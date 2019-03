Hora 14 (01/03/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0376 00:23 muy buenas tardes vamos a proceder a tener una lista indicativa de precios de la vivienda y lo vamos a vincular todos a la subida del IPC no vamos a permitir que puedan existir bonificaciones fundamentalmente en el IBI en las políticas tributarias locales pensando repito lo que consideramos que es un problema importante de la gente más joven

Voz 1018 00:47 esta es la esencia del decreto aprobado por el Gobierno para intentar frenar la subida de los alquileres en nuestro país la vicepresidenta a Carmen Calvo está compareciendo la rueda de prensa de Moncloa para dar detalles del alcance de esta decidí decisión y otras dos también de corte social sobre políticas de igualdad la que amplía los permisos de paternidad de Ci con ocho semanas este año para llegar a dos a dieciséis en el año dos mil veintiuno Illa que garantiza

Voz 0978 01:11 la cotización a la Seguridad Social para las cuidador

Voz 0376 01:21 el reto tiene memoria económica para las cuatro medida fundamentalmente para las dos que tienen evidentemente coste presupuestario estamos entorno a los seiscientos diez aproximadamente millones de euros en relación a las medidas que tienen costes

Voz 1018 01:41 a partir de las los en hablaremos en directo con uno de los principal los expertos en políticas de vivienda de nuestro país para saber hasta dónde se podrán controlar los alquileres con el decreto aprobado hoy por el Gobierno y que en principio parece que sí tiene posibilidades de salir adelante en la Diputación Permanente del Congreso esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy pudimos escuchar un empresario que no se podría no se prodiga mucho en los medios es José María Álvarez Pallete es el presidente de Telefónica preocupado por la falta de control los posibles abusos en el uso de datos que se manejan con las nuevas tenemos

Voz 7 02:09 giras otros creemos que este no es el momento de la tecnología ya está creemos que es el momento de los valores que creemos como sociedad que es bueno que se haga con esa tecnología porque no todo lo que haga la tecnología va a ser necesariamente bueno y por lo tanto creo que es el momento de que hablemos de filosofía digital de abogado digitales de reconocimiento de voz pero también de sintaxis en el mundo digital es decir va a haber muchas disciplinas sociales que son las que tienen que marcar el contrato social que nos queremos dar en este uno uno

Voz 1018 02:36 el hospital Puerta de Hierro de Madrid ha presentado una terapia celular pionera en Europa para paliar los daños de las lesiones medulares no cura esos daños que sufren unas cincuenta mil personas ofertó por accidentes de tráfico nuestro país pero permite mejorar su calidad de vida Jesús Vaquero es el jefe del servicio de neurología de hospital

Voz 8 02:52 tenemos que ser lo suficientemente sensatas para transmitirles que si bien no podemos curar la lesión medular estamos en condiciones de mejorar la calidad de vida de los pacientes el primer año vamos a empezar con treinta pacientes y esperamos que en los próximos años progresivamente lleguemos a una velocidad de crucero de cien pacientes echarán no él no podemos subir por una razón sencilla por la misma capacidad del proceso de la de la selección y promoción de las setas ya saben

Voz 1018 03:18 aquello de que Francisco Camps y Álvaro Pérez el Bigotes fueron amiguitos del alma o algo parecido según la grabación que consiguió la justicia bueno pues resulta que Camps ahora niega la mayor asegura que todo fue más o menos un montaje de la Ser aunque su teórico amiguito del alma mantiene que sí existió aquella amistad

Voz 9 03:32 soy feliz no es ni ha sido nunca un amigo mio ni compartíamos nada ni gustos ni intereses ilusiones y expectativas de ningún tipo cuánto está llamada Mi para el alma Él me pide lealtad no ha yo no les pido lealtad al portero de mi casa un vecino yo lo pido a Baltazar amigo

Voz 1018 03:52 pues todo a partir de media recordaremos también la frase original aquella de amiguito del alma que sigue en la memoria de todos vamos todavía en directo de nuevo al tanatorio de Bilbao en la despedida ya a Xavier Arzallus Jon Rojas

Voz 10 04:03 arratsalde on durante toda la mañana ha sido un goteo constante de rostros del nacionalismo vasco la mayoría lógicamente del PNV con Andoni Ortuzar al frente del lehendakari Ibarretxe que acudía al primero esta mañana pero la Familia de Arzallus también ha recibido el PSOE de la Izquierda Abertzale con el líder de Sortu Arkaitz Rodríguez o los histórico Rufi Etxebarria Rafa Díez Usabiaga o el antiguo dirigente de ETA Antxon Etxebeste hasta ahora Setién a la capilla que volverá a abrir por la tarde

Voz 0978 04:25 además se reduce de veintiséis once

Voz 0605 04:27 número de ciudades en alerta por su elevada contaminación atmosférica la situación ha mejorado en el norte de la península pero ha empeorado en el Mediterráneo en ciudades como Alicante Barcelona Castellón Tarragona vale

Voz 0978 04:36 el Tribunal Constitucional corrigió al Supremo al establecer que el uso de cámara oculta en periodismo supone una grave intromisión en el derecho a la intimidad y la propia imagen y por tanto es ilegítimo sólo contempla su uso en casos excepcional

Voz 0605 04:46 la Fiscalía Anticorrupción pide cincuenta años de prisión para el ex presidente de la empresa pública dedicada a la venta de armamento de ex por el presunto desvío de más de cuarenta millones de euros en mordidas de cara a conseguir contratos con el Gobierno de Angola

Voz 0978 04:58 Cristina Cifuentes deja de ser militante del PP la ex presidenta madrileña solicita su baja de manera temporal después de que la Fiscalía pidiera para ella más de tres años de prisión por presuntamente inducir a la falsificación

