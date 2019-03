Hora 14 (08/03/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias esto es la Cadena SER pase lo que pase hoy pasa que es ocho de marzo

Voz 1179 00:08 me llamo Concha Guardado tengo cincuenta y uno

Voz 1468 00:10 bueno sí llevo conduciendo un taxi por la ciudad de Madrid ya más de dieciocho años en mi sector no existe la brecha salarial jamás me he sentido discriminada por mis compañeros taxistas aunque alguna vez de manera anecdótica algún pasajero se ha negado a subir a mi taxi por el hecho de ser mujer sí he tenido que escuchar eso de mujer al volante peligro constante hoy es ocho de marzo y les dejó con más noticias en la Cadena Ser

Voz 2 00:48 que a mí me esto no se custodia Antonio Marcos

Voz 3 01:07 no hacerse los oralmente que celebremos el día de las mujeres no les crece es que lo que intentamos es que las mujeres seamos iguales a los demás

Voz 1468 01:17 tengamos los mismos derechos que tengamos nosotros trabajamos que es

Voz 1018 01:21 muy buenas tardes en las grandes ciudades en las pequeñas en los pueblos en las aldeas en los centros de trabajo en el transporte los colegios en las universidades se respira hoy la singularidad de un viernes diferente marcado por la reivindicación de miles de millones de mujeres por la igualdad contra todo tipo de discriminación y violencia todavía con los ecos de la movilización del pasado año que sobrepasó todas las previsiones

Voz 4 01:44 consideramos que no podemos dar voz a quien está fuera de ley violencia machista prostitución o vientres de alquiler debemos extremar el cuidado en las noticias sobre violencia machista poniendo el foco en el agresor la víctima consultando al estatuto de la víctima para no vulnerar sus derechos

Voz 1018 02:07 esto que escuchemos es parte del manifiesto leído hace una hora por mujeres periodistas que se han adelantado a los mensajes políticos del gobierno del Partido Popular o de Ciudadanos

Voz 4 02:16 este sería importante para nosotros es importante para lo que significa la lucha por la igualdad que sostenemos conjuntamente

Voz 5 02:26 hemos decidido no manifestarnos eh junto con los convocantes de las movilizaciones del ocho de marzo y lo digo lamentando lo porque nos íbamos a hacer hasta que conocimos un comunicado que pensamos que es inadmisible para nosotros pero pero la aventura a decir que es inadmisible para muchísimas mujeres en España

Voz 6 02:45 defendemos también un feminismo inclusivo feminismo abierto en feminismo que no deje a nadie fuera porque nadie sobra para defender la igualdad entre hombres y mujeres

Voz 1018 02:55 la decisión de las diputadas autonómicas del PP en el Parlamento gallego obligado a suspender las actividades de la cámara en el Parlamento vasco ha ocurrido algo similar

Voz 7 03:01 por lo tanto habiendo contado a sus señorías y viendo que no hay tal número procede suspender la sesión

Voz 8 03:10 eh queda por lo tanto terminada esta sesión muchas gracias

Voz 9 03:14 por lo tanto ante la falta de quórum no se puede constituir a comisión tercer ida de Facenda incluso la mascletà de hoy

Voz 2 03:26 está tiñendo de color morado una

Voz 1018 03:29 mujer acaba de perder la mecha algo inusual de la traca que marca la celebración de esta jornada una de las fechas de la antesala del diecinueve de marzo para además todo esto que no es poco la vida política nos deja como cada viernes la reunión del Gobierno la reunión del Consejo de Ministros otro viernes social con decretos leyes de esos que la oposición rechaza que va a llevar a la Junta Electoral Central hoy corresponde recuperar el subsidio para personas paradas de más de cincuenta y dos años y aumentar los controles ante los abusos de las horas extraordinarias

Voz 10 03:57 se recupera el subsidio para personas mayores de cincuenta y dos años más de ciento catorce mil personas que en estos momentos no tienen derecho al acceso a la abre a la protección contributiva ni asistencial van a estar cubiertas a partir de ahora o por este subsidio en conjunto si sumamos las que ya lo están percibiendo islas que se pueden incorporar estamos hablando de entorno a trescientas ochenta mil personas Hora catorce

Voz 0089 04:29 además detenido un hombre de ochenta y cuatro años tras apunta

Voz 1061 04:31 talara un médico en un centro de atención primaria en Zaragoza no hay riesgo vital para el herido según el centro médico el agresor portaba lo necesario para su posterior ingreso en

Voz 0089 04:39 el presidente de la Conferencia Episcopal se reunirá por primera vez con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia el encuentro el que aseguran acudir con todas las cautelas a cautela será el próximo jueves

Voz 1061 04:47 bolsa española encabeza las pérdidas en los mercados europeos aquejados por las malas perspectivas del Banco Central Europeo y China el IBEX pierde más de un uno por ciento y pone en riesgo los mil cien puntos

Voz 0089 04:57 vuelve la sombra de la sequía la lluvia recogida en lo que llevamos de año hidrológico desde octubre es un quince por ciento menos de lo habitual los pantanos están también por debajo de la media de los últimos diez años

Voz 1061 05:06 Venezuela llevaba más de catorce horas sin luz lo que has sembrado el caos sobretodo en Caracas aunque el apagón masivo afecta a quince de los veintitrés estados del país al parecer todo se debe a un fallo en la principal central hidroeléctrica del país

Voz 1018 05:17 dos y casi seis minutos

Voz 0867 05:26 hora catorce Madrid Javier Casal qué tal buenas tardes ocho de marzo Madrid otra vez capital de la lucha por la igualdad nada de huelga general transcurre en Madrid sin incidentes con muchos actividades y concentraciones repartidas por toda la región aunque todos están a la espera de la manifestación de esta tarde y con un desigual seguimiento de los paros esté la OMS amparado principalmente las mujeres en el sector público con una incidencia masiva según los sindicatos en la sanidad

Voz 6 05:59 hay un abuso total y absoluto de los servicios mínimos en sanidad como sabéis en educación pero vamos hasta ahora yo creo que por lo que estamos hablando con los hospitales la huelga de estar en ello

Voz 0867 06:12 el líder de la UGT esta mañana en Cibeles Carmena ha dejado su agenda en blanco ha hecho huelga paros que no han secundado las mujeres del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid el Gobierno de Ángel Garrido hoy al menos los dos mandatarios de Comunidad y Ayuntamiento coinciden en la esencia de hundió como es

