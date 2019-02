Hora 14 (27/02/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:04 no

Voz 3 00:14 José Antonio Marcos

Voz 0542 00:22 durante todo este tiempo nosotros tratamos de preservar la convivencia ciudadana en Cannes en acogerla por parte de otras instituciones especialmente de la Generalitat lo hubieran hecho por eso aplicamos el artículo ciento cincuenta y cinco para preservar la convivencia

Voz 1018 00:37 Soraya Sáez de Santamaría en el Supremo muy buenas tardes la ex vicepresidenta del Gobierno declara desde hace más de una hora en el juicio del proceso lo hace como testigo obligada por tanto a decir

Voz 4 00:46 exclusivamente la verdad un gran aplomo

Voz 1018 00:49 sin la ayuda de notas o documentos escritos incluso con la una media sonrisa está respondido todas las preguntas de los letrados el primero de ellos el representante del partido ultraderechista Vox que está personado como acusación todo el mundo ha visto las imágenes violentas del uno de octubre ha dicho también se desató María que continúan este momento declarando Alberto Pozas

Voz 0055 01:09 sí José Antonio si el ex president Artur Mas decía hace unas horas que el Gobierno de Mariano Rajoy no se quiso sentar a negociar con ellos Soraya Sáez de Santamaría acaba de puntualizar no había nada de lo que habla la conocida como operación diálogo no incluyó a la Generalitat de Cataluña partidos soberanistas ni el referéndum del uno de octubre para la ex vicepresidenta hubo violencia en Cataluña el veinte de septiembre el uno de octubre lo voy a través de la televisión y el guber donde Carles Puigdemont ha dicho siguió adelante a pesar de las advertencias judiciales e institucionales los abogados de las defensas se enzarzan ahora mismo con la ex vicepresidenta lo escuchamos

Voz 5 01:39 bueno vea lo que pasa en este juicio pero usted novio la semana pasada un vídeo que proyectamos aquí que lo pedí yo de un policía retirado lanzaban una escalera golpeando el letrado ha dicho que si lo ha visto sonido directo

Voz 1018 01:53 de la sala para las cuatro de la tarde está prevista la declaración también como testigo de Mariano Rajoy a pocos metros del Supremo la Audiencia Nacional el tribunal que juzga al ex presidente del Barça Sandro Rosell por el supuesto blanqueo de veinte millones de euros ha decidido dejarlo en libertad al igual que a otro encausado que llevaba como el casi dos años en prisión preventiva Concepción Espejel es la presidenta de la sala

Voz 6 02:12 dos acusados que se encontraban en prisión ha sido durante toda su libertad provisional por esta causa en la mañana de hoy por lo tanto continúan libres con el mismo estatus procesal que los demás aplicará vigilancia en la sala y demás que sepa la República que están en libertad por la causa

hora catorce

Voz 1018 02:30 el penúltimo día de un mes de febrero especialmente caluroso y sin lluvias a esta hora por ejemplo en San Sebastián hay veintiséis ETA grados seguido de temperatura cuando lo habitual por estas fechas son doce en Santander veinticinco y medio frente a los catorce corresponden a un mes de febrero en Girona catorce la media ronda los catorce in parece que las cosas no van a cambiar al menos por ahora a una temperatura que se corresponde con el calentón político de un periodo preelectoral en el Congreso en el último pleno de esta legislatura Pedro Sánchez ha anunciado un decreto ley ómnibus para afrontar un posible sin acuerdo

Voz 1722 03:02 este próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará el real decreto ley que ese remitirá inmediatamente a la Cámara para su convalidación del real decreto ley que será una suerte de real decreto ómnibus para poder hacer frente a todas las eventualidades de un Brexit desordenado

Voz 1018 03:19 casado y Rivera han recrudecido sus acusaciones contra el presidente de gobierno por todo lo habido y por haber

Voz 7 03:24 va a recibir el correctivo que los españoles quieren una política de cesión de venta de su propia soberanía creo que usted está planeando desfalco esa soberanía que proponen sus socios independentistas ojalá se vaya con tanta paz como descanso de alguna doce

Voz 8 03:39 ha sido la bandera constitucional de España con Franco tienen ustedes un problema porque la bandera de España es de todos los españoles y Franco no sé ustedes murió en el año setenta y cinco

Voz 1018 03:52 eh jamás de una Trump y Kim Jon Un en el presente norcoreano deben estar cenando a esta hora su segundo encuentro después de un saludo protocolario

Voz 5 04:01 espero que sea exitoso elige una al Barcelona

Voz 1018 04:05 en inglés ha escuchado cómo los médicos del Hospital Clínic han realizado la primera intervención quirúrgica del mundo a un paciente intervención en la que han intervenido médicos de otras ciudades de todo el mundo gracias a la tecnología cinco jeques estrena en el Mobile

Voz 5 04:19 hoy lo bueno es que él sí pero claro que urbano

Voz 1018 04:27 Se habla hoy en la inauguración de Arco es del Ninot del Rey Felipe que se vende por doscientos mil euros con el compromiso de que el comprador lo queme antes de un año la galerista ida Pisani dice que tiene ya varios clientes

Voz 9 04:38 tengo un varias personas interesadas lo primero que venga aquí que quiere firmar el contrato yo se lo vendo Bike

Voz 0134 04:47 dir contra además la Mesa del Parlamento andaluz Recha Thaçi ni siquiera admitir a trámite la petición de Vox para conocer la identidad de los equipos que trabajan contra la violencia machista porque colisiona con la ley de protección de datos el partido de ultraderecha anuncia que va a insistir reformular

