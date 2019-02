Hora 14 (26/02/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:10 el inglés sir catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes la última hora nos lleva a Londres la primera ministra Theresa May está explicando en este momento en la Cámara de los Comunes sus planes en principio definitivo sobre el Brexit por primera vez abre la puerta a la posibilidad a solicitar una prórroga

Voz 0818 00:36 sobre la fecha prevista inicialmente de él

Voz 1018 00:38 veintinueve de marzo vamos a Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 1478 00:42 buenas tardes Theresa May deja en manos del Parlamento el freno del proceso del Brexit la primera ministra propone someter a votación de los diputados el impedir que el Reino Unido deje la Unión Europea sin pacto alguno el extender la fecha oficial de salida si el doce de marzo se oponen nuevamente a su acuerdo así lo acaba de anunciar en la Cámara de los Comunes

Voz 3 01:03 Charlize cincuenta

Voz 4 01:05 sí o sí en la Cámara

Voz 1478 01:07 hace el acuerdo negociado ir rechaza un Brexit sin acuerdo el Gobierno presentará una moción el catorce de marzo preguntando al Parlamento si quiere una prórroga corta ilimitada para el artículo cincuenta si se aprueba esta cámara tendrá que aprobar una fecha para ese extensión preparar la legislación necesaria para esa nueva fecha May ha dejado claro que ella no quiere la extensión del artículo cincuenta pero la concesión que ha hecho era la única forma de evitar una renuncia masiva de diputados conservadores y otra derrota mañana en el Parlamento

Voz 1018 01:40 en fin un escenario complejo como no podía ser de otra forma tratándose del Brexit de la primera ministra británica volveremos a Londres a partir de las dos y media aquí en casa protagonista llama al menos hasta este momento Josep Borrell será el candidato socialista a las europeas de mayo el mejor de los posibles en palabras de su compañero de Gobierno y responsable de organización del PSOE José Luis Ábalos

Voz 5 01:58 proponemos para las candidaturas lo mejor que tenemos y por lo tanto no se trata de alejar de nada de eso significa una apuesta muy fuerte por el proyecto europeo todo caso Mi representa también en estos momentos en que hay una ofensiva reaccionaria en toda Europa hay que poner

Voz 6 02:18 ciudad de liderazgo para llevar adelante este proyecto la ministra de Hacienda María

Voz 1018 02:22 Pedro Montero dice que estaría encantada de encabezar la lista socialista al Congreso por Sevilla por supuesto sin descuidar la acción de gobierno que va a seguir presentando y aprobando proyectos hasta el último minuto en una estrategia que el PP define únicamente de propaganda según ha dicho Teodoro García

Voz 7 02:37 todos los Consejo de Ministros de aquí a que finalmente se celebre la convocatoria electoral vagas tan cargados de medida que permiten mejorar el día a día de la persona así te estén

Voz 0818 02:48 esto conocían porque la rueda de prensa van a ser sustanciosa es

Voz 0055 02:52 exacto de de vergüenza lo que está haciendo utiliza el Consejo de Ministro como un mitin de fin de semana están actuando como eh una banda políticos todos los viernes que nos dan un mitin

Voz 1018 03:05 será muy difícil que este viernes apruebe la derogación parcial de la reforma laboral de Rajoy se ha suspendido la reunión técnica con empresarios y sindicatos prevista para hoy por sus posiciones encontradas lo que la ministra de Trabajo Magdalena Valerio define como problemillas

Voz 8 03:17 al descarrilar el Pacto de Toledo pues también hemos tenido algunas problemillas en la mesa de diálogo social la UGT y Comisiones Obreras están por la labor de llegar un acuerdo pero CEOE Cepyme pues ha considerado que estamos en época electoral en fin así que se va a quedar están Weise va a quedar ahí en espera pero yo estoy absolutamente convencida que el sistema público de pensiones de este país ha tenido pasado tiene presente iba a tener futuro

Voz 1018 03:41 problemas persisten unos trescientos colectivos sociales como Médicos del Mundo piden al Gobierno que apruebe con urgencia al reglamento que desarrolla la sanidad universal porque sigue habiendo exclusiones por ejemplo han asistencia mujeres inmigrantes embarazadas José Félix Hoyo seis presidente de esta ONG pone una cifra tenemos recogida antes del verano para

Voz 9 03:57 al rededor tenía todos los casos esa es sólo la punta de las violaciones a la asistencia en derecho a la salud que se de España porque a nosotros evidentemente no no en todos los casos hay muchos todos los que se pierden en trámites administrativos que desgraciadamente pues no podemos recoger

Voz 1018 04:11 ya atención a este testimonio una denuncia de una mujer una madre de Zaragoza víctima de violencia de género cuyo marido condenado por maltrato ha conseguido que el juez le permita de nuevo recuperar el régimen de visitas de su hija una niña que tiene ocho años que sufre agresiones y abusos por parte de su padre su declaraciones a nuestra emisora

Voz 10 04:27 sí le digo vamos a hacer pipí me dice no es que no quiero hacer pipí porque me escuece entonces yo pensé que habría pillado de la mala higiene alguna infección de orina bajamos al centro de salud en el centro de salud mi hija le cuenta al lado que es que su padre le mete los dedos en la vagina hasta un hueso que tenemos cuando la Baña con jabón la doctora del centro de salud se horroriza total manda urgencias a la al infantil dice el forense que en ese momento

Voz 0818 04:50 no lleva nada pero que no quiere decir que no lo haya llevado

hora catorce

Voz 0818 04:56 el juicio del proceso Jordi Cuixart el líder de Omnium Cultural yo soy un preso político después de quinientos días de cárcel mi prioridad no es salir de prisión es poder denunciar el ataque y la vulneración de derechos y libertades en Catalunya y en el conjunto del Estado español

