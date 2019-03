Hora 14 (06/03/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0228 00:15 qué tal buenas tardes lo último nos lleva a Barcelona la Guardia Civil ha pedido datos sobre la posible malversación en el alquiler del acto en el Teatro Nacional de Cataluña en el que Carles Puigdemont presentó la ley del referéndum Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:27 los dos agentes han venido a primera hora al Parlament actuando como policía judicial a instancias del Juzgado número trece ya no

Voz 0861 00:33 es una petición formal de información sobre este acto que este celo

Voz 1673 00:36 pero en julio del dos mil diecisiete en el Teatro Nacional Ike según han defendido públicamente los independentistas se pagó con dinero del grupo parlamentario de pel sí que estaba formado por el P de Katy Esquerra segundos cuentan fuentes parlamentarias la previsión de contestar a este requerimiento como muy tarde a principios de la semana que viene

Voz 0228 00:51 en el Supremo han escuchado y testimonios que hablan de miedo de violencia hostilidad en los días de más tensión del proceso independentista una descripción de acontecimientos sobretodo la jornada del veinte de septiembre cuando se rodeó la Conselleria de Economía en la que además los testigos han puesto de manifiesto que los Mossos d'Esquadra no pusieron mucho énfasis en intentar proteger a quiénes estaban dentro de la sede y querían salir turno esta mañana para el coronel Pérez de los Cobos y una funcionaria que salió de la Conselleria por el tejado Montserrat dentro

Voz 3 01:17 eh podíamos encontrarnos bastante gente concentrada con la intención de votar lo que luego ocurrió es que hubo muchos individuos con la intención de impedir

Voz 4 01:31 la actuación judicial llamé al magistrado ir recuerdo las palabras las únicas palabras que de dije es mi tienes que sacar de aquí no podemos salir por la puerta principal y no hay opción no hay salida

Voz 0228 01:44 acaba de terminar la declaración de esta funcionaria en el Supremo Alberto Pozas

Voz 0055 01:47 as claro durante varias horas cómo vivió las más de doce horas que pasó encerrada en la Conselleria de Economía tuvo miedo ha dicho tuvo que salir por la azotea del edificio el registro se pudo celebrar los Mossos rechazaron pedir refuerzos en los Jordi que negaba con la cabeza en el banquillo mientras escuchaban sus palabras pusieron condiciones a su salida ahora mismo declara el propietario de uno de los hoteles en los que se alojaron policías en Cataluña que supuestamente también fueron hostigados por manifestantes durante días la escuchamos

Voz 5 02:14 sí sí hubo muchas concentraciones

Voz 6 02:17 por dos cero

Voz 0228 02:19 mano algunas urnas son directores del Supremo por lo demás el Gobierno defiende que el uso de decretos leyes es lícito pero Partido Popular y Ciudadanos aprietan la formación naranja va a llevar también a la Junta Electoral esos decretos y los populares quieren que se suspenda las ruedas de prensa de los viernes Pablo Casado José Manuel Villa

Voz 1 02:35 más hemos Amparo la Junta Electoral Central o a las instituciones que consideremos porque creo que es una auténtico ataque a la neutralidad

Voz 1346 02:42 el Gobierno debe mantener cuando

Voz 1 02:45 que ya se han convocado elecciones reportó al apuntar a uno de ellos puesto que el Gobierno está incumpliendo la ley otra vez está incumpliendo claramente la ley al utilizar recursos de todo de propio Gobierno como altavoz de propaganda electoral Hora catorce

Voz 0228 03:03 leer detallaremos que el próximo viernes el día de la huelga feminista será cuando vayan a entrar en vigor las novedades sobre el permiso de paternidad las aprobadas la pasada semana el viernes pasado hoy les estamos contando además que el Ejecutivo incrementado los servicios mínimos en el transporte aéreo para ese día en comparación con el ocho m del pasado año algo que no ha gustado los sindicatos Raúl Olmos Comisiones

Voz 7 03:21 tras con una orden servicios mínimos que no sólo vulneran dicho derecho sino que buscan visibilizar la huelga y con ello las legítimas reivindicaciones de millones de mujeres y hombres en pro de la igualdad y lo hace despreciando expresamente los pronunciamientos muy recientes de los tribunales en contra de dicha facturación

Voz 0228 03:39 lo haremos en este Hora catorce con la secretaria general de Transporte para que explique el porqué de esa revisión al alza y escuchan a este hombre y cómo se presenta

Voz 8 03:48 siete provincias

Voz 0228 03:51 eso era el tu José Antonio Ortiz se presenta como presidente provincial de Lleida y en el vídeo aparece un logo de Vox y una bandera de España pues Vox lo considera un simple militante de base un militante que ha sido detenido por presuntos delitos sexuales Lleida Mercè marcha

