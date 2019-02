Hora 14 (21/02/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:03 eh

Voz 2 00:10 inglés que a mí me SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes el Papa admite de nuevo públicamente que los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica son algo más que circunstancias aisladas en su mensaje inaugural de la conferencia organizada en el Vaticano con ciento noventa cardenales de todo el mundo ha utilizado un término que va más allá entre otras cosas de lo que suelen decir los obispos españoles

Voz 1153 00:41 plaga misántropo poner en Santa Pueblo de Dios nos mira ya espera de nosotros no condena simples y evidentes sino que tomemos medidas concretas y eficaces en os pide concreción ante la plaga de los abusos sexuales perpetrados por hombres de la Iglesia a menores he pensado interpelar los a ustedes para que todos juntos escuchemos el grito de los pequeños que piden

Voz 1018 01:04 justicia hasta el próximo domingo los máximos responsables de la jerarquía católica estudiarán hasta dónde están dispuestos a llegar para combatir esta plaga que tiene registradas al menos cien mil denuncias que sin duda se quedan cortas con la realidad porque el miedo se ha traducido en silencio en muchos casos como el de Fernando que esta mañana contó en directo aquí en La Ser en Hoy por hoy su situación personal en Alcañiz en Teruel cuando sólo tenía seis años allá por los sesenta

Voz 3 01:29 te llamaba individualmente a leer por el pantalón que llevamos pantalón corto en aquel tiempo pues no se metía la mano es tocaba la genitales si llega no no solamente fue allí sino también cuando los cómo era el encargado de los grupo de grupo de boy scouts los en llevaban a al río y ahí no se enseñaba a nadar también en esas circunstancias es también un

Voz 4 01:55 pues eh abusaba Hora catorce

Voz 1018 01:58 a mi juicio del Bruselas el exconseller Santi Vila que dimitió por no estar de acuerdo con el RUP turismo de Puigdemont ha reconocido ante el tribunal que ejerció tareas de diálogo de búsqueda de puentes con PP con PSOE

Voz 4 02:11 entonces yo llamé president Puigdemont y digo yo que me he dado la mano con altos responsables políticos del Partido Popular que me he dado la mano con responsables políticos del PSOE que he dado mi palabra de que cumple diríamos si haga no podemos yo sintiendo mucho me voy me voy dimito y este fue el motivo

Voz 1018 02:32 Jordi Sanchez que fue líder de la nacional de Cataluña niega la mayor en línea con otros procesados consiguieron preso político eso es un juicio político y creo que mi obligación como hacía

Voz 5 02:42 hará no que tiene la voluntad de dar respuesta a la verdad no tengo ningún temor a poder responder yo podía ofrecer también la verdad a mis conciertos

Voz 1018 02:52 las de la jornada de protestas que organizan los autodenominados Comités de Defensa de la República se han producido varios incidentes hay tres detenidos siete mossos d'Esquadra heridos y a esta hora se están viviendo momentos de tensión en la estación de Renfe de la plaza de Catalunya en Barcelona Soledad Domínguez

Voz 6 03:07 momentos de tensión y enfrentamientos verbales entre estudiantes y antidisturbios de los Mossos en grupos de universitarios haya ocupado por sorpresa ya que haya cortado la circulación de trenes al grito de vuestros la prisión los estudiantes han retrasado a los agentes su actuación trataban de impedir que más estudiantes accedieran a la estación y por lo tanto a las Vince la tensión se ha trasladado ahora a las superficie aunque de momento sin cargas

Voz 1018 03:35 acabamos de conocer el veredicto del jurado del caso del supuesto espionaje político en el PP de Madrid en el año dos mil ocho la famosa Gesta bello Alfonso Ojea no habrá condenas

Voz 0089 03:43 no habrá condenas los seis acusados de cinco miembros de las fuerzas de seguridad un trabajador de la Comunidad Autónoma de Madrid han sido declarados no culpables por los integrantes del jurado popular por tanto al ser declarados no culpables la sentencia que deberá redactar en unos días los magistrados de la Audiencia Provincial va a fijar la inocencia el absolución de estas personas

Voz 1018 04:03 el nuevo portazo en el PP la presidenta de las Cortes de Castilla y León Silvia Clemente renuncia a su cargo Se marcha del partido además muy crítica con el actual presidente con Alfonso Fernández Mañueco

Voz 7 04:13 el rumbo que ha tomado el Partido Popular en Castilla y León con la actual dirección no va a ninguna parte no puedo seguir trabajando en este proyecto no se puede trabajar sin convicción sin ilusión sin creer en el proyecto bien quién lo dirige en este momento Alfonso Fernández Mañueco una persona que no tiene palabras que no tiene capacidad y que carece completamente de liderazgo

Voz 4 04:38 además lo acabamos de saber

Voz 0202 04:40 n confirma que los restos encontrados en la costa de Lanzarote pertenecen a la joven desaparecida en Año Nuevo Romina celeste recordemos que su marido está en prisión provisional

Voz 1915 04:48 el pleno del Congreso aprueba este mediodía mejoras en las pensiones de orfandad de los hijos de víctimas mortales de la violencia machista el importe mínimo de seiscientos euros Se mantendrá hasta los veinticinco años y ese estudiante carece de recurso

Voz 0202 04:59 la Cámara votó también las enmiendas introducidas en el Senado la nueva ley hipotecaria entre ellas una del Partido Popular que pretende eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados que siempre han pagado los clientes y en los últimos meses el van

Voz 1915 05:10 el detenido el jefe de un retén de voluntarios de Protección Civil como autor de uno de los incendios más virulentos de la ola de fuego que registró Cantabria en los últimos días el arrestado tiene veintiséis

Voz 1018 05:19 dos y casi seis minutos

Voz 1 05:24 hora acató

Voz 1509 05:26 dice Madrid Cristina Machado buenas tardes lo acaban de escuchar no culpables el jurado popular del caso espías asume la tesis de la Fiscalía declarar no culpables a los seis acusados de espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular tras varios archivos y reapertura en los juzgados el caso se cierra de momento y a la espera de saber si hay recursos con la absolución de estas seis personas el Tribunal tiene ahora que dictar la sentencia sobre otro caso judicializado el del Campus de la Justicia el portavoz del PP en la Asamblea ha reconocido hoy que ese proyecto fallido supuso un despilfarro de dinero público