Voz 0047 05:02 no la solicitud la Comisión Europea advierte a España de los altos niveles de desempleo y de temporalidad sobre todo entre los jóvenes así como de la demanda de deuda la elevada deuda pública y privada todo ello contrasta con una de las mayores tasas de crecimiento de toda la Unión

Voz 0134 05:15 dice denuncia las deficiencias en la atención a los menores no acompañados que llegan a nuestras costas seis mil a lo largo del año dos mil dieciocho y que son acogidos en centros saturados y desprotegidos ante la estigmatización

Voz 0047 05:27 en el Bernabéu Real Madrid y Barça se juegan esta noche su presencia en la final de la Copa del Rey tras el empate a uno del Camp Nou en los blancos se mantienen la duda de si Bale será titular los de Valverde llegan con el ánimo crecido tras la recuperación de Messi

Voz 1018 05:39 su hat trick en el Pizjuán dos y casi seis minutos

hora Kato

Voz 4 05:47 ese Madrid Cristina Machado buenas tardes el partidos

Voz 1434 05:51 esta lista de Ángel Gabilondo evita que Pablo Casado comparezca en la comisión del caso master y el Partido Popular de Ángel Garrido hace lo propio con la ex ministra socialista Carmen Montón enfado monumental de Podemos y Ciudadanos que al menos sí han conseguido que Cristina Cifuentes tenga que comparecer en la sesión prevista para dentro de justo una semana el próximo miércoles seis de marzo César Zafra de Ciudadanos

Voz 11 06:14 los señores del Partido Socialista tendrán que explicar qué tipo de regeneración qué tipo de limpieza o qué tipo de simplemente respeto tiene a las universidades el señor Gabilondo se llena la boca de decir que hay que tener muy buenas universidades hoy su portavoz de Educación ha evitado que venga gente que es básicamente los que se han llevado a los títulos gratis a comparecer a esta asamblea

Voz 1434 06:34 enseguida vamos a ir a la Asamblea por la que hoy ha sobrevolado otro nombre el de Enrique Porto uno de los peritos judiciales que ha realizado el informe en el que se ha basado el juez para suspender la exhumación de Franco Porto fue director general de Urbanismo con Esperanza Aguirre tuvo que dimitir por un pelotazo urbanístico en Villanueva de la Cañada modelo con ollas diputado del PSOE ha sido un todo Leopoldo

Voz 12 06:55 Arnaiz uno de los dos arquitectos de cabecera del Partido Popular de Madrid en la época de los pelotazos urbanísticos de la especulación a la vez que era socio Rodrigo Rato también no a final todo estaba vinculado presentamos una denuncia hasta el punto de que la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra Enrique

Voz 1434 07:13 ese lo adelantamos a esta hora en la SER Podemos renuncia a su ley de residencias y lo hace porque ni Partido Popular ni ciudadanos ni PSOE aceptan que la norma incluya una de las claves que marque las ratios el personal que tiene que haber por cada determinado número de mayores Raúl Camargo es diputado de poder

Voz 0861 07:31 lamentamos mucho la actitud que han tenido estos grupos sobre todo PP y Ciudadanos hemos perdido una gran oportunidad de aprobar una ley que devolviera la dignidad a los centros de mayores pero bueno esperamos que en sucesivas legislaturas porque más adelante se vuelve a retomar y que la dignidad se convierta en ley en los centros de residenciales para personas mayores porque lo necesitan mucho muy urgente

Voz 1434 07:54 más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino Carolina Gómez Adicae ha presentado veinticinco demandas colectivas contra los bancos por las cláusulas abusivas a los clientes que hacían que el consumidor pagará todas esas cláusulas hipotecarias en la Comunidad hay cuatrocientos cincuenta afectados que reclaman entre seiscientos y mil euros de media de gastos indebidos plan industrial de la Comunidad de Madrid contempla una inversión de quinientos ochenta y cinco millones de euros al Gobierno regional ha presentado hoy el acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT para generar empleo estable durante los próximos seis años de un Alcorcón un hombre acusado de bloquear cerraduras para luego ofrecer su trabajo como cerrajeros el imputan al menos veinticinco acciones en locales comerciales y centros educativos Deportes El Real Madrid se juega esta noche el pase a la final de la Copa del Rey en el Clásico frente al Barça los blancos juegan la ida de semifinales a partir de las nueve de la noche en el Bernabéu más de mil seiscientos efectivos van a participar en la seguridad del partido vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 0047 08:51 buenas tardes a esta hora estamos muy pendientes la ronda de circunvalación M cuarenta ya que se acaba de producir un accidente en la zona de Coslada que genera retenciones en dirección a la A tres tengan mucha precaución si iban a circular por este tramo de la ronda de circunvalación en el resto de la red vial madrileña de momento a esta hora no hay complicaciones importantes en los accesos a la capital de entrada y salida ni tampoco en la ronda M50 eso sí desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos no bajen la guardia de por supuesto moderen la velocidad

Voz 1434 09:23 vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes anima algo la circulación en algunos recorridos de momento sin retenciones pero ya con bastante actividad en el movimientos por la calle de José Abascal la zona de Alcalá próxima al puente de ventas así como en el centro en las inmediaciones Alcalá Gran Vía a la zona de obras de la plaza de Canalejas recordamos que es muy conveniente y sobre todo en días de alta contaminación como el de hoy utilizar el transporte público la M30 puede ser una buena alternativa sigan con el coche pero recordamos el límite de velocidad máximo de setenta kilómetros por hora y en el capítulo de previsiones recordar que esta noche fútbol en el estadio Santiago Bernabéu por lo tanto habrá cortes de tráfico es una zona que conviene evitar con el coche y si seguimos en el escenario uno del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid mañana seguiremos también en ese mismo escenario el uno así que no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos a la capital en el interior de la M cuarenta la previsión del tiempo de momento no anuncia cambios tenemos ya diecisiete grados a esta hora en el centro de la capital vamos con la previsión para las próximas horas Jordi Carbó todo sigue prácticamente igual en la situación meter