Voz 11 06:28 hoy es el día de celebrar el Día de la Mujer y creo que tenemos que trabajar unidos yo creo que esa es la clave todas las grandes cosas que ha conseguido España que hemos conseguido en este país ha sido porque

Voz 12 06:37 bajado unidos casi cualquiera humanidad siempre se encamina hacia adelante por eso feminismo seguirá adelante ilustra habrá marcha atrás

Voz 0867 06:53 dos de la tarde y siete minutos en directo Nos vamos hasta la plaza del Reina Sofía donde se ha leído un manifiesto feminista de las periodistas

Voz 13 07:01 el género se Trump mental la fecha

Voz 0867 07:07 su plena y donde ahora mismo se reponen fuerzas para la manifestación de esta tarde que parte a las seis y media de Atocha unidad móvil Enrique García qué tal muy buenas tardes

Voz 14 07:18 buenas tardes momento de pausa en esa plaza donde sin embargo no se dejan de escuchar cánticos y música en el centro hay un escenario donde están tocando algunas de las cantantes que han compuesto el himno de la huelga alrededor cientos de mujeres bailan otras comen lo hacen sentadas en el suelo mujeres y hombres también de todas las edades y familias enteras y colectivos de profesionales desde la Comisión ocho menos dicen que hay más participación que el año pasado y alta participación también en los puntos de cuidados lo que anticipan dicen un éxito de la jornada

Voz 0867 07:44 ocho PM las mujeres de la SER también paran por este motivo no escuchan sus voces habituales en este informativo

Voz 0978 07:50 la tarde se presenta soleada pero también con momentos de nubes incluso compactas que pueden dar lugar a algún chubasco aislado de corta duración la mayor parte de tiempo ahora sol con temperaturas un poco más altas que ayer máximas por encima de los quince grados en la mayor parte de poblaciones un poco más de frío también durante la tarde en pueblos de la Sierra y el fin de semana tiempos radiante mucho sol tanto el sábado como el domingo muy buena visibilidad poco viento frío todavía durante las noches pero las tardes cada vez serán más suaves mañana máximas alrededor de los veinte grados la tarde del domingo los superaremos con facilidad

Voz 0867 08:24 dos de la tarde y ocho minutos Hora catorce Madrid hace con Fermín Agustí Carlos Hernández en la producción Icon Carlos Ródenas y Julio Hernández en la realización son las dos de la tarde y ocho minutos

Voz 15 08:37 muchas mujeres que sí que puede secundar la huelga otras muchas que han decidido no hacerlo y mujeres que hubiesen querido ir al agua

Voz 0867 08:45 no pero que no lo pueden hacer son las dos caras de un derecho contemplado en la Constitución pero como otros muchos lamentablemente no siempre se cumplen Marisa qué tal muy buenas tardes cómo está

Voz 16 08:54 las muy buenas tardes muy bien tú trabajas como si trabajando comentaron con pena por no ir a la huelga cuántos años llevas en tu trabajo actual en mi trabajo actual llevo catorce años unos parado no puedes parar no puedo parar te gustaría hacer huelga me gustaría hacer huelga por qué para que se solucione todo si apoyarán porque también soy mujer apoyar entero

Voz 0867 09:19 lo has hablado con los dueños de la casa

Voz 16 09:21 pues mira ellos para esto es un tema tabú que no lo dice nada entonces yo prefiero no decirlo tampoco cuántos días libras a la semana bueno yo el libro el sábado por la tarde el domingo por la noche

Voz 0867 09:33 vives permanentemente en esa vivienda tienes otra vivienda en Madrid

Voz 16 09:36 pues mira no estable veinte no voy porque a vivo en el tiempo que me voy con una amiga estoy en tu casa es muy poquito tiempo el sueldo que ganó no me alcanza para pagar una vivienda

Voz 0867 09:55 si no es indiscreción exime lo puedes contar cuánto ganas

Voz 16 09:58 llevan ochocientos sesenta es todo las medias pagas y bueno y la vacaciones

Voz 0867 10:05 pedir Marisa que no te retires quiero saludar en este Hora catorce Madrid también Almudena Almudena qué tal muy buenas tardes

Voz 16 10:10 hola buenas tardes es soy yo

Voz 17 10:12 poco a Sonic así que acabo de dejar un piquete informativo ya anoche estuve de cacerola

Voz 16 10:18 pero espero que se me pueda hoy bueno es evidente que tú si estás haciendo huelga

Voz 17 10:23 yo estoy haciendo huelga afortunadamente puedo hacerla soy profesora de secundaria en un instituto de Madrid y quería decirle a Marisa que entre otras razones la hago por ella la hago por todas esas mujeres que son muchas que desgraciadamente todavía están en una situación de precariedad absoluta y cuyos derechos se vulneran Yeste derecho fundamental a la huelga también se les está negando por ellas por ellas también estamos en la calle hoy

Voz 0867 10:55 Almudena en las aulas aprecia un cambio de mentalidad

Voz 16 10:59 yo he apreciado

Voz 17 11:00 la fuerza de cambio de mentalidad en los últimos años yo llevo muchos años más de veinticinco años de docente y recuerda épocas en las que las bichos raros éramos las profesoras las alumnas feministas afortunadamente esa situación ha cambiado idea incorporación de muchas mujeres jóvenes algunas muy jóvenes eh ha dado fuerza a un movimiento que se ha hecho esperar versa intergeneracional y que está superando en muchas aspectos lo que era el movimiento feminista tradicional de todas formas la enseñanza es nuestra arma todavía hay mucho mucho mucho que avanzar la educación es fundamental todavía ya existe esa brecha de género incluso en la propia enseñanza es un estudios que se han hecho pues todavía hay mujeres en los niveles más altos en lo que es un nivel veintiséis en donde estamos equipadas de los hombres superan a las mujeres en en ese nivel ya en los niveles más altos de la enseñas de lo que es la gestión de la educación todavía tenemos que seguir avanzando

Voz 0867 12:09 lo Marisa la igualdad está muy lejos verdad

Voz 16 12:12 la igualdad está muy lejos no porque seas son estos trabajos sumergidos mucho osea tenemos mucha diferencia nosotros pero las internas trabajan muchas horas porque trabajamos echamos muchas ahora muy mal pagado poco agradecido

Voz 0867 12:31 esa gracias por estar con nosotros aquí en La Ser en Hora catorce feliz día de la mujer

Voz 16 12:35 igualmente un han abrazado Marius ahora vamos a por vosotros también

