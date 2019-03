Hora 14 (13/03/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:12 el José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes el decreto ley sobre ampliación del permiso de paternidad hasta ocho semanas puede quedar bloqueado por la iniciativa de PP y Ciudadanos de pedir un dictamen a los letrados del Congreso sobre la legalidad constitucional de la reforma de una ley orgánica como la de Igualdad por la vía del decreto el cruce de acusaciones entre Ignacio Prendes de Ciudadanos socialista Rafael Simancas permite augurar que el calentón político preelectoral no ha hecho más que empezar

Voz 0328 00:46 lo que no podemos aceptar este atropello de que ese no son pretende incluso hurtar la posibilidad de debatir de discutir de formular enmiendas que es la esencia de la función legislativa vamos a sí

Voz 1777 00:57 seguir gobernando vamos a seguir ampliando derechos y libertades para los españoles aunque le pese aprendes aunque le pese a Pastor lo que han hecho hoy es muy muy grave raya la prevaricación

iremos ahora los media al Congreso para que José María Patiño nos cuente cómo está el patio en la primera reunión de la Mesa de la Diputación permanente y por supuesto el Parlamento británico al que ha regresado una Theresa May también hoy sin voz Ana y los mayores

Voz 3 01:22 sí puede que no tenga mi propia voz pero entiendo

Voz 1460 01:25 la voz del pueblo y dice que quiere abandonar la Unión Europea quiere tener libre movimiento quiere tener su propia política comercial asegurarse de que sus leyes se hacen en este país Iker se juzgan en nuestros tribunales eso es lo que desarrolla el acuerdo eso es lo que voy a intentar seguir sacando adelante hice ustedes solían creer en ello porque ahora sólo intentó

Hora catorce

Voz 1018 01:50 si hay problemas en los aeropuertos españoles tras la decisión europea de suspender las operaciones del Boeing siete tres siete Max todas las compañías ha reemplazado este modelo según nos ha dicho esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy el ingeniero Antonio Mota todo parece causado por un problema informático de Software en el sistema de navegación

Voz 4 02:05 esta modificación del Software no ha sido advertida en las compañías aéreas se quedó como digamos dentro de la caja negra del avión por tanto en un momento determinado que esto produce una reacción anómala porque posiblemente no funcione bien no piloto te conocen esta función y por tanto no actúan para compensarlo

Voz 1018 02:23 sobre el caso erial y las posibles los posibles movimientos de dinero procedente de comisiones ilegales por parte de Eduardo Zaplana ayudado por Juan Cotino ex director de la Policía podemos avanzarles está ahora que Cotino utilizaba su puesto al frente de la policía para camuflar con facilidad los movimientos de cantidades millonarias según consta en el sumario a Miguel Ángel Campos

Voz 1552 02:43 a Roldán le engañó Paesa ya Cotino qué tal del dirigió un cuerpo policial le ha delatado la sobrina del espía declara que siendo director de la Policía Nacional entregó seiscientos mil euros en metálico en Luxemburgo para constituir empresas pantalla de Zaplana los investigadores afirman que Cotino se aprovechó de su cargo en la policía para cruzar la frontera y mover fuertes sumas de dinero sin riesgo a ser registrado que policía iba a parar a su propio

Voz 1018 03:10 jefe en el Supremo el presidente del tribunal y el representante de la Fiscalía han pedido que se investigue por falso testimonio atestigua Jaume que fue responsable de Difusión de la Generalitat hay angulas Prego

Voz 3 03:20 que usted está eludiendo su libre de lo podía ser de otra manera a la hora de formular sus respuestas pero acuérdese que el falso testimonio no sólo lo comete quien no dice la verdad con la venia señoría no voy a formular más preguntas pero antes de terminar el interrogatorio interesó que la sala deduzca testimonio de particulares por delito de falso testimonio

Voz 5 03:42 el juzgado de guardia

Voz 1018 03:44 sobre Cataluña a la espera de saber si el Gobierno Torra asume la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos según acaba de conocer esta redacción el Gobierno central llevará al Tribunal Constitucional la decisión de los independentistas de abrir una comisión de investigación en el Parlament sobre la monarquía Inma Carretero si el Gobierno considera que

Voz 0806 04:01 los asuntos relacionados con la monarquía quedan fuera del ámbito de atribución del Parlament así que va a llevar al Constitucional la comisión de investigación aprobada en la Cámara autonómica para investigar las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real el Ejecutivo ya recurrió en octubre pasado la resolución del Parlament en la que se reprochaba al Rey pero además la abolición de la monarquía entonces esgrimió los mismos argumentos que ahora ya ha pedido también informe del Consejo de Estado

Voz 1434 04:30 aunque en octubre pasó por alto la recomendación

Voz 0806 04:32 de no recurrir

Voz 1018 04:35 y para argumentos increíbles los a la diputada de Vox en el Parlamento andaluz Luz Rodríguez Belinda contra la inmigración contra Salvamento Marítimo contra las ONG

Voz 6 04:45 tema inmigrante y donde a ellos van a recoger a son inmigrantes no es un rescate para mi punto de vista es lo que hacen es un servicio de autobús hay una llamada previa de aviso en que hay un inmigrante sigue que cierto que bueno que no siempre satisface a esa recogida Ike mueren

Voz 1018 05:03 de todas formas quizá lo más preocupante de las últimas horas es el informe de la ONU que advierte sobre la previsible subida de la temperatura en el Ártico entre tres y cinco grados de aquí a dos mil cincuenta Javier Gregory