Voz 0978 10:34 la lógica marca de inversión térmica que no permite la formación de nubes importantes y tampoco que el aire se ventila en lo suficiente como para que disminuyan las concentraciones de contaminantes no cambiará en las próximas horas muy poco los próximos días como mínimo hasta mediados de la semana que viene después de una mañana fría la tarde se presenta agradable incluso suaves con máximas que pueden superar los veinte grados en la mayor parte de la comunidad preocupado porque cuando llegue la noche de nuevo rápido descenso de las temperaturas

comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido y la producción de Sonia Palomino

hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:57 al final se ha cumplido el guión previsto el Partido Socialista y el Partido Popular juntos han impedido otra vez la comparecencia del presidente del PP de Pablo Casado en la comisión de investigación del caso master Illa comparecencia en esa misma comisión de la ex ministra socialista Carmen Montón en los dos casos el Partido Socialista se ha abstenido el Partido Popular ha votado en contra sólo ha habido un cambio esta vez respecto a la semana pasada después del escrito de la Fiscalía en el que pide más de tres años de cárcel para Cifuentes por este caso Master El PSOE se ha visto obligado a aceptar su comparecencia el PP ha vuelto a votar en contra así que la expresidenta tendrá que volver a la asamblea el próximo miércoles vamos a la Cámara de Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0978 12:39 qué tal buenas tardes Bono casi en el aniversario del caso Máster

Voz 0861 12:41 Cifuentes tendrá que romper su silencio y hacerlo aquí en el Parlamento madrileño en esta comisión de universidades la expresidenta declarará el próximo seis de marzo ese día veremos tres sillas vacías sólo habrá un único compareciente la expresidenta madrileña que te que estará obligada a comparecer a petición de Podemos ID ciudadanos ninguno de estos dos partidos ha conseguido que se cite como decías a Pablo Casado ya la exministra Carmen Montón no serán citadas porque el Partido Socialista se ha abstenido un voto favorable que era imprescindible el partido socialista no ha dado ese apoyo según su portavoz Juan José Moreno porque ninguno de estos dos nombres aportaban algo al objeto principal de esta comisión del caso Master que se centraba en buscar las responsabilidades políticas e institucionales del supuesto caso de corrupción en las universidades públicas el diputado del Partido Socialista ponía este ejemplo

Voz 13 13:30 para analizar los accidentes de tráfico en las carreteras quién tiene que venir esquinazo las carreteras los coches el psicólogo razón no los peatones no pues está la misma la misma situación queremos que venga quién te han tenido respuesta institucional quién era responsable de un funcionamiento adecuado adecuado de las instituciones porque es la única forma de asegurar y concentrar que donde los problemas eso

Voz 0861 13:52 lo cierto es que en el objeto principal esta comisión se amplió el foco ITA mis acordó con el voto el su incluido se acordó investigar a los centros adscritos a las universidades como por ejemplo el Cardenal Cisneros donde estudió Pablo Casado precisamente para justificar su posible citación para Podemos y Ciudadanos es un escándalo escándalo estos partidos acusan al Partido Popular y al Partido Socialista de haber firmado un pacto del bipartidismo para taparse sus propias vergüenzas tanto Eduardo Robinho como César Zafra señalan directamente Ángel

Voz 0089 14:22 en el Partido Socialista de Ángel Gabilondo que ha sido ministro educación casi dos rector de una universidad una persona que no para de hablar de su compromiso con la universidad pública nos encontramos con que hoy el partido de Ángel Gabilondo es el que ha evitado que podamos investigar casado y a la señora montón nos encontramos ante yo creo las

Voz 11 14:41 primera vez que un dos partidos se unen para evitar que haya más comparecientes que estaban registrados esta es la realidad ahora los para los señores del Partido Socialista tendrán que explicar qué tipo de regeneración qué tipo de limpieza o qué tipo de simplemente respeto tiene a las universidades

Voz 0861 14:59 el bebé cree que esta comisión se ha vuelto a convertir en un circo la prueba dicen es que sólo se buscaba otro pasillo a Cifuentes que volverá a sentarse por tercera vez en una comisión de investigación si tenemos en cuenta su paso también por el Congreso sobre la financiación irregular del PP

Voz 0978 15:13 bueno citada está para el próximo miércoles

Voz 1434 15:15 el seis de marzo en la Asamblea de Madrid hoy el presidente Ángel Garrido ha vuelto a defender su inocencia la de la ex presidenta Cristina Cifuentes sigue creyendo en ella a pesar de la petición de la fiscalía

Voz 14 15:26 yo siempre he confiado en su inocencia y lo sigo haciendo

Voz 15 15:28 qué es precisamente la presunción de inocencia es es uno de los baluartes de nuestro Estado de Derecho por lo tanto respeto a las actuaciones judiciales como siempre lo hemos dicho equidad y Fuentes eh no está en política yo creo que ella ya toda la fase de responsabilidad política las cubrió dimitiendo todos sus cargos y bueno esperaremos que resuelve la justicia y confiemos en que salga lo mejor posible para Cristina de Fuentes

