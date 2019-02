Hora 14 (25/02/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:11 que a mí me Sir horca no se custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes el exministro Miguel Sebastián se persona como acusación en el supuesto espionaje al que fue sometido por el comisario Villarejo por orden del ex presidente del BBVA Francisco González el escrito se fundamenta en informaciones periodo místicas en particular las grabaciones que trascendieron a mediados de enero y que permitieron escuchar por ejemplo esta conversación entre Villarejo y Julio Corrochano que era responsable de seguridad de esa entidad en el año dos mil cuatro

Voz 4 00:46 sí estamos mirándolo de la banda del mariquita Jane quedaré estamos hablando de una da para un posible lo vamos a hacer el paripé Sebastián

Voz 5 01:01 no me lo lógico es como tener ciertos mil horas

Voz 1018 01:07 el escrito presentado por la representación legal de Sebastián Se refiere a ese supuesto espionaje como el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española vamos a la Audiencia Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:17 así es el mayor escándalo de corrupción corporativa de la historia de la democracia afirma Sebastián en su escrito lamenta además que fue objeto de escuchas y seguimientos continuados para torcer su voluntad en beneficio de los intereses económicos del ex presidente del BBVA Francisco González quién se sirvió del operativo ilícito del comisario Villarejo para espiarles también censura la actitud de la antigua idea el actual dirección del BVA que no le ha ofrecido explicaciones han apartado sus responsables en clara alusión al propio Francisco González

Voz 1018 01:47 pues aparte de las dos uniones daremos más datos sobre este asunto cobra desde hoy una nueva dimensión cuyo final en los tribunales es todavía un enigma en lo político Silvia Clemente ya incorporada la vida de ciudadanos como previsible candidata a la Presidencia del Gobierno castellano leonés dice que se va de su partido de tantos años al que no llega a nombrar porque no ha sabido regenerarse

Voz 0143 02:08 el regeneración es decir que no se regeneran a los que no lo hacen PSOE regeneración yo el jueves pasado le dije a mi formación política está en la que estaba hasta hace unos días que no quería seguir ahí

Voz 1018 02:27 bueno pues zaguero harto que es vicesecretario de Organización de esa formación política que se llama PP da la vuelta al argumento de una decir que ese partido del que no ha querido es el partido el que no ha querido contar con Silvia Clemente

Voz 0893 02:38 hay dudas más que evidentes sobre la honestidad de esta persona eso era determinante para poder contar o no con las que las personas que conforman las candidaturas de el Partido Popular al Partido Popular no sorprende mucho que Ciudadanos siquiera coger en sus listas a una persona de la que ustedes los medios de comunicación han puesto en tela de juicio por su falta de honestidad

Voz 1018 03:02 en Ciudadanos niegan cualquier malestar interno por este fichaje Inés Arrimadas que será la cabeza de lista por Barcelona a las generales decía esta mañana aquí en la SER Hoy Paul que su trasvase a la política general tenía que pasar más pronto

Voz 0793 03:11 tarde ha sido una decisión que yo creo que ha caído por su propio peso todo es tan esperpéntico todo es tan grave en Catalunya que yo llegado la comentada convencido y creo que muchos catalanes como yo que para garantizar nuestros derechos para que haya libertad democracia y convivencia en Cataluña Ciudadanos tiene que gobernar España y el de Rivera tiene que es el presidente del Gobierno con yo voy a seguir defendiendo al constitucionalismo en Catalunya tres pero ahora si no sólo hacerlo en el Parlamento de Cataluña cerrado por el independentismo cada vez que le Gabbana sino en el Gobierno de España que tendremos muchas

Voz 1 03:42 más herramientas Hora catorce

Voz 1018 03:46 el móvil ya está en marcha tras inauguración oficial por el Rey y el presidente del Gobierno y el de la Generalitat que llegaron juntos en un microbús aunque al final no hubo foto de grupo es el certamen más importante del mundo y apuesta en esta edición por el cinco G que según parece está ya a la vuelta de la esquina Sergi López

Voz 6 04:04 este congreso en efecto

Voz 7 04:05 tiene como principales atractivos los móviles plegables como decías los primeros dispositivos compatibles con tecnología cinco G hoy mismo la Generalitat ha presentado una ambulancia con cámaras linternas guía externas que permiten saber a los médicos de los hospitales a los que van a ir los pacientes que van a necesitar cuando el enfermo llegue al centro hospitalario la tecnología cinco G permite de transmisión de datos sin cortes con más calidad Otras novedades son el lector de huellas debajo de la pantalla o gafas de realidad aumentada

Voz 1018 04:36 tras la larga noche de los Oscar las palabras de Alfonso Cuarón el director de Roma que no se llevó el premio a la mejor película aunque sí logró tres estatuillas incluida precisamente la de la mejor dirección

Voz 1 04:48 cuando a Claude Chabrol le preguntaron por la nueva ola define lo escondió no hay sólo un océano pero nominados esta noche han demostrado que somos parte debería no se no

Voz 1018 04:59 ahora estamos en directo a partir de las doce y media con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hoy en la SER les contamos que el Gobierno dispone ya del mapa de fosas de víctimas del franquismo elaborado por los expertos que señala que son sólo podrán recuperarse unos veinticinco mil restos humanos además

Voz 0134 05:14 el grupo de Lima trata esta tarde la posibilidad de crear una fuerza multilateral para forzar la salida de Nicolás Maduro reunión que se celebra en Colombia ya a la que asistirá el presidente interino de Venezuela Juan huído

Voz 0824 05:24 Caso Imelsa desde prisión Alex responsable de Orange Market Álvaro Pérez el Bigotes afirma ante las Cortes Valencianas que Pablo Casado tiene mucha mierda en la mochila yo es textual o que el eurodiputado Esteban González Pons es un gusano juristas y asociaciones de internautas

Voz 0134 05:37 piden al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional la ley que permite a los partidos enviar propaganda electoral a nuestro Whatsapp o a nuestro correo dos y casi seis minutos

