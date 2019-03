Hora 14 (04/03/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1 00:04 no

Voz 2 00:11 Le que a mí me Esteller reconoce José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes hoy el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a ofrecer a Carles Puigdemont la posibilidad de realizar un simulacro de consulta independentista en lugares públicos a cambio de que se suspendiera el referéndum ilegal del uno de octubre prohibido expresamente por la justicia así lo ha reconocido en su declaración como testigo en el Supremo José Antonio Nieto que era el número dos de Interior el secretario de Estado para la Seguridad en otoño de dos mil diecisiete

Voz 3 00:44 parte de esa manifestación de de capacidad de movilización y de fuerza de de de movimiento independentista podía haber sido porque que se simular a ese referéndum en en lugares que no estaban recogido en el auto de la mar Estrada que que se pudiera hacer en en la plaza de lo municipio o en lugares abierto donde no se fuese en contra de ese mandato judicial

Voz 1018 01:11 es la primera vez que un alto cargo de Rajoy reconoce su ofrecimiento y lo hace además ante los magistrados del Supremo que juzgan a los dirigentes independentistas una larga declaración que continúa a esta hora en la que ha hablado de actos vandálicos organizados Alberto Pozas

Voz 0055 01:23 no especifica quién dio las órdenes pero lleva cuatro horas repitiendo el mismo mensaje los Mossos si la Generalitat no hicieron nada por impedir el referéndum y la policía y la Guardia Civil hicieron frente a la violencia y a la resistencia organizada usando la mínima fuerza posible

Voz 4 01:36 que usted tan tratando de convencernos de que la fuerza ejercida por personas que no son efectivos policiales está bien la que ejercieron los policía está mal y eso no sólo puedo admitir la

Voz 0055 01:47 en ese día también el veinte de septiembre fue real no fue una hipótesis José Antonio Nieto carga directamente en los Mossos y la gestión de esos dispositivos la responsabilidad como hace la fiscalía de que el día terminase con centenares de heridos

Voz 1018 01:58 aquí a diferencia de su jefe directo el ministro Zoido Nieto parece que si se enteraba de las decisiones que se tomaban en el departamento su sucesor Fernando Grande Marlaska dice que no quiero opinar pero yo no voy a valorar la tecla

Voz 5 02:08 la acción de un ministro del Interior y plenos para oraciones realice en el acto de lo excepcional pero yo lo que puedo decir es que como coordinador máximo de las Fuerzas y fue el consolidar del Estado yo asumo al cien por cien lo que las Fuerzas y Cuerpos de sobre la hora

Voz 1018 02:29 salvo sorpresas la misma tarde todo indica que el presidente valenciano Ximo Puig anunciará de adelanto electoral de las autonómicas para hacerlas coincidir con las generales del veintiocho de abril durante todo el día

Voz 6 02:39 hoy tendremos mucho tiempo que hablar en estos momentos no tengo nada que decir pero les digo que hoy tendremos tiempo suficiente para hablar y como siempre estaré a su disposición y además está en la tomada

Voz 1018 02:52 hoy es el día en tiempo electoral en la semana de las movilizaciones feministas del ocho de marzo Pablo Casado Inés Arrimadas que estuvo a primera hora aquí en La Ser en Hoy por hoy han marcado distancias con algunas actitudes

Voz 7 03:02 está muy bien que nos dejaremos todos feminista ahí está muy bien que todos luchemos por los derechos de las mujeres pero sin colectivización mentir y sin hacer demagogia

Voz 0793 03:10 el feminismo es muy plural lo que sí que ha habido es partidos que han querido patrimonializar el feminismo que han dicho es aquí no te metas porque si tú dices esto ya a las feministas si tu vista es de esta manera ya no es feminista techo a mí me ha pasado ayer una critica una persona conocida en Internet me decía que que yo no puedo hablar de feminismo yendo con unos tacones de diez centímetros

Voz 1018 03:29 tres mil parados más en febrero es el peor dato de un mes de febrero de dos mil trece setenta mil afiliados nuevos a la seguridad social que suponen una creación neta equivalente de empleo en eso se fija el Gobierno y contra la precariedad los sindicatos Yolanda Valdeolivas secretaria de Estado Lola Santillana Comisiones Obreras

Voz 1752 03:44 que depende mucho de Campañas Agrícolas y que en ocasiones se atrás San Se adelantan de manera que son circunstancias absolutamente normales

Voz 0480 03:53 nueve de cada diez contratos que se han hecho ha sido contratos temporales y muchos de ellos cuatro de cada diez son a tiempo parcial

Voz 1018 04:01 Josep Borrell el ministro de Exteriores no escatima elogios al acuerdo alcanzado con Gran Bretaña sobre las condiciones de vida de los gibraltareños

Voz 8 04:07 el primer tratado internacional y conservan firmar entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar después el Tratado techo trata de evitar que Gibraltar sean el foco donde hay una competencia fiscal desleal con el resto del territorio

Voz 1018 04:23 lo más impactante del día escuchar en una grabación a la que ha tenido acceso la Cadena SER a José Ángel Hevia ex presidente de la SGAE descalificar de esta forma a la persona que finalmente fue su sucesora Pilar Jurado

Voz 9 04:33 yo propongo aunque mirando Zapata desean vivir intensamente estúpidos como para no ser

Voz 0202 04:49 además Asturias sigue luchando contra noventa y nueve incendios la mayoría intencionados el fuego no amenaza de momento ninguna localidad del Principado en Cantabria son once los focos que todavía siguen activos también provocados en el País Vasco ya se han controlado los incendios declarados en los últimos días

Voz 0325 05:03 la Generalitat de Cataluña quiere ampliar la duración de los contratos de alquiler hasta los seis o incluso diez años además y sin definirlo estudia limitar su precio el plan puede entrar en vigor a final de año

Voz 0202 05:12 Estados Unidos amenaza con una respuesta fuerte si el régimen de Maduro detiene al presidente interino de Venezuela Juan Guarido que tiene planeado volver al país en las próximas horas el propio

Voz 3 05:20 hemos ido asegura que es inmaduro lo encarcela será

Voz 0202 05:23 en una de sus últimas decisiones del Papa anuncia que

Voz 0325 05:25 otro de un año hará públicos los archivos secretos relativos al Pontificado de Pío XII con la intención entre otras cosas de aclarar las críticas por no haber levantado la voz contra el nazismo acusación que siempre ha negado el Vaticano

