Hora 14 (07/03/2019)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 4 00:14 custodia Antonio Marcos muy buenas tardes

Voz 1018 00:25 organizada ante la pasividad total de los Mossos d'Esquadra durante la jornada del uno de octubre en Qatar

Voz 5 00:30 ya no eran cualquiera no lo que está ahí están perfectamente organizados sabían cómo tiene que hacer la resistencia había unos llamamientos a través de redes sociales hacían cadenas humanas no bloqueaban el paso en los agredía Nos empujaba a la actuación de Mossos d'Esquadra más bien pasivo

Voz 1018 00:50 estas frases corresponden a Sebastián Trapote que era el máximo responsable de la Policía Nacional en Cataluña en aquellas fechas sus agentes ha dicho ante el Tribunal tuvieron que trazar un plan B por la inacción de los Mossos d'Esquadra esos actos violentos dejaron sesenta y cinco policías nacionales heridos que no fueron los únicos porque el que era jefe de la Guardia Civil durante aquellos días Ángel Gonzalo está trazando ahora mismo un relato muy similar Alberto Pozas

Voz 1779 01:24 no señor mayor Trapero psíquicamente pues mostró su disconformidad de una manera taxativa ahí y rotunda en cuanto esa figura del coordinador

Voz 0055 01:35 sí Trapote utilizaba el término plan B para decir cuando decidieron hacerse ellos con el operativo sin contar con los Mossos acaba de decir ahora mismo Ángel Gonzalo de la Guardia Civil que tuvieron que pasar al plan alternativo cuando comprobaron que no hacen nada por evitarlo

Voz 1018 01:48 venga volveremos al Supremo a las dos y media ayer a esta hora el protagonismo correspondía hemos errado el toro la letrada judicial que sufrió durante diecisiete horas el acoso en la Conselleria de Economía el veinte de septiembre

Voz 6 01:58 de preocupación todo el día y miedo tuve a partir miedo miedo como cualquier ser humano tuve a partir de las nueve y media cuando vi lo que había

Voz 1018 02:07 bueno dice que no se difundiera su imagen sencillamente por miedo aunque desde el independentismo se hizo público a través de las redes sociales de inmediato y además con mensajes amenazantes sobre lo cual la Fiscalía ha abierto una investigación por incitar a la violencia física

Voz 1018 02:25 médicos de toda España se concentrarán a esta hora frente al Congreso para denunciar la falta de medios para poder realizar su trabajo de una manera digna en los de cabecera por ejemplo dicen que tienen que atender en muchos días hasta cincuenta pacientes en su consulta Laura Marcos

Voz 0391 02:38 si acaba de terminar la lectura de este manifiesto de diez puntos que han leído a varias voces los portavoces de los médicos de los sindicatos de los estudiantes no sólo quieren que les traten mejor han dicho sino que también quieren medios para tratar mejor a los pacientes hemos hablado con médicos de familia asturianos que ven setenta enfermos al día o conductores de urgencias en Baleares que denuncian la falta de camas frente al turismo de borrachera los doctores le habían pedido a la presidenta del Congreso en funciones a Ana Pastor que bajara a recibirlos como ha hecho hace poco más de una hora la ministra de Sanidad pero ella ha declinado esta invitación

Voz 1018 03:12 hablaremos a partir de las dos y media con un representante de estos colectivos médico ya pocas horas para la movilización feminista en todo el mundo la OIT denuncia que en los últimos treinta años la brecha entre hombres y mujeres apenas ha reducido dos puntos habrá que esperar hasta dos mil doscientos veintiocho para llegar algo parecido a la igualdad Pablo Casado el líder del PP justifica las razones de su partido para no asistir a las movilizaciones

Voz 1062 03:34 el manifiesto que ha presentado es sencillamente inadmisible no podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial de unas instituciones prácticamente dictatoriales no penalice la concordia no dividamos más la sociedad no hagamos más demagogia entre la incapacidad de algunos de gestionar sobre problemas

Voz 1018 03:52 la familia Franco comunicado ya oficialmente al Gobierno que recurrirá al Supremo contra la exhumación del dictador y por vez primera admiten la posibilidad de hacerse cargo de sus restos para enterrarlo en un lugar que no tiene porqué ser necesariamente la catedral de la Almudena una representación de eurodiputados de Podemos ha visitado precisamente hoy el Valle de los Caídos Miguel Urban pide que se cambie hasta el nombre

Voz 1018 04:40 ultras serán once de Soraya Rodríguez de dejar el PSOE para situarse posiblemente en el futuro en la órbita de Ciudadanos José Luis Ábalos ministro responsable de Organización socialista

Voz 10 04:59 Acorán Caldera amanecer un cargo público da igual el partido da igual el proyecto político al que Siervas se puede estar hoy en la izquierda mañana la derecha

Voz 0202 05:12 venta que se necesita tiempo para que la Seguridad Social adapte los formularios para que las empresas ajusten sus plantillas

Voz 1915 05:18 hemos avanzado en la SER la Audiencia Nacional descarta que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua hace más de dos años fuera terrorismo la sentencia sí reconoce el agravante de discriminación ideológica y confirma las penas de hasta trece años de prisión

Voz 0202 05:30 la Fiscalía del Tribunal Supremo recurre en casación la sentencia contra la manada al entender que si hubo violación porque la víctima estaba desvalida rodeada por cinco individuos de fuerte complexión posibilidades remotas de escapar entiende que la condena debe ser a dieciocho años de prisión