Voz 8 06:02 Enrique Ossorio que cuando se impulsó el proyecto

Voz 1509 06:05 a parte el Gobierno regional dice en cualquier caso que no cree que nadie del Ejecutivo se llevara nada

Voz 9 06:10 yo creo que en el campus hubo mucho descontrol del gasto pero no por qué nadie se llevara dinero sino que es verdad que hubo descontrol eso es cierto eran otros tiempos no estoy hablando de malversación que es decir que hubo alegría que se hizo algún acto alguna exposición pues que a lo mejor pues no hacía falta hacerla desde luego con la mentalidad de ahora después de la crisis no había que haberlo

Voz 1509 06:31 hecho hoy en la SER les estamos contando que la Audiencia Nacional ha solicitado al Gobierno regional documentos sobre contratos millonarios relacionados con el campus como una exposición y la edición de un libro sobre ese proyecto que nunca llegó a hacerse el Ayuntamiento de Madrid no se atreve a dar el paso a tres meses de las elecciones sigue sin tener fecha para empezar a multar en Madrid central lo estamos todavía evaluando cuál va ser el proceso progresivo

Voz 1821 06:55 estación van a seguir enviando las notificaciones que a lo largo del mes de marzo y avisando previamente especifica haremos que día pasamos de las notificaciones a las multas con sanción

Voz 1509 07:05 en la Asamblea luz verde a la primera ley madrileña que regulará los Puntos de Encuentro Familiar para acabar con las largas colas de espera que existen ahora y permitir que las visitas serán con todas las garantías para los niños una ley que ha salido adelante tras ser propuesta por el PSOE

Voz 0385 07:19 señorías nosotros consideramos que las leyes tienen que ser útiles que tienen que facilitar la vida de las personas porque eso es lo que tiene sentido yo esto es lo que justifica entiendo yo nuestro trabajo nosotros estamos seguros que esta ley redundará en el bienestar de los menores y sus familias

Voz 1509 07:35 escuchen al diputado del Partido Popular también en la Asamblea esta mañana han Juan Van Halen cuando se refería al fusilamiento de Lorca primero como un ex a Kravitz asesinato después como un error del régimen no le ha gustado la oposición que dice que no hay más calificativo que el de cría

Voz 10 07:52 exacto del asesinato de Lorca es uno de los mayores perdedores cometidos por un régimen político en sus inicios

Voz 5 08:03 luego silencio señorías enfrentamiento entre Comunidad de Ayuntamiento

Voz 1509 08:12 cesión de dos parcelas en Valdebebas una en el Ensanche de Vallecas otra la Consejería de Educación las quiere para levantar dos colegios privados concertados atendiendo a las peticiones de las familias que según dicen prefieren ese tipo de centros la delegada de equidad Marte Higueras lo niega

Voz 11 08:26 es mucho más urgente a ser colegios públicos enseñanza pública porque realmente la demanda que tenemos de esa enseñanza es bastante superior a la demanda que tenemos de colegios privados concertados

Voz 1509 08:37 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y auroras

Voz 1915 08:40 dos juzgados de Madrid tienen que mañana se ejecute el desahucio de dos mujeres vecinas como a once en Lavapiés después de varios intentos los jueces recuerdan que tienen que cumplir con la ley aunque las administraciones no ofrezcan a estas dos hermanas una vivienda social UGT y Comisiones Obreras llaman a parar dos horas el ocho de marzo aunque este año si habrá cobertura legal de veinticuatro horas para los trabajadores que quieran hacer huelga toda la jornada los sindicatos recuerdan la importancia de seguir reivindicando la igualdad por problemas como la brecha salarial los trabajadores de Metro están llamados esta tarde una manifestación contra la gestión del amianto y la falta de plantilla en la marcha que va a terminar en la Puerta del Sol frente a la sede del Gobierno regional van a exigir mayor seguridad

Voz 1509 09:16 incumplimiento del convenio colectivo y esta noche los estudios

Voz 1915 09:19 desde la Universidad Rey Juan Carlos empiezan un encierro para mostrar su rechazo al cambio de grados del Campus de Aranjuez mañana se van a concentrar frente al rectorado coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno de la universidad que abordará la reestructuración y en deportes el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak va a ampliar su contrato que terminaba en dos mil veintiuno será el segundo mejor pagado de la plantilla cobrará cerca de diez millones de euros los rojiblancos dieron anoche un importante paso hacia cuartos de la Champions tras ganar por dos cero a la Juventus de Cristiano Ronaldo y recuerden este fin de semana vuelve todo

Voz 1509 09:48 deporte madrileño a ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de la FM en la app de la Cadena SER a partir de mediodía el sábado con el Getafe Rayo y a partir del mediodía también el domingo con el Leganés Valencia vamos con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 10:05 les sin complicaciones a esta hora en la red de carreteras de la Comunidad el tráfico de momento es ruido incómodo tanto los accesos a Madrid dentro de salida como en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta tampoco de retenciones importantes en los accesos a los pequeños núcleos urbanos aun así desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo no bajen la guardia y por supuesto sean muy prudentes al volante

Voz 1509 10:28 el tráfico también en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento

Voz 8 10:32 el Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes Se aprecia esta hora una circulación algo más lenta en las vías de salida a la avenida de América sobre todo por la zona de Joaquín Costa y Francisco Silvela y mayores dificultades en la zona de O'Donnell Doctor Esquerdo sobretodo en sentido M30 en sentido salida pero también recordamos que en el sentido inverso continúan las obras que tan sólo dejando un carril libre en sentido Alcalá a la altura de Narváez en lo que respecta la M30 De momento se circula bien por lo tanto se convierte en una buena opción si iban con el coche hoy en la capital se ha registrado otro atropello mortal un hombre de sesenta años ha muerto tras ser atropellado por un autobús de la línea cuarenta y cuatro de la EMT Gema Martín es portavoz del Samur