Voz 1018 05:35 dos y casi seis minutos

Voz 0867 05:41 hora catorce

Voz 10 05:42 y Madrid Javier Casal alguna

Voz 0867 05:44 los tardes a todos Ángel Garrido se despide entre aplausos gracias

Voz 2 05:53 pasará rodeado de su equipo

Voz 0867 05:56 tipo sin aclarar cuál será su futuro político y defendiendo en la rueda de prensa del resumen de legislatura a Cristina Cifuentes responsable ha dicho de buena parte de los logros del Ejecutivo regional que afronta sus últimas semanas de trabajo

Voz 0177 06:09 como no podía ser de otra manera un agradecimiento muy especial la presidenta Cristina Cifuentes quien gobernó durante los tres primeros años la Comunidad de Madrid creo que con acierto que con la entrega con vocación de servicio público de a cuyo trabajo se debe en muy buena medida el éxito colectivo de esta legislatura piensa emocionado en casa

Voz 0867 06:29 eso Master ocupa toda la atención mediática este lunes aquí en Madrid el rector de la Universidad Rey Juan Carlos Javier Ramos asegura en la comisión parlamentaria que van Grec en el consejero de Educación le llamó en dos ocasiones Ike sí que fue él quién le pidió los documentos expediente acta que fueron falsificados

Voz 11 06:45 los yo hablo con el consejero de Educación en dos ocasiones antes de la rueda de prensa el expediente que se remitió a la Consejería de Educación esa mañana se lo pidió a la Consejería de Educación el Gobierno juega motu propio a la Consejería de Educación no había ninguna estrategia simplemente confiamos en la palabra del señor rector por lo tanto en la universidad

Voz 0480 07:06 ha mandado una documentación procede de la universidad en una rueda de prensa no hubiera dado salida a esa documentación le ha dado toda la credibilidad que tenía para mí

Voz 0867 07:16 el consejero que ha iniciado hace media hora su comparecencia en Vallecas su antiguo asesor aceite Feito se ha negado esta mañana a responder a las preguntas de los diputados seis cuatro de marzo el paro subió en Madrid durante el mes pasado titulares

Voz 1915 07:28 el desempleo aumentó un uno por ciento en la comunidad con tres mil seiscientos parados más también bajo la contratación un diez por ciento con respecto a enero y la mayoría de los contratos fueron indefinidos los sindicatos quitan la falta critican la falta de políticas de empleo y el aumento de la brecha de la audiencia

Voz 0159 07:41 incial ha ordenado el ingreso inmediato en prisión para los tres acusados de violar a una chica de dieciocho años en Collado Villalba dos de ellos han sido condenados a quince años de cárcel y otro a catorce por un delito de agresión sexual continuada la diputada

Voz 1915 07:53 Isabel Serra será la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid Serra lo ha confirmado a través de las redes sociales esta tarde presentará su proyecto no todo el partido está de acuerdo aunque sea ella la elegida para liderar esa lista es el caso de María Espinosa fina Pablo Iglesias que no concurrirá a las primarias por desacuerdos con el partido

Voz 0159 08:09 hoy ha llegado a la Asamblea la denuncia de las trabajadoras de la residencia Fundación Reina Sofía de Alzheimer contaron aquí en la SER que guardaban material como pañal eso toallas para los mayores porque la empresa no les daba los suficientes si Clece la empresa que gestiona el centro en los despidió por él

Voz 1915 08:23 el deporte es semana de Champions el Real Madrid ha realizado esta mañana su última sesión de entrenamiento antes de afrontar mañana el partido de vuelta de los octavos de final ante el Ajax y esta noche el Leganés cierra la jornada de liga con su partido ante el Levante sin los lesionados

Voz 0867 08:35 el gran partido del Leganés frente al Levante que podrán escuchar en ser más Madrid en en ciento cuatro punto tres de la FM en directo desde Butarque a partir de las nueve de la noche y en la semana del ocho EM hoy hemos charlado con una de las cientos y cientos de mujeres trabajadoras del hogar que no podrán parar el viernes pero que protestan desde el balcón colgado estos días un delantal Elena Jiménez

Voz 0605 08:56 el balcón está a pie de calle en una vía del centro de Madrid tiene rejas de arriba abajo y en tres puntos alguien ha anudado un mandil turquesa con las siguientes palabras ocho m trabajadoras de hogar con plenos derechos lo ha escrito Constanza

Voz 12 09:09 quiero que Xevi Sidi Lise el trabajo que desempeña Amos las trabajadoras de hogar muchas de nosotras cuidamos personas mayores el día de la huelga no podemos dejar tirados a las personas que cuidamos

Voz 0605 09:22 Diez años trabajando como cuidadora primero interna por quinientos euros y sólo unas horas de libranza los sábados y los domingos y ahora de externa por novecientos del lunes habían el trabajo de

Voz 13 09:32 creada de hogar común no no es remunerado cuando lo hace un familiar cuando contratan a una empleada de hogar tampoco se le da el valor por eso

Voz 0605 09:43 es empleadas domésticas llevan tiempo exigiendo que se ratifica el convenio ciento ochenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo para que se les reconozca su derecho al paro o a una pensión y mientras Constanza ha vuelto a las tareas de hoy de su trabajo yo llegó en la mañana le preparó el desayuno

Voz 14 10:00 yo le ayudo a asearse si tiene que tomar la medicina cuando hace buen tiempo les sacó a pasear un poquito en la silla de ruedas

Voz 9 10:25 vamos ya las carreras

Voz 0867 10:27 vamos a repasar primero la situación en las vías de acceso y salida en la región Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 15 10:34 buenas tardes afortunadamente a esta hora no encontramos grandes complicaciones en las carreteras de la Comunidad tan sólo tengan precaución en la IV ya que debido a las obras de mejora de mantenimiento de la calzada hay circulación lenta a la altura de Aranjuez en dirección Madrid en lo que respecta al resto de accesos a la capital de entrada y salida y también a las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta en este momento se circula sin problemas a mejoren en el

Voz 0867 11:03 centro de la capital situación en estos momentos en la M30 y en las calles del centro de Madrid centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez hola

