Hora 14 (28/02/2019)

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes y Pedro Sánchez hubiera decidido adelantar las elecciones generales a este mes de febrero su partido ganaría atendería garantizado si el XXXIII Port ciento de los votos más que la suma de PP y Ciudadanos es el dato fundamental del barómetro del CIS el Centro de Investigaciones Sociológicas realizado antes de que el presidente del Gobierno anunciara la convocatoria electoral para el veintiocho de abril el trabajo apunta también a una recuperación del PP a costa de Ciudadanos Ibooks Mariela Rubio

Voz 1450 00:49 si el PSOE obtendría ese treinta y tres coma tres por ciento de los apoyos tres puntos y medio más que en enero y el doble que el PP aunque los de Casado suben dos puntos y pasan del cuarto al segundo puesto con el dieciséis coma siete por ciento ciudadanos pierde la segunda posición y se queda en tercer lugar con el quince coma tres por ciento dos puntos y medio menos que en enero cae también casi un punto Unidos Podemos y sus confluencias que retroceden hasta la cuarta posición con un catorce coma cinco Vox seguiría quinto pero pierde seis décimas la encuesta se realizó entre el uno de febrero terminó por tanto el día del acto de Colón pero no recogen y el no del Congreso a los presupuestos ni la convocatoria de elecciones

Voz 1018 01:24 hablaremos a partir de las doce y media con José Félix Tezanos el presidente del CIS muy cuestionado por todos los partidos salvo el PSOE de hecho Pablo Casado ni siquiera esperó a conocer estos datos escuchamos al líder del PP ha socialista Rafael Simancas a Irene Montero Podemos ya José Manuel Villegas de Ciudadanos

Voz 0325 01:38 eh aunque no haya salido el FIS ya lo puedo valorar eh yo creo

Voz 5 01:41 que bueno pues El Cid será lo que quiera Ferraz lo que desde la dirección de campaña de Pedro Sánchez quieran

Voz 6 01:47 prudencia satisfacción gratitud confianza llamada a la movilización de el voto progresista en torno al partido

Voz 7 01:55 el socialista cada vez se parecen más a los oros copos es evidente que el escenario está completamente abierto

Voz 1089 02:00 no sé de nadie sobre todo estaba claro que en cuanto se convocaran elecciones señor Tezanos iba a salir en ayuda de el señor Sánchez iba a devolverle el sueldo que le está pagando en forma de encuesta favorable por lo tanto yo creo que no ha sorprendido a nadie y todos sabíamos que iba a pasar

Voz 1018 02:17 termina una legislatura muy movida complicada quién nos iba a decir que Ana Pastor si iba a emocionar al despedir el último pleno del Congreso

Voz 0140 02:24 pensando en aquellos días en aquel trabajo de todos con lo mejor que cada uno podía dar Se puede pensar sin temor a equivocarnos a equivocarme que valió la pena valió la pena por ustedes por España y por los españoles muchísimas gracias

Voz 1018 02:49 en el juicio del Supremo lehendakari Urkullu ha declarado que intentó ejercer sus buenos oficios a petición exclusivamente de Carles Puigdemont Ike mantuvo a Rajoy informado en todo momento comenzó el diecinueve de junio del año dos mil diecisiete con un encuentro que mantuve con el president Puigdemont en el Palau de la Generalitat no fueron los dos partes quienes lo solicitara aun cuando por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento de escucha de atención y de respuesta en algunos casos también ha testificado la alcaldesa de Barcelona Ada Colau niega que en la movilización del veinte de septiembre frente a la Consejería de Economía se produjera en acciones de especial

Voz 0008 03:29 movilizaciones en Barcelona se producen cada semana es muy normal que hayan movilizaciones e incluso espontáneas forma parte de la normalidad democrática de la ciudad la movilización en sí como fue el día veinte de septiembre que fue una movilización pacífica masiva pero pacífica eso entra en la normalidad democrática

Voz 3 03:53 hasta el momento en que el líder de

Voz 1018 03:57 además norte aquí yo no una anuncia el fracaso de su reunión con Donald trama en la que todo estaba preparado para que firmasen un acuerdo que en teoría llega a poner fin al embargo económico a cambio de que el régimen comunista garantizase el desmantelamiento esto total de su programa nuclear algo que al parecer según Donald Trump no estaba tan claro

Voz 3 04:16 básicamente

Voz 0116 04:17 querían que se levantaran las sanciones por completo y nosotros no podemos hacer eso estaban dispuestos a desnuclearización sólo algunas partes del país pero no podemos levantar todas las sanciones sólo por ese compromiso continuaremos trabajando ya veremos pero teníamos que retirarnos al comprobar esa posición teníamos que marcharnos

Voz 1018 04:37 Arco la feria de arte contemporáneo inaugurada ya formalmente por los Reyes con esa polémica incluida entre los asistentes sobre si el ninot que representa a dos a Don Felipe para ser quemado es o no es arte

Voz 8 04:48 estamos donde se ha quedado son vamos algo tiene que te pille te porque creen que la contemporaneidad también vaya con el respeto porque no Estonia con el respeto porque se está quemando la imagen del Rey así va unida perdón

Voz 3 05:00 toca porque está en el derecho a hacer esto punto ya está

Voz 9 05:03 no le parece bien su nombre porque elegido no

Voz 3 05:05 en el derecho está pero es una vergüenza una vergüenza

Voz 1018 05:08 no

Voz 0202 05:08 tocar aquí además más de la mitad de las terapias analizadas por los ministerios de Sanidad eficiencia no han pasado el primero de los filtros porque setenta y tres de las ciento treinta de estudio ni siquiera han intentado demostrar su eficacia