Voz 1018 05:44 nadie dos y casi seis minutos

Voz 1434 05:55 Arde Madrid tendrá tres universidades privadas más Partido Popular y Ciudadanos han dado luz verde a la creación de estos nuevos centros a pesar de que cuentan con el rechazo de la comunidad universitaria y también de la oposición Juan José Moreno PSOE Rafael valdría que en consejero de Educación

Voz 13 06:11 Nos hemos hartado de escuchar a la derecha en España decir que hay muchas universidades parece que sólo públicas

Voz 1915 06:18 en este país no se ha criado en ninguna universidad pública

Voz 13 06:20 desde hace tres décadas mientras las pintadas se han triplicado número son centros de enseñanza que ya tienen una consolidada trayectoria docente y un reconocimiento que además traspasa las fronteras de nuestra comunidad

Voz 1434 06:34 pero en la Asamblea previo al ocho EM los grupos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para elaborar una declaración institucional conjunta el Partido Popular acusa al PSOE de politizar el problema por incluir a última hora dos puntos con los que no están de acuerdo el apoyo a la manifestación de mañana y la diferenciación entre violencia doméstica violencia de género Ángel Gabilondo Enrique Ossorio

Voz 0354 06:55 la violencia de género no es violencia doméstica sino violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres por otro punto es el que el pleno de la Asamblea apoya las movilizaciones convocadas

Voz 14 07:04 a ellos les da mucha rabia que cuando la brecha salarial es cuando gobierna el Partido Popular cuando se toman medidas contra la violencia de género es cuando gobierna el Partido Popular y entonces ellos pues quién instrumentalizar a la mujer

Voz 1434 07:16 los intérpretes de lengua de signos de la Comunidad de Madrid llevan sin cobrar desde diciembre con lo que eso implica para las personas sordas que requieren sus servicios

Voz 1928 07:24 Javier amor es representante del comité de empresa

Voz 1018 07:27 el ejemplo más claro es que antes no

Voz 15 07:29 al mente se solicitaba en los servicios de interpretación para ir al médico vasco un par de días de antelación tenían que solicitar los ahora estamos en torno a una semana

Voz 1434 07:40 el Gobierno regional admite problemas en la adjudicación del contrato y asegura que en breve se aprobará el pago de la nómina de diciembre del resto de meses todavía más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1915 07:54 esta mañana se ha celebrado el único debate de los candidatos del PSOE para la alcaldía de Madrid un debate sin posibilidad de réplica en la planta sótano de la sede regional del partido Pepu Hernández ha optado por leer todas sus intervenciones a pesar de los intentos del exconsejero Manuel de la Rocha para que respondiera sobre alianzas poselectorales sola operación Chamartín

Voz 1018 08:09 ya ha declarado tanto la policía el portavoz del PP

Voz 1915 08:12 de Móstoles Alberto Rodríguez de Rivera detenido ayer por delitos urbanísticos por un sobrecoste de más de cuatro millones de euros en la construcción de un polideportivo que el Ayuntamiento llegó a ofrecer para la candidatura olímpica de Madrid dos mil ven tres miembros del Gobierno regional en dos mil catorce han sido detenidos por presuntas irregularidades en una concesión en el Parque Nacional de Guadarrama tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente dos de ellos forman parte del Gobierno actual se trata del responsable de espacios protegidos Ismael Hernández y el codirector del parque

Voz 0861 08:38 Pablo San Juan Benítez detenidos en Villanueva del Pardillo

Voz 1915 08:40 dos capos de la mafia calabresa la policía los identificó tras arrestar Los por un robo en un centro comercial de Pozuelo también hay otro ciudadano detenido de origen uruguayo sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda por tráfico de drogas y en deporte Solari seguirá al frente del Real Madrid a la espera de lo que ocurra en el partido de Liga del domingo frente al Valladolid aunque ya suena Mourinho Zidane para sustituirle en baloncesto los blancos juegan esta noche la jornada veinticinco de la Euroliga frente hace enerva

Voz 1434 09:04 un día para el ocho EM ya se están preparando los puntos de cuidados que han organizado colectivos de hombres de Madrid estarán todo el día para atender a niños mayores y lo que haga falta para facilitar la huelga de las mujeres Elena Jiménez

Voz 1490 09:17 hay puntos de cuidados en Alcalá de Henares Alcorcón Aranjuez Villalba Getafe Rivas en un buen montón de barrios de Madrid en asociaciones vecinales centros sociales donde grupos de hombres se encargarán de atender a los menores

Voz 16 09:32 sí a los mayores de dar desayunos

Voz 3 09:37 o comida a las mujeres en huelga

Voz 1490 09:41 no les van a escuchar a ellos en esta pieza porque han decidido que el papel de los hombres de cara al ocho m tiene que ser el de minimizar su visibilidad y asumir las labores de cuidados que recaen en las mujeres a diario la huelga feminista de mañana empezará esta medianoche con una cacerolada en la Puerta del Sol a la que les seguirá por la mañana a las ocho desde la cuesta de Moyano un piquete por la tarde a las siete la manifestación desde Atocha hasta la plaza de España

Voz 1434 10:18 ha toda la información del tráfico nos acercamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes

Voz 18 10:24 ahora en la M cuarenta y cinco un accidente a la altura del Leganés genera retenciones en dirección a la A cinco están