Voz 1018 05:12 quizá recuerden a Cristina Cifuentes

Voz 11 05:15 titulo oficial expedido por la Universidad Rey Juan Carlos del PSOE

Voz 1434 05:18 sí en posesión de la comunidad

Voz 1018 05:21 genio de esta forma la plena legalidad de su polémico más de la Rey Juan Carlos bueno pues hoy la Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de cárcel por entender que pudo existir un delito de inducción a la falsedad documental además

Voz 4 05:32 tras la reunión del Grupo de Lima sólo Estados Unidos defiende la opción militar en Venezuela este país va a deportar a los periodistas de Univisión que esta madrugada han entrevistado a Nicolás Maduro antes les han requisado el material grabado les han retenido durante horas

Voz 1018 05:44 el ex presidente del Barça Sandro Rosell asegura que él tribus

Voz 1657 05:46 al que le juzga que el escrito del fiscal está lleno de falsedades errores Rossell niega haber recibido nunca comisiones por derechos audiovisuales de partidos ni legales dice ni ilegales piden para el once años de cárcel un veinte por ciento de los yihadistas españoles que han viajado a zonas de conflicto

Voz 4 06:01 ya han regresado a España o a Europa el Ministerio del Interior subraya que la colaboración ciudadana ha posibilitado la identificación de una parte de esos terroristas

Voz 1018 06:09 seis

hora Kato

Voz 0818 06:16 once Madrid Cristina Machado buena Haarde

Voz 1434 06:19 tres años y tres meses de cárcel es lo que pide la fiscalía para Cristina Cifuentes por el caso master la consideran inductora de un delito de falsificación de un acta a sabiendas de que nunca hizo el trabajo fin de máster en el Gobierno regional siguen creyendo en su inocencia acabamos de hablar con el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 9 06:38 bueno hemos defendido la de traer la hay conciencia de que si la fuentes porque conocíamos a Cristina Cifuentes porque el sigue a día ella sigue sin ningún lugar a dudas referente en combatir cualquier tipo de anomalía o irregularidad estoy plenamente convencido de que tendrá oportunidad de demostrar su inocencia sobre todo algo muy importante también de recuperar su prestigio hubiesen radicalidad

Voz 1434 07:03 en paralelo en la Asamblea los grupos decidirán mañana si llaman a Cifuentes ha casado montón a comparecer en la comisión de investigación del caso master el PSOE de Ángel Gabilondo tiene que decidir si lo acepta o hace como la semana pasada cuando con su abstención permitió el veto de estas compañías en fin hoy si ya funcionan los nuevos semáforos de la A5 con opiniones para todos los gustos y un primer sus

Voz 5 07:29 es que semáforos con fijo pues no lo ha dado tiempo a frenar ya está en los palcos ni están todos ustedes Center exactamente eso es lo más importante es precisamente que no haya ocurrido absolutamente nada

Voz 1434 07:42 pon choque heridos cuando uno de esos semáforos cambiaba arrojó ha comenzado a funcionar a las once así que será mañana cuando se pueda valorar cómo afectan a la hora punta y un asunto que les contamos hasta ahora en la Cadena SER la Consejería de Educación ha ordenado incluir los datos médicos de los alumnos con necesidades especiales en el sistema informático raíces que comparte los expedientes de todos los alumnos de la Comunidad Comisiones Obreras cree que se está vulnerando la intimidad de estos no

Voz 0818 08:10 porque estos informes contienen informaciones sensibles protegidas propias órdenes de evaluación publicadas por la Comunidad de Madrid por la Consejería de Educación no avalan y justifican que se cuelgan los informes cinco pedagógicos en esta red que es una red compartida

Voz 13 08:29 toda la administración educativa de Madrid

Voz 1434 08:32 hay más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino Virginia es Armin la ley del suelo del Gobierno regional tampoco se aprobara se une así a otras como la ley de Universidades después de que Ciudadanos la haya dejado caer el PP responsabiliza a la formación naranja que justifica su veto por la falta de consenso podemos celebra que no se tramite porque dice favorecía la especulación la Guardia Civil ha detenido en tres

Voz 14 08:51 dos a un hombre por su presunta implicación en al menos cinco agresiones sexuales en esta localidad su arresto se produjo después de que intentara agredir a la hija de un guardia civil

Voz 1434 08:58 detenidos los Trinitarios menores de edad por agredir con machetes a otro joven también menor que quería abandonar la banda ocurrió el pasado sábado en el Parque Tierno Galván de Arganzuela el agredido está herido muy grave en el Hospital Gregorio Marañón

Voz 14 09:09 el cero diez el teléfono de información del Ayuntamiento de Madrid será gratuito a partir del viernes la intenciones según al consistorio garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a este servicio la medida forma parte de la nueva ordenanza de Atención a la Ciudadanía aprobada en el pleno y que pretende reducir el papeleo en la realización de trámites

Voz 1434 09:25 deportes el Real Madrid ultiman los preparativos para el derbi de mañana frente al Barça la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey tras el uno uno del Nou Camp a los blancos les vale la victoria o el empate a cero Solari llega con todos los jugadores disponibles a excepción de Marcos Llorente información ahora del tráfico vamos hasta la DGT Alfonso Martín les buenas tardes buenas tardes a esta hora fortuna

Voz 15 09:42 la encontramos en grandes complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad tan sólo tengan especial precaución si iban a circular por la ronda de circunvalación M cuarenta ya que hay densidad circulatoria en la zona de Coslada en dirección a tres en el resto de la red vial madrileña como les comentaba no hay complicaciones

Voz 0089 10:00 los accesos a Madrid de entrada salida tan

Voz 15 10:02 poco en la ronda de circunvalación M cincuenta

Voz 1434 10:05 vamos ahora está el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes a esta hora podemos hablar