Voz 0325 05:20 treinta mil personas dependientes murieron durante el año dos mil dieciocho sin haber recibido la ayuda a la que tienen derecho supone ochenta fallecidos al día ahora mismo hay doscientos cincuenta mil personas en lista de espera son datos del observatorio de la depende

Voz 0202 05:31 de la Asociación de extrema derecha Hazte Oír vuelve a circular esta vez contra la igualdad bajo una imagen de Hitler y el lema esto fémina CIS pide la abolición de la ley contra la violencia de género entre otra

Voz 0325 05:41 archivada de manera definitiva la querella presentada por Cristina Cifuentes contra Francisco Granados por decir que la ex presidenta madrileña tenía una relación sentimental con Ignacio González por eso conocía la existencia de la caja B en el PP

Voz 1018 05:52 dos y casi seis minutos

Voz 3 05:58 hora catorce Madrid Cristina Machado buena Haarde ya hay fecha

Voz 1434 06:03 las multas por acceder a Madrid central sin autorización comenzarán dentro de dos

Voz 3 06:08 las sanciones comenzarán el día quince de marzo como os dijimos íbamos a acoplar los dos plazos el fin de la llegada del

Voz 10 06:18 las notificaciones sin sanción y el comienzo de las sanciones

Voz 3 06:21 para regular en la entrada y la salida en en Madrid central

Voz 1434 06:25 según los cálculos del Ayuntamiento desde que el treinta de noviembre comenzó a funcionar en pruebas hasta ahora catorce mil personas han entrado sin autorización en Madrid central de hecho son los primeros días de tráfico más fluido los atascos en la Gran Vía han vuelto a ser habituales

Voz 1018 06:39 sobre todo en hora punta aun así dice el auto

Voz 1434 06:42 también toques ha reducido el tráfico privado aun que en cualquier caso no lo suficiente como para conseguir que bajen los niveles de contaminación seguimos hoy en escenario uno seguiremos mañana también en ese mismo escenario además hoy la plataforma contraria Madrid central ha presentado otro informe en el que asegura que más del ochenta por ciento de los empresarios de la zona ha sufrido per

Voz 11 07:02 de esta importante el impacto de Madrid central sobre dónde consumen su ocio donde realizar sus compras los ciudadanos de Madrid Ikeda meramente la percepción que tienen las pymes los autónomos y los trabajadores es que los madrileños que están dejando de venir al centro

Voz 1434 07:19 la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid no se plantea relevar a Clara Serra como portavoz en la Asamblea a pesar de que va a ser la número dos de la candidatura de Íñigo Errejón por más madre

Voz 12 07:30 significa que soy la portavoz de este grupo parlamentario hasta que acabe la legislatura y después iremos a una campaña en la que no no sabemos si habrá acuerdo quizás vamos en una única candidatura esto todavía no se sabe pero si no es así pues estaré pues con Íñigo Errejón como número dos

Voz 1434 07:46 Serra se quedan los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid van a ser expulsados en cuanto sea oficial su candidatura por la plataforma de Carmena hice lo hemos adelantado hoy en la ser otro revés judicial para Cristina Cifuentes la Audiencia Provincial archivado definitivamente la querella que interpuso la ex presidenta madrileña contra Francisco grado Granados que en sede judicial dijo que Cifuentes conocía la caja b del PP porque había mantenido una relación sentimental con Ignacio González de Cifuentes pero del caso Máster vamos a hablar esta tarde aquí en La Ser en La Ventana de Madrid lo vamos a hacer con el rector de la Universidad Rey Juan Carlos con Javier Ramos y ahora más cosas en titulares con son Palomino y horas a Madrid a la cola en gasto público por alumno de la escuela pública al tiempo que aumenta la inversión en la privada y concertada según los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación Ésta es la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante en un ranking

Voz 0159 08:39 era el País Vasco del Ayuntamiento de Madrid ha cerrado el ejercicio con un superávit de mil setenta y dos millones de euros si ha reducido la deuda en setecientos veinte millones es el dato definitivo de la liquidación del Presupuesto General de dos mil dieciocho aprobado hoy por la junta de Gobierno municipal un aparatoso incendio afecta a una nave del polígono Europol es de Las Rozas aislado

Voz 1434 08:56 dos dotaciones de bomberos intentando apagar las llamas que afectan a las tres plantas del edificio los trabajadores han tenido que ser evacuados aunque no hay heridos

Voz 0159 09:03 llega al teatro Fernán Gómez Bailar en la oscuridad del director Fernando Soto adapta a la escena teatral esta historia cinematográfica que trata asuntos como el capitalismo la inmigración a través de la historia de una mujer que llega a Estados Unidos buscando una cura para su hijo

Voz 1434 09:16 quién deportes el Real Madrid eliminado de la Copa del Rey tras su derrota anoche contra el Barça los blancos piensan ya en la Liga y su nueva cita ante el Barcelona con el clásico del sábado otra vez en el Bernabéu todo el deporte madrileño en fin de semana como ya es habitual lo encontrarán en sí ser más en el ciento cuatro punto tres de la FM en la app de la Cadena SER a partir de las nueve de la noche de mañana con el Rayo Girona de la Liga de fútbol y el clásico de baloncesto entre el Barça y el Real Madrid vamos ahora con el Estado el tráfico en las carreteras Alfonso Martínez DGT buenas tardes

Voz 13 09:47 buenas tardes a esta hora les vamos a pedir tengan precaución en las entradas a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras en la IV a su paso por Aranjuez en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada en esta misma vía hay circulación lenta en este caso de salida de la capital a la altura de Valdemoro y también complicaciones en la A seis en Majadahonda en dirección a La Coruña densidad circulatoria además en la M cuarenta en Coslada hacia la A3 en Villaverde en sentido A