Voz 0089 10:32 en retirando el vehículo accidentado como con

Voz 18 10:34 secuencia de este alcance el carril derecho está cortado al tráfico tengan mucho cuidado si iban a transitar por esta vía densidad circulatoria además de entrada a la capital madrileña por la A42 a la altura de Getafe y por último también tengan especial precaución en la M trescientos cinco haya que por evento deportivo está cortada la vía alternativa veinte a la altura de Aranjuez en sentido creciente del kilometraje tengan también mucho cuidados iban a circular por esta carretera

Voz 1434 11:02 vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital

Voz 11 11:05 Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes finalizó la manifestación que se desarrollaba por el paseo del Prado y finalizaba en la plaza de las Cortes a recupera la normalidad en este punto céntrico en el centro crea un tráfico algo más lento en la calle de Alcalá con la plaza de la Cibeles si circulan por la zona de las rondas concretamente en Raimundo Fernández Villaverde con Alonso Cano en sentido República Argentina

Voz 1018 11:28 obras que cortan el carril bus por lo tanto hay algo más

Voz 11 11:30 de lentitud los vehículos pasan con algunas dificultades y finalizamos destacando un tráfico ya más activo en accesos a la avenida de América sobre todo en las proximidades a José Abascal María de Molina y por último la M30 tráfico que se incrementa algo más de lentitud en las proximidades al Puente de Ventas en sentido sur

Voz 1434 11:49 en pose fueron las lluvias ha vuelto el sol aunque las temperaturas son algo más bajas y máximas que hoy se van a quedar en torno a los diez grados vamos con la previsto con Jordi cargo a pesar de que hoy está haciendo mucho más sol que ayer las temperaturas no suben más las máximas apenas pasaron de los diez grados grupo de viento durante la tarde no tan fuerte como ayer pero suficiente como para que haga aumentar la sensación de ambiente frío iba a medida que se acerquen anoche las nubes seguirán con pactando se acabará cubriendo ya de noche a primeras horas de la madrugada a muy tardar volverán a caer algunos chubascos pero dejando poca agua a partir de mañana suben las temperaturas un ascenso que darán lugar un ambiente suave durante las tardes a partir del fin de semana comienza la catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia molinera de Carlos Ródenas y la producción de Sonia Palomino

Voz 1928 13:21 la Comunidad de Madrid va a contar con tres nuevas universidades privadas Hilla serán trece frente a las seis públicas con las que cuenta ahora mismo la región culé ESIC y la Universidad Internacional Villanueva van a tener identidad propia después de que Partido Popular y Ciudadanos hayan votado esta mañana en la Asamblea a favor de nada ha servido el rechazo del Consejo de Universidades de la propia comunidad ni el de la oposición PSOE Podemos han votado en contra porque consideran que no son necesarias más universidades privadas is sospechan que lo que realmente hay detrás son intereses particulares vamos a Vallecas

Voz 1458 13:55 Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes la lectura única conocí

Voz 0861 13:59 sea como la vía de urgencia y sobre todo el voto telemático han sido o han salvado hoy al Gobierno madrileño de no haber entrado en vigor la baja de la diputada el PP habría impedido que hoy se hubiese autorizado la creación de estas tres nuevas universidades privadas Kuneva hasta hoy un centro de la Complutense ESIC de la Rey Juan Carlos y la Universidad Internacional de Villanueva las tres se han sometido a un exhaustivo examen según el consejero de Educación la forma en que en que literalmente ha dicho que ha sido todo un honor haber dado hoy este paso

Voz 13 14:28 proyectos que sin duda hoy son mejores que cuando se inició la tramitación en definitiva ha sido una tramitación exhaustiva y exigen una tramitación que se ha prolongado durante varios años

Voz 0861 14:41 la fueran cricket ha relativizado la opinión desfavorable del Consejo de Universidades un criterio que ha recordado hoy de nuevo no era vinculante para socialista Juan José Moreno en cambio es una auténtica temeridad que la Comunidad de Madrid hoy haya dado este paso sin que se haya resuelto antes el recurso que ha presentado en los tribunales la Complutense porque Cooner

Voz 1 15:00 hemos se levanta sobre suelo público Juan José

Voz 0861 15:02 Moreno reprochaba esta mañana a la derecha sus regalos incondicionales a la priva

Voz 13 15:07 pues hemos hartado de Kuchar a la derecha en España decir que muchas universidades parece que sólo públicas en este país no se ha creado ninguna universidad pública desde hace tres décadas mientras las pintadas se han triplicado número

Voz 0861 15:20 pase justificado el Partido Socialista su voto en contra Podemos lo ha hecho con una beligerancia aún mayor en su caso criticando el pobre papel que juegan las universidades privadas lo he dicho con estas palabras el diputado de la formación morada Juan Varela

Voz 20 15:32 hay que señalar que las universidades privadas no se les controla el profesorado los procesos administrativos y pedagógicos la investigación como se hace con las universidades públicas sus títulos Hoy por hoy y su aportación al sistema de conocimiento madrileño son de bajísima calidad

Voz 0861 15:48 para que estas tres nuevas unidades privadas sean una realidad ha sido imprescindible el voto a favor de Ciudadanos la formación naranja ha defendido su voto en el ADN liberal que llevan en sus hijos

Voz 1928 15:58 Luz verde por tanto para la creación de estas tres nuevas universidades a no ser que la justicia diga lo contrario de momento está estudiando el recurso que presentó la Complutense una de esas nuevas universidades Cooner Se levantó esta levantada sobre terreno cedido por esa universidad su rector Carlos Andradas ha presenciado el debate esta mañana desde la tribuna de invitados de la Asamblea señor Andradas buenas tardes