Voz 11 11:09 tras el atropello ha quedado debajo del autobús y ha sido incluso necesaria la intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid quiénes han levantado el vehículo y han podido rescatar a la víctima los sanitarios de Samur Protección Civil no han podido hacer nada por su vida ya han confirmado el fallecimiento una psicóloga ha tenido que atender al conductor del autobús lógicamente muy afectado por lo ocurrido

Voz 1509 11:33 nos queda todavía la previsión del tiempo como siempre

Voz 0978 11:36 Jordi Carbó a esta hora las temperaturas están subiendo con más facilidad que las últimas jornadas y esta tarde las máximas de medias eran un par de grados más altas que ayer en la mayor parte de poblaciones no situó haremos alrededor de dos dieciocho grados pero es que las próximas tardes la temperatura va subir más especialmente mañana y el sábado cuando podremos superar los veinte grados en la mayor parte de la comunidad pero cuidado un ascenso que se notará durante las tardes y al sol porque de noche seguirá haciendo frío la próxima noche por ejemplo sin apenas nubes las temperaturas bajarán rápidamente y mañana de nuevo en la mayor parte de la comunidad mínimas por debajo de los cinco grados eso sí frío poco persistente

Voz 1509 12:14 me Fabra catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Ródenas sido Julio Hernández y la producción de Sonia Palomeque

Voz 13 12:21 antes de Canal de Isabel Segunda ayudamos a quienes más lo necesitan ampliamos nuestra tarifas opción para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura el el agua informa Ep en el novecientos tres seis cinco tres seis cinco Canal de Isabel Segunda cuidamos el Lakua utilizamos

Voz 1509 12:44 lo primero ya tenemos veredicto en el caso espías el jurado popular ha declarado no culpables a los seis acusados tres guardias civiles dos policías nacionales y un funcionario de la Comunidad no culpables de un delito de malversación de fondos públicos que es lo que se juzgaba en este caso el jurado ha asumido la tesis de la fiscalía que nunca acusó de nada ni siquiera después de que uno de los testigos un comisario de policía asegurara que el entonces fiscal superior de Madrid Manuel Moix obstruido la investigación Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 13:12 buenas tardes los seis acusados han sido declarados no culpables por los nueve integrantes del jurado popular que han analizado este caso en los doce días de vista pública por tanto al ser declarados no culpables la sentencia que deberá redactar en unos días los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid va a fijar su inocencia y la absolución de estas personas este era el momento en el que el presidente de ese jurado popular se detenía en dos personas muy concretas en Sergio Gamón y Miguel Castaño antiguos número uno y dos de la Dirección General de Seguridad y personas de la máxima confianza

Voz 1509 13:45 de Ignacio González esperan Aguirre

Voz 0089 13:47 sobre estas dos sobre estos dos acusados el jurado no ha sido unánime en su declaración de no culpables como se ha pasado con el resto por lo anterior

Voz 14 13:56 Prados por mayoría de cinco a cuatro encontramos al acusado Miguel Castaño no culpable del hecho delictivo de que será cosa por lo anterior los jurados por mayoría de cinco a cuatro encontramos el acusado Sergio Gamón no

Voz 9 14:17 hable del hecho delictivo que se le acusa

Voz 0089 14:19 no ha habido unanimidad en estas dos personas unos acusados que han estado diez años esperando juicio en todo caso este asunto no parece que acabe aquí las revelaciones que Un testigo hizo sobre el fiscal Manuel Moix y el que fuera máximo responsable de la UDEV acerca de que se han estado obstaculizando las investigaciones van a ser llevadas de forma automática

Voz 1915 14:37 en forma de querella al juzgado de guardia

Voz 1509 14:40 también de los tribunales también relacionado con la Comunidad de Madrid se lo hemos adelantado hoy en la ser la Audiencia Nacional ha pedido al Gobierno regional documentación sobre varios contratos del Campus de la Justicia el proyecto impulsado por el Gobierno de Esperanza Aguirre continuado después por el de Ignacio González nunca llegó a ejecuta

Voz 0806 14:57 darse pero sirvió de excusa para la firma de contratos

Voz 1509 14:59 a ellos como el de una exposición que costó un millón de euros a pesar de que las obras expuestas se cedieron gratuitamente la edición de un libro sobre el campus que nunca llegó a existir del que se imprimieron mil quinientas copias contratos adjudicados además a organizaciones relacionadas con el Partido Popular Alfonso

Voz 0089 15:16 así es exposiciones con valor cercano al millón de euros como la muestra la justicia en las artes patrocinada por el Campus de la Justicia diseñada por personas del aznarismo otro ejemplos la edición del libro Campus de la Justicia diez años con una tirada de mil quinientos ejemplares paradójico que algo que no existe pueda contar en un libro sus diez años de vida son sólo dos peticiones de documentación por parte de la audiencia nacional pero en las resoluciones judiciales aparecen muchos más contratos sospechosos uno de ellos es el abono de los trabajos realizados por una empresa privada para crear el logo de esas instalaciones judiciales el logo de Campus de la Justicia un estudio gráfico se encargó de ello cobró por ello esos miles de euros y nunca más se supo de esos diseños el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional también quiere desvelar el altísimo coste otro puñado más de miles de euros de una lona publicitaria del Campus de la Justicia en todos estos casos las facturas por esos trabajos son desproporcionadas señalan directamente a los responsables del campus por ahora el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco no ha dictado ningún auto en el que se recojan los nombres de personas investigadas pero las pesquisas avanzan con rapidez y es cuestión de tiempo dicen fuentes de la Audiencia Nacional que ese hecho se produce

Voz 1509 16:31 el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Enrique Ossorio ha reconocido hoy sin complejos que el Campus de la Justicia supuso un despilfarro de dinero público se gastaba alegremente el dinero ha dicho aunque no cree que fuera a parar al bolsillo de algún miembro del Gobierno regional del que él formaba parte cuando se impuso al proyectó como viceconsejero de Economía

Voz 9 16:49 yo sinceramente yo creo que en el campus hubo mucho descontrol de del gasto pero no por qué nadie se llevara dinero lo creo firmemente sinceramente sino que es verdad que hubo descontrol eso este es cierto eran otros tiempos hubo malversación de fondos no no exactamente no estoy hablando de malversación quiere decir que hubo alegría lo mejor que se hizo algún acto alguna exposición pues que a lo mejor pues no hacía falta hace

