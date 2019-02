Hora 14 (22/02/2019)

Voz 1824 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 buenas noches el Gobierno ocultó la parte sustancial de la carta remitida por la Secretaría de Estado del Vaticano a la vicepresidenta a Carmen Calvo en la que dejaba claro que no había cambio de postura de la santa la sede sobre la exhumación de Franco en la tarde del miércoles Moncloa difundió sólo un párrafo de ese texto dando a entender que si se había producido un cambio de criterio María herido

Voz 0259 00:43 yo mintió lo fundamental de la carta donde dice que la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española y que sobre la exhumación de Franco tendrá que decidir el Tribunal Supremo porque es objeto de recurso es la respuesta del Secretario de Estado del Vaticano a la vicepresidenta Calvo

Voz 0393 01:02 L había pedido en enero a Pietro paró Ling que tomara medidas contra el prior del Valle de los Caídos por los obstáculos que está poniendo a la salida del dictador de la basílica

Voz 1018 01:12 a los Frailes de esa abadía de Valle de los Caídos han conocido el contenido íntegro de la carta a través de superior Santiago Cantera que ha leído el texto a la comunidad religiosa así unos ha contado uno de esos frailes que se llama Joaquín Montull lleva cincuenta y siete años en ese monasterio de Chopin dice el entierro de Franco en una entrevista que hemos grabado con era hace unos minutos y de la que les vamos a ofreció un avance reitera que están dispuestos a llegar hasta el final hasta el Tribunal de Estrasburgo para bloquear la posible exhumación del dictador asegura es literal que el obispo de Madrid no pinta nada en este asunto es que usted no pintas nada

Voz 3 01:45 exentos pero ya lo avisó de Madrid complemente muy bien cuál es nuestra postura del Valle de los Caídos es una aberración teológica que un monumento creado para la reconciliación de todos los españoles el fundador no pueda estar en el último término en los supuestos de que resolviera en contra del criterio de la comunidad nos queda todavía Estrasburgo que ya condenó a Polonia una exhumación sin el consentimiento de los familiares

Voz 1018 02:13 si lo desean pueden escuchar integramente esta entrevista a nuestra página web Cadena Ser punto com les aseguro que los argumento de este religioso son eh droga dura en el Vaticano segunda jornada de la reunión anti pederasta organizada por el Papa Francisco sabe escuchado argumentos tan contundentes como los del obispo de Chicago se llama Bliss capital

Voz 4 02:29 esto permite que AMS

Voz 5 02:33 en el llamamiento de la iglesia para acompañar a las víctimas exige una mentalidad que rechace categóricamente los encubrimiento o los consejos de distanciarnos de las víctimas de los abusos por razones legales o por miedo al escándalo nuestra escucha debe ser vigilante y debe incluir la voluntad de confrontar el pasado y abordar los casos de abusos sexuales cometidos por el clero así como la sabiduría para establecer una responsabilidad justa por esos fallos masivos más Hora catorce

Voz 1018 03:02 atención a esta denuncia el sindicato UGT a través de Nuria ha a pocos días para la inauguración del Congreso Mundial de Móviles el móvil de Barcelona algunas empresas que van a participar en esta muestra que es la más importante del mundo en el sector de las telecomunicaciones actúan con criterios machistas para elegir a las mujeres que van a contratar

Voz 6 03:18 porque la talla esté entre una XXXVI una XXXVIII que se lleve falda corta que se vaya con medias e finas es obligatorio el maquillada es obligatorio llevar eh tacones eh altos e en algunas de las ofertas incluso pues eh solicitan eh que las azafatas sean listas

Voz 1018 03:44 en la calle de Madrid mañana de tensión ante el desahucio de cuatro familias que vivían en tres pisos propiedad de un fondo buitre una de ellas además con un niño de un mes hay seis detenidos Elena Jiménez

Voz 1315 03:54 tres policías nacionales custodian a esta hora el portal en esta calle Lavapiés a la espera de que varios operarios Tapie las cuatro viviendas desalojadas y coloquen puertas de seguridad las mujeres desahuciadas y sus familias se calman en casa de una vecina mientras algunos de sus enseres son visibles desde la calle en la escalera del portal se ven frigorífico por ejemplo o una banqueta a la abogada de la propiedad varios activistas hace unos minutos le han gritado vergüenza cuando ha salido del edificio mientras los bares de la zona empiezan a sacar sus mesas de la terraza al

Voz 1018 04:22 para ir Venezuela pendientes de la posible entrada en el país de la ayuda humanitaria a través del puente de la frontera colombiana de Cúcuta algo a lo que se opone el régimen de Maduro esta madrugada al general retirado Hugo Carvajal que fue jefe del espionaje con Chávez y el propio Maduro difundió un mensaje de reconocimiento a Juan huído

Voz 7 04:38 aquel un soldado más puedas causa de la libertad y la democracia depende de ustedes en manos de arma la forma en que todo esto termine no tengan duda de que este lado correcto de la historia que no permitan

Voz 1410 04:52 convocar a elecciones libres y así

Voz 7 04:54 poder escuchar la voluntad de nuestro pueblo soberano

Voz 0202 04:57 además declara ante la justicia en calidad de imputados el dueño de la finca de Totalán donde murió el pequeño Julen sus abogados desvelan que insistirá en su inocencia y en que desconocía los trámites administrativos necesarios para hacer el Pocero

Voz 1915 05:08 faltan ocho millones de profesionales sanitarios en el mundo la mitad de la población mundial no tiene acceso a la salud y los cooperantes no pueden mitigar ese déficit denuncias expuestas en el congreso médico que se celebra en Santé