Voz 0882 05:14 así es los últimos cuarenta años es reducido ya la capa de hielo en el Ártico un cuarenta por ciento pero según el último informe de la ONU lo peor está por venir porque puede subir la temperatura hasta cinco grados centígrados son los próximos treinta años debido Nairobi darlo

Voz 3 05:26 emisiones de gases contaminantes que desechar los escotes de las industrias además

Voz 7 05:30 más de cien niños encuentran atrapados en Nigeria en la ciudad de Lagos al colapsar un edificio de tres plantas que albergaba una escuela de educación primaria situada en la última planta de momento no hay más información sobre el estado de los pequeños salvo que las operaciones de socorro están en marcha

Voz 1071 05:44 pero esta contando la sede del Gobierno de Rajoy también fue sondeado por empresarios venezolanos de cara a buscar una salida a miembros del régimen chavista se buscaba que España fuera su destino o un país de tránsito hacia Europa dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado

buenas tardes los trabajadores del centro de menores de Hortaleza de es dicen al gobierno regional decía ayer Pedro Rollán que el número que hay actualmente demencias es razonable los trabajadores aseguran que esta noche ha habido más del triple de los que debería haber ciento nueve para XXXV plazas disponibles y advierten van a seguir llegando más

Voz 9 06:23 todas las plazas que se han creado ya están cubiertos y en mayo va a mejorar el tiempo pueblo cuál va a ser el del cruce de los hecho hiper que cuando yo creo que lo va a ser la fecha buena Manon esa es la fecha que muchos chavales eligen para para emprender la salida entonces ahora mismo no hay plazas libres y el mayor México es que aumente mucho la presión por parte de los extranjeros

Voz 1434 06:46 por eso no sólo piden más medios sino un cambio de mentalidad porque el sistema migratorio ha cambiado enseguida les contamos la protesta de los trabajadores del centro de Hortaleza esta mañana en Madrid antes se lo contamos aquí en la SER José Manuel Franco ha ganado en casi el cien por cien de las agrupaciones socialistas donde se han votado por primera vez listas abiertas del PSOE para el Congreso se confirma su salto a la política nacional va a ser el número tres en la lista de Pedro Sánchez

Voz 0662 07:16 más que contento estoy abrumado casi vivía que emocionado sin casi siempre puede haber alguna modificación lógicamente porque hay que tener en cuenta que las listas electorales hacen de acuerdo con el candidato con el candidato que encabeza en este caso el presidente del Gobierno

Voz 1434 07:33 en Alcorcón los bomberos enfrían la zona del incendio registrado en la tarde de ayer en una planta de reciclaje la policía científica está investigando ahora el origen de ese fuego David Pérez es el alcalde

Voz 0978 07:44 de Alcorcón la policía científica está investigando

Voz 0486 07:47 las causas del incendio que nosotros en este momento lo que teníamos que velar es por pagarlo porque no es extendiera porque el humo no aceptara a la salud de nuestra población de Alcorcón ni de ningún municipio cercano

Voz 1434 07:58 más noticias ahora en titulares con Enrique García y Elena Jiménez y

Voz 1071 08:02 cada unidad y anticapitalistas irán juntos a las elecciones también en la Comunidad donde podría haber hasta tres candidaturas de la izquierda la decisión tendrá que ser ratificada en consulta competirán contra más Madrid aunque no cierran la puerta a confluir con Podemos

Voz 1434 08:13 la Audiencia Provincial ha absuelto al alcalde de Aldea del Fresno el popular Guillermo Juan Celeiro aquí en la fiscalía pedía seis años de cárcel por un delito continuado de prevaricación urbanística con la urbanización de un camping en una zona no urbanizable ese mismo tribunal ha condenado a tres años de prisión al arquitecto que avaló las licencias para edificar

Voz 1071 08:31 doce detenidos y cuatro eh cuatro narco pisos desmantelados en una operación contra el narcotráfico en Alcalá de Henares y en la capital la Policía Nacional se ha incautado de numerosas drogas y de cinco mil euros en efectivo y ha sido necesaria la intervención de los geos debido a la peligrosidad de los detenidos

Voz 1434 08:46 el Centro Conde Duque acogerá a partir del veintiocho de marzo Un festival de teatro contemporáneo en torno al Brexit para reunir a más de diez artistas británicos o vinculados con el Reino Unido van a mostrar sus piezas por primera vez en Madrid con el objetivo de superar fronteras e idiomas El Atleti también ha dicho adiós a la Champions

Voz 10 09:04 pero sí se puede quiere vivir a Claudio coronado

Voz 11 09:08 Correa nada

Voz 10 09:10 el héroe de la Juve ya lo he sometido dos va a pierna derecha obras bajo palos

Voz 12 09:17 sin equipos madrileños ya en la Champions la semana pasada

Voz 1434 09:20 cayó el Madrid tres goles de Cristiano Ronaldo dejaron anoche al Atletic fuera de la Liga de Campeones los rojiblancos al menos siguen luchando por la Liga por la Copa del Rey vamos ahora con la información del Tráfico DGT Jorge López buenas tardes

Voz 0300 09:34 buenas tardes a esta hora tenemos una vidente las seis en la zona de El Plantío con gestiona la entrada a Madrid en al menos dos kilómetros también una avería con gestiona la M40 en la zona de Coslada en dirección hacia la tres el resto normalidad

Voz 1434 09:49 vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita

Voz 13 09:52 la Pérez buenas tardes hola buenas tardes dentro de un panorama en el centro de la ciudad todavía bastante tranquilo hablamos de la M30 y de la zona sur de la autovía porque nada más rebasar Méndez Alvaro en ese sentido sur hay un percance que corta parte del carril de salida a la calle de Embajadores por lo tanto haya retenciones que alcanzan la zona del barrio de la Estrella para ir