Voz 1458 16:20 buenas tardes bueno decía usted hace unos días que confiaba en la sensibilidad de la cámara del Parlamento de Vallecas para frenar la creación de estas tres nuevas universidades privadas al final no ha sido así estas tres nuevas universidades han salido adelante decía el rector Grieg durante el debate esta mañana aquí se ha hecho un examen exhaustivo a estos nuevos centros pero ustedes advierten de que estas nuevas universidades privadas tienen pocos requisitos que cumplir y eso puede hacer que baje la calidad educativa general de la de la región

Voz 1273 16:51 sí buenas tardes I no es el rector van gritan el consejero Blanquerías no es verdad

Voz 0861 16:56 discúlpeme doctores rectos soy yo

Voz 1273 16:58 ya hay otros cinco rectores de universidades públicas en la universidad en la Comunidad de Madrid no bueno eh yo estoy ahora decepcionado un poco decepcionado evidentemente porque me parece que lo que sea aprobado en la Cámara no contribuye a hacer un sistema universitario madrileño más prestigioso estas tres universidades nuevas son universidades muy pequeñas reducidas en su ámbito de actuación también en lo que consideramos que es muy importante que es el ámbito de investigación y transferencia de conocimientos y en ese sentido me parece que la Comunidad de Madrid va caminando en dirección contraria a lo que en toda Europa ahora mismo se está haciendo

Voz 13 17:42 no le apuntaba yo eso se traduce

Voz 1458 17:44 en una bajada de la calidad educativa en la región

Voz 1273 17:49 puede traducirse yo tampoco quiero de dar por garantizado de antemano que a la calidad va a ser más de hecho la calidad de estos centros que son como bien has mencionado centros adscritos a las universidades públicas ahora mismo en Madrid en nosotros hacíamos de garante de esa calidad y exigimos el cumplimiento de determinados requisitos yo desde luego vamos a seguir haciendo ese papel digamos de control exigiendo desde luego que cumplan los mismos requisitos de calidad lo que sí es verdad es que ahora ya no va a depender de nosotros

Voz 1434 18:23 no sé si está usted de acuerdo con lo que ha dicho también no

Voz 1458 18:26 posición esta mañana que detrás de estas nuevas universidades lo que hay realmente según PSOE y Podemos son intereses particulares y que el Partido Popular el Gobierno regional los se está favoreciendo

Voz 1273 18:37 hombre lo que es innegable es que sea descubierto por parte de algunas fuerzas que desde luego la educación superior es rentable es un negocio si se hace desde el ámbito privado si se encuentran familias que están dispuestas a pagar diez doce mil euros al año por un título universitario y desde luego eso es lo que sustenta y fomenta este aumento de universidades privadas

Voz 1458 19:02 como perjudica a la pública y menos de inversión puede haber menos cuidado del Gobierno regional de la universidad pública

Voz 1273 19:12 bueno las universidades públicas afortunadamente en nuestra calidad y nuestro compromiso por la educación está al margen de estos bloques si nos apena es que mientras que nosotros cumplimos un papel de lo que entendemos que es una universidad real

Voz 3 19:29 dentro

Voz 1273 19:29 en cuanto a investigación en cuanto a amplitud de titulaciones de cuánta transferencia de conocimiento control de profesorado pues nos da la sensación de que no en todas partes se cumple mismo rasero y en ese sentido pues el por ejemplo las universidades privadas no precisan de una nota de Selectividad para entrar con lo cual ya ahí mismo se está haciendo una distinción en cuanto a las posibilidades de acceso a la educación superior por parte de cualquier estudiante cualquier duda

Voz 1458 19:57 señor Andradas Carlos saldada rector de la Complutense gracias buenas tardes muchas gracias a vosotros y dos de la tarde y veinte minutos seguimos

Voz 1928 23:21 al final ni siquiera ha sido un debate los tres candidatos a las primarias del PSOE en la capital se han dado cita esta mañana en la planta sótano de la sede del partido en Madrid sin público tal y como estaba previsto pero en lugar de debatir como se había anunciado se han limitado a hacer monólogos unos detrás de otros de hecho tampoco lugar a la improvisación ha habido que el candidato del aparato Pepu Hernández ha leído prácticamente todas sus intervenciones los otros dos candidatos se han intentado debatir pero sin éxito Carolina Gómez

Voz 0259 23:47 sí más que un debate ha sido una sucesión de monólogos a pesar de los intentos de Manuel de la Rocha

Voz 27 23:52 que creo que debemos gobernar con las izquierdas a mis otros dos candidatos contertulios queso

Voz 1273 23:58 de manifiesto yo tengo clarísimo que hay un partido político que en este caso es Ciudadanos que plantea vez Mclaren equivocado un veto tenemos nada que debatir Nina completar con ellos

Voz 0259 24:07 Pepu Hernández siempre se ha mostrado más prudente sobre la política de alianzas durante el debate del no debate no se ha salido del guión aunque como lo llevaba escrito en el apartado Urbanismo sí se ha referido a otra de las preguntas de De la Rocha la Operación Chamartín

Voz 27 24:18 si se ejecuta como esta se impedía que durante veinte o treinta años haya ofertas de oficinas modernas en el resto de los distritos del sur