Voz 0818 10:12 eh fluidez generalizada en el interior de la ciudad tan sólo en algunos puntos aprecia algo más de actividad pero de momento sin retenciones eso sí recordar que es muy conveniente en estos días de alta contaminación utilizar el transporte público en todo momento iban por la M30 recordar que el límite de velocidad máximo en toda la autovía es de setenta kilómetros por hora así como en los accesos desde y hacia la M cuarenta

Voz 1434 10:37 estamos en el escenario uno del protocolo anticontaminación y mañana seguiremos en ese mismo escenario uno así que tampoco se podrá circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos en el Inter desde la M40 tenemos diez ocho grados ahora mismo en el centro de la capital vamos con la previsión del tiempo Jordi

Voz 0978 10:54 la como mínimo hasta mediados de la semana que viene no esperamos ningún cambio que pueda traernos el lluvia o viento dos elementos que ayudarían a mejorar la calidad del aire que las últimas horas ha empeorado mucho también lo puede hacer los próximos días tenemos marcado inversión térmica eso hace que en áreas urbanas e industriales en muchos momentos la calidad del aire sea pobre allí el tiempo se mantendrá sin cambios significativos como decíamos tarde soleada más suave que ayer de media máximas un par de grados más altas superaremos los veinte en la mayor parte de la comunidad cuando llegue la noche la temperatura bajará rápidamente llegará hace frío esta noche de nuevo con una marca de inversión térmica

Voz 1434 11:32 comienza ahora a catorce Madrid con la dirección técnica de Noema Valido Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

atención vecinos es el momento de sustituir la antigua carretera central

Voz 16 11:45 es natural más eficiente más segura y menos contaminante con ayudas de hasta el cincuenta por ciento del coste porque en la Comunidad de Madrid incentivos para mejorar el medio ambiente informa Tele el cero doce en la web del Plan Renove de salas de calderas punto com la Comunidad de Madrid

hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 12:04 el caso más se complica para Cristina Cifuentes la Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años y tres meses de cárcel para la ex presidenta por inducir a la falsificación del acta del tramo del trabajo fin de máster que según la Fiscalía nunca ahí

Voz 17 12:19 y luego aquí tengo también un acta del trabajo de final ir la calificación del trabajo que por cierto es que un notable despliegue lo que pasó fue

Voz 1434 12:29 la misma noche del día que estalló el escándalo la propia Cifuentes colgó este vídeo mostrando ese acta falsificada en su escrito la Fiscalía no sólo acusa a la ex presidenta de inducir a la falsificación también subraya que mostró el acta falsificada en los medios en las redes sociales para tratar de evitar las consecuencias políticas a las que debía enfrentarse para ella Cifuentes es para la que pide una pena más alta para otra de las imputadas para la profesora Cecilia Rosado a la que considera autora de la falsificación solicita también veintiún meses de prisión Alfonso Ojea

Voz 0089 13:00 buenas tardes qué tal buenas tardes Cristina el escrito de acusación de la Fiscalía avanza un futuro procesal complicado para la expresidenta madrileña un escrito muy contundente en sus razonamientos jurídicos al señalar que Cifuentes indujo la falsificación del acta de Trabajo de Fin de Máster a sabiendas de que acreditaba algo que jamás se produjo el Ministerio Público les recuerda que además exhibió efecto ese documento en varios medios de comunicación y en redes sociales con un único fin son palabras textuales para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse esa inducción al delito de falsedad en documento público debe ser castigada según la Fiscalía con tres años y tres meses de prisión pero la tesis del Ministerio Público va incluso más lejos Cifuentes el catedrático Enrique Álvarez Conde la profesora Cecilia Rosado Illa asesora del Gobierno regional María Teresa Feito asumieron K a uno su rol a la hora de perpetrar delito pero atención fue Cifuentes la que a través de la asesora Feito solicitó Álvarez Conde que había que resolver esta crisis la presidenta no tenía todas las asignaturas aprobadas así que había que cocinar el acta rosado es presuntamente la persona que elaboró el documento falsificado el fiscal pide para ella veintiún meses de privación de libertad para Álvarez Conde la pena asciende a tres años y nueve meses para la asesora María Teresa Feito tres años y tres meses la descripción que el ministerio público de esta operación hace

Voz 1434 14:22 de despachos es alarmante porque desvela

Voz 0089 14:25 un clima de apaños e incumplimientos académicos muy sistemático en el desaparecido Instituto de Derecho punto

Voz 1434 14:31 com hace unos minutos hemos hablado con el vicepresidente de la Comunidad con Pedro Rollán que asegura que en el Gobierno regional en el actual en el de Ángel Garrido siguen creyendo en la inocencia de Cifuentes yo no tengo ningún elemento

Voz 18 14:46 considerar que Cristina Cifuentes sus actuaciones y decisiones no han estado dentro del marco de la justicia también para Cristina Cifuentes para todos y cada uno de las personas que han militado o que milita en el Partido Popular creo yo que hasta que no se demuestre lo contrario tenemos presunción docencia por lo tanto en este Estado de derecho no eres tú el que tienes que demostrar tu inocencia sino en todo caso serán las herramientas con las que cuenta la justicia de la Fiscalía

Voz 9 15:15 a las que hagan justo lo contrario que es demostrar la culpabilidad

Voz 1434 15:20 el caso Máster sigue adelante en los juzgados y en paralelo también en la Asamblea donde el lunes que viene se va a celebrar la segunda sesión de la comisión de investigación de este caso con comparecencias mañana se a la mesa de la comisión Ciudadanos va a pedir otra vez las comparecencias de Cristina Cifuentes de Pablo Casado de la ex ministra socialista Carmen Montón el PSOE a esta hora sigue sin aclarar qué va a hacer esta vez la semana pasada con su abstención permitió el veto de estas comparecencias Javier Bañuelos