Voz 1434 15:50 no habrá Garrido de linchamiento como sí hace la candidata del PP a la comunidad Isabel Díaz Ayuso Díaz Ayuso habla de linchamiento público sufrido por Cifuentes por parte de la oposición aunque ahora sea la Fiscalía Hinault los partidos políticos la que pide esos más de tres años de cárcel por un delito de falsedad en documento público que está tipificado en el Código Penal hoy Díaz Ayuso hay incluso un poquito más allá al comparar la condena solicitada para Cifuentes con lo que se pide para la autora de la muerte del niño Gabriel de la que hoy

Voz 0978 16:18 es cierto se cumple un año y me sorprende

Voz 16 16:21 sí que al asesinado el niño Gabriel la Fiscalía para ella pide tres años de prisión para Cristina Cifuentes se pidan tres años y tres meses luego no entiendo nada creo que con ellas está siendo un linchamiento que creo que es injustificado

Voz 1434 16:37 lo dice cuando se cumple un año del asesinato de Gabriel y además se equivoca Díaz Ayuso

Voz 1018 16:42 habla de tres años para la asesina pero

Voz 1434 16:44 no para la asesina la presunta asesina del niño Gabriel Se ha pedido prisión permanente revisable mucho más moderada ha sido la propia Cristina Cifuentes que apenas se deja ver salvo en las redes sociales donde se ha pronunciado por primera vez tras conocer la petición de pena de la Fiscalía en su Instagram Cifuentes ha dicho que el tiempo dará y quitará razones incitando a George Sand ha dicho que lo el verdadero es siempre sencillo pero solemos llegar a ello por el camino más complicado son las dos de la tarde diecisiete minutos la exhumación de los restos de Francisco Franco está en el aire el Gobierno central estudia si interpone recurso contra la sentencia de un juez de Madrid que la paralizado porque considera que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial no ha tenido en cuenta los riesgos de seguridad que a juicio del magistrado supone retirar la losa de mármol que cubre la tumba que pesa dos toneladas es además tan sólo uno de los diecisiete recursos que se han presentado para evitar la exhumación quince de ellos con el mismo abogado detrás una clara estrategia procesal según fuentes judiciales consultadas por la SER Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 17:52 qué tal buenas tardes los juzgados madrileños de lo contencioso administrativo tramitan desde hace semanas diecisiete recursos contra la exhumación de Franco diecisiete recursos dirigidos de forma directa a la forma y al fondo de la licencia de obra menor que se precisa para realizar los trabajos de exhumación fuentes jurídicas han señalado a Radio Madrid que a pesar de que esos recursos son presentados por paz titulares no hay dudas de que todos forman parte de la misma estrategia de saturación de organizaciones de nostálgicos franquistas de hecho son nueve los juzgados que han recibido estos recursos IN quince de esos escritos está detrás el mismo abogado la cuestión legal es que si un único recursos aceptado y también sus medidas cautelares el procedimiento se paraliza como ha sucedido con el fallo del Juzgado de lo Contencioso número tres ahora el Gobierno puede recurrir esa decisión y el Ayuntamiento de El Escorial volver a conceder la licencia de obra pero jurídicamente daría lo mismo porque de forma automática entrarán en escena alguno de los otros dieciséis recursos vuelta a la casilla de salida todos estos recursos son similares si no iguales cambia el demandante pero no el objeto de la demanda impedir que Franco salga de Cuelgamuros de hecho el juez ha admitido para la paralización de la concesión de la licencia el peritaje de la parte demandante es el dictamen de dos arquitectos José Ismael de la barba Enrique Porto Rey ya ha tirado a la basura el informe técnico de Patrimonio Nacional entidad propietaria del Valle de los

Voz 1434 19:15 ya lo decíamos al comienzo uno de esos dos arquitectos uno de los dos peritos que forman el informe en el que está basado el juez para suspender la exhumaciones Enrique Porto un viejo conocido de la política madrileña fue responsable de Urbanismo con Esperanza Aguirre tuvo que dimitir por un polémico pelotazo urbanístico en Villanueva de la Cañada vamos a volver a la Asamblea Javier Bañuelos cuéntanos

Voz 0861 19:35 si Enrique Porto es un viejo conocido de la Justicia arquitecto y una de las apuestas más personales de Esperanza Aguirre que incluso llegó a nombrarle nada menos que director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto Rey tuvo que dimitir porque se ve arrastrado por un escándalo el caso Porto un supuesto pelotazo urbanístico en Villanueva de la Cañada donde presuntamente se embolsó cuatro millones de euros por una organización un proyecto que diseñó ya autorizó el mismo como director de Urbanismo a que el caso lo destapó el diputado socialista Modesto Nolla un papel muy importante para el parto

Voz 12 20:06 lo popular y Enrique Porto Rey es un arquitecto urbanista que ha sido junto con Leopoldo Arnaiz uno de los dos arquitectos de cabecera del Partido Popular de Madrid en la época de los pelotazos urbanísticos Esperanza Aguirre lo colocó por decisión personalísima suya como director general de Urbanismo ir al final cuando conseguimos destapar por lo menos parte de ellos se vio forzado a dimitir en el año dos mil seis

Voz 0861 20:32 el mismo Enrique Porto que autorizó y se benefició de aquel supuesto pelotazo es el mismo arquitecto que ha firmado el dictamen pericial en el que se basa el juez para suspender cautelarmente los trabajos de exhumación en el Valle de los Caídos

Voz 1434 20:44 dos de la tarde y veintiún minutos seguimos

hora catorce Madrid

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 23:57 hemos renuncia a una de sus leyes estrellas se lo contamos a esta hora en la SER está previsto que el próximo lunes la formación presentará el dictamen final de soledad residencias para que fuera votada en pleno antes de que termine esta legislatura pero el resto de grupos incluido el Partido Socialista no piensa va a permitir que la norma marque el personal que tiene que haber por cada determinado número de mayores es decir las ratios una de las claves de esa ley dicen en Podemos que si no se puede garantizar por ley un mínimo de personal la norma no tiene sentido así que renuncia a ella Teresa Rubio

