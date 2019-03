Hora 14 (14/03/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Pablo Casado rechaza la propuesta de paralizar la expulsión de inmigrantes embarazadas Zidane en adopción a sus hijos lo niega y culpa al mensajero casado hace unos minutos en Valladolid

Voz 0522 00:26 yo no he dicho nada no hay nota de prensa hay cuatro intervenciones mía sobre una ley de maternidad en la que nada se dice hay un pie de foto con una información diez días después se pone de relieve el medio de comunicación a través de un tuit de su subdirector aclara la información en error y sin embargo hoy tenemos todas las tertulias radiofónicas todas las tertulias televisivas a todos los partidos de la oposición ONGs incluidas sindicatos incluidos intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría ni siquiera en Misano casados

Voz 1657 01:00 bueno mientras Casado habla de rechazo otras dirigentes del Partido Popular han dado en cambio más argumentos para defender la idea por ejemplo dicen así no se va a abandonar a los niños en los contenedores Gema Igual alcaldesa de Santander miembro de la ejecutiva del partido claro

Voz 2 01:13 parece acertado que se pueda facilitar o que se pueda evitar el que en muchas ocasiones una persona por miedo a entrar a un hospital los es encontremos en vertederos entonces todas las medidas bien explicadas o bien entendidas como yo la entiendo me parece buena medida yo sí quiero que podamos evitar encontrará un niño en un vertedero

Voz 1657 01:36 aquí prácticamente el mismo argumento dado en Twitter la vicesecretaria de Política Social del PP Cuca Gamarra el Gobierno no da crédito la idea que le recuerda incluso el franquismo Fernando Grande Marlaska ministro del Interior hoy en la Ser

Voz 0639 01:47 mira no voy a ir más espeso pero me recuerda esa España de los años sesenta verdad te acuerdas de esos niños etcétera no no es que podía sino parece que las instituciones les les hacían saber que debía desprenderse de sus hijos no por lo demás se puede decir que no ha sido

Voz 1657 02:05 Ana mañana para Ciudadanos por un lado su intento de frenar la acción del Gobierno al poner dudas sobre si es posible la tramitación por decreto ley de la ampliación del permiso de paternidad queda en nada porque los letrados del Congreso no ven que haya problema alguno José María Patiño

Voz 1108 02:18 el uniforme de seis páginas entregado esta mañana a la Mesa de la Diputación Permanente los letrados han confirmado su impresión expresada ayer de que este decreto ley puede tramitarse porque no afecta a la parte orgánica de la Ley de Igualdad Ciudadanos ha señalado que la tramitación del decreto no sea ha retrasado ni un minuto con esta consulte la presidenta Ana Pastor ha asegurado que se pedirán los informes jurídicos que sean necesarios en caso de dudas

Voz 1657 02:41 por otro crece el descontento en distintas agrupaciones regionales o locales del partido por los candidatos que coloca la dirección desde Madrid un ejemplo Talavera de la Reina en Toledo ha dimitido en bloque la dirección Carlos Martín denuncia que les impusieron una candidata de la que desconocen hasta el proyecto

Voz 3 02:56 sí sí totalmente ha sido así ha venido por parte de Secretaría de Organización a nivel regional nosotros no hemos podido influir en la decisión no se nos ha consultado

Voz 4 03:06 que nosotros no lo encontramos

Voz 5 03:09 de sopetón sin saber quién y qué

Voz 3 03:11 en iba a ser no ha habido nada previo no habido negociación no conocemos nada de proyecto

Voz 1704 03:16 hora catorce Josep Lluís Trapero mayor de los Mossos

Voz 1657 03:20 d'Esquadra declara en el juicio del proceso independentista ha defendido la acción de la policía autonómica puesta en entredicho por varios testigos que aseguran que no hicieron lo suficiente para evitar que hubiera violencia ya hace unos minutos ha dicho también que vio cierta irresponsabilidad en la acción de uno de los acusados del ex conseller de Interior Joaquim formamos al Supremo Alberto Pozas se porque de puertas para dentro respetaba la independencia de los Mossos pero delante de las cámaras decía que estaban al servicio del independentismo y eso ha dicho Josep Lluís Trapero

Voz 0978 03:45 era una irresponsabilidad pues al final

Voz 6 03:47 algún político hace lo que le ocasiona yo pienso que había un punto es decir así porque la entiendo así de responsabilidad y el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido sonaría no les puedo decir otra cosa

Voz 1657 03:57 Trapero hace también una defensa cerrada el dispositivo de los Mossos durante el referéndum ilegal el objetivo era cumplir las órdenes judiciales con dos agentes por colegio dice aunque les hubiera gustado que hubiese más resultados por parte de todos y otro día más miraremos a última hora de la tarde a Londres se vota en la Cámara de los Comunes la tercera opción que queda después de que rechazarán el Brexit con acuerdo el Brexit sin acuerdo la de prorrogar el periodo de transición que determina el artículo cincuenta en Europa el presidente del Consejo lo ve con buenos ojos corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 04:24 el presidente del Consejo sido un al tus pide un plazo largo para que el Reino Unido pueda reestructurar su estrategia a largo según la Comisión quiere decir que los británicos tendrán que participar en las elecciones de mayo un debate que deberán cerrar los jefes de Gobierno porque o larga o corta pocos están dispuestos a ofrecer extra