Voz 1434 10:17 vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez hola hola

Voz 1512 10:21 buenas tardes una situación más complicada con tráfico más lento en el centro en el paseo de Recoletos en sentido Cibeles en la zona de Alcalá Gran Vía ir descaro destacamos también los movimientos cercanos a Doctor Esquerdo por la calle prolongación de O'Donnell en la M30 de aumento se circula bien sin problemas pero recordamos que es muy conveniente en estos días de contaminación alta utilizar el transporte público

Voz 1434 10:45 dieciocho grados ahora mismo en el centro de Madrid sin novedad en el tiempo hasta el martes de la semana que viene cuando según la previsión empezarán a bajar las temperaturas y pueden regresar las lluvias Jordi Carbó

Voz 0978 10:57 esta tarde veremos más nubes que en las últimas jornadas pero no llega ningún cambio de tiempo importante igualmente seguir haciendo sol durante muchos momentos y ambientes

Voz 1512 11:05 abrir máximas alrededor de los veinte

Voz 0978 11:08 a dos y a partir de mañana hasta el

Voz 1512 11:10 el domingo como mucho el lunes las Tempel

Voz 0978 11:13 duras volverán a subir máximas que superarán con más facilidad los veinte grados frío de noche ya el empezar las mañanas y la mayor parte del tiempo va a hacer sol a la espera de la lluvia que todo apunta llegará a partir del martes

Voz 1434 11:25 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas y la producción de Sonia Palomino yo soy Carolina yo soy la Macarena yo soy la mala mujer

Voz 1322 11:37 este sábado In A Vivir Madrid somos todas las mujeres

Voz 3 11:40 yo soy todas ellas y hoy vamos a ser la mujer que nos de la gana

Voz 1322 11:43 porque vamos a hablar de feminismo de los motivos para seguir celebrando el ocho de marzo contaremos con la periodista Rosa María Calaf Icon la actriz y poeta Alejandra Martínez entre otras además nos acompañará la música en directo de Miriam Rodríguez este sábado a las doce las mujeres mujer Santa ocho de marzo en A Vivir Madrid con Puri Beltrán

Voz 1434 12:13 el quince de marzo es la fecha elegida por el Ayuntamiento de la capital para empezar a multar a los conductores que entren en Madrid central sin autorización hace justo un año Ana decía el gobierno municipal que todavía no estaban evaluando que querían esperar a que llegaran todas las notificaciones sin sanción económica que han estado enviando a los infractores pero aunque me han llegado todas ya hay fecha lo dicho

Voz 1018 12:34 ese quince de marzo y añade el Ayuntamiento

Voz 1434 12:37 Tráfico se ha reducido incluso si multas y a pesar de que los atascos en Gran Vía primera hora vuelven a ser habituales Carolina Gómez buenas tardes buenas tardes

Voz 0393 12:45 las sanciones por acceder a Madrid central sin autorización no sin ser residente van a comenzar como dices el quince de marzo no querían empezar a multar sin que hubieran llegado todas las notificaciones por eso dicen Se ha solapado el final del periodo informativo y el comienzo de las sanciones el Ayuntamiento apartado hoy además los primeros datos oficiales de los efectos de Madrid central desde noviembre eso el transporte público ha aumentado más de un tres por ciento de los días laborables y un seis por ciento de los efectivos Paralelamente se ha reducido el tráfico privado sobre todo en la Gran Vía casi un veintiséis por ciento dicen descontando la huelga de taxis también se ha reducido el tráfico en calles interiores como la calle San Bernardo en la calle Toledo y en el perímetro de Madrid central Rita Maestre también ha incidido en los efectos positivos en cuanto a la contaminación ha dicho que dos mil dieciocho ha sido el mejor año para la contaminación y que la estación de medición en la plaza del Carmen aquí en el distrito Centro es la que mejor evolución presenta desde la entrada en vigor del proyecto

Voz 1434 13:39 hoy precisamente la Plataforma de Afectados por Madrid central ha dado nuevos datos ha denunciado que más del ochenta por ciento de las empresas que operan dentro de la zona ha sufrido pérdidas con una caída de la facturación del trece por ciento si se compara con los mismos meses del año pasado es la conclusión de un estudio una encuesta que han realizado entre mil trescientas pymes Elena Jiménez lo primero se quejan de que ese estudio económico lo hagan ellos sino el Ayuntamiento los datos que han presentado hoy son de enero y febrero con preguntas como si Madrid central afectado negativamente a su negocio un ochenta y cuatro por ciento dice que mucho o bastante os y creen que les afectarán las multas casi un noventa por ciento dice que si Vicente Pizcueta es uno de los portavoces de esta plataforma

Voz 0892 14:20 pensemos que nueve de cada diez empresas ven con temor la entrada en vigor de las multas por el efecto disuasorio que está teniendo el mensaje de que Madrid central no es accesible al público

Voz 1434 14:33 por sectores cuentan que son los agentes comerciales los más perjudicados y después la hostelería e insisten en que peligra a futuro el empleo y en ese temor han estado acompañados por sindicalistas de UGT presentes hoy en la rueda de prensa ahí es que lamentan que el Ayuntamiento sólo esté mirando dicen hacia un lado Juan José hablar Doni es otro de los portavoz

Voz 1018 14:51 estamos muy muy decepcionados

Voz 14 14:53 esto lo que está mostrando es que el Ayuntamiento de Madrid sólo está viendo la cara ambiental del problema de Madrid central ir no tiene esa capacidad resolutiva porque nosotros lo que queremos es que en Madrid central se debe construir desde el consenso