Voz 1434 10:16 en esa franja de la M30

Voz 13 10:18 pueden utilizar como en otras ocasiones la calle del Doctor Esquerdo Pedro Bosch continúa si lo desean por la avenida del Planetario

Voz 1434 10:25 tenemos trece grados ahora mismo en el centro de Madrid han bajado las temperaturas máximas y el viento además va a acentuar la sensación de frío meteorólogo Jordi Carbó

Voz 0978 10:34 la tarde presenta soleada pero a pesar de eso las temperaturas bajarán respecto ayer esto hay que añadir el viento que soplará fuerte del norte con rachas que en cotas altas de Guadarrama y Somosierra pueden superar los cien kilómetros por hora pero también los valles ser asentir con intentó

Voz 1071 10:51 en el resto de la comunidad por ejemplo en el área

Voz 0978 10:53 Tropicana rachas de este viento del norte que durante la tarde pueden superar los cincuenta kilómetros por hora con temperaturas máximas que apenas pasarán de los quince grados acentuando la sensación de ambiente frío la próxima noche temperaturas hay claramente más bajas al que las últimas horas

Voz 1434 11:09 mañana por la tarde volvieron a suplir con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Noema Valido y en la producción Enrique García

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 5 11:42 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:45 los trabajadores del centro de menores de Hortaleza han vuelto a protestar esta mañana concentración frente a la sede de la Agencia Madrileña de atención social porque siguen sin dar abasto el centro continúa saturado con una media de veinte chicos durmiendo en colchonetas en el suelo cada día a pesar de que el vicepresidente Rollán dijo ayer que actualmente hay un número razonable de chicos los trabajadores no sólo piden más medios sino un cambio de mentalidad porque el sistema migratorio ha cambiado la llegada de Mena de menores extranjeros no acompañados es constante y advierten así va a seguir siendo Teresa

Voz 1071 12:20 estamos en marzo con todas las plazas cubiertas y con una veintena de menores que siguen durmiendo en el suelo del centro de Hortaleza cuando llegue mayo los trabajadores no saben qué va a pasar pero insisten por mucho que diga la Comunidad esto no es culpa de una llegada masiva de chavales

Voz 9 12:34 no estamos hablando en una avalancha de menores que vienen y los imanes no estamos llamamos suficiencia de plazas tenemos la Toxo de verdad más baja del país de ustedes estamos por debajo de Extremadura de Valencia de de las comunidades que puse comunes sanos

Voz 1915 12:50 pero menores que se hacinan en el centro de primera acogida

Voz 1071 12:52 de Hortaleza lo único de este tipo en la Comunidad porque la Consejería de políticas sociales no agilizan los trámites para trasladarlos tras su evaluación por parte de los educadores a otros recursos residenciales

Voz 9 13:02 ese Adriano el mes y medio en la actualidad hay chicos pegaran en octubre ahora con sesenta chicos quién cumplía que pueda en el marco de plaza de la Comunidad para que se estudie increpa al martes ven vemos en el suelo yo tuve

Voz 1071 13:18 anoche había ciento ciento nueve menores durmiendo en este centro preparado para un máximo de cincuenta

Voz 1434 13:23 según los datos del Gobierno regional en lo que llevamos de año han llegado seiscientos cincuenta y dos megas frente a los mil seiscientos que llegaron en todo dos mil dieciocho en el Ejecutivo defienden que desde junio han ido aumentando progresivamente las plazas para estos chicos vuelven a situar el foco de la responsabilidad en el Gobierno central por la falta de control de derivación de los chavales de hecho la Comunidad trasladado ya esta situación a la Fiscalía ya la Delegación del Gobierno aunque aseguran como decíamos antes lo dijo ayer el vicepresidente Pedro Rollán que la situación en el centro de Hortaleza es buena

Voz 12 13:55 hoy hay un número muy razonable de menores en el centro de Hortaleza recientemente han salido un número muy importante otras dependencias lógicamente los trabajadores están en su legítimo derecho de efectuar las reivindicaciones que consideren oportunas

Voz 1434 14:11 la llegada masiva de Mena si no sólo afecta estos chicos a los menores extranjeros no acompañados sean los trabajadores los propios empleados del centro de Hortaleza recuerdan que el

Voz 0125 14:21 suyo es el único centro de primera acogida

Voz 1434 14:23 allí en Madrid que también deben tratar hizo derivar a menores con otros problemas situaciones de abuso por ejemplo les preocupa que en los últimos meses estos casos no les están llegan lotería

Voz 1071 14:35 son precisamente los casos en los que ellos deberían intervenir con los menores y muchas veces mediar con las familias pero ni están llegando ni nadie les ha dicho a donde los derivan de todas maneras los cuentan tal cual está la cosa los pocos que se han acercado al centro en los últimos meses pues se han marchado cuando vieron las condiciones de vida

Voz 15 14:51 porque la primera noche duermen en el suelo entonces cuando estos menores ven esta situación lo que prefiere ni te lo en así me voy a casa de un amigo me voy a una casa okupa y esta es la realidad que está ocurriendo aquí de una chica que tenía

Voz 16 15:04 el problema de identidad de género y en su familia es sólo pretendía curar a unos pero no podemos hacer nada porque viendo la situación que había recibió que se iba

Voz 1071 15:15 pues la Consejería no sacaba de responder vagamente hasta pregunta dicen que los envían a otros recursos aunque el único centro que existe de estas características en toda la comunidad para menores de entre quince y dieciocho años es el de Hortaleza

