Hora 14 (05/03/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:12 el José Antonio Marcos

Voz 1018 00:20 hola muy buenas tardes delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo denuncia que la policía autonómica los Mossos d'Esquadra siguieron una línea de actuación política por encima de su criterio profesional durante su larga declarados como testigo ante el Supremo Millo ha recalcado que se produjeron numerosas situaciones de violencia en un clima de conflictividad intencionado creciente en las fechas clave del desafío independentista

Voz 4 00:44 sí géneros empieza a generar en Cataluña un clima de conflictividad y que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a episodios realmente de fin de de de este acoso de hostigamiento de violencia para mí personalmente era muy difícil de entender esa posición no lo que yo creo que al final es que se impuso la línea política por encima del criterio procesiona porque en los Mossos d'Esquadra hay grandes profesionales

Voz 0055 01:10 el ex delegado ha llegado a relatar en respuesta a los defensores de Junquera así Raül Romeva que su propia hija tuvo que limpiar una pintada en la que se podía leer Millo muerte su declaración ha terminado hace sólo unos instantes Alberto Pozas relaciona terminada hace unos minutos ahora declara Neus Munté exconsellera ver Gubern según la Fiscalía abandonó el Ejecutivo de Carles Puigdemont en una purga de altos cargos poco convencidos con la deriva unilateral ella acaba de negar lo dice que estaba de acuerdo con la deriva del Govern porque dice sólo buscaban el diálogo la escuchamos en directo

Voz 5 01:39 una una situación de de de todavía más problemas en mi día a día me refería estrictamente a esta cuestión hizo referencia a las cinco interlocutoria son las advertencias del Tribunal Constitucional

Voz 1018 01:55 Pepa Antoni Duran i Lleida que fue líder de Unió democrática de Cataluña oye que estuvo esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy hemos nacido que intentó implicar a Miquel Roca exportavoz de Convergència i uno de los padres de la Constitución en una gestión de buenos oficios ante Puigdemont y Artur Mas no fue posible

Voz 6 02:10 me importa Efron Miquel Roca por qué unos ojos no hacemos un documento este documento que irá dirigido al presidente Puigdemont pues lo participamos para que lo suscriban otras personas del mundo de lo que la sociedad civil de Cataluña finalmente eso no se hizo meter considero mejor que intentar vamos a dar nosotros personalmente compuso Bonn me dijo que hablara con Artur Mas lo hice y me dijo que daría la gestión después me explicó que no pudo hacerlo no se atrevió hacerla Visca la tensión que había en el entorno de Putin

Voz 3 02:39 hora catorce

Voz 1018 02:42 un informe de la Fundación de Ayuda contra la droga decía el Centro Reina Sofía recoge que más de la mitad de jóvenes de nuestro país la mayoría chicos mantiene actitudes machistas y sexistas a tres días para el Día Internacional de la Mujer y metido ya en periodo electoral el líder del PP Pablo Casado anuncian complemento de pensiones sólo para mujeres con un hijo

Voz 7 02:59 sí ya medio millón de mujeres en España están percibiendo una pensión incrementada hasta un quince por ciento por haber sido madres cuando estaban trabajando el Partido Popular hoy anuncia que ese complemento para la jubilación de madres trabajadoras también afectará Si llegamos al Gobierno a España a las mujeres que han tenido un hijo cuando estaban trabajando más allá de

Voz 1018 03:24 los mensajes en busca del voto este miércoles nos deja alguna buena noticia como por ejemplo el segundo caso de un paciente con VIH que ha logrado superar la enfermedad gracias a un trasplante de células madre Javier Martínez picado es investigador de Hirsi Caixa responsable directo de esta buena noticia

Voz 8 03:39 no queremos hablar todavía de que es un segundo caso de curación del paciente las recortamos pero sabemos que en los casos previos como ha indicado Salgado todos los pacientes donde se ha interrumpido de retrovirales el virus ha reaparecido antes del año en este caso estamos ya en dieciocho meses lo cual digamos que nos invita al optimismo

Voz 1018 04:01 a los niños de un colegio público de Galapagar en Madrid niños de cinco años están encantados porque tras enviar una carta alguna decenas de jefes de Estado o de Gobierno para defender el planeta han recibido respuesta al menos por parte de uno de ellos en el francés Emmanuel Macron

Voz 9 04:16 Lippi vimos visitantes en su país que más usan porque llegan

Voz 10 04:24 que recicla de Reus que no es esquiar grande Tristán vital como las cantimploras

Voz 11 04:33 pues sean emita con ella así no contaminan vimos el pianista

Voz 1018 04:39 en torno al Día Mundial contra las enfermedades raras que afectan a unos tres millones de personas en España la mayoría niños el llamamiento de la Reina a la solidaridad

Voz 1289 04:46 merecen que mejoren los tiempos de diagnóstico el acceso a tratamientos la cobertura de prestaciones merecen todo lo que alivie una situación a menudo desesperante dolorosa y agotadora merecen comprensión apoyo recursos atención merece nuestro compromiso activo merecen también

Voz 1915 05:06 resultados además el número de incendios activos en Asturias se reduce a diecinueve aunque se teme que esta tarde el fuerte viento que se espera pueda entorpecer las labores de extinción en Cantabria ya son cuatro los arrestados por los últimos fuegos

Voz 0325 05:18 el poder judicial advierte por primera vez a los jueces sobre el uso de las redes sociales recomienda prudencia ya que sus comentarios ya sean con su nombre real Ocón seudónimo pueden afectará su apariencia de independencia e imparcialidad el tribunal principal tribunal italiano decide si levanta mantiene la ley que prohíbe la prostitución en ese país los partidarias de mantener la norma argumentan que Italia no debe convertirse en el paraíso europeo de la prostitución como lo es a su juicio España el Real Madrid se juega esta noche su continuidad en la Champions enfrenta vallas en el Bernabéu los blancos salen al terreno de juego con la ventaja de uno a dos conseguido en el partido de ida dos

Voz 1018 05:50 sí casi seis minutos hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes

Voz 1439 05:58 les al final el Partido Socialista ha impuesto su criterio el debate entre los tres candidatos socialistas a la capital se va a celebrar en la sede del partido en Madrid y no en un lugar neutral como pedían dos de esos candidatos el ex consejero Manuel de la Rocha y el concejal Chema Dávila que hacía un último intento esta misma mañana