Voz 1657 04:41 prórroga sin condiciones es jueves catorce de marzo y más titulares con Carlos Cala y Toñi Fernández

Voz 0202 04:46 contando en la SER la candidata del PP a la Comunidad de Madrid está usando coche chófer oficial para hacer precampaña vehículo al que no tiene derecho por no ser diputada ni formar parte

Voz 0325 04:55 el Gobierno regional dentro de media hora el presidente de la Conferencia Episcopal Se reúne por primera vez con víctimas de la pederastia en la Iglesia la Asociación Infancia robada va a entregar a Ricardo Blázquez un documento con medidas de prevención y de reparación para las cincuenta y nueve

Voz 0202 05:07 ciento de los médicos que sufrieron agresiones durante el año pasado eran mujeres un récord desconocido desde que se recogen estas conductas con todo y en términos globales las agresiones a médicos bajaron un cinco por ciento el año pasado se contabilizaron en total cuatrocientos noventa

Voz 0325 05:21 el consejero vasco de Sanidad dimite tras la presunta filtración de exámenes durante oposiciones médicas hecho que investiga la Justicia y que le iba a costar la reprobación de la Cámara de Vitoria la próxima semana

Voz 0202 05:30 el Real Madrid ha fichado al brasileño Eder militado por cincuenta millones de euros el central se convierte así en el primer fichaje del equipo blanco para la próxima temporada en el Barça le será baja durante tres o cuatro semanas por una rotura muscular

Voz 1657 05:43 cinco seguimos

Voz 4 05:48 la catorce Madrid Cristina Machado buena fama

Voz 1434 05:51 de su uso privado para un coche público se lo hemos adelantado hoy en la Ser el coche que la candidata del PP a la comunidad está usando para sus actos de precampaña es un vehículo asignado al grupo parlamentario popular pagado con dinero público para uso exclusivo de los diputados cosa que Isabel Díaz Ayuso no es en el Partido Popular se justifican dicen que suele ir acompañada de algún diputado

Voz 8 06:16 como digo siempre diputados e han ido con la candidata que alguna vez no haya ido querella no sé me consta que la situación es que la disputa de la candidata muchas veces tiene que ir en su coche tiene que ir el transporte público lo cual tampoco muebles mal incluso que su novio la lleva algunos actos

Voz 1434 06:33 el asunto ha abarcado el jueves en la Asamblea donde todos los grupos se han pronunciado desde la casi comprensión del socialista Ángel Gabilondo a las críticas hoy coincidentes de la portavoz de Podemos Clara Serra ideal de Ciudadanos Ignacio Aguado

Voz 0175 06:47 tiene una situación compleja al no ser expresamente disputada ahí esto pues donde me imagino no sólo cómo desplazarse también dónde situarse en los actos oficiales

Voz 0978 06:59 un ejemplo más de que el Partido Popular utiliza las instituciones de todos y de todas a modo de chiringuito como si fueran suyas

Voz 0639 07:05 PP demasiado a menudo confunde lo público con lo privado

Voz 1434 07:08 los trabajadores de los hospitales privatizados anuncian movilizaciones ante la falta de personal que advierten repercute directamente en la atención a los pacientes por primera vez se han unido los comités de empresa de ocho de los centros privatizados por el Partido Popular

Voz 9 07:23 hemos estado durante diez años aguantando y haciendo todo lo posible pero es que llega una situación que ya nos puede más la situación y la poca cabida que podemos dar a los pacientes por el bajo personal que somos que el miedo que tenemos hacer algo porque es que no

Voz 0978 07:39 según un informe de la universidad

Voz 1434 07:40 Politécnica las emisiones contaminantes que producen los coches se han reducido un cuarenta por ciento en Madrid Central desde que esta medida entró en vigor el autor del estudio Rafael Borge dice que

Voz 0978 07:52 es un buen comer si una reducción de este orden

Voz 10 07:55 el desde luego no ayudaría bastante a a acercarnos a los a los objetivos a los objetivos de cumplimiento de la legislación

Voz 3 08:03 in the el cumplimiento de los valores

Voz 10 08:05 la de la Organización Mundial de la Salud que es un poco lo que ha planteado el Ayuntamiento no

Voz 1434 08:11 más noticias ahora en titulares con Enrique García y Elena Gimeno

Voz 11 08:15 la Ejecutiva regional socialista no ha podido aprobar la candidatura del partido a las municipales de Móstoles porque siete candidatos han renunciado en el último momento entre ellos el actual concejal de Hacienda el PSOE ha dado dos días a la agrupación mosto leña para que rehaga la Candy