Voz 1434 15:29 José Manuel Franco ha sido el ganador en casi el cien por cien de las agrupaciones de la primera votación de listas abiertas que ha llevado a cabo el PSOE aquí en Madrid un sistema nuevo por el que los militantes eligen candidato candidato salvo el cabeza de lista pero que no es vinculante aun así dicen fuentes del PSOE que Pedro Sánchez respetará los resultados se confirma por tanto el salto del secretario general de los socialistas madrileños que la próxima legislatura dejará la Asamblea para trabajar en el Congreso según ha sabido la SER va a ser el número tres en la lista de Santo

Voz 0861 16:02 Javier Bañuelos sí ha sido elegido la militancia durante el pasado lunes y el martes lo social listas madrileños han votado llenen noventa y cinco por ciento de las agrupaciones se ha colocado a José Manuel Franco en ese puesto de salida es la primera vez que un secretario general de un partido socialista Madrid da el salto al Congreso de los Diputados José Manuel Franco niega que la Asamblea de Madrid Se le haya quedado pequeña pero sí reconoce la SER que al no ser el candidato a ninguna plaza ahora mismo donde más pueda aportar a su partido es en el Congreso

Voz 17 16:32 yo creo que es el momento oportuno para ir al Congreso de los Diputados y creo que en esta nueva etapa puedo aportar algo desde la máxima humildad en el Congreso de los Diputados pero presupuesto esté donde esté yo voy a seguir trabajando por los intereses de los madrileños a mí a lo que pueda por supuesto codo con codo sin olvidarme ni un segundo de los militantes de mi partido a los que tanto Diego

Voz 0861 16:57 Pedro Sánchez encabezará la lista de Madrid y por detrás del actual vicepresidenta Carmen Calvo la lista madrileña no respetará el sistema de cremallera porque entre el cuarto y el sexto puesto irán tres mujeres las tres ministras Teresa Ribera Lola Delgado ir Reyes Maroto el veterano Rafael Simancas cae al séptimo puesto esta lista elegida por militancia no es vinculante deberá pasar por varios filtros el primero esta tarde en la comisión electoral de listas ida propuesta tendrá que ser refrendada el viernes por el comité regional del partido

Voz 17 17:26 siempre puede haber alguna modificación lógicamente porque hay que tener en cuenta que las listas electorales hacen de acuerdo con el candidato con el candidato que encabeza en este caso el presidente del Gobierno pero bueno yo creo que las modificaciones pueden ser mínimas

Voz 0861 17:41 las listas definitivas al Congreso serán aprobadas por el Comité Federal del partido el próximo domingo una becerrada este frente el veintiséis de marzo conoceremos la lista final de los socialistas a la Asamblea de Madrid y al Ayuntamiento de la capital

Voz 1434 17:55 gracias Javier dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

hora catorce

Voz 5 18:00 trip

Voz 1434 18:01 sobre listas y futuros pactos hemos hablado también en SER Henares con el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado a diferencia de la dirección nacional de su partido no descarta pactos con el PSOE y a diferencia también de la dirección de su partido ve más complicado llegar a pactos con los extremos entre los que incluye a Vox

Voz 1454 18:23 se presentan como alternativa contra los poderes no

Voz 1434 18:26 de no es Ignacio Aguado no es el portavoz de Ciudadanos con el que hemos hablado esta mañana en SER Henares y al que le preguntábamos por esos pactos con los que está dispuesto a llegar

Voz 0771 18:36 bueno yo voy a poner encima de la mesa un programa hay una serie de propuestas de medidas y habrá que ver veces señor Gabilondo está dispuesto a apoyarnos no solamente esa propuesta sino a nosotros como presidente de la Comunidad de Madrid no igual que a la señora Díaz Ayuso y vamos a hablar de reformas concretas yo creo que ya está bien de etiquetas yo creo que el señor Gabilondo nos diga si quiere bajar impuestos en la Comunidad de Madrid o no la misma pregunta a la señora Ayuso en función de donde encontremos más apoyos pues ahí buscaremos eh ese futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 1434 19:05 y una más sobre la formación de las candidaturas Izquierda Unida y los anticapitalistas escindidos de Podemos y registrados ya como partido independiente están de acuerdo en ir juntos a las elecciones de mayo aunque se remiten a la asamblea que se va a celebrar el domingo en la que esperan llegar también a un acuerdo con la candidatura de Podemos encabezada por Isabel Serra Virginia Sarmiento

Voz 1454 19:25 se presentan como alternativa contra los poderes económicos la derecha de siempre y el centro izquierda ambas formaciones unidas en la plataforma Madrid en pie insisten en que este es sólo un paso de un proceso todavía abierto y que se aclarará tras la Asamblea del próximo domingo Sol Sánchez Izquierdo

Voz 18 19:39 unidad abierto está a todas las partes que quieran suscribir un programa rupturista como el que estamos planteando no y como el que esperemos que se plantee irse suscriba el propio Domingo como primer paso en esta acumulación de fuerza

Voz 1454 19:52 por eso cuentan con la asistencia de Podemos a la cita Raúl Camargo portavoz de los anticapitalistas

Voz 1018 19:57 pues estamos convencidos de las posibilidades de que haya una confluencia también con Podemos especialmente por lo que ha venido defendiendo en el último tiempo la propia candidata suponemos que el hecho de ser candidata no le ha hecho abandonar esas ideas

Voz 1454 20:09 eso sí advierten que deberán negociar un pacto de igual a igual lanzaban un mensaje a la plataforma de Carmen hay Errejón