Voz 12 06:17 yo era un debate va a haber seguro porque además así lo reconocen nuestros estatutos la cuestión y lo importante es ver qué formato de hacemos ese formato debate para mí es fundamental que se han abierto que sea público en nombre de comunicación público para que tenga acceso toda la ciudadanía Madrid para mira sede no seríamos sitio en el sentido de llover irá mucho mejor irá a un medio de comunicación y creemos que lo más transparente lo más democrático iraquí

Voz 1439 06:40 pues el debate será en la sede del PSOE este jueves a las once de la mañana antes esta misma tarde comienzan a pasar por La Ser por La Ventana de Madrid los tres candidatos hoy Manuel de la Rocha mañana vendrá Chema Dávila y el jueves Pepu Hernández el Partido Popular de this vuelve a descolgarse de la huelga feminista no la consideran necesaria ignoraban hacer este viernes luego hay matices respecto a la manifestación mientras en la Asamblea el PP dice que él apoya el candidato popular a la capital dice que

Voz 13 07:12 no la comparte para nosotros la mejor forma de trabajar por la mujer es es efectivamente trabajar por las mujeres trabajará Jerez cómo trabajamos los trescientos sesenta y cinco ya en la manifestación a la manifestación tampoco tengo pensado acudir porque ya digo que ese manifiesto nosotros no lo compartimos por cierto el año pasado se produjeron incidentes en esa manifestación que ya demuestran la poca vocación integradora que hay al respecto

Voz 1439 07:33 José Luis Martínez Almeida esta mañana aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid también esta tarde en La Ser podrán seguir en directo el partido entre el Madrid y el Ajax de octavos de final de la Champions casi dos mil efectivos van a vigilar para que la jornada transcurra sin problemas ya ha habido alguno por la llegada de seguidores holandeses de grupos violentos por aquí arrancan los titulares con Sonia Palomino Paul Asensio un seguir

Voz 1915 07:54 desde el equipo holandés ha sido detenido esta madrugada en Tetuán por intentar apuñalar al portero de un club que le impedía la entrada este aficionado veintitrés años llevaba un arma blanca de veinticinco centímetros en el momento de su arresto el partido a partir de las nueve de esta noche en el Bernabéu

Voz 1439 08:07 los de Solari se juegan el pase a cuartos con ventaja

Voz 1915 08:09 el uno dos de la ida la Asamblea aprobará mañana la Lérez

Voz 14 08:12 tela al adulto propuesta por ciudadanos una norma que contempla la obligación de evitar externamente todas las cuentas anuales en generales de los tutelado que se presentan a lo jugado Cole ha de garantizar su derecho

Voz 1915 08:21 haremos el Servicio Madrileño de Salud centralizará la compra de los nuevos sistemas de medición de glucosa para diabéticos lo ha aprobado esta mañana el Consejo de Gobierno los dispositivos se insertan en la piel y permiten el control continuo de glucosa

Voz 14 08:31 las sin necesidad de pinchazos los dedos hoy se celebra las elecciones a rector en la Universidad Carlos III con un único candidato el actual rector Juan Ramón H catedrático de Estadística fue elegido en dos mil quince cuando también único candidato

Voz 1915 08:43 esta mañana se ha presentado una nueva edición de Festimad más de un centenar de grupos van a actuar entre el veinticuatro de abril y el once

Voz 1439 08:49 de mayo en varias salas de la capital mis cafeína

Voz 1915 08:51 que Pardo o de la COP Teresa son algunos de los cabezas de cartel

Voz 1439 08:54 Nos ahora con la información del tráfico primero en la DGT Alfonso Martínez buenas

Voz 15 08:58 buenas tardes afortunadamente hasta ahora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad la circulación de momento es fluida y cómoda tanto en los accesos a la capital entrada salida como en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Aún así desde la Dirección General de Tráfico una vez más les insistimos mantengan la distancia de seguridad y por supuesto los límites de velocidad

Voz 1439 09:21 vamos a saber también cómo se circula por las calles de la capital centro de campañas de de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez buenas

Voz 16 09:29 hola buenas tardes bueno pues acaba de abrirse hace pocos minutos el túnel de la calle de O'Donnell que permanecía cortado desde media mañana debido a trabajos de mantenimiento por lo tanto en esa zona se circula con total normalidad observamos mayor lentitud en la zona de los bulevares Alonso Martínez Plaza de Colón en ambos sentidos y también se incrementa algo más el número de vehículos en los recorridos por la calle prolongación de O'Donnell en el resto de las zonas del interior de momento la situación tranquila en la M30 con mayor actividad en la zona próxima al puente de Ventas en sentido sur pero de momento sin traten

Voz 17 10:00 a catorce grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1439 10:02 vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 10:05 las temperaturas serán más bajas que ayer en el Mediterráneo en el conjunto del país máximas de quince a veinte grados al sol el ambiente será suave y nubes en aumento con algunas lluvias débiles en Extremadura también Castilla y León sobretodo puntos de montaña cuando llegue la noche a esta lluvia alcanzará la

Voz 0055 10:21 comunidad de Madrid durante la tarde chubascos Inter

Voz 0978 10:23 esos en Galicia y las próximas horas el viento del sur se va a reforzar rachas de más de cien kilómetros por hora en todo el Cantábrico sobretodo en puntos de montaña hasta mañana no esperamos que llueva de manera generosa

Voz 1439 10:34 contra la contaminación y contra el cambio climático se movilizan ya hasta niños de Infantil escuchen la iniciativa que ha tenido el colegio la navaja en Galapagar para que su mensaje llegue a todo

Voz 1018 10:44 el mundo de momento han conseguido

Voz 1439 10:47 les responda al presidente de Francia antes incluso que el de España

Voz 13 10:50 lo que ahora dice que se compromete a responder y que su repuesta va llegar Laura Gutiérrez

Voz 1915 10:56 tienen cinco añitos y se han propuesto dar la vuelta al mundo para luchar contra la contaminación

Voz 9 11:00 es tan preocupados por la basura que hay en marcha en el campo

Voz 1915 11:09 con su profesor hay la ayuda de sus familias han redactado esta carta Ilan enviada una decena de jefes de Estado y de Gobierno a cada uno en su idioma