Voz 0202 11:10 hola buenas tardes y hablamos precisamente de la M30 de la parte norte que estuvo más complicada en el acceso desde la avenida de Burgos al nudo de Manoteras en sentido Nudo Norte en ese punto hubo un percance ya está hace pocos minutos estrechamiento de calzada pero ya se recuperan todos los carriles recupera la fluidez en el resto de la M30 también se circula sin problemas en el interior de la ciudad el tráfico algo más complicado en zonas céntricas por lo tanto recuerden que la mejor alternativa para moverse por el centro de la ciudad es el transporte público

Voz 0867 11:41 en fin llegan los cambios al pronóstico del tiempo de momento se han cubierto los cielos en la capital y mañana llegarán por fin o eso dicen las lluvias no llueve en Madrid desde el pasado uno de febrero pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 11:53 si se confirman los cambios que para esta semana nos anunciaba en algunos momentos de lluvia esto pasará sobretodo el miércoles de momento descenso de temperaturas que se notarán las máximas esta noche no ha hecho demasiado frío apenas hemos bajado de los diez grados las máximas todavía superarán los quince pero difícilmente alcanzaremos los veinte en una tarde que será soleada pero también con ratos de nubes abundantes en una racha de viento tampoco demasiado fuerte mañana tiempo parecido pero al final de la jornada cuando llegue la noche del martes empezará a llover lluvia que caerá sobretodo el miércoles incluso con intensidad

Voz 0867 12:27 el fin tenemos catorce grados en Gran Vía Hora catorce Madrid se hace con Sonia Palomino en la producción y Noema Valido Julio Hernández en la realización técnica

Voz 1304 12:37 por cercana por diversa por inclusiva por igualitaria por convivencia por resultados y por qué es mi casa matricula T en la escuela pública Federación de Enseñanza de la CGT

Voz 17 12:47 en las rutas culturales de la Comunidad de Madrid en vez de Pável Brann este año con ochenta y tres rutas nacionales e internacionales nuevos destinos como Canadá o mala si la mejor financiación busca tu plaza el viaje al extranjero desde seiscientos cincuenta euros somos tu agencia oficial a crédito

Voz 10 13:02 Ana en mil novecientas Dust doscientos cuatrocientos mil nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid el gran punto com Hora catorce y Madrid casual

Voz 0867 13:12 dos de la tarde y trece minutos el próximo miércoles será el turno de Cristina Cifuentes y hoy como aperitivo la comisión de investigación por el caso Master ha recibido al consejero van Grid Ken al rector de la Rey Juan Carlos responsable de la Fundación Madrid más de Sánchez Martos ir a quién ha abierto la sesión la que fuera asesora del responsable de Educación Maite Feito que se ha negado a responder las preguntas de los distintos grupos parlamentarios

Voz 18 13:35 eh comparezco en esta Asamblea por imperativo reglamentario pero dado que esto en

Voz 11 13:39 usa en un procedimiento su viuda

Voz 18 13:42 eh invocando mi derecho de defensa ante los tribunales no voy a contestar a ninguna pregunta muchísimas gracias

Voz 0867 13:49 con el permiso de la mesa inédito en esta legislatura se ha marchado de allí ni ha escuchado las preguntas que habían preparado para ella los portavoces de los grupos silencio de Maite Feito a quién ha seguido la lista de comparecientes Jesús Sánchez Martos que sí ha respondido a esas preguntas Ike ha destapado que la Fundación Madrid más de que presidía emitido informes desfavorables sobre cinco títulos de máster y una titulación de grado de la Rey Juan Carlos a partir de ahí muro de hormigón Martos elude cualquier responsabilidad de su fundador

Voz 1704 14:17 claro que la Fundación de Madrid mas de no tiene ninguna función de fiscalización ni dispersión que ningún centro universitario no dirigir de ningún centro universitario porque esto depende de la propia universidades en áreas de la independencia y la autonomía

Voz 0867 14:31 después han llegado las acusaciones más serias las que ha vertido el rector de la Rey Juan Carlos sobre el consejero van griten al que por primera vez Javier Ramos señala como la persona a la que pidió el expediente y el acta que luego se demostró había sido falsificada esa mañana ha contado el rector el consejero le llamó al menos en dos ocasiones Javier Bañuelos Vallecas qué tal buenas tardes el reto

Voz 0861 14:51 Jorge Ramos ha dicho que nunca llegó a hablar en persona con Cifuentes y ha vuelto a negar que sufriese presiones pero Javier Ramos sí ha revelado que aquel veintiuno de marzo habló en al menos dos ocasiones con el consejero de Educación fue el propio Rafael Van GRE quién quién le pidió el expediente académico de Cristina Cifuentes y también el acta del TCM que tenía en su poder Álvarez Conde acta falsificada por la que recordemos la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta madrileña

Voz 11 15:19 el expediente que está digitalizado se remitió a la Consejería de Educación de esa mañana se lo pidió a la Consejería de Educación en el Gobierno fue tu propio lo que a la Consejería de Educación en la tarde El consejero de Educación solicita los documentos que el propio Álvarez Conde en rueda de prensa había dicho que que tenía yo llamo al profesorado esconde en la tarde me dice que me manda es el el acta según recibo ese acta lo veo lo envío a la secretaria de la Secretaría se lo reenvía a la secretaría de la Consejería de Educación como no ser requerido

Voz 0861 16:02 Javier Ramos abiertamente ha dicho que sucumbió a una mentira ya señalado directamente al catedrático Álvarez Conde a quién ha vuelto a culpar de haberle engañado el lector Javier Ramos también ha recordado que la mañana de aquel veintiuno de marzo cuando llegó a su despacho de la Rey Juan Carlos encontró a María Teresa Feito asesora del consejero de Educación aquí la Fiscalía también considera inductora de la falsedad documental en aquel momento Feito sólo les apuntó

Voz 0867 16:26 sí

Voz 11 16:26 la la señora feto entra con posterioridad a dejamos vamos la la pedimos que que pase nos cuenta que esto es un rifirrafe político que no tiene nada que ver con la universidad un rifirrafe entre hacia la presidenta

Voz 0861 16:48 Javier Ramos ha decidido que no les ha temblado el pulso y ha anunciado que si hubiera sentencia firme contra la ex presidenta le retirarán el título a Cifuentes de momento se han iniciado