Voz 0202 05:18 Kobe con poseerá entra en vigor en Portugal la ley que permitirá sancionar a las empresas que mantengan diferencias salariales entre hombres y mujeres la normativa obliga a que la política de sueldo sea transparente y basada en criterios objetivos

dos y media de la tarde

hora catorce Madrid Javier Casal

qué tal buenas tardes los cuatro desahucios de la que ayer vimos a once lo acaban de escuchar ejecutados esta mañana acaban con seis personas detenidas con cuatro familias en la calle

Voz 1410 06:39 sale del ex sale sino porque claro

Voz 0867 06:50 este es el momento en el que se ha presentado allí en esas viviendas la comisión judicial que después de meses y meses de protestas y de resistencia ha cumplido con esa orden los propietarios quieren convertir esas viviendas ahora o dedicarla a otros fines una historia que se repite aunque el caso de P Pío de Rossi se había convertido en emblema de esta causa el ayuntamiento busca soluciones contrarreloj

Voz 1410 07:12 muchísima tristeza porque nosotros entendemos que se importante el que se puedan mantener las personas que tienen los sus hogares en determinados centros de Madrid si yo quisiera que estos fueran pues los últimos Desahucios que se producen con esas características y ahora intentamos hacer preguntas de Carnaval que nos sorprendan con respuestas sorprendan hora catorce Madrid

Voz 0867 08:38 el renovación bronca también a las puertas del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos que se ha celebrado que se celebra en Móstoles los alumnos han bloqueado esta mañana los accesos veintidós de febrero titulares

Voz 1915 08:49 la protesta ha retrasado la reunión del Consejo de Gobierno de la universidad que tiene previsto abordar la reestructuración del campus de Aranjuez en los alumnos suponen a que la Universidad deje de ofrecer esas titulaciones el curso que viene setecientos de ellos han pasado la noche encerrados en el rectorado la Fiscalía pide el ingreso en prisión de los tres condenados por agresión sexual a una chica de dieciocho años en Collado Villalba la Audiencia Provincia el condenó a dos de ellos a quince años de cárcel y a otro a catorce contra la sentencia cabe recurso la empresa hotelera Riu está terminando las obras del edificio España hay espera abrirlo en primavera el mítico rascacielos contará con zonas comerciales una gran sala de conferencias y un Sky Bar con vistas a la ciudad el edificio está protegido la obra ha tenido que conservar los elementos de patrimonio histórico los perros podrán subir a los autobuses la EMT con correa y bozal el nuevo reglamento permite que no vayan en transportín como hasta ahora nunca podrá haber más de un animal en el autobús sin necesitarán una tarjeta especifica la normativa también permitirá entrar combatientes ese eléctricos y monopatines deportes el Real Madrid de baloncesto vuelve esta noche a la competición se enfrenta al Bayern de Munich en la jornada veintitrés de la Euroliga con la baja de zoom Kings y las dudas de Rudy Fernández Llull ir Randolph en fútbol mañana derbi madrileño desde la una jeta Ferraz

Voz 0867 09:56 todos estos partidos de los equipos madrileños los podrán seguir en ser más Madrid en ciento cuatro punto tres de la FM y mañana desde las doce una nueva edición de Carrusel Madrid con Borja Cuadrado y esta mañana Carmena ha presentado el Carnaval el carnaval de Madrid aunque el Carnaval electoral de este año la hasta el veintiséis de mayo Carmena dispuesta a disfrazarse este año de cuadro de Goya ella y toda la corporación municipal Javier Jiménez Bas

Voz 0887 10:21 Carmena lo tiene claro Si tuvieras que elegir un cuadro un disfraz para ella para Begoña Villacís Martínez Almeida o Pepu Hernández tres de sus hipotéticos contrincantes elegiría este choque

Voz 1410 10:31 diría que nos disfrazaba vamos todos en un cuadro al cuadro de Goya que es la familia de la duquesa de Osuna no logró gay Nos podríamos todos Very hay hay un niño con un juguete Un niño quizá yo sugeriría que fuera el niño con el juguete

Voz 0887 10:48 un niño que juega con un carruaje no sabemos si Carmena pensaba en Almeida y en Madrid central oscile reserva el papel del otro niño un crío rubio que por cierto lleva un bastón de mando todo ello para presentar un Carnaval que este año entre el uno y el seis de marzo tendrá como epicentro el distrito de Chamartín el pregón correrá de la mano del histórico grupo Aviador pro también se podrá disfrutar entre otros de orquesta

Voz 10 11:10 jamón Mondragón Ozon Quillo a los que estamos escuchando entre las novedades el Sardinero una rotonda por sesenta establecimientos para aprobar una sardina salada icono ya el carnaval madrileño

Voz 0867 11:30 muchos se marchan aprovechando el buen tiempo vamos a las carreteras de conectamos con la Dirección General de Tráfico situación a esta hora en los accesos y en las salidas DGT Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 11 11:43 buenas tardes a esta hora encontramos ya circulación intensa de entrada a la capital por la A uno en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras la dos en el acceso a la M treinta y la M

Voz 0978 11:52 ciento siete en la zona de la Universidad auto

Voz 11 11:55 bueno más dificultades también de salida por lados en Torrejón de Ardoz la III en Rivas Vaciamadrid la A42 a la altura de Parla tráfico lento también en la M40 en Hortaleza recintos feriales hacia la dos Coslada en ambos sentidos Villaverde dirección A4 y Monte Carmelo iba el de Marín hacia la autovía de La Coruña en el resto de la red vial de la Comunidad de momento a esta hora se circula sin problemas