Voz 1273 24:27 que yo como ésta plantea ahora mismo si no se aceptan las alegaciones que ha planta Grupo Municipal Socialista Mar aprobaría cuando oigo hablar de Operación Chamartín lo traduzco inmediatamente como oportunidad oportunidad Chamartín

Voz 0259 24:39 en el modelo de ciudad no hay grandes diferencias entre los tres todos quieren una ciudad más habitable más sostenible y más igualitaria

Voz 0354 24:45 es una ciudad con diferentes grados de desigualdad entre personas barrios y distritos es una ciudad de ciudades que deberían parecerse muchísimo más

Voz 27 24:54 que estás percibiendo ahora en cada una de las visitas que César varios que hay una tremenda desigualdad algunos sabemos de esa desigualdad desde hace cuarenta años

Voz 0259 25:05 el debate lo han visto de media unas doscientas personas a través del canal

Voz 1928 25:08 la ley Youtube esta tarde vamos a hablar aquí en La Ser en La Ventana de Madrid con uno de los tres candidatos con Pepu Hernández cerramos así la serie de entrevistas que hemos hecho esta semana que comenzó el martes con Manuel de la Rocha siguió el miércoles con Chema Dávila volvemos a la Asamblea pleno previo al ocho Demme en los grupos han sido incapaces de ponerse de acuerdo en una declaración institucional conjunta por el día de la mujer no la abra el Partido Popular acusa al PSOE de politizar el asunto por querer incluir dos puntos en el texto uno a favor de la protesta de mañana y otro en el que se diferencia violencia machista de violencia doméstica Javier Bañuelos cuéntanos

Voz 0861 25:42 sí es terreno de hoy ha comenzado manchado por esa falta de acuerdo con esa ausencia absoluta de entendimiento entre los cuatro grupos parlamentarios esa declaración debía aprobarse por unanimidad no lo habido cada grupo ha propuesto un texto el PP por ejemplo en la declaración que ha sugerido el Partido Socialista en concreto no les gustan dos puntos uno de ellos este que leía esta mañana el socialista Ángel

Voz 0354 26:03 la violencia de género no es violencia doméstica sin obediencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres esta violencia lejos de ser un asunto

Voz 1018 26:10 privados de toda la sociedad de puntos

Voz 0354 26:13 de qué

Voz 3 26:13 conceda algún problema al PP no le ha gustado

Voz 0861 26:16 munición tampoco le ha gustado que el PSOE pretendiese que el pleno de hoy de la asamblea apoyase las movilizaciones feministas previstas para mañana para el popular Enrique Ossorio el Partido Socialista es quién ha boicoteado realmente la declaración institucional de ocho

Voz 14 26:28 pues lo han boicoteado ellos están instrumentalizando a la mujer de ellos les da mucha rabia que cuando la brecha salarial cae es cuando gobierna el Partido Popular cuando más mujeres trabajan es cuando gobierna el Partido Popular cuando se toman medidas contra la violencia de género es cuando gobierna el Partido Popular y entonces ellos pues quién instrumentalizar a la mujer y ese es el motivo

Voz 0861 26:48 de género en el hemiciclo el presidente ha defendido que con él en el Gobierno han reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres han incluido medidas para fomentar la contratación de mujeres en paro

Voz 1434 26:58 el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Móstoles

Voz 1928 27:01 ha declarado esta mañana ante la policía acusado de delitos urbanísticos por un sobrecoste de más de cuatro millones de euros en la construcción de un polideportivo que el Ayuntamiento llegó a ofrecer para la candidatura olímpica de Madrid dos mil veinte Alfonso Ojea

Voz 0089 27:13 el concejal popular Alberto Rodríguez de Rivera ha sido interrogado por los agentes del Grupo veintiséis de la Brigada de Policía Judicial son las decisiones adoptadas hasta el momento por la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Móstoles la letra la la jueza María Dolores a niega Alberto Rodríguez era el máximo responsable de ese organismo urbanístico el Instituto Municipal del Suelo cuando los populares gobernaban Móstoles Llera hasta su dimisión el hombre de confianza de Daniel Ortiz antiguo alcalde demostréis y que tuvo que abandonar su cargo como diputado al ser imputado en la trama Púnica la alcaldesa Noelia Posse ha lamentado que el municipio vuelva a la actualidad por la corrupción

Voz 28 27:53 me avergüenzo como el resto de vecinas y vecinos y lamento profundamente que Móstoles sea otra vez noticia por la corrupción de los gobiernos del Partido Popular de sus líderes las mostoleño así mostoleño no merecemos ser famosos por la corrupción de sus cargos públicos

Voz 3 28:13 cuando alguien tiene un sueño perseguirlo hiciese suyo es un Volvo el mejor sitio es porque con todos nuestros concesionarios y la gama de modelos Volvo atrapar uno no sólo es fácil sino que además es muy auto Elia tu concesionario oficial Volvo en Madrid y provincia más en auto Elia punto es

Voz 1458 29:00 vamos con los deportes Samantha gala buenas tardes

Voz 0545 29:03 qué tal Cristina pues empezamos con una última hora porque hay sanción para Simeone veinte mil euros para el técnico rojo