Voz 0325 16:57 ya el trámite para recordárselo a los alumnos que antes

Voz 0861 16:59 nacido en sede judicial que le regalaron su máster como por ejemplo María Dolores Cancio

Voz 0867 17:03 ya ha dejado la pelota Rafael Van gritan el consejero superviviente del caso Máster Manrique que siempre ha negado su participación en la preparación de las pruebas falsas y también que ejerciera presiones sobre la universidad Angry quien por cierto ha llegado tarde

Voz 11 17:16 no está en la sala por lo que veo voy a abrir un receso de diez minutos perdón activa me hora estaba citado a las doce es la una y media y a que me están dedicando que están en el pasado

Voz 0867 17:30 mientras tanto y a la una de la tarde y treinta y un minutos sentado Javier en la silla estaba respondiendo al menos hasta hace unos minutos a los grupos parlamentarios no

Voz 0861 17:39 bueno hay sigue respondiendo resuelvan Guernica Javier reconoce que sí que hizo consultas con la Universidad Rey Juan Carlos reconoce que solicitó al rector toda la documentación que se utilizó en aquella rueda de prensa de aquel veintiuno de marzo pero estamos asistiendo también algunas contradicciones entre el rector Javier Ramos y el consejero de Educación porque no coinciden las horas de las llamadas que se cruzaron aquella mañana en esta comisión investigación el Antero sesión el imputado Enrique Álvarez Conde también reveló que sufre presiones de la comunidad de Madrid el consejero de Educación lo ha negado ninguna

Voz 0177 18:11 qué valoración hace como consejero de la Comunidad de Madrid de de estas declaraciones de profesores de universidad diciendo que ha sido sometido a presiones

Voz 0480 18:21 esas esas presiones lo que tiene que hacer preguntárselo a quienes las hayan sufrido aquí en las haya declarado por supuesto quién las haya sufrido lo puedo denunciar es como si está siendo

Voz 0861 18:32 Van cree que en que sigue creyendo la inocencia de Cifuentes ha justificado que la expresidenta exhibiese en redes sociales el acta falsificada sí lo hizo dice es porque confiaron en la palabra del rector el consejo educación también ha desentendido del papel que ha jugado este escándalo su asesora My de Feito sí estuvo en el despacho del rector fue dice a título individual

Voz 0480 18:53 señora Orfeó lo que me manifestó que el fue a un asunto a título personal

Voz 11 18:59 pero usted no sabía que iba a tratar en una reunión sobre el tema del caso master lo sabía usted absolutamente nada ni ni

Voz 0480 19:07 digamos de las actividades de la señora Aíto día por día ni se de el número de que conforman y por supuesto se la actividad diaria de directores generales y consejeros

Voz 0861 19:20 continuó ahora mismo en directo Javier la comparecencia del consejero educación hora misma pregunta que el diputado socialista Juan José Moreno

Voz 11 19:25 bueno vamos al al al día de hoy con la que usted a la universidad

Voz 1018 19:31 usted ha dicho que el que Javier Saviola son dos de la tarde diecinueve metros seguimos

Voz 10 19:36 hora catorce Madrid

Voz 0867 19:38 tasó más cera acabó con la vida política de Cristina Cifuentes cuya dimisión en abril del año pasado abrió en canal esta legislatura provocó la llegada accidentada al poder de Ángel Garrido que un día antes de la disolución de las Cámaras nacionales ha comparecido en rueda de prensa en la que por cierto una rueda de prensa no ha detallado si su futuro político es uno por el Congreso de los Diputados resumen de gestión con momentos muy emocionados Ricky reivindicando un centro político en el que él se sitúa en el que curiosamente sitúa también a Pablo Casado Enrique García qué tal muy buenas

Voz 0325 20:07 buenas tardes con el lema Los mejores años en Madrid Garrido ha despedido en la legislatura que ha definido como

Voz 0177 20:13 la legislatura más social de la historia de la Comunidad de Madrid nunca se había experimentado una recuperación tan intensa de la economía y el empleo nunca se habían destinado tantos recursos a la sanidad a la educación o a los servicios sociales

Voz 19 20:27 en un discurso de las palabras diálogo consenso moderación han sido las más repetidas Garrido ha citado a Suárez para hacer una apología del centro político que es lo que define ha dicho al Partido Popular de Pablo Casado

Voz 0177 20:39 los alterado el todo post se puede repetir yo creo que este este partido un partido de centro que hagan y que ha tenido su sus victorias electorales siempre en el espacio de centro en eso estamos en está al presidente nacional Pablo Casado y en eso estamos el noventa y nueve por ciento de los que estamos en el en el partido no

Voz 19 20:55 ya ha recordado a Cristina Cifuentes a la que deben dice buena parte del trabajo de su Gobierno y se ha despedido asegurando que va a seguir trabajando por Madrid y por España pero no aclarado ni dónde ni

Voz 0867 21:03 como ella ya veremos Ángel Garrido ha echado además a Pedro Sánchez de la culpa del mal dato de paro registrado en abril en abril no en Madrid durante el mes de febrero aquí subió en más de tres mil seiscientas personas Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 21:16 buenas tardes un uno por ciento más de desempleo que en enero aunque si vemos el interanual ha caído en veintinueve mil personas en el último mes aumentó la afiliación a la Seguridad Social febrero cierra con catorce mil cotizantes más la región un cero con cuatro por ciento más con respecto al mes de enero a cuatro días del ocho de marzo los sindicatos inciden en el crecimiento de la brecha de género el desempleo femenino no supone todavía el sesenta por ciento lo decían Eva Pérez de Comisiones Obreras Isabel Vila Vella de UGT

Voz 20 21:42 tanto hombres como mujeres están incrementando los niveles de precariedad temporalidad así jornadas parciales pero desde luego mucho más y mucho más deprisa las mujer

Voz 21 21:51 mire de nuevo en esta pérdida de empleo las perjudicadas han sido las mujeres que son un sesenta por ciento de todas las personas que han perdido

Voz 1915 21:58 los empleos respecto a los contratos en el segundo mes del año se registraron poco más de doscientos mil un diez por ciento menos la mayoría de ellos el ochenta por ciento temporales con todo la cifra total de parados se sitúa en la Comunidad en trescientas cincuenta cincuenta y cuatro mil doscientas doce