Voz 1179 04:05 delito contra la libertad sexual que aún

Voz 9 04:07 no se ha concretado los Mossos tienen diversos vídeos y documentación informática además de su móvil de la entrada ayer en su casa a raíz de una denuncia de una fundación que alertaba de Whatsapp sexuales cruzados con personas con discapacidad intelectual de esta fundación fuentes próximas afirman que no es un simple envío de fotos sino que presuntamente ha existido contactos sexuales con al menos una persona de este colectivo

Voz 0228 04:28 hoy ha muerto uno de los padres de la Constitución José Pedro Pérez Llorca que tenía setenta y ocho años y a quién ha recordado hoy entre otros el presidente del Gobierno

Voz 0689 04:35 reconocer en homenaje

Voz 1434 05:41 Ana Cifuentes ante la comisión de investigación del caso master ha llegado a la Asamblea escoltada por la puerta de atrás no ha contestado preguntas ni debo

Voz 0434 05:51 enseñarme hongos señor presidente en su conocimiento que no voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta muchas gracias

Voz 1434 06:00 era lo previsible silencio de la ex presidenta que para la oposición es todo un gesto de desprecio a la ciudadanía madrileña Seba Cifuentes termina la comisión con una sensación generalizada no ha habido avances

Voz 11 06:12 si usted tuviera ese mínimo respeto hacia su cargo hacia hacia el cargo que ha ostentado podría aprovechar la oportunidad de haber pedido perdón en algún sentido aunque sea solamente por las consecuencias que ha conllevado tu est del Partido Popular

Voz 0689 06:24 Partido Socialista lo que han conseguido básicamente es que no no hablemos de la realidad de de del Instituto de Derecho público porque la realidad es que se repartían Masters e a personas me partidos políticos pero no sabemos cómo se pagaban sus favores yo creo que ha sido un desprecio que no merecía esta ciudadanía ella ha decidido anteponer sus responsabilidades personales

Voz 1434 06:44 la desintegración de Podemos y de Ahora Madrid se oficializa el sector anticapitalista de Podemos ha registrado su propio partido anticapitalistas Madrid y los más críticos de Carmena presentan un nuevo proyecto bancada municipalista la intención de los dos es confluir para presentarse a las elecciones de mayo Raúl Camargo de anticapitalistas Pablo Carmona de la banca

Voz 1 07:04 queremos que haya una confluencia en la Comunidad de Madrid todas las fuerzas que están opuestas al neoliberalismo en el Ayuntamiento de Madrid vamos a concurrir en coalición con otras fuerzas políticas como Izquierda Unida y esperemos también que los compañeros de la bancada Carmina hizo

Voz 12 07:17 el que hace que ahora Madrid deje de asistir tal y como se conformó en dos mil en dos mil quince que claramente lo que se lanza en la ciudad de Madrid

Voz 1 07:28 es una pregunta o conmigo o contra mí

Voz 1434 08:50 faltan dos días para el ocho m hoy les contamos el vídeo que ha elaborado la Federación plena inclusión de Madrid que agrupa más de cien asociaciones de personas con discapacidad de la región una forma de reivindicar los derechos de las mujeres con discapacidad doblemente perjudicadas Elena Gil

Voz 15 09:06 quienes lo dicen cantando nutra a nada

Voz 1434 09:17 también con la palabra hablada ella Sony

Voz 4 09:20 Abel

Voz 16 09:22 sí de hombre y mujer hay creo yo que era mujeres

Voz 4 09:26 teníamos que tener

Voz 17 09:28 no las mujeres con discapacidad en tele

Voz 1434 09:31 total sufrimos desigual porque nos cuesta

Voz 18 09:36 más defender nuestros derechos Letizia enumera los problemas tenemos muchas dificultades para con para vivir de forma independiente

Voz 4 09:46 Espinet este ocho de marzo participa en la huelga feminista

Voz 19 09:50 porque me gusta tanto la mujer de mucho pues no de derecho

Voz 4 09:54 no todas ellas juntas para ser visibles

Voz 15 09:59 el grandísima dos de la

Voz 1434 12:31 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina y de Noema Valido y la producción de Sonia Palomino Cristina Cifuentes ha llegado escoltada la Asamblea de Madrid y por la puerta de atrás aunque ya dentro no ha podido evitar encontrarse con los muchísimos medios de comunicación que han ido hoy a Vallecas para presenciar su comparecencia ante la comisión de investigación del caso más

Voz 21 12:55 pero

Voz 22 12:57 no

Voz 23 13:00 además

Voz 1434 13:01 sesión corta ella era la única compareciente del día se ha acogido a su derecho a no declarar