Voz 1928 29:09 Blanco por su parte además también el Atlético Gonzalo

Voz 0545 29:11 grado en la Liga buenas noticias porque Diego Costa y Lucas Hernández han saltado al césped ambos se ejercitan para intentar recuperarse lo antes posible por su parte el Real Madrid malas noticias también dos nuevos lesionados para el equipo Carvajal y Lucas Vázquez ambos jugadores podrían mantenerse alejados de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas en baloncesto recordamos esta noche hay cita con la Euroliga el Madrid se enfrenta al Fenerbahce a las nueve de la noche en el juicio etc

Voz 1434 29:39 gracias a manda nosotros nos marchamos once grados ahora mismo en el centro de la capital como siempre les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con uno de los candidatos del PSOE a las primarias en la capital con Pepu Hernández como siempre a partir de las siete y veinte hasta luego

Voz 2 29:59 en el dos de la tarde una y media en Canarias

Voz 4 30:09 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 no hay duda más allá de los argumentos a varios de los procesados los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que declararon en el Supremo como testigos obligados por tanto a decir verdad son contundentes

Voz 5 30:30 no creo en cualquiera lo que estar ahí están perfectamente organizados sabían cómo tiene que hacer la resistencia había unos llamamientos a través de redes sociales hacían cadenas humanas no bloqueaban el paso es no saber vía nos empujaba

Voz 1779 30:44 se tenía cierto grado también a mi juicio pues de ganas a la Guardia Civil porque estaba llevando a cabo su trabajo como policía judicial

Voz 1018 30:53 es interesante volveremos al Supremo porque sigue la declaración del ex responsable de la Guardia Civil en Cataluña Ángel Gozalo les explicaremos también las razones de la fiscalía para investigar por incitación a la violencia física los mensajes difundidos en las redes sociales con amenazas a la letrada judicial Montserrat del toro que declaró ayer como testigo y pidió preservar su imagen sencillamente eh por miedo y frente al Congreso

Voz 31 31:18 porque la Primaria se está yendo a pique los médicos están que malísimos hay lista de espera

Voz 0861 31:22 primario el problema que hoy en España que es un problema

Voz 31 31:24 marco general es que en España Sevilla veinticinco mil me estaba de España

Voz 1018 31:28 médicos de toda España se han concentrado para protestar por la falta de medios y la precariedad esos comicios de trabajo ante algo tan importante como la salud Hora catorce miembros de los últimos minutos el Banco Central Europeo mantendrá los tipos de interés por la debilidad de la economía al Azón la euro pero es que además la autoridad monetaria inyectará liquidez a la banca privada precisamente porque el debilitamiento económico va a ser una constante debido sobre todo a la recesión en Italia Illa practica situación de parálisis de crecimiento en el gigante europeo y Alemania es jueves siete de marzo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes es agarrarse la ampliación de los permisos de paternidad Antonio no será inmediata no no va a entrar en vigor hasta el

Voz 0861 32:12 el uno de abril aunque hoy el BOE publica las medidas de equipara

Voz 1018 32:15 tiene el Gobierno argumenta que esa necesitan plazos mayor para la elaboración de formularios y la adaptación de las empresas a doscientos años vista

Voz 1915 32:22 es lo que se tardará en alcanzar la igualdad laboral entre hombres y mujeres al ritmo actual según la Organización Internacional del Trabajo la brecha entre géneros sigue siendo superior al veinte por ciento mientras se mantiene la discriminación con nuevos obstáculos como el ciberacoso contra las nubes

Voz 1018 32:35 pues intimidación con su actitud la Fiscalía ha presentado en el Supremo su argumentación para que los condenados por los abusos en los San Fermines lo sean por agresión sexual considera que somera actitud y presencia suponía una intimidación para la víctima que estaba desvalida no podías no es terrorismo

Voz 1915 32:49 se lo estaba contando Laser la Audiencia Nacional considera que la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua

Voz 1018 32:55 tuvo un agravante ideológico pero no considera

Voz 1915 32:57 que fuera terrorismo mantiene las penas de hasta trece años para los implica una tortuga

Voz 32 33:01 así define la familia de Maribel te ya eche la mujer enferma que ha fallecido después de pedir una muerte digna que no se regule la eutanasia apuntan directamente al PP y a ciudadano

Voz 33 33:09 sí que me gustaría preguntarles al señor casado y al señor Rivera sí pueden explicar públicamente si en sus programas electorales tienen las conductas análogas a la tortura para todos nosotros por le condenado

Voz 1915 33:24 la justicia de Francia condena a seis meses de cárcel al cardenal primado en ese país por ocultar los abusos sexuales de un cura pederasta no tendrá que entrar en prisión ya ha presentado ya su renuncia al Papa

Voz 3 33:36 no es un con pasión

Voz 0354 33:38 por las víctimas y todo el espacio que ocupan ellas y sus familias en mis oraciones he decidido visitar al Papa para presentarle mi misión me recibirá dentro de unos días ulterior

Voz 32 33:49 transfuguismo definido distintos miembros del PSOE el movimiento de Soraya Rodríguez quien ha anunciado que se marcha del partido no ha descartado sumarse a otro José Luis Ábalos secretario de Organización

Voz 9 33:58 esto es

Voz 10 33:59 promover el transfuguismo con tal de permanecer un cargo público da igual el partido esto es nueva política es decir da igual donde estés porque lo importante es que estés se puede estar hoy en la izquierda y mañana la derecha

Voz 1915 34:10 el curso ante el Supremo la familia Franco recurre el acuerdo para exhumar al dictador van a pedir que no se haga nada hasta que la Justicia resuelva por primera vez se muestran cautelosos ante la posibilidad de que Franco no sea enterrado en La Almudena hoy una representación de Podemos ha visitado el Valle de los Caídos Miguel Urban