Voz 1855 05:53 hora catorce Madrid

Voz 0824 05:55 echado buenas tardes el Gobierno regional echa el freno a uno de sus proyectos más polémicos de los últimos meses la reducción de horarios de los centros de salud dice el consejero Ruiz Escudero que no renuncian a él pero lo dejan todo en manos del Ejecutivo que salga de las urnas el veintiséis de mayo

Voz 9 06:10 los es que renuncie al proyecto lo que vamos a hacer es que entendemos que fruto de los acontecimientos electorales que llegan eh no sólo a nivel en general eso elecciones autonómicas y municipales sino sobre todo por las elecciones sindicales que se producen en la primera semana de mayo entendíamos que era mucho más lógico evaluar los resultados de ese pilotaje con la nueva Mesa la nueva Mesa Sectorial

Voz 0824 06:33 el tirón de orejas del Defensor del Pueblo la comunidad Fernández Marugán admite que el Gobierno regional está retirando la renta mínima de inserción a cientos de familias sin avisarles ni explicarles los motivos dejándolas por tanto en una situación de completa indefensión Luis Sanz de remitir

Voz 10 06:50 han aumentado de forma espectacular las suspensiones cautelares que son una especie de prisión preventiva porque sin haber demostrado nada por cualquier duda sospecha que tengan es suspenden el pago por cuestiones de un arbitrario da total

Voz 0824 07:08 nace biomasa un proyecto del Gobierno regional que apuesta por la investigación sanitaria una entidad que agrupará a las instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación y al desarrollo en materia sanitaria Ángel Garrido

Voz 0177 07:23 se trata de potenciar por tanto la operación y la competitividad a nivel estatal también internacional logre el por tanto una mayor inversión que es el objetivo en investigación permitiendo en los también así innovar y liderar importantes proyectos en el ámbito de la biomedicina ideas sólo Gil

Voz 0824 07:40 los nuevos semáforos de la A5 funcionan ya en ámbar mañana lo harán plenamente pasando arrojo cuando el tráfico lo exija son dos semáforos que forman parte del plan del Ayuntamiento de Madrid de convertir la entrada a la ciudad por el paseo Extremadura en una vía urbana la alcaldesa Carmena se compromete a vigilar si se cumple el objetivo

Voz 1410 07:57 lo mismo que nuestros hemos constituido comisiones de evaluación y análisis de Madrid central pues constituimos también comisiones para evaluar cómo se está mejorando el tráfico en relación a la entrada por esta llamada Autopista de amada en carretera que en el fondo es una calle

Voz 0824 08:15 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Paul Asensio sólo uno de cada cuatro alumnos con autismo puede continuar con sus estudios de secundaria en un instituto preparado lo dice un informe de la Asociación nortea que agrupa familias de menores autistas la mayoría acaba cursando la ESO en centros de Educación Especial las familias piden a la Comunidad de Madrid que aumente los recursos para atender a estos menores

Voz 11 08:33 Pepu Hernández ha presentado ya todos los avales para ser candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid del equipo del ex seleccionador los ha presentado esta mañana los otros tres precandidatos tienen hasta este martes para conseguirlo

Voz 0824 08:42 un hombre de cincuenta y tres años y sus dos perros han muerto en en el incendio de su casa en el distrito de Villa de Vallecas el fuego ha comenzado en una habitación de la casa donde también estaba la madre de la víctima de ochenta y tres años que ha podido salir por su propio pie de la casa la Audiencia Provincial ha condenado a cinco años de cárcel por intento de homicidio a un hombre que dio una brutal paliza a otro con capacidad psíquica tendrá que indemnizar a la víctima con ocho mil euros y en deportes el Real Madrid ya prepara la vuelta de semifinales de la Copa del Rey los blancos juegan el miércoles contra el Barça en el Bernabéu con empate a uno de la ida vamos con la información del tráfico como siempre primero en la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 09:15 tardes a esta hora les vamos a pedir especial precaución se iban a transitar por la A42 ya que la avería de un vehículo complica la conducción genera retenciones a la altura de Fuenlabrada en dirección Toledo en el resto de la red de carreteras de la Comunidad no hay complicaciones ni en los accesos a Madrid entra de salida ni tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta eso sí un día más antes de la Dirección General de Tráfico les insistimos no baje la

Voz 1552 09:41 guardia y por supuesto moderen la velocidad dábamos

Voz 0824 09:43 para el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez hola hola buenas tardes en una situación muy tranquila en el interior de la ciudad no tenemos que destacar complicaciones importantes tan sólo el tres

Voz 1 09:53 Kiko que se aprecia algo más intenso en algunos puntos sobre todo en José Abascal y algo más de lentitud en O'Donnell hasta rebasar crucé Doctor Esquerdo poco más de momento en lo que respecta la M treinta se circula con fluidez

Voz 0824 10:04 tenemos ya diecisiete grados en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo Jordi

Voz 0978 10:09 una semana más no esperamos cambios significativos en la situación meteorológica en siete días como mínimo no va a llover y tampoco esperamos que haga demasiado frío más allá de que podamos notar durante las noches y al empezar las mañanas la mayor parte de horas el ambientes en otras suave incluso algunos días un poco cálido de aumento esta tarde en máximas cercanas a los veinte grados en la mayor parte de la comunidad cuando se acabe la tardes esconda el sol las temperaturas bajaron rápidamente de noche volverá ser frío pero insistimos no demasiado con pocas heladas y a partir de mañana por dotar de las máximas serán más altas alrededor de los veinte grados en la mayor parte de población

Voz 0824 10:45 en Hora catorce Madrid con la dirección técnica de David Nieto Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

Voz 0861 10:55 atención vecinos es el momento de sustituir la antigua caldera central de casa

Voz 13 10:59 natural más eficiente más seguras y menos contaminantes con ayudas de hasta el cincuenta por ciento del coste porque en la Comunidad de Madrid incentivados para mejorar el medio ambiente informa Tele el cero doce en la web del Plan Renove de salas de calderas punto com como el

Voz 14 11:14 mire Teatralia el Festival Internacional de Artes Escénicas para niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid lo mejor del teatro la danza la música los títeres y el circo hasta el XXXI de marzo en espacios de toda la región información y venta de entradas en Madrid punto RG Parra Teatralia