Voz 0605 08:27 en la Asamblea ha aprobado el dictamen con las conclusiones de la comisión que investiga la presencia de amianto en el metro de Madrid con el

Voz 0978 08:34 el votó en contra del Partido Popular el texto

Voz 0605 08:36 determina que hubo negligencia porque los mandos del suburbano no hicieron nada para minimizar el riesgo para los

Voz 11 08:41 ha bajado en estado grave un trabajador de cuarenta y dos años después de caerse desde una altura de cinco metros esta mañana mientras realizaba labores de mantenimiento en la M cuarenta y cinco ha caído de pie y ha sufrido Polly fracturas en las extremidades inferiores ha sido trasladado con pronóstico grave al Doce de Octubre

Voz 0605 08:56 el Supremo confirma la condena de la Audiencia Nacional de dos años de cárcel para el ex consejero Francisco Granados por el chivatazo a un guardia civil en la trama Púnica también se ha confirmado la misma condena de dos años para este ajeno

Voz 0978 09:07 y en deportes el Real Madrid ficha a mil

Voz 11 09:09 Tao jugador brasileño que estará seis temporadas en el equipo blanco que ha pagado por él cincuenta millones de euros

Voz 1434 09:15 vamos ahora con la información del tráfico primero a la DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 12 09:21 muy buenas tardes pues a esta hora tregua circulatoria en las vías madrileñas no encontrarán retenciones ni en la red viaria principal ni en la Secundaria a esta hora se circula además con normalidad en la circunvalación M cuarenta y M cincuenta

Voz 1434 09:35 vamos ahora está el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital el tráfico en las calles de Madrid Margarita Pérez

Voz 0141 09:41 buenas tardes hola buenas tardes sin problemas importantes por la M30 De momento se circula con fluidez observamos un tráfico algo más lento en la calle del Príncipe de Vergara en las proximidades a la plaza de Cataluña el cruce con la avenida de Ramón y Cajal y también en la periferia al final de la avenida de la Albufera recordamos que hay obras poco antes de alcanzar el cruce con la M cuarenta y en sentido centro ciudad hay una circulación algo más complicada por último queremos recordar que mañana finaliza el período de aviso para los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones Madrid Central

Voz 1434 10:18 tenemos catorce grados ahora mismo en el centro de Madrid las detalles del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 10:24 las temperaturas hoy suben con más facilidad que ayer ambiente que será suave durante toda la tarde al sol de sol va a hacer en todo momento las nubes que servían no serán importantes temperaturas máximas cercanas a los veinte grados en la mayor parte del área metropolitana superando los quince en el resto de la comunidad eso sí cuando oscurece la temperatura bajará rápidamente y mañana va a ser un frío parecido al de hoy mínimas por debajo de los cinco grados en la mayor parte de poblaciones a partir de mañana por la tarde el ambiente será más suave incluso algo cálido sol hasta el domingo no volverán a bajar las temperatura

Voz 1434 10:57 así comienza Hora catorce Madrid de la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Enrique García la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso tenía un acto esta mañana pero a última hora su equipo nos ha dicho que era privado así que no hemos podido preguntarle por la información que les venimos contando desde primera hora de la mañana aquí en la SER según ese formación Isabel Díaz Ayuso está usando para sus actos de precampaña el coche asignado al grupo popular en la Asamblea pagado con dinero público destinado en exclusiva a los diputados Díaz Ayuso no lo es pero dicen en el Partido Popular que el uso del el vehículo está justificado porque casi siempre va acompañada de un diputado Asamblea Javier Bañuelos buenas tardes qué tal buenas tardes y la polémica eclipsado

Voz 0861 11:47 por completo la mañana tanto a la dirección del grupo parlamentario del PP como al equipo de campaña de Isabel Díaz Ayuso bueno no les ha quedado más remedio que confirman la información que hemos adelantado esta mañana aquí en la SER

Voz 1657 11:58 la polémica es innegable la candidata del PP

Voz 0861 12:00 está beneficiando de un servicio que no le corresponde porque ni es diputada y ex miembro del equipo de gobierno y aun así está utilizando ese coche con chófer incluido asignado a su grupo parlamentario ese vehículo que ahora mismo está aquí en el garaje de la Asamblea está dedicado exclusivamente a los diputados para incidencias es decir para desplazamientos vinculados a su condición parlamentaria lo dicho Isabel Díaz Ayuso no tiene ahora mismo ninguna relación con la Cámara regional ese coche un Volkswagen Passat gris era el que utilizaba hasta ahora Enrique Ossorio el portavoz del PP aquí en el Parlamento madrileño Osorio reconocía esta mañana que desde que Ayuso excandidata ese coche se prioriza para los actos de precampaña pero entiende que el uso que están haciendo es ético y moral