Voz 17 12:41 un beso hombre estaba

Voz 18 12:43 bien eh eh hoy que ir

Voz 0867 13:02 doce y trece minutos la manifestación de esta tarde la gran cita la que como decimos hagan precedido concentraciones conciertos y otras protestas feministas que tiñen de Violeta este viernes en Madrid ha sido la mañana en la capital Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 13:16 qué tal buenas tardes pues las protestas han comenzado

Voz 0867 13:19 con puntualidad y energía

Voz 0861 13:26 en el plazo de Madrid en plena Puerta el Sol incluso antes de la medianoche las cacerolas han marcado el inicio de este Día Internacional de la Mujer María despertado y con varias pancartas colgadas de los cuatro accesos principales de la capital exigiendo la abolición de la prostitución la Asamblea abolicionista ha colocado pancartas los accesos por ejemplo de Ciudad Universitaria o el puente de Eduardo Dato

Voz 15 13:50 con este objetivo exigir

Voz 19 13:52 Nos el fin de todas las formas de explotación económica reproductiva y sexual del cuerpo de las mujeres la prostitución los vientres de alquiler la pornografía

Voz 0861 14:05 no solamente ha habido pancartas el campus de la Autónoma también ha amanecido esta mañana con placas de mujeres para dar nombre a calles nombres como por ejemplo leíamos el de Clara Campoamor o Angela Davis con este grito los piquete de mujeres también han recorrido varias facultades de la Autónoma un poquito antes a las ocho de la mañana un piquete ha recorrido las calles de Madrid para animar a las trabajadoras a que ese unirse a esta huelga feminista las bicis han subido y bajado o por el paseo del Prado y también por la glorieta de Embajadores donde durante unos minutos han cortado el tráfico mucha fiesta en estas celebraciones el color morado une hoy al feminismo que se atreve con todo incluida

Voz 0089 14:50 a esta flashmob que han hecho esta mañana en pleno centro de Madrid la música es todo para calentar voto

Voz 0861 15:00 les de cara a la gran manifestación de esta tarde oficialmente arranca a las siete desde Atocha aunque la cabecera va a comenzar a andar desde la plaza de Neptuno la marcha va a finalizar sobre las nueve cuarto en la plaza de España toda esa zona estará cortada aunque también hay que tener en cuenta que esa gran manifestación hará cuatro paradas en Cibeles la calle Montera Plaza del Callao Gran Vía

Voz 15 15:23 gracias Javier son las dos y cuarto

Voz 20 15:29 de atrás el Festival Internacional de Artes Escénicas para niños y jóvenes de la Comunidad de Madrid lo mejor del teatro la danza la música los títeres y el circo hasta el XXXI de marzo en espacios de toda la región información y venta de entradas en Madrid punto RG Parra Teatralia Comunidad de Madrid

Voz 10 15:48 vuelven las citas culturales de la Comunidad de Madrid en vez de tomar el brunch este año con ochenta y tres rutas nacionales e internacionales nuevos destinos como Canadá o mala si la mejor financiación el viaja al extranjero desde seiscientos cincuenta euros tu agencia oficio

Voz 21 16:03 en la acreditada reserva en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid el Brann punto com

Voz 0867 16:14 hora catorce Madrid Alfonso Ojea ha estado esta mañana en la plaza de Cibeles Alfonso allí los sindicatos han realizó una primera valoración de los datos de seguimiento de esta huelga feministas hicimos bueno seguimientos muy desiguales en el sector público y privado dicho los sindicatos no ofrecer ninguna cifra una cifra exacta

Voz 0089 16:30 así es en efecto no hay por el momento cifrar de seguimiento por sectores de esta huelga pero los paros están siendo mucho más contundentes en el sector público que en el sector privado por ejemplo en el transporte terrestre interurbano esos servicios mínimos son evidentes con autobuses que portan el cartel correspondiente lo que ha ocasionado retrasos puntuales en determinadas localidades madrileñas Jaime Cedrún secretario general de Comisiones Obreras en Madrid avanzaba en la plaza de Cibeles el desarrollo de la huelga durante toda esta mañana

Voz 22 16:58 el el seguimiento y no le superiores al setenta por ciento en el caso de la educación un poco poco más la idea de que esto fuera un gran día

Voz 0867 17:07 yo creo que lo está consiguiendo

Voz 0089 17:09 una movilización que para las centrales vuelve a ser histórica como la del año pasado y que sigue colocando a España como el país faro en la lucha contra la discriminación femenina pero una lucha que en este último año no ha pasado de ser casi testimonial porque no ha habido grandes cambios normativos el secretario general de UGT Madrid Luis López Rey yo ha querido dejar muy clara esta realidad

Voz 6 17:30 en un año no hemos conseguido prácticamente nada Spanair el debate en la sociedad que todo el mundo hable más de lo que es la desigualdad salarial de lo que lo desigualdad de la mujer pero es cierto que no se ha conseguido nada a nivel laboral a nivel legislativo Marivent social es lo que os tengo que decir y eso es lo que quiero que se corría

Voz 1061 17:48 las centrales han dejado por un día sus

Voz 0089 17:50 colores habituales el rojo para mostrar sólo uno el color morado de la lucha feminista por la igualdad es era el color que había en la plaza de Cibeles esta misma mañana

Voz 15 18:00 iba a ser el único esta tarde durante la marcha dos y dieciocho seguimos Hora catorce Madrid

Voz 0867 18:08 José Manuel Rodríguez Uribes delegado del Gobierno en Madrid qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes qué tal buenos son más de setenta concentraciones o actos los que los que están previstos a lo largo del día delegado algún incidente durante durante la mañana todo bien

Voz 23 18:20 en realidad setenta y cinco setenta y siete comunicado yo creo que bastantes más que no han sido comunicados bueno había unos incidentes pero yo creo que ninguno relevante ahí la mayoría de los actos tienen esa doble componente el festiva por un lado y indicativa por otro noi yo creo que hay que celebrar hoy el Día con tranquilidad estamos trabajando para que haya seguridad para que la manifestación esta tarde eh pues transcurra con absoluta normalidad en libertad hay esa nuestra reposarán

Voz 0867 18:49 en efecto delegado a las seis y media aparte la cabecera de esa marcha de Neptuno Se espera de nuevo una gran protesta en las calles de Madrid exactamente detalle cuál es el despliegue que se va a poner en marcha desde la denigración para garantizar la seguridad

Voz 23 19:03 buenos días realizamos la habitual reunión de coordinación con las asociaciones convocantes con policía con Guardia Civil también con los servicios de emergencia SAMUR Ayuntamiento Policía Municipal EMT Consorcio de Transporte el todo todos los agentes y todos los ámbitos de responsabilidad para que transcurra hoy todo con normalidad tenemos mucha mucha tradición ya en este