Voz 1 11:33 comunidad de Madrid

Voz 0824 11:38 hoy dice el Gobierno regional que no renuncia a su plan de reducir los horarios de los centros de salud aunque asume que no le va a dar tiempo a ponerlo en práctica esta legislatura el Consejera de Sanidad ha explicado lo que adelantó ayer a Europa Press el presidente Ángel Garrido la Comunidad analizará el resultado del plan piloto que se está desarrollando en estos momentos en catorce centros de salud de la región pero se era el ejecutivo que salga de las elecciones de mayo quien tenga la última palabra sobre si lo pone si lo lleva a cabo o no lo lleva a cabo Javier Bañuelos

Voz 0861 12:07 no renunciar a nada lo único que han decidido es aplazar su decisión final que posponen hasta el mes de mayo lo aclaraba con estas palabras el consejero de Sanidad

Voz 9 12:15 sí lo que unido que ha hecho el presidente no es que renuncie al proyecto lo que vamos a hacer es que entendemos que fruto de pues de los acontecimientos electorales que llegan eh no sólo a nivel elegido los general eso elecciones autonómicas y municipales sino sobre todo por las elecciones sindicales que se producen en la primera semana de mayo entendíamos que era mucho más lógico evaluar los resultados de ese pilotaje con la nueva Mesa la nueva Mesa Sectorial que seguramente se constituirá a finales de mayo

Voz 0861 12:41 Enrique Ruiz Escudero admite que un Gobierno en funciones no debería poner en marcha este proyecto experimental se lo dejarán al próximo equipo de gobierno aunque la decisión final se tomará en mayo el consejero de Sanidad se compromete a respetar el criterio de esa mesa sectorial de momento de los cinco sindicatos presentes sólo dos están a favor de reducir el horario de las consultas de Atención Primaria por las tardes

Voz 0824 13:01 en Hoy por Hoy Madrid aquí en la Ser hemos hablado con Marciano Sánchez Bayle el presidente de la Asociación por la Defensa de la Sanidad pública que cree que con este anuncio la Comunidad busca dos cosas una dar marcha atrás a un proyecto sin que les pueden acusar de haberse equivocado dos poner fin al rechazo social que ha generado este intento de recortar los horarios de atención de los centros de salud

Voz 15 13:20 según anuncio quiso el presidente de la Comunidad de Madrid era por un lado un reconocimiento de que las cosas no estaban funcionando bien iré que había una fuerte presión social profesional contraria a esta reducción de horario y a la vez también era pues una treta ni una engañifa para intentar que estas movilizaciones que se están produciendo a lo largo y ancho de la Comunidad pues perdieron fuelle yo creo que que no tenía otra esto

Voz 1 13:51 lo destacábamos también al comienzo de este

Voz 0824 13:52 hora catorce Madrid el Defensor del Pueblo da la razón a las organizaciones que ayudan a las familias que reciben la renta mínima de inserción la Remi organizaciones que desde hace tiempo están denunciando que el Gobierno regional suspende esa reenvía centenares de familias sin justificación les avisan directa mente de que dejan de darse la cautelarmente sin decirles los motivos dejándolas por tanto un un aclara situación de indefensión Teresa Rubio ante si algún funcionario sospechaba que la situación del beneficiario había cambiado se ponían en contacto con él le reclamaba la documentación necesaria ahora lo que llega al domicilio es la carta de suspensión cautelar en la que según constata el Defensor del Pueblo es difícil que el ciudadano puede entender cuál ha sido su incumplimiento tirón de orejas también a la Consejería de políticas sociales por obligar a que sea el propio afectado de la suspensión de la ayuda el que tenga que reclamar los meses no percibidos Hontanar de Arranz es portavoz de la Asociación abre

Voz 16 14:46 de mentira pero en el decreto Se establecen con importante claridad cuando se hacen cobros indebidos como sean de devolver pero no así cuando la administración ha hecho una suspensión durante unos meses a una familia de manera no adecuada e no se restablece las cantidades no percibir

Voz 0824 15:07 el Defensor del Pueblo recomienda por tanto a la Consejería que modifique varios artículos del decreto por el que se aplica la renta mínima de inserción las asociaciones también quieren que investigue por qué en dos mil dieciocho se han pagado casi cuatro mil rentas mínimas menos que el año anterior sólo un cuarenta y cuatro por ciento de los alumnos en autismo que cursan Primaria en un centro ordinario pero con preparación especial podrá continuar sus estudios de ESO en un instituto igualmente preparado el porcentaje es todavía inferior por debajo del veintiocho por ciento Si hablamos de centros públicos se lo venimos contando hoy en la SER según un informe de la Asociación nortea que agrupa a familias de niños con este trastorno debido a la falta de plazas casi tres de cada cinco niños con autismo se verán obligados a acudir a la educación especial para poder continuar sus estudios la información es de Laura Gutiérrez

Voz 0861 15:56 sólo un veintisiete por ciento de los alumnos con autismo que cursan Primaria en un centro público con aulas específicas para atenderles tienen una plaza asegurada en secundaria en un instituto público preparado de los trescientos setenta y cinco centros con aulas en Madrid apenas un tercio ciento veintiocho imparte la ESO pero sólo la mitad de ellos sesenta y uno son centros públicos Ana Sanz de norte

Voz 17 16:17 no hay suficientes plazas no hay suficiente oferta educativa para los alumnos con autismo a la Comunidad de Madrid vemos que no hay políticas no hay estrategias no ha planificación no hay

Voz 1468 16:29 cursos y al final a los niños

Voz 17 16:32 ellos se los está echando del sistema de educación ordinaria

Voz 0861 16:35 sin plazas en Secundaria según el informe de esta asociación casi tres de cada cinco alumnos con autismo acaba en la educación especial pero con otro problema añadido sólo hay seis colegios específicos para ellos bajo modelo privado y ninguno público y no es la última barrera a los dieciséis años llega otra Paloma Martínez de Asperger Madrid Juan

Voz 1362 16:53 ya terminamos la etapa obligatoria termina ahí definitivamente el el derecho a recibir apoyo ya yo es cuando se produce el enorme gran salto nos encontramos con que hay que la única salida es otra vez la educación especial o el abandono ya de de la etapa