Voz 8 12:47 como digo siempre diputados e han ido con la candidata que alguna vez no haya ido ya no sé qué o lo que es es que hay un señor que se llama Sánchez que está utilizando el Falcon está utilizando el CIS está utilizando los viernes sociales el Consejo de Ministros en fin eso sí que es noticia y esto me parece que no es tanta

Voz 0861 13:06 Osorio asume que en ocasiones su candidata se ha movido en ese vehículo sin la compañía de algún diputado y admite que el Partido Popular debería resolver esta situación para no generar más polémica

Voz 8 13:15 me consta que la situación es que la disputa de la la candidata muchas veces tiene que ir en su coche tiene que ir el transporte público lo cual tampoco es malo e incluso que su novio la lleva a algunos actos entonces yo creo que habría que buscar una solución más

Voz 4 13:29 pues bien según ha podido comprobar la Cadena SER

Voz 0861 13:31 Isabel Díaz Ayuso también ha viajado en ese coche con chófer acompañada de su pareja a solas y la compañía de ningún diputado ocurrió por ejemplo el pasado seis de marzo cuando abandonaron la Puerta del Sol tras participar en la entrega de premios con motivo del Día Internacional de la Mujer el coche de la polémica asignado al grupo parlamentario del PP se paga con el dinero de los madrileños el fondo que utiliza al Partido Popular en la Asamblea de Madrid para asumir el pago de ese alquiler se nutre de las subvenciones que reciben todos los años los grupos políticos aquí en el Parlamento Maribel

Voz 1434 14:01 el asunto ha recorrido esta mañana en los pasillos de la Asamblea donde se está celebrando el pleno semanal se han pronunciado todos

Voz 1657 14:07 los grupos de la oposición coinciden en este caso en sí

Voz 1434 14:10 criticas Podemos y Ciudadanos y el PSOE Javi

Voz 0861 14:13 crear va por libre si los más contundentes y críticos han sido los portavoces de Podemos y de Ciudadanos tanto Clara Serra como Ignacio Aguado han reprochado duramente a Isabel Díaz Ayuso el uso impropio que está haciendo de un servicio pagado con fondos públicos

Voz 0978 14:29 hay que se reivindique heredera de la señora Cifuentes de la señora Aguirre una utilizaba el coche oficial para llevar sus trabajos de máster a la universidad y la otra utilizaba la acera de Gran Vía para dejar su coche no entonces en este tipo de actuaciones revela un Partido Popular que está muy acostumbrado a las instituciones crea que pertenecen bueno es que el P

Voz 0639 14:47 que demasiado a menudo confunde lo público con lo privado y en este caso bueno pues si la señora Ayuso quiere tener coche oficial pues creo que lo más razonable es lo paga de su bolsillo en el caso del Partido Socialista

Voz 0861 14:59 su portavoz ha tirado o de prudencia no quiere mojarse Ángel Gabilondo de alguna forma justificaba esta mañana la actitud de la candidata del PP porque entiende que Isabel Díaz Ayuso está en una situación delicada

Voz 0175 15:10 ella tiene una situación compleja al no ser expresamente diputada ya no está en fin en un cargo efectivos representativo

Voz 1704 15:19 hoy esto dificulta me imagino

Voz 0175 15:22 no no sólo cómo desplazarse me imagino también dónde situarse en los actos oficiales cosa que comprobamos o qué lugar y qué espacio pero yo prefiero es mi estilo respetaron remachó

Voz 0861 15:35 hemos preguntado qué hacen el resto de grupos con sus coches oficiales Gabilondo aquí acabamos de escuchar que no tiene carné de conducir se mueve en un coche con chófer pagado por Ferraz Clara Serra de Podemos ha renunciado a su vehículo del grupo en el caso de Ignacio Aguado Nos dicen se mueve en su coche privado

Voz 1434 15:54 los comités de empresa de los hospitales privados izados que puso en marcha Esperanza Aguirre se han unido por primera vez en todo este tiempo para denunciar la falta de medios con la que trabajan como esa situación perjudica según dicen a los pacientes aseguran que el trato que reciben es peor y anuncian movilizaciones ante la falta de respuesta del consejero al que han escrito pero que no le ha respondido Teresa Rubio ello

Voz 1933 16:16 no pueden más llevan años con cargas de trabajo inasumibles para tampoco personal entienden que estas condiciones laborales que son mucho peores que las de los hospitales públicos son la base del beneficio de las empresas concesionarias y aunque tenían miedo a hablar han decidido juntarse y hacerlo público

Voz 9 16:32 eh la gente tiene miedo que están jugando con el trabajo con las familias las empresas además cada vez te mete más presión y te mete más para que no hagas nada pero es que los cansa a los trabajadores ya estamos cansado de esta situación y no podemos más

Voz 1933 16:46 a falta de personal nos dicen afecta a todo el hospital Olalla Molina trabajan el Infanta Cristina Marcos estrella en Villalba