Voz 10 11:16 el reciclaje Reuters que no hagan Butelle Serrat de cristal o dimita

Voz 1915 11:23 Francia Reino Unido Alemania Nepal Rumanía

Voz 1275 11:27 Estados Unidos Islandia y España han sido los destinatarios y el primero en responder ha sido el presidente francés Emmanuel Macron posible

Voz 18 11:35 sentí Monkey John dicte fan foie Monsieur Emmanuel Macron Tian Fu Hammer

Voz 1275 11:40 a través de su jefe de gabinete Macron agradece a los niños de Galapagar su compromiso y su confianza en él y las familias están entusiasma

Voz 19 11:48 tras estos niños e ahora están muy concienciados Mi hijo cuando va conmigo por la calle de basura es cómo miramos a mala señala muy mal

Voz 1275 11:57 la carta de Macron ha sido la primera pero Moncloa ha llamado el colegio esta mañana para confirmar que el presidente Sánchez la recibido y que les responderá por escrito

Voz 17 12:06 no

Voz 11 12:08 así es los que les pedimos que con un beso

Voz 20 12:15 vuelven las rutas culturales de la Comunidad de Madrid en vez de Travel Brand este año con ochenta y tres rutas nacionales e internacionales nuevos destinos como Canadá o mala si la mejor financiación viaja al extranjero desde seiscientos cincuenta euros somos tu agencia oficial acreditada reserva en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid

Voz 17 12:35 el punto com llenas de atrás

Voz 21 12:39 el Festival Internacional de Artes Escénicas para niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid lo mejor del teatro la danza la música los títeres y el circo hasta el treinta años

Voz 17 12:49 no de marzo en espacios de toda la región información y venta de entradas en Madrid punto RG Parra Teatralia Comunidad de Madrid

Voz 1018 12:58 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1439 13:01 el debate entre los tres candidatos del PSOE a las primarias de la capital se va a celebrar el jueves pasado mañana a las once de la mañana en la sede del partido de nada han servido las peticiones de dos de sus candidatos el ex consejero Manuel de la Rocha el concejal Chema Dávila para que tuviera lugar en un sitio neutral IMAS accesible para todos los madrileños creen estos dos candidatos que tal y como ha quedado definido tendrá ventaja el candidato del aparato Pepu Hernández Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 13:30 buenas tardes el debate de las primarias del PSOE se va a celebrar como dices el jueves a las once de la mañana en la planta sótano del partido en la calle Buen Suceso se va a retransmitir por streaming a través de Youtube de la página web del PSOE no habrá público los periodistas podrán seguirlo pero no in situ en La Ser en la sala de prensa contigo habrá tres minutos para candidato de presentación y cierre hay tres bloques de debate modelo de ciudad servicios sociales y Urbanismo el moderador será un periodista independiente que todavía están buscando el comité organizador rechaza por tanto el reclamo de los candidatos de la Rocha y Chema Dávila que pedían un debate abierto al público y fuera de la sede

Voz 12 14:04 nosotros creemos que la de público un debate abierto a medios de comunicación en medio de comunicación público prisión sólo somos abierto o partido la posibilidad que nos presentemos tanto gente gente de fuera que me parece bien hagamos ese mismo formato de cara al debate que tenemos que hacer en ese debate tiene que ser un debate cualquier ciudadano pueda hacer

Voz 0393 14:21 desde la candidatura de Dávila aseguran que se ha impuesto la propuesta que traía el equipo de Pepu Hernández Ia aunque no están conformes dicen

Voz 1439 14:27 que si asistirán a ese debate bueno pues habrá debate tal y como quería la dirección del PSOE de Madrid en la sede del partido eso el jueves antes esta misma tarde aquí en La Ser en La Ventana de Madrid vamos a comenzar una serie de entrevistas con los tres candidatos a las primarias socialistas en la capital el primer enseña darse a la mesa de nuestros estudios Baser Manuel de la Rocha mañana será el turno de Chema Dávila y el jueves Pepu Hernández como siempre a partir de las siete y veinte de la tarde tiempo hemos anoche dio el paso Isabel Serra la diputada regional ha presentado sus credenciales para ocupar la candidatura que dejó Íñigo Errejón al marcharse a la plataforma de Carmena más Madrid cuenta con el visto bueno de la gestora que dirige el partido en Madrid aunque también ella tiene que pesar por sus propias prima

Voz 22 15:11 Arias quiero dar un paso al frente y asumo la responsabilidad de encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid y los compañeros y las compañeras de Podemos me dais vuestra confianza

Voz 1439 15:24 si finalmente gana Isabel Serrat tendrá que enfrentarse en las elecciones a su hermana Clara Serra que va de número dos con Errejón por más Madrid hoy de hecho tras la junta de portavoces porque ella sigue siendo portavoz de Podemos en la Asamblea le han preguntado por la plataforma pero Clara Serrano querido contestar

Voz 23 15:39 entiendo que me preguntéis por la posibilidad de ir a una candidatura única y la he contestado varias veces en ruedas de prensa aquí pero no voy a hablar como candidata además Madrid es desde este lugar porque como sabéis representó al conjunto del grupo parlamentario es mi responsabilidad así lo sigue queriendo el grupo parlamentario ya eso me voy a dedicar en en estilo

Voz 1439 16:02 bueno de lo que sí han hablado todos los portavoces es de lo que esperan mañana en la comisión de investigación del caso Máster la única compareciente del día es Cristina Cifuentes que ya ha recibido la notificación que al menos de momento no legado nada que le impida ir la principal duda en este momento sigue siendo así contestará a las preguntas de los diputados osea acogerá a su derecho a no declarar los grupos confían en que responda arroje algo de luz vamos a la Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 16:29 qué tal buenas tardes será la segunda vez que Cifuentes pise una comisión de investigación hito ve como decía sigue siendo un misterio si romperá su silencio lo que ya es seguro es que sus antiguos compañeros de bancada esta vez no repetirán el polémico paseíllo para ovacionar la lo confirmaba esta mañana Enrico sabio

Voz 24 16:45 no creo que si no se reproducir aquel paseíllo pero en todo caso el grupo parlamentario está a disposición de Cristina para acompañarla mañana