Voz 0434 13:07 bueno sí sino Cifuentes

Voz 1434 13:17 ni los buenos días le ha dado al diputado de Ciudadanos César Zafra que era el primero en intervenir después si después Cifuentes ha hablado para decir que por recomendación de su abogada puesto que está imputada en un caso por el que la Fiscalía pide para ella más de tres años de cárcel no iba a responder a ninguna pregunta Asamblea de Madrid Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 13:36 qué tal buenas tardes bueno como ya adelantamos el lunes no iba a haber paseíllo Hinault lo ha habido es más por petición expresa de Cifuentes ningún diputado del PP ha recibido hoy al ex presidenta madrileña que como decías ha entrado por el garaje accedido por el sótano ha subido en ascensor ya ignorado a la prensa una vez dentro la expresidenta madrileña se ha acogido a su derecho a no declarar aconsejada por su abogada que esa sentado junto a ella durante toda la sesión de la comisión investigación del caso Máster Cristina Cifuentes ha justificado su silencio alegando que cualquier cosa que dijese hoy aquí en sede parlamentaria podría afectar a su legítima defensa en el proceso judicial que tiene abierto es una más

Voz 0434 14:14 tenía sobre la cual siguiendo además el Consejo de mi letrada ni bebo mi puedo pronunciarme irás estas circunstancias teniendo además en cuenta que todo cuanto yo pudiera manifestar hoy ante esta comisión colisión haría directamente con lo dispuesto en el artículo veinticuatro de la Constitución española en relación a los derechos de defensa a la tutela judicial efectiva y también a un proceso con todas las garantías no voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta muchas gracias

Voz 0861 14:48 sí haya terminado todo no ha hablado durante toda la sesión la expresidenta madrileña ha mantenido la misma postura muy muy seria por momentos hierática sólo miraba a sus señorías a quién ni siquiera ha saludado a su llegada

Voz 1434 15:00 Fuentes no ha querido hablar pero sí que ha tenido que escuchar durante cuarenta y cinco minutos las preguntas los comentarios y los reproches de los diputados de todos los grupos menos del Partido Popular que no participa en la comisión salvo para decidir quiénes deben comparecer los tres partidos de la oposición han lamentado que la expresidenta no haya arrojado alud no haya arrojado luz a este caso Javier

Voz 0861 15:22 sí bueno durante todos durante estos últimos días todos los grupos habían preparado concienzudamente este interrogatorio algunos diputados de hechos habían leído hasta la última coma del escrito de la Fiscalía que pide tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes posible inductora de un delito de falsedad documental pero todas sus preguntas han servido de muy poco hoy pretendían aclarar sobre todas las contradicciones y las mentiras en el relato de la expresidenta en este último año el diputado socialista Juan José Moreno por ejemplo ponía el foco en la coartada falsa que elaboró su propio gabinete

Voz 24 15:53 qué papel tuvo su gabinete especializados de construir realidades alternativas no son este asunto mucho más quién teje las versiones porque hubo varía sobre las purga penalización el master qué papel será así no la Consejería de Educación fue a través del consejero por medio de otras personas bajo qué órdenes actuó Maite Feito ha sido Suecia

Voz 0861 16:13 te ha sido especialmente duro diputado de Podemos Eduardo Robinho por ejemplo cuando le ha reprochado que hay con sus mentiras Cifuentes había insultado a la inteligencia de los madrileños en su caso dar de Robinho se ha quedado con las ganas de saber cómo fue exactamente el encargo que le hizo a María Teresa Feito

Voz 25 16:29 yo quería preguntarle a usted hoy a qué se refería cuando la señora Feito decía en su nombre que usted iba a arrancar la cabeza a la señora Cécilia Rosado si no entregaban el acta de hecho no solamente les solicitaron entregar el acta es que le le le solicitaron elaborar el trabajo confeccionar un trabajo falso de arriba abajo y como ésta se negó llegó incluso la señora Feito a pedir bibliografía para realizar el trabajo

Voz 0861 16:58 Cristina Cifuentes no ha respondido a nada sólo les miraba y en ocasiones ni eso por ejemplo cuando el interpelado el diputado de Ciudadanos

Voz 0228 17:06 Zarza

Voz 24 17:07 pero me quedo con la duda de preguntarle si se arrepiente de algo de hacer el máster de gente pasar por allí de no decir la verdad en el minuto uno de no sé de escuchar el consejo de alguien cuando no debía

Voz 0861 17:22 Cristina Cifuentes ha guarda silencio pero hace sólo un minuto acaba de tuitear una cita parafraseando a Gabriel García Márquez donde dice recordar es fácil para quién tiene memoria olvidar es difícil para quién tiene

Voz 1434 17:33 poco memoria gracias Javier y después de la sesión de hoy Cifuentes ha ido cómo había llegado sin responder a las preguntas de los periodistas que ya no sabían que preguntarle para arrancarle alguna por cannabis

Voz 5 17:44 de Madrid

Voz 14 17:50 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 10 17:55 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:57 la economía madrileña va bien a pesar de que estamos sufriendo una desaceleración moderada es la principal conclusión del informe presentado esta mañana por el BBVA según sus previsiones la economía de la Comunidad de Madrid crecerá un dos coma ocho por ciento este año y un dos con tres el que viene un crecimiento superior a la media nacional se pueden crear en los próximos dos años unos cien mil empleos