Voz 9 16:53 limpieza mantenimiento todos los servicios hospitalarios no sólo lo hemos hemos es pues el personal sanitario en lo sanitario el caso de los digas y administrativos pero el personal de limpieza también su suficientes cocina exitoso insuficiente las cocina son insuficientes ha es a nivel a nivel global

Voz 1933 17:10 han escrito al consejero que no les ha respondido hoy lo han denunciado en sus respectivos hospitales pero no ha servido de nada ahora van a empezar a recoger firmas ya convocar concentraciones para que los pacientes sepan lo que ocurre

Voz 1434 17:21 las dos de la tarde y diecisiete minutos seguimos

Voz 4 17:25 hora catorce Madrid

Voz 4 20:38 acciones en eventos prisa punto com Hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 20:45 Francisco Granados no se libra el Tribunal Supremo ha confirmado los dos años de cárcel a los que fue condenado por la Audiencia Nacional por el caso del chivatazo de la Púnica por el soplo que le dieron dos guardias civiles que también han sido condenados que permitió al exconsejero y presunto cabecilla de la trama destruir información Javier Álvarez

Voz 0019 21:03 cisco Granados ya tiene su primera condena en firme

Voz 0689 21:05 el Supremo ha confirmado los dos años de cárcel por espionaje y filtración de secretos relacionado con el chivatazo que le dieron en la Operación Púnica el chivatazo y la filtración de los datos originaron un grave daño a la investigación policial y un beneficio económico para este ex dirigente del Partido Popular por una parte los micrófonos ocultos las vigilancias policiales y las grabaciones en vídeo Se le hacían tuvieron que cesar se perdió la pista de en qué lugar se estaba entregando el dinero de las comisiones ilegales por otra parte Granados pudo adoptar ciertas cautelas como ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de casa de sus suegros como luego se descubrió en los registros judiciales Granados pidió a Marjaliza que destruyera la documentación que lo relacionaba con sus negocios Marjaliza también ocultó el dinero que guardaba en metálico en una caja fuerte se lo llevó a una caja de seguridad de una entidad bancaria que también fue intervenida

Voz 1434 21:57 crisis abierta en el PSOE de Móstoles los problemas entre dos familias socialistas vienen de lejos pero ha estallado en las últimas horas con la renuncia de varias de las personas que iban en la lista y que son cercanas al sector del concejal de Hacienda que está enfrentado al sector liderado por la alcaldesa una renuncia que imposibilitó ayer que la Ejecutiva Regional del partido aprobará la lista que ahora se va a tener que hacer de nuevo ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 0142 22:23 en el PSOE de Móstoles se ha convocado de forma extraordinaria y urgente a la ejecutiva local para esta tarde a las cinco y media y es que el Partido Socialista de Madrid no pudo ayer aprobar la candidatura del PSOE Móstoles encabezado por Noelia Posse porque han renunciado en bloque varias personas de esa candidatura entre ellos el concejal de Hacienda Javier Gómez y el PSOE mostoleño tendrá que rehacer en las próximas horas la candidatura con la que se va a presentar a las municipales una situación según fuentes socialistas que constata la división y la falta de integración entre los socialistas mostoleño las personas que han decidido bajarse de esta candidatura son próximas al concejal de Hacienda Javier Gomez la Cadena SER ya avanzó que en los puestos de salida de esta candidatura no había ni rastro de la mayoría de los concejales del PSOE de Móstoles que tan sólo repiten los puestos de salida al actual concejal de Urbanismo Beatriz Benavides fuentes socialistas también aseguran a la SER que las personas que han decidido renunciar no estaban en puestos de salida que ahí les habían colocado los militantes con su

Voz 0978 23:19 los votos para esta tarde se ha convocado una Egido

Voz 1434 23:21 la extraordinaria y urgente para rehacer la candidatura del PSOE de Móstoles se reúne a partir de las cinco y media de la tarde hice lo hemos avanzado también esta mañana en la SER según un informe de la Universidad Politécnica las emisiones contaminantes que producen los coches se han reducido un cuarenta por ciento Madrid Central desde que las restricciones comenzaron a aplicarse el pasado treinta de noviembre dice el experto que ha hecho este estudio que si se sigue así se podrán cumplir los objetivos exigidos por ley Carolina en el mes de diciembre se ha registrado una reducción de

Voz 0393 23:52 treinta y ocho por ciento de dióxido de nitrógeno que es el gas que más afecta a la salud también se han reducido las emisiones de CO2 un catorce por ciento en la almendra central de la ciudad son las principales conclusiones del estudio elaborado por la Politécnica que participa en la mesa de seguimiento de Madrid centrar el autor de ese estudio el profesor Rafael Borge cree que reducción de emisiones contaminantes a este nivel Madrid cumpliría la legislación europea

Voz 20 24:14 el valor más complicado de cumplir ese

Voz 21 24:16 de hecho la media anual con lo cual es un poco pronto pero pero sí una reducción de este orden de luego nos ayudaría bastante a a acercarnos a los a los objetivos