Voz 16 19:29 país en esta ciudad de concentración

Voz 23 19:32 manifestaciones el año pasado pues la policía estimó que había ciento setenta mil personas y estamos preparados para asumir de garantizar la seguridad en estas en una en una celebración como la de hoy

Voz 0867 19:45 señor Uribes y creo que le gustaría mucho pero creo que no va a poder acudir no la manifestación que tienen que estar en el centro de seguimiento

Voz 23 19:51 pues sí me gustaría mucho pero tengo que estar al pie del cañón nosotros somos supo como el Samur y como policía Guardia Civil tenemos que estar siguiendo hasta el final que todo transcurra con tranquilidad y en libertad que es de lo que se trata que las mujeres y los hombres en este país pues puedan reivindicar unos derechos que está en la Constitución que está en las leyes pero que no están muchas veces a la realidad

Voz 1179 20:13 no yo creo que la libertad la igualdad y la sí

Voz 23 20:15 Nuria de las mujeres merece hoy una celebración y un acto y unos actos de reivindicación como los que se están produciendo

Voz 0867 20:23 José Manuel Rodríguez Uribes delegado del Gobierno gracias por estar con nosotros está ahora un saludo es un día para reivindicar la igualdad pero sobre todo por no olvidarse de unos datos que no son nuevos pero que cada año se repiten las vidas que se quedan en el camino por culpa de los asesinatos machistas Carlos Hernán

Voz 24 20:40 veinticinco mil cuatrocientas noventa Yunes el número de mujeres que durante el pasado año fueron víctimas de violencia machista en la Comunidad de Madrid una cifra superó

Voz 1018 20:47 ahora la media nacional en términos porcentuales que lejos de

Voz 24 20:50 a vivir ha sufrido un ligero incremento de en torno al uno por ciento según datos del observado

Voz 0978 20:55 pero contra la violencia doméstica de género presentado hoy

Voz 24 20:57 el contexto del Día de la Mujer el informe destaca además un estancamiento en el número total de denuncias por violencia de género presentadas en los juzgados de la región que sin embargo a un alcanzan las casi veintisiete mil un setenta por ciento de estas fueron presentadas por la propia víctima directamente en el juzgado o a través de atestados policiales

Voz 25 21:14 a

Voz 0867 21:18 yo sí a los de la tarde y veintiún minutos Freedom roja Allen calientan la manifestación de esta tarde que parte desde las seis y media bueno en realidad a las siete de la estación de Atocha cabecera en Neptuno y que va a recorrer todo el centro paseo del Prado Cibeles Gran Vía con final de la marcha en la plaza de España han tocando desde las dos en punto en Lavapiés pero vamos a regresar en este punto a otro lugar de la ciudad de la Plaza del Museo Reina Sofía allí es la hora de comer

Voz 1018 21:53 y allí nos contaba Enrique García al arrancar

Voz 0867 21:55 se han concentrado muchas compañeras periodistas este mediodía para leer su manifiesto Enrique cuéntanos buenas tardes de nuevo

Voz 14 22:01 qué tal buenas tardes y desde el medio día está llena esta plaza desde donde a la una las compañeras periodistas han leído manifiesto exigiendo igualdad en la profesión ahora esta plazas uno de los puntos de pausa cientos de mujeres y hombres también comen lo hace en grupos sentados en el suelo ambiente tranquilo y festivo con música es momento de pausa decía por lo que vamos a buscar un primer balance de lo que llevamos de jornada estoy con Justa Montero es una de las portavoces vocera de la comisión feminista ocho m justa buenas tardes hola buenas tardes cómo está yendo la la la jornada aquí en Madrid no sé si tenéis primeros datos de participar

Voz 26 22:34 bueno está yendo estupendamente los primeros datos que tenemos de participación es que en lo que han sido los barrios y los pueblos que se han hecho a las doce las concentraciones han sido concentraciones muy numerosas más que el año pasado sabemos también que el seguimiento de la huelga laboral en los centros de trabajo está siendo igual o superior a la del año pasado y hoy lo que estamos viendo ahora mismo en esta plaza que efectivamente estamos comiendo porque hacemos huelga de consumo Nos hemos traído los bocatas para hacer también esa huelga junto con la de cuidados y la y la laboral

Voz 14 23:10 a hablabas de los barrios una de las cosas reseñables es que hay muchas actividades no solamente en el centro de la ciudad sino también en la periferia en los

Voz 26 23:17 bueno sobre todo hay muchas actividades en los barrios en todos los barrios y en todos los pueblos hoy a las hoy por la mañana ha habido piquetes informativos ya ha habido concentraciones donde se ha leído el manifiesto Se ha participado ya Nos hemos convocado esta tarde a la a la manifestación

Voz 0867 23:34 pues muchas gracias justa que vaya bien muchísimas gracias a vosotros gracias Enrique gracias justa esto es lo que está pasando ahora mismo en la plaza de música son las dos de la tarde y veinticuatro minutos seguimos

Voz 15 23:47 hora catorce Madrid

Voz 1537 23:51 sabes que el ochenta por ciento de la información nos llega a través de los ojos por eso es tan importante que acuda ese revisión al óptico Optometría hasta al menos una vez al año te ayudará a prevenir y resolver posibles problemas visuales no te la juegues con tu visión acude a tu óptica de confianza o visita revisa tu visión punto Es Colegio Nacional de ópticos Optometría

Voz 11 24:12 necesitas cambiar tu vehículo en Noor Kate ocasión disfrutan hasta un veinte por ciento de descuento en vehículos seleccionados con la garantía honor ocasión turismos e industriales con kilometraje certificado garantía de una mucho vas te esperamos en nuestra tienda de Getafe en el polígono Los Olivos

Voz 0089 24:28 en honor que casi pon tu vehículo en marcha María creo que voy a salir

Voz 21 24:35 pijama porque aquí lo que te pega

Voz 1061 24:41 bueno descubrir la Red Bull Renault desde diez mil seiscientos veinte euros y ahora disponible en Heidelberg

Voz 15 24:48 oferta RGI Bank condiciones en Dacia punto es

Voz 0978 24:52 Javier dirección de patinaje artístico para rendir al máximo en la competición emitía día decisivo un extra de energía por eso tomo Javier