Voz 0978 24:30 por eso podemos ya no va a llevarla a la comisión de lunes la retira porque le parece fundamental que haya una norma que no se pueda interpretar por los diferentes gobiernos que contemple el número de personal que tiene que atender de forma directa los mayores el diputado Raúl Camargo entiende el bloqueo del PP pero no el de

Voz 22 24:45 Ciudadanos y del pesquero tenemos un intento ya hemos tenido voluntad de diálogo y de acuerdo en todo momento de hecho Le dijimos a ciudadanos y al resto de grupos que a acordar una propuesta consensuada pero su única propuesta retirar los ratios de personal de la proposición de ley

Voz 0978 25:02 desde Ciudadanos Alberto Reyero que lo que quería era incluir la cantidad de personal por residente a través de un reglamento dice que ese no ha sido motivo del bloqueo de la ley

Voz 1081 25:10 la razón real es que el texto de la proposición de Podemos que es una chapuza hay un disparate no tenía memoria económica nunca han entendido los ratios Hinault han contado con profesionales sindicatos y patronal para su elaboración sólo con sus plataformas afines la reside

Voz 0978 25:24 decenas de la comunidad se rigen en lo que se refiere a la cantidad de personal

Voz 1434 25:28 por los mínimos que marcó el Ministerio de Sanidad hace once años

Voz 1179 25:31 es la Comunidad de Madrid ha anunciado una inversión de que

Voz 1434 25:34 casi seiscientos millones de euros de aquí a dos mil veinticinco es decir una inversión que depende de otras dos legislaturas es parte del plan industrial acordado con la patronal y los sindicatos que contempla una ley específica aunque con pocas concreciones vas Virginia Sarmiento

Voz 0978 25:48 han abarca tres legislaturas por lo que cuentan con la voluntad política de los próximos gobiernos para respetar este pacto social la inversión es de quinientos ochenta y cinco millones setenta y uno ya presupuestados para este año Ángel Garrido presidente de la comunidad

Voz 0177 26:00 el Gobierno regional cumple el compromiso de afrontar el futuro del sector en el conocimiento en su transformación hace la industria cuatro punto cero en el respeto al medio ambiente y sobre todo generar un empleo estable y de calidad objetivo compartimos en este caso Gobierno patronal y sindicatos eh

Voz 0978 26:14 de la patronal Juan Pablo Lázaro añadía soluciones a hablar

Voz 23 26:17 el plazo en materia de competitividad de las empresas de la productividad

Voz 0055 26:20 en materia de internacionalización que no sólo afecta

Voz 23 26:22 las grandes afecta también a las pequeñas y medianas empresas

Voz 0978 26:25 la acción también en los sindicatos Jaime Cedrún CCOO Luis Miguel López Rey yo GT

Voz 1128 26:29 es una apuesta clara en este plan por incrementar el número de empleos en la industria y a mejorar la calidad de la formación y también hay una apuesta clara por incorporar a la mujer asestó

Voz 24 26:39 el industrial con el tiempo que llevamos pidiendo el que se Madrid cambian modelo productivo que Sevilla plasmada me parece algo importantísimo

Voz 0978 26:45 entre las bondades del acuerdo se encuentra el impulso de la ley de la industria competencia de la Comunidad todavía sin desarrollar

Voz 1434 26:50 Adicae ha presentado esta mañana una campaña para llevar a los tribunales demandas colectivas por las cláusulas abusivas de las hipotecas un veinte por ciento son de aquí de Madrid Elena Jiménez esta asociación de defensa de consumidores entre los bancos dice que se podrían recuperar unos mil euros según sentencia del Supremo del año dos mil quince por haber asumido los hipotecados todos los gastos al comprar una vivienda por eso Adicae inició una campaña de

Voz 14 27:13 de reacción a la posición de unas banca que no quiere asumir que a los consumidores se les ha reconocido ya un derecho indiscutible de recuperar lo indebidamente pagado en sus gastos hipotecarios a través de una cláusula abusiva que hacía que el usuario tuviera que hacer frente de forma indiscriminada a toda clase de gasto registro notaría impuesto tasación etcétera etcétera

Voz 1434 27:33 es Fernando Herrero secretario general de esta asociación esperan que se sumen más afectados con hipoteca viva calculan que María hay unos novecientos mil mientras en la patronal bancaria prefieren guardar silencio gracias hoy comienza una nueva edición de Arco de nuevo con polémica por la obra del artista Santiago Sierra un Nino de más de cuatro metros de altura que representa el Rey Felipe VI y que tendrá que ser quemado por la persona que lo compre Raquel García buenas tardes

Voz 0861 27:55 buenas tardes decenas de curiosos abarrotan

Voz 1914 27:58 ahora la galería de la italiana ida Pisani que expone la obra polémica de esta edición el ninot del Rey Felipe VI casi cuatro metros y medio de figura hiperrealista que firman Santiago Sierra Eugenio Merino a la venta por doscientos mil euros y que ya tiene varias ofertas una obra polémica que este año ARCO no considera como tal el director saliente Carlos Urroz ha asegurado que se va a hacer nada y que tampoco han recibido ninguna queja pero arcos mucho más sobre todo en un momento de euforia para los compradores como nos contaba la histórica galerista con sede en Madrid Juan hay diez puro