Voz 0861 16:53 la expresidenta afirmando ya la notificación de su citación por tanto está enterada de que mañana tiene que comparecer en Podemos confían en que no buscó una excusa de última hora para escaquearse

Voz 23 17:04 que no busquen una triquiñuela para evitar la comisión y en segundo lugar que diga la verdad a diferencia de lo que la señora Cifuentes ha hecho uso desde el día veintiuno de marzo del del dos mil dieciocho

Voz 0861 17:17 Clara Serra aquel que Cifuentes aún no ha rendido cuentas políticas por el descrédito que ha provocado a las universidades públicas y por eso mañana según el socialista Ángel Gabilondo la ex presidenta tiene una buena oportunidad para dar claridad a este escándalo

Voz 0175 17:30 es que este lugar no es sustituible por ninguno otro es que este lugar no se sustituye por un juzgado este es el lugar donde uno habla ante los ciudadanos y ciudadanas

Voz 0861 17:40 Gabilondo en cualquier caso ha sido crítico con la necesidad de citar a Cifuentes porque entiende que la mejor forma de defender las universidades públicas es ir a las causas del problema y no centrarse en los efectos como ha pretendido hacer Ciudadanos su portavoz Ignacio Aguado cree que mañana es necesario

Voz 5 17:56 soy parar político de lo Penal y aquí no estamos para hacer juicios sino para exigir responsabilidades políticas y sobre todo para entender lo que ha pasado

Voz 0861 18:06 por eso para ciudadanos es imprescindible ver dónde se ha fallado de frión CSIF el sistema para corregirlo

Voz 1439 18:12 va a repetir gracias Javier dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 25 18:18 hora catorce y Madrid

Voz 1439 18:20 tras esa junta de portavoces los grupos también se han posicionado de cara al ocho PM el PSOE y Podemos van aquí prácticamente de la mano apoyan la huelga y la manifestación a diferencia del Partido Popular que no apoya la huelga aunque dice que si la manifestación vamos a escuchar a Ángel Gabilondo del PSOE a Clara Serra Podemos Enrique Ossorio PP

Voz 0175 18:37 creemos que hay muchas razones para sumarnos a la huelga ya os paros es lo que vamos a hacer grupo parlamentario socialista Gaspar

Voz 23 18:44 dice que las mujeres de esta comunidad tienen todavía mucho que ganar para estar en igualdad de condiciones con los hombres por eso también nos parece que hay motivos para que como les avise ya la semana pasada las diputadas de Podemos hagamos huelga el próximo ocho de marzo sumemos a las movilizaciones del movimiento

Voz 24 19:02 en y nosotros apoyamos las manifestaciones que quiera que vaya que inquiere a la manifestación es igual por supuesto el derecho de huelga que tiene que tenemos todos los españoles pero saben que ustedes a nosotros no nos gustan las huelgas así que está tampoco no gustan

Voz 28 19:24 si amas lo que ves a Maras venida readmisión ponemos al servicio de sus ojos Amar es lo último en tecnología base máxima precisión en el mínimo tiempo para miopías híper perímetro Pi astigmatismo y nieto con total seguridad y fiabilidad informa T en el no

Voz 17 19:39 cientos novecientos cinco dos cuatro irreal

Voz 28 19:41 el punto es real visión Clínica Integral de Oftalmología

Voz 29 19:46 no te pierdas el musical el número uno de la crítica Bale médico el musical basado en el bestseller de Noah Gordon un viaje emocionante en busca de un sueño desde Inglaterra hasta Persie en una superproducción para toda la familia en el teatro Nuevo Apolo de Madrid entradas a la venta en el médico musical punto com

Voz 17 20:07 Nos dijiste que no presentaba más hemos de tu vida no esperábamos que fuera un Renault Clio pero claro si tiene pantalla táctil con Smart con conexión de climatizados

Voz 3 20:16 en pleno litigio Burundi Renault Clio Limited súper equipado por diez mil doscientos euros

Voz 17 20:23 oferta Rs iban válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es y tiro porque ha sido una ocasión

Voz 30 20:32 sólo esta semana más de setecientos coches a precio de coste no casi un plus visita nuevos y no pierdas esta oportunidad encaró no somos únicos precio también ocasión Plus número uno en compra venta de coches en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Móstoles Villaviciosa y en ocasiones

Voz 17 20:49 com te sientes cuando tienes que llevar tu coche

Voz 29 20:51 taller sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en autismo punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas hay para tu comodidad recogemos tu coche itrio devolvemos cuando esté listo cinco punto com tu Mecano

Voz 17 21:10 con de confianza Nos vamos de viaje lleva Estado no

Voz 31 21:12 a ver llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento del Limited Edition que va totalmente equipada hombre también llevó

Voz 17 21:25 las cosas es eso ve en este mes de marzo estrenan forzudo antes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada financiación de de banca hasta fin de mes condiciones

Voz 29 21:40 Gergiev Trifón hoz con la Quinta de Mahler y el Concierto número uno de RACC Manning jueves catorce de marzo a las siete y media en el Auditorio Nacional entradas en taquilla y la Filarmónica apuntó

Voz 32 21:57 esto origina en el teatro Calderón con treinta y seis actores veinte músicos y la puesta en escena más espectacular seis story la mayor historia de amor en el mayor musical de todos los tiempos por el Día del Padre disfruta sólo ahora un veinticinco por ciento de descuento entradas en el que

Voz 5 22:14 inglés

Voz 33 22:17 este fin de semana nos vamos toda la familia a una casa rural no sé cómo lo haces que es muy fácil ahorro cada día uso no muy superpoderes de compra en el hipermercado Leclerc

Voz 30 22:27 vuelven los superpoderes de compra Haile creer donde cada día defendemos

Voz 1018 22:34 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1439 22:36 el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la compra por veintidós millones de euros de los nuevos sistemas de medición de glucosa para diabéticos un sistema que está indicado sobre todo para los niños a partir de cuatro años que se tienen que pinchar constantemente en el dedo para saber si se tienen que inyectar insulina con estos dispositivos va a disminuir sensiblemente el número de veces que se tiene que pinchar al día Teresa Rubio este sistema que muchos padres ya estaban comprando en el mercado libre mejora mucho la calidad de vida de los niños diabéticos que en algunos casos se tienen que pinchar la yema del dedo hasta doce veces al día para ver cómo están sus niveles de glucosa Pedro Rollán