Voz 0228 18:18 los Enrique García desde el BBVA definen como

Voz 1915 18:21 la ciudad de crucero el ritmo de crecimiento de la economía madrileña esto es moderada en cualquier caso a un ritmo por encima de la media nacional el crecimiento del PIB de la región se mantendrán según sus previsiones en torno al tres por ciento en los próximos dos años datos que relacionan con el dinamismo de la economía madrileña con el consumo privado y el buen funcionamiento del turismo pero reconocen un problema en Madrid la vivienda no han querido valorar el impacto que tendría Madrid nuevo norte la economía pero sí reconocen que la construcción de vivienda es necesaria Rafael Doménech que es responsable de análisis económico de este banco

Voz 1758 18:52 no hacemos canciones concreta no pero más allá de que de que esta operación en general cualquier operación promoción etc que sirva para para reducir ese tensiones en el mercado de la la de la vivienda pues bienvenido no para para mejorar las condiciones tal posibilidad de los ciudadanos de Madrid

Voz 1915 19:12 y les preocupa que pueda frenar el crecimiento políticas económicas expansivas o medidas recientes como la subida del salario mínimo que aseguran podrían destruir empleo

Voz 0055 22:41 Tina Machado la ruptura interna de ahora

Voz 1434 22:44 Madrid por un lado de Podemos por otro comienza a oficializar se el sector anticapitalista de Podemos sea registrado allana el Ministerio del Interior como partido político la nueva marca anticapitalistas Madrid abandona la formación de Pablo Iglesias aunque no presentará candidatos propios en mayo en el caso de la Comunidad de hecho según el líder de estos anticapitalista Raúl Camargo confían en poder confluir con Podemos

Voz 33 23:06 queremos que haya una confluencia en la Comunidad de Madrid que todas las fuerzas que están opuestas al neoliberalismo pero queremos que esta confluencia se haga mediante procedimientos democráticos pluralista así proporcionales y en eso estaremos ya esperamos poder confluir por supuesto con Izquierda Unida y también con Podemos y aceptar estos métodos de de confluencia democráticos

Voz 1434 23:24 la capital no habrá confluencia con Podemos porque la formación de Iglesias no se presenta pero si esperan llegar a un acuerdo con Izquierda Unida iban cada municipalista Un proyecto que han puesto en marcha algunos de los concejales más críticos de Manuela Carmena como por ejemplo Pablo Carmona Galcerán ha habido muchas cosas que les han llevado a la ruptura como la Operación Chamartín pero sobre todo dicen el Carmena que es como llaman ellos al nuevo proyecto de la alcaldesa la plataforma Más Madrid Carolina Gómez

Voz 0393 23:52 bancada municipalista responsabiliza directamente a Manuela Carmena de la dispersión en la izquierda le echan en cara la Operación Chamartín aseguran que ha sido la frontera de la ruptura con la alcaldesa con parte del equipo de gobierno por haberse dicen rendido ante las élites financieras de la ciudad pero además de las diferencias programáticas de las directrices políticas hay otra cosa que les reprochan a la alcaldesa allí es la forma en la que ha creado la plataforma Más Madrid dejando fuera a muchos de los que estaban con ella en dos mil quince lo describía de manera muy gráfica el concejal Pablo Carmona

Voz 12 24:19 es el Carmen Arzo el que hace que ahora Madrid deje de asistir tal y como se conformó en dos mil en dos mil quince

Voz 1 24:28 claramente lo que se lanza en la ciudad de Madrid es una pregunta o conmigo o contra mí

Voz 0393 24:34 en van cada municipalista están también otras caras reconocibles como la concejal Montserrat Galcerán en este momento están negociando con Izquierda Unida cuyo candidato será Mauricio Valiente y también con los anticapitalistas que se han desgajado de Podemos y entre los que está otra crítica con Carmena Romy Arce con esta confluencia entre los tres que aún está por cerrar confían en poder alcanzar ese cinco por ciento en mayo que es el mínimo para poder obtener representación y que aproximadamente son unos ochenta mil votos Inma

Voz 1434 25:01 sobre elecciones esta tarde aquí en La Ser en La Ventana de Madrid segunda de la serie de entrevistas a los candidatos a las primarias del PSOE en la capital hoy es el turno del concejal Chema Dávila mañana será Pepu Hernández comenzamos esta sería ayer con el ex consejero Manuel de la Rocha que lanzaba este mensaje al ex seleccionador de baloncesto candidato del aparato

Voz 34 25:22 yo no he podido enterrar un sexto y la experiencia política me parece muy importante no yo creo que no es lo mismo gobernar un Ayuntamiento de tres mil o cinco mil habitantes que una ciudad de tres millones doscientos mil hay que conocer de gestión pública hay que saber hay que tener experiencia de lo que significan las fuerzas políticas hay que saber y conocer los barrios y los distritos