Voz 1509 17:14 la y desde luego con la mentalidad de ahora después de la crisis no había que haberlo hecho dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 1 17:21 hora catorce Madrid tres

Voz 1509 17:23 meses para las elecciones municipales y las multas en Madrid central se retrasan el periodo de pruebas acaba en una semana pero cubierto el plazo el Ayuntamiento va a seguir sin multar a los conductores que entren en la zona sin poder hacerlo lo anunciado la portavoz del Gobierno municipal Rita Maestre tras la junta de gobierno de esta mañana en la que también ha informado de que los peatones les seguirán sin poder cruzar la A cinco a su paso por la capital a pesar de que los semáforos van a comenzar a funcionar el martes Carolina

Voz 0393 17:49 estaba previsto que el Ayuntamiento empezar a multar este veintiocho de febrero cuando se cumplían dos meses de la entrada en vigor de Madrid central pero el equipo municipal ha decidido aplazar ese momento porque dicen aún quedan por enviar notificaciones Rita Maestre no aclara cuándo van a estar enviadas todas esas notificaciones y por tanto se va a empezar

Voz 1821 18:07 a multar cuando llegue llegarán será próximamente efectivamente hay muchas pendientes repito lo que estamos haciendo es intentar adecuar los el cambio digamos de un momento de aviso sin sanción a que el ciudadano sepa conscientemente que a partir de un determinado momento va a ser sancionado no

Voz 0393 18:25 la portavoz del Ayuntamiento ha explicado además algunos detalles de los cambios previstos para el próximo martes en la entrada a Madrid

Voz 1509 18:31 por la A5 la primera fase que es la uno

Voz 1821 18:33 nunca que se va a acometer en este momento repito es la única que se va a cometer de aquí a los próximos meses es la entrada en funcionamiento de los dos Rada del radar perdón que ya está instalado en los dos semáforos que también están instalados la puesta en marcha de un carril bus que se pintará la semana que viene ir la el mantenimiento del límite de velocidad a setenta kilómetros por hora en la entrada a la ciudad de Madrid

Voz 1509 18:56 Maestre asegura que otras medidas como los pasos super

Voz 0393 18:58 peores pasos para peatones a una mayor reducción de la velocidad tendrán lugar más adelante en una segunda fase a la pregunta de si esperan que se produzcan embotellamientos en los próximos días responde que lo que ellos esperan es que haya un efecto disuasorio del tráfico en esa zona

Voz 1509 19:12 para mejorar la vida de la gente que vive ahí

Voz 15 19:18 tienen HC nos preocupamos por partí queremos que el mirarte al espejo sonrisas tenemos la solución que necesitas para tus problemas capilares ven haberlos con nosotros volverás a ser radiantes N H F centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve o NHC punto es si ves a marasmo

Voz 16 19:42 le ponemos al servicio de tus ojos Amar es lo último en tecnología la máxima precisión en el mínimo tiempo para miopías híper metro Pías astigmatismo y propiciado con total seguridad y fiabilidad

Voz 5 19:54 informa el novecientos novecientos cinco dos cuatro irreal visión punto es real disipa Clínica Integral de Oftalmología

Voz 4 20:03 pero quién quiere es tránsito natural está de moda las cosas simple la camiseta básica lo Garrone vacíos en la pachanga vamos hombre aparca tus expulsar solo

Voz 5 20:12 mis las y lleva te un Renault Mégane Limited súper equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche

Voz 17 20:22 promete es decirme la verdad toda la verdad y nada más que la verdad no te lo crees ni tú enzimas quieres no lo digas que secreto

Voz 5 20:32 el arte de algo ven haber Burundi Dhanga al teatro Maravillas última temporada hay más de un millón de espectadores faltas

Voz 18 20:38 la venta de entradas sin teatro Maravillas punto

Voz 19 20:41 su último espectáculo

Voz 20 20:44 después Rafael Álvarez El Brujo vuelve a los escenarios de Madrid autobiografía de huyó trata la vida hayan recorrido espiritual del Kourou que introdujo yoga en Occidente que la sabiduría la magia y el amor de este relato les inspire les acompañe todos los lunes en el teatro Cofidis Alcázar de Madrid entradas ya a la venta en grupos media punto com

Voz 5 21:03 la la gaditana te trae las cornadas del estudio disfruta de este manjar milenario con un fabuloso menú de cinco platos para compartir que incluye timbal de esturión confitado y un segundo a elegir entre esturión compite Pato sólo XXXII euros estamos en Paseo de la Castellana cincuenta y seis y Fuente del Berro veintitrés Taberna la capitana punto com

Voz 21 21:24 son músicos que tocan sus canciones en las calles de Madrid en las plazas en el metro te suenan llega la segunda edición de suena Madrid si eres músico callejero y quieres tocar tus canciones en la radio entre en Radio Madrid punto oeste informa te suena Madrid todos los martes a partir de la una de la tarde en Hoy por Hoy Madrid peso

Voz 1018 21:42 suena patrocinado por Isla Azul escapa a un nuevo mundo

Voz 22 21:46 el Sporting nunca deja de sorprender gracias a su tecnología cámara dirección sesenta cargador cuales tecnología My High Green convierte en la envidia de todos con el Sporting siete este diecisiete mil quinientos euros descubrirlo en la recogida de la Comunidad de Madrid financiando con Banco Cetelem y sea hubo hasta el veintiocho de febrero consulta condiciones en que apuntó

Voz 1509 22:04 com calidad con siete años de garantía el pleno de la Asamblea aprobado la primera ley madrileña que regulará los Puntos de Encuentro Familiar los lugares donde se ven con sus hijos los progenitores a los que sea establecido un régimen de visitas supervisado la Ley propuesta por el PSOE tiene dos objetivos fundamentales uno no que se acorten las listas de espera que son actualmente larguísimas aquí en la Comunidad de Madrid porque hay pocos centros el segundo objetivo es que estas visitas serán con todas las garantías para los niños puestos que suelen ser casos complicados como de acoso de violencia machista vamos a la Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 22:43 qué tal buenas tardes y lo más importante es que con esta ley por primera vez se fija un criterio específico sobre cómo atender a los menores que son derivados por casos de violencia machista o de acoso a partido tendrán una prioridad diferente y una atención especializada con profesionales preparados para atenderles en esos puntos de encuentro familiar