Voz 0301 23:12 consiste en un sensor que va incorporado insertado en Bajo la piel que mide de manera permanente la glucosa este avance evita en gran medida los pinchazos continuos para medir mediante las tiras reactivas el azúcar que hay en la sangre

Voz 1439 23:31 estos sistemas permiten también conocer los niveles de glucosa durante el sueño guardan las secuencias de las mediciones algo fundamental para el control de la enfermedad los servicios de pediatría y los endocrinos de los hospitales serán los que determinen quiénes cumplen los criterios para recibir los medidores en principio el Ministerio de Sanidad lo recomienda para niños que requieran múltiple dosis de insulina más de seis controles de glucemia al día y otro asunto Teresa la Asamblea va a dar luz verde mañana a la ley de Tutela de Adultos que propuso Ciudadanos es una norma que contempla la obligación de auditar externamente todas las cuentas anuales generales de los tutelados que se presentan a los juzgados con la idea de garantizar sus derechos patrimoniales de esta forma pretenden evitar situaciones como el caso Anfal una fundación acusada de llevarse ocho millones de euros de las personas con enfermedades mentales a las que siguieron la ideas idea Cantizano los derechos patrimoniales de los tutelados y mejorar la transparencia de la agencia Ciudadanos quiere que la normal actual actuales de mil novecientos noventa y cinco se adapte a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad que España ratificó en dos mil ocho Alberto Reyero portavoz de Políticas Sociales obligar

Voz 34 24:37 auditar externamente cada año las cuentas anuales y las generales que se presentan en los juzgados esto es una cosa muy importante en segundo lugar el refuerzo de la transparencia mediante la exigencia de que se elabore una memoria anualmente y en tercer lugar la obligación de que la agencia cuente con un código de buenas pro

Voz 1439 24:56 también quieren que exista un servicio de urgencia veinticuatro horas en estos momentos sea aún tutelada

Voz 17 25:00 lo que ocurre algo a partir de las tres de la tarde no puede

Voz 1439 25:02 pedir ayuda a la Administración que le tutela planta actualmente ejerce la tutela sobre cerca de tres mil quinientas personas adultas de las que un setenta y seis por ciento reside

Voz 1018 25:12 en en centros específicos

Voz 1439 25:15 la Fiscalía de Madrid ya dictado escrito de acusación contra Beatriz Doncel la enfermera del hospital de Alcalá de Henares a la que se acusa de las muertes de dos ancianas que permanecían ingresadas en ese centro médico Alfonso Ojea

Voz 0089 25:26 la fiscalía solicita cuarenta años de prisión para Beatriz Doncel a la que se le imputan dos delitos de asesinato sobre dos pacientes de ese centró médico el Ministerio Público señala en su escrito de acusación que hasta en dos ocasiones inyectó gran cantidad de aire en el sistema respiratorio de dos ancianas que estaban ingresadas causándoles automáticamente la muerte por embolia gaseosa masiva

Voz 0055 25:49 Cel permanece en prisión provisional desde los

Voz 0089 25:52 primeros días de agosto del año dos mil dieciséis

Voz 1439 25:54 el y lo contábamos al inicio de este Hora catorce Madrid Alfonso casi dos mil efectivos van a formar parte forman parte del dispositivo de seguridad que se pone en marcha hoy con motivo del Madrid Ajax de octavos de final de la Champions que se juega en el Bernabéu en máxima alerta a los cuerpos de seguridad ante la llegada de grupos de aficionados holandeses que tienen fama de violentos anoche de hecho la policía detuvo uno de ellos que agredió a los porteros de un local aquí en la capital

Voz 0089 26:16 así es un permanente control policial en los que están teniendo los seguidores del Ajax de Amsterdam en la capital de España esa presión ya se notaba anoche en la calle Marqués de Viana en el distrito de Tetuán donde un seguidor radical del equipo holandés era detenido por intentar apuñalar al portero de un club que le impedía la entrada a él y a sus compañeros hooligans el arrestado tiene veintitrés años se le intervino un arma blanca concretamente una daga de unos veinticinco centímetros de longitud para evitar situaciones así e incluso más preocupantes la Delegación del Gobierno ha desplegado ya a quinientos efectivos de la Policía Nacional otros cien más de Policía Municipal junto a ciento cinco técnicos en emergencias del Samur de la Cruz Roja

Voz 1439 26:56 gracias Alfonso y esta mañana se ha presentado una nueva edición de F estima Villa van veintiséis se va a celebrar entre el veinticuatro de abril y el once de mayo con la actuación de más de ciento treinta grupos en treinta y cinco salas nos lo cuenta Paul Asensio

Voz 14 27:09 el Festimad subirá a los escenarios agrupó jóvenes como reto

Voz 1439 27:12 el era buena a las bandas poco

Voz 4 27:15 con las premio gracias por darnos la oportunidad de de darnos a conocer

Voz 14 27:19 daba la vocalista del grupo la enhorabuena a otros que como él suyo han ganado uno de los seis premios en el apartado competitivo de Festimad ellos son los mejores en pop han ganado quinientos euros y la oportunidad de ensayar durante tres meses en una sala cedida por la Dirección General de Juventud Festimad en un festival de festivales que no sólo incluye conciertos de ciento treinta grupos entre ellos alguno ya consolidado como Mi cafeína sino que también premia el talento joven y la diversidad musical Julio Muñoz es uno de los organizadores

Voz 18 27:45 pero en nuestro eslogan no nuestro lema es más públicos más músicas más espacios porque los espacios son fundamentales a explorar a explorar caminos dentro dentro de las músicas que es de lo que nos gusta hablar de las músicas porque no hay ninguna sola música hay muchas músicas todas hay que protegerlas dentro de nuestro ecosistema desde el rock el pop el pan el soul

Voz 35 28:05 en el Café Berlín esta mañana represión ponía la nota musical al Festival que dará comienzo el próximo veinticuatro de abril

Voz 36 28:15 una carrera donde participa cualquiera te llenan de polvos de color y risa hay música no me parece serio la verdad ya verás como al final te animas

Voz 37 28:23 sin la carrera colores contra la violencia todos somos bienvenidos el domingo diecinueve de mayo en el Paseo de la Castellana su pasos a la carrera más divertido hay Solidaria información e inscripciones en colores contra la violencia