Voz 0906 20:15 nosotros entendemos que el tiempo de las imposiciones de los acuerdos de despacho ID de la política realizada por arriba se ha terminado y que para eso ya hay una candidatura en en centro izquierda que es más Madrid

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 23:31 el incendio declarado ayer en una planta de reciclaje de Alcorcón está ya extinguido los bomberos siguen ahora enfriando la zona donde también ha desaparecido la enorme columna de humo que llevó al Ayuntamiento a pedir a los vecinos que no abriesen las ventanas

Voz 1915 23:45 turno ahora es de la policía científica que invita

Voz 1434 23:47 diga las causas del Foc afectado a unos quince mil metros cúbicos de papel y de plástico ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 23:53 en un retén de bomberos de Alcorcón se ocupa de controlar los rescoldos que aún quedan del incendio los siete efectivos del dispositivo de extinción de incendios que precisaron atención sanitaria afectados por golpes de calor se encuentran bien el alcalde de Alcorcón David Pérez ha insistido en que la rapidez en la actuación de los bomberos fue clave para poder controlar el fuego y evitar que se extendiera por el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio la investigación está abierta en manos de la Policía Nacional David Pérez

Voz 0486 24:19 bueno ahora mismo la policía científica está investigando las causas del incendio será esa investigación la que dilucide esas causas o cualquier otra consideración por tanto es un asunto ya que afecta a esta industria ya esa investigación nosotros en este momento lo que teníamos que velar es por apagarlo porque no se extendiera porque el humo no afectará a la salud e de nuestra población de Alcorcón ni de ningún municipio cercano

Voz 1463 24:42 han intervenido directamente en las labores de extinción del incendio hasta cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad otras cuatro dotaciones del Ayuntamiento de Alcorcón y una quinta del Ayuntamiento de Móstoles la magnitud del incendio obligó además a enviar a equipos de pollo del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1434 24:56 en la capital el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto a permitir que el palo

Voz 1915 25:00 C de la música de la Gran Vía vuelva a ser un Tea

Voz 1434 25:02 pero tal y como ha pedido la Fundación Monte Madrid la dueña del edificio en su proyecto incluye además una zona de restauración Aun así el trámite que depende también de la comunidad no sólo del Ayuntamiento no va a estar listo en cualquier caso antes de las elecciones Carolina Gómez

Voz 0393 25:18 número XXXV de la Gran Vía cerrado a cal y canto desde hace diez años volverá a abrir sus puertas como lo que fue un teatro la Fundación Monte Madrid ha pedido una licencia de obra para un proyecto que devuelve al edificio su uso original una sala de espectáculos el proyecto ha caído

Voz 1018 25:33 muy bien en el Ayuntamiento fuentes municipales así

Voz 0393 25:35 Duran a la SER que lo que plantea la Fundación es muy positivo perfectamente alineado dicen con el eje cultural que representa la Gran Vía madrileña la licencia puede tardar seis siete meses en llegar porque el edificio de principios del siglo XX tiene la máxima protección hay que esperar al informe de seguridad ya la autorización de Patrimonio con ese calendario las obras podrían comenzar a finales de dos mil diecinueve o principios de dos mil veinte el ochenta por ciento de ese edificio será por tanto en teatro en la última planta habrá una zona dedicada a la restauración y en el bajo una

Voz 1434 26:09 zona comercial son los planes del Consell

Voz 0393 26:11 Mario de Monte Madrid para este edificio que quisieron convertir en un mango hace apenas cinco años

Voz 1434 26:20 el Centro Conde Duque acoge a partir del jueves veintiocho de marzo un festival de teatro contemporáneo entorno al Brexit que va a reunir a más de diez artistas británicos o vinculados con el Reino Unido para mostrar sus piezas por primera vez en Madrid con el objetivo de superar fronteras e idiomas nos lo cuenta Marta García

Voz 1513 26:39 malhadado decía estas acciones instalaciones que mezclan distintos lenguajes y que busca la participación del público y de artistas locales trabajos que pretenden dinamitar fronteras

Voz 1434 26:50 tender puentes entre España y Reino Unido

Voz 1513 26:52 en tiempos de Brexit e incertidumbre piezas atravesadas por la idea de que la cultura en la creatividad no tienen por qué respetar fronteras un festival Marta

Voz 1434 27:01 pues la resistencia y el encuentro comisario

Voz 1915 27:04 dado por Sleepy Collective titulado no es Live del Brexit We are still here que acoge

Voz 1513 27:09 da entre otras acciones una oficina de donaciones de historias de amor era Solano comisaria

Voz 0530 27:15 Clara tiene una oficina temporal donde va a seguir recogiendo historias de amor verdaderas donde pueden ir parejas a contar su historia de amor también estas historias de amor están disponibles para parejas que que necesitan casarse por un tema de papeles de visado pone a disposición de estas parejas para que las puedan hacer suyas

Voz 1513 27:32 además una conversación entre un niño y un adulto desde el torreón de Conde Duque o la instalación de un bosque que emite destellos de luz en código Morse para transmitir mensajes de esperanza

Voz 1434 28:55 Amanda gala buenas tardes queda el Cristina pues

Voz 0393 28:58 hoy vengo con malas noticias nos quedamos en equipos madrileños en la Champions al Atlético de Madrid era la última opción anoche caía ante la Juventus chaval esos hombres viajaban a Turín con un don a cero de la ida un resultado bueno para los rojiblancos que no supieron mantener tres a cero en Turín con hat trick de Cristiano Ronaldo en un partido que ir Atlético no pudo dominar por lo que tras esta eliminación Illa del Real Madrid la semana pasada ningún equipo madrileño llegará la final en el Metropolitano un Real Madrid por cierto que ha tenido en el día de hoy el primer entrenamiento con su nuevo entrenador Zidane el mismo que ayer ya se reunió con su cuerpo técnico yo y lo hacía con sus jugadores