Voz 1018 05:09 el documento público un acta sobre su polémico Master doce cinco

Voz 1434 05:19 buenas tardes Cristina Cifuentes se da de baja del partido popular baja temporal explica ella misma en su cuenta de Instagram hasta que el tiempo le de la razón un mensaje que empieza citando a Franklin Delano Roosevelt en política no hay caso

Voz 1179 05:33 qué es si las hay están muy bien preparadas

Voz 1434 05:37 hemos preguntado al presidente del PP A Pablo Casado que a la carrera nos decía que no sabía nada

Voz 11 05:42 me parece que lo lleva

Voz 1434 05:45 no lo conocía decía casado la renuncia de Cifuentes llega la misma semana en la que la Fiscalía ha pedido más de tres años de cárcel para ella por el caso Master un asunto privado según la dirección del Partido Popular que dice que Cifuentes es ya cosa del pasado

Voz 12 05:59 a mí decenas de jóvenes incluso niños

Voz 1434 06:07 años se han concentrado hasta hace unos minutos frente al Congreso de los Diputados exigen medidas inmediatas contra el cambio climático el movimiento Friday viernes para el futuro ha llegado hoy a Mas

Voz 12 06:23 se lo hemos adelantado hoy en la Ser

Voz 1434 06:25 la justicia ha admitido a trámite el recurso presentado por la Complutense contra la creación de tres nuevas universidades privadas en la región los rectores de todas las universidades públicas madrileñas se oponen entre otras cosas por esto que ha dicho en la Ser en La Ventana de Madrid el rector de la Rey Juan Carlos Javier Ramos

Voz 14 06:43 apuesta aunque la puesta que da valor a la sociedad es la universidad pública yo expresé mis dudas a la Consejería de Educación sobre si estas nuevas tres iniciativas privadas tienen toda esa amplitud de miras

Voz 1434 07:00 más noticias que apuntamos ahora en titulares con Sonia Palomino y auroras David Pérez reprobado por sexta vez en lo que va de legislatura como alcalde de Alcorcón esta vez por el CSD el Secretario General del Pleno el también número dos en la lista del PP a la Comunidad de Madrid ya ha sido reprobado por insultar a las feministas o negarse a colocar la bandera en el balcón del Ayuntamiento durante el orgullo Luis Alegre uno de los cinco fundadores de Podemos cerrará la lista de más Madrid encabeza Iñigo Errejón a la Comunidad en la lista están también diputados como Tania Sánchez o Hugo Martínez Abarca hay como número cinco el investiga

Voz 0605 07:29 creador de enfermedades oncológicas sector tejer la

Voz 1434 07:31 inmunidad quiere prohibir las máquinas quedan premios materiales en las salas de juegos recreativos infantiles es una de las medidas que contempla el borrador del decreto de salones de juego que está desarrollando el Gobierno regional podemos cuestiona el proyecto porque dicen no resuelve problemas como el de la concentración de salas en los barrios la llegada de turistas internacionales a Madrid aumentó un nueve por ciento en enero con respecto al mismo mes del año anterior por según la encuesta de Frontur la Comunidad fue la segunda en la que más aumentó sólo por detrás de Baleares el gasto total ascendió a los setecientos setenta y dos millones de euros cerca de un veinte por ciento más que en dos mil dieciocho y en deportes hoy vuelve la Liga con el partido del Rayo frente al Girona y mañana nuevo clásico otra vez en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona Un clásico que tenemos también en baloncesto hoy Barça Real Madrid en la Euroliga a las nueve de la noche información ahora del tráfico vamos hasta la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 15 08:19 ahora pendientes de Navidad de la M cuarenta en las zonas de Villaverde que genera tres kilómetros de retenciones hacia la Aa4 más complicaciones en esta ronda de circo John en Hortaleza y recintos feriales dirección a dos Coslada ante la tres y las tablas iba al de Marín en sentido A seis tráfico intenso además de salida en la III en Rivas Vaciamadrid la IV a la altura de Pinto Ilan cinco a su paso por Arroyomolinos dificultades además de entrada por la A uno hasta el nudo de Manoteras y en Alcobendas la dos en el acceso a la M treinta y la M607 en la zona de la Universidad autor

Voz 1434 08:53 hablábamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital cómo se circula por las calles de Madrid Jesús Matsuki buenas tardes

Voz 0300 08:59 hola qué tal buenas tardes aumenta la circulación se hace notar tanto en la M30 por ejemplo desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el puente de Ventas como la vertiente oeste desde el entorno del Puente de los Franceses en sentido estadio Vicente Calderón hacia los túneles también destacamos unos niveles de circulación muy altos en el acceso por la avenida América así como también han recorridos del interior de estaremos por ejemplo el cruce de Joseba Excal con el paseo de la Castellana

Voz 1434 09:23 que sepan que el Ayuntamiento de Madrid ha desactivado para mañana el protocolo anticontaminación hoy sí hoy de momento seguimos con restricciones estamos en escenario uno así que no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora en la M30 ni tampoco en los accesos a la capital en el interior del anillo de la M40 tenemos dieciocho grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 09:43 esta tarde las nubes irán a más incluso acabarán cubriendo el cielo pero no nos anuncian ningún cambio importante de tiempo no dejarán lluvia tampoco impedirán que las máximas se sitúen una jornada más alrededor de los veinte grados incluso el fin de San Ana cuándo volverá a hacer mucho sol y las temperaturas serán más altas de noche y al empezar las mañanas seguir haciendo frío durante las tardes las máximas pasarán con más facilidad de los veinte grados lleva confirmando que la semana que viene tendremos algunos cambios sobre un descenso de temperaturas lluvia a mediados de semana