Voz 30 28:34 cuento con y oficinas de correos

Voz 36 28:37 con laude Ladd íntimamente cuidadas

Voz 37 28:42 este mes tu suerte viaje en crucero vena bingo Las Vegas el bingo de los famosos que consigue uno de los cien cruceros que sortean el viernes veintinueve y el sábado treinta de marzo sorteo de lingotes de oro y plata teniendo más vengo Las Vegas Hermanos García Noblejas diecisiete

Voz 29 28:59 o con responsabilidad

Voz 38 29:03 hora catorce

Voz 1709 29:06 con falo Conejo buenas tardes buenas tardes Cristina pues al ser martes hoy todo pasa por la Champions al Real Madrid le queda la última bala para tratar de ganar un título esta temporada tras quedar apeados de la Copa y casi sin opciones en Liga hoy no pueden fallar los blancos llegan con ventaja tras su victoria Johan Cruyff Arena por uno a dos y Solari podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Ramos por sanción Llorente por lesión además ayer en el partido que cerraba la jornada veintiséis de primera el Leganés se impuso por uno cero al Levante gracias al gol de Óscar así los pepineros alejan de los puestos de la quema con diez puntos sobre el Villarreal

Voz 1439 29:36 gracias Gonzalo pues así terminamos catorce grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión anuncia por fin lluvias para esta tarde y sobre todo para mañana hay atención al viento porque el uno uno dos ha dado aviso a los ayuntamientos por rachas de viento fuerte en la sierra a partir de las cinco de esta próxima madrugada esta mañana

Voz 1 30:00 en el dos

Voz 1018 30:04 una de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:10 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo ha sido categórico al denunciar el clima de conflictividad y violencia crecientes en las fechas clave del de Sun Pío independentista en otoño de dos mil diecisiete Millo que tuvo protagonismo directo sobre el terreno en la gestión política de esa crisis ha llegado a asegurar ante el Supremo que los Mossos d'Esquadra la policía autonómica de Cataluña llevaron a cabo una actuación política por encima de su criterio profesión

Voz 4 30:41 se géneros empezó a generar en Cataluña un clima de conflictividad y que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a episodios realmente de fin de de de de de acoso de hostigamiento de violencia para mí personalmente era muy difícil de entender esa posición no lo que yo creo que al final es que se impuso la línea política por encima del criterio profesión

Voz 3 31:04 claro porque en los Mossos d'Esquadra hay grandes profesionales Hora catorce

Voz 1018 31:11 el ex delegado llegó a contar en una respuesta a la defensa de a Juncker asi Raül Romeva que su propia hija tuvo que limpiar una pintada en la que se podía leer Millo muerte la vista continúa comparece a esta hora la exconsellera portavoz Neus Munté enseguida iremos al Supremo para que Alberto Pozas Nos complete el relato de la mañana antes con alto de Carlos Cala buenas tardes buenas tardes vamos a ir completando perfil del día a partir Antonio un informe

Voz 1915 31:34 P ocupante sobre el calado del Mato

Voz 1018 31:36 mismo entre los más jóvenes si la mayoría de menores

Voz 0325 31:39 de veintinueve años defienden posiciones machistas en nuestro país según un informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y el Centro Reina Sofía las mujeres son más conscientes de la brecha salarial mientras que son más los chicos que justifican por ejemplo grabara su pareja sin permiso enseguida volvemos en directo con la directora del Centro Reina Sofía más cuestiones instrucciones para la campaña la Junta Electoral Central acaba de publicar su resolución para aclarar los procesos de todas las selecciones que hay por delante los actos de propaganda electoral para las elecciones de mayo no estarán sometidos a prohibiciones aunque se realicen durante el periodo de elecciones generales en los días de reflexión y votación en abril no podrán realizarse actos de campaña tampoco aunque fueran para los comicios de mayo

Voz 1018 32:14 argumentos para el adelante Ximo Puig defiende la SER

Voz 0325 32:17 las elecciones en la Comunidad Valenciana coincidan con las generales porque cree que impulsarán la movilización dará más visibilidad

Voz 0055 32:23 a este territorio desde luego nos da una vigilia

Voz 0325 32:25 era grande

Voz 39 32:26 es un punto más en lo que es nuestra adaptación a las autonomías digamos históricas a lo que a lo que representa la plenitud de autogobierno es una fecha apropiada sobretodo

Voz 0325 32:38 para la movilización tensión interna veteranos dirigentes del PSOE andaluz critican la posibilidad de que la ministra María Jesús Montero y el delegado del Gobierno Gómez de Celis puedan no formar parte de la lista de este partido por Sevilla es el caso por ejemplo de Francisco Toscano alcalde de Dos Hermanas

Voz 40 32:52 el sexista que usted es que se te casas miopía de echar tensión me incluso cuando no estábamos jugando algo mucho más importante para el bien de todos ha sido de este país

Voz 0325 33:06 igualdad y precariedad a conseguir la igualdad y luchar contra la precariedad son los dos objetivos fundamentales en el mercado laboral ahora mismo según la Organización Internacional del Trabajo que celebra una conferencia en Madrid con presencia de empresarios sindicatos y también ha estado Pedro Sánchez

Voz 3 33:19 no podemos tolerar que bajo una falsa apariencia de modernidad se excusa la pérdida de derechos laborales o la incertidumbre permanente que tienen muchísimos trabajadores y trabajadoras en esa mal llamada economía colaborativa

Voz 1018 33:31 la promesa electoral Pablo Casado ya en precampaña

Voz 0325 33:34 este un complemento para la pensión de mujeres que hayan tenido un hijo cuando estaban trabajando

Voz 7 33:37 ese complemento para la jubilación de madres trabajadoras también afectará Si llegamos al Gobierno de España a las mujeres que han tenido un hijo cuando estaban trabajando incrementando subvención dos por ciento

Voz 1018 33:50 pues a ver qué pasa esta noche Antonio porque vuelve la Champions y el Real

Voz 0325 33:53 Madrid se juega el pase a cuartos de final a partir de las nueve de