Voz 0824 17:09 educativa las familias piden a la Comunidad de Madrid

Voz 0861 17:12 entre las plazas específicas y los recursos para atender

Voz 0824 17:15 a estos menores preguntado por este asunto el consejero de Educación Rafael Van lleguen ha tirado de cifras para defender la gestión de su Gobierno aunque admite que siempre harán falta más

Voz 1468 17:23 siempre hacen falta más plazas y de hecho

Voz 18 17:26 desde que comenzó la legislatura hemos más que duplicado digamos las plazas que tenemos para alumnos con trastornos del espectro autista de es una apuesta innegable del Gobierno de la Comunidad de Madrid ahí si mal no recuerdo hay C31 aulas en en Secundaria e aulas que tienen a día de hoy plazas libres y seguimos aumentando la oferta y seguiremos comentando de cara al curso diecinueve veinte para que todo el mundo tenga esa oportunidad

Voz 0824 17:59 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 13 18:09 gran éxito de la versión original de las mejores canciones de la historia de los musicales sus coreografías inolvidables el reviviendo el doctor de Romeo y Julieta entradas para el Bayern musical de todos los tiempos en teatro Calderón entradas punto com Ticketmaster El Corte Inglés y West Side Story punto es

Voz 1 18:30 pero quien quiere natural está de moda simple camiseta básica los parones vacíos vamos hombre aparca tus excusa solo

Voz 14 18:39 primer pleno la retro Nuri lleva te un Renault Mégane Limited súper equipado con hasta cuatro mil euros al renovar tu coche

Voz 19 18:49 sabes que el ochenta por ciento de la información nos llega a través de los ojos por eso es tan importante que acuda esa revisión al óptico Optometría hasta al menos una vez al año te ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales no te la juegues con tu visión acude a tu óptica de confianza o visita revisa tu visión punto Es Colegio Nacional de ópticos Optometría

Voz 20 19:10 NHC nos preocupamos por y queremos que el mirarte al espejo sonrisas tenemos la solución que necesitas para tus problemas capilares ven haberlos con nosotros volverás a ser la de antes M H G centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC punto es

Voz 1 19:31 tú como quiero ser como Javi que sigue siendo el goleador estrella de Marcos que bailan como Fred Astaire Ginger Rogers

Voz 21 19:38 cinco seis siete ocho y las gafas progresivas para ser como tú quieres sellaban pro is on the Feder ópticos ahora ya batió unos progresivos con montura de marca por sólo ciento noventa euros

Voz 1018 19:48 los encuentro tu óptica en Madrid en ceder ópticos

Voz 22 19:51 punto com método ocasión Plus para vender tu coche

Voz 23 19:54 bueno lo traes a la pieza recibes una tasación que no esperas recuerda nadie tres el opaca posee la actriz quieres un plus por tu coche acude a líder de tu coche en treinta minutos o casi un plus Payne Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Móstoles Villaviciosa

Voz 14 20:12 la cita en ocasión plus punto com para empezar bien dos mil diecinueve hay que verlo todo perfecto óptica Román

Voz 24 20:18 quiere ayudarte con un cincuenta por ciento de descuento en los cristales de tus nuevas gafas queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro tus gafas de lejos de cerca o progresivas con el cincuenta por ciento de descuento en los cristales hasta el veintiocho de febrero sólo en top tica Roma más cercana y en óptica Roma punto com

Voz 25 20:35 no te pierdas el musical el número uno de la crítica el médico el musical basado en el bestseller de Noah Gordon un viaje emocionante en busca de un sueño desde Inglaterra hasta Persia una superproducción para toda la familia en el teatro Nuevo Apolo de Madrid entradas a la venta en el médico musical pum

Voz 0861 20:55 toco alquile su piso con seguridad y garantía

Voz 22 20:58 días renta garantizada la única empresa que garantiza el cobro de alquiler y gestiona su vivienda ya menos novecientos diez diez noventa y cinco o renta garantizada punto es

Voz 0824 21:10 mañana termina el plazo para que los precandidatos del PSOE a las primarias de la capital presenten sus avales de momento sólo lo ha hecho uno esta misma mañana Pepu Hernández ha acudido a la sede del partido con el máximo de avales permitido una demostración de fuerza del candidato de Pedro Sánchez que ha vuelto a no hacer declaraciones sólo ha hablado con la prensa supo esta voz Mar Espinar para decir que están encantados Carolina

Voz 0393 21:31 donde sí están satisfechos porque según nos dicen han conseguido cientos de avales más de los necesarios aunque sólo han presentado los máximos permitidos por el espíritu de las primarias sopor deportividad CS máximo permitido es el diez por ciento del censo que son quinientas treinta un firmas de militantes las han llevado en cajas rojas a la sede del Buen Suceso un grupo de voluntarios y de concejales liderado por la portavoz de la campaña María Espín

Voz 0143 21:52 es verdad que lo entregamos un día antes de lo previsto pero también es la que hace muchos días que tenemos más del máximo necesario y hemos decidido entregarlo hoy que no nos ha costado nada de hecho nos ha nos ha superado

Voz 0861 22:04 tomado el número el número de

Voz 0824 22:06 vale que estamos muy muy contentos con la con la red

Voz 0143 22:09 cuesta que estamos teniendo en las agrupaciones el mínimo de

Voz 0393 22:11 el ex que necesitan los aspirantes a primarias es el cinco por ciento del censo que son doscientos sesenta y seis avales las candidaturas de Manuel de la Rocha de Chema Dávila nos firmas que nos confirman que ya han superado esa barrera hay que mañana van a presentar los avales en la sede del partido el equipo de De la Rocha asegura que ya han conseguido más de cuatrocientos