Voz 0867 12:19 nación también en las calles de la capital y en la M30 centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita

Voz 12 12:25 hola buenas tardes en la última hora aumenta progresivamente la el tráfico en la mayor parte de las salidas que conectan el centro con la periferia ya tenemos que destacar complicaciones que se aprecian en los recorridos tanto por la zona sur el Paseo de Santa María de la Cabeza desde el centro desde el área del Paseo del Prado y la Glorieta de Carlos Quinto como en los movimientos próximos a la salida por la Avenida de América o la zona de O'Donnell Doctor Esquerdo en sentido M30 pero es en esta última en la M30 en estaría importante evolución dos donde desde hace ya bastante rato se aprecian retenciones intermitentes una circulación muy lenta tanto en el Puente de los Franceses con el paseo del Marqués de Monistrol en sentido San Pol de Mar como en el recorrido que va desde la zona próxima al puente de Costa Rica hasta rebasar el Puente de Vallecas además también hay problemas en el acceso inmediato desde la avenida de Burgos al nudo de Manoteras

acción del tiempo sol y temperaturas altas durante todo el fin de semana otro fin de semana de primavera a las puertas del mes de marzo información de Jordi Carbó

las temperaturas están subiendo rápidamente a lo largo de la tarde en máximas alrededor de los veinte grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid con tiempo soleado incluso radiante con muy buena visibilidad el fin de semana veremos algunas nubes más pero transparentes al sol seguir haciendo básicamente sol con temperaturas sin grandes cambios máximas tanto el sábado como el domingo alrededor de los veinte grados subirán un poco las mínimas pero aún así durante las noches y al empezar las mañanas el ambiente todavía se notará frío

hora catorce Madrid se hace con Carlos Ródenas y Julio Hernández en el control de sonido ICO la producción de Sonia Palomino son las dos de la tarde y catorce minutos

hora catorce y Madrid Javier Casal

Voz 0867 14:12 el desahucio de cuatro familias en el bloque de argumentos a once el emblema de la lucha contra los desahucios ha terminado esta mañana con meses y meses de resistencia ICO seis personas detenidas la concentración de decenas de activistas no ha servido para nada iba digo evitar ese desalojo de cuatro familias que tendrán que dejar el bloque tras el cambio de propietario una cosa sigue Elena Jiménez Elena qué tal muy buenas tardes

Voz 1315 14:36 hola buenas tardes hace unos minutos entraban cuatro operarios con una especie de puerta de seguridad a este portal número once de la calle argumentos a los mismos que horas antes pasaran con ladrillos todo indica que para tapiar o dificultar el acceso a las viviendas que han sido desahuciadas desde la calle porque algunos policías siguen estudiando el portal se ve un frigorífico y una banqueta en las escaleras y fuera los restos de los cristales de la puerta del portal que rompió precisamente la policía para entrar esta mañana desde la noche sobretodo a primera hora de la mañana decenas de activistas han protestado en la calle contra los desahucios de Pepi Rossi Juani Mayra y sus familias otros resistían dentro y seis de ellos han sido detenidos por ese motivo por desobediencia a la autoridad ahora estas mujeres están en casa de otras vecinas antes salían para denunciar que se quedan sin casas

Voz 13 15:19 esperamos que den una solución no tenemos claro todavía van a llevar a mí sepan queda cosa dentro está todo con la escaleras porque les tiempo a las siete de la mañana a las siete de la tarde ayer no me da tiempo Mayra está mal por cada acaba de dar a luz hace una semana que está bastante mal y se queda con tres niños pequeños en la calle tenemos todas las cosas ahí los pasillos hay todo tirado todo ahí hemos saca las cosas como hemos podido

Voz 1315 15:45 la que habla además es Juani es la única que tiene adjudicada desde hace unos días una vivienda del Ivima pero que aún no se ha entregado los bares ahora mismo de aquí de la zona de esta calle dar esa empiezan ya a sacar sus terrazas al sol y una mujer que pasa hablando por teléfono contándole a su hermana lo ocurrido y le dice es una injusticia

Voz 6 16:03 ya

Voz 0867 16:03 gracias Elena al Ayuntamiento o rechaza la ejecución de estos cuatro desahucio se dice que va a ofrecer una solución temporal a estas cuatro familias Rita Maestre portavoz municipal ha comparecido este mediodía en Cibeles

Voz 14 16:14 de lo que estamos hablando aquí no es un problema puntual mi de una cuestión de emergencia ni de urgencia o lo que está pasando es un problema estructural de viviendas en nuestra ciudad de nuestro país que tienen que ver con que no hay una regulación que impida que de la noche a la mañana Alguien independientemente es ese salario subido no subidos pueden subir no alquiler un trescientos por ciento Éste es que estamos hablando no no

Voz 0867 16:35 la Comunidad de Madrid se desvincula de cualquier responsabilidad al menos a corto plazo decía esta mañana el presidente Garrido que es el ayuntamiento el que debe aportar esa solución la vivienda que es si no el principal problema uno de los principales que tiene ahora mismo la ciudad de Madrid a Carmena además sería abre eh estos días otro frente reivindicativo en el poblado de El Gallinero sus habitantes lo recordarán fueron realojados el año pasado en otros puntos de la ciudad de la región pero los voluntarios se quejan y así hemos avanzado hoy en la SER de que ser realojo no ha venido acompañado de una suficiente atención social hay de hecho un trabajador social que atiende a todas las familias información de Enrique García