Voz 0089 15:50 si siguen sin tenerlo claro al menos su portavoz Ángel Gabilondo que hoy tras la junta de portavoces tampoco ha aclarado si permitirá que esas comparecencias sacan adelante el voto de su partido es imprescindible en varias ocasiones y de forma muy directa le han preguntado al candidato del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid sí apoyarán la comparecencia de Cifuentes de Casado Eden montón pero Gabilondo se ha puesto de perfil cuáles

Voz 0175 16:13 Nuestra idea construida es la que siempre hemos tenido es que vengan quiénes verdaderamente puedan conociendo las causas teniendo responsabilidad sobre esas causas pues aclarar dar luz para poderlo evitar y no queremos ninguna otra cosa y dicho esto les digo que ya les he dicho todo sobre esto pero no está

Voz 0089 16:36 a todo bicho minutos después una vez conocida la petición de cárcel para Cifuentes de la Fiscalía el secretario general de los socialistas madrileños José Manuel Franco sin ser categórico sí ha dado a entender que si que finalmente acabará citando a Cifuentes

Voz 19 16:48 sinceramente después de ver la petición del fiscal manteniendo al margen a la acción de la justicia creemos sinceramente que algo tendrá que contar la señora Cifuentes aquí en sede parlamentaria

Voz 0089 16:59 pero sigue siendo un misterio qué harán con las peticiones de Casado de la exministra Carmen Montón comparecencias que Ciudadanos ha puesto ya sobre la mesa sólo aceptan podemos regresar esa comisión del caso Máster que recordemos abandonaron la semana pasada

Voz 1434 17:12 comisión uno de los principales imputados en el caso el catedrático Álvarez Conde dijo la semana pasada por primera vez que sufrió presiones por parte de la comunidad

Voz 20 17:24 cometí el error de estar situado en el lugar en el momento más inoportuno siendo el objeto de encarne las luchas políticas Inter entra partidarias y académicas en las cuales no había participado y con las que no tenía nada que fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores este es pecado capital y creo que ya ha sido injustamente vapuleado por ahí

Voz 1434 17:55 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

hora catorce Madrid

Voz 0419 20:50 pasadas las once de la mañana una técnico del Ayuntamiento girada la llave que cambiaba el ámbar de los semáforos por los colores rojo amarillo y verde a partir de ahí preguntas de la prensa a los conductores que estrenaba en las nuevas señales

Voz 26 21:02 tráfico me parece muy bien así evitamos cualquier abuso e infracciones muy limitamos las incorporaciones a la vía principal

Voz 27 21:11 pues la verdad es que es un poco lío eso no estamos

Voz 0818 21:14 claro a no se sabe cuándo empieza cuando acaba

Voz 27 21:16 las iban a multar sabes qué pasa que es que

Voz 4 21:19 si hace una caravana tremenda entonces

Voz 6 21:21 hay sitio para los vecinos del barrio muy bien para los conductores ya veremos

Voz 0419 21:24 sí una hora después un pequeño golpe entre dos vehículos de autoescuela el primero un Audi el segundo que no ha frenado a tiempo cuando el disco ha cambiado

Voz 0818 21:32 arrojó semáforos

Voz 5 21:34 va fijo y el de atrás pues no lo ha dado tiempo a frenar ya está

Voz 0419 21:38 euros por la zona algunos vecinos curiosos con tiempo que han practicado el selfies M

Voz 28 21:44 a Foro Asturias y ya cuando el zoom para para la historia está claro que tiene una primera hora se habían dado

Voz 1434 21:55 cita allí dirigentes del Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza para denunciar que estos semáforos según ha dicho literalmente la candidata del PP atentan contra la libertad de los madrileños allí mientras decían estas cosas sobre uno de los puentes elevados que cruzan la autovía se han encontrado Elena con varios ecologistas

Voz 0419 22:13 el alcalde de Alcorcón David Pérez capitaneaba un grupo de políticos del PP que pretendían hacerse una fotografía y criticar los semáforos de la A5 desde la pasarela de la Casa de Campo con una pancarta que decía que un millón de vecinos del sur se quedan bloqueados

Voz 4 22:26 sí esos señores sólo que se dedican a venir sacarse la foto hoy decir

Voz 0419 22:29 llegaban tres activistas de la plataforma campamentos y extendieron una pancarta aún más grande a cinco de autopista había urbana sostenían esos vecinos y ecologistas dos señores

Voz 4 22:40 no lo contemplan que la gente pueda seguir yendo en coche hasta el mismísimo centro de Madrid

Voz 0419 22:44 pero los políticos trataban de ignorar a los que les habían contra programado y la candidata popular a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso contaba sus ideas a la prensa la política de movilidad del Ayuntamiento de Madrid al frente de Podemos y de cara

Voz 29 22:56 Mena es o prohibir o cortar

Voz 0419 22:59 a multar y mientras las dos partes intentaban que su relato fuera el que contar a los medios de comunicación los ciclistas pedían paso porque todos habíamos invadido su carril gracias Elena el gobierno municipal

Voz 1434 23:14 el Gobierno de Aranbarri Madrid recuerda que esta medida tiene como objetivo también mejorar la calidad del aire como Madrid central otra iniciativa contra la que el PP ha lanzado toda su artillería José Manuel Campa

Voz 30 23:26 decían que iba a ser un desastre la Gran Vía donde está el desastre de decían que iba a ser un desastre central donde está el desastre dicen que va a ser un desastre la A5

Voz 0978 23:33 veremos dónde queda su desastre entendemos que va

Voz 30 23:35 ahora debe dar pasos en favor de la sostenibilidad en favor de la lucha contra el cambio climático en favor de la mejora de la calidad del aire en este esta operación estación de la A5 va en esa línea por lo tanto estamos orgullosos satisfechos y estamos seguros que va a ser un éxito