Voz 0393 24:27 hay otro dato que hay otro dato que también es positivo la estación de medición de la plaza del Carmen que es la única que está dentro de Madrid Central ha registrado una reducción de las emisiones contaminantes de un nueve por ciento desde el treinta de noviembre hasta este lunes

Voz 1434 24:40 gracias Carol el periodo de prueba de Madrid Central está a punto de terminar el sábado pasado mañana van a comenzar a multar se a los infractores

Voz 7 24:49 sí

Voz 1434 24:52 la Cadena SER ha tenido acceso a los informes emitidos por la Fundación Madrid más de la agencia de Gobierno regional que vigila la calidad del sistema universitario de la región que se pronunció en contra de la creación de tres nuevas universidades privadas a las que en cambio el PP y Ciudadanos acaban de dar luz verde en la Asamblea en los tres casos está agencia propia de la Comunidad argumenta como factores en contra de la creación de estas universidades la falta de calidad de los tres proyectos Laura Gutiérrez

Voz 1275 25:19 hay reparos en los tres casos que UNED Universidad Villanueva la Fundación Madrid más de que viene a ser como la Aneca madrileña es además critica con Villanueva hasta ahora un centro adscrito a la Rey Juan Carlos dicen su valoración que esta nueva universidad no acredita contar con suficiente capacidad investigadora por lo que resulta dudoso y es literal que en el momento desautorización sea capaz de cumplir con una de las funciones que la ley atribuye a las universidades sobre sic Madrid más de arroja muchas dudas sobre su proyecto investigador asegura que es necesario que realice esfuerzos para incrementar los proyectos y fomentar la actividad investigadora que le lleve a conseguir acreditaciones positivas en ese ámbito en el caso de culés cuya autorización se encuentra

Voz 1657 26:00 eh recurrida en los tribunales por la Complutense la funda

Voz 1275 26:02 acción pone de relieve en su informe que esta nueva universidad no aportado en ningún momento información adecuada ni para evaluar el plan de titulaciones ni los recursos docentes también destaca como insuficientes los datos sobre su proyecto investigador

Voz 1434 26:17 el sindicato de manteros denuncia que un año después de la muerte de Mamen Man Bay no ha cambiado nada dicen que siguen siendo víctimas de una ley de extranjería que no les permite trabajar y les aboca a la manta mañana se van a concentrar en memoria de Manver Elena Jiménez

Voz 0605 26:32 serie compartió la misma patera queman Bay que les llevó a Santa Cruz de Tenerife el veintinueve de mayo de dos mil seis en la que hablaron de sus planes de futuro

Voz 0978 26:40 el testigo que quería para cambiar su vida

Voz 22 26:42 es lo que no estoy los que estuvimos en común hasta llegar aquí el sueño de cambiar su vida y ayudar a su familia hasta el día que murió

Voz 0605 26:51 ambos acabaron viviendo en Madrid en Lavapiés donde Mann Bay falleció el año pasado de un infarto el sindicato de manteros del que forma parte serie le va a rendir un homenaje este viernes e insisten en que todo sucedió porque se les persigue policialmente algo que aseguran no a cambiar

Voz 22 27:06 es que claramente nos persiguen no hay politicas inclusiva porque no quieren ahí seguimos en la maltratado como estábamos antes

Voz 1434 27:14 la ley de Extranjería les hace entrar en un bucle al

Voz 0605 27:17 lo conseguir papeles porque tienen antecedentes por el top manta así tampoco consiguen un trabajo serio y en Baye habla de alguna solución

Voz 22 27:24 se puede regular la venta ambulante o de una manera que se venden productos pues legales en sitios legales estamos dispuestos somos jóvenes con ganas de trabajar

Voz 0605 27:35 la cifra de personas que venden en la manta podría Roma

Voz 1434 27:38 dar los doscientos según el sindicato

Voz 0605 27:40 manteros y una cosa más el forense contratado por familiares

Voz 1434 27:43 de víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos asegura que es posible rescatar sus restos lo ha dicho Fernando Echeverría en La Ventana de Madrid

Voz 23 27:51 frente a otros espacios la propia fase de los Caídos donde parece que hay más inundación o más deterioro lo que hemos podido ver hace pocos días de este espacio concreto no parece que esté tan detectado digo que es difícil pero no es más difícil qué otros rescates que se han hecho de víctimas de la Guerra Civil que los hemos hecho en pozos inundados y agua

Voz 24 28:20 el ático tiene un diagnóstico muy positivo totalmente saludable Ekiza una pequeña intervención para quitar la pintura está listo para darle el alta

Voz 25 28:29 la doctora Isabel medicina pero no de vender casas por eso si tú quieres vender la tuya elige la opción más rápido hay profesional con Gilmar novecientos ciento veintiuno novecientos ir tranquilo que no se puede saber de todo

