuerdo

Voz 33 34:14 vamos ganando esa posibilidad de que en el caso de retraso pues la con las compañías se pueden adaptar incluso a los nuevos términos de la negociación

Voz 0134 34:22 que era fundamental para nosotros tres mil millones de beneficio Iberdrola supera por primera vez esa cifra de beneficio neto creció un siete y medio por ciento el año pasado

Voz 1434 34:30 todo su presidente Ignacio Galán ha apostado

Voz 0134 34:33 insultados por avanzar hacia una economía baja en carbono y considera que la lucha contra el cambio climático es una oportunidad

Voz 0228 34:39 dos años de carcel es lo que pide la fiscalía para el ex comisario Villarejo por calumnias y denuncias falsas Villarejo presentó una querella contra el director del CNI Félix Sanz Roldán el Aquila acusado de filtrar una fotografía suya los medios después siguió lanzando distintas acusaciones contra en condenado

Voz 0134 34:53 la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de catorce y quince años de cárcel a tres hombres que agredieron sexualmente en grupo a una chica en Collado Villalba la sentencia pone de manifiesto que la intimidaron al acorralarla en una habitación

Voz 0228 35:04 penas más duro el Senado va a aprobar una reforma del Código Penal que castigará con hasta cuatro años de cárcel a quiénes se den a la fuga en caso de accidente Ana ha impulsado el cambio legal tras la muerte de su marido atropellado por un conductor cuyo

Voz 0134 35:15 pero que a partir de de cuando esto Salgado

Voz 34 35:17 delicado en el BOE pues todos os podáis sentir más protegidos Innova ibais eh la desprotección que sufrimos nosotros nuestra familia cuando pasó el fallecimiento de Oscar

Voz 0134 35:29 el turno hoy por Atlético y Sevilla el equipo madrileño recibe a la Juventus de Cristiano Ronaldo en el partido de ida de los octavos de la Champions y también esta tarde el Sevilla defiende en el Pizjuán el cero uno que logró en la ida de dieciseisavos de la Europa League ante la Lazio

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 35 35:46 José Antonio te gama es para el Papa Francisco Beatie padre la cumbre que reúne en el Vaticano los presidentes de las ciento trece conferencias episcopales de todo el mundo que a los superiores de las órdenes y congregaciones religiosas así como a los grupos de víctimas va a ser el momento de la verdad debe marcar el final de la tolerancia Eden encubrimiento de los abusos sexuales leales el Evangelio de Jesús dijo que a quién escandalizar a uno de esos pequeños más le valiera que la ataron al cuello una piedra de molino y lo arrojaron al mar hoy

Voz 1018 36:20 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Noema Valido y Carlos Ródenas ser la técnica Isabel Quintana de Carlos con la producción

Voz 1434 36:26 vaya ocurrencia que han tenido los responsables

Voz 1018 36:28 dueños de un bar de copas de Daimiel en Ciudad Real un concurso de belleza se próximo fin de semana para niños de entre cuatro y catorce años además parece que el Ayuntamiento se ponen de perfil Agustín Cacho

Voz 18 36:40 en este concurso de belleza los pequeños participantes de entre cuatro y trece años tienen que realizar tres pases con distintas vestimos

Voz 1018 36:45 las Baker y camiseta blanca ropa de baño y tragedia

Voz 18 36:47 hala ante las críticas que ha suscitado este certamen de belleza júnior defienden desde la organización que lo abordan como un juego Dolores Sánchez Valdepeñas es colaboradora del evento

Voz 36 36:56 contamos con las críticas pero sí que es verdad que lo estamos organizando desde un punto de vista bien donde sea una actividad más de juego que no haya competitividad ninguna y queremos hacerlo con el mayor respeto del mundo hacia ellos hacia sus familias

Voz 18 37:15 es un homenaje dicen a las grandes figuras de la moda regional como Manuel Piña y una escuela para aquellos pequeños que en un futuro quieran ser parte de este mundo pues como hemos podido con el tiempo una previsión Jordi Carbó