Voz 1434 23:51 aunque haya que hacer retoques como en el caso de Madrid central esta misma tarde el Ayuntamiento va anunciar a los comerciantes de la zona que les duplica en número de invitaciones diarias Carolina Gómez buenas

Voz 4 24:02 qué tal buenas tardes si esta tarde se reúne la Mesa

Voz 0393 24:05 seguimiento de Madrid central el Ayuntamiento se reúne con los establecimientos y en ese encuentro que se celebra a las cuatro de la tarde el consistorio les va a trasladar cuáles son las peticiones que aceptan de todas las que les habían trasladado los comerciantes van a poder conceder veinte invitaciones mensuales de un día de duración hasta el momento sólo podían enviar diez invitaciones es el doble lo que se rechaza sin embargo es la posibilidad de que los comerciantes puedan acceder a Madrid central con sus coches y aparcar en la zona ser quedan estudian los cuentan fuentes municipales la posibilidad de que los trabajadores nocturnos puedan tener ese permiso para aparcar

Voz 1434 24:39 en la zona de esta zona de estacionamiento

Voz 0393 24:41 ha regulado esos trabajadores pues tienen más dificultades para acceder al centro porque por la noche hay mucho menos transporte público

Voz 1434 24:50 la Consejería de Educación ha dado orden para que los datos personales y médicos de los niños con necesidades especiales se compartan en el sistema informático raíces que se está implantando en toda la red de centros educativos de la región para compartir los expedientes de los alumnos lo denuncia Comisiones Obreras que asegura que con esta decisión se va a vulnerar la intimidad de los menores y también la propia normativa de la Comunidad que establece que esos datos no pueden salir del centro donde el alumno

Voz 0089 25:14 lado Laura Gutiérrez hasta ahora los informes pedagógicos de los alumnos con necesidades especiales o con alguna adaptación curricular Se adjuntan con una carpeta anexa al expediente de cada niño hice custodian en el propio centro por el Secretario la secretaria pero al meterlos en una red compartida como es raíces esos datos podrán ser consultados por los equipos directivos de centros públicos y concertados se perderá el ámbito de custodia que marca la normativa

Voz 13 25:40 según denuncia Comisiones Obreras Isabel Garbín las propias órdenes de evaluación publicadas por la Comunidad de Madrid por la Consejería de Educación no avalan ni justifican que se cuelguen los informes pedagógicos en esta red que es una red compartida por toda la administración educativa de Madrid

Voz 4 25:59 de hecho estos informes contienen datos que deben ser custodiados por los centros

Voz 0089 26:04 CCOO cree que se vulnera la intimidad de los menores según el sindicato muchos orientadores se han negado a colgar estos datos personales creen que deben ser los secretarios de los centros los encargados comisiones ha pedido educación que dé marcha atrás

Voz 1657 26:17 sus intenciones la Consejería no lo hará

Voz 0089 26:20 Nos dice un portavoz que se cumple con la protección de datos y que la digitalización permite entrar en el siglo XXI

Voz 1434 26:26 hice lo venimos contando hoy en la Ser desde primera hora la Ley del Suelo también ha encallado en la Asamblea de Madrid otra normativa que se va a quedar por el camino esta legislatura que se suma al fracaso de la Ley de Universidades de la Ley de Farmacia que tampoco van a ver la luz antes de las elecciones del próximo veintiséis de mayo Javier Val

Voz 0089 26:43 después de veintinueve Reuniones después de revisar más de mil enmiendas ido siendo de artículos la de suelo que impulsó Cifuentes ha muerto el grupo de trabajo ha cerrado su ponencia sin acuerdo y por eso esta ley en calla también en la Asamblea de Madrid el PP y el Gobierno madrileño culpan directamente a ciudadanos de dejar morir esta ley por puro electoralismo lo decía esta mañana el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 32 27:03 lamentamos profundamente que Ciudadanos se ponga de perfil cuando se ha encendido el cronómetro de las elecciones del mes de mayo anteponen sus intereses de partido al interés de los madrileños del dóberman

Voz 0089 27:15 Peña no esconde que esta ley era uno de sus leyes más importantes en esta legislatura el enfado del PP contrasta con la euforia de Podemos su diputado Alejandro Sánchez explica que celebran el fracaso de esta ley

Voz 33 27:26 peor de toda el proyecto de ley era la la amnistía urbanística a cientos de construcciones y urbanizaciones ilegales que fueron construidas en su día en terrenos rústicos sin pagar impuestos y que al cabo de los años pues han venido reclamando todo tipo de servicios municipales

Voz 0089 27:42 en Ciudadanos justifican su veto a la ley del suelo en la falta de consenso no tiene sentido Nos dicen aprobar una ley que la próxima legislatura tendría que ser parcheado porque no cuenta con el apoyo unánime de toda la cara

Voz 1434 27:53 para gracias Javier son las dos de la tarde y veintiocho minutos

Voz 22 28:00 para empezar bien dos mil diecinueve hay que verlo todo perfecto ópticas

Voz 25 28:04 quiere ayudarte con un cincuenta por ciento de descuento en los cristales de Tous nuevas gafas queremos que nuestra experiencia te ayude tu futuro tus gafas de lejos de cerca o progresivas con el cincuenta por ciento de descuento los cristales hasta el veintiocho de febrero sólo en top tica Roma más cercana y en óptica Roma punto com

hora catorce los

Voz 35 28:46 Don lo Conejo buenas tardes buenas tardes Cristina mañana se juega uno de los dos clásicos de esta semana el de Copa del Rey el Real Madrid recibe en el Bernabéu el Barcelona buscando la final del torneo del KO tras el uno uno del Camp Nou a los blancos les vale tanto como el empate a cero Además la polémica sobre Bale sigue sobrevolando el vestuario blanco pero Solaris sólo piensa en el partido