Voz 0464 17:11 sólo uno es insuficiente para atenderlos a todos los voluntarios que llevan años trabajando en el gallinero exigen al Ayuntamiento más trabajadores sociales aseguran que son los pocos recursos los que explican la lenta inserción de las nueve familias cincuenta y cinco personas que viven ya en viviendas sociales del Consistorio vayamos con los datos sólo tres adultos han encontrado trabajo ninguno ha recibido cursos de formación laboral y sólo una de las familias activado el bono social de luz y de agua siguen en la pobreza a la renta media de cada unidad familiar con una media de seis personas es de seiscientos euros cien euros por miembro Blanca Gómez lleva siete años trabajando con las familias el antiguo gallinero

Voz 1018 17:45 como los trabajadores sociales de zona eh

Voz 15 17:47 tan bastante saturados sólo hay un una

Voz 0011 17:50 ahora social para el proceso de realojo

Voz 16 17:53 es difícil que estas familias puedan estar al día de su situación es prácticamente imposible que comprendan en qué situación están sin alguien que les ayude la ayuda que está prevista para ellos es claramente insuficiente

Voz 0464 18:06 el Ayuntamiento reconoce que no han iniciado los cursos de formación y que están teniendo dificultades para tramitar los bonos sociales para el PSOE calle

Voz 17 18:12 dado esta semana el asunto a la comisión de equidad el compromiso del Consistorio con las familias no termina hasta que salgan de la pobreza dos sí dieciocho seguimos Hora catorce Madrid

Voz 0867 18:22 más Madrid pone en marcha su proceso de primarias los resultados los vamos a conocer el día diecinueve de marzo y los inscritos podrán votar entre el doce y el dieciocho más Madrid ha comenzado de hecho y la elaboración de su censo no hay que ser un grupo bueno Carmena será la candidata al Ayuntamiento Errejón será el candidato a la Comunidad de Madrid lío en el Partido Popular a la vista no sabemos si fruto de los coqueteos de de casado con Abascal lo cierto es que tal y como hemos avanzado esta mañana en SER Madrid Norte la dirección del partido ha decidido fulminar al candidato elegido por la dirección local de El Molar e imponer el candidato de Madrid en Madrid ha impuesto a dedo el candidato apartado asegura

Voz 1018 18:59 Kilian quitado por ser homosexual la información

Voz 4 19:01 Herrero el comité electoral local eligió como candidato para encabezar la lista Ernesto Polguera es además el candidato apoyado por el exalcalde de la localidad y líder de la formación Emilio de Frutos a pesar de ello el partido a nivel regional que es el que tiene que ratificar a los candidatos habría decidido apostar por otro por Borja Díaz él mismo se lo ha comunicado por Whatsapp a sus compañeros de partido resto Polguera ha señalado que el partidos estas saltando todos los procedimientos y cree que ser homosexual es la principal razón de que le hayan apartado del camino electoral

Voz 18 19:30 porque Borja la reuniones que ha tenido con Jesús Moreno oí José Luis Ana estaban diciendo que no podía ir uno homosexual Alice al Partido Popular a nivel local el Signal nombrado como candidato del Partido Popular de Madrid el que lo quiere además ahora que se supone que el Partido Popular ha renovación y tolerancia etcétera etcétera pues parece que muy poco radical verdad

Voz 4 19:51 SER Madrid Norte ha contactado con el Partido Popular regional que no ha querido pronunciarse sobre este caso señalando que ni siquiera han confirmado los candidatos públicamente fuentes de la formación eso sí han confirmado que efectivamente será proclamado Borja Díaz y que habría sido elegido por ser más idóneo y no por la orientación sexual del candidato propuesto a nivel local una propuesta que han recordado no es vinculante vaya

Voz 0867 20:11 ayer un diputado del Partido Popular en la Asamblea dijo que el asesinato de Lorca había sido una error Juan Van Halen Se metió un buen jardín durante una pregunta parlamentaria sobre el centenario de la llegada de Lorca la capital al consejero Jiménez Losantos se le cambia la cara durante la sesión hijo y bueno hoy se ha desmarcado como ha podido de las apreciaciones históricas del diputado del Partido Popular

Voz 1018 20:32 yo creo que quedó muy clara en mi declaración de

Voz 0070 20:34 en la Asamblea de Madrid que la Comunidad de Madrid está por un LOCE hablando los cien años de la llegada del poeta dramaturgo del dibujante del músico de una de las personalidades más importantes de la historia cultural en lengua española universal que efectivamente el asesinato de Federico García Lorca en agosto del treinta y seis fue execrable y cualquier demócrata lo tiene que condenar

Voz 0867 20:58 dos de la tarde veintiún minutos

Voz 1410 21:04 necesito enviar tu vehículo el crédito ocasión disfruta trasteo un veinte por ciento de descuento en vehículos seleccionados con la ocasión

Voz 2 23:28 hora catorce Madrid

Voz 0867 23:30 dos de la tarde y veintitrés minutos con hora y media de retraso ha comenzado el Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos esta mañana los alumnos han cortado los accesos contra los cambios que pretende introducir en los grados el rector la manifestación ha terminado por dinamitar por tanto el inicio de esta reunión protestas del alumnado que han pasado además la noche en un encierro reivindicativo que entre otras cosas ha reclamado el mantenimiento de la actual campus de Aranjuez la Universidad siempre he dicho que el campus no está en peligro informa Enrique García hasta setecientos estudiar

Voz 0464 23:59 les han pasado la noche en el Rectorado y han impedido desde primera hora el acceso a los miembros del Consejo de Gobierno que estaban convocados para aprobar el nuevo plan de reordenación académica

Voz 5 24:11 por lo de los consejeros han entrado a través de pasillos subterráneos desde otros edificios el consejo ha comenzado a las doce y cuarto