Voz 25 28:30 Arco incita a comprar aunque entonces no tres ocasiones del año no compren porque la situación me parece que no es la de buena adiós pero llegan aquí es una alegría es un deseo de de de compra de incorporarse y la forma de incorporarse a la feria las mejores evidentemente los que exponemos y luego los que miran pues comprar

Voz 1914 28:53 hoy y mañana para profesionales el viernes Cristina Arco quedará abierta al público

hora catorce Los

Voz 1434 29:03 Iván Álvarez buenas tardes hola Cristina buenas tardes hoy

Voz 26 29:05 el foco de atención como diría Santiago Solari está en el Santiago Bernabéu es día de clásico vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona el partido comienza a las nueve de la noche desde las siete y veinte la previa en Carrusel en lo deportivo el Madrid busca volver a la final de Copa no lo hace desde dos mil catorce los blancos tienen una ligera ventaja tras el empate a uno de la ida en el Camp Nou quién ocupará el lateral izquierdo Marcelo refilón es la única duda en el once de Solari Isco se ha quedado fuera de la convocatoria no está entre los veinte convocados tampoco Vallejo Marcos Llorente Brahim ni Mariano y además una noticia en el Atlético de Madrid que hoy ha presentado el Pérez central de dieciocho años que firma por seis temporadas llega tras estar cedido en argentinos

Voz 1434 29:41 los gracias Iván terminamos diecinueve grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión sigue sin anunciar novedades mucho sol y temperaturas muy altas para los próximos días quizás la semana

Voz 5 29:52 que viene lleguen por fin a las sangre Halo

Voz 1 30:00 el

de una y media en Canarias

catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 ahora mismo en San Sebastián veintiocho grados centígrados cielo despejado con la playa de la Concha Figuerola quizá una de las cuatro mejores del mundo luciendo absolutamente soleada como si estuviéramos en pleno verán no cuando lo habitual en estas fechas son unos doce grados veintiséis en Bilbao frente a los catorce que corresponden a finales de febrero veinticuatro en Valencia y así un largo etcétera Lo peor es que prácticamente no hay viento y además no se esperan lluvias a corto plazo con la contaminación que amenaza ya a veintiséis capitales de nuestro país enseguida realizamos el pronóstico con Jordi Carbó en el Supremo continúan este momento la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 0542 30:55 no se había declarado la independencia o haberla revocado lo estoy preguntando si usted tenía conocimiento porque usted ha dicho que aplicaron en ciento cincuenta y cinco porque pensaron que se había declarado la independencia entonces yo me pregunto si usted tenía conocimiento de que esta declaración de independencia no solamente no se publicó por lo tanto no podía tener efectos jurídicos en los que además era érase voto porque estaba en el PSOE ámbulo sólo se votó

Voz 5 31:18 no sé si soy de la letrada dijo que era más de dos horas

Voz 1018 31:22 vas a todas las preguntas que le plantean las partes personadas en calidad de testigo después de decir en una de sus primeras intervenciones que los independentistas decidieron desafiar la legalidad y que sabían perfectamente lo que hacía

Voz 1919 31:33 yo tomaron la decisión de seguirá adelante como está claro que se que se produjo a sabiendas yo creo que era una estrategia absolutamente concertada cada uno hacía su papel ya a sabiendas de lo que que se había producido del veinte al veintiuno de septiembre de violencia podría volver a producirse continuaron adelante

Voz 5 31:52 hora catorce

Voz 1018 31:55 en fin todo hace pensar que esta dilatada comparecencia ha obligado al tribunal a retrasar las siguientes previstas para hoy la de Cristóbal Montoro que era ministro de Hacienda aquellas fechas también la de Mariano Rajoy en principio prevista para las cuatro de la tarde con lo cual quizá

Voz 5 32:08 qué tal vez se le complica poder ver

Voz 1018 32:11 el Madrid Barça que empezará a las nueve de la noche en el Bernabéu partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey Javier Herráez

Voz 24 32:17 hola qué tal muy buenas tardes con lleno hasta la bandera en el Bernabéu a las nueve una semifinal con olor a final uno uno en la ida en el Camp Nou el equipo que consiga hoy el billete estará el día veinticinco en la finalísima de la Copa del Rey veinticinco de mayo en

Voz 0978 32:31 Sevilla en el equipo blaugrana ningún tipo de

Voz 24 32:34 vedad ha viajado esta mañana con Messi a la cabeza Valverde al banquillo llene el Real Madrid no está Isco ya lo contábamos ayer en la Cadena SER no ella novedad en la convocatoria no está el malagueño si están los tres que a formar la tripleta de ataque Lucas Vázquez Benzema y la sensación del Madrid el brasileño Vinicio

Voz 0978 32:53 por supuesto lo viviremos aquí en directo en la Cadena SER es miércoles veintisiete

Voz 1018 32:56 de febrero a Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes

Voz 0978 32:58 en vamos Antonio con Merkel y Macron a propósito del Brexit si Alemania y Francia no están dispuestas a que se negocia el acuerdo del Beck sigue exigen al Reino Unido que si quiere más tiempo explique con claridad para que en España al Gobierno va a aprobar el viernes un real decreto ley para hacer frente a los posibles efectos de Pedro Sánchez

Voz 1722 33:15 un real decreto ley que será una suerte de real decreto ómnibus para poder hacer frente a todas las eventualidades de un Brexit desordenado

Voz 0047 33:23 segunda cumbre Donald Trump quien ha mantenido ya una primera reunión en Vietnan y luego las delegaciones de los dos países han cenado juntas el presidente de Estados Unidos

Voz 5 33:32 se ha estrechado la mano del líder norcoreano diciendo que espera que sea