Voz 1434 15:09 aunque están satisfechos con haber conseguido veinte permisos mensuales para los comercios y pases indefinidos para los trabajadores nocturnos insisten en que falta hacerles el trabajo más cómodo a hostales hoteles comerciales locales de ocio y creen que para eso la única interlocutora es la alcaldesa Carme eran buenos datos negativos que el Ayuntamiento niega con el argumento de que sólo se defiende sus propios estudios porque son los únicos que tienen datos objetivos lo ha dicho la portavoz Rita Maestre

Voz 1821 15:33 sigo manteniendo seguimos manteniendo que son preferible es los datos objetivos que las encuestas digamos de valoración de alguna forma pierden credibilidad los que llevan desde hace tres años y medio casi cuatro pronosticando una cosa que luego no no se ha producido no es una decisión una posición que es legítima pero que nosotros no compartimos porque creo que no responde de ninguna manera ni a sentir general de la ciudad ni a los hechos concretos ya los datos objetivos que que hemos podido manejar

Voz 1434 16:00 Maestre también ha admitido esta mañana que la instalación de los semáforos en el tramo de la A cinco que pasa por la capital y que se han estrenado esta misma semana han provocado más atascos aunque dice que es una cuestión puntual

Voz 1821 16:12 PSC frente a quién había ha pronosticado un apocalipsis del tráfico en este caso como en otros anteriores como en el caso de Madrid central lo cierto es que las Seat no lo demuestra Un ligero aumento temporal de la densidad del tráfico en este tramo no sólo es comprensible sino que era esperado sin embargo todas las oye acciones que hemos hecho desde los servicios técnicos y por tanto de Gobierno de del Ayuntamiento de Madrid lo que pronostican es que va ir reduciéndose como ha sucedido en anteriores su casa

Voz 1434 16:47 sí sobre el anuncio del candidato del Partido Popular de que cubrirá con un falso túnel esta entrada a Madrid por la A cinco Si es que es alcalde dice el delegado de Hacienda que eso es simplemente imposible vamos a escuchar a José Luis Martínez Almeida Jorge García Castaño

Voz 15 17:01 nosotros tenemos la credibilidad de haber hecho esto en la M30 poder hacerlo ahora en el paseo de Extremadura porque es la mejor solución tanto desde el punto de vista de movilidad hay circulación con plataformas reservadas también para el transporte público como en segundo lugar para los propios vecinos y la sostenibilidad medio ambiental de la zona

Voz 1719 17:18 el Partido Popular quiere gastar mucho más reducir ingresos por doscientos cincuenta millones en no recortar no yo creo que es una ocurrencia y que en todo caso lo que tiene que plantear es qué reformas legislativas va a proponer el Partido Popular sí para poder hacer algo semejante a eso no

Voz 1434 17:34 adiós soy camarero imposible dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 16 17:39 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:41 la dirección de Podemos trata de contener la sangría interna como puede como les adelantamos ayer en la SER Íñigo Errejón se lleva de número dos para su candidatura por más Madrid aclara Serra la actual portavoz de Podemos en la Asamblea pero la dirección de la formación en la Comunidad no piensa tomar ninguna medida ni la va a expulsar del partido como tampoco ha hecho con Errejón ni siquiera la va a relevar en su cargo de portavoz diferente vara de medir con respecto al Ayuntamiento en ese caso sí que ha anunciado que expulsará de Podemos a los concejales que se vayan con Carmena Rita Maestre por ejemplo en cuanto la candidatura por más Madrid se haga oficial Javier Bañuelos buenas

Voz 0861 18:17 tardes qué tal buenas tardes sí un doble rasero que algunos juristas no entienden hay que recordar que el argumento estatutario aplicó Podemos para expedientar a los seis concejales díscolos es que se presentaban a las primarias de un partido más Madrid que competía con Podemos pero a día de hoy en la capital ese escenario no es tal porque de momento la decisión de Podemos sigue siendo la de no sentar una lista al Ayuntamiento de Madrid por tanto no habría hecho que y por tanto el motivo para expulsar de Podemos a Rita Maestre y al resto de concejales de Carmena no se sostiene ese Ribéry rivalidad en cambio sí se va a dar en la comunidad donde podemos y quiere presentar su propia lista pero en este caso como decías nuevo expedientar ni a Errejón ni a los diputados el juristas que se sumarían además Madrid Cobo por ejemplo José Manuel López Mónica García o Eduardo Horrillo en Podemos guardan silencio sobre este asunto también sobre la designación de Clara Serra como número dos desde la gestora de la formación morada en Madrid sólo nos confirman que no buena apartarla como portavoz parlamentaria la propia Serra confirma que seguirá asumiendo esa función y apela a la unidad interna para lo que resta de legislatura lo que sí que

Voz 12 19:22 qué les puedo decir es que salimos de una reunión del grupo parlamentario en donde hay consenso acuerdo por parte de todos nosotros de que vamos a trabajar codo con codo todos juntos llevando a término todas las iniciativas que tenemos de aquí hasta el último pleno y haremos pues pues cumpliremos con nuestros compromisos como hemos hecho siempre hasta el último día

Voz 0861 19:42 esta noche la cúpula de más Madrid comenzará uno a uno a llamar a los interesados para comunicarles en qué puesto irán en esas listas unas listas que oficialmente se publicarán mañana por la mañana

Voz 1434 19:52 por cierto Javier que en el reglamento de esas participa tareas como las llamó Carmena que tiene que hacer todavía más Madrid para conformar las listas hay un elemento muy

Voz 0861 19:59 curioso es el factor equipo sí lo hemos encontrado en un punto recóndito del farragoso reglamento de primarias de Madrid en el apartado de mecanismo de votación Saura del factor equipo ese factor significa que si se altera la lista original que proponen los candidatos esa lista de equipo de gobierno será penalizada como pues ese voto que reciban valdrá cinco veces menos que los demás con ese sistema tanto Carmena como aseguran que el orden que ellos propongan esté practicamente blindado y que no haya una alteración en el orden de esa lista de veinticinco personas aunque otras fuentes de más Madrid pero dice que con ese sistema se busca realmente incentivar la cooperación interna y que no haya miembros de la lista que hagan una carrera por su cuenta para escalar puestos