Voz 0824 22:30 gracias Carolina esta mañana no ha querido hacer declaraciones otra vez Pepu Hernández pero esta noche vamos a hablar con él aquí en la SER en el programa El Larguero hoy además abierto el plazo de presentación de candidaturas en la plataforma más Madrid el reglamento permite que Íñigo Errejón Manuela Carmena sean los cabezas de cartel a la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital y en el caso de la alcaldesa además asegurarse que quiénes ella quiera sean los miembros de su Gobierno si es que puede volver a gobernar entre otros serán algunos de los concejales de Podemos que en cuanto formalicen su inscripción en la plataforma de Carmena van a ser expulsados del partido la aquí hora de Podemos continúa a lo largo de toda la región lo último es que el actual número uno de Podemos en San Sebastián de los Reyes que sucedió en el cargo tras su dimisión a la secretaria general local ganadora de las primarias también dimite Iván cargador denuncia que podemos Comunidad de Madrid está negociando a sus espaldas con Izquierda Unida SER Madrid Norte David R

Voz 0861 23:25 cargador asumió la cabeza de lista de la formación

Voz 0978 23:27 hace menos de un mes en el municipio tras la dimisión de Mariano González que también dejó la secretaría general con sale denunció que la lección de cargador como número dos tenía indicios de tipo ético de que el proceso de las primarias en las que ya ganó no había sido limpio ahora a su sucesor es el que presenta la dimisión será de baja en el partido y denuncia que Podemos está estableciendo acuerdos opacos con Izquierda Independiente cargador señala que esta formación está siendo investigada por una comisión que él preside en el Ayuntamiento a raíz dice de presuntas irregularidades urbanísticas

Voz 26 23:57 no es coherente que presidió una comisión de investigación impartido llega a acuerdos con organizaciones locales pero no sólo eso sino también Saica atraer a gente nueva al municipio que no conoce la realidad social también ha dedicado a fichar esta dirección regional ha expulsados que estaban hace menos de seis siete meses de Izquierda Unida ya toma el control de una organización que va dando volantazo a otro lado seguir no sabemos dónde va a llegar el cargador

Voz 0978 24:22 ha afirmado que de momento va a seguir ejerciendo como concejal de Sí Se Puede hasta el final de la legislatura y que en las próximas semanas decidirá si con

Voz 0861 24:29 a las elecciones bajo otras siglas

Voz 0824 24:34 el Ayuntamiento de Madrid atiende cada año a sesenta mil niños de familias que están en situación de desprotección en riesgo y en desamparo casi dos mil tiene medidas de protección en más de trescientos cincuenta esos se adoptaron medidas de tutela y eso deja a la vista otro problema la falta de familias de acogida en la Comunidad de Madrid los datos los ha dado la alcaldesa Carmena en un acto en el que ha estado acompañada por el pianista James Rose Virginia Sarmiento

Voz 0861 24:58 treinta Mentes demasiado tarde ni como estas son muy muy importante

Voz 1509 25:05 conocidos los graves abusos que sufrió Jens Roach durante su infancia pero nos pedía que no demos importancia a su foto con la alcaldesa sino a los datos y los datos hablan de un incremento de la violencia hacia los menores según Unicef uno de cada seis la sufren en Madrid trece mil ochocientos han pasado por los doce centros de atención a la infancia municipales dedicados a la prevención y al apoyo a menores en riesgo el pasado año atendieron a más de tres mil trescientos sesenta y cuatro casos se adoptaron medidas de tutela guarda lo más preocupante la falta de familias de acogida en Madrid

Voz 26 25:33 no hay prácticamente Familias de Acogida es que tenemos bebés en centros y haciendo propuestas de acogimiento para evitar que pasen en edades tan tempranas a una institución no lo podemos hacer que no existe un treinta y cinco familia es

Voz 1509 25:45 Silvia Román directora del Centro de Latina y Ana Muñoz directora de Familia Infancia del Ayuntamiento añadía

Voz 27 25:50 no es algo nuevo que la cifra total de todos los menores

Voz 0824 25:53 si os millas de adolescentes que está de centros

Voz 27 25:56 en setecientos y pico para ser familiar

Voz 1509 25:58 gira hace falta un certificado de idoneidad de la comunidad

Voz 0824 26:01 Madrid la Comunidad que hoy ha dado el primer paso para la creación de biomasa una entidad que agrupará las instituciones públicas y privadas de investigación desarrollo innovación en materia sanitaria una iniciativa que cuenta ya con la firma de todas las universidades públicas madrileñas salvo la Rey Juan Carlos que no tiene Instituto de Investigación Javier Bañuelos

Voz 0861 26:19 con este nuevo convenio se potenciará la investigación biomédica el éxito de ese trabajo lo encarna Isabel estudiante de quinto de Medicina

Voz 18 26:26 con quince años me diagnosticaron los en el informática una de tipo B común estuve en tratamiento de quimioterapia durante dos años

Voz 0861 26:33 todo fue bien pero las secuelas de la quimio lo dejaron unos dolores insoportables en su cadera dolores que sólo superaba

Voz 1018 26:39 con morfina

Voz 18 26:41 en el Hospital Niño Jesús donde me trataron bien tantas alternativas meter intervención quirúrgica para poner una prótesis al era de tan sólo diecisiete años con todo lo que eso conlleva es decir varios recambios a lo largo de la vida limitación funcional etcétera o apostar por la investigación

Voz 0861 26:56 opto por la segunda le infiltraron células experimentales en la cadera

Voz 18 27:00 esta terapia catalogada hasta el momento como de uso compasivo han logrado en gran medida revertir mi situación evitando por ahora el uso de prótesis en mejorando mi situación funcional para mí para todos los que después de estos resultados obtuvieron el mismo tratamiento tiene un valor incalculable así que de verdad les estaré eternamente de verdad eternamente agradecido

Voz 0861 27:21 desde hoy toda la investigación biomédica de la Comunidad se abordará bajo el paraguas debió Matt una red donde estarán conectados los institutos de investigación médica las universidades públicas las empresas de tecnología y también los laboratorios biotecnológico

Voz 0824 27:34 un hombre de cincuenta y tres años ha muerto en un incendio registrado una vivienda de Villa de Vallecas en la capital al parecer el fuego se ha originado en una habitación donde ese hombre estaba con su madre una mujer de ochenta y tres años que ha podido salir por su propio pie Alfonso

Voz 0089 27:47 giran en el interior de la vivienda se encontraban a esa hora a las diez y veinte de esta mañana una mujer de ochenta y tres años y su hijo de cincuenta y tres ella logrado huir de las llamas su hijo y las dos mascotas que poseían no han podido escapar portavoz de Emergencias Madrid