Voz 0978 33:37 en un encuentro exitoso nuevo aviso a España la Comisión Europea advierte a nuestro país por la deuda pública y privada la temporalidad de los contratos y el nivel de desempleo Valdis Dombrovskis ex vicepresidente de la Comisión

Voz 4 33:48 llegamos a la conclusión de que España aún debe afrontar equilibrios macroeconómicos porque los grandes niveles de deuda externa e interna tanto pública como privada siguen constituyendo vulnerabilidades en un contexto de desempleo que todavía es mala atención

Voz 0047 34:02 destaca que en España hay fallos a la hora de determinar la edad de los menores no acompañados y centros saturados lo denuncia en un informe cuya coautora estará Collantes

Voz 1434 34:10 Strata en muchas ocasiones como una amenaza

Voz 1448 34:13 hay un problema de orden público a nivel de política no decía los responsables autonómicos que hay municipios que se han negado que se sigue negando abrir centros nuevos

Voz 0978 34:23 Don rechazó el resto de partidos rechazan a petición de Vox para tener acceso a los datos personales de quiénes han trabajado en Andalucía contra la violencia machista pero Vox insiste Rodrigo Alonso

Voz 27 34:32 por qué no pone la excusa de que minuta de que lo han puesto con nombre apellido y bueno no pasa nada reformular la pregunta queremos saber si está suficientemente preparado o no

Voz 0047 34:41 sale de la cárcel la Audiencia Nacional deja en libertad al ex presidente del Barcelona Sandro Rosell

Voz 1018 34:46 porque el libre

Voz 6 34:48 tus procesal eh que los demás a vigilancia en la sala además de que sepa la República que están en libertad por la causa

Voz 0047 34:55 Rosell deberá seguir acudiendo a todas las sesiones del juicio que investiga si blanqueó veinte millones de euros y se le ha retirado el pasaporte decenas de muertos

Voz 0978 35:02 prioridad a al menos veinte personas han fallecido tras una explosión en un tren que ha sufrido un accidente al entrar en la principal estación ferroviaria de El Cairo el ministro de Transportes del país acaba de dimitir

Voz 0047 35:12 nueva presidenta la soprano compositora y directora de orquesta Pilar Jurado es la nueva presidenta de la SGAE después de la moción de censura contra José Ángel Hevia Jurado

Voz 0978 35:20 llega a la presidencia con el apoyo principalmente de los músicos también este año inicio con polémica mañana se inaugura Arco con la presencia de un ninot de cuatro metros que representa el Rey Felipe vale doscientos mil euros y quién lo compré deberá quemar la figura antes de un año vida Pisani es la galerista

Voz 9 35:35 tengo un varias personas interesadas lanzarlo primero que venga aquí que quiere firmar el contrato yo se lo vendo que

de contra el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 14 35:50 José Antonio el telegrama es para José Yuste y Bastarreche señor juez de lo Contencioso administrativo

Voz 0861 35:55 número tres de Madrid el auto dictado en la

Voz 14 35:57 demanda que alega riesgos en la exhumación de los restos del Generalísimo Franco sepultados hace cuarenta y cuatro años en el Valle de los Caídos adopta medidas cautelarísimas que impiden cumplir el acuerdo el Congreso de los Diputados de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete sin más abstenciones que las del PP y de Esquerra Republicana

Voz 0978 36:16 tan

Voz 14 36:17 dicen el séptimo de los fundamentos de derecho que debajo de la Basílica hay partes huecas pero el Nino ahora que en los laboratorios de grabar metía mareas terrestres allí instalados pertenecen al Instituto de Ciencias atentos

Voz 1018 36:30 Miguel Ángel Aguilar que está muy presente de esos laboratorios como sabremos dentro de muy pocos días Alicia Molina en Orihuela técnica Isabel Quintana Carlos que la producción y desde Barcelona desde el Mobile una aportación tecnológica que permite una ayuda importante para la medicina el cinco G gracias al cual médicos de todo el mundo han podido participar a distancia en una intervención quirúrgica en el Hospital Clínic Jadria Tardi

Voz 15 36:52 había nervios José Antonio qué tal buenas tardes había nervios pero al final todo ha ido según lo previsto el doctor Antonio de Lacy jefe de cirugía gastrointestinal del Clínic ha dirigido una operación de Colón con el paciente a cinco kilómetros de distancia gracias a la tecnología cinco Ojea en in el formato para entendernos ha sido de conferencia nada de batas blancas sino traje y corbata ante un auditorio repleto de invitados el ambiente se ha ido relajando y cuando han visto que la cosa funcionaba ha habido tiempo incluso para algún chascarrillo con el equipo médico a la salida el doctor estaba satisfecho

Voz 5 37:29 la verdad que se ha visto claramente que no había retardo puedes dirigir perfectamente cuyo propósito

Voz 15 37:36 sinceramente creo que se iba a que en el futuro será un robot quién reciba a sus órdenes y coja finalmente el bisturí

Voz 1018 37:42 cómo estamos portada con el tiempo la previsión sin novedades Jordi Carbó

Voz 0978 37:46 las próximas horas tendremos algunos chubascos en Galicia incluso intensos pero poco persistentes un cambio de tiempo que para nada va a afectar al resto del país donde la anticiclón Se mantiene férreo por una marca de inversión térmica que dificulta la ventilación del aire pero también que se puedan formar nubes significativas así pues tarde soleada con temperaturas un poco más altas que ayer las más altas en el País Vasco y en la mitad este de Cataluña con máximas que se pueden aproximar a los veintiocho grados pero cuidado porque cuando llegue la noche de nuevo las temperaturas bajarán rápidamente

otras

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1552 39:58 esto es la edad

Voz 10 40:00 estado civil profesión cuarenta y siete años casada abogado consejero