Voz 36 29:05 el foco no esto te apostó así no el otro sitio el de Garnett y el de todos los jugadores estamos todos unidos con el objetivo claro de ganar mañana hay muchos lugares donde uno puede elegir poner la mirada nosotros elegimos ponerle en este en este gran partido no no puede estar puesta en en en la periferia de de lo anecdótico esta puesta en en donde los interesa los importa

Voz 35 29:26 para tratar de ganar tendrá a todos sus hombres disponibles a excepción de Llorente que aún sigue

Voz 1018 29:30 comprándose gracias Gonzalo pues así terminamos

Voz 1434 29:33 dieciocho grados ahora mismo en el centro de la capital seguimos teniendo temperaturas altísimas máximas que van a superar los veinte grados tanto hoy como el resto de la semana y mucho sol también para estos próximos días les esperamos como o cada tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hoy debate político entre el consejero Carlos Izquierdo y el secretario general del PSOE en Madrid y portavoz adjunto en la Asamblea José Manuel Bustelo

Voz 1 30:06 dos

Voz 37 30:06 a y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 2 30:12 reconoce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:22 Theresa May plantea por primera vez negociar con Bruselas una prórroga sobre el Brexit más allá del veintinueve de marzo la primera ministra hasta compareciendo desde hace una hora la Cámara de los Comunes para exponer sus en principio planes definitivos cuando falta ya poco más de un mes para que su país se jueguen el todo por el todo con Europa y sólo unas horas después de que el líder laborista Jeremy Corbijn apoyase públicamente un segundo referéndum algo que en la primera ministra no aceptan modo alguno esto es algo de los mensajes que ambos dirigentes acaban de cruzarse en el Parlamento de Londres

Voz 3 30:51 esta alza menguó Charlize en tu tío

Voz 4 30:53 de que esta Cámara rechaza un Brexit sin acuerdo el Gobierno presentará una moción el catorce de marzo preguntando al Parlamento si quiere una prórroga corta ilimitada para el artículo cincuenta

Voz 0818 31:06 los laboristas aceptamos

Voz 38 31:07 el resultado del referéndum pero creemos que no

Voz 0818 31:09 términos del Brexit deben acordarse bien por eso creemos en nuestro plan alternativo nosotros no podemos arriesgar el futuro del país y por eso creemos que si consigue seguir adelante de alguna manera la gente debe poder confirmar que en efecto eso es lo que quiere

Voz 1018 31:25 iremos a Londres también lógicamente a Bruselas para saber qué posible sede que la comisión permita

Voz 0089 31:31 hay que ampliar de alguna manera el cuarenta

Voz 1018 31:33 herido de ruptura para evitar un Brexit duro en nuestro país Josep Borrell ya es definitivo será el candidato socialista a las europeas de mayo un dirigente político de dilatada experiencia en la vida comunitaria fue incluso presidente del Parlamento Europeo para el número dos del PSOE José Luis Ábalos ministro de Fomento es el mejor candidato de los pies

Voz 5 31:49 tras proponemos para las candidaturas lo mejor que tenemos y por lo tanto no se trata de alejar de nada eso significa una apuesta muy fuerte por el proyecto europeo todo caso Mi representa también en estos momentos que hay una ofensiva reaccionaria en toda Europa hay que poner de gente con capacidad de liderazgo

Hora catorce

Voz 1018 32:16 no hay muchísima política cruces de reproches como corresponde al periodo electoral en el que ya nos encontramos pero entre los testimonios más impactantes de las últimas horas queremos subrayar uno que se ha producido aquí en la antena de la SER en Aragón es una madre víctima de violencia de género que denuncia como su marido que cumple condena ya ha conseguido que el juez le permita recuperar el régimen de visitas a su hija menor de la que según sus palabras abusa durante esos encuentros

Voz 10 32:39 qué le digo vamos a hacer pipí me dice no es que no quiero hacer pipí porque me escuece entonces yo pensé que habría pillado de la mala higiene alguna infección de orina bajamos al centro de salud del centro de salud mi hija le cuenta la doctora que es que su padre le mete los dedos en la vagina hasta un hueso que tenemos cuando la Baña con jabón la doctora

Voz 0131 32:55 el centro de salud se horroriza total

Voz 10 32:57 Nos manda urgencias a la al infantil Nos dice el forense que en ese momento

Voz 0818 33:02 no llevan nada pero que no quiere decir que no lo haya llevado

Voz 1018 33:04 es martes seis de febrero Antonio Martín Carlos Cala buenas

Voz 1657 33:07 tardes buenas tardes vuelve la sombra de Cifuentes Antonio si la Fiscalía pide tres años y tres meses de prisión para la expresidenta madrileña por inducir a falsificar un documento público en concreto el acta que mostró como supuesta prueba de que había realizado el trabajo de fin de su máster lejos del acuerdo que el Gobierno ha suspendido la reunión que tenía prevista hoy con patronal y sindicatos para tratar la derogación de partes de la reforma laboral Magdalena Valerio ministra de Trabajo

Voz 8 33:29 al descarrilar el Pacto de Toledo pues también hemos tenido algunas problemillas en la mesa de diálogo social la UGT y Comisiones Obreras están por la labor de llegar un acuerdo pero

Voz 24 33:37 cero Cepyme pues ha considerado que estamos en época electoral el sistema público de pensiones de este país

Voz 8 33:43 ha tenido pasado tiene presente iba a tener futuro

Voz 1018 33:45 por la sanidad universal más de trescientas

Voz 1657 33:48 mediaciones científicas y sociales piden al Gobierno que apruebe cuanto antes el reglamento que la desarrolla como derecho les constan quinientos casos de negación de asistencia a mujeres embarazadas extranjeras José Félix Hoyo presidente de Médicos del Mundo