Voz 1434 25:48 los vecinos de Montecarmelo y las familias de los dos colegios públicos de este barrio de la capital han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la negativa de la Comunidad de Madrid a construir un instituto público que llevan reclamando desde dos mil ocho el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido una parcela pero la Comunidad a la rechaza ahora mismo los alumnos de los colegios públicos de este barrio tienen que desplazarse a otra zona para ir al instituto y las plazas de este centro empiezan ya a ser insuficientes Laura Gutiérrez

Voz 1275 26:16 un barrio con veinte mil vecinos ocho mil de ellos con menos de catorce años que desde que se levantó en dos mil cuatro sigue sin tener un instituto público ahora las situaciones límite porque la Comunidad ya no asegura que haya plazas dentro de dos años en el más cercano Eli es Mirasierra al que muchos tardan una hora en llegar en transporte público Fernando Mardones portavoz de los vecinos y las Fahmi

Voz 35 26:36 así la Comunidad hemos lleva dando largas desde hace ya más de diez años desde el año dos mil ocho en el que en el que hay un primer movimiento por parte del Ayuntamiento en febrero una parcela para este instituto Iggy bueno es años después pues creemos que ya que ya hay que ya hemos tocado digamos eh el límite máximo que podemos aguantar sin tener esta esta infraestructura educativa docente

Voz 1275 26:58 en el PAU de Montecarmelo Las únicas opciones para acusar Secundaria son un centro concertado y otro privado para ellos sí hubo parcelas las cedió el Ayuntamiento de Madrid bajo gobierno del PP pero eso

Voz 0861 27:08 vuelo que ofrece el equipo de Carmena

Voz 1275 27:10 ha sido rechazado en numerosas ocasiones por la comunidad vecinos y familias acusan al Gobierno de Garrido de vulnerar sus derechos no sólo a la educación pública porque este barrio tampoco tiene un centro de salud un polideportivo

Voz 0259 27:22 el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha inaugurado esta

Voz 1434 27:25 mañana la Conferencia Internacional de Cambio Climático que se celebra en San Sebastián con la lectura de la carta que hace tres semanas le enviaron los niños de cinco años del colegio el Ana bata en Galapagar una carta que les contamos ayer aquí en La Ser en la que los niños piden a dirigentes de todo el mundo un compromiso real contra el cambio climático el presidente francés Macron ya les ha respondido hoy lo ha hecho así Pedro Sánchez

Voz 1722 27:44 quería compartir con todos ustedes dos reflexiones tras leer esta carta que quiero responder públicamente en el día de hoy la primera es de orgullo de alegría que niños y niñas de cinco años es la edad que tienen abracen estos valores significa que hay motivos para la esperanza porque son conscientes de lo que está en juego y lo que quieren es un país y una sociedad en verde y la segunda reflexión es de máxima responsabilidad nos estamos jugando mucho y nos están pidiendo en definitiva a los niños de cinco años que actuemos vemos ahora

Voz 6 28:23 gran éxito de West Side Story el buque carguero pide la película el Trocadero West Side Story la mayor historia de amor en el mayor musical de todos los tiempos para celebrar el Día del Padre disfruta sólo ahora de un veinticinco por ciento de descuento que en El Corte Inglés y punto

Voz 0824 29:07 Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes tras la eliminación de ayer del Real Madrid en Champions el club blanco sigue con malas noticias sobre los jugadores que se retiraron ayer lesionados Vinicio sufre una rotura de ligamentos de la articulación tibio peroné de la pierna derecha estará alrededor de dos meses de baja Lucas Vázquez tiene una lesión en los seis que os ibais sufre molestias en el tobillo y el club blanco ya está buscando candidatos para sustituir a Solari por otra parte la Liga se carga el partido del lunes a las nueve de la noche en la jornada número veintinueve eso jugará por primera vez el domingo a las dos de la tarde

Voz 1434 29:35 eh gracias sociedad pues así terminamos con doce grados ahora mismo en el centro de la capital lluvias que pueden caer durante toda la jornada en cualquier punto de la región atención también al viento que va a soplar con fuerza nosotros les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid como les decíamos vamos a hablar con Chema Dávila uno de los aspirantes a las primarias socialistas en la capital hasta luego

Voz 1 30:04 con la

Voz 4 30:48 tuve preocupación todo el día miedo tuve a partir miedo miedo como cualquier ser humano tuve a partir de las nueve y media cuando vi lo que había fuera llamé al magistrado ir recuerdo las palabras las únicas palabras que de dije me tienes que sacar la aquí no podemos salir por la puerta principal himno hay opción no hay salida

Voz 0228 31:09 Montserrat del toro la secretaria judicial y al mismo tiempo la Guardia Civil busca documentación ha pedido documentación al Parlament por posible malversación en el alquiler del Teatre Nacional de Catalunya donde Carles Puigdemont anunció la ley del referendo