Voz 1018 25:00 de Fitur Green que les recomiendo controla

Voz 0978 25:02 el horario de La Ventana Natural manía

Voz 10 25:05 al de Fito Green en los centros de dietética líderes en España La Ventana Natural con la confianza de laboratorios Insa Díez este mes tu suerte Díaz en crucero Benavent Las Vegas el bingo de los famosos que consigue uno de los cien cruceros veamos el viernes veintinueve y el sábado treinta de marzo sorteo de lingotes de oro y plata

Voz 0089 25:28 más bengalas de Hermanos García

Voz 10 25:30 ya Noblejas diecisiete juega con responsables

Voz 0867 25:33 ya

Voz 10 25:34 te ha cuando nos dijiste que no presentaba salimos de tu vida no esperábamos que fuera un Renault Clio pero claro sitio de pantalla táctil con con Connection climatizados

Voz 11 25:44 Benalla Renault y deja que seducir por un Renault Clio Limited Inditex equipado por diez mil doscientos euros oferta ERC iban válida hasta fin de mes consulta condiciones en Renault punto es

Voz 21 25:55 en el teatro Calderón titula XXXVI actores veinte músicos tira puesta en escena más espectacular la mayor historia de amor en el mayor musical de todos los tiempos por el Día del Padre disfruta de un veinticinco por ciento de descuento entradas en El Corte Inglés y punto es

Voz 15 26:15 una carrera donde participa cualquiera te llenan de polvos de color y ser risa y música no me parece serio la verdad ya avezados como al final te animas

Voz 10 26:23 en la carrera colores contra la violencia todos somos bienvenidos el domingo diecinueve de mayo en el Paseo de la Castellana su Matos pasos a la carrera más divertido hay Solidaria información e inscripciones en colores contra la violencia punto com y oficinas de correos patrocina la red inmobiliaria con

Voz 15 26:39 DF y pinte tu casa

Voz 11 26:41 Marina d'Or apartamentos de dos habitaciones con piscina zona infantil plaza de garaje y trastero desde sesenta y dos mil euros pagando cómodas cuotas de ciento ochenta y nueve euros

Voz 1061 26:49 el mes sol playa y hoy creen ofertas de ocio todo el año ahora sí puede informa el nueve uno cuatro cuatro cuatro ocho cuatro tres uno o en tu casa en Marina d'Or punto com

Voz 11 27:00 son músicos que tocan sus canciones en las calles de Madrid en las plazas en el metro te suena

Voz 0867 27:06 llega la segunda edición de suele Madrid seguir

Voz 27 27:08 es músico callejero y quieres tocar tus canciones en la radio entre en Radio Madrid punto ese informa te suena Madrid todos los martes a partir de la una de la tarde en Hoy por Hoy Madrid

Voz 1762 27:18 buena patrocinado por Isla Azul escapa a un nuevo mundo

Voz 28 27:22 papa tú ves guapo

Voz 0089 27:25 pues claro hijo eres una criatura

Voz 28 27:30 dice que es hoy un luego

Voz 26 27:32 Nos hijo ya sabes que los padres no somos soja

Voz 0861 27:35 pívots llega el día del padre regala Lin

Voz 6 27:37 estas para la comedia musical más aplaudida de la Gran Vía en el jovencito Frankenstein K

Voz 0867 27:45 cosido en siete una cosa más en asamblea finalmente la comisión del caso Master se zanja de momento sin acuerdo Javier Bañuelos

Voz 0861 27:52 sí después de nueve comparecientes entre ellos Enrique Álvarez Conde confesando que sí que recibió presiones de la comunidad o las contradicciones entre el rector Javier Ramos y el consejero de Educación bueno al final esta comisión de investigación del caso Máster termina sin dictamen

Voz 29 28:08 el Partido Popular ha votado en contra y el Partido Socialista se ha abstenido al dictamen que hemos presentado tanto ciudadanos como Podemos que era un dictamen básicamente que explicaba todos los problemas que hemos tenido en esta comisión desde el minuto uno

Voz 0861 28:18 eso es problema según el dictamen de Ciudadanos de Podemos principalmente se resume en uno el sabotaje de PP y PSOE impidiendo que

Voz 30 28:27 puedan comparecer dos personas absolutamente fundamentales

Voz 1762 28:30 para esta investigación como son Pablo Casado

Voz 30 28:32 la señora ex ministra de Sanidad la señora

Voz 0861 28:35 montón ninguno de los dos serán prioritarios para el Partido Socialista sorprendido hoy con el dictamen que se ha encontrado sobre la mesa

Voz 31 28:41 es una propuesta que es un relato periodístico con posibles verdades pero también con falsedades Ovi Store durante mezclado

Voz 0861 28:48 el único feliz el Partido Popular satisfecho dicen de que no haya dictamen

Voz 1468 28:52 qué es el mostrado una vez más que sólo se buscó

Voz 0861 28:55 Ava un circo que quería organizar

Voz 32 28:58 dirigir como jefe de pista al señor Aguado para conseguir exclusivamente un objetivo la foto

Voz 0867 29:03 esto de alguien del Partido Popular

Voz 32 29:06 como no la han conseguido pues con la rabieta infantil típica pues ahora se enfada no juego no presento INE apruebo absolutamente nada

Voz 0861 29:16 no habrá dictamen en Podemos ya lo intuían por eso ayer registraron una proposición no de ley prácticamente con el mismo texto que tendrá que debatirse en el pleno del próximo veintiuno de marzo precisamente en pleno aniversario del caso

Voz 0867 29:31 más te gracias Javier vamos ya con el deporte mandan a la qué tal muy buenas tardes

Voz 1480 29:34 qué tal muy buenas tardes del Atlético de Madrid juega mañana en el Metropolitano ante el Leganés a las cuatro y cuarto el técnico rojiblanco ha hablado de este encuentro también ha querido dar su opinión sobre la situación por la que atraviesa el Real Madrid y también Solari

Voz 0861 29:46 no me parece justo

Voz 33 29:48 opinar ahora como no me preguntaron tampoco cuando las cosas iban muy bien así que me y catorce grados tenemos ahora mismo la Gran Vía

Voz 1018 30:01 son las dos y media de la tarde la una y media en Canarias y algo pasa está la Ser y en La Ser en este ocho de marzo el protagonismo es para las mujeres seis

Voz 34 30:11 Sonia Corrochano directora del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona El Prat prácticamente la mitad de los cargos directivos de AENA somos mujeres deseo que en el futuro para las nuevas generaciones de mujeres esto ya no sea una excepción