Voz 9 34:00 eso sólo es la punta de las violaciones a la asistencia entre a la luz que se producen en España porque a nosotros evidentemente no no tienen todos los casos hay muchos

Voz 1018 34:10 marca distancias

Voz 1657 34:11 el dirigente de Unión Cultural Jordi Cuixart ha defendido en el Supremo la participación en el referéndum ilegal del uno de octubre pero insiste en que él no tiene la misma responsabilidad que en político es un preso

Voz 0818 34:21 político no soy un político por eso que junto con mi compañero Jordi Sanchez que hemos entrado en la prisión por el hecho de ser activistas sociales sino políticos no tengo un conocimiento en profundidad el número de las leyes de las no leyes pero porque yo no participo de la vida vida del día a día Javier Parlamento

Voz 1657 34:36 debían tener un paraíso fiscal del ex presidente del Barça Sandro Rosell ha negado ante el juez el cobro irregular de comisiones pero sí ha reconocido que formó una sociedad en un paraíso fiscal

Voz 39 34:44 dicho de constituyó la sociedad pero no no ha llovido donde no sé si está grabado y se han IS pero sí ha dicho por consejo de quién la Consejería añadía que los bancos andorranos

Voz 1657 34:55 vuelven uno de cada cinco yihadistas españoles que han viajado a zonas de conflicto han regresado a España o algún otro punto de Europa según la estrategia nacional del Gobierno este tipo de terrorismo sigue siendo la principal amenaza para nuestra seguridad cumbre extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a tratar hoy la situación en Venezuela a petición de EEUU mientras el Gobierno de Maduro a mí ha deportado va a deportar a los periodistas que le han entrevistado los últimos de Univisión y uno de ellos es Jorge Ramos

Voz 40 35:20 se levantó del entrevista después de que el mostrar a los vídeos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura inmediatamente después uno de sus ministros fino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo

Voz 6 35:34 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0978 35:38 José Antonio telegramas para Josep Borrell presidió el ministro de Asuntos Exteriores encabezar la candidatura socialista para las elecciones al Parlamento Europeo del veintiséis de mayo significa que está dispuesto a pelear en esta encrucijada de la unión entre el Brexit los migrantes y los populistas desafectos que cuestionan los valores y las libertades sobre los que se cimenta su presencia en el Gobierno de Sánchez es una referencia hay una garantía las mismas que debieran domar a quién hubiera de relevarle si llegara el caso después de las elecciones generales del veintiocho de abril con peso político ya alineamiento indudable Hatem

Voz 1018 36:19 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros tenemos todavía otra información que nos llega desde Valencia acaba de decretarse la apertura de juicio oral por el accidente del metro de Valencia en el año dos mil seis en el que murieron cuarenta y tres personas Ana Durán

Voz 0131 36:32 acaba de conocerse ese auto de la jueza el el que se dicta apertura de juicio oral por el accidente de metro de Valencia murieron cuarenta y tres personas otras cuarenta y siete resultaron heridas en esta causa hay ocho ex directivos procesados entre ellos Marisa Gracia la ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat cuando se produjo este accidente en julio del año dos muy seis también se procesa por responsabilidad civil a Ferrocarrils de la Generalitat la Audiencia Provincial ha rechazado los recursos que habían presentado las defensas hasta apertura de juicio oral así durante todo este tiempo como recordarán la asociación de víctimas ha luchado incansablemente para que se determinarán las responsabilidades por este siniestro finalmente habrá juicio se sentarán en el banquillo estos ocho ex directivos de Ferrocarrils de la Generalitat

Voz 1018 37:19 gracias Ana esto es lo último completamos portada con el tiempo la previsión sigue sin llover Jordi Carbó

Voz 0978 37:24 como mínimo hasta mediados de la semana que viene el tiempo va a seguir muy parecido en el conjunto del país sólo tendremos pequeños cambios por ejemplo mañana un poco de lluvia en Galicia y temperaturas con tendencia al alza de hecho las últimas horas esta mañana ha hecho menos frío esta tarde ambiente más suave que ayer máximas de veinte a veinticinco grados en la mayor parte de la Península y Baleares por encima de los Veinticinco en Canarias con muchas horas de sol algunas nubes en el Mediterráneo el Cantábrico marcada inversión térmica que hará que se mantengan elevadas concentraciones de contaminantes en la mayor parte de áreas urbanas e industriales de nuestro país

oye catorce Antonio Marcos

Voz 1018 39:39 sabe qué pasará con el Brexit del veintinueve de marzo pero es que a lo mejor ese día no pasa absolutamente nada vamos a Londres Begoña Arce qué tal buenas tardes buenas tardes a Bruselas Pastor como estaba Griselda hola buenas tardes bueno la primera ministra Theresa May ha comparecido en la Cámara de los Comunes hasta hace unos minutos ya haya esbozado varios escenarios ante la posibilidad de que es un proyecto de acuerdo con Bruselas sea rechazado de nuevo el próximo doce de marzo este quizá la novedad Begoña es que por vez primera eh abre la posibilidad a intentar negociar con Bruselas una prórroga algo que hasta ahora para ella era casi anatema no

Voz 1478 40:14 si Theresa May deja en manos del Parlamento el freno al proceso del Brexit si el doce de marzo los diputados rechazan el acuerdo negociado con Bruselas les ofrece dos votaciones al día siguiente presentará una moción preguntando a los parlamentarios si aprueban el dejar la Unión Europea sin acuerdos y los diputados deciden que el sin unido no puede marcharse sino un plan planteará una segunda moción para extender la fecha Office