Voz 1 31:22 hora catorce

Voz 0228 31:26 les contaremos también como sigue la ofensiva del Partido Popular y ahora también de Ciudadanos ante la Junta Electoral Central por los decretos ley que va ir aprobando el Gobierno cada viernes el Consejo de Ministros de esta semana va a estar marcado especialmente por la huelga feminista será el ocho de marzo esta mañana en la SER los principales partidos con representación parlamentaria han fijado posiciones sobre ese día están muy lejos de dar una imagen de unidad debate entre hombres esta mañana en Hoy por hoy Guillermo Mariscal Ander Gil Toni Roldán Alberto Rodríguez

Voz 1434 31:52 hay que seguir reivindicando también hay que ser justo y que la sociedad es decir sigue avanzando

Voz 1915 31:56 yo esta visión tétrica que parece haber

Voz 0055 31:59 muy injustas lo hemos visto en el pacto avergüenzan andaluz

Voz 0689 32:01 sí han visto que la erupción de Vox arrastrado el Partido Popular a Ciudadanos y lo que se rompe un consenso básico son un elemento fundamental en la lucha contra la desigualdad que es luchar contra la de género viene yo creo que no hay nada peor para el feminismo para conseguir absolutamente nada en política que frivolizar con la violencia machista yo entiendo que se intente patrimonializar y usar políticamente cosas

Voz 37 32:21 el partido que más ha recortado los presupuestos públicos y gasto social en nuestro país pues tiene poco margen para hablar de política feminista políticas de género

Voz 27 32:30 hoy los hombres mañana a las mujeres en vísperas del ocho M F

Voz 38 32:34 mínimo no representa ninguna amenaza también no me gusta que me pongan esta etiqueta yo la mujer creciendo con la misma impidió parecido muy torpe el gesto de Ciudadanos de querer inventarse un nuevo Fenin y yo no voy a recibir lecciones de feminismo de nadie que diga portavoz o que ponga un cartel que ponga nosotros con tres son soy mujer y no seré dócil y sumisa callada ante el feminismo suprema

Voz 17 32:57 un año después de la histórica movilización de dos mil diez

Voz 0228 33:29 qué pasa es miércoles seis de marzo y más titulares con Isabel Quintana y Carlos Cala

Voz 0824 33:35 el Gobierno defiende el uso de decretos ley mientras PP y Ciudadanos acuden a la Junta Electoral Central para denunciarlo incluso los populares quieren que se elimine las ruedas de prensa de los viernes en Moncloa Pablo Casado

Voz 1 33:45 José Manuel Villegas pediremos amparó la Junta Electoral Central o las instrucciones que consideremos porque creo que es una auténtico ataque a la neutralidad

Voz 1089 33:52 el Gobierno está incumpliendo claramente la ley al utilizar recursos que son de todos como altavoz de su propaganda electoral se niega a declarar

Voz 0434 34:01 pongo señor presidente en ese conocimiento que no voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta muchas gracias

Voz 0055 34:09 debo ni puedo pronunciarme ha dicho Cristina Cifuentes que se ha acogido a su derecho a no declarar la expresidenta que está imputada por manipular el acta estaba citada la comisión que investiga el caso Máster en la Asamblea de más

Voz 0228 34:18 más servicios mínimos cuenta la SER Fomento ha aumentado

Voz 0824 34:21 los servicios mínimos en el transporte aéreo para la huelga feminista del ocho de marzo servicios que impuso el Gobierno de Rajoy el año pasado y que acaban de ser anulados por la Audiencia Nacional Raúl Olmos Comisiones sobre

Voz 7 34:30 a es un Gobierno que se dice feminista ataca el ejercicio del derecho de huelga del próximo ocho de marzo con una servicios mínimos de buscan visibilizar las legítimas reivindicaciones de millones de mujeres y hombres en pro de la igualdad

Voz 0055 34:44 tuve a Barcelona tras adaptar su modelo de negocio a la nueva legislación de la Generalitat Cádiz Fay volverá a operar desde mañana en la capital catalana en un principio trabajarán con una flota de unos trescientos coches

Voz 1434 34:53 y que esto podría ampliar el tiempo de respuesta

Voz 0055 34:55 que dan a sus clientes

Voz 5 34:57 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:01 Antonio el telegrama es Irene Montero señora portavoz del grupo parlamentario confederal Unidos Podemos En Comú Podem En Marea en el Congreso de los Diputados su convencimiento de que en Podemos la siguiente persona que ocupará la secretaría general va a ser una mujer y su pronóstico de que ocurrirá pronto ha causado sensación porque lejos de ser la conjetura gratuita de una militante de base viene de su señoría actual número dos del partido que pudiera haberlo oído de la misma boca del caballo Paul Manuel Iglesias recluido en el silencio por baja de maternidad Isère la apertura del debate sucesorio

Voz 1 35:48 atentos gracias Miguel Ángel hoy ha muerto uno

Voz 0228 35:51 los padres de la Constitución cuando los otro

Voz 1 35:53 Nos sentamos

Voz 39 35:55 aquí al lado a empezar la redacción de la Constitución teníamos un proyecto común querer a la democracia pacíficamente a que Elvia vieja canción que no eran partido era un periódico la Libertad sin ira