Voz 0464 24:17 se sigue celebrando en este momento es está votando el nuevo plan que contempla la extinción paulatina de seis titulaciones en el campus Aranjuez la universidad admite el recorte de plazas pero asegura que no afectará a los estudiantes los alumnos dicen que continuará los movilizaciones porque el plan esconde R E recortes encubiertos

Voz 1824 24:33 Luis Ramos del Consejo de Estudiantes vamos a aguantar aquí todo lo que sea necesario porque eh no habido ninguna ronda de negociación con nosotros no nos han comunicado nada oficialmente no ha habido ningún dato económico que nos hayan pasado creemos que es lo que debemos hacer por nuestros compañeros porque a quién cuando les tocan a uno nos ha de toca todo el mundo

Voz 0464 24:50 la Universidad dice que es una racionalización del gasto los estudiantes denuncian que el nuevo plan abre la puerta a la extinción de más titulación

Voz 0867 24:56 pero lo que tiene estar de salida Ángel Garrido también deja cualquier decisión sobre la estructura universitaria en manos de sus rectores resumen autonomía universitaria la que Cifuentes no respetó

Voz 0177 25:07 hay autonomía universitaria por lo tanto yo nunca había entrar en cómo deben solucionar sus problemas son los propios rectores con su equipo de colaboradores pro deben solucionar

Voz 0867 25:14 Garrido que ha asistido a la entrega de diplomas a los nuevos bomberos de la Comunidad de Madrid y que ha aprovechado la ocasión para ricos

Voz 1018 25:19 en irse al conflicto abierto en la capital entre el cuerpo de Bomberos ir

Voz 0867 25:22 concejal Javier Barbero por la aplicación de las treinta y cinco horas

Voz 0177 25:25 bueno sí habrá que están teniendo dificultades Si bueno yo sé que a veces no es fácil tratar de solucionar los los problemas que surgen con determinados cuerpos aquí lo que hicimos el principio fue negociar con ellos y firmar un acuerdo para muchos años en el que estaban presentes los sindicatos creo que eso fundamental tratar siempre de de colaborar llegar muy entendimiento mire yo ningún colectivo con el que nuevo con lo que hemos negociado con ninguna ha sido imposible llegó un acuerdo con ninguno siempre todos al final cuando presentas cosa que son lógica y el sentido común llegas hasta dónde puede llegar la Administración lo normal es que se firmen acuerdos

Voz 0867 25:57 dos de la tarde y veintiséis minutos lo hemos conocido hace unos minutos Alfonso Ojea el caso de un hombre que descuartizó a su madre un chico de veintiséis años una mujer tenía veintinueve años el presunto asesino me llegó llegó a meter los restos de su madre no

Voz 0464 26:11 así es veintiséis años de edad tiene el presunto responsable de este parricidio la víctima su propia madre rondaba los cuarenta y la operación para detenerle ha sido rápida y precisa tuvo lugar ayer en el propio domicilio familiar los agentes penetraron en el piso situado en la calle de Francisco Navacerrada en el barrio de Salamanca

Voz 1018 26:28 el comprobaron cómo los restos de la mujer

Voz 0464 26:30 habían sido introducidos en varios recipientes tipo TAP Air es decir el presunto asesino también había descuartizado el cadáver e incluso ha ingerido alguna parte según ha reconocido el propio detenido los agentes llegaron a ese domicilio porque una amiga de la víctima Inter

Voz 4 26:45 uso denuncia de su desaparición en Comisaría

Voz 0464 26:47 llevaba un mes intentando verse con la que era su amiga y ella había desaparecido la autopsia deberá fijar el día de la muerte pero por lo que parece el crimen se perpetró hace ya bastantes jornadas

Voz 0867 26:58 no te vayas porque la fiscalía reclama también el ingreso inmediato en prisión de los miembros de la llamada manada de Villalba pedido prisión sin fianza para tres de los agresores condenados una petición que se produce tras la sentencia condenatoria que conocíamos esta semana que recordemos Alfonso no es sentencia firme

Voz 0464 27:14 así es en su escrito ante los magistrados de la Audiencia Provincial el Ministerio Público recuerda que Ricardo Alonso Martín Álvarez y Miguel Ángel Carrión han sido condenados en una sentencia que aún no es firme pero que fija un total de cuarenta y cuatro años de prisión en conjunto unas penas muy graves que pueden provocar un riesgo de fuga y eludir así la acción de la justicia en este caso se cumplen todos los requisitos legales dice la Fiscalía para aplicar la prisión preventiva existencia de un delito con pena

Voz 1018 27:40 superior a dos años existencia de razones

Voz 0464 27:42 es jurisdiccionales que señalan a los autores como responsables de ese delito por más que se interponga

Voz 1018 27:48 curso is sobre todo el riesgo de fuga

Voz 0464 27:51 la Fiscalía recuerda la Audiencia Provincial que los tres condenados pueden permanecer en prisión provisional hasta cumplir la mitad de la pena impuesta es decir en torno a los siete años de privación de Liberia

Voz 0867 28:01 está Easyjet entran en Radio Madrid punto Es pueden ver cómo será el futuro edificio España su finalización está prevista para la próxima primavera después de todos los problemas habidos y por haber el hotel será el primer elemento de la renovación pendiente de esa plaza información de Carolina

Voz 0393 28:16 después de la contienda con baraka que sigue en los tribunales el tira y afloja con el Ayuntamiento y el sufrimiento de los vecinos que han padecido el polvo y el ruido de las obras la reforma del edificio España llega a su fin la empresa Riu los reabría como un hotel esta primavera Laura Malone es la directora de comunicación de la hotelera