Voz 1434 10:14 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas y la producción de Sonia Palomino

Voz 2 11:16 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1439 11:19 era lo único que la mantenía vinculada a la política pero Cifuentes ha decidido romper también con ello la ex presidenta ha pedido la baja temporal de militancia del Partido Popular pone así punto final a una semana que comenzó con la petición de la Fiscalía además de tres años de cárcel para ella por el caso Master el mazazo no sólo le llegó de la Fiscalía también de su propio partido que se limitó a situar su caso en el ámbito privado porque ella para el Partido Popular ya forma parte del pasado Cifuentes ha anunciado esta mañana que se va que deja el PP en su cuenta de Instagram con un mensaje Javier Casal buenas tardes

Voz 0867 11:54 Ernest llena de intensidad en política no hay casualidades si las hay es que están muy bien preparadas el fuego amigo acabó en efecto con la carrera política de Cifuentes que ha todo el relato judicial que has hecho nos deja además una cita su reaparición el próximo miércoles en la comisión del caso master que se celebra en la Asamblea de Madrid será su regreso a Vallecas a punto de cumplirse un año de que el diario punto es destapara para el caso máster será el partido en Madrid quién tramite esta baja temporal en el partido popular donde nadie ha abierto la boca a nivel regional hace tiempo ya que la nueva dirección nacional rompió cualquier vinculación con ella de hecho su sucesor Ángel Garrido tampoco fue el elegido por Pablo Casado para ser cabeza de cartel en las próximas elecciones de mayo una frialdad que no se corresponde con el calor que sus seguidores le han brindado en Instagram esta mañana el anuncio lo ha acompañado una foto suya en primer plano con la barbilla apoyada en sus manos con gesto firme luciendo Cristina una media sonrisa la publicación lleva en poco más de una hora más de mil cuatrocientos me gusta doscientos dieciocho comentarios Cristina Cifuentes además nos desea a todos un feliz fin de semana no

Voz 1439 12:58 aunque parezca mentira hay quién no se ha enterado todavía de esta baja de militancia de Cristina Cifuentes en el Partido Popular ni más ni menos que el presidente del Partido Popular Pablo Casado le preguntábamos hace unos minutos por ello pero lo han escuchado al principio de este Hora catorce Madrid nos aseguraba que no lo conocía El mismo día que ese conoció la petición de la Fiscalía de cárcel para Cifuentes aquí en la SER el consejero Carlos Izquierdo que forma parte también de la ejecutiva nacional del PP hizo muestras también de esa frialdad con la que tratan ahora Cifuentes en el Partido Popular hizo verdaderos esfuerzos Izquierdo para mantener a la comunidad de al Partido Popular al margen del caso Máster

Voz 16 13:33 bueno yo lo que creo es que tenemos que ser sumamente respetuosos con la Justicia tenemos que dejar absoluta libertad al procedimiento judicial y lo que sí que es verdad es que ha habido mucho linchamiento a la señora Cifuentes ella ya ha pagado su responsabilidad política presentando la dimisión el tema del máster es un tema absolutamente particular y privado que no tiene nada que ver con la unidad de Madrid

Voz 1439 13:56 con un asunto particular y privado decía Carlos Izquierdo le decía el portavoz adjunto del PSOE José Manuel Franco que afectaba a la presidenta entonces de la Comunidad de Madrid bueno Cifuentes si no hay sorpresas la vamos a volver a ver el próximo miércoles cuando ha sido citado a declarar en la comisión de investigación del caso Master que se está celebrando en la Asamblea tendrá que aclarar entre otras cosas si hubo presiones de la comunidad para que ese fabricar el acta falsa del trabajo fin de máster tal y como denunció en esa misma comisión otro de los principales imputados en este caso el catedrático Enrique Álvarez Conde presiones sobre las que preguntamos también ayer aquí en La Ser en La Ventana de Madrid al rector de la Rey Juan Carlos Javier Ramos dice que él no se sintió presionado pero que no descarta que hubiera a esas presiones

Voz 1 14:39 bueno no emergen prisioneros también

Voz 17 14:41 eh eh el mismo autor de este fiscal reconoce que las expresiones no fueron a hacia mi persona sino que la las presiones siguieron otros otros cauces el mismo auto del fiscal reconoce que que yo desconocía la realidad

Voz 1439 15:01 Ramos comparecerá el lunes ante esa comisión también están citados para este lunes el consejero del ex consejero Sánchez Martos

Voz 2 15:09 sí

Voz 0376 15:12 se lo hemos adelantado hoy en la ser la ajuste

Voz 1439 15:14 Iceta ha admitido a trámite el recurso presentado por la Complutense contra la creación de tres nuevas universidades privadas en Madrid uno de esos centros privados es Cunego que actualmente está adscrito a la Complutense que pretende utilizar los terrenos cedidos por esta universidad pública para su actividad privada Laura Gutiérrez

Voz 1275 15:32 la resolución fechada el pasado veintiuno de febrero da veinte días a la Comunidad de Madrid desde que les sea notificada para que se remita al tribunal el expediente administrativo por el que se aprobó el reconocimiento de la universidad privada une universidad también ordena abrir una pieza separada sobre las medidas cautelares que ha solicitado la Complutense en contra de esa decisión designa a una magistrada ponente

Voz 1439 15:52 su el Gobierno de Ángel Garrido aprobó el pasado

Voz 1275 15:55 desde febrero el proyecto de ley por el que autorizaba tres nuevas universidades privadas en la comunidad y ordenaba su remisión a la Asamblea para que fuera tramitado en lectura