Voz 1509 23:01 hay opuesto énfasis la diputada socialista

Voz 0861 23:03 impulsó esta ley es Josefa Navarro

Voz 0385 23:06 hemos sido muy cuidadosos con este aspecto de la ley porque estamos convencidos de que las visitas supervisadas en este recurso por personal capacitado en la detección de la violencia o en la detección de abusos sobre menores son una herramienta adecuada para identificar estas situaciones tan difíciles de detectar por otros medios

Voz 0861 23:25 según la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas desde dos mil quince en toda España diez niños han sido asesinados por sus padres en pleno régimen de visitas por eso estos puntos de encuentro son tan importantes problema es que como decías hay muy pocos sólo diez en toda la región por eso hay una lista espera tan tan larga hasta el punto de que durante meses hay niños que no pueden cumplir el régimen de visitas impuesto por un juez para acabar con esa lista de espera esta nueva ley obliga a dotar de más recursos ahora por tanto más centros aunque la Asamblea Se da un plazo máximo de tres años para tener lista esa nueva red de Puntos de Encuentro Familiar el PP es el único partido que se ha descolgado no creen que estos centros deban regularse por ley sino por decreto lo llamativo es que ni él ni en esta legislatura ni las anteriores con el PP en el Gobierno nunca han dado S

Voz 1509 24:12 durante el pleno el Gobierno regional ha anunciado también que el decreto para endurecer los controles de acceso a los salones de juego estará listo a principios de abril Preguntado por la diputada de Podemos Clara Serra que increpaba al Gobierno Garrido Avenzano además alguna novedad

Voz 23 24:26 anunció también que estamos pensando en establecer una distancia mínima a los centros educativos no universitarios de estos locales y además este destinará el cero coma siete por ciento de la recaudación a prevención y tratamiento de la ludopatía

Voz 24 24:38 si le parece bien que el ochenta por ciento de la juventud de esta región tenga que jugarse su posibilidad de emanciparse e apostando o que las familias madrileñas que no llegan a fin de mes tengan que jugarse su alimentación a los dados es porque ustedes no son gobernantes que ustedes se parecen más bien a los patrocinadores de los Juegos del Hambre

Voz 1509 24:56 el Ayuntamiento de Madrid se niega a ceder a la comunidad dos parcelas para levantar colegios privados concertados la Consejería de Educación asegura que las familias están pidiendo mayoritariamente este tipo de centros pero la delegada de equidad Marta Higueras lo niega asegura que hay más demanda de centros públicos Laura Gutiérrez suelo público a coste cero para el

Voz 1915 25:15 cantar dos nuevos colegios privados con concierto en Valdebebas y en Vallecas la petición se cursó en diciembre y Carmena le he dicho que no van el consejero alega que las familias del barrio se decantan por la concertada no ofrece datos el Ayuntamiento argumenta lo contrario que según los datos oficiales son más las familias que piden plaza en la pública escuchamos al consejero a la delegada de equidad del consistorio Marta Higueras

Voz 25 25:35 a recibir distintas cartas por parte de familias del barrio de Valdebebas solicitamos al Ayuntamiento un terreno para un centro concertado una lástima que en este caso el Ayuntamiento de Madrid al que ustedes apoyan Senegal de forma tajante a facilitar el terreno para su construcción

Voz 1516 25:53 es mucho más urgente hacer colegios públicos enseñanza pública porque realmente la demanda que tenemos de esa enseñanza es bastante superior a la demanda que tenemos de colegios privados Juanfran

Voz 1915 26:04 el PSOE ha llevado al pleno este asunto esta mañana la diputada socialista Isabel andaluz compara las intenciones del Gobierno de Garrido con la lotería de Carlos Fabra esto yo le llamo acepción Fabra

Voz 26 26:13 hola material X mire quién quiera hacer un centro que compre la parcela la pague haga el centro luego si ha lugar concierto de las etapas obligatorias que la ley establece

Voz 1915 26:24 los socialistas también el Ayuntamiento no entienden que sea ahora cuando la Consejería se ha dado cuenta de la falta de plazas en Valdebebas llevan toda una legislatura intentando construir el único colegio público del barrio todavía en obras con alumnos dando clase en el cómo

Voz 8 26:36 los Rossi

Voz 1509 26:37 el Pepi vuelven a enfrentarse a la amenaza de desahucio aunque esta vez puede que la situación se les complique mucho más tras varios intentos de desalojar de sus casas del número once de la calle en Lavapiés la justicia orden ha dado un nuevo intento para mañana pero esta vez los jueces encargados piden que vaya a la policía que en las ocasiones anteriores no ha ido justifican no hay vivienda social disponible para estas familias no es su problema Elena Jiménez

Voz 0806 27:01 los juzgados once y treinta y tres de Madrid han redactado dos autos calcados de los que vienen argumentar que ya en varias ocasiones seis en el caso de PP y cuatro en el de Rossi se ha intentado cumplir una sentencia de desahucio sin llevarse a cabo que los dos casos y en los últimos intentos las comisiones judiciales han encontrado con una presión insostenible el señala los jueces literal mente por la presencia de activistas lo que obstaculizaba el trabajo de esa comisión por la falta de policías nacionales como sugirió también el delegado del Gobierno al considerar que los desahucios son un problema social y no de seguridad sin embargo mañana si habrá policía ya que los jueces pueden reclamar su presencia como policía judicial y así lo han hecho en los dos autos en los que además piden que se identifique a las personas que vayan a impedir el cumplimiento de los desahucios la abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Alejandra Jacinto recuerda las veces que se ha pronunciado Lao