Voz 24 28:32 estamos construyendo estamos ya bastante avanzados cumpliendo con nuestros objetivos en ahí en las obras para poder inaugurar este hotel a finales de primavera primeros de de de este mismo verano

Voz 0393 28:42 además de quinientas ochenta y cinco habitaciones de hotel a doscientos cincuenta euros la estándar en temporada alta el edificio contará con quince mil metros cuadrados de zona comercial una gran sala de conferencias con espacio para mil quinientas personas Sky Bar en las plantas veinticinco veintiséis con vistas trescientos sesenta grados a la ciudad de Madrid el edificio está protegido así que la reforma ha respetado todo lo que ha señalado patrimonio

Voz 24 29:04 hemos buscado mantener una estética muy ligada a los años cincuenta y sesenta los años del apogeo del propio edificio España va a tener dentro de su decoración todos esos elementos de patrimonio histórico que que estaban lógicamente protegidos e que no solamente es la fachada sino que que son bajorrelieves que son luminarias

Voz 0393 29:23 Río ha invertido en la compra y la reforma del edificio cuatrocientos millones de euros en esa ciudad vertical trabajarán más de cuatrocientas personas

miramos con los deportes Amanda la qué tal muy buenas tardes qué tal

buenas tardes en el Real Madrid vea de Sergio Ramos se pierde ese partido de vuelta ante el Ajax y también puede ser que se pierda la Copa y además en baloncesto tenemos cita importante tenemos cita con la Euroliga en el día de hoy el Real Madrid se enfrenta ante el Bayern de Munich a las nueve de la noche en el juicio

dos y media de la tarde

la y media en Canarias

José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 la portavoz del Gobierno Isabel Celaá dice que no encuentra razones para no hacer público el contenido íntegro de la carta del secretario de Estado del Vaticano a la vicepresidenta en la que dejaba claro que no había cambio de criterio sobre la exhumación de Franco en contra lo que se hizo creer con la difusión de un solo párrafo el pasado mes les desde Moncloa acaba de preguntar nuestra compañera Adela Molina a la portavoz en la rueda de prensa al Consejo

Voz 0011 30:40 porque el Gobierno no difunde íntegra la carta que el secretario de Estado del Vaticano remitió hace unos días a la vicepresidenta Carmen Calvo y en la que hoy hemos podido leer que el Vaticano además de decir que no se opone dice también que él no va a intervenir en una cuestión que es de jurisdicción española recuerda que la controversia está pendiente de recurso en el Supremo iba a entender que no va a tomar ninguna medida ni va a obligar a hacer nada al prior del Valle de los Caídos

Voz 25 31:11 sí la verdad es que no creo que tengamos ningún problema para publicar esa carta eh creo que haya ningún problema no no lo que sí todos hemos podido ver es que efectivamente el cardenal paro Lin dice que no se opone es decir que esa es la cúpula eclesiástica también le dice al del Valle de los Caídos que no se puede oponer a la facultad que tiene el Gobierno de España la autoridad civil hemos estado manejando unos cuantos párrafos

Voz 26 31:40 no no hemos tenido

Voz 25 31:43 eh eh eh aquí vivimos uno está

Voz 26 31:46 de derecho obviamente las garantías

Voz 25 31:48 ya se están en el tribunal

Voz 1018 31:51 digo digital independiente ha publicado hoy el contenido de esa carta que desde Moncloa al menos hasta ese momento no se ha querido difundir a pesar de la insistencia por ejemplo de la Cadena Ser los frailes del Valle de los Caídos la han conocido a través de superior según ha explicado uno de ellos que se llama Joaquín Montull desde luego reticente a esa exhumación dice que están dispuestos a llegar hasta Estrasburgo Ike el obispo de Madrid atención a esto no pinta nada en este asunto tres las que usted entonces no pintan nada porque eso

Voz 3 32:15 no exentas ya lo avisó de Madrid complemente muy bien cuál es nuestra postura te Franco saca del Valle de los Caídos es una aberración teológica que un monumento creado para la reconciliación de todos los españoles el fundador no pueda estar en el Valle de los Caídos y al último terminó en el supuesto de que resolviera en contra del criterio de la comunidad los queda todavía de Estrasburgo que ya condenó a Polonia una exhumación sin el consentimiento de los familiares Hora catorce

Voz 1018 32:45 tengo ni el Vaticano en la reunión contra la pederastia convocada por el Papa uno de los ciento noventa cardenales presentes que es el obispo de Chicago ha pedido decisiones se llama habléis capital

Voz 4 32:54 el campeón de Mengs

Voz 5 32:57 el llamamiento de la iglesia para acompañar a las víctimas exige una mentalidad que rechace categóricamente los encubrimiento o los consejos de distanciarnos de las víctimas de los abusos por razones legales o por miedo al escándalo nuestra escucha debe ser vigilante y debe incluir la voluntad de confrontar el pasado y abordar los casos de abusos sexuales cometidos por el clero así como la sabiduría para establecer una responsabilidad justa por esos fallos masivos

Voz 0228 33:22 viernes veintidós de febrero Antonio Martín Isabel Quintana buenas tardes buenas tardes horas posiblemente decisivas para Venezuela Antonin sí porque está previsto que mañana intente hacer llegar la ayuda humanitaria que espera la frontera con Colombia hoy un ex jefe de inteligencia de la época chavista ha pedido los militares que no impidan que esa ayuda llegue a quienes la necesitan educó Carvajal

Voz 7 33:39 depende de ustedes en manos de armas la forma en que todo esto termine no tengan duda de que estén lado correcto de la historia