Voz 1439 16:03 la única un trámite de urgencia que permitiría aprobarlo

Voz 1275 16:06 antes de las elecciones de mayo de esa decisión nos informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a pesar de su relevancia a la apertura de los tres nuevos centros había puesto el consejo universitario madrileño con un informe desfavorable la Complutense ha llevado ahora a la apertura de cunetas ante la justicia en sus alegaciones en contra argumenta que se asienta en unos terrenos que no son de su propiedad sino de la Complutense y que el convenio firmado con la Asociación Española de Banca propietaria de Kuneva establece que esos terrenos sólo pueden ser utilizados por un centro que preste un servicio público

Voz 0527 16:36 sí

Voz 1439 16:37 no le preocupa al presidente Garrido la admisión a trámite de la demanda porque dice el acuerdo del Consejo de Gobierno que dio luz verde a estos tres centros privados todavía no ha sido aprobado por el pleno

Voz 0177 16:48 bueno en realidad eso es lo relativo a Cruyff por parte de de la Complutense pero no surte efecto alguno porque de hecho el aprobación el Consejo de Gobierno a a la asamblea tampoco surten un efecto hasta que sea aprobada como proyecto de ley de estos teníamos la obligación de cumpliéndose aquellos requisitos que se exigen para poder ser Universidad trasladar esto a la Asamblea lo que hemos hecho todavía no hay ningún efecto jurídico porque no ha sido aprobada en la Asamblea de Madrid

Voz 1439 17:12 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 2 17:16 hora catorce Madrid

Voz 1439 20:08 a las cuatro de esta tarde se van a conocer las listas de más Madrid al Ayuntamiento encabezada ya saben por Manuela Carmena ya la comunidad con Íñigo Errejón como cabeza de lista en las últimas horas se han ido conociendo otros nombres que van a integrar esas listas y uno de ellos especialmente significativo el de Luis sale de otro de los fundadores de Podemos que se suma al proyecto de Errejón va de último no va a conseguir escaño pero el gesto es todo un espaldarazo al proyecto además Madrid y otro duro golpe para la dirección de Pablo Iglesias Carolina Gómez Luis Alegre va a poner

Voz 0821 20:38 broche a la candidatura de Rejón al ir el último en la lista es muy poco probable que obtenga representación así que Se trata sobre todo de un gesto simbólico dos de los cinco fundadores de Podemos juntos en una misma foto en el mismo proyecto y al margen del partido de Iglesias en la SER explicaba sus motivos

Voz 27 20:54 lo que me mueve realmente es que la posibilidad de crear un espacio amplio progresista dos de todo el mundo pues puedas dice sentirse representados

Voz 4 21:04 la SER ha podido confirmar algunos otros nombres de la

Voz 0821 21:07 lista de Rejón de número tres han fichado a Diego Figuera que es un prestigioso psiquiatra al que Carmena concedió la Medalla de Oro a la ciudad de número cuatro Alicia Gómez una reputada abogada laboralista de Comisiones Obreras de número cinco

Voz 1275 21:19 por Tejero investigador de enfermedades son

Voz 0821 21:22 las iré número ocho la ecologista al odia Pérez del ámbito del partido entre los trece primeros puestos en la Asamblea estarán Mónica García Hugo Martínez Abarca Jazmín Beirak en el ámbito municipal Carmena ha fichado a M A máis un Douglas una musulmana feminista que trabaja en la nave de Villaverde aunque los primeros puestos hasta el seis lo que sabíamos son para su equipo de gobierno Marta Higueras Rita Maestre Pablo Soto José Manuel Calvo e Inés Sabanés por éste

Voz 1439 21:48 lo gracioso es Carolina ayer les contamos además que en el reglamento de más Madrid para que los inscritos elijan estas listas hay un elemento que ellos han llamado Factory equipo un elemento por el que el voto que no apueste por las listas tal y como la proponen Carmena hay Rejón valdrá cinco veces menos que el que sí apueste por ese mismo orden que proponen los cabezas de lista no le parece mal está penalización al voto al delegado José Manuel Calvo

Voz 28 22:15 creo que las primarias de Madrid permiten la participación en igualdad de condiciones de cualquiera cualquiera de vosotros y vosotras os podría presentar necesitáis un aval previo ni juntar firmas ni conseguir el DNI de nadie es decir que podéis presentaros

Voz 1179 22:28 sí podemos competir en igualdad de condiciones porque depende

Voz 28 22:31 saben los votos que os tengáis para acabar en un lugar bueno otro de la lista

Voz 1439 22:35 el Gobierno regional pretende imponer una distancia mínima de cien metros entre las casas de apuestas y los centros educativos una distancia inferior a la exigida en otras regiones que ya han regulado sobre esta materia es una de las medidas contempladas en el borrador del decreto sobre salones de juego que está desarrollando el Ejecutivo madrileño y que contempla también la prohibición en las salas de juegos recreativos infantiles de máquinas queden a los menores vales para canjear por juguetes Teresa Rubio el borrador se refiere a esas máquinas que dependiendo de la habilidad del niño que juega cuando finaliza la partida recibe vales ficha su elementos similares que luego puede cambiar por juguetes estas máquinas tendrán que desaparecer en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma ya a partir de entonces no estará permitida su comercialización explotación instalación respecto a la distancia mínima con los centros escolares como decías será de cien metros cuando la normativa valenciana marca setecientos la de Murcia quinientos y trescientos metros la de Extremadura se va a regular también la rotulación de fachadas y Exteriores de los salones de juego y locales de apuestas donde no se podrá exhibir ni los pronósticos ni los coeficientes de apuestas yo también destinar el cero con siete por ciento de la recaudación procedente de la tasa del juego a la prevención y tratamiento de la ludopatía sí se podrá instalar un servicio de cafetería destinado a los clientes pero tendrá que estar separado del espacio habilitado para el juego situado de modo que para acceder al mismo el usuario haya sido previamente identificado y registrado en el control de admisión el borrador de decreto arranca ahora el trámite de audiencia pública con lo que todavía pueden cambiar algunas cosas pero la intención del Gobierno es aprobarlo a finales de marzo o principios de abril decía esta mañana el presidente Garrido que están dispuestos a escuchar todo tipo de alegaciones ya cambiar el texto en lo que consideren necesario de momento podemos celebra que el Gobierno regional este dando los primeros pasos aunque cree que se ha quedado muy corto vamos a escuchar al diputado Emilio Delgado