Voz 1018 27:48 no es importante señalar que demasiado

Voz 27 27:51 el PP cuenta con dos resoluciones de Naciones Unidas que impiden imán datan que no se puedan ejecutar esos desahucios sin que haya una alternativa habitacional adecuada por parte de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0806 28:04 de hecho los dos autos los jueces inciden en que la obligación de las administraciones públicas sobre el derecho a la vivienda discurre por otro lado del de ejecutar mañana las sentencias desde la Consejería de Vivienda indican que hay una lista para acceder a casas de especial necesidad que lleva su orden que hay unas tres mil setecientas peticiones mientras activistas y vecinos preparan una acampada esta noche para apoyar a Pepe Hierro

Voz 1509 28:24 sí

Voz 28 28:26 gran éxito de West Side Story en la versión original de Broadway con las mejores canciones de la historia de los musicales sus coreografías inolvidables ICO Antonio María reviviendo el director de Romeo Julieta entradas para el mayor musical de todos los tiempos el teatro Calderón

Voz 17 28:41 Entradas punto com punto es

Voz 29 28:46 in cien de Amy también

Voz 0089 28:49 se refería a la luz pero el cristal mucho

Voz 5 28:52 día musical de El jovencito Frankenstein llega a Gran Vía compra ya tu entrada en El jovencito Frankenstein punto com

Voz 30 28:59 Georges Perec yo I'm Raimon claro yo Suiza Gisbert data Gisbert anti data ya

Voz 1018 29:04 sí le le pague la palabra no había Jeffrey Jesús G le

Voz 31 29:09 pues ya es poesía en el Corte Inglés este viernes a las siete y media de la tarde pena conocer al poeta Jesus Ger en la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés de Callao informa Kheyl unas de lírica punto

Voz 1915 29:24 Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes Cristina hoy el día

Voz 1153 29:27 me viene muy colchonero inminente la renovación Don Black que se hará oficial lo próximos días como ya había anunciado la Cadena SER aumentará su cláusula de rescisión que era de cien millones Isère al segundo mejor pagado de la plantilla tras las alegrías nunca vienen solas el Atlético de Madrid está ya con un pie y medio en los cuartos de final de la Champions League tras la contundente victoria por dos a cero ante la Juventus los goles los marcaron los dos centrales Jiménez y Godin y en la segunda mitad en la segunda mitad el bar anuló un gol aparentemente legal amor

Voz 8 29:53 gracias Gonzalo nos marchamos quince grados ahora mismo en el centro de la capital hasta mañana

Voz 1 30:03 ningún

Voz 2 30:08 a mí me Esther catorce José Antonio Marcos

Voz 5 30:19 el Papa habló de Praga de plaga perdón para

Voz 1018 30:22 a definir el escándalo de los abusos contra menores en el seno de la Iglesia no es la primera vez que Francisco utilice ese término pero ha querido hacerlo hoy con la mayor solemnidad posible la apertura de la nueva organizado en el Vaticano con los máximos responsables de las conferencias episcopales de todo el mundo

Voz 1153 30:40 en Santo Pueblo de Dios nos mira allí espera de nosotros no condena simples y evidentes sino que tomemos medidas concretas y eficaces en los pide concreción ante la plaga de los

Voz 1018 30:51 abusos sexuales perpetrados por hombres de la Iglesia

Voz 1153 30:54 ya menores he pensado interpelar los a ustedes para que todos juntos escuchemos el grito de los pequeños que piden justicia

Voz 1018 31:03 enseguida iremos directos al Vaticano donde está en marcha la reunión informativa sobre lo que ha dado de sí la primera sesión de estas jornadas que van a llegar hasta el domingo además estamos pendientes de los incidentes en la estación de Renfe de la plaza de Cataluña en Barcelona en una nueva jornada de protestas promovida por los auto denominados Comités de Defensa de la República que dejaba un balance provisional de tres detenidos siete Mosso d'Esquadra heridos como están ahora mismo las cosas soleado una vez

Voz 6 31:26 pues un pequeño grupo de estudiantes vuelve a cortar desde hace veinticinco minutos la circulación de Cercanías en plaza Cataluña un corte que está afectando a tres líneas el servicio de megafonía de esta estación recuerda a los usuarios que está prohibido acceder a la zona averías o mensaje aquí como os podéis imaginar los estudiantes no están haciendo caso en esa misma estación a momentos de Murcia atención cuando el cuerpo de intervención de los Mossos ha cedido al a esa región con una cámara para grabar a los que estaban ocupando las jazz en este momento los estudiantes les han reprochado su actitud recordándole que se que en referencia a Kim favor está ahora mismo en la cárcel los Mossos no han respondido a la provocación ni la tensión no ha pasado de alguna carrera

Voz 1018 32:10 bueno pues a juicio de Supremo les conseller de Empresa Santi Vila ha explicado las circunstancias de su dimisión ha enfrentado con la estrategia rupturista de de después de haber intentado tender puentes con altos dirigentes según sus palabras de PP peso

Voz 4 32:21 entonces yo llamé president Puigdemont digo yo que me he dado la mano con altos responsables políticos del Partido Popular que me he dado la mano con responsables políticos del PSOE que he dado mi palabra de que cumple iríamos si haga no podemos yo sintiendo lo mucho me voy me voy dimito yo estoy fue el motivo Hora catorce

Voz 1018 32:45 es jueves veintiuno de febrero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes Lagardère otra fuga en el PP en este caso de Castilla y León que pasaba Antonio

Voz 0228 32:52 la presidenta de las Cortes esa comunidad Silvia Clemente del Partido Popular dimite por sus diferencias con el candidato de ese mismo partido para las autonómicas Alfonso Fernández Mañueco

Voz 7 33:01 el rumbo que ha tomado el Partido Popular en Castilla y León con la actual dirección no va a ninguna parte Alfonso Fernández Mañueco una persona que no tiene palabra que no tiene capacidad y que carece completamente de liderazgo no son

Voz 1018 33:15 culpables el jurado popular considera que los seis acusa

Voz 1915 33:17 dados de espiar a cargos políticos del PP rivales de Esperanza Aguirre en Madrid no son culpables por lo que resultaran absueltos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid

Voz 0228 33:25 dice que fue un error un diputado regional del PP de Madrid Juan Van Halen ha definido así Hinault como un crimen el asesinato de García Lorca

Voz 10 33:32 como del el ex alcalde asesinato de Lorca es uno de los mayores errores cometidos por un régimen político en sus inicios