Voz 0228 33:47 según datos de la ONU casi tres millones y medio de venezolanos

Voz 1915 33:50 han huido ya del país cuatro familias desahuciadas todas vivían en el mismo edificio del centro de Madrid se ha ejecutado el desalojo aunque la ONU se había pronunciado en contra y aunque una de las afectadas tiene un bebé de un mes

Voz 1410 34:01 en él claro

Voz 0228 34:11 hay seis detenidos por enfrentamientos con la policía cierra filas Pablo Casado muestra su apoyo al candidato del PP en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco después de que la presidenta de las Cortes de esa comunidad haya dimitido porque dice que no tiene proyecto palabra ni

Voz 1157 34:23 trajo para mi ha sido una sorpresa que no ha sido agradable sinceramente no comparto en absoluto las apreciaciones que ha hecho aprovecho a mostrarle todo nuestro apoyo y sobre todo nuestra convicción de que va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León apoyo a Sánchez el jefe del grupo

Voz 1915 34:38 el demócrata en el Parlamento Europeo respalden una entrevista en la SER la política del presidente del Gobierno de intentar el diálogo con los independentistas sesudo Bull

Voz 27 34:45 Van Gaal aunque creo que es algo bueno nos hemos dado cuenta de que podamos vivir nuestras identidades sin que los conflictos las las crimen esa es la lección europea debemos encontrar formas de resolver los problemas

Voz 0228 34:59 faltan médicos uno de los jefes de cooperación de la Unión Europea ha denunciado en Madrid que los cooperantes no pueden suplir todas las necesidades sanitarias de los países poco desarrollados expongan

Voz 28 35:08 ahí que hay un déficit de más de ocho millones de profesionales de la salud en esos países además que se aumenta con un millón y medio de Fuga de cerebros fuga de médicos de esos países cada año del sur al norte

Voz 19 35:22 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:25 José Antonio telegrama es para Inés Arrimadas señora portavoz del grupo de C's en el Parlament de Cataluña su salto a las listas de candidatos al Congreso de los Diputados merecería una reflexión para evitar que fuera interpretado como una deserción de la primera línea de Barcelona dos de tantas esperanzas suscitó tiene aún pendientes de cumplir ante los votantes que la encumbrar debería evitar que cundiera la impresión de que prefiere emprender una fuga abandonando los puestos de mayor riesgo y fatiga también sería pésimo que su nueva ubicación fuera una señal de rivalidades en el liderazgo mucho ojo

Voz 1018 36:10 Miguel Ángel Aguilar que volverá con nosotros el lunes Carlos Ródenas y Julio Hernández de la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y a punto de que abra sus puertas el Congreso Mundial de Móviles el móvil de Barcelona hemos sabido a partir de una denuncia del sindicato UGT que algunas empresas que participan en esta muestra que es la más importante del mundo utilizan criticó ellos machistas para la contratación de mujeres como azafata Sergi López

Voz 0464 36:30 GT considera impresentables los requisitos que se piden en las ofertas de trabajo por ejemplo su una azafata mide más de uno setenta y cinco Se le paga a siete veinticinco euros la hora Simi de menos cobra a seis veinticinco Nuria Delgado nos da más detalles

Voz 6 36:44 que la talla esté entre uno a treinta y seis una XXXVIII que se lleve falda corta que se vaya con medias e finas es obligatorio ir maquillada es obligatorio llevar eh tacones altos y en algunas de las ofertas incluso pues eh solicitan eh que las azafatas sean listas

Voz 0464 37:10 UGT asegura que llevará estas ofertas laborales ante la Inspección de Trabajo

Juan completamos portada con el tiempo la previsión fin de semana sin lluvias primaveral Jordi Carbó

las temperaturas están subiendo rápidamente y a lo largo de esta tarde serán habituales máximas alrededor de los veinte grados en la mayor parte de la Península Baleares donde más va a subir será en Canarias máximas que se pueden aproximar incluso a los treinta grados con calima cada vez más extensa en la península valores cercanos a los veinticinco grados en distintos puntos del Mediterráneo del Valle del Guadalquivir ambiente suave con muchas horas de sol el fin de semana seguir haciendo sol con temperaturas contundencia

Voz 4 37:47 Hart pero ambiente en general muy poco free

Voz 0978 37:49 yo

Voz 1018 39:26 el Gobierno no ha querido hacer público al menos hasta este momento el contenido literal íntegro de la carta que remitió Secretario de Estado del Vaticano Piero Carolyn a la vicepresidenta a Carmen Calvo el pasado día catorce y que contradice la interpretación del fragmento que difundido Moncloa en la tarde del miércoles que daba a entender que el Vaticano respaldaba de forma expresa la exhumación de los restos de Franco unido qué tal buenas tardes buenas tardes con en este momento porque tenemos noticia también en el Palacio de la Moncloa Adela Molina buenas tardes

Voz 0393 39:51 con la que seamos aporta vamos por partes primero

Voz 1018 39:53 eh Adela los hechos el Gobierno omitió párrafos fundamentales de ese documento en los que la Santa Sede eh dejaba clara su postura de no intervenir hasta conocer la decisión de la Justicia de suprema