Voz 29 24:28 Nos parece que el texto es claramente insuficiente y que se deja fuera buena parte de las reivindicaciones que han sido un clamor en la sociedad madrileña este último año y medio como por ejemplo establece criterios de separación entre las salas de apuestas para evitar que se concentren en un mismo barrio o limitar la presencia pública de la publicidad de las apuestas

Voz 30 24:45 on line e en la radio y la televisión

Voz 29 24:48 madrileña no obstante sí que es cierto que recoge alguna de las cosas que venimos planteando desde Podemos en este último año y medio y que habían sido destruidas por el Gobierno

Voz 1439 24:57 el alcalde de Alcorcón David Pérez ha sido reprobado por sexta vez en lo que va de legislatura esta vez por el cese del secretario General del Pleno de su Ayuntamiento el también número dos de la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid el número dos de Isabel Díaz Ayuso ha sido reprobado ya este año cosas como esta legislatura cosas como no presentar presupuestos insultara a las feministas y negarse a colocar la bandera gay ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 31 25:23 la alcaldesa no va a dimitir porque creo que tengo mucho por hacer creo que los motrileños todavía tienen que recibir de este Gobierno muchísima ayuda insolidaridad él mismo no

Voz 1439 25:33 es está la información que queríamos escuchar desde Móstoles como decíamos el pleno de ese Ayuntamiento esta misma mañana ha reprobado por sexta vez en lo que llevamos de legislatura al alcalde a David Pérez que es también el número dos de la candidatura del Partido Popular a la Comunidad de Madrid vamos ahora el Congreso de los Diputados porque allí acaba de celebrarse la primera concentración en Madrid de Friday la iniciativa que puso en marcha una estudiante sueca ya se llama Greta tumbara

Voz 0268 26:05 nuestra civilización está haciendo sacrificada por un número muy pequeño de personas que siguen haciendo enormes cantidades de dinero no la biosfera está haciendo sacrificada para que los ricos países como el mío puedan vivir lujo estaba ante ella llevar

Voz 1439 26:20 ante las instituciones europeas sus reivindicaciones que son bastante sencillas y que hoy decenas de estudiantes madrileños han trasladado a los políticos españoles quieren medidas urgentes e inmediatas para luchar contra el cambio climático la concentración en el Congreso ha terminado hace unos minutos y allí está Adela Molina Adela buenas tardes

Voz 1434 26:40 qué tal buenas tardes la concentración acaba de terminar

Voz 0011 26:42 dar lo ha hecho con un gran aplauso y el único rastro de ella que queda ya quiso las pintadas con tiza que se han hecho en el suelo pidiendo medidas urgentes contra el cambio climático hora y media ha durado la protesta en la que han participado unos doscientos jóvenes algunos de ellos niños con sus padres nos han contado que habían venido convocados por organizaciones ecologistas estudiantiles por sus amigos o por el Sindicato de Estudiantes aquí han estado Irene Lucía y Fernando que tienen diecinueve años nos decían que habían venido porque no hay tiempo que perder porque el plazo se acaba porque proteger el planeta y por tanto su futuro debe ser una prioridad política y social

Voz 32 27:16 queremos eh que los políticos escuchen a los científicos y hagan algo respecto al cambio climático lo que estamos pretendiendo es pero hemos once años para darle la vuelta a el cambio climático sino a llegar el punto de no retorno dos funciones ya están encima de la mesa los científicos no hace muchísimo tiempo entonces dar voz a a todo eso para que se aplique una

Voz 0011 27:35 la de hoy Christine ha sido la primera concentración del movimiento viernes por el futuro que impulsa la joven sueca Greta Thunder Ike ha extendido la lucha por el planeta entre los jóvenes de toda Europa hoy llega al teatro Fernán Gómez bailar en

Voz 1439 27:51 la oscuridad el director Fernando Soto adapta la escena teatral esta historia cinematográfica de Lars von Trier que protagonizó Björk que trata asuntos como el capitalismo o la inmigración a través de la historia de una mujer que llega a Estados Unidos buscando una cura para su hijo Raquel García

Voz 1275 28:11 en Hair inmigrante madre soltera prácticamente ciega con un hijo con la misma enfermedad degenerativa es la historia de Selma protagonista de Bailar en la oscuridad que llevó al cine las pondría Air que ahora llega al teatro con dirección de Fernando Soto

Voz 33 28:24 era una mujer inmigrante como las miles de inmigrantes que pueden venir de Latinoamérica debe este que se encuentran con una sociedad como es la norteamericana en este caso totalmente opresiva totalmente injusta cruel si tienes dinero puedes vivir sino tienes dinero es muy difícil vivir personaje lleno de bondad que lo único que hace intenta es salvar a su hijo que ha heredado su enfermedad lo que hace es ese sistema es matar