Voz 1018 33:56 en el Bernabéu el uno dos que consiguió en Amsterdam ante La Haya

Voz 0325 33:59 sí lo hace sin Sergio Ramos hoy también juegan tótem Amy

Voz 1018 34:01 ya Dortmund con ventaja de tres goles en la ida para los ingleses

Voz 38 34:04 en el telegrama Miguel Ángel Aguilar José Antonio el telegrama

Voz 26 34:09 España Emmanuel Macron Monsieur de ante las felicitaciones por su llamada a favor de un renacimiento europeo en torno a esas tres aspiraciones de libertad protección progreso define dos horas de un proyecto más necesario y en peligro que nunca que está reclamando una respuesta de sentido inequívoco en las próximas elecciones del veintiséis de mayo frente al presidente de la mentira y el repliegue nacionalista sin propuestas que explota la rabia ayudado por noticias falsas su propuesta es que dejemos de ser los sonámbulos de una Europa lánguida nos comprometimos en la defensa de su modelo sea

Voz 1018 34:50 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina en lo válido en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala da producción Emmanuel Macron por cierto ha sido el primer mandatario internacional en responder a los niños de un colegio de Galapagar en Madrid niños de cinco años que ha mandado una decena de cartas a personalidades importantes con mucho poder para denunciar la falta de atención de interés por el medio ambiente Gutiérrez

Voz 9 35:12 es su país preocupados con la basura en el campo

Voz 1915 35:22 así comienza la carta que los niños de tercero de Infantil del colegio público La Nava de Galapagar han enviado una decena de líderes mundiales

Voz 9 35:29 o sea militantes es un país que no tiren basura

Voz 1915 35:33 Estados Unidos Rumanía Islandia Nepal Reino Unido Francia Alemania también Espanya han sido los destinatarios y el presidente francés ha sido el primero en responder León Fu Hummer siete la confusión que publiquen una carta les agradece su implicación y la confianza por compartir con él sus inquietudes Moncloa ha llamado al colegio esta mañana para confirmar que presidente Sánchez también ha recibido la carta que les va a responder

Voz 1018 35:57 esto es de lo más esperanzadores segundo caso impaciente de VIH que logra superar la enfermedad gracias a un trasplante de células hombre no es una curación definitiva pero te parece bastante Barcelona Susana Ruiz hasta hoy el único caso adecuación del VIH en todo el mundo es el del llamado paciente de Berlín en dos mil nueve Ahora hay este segundo caso de remisión del virus un hombre infectado que en dos mil dieciséis se sometió a un trasplante de células madre porque había desarrollado un linfoma a pesar de haber abandonado la medicación contra el Sida un año y medio después de este trasplante no hay presencia del virus Javier Martínez picado es investigador de leer si Caixa y coautor del estudio

Voz 8 36:33 no queremos hablar todavía de que es un segundo caso de curación el paciente que hoy les recortamos pero sabemos que en los casos previos todos los pacientes donde se ha interrumpido ardiente retrovirales el virus ha reaparecido antes del año en este caso estamos ya en dieciocho meses

Voz 1018 36:50 los donantes para los trasplantes de Berlín y Londres tenían una mutación genética que impide la entrada del VIH en las células esta mutación es muy poco frecuente en todo el mundo sólo se da en Europa sólo la tienen un uno por ciento de personas como todos con el tiempo la previsión parece que por fin poco a poco empiezan a llegar las lluvias Jordi Carbó

Voz 0978 37:09 las temperaturas serán más bajas que ayer en el Mediterráneo en el conjunto del país máximas de quince a veinte grados al sol el ambiente será suave nubes en aumentó con algunas lluvias débiles en Extremadura también Castilla y León sobretodo puntos de montaña cuando llegue la noche a esta lluvia alcanzará la Comunidad de Madrid durante la tarde chubascos intensos en Galicia y las próximas horas el viento del sur se va a reforzar rachas de más de cien kilómetros por hora en todo el Cantábrico sobre todo en puntos de montaña hasta mañana no esperamos que llueva de manera generosa en este sector

Voz 36 37:41 abre la puerta a tener tu propio negocio a ser tu jefe yacer lo que realmente te gusta

Voz 30 37:46 a Auden Servihabitat zulo con oficina cuna está un treinta por ciento de descuento entra en Servihabitat punto com ya abre la puerta a una nueva estaría

Voz 3 37:57 de los que se conformen con el mejor precio o prefieres el mejor precio todo el lote

Voz 17 38:04 el rastreador punto com buen mira lo que te estás perdiendo

Voz 37 38:09 airbag sus vacaciones en la Costa antes del nueve de marzo y consigue hasta un siete por ciento de descuento información nuestras oficinas Halcón Viajes y Viajes Ecuador y en nuestras webs

Voz 17 38:18 que de repente se derrite el tren novecientos tres tres tres

Voz 41 38:26 cinco cinco cinco una nevera estropeada puede estropear tu mejor momento repara la conserve Electric de Naturhouse llamando al novecientos tres tres tres cinco cinco cinco el servicio de reparación de tus electrodomésticos que acude menos de tres horas los trescientos sesenta y cinco días hice un diez por ciento de descuento el primer año novecientos tres tres tres cinco cinco cinco Naturhouse

Voz 42 38:47 es cierto que el calor siempre llega ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un veinte por ciento de descuento en las mejores marcas de aire

Voz 17 38:57 y un diez por ciento en la instalación además con financiación hasta en veinticuatro meses consulta condiciones está adelante porque cuando llegue el calor te acordarás de oferta sólo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1018 39:12 el ex delegado del Gobierno en Cataluña donde no a la existencia de un clima de conflictividad en las fechas clave del desafío independentista en otoño de dos mil diecisiete ante la pasividad de los Mossos d'Esquadra que siguieron una línea de actuación política por encima de su criterio profesional como agentes policiales Pedro Pozas Tribunal Supremo qué tal buenas tardes José Antonio buenas tardes emplearon hilo argumental similar al que utilizó José Antonio Nieto que fue secretario de Estado para la Seguridad para apuntalar la tesis de que existió una violencia organizada sobre todo el veinte de septiembre y uno de octubre a pesar de que hubo pocas detenciones sólo cinco algo que sólo puede entenderse según su análisis periódicamente precisamente por esas instrucciones políticas que recibieron los Mossos