Voz 10 20:47 si sale cara

Voz 1434 23:36 la Comunidad de Madrid es la región española que menos dinero invierte por cada alumno de la educación pública son los últimos datos oficiales que ha ofrecido el Ministerio de Educación que se refieren al año dos mil dieciséis desde dos mil nueve el gasto no ha hecho más que bajar aquí en Madrid son algo menos de cuatro mil seiscientos euros por alumno al año la mitad de lo que invierte la comunidad que más dinero da para cada alumno Euskadi Laura Gutiérrez

Voz 1275 23:59 en dos mil dieciséis Madrid gastó una media de cuatro mil quinientos noventa y tres euros por cada alumno matriculado en la escuela pública en enseñanzas no universitarias

Voz 12 24:08 la que menos invierte de toda España en el ranking

Voz 1275 24:11 según los últimos datos oficiales del Ministerio lidera País Vasco que invierte más de nueve mil euros por alumno justo el doble que la Comunidad de Madrid a la cabeza se sitúan otras regiones como Navarra Cantabria o Asturias en el furgón de cola por delante de Madrid encontramos a Andalucía o Castilla La Mancha el caso es que Madrid no ha salido de ese último puesto en los últimos diez años ya ocupaba la última posición en dos mil nueve a pesar de que ese año encontramos el dato más alto

Voz 1434 24:36 lo de gasto público por alumno en la comunidad casi

Voz 1275 24:38 de seis mil euros a partir de entonces es inversión ha venido recortando se tocó fondo en dos mil catorce con un gasto de apenas cuatro mil quinientos euros por él

Voz 1434 24:46 durante y empezó a recuperarse en dos mil quince

Voz 1275 24:49 sin embargo se ha estancado en el quince y el dieciséis el gasto fue él mismo a pesar de estar en ese furgón de cola en gasto público Madrid si se encuentra a la cabeza de las autonomías que más dinero destinan a conciertos y subvenciones a la enseñanza privada en dos mil dieciséis dedicó un veinte por ciento del presupuesto total de educación a financiar a los alumnos de la privada casi lo mismo que el País Vasco que destinó un veinticinco por ciento

Voz 1434 25:13 es un dato al que ha reaccionado toda la oposición vamos a escuchar a Juan José Moreno del PSOE a Beatriz Galiana de Podemos a Mayte de la Iglesia de Ciudadanos

Voz 24 25:21 mientras el resto de España está recuperando servicios públicos cercanos a los de antes de la crisis incluso mejores Madrid lo hace un ritmo mucho más lento este es el legado de esta legislatura en educación

Voz 25 25:34 Madrid invierte menos las familias gastan más es la sello de identidad de la Comunidad de Madrid eso de los grandes motivos por los cuales la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación de calidad para todos los todas las niñas de Madrid está en peligro

Voz 26 25:50 también tenemos que señalar que la inversión en educación y los presupuestos en Educación han ido ascendiendo paulatinamente hasta llegar a unos presupuestos educativos mucho mucho mejor que los de eh legislaturas anteriores y sí

Voz 1434 26:04 por educación todavía buenas noticias para el barrio de rejas capital por fin esta mañana las grúas han entrado en el solar donde se va a construir el futuro Instituto de esta zona un centro que las familias llevan años reclamando que si todo marcha bien estará listo en poco menos de un año

Voz 27 26:20 bueno pues por fin parece que es que entra las máquinas construyen el Instituto años de lucha no muchas familias con niños y niñas y trabajando juntos para que se haga realidad este sueño de este barrio de rejas que tenía una necesidad por fin parece que vaya

Voz 12 26:36 es una inmensa alegría para los padres y para los niños por supuesto claro que estamos los padres muy contentos por fin es un sueño irrealizable

Voz 3 26:43 sí entré

Voz 1434 26:47 no Nos y ayuntamientos se han unido hoy aquí en la antena de la SER en Hoy por Hoy Madrid para hablar de las obras del derribo del Vicente Calderón que ya están en marcha de momento sintonía entre las dos partes el gobierno municipal entre otras cosas se ha comprometido a instalar medidores de sonido y de suciedad para evitarles problemas Aurora Santos

Voz 0159 27:06 la unión que han mantenido con los representantes del AMPA del instituto Gran Capitán y con los vecinos de la zona aunque de momento no han no han notado impacto por la obra los vecinos temen que ocurrirá cuando se empiece a tirar el estadio

Voz 12 27:17 fuera desde el Ayuntamiento el delegado de Desarrollo

Voz 0159 27:19 no sostenible José Manuel Calvo ha recordado en Hoy por Hoy Madrid que esta es una obra necesaria hay que tratarán de crear las menores molestias

Voz 0497 27:26 el estadio hay que derribarlo hay que derribarlo con las menores afecciones posibles fijaos y lo hemos sí lo hemos hecho así que como bien decía Maite los vecinos de momento no lo están notando y no lo van a notar hasta que no llegue a la fase final de esa primera demolición que es cuando se derriba el muro exterior

Voz 0159 27:41 los vecinos han recordado que esta no será la única obra que les preocupa en la zona porque también está la reunificación del terreno de la cervecera Mahou aún Maite Gómez representante de los vecinos

Voz 28 27:53 y ahí se van a construir mil cuatrocientas viviendas eso va implicar a otros dos centros escolares y en total ya te digo que se calculan tres mil trescientos alumnos más todo el personal asociado a esos centros