Voz 2 30:34 SER Hora catorce custodia Antonio Marcos

Voz 35 30:57 pues hombre siento alegría sobre todo de ver a muchas muchos chavales jóvenes que empiece a cambiar el chip que Sevilla que esta es una pelea de todas me siento me siento contenta necesito contenta y orgullosa Elena

Voz 0861 31:08 hemos sonidos de la vida de nuestro país en un día diferente en el que por ejemplo la redacción de la Cadena SER ha reducido al máximo la presencia técnicas de periodistas la movilización del ocho m se percibe en el transporte en los colegios en los otro trabajo en la política resulta significativo que los parlamentos autonómicos de Galicia Euskadi hayan tenido que paralizar sus actividades por la ausencia de diputadas incluidas las del PP en el caso de la comunidad que preside Núñez Feijóo

Voz 7 31:34 por lo tanto habiendo contado a sus señorías y viendo que no hay tal número procede suspender la sesión

Voz 8 31:43 queda por lo tanto terminada esta sesión muchas gracias

Voz 9 31:47 por lo tanto ante a falta de cuatro uno Se puede constituir a comisión tercer ida de Facenda Hora catorce

Voz 0089 31:57 durante toda la mañana han llevado a cabo diferentes movilizaciones aunque

Voz 1018 31:59 de las más numerosas esperan para esta tarde a partir de las siete los colectivos feministas convocantes todavía no han hecho balance pero los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que se suman a esta jornada reivindicativa hablan de éxito a través de sus líderes Pepe Álvarez y Unai Sordo

Voz 31 32:12 en una jornada sin ningún lugar a dudas histórica ha habido un seguimiento masivo de las dos horas de paro convocadas si te viene sindicales y creemos que ya se puede afirmar que dos mil diecinueve va a marcar otro hito histórico el seguimiento de los paros en las empresas es similar si no superior al del año pasado

Voz 0089 32:35 iremos a tuvo unos minutos a las calles de algunas ciudades recogeremos algo de lo mucho que ha dicho durante la mañana Pedro Antonio Martín José Luis García Íñiguez buenas tardes alardes han pasado otras con las por ejemplo tenemos

Voz 1018 32:46 el otro viernes social Antoni si el Gobierno aprobado

Voz 0089 32:48 días como la reposición del subsidio para parados mayores de cincuenta y dos años o la creación de registros diarios de la jornada laboral en las empresas Magdalena Valerio ministra de Trabajo Antonio Aramendi presidente de la CEOE

Voz 10 32:59 te vienen produciendo multitud de denuncias de trabajadores que estaban contratados en principio a tiempo parcial pero realmente están trabajando a tiempo completo

Voz 36 33:09 no es tan fácil como simplemente mono

Voz 37 33:12 con una rigidez de un papel o libro y con esos resolverlo

Voz 1061 33:16 la primera reunión del presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez seré reúne reunirá por primera vez el próximo jueves con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia por ejemplo con Javier que sufrió esta agresión en la Diócesis de Astorga

Voz 1179 33:28 consideramos que es un avance no siempre se habla siempre es un avance pero

Voz 1061 33:33 vimos esperar

Voz 1179 33:35 adopción ha contestado Cocteau ante todo

Voz 0089 33:38 no hay nada claro Theresa May reconoce a pocos días de la nueva votación en el Parlamento británico del acuerdo del Brexit que no hay nada decidido y que Gran Bretaña podría acabar quedándose en la Unión Europea

Voz 1460 33:47 CH Sí Se rechazan la cuarta nadie sabe qué puede ocurrir puede que tardemos meses en salir de la Unión Europea puede que salgamos sin la protección que nos da el acuerdo puede que nunca salgamos la única certeza es que estamos en medio de la incertidumbre aún

Voz 1061 34:03 Venezuela buena parte del país lleva sin luz más de dieciséis horas apagón que ha afectado también al servicio de metro y al telefónico y que ha hecho que muchos venezolanos hayan salido a protestar con cacerolas en las calles Jorge Rodríguez ministro portavoz de Nicolás Maduro sugiere que es culpa de Estados Unidos

Voz 38 34:17 aparece el dueño de los lacayos de la violencia aquí el señor Marco Rubio publicando tuit donde decía se queda sin suministro eléctrico Venezuela

Voz 0089 34:28 condenado la Justicia condena casi cuatro años de cárcel a Paul mana que fue jefe de campaña de Donald Trump por fraude fiscal está pendiente ahora de otra sentencia por asesorar supuestamente a gobiernos extranjeros sin informar al suyo su abogado niega que tenga nada que ver con Rusia

Voz 39 34:42 pero ya no hay la más mínima evidencia de que Paul haya formado parte de ninguna conspiración con el gobierno de Rusia y lo más importante es que lo mismo que decimos hoy lo venimos diciendo

Voz 40 34:53 desde el primer día Wii frente

Voz 1018 34:56 contra el crimen organizado los grupos de acción rápida

Voz 1061 34:59 de la Guardia Civil han creado la primera unidad de élite en Mauritania para hacer frente al terrorismo el tráfico de armas o el de drogas en el Sahel Félix Azón director de la Guardia Civil

Voz 21 35:07 además de hacer más segura a la propia Mauritania hace que España y el resto de Europa sea también asegura porque se corta el flujo de delincuencia que pudiera pretender hasta llegar al Mediterráneo

Voz 2 35:21 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 36 35:25 José Antonio el telegrama es a si Buteflika señor presidente de Argelia les sabemos en su lecho del hospital de Ginebra enfermo terminal rodeado de clan familiar y militar del círculo de los negocios de la oligarquía corrupta en que ha derivado la Familia revolucionaria de

Voz 1061 35:46 cuando la guerra de liberación

Voz 36 35:49 la civil de los años noventa ganada frente a los islamistas candidato sin sentido a las elecciones presidenciales del dieciocho de abril si llega con vida apenas diez días antes de las nuestras sin lucidez fuerzas ni tiempo para favorecer una salida Icon un vacío de liderazgo alternativo pánico da pensar aquí en un estallido argelino

Voz 1018 36:19 veremos Miguel Ángel Aguilar que volverá el lunes con nosotros Carlos Ródenas en julio la técnica José Luis García Íñiguez que disfruta hoy de la producción de la catorce ya todo lo que ha pasado hoy hay que sumar otro incidente violento contra un médico ya van unos cuantos a primera hora en un centro de salud de Zaragoza un anciano de ochenta y cuatro años apuñaló a su facultativo que afortunadamente sufre heridas que no hacen temer por su vida pero la movilización de sus compañeros inmediata