Voz 5 37:25 tarde soleada en la mayor parte del país con temperaturas que están subiendo como los últimos días al sol el ambiente será agradable máximas en la mayor parte de la Península y en Baleares de doce

Voz 0134 37:34 a dieciséis grados cerca de los veinte

Voz 5 37:36 tanto en Canarias como en el Valle del Guadalquivir en el sur de la península con estas temperaturas un poco altas crecerán nubarrones con algunas tormentas en provincias como Toledo Ciudad Real y sobre todo en puntos de montaña de Andalucía especialmente la mitad triste así como en Extremadura tormentas que pueden descargar con intensidad pero durante poco rato

Voz 1018 39:31 va a ser muy difícil casi imposible que en los pocos días que faltan para la disolución de las Cortes el cinco de marzo se alcance un consenso político sobre el futuro de las pensiones algo de lo que están pendientes ahora mismo más de nueve millones de personas y que en teoría antes o después acabará afectando a todo Rafa Bernardo Congreso de los Diputados qué tal buenas tardes buenas tardes por la proximidad de las elecciones no ayuda precisamente al consenso ni siquiera será posible formalmente convocar una reunión del Pacto de Toledo después de la ruptura ayer de las conversaciones

Voz 1762 39:57 pues ahora mismas acaba de celebrar una reunión de la mesa del Pacto para ver si como pedían varios grupos Compromís PNV P de Cat y PSOE se celebraba una reunión mañana en abierto para tratar de las recomendaciones del Pacto pero ha salido que la presidenta de la mesa Celia Villalobos daba

Voz 0228 40:11 la razones hace apenas unos de Nexus decisión que tomo

Voz 5 40:13 es que la no convocatoria de la comisión ya hay un acuerdo cuatro uno de que el documento no está suficientemente consensuado motivo por el cual no hay razón para convocar la condición

Voz 10 40:22 con todo puede que haya todavía algo de vida

Voz 1762 40:24 para la comisión del Pacto de Toledo puesto que el PSOE acaba de anunciar la presentación de un documento de mínimos articulado en torno a la idea de que las pensiones se revalorizan según el IPC que pedirá que se debata cuanto antes en comisión esta misma tarde va a mandar la mesa

Voz 1018 40:37 por lo preguntaremos a Celia Villalobos por lo que ha pasado antes que a saber una cosa más Rafa más allá de los reproches políticos donde está la dificultad fundamental para llegar a un compromiso sobre el sistema de la financiación que es según parece la madre de todos los problemas

Voz 1762 40:49 bueno la cuestión de la financiación de los ingresos del sistema es clave pero al final el documento el documento del pacto de Toledo tiene que consensuarse por completo aunque haya algunos votos particulares pocos lo que sucede es que no sea cazado el acuerdo porque Podemos ha anunciado

Voz 5 41:02 eh unas objeciones a casi todo lo pactado desde

Voz 1762 41:05 el de stopper tope de las pensiones hasta la edad de jubilación el destape de las pensiones tal y como se había planteado la edad de jubilación viudedad patrimonio de la Seguridad Social o bonificaciones para el empleo Unidos Podemos acusa al resto de partidos de actuar contra los intereses de los pensionistas desde el PSOE lamentaban en cambio que no se adopte un acuerdo que los defiende que defienda los pensionistas según este partido Yolanda Díaz Unidos Podemos Marsé Pere a peso

Voz 5 41:26 ayer querían dar un portazo un pacto entre partidito para seguir recortando las pensiones bueno pues somos un obstáculo no lo vamos a hacer

Voz 42 41:34 qué les diría en aras a la transparencia que presenten qué problema tienen con los votos particulares y lo que le pediría a los miembros del Pacto de Toledo sobre todo en concreto a la señora John Daly día que se le bien las recomendaciones que salen del pacto