Voz 28 28:01 la madre ha podido salir por su propio pie pero lejos ha visto afectado por las llamas ha entrado en parada cardiorrespiratoria y a pesar de los esfuerzos de los sanitarios de Samur finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento dos perros que se encontraban en la vivienda también han fallecido además los sanitarios de Samur han atendido a otros tres vecinos por inhalación leve por humo los tres han sido dados de alta en el lugar de los hechos

Voz 0089 28:25 hasta ocho motobombas han sido necesarias para sofocar el fuego fuego que ha roto por la fachada

Voz 0861 28:30 le difícil también por el interior del inmueble

Voz 0824 28:32 en un apunte más la Audiencia Provincial ha condenado a cinco años de cárcel por intento de homicidio nombre que dio una paliza brutal a otro que tenía una discapacidad psíquica tendrá además que indemnizar a la víctima con ocho mil euros Sofía Álvarez buenas tardes Z el buenas tardes tras la victoria ayer con polémica el Real Madrid prepara su semana de clásicos para el enfrentamiento copero del miércoles a las nueve de la noche en el Bernabéu el conjunto blanco sí contará con Ramos ya está apercibido y en el caso de ver tarjetas se perdería la hipotética final para este partido a las entradas ya se han agotado esta mañana de cara al encuentro liguero Solari no contara con Nacho por sanción tras ser expulsado ayer ante el Levante

Voz 1855 29:12 la telefonía en todas sus variantes pensando estaba o nos vamos a marchar

Voz 0824 29:21 peca de Jorge Drexler que ha regresado a los escenarios de Madrid sin su banda en solitario cuatro lunes consecutivos hoy el segundo los otros dos el lunes que viene el cuatro y el siguiente el once de marzo hasta luego

Voz 1855 29:35 tubos la queme hable como me hablas desde antes de saber que te quería dejó este mensaje simplemente para repetir que es se que vos a día

Voz 2 30:04 dos M

Voz 1 30:05 de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:11 reconoce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 el ex ministro socialista Miguel Sebastián considera que el espionaje del comisario Villarejo pagado supuestamente por Francisco González con dinero del BBVA supone el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia así consta en el escrito que su representante legal ha presentado en la Audiencia Nacional para presentarse como acusación después de que a mediados de enero apareciera su nombre en términos insultantes en una de las grabaciones

Voz 1 30:41 atribuidas a Villarejo

Voz 1018 30:44 aquellas fechas Sebastián reaccionó de esta forma

Voz 0253 30:46 muestra la la catadura moral la falta de escrúpulos de quién ha organizado y financiado todo esto en cuanto a lo que se ha publicado hoy es sencillamente patético y grotesco

Voz 1018 31:00 iremos enseguida lo Agencia Nacional para que Miguel Ángel Campos Nos amplía detalles sobre esta iniciativa de Sebastián y las posibles consecuencias para Villarejo también para Francisco González que presidía la entidad financiera en aquellas fechas estamos hablando del año dos mil cuatro en lo político el protagonismo Illa polémica pasan hoy por Silvia Clemente presentada ya formalmente como fichaje estrella de Ciudadanos para las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León después de renunciar a la presidencia de la Cámara autonómica de darse de baja solamente el pasado jueves como militante del partido esta mañana ni siquiera quiso nombrar de forma expresa al PP desde el que Javier Maroto se ha despachado de esta zona

Voz 0143 31:36 regeneración es decir que no se regeneran a los que no lo hacen yo el jueves pasado eh le dije a mi formación política está en la que estaba hasta hace unos días que no quería seguir ahí discos más que bien

Voz 0893 31:51 durante sobre la honestidad de esta persona al Partido Popular no sorprende mucho que Ciudadanos siquiera a acoger en sus listas a una persona de la que ustedes los medios de comunicación han puesto en tela de juicio por su falta de honestidad

Voz 1 32:06 hora catorce

Voz 1018 32:08 el lunes veinticinco de febrero Quintana buenas tardes

Voz 1657 32:12 tardes estamos Antonio con la noticia que hoy les ofrece la SER sobre las fosas de víctimas del franquismo y los expertos que han elaborado ese mapa de fosas de víctimas calculan que se pueden llevar a cabo veinticinco mil exhumaciones el mapa está ya en manos del Gobierno Fernando Martínez director general de Memoria Histórica en Hoy por hoy

Voz 29 32:26 la primera prioridad es que lo demanden los familiares que estén vivos en este momento en segundo lugar aquellas fosas que estén en peligro de desaparición y en tercer lugar aquellas fosas que ya tengan autorizaciones administrativas

Voz 1018 32:39 dentro de la ley el vicepresidente andaluz asegura que no

Voz 0824 32:42 adiós es altera la ley después de la petición de Vox de la lista de personas que han trabajado contra la violencia de género escuchamos a Juan Marín y a la vicepresidenta a Carmen Calvo la vida

Voz 30 32:49 de protección de datos no nos la vamos a saltar confío en que esa propuesta no salga adelante para

Voz 31 32:57 quién pidió esta lista de pido que apunte a los más de ciento

Voz 0824 33:02 setenta mil militantes del Partido Socialista

Voz 31 33:04 sí

Voz 1657 33:05 contra Casado Álvaro Pérez El Bigotes ha comparecido por videoconferencia la comisión que investiga el caso Imelsa en Valencia haya dejado recados para el líder del PP Esteban González Pons

Voz 0893 33:14 pero

Voz 2 33:16 que todavía tiene mucho que mantener

Voz 0824 33:26 ante el juez el ex presidente del Barcelona Sandro Rosell y se siente en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de blanquear veinte millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol la Fiscalía pide para él once años de cárcel

Voz 1657 33:37 comienza la discípula del jurado que declaró culpable a Pablo Ibar para iniciar la segunda parte de ese proceso que va a desembocar en su condena Andrés Óscar Berger portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo

Voz 32 33:46 para llegar a determinar una condena a muerte tiene que hacerlo por unanimidad si no alcanza esa unanimidad entonces la condena será a cadena perpetua no más están electoral un grupo de