Voz 1915 33:42 acto prohibido que el presidente del Parlamento Europeo ha prohibido expresamente que se celebra el lunes una conferencia en la sede de esta institución en la que iban a participar representantes de la Falange y de Democracia Nacional Antonio Tajani ha recordado que la ley europea no da acceso ilimitado la europea

Voz 0228 33:55 cámara son de Romina El análisis de ADN ha confirmado que los restos encontrados en la costa de Lanzarote hace unas semanas pertenecen a la joven desaparecida desde la noche de Año Nuevo su marido está en prisión provisional acusado de homicidio en malos tratos incrementa suben

Voz 1915 34:08 dice Telefónica ha anunciado que el pasado año ganó algo más de un seis por ciento en comparación con el año anterior y también redujo su deuda en un cinco y medio por ciento José María Álvarez Pallete presidente de la compañía se ha mostrado partidario de pagar una tasa digital para grabar los rendimientos obtenidos por el tráfico de Dahl

Voz 5 34:23 todos los datos es un nuevo hay rendimientos de los datos y es hoy en día no está siendo tributado como se tiene que hacer digo hay diferentes escuelas pero sí que creo que hay una parte de la economía que hoy mismo tiene una asimetría fiscal con respecto al resto de la economía sí que lo creo

Voz 0228 34:37 grandes desigualdades según datos de Oxfam Intermón el primer ejecutivo de una empresa del Ibex treinta y cinco gana ciento treinta y dos veces más que el sueldo medio de su plantilla

Voz 1018 34:46 los beneficios de las grandes sorpresas

Voz 32 34:48 quiero dieciséis por ciento en el último año sin embargo su construcción al conjunto de la sociedad pie puestos cayó cual si no hay acuerdo

Voz 1915 34:57 la secretaria de Estado de Seguridad ha explicado en la SER que aún no hay acuerdo cerrado con Marruecos para devolver pateras a ese país es Ana Botella

Voz 33 35:05 pues ellos son los que están obligados a hacerse cargo de esas persona nosotros cuando rescatamos lógicamente Juana nuestro puerto español es más cercano

Voz 0228 35:15 diez días es el plazo que le da la Audiencia Nacional a la Sociedad General de Autores para que presente sus alegaciones después de admitir a trámite la petición del Gobierno para que sea intervenida

Voz 34 35:25 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:28 José Antonio el telegrama es para el Rey Felipe VI señor su mensaje ante más de dos mil juristas a clausurar el congreso mundial del derecho que le había otorgado el premio de la paz y la libertad precisa que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia sino inseguridad arbitrariedad y en definitiva quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad el Estado de Derecho no es la barra libre ni el libre examen donde cada uno decide qué normas cumple cuál es exalta Se acabó el recreo a cumplir entendido

Voz 1018 36:11 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Carlos Ródenas y Julio Gómez la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cano producción y estado vamos a escuchar la voz de Luis Trueba una de las personas que participaron en las tareas de extinción de los incendios de pasado fin de semana en Cantabria en unas declaraciones a Televisión España

Voz 5 36:25 nosotros estamos para extinguir es nuestra misión

Voz 35 36:27 eh nos te decir si fue un ganaderos y fue un fenómeno mi opinión personal es que un pirómano fueron demasiados focos estaba acerca de qué de cabañas ganaderas

Voz 1018 36:37 que son las cosas Trueba era supuestamente uno de esos pirómanos está detenido miren actúe

Voz 1593 36:43 pues si os podéis imaginar la consternación aquí es todavía mayor el presunto incendiario ha sido el responsable de coordinar durante todos estos días a los voluntarios de Protección Civil para sofocar el incendio que presuntamente él mismo habría provocado en la sierra de la COMB a uno de los más importantes de estos días la Guardia Civil le seguía desde hacía días la pista el dispositivo del GPS de su vehículo les situaba en los puntos donde se habían originado los focos es más al detenido le hemos visto intervenir estos últimos días de escuchábamos para informar a los medios de la evolución del incendio y no sólo eso no sólo informar sino fotografiarse con el presidente Miguel Ángel Revilla por cierto han subido las temperaturas y el riesgo de incendios en Cantabria vuelve

Voz 8 37:26 pero eleva

Voz 1018 37:27 gracias miren completamos portada como el tiempo importante la previsión Jordi Carbó

Voz 0806 37:31 hoy las temperaturas están subiendo con más facilidad que las últimas jornadas a pesar del frío que hacía a primeras horas de la mañana en breve las máximas serán un par de grados más altas que ayer en el conjunto del país donde iba subirán en Canarias máximas alrededor de los veinticinco grados en la península máximas de catorce dieciocho alrededor de los veinte en el Valle del Guadalquivir con muchas horas de sol sólo algunas nubes que darán un tono blanquecino al cielo y las temperaturas subieron con más facilidad la tarde del viernes y el sábado en muchas poblaciones de la península superaremos con facilidad los veinte grados pero cuidado porque durante las noches y las mañanas seguirá haciendo frío

Voz 36 38:08 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte el pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación

Voz 37 38:22 porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 38 38:27 fiable Proaza toda la confianza de Toyota en una furgoneta

Voz 1018 38:34 llega la tarifa más grande

Voz 5 38:35 abundante que jamás se ha presentado ya estén

Voz 39 38:38 la la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil Izik a cien megas a un precio irresistible solo este mes date prisa al al de diez

Voz 17 38:53 tres nominaciones a los Oscar nadie va a comprar libros que pueda hacer algo o te vuelves más agradable Texas la vida basado en una historia falsificando Cartas literarias cuánto te te el veintidós de febrero

Voz 40 39:08 por qué es un chico excelente pero tiene una avería urgente la caldera no va

Voz 1509 39:13 sí

Voz 40 39:15 ya ya novecientos tres tres tres

Voz 30 39:18 cinco cinco cinco una caldera estropeada puede estropear tu mejor momento la conservas de Naturhouse llamando al novecientos tres tres tres cinco cinco cinco acudimos en menos de tres horas los trescientos sesenta y cinco días