Voz 1434 29:33 existe gracias a manda nos marchamos con trece grados ahora mismo en el centro de la capital hoy las máximas van a ser un poquito más bajas que estos días atrás y además va a hacer viento que va a acentuar la sensación de frío a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas de momento seguimos con mucho sol les esperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y que hasta luego

Voz 1 30:00 en dos y media de la tarde una y media en Caracas

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 habrá batalla político el TC con los decretos leyes del Gobierno PP y Ciudadanos van a por todas para frenar la estrategia política de Moncloa de aquí a las elecciones y el primer órdago Se va a plantear en cuestión de horas con el decreto que amplía hasta las ocho semanas los permisos de paternidad que en principio entrará en vigor el próximo uno de abril entienden que modifica una ley orgánica de rango superior como es la de igualdad las palabras de Pablo Casado Ignacio Prendes y Rafael Simancas PP Ciudadanos PSOE anticipan la que se nos viene encima

Voz 27 30:49 el Partido Popular avanzó que va a recurrir al Tribunal Constitucional los decretazos de los viernes de Sánchez en España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos en los que no

Voz 0328 31:02 podemos aceptar es este atropello de que se pretenda incluso hurtar la posibilidad de debatir de discutir de formular enmiendas vamos

Voz 1777 31:09 seguir gobernando aunque le pese aprendes aunque le pese a Pastor lo que han hecho hoy es muy muy

Hora catorce

Voz 1018 31:22 pese a José María Patiño cómo está el ambiente y María de aludidos explicará qué reforma exactamente el decreto ley del Gobierno la ley orgánica de igualdad a última hora de la tarde eso de cuarenta y ocho horas dado por la Junta Electoral Central Gobierno catalán para que retire los lazos amarillos de los edificios públicos in no hay ningún indicio de que estén pensando en hacer algo parecido frente al Palau en la plaza de Sant Jaume está Pau rumbo la Pau

Voz 28 31:46 hola qué tal buenas tardes a un lado de la plaza sigue colgada a la pancarta del balcón del Palau de la Generalitat que pide la libertad para textualmente los presos políticos y los exiliados de la plaza sino si éramos ciento ochenta grados de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona cuelga un lazo amarillo y una pancarta a favor del Open Arms hemos hecho un recuento sin intención científica o exhaustiva hemos pasado por cuatro consellerías que tienen la sede principal por el centro de Barcelona en tres de esas cuatro hay símbolos colocados desde lazos de plástico amarillo atados a los balcones hasta pancartas por la libertad con barrotes dibujados o en el vestíbulo de Economía cumpla Fon con el retrato de Europa

Voz 1018 32:19 Junqueras gracias Pau miércoles trece de marzo Ana Martín Carlos Cala buenas tardes

Voz 0978 32:23 la nube volar hoy con normalidad en nuestro país Antonio si no hay incidencias los pasajeros que iban a volar en alguna de las diecisiete operaciones programadas con aviones del modelo de Boeing que se estrelló en Etiopía han podido viajar en otros aparatos el fallo en ese modelo apunta un problema informático Antonio Mota Ingeniero en la SER

Voz 4 32:39 que en un momento determinado que esto produce una reacción anómala porque posiblemente no funcione bien los piloto que conocen esta función por tanto no actúan para compensarlo

Voz 1018 32:50 otra votación el Parlamento británico debe votar hoy

Voz 1071 32:53 sí apoya un Brexit sin acuerdo después de rechazar el pacto alcanzado con Bruselas el debate está ya en marcha Theresa May primera ministra Jeremy Corbijn líder de la oposición

Voz 1460 33:01 claro que yo no tener acuerdos mejor que tener uno malo pero quiero que todos trabajemos para que el veintinueve de marzo Nos vayamos con un buen acuerdo

Voz 3 33:10 Broadway la primera ministra

Voz 29 33:12 no se ha negado a escuchar durante cada paso del proceso cuando aceptará el hecho de que tiene que haber un guión comercial negociada con la Unión Europea Miguel

Voz 0978 33:20 en el punto de mira se lo estamos contando en la SER el sumario del caso en el que se investiga Eduardo Zaplana apunta el ex director de la Policía en tiempos de Aznar a Juan Cotino utilizaba supuestamente ese cargo para poder mover sumas millonarias al extranjero sin ser registró acusado de mentir

Voz 1071 33:33 la Fiscalía pide que se deduzca falso testimonio del responsable de Difusión de la Generalitat Jaume Mestre por contestar con evasivas en el juicio del proceso independentista le ha llegado a advertir el presidente del tribunal

Voz 3 33:44 lo que es evidente que hay algunas preguntas que usted está eludiendo acuérdese que el falso testimonio uno sólo lo comete quien no dice la verdad quién le altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas

Voz 0978 33:57 seguirá en la cárcel el Tribunal Constitucional no admite a trámite el recurso de amparo de Iñaki Urdangarín por la sentencia del caso Noos que le condenó a cinco años y diez meses de cárcel por varios delitos

Voz 1018 34:06 tras los inmigrantes Vox considera que el rescate de

Voz 1071 34:09 personas que corren peligro de morir en el Estrecho es semejante a un servicio de línea de autobuses luz Belinda Rodríguez diputada en Andalucía

Voz 6 34:15 ya no es un rescate para mi punto de vista lo que hacen es un servicio de autobuses hay una llamada previa de aviso en que hay unos inmigrantes sí que ciertos que bueno que mueren