Voz 0660 28:41 para tú eres guapo pues claro hijos eres una criatura hermosa

Voz 26 28:47 todo el mundo aquí SECC es hoy un lío

Voz 0978 28:51 Nos dijo ya sabes que los padres no somos somos

Voz 18 28:54 el pívot llega el día del padre regala Lin

Voz 1704 28:56 tras para la comedia musical más aplaudida de la Gran Vía en el jovencito Frankenstein puntazo K

Voz 1709 29:06 Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tarde Cristina pues tenemos noticia de última hora en el Real Madrid que comienza a preparar la próxima temporada el club acaba de hacer oficial el fichaje de Der militado central del Oporto de veintiuno años con mucho poderío físico buen juego aéreo dotado para sacar el balón jugado además puede jugar también en el lateral derecho cincuenta millones ha sido el precio que han pagado los blancos para hacerse con el brasileño llegará en junio Iván las próximas seis temporadas también tenemos hoy Euroliga a las seis de la tarde el Real Madrid visita al Khimki ruso para tratar de asaltar los dos primeros puestos de la clasificación

Voz 1434 29:37 gracias Gonzalo nosotros nos marchamos catorce grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las veinte vamos a hablar con la delegada Inés Sabanés sobre los resultados que está teniendo Madrid Central y sobre ese comienzo de multas el próximo

Voz 0522 29:54 las no

son las dos y media la una inmediata

Voz 0522 30:14 qué tal buenas tardes Pablo Casado dice que rechaza la propuesta de una mujer inmigrante embarazada no sea expulsada a cambio de dar en adopción a su hijo lo considera un error de los medios que no

Voz 1657 30:23 admite aclaración de Casado después de que haya dirigentes de su propio partido miembros de la dirección de su propio partido que se hayan sumado a la idea porque la ven buenas escuchamos a Casado como ejemplo a la alcaldesa de Santander Gema Igual yo no he dicho

Voz 4 30:36 eso nada no hay notas de prensa y sin embargo hoy tenemos todas las tertulias radiofónicas todas las tertulias televisivas a todos los partidos de la oposición ONGs incluidas sindicatos incluidos intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría ni siquiera en mis adversarios

Voz 2 30:54 me parece acertado que se pueda facilitar o que se pueda evitar el que en muchas ocasiones una persona por miedo a entrar a un hospital los les encontremos en vertederos

Voz 1657 31:07 enseguida ampliamos estas contradicciones también les contaremos que los letrados del Congreso avalan que los permisos de paternidad se amplíen por decreto ley rechazan que haya por tanto traba alguna ese proceso como había apuntado ciudadanos iban a seguir su trámite para entrar en vigor como está previsto el uno de abril en el juicio del proceso independentista turno hoy para el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero podía no declarar porque está investigado la Audiencia Nacional pero sí lo ha hecho y apuntado al ex conseller de Interior ha acusado en el juicio Joaquim Forn a quién acusa demostrarles una posición en privado y luego decir lo contrario en público

Voz 6 31:38 sí bueno pues al final es un político hace lo que le ocasiona yo pienso que había un punto iba a decir así porque la entiendo así de responsabilidad pero yo también el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido señoría no le puedo decir otra cosa

Voz 1657 31:53 vamos con una noticia además que acabamos de conocer la Fiscalía reduce la petición de pena para el ex presidente del Barça para Sandro Rosell Miguel Ángel Campos

Voz 1552 32:00 de once a seis años de cárcel al retirar la Fiscalía el carácter continuado del blanqueo según acaba de exponer en sus conclusiones definitivas en el juicio mantiene la acusación por blanqueo de capitales y organización criminal contra el ex presidente del Barça por el fraude en los derechos televisivos de la selección brasileña de fútbol hay reducción también considerable de la petición de condena para el resto de acusados incluida la mujer de Sandro Rosell Marta Pineda quién puede evitar la prisión al no llegar los dos años

solicitud de condenarlo es jueves es catorce de marzo y más titulares con Isabel Quintana y Carlos Cala

de catorce

Voz 0824 32:34 se incrementa el descontento en Ciudadanos por los candidatos dirigidos por la dirección en Valladolid era portavoz que había apoyado Silvia Clemente renuncia a ser la candidata al Ayuntamiento y en Talavera de la Reina en Toledo ha dimitido casi toda la directiva por la imposición de la cabeza de lista Carlos Martín miembro de la Ejecutiva denuncia que ha sido un dedazo

Voz 3 32:50 ha venido por parte de esa Secretaría de Organización a nivel regional nosotros no hemos podido influir en la decisión no se nos ha consultado

Voz 0325 32:58 primer encuentro a esta hora está previsto que comience la reunión entre el presidente de la Conferencia Episcopal y la primera asociación de víctimas de pederastia en España infancia robada le va a pedir medidas para prevenir los abusos si para reparar a los afectados Juan Cuatrecasas es su presidente

Voz 0861 33:11 estamos hablando de pederastas dedica

Voz 27 33:13 temas y deben ser investigados en la Iglesia tiene que liderar el proceso de depurar responsabilidades en estos delitos tan graves más