Voz 1762 41:48 en total aviones veintidós recomendaciones que contaban con cierto consenso hasta ayer el PSOE ha anunciado en este documento que decíamos que va a presentar que recuperará las dos primeras relativas al al IPC la sostenibilidad del sistema para elaborar esa nueva propuesta que quiere presentar en las próximas

Voz 1018 42:05 no podemos saludar ya Celia Villalobos la presidente de la Comisión de Pacto Toledo buenas tardes es verdad es imposible llegar a un acuerdo de mínimos que tranquilice a los ciudadanos ante un asunto tan importante como el extensiones para mi desgracia aquí

Voz 22 42:17 es decir Lage fue una sorpresa porque anunciar que iban a presentar de este votos particulares los de Podemos ya lo sabíamos todos todos los grupos políticos todos han hecho un enorme esfuerzo por consensuar con todos eh como es lógico con consenso significa que perder mucho de estos principios que has planteado aquí se hizo un enorme esfuerzo yo de de cierto responsable para conseguir que Podemos estuvieron el acuerdo

Voz 1018 42:50 eso Hitler donde de momento que dice que va

Voz 22 42:52 sentar veinte pues los demás dicen que esto se para aquí están sacrifica por Podemos si podemos hace un planteamiento al margen de las mire es cierto que se rompiera todas las cuestiones sido ido a Yolanda de Podemos exactamente falto el documento Ampuero Jackass todavía que mejorar lo había que introducir algunas modificaciones de los grupos políticos y los han sacado veinte

Voz 1018 43:15 Castilla usted habitualmente esa explica muy bien cómo sería capaz de hacer entender a un periodista que está pasando esto ahora mismo en el Congreso

Voz 22 43:21 bueno en primer lugar el pensionista que hoy está cobrando una pensión no tienen ningún problema porque el acuerdo del IPC ya venían los presupuestos vicioso que hizo el Partido Popular por lo tanto ese tema no es discutible es aprobaba un real decreto para el diecinueve con el IPC sin problemas para el año veinte los que ganen las elecciones traerá un nuevo presupuesto seguro que vendrá con el IPC por lo tanto el el Pacto de Toledo trabaja no para los pensionistas actuales que también fundamentalmente para los del futuro y ahí es donde la nueva las Cortes tendrán que darse prisa en coger el documento que nosotros hemos dejado bastante avanzado para que lo puedan

Voz 1018 44:00 y que usted antes lo apuntaba en alguna medida supone un fracaso personal y sobre todo político después de treinta y tres años de vida parlamentaria

Voz 22 44:07 hombre yo personalmente como en el empeño que puesto en el Pacto de Toledo pues no me siento cómoda pero esto es un tema de todos los grupos políticos lo que yo no me esperaba lo que ha hecho Podemos

Voz 1018 44:15 lo hice sesenta ya pensionista porque va a dejar el Congreso no

Voz 22 44:19 perdón y entonces ya

Voz 1018 44:21 sí porque está tanto de Javi la política yo tengo setenta años pero pienso seguir trabajando pero va a presentarse a lo no se va a presentar a las elecciones

Voz 22 44:32 no me gustaría que cerráramos el tema del proceso práctica nuestros pensionistas

Voz 1018 44:40 bueno en todo caso no lo dudo pero lo que parece seguro es que dejará de tener presencia diaria en el Congreso de los diputados y más de uno no va a echar de menos Money algunos todo ocurre alguien abre a el ocurra Fele Villalobos gracias que se que no quiere seguir con esto gracias a la punto termina la legislatura hemos vivido hoy la penúltima sesión de control al Gobierno José María Patiño buenas tardes hola qué tal buenas tardes bueno también hay que decir que lo reproches han subido tono sobre todo los de Pablo Casado y la portavoz de Podemos Irene Montero

Voz 0520 45:14 bueno de Casado de Rivera se esperaba ese tono de Irene Montero menos pero esta mañana ha sido Pedro Sánchez hay que decirlo así quién ha pasado al contraataque en especial con Pablo casa