Voz 0978 34:25 ya en tiempos de Rajoy les estamos contando en la SER que ya el Gobierno del Partido Popular recibió la propuesta de acoger a mandatarios del régimen chavista además hemos hablado con Luis Díaz el padre del periodista hispano venezolano que ha sido ya liberado

Voz 17 34:37 necesitan alguien a quien culpar de sus

Voz 4 34:39 hace sus errores y la dieron es como el hijo mío que él es muy incómodo al periodista de investigación pero más que periodista ego se ente y hay que silenciarlos

Voz 1071 34:48 rescate un edificio que alberga una escuela se ha venido abajo el Lagos Nigeria con al menos un centenar de niños en su interior se ha podido sacar ya a siete con vida pero no se sabe si el turno hoy pares

Voz 0978 34:57 el Barça es el único representante español que queda en la Champions así se juega hoy el pase a cuartos en el Camp Nou contra el Olympique de Lyon con quién empató a cero en la ida

el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0861 35:08 José Antonio el telegrama es para Pablo Casado señor presidente del Partido Popular su victoria en el Congreso sobre contendiente de tanto peso como Soraya Sáenz de Santamaría dirigió el sucesor de Mariano Rajoy le catapultó al triunfo en los comicios del veintiocho de abril pero se ha pasado en el discurso del odio ha vuelto a las teorías conspiran hoy del once de marzo ha asumido el programa de Vox que siempre sonará mejor en boca de Abascal en suma ha puesto en marcha la maquinaria infernal para perder las elecciones Ciudadanos Podemos y los Indep pez se unen a ese empeño todo para Sánchez

Voz 1018 35:47 Miguel Ángel Aguilar que vayan volverá con nosotros Noema Valido y Alicia Molina Adedy en la técnica Carlos Cala Isabel Quintana en la producción y a los mensajes e informes científicos sobre los riesgos reales las consecuencias del cambio climático se suma hoy un informe de Naciones Unidas que alerta sobre el incremento de temperaturas está en cinco grados de aquí al año dos mil cincuenta Gregory

Voz 0882 36:07 así es es sólo la punta del iceberg una durísima radiografías sin duda del futuro de la tierra Nos muestra ya este último informe de la ONU sobre el medio ambiente que sacaba al presentar en Nairobi por ejemplo como decías el deshielo del Polo Norte será muy grave porque la temperatura media subirá hasta cinco grados en las próximas tres décadas pero hay más en el dos mil cincuenta a cuatro mil millones de personas vivirán ya según la ONU en zonas desérticas confirma que la contaminación del aire Mata ya a más de siete millones de personas al año para la ONU sólo hay una solución posible recortar drásticamente las emisiones mundiales de gases contaminado

Voz 1018 36:40 pues completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:43 tarde soleada pero con chubascos en el Cantábrico nubes que seguirán con pactando a ratos dando lugar a estos chubascos pero también con pausas y momentos de sol nieve en la Cordillera Cantábrica también en la vertiente norte de los Pirineos igualmente durante la tarde algunos chubascos en la mitad este de Cataluña y Baleares pueden ser intensos pero poco persistentes más solemne el resto con temperaturas más bajas que ayer en general de quince a veinte grados superando los veinte en la mitad sur de la península y Canarias a esto hay que añadir el viento del norte que en general soplará fuerte acentuando la sensación de ambiente fresco

Voz 0861 37:16 suma que Esteban mirada pedirle la tercera cita porque sentí mariposas

Voz 1071 37:21 Ariño mariposas de hipopótamos Le mueres fuimos

Voz 1915 37:24 no

Voz 1018 38:50 áreas de la Diputación Permanente del Congreso se ponen en funcionamiento con el calentón político previsible en periodo electoral José María Patiño para baja buenas tardes hola buenas tardes si alguien pensaba que aquello iba a ser una balsa de aceite nada más lejos tenemos la entrada el dictamen de los letrados de la Cámara presentado ante la Mesa de la Diputación que aclara las dudas sobre la forma en que pueden tramitarse esos decretos remitidos por el Gobierno tras la disolución de las Cortes lo fundamental creo es que el contenido de esos textos si se puede modificar incluso aunque ya no existan formalmente las comisiones

Voz 1108 39:20 si los letrados han sido claros al respecto en su informe los grupos podrán presentar enmiendas a la totalidad aunque no de devolución y parciales en los plazos que en cada momento vaya determinando la propia Mesa de la Diputación permanente todo ello por supuesto después de que el decreto ley haya sido convalidado el proyecto de ley por tanto será aprobado luego en lectura única hay deberá ser remitido a la Diputación permanente del Senado una vez pasado este segundo trámite volverá al Congreso para su aprobación definitiva es decir una tramitación como cualquier otra ley todo este proceso deberá realizarse antes de que se constituyan las nuevas Cortes el próximo veintiuno de mayo por lo tanto la tramitación se podrá hacer también durante la campaña

Voz 3 40:00 Toral en las Diputaciones permanentes

Voz 1018 40:02 bueno en todo caso Ciudadanos y el PP lo decíamos en portada se ponen ya a tope en sus funciones de oposición para que mañana mismo se aclare si el decreto ley que amplía el permiso de paternidad de cinco a ocho semanas puede reformar una ley orgánica San escuchado acusaciones muy graves por ejemplo socialistas Simancas sacará o directamente contra la presidenta de la Cámara de qué forma no

Voz 1108 40:21 si el representante de Ciudadanos José Ignacio Prendes había planteado esta mañana la duda de si un decreto ley puede modificar una ley orgánica que necesita decía una tramitación más agravada por parte de las cosas