Voz 0228 36:10 Pedro Pérez Llorca fallecido en Madrid a los setenta y ocho años Javier Álvarez

Voz 0689 36:13 José Pedro Pérez Llorca se sabía una persona querida no hace mucho durante el cuarenta aniversario de la Constitución el abogado de setenta y ocho años explicó ante lo más granado del mundo de la judicatura que los inicios democráticos no fueron fáciles pero que siempre buscaron un consenso Florido Hinault forzado las palabras de este gaditano ilustre ya resentida por la enfermedad pulmonar que padecía despertaron la sonrisa cómplice del aforo cuando recordaba por ejemplo las instrucciones de Adolfo Suárez te necesito a mi lado le decía o cuando eligieron el edificio para ubicar el Tribunal a mí no me gustaba mucho pero patrimonio se portó muy bien en esta misma sede reconoció el gran amor de su vida impresionante para nosotros

Voz 1 36:51 a mí lo dirigirme hablando del Estado derechos y no hablar ante lo más granado del Estado de Derecho que yo tanto creo que tanto trabajo Pérez Llorca fue ministro con

Voz 0689 37:02 parece y redactor del texto y leyes constitucionales por las que todavía hoy no recibimos sin embargo no veía en la Carta Magna un texto monolítico sino cambiante espero dijo en diciembre que haya una reforma porque la sociedad española quiere esa reforma pero advirtió desde su sabiduría terrenal que no se haga por mayoría sino por consenso

Voz 0228 37:22 Nos queda el tiempo que empeora por toda España Jordi Carbó

Voz 0055 37:24 hasta el final de la jornada distintos episodios de lluvia irán cruzando la Península de oeste a este dejando lluvias de manera casi generalizada pero con pausas y eso sí momentos durante la tarde de chubascos intensos incluso alguna tormenta llovía que dejará muy poca agua en el Mediterráneo y menos todavía en Canarias por fin va a llover de manera generosa en el Cantábrico donde el viento poco a poco irá perdiendo intensidad el viento del sur nos referimos porque igualmente durante la tarde va a hacer viento en la mayor parte del país con sensación de ambiente fresco sólo suave en el Mediterráneo con máximas de más de veinte grados

Voz 0228 37:58 la dirección técnica de Alicia Molina de Noema Valido y con Carlos Cala la producción una pausa íbamos contaba

Voz 41 39:36 esa imagen de una reivindicación pacífica Civia

Voz 0228 39:38 K casi espontánea que han ido dibujando algunos de los acusados en el juicio del proceso independentista se va llenando cada vez de más matices que están dibujando una fotografía bien diferente nueva jornada de declaraciones esta mañana declaraciones de testigos en el Tribunal Supremo y Alves

Voz 0055 39:52 lo Pozas que siga aquí un día más qué tal buenas tardes Marta Antonio buenas tardes

Voz 0228 39:55 cuarto seguido primero la declaración del coronel Pérez de los Cobos

Voz 0055 39:57 sí que ha reflejado que en algunos colegios en Cataluña

Voz 0228 40:00 se encontraron un escenario ha dicho especialmente

Voz 0055 40:03 hostil que aconsejaban no intervenir ha seguido la línea de ayer criticando la actuación de los Mossos d'Esquadra defendiendo la actuación de Policía Guardia Civil explicando que en algunos colegios ese uno de octubre había tanta violencia que decidieron retirarse

Voz 3 40:15 en la mayoría de las actuaciones las tuvo intervención en los colegios hubo una actitud hostil en otros el grado de agresividad de hostilidad fue tan elevado que aconsejó abortar la intervención

Voz 0055 40:30 ya ha insistido en decir que ese día técnicamente no hubo cargas

Voz 0228 40:33 policiales y turno después para la secretaria judicial que el veinte de septiembre se quedó encerrada en la Conselleria de Economía y que tuvo que salir por el tejado y hablamos de la misma que dirigía la operación judicial contra la organización del referéndum ha explicado que los Mossos d'Esquadra no hicieron nada Alberto para impedir que se rodeará esa sede por lo tanto para hacer más difícil que los que estaban dentro pudieran salir

Voz 0055 40:51 estuvo más de doce horas dentro de la Consellería según ha dicho los Mossos se negaron a hacer un perímetro de seguridad desde el principio en AVE rodeado el edificio por miles de personas ya para los Jordi Jordi Sanchez Jordi Cuixart los que negociaban con la Guardia Civil esto es lo que ella dice que vio desde la terraza

Voz 4 41:05 me asomé a la esquina que forma el edificio que lo vi muchas plantas

Voz 1434 41:13 más abajo irá

Voz 3 41:15 es un mar de gente eh

Voz 4 41:19 qué es lo que nos esperaba a la salida por la puerta pero

Voz 0055 41:22 cita del registro se pudo realizar ha reconocido ella rechazó salir por la puerta principal por el Paseo de voluntarios porque dice no lo veía seguro terminó saliendo por una azotea a través de un teatro