Voz 8 34:26 no basta con exhumar e a Franco sino que lo que tenemos que hacer es exhumar al franquismo de del Valle e mal conocido como Valle de los Caídos porque este es el Valle de Cuelgamuros y creo que una de las primeras cosas sería recuperar justamente ese nombre

Voz 3 34:42 el telegrama Miguel Ángel Aguilar José Antonio el telegrama

Voz 34 34:46 para Pablo Manuel Iglesias señor secretario general de Podemos en los carteles han puesto un nombre que no se puede olvidar como el de Francisco Alegre anuncian su vuelta a los ruedos tres meses después de que se retirara por baja maternal la reaparición será de corto en un festejo benéfico contratado para el veintitrés de marzo en la Plaza del Museo Reina Sofía cuyo reducido aforo garantiza que podrá ponerse el cartel de no hay billetes nada de Vistalegre ni siquiera de Illescas donde el sábado en la Feria del milagro harán el paseíllo Manzanares Morante y Roca Rey pero el riesgo de las cornadas permanece

Voz 1018 35:24 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción y desde Valladolid la prohibición total absoluta para todo tipo de animales de cazar en la comunidad de Castilla y León es la primera de España en que se toma una medida tan drástica nada de gas

Voz 1272 35:40 hace unos días era el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que tumbaba el reglamento de la caza pues viene ahora es la orden que era

Voz 1928 35:46 hola a la caza dos mil dieciocho dos mil diecinueve que al fin

Voz 1272 35:48 cuál es una concreción del reglamento lo que queda anulado de forma también cautelar en la práctica no se puede cazar en Castilla y León ningún animal nuevo varapalo judicial para el consejero de Medio Ambiente de la Junta quiénes los tribunales le han tumbado además de la regulación de la caza el plan por ejemplo del lobo la polémica sin duda está servida en Castilla y León con los ganaderos muy preocupados por la incidencia que todo esto vaya a tener en el campo y la Junta en vez de hacer autocrítica el PP respaldado por partidos como Ciudadanos Partido Socialista trabaja ya contrarreloj para aprobar antes de la disolución de las Cortes una ley para intentar blindar la caza en Castilla y León

Voz 1018 36:22 gracias Valladolid vamos a Alemania decíamos que el BCE ha decidido mantener los tipos de interés por la debilidad del crecimiento económico en la zona euro pero es que además ese toma otra medida que también es importante y es que se va a inyectar más liquidez a la banca privada por el debilitamiento de algunas de las principales economías de la zona euro Berlín Cannes en viñas

Voz 1179 36:38 sí

Voz 0391 36:40 pues sí como bien dices el presidente del BCE Mario Draghi está justificando ahora mismo en rueda de prensa la adopción de estas medidas que como dices pasan por un lado por una inyección financiera en condiciones favorables para la banca la autoridad monetaria tiene previsto reeditar su programa de operaciones trimestrales de financiación a largo plazo comenzarán en septiembre de este año que finalizarán en marzo de dos mil veintiuno cada una de estas operaciones con un vencimiento a dos años el objetivo de esta medida es facilitar que fluya el crédito a las empresas y las familias los bancos españoles italianos y alemanes han sido los grandes beneficiarios de estas disposiciones de liquidez hasta ahora y en segundo lugar el Consejo de Gobierno también ha decidido que los tipos de interés se mantendrán en sus niveles actuales es decir al cero por ciento al menos hasta finales de este año lo que supone un retraso respecto a las previsiones de hace unos meses cuando se hablaba de verano de este año ambas medidas interpretan se interpretan con una rápida respuesta del BCE ante la decir desaceleración de la economía

Voz 1018 37:35 gracias Carmen completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:39 la lluvia que ahora descarga en Galicia parte de Asturias entre esta tarde y la próxima madrugada se extenderá al resto del Cantábrico La Rioja norte de Navarra Castilla y León Extremadura ya a última hora a la Comunidad de Madrid o provincias como Huelva Cádiz y Sevilla en el resto veremos algunas nubes más durante la tarde pero en general seguir haciendo sol en la mayor parte del país con temperaturas sin cambios importantes respecto ayer sólo nos acercaremos a los veinte grados en Canarias está también en el Mediterráneo sigue a partir de mañana y en días posteriores las temperaturas volverán a subir con ambiente suave durante las tardes

Voz 1 38:17 abre la puerta a tener tu propio negocio a ser tu jefe Yazira lo que realmente te gusta

Voz 0055 40:23 dos una declaración en la línea de la hecha por el resto de testigos de un perfil más policial Los Mossos d'Esquadra no hicieron nada para evitar que los colegios estuviesen preparados ya ese uno de octubre tampoco hicieron nada por evitar las votaciones el resultado es que optaron por el plan B Policía Guardia Civil se lanzaron en solitario e impedir el referéndum ha dicho usando la mínima fuerza indispensable

Voz 27 40:43 siempre siempre sea útil

Voz 5 40:45 estado de una manera racional proporcional Icon

Voz 3 40:50 la policía no se dedica

Voz 5 40:52 va a golpear de una manera gratuita

Voz 0055 40:55 las defensas buscan José Antonio centrar el debate en la actuación policial Trapote ha reconocido que hay juzgados que investigan si algunas actuaciones policiales fueron más allá de la ley pero ha recordado quien quiera puede denunciarlo