Voz 0159 28:10 calvo ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que en este caso las afecciones serán menores porque ya no hay terreno que tirar

Voz 18 28:20 cómo te sientes cuando tienes que llevar tu coche al taller sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en Cautivo punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas a para tu comodidad recogemos tu coche devolvemos cuando esté listo a Ingo punto com tú mecánico de confianza

Voz 1322 28:42 los Nogales once residencias y tres centros de día en Madrid llame al noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno y ayudaremos a encontrar su residencia más próxima servicios especializados en rehabilitaciones estancias temporales cuidados paliativos noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno Los Nogales cuidamos del mayor cuidamos de la familia

Voz 16 29:04 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 29:07 vamos con los deportes Sue Caballero buenas tardes

Voz 29 29:10 qué tal buenas tardes el Real Madrid perdió anoche ante el Barcelona por cero tres en el Bernabéu y queda eliminado de la Copa del Rey escuchamos al técnico Santiago Solari tras la derrota

Voz 30 29:18 tuvimos la posibilidad incluso continuamos perdiendo cero uno de ponernos en el partido porque nunca le perdimos la cara al partido y siempre seguimos conservando nuestras opciones pero Països fueron muy muy contundentes el primer tiro al arco fue gol el segundo tiro largo fue el tercer gol el segundo gol creo que es la empujar Rafa en propia puerta y nosotros no hemos marcado en otras ocasiones y el fútbol también a veces que es mucho más que eso pero hay veces que se reduce a eso

Voz 1434 29:39 el sábado de nuevo clásico en el mismo escenario esta vez

Voz 12 29:42 a a las nueve menos cuarto gracias

Voz 1434 29:44 otros nos marchamos les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte vamos a hablar con el rector de la Universidad Rey Juan Carlos con Javier Ramos del caso master de la situación de Cristina Cifuentes hasta luego

Voz 2 30:01 en dos y media de la tarde una media encarar

Voz 4 30:11 no se custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 hablaremos ha seguido en directo con José Félix Tezanos el presidente del CIS objeto de nuevo de las críticas de todos los partidos salvo el PSOE por los datos de su último barómetro correspondiente a este mes de febrero sitúa al PSOE como primera fuerza y además a Balza con el treinta y tres por ciento de los votos más que la suma de PP y Ciudadanos y lo más importante quizá la posibilidad de gobernar con Podemos el líder del PP Pablo Casado ni siquiera esperó a conocer estas cifras para decir que no se las cree algo parecido apuntan desde Podemos y Ciudadanos sólo el socialista Rafael Simancas aprovecha para hacer un llamamiento a la movilización

Voz 5 30:53 eh aunque no haya salido el fin ya lo puedo valorar eh yo creo que bueno pues El Cid será lo que quiera Ferraz lo que desde la dirección de campaña de Pedro Sánchez quieran

Voz 6 31:02 prudencia satisfacción gratitud confianza llamada a la movilización de el voto progresista en torno al partido

Voz 7 31:10 soluciones cada vez se parecen más a los oros copos es evidente que el escenario está completamente abierto

Voz 1089 31:15 no sé de nadie sobre todo estaba claro que en cuanto se convocaran elecciones señor Tezanos iba a salir en ayuda de sueño

Voz 1512 31:22 Sánchez iba a devolverle

Voz 1089 31:25 el sueldo que él está pagando en forma de encuesta favorable por lo tanto yo creo que ha sorprendido a nadie y todos sabíamos que iba a pasar

Voz 1018 31:32 quizá el desarrollo del juicio del proceso nueva todavía el tablero político antes de la hora de la verdad de las urnas esta mañana el lehendakari Urkullu ha reconocido ante el tribunal ha pedido que a petición de Puigdemont intentó tender puentes de diálogo con Mariano Rajoy entonces presidente del Gobierno comenzó el diecinueve de junio del año dos mil diecisiete con un encuentro que mantuve con el president Puigdemont en el Palau de la Generalitat no fueron los dos partes quienes lo solicitaran aun cuando por parte del Gobierno español y en la persona del presidente hubiera una actitud de deseo de mantenerle informado en todo momento de escucha de atención y de respuesta en algunos casos este jueves veintiocho de febrero Antonio Martín Carlos Caro buenas tardes buenas tardes hemos podido escuchar al líder de Corea del Norte Kim Hyo núm de conocer el fracaso de su negociación con militar con el presidente de Estados Unidos Antoni sí

Voz 1512 32:29 también Donald Trump ha explicado después Gas roto antes de tiempo la ronda de negociaciones en Vietnam porque el líder norcoreano

Voz 1018 32:34 puesto como condición que se levanten todas las sanciones a sopas

Voz 3 32:37 es muy

Voz 0116 32:40 básicamente querían que se levantaran las sanciones por completo y nosotros no podemos hacer eso quiero hacerlo bien es mejor hacer las cosas bien que hacerlo rápido dispuesta a seguir arena

Voz 0325 32:50 extra de Economía reconoce en la SER que si Pedro Sánchez repite como presidente ya están su disposición pero prefiere no ir en una lista electoral

Voz 0818 32:56 que estoy totalmente a disposición y comprometida con él y comprometida con España por supuesto ahí y habrá que ver dónde tengo yo mayor valor añadido no estoy segura de que yendo en una lista pues sea donde yo puedo hacer una contribución más más gran respaldo ciudadano

Voz 1512 33:12 el ex ministro Celestino Corbacho ir en la lista de Manuel Valls para Barcelona al ex presidente balear José Ramón Bauzá asesor al partido y quieren sumar a la también ex ministra del PSOE María Antonia Trujillo Albert Rivera