Voz 4 41:32 la función había acabado el teatro estaba vacío ya la función había acabado los había pasado tanto tiempo que el público había salido

Voz 0228 41:43 ella tuvo que llevarse algunos efectos intervenidos son las aprecia

Voz 0055 41:45 en han Ubis en el bolso Éste es uno de los testimonios clave para la fiscalía hizo acusación por rebelión Antonio que entiende que ese veinte de septiembre se intentó impedir el registro este registro judicial contra el referendo gracias Alberto es donde el paro

Voz 0228 41:56 premio esta mañana al mismo tiempo la Guardia Civil está investigando el alquiler del Teatro Nacional de Cataluña para el acto en el que Carles Puigdemont presentó la ley del referéndum ha pedido documentación al Parlament Barcelona Pablo Tello

Voz 1673 42:07 a primera hora de la mañana a dos agentes vestidos de paisano han acudido al Parlament actuando como policía judicial han dejado las armas en la entrada y se han dirigido al registro donde han hecho la petición formal de información básicamente quieren documentos que corroboren si tal y como defienden los independentistas ese acto en el Teatro Nacional se pagó con dinero del grupo parlamentario de Jones sí que estaba formado por Esquerra importe de Cat estamos hablando de un acto celebrado en julio del diecisiete y en el que los líderes independentistas de aquel momento entre los cuales Puigdemont Junqueras explicaron el contenido de la ley del referéndum según fuentes Parlamento Arias la intención es contestar al requerimiento como muy tarde a principios de la semana que viene

Voz 0228 42:47 el Gobierno sigue levantando ampollas en la oposición con su anuncio de funcionar a base de decretos ley hoy tanto el Partido Popular como ciudadanos piden directamente a la Junta Electoral Central que suspenda las ruedas de prensa de los viernes porque considera que van a ser electoralistas el Gobierno se defiende dice que es una herramienta perfectamente viable informa Adrián Prado

Voz 0019 43:04 además de la suspensión de las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros el PP quiere que se interrumpa cualquier clase de publicidad y divulgación por los medios que sean de la aprobación de estas medidas sí que es advierte al Gobierno de que puede ser sancionado sin cumple la normativa electoral Pablo Casado vuelve a cargar contra el Ejecutivo y contra el PSOE pide amparo a la Junta electo

Voz 1346 43:22 pero el central esto entra en el terreno de la gravedad creo que es una auténtico ataque a la neutralidad que un gobierno debe mantener cuando ya se han convocado elecciones

Voz 0019 43:35 Ciudadanos también va a presentar un recurso ante la Junta Electoral lo va a hacer esta misma tarde por los mismos motivos José Manuel Villegas

Voz 1089 43:41 Sánchez es una persona que sólo mira por su interés personal que no tiene ningún escrúpulo estamos viendo que está dispuesto a utilizar cualquier resorte para conseguir en permanecer en La Moncloa

Voz 0019 43:53 el Gobierno tiene de plazo hasta mañana a la una de la tarde para presentar alegaciones fuentes del Ejecutivo aseguran que en todo momento se ha actuado de acuerdo con la ley e insisten en que las ruedas de prensa de los Consejos de ministros son desde el comienzo de la democracia el canal oficial de comunicación entre el Gobierno y la opinión pública también en periodos preelectorales

Voz 0228 44:10 al mismo tiempo los letrados del Congreso ponen de manifiesto que los decretos ley no se pueden frenar otra cosas como se tramiten posteriormente qué función pueden llegar a tener puede llegar a tener la Diputación permanente pero allí va a llegar seguro José María Patiño

Voz 7 44:22 el informe que se ha pedido a los letrados de

Voz 1108 44:24 Congreso tiene como objetivo aclarar como la Diputación permanente una vez convalidado el decreto ley enviado por el Gobierno debe si así se decide tramitarlo como proyecto de ley una facultad que se recoge en el artículo ciento cincuenta y uno punto cinco el Reglamento del Congreso pero que hasta ahora no se había desarrollado los letrados deben determinar si se pueden presentar enmiendas a la totalidad devolución o como sucede cuando la convalidación una realiza al pleno de la Cámara se tramita con carácter de urgencia con enmiendas sólo al articulado fuentes de la Cámara consultadas por la SER estiman que esta iniciativa sólo contribuya a mantener la contaminación en el debate sobre los decretos ley y abunda en la tesis de que se está produciendo un fraude institucional

Voz 0228 45:06 el caso es que llevamos toda la semana abriendo el BOE en cuanto se publica para ver si por ejemplo están ya las novedades sobre los permisos de paternidad las que se aprobaron en el Consejo de Ministros ya del viernes pasado pues siguen sin estar por problemas técnicos nos dicen pero asegura que sí que van a estar en vigor justo el viernes día de nueva rueda de Consejo de Ministros iría de la huelga feminista amplia Mariola Almunia