Voz 16 22:14 son dos de la tarde y veintidós minutos dijiste que nos presenta vas al amor de tu vida no esperábamos que fueron Renault Clio pero sí tiene pantalla táctil con Smart climatizador

Voz 2 22:28 la vena fíjate seducir por un Renault Clio Limited equipado por diez mil doscientos euros

Voz 16 22:36 ERC iban válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 2 22:40 necesitas cambiar tu vehículo en Noor Kate ocasión disfrutan hasta un veinte por ciento de descuento en vehículos seleccionados con la garantía no ocasión turismos e industriales con kilometraje certificado garantía de un año y mucho más te esperamos en nuestra tienda de Getafe en el polígono Los Olivos buena ocasión pon tu vehículo en marcha

Voz 22 22:59 no te pierdas el musical el número uno de la crítica el médico el musical basado en el bestseller de no Ador un viaje emocionante en busca de un sueño desde Inglaterra hasta Persia una superproducción para toda la familia en el teatro Nuevo Apolo de Madrid entradas a la venta en el médico musical punto com

Voz 23 23:21 los que conducen el nuevo Clase B nunca te explicarán si lo eligieron por su espacioso maletero por su sistema de inteligencia artificial MTV X o porque Lugo clase de doscientos de pude ser tuyo por doscientos noventa euros Alves con seguro garantía y mantenimiento así deje de justificar de que aprovechen la oferta de lanzamiento con cambio automático a LG Line paquete Premium hasta el treinta y uno de marzo nuevo Clase B consulta condiciones entonces y la Motor concesionario oficial Mercedes Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes

Voz 0861 23:48 sabes que el ochenta por ciento de la información

Voz 1280 23:50 Nos llega a través de los ojos por eso es tan importante que acuda ese revisión al óptico Optometría hasta al menos una vez al año te ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales no te la juegues con tu visión acude a tu óptica de confianza o visita revisa tu visión punto Es Colegio Nacional de ópticos Optometría

Voz 24 24:09 hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes justo lo contrario te presentamos vine ex una tarjeta gratuita sin comisiones ni condiciones con la que puede sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo pagar en el extranjero con el mejor tipo de cambio y enviar y recibir dinero de tus amigos al instante entra en tu cuenta sin banco punto com y únete a vine la primera cuenta sin van

Voz 1304 24:31 Nos vamos de viaje lleva Estado no haber llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ese límite división que va totalmente equipada hombre también llevó

Voz 2 24:46 las cosas es analizar eso en este mes de marzo apoye estrena por jugar antes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada financiación de CC Bank hasta fin de mes condiciones punto

Voz 25 24:56 in game en cien des Amy Tan día me refería a la luz pero ella

Voz 0325 25:01 estamos la comedia musical el jovencito

Voz 23 25:04 Frankestein llega a Gran Vía compra ya tu entrada en El jovencito Frankenstein Ponta K

Voz 16 25:10 y tiro porque ha sido una ocasión

Voz 23 25:14 sólo esta semana setecientos coches a precio de coste no casi un plus si no pierdas esta oportunidad en caridad somos únicos pareció también vocación peludos número uno en compra venta de coches en Getafe

Voz 1915 25:27 la ropa todo Villalba Móstoles Villaviciosa

Voz 23 25:30 en ocasión plus punto com

Voz 0867 25:34 dos de la tarde y veinticinco minutos noticia de la mañana los tribunales el juez avala la petición de la fiscalía tal y como hemos avanzado la antena de radio Madrid le envía a prisión a los tres jóvenes integrantes de la llamada manada de Villalba Alfonso Ojea qué tal buenas tardes

Voz 0089 25:47 buenas tardes la sección veintinueve de la Audiencia Provincial de Madrid precisa en su auto que si bien existe arraigo familiar y personal en los tres condenados ese riesgo de fuga permanece por lo que se consideran necesaria proporcionada idónea esta medida de prisión provisional sin fianza y comunicada por eso los tres de Collado Villalba no han salido del edificio las comunicarse les esta decisión han sido trasladados a los calabozos a la espera de la llegada del furgón policial que les va a llevar a la cárcel para el guardia civil Miguel Ángel Cano y para el soldado Martín Álvarez su destino es la prisión militar de Alcalá de Henares pero para el tercero Ricardo Alonso es una de las seis prisiones que existen en la región madrileña la abogada defensora Carmen Cortázar visiblemente afectada recordaba que su presunción de inocencia no ha cambiado

Voz 26 26:33 no estamos en un momento del procedimiento o en que el sistema todavía estos señores les da la oportunidad de demostrar que son inocentes han ido a prisión provisional pero a veces no tenemos en cuenta que mientras que la sentencia no sea firme estos señores tienen aún la presunción de inocencia nada más

Voz 0089 26:54 los magistrados de la Audiencia Provincial señalan en su auto de ingreso en prisión que existe ya una sentencia condenatoria que hay proximidad de un

Voz 1915 27:02 la sentencia firme condenatoria reza

Voz 0089 27:04 dirigiéndose a los recursos que han presentado los condenados ante el Tribunal Supremo

Voz 0867 27:08 a y Manuela Carmena ha presentado esta mañana su política de vivienda las cosas que deja pendiente esta legislatura en la que el precio de los pisos se ha disparado en la capital donde resulta prácticamente imposible acceder a una vivienda pública en régimen de compra o alquiler Carmena con muletas pero con el traje de campaña promete más vivienda pública para los jóvenes pero todo a varios años vista porque esos pisos están construyendo o a construir en el futuro Carolina Gómez

Voz 0393 27:33 si el Ayuntamiento presentado esta mañana un decálogo de medidas encaminadas a promover la vivienda pública en régimen de alquiler social según ha explicado el delegado del área José Manuel Calvo de ahora en adelante el treinta por ciento de la vivienda pública que salga al mercado estará destinada a familias jóvenes menores de treinta y cinco años

Voz 1915 27:47 familias que tienen más dificultades para independizar

Voz 27 27:49 darse que tienen más dificultades para pagar esas rentas del alquiler que en este momento fija el mercado que el Ayuntamiento de Madrid pueda destinar el treinta

Voz 0867 27:58 por ciento de todas sus viviendas a estas familias

Voz 27 28:00 jóvenes para que puedan independizarse para que puedan hacer frente a un alquiler asequible