Voz 1018 41:05 bueno tras la declaración del que fue máximo responsable de la policía ha comenzado la testifical de su equivalente en la Guardia Civil eh Ángel Gozalo que básicamente Pozas está coincidiendo con él en esos mismos planteamientos argumentales no

Voz 0055 41:17 en la misma línea apuntando a la inacción de los Mossos en esa jornada destacando la violencia a la que dice tuvieron que enfrentarse

Voz 1018 41:23 lo que le tenían ganas a la Guardia Civil

Voz 1779 41:25 el grado de oposición que encontrábamos era para acceder a la salir para salir igual era que hubiera más que salir con cuatro urnas que sería sin ninguna Se la oposición era violente manifiesta

Voz 0055 41:37 en ambas declaraciones ni Carles Puigdemont Joaquim Forn el protagonista ha vuelto a ser Josep Lluís Trapero les mayor de los Mossos como el principal opositor a la coordinación entre cuerpos policiales

Voz 1018 41:46 declara como testigo la semana que viene aunque al estar acusado

Voz 0055 41:48 en otra causa en la Audiencia Nacional puede decidir no hacerlo

Voz 1018 41:51 pues gracias eh pozas de la sesión de ayer a este juicio Nos queda sobre todo el recuerdo de la declaración también como testigo de errado el toro que era la secretaria judicial y que durante diecisiete horas sufrió el acoso a la Conselleria de Economía del veinte de septiembre

Voz 6 42:05 tuve preocupación todo el día miedo tuve a partir miedo miedo como

Voz 1018 42:11 cualquier ser humano tuve a partir de las nueve y media

Voz 6 42:13 cuando vi lo que había fuera llamé al magistrado ir recuerdo las palabras las únicas palabras que le dije es me tienes que sacar de aquí no podemos salir por la puerta principal himno hay opción no hay salida es un muro que separa la azotea del de la agencia

Voz 1018 42:31 al pidió al tribunal que no se difundiera su imagen durante esa declaración por evidentes razones de seguridad sociedad vete por miedo pese a lo cual casi de inmediato a través de las redes sociales se difundió su rostro con mensajes amenazantes que pueden ser delitos lo que entiende la Fiscalía Superior de Cataluña que abierto ya diligencias porque esos mensajes pueden licitar de forma expresa al ejercicio de la violencia física vamos a Radio Barcelona sí

Voz 1928 42:55 el fiscal superior de Cataluña Francisco bañeras ha pedido a los Mossos que identifiquen a los usuarios de Twitter o de otras redes sociales que las últimas horas han publicado fotos de toro o han dado datos sobre ella según el fiscal son ciudadanos o grupos radicales que han difundido la imagen de esta funcionaria ya han incitado a ejercer la violencia física contra ella un testigo clave en la Conselleria de comía el veinte de septiembre ayer se pidió antes de su declaración que no se revelara su imagen estas personas se pueden enfrentar a posibles delitos de obstrucción a la justicia revelación de secretos e injurias con publicidad a un funcionario público para el fiscal superior de Cataluña los mensajes contra Del Toro son incompatibles con los mínimos estándares de convivencia exigibles en una sociedad pretendidamente democrática constituyen una execrable reacciona la declaración de esta secretaria judicial

Voz 1018 43:41 al todavía algo más la mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña ha permitido aprobar la creación de una comisión de investigación sobre la monarquía para investigar y es literal las actividades delictivas hoy irregulares de personas vinculadas a la familia real para forzar el traslado de domicilio social de grandes empresas fuera de Cataluña tras el uno de octubre Ciudadanos el PSC y el Partido Popular entiende que esa iniciativa excede el ámbito de competencias de la Cámara autonómica seguimos en Radio Barcelona sobre Domínguez

Voz 1909 44:08 la Comisión tiene el encargo de investigar las actividades irregulares son delictivas de las personas vinculadas a la familia real sus posibles cuentas en paraísos fiscales y su supuesta implicación en el traslado de empresas fuera de Cataluña después del uno de octubre los independentistas aseguran que estamos ante una monarquía corrupta machista hay demasiado próxima a la extrema derecha Josep Costa ex diputado de Cataluña vicepresidente del Parlament

Voz 0460 44:30 haga Servi esta comisión de investigación tiene que servir para contribuir a los trabajos de derribo del régimen del setenta y ocho tiene que ser la guillotina que corte con una dinastía de reyes impuestos por designios divinos o dictatorial Turia

Voz 1909 44:43 Ciudadanos PSC y PP han votado en contra recordando que está fuera de la competencia del Parlament supervisar la actuación del jefe del Estado los de Rivera piden además al Gobierno que acuda al Constitucional para parar esta comisión

Voz 1 44:58 resigna arte seguir pagando además en alguno de mis seguros mutuamente traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 38 45:06 Mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precios

Voz 1 45:09 sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco

Voz 38 45:12 cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 39 45:18 el eran cumple excelente y la nevera de repente

Voz 0605 45:23 sí

Voz 40 45:25 novecientos tres tres tres cinco cinco cinco una nevera estropeada puede estropear te tu mejor momento repara la conserve Electric de Naturhouse llamando al novecientos tres tres tres cinco cinco cinco el servicio de reparación de tus electrodomésticos que acuden menos de tres horas los trescientos sesenta y cinco días hice batió un diez por ciento de descuento el primer año novecientos tres tres tres cinco cinco cinco nazi