Voz 3 33:22 el Partido Conservador cada vez más conservador se eleva a los liberales al Partido Socialista que se pacta con los separatistas elevan constitucionalistas

Voz 1512 33:31 otro autobús la plataforma ultraconservadora

Voz 0325 33:33 Hazte Oír ha puesto a circular otro autobús a pocos días de la reivindicación feminista del ocho de marzo ahora usan el insulto fémina nazis con una imagen

Voz 1512 33:40 la gran pacto del presidente de Andalucía confía en que también Vox sume a un pacto contra la violencia machista en esa comunidad Juan Manuel Moreno en Hoy por hoy

Voz 31 33:48 tanto unos como otros están todo el día en metiendo el dedo en el ojo buscando elementos de confrontación y no elementos de Unión Europea aspiro a que haya un gran pacto contra la violencia de género en Andalucía un pacto en el que podamos caber todo otro revés

Voz 0325 34:03 dado la SER la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella que presentó contra Francisco Granados después de que éste declarará que la ex presidenta madrileña conocía la caja b del PP porque mantenía una relación sentimental con Ignacio

Voz 1512 34:13 sale sin recibir ayuda del pasado año murieron más de treinta mil dependientes en nuestro país sin llegar a cobrar la ayuda a la que tenían derecho son datos del último Dictamen del Observatorio de la depende

Voz 32 34:22 decía que en España cada día fallezca en ochenta personas dependientes sin recibir la prestación que tienen derecho emotivo motivo suficiente para hacer un decreto por urgencia social no podemos esperar un año en blanco la mitad no

Voz 0325 34:36 tienen rico setenta y tres de las ciento treinta y nueve pseudo terapias analizadas por el Ministerio de Sanidad y el de Ciencia no tienen ninguna base científica María Luisa Carcedo ministra

Voz 33 34:46 el estudio ninguna pretensión siquiera en no hubo ninguna

Voz 3 34:50 tentativa siquiera es demostrar su eficacia ese son los que están fuera ella

Voz 1512 34:54 el ganador la empresa Fanny Global Development ha ganado el Premio Nacional Pyme del año que organizan el Banco Santander y la Cámara de Comercio con la colaboración de la SER hizo el diario El País esta empresa de Zaragoza vende a través de su

Voz 1018 35:04 web disfraces y productos de fiesta y de trabajo

Voz 1512 35:07 hoy casi trescientas personas felices

Voz 3 35:10 Miguel Ángel Aguilar

Voz 30 35:12 José Antonio el telegrama es para de Michael Coe señor abogado para todo que fuera durante una década entregada al servicio hasta la selección de Donald Trump su deposición durante siete horas en el Congreso de Washington con acusaciones de racista estafadores tramposo sitúan a su jefe como figura de lampa donde impera aquello de si te dijera la verdad mentiría ahora cuando tiene asegurados años de cárcel parecía declarar presa de un rencor luminoso esclarecedor de las patrañas del magnate que Esther cola a la Casa Blanca mientras los amigos americanos sienten vergüenza de desconcierto ante semejante humillación vale

Voz 1018 35:56 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Carlos Cala en la producción y en IFEMA tras la inauguración oficial de ARCO por parte de los Reyes la polémica entre los primeros visitantes sobre si es o no es arte el ninot con la figura de Don Felipe María Manjavacas

Voz 1444 36:11 buenas tardes la polémica del gigante de Felipe VI sigue reinando en ARCO cerca pero sin detenerse a veinte metros de distancia más o menos han pasado los Reyes tal y como estaba previsto sin parada mientras que la galería se ha convertido en una parada en un punto de encuentro de foto de selfie e incluso de trifulca dialéctica entre los propios profesión

Voz 8 36:31 el ex del arte belleza donde se ha quedado porque no estaría con el respeto porque se está quemando la imagen del Rey así va unida perdón

Voz 3 36:38 me toca porque está en el derecho de hacer esto juntos está

Voz 9 36:40 que deben subirse al hombre por polémicas

Voz 1444 36:43 este los Reyes han apoyado un año más esta feria internacional de arte contemporáneo han visitado varios están entre ellos el del país en el que han intervenido varios artistas peruanos también han visitado galerías del país andino que es el invitado este año a esta feria que mañana abre sus puertas al público

Voz 1018 37:01 el tiempo la previsión todavía sin lluvias Jordi Carbó

Voz 0978 37:03 hoy las temperaturas no suben tanto como ayer en el Cantábrico después de dos tardes con valores que han supuesto registros récord en muchos casos las temperaturas en la mayor parte del país esta tarde se situarán alrededor de los veinte grados el máximo de calor se desplaza al sudeste de la península entre Almería Murcia y Alicante máximas de más de veinticinco grados serán habituales con muchas horas de sol pero básicamente sol en los próximos días tiempo sin grandes cambios a la espera de que la semana que viene la lluvia

Voz 1 37:32 frío poco a poco ganen protagonismo

Voz 34 37:37 qué bien dar la bienvenida este seísmo

Voz 38 39:13 les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostenta como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros he propuesto la disolución de las Cámaras

Voz 0978 39:25 si la convocatoria de elecciones generales para el

Voz 38 39:28 día

Voz 3 39:29 veintiocho de abril si Pedro Sánchez

Voz 1018 39:32 me hubiese pisado más el acelerador de electoral hubiera convocado elecciones para este mismo mes de febrero en lugar de esperar el veintiocho de abril eh su partido el PSOE habría conseguido el XXXIII con tres por ciento de los votos más que PP y Ciudadanos juntos yp podría tener garantizada su continuidad de Moncloa con Podemos es al menos lo que señala el último barómetro del CIS Varela qué tal buenas tardes buenas tardes a saber los barómetros mensuales de el Centro de Investigaciones Sociológicas que dirige José Félix Tezanos se convierten siempre que elemento de controversia política y más en estos tiempos electorales con dos citas a la vuelta de la esquina en abril y mayo el trabajo que hemos conocido hoy se realizó entre el uno y el diez de febrero no es decir antes del anuncio oficial de esa convocatoria pectoral y en el límite mismo de la manifestación de la Plaza de Colón de Madrid que fue sino recuerdo mal el diez de febrero los datos más Levante María son estos la subida del PSOE sobre el anterior barómetro y además muy por delante