Voz 31 36:44 toda toda la comunidad de Aragón Radio Zaragoza Lorena Ruano

Voz 1304 36:47 un hombre de ochenta y cuatro años de edad y paciente habitual del centro de salud Universitas de Zaragoza ha agredido esta mañana el médico de sesenta Eran las nueve menos veinte de la mañana cuando este hombre se ha dirigido a admisión ya ha preguntado por Petro que así se llama el facultativo ha sido entonces cuando le ha atacado con un cuchillo una tijera y una navaja causándole dos heridas en el costado aunque está fuera de peligro ha sido el propio personal del centro los que lo han detenido

Voz 41 37:12 estaba local las extracciones como y oído Chema Chema Chema cogiese como si Dios Señor que cuando he salido no sabía yo pensaba que esa entidad acoger a alguno que se había caído algún enfermo alguna filo alguna cosa de estas no y entonces dicen no ese ese se Ile cogido indicó belga que tiene que dar usted una explicación aquí dentro pero yo pensando que sería que había robado algo

Voz 1304 37:30 se da la circunstancia de que en junio del año pasado otra médico de este centro fue retenida por un paciente cuando atendía un aviso domiciliario todavía no se ha recuperado de ahí que el personal sanitario pidan más medidas entre ellas seguridad en los centros tanto de la ciudad como en el medio rural

Voz 1018 37:45 pues ya con el tiempo la previsión pensando en el fin de semana Jordi Carbó

Voz 0978 37:51 sigue lloviendo en la parte más oriental del Cantábrico y zonas próximas pero se va debilitando acabarán desapareciendo los chubascos durante la tarde podemos tener todavía algunos en puntos de montaña cercanos al Mediterráneo pero afectando pocas poblaciones en el conjunto del país la tarde del viernes va ser soleada

Voz 0089 38:06 con ambiente agradable en general máximas de quince

Voz 0978 38:09 sí a veinte grados en fin de semana mucho sol tanto el sábado como el domingo frío todavía durante las noches y al empezar las mañanas las máximas cada vez más altas especialmente el domingo con valores de veinte a veinticinco grados en el conjunto del país sólo en el Cantábrico gran parte de Galicia el ambiente se notará

Voz 1018 38:26 fresco todo el fin de semana

Voz 21 38:31 hablar hacer obras Caixabank definen nuestro compromiso contigo escuchamos

Voz 1018 38:39 para entender hablamos de ir

Voz 21 38:41 cuando quieras pero sobretodo cultos hacíamos que avancen tus proyectos y los de la sociedad Caixa mal escuchar hablar a hacer

Voz 1203 38:51 hay veces que anticiparse no vale de mucho otras y reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes el Corte Inglés que disfrutará es de las mejores plazas para este verano con descuentos de hasta el cuarenta por ciento Paco en seis meses y además hasta trescientos euros en unas tarjetas regalo de El Corte Inglés to reserva desde sólo setenta y cinco euros y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y puente de mayo anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes el Corte Inglés todo son ventajas financiación ofrecido por financiera el corte ingleses sujeta a su aprobación

Voz 42 39:21 en silencio

Voz 15 39:24 ah sí

Voz 1537 39:25 fueron muchas mujeres que han hecho historia por eso esta colección están necesaria

Voz 43 39:29 descubre las vidas de Roselyne Franklin Fernán Caballero Mary Shelley muchas más en la colección Mujeres en la Historia Domingo diez primer libro patria por nueve miembros con noventa y cinco con el país

Voz 18 39:42 es el momento de practicar tu deporte favorito recibirles corteinglés las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo además ahora tiene un veinte por ciento de bonificación ya en ropa técnica electrónica deportiva complementos ritmo de paté en la planta de deportes de El Corte Inglés decidió aprovecha sus ventajas Ram en en El Corte Inglés

Voz 4 40:05 consideramos que no podemos dar voz a quien está fuera de la ley violencia machista prostitución o vientres de alquiler debemos extremar el cuidado en las noticias sobre violencia machista poniendo el foco en el agresor y la víctima consultando al estatuto de la víctima para nada vulnera sus derechos

Voz 1018 40:27 es parte de la manifiesto leído por mujeres comunicadores en este ocho de marzo justo un año después de la movilización que desbordó todas las previsiones de las convocantes la vida de las ciudades de nuestro país en los centros de trabajo la segunda ciudad de los colegios el transporte vuelve a marcar hoy un perfil propio que llega también a la política de hecho ha sido la primera referencia de la rueda de prensa del Consejo de Ministros en otro viernes social de esos que anunció hace un par de semanas la titular de Hacienda que ha puesto en pie de guerra a la oposición

Voz 1468 40:55 a Moncloa buenas tardes buenas tardes pues si lo que decías además se ha sido una rueda de prensa en la que ha cambiado eso sí el tono de la portavoz el tono y el fondo del Gobierno ha cambiado radicalmente este viernes por la denuncia del PP ante la Junta Electoral Central ante la campaña en las ruedas de prensa que puede ser o no electoralistas y que el tono ha cambiado José Antonio Isabel Cela que a veces carga políticamente contra la oposición incluso sin que le pregunten parecía hoy otra portavoz así que del ocho de marzo lo que ha dicho es que la huelga feminista debe realizarse en libertad y que no opina lo que hace el Partido Popular o lo que no hace hoy

Voz 4 41:27 celebramos juntas juntos también este día importante para nosotras importante para lo que significa la lucha por la igualdad que sostenemos conjuntamente así que espero que ustedes paseen vosotros y vosotras ustedes ellos y ellas un buen día

Voz 1468 41:49 prudencia le pregunta preguntado de la a Magdalena Valerio ministra de Trabajo porque las ministras no hacen huelga hoy ha dicho que el deber suyo es estar el de todas y todos en el Consejo de Ministros de hoy que no tienen derecho a la huelga que ella eso sí Valerio irá a la manifestación que no tendrá más agenda que hoy que esto a los hay muy bien José Antonio porque a ella le cayó este tema de el derecho de huelga los políticos en las oposiciones

Voz 1018 42:12 claro porque nos lleva otro debate que será similar bueno sobre un político eso no es un trabajador y más suministro no porque es una historia que tiene muchas lecturas bueno seguida volvemos a Moncloa para explicar esos acuerdos sociales aprobados hoy por el Consejo vía decreto la ley con la consiguiente polémica política pero antes sobre el perfil de este ocho m cuatro instantáneas en directo a esta hora la primera desde el corazón de Madrid en la plaza de Cibeles donde están en el Crespo