Voz 1018 40:39 salir a bordo en la Cámara de los

Voz 1478 40:41 comunes donde la sesión continúa aún

Voz 3 40:45 esta alza Bengoetxea este clip en Wenzhou tío

Voz 4 40:48 esta Cámara rechazó el acuerdo

Voz 1478 40:50 negociado y rechaza un Brexit sin acuerdo el Gobierno presentará una moción el catorce de marzo preguntando al Parlamento si quiere una prórroga corta ilimitada para el artículo cincuenta si se aprueba esta cámara tendrá que aprobar una fecha para esa extensión preparar la legislación necesaria para esa nueva fecha may ha dejado claro que ella no quiere la extensión del artículo cincuenta y que una prolongación más allá de finales de junio implicaría que el Reino Unido debería tomar parte en las elecciones al Parlamento Europeo en ese caso me hice preguntaba qué tipo de mensaje enviaría a la Cámara a los diecisiete millones de británicos que votaron para dejar la Unión Europea hace casi tres años así pues según May esa extensión no debe ir más allá de finales de junio sí debe ser un único aplazamiento debe ser eso es lo que ella espera la concesión que ha hecho era la única forma de evitar una rebelión masiva de los diputados conservadores renuncias el su Gobierno anunciadas hoy en la prensa y otras derrota mañana en el Parlamento una enmienda conjunta de laboristas y conservadores pro europeos que pedían exactamente esto que ahora ella propone

Voz 1018 41:58 bueno haberse es la qué posibilidades reales tiene la primera ministra de conseguir que Bruselas amplía el calendario como parece que puede plantear la primera ministra hasta finales de junio

Voz 1478 42:07 bueno ampliar plazos es una opción que defienden en las instituciones pero tan sólo tres meses como tú has dicho no está claro que el plazo pueda ser suficiente son tres meses porque hay en mayo elecciones al Parlamento Europeo es un problema que aprieta el calendario y que obliga a definirse a los británicos a no ser que la estrategia de empezar a pensar en una prórroga pase por retirar unilateralmente el artículo cincuenta el mecanismo jurídico que ha puesto en marcha esta cuenta atrás para el Brexit argumentando que volverán a presentarlo cuanto puedan un problema de provisionalidad visto con ojos europeos aunque este caos ya que lo tienen claro refuerza la percepción que irse es una mala idea porque lo que provoca es que encima a quiénes

Voz 1018 42:51 adhesiones uno es que no estábamos con Lester sí pero Begoña quería preguntar otra cosa más que posibilidad tienen la primera ministra de conseguir que el Parlamento británico autorizo efectivamente que pueda plantear a Bruselas pedirá a Bruselas la ampliación de ese periodo más allá del veintinueve de marzo porque también puedo decir que no pasa entonces claro

Voz 1478 43:06 tiene todas las posibilidades de que salga adelante de hecho me era la que no quería presentar esta esta opción ha sido empujada digamos por el Parlamento es de hecho la única solución a estas alturas sólo se opondrían los conservadores euroescépticos más radicales quizás también los unionistas de Irlanda del Norte

Voz 0978 43:22 pero habría mayoría tanto para impedir la sal

Voz 1478 43:25 la sin acuerdo que es lo más urgente como para prolongar las negociaciones también de paso la agonía del Brexit

Voz 1018 43:32 bueno pues muchas gracias a Griselda un saludo y seguramente algo buenas tardes

Voz 0818 43:36 buenas tardes seguimos hablando Europa a partir de un nombre propio

Voz 1018 43:39 Europa gran tarea

Voz 49 43:41 al cualquier responsable político me podría

Voz 6 43:44 me interesa otra ley

Voz 10 43:49 vino alguna idea sí lo sé porque en todo caso ya sabemos que no va a ser usted el candidato

Voz 1018 43:57 bueno pues de esta forma evitaba Josep Borrell responder a mediados de enero se Sevilla como candidato de su partido el PSOE a las elecciones europeas del veintiséis de mayo estaba en todas las quinielas y al final Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 44:07 hola buenas tardes no va a ser que sí nueva primera de la mañana

Voz 1018 44:10 creció socialista lo confirmaba digamos ya oficialmente

Voz 0806 44:12 sí lo confirmaba Ferraz esta mañana ya hace un rato Adriana Lastra la vicesecretaria general ha dicho aquí en el Congreso que esta candidatura demuestra que el PSOE apuesta por los mejores Pepe Borrell lo es su compromiso con Europa

Voz 4 44:23 yo creo que está acreditado para nosotros pues es una satisfacción muy grande que que haya asumido el reto también de liderara a los socialistas europeos que

Voz 0806 44:33 ha costado convencer al ministro de Exteriores que con esta candidatura regresa a Bruselas allí fue presidente del Parlamento Europeo entre dos mil cuatro y dos mil siete Si siguen en el Gobierno dicen en el PSOE que sería el aspirante natural para la Comisión Europea para pero para que eso pueda garantizarse lo Pedro Sánchez tendrá que ser después de las elecciones generales

Voz 1018 44:51 Oltra bajando Diego todavía para el veintiséis de mayo fecha de las europeas municipales autonómicas antes el veintiocho de abril llegarán las generales así que previsiblemente participaran varios ministros en las listas del PSOE cabe pensar en algún movimiento en el equipo de gobierno o Pedro Sánchez va a mantener es la composición actual hasta el último minuto

Voz 0806 45:08 el ministro Borrell no tiene porqué dejar el Gobierno para ser candidato europeo puede seguir el Ministerio hasta que tome posesión de su escaño en la Eurocámara fuentes de La Moncloa confirman a la Cadena Ser que el presidente no va a hacer crisis de Gobierno sí que está hablando con todos los ministros antes de configurar las listas de las generales hay nombres que en el PSOE dan por hecho como el de la ministra de Hacienda María Jesús Montero en Sevilla

Voz 4 45:30 que he manifestado mi interés

Voz 50 45:32 es una presupuesto e ir por mi circunscripción por Sevilla y poder formar parte de los compañeros y compañeras que podemos pondremos la alta

Voz 0818 45:41 Sevilla es mucha la expectación en las filas