Voz 0393 28:05 otra de las medidas que plantean es convertir los polígonos abandonados en suelo residencial a cambio de que los promotores entreguen al Ayuntamiento el treinta por ciento de la vivienda que construyen es otra manera de engrosar la bolsa de vivienda pública pero para hacer esto necesitan repetir en el gobierno municipal así que Manuela Carmena pide cuatro años

Voz 1410 28:20 es más nosotros hemos diseñado una escalera hemos construido un ascensor entonces estoy segura que en estos cuatro últimos años vamos a utilizar el ascensor porque ya tenemos el itinerario de la escalera

Voz 0605 28:33 era hay otro dato que han dado esta mañana en política urbanística

Voz 0393 28:36 calvo ha dicho que la operación Madrid nuevo norte la Operación Chamartín irá al pleno para su aprobación definitiva este mes de marzo

Voz 16 28:42 no ven otro horizonte

Voz 0867 28:44 queda fractura de Madrid Isabel Serra ha anunciado ya que se presenta a las primarias de Podemos una opción que en círculos próximos al ex secretario general Ramón Espinar no ven con buenos ojos María Espinosa por ejemplo actual diputada de Podemos en la Asamblea ha publicado esta mañana que ya se apea de este proceso duda junto a otros muchos compañeros de la solvencia de ese proyecto que se pretende impulsar entre los deportes que ya nos trae Amanda gala qué tal muy buenas tardes

Voz 0393 29:10 qué tal muy buenas el Real Madrid centrado en su objetivo principal ahora mismo la Champions los de Solaria en atravesaba una semana complicada coser dos derrotas ante el Barcelona ya Oraya centrados en el partido de Champions que tienen mañana ante el Ajax por su parte el Atlético de Madrid impuso ayer en Anoeta dos goles de Morata dieron los tres puntos al equipo que consigue meterse en segunda posición a siete puntos del líder el Barça buen partido de los rojiblancos y también de los hombres de Bordalás porque el Getafe venció a domicilio

Voz 0605 29:36 en el Benito Villamarín y recordamos además esta noche hay partido legañas levante un partido que se disputará a las nueve de la noche en el estadio de Valle

Voz 0867 29:44 en que se puede seguir a través de ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de la F catorce grados marca el termómetro de la radio ahora mismo en Gran Vía cielos nublados en Madrid

Voz 1 30:03 a dos de la tarde

Voz 2 30:13 José Antonio Marcos

Voz 1018 30:21 casi cuatro horas y media ha durado la declaración como testigo del ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio

Voz 0867 30:26 Nieto era el número dos del ministro fondo que la semana

Voz 1018 30:28 nada en ese mismo juicio vino a decir que él pasaba por allí sin mucho que decidir pero Nieto sí parece que se enteraba de algo de hecho es el primer responsable político que admite públicamente que se intentó negociar con Puigdemont la celebración de una consulta simbólica si se comprometía a desconvocar el referéndum ilegal prohibido por ajustes

Voz 3 30:47 parte de esa manifestación de de capacidad de movilización y de fuerza de de de vendetta podía haber sido porque que se simular a ese referéndum en en lugares que no estaban recogido en el auto de la magistrada que que se pudiera hacer en en la plaza de lo municipio o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial

Voz 1018 31:13 enseguida volveremos a directo al Supremo porque si algo ha dejado claro este testigos que en los momentos clave del proceso independentista existió violencia organizada que es uno de los planteamientos de la fiscalía para acusar de rebelión al nueve de los dieciocho procesados Hora catorce todo indica que los valencianos irán a las urnas el veintiocho de abril también para elegir Parlamento autonómico salvo sorpresa el presidente Ximo Puig tiene previsto anunciarlo esta misma tarde a su Gobierno de hecho ya se ha reunido con Mónica Oltra que es la dirigente de Compromís que es a su vez vicepresidenta autonómica Ike quiere ser muy prudente en público con sus palabras

Voz 17 31:46 ese el presidente lo ha comunicado es que cuando tenga la decisión tomada seré la primera versión han saberlo eso es lo que me ha transmitido bueno pues la raqueta a la esfera obviamente como el resto de goles

Voz 1018 32:00 lunes cuatro de marzo Antonio Martín Carlos Cano buenas

Voz 0325 32:02 pues buenas tardes vaya cosas que dice José Ángel Hevia el ex presidente de la SGAE en privado si contra su propia sucesora la SER ha tenido acceso a las grabaciones de Un grupo de músicos ante quiénes sepia sugiere elegir a Pilar Jurado como presidenta de la SGAE como así ha sido porque consideraba entre otros calificativos que no es peligrosa

Voz 9 32:18 pero te atrapa como digo que sean estúpidos como para no ser peritos y Pilar Jurado tiene todas esas baila

Voz 1018 32:30 peor de lo habitual el paro aumentó en febrero en algo más de

Voz 0325 32:33 tres mil personas y también se incrementó la afiliación a la Seguridad Social en más de sesenta y nueve mil es el peor repunte del desempleo en ese mes desde dos mil trece Yolanda Valdeolivas secretaria de Estado de Empleo Lola Santillana a Comisiones Obreras

Voz 1752 32:44 que depende mucho de Campañas Agrícolas y que en ocasiones se atrás San Se adelantan

Voz 0480 32:49 nueve de cada diez contratos que se han hecho ha sido contratos temporales cuatro de cada diez son a tiempo parcial

Voz 0325 32:55 mismo liberal Inés Arrimadas ha dicho en la SER que hay feminismo es excluyente sí defiende la regulación de la gestación subrogada

Voz 0793 33:02 está nuestra modelo es altruista es que nuestra ley no lo ampara con dinero a mí me me parece que el hecho de tener que atacarnos diciendo lo que no es hablando de alquiler y de dinero es simplemente porque no pueden criticar nuestra propuesta recurre

Voz 0325 33:15 dan todos Pablo Casado ha anunciado que el PP va a llevar ante la Junta Electoral los decretos leyes que vaya aprobando el Gobierno Rivera pide

Voz 16 33:21 lo que no puede ser es que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo

Voz 28 33:28 hacer campaña electoral efectivamente se pueden recurrir o no pero hay que ser

Voz 1179 33:31 coherente no se puede gobernar por decretazo

Voz 28 33:33 quejarte cuando lo hace otro cuando hemos hecho lo mismo y no

Voz 0325 33:36 pide Esquerra ha confirmado que Joan Tardá no volverá a ser el candidato de la formación para las generales Marta Vilalta portavoz de este partido