Voz 1275 28:49 Marta Aledo y José Luis Torrijos protagonizan esta historia que reflexiona sobre la injusticia del débil pero que también nos habla de la pena de muerte de la inmigración

Voz 4 28:59 hora

Voz 0821 29:02 puso el caballero buenas tardes qué tal buenas tardes mañana clásico de nuevo en el Santiago Bernabéu el Real Madrid se enfrenta al Fútbol Club Barcelona a las nueve menos cuarto y esta mañana ha hablado Santiago Solari tras el entrenamiento en Valdebebas

Voz 34 29:13 todos los jugadores de la plantilla son importantes no solamente aquellos que inician los partidos un torneo se gana con una plantilla completa aquí hay veinticinco jugadores todos han tenido minutos algunos más que otros eso es evidente e inevitable ir contamos con todos ellos

Voz 0821 29:29 mañana también juega al Atlético de Madrid ante la Real Sociedad pero la jornada de liga se abre esta noche con el Rayo Vallecano Girona a las nueve en el estadio de Vallecas en baloncesto esta noche hay Euroliga Barcelona Real Madrid a partir de las nueve Será el primer enfrentamiento tras la polémica final

Voz 1434 29:43 pero hito el deporte madrileño ya saben durante todo el fin de semana en ser más Madrid se lo vamos a contar al de ETA llenos vamos dieciocho grados ahora mismo en el centro de la capital que disfruten del fin de semana hasta

Voz 1018 29:54 abadesa

Voz 1018 30:20 gracias por seguir acompañándonos a punto de estrenar el primer fin de semana del mes de marzo todavía sin lluvias aunque parece que a partir del lunes poco a poco empezará a cambiar la situación que buena falta hace hablaremos enseguida el precio de los alquileres de los pisos y la ampliación progresiva de los permisos de paternidad dos de las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros el último antes de la disolución de las Cortes según ha explicado la vicepresidenta a Carmen Calvo en el caso de la vivienda plantea bonificaciones al IBI para los propietarios que alquilen en precios de referencia que marcan los ayuntamientos y comunidades el Gobierno pone en valor sus políticas sociales en este tiempo electoral Pablo Casado que es cree que es propio de otras latitudes políticas

Voz 0376 30:59 somos un gobierno que llegó hace nueve meses apenas nueve meses para restaurar lo más importante es la política en una democracia que son las políticas que se distribuyen igualdad a la ciudadanía creo que es muy grave

sí creo que todos los partidos políticos medios de comunicación y la opinión pública deberían alzar la voz para decir que no se puede usar las instituciones en beneficio de un partido salgo escandaloso que sólo se hace en las repúblicas maneras

Voz 1018 31:31 en antena de la SER en Hoy por hoy el presidente de Telefónica José María Álvarez Pallete ha apostado por la filosofía digital por un contrato social en el mundo de las nuevas tecnologías que ya están aquí nuestros datos tienen un valor generan un beneficio para las empresas llegará momento en que tendrán que pagar precisamente

Voz 0978 31:46 ello como personalmente creo que los datos pertenecen a las personas creo que las personas tendremos rendimientos de capital las acciones que tengamos que les den rendimientos del trabajo nuestro salario rendimientos de nuestros datos yo creo que vendrá un momento en el que las grandes tecnológicas tendrán que empezar a intercambiar valor con las personas y nosotros tributará hemos perdido viernes uno de marzo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes buenas tardes ver Antonio Campos y el bigotes eran o no eran amiguitos de los pues según a quién preguntes la SER ha tenido acceso a su última declaración en la Audiencia Nacional el ex presidente valenciano reniega de aquel a quien llamó amiguito del alma el cual si se consideraba como tal le escuchamos ambos daba la sensación de que el único amigo que tenía en la vida

Voz 9 32:24 aparte de Dios era Álvaro Pérez no es ni ha sido nunca un amigo mío Él me pide lealtad norma yo no les pido lealtad al portero de mi casa yo lo pida de alta Fabra amigo

Voz 0978 32:35 baja temporal Cristina Cifuentes ha pedido la baja temporal del PP después de que la Fiscalía pide a más de tres años de cárcel contra ella por inducir a falsificar un documento Cifuentes lo ha anunciado citando a Roosevelt al decir que en política no hay casualidades

Voz 1018 32:47 el ex Pereza La Asociación de Familiares

Voz 0978 32:50 es de presos de ETA Etxerat ha leído un comunicado en el que por primera vez reconocen que no ha sabido estar cerca de las víctimas del terrorismo

Voz 35 32:56 expresamos nuestras más sinceras disculpas porque sin ser conscientes de ello hayamos podido con nuestra distancia contribuir más al dolor que deben afrontar las víctimas de ETA por la pena de haber perdido a su familiar de manera violenta

Voz 0978 33:10 capilla ardiente lares Xavier Arzalluz ha estado abierta desde las diez de la mañana y volverá a estarlo a partir de las cinco por allí han pasado entre otros Juan José Ibarretxe o el ex dirigente de Herri Batasuna Txema Montero también el alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto

Voz 36 33:23 sería muy difícil de de entender la historia más reciente de este país sin la figura de Xavier nos deja un hueco pero nos deja un gran legado

Voz 0978 33:34 corrige al Supremo el Tribunal Constitucional sentencia que la Carta Magna no avala el uso de cámaras ocultas para la realización de reportajes periodísticos anula así una resolución previa del Supremo que establecía que la libertad de información prevalecía sobre el derecho a la intimidad retroceso la presencia de arte estas españolas en ARCO apenas supera el seis por ciento y sobre el total son poco más del veintiséis por ciento hay menos mujeres presentes que hace una década Vanessa Cejudo de la Plataforma de Mujeres de las artes visuales