Voz 1018 40:06 es el momento en que uno Almorox Senna el presidente del tribunal que juzga el proceso independentista de Cataluña empezaba a tomar testimonio a Soraya Sáez de Santamaría en calidad de testigo obligada por tanto a decir exclusivamente la verdad

Voz 1552 40:20 bueno he estado alguna vez es decir la verdad se por supuesto estupendo conteste por favor a las preguntas que le va a formular la acusación que la acusación popular que es quién les les

Voz 1018 40:34 ha propuesto moldes ni solo papel mirando de frente todo momento al abogado y dirigente político de vos Javier Ortega Smith que ya se ha estrenado en este juicio en el ejercicio de la acusación popular el momento más esperado de la mañana a la espera de lo que puede dar de sí la tarde con el ministro el ex ministro de Hacienda pero Mariano Rajoy Alberto Pozas Truman Supremo qué tal buenas tardes José Antonio buenas tardes eran esperaba que la ex vicepresidenta iba a aportar detalles inéditos sobre las entretelas de la llamada operación diálogo pues habrá sufrido una profunda decepción de chopo

Voz 0055 41:02 porque parece la operación diálogo existió con matices porque según ha dicho se reunió con el PSC conciudadanos correr PP con la sociedad civil y que las únicas reuniones que tuvo con Oriol Junqueras fueron como vicepresidenta y que cuando planteó algo relacionado con el referéndum ya lo dijo que no tenían nada de que hablar

Voz 1919 41:18 Nos íbamos a entender ni vamos a negociar ningún asunto relativo al referéndum después de esa reunión no hubo ninguna más quizá algún encuentro institucional pero en el que nunca llegamos a hablar de temas de agobiado

Voz 0055 41:31 ella reconoce por tanto lo que dicen varios acusados que no hubo diálogo pero porque no podía haberlo o al menos no dentro de la ley si querían celebrar el referéndum tenían que modificar la Constitución no reunirse con el Gobierno

Voz 1018 41:43 según datos sobre las circunstancias supuestamente delictivas del proceso independentista que son las que se están jugando precisamente en esta causa

Voz 0055 41:49 asegura que hubo violencia en Cataluña que precisamente por eso lo estado intervino enviando seis mil policías y aplicando ciento cincuenta y cinco aunque asegura también que lo supo a través de la televisión y del Ministerio del Interior sí ha sido muy explícita al asegurar que el Gobierno avisó a Carles Puigdemont que siguió la de la siguió adelante

Voz 1919 42:04 Ellos tomaron la decisión de seguir adelante como está claro que se que se produjo a sabiendas yo creo que era una estrategia absolutamente y concertada cada uno hacía su papel ya a sabiendas de lo que que se había producido el veinte al veintiuno de septiembre de violencia podría volver a producirse continuaron adelante

Voz 0055 42:23 acaba de terminar su declaración hace unos minutos José Antonio va a seguir a partir de las cuatro con Cristóbal Montoro y esto significa como decías que se va a retrasar pero creemos que podrá servir la declaración de Mariano Rajoy

Voz 1018 42:32 bueno antes de la vicepresidenta también declararon como testigos el portavoz de Esquerra en el Congreso Joan Tardà allí el ex presidente catalán Artur Mas y aportaron algo que pueda parecer determinante para este procedimiento

Voz 0055 42:41 Artur Mas ha avanzado en la línea seguida por el resto bueno por el resto no por los acusados que no pudieron hacer nada ante la falta de voluntad de diálogo del Gobierno de Rajoy y ha reconocido que en un momento dado el guber de Carles Puigdemont optó por la vía unilateral

Voz 32 42:54 todas las vías de acuerdo posible si alguna era posible también es verdad que el mandato era muy claro y que por tanto ante la imposibilidad de dialogar no se decidió

Voz 0055 43:05 parar máquinas eso también es verdad el primero en declarar ha sido Joan Tardá el parlamentario de Esquerra tanto él como los abogados de Vox han sido constantemente cortados por el presidente del tribunal puede intentar convertir el juicio en un debate político

Voz 1552 43:17 no puede usted hacer me veo obligado a interrumpir cada vez que lo intente porque no está autorizado a hacer valoraciones políticas pese a a su con acotados

Voz 0055 43:29 Joan Tardà que estuvo el veinte de septiembre en Barcelona que no vio ningún tipo de violencia frente a la Conselleria de

Voz 0978 43:33 había pues

Voz 1018 43:35 varias pozas esto lo que ha pasado esta mañana en el juicio a la espera de saber si finalmente Mariano Rajoy comparecerá o no esta tarde como en principio está previsto en el caso de que lo haga por supuesto podrán seguir en directo aquí a través de la Cadena SER esto en el Supremo en la Audiencia Nacional el tribunal que juzga al ex presidente del Barça Sandro Rosell por el supuesto blanqueo de veinte millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol ha decidido dejarle en libertad después de casi dos años de prisión provisional ayer ese juicio Rosell se presentó como una especie de víctima por su pasado al frente del club blaugrana

Voz 15 44:05 como en ese momento y avidez incluyo presentarme

Voz 34 44:07 las elecciones del Barça una persona eh muy sabia de Barcelona me dijo Sandro cuida quedará que te presentas ya presidente del Barça irán a partir

Voz 1018 44:16 bueno pues los hechos son testarudo y una vez que la prisión preventiva carece de sentido los jueces han decidido dejarle en libertad

Voz 0978 44:22 poco hasta buenas tardes la sala que preside