Voz 0824 33:59 juristas y asociaciones de defensores de los internautas piden al Defensor del Pueblo que actúe para evitar que el móvil o el correo electrónico se llenen de propaganda política Víctor Domingo presidente de la Asociación de Internautas

Voz 33 34:09 los partidos políticos están al margen de esto porque son los que han hecho esta ley pero sí que es verdad que todas aquellas sociedades asociaciones juristas que tienen sensibilidad pues han llevado a la manos a la cabeza están apoyando esta denuncia

Voz 1018 34:25 menos éxito del previsto en Roma de Alfonso Cuarón

Voz 1657 34:27 no ha sido tan triunfadora como se esperaba ha llevado tres Oscar si entre ellos no estaba el de mejor película que ha ganado Amy Malek ha ganado el de mejor actor Olivia Colman ha sido la mejor actriz el la galas escuchado mucho español por ejemplo Javier Martín

Voz 34 34:39 no hay fronteras no hay muros que frenen el ingenio y el talento y esta noche celebramos la excelencia y la importancia de la cultura el idioma de diferentes países

Voz 13 34:53 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0893 34:57 José Antonio tuviéramos para Pablo Manuel Iglesias

Voz 1 35:00 señor Secretario general de Podemos

Voz 0893 35:03 la baja paternal intransferible de la que disfruta desde diciembre de mantendrá fuera del circuito hasta bien entrado marzo veremos si como el dinosaurio del cuento de Augusto Monterroso cuando despierte a la actividad sigue ahí el partido que fundó porque las noticias de su acelerada evaporación se multiplican anunciaban el inminente asalto a los cielos pero las deserciones una a una y en bloque a base de confluencias y mareas se traducen en encuestas que presagian su descenso a los infiernos de la irrelevancia siempre les quedará la tuerca

Voz 1018 35:42 Miguel Ángel Aguilar que mañana a nosotros con nosotros David Ángela técnicas al Quintana de Carlos Cala en la producción y vamos a acercarnos en directo al Mogwai la gran cita internacional de tecnología móvil que durante estos días va a poner en el punto de mira en el mapa mundial de la tecnología a la ciudad de Barcelona esta mañana el Rey y el presidente de gobierno y del de la terminal no he formalizaron ya los actos de inauguración y lo que ahora queremos preguntarnos es exactamente por una persona que tenga curiosidad por estar a la última en este tipo de tecnología en comunicaciones en telecomunicaciones que espera en el Mobile Adrian atar dicta alborotada qué tal

Voz 35 36:14 la tardamos mira gafas muchas gafas del Mobile esta mañana no hemos podido probar algunas de estas herramientas virtuales que nos trasladan a lugares tan extremos como la superficie de la Luna que sirven tanto para divertirse como para hacer pedagogía entre pasillos y pasillos hemos encontrado también con un robot haciendo él solito en cubo de Rubik eso que llaman inteligencia artificial pero también hay espacio para los serio aquí en L'Hospitalet como una ambulancia equipada con tecnología cinco G para responder mejor a las emergencias y es que este vehículo permite enviar imágenes del paciente a tiempo real a cualquier hospital esta tarde será el turno de las primeras conferencias y también de echarle un vistazo a los ya famosos móviles flexibles de Samsung ida jugado

Voz 1018 36:50 pues en definitiva una gran oportunidad para dar una vuelta por Barcelona a la última tecnología en telecomunicaciones gracias Adrià el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0824 36:58 una semana más no esperamos cambios destacables

Voz 0978 37:01 situación meteorológica prácticamente no va a llover en ningún punto del país los próximos siete días coche al empezar las mañanas pero en general los días van a ser poco esperamos que haga demasiado frío un poco durante las suaves incluso cálidos en algunos puntos del país esta tarde máximas de veinticinco a treinta grados en Canarias en la Península y Baleares de quince a veinte en la mayor parte de poblaciones más cercanas a los veinte que a los quince con muchas horas de sol cuando se esconda cuando finalice la tarde las temperaturas bajarán rápidamente como decíamos la próxima noche volverá a ser un poco de frío

Voz 14 37:37 descuidar T tener algún seguro por el que pagó demás mutuamente tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 3 37:45 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual se llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 36 37:57 echar hablar hacer tres palabras que en Caixabank deciden nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo cultos hacíamos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa escuchar hablar a hacer

Voz 1 38:17 no esperes a que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar nuevas calderas tenor consumen hasta un treinta por ciento menos creemos en el como térmica llega la tarifa más grande y abundante que jamás presentado ya

Voz 37 38:31 en la doblemente irresistible veinticinco pedazo de gigas dos líneas de móvil llamadas ilimitadas para fijo y móvil ICIT obra cien megas a un precio irresistible sólo este mes date prisa llama al quince de ya estén

Voz 38 38:47 el verano empieza dentro de cinco meses pero cabe el brama tu viaje empieza hoy reserva antes del dieciocho de febrero tus vacaciones de verano lleva te doscientos euros de regalo un seguro premium de cancelación y asistencia a enviar tu verano te esperan una de nuestras setecientas tiendas en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en vez de viajar empieza con B

Voz 0824 39:11 a mediados de enero nos enterábamos a través de moda

Voz 1018 39:13 a punto com de que el BBVA de Francisco González había ordenado supuestamente al comisario Villarejo que investigara a la vida privada de Miguel Sebastián y otros altos cargos del Gobierno Zapatero para hacer fracasar la la operación de la constructora Sacyr para hacerse con el control del banco a finales del año dos mil cuatro en concreto pudimos escuchar una grabación entre Villarejo Julio Corrochano que era responsable de seguridad de esa entidad en la que hablaba en términos despectivos del que entonces era director de la Oficina Económica de Moncloa

Voz 4 39:40 también estamos mirándolo de la el mariquita de los cojones hablando se tramite da para un posible pero vamos a hacer el programa de haberle de la tele y tal como saben que quiero decir es muy bien

Voz 5 40:00 a uno de cómo te el ciento sonorico dormidos por el programa nada nada

Voz 1018 40:08 Miguel Sebastián ha movido ficha Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 40:10 buenas tardes José Antonio exministro ha decidido personarse