Voz 37 33:59 hay una sistema de mercado en donde ellos circuito que se repite continuamente en donde si los artistas hombres tienen más visibilidad valen más un duro el cambio climático remitido al Congreso y al grito de

Voz 38 34:14 por el planeta a todos los viernes decenas de jóvenes han manifestado

Voz 0978 34:17 hoy ante el Congreso para exigir un compromiso mayor frente al cambio

Voz 1018 34:20 Matí dentro del Congreso dispuesta a seguir la presidenta

Voz 0978 34:23 el Congreso asegura en Hoy por hoy que tiene ganas de continuar después de las próximas elecciones Ana Pastor

Voz 37 34:28 sí que les puedo decir

Voz 39 34:30 es que tengo muchas ganas de seguir en la batalla política de que siga que siga en esa batalla y lo haré con muchísimo gusto como lo he hecho siempre

Voz 4 34:41 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 40 34:45 José Antonio el telegrama es para Ana Pastor señora presidenta del Congreso de los Diputados ayer en el último pleno de la legislatura que se extingue con la convocatoria de las elecciones generales a celebrar el veintiocho de abril pronunció unas palabras de despedida atravesadas por la emoción de haberse servido en puesto de tan alta responsabilidad como tercera autoridad del Estado cuente con nuestro reconocimiento por su sentido del equilibrio manteniendo el decoro y dignidad de la Cámara tantas veces difícil de guardar frente a las provocaciones y las embestidas para atropellar lo guarda haremos memoria de su ejemplo

Voz 1018 35:23 Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Carlos Cala en la producción es muy importante pensando sobre todo en el fin de semana la falta de lluvias Jordi Carbó

Voz 0978 35:30 no esta tarde veremos más nubes pero la mayor parte del tiempo seguirá haciendo sol hizo lo dejarán alguna lluvia débil en Galicia y el Cantábrico con temperaturas parecidas a las de ayer bajarán en el Mediterráneo especialmente en el sudeste de la Península donde no se repetirá el calor de ayer recordamos muchas máximas cercanas a los treinta grados por ejemplo en Murcia algunas nieblas en el Mediterráneo y mañana sábado tiempo parecido al de hoy a la espera de que el domingo también con mucho sol las temperaturas suban con facilidad en el Mediterráneo de nuevo máximas de más de veinticinco grados en muchas poblaciones el domingo por la tarde las nubes cubrirán el cielo en Galicia con lluvia que se irán intensificando

Voz 1018 36:08 pues afortunadamente a pesar de ello se va reduciendo la cifra de ciudades que continúan en alerta por elevada contaminación aunque todavía son muchas demasiadas Javier Gregori

Voz 0882 36:17 este episodio de alta contaminación atmosférica comenzó hace ya diez días en las últimas veinticuatro horas se ha registrado una ligera mejoría en las ciudades situadas en el norte de la península Ibérica como A Coruña Bilbao y San Sebastián sin embargo las altas concentraciones de gases contaminantes por encima del límite legal siguen afectando todavía hoy a once áreas urbanas densamente poblada sobre todo en la costa mediterránea como Alicante Barcelona Castellón Tarragona Valencia y faltan a pie de calle medidas contra la contaminación como destaca Miguel Ángel Ceballos portavoz de Ecologistas en Acción

Voz 9 36:50 a los es españoles pues carecen de de este instrumento básico para actuar frente a los que contaminación porque sólo se mantienen

Voz 0882 37:01 a restricciones al tráfico en Avilés Gijón Oviedo y Madrid

Voz 1018 37:05 quizá lo mejor del días el anuncio que han realizado los médicos del hospital Puerta de Hierro de Madrid una terapia pionera en Europa que empiece a aplicarse ya en España a partir de células madre para paliar los daños medulares Laura Marcos

Voz 0605 37:18 Andrés Herrero sufrió un accidente de moto hace doce años le dijeron que no volvería a caminar pero hoy ha subido andando con muletas al escenario a explicar cómo se convirtió en el primer paciente con lesión medular incompleta en someterse al ensayo clínico de esta terapia celular pionera en Europa

Voz 30 37:34 pedirle a a los amigos amigas oye me tenéis que ayudar que que me he hecho KaKá también es complicado ahora puedo presumir de que controlo ahí de maravilla ya no me cago

Voz 0605 37:45 además del control de esfínteres también mejoró su sensibilidad tiene menos dolor y menor rigidez muscular todo después de que el doctor Jesús Vaquero le extrajera sus células madre las multiplicar en el laboratorio hasta los trescientos millones hice las volviese a inyectar justo en el sitio de la lesión

Voz 8 38:02 es un tratamiento hecho a la medida de cada paciente esto no vale decir un paciente que tiene una lesión medular inyectamos las células no hay que estudiar exactamente con una precisión milimétrica crespón tiene once

Voz 0605 38:13 este tratamiento exclusivamente hospitalario sólo sirve para crónicos y aunque este año lo recibirán los treinta enfermos más graves Se espera llegar a un centenar al año

Voz 1 39:35 ya lo dijo hace unos días la ministra de Hacienda María Jesús Montero esto todo lo firme porque la rueda de prensa van a ser sustanciosa

Voz 1018 39:42 es viernes ávido Consejo de Ministros rueda de prensa el último consejo antes de la disolución de las Cortes y la vicepresidenta Carmen Calvo ha explicado algunas de esas medidas en concreto la que amplía de forma gradual los permisos de paternidad dirá que reforma la legislación sobre alquileres que según ha dicho la vicepresidenta intenta buscar el equilibrio entre los derechos de los propietarios y los inquilinos trata de evitar situaciones de crueldad en los desahucios en viviendas una de las principales preocupaciones para miles de personas así que Eladio Meizoso buenas tardes hola buenas tardes Adra ayunos entender en qué va a cambiar la normativa de los alquileres desde el momento en que entre en vigor este decreto aprobado porque cosas