Voz 0055 39:49 la tensión en Cataluña empezó a principios de septiembre ha dicho Enric Millo hubo violencia hubo hostigamiento y hubo crispación apuntando a veces a grupos de manifestantes en general ya veces directamente a los comités de defensa del referéndum

Voz 4 40:02 y quién la hizo la pintada Bono la autoría de esa pinta la la desconozco lo que sí que es es quién fue a limpiar la que fue mi hija

Voz 0055 40:09 una violencia veces enfocada a impedir registros judiciales a veces directamente a amenazar el escuchábamos contarlo se trasladó la esfera más cercana pintadas amenazantes en Girona contra él millo muérete decían unas declaraciones José Antonio en la línea de la acusación por rebelión que ejercerá la Fiscalía

Voz 4 40:24 cero sabía grupos que se manifestaban pacíficamente y otros grupos que actuaban con una clara con clara violencia porque arrojar objetos incendiarios eso no es pacífico esos violento

Voz 0055 40:38 una declaración a la que asistía muy atento Joaquim Forn que sabe que esto está en estos días están siendo claves para su futuro

Voz 4 40:44 ah

Voz 0055 40:44 ha sido una comparecencia muy excelsa Millo ha asegurado que no conoció a todos

Voz 1018 40:49 en concretos de la policía autonómica para impedir esa consulta

Voz 0055 40:52 darle el uno de octubre Millo ha declarado en la línea en que lo hizo ayer la secretaria de Estado José Antonio Nieto asegurando que los Mossos d'Esquadra no cumplieron con las órdenes judiciales no impidieron el referéndum ilegal la policía autonómica ha dicho siguió órdenes políticas no criterios policiales

Voz 4 41:06 lo que sucede es que para nosotros y para mí personalmente era muy difícil de entender esa posición no lo que yo creo que pasó al final es que se impuso la línea política por encima del criterio profesional porque en los Mossos d'Esquadra hay grandes profesionales

Voz 0055 41:20 críticas a los Mossos el uno de octubre y antes dice que hubo violencia que Si sólo hubo cinco detenidos habrá que preguntar a la policía autonómica catalana que tiene las funciones de seguridad ciudadana reacciones

Voz 1018 41:29 es Alberto por la tarde continuará la vista sobre la actuación de las fuerzas de seguridad el día de la consulta ilegal a instancias del Ayuntamiento de Barcelona la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir una investigación sobre una carga policial en un colegio en la que se registraron dieciocho heridos en Radio Barcelona

Voz 0196 41:45 el Ayuntamiento de Barcelona y la escuela hasta al presentaron recurso al archivo provisional de la investigación en esta escuela donde dieciocho personas quedaron heridas el uno de octubre por las cargas policiales el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Assens considera que la resolución que habla de violencia desmesurada en varios centros de votación de Barcelona va directa a la línea argumental de los ex responsables del Gobierno español que ya han declarado ante el Tribunal Supremo

Voz 43 42:09 es una buena noticia que pone las cosas en su sitio que pone en muy mal lugar a señor Millo y el resto de responsables políticos y policiales desde el operativo

Voz 0196 42:19 la Audiencia de Barcelona cree que es importante averiguar las órdenes concretas que dieron los mandos de la Policía Nacional a los agentes que actuaron en la Escuela Estel para saber si pueden ser responsables penales de lesiones

Voz 1018 42:30 es esta mañana podemos escuchar aquí en La Ser en Hoy por hoy estoy Antoni Durán i Lleida fue durante muchos años el líder de Unió Democrática de Cataluña lo socios democristianos de la desaparecida Convergencia explico algo en principio inédito sobre un intento frustrado en el que intentó implicar a Miquel Roca el portavoz de en el Congreso además uno de los padres de la Constitución para que hiciera algo parecido a una mediación buenos oficios ante Puigdemont Artur Mas no hubo suerte le corte de Fredica no

Voz 6 42:56 que aparece lo uno ojos no hacemos un documento este documento que irá dirigido al presidente Puigdemont pues lo participamos para que lo suscriban otras personas del mundo de la sociedad civil de Cataluña sino eso no se hizo Miquel consideró mejor que intentar vamos a hablar los dos personalmente compuso Ivonne me dijo que hablara con Artur Mas lo hice dijo que daría la gestión después me explicó que no pudo hacer y hacerla Visca la tensión que había en el entorno de Putin

Voz 1018 43:24 Duran Lleida elogia la actuación del presidente del Tribunal de Manuel Marchena a diferencia de la Fiscalía de la que partió precisamente la querella por rebelión y sedición malversación en noviembre de dos mil diecisiete cuando el fallecido José Manuel Maza estaba al frente del Ministerio Público

Voz 6 43:37 te da la sensación de que la Fiscalía que es que en su día a la presentación de la querella de acuerdo se esa presentación dejó algún cadáver con perdón de la expresión de por medio la propia Fiscalía pues debía estar más preparada y no me ha parecido eso en la primera parte la primera semana especialmente en la segunda

Voz 44 44:01 en una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene en realidad quieren decir con suerte pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Iker es decir mañana lo tiene entonces necesitas una aprobación

Voz 45 44:15 porque cuando en Toyota te decimos que ésta es una furgoneta fiable sabes qué queremos decir que es

Voz 46 44:19 fiable prócer toda la confianza de Toyota en uno

Voz 17 44:25 la primera vez que Libby fue como si todas las luces se apagarán a mi alrededor hombre claro porque se fue la luz el el Valencia puede que no estas historias

Voz 1439 44:34 Moreno sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de

Voz 17 44:38 Sitti que conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 3 44:42 hola soy Emilio Sánchez Vicario conoces Leo Tron el cansancio a mí no me detiene mis compañeros de pista le otrora energía y le otro en articulaciones descubre que producto le otro dato a tus necesidades vitaminas de otro punto es ida lo mejor de ti mismo en todo lo que hace

Voz 36 45:02 amigos todas las semanas con Euromillones además del bote se sortea el millón de Euromillones un millón de euros

Voz 47 45:09 cada viernes un millón de

Voz 36 45:11 euros cada viernes

Voz 17 45:14 con Euromillones además del bote puedes

Voz 30 45:16 ganar el millón de Euromillones un millón que toca en España todas las martes citadas los viernes juega Eurea millones y nada más grande Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y sólo si es mayor de edad