Voz 1018 40:13 como acusación por este supuesto espionaje y así lo ha formalizado ya en la Agencia Nacional

Voz 1552 40:17 ante el juzgado número seis que dirige Manuel García Castellón en su escrito Sebastián afirma que de confirmarse ese espionaje durante al menos tres meses con el control de hasta cuatro mil teléfonos distintos nos encontraríamos ante el si literal mayor escándalo de corrupción corporativa de la historia de la democracia española lamenta que fue objeto de escuchas y seguimientos continuados para torcer su voluntad dice en beneficio de los intereses económicos del ex presidente del BBVA Francisco González quién se sirvió del operativo ilícito del comisario Villarejo recuerda además que se intentó crear una imagen distorsionada de la realidad para desacreditarle

Voz 1 40:53 como el fallido soborno al falso amante cubano

Voz 1552 40:56 el ex ministro Miguel Sebastián también censura la actitud de la antigua de la actual dirección del BBVA que no le han ofrecido explicaciones ni han apartado a sus responsables en clara alusión al propio González que sigue presidiendo la fundación del BBVA

Voz 1018 41:11 hoy podemos recordar que otras personas fueron supuestamente extorsionados por ese espionaje ilegal de Villarejo pagado supuestamente eh por González no de su bolsillo sino con más de cinco millones de euros de la entidad que presidía

Voz 1552 41:22 la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en aquellas fechas Manuel Conthe el vicepresidente Carlos Arenillas también el entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato o los empresarios de Sacyr Luis del Rivero y Juan Abelló quienes intentaron la operación para controlar el B vea entre otros miles de personas supuestamente afectadas por aquel caso de espionaje en dos mil cuatro para obstaculizar el intento de control de Sacyr de la dirección del BBVA el banco pagó un mínimo de quinientos mil euros a Villarejo pero como decías el PP vea de Francisco González siguió pagando Villarejo por trabajos similares hasta dos mil diecisiete un total de cinco millones de euros que no salió del bolsillo del ex presidente sino de los fondos del barrio

Voz 1018 42:08 pues veremos en qué termina este asunto que empezará un nuevo recorrido jurídico la Audiencia Nacional que puede acabar derivando en responsabilidades de Francisco González ante la justicia gracias Campos un saludo buenas tardes adiós buenas tardes casi todo lo demás es política la precampaña o precampaña electorales pendientes de las generales las autonómicas las municipales que tiene hoy como protagonista a Silvia Clemente fichaje estrella de Ciudadanos en Castilla y León que todavía el pasado jueves dimitió de su cargo como presidenta del Parlamento autonómico se dio de baja en la militancia del PP pero antes de ir con ello me gustaría en una noticia que ha tenido mucho impacto noticia que les hemos avanzado aquí en la Cadena Ser el Gobierno dispone ya del mapa de fosas de víctimas del franquismo elaborado por un grupo de expertos ese documento reconoce que en la práctica sólo podrán recuperar unos veinticinco mil restos de más de ciento catorce mil personas desaparecidas durante la Guerra Civil o durante la dictadura María dolido buenas tardes

Voz 0824 42:58 buenas tardes José del todo y es que la inmensa mayoría

Voz 1018 43:00 no están accesibles están enterradas bajo edificios son carreteras construidas después de todos estos años

Voz 26 43:05 las expectativas dista mucho del número de desaparecidos y fusilados que yacen todavía en las cunetas más de cien mil según los datos históricos y de las asociaciones pero los expertos señalan que la mitad de las fosas que se buscan no se encuentran por varias razones las explica para la SER el forense Fernando VI Rusia

Voz 39 43:23 en la carretera construida o un edificio fin o el cementerio ha sido trasladado o sencillamente porque la ubicación no es la correcta y en otros casos los que los cadáveres han sido exhumados e familiar bien poco tiempo después de épocas posteriores

Voz 1018 43:40 los investigadores proponen algo que haga un plan urgente

Voz 26 43:42 de de exhumaciones para resolver el problema en un plazo de cinco años ya alertan de que el tiempo corre en contra porque quedan pocos familiares de las víctimas como Antonio Deza

Voz 40 43:51 entonces esto es una cuestión ya de dignidad dignidad del país no hay ni siquiera problema de de izquierdas ni de derechas ni muchísimo menos

Voz 26 44:01 en Hoy por hoy el director general de la memoria histórica Fernando Martínez admitió que para que el Estado líder este trabajo es imprescindible financiación

Voz 29 44:09 todo esto si tenemos dinero porque claro también con la no aprobación de los presupuestos nosotros disponíamos de quince millones de euros para memoria histórica yo ahora tiene ahora resulta que estamos como no dejó el partido

Voz 26 44:22 popular el mapa de fosas de Justicia tiene registradas casi dos mil quinientas estamos

Voz 1018 44:27 Ángel Mariola con el presidente de la solución para la Recuperación de la Memoria Histórica Emilio Silva qué tal buenas tardes

Voz 33 44:32 hola buenas tardes informe en alguna medida

Voz 1018 44:34 complace o satisface las exigencias ustedes durante tantos años han venido planteando

Voz 33 44:39 bueno yo pongo en duda algunos de los datos porque por ejemplo nosotros tenemos mucha información de de fosas y desaparecidos que nunca le hemos entregado al Gobierno porque consideramos que no debemos hacerlo así no se iba a responsabilizar de buscar a estas personas nuevas don eso por un lado las cifras hay que decir que son siempre muy relativas porque no es también los documentos hay que dar con personas que tienen un testimonio que permite enseñar a ras y luego lo lo más criticable es que haya tardado ocho meses un gobierno en hacer esto no es la excusa de que de que dependía del presupuestado pero para rescatar el Aquarius nadie dijo que había que esperar a los presupuestos o para gastarse tres millones de euros en la seguridad de un partido de una copa americana de fútbol que es lo que nos ha costado a toda la ciudadanía entonces esto es una cuestión de voluntad política

Voz 1018 45:30 usted cree por tanto que al Gobierno no ha tenido esta cuestión entre las prioridades de de sugestión política en estos meses a pesar de las cosas que han dicho en público