Voz 0328 40:32 necesita a será aprobado por una votación final de conjunto el proyecto por mayoría absoluta de las dos K

Voz 3 40:38 caras del Congreso y del Senado

Voz 0328 40:41 es una situación inédita no se ha hecho nunca eso es para que ustedes visualicen lo que está sucediendo con este utilización absolutamente torticera del de que Toledo

Voz 1108 40:50 los letrados según diversas fuentes han advertido oralmente ya esta mañana que si se puede tramitar por que el decreto ley no toca las partes orgánicas de la ley de igualdad en este sentido el secretario general del grupo socialista Rafael Simancas como decías veo un intento de entorpecer la labor del gol

Voz 1777 41:06 el PP y Ciudadanos no pueden evitar que estos reales decretos leyes se sometan a la convalidación de la Diputación permanente no pueden hacerlo mañana hay una nueva reunión de la Mesa a las once de la mañana estamos convencidos de que allí deberán rectificar porque si no cometieran prevaricación

Voz 1108 41:25 la presidenta Ana Pastor será quién decida cuando se reúne la Diputación permanente que podría hacerlo José Antonio

Voz 0861 41:31 en la primera semana de abril

Voz 1018 41:34 he oído buenas tardes buenas tardes le toca qué reforma hay que no reforma ese decreto ley sobre los permiso de paternidad de la ley orgánica de igualdad

Voz 0259 41:43 vamos a ver a ver si soy capaz de aclararlo con lucidez

Voz 0861 41:47 el artículo del decreto modifica

Voz 0259 41:49 solamente la ley orgánica de Igualdad del año dos mil siete para que pues para extender a todas las empresas de más de cincuenta trabajadores los planes de igualdad obligatorios hasta ahora se les exigía sólo a las grandes empresas de más de doscientos cincuenta empleados paradójicamente la reforma de esta ley orgánica no se refiere a la ampliación de los permisos maternidad porque esta medida se introduce en el decreto vía Estatuto de los Trabajadores con la reforma de este Estatuto que no es una ley orgánica por lo que aquí no habría ningún problema hay que recordar a José Antonio que tenemos un precedente ocurrió algo similar hace unos meses con el decreto de las medidas urgentes del pacto de Estado contra la violencia de género también reforma leyes orgánicas y ante las críticas de la oposición ojo también la alerta de posible inconstitucionalidad por parte de alguna jurista de prestigio el Gobierno cambió de opinión no quiso pillarse los dedos decidió tramitarlo finalmente como proyecto

Voz 1018 42:45 el la pobreza unos sé con lucidez pero por lo menos con si lo has dicho esto aquí en el Parlamento Europeo Griselda Pastor buenas tardes hola me cuesta creerlo pero esta mañana la Eurocámara estaba al cincuenta por ciento de parlamentarios en un pleno convocado para estudiar el delicadísimo momento del proceso de ruptura de Gran Bretaña

Voz 0738 43:02 exactamente sí es evidente por el vacío que este debate no lo marcan las señorías a nivel europeo quizás también porque el mensaje de estos últimos días no se ha visto alterado aunque el riesgo de ruptura parezca más cercano

Voz 0328 43:15 espero extra

Voz 0738 43:20 seguimos decididos con calma unidos y así seguiremos decididos con calma el Unidos les ha dicho Barnier cuya gestión como negociador cuenta con el apoyo sin fisuras de todos los partidos excepto los conservadores británicos y algunos euroescépticos alemanes que como el ex presidente de la patronal les ha dicho en francés que no sabe si es cierto esto de que no hay alternativas a su tratado pero que esta estrategia le parece un error aunque el problema grave para los europeos es que incluso si hoy el Reino Unido rechaza las salidas sin acuerdo visto desde Bruselas es imposible saber con quién tienen que negocia

Voz 1018 43:58 el claro es que hoy Begoña Arce Londres qué tal buenas tardes con Teresa May todavía afónica al Parlamento de Londres debate y votará a última hora de la tarde se de la Unión Europea el veintinueve de este mes incluso sin acuerdo

Voz 0273 44:10 sí ya está previsto que los diputados voten en contra vote no a esas salidas sin acuerdo pero cuidado esa es

Voz 1434 44:15 un bloqueo temporal Theresa May ha recordado

Voz 0273 44:18 que si el veintinueve de este mes dentro de dieciséis días no hay acuerdo de salida por ley el Reino Unido se marchará sin pacto alguno hay diputados que quieren que el bloqueo a esa opción sea permanente van a presentar una enmienda en ese sentido pero frente a ellos están los partidarios del Brexit duro que quieren continuar con la opción de la salida sin acuerdo porque consideran que es un arma de negociación con la Unión Europea imprescindible este mediodía Theresa May ha vuelto a advertir a los diputados que tendrán que tomar difíciles decisiones después de haber rechazado ayer su pacto

Voz 12 44:53 esa esa rubia

Voz 0273 44:56 como dije la pasada noche va a haber decisiones difíciles que tomar por parte de esta Cámara para determinar su futura visión en cuanto al Gobierno queremos seguir trabajando para salir de la Unión Europea cumplir con lo que la gente tirones referéndum un pero dejar la Unión Europea con un buen acuerdo en resumen May quiere seguir adelante en su empeño como si no hubiera sufrido una derrota no cuestiona su acuerdo tampoco cuestiona su posición como primer

Voz 1018 45:22 sí bueno es muy difícil casi imposible saber con exactitud qué pasará esta tarde y mañana además habrá en principio una tercera votación Begoña