Voz 0527 40:16 ah bueno se vuelve básicamente al decreto de diciembre con novedades importantes y antes que nada como apuntabas la filosofía general expresada por la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 0376 40:25 en un equilibrio importante entre los propietarios y los arrendatarios

Voz 0527 40:30 concretando el contrato de alquiler tendrá un mínimo de cinco años os siete Si el arrendadores persona jurídica la renta no podrá subir cada año en ningún caso más que el IPC esto es novedad la fianza no podrá superar los dos meses terminado el contrato

Voz 1018 40:44 no hay límites a la subida del alquiler habría que hacerlo

Voz 0527 40:46 por ley no hay tiempo dice Fomento para incentivar la demanda se permite bonificar el IBI de la vivienda protegida en alquiler o gravar las viviendas vacías pero para esto último antes habría que definir las en caso de demanda por impago el juez deberá avisar a los servicios sociales antes del desahucio si es una familia vulnerable no se podrá ejecutar ese desahucio en el plazo de un mes o tres Si el arrendadores persona jurídica a futuro se deberá elaborar en ocho meses un índice Estatal de precios del alquiler esto abrió la puerta normas autonómicas para intentar influir en los precios del alquiler pero todavía no hay herramientas legales para ello y en muchos casos en muy pocas comunidades todavía hay esos índices autonómicos que tienen que servir

Voz 1018 41:29 bueno pues esta es en esencia la normativa que el Gobierno ha negociado con Podemos con al menos en principio con el respaldo del PD Katy que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado en principio parece que tendrá menos dificultades para salir adelante que el decreto que tumbó el Congreso el veintidós de enero precisamente porque no incluía ninguna medida para limitar el precio de los alquileres según los datos estadísticos del Consejo del Poder Judicial del pasado año se realizaron casi sesenta mil desahucios en nuestro país con un crecimiento especialmente significativo de los causados por impago de alquiler carro Sevilla

Voz 0771 42:01 el año pasado se registraron casi sesenta mil desahucios y cada vez más como consecuencia de no pagar el alquiler que ya suponen más del sesenta por ciento del total los lanzamientos por el impago de la hipoteca llevan tres años y medio cayendo más de un quince por ciento en dos mil dieciocho mientras que los relacionados con las alquileres suben por segundo año consecutivo en este caso un cuatro y medio por ciento con catorce mil desahucios Cataluña fue la comunidad con más lanzamientos el año pasado casi uno de cada cuatro del total de siguen a Andalucía con diez mil la Comunidad Valenciana con ocho mil son datos de un informe del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis en los juzgados que también revelan un aumento de un dos con cuatro por ciento interanual de las demandas por despido además suben un veinte por ciento los concursos por deudas de personas físicas sin actividad empresarial

Voz 1018 42:41 bueno pues alguien sabe bien a nuestro país cuestión relacionadas con la legislación de vivienda es el economista Julio Rodríguez fue presidente del Banco Hipotecario de España con recordar que entre mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos noventa y cuatro cuando vestía una banca pública nuestro país eran otros tiempos buenas el señor Rodríguez buenas tardes a ver estas medidas que ha aprobado hoy el Gobierno pero usted que son suficientes para frenar la subida de los alquileres

Voz 0011 43:01 no son suficientes pero son positivas

Voz 1018 43:04 qué es lo mejor lo que más puede ayudar a los inquilinos a la hora de decidirse por el alquiler de un piso cuando entre en vigor esta normativa supongo que a partir de mañana o el próximo lunes

Voz 0011 43:13 lo más importante es la prolongación del plazo máximo de alquiler paso eso cinco años incluso prorrogables de forma pacífica hasta tres años que esto es lo más importante y también que la actualización anual no supera luego el incremento del índice precio y consumo aunque no lo dice del todo muy claro pero sí queda claro que no podrá no deberá superar esto que ya estaba introducido la normativa a ver el Gobierno socialista del año noventa y cuatro ya estaba la cuestión esta de dic EFE

Voz 1018 43:44 ha ido usted que el hecho de que los contratos vayan a tener a partir de ahora la duración mínima de cinco años en un primer momento puede hacer que suba el precio de la que era porque si una persona tiene un piso que lo saque al mercado para alquilarlos sabe que durante cinco años no va a poder revalorizar sus incrementos por encima del IPC a lo mejor en un primer instante decide poner un precio más alto que si fuera tres años

Voz 0011 44:02 cabe esa posibilidad pero en este momento lo que está provocando subida de los alquileres no es tanto ya el plazo de otros cinco años lo que me provoca el crecimiento tan sustancial teniendo lugar en los alquileres se la el exceso de demanda que hay hay pocas casas de alquiler ya hay mucha demanda que además las pocas que hay es también no ser reducido por la creación de los denominados pisos turísticos

Voz 1018 44:26 no sería más lógico apostar por un parque amplio de vivienda pública que condicionar el comportamiento del mercado libre

Voz 0011 44:33 si esto quizá falta que lo diga más expresamente el el Real Decreto el texto que yo he conocido habla de de fomentar de que no haya viviendas vacías e incluso que los ayuntamientos puedan introducir recargos se alivia las viviendas vacías que también haga más posibilidad sea que los ayuntamientos actúen más aumentando la oferta de viviendas y también sobre todo hice de principio que el Gobierno aportará suelo para que puedan hacerse

Voz 17 45:00 medida de sus posibilidades para que puedan hacerse está bien