Voz 0393 40:05 se le viene a decir que no quiere intervenir entre otras razones porque el asunto está en manos del Supremo y que no tiene ninguna competencia al Vaticano voy a leer textualmente los párrafos de la carta que el Gobierno omitió a los medios le dice Pietro Caroline que la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española de la misiva también es literal la controversia que ahora es objeto de recurso ante el Tribunal Supremo es competencia del Estado español está sometido al derecho a la justicia española el contenido íntegro de la carta lo ha publicado hoy el diario El Independiente esta mañana evidentemente la Cadena SER ha llamado a Moncloa hemos pedido la carta entera íntegra y fuentes de Vicepresidencia se han negado a difundirla nos han dicho que no sin explicar las razones que era hacer sin querer hacer más comentarios la carta pues es una respuesta del número dos del Vaticano a Carmen Calvo que en el mes desde enero también por vía epistolar le me pidió al secretario de Estado que tomará medidas sobre el prior textualmente vuelvo a decir dice que disponga cuanto sea necesario para eliminar los obstáculos creados por él contra la exhumación te recuerdo José Antonio el fragmento que el Gobierno difundió el miércoles el miércoles a los medios y que por otra parte es acabo la confirmación de la postura que mantuvo siempre la Iglesia que es la de no oponerse a la exhumación y decía también Pietro Caroline que les seguirá recordando al prior su deber cívico de cumplir el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles

Voz 1018 41:42 bueno esto es lo que ha pasado en las últimas horas eh Adela pues preguntado a la portavoz del Gobierno y al menos en apariencia dice que no encuentra ningún motivo para no hacer públicas al carta a pesar de que le hemos pedido y a los otros moros han querido facilitar

Voz 0011 41:53 si la ministra portavoz Isabel Celaá contestaba decía literalmente que cree que no hay ningún problema para difundir íntegra la carta vamos a recordarlo

Voz 25 42:00 la verdad es que eh no creo que tengamos ningún problema para publicar esa carta pero creo que haya ningún problema no no no lo conozco al menos no ha sido si no tengo ese

Voz 35 42:14 esa sensación de que no

Voz 25 42:16 hecho de que hay algún problema escándalos se yo no sé no sé si en la carta hay algo personal bueno hay algo personal pero en fin no es que no les puedo contestar pero en fin les voy a dar fin intentaré informarme para responderles

Voz 0011 42:33 después de la rueda de prensa José Antonio hemos vuelto a preguntar por la carta ya pedirla no nos la han dado ni nos aclaran sino Eslava nadar sobre la exhumación de Franco Moncloa asegura que no tiene prisa que se van a respetar los plazos no confirma si va a poder sacar al dictador del Valle de los Caídos antes de las elecciones algo que si se cumplen los plazos y si se respeta el procedimiento jurídico es prácticamente imposible la portavoz del Gobierno Isabel Celaá decía también en la rueda de prensa que con el fin del procedimiento administrativo el Gobierno ya ha cumplido su promesa de exhumar a Franco pues esto lo que pasa

Voz 1018 43:03 Adela Mariola gracias son sus buenas tardes hasta de redactar nuevos fraudes de la comunidad vayan los caídos si conocen la literalidad de esa carta del Vaticano porque será leído superior que se llama Santiago Cantera y así nos lo ha contado uno de los monjes más veteranos se llama eh Joaquín Montull tiene setenta y siete años de los cuales lleva cincuenta y siete en ese monasterio del organismo ha de hecho participó en el entierro de Franco es contundente entre otras cosas dice que el obispo de Madrid no pinta nada en esto que yo están dispuestos a a ir hasta el Tribunal de Estrasburgo para paralizar exhumación lo que sigue a continuación es un extracto de esa conversación que hemos grabado y que si lo desean bastante fuerte pueden escuchar integramente en nuestra página web en Cadena Ser punto com

Voz 3 43:41 yo pienso que te salga Franco del Valle solamente se lo pueden imaginar a los que rechazan el sentido trascendente como arreón Cobo como lugar de la reconciliación de las dos Españas que tiene al valle

Voz 1018 43:54 Don aclarado esto es lo que quiso

Voz 3 43:57 eran las dos Españas bajo los brazos pacificadores de la Cruz que es lo que tenemos en el decreto ley de la fundación de veintitrés de agosto de mil novecientos cincuenta y siete

Voz 1018 44:08 Don Joaquín usted ha tenido conocimiento del de el contenido literal de la carta de respuesta del secretario vaticano Pietro Pauline al Gobierno español sobre los criterios para exhumar o no al sumar a Franco

Voz 3 44:19 bueno eso es lo que yo pero fundamentalmente no hay novedad al fin al cabo aquí es la familia haces la legislación ya es la iglesia iraquí Leire esa ese súper del monasterio el que tiene la autoridad eclesiástica en la basílica

Voz 1018 44:33 pero en el contenido de esa carta que les leyó el prior Santiago Cantera literalmente se deduce que la última palabra corresponde únicamente a la Justicia el Tribunal Supremo no hay ningún cambio de actitud

Voz 4 44:45 por parte de la jerarquía de Pedro Cano

Voz 3 44:47 actividad cuando se pronuncia entonces hablaremos también está la escuela justifican porque a después y a los en una comunicación del Gobierno si cabe los recursos ante el Tribunal Supremo Z hará en esos recursos no lo sé pero caro para que una justicia puede resolver en un sentido o en otro sentido y al último término en el supuesto de que resolviera en contra del criterio de la comunidad Nos queda todavía Estrasburgo que ya condenó a Polonia por una exhumación sin el consentimiento de los familiares

Voz 1018 45:21 pues ya la comunidad religiosa está dispuesta a llegar incluso a Estrasburgo para que no salga a Franco de Valle de los Caídos

Voz 3 45:27 pero vamos a acontecimientos no voy a decir si estamos que no estamos dispuestos porque no sabemos lo que va a suceder

Voz 1018 45:34 en principio cuáles son las razones de tipo teológico por las cuales ustedes creen que Franco debe seguir ahí