Voz 0356 42:34 hola buenas tardes la plaza de Cibeles ahora mismo pues retorna a la calma a penas se ya un par de personas las más rezagadas de esa marea morada que se ha dado cita aquí frente a las puertas del Ayuntamiento de Madrid esta mañana en un al acto oficial organizado por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en los que hemos podido escuchar a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena a las responsables de igualdad de los sindicatos entre otras mujeres que han querido trasladar la importancia del mensaje reivindicativo de esta jornada el tráfico fluye con total normalidad los operarios están desmontando ahora el escenario llega el momento de descansar y recobrar fuerzas para las movilizaciones de esta tarde que los sindicatos auguran tendrán una afluencia masiva tras corroborar el amplio seguimiento que esta mañana han tenido los paros convocados Barcelona

Voz 1018 43:17 Plaza de Catalunya donde está previsto que termine la manifestación feminista va a un rumbo

Voz 0356 43:22 sí aquí la gran manifestación empezar a las seis y media de la tarde a unos dos kilómetros de aquí en Plaza España y recorrerá la Gran Vía hasta esta plaza de Cataluña en la que ya se está montando el escenario principal por lo demás es tan parecida a la de Madrid el ambiente aquí es de absoluta tranquilidad no como hará unos tres cuartos de hora cuando ha transcurrido por aquí la ruidosa manifestación de estudiantes setenta por ciento ha sido el seguimiento en los universidades en otros sectores profesionalizado como el transporte público o la función pública la cifra se queda en el diez o el veinte por ciento esta mañana ha habido cortes de tráfico en las principales arterias de Barcelona en otras capitales catalanas y también una manifestación de sindicatos principales que ha reunido unas mil personas

Voz 1018 43:59 la OMS ha modificado también el perfil de la mascletà el color morado inunda la plaza del Ayuntamiento de valenciano de continúa creo que hasta ahora Santiago Botella

Voz 44 44:07 hola qué tal buenas tardes Antonio el color morado como bien has dicho ha destacado en este octavo día de mascletà disparada a las dos hora pirotécnica Reyes Martí detalles de humo morado también negro para recordar las víctimas de violencia de género incluso en el color que se han vuelto a los propios petardos antes de estallar en el balcón del Ayuntamiento y en las miles de personas congregadas hoy ávido guiños en esta forma de pañuelos setas e indumentaria morada con mensajes reivindicando este ocho BM también la Fallera Mayor de Valencia y su corte ha lucido un lazo de este color y bajo el balcón sacó centrado el movimiento Intifada ya que es una organización que realiza protestas temáticas durante todos estos días y días de falla en la misma plaza del Ayuntamiento en esta ocasión ha sido Inti falla morada con el mensaje de Dones feminista es ir esa obediencia uno Bonns

Voz 1018 44:49 todavía otra instantánea siempre en directo desde la plaza del Ayuntamiento de Bilbao con Zaragoza

Voz 45 44:54 ya que queda poca gente la mayoría seguido a comer a sus casas y otras sí han traído aquí el bocadillo justo después de la edad de manifiesto ha empezado a llover lo que era una marea de lemas y pancartas moradas se ha convertido en una marea de paraguas morados la marcha aquí en Bilbao salía sobre mediodía he comenzado a moverse por las dos márgenes de la ría con dos cabeceras incluso una trainera tripulada por mujeres avanzaba aguas arriba hasta el Ayuntamiento de hecho al pasar por el Guggenheim el Museo parecía que se quedaba pequeño para tal marea morada una vez en el Consistorio bilbaíno sí han leído un comunicado Easyjet dando rienda suelta a bailes cánticos y gritos

Voz 0867 45:31 listas ahora toca descansar para las

Voz 45 45:33 segunda manifestación la de la tarde a partir de las siete

Voz 1018 45:38 pues ahora les contaremos otras consecuencias les da de esta feminista en en la The político pero por seguir al hilo de lo más inmediata acaba de terminar hace sólo unos minutos la rueda de prensa de el Gobierno con las explicaciones de la titular de Trabajo Magdalena Valerio sobre el decreto que incluye subsidio para parados mayores de cincuenta y dos años y el registro de horario de jornada laboral que intenta dos cosas importantes de una parte amortiguar los abusos de las horas extraordinarias en determinados sectores ideó otra el control de que los contratos a tiempo parcial sean eso a tiempo parcial no se alimenta bien o lo explicado Rafa Bernardo

Voz 1762 46:09 así en el lo que hace el Gobierno empezando por los cincuenta y dos años es recuperar ese subsidio tal y como estaba antes de que el Gobierno Rajoy Londres entre otras cosas aumentando la edad de cincuenta y dos a cincuenta y cinco años para percibirlo hay trescientos ochenta mil personas a las que beneficiará este cambio ha dicho la ministra de Trabajo y costará este año trescientos cuarenta y ocho millones de euros la otra gran Mérida que recibe luz verde hoy como indicabas es la obligación para las empresas de llevar un registro diario de la jornada de sus trabajadores una medida que se justifica dice Magdalena Valerio en la lucha contra el fraude

Voz 10 46:37 de manera reiterada se vienen produciendo multitud de denuncias a la Inspección de Trabajo de trabajadores que están contratados en principio a tiempo parcial pero realmente están trabajando a tiempo completo de personas que están trabajando con un horario X resulta que están haciendo horas extraordinarias que en la mayor parte de las ocasiones NYSE las paga ni cotizan por ellas a la Seguridad Social

Voz 1762 47:03 son los dos temas principales de un real decreto ley que incluye también otras medidas bonificaciones a la contratación de parados de larga duración mejora de las ayudas por hijo a cargo para las familias con pocos recursos retoques en otras prestaciones en total las medidas sociales de Igualdad aprobada en los dos viernes sociales hasta ahora este Consejo de Ministros y el anterior costarán mil ciento treinta millones que se pagarán decía la ministra Valerio con un aumento de la recaudación previsto por cotizaciones de tres mil tres

Voz 0089 47:28 ella gracias Rafa decreto ley que tendrá

Voz 1762 47:31 que irá ahora al Parlamento para que lo con valide o no la Diputación Permanente de la Cámara recuerda

Voz 1018 47:36 acordes están disueltas ya hay el Gobierno tiene en frente a la oposición a PP y Ciudadanos que entienden que ese cauce no entra dentro de la ortodoxia jurídico política del actual momento que han decidido pedir a la Junta Electoral que lo paraliza yo no sé Nieves que detalles ha aportado la ministra portavoz sobre este contencioso con con la oposición