Voz 1509 39:30 batió un diez por ciento de descuento el primer año no ve

Voz 30 39:33 cientos tres tres tres cinco cinco cinco

Voz 1509 39:36 ah sí

Voz 41 39:41 a mí si yo me

Voz 1018 39:47 entonces eh

Voz 41 39:48 no no debe

Voz 1018 39:51 Beni creado espíritus vocación en latín al Espíritu Santo ha comenzado la sala regia del palacio apostólico del Vaticano la reunión convocada por el Papa con ciento noventa cardenales que representan a las conferencias episcopales de todo el mundo para abordar las consecuencias de la pederastia en la Iglesia católica Con este cántico ir naturalmente con la oración

Voz 42 40:11 tendremos que os cortas Criterium Sancti Spíritus ilustración y tampoco existe da no espíritu rectas ha perdido

Voz 1018 40:21 que ya no sabemos Joan Solés Roma qué tal buenas tardes

Voz 19 40:25 buenas tardes es hasta dónde está dispuesta a llegar la jerarquía

Voz 1018 40:27 la Liga para combatir lo que el propio Papa ha definido como una plaga acaba de terminar la primera sesión de este encuentro que llegar hasta el domingo que ha trascendido sobre su contenido

Voz 19 40:36 bien Francisco ha advertido a los ciento noventa cardenales obispos y cumple es que el mundo estaba atento a sus decisiones ante la plaga dicho de abusos sexuales perpetrados por hombres a la Iglesia espera añadido no sólo condenas sino medidas concretas y eficaces para sanar las graves heridas a menores y a creyentes en estos encuentros a puertas cerradas aparecerán sin duda resistencia de algunos eclesiásticos a ceder la jurisdicción judicial de los delitos sexuales al ordenamiento civil de cada país la exigencia homófoba de otros de impedir el acceso a la vida clerical de todo homosexual incluso si su comportamiento es intachable bien en paralelo asistimos también a otra mini cumbre informal esta semana en la plaza de San Pedro de víctimas que reclaman justicia y que lanzan otra advertencia a los altos eclesiásticos reunidos a pocos metros la de las graves consecuencias si ésta cumbre vaticana concluyera sin decisiones firmes de transparencia justicia tolerancia cero cambios en la legislación canónica colaboración con las autoridades civiles y prevención de los delitos y cabe esa posibilidad porque en un encuentro con la prensa internacional el comité organizador ha reconocido ya en el primer día que las decisiones no serán inmediatas en esta cumbre vaticana os está previsto John

Voz 1018 41:57 que al término de estos cuatro días de reuniones haga público alguna declaración del Papa algún documento una respuesta formal o habrá que esperar

Voz 19 42:03 algunas conclusiones se comunicarán la semana próxima pero el comité organizador no ha sido capaz de precisar ni el día ni el mes vamos muchas gracias

Voz 1018 42:15 seguiremos a la espera por tanto de conocer los posibles después posibles decisiones que pueden tomar los responsables de la jerarquía católica en estos cuatro días de reuniones en Roma esta mañana aquí en la muy porque pudimos escuchar a un asesor del Papa que es profesor de Derecho Penal canónicos se llama David eche de David de escrito que nadie espere que sea la Iglesia católica la que tome la iniciativa de llevar ante la justicia denuncias sobre abusos en aquellos países cuya legislación no obligue de forma expresa

Voz 43 42:40 a hacerlo en los países donde no es obligatorio yo creo que no se puede obligada sepuede canónicamente decir que hay un deber moral pregonó jurídico si tampoco hay un deber jurídico civil yo creo que eso lo haga no que está obligada por la ley civil sino por un deber moral qué tiene de que este caso se lleve también a la justicia civil

Voz 1018 43:02 es muy difícil establecer una cifra aproximada de casos de abusos en todo el mundo se apunta a un mínimo más de cien mil porque no hay todas las denuncias de los que se han producido sobre todo por miedo de las personas de los niños cuando se produjeron aquellos episodios por ejemplo es la situación de Fernando cuyo testimonio cuyo testimonio además voluntario pudimos escuchar esta mañana aquí en la Ser y tenía sólo seis años allá por los sesenta tuvo que soportar los tocamientos de un cura en la localidad de Alcañiz en Teruel donde vivía asegura ya no vive

Voz 3 43:32 te llamaba individualmente a leer por el pantalón que llevamos pantalón corto en aquel tiempo pues no se metía la mano y nos tocaba la genitales Si gano no solamente fue allí sino pero también cuando los cómo era el encargado de los grupo entre grupo de boy scouts los llevaban a al río y ahí no se enseñaba a nadar también en esas circunstancias también un pues abusaba

Voz 1509 44:05 cuestionar no saber si es justo lo que pago

Voz 44 44:07 por mi seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo apuntó

Voz 45 44:24 es decir el sonido de tu

Voz 5 44:27 coche nuevo

Voz 46 44:29 serán los fogones de tu nueva cocina será que sí

Voz 47 44:33 este tenemos tenemos un préstamo de hasta sesenta mil euros sin comisión de apertura sin contratar otros productos para que tu proyecto sea que si entra en Cetelem punto ese informa

Voz 17 44:46 o Nápoles navegar con intensidad es disfrutar de lo mejor sin tener que elegir descubre crucero cinco maravillas del Mediterráneo por quinientos cincuenta y nueve euros el único con las principales capitales italianas el mejor todo incluido reserva en Pullmantur punto Es cuento agencia de viajes Pullman

Voz 4 45:02 tú cruceros cruceros con más aún más

Voz 36 45:05 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene entonces necesitas una prueba

Voz 37 45:19 porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 38 45:23 es fiable prócer toda la confianza de Toyota

Voz 1018 45:34 en el Tribunal Supremo otra larga jornada por delante la sexta en el juicio del pueblo SES con dos planteamientos en el fondo de una forma muy diferentes de dos de los procesados que han declarado durante la mañana Santi Vila que fue consejero de Empresa que dimitió de su cargo por no estar de acuerdo con el procedimiento de Puigdemont Jordi Sanchez que era el máximo dirigente de la Asamblea Nacional de Catalunya a la ANC Íñigo Se además candidato del P Cat propuesto por Puigdemont a la presidencia de la Generalitat Alberto Pozas qué tal buenas tardes