Voz 0480 33:42 Tardà es un gran activo por las políticas progresistas por aquellos que defienden la la lucha social la justicia social y es un ejemplo de de lucha de dignidad

Voz 1018 33:54 contra acuerdo perdón con el Reino Unido

Voz 0325 33:57 España y Gran Bretaña han firmado el primer pacto relacionado con Gibraltar en más de trescientos años el objetivo es frenar el fraude fiscal en el baño Josep Borrell ministro de Exteriores

Voz 8 34:04 mire es el primer tratado internacional consideró afirmar entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar después el Tratado tres trata de evitar que haya una competencia fiscal desleal con el resto del territorio

Voz 1018 34:17 sanción millonaria El Ayuntamiento de Barcelona va a multar

Voz 0325 34:20 casi tres millones de euros a dos fondos buitre que mantiene en dos edificios de pisos vacíos Ada Colau en las

Voz 1600 34:25 arribará llegaremos a poner una sanción de dos millones ochocientos mil euros son veinticuatro viviendas que llevan años vacías IMI la Generalitat ni los ayuntamientos lo habían aplicado excepto Tarrasa exceptúa Tarrasa

Voz 0325 34:37 además la Generalitat planea que los contratos de alquiler duren como mínimo seis años en un plan que prepara para este dos mil diecinueve

Voz 2 34:44 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 29 34:47 José Antonio te ama es para Ximo Puig señor presidente de la Generalidad de Valencia se adelantara esta tarde las selecciones autonómicas para hacerlas coincidir el veintiocho de abril con las generales las separa haría de las municipales y europeas en busca de una mayor participación a rebufo de los buenos augurios de Pedro Sánchez pero de eso iría a las preferencias de sus socios de Compromís liderados por la vicepresidenta Mónica Oltra que pasarían a ser sus competidores la simultaneidad con las legislativas

Voz 11 35:20 libraría a su señoría de daño sobrevenido

Voz 29 35:23 en caso de que a escala nacional vinieran mal dadas veremos

Voz 1018 35:28 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros no ha valido de la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala de la producción va mejorando la extinción de los incendios de este fin de semana en Euskadi Cantabria y Asturias en el Principado la Fiscalía ha abierto diligencias para identificar y detener a los posibles autores todavía queda casi medio centenar de focos activos Alejandra Martínez sí según la última

Voz 0202 35:47 información actualizada que remite a esta hora el primer gobierno del Principado se registran quince incendios activos ocho con

Voz 0867 35:52 poblados XXI seguimiento y revisión con

Voz 0202 35:54 vino a las labores de extinción se concentran quince fuegos como decimos una quincena localizados en los concejos de Cangas de Onís Lena Llanes Onís Parr expiloto salas Valdés el consejero de Presidencia Guillermo Martínez habla de una previsión meteorológica en la que preocupan los vientos de la necesidad de seguir alerta hay prevenido

Voz 30 36:11 día lluvia nieve previsión de lluvia aunque el viento amainado de forma dijera parece que en las próximas horas incluso durante el día de mañana podría haber rachas otra vez muy fuertes de viento por lo tanto en en este caso mantener toda la precaución y toda la previsión del operativo que tenemos desplegados

Voz 0202 36:28 como decíais la Fiscalía ha abierto ya diligencias para la investigación de esta última oleada de incendios forestales y desde el Gobierno tienen además la práctica certeza de que en su mayoría Se trata de incendios intención

Voz 1018 36:38 nada importante por tanto conocer la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 36:41 el viento fuerte del sur que las últimas horas ha dado lugar un ambiente seco y muy cálido en el Cantábrico a lo largo de la tarde poco a poco irá

Voz 0861 36:49 aflojando girando al norte esto ha por

Voz 0978 36:51 estarán más humedad de manera que no esperamos una mejoría muy clara en la situación que ha provocado que se extendieran tanto los incendios pero tampoco va a empeorar

Voz 0325 36:59 hasta el jueves no esperamos que la lluvia alcance el cante

Voz 0978 37:02 aplicó la lluvia con galas en el conjunto del país tarde soleada temperaturas más bajas que ayer pero en Canarias

Voz 16 37:08 en el Valle del Guadalquivir y el Mediterráneo

Voz 0978 37:10 más todavía de veinte a veinticinco grados

Voz 16 37:13 esta es la voz del Papa Pío XII

Voz 31 37:18 saludando sumar llaman ambicionar consagrados en nosotros mismos

Voz 16 37:24 en mil novecientos cincuenta tras firmar el Concordato con España con la España franquista hoy el Vaticano ha anunciado la próxima apertura de los archivos secretos de este Pontífice rodeado siempre de polémica porque nunca

Voz 1018 37:38 condenó el nazismo vamos a Roma corresponsal Jon

Voz 16 37:40 Solés buenas tardes dentro de un año

Voz 0946 37:43 año se abrirá a los investigadores la documentación del pontificado del papa Pío XII una sección de los ochenta y cinco kilómetros de archivos secretos del búnker subterráneo situado en el patio de la piña del Museo Vaticano un fondo documental de gran importancia para Europa porque contienen los secretos de Estado durante la Segunda Guerra Mundial pero también para España porque puede revelar las actuaciones y complicidades de la dictadura franquista en la posguerra civil como por ejemplo la serán las uñas ministro de Guinea

Voz 32 38:12 España inmediato del caudillo

Voz 0946 38:15 Matas de Serrano Suñer el enviado de Franco contra reunirse con Hitler en Berlín y como Sweeney Roma en plena ofensiva nazi fascista durante la Segunda Guerra Mundial fue recibido con todos los honores por el Papa Pío XII en el Vaticano como destacaron los noticieros ducha del régimen fascista en mil novecientos cuarenta pretendiente de cara al anunciar la apertura de este archivo secreto en los últimos ochenta años Francisco firmada que la Iglesia no tienen miedo a la historia de aquel tiempo de graves dificultades y que según el actual Pontífice revelan una activa diplomacia vaticana

Voz 16 38:53 en un útero llega donde nadie más llegar futuro hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 33 39:00 en veinte a la mutua bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel

Voz 16 39:11 bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 23 39:14 abre la puerta a tener tu propio negocio a ser tu jefe Yazira lo que realmente te gusta

Voz 34 39:19 a Auden Servihabitat tú lo Calvo oficina con la está un treinta por ciento de descuento entra en Servihabitat punto com ya abre la puerta a una nueva estaría

Voz 35 39:29 mira lo que te estás perdiendo reservan sus vacaciones en la Costa antes del nueve de marzo consigue hasta un siete por ciento de descuento información nuestras oficinas Halcón Viajes y Viajes Ecuador en nuestras

Voz 36 39:41 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y es decir mañana lo tiene entonces necesitas una prueba porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 37 39:59 fiable Proaza toda la confianza de Toyota en una furgoneta

Voz 16 40:05 por qué te gusta ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad en muchísimas productos como los pañales opaco

Voz 0861 40:16 dimitir extrajo sensitiva recién nacido comprando

Voz 16 40:18 dos la segunda unidad sale a seis con setenta y cinco euros sólo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés precios barridos en Península y Baleares

Voz 10 40:27 catorce Tom De Marcos

Voz 1018 40:30 a diferencia de suministro Juan Ignacio Zoido el ex secretario de Estado para la Seguridad José Antonio Nieto si se enteró de lo que pasaba en Cataluña en otoño del año dos mil diecisiete se enteró trató de impulsar acciones políticas para evitar las consecuencias de la consulta ilegal del uno de octubre Alberto Pozas Tribunal Supremo buenas tardes

Voz 0325 40:45 queda José Antonio Madrid menos para mí es la primera

Voz 1018 40:47 vez que escuche reconocer a un alto cargo de aquel Gobierno que se intentó negociar con el equipo de Puigdemont una alternativa a la consulta mediante un simulacro en algunos lugares públicos que no contra viniese

Voz 0325 40:57 las decisiones de la justicia es la primera vez que lo escuchamos José Antonio entre otras cosas porque no figura ni en el acta oficial de esa reunión que hemos estado repasando veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete tres días antes del referéndum los altos mandos de Interior de la Generalitat se reúnen para planificar el dispositivo de seguridad y ellos proponen que el referéndum se simula en los márgenes de la orden judicial de impedir las votaciones

Voz 3 41:17 en ningún momento no hubo la más el más mínimo gesto de cesión ni de apertura un diálogo real llegaron con una idea hice fueron con la misma idea

Voz 0325 41:27 según ha explicado Nieto lo explicado para intentar explicar que Carles Puigdemont no tiene ninguna intención de impedir el referéndum que él mismo había convocado todavía está por ver José Antonio sin este juicio se deja claro quién tradujo todo esto en una orden a los Mossos d'Esquadra

Voz 1018 41:41 lo que también ha concretado Nieto es que el veinte de septiembre y el uno de octubre se produjeron actos violentos vandálicos ha dicho que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra fue deliberadamente insuficiente

Voz 0325 41:50 es la décima sesión del juicio la palabra mágica en boca de un testigo directo violencia dice que dice el ex secretario de Estado que el veinte de septiembre y el uno de octubre la violencia en las que desde Cataluña no fue una hipótesis fue real y estaba organizada

Voz 16 42:01 se produjeron choques y enfrentamientos violentos

Voz 3 42:05 pero en un número limitado de

Voz 0325 42:08 se produjeron cuando llegaban a los colegios decenas de personas ya estaban organizadas dice para intentar evitar la acción de la policía y toda esa violencia fue posible dice Nieto fue precisamente porque los Mossos d'Esquadra pusieron en marcha un dispositivo completamente insuficiente destinado a permitir impedir el referéndum ilegal

Voz 1018 42:25 gracias eh Pozas la vista continuará por la tarde tras esta declaración de casi cuatro horas y media por parte el que fue número dos del Ministerio del Interior la actual titular de ese departamento Fernando Grande Marlaska ha respondido después de decir que no quería comentar nada a su antecesor Zoido por lo que éste dijo el jueves sobre su falta de conocimiento en las decisiones entorno a la actuación de las fuerzas de seguridad

Voz 0325 42:44 yo he tenido por consumo

Voz 16 42:48 no entraré a diseñar ni valorar los dispositivos de seguridad

Voz 1018 42:53 una declaración en el Supremo como testigo repito ante lo cual Marlaska que pertenece probablemente a la carrera judicial dice que no quiere decir nada pero bueno parece que algo se dice

Voz 0861 43:03 yo no voy a valorar las declaraciones de

Voz 5 43:05 es un ministro del interior de una escuadra relaciones realice en el acto del juicio oral pero yo lo que puedo decir es que como coordinador

Voz 16 43:14 ximo de las Fuerzas y Cuerpos de seguro

Voz 10 43:16 la del Estado yo asumo al cien por cien no cargan las fuerzas y Cuerpos de sobre las tres de la tarde menos dieciocho minutos Radio Valencia qué tal buenas tardes

Voz 0202 43:27 hola buenas tardes pero vamos a Pirlo lo dedos no eso

Voz 1018 43:30 especial por tanto no puedo asegurar que se haya definitivo pero hasta ahora lloro que nos comprometemos en exceso si decimos que lo más probable es que esta misma tarde a eso de las cinco o a partir de las cinco el presidente Ximo Puig anuncie el adelanto de las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales del veintiocho de abril

Voz 0141 43:45 si finalmente Ximo Puig da el paso será la primera vez que las elecciones autonómicas no se celebra el último domingo de mayo Puche reúne a su Ejecutivo esta tarde a las cinco lo que se interpreta como un signo claro de que si habrá elecciones porque es el trámite preceptivo y previo a la disolución de Les Corts esta misma mañana a primera hora el presidente seguía sin desvelar sus intenciones pero el día de hacerlo público es hoy

Voz 6 44:06 eso durante todo el día hoy tendremos mucho tiempo que hablar les digo que hoy tendremos tiempo suficiente para hablar y como siempre estaría a pues hoy hoy es el día

Voz 0141 44:16 pues se ha reunido al mediodía con la vicepresidenta Mónica Oltra que en los últimos días había mostrado públicamente su oposición al adelanto electoral no hay razones políticas sino partidistas no sería bueno esgrimir razones de ese tipo hoy sin embargo ha señalado que está a favor de lo que convenga a los valencianos