Voz 1434 40:28 de su rival eso es el PSOE sube casi tres

Voz 1018 40:30 tanto y medio llegando a ese treinta y tres coma tres por ciento así duplicaría el PP a pesar de que el partido de Casado pasa de la cuarta la segunda posición con un dieciséis coma siete por ciento subiendo casi dos puntos los socialistas tendrían incluso mejor resultado que la suma de PP y Ciudadanos ya que el partido de Rivera que en el anterior barómetro verá segundo ahora retrocede hasta la tercera posición con un quince coma tres por ciento perdiendo casi dos puntos y medio Unidos Podemos y sus confluencias también retroceden pasan de la tercera a la cuarta posición con un catorce coma cinco por ciento perdiendo casi un punto Vox por su parte también baja seis décimas situándose en el cinco coma nueve por ciento bajan también los partidos independentistas catalanes principalmente Esquerra que se deja casi un punto pero en cualquier caso tú no mencionabas la suma de los partidos de izquierdas saca diez puntos a las derechas la brecha es cuatro puntos mayor que en el barómetro anterior PSOE Unidos Podemos agrupan el cuarenta y siete coma ocho por ciento del voto mientras que PP Ciudadanos Vox suman un treinta y siete coma nueve por ciento Pedro Sánchez es también el líder más valorado con una nota de cuatro coma tres seguido de Albert Rivera tres con nueve Pablo Casado y Alberto Garzón ambos con tres con seis Pablo Iglesias con un tres con dos goles María luchábamos por todo el líder del PP Pablo Casado ni siquiera esperó a conocer estos datos para decir entre risas desde Barcelona que no se fía en absoluto

Voz 5 41:44 aunque no haya salido el FIS ya lo puedo valorar eh yo creo que bueno pues El Cid será lo que quiera Ferraz lo que desde la dirección de campaña de Pedro Sánchez quieran yo lo que tengo que decir es que lamento mucho que un éxito

Voz 0325 41:57 la acción del Estado como el CIS ya los a la que ahora nadie José Félix Tezanos presidentes

Voz 1018 42:02 por qué tal buenas tardes muy buenas tardes vaya a Fama

Voz 39 42:06 bueno siempre me abruma pero prefiero no hacer la dependen entre quiénes es decir yo sí que llegan mal al no tácita pues era hacen un placer

Voz 1018 42:21 bueno la linde que no es un es bastante deficiente con lo cual el Unidos mal lo vamos a intentar en lo posible mantener la comunicación en todo caso usted garantiza que que está dirigiendo decís exclusivamente con criterios técnicos sociológico sin ningún sin ningún condicionante de militancia porque usted milita en el PSOE desde el año mil novecientos setenta y tres

Voz 40 42:39 sí efectivamente de los veintidós eh presidentes de encíclica cuyos es decir pero claro una cosa es la la dimensión lógica de cada unidad división profesional yo no os invito a cualquiera que quiera visitar el tenis que tengo dudas porque es imposible pero eso es una es una estructura organizativa en aquí es imposible cambiar nada la única manera de cambiar los datos los ocasionaba cocina con la proyección de nuevo el equipo que nos hemos incorporado del primer momento pensamos que hoy en día eso que se llama proyección no es válido porque han cambiado muchas cosas y entonces por lo tanto no queremos el ciudadano presentamos los datos brutos ya advertimos pero los datos brutos probablemente para no ser objeto uno no siempre es sincero que las impuesto es un instrumento de conocimiento de la realidad no es una verdad revelada sobre todo cuando están muy distantes de momento electoralmente con Enrique tomársela siempre con mucha cautela no ni exagerar porque no sabe bien cómo les sitio famoso escritor ni tampoco digamos que en sólo a pies juntillas

Voz 1018 43:38 otros dicen ustedes además en en el informe que acompaña los datos que han conocido hoy que estos datos de intención de voto son directos de opinión que no suponen y proporcionan por sí mismos ninguna estimación de hipotéticos resultados electorales los entonces esto que

Voz 40 43:50 bueno pues esto es una información sabemos la directa valiosas duró muestra ya Europa con vistas a un dos mil nueve puntos por toda España entonces proporciona una información que es muy difícil para los partidos políticos para los que están en la comunicación para caer pues pues el pulso de la calle pensando qué es lo que yo he comentado estamos

Voz 1018 44:12 sí lo que comento de oyentes en portada sea ustedes no asegura ni garantiza ni siquiera atisban que sea verosímil que el PSOE tuviese hoy el treinta y tres por ciento de los votos

Voz 40 44:20 vamos a ver las tendencias que están apuntadas y es que el primer partido en intención de voto y que está cobrando mayor ventaja respecto según que en segundo lugar se están cambiando pues como la carrera de caballos ante un otros el PP y Ciudadanos en tercer lugar que hay una un debilitamiento de del gusto de Unidos Podemos en cuarto lugar que surge un nuevo partido que es muy difícil en esta encuesta cederán cinco nueve seis coma tres Municipis porque probablemente va ocurrir al PC que antes que tenía un voto oculto cero pero en cualquier caso el actual en las próximas elecciones pues puede pasar porque os a decir lo mismo gana

Voz 1434 45:00 dichos que ganó el PSOE