Voz 1657 33:23 casa agredidas los médicos denunciarán en dos mil dieciocho

Voz 0824 33:25 casi quinientas agresiones un cinco por ciento menos que el año anterior pero ha aumentado el porcentaje en mujeres son ya seis de cada diez José Alberto Becerra coordinador del Observatorio

Voz 28 33:34 se están agrediendo nuestras médicas nos dentro de su domicilio fuera de su domicilio sino su ámbito de trabajo que también es violencia de género tenemos que entender que nuestra línea dotación vayan encaminadas en esa línea absurdo

Voz 1657 33:45 te incertidumbre y los rectores de las universidades españolas

Voz 0325 33:48 aseguran que tienen planes de contingencia para afrontar el Brexit aunque reconocen que un no acuerdo sería un desastre sobre si aconsejaría a los estudiantes pedir un erasmus en Reino Unido el curso que viene Josep Maria Garrel responsable de la CRUE

Voz 8 34:00 yo no sé contestar exactamente si recomendaría o no recomendaría me he pasado unos cuantos meses diciendo que no hay que cambiar los planes pero lógicamente al resultado de la votación de ayer genera una incertidumbre de tremendamente importante y esta noche se entregan los premios

Voz 0824 34:15 al Pablo Alborán Manuel Carrasco Moratti Laura Pausini son alguno de los premiados Louis Pedro Guerra recibirán un premio especial por su trayectoria y su aportación al pop español la gala que contará con las actuaciones de David Bustamante Aitana Pablo López o Pastora Soler a partir

Voz 0522 34:30 Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:35 Antonio el telegrama es para Michel Barnier señor jefe de negociaciones de la Comisión Europea con el Reino Unido sobre su retirada de la UE a sus sesenta y tantos lleva ya treinta y dos meses desde julio del XVI dando una lección admirable como servidor público defendiendo los intereses de la Unión aguantando sin descomponerse como si la famosa flema hubiera cambiado de bando manteniendo unidos a los veintisiete países miembros evitando caer en las provocaciones sin aludir al ridículo de su contraparte que parece incapaz de articular una propuesta hice mantienen el caos al que su señoría no se deja arrastrar felicitaciones

Voz 1657 35:17 gracias Miguel Ángel era reportera hay traductora se llamaba Rennella fondo y fue fusilada por las tropas franquistas cerca de Córdoba hará los investigadores creen que han podido ya localizar sus restos Córdoba María Eugenia Vílchez

Voz 29 35:27 a Rennella Fon era periodista de Le Populaire tenía cincuenta y ocho años cuando la fusilaron el uno de septiembre de mil novecientos treinta y seis en el cementerio de la salud no hay partida de defunción no hay registro sólo una nota que da cuenta de su muerte y una esquela que el periódico para el que trabajaba público dos meses después de su fusilamiento el Gobierno francés nunca la reclamo se conformó con la versión oficial de la dictadura sobre su muerte dicen que porque quizá René fuera informante para el Gobierno durante la guerra todas las incógnitas están abiertas el equipo de intervención en las fosas encontrado los que parecen ser sus restos ya ha comunicado también a la periodista francesa Maitena viral

Voz 30 36:04 ven familiares séptima generación el hallazgo Maitena escribe sur han muerto encontrar más allá de lo Kliment de silencio te ha vuelto muy impresionante señora que corra la que en adelante nada será igual

Voz 31 36:21 no

Nos queda la portada la previsión del tiempo

carbón tarde soleada

Voz 0978 36:29 las un poco más altas que ayer después de una mañana fría las máximas se situarán entre los quince y los veinte grados en la mayor parte del país superando los veinte en el sur de la península también en Canarias pero cuidado porque cuando llegue la noche las temperaturas bajarán rápidamente y mañana hará un frio parecido al de hoy a partir de mañana por la tarde por eso las temperaturas subirán con mucha más facilidad el ambiente al sol incluso se volverá cálido no esperamos que vuelva a llover de manera significativa sólo en el norte de la península como mínimo hasta el domingo

Voz 1657 36:58 con la dirección técnica de Alicia Molina de Carlos Ródenas y con Carlos Cala la producción una pausa vamos contó

Voz 1496 38:47 buenas tardes Pablo Casado vinculado la interpretación que se ha hecho de esa medida con las noticias falsas y añadido que la medida propuesta por el PP en realidad ya existe y que se está aplicando en varias comunidades autónomas dicho lo enmarcado en una campaña de desprestigio contra él y contra el PP

Voz 4 39:01 una medida que ya está en marcha que nunca había sido polémica que garantiza los derechos de esa mujer resulta que lo intentan tergiversar diciendo prácticamente como he dicho una eurodiputada socialista que esto es como un robo de niños que esto es como que las mujeres se utilicen de cobayas entonces claro que hace la persona que sufre la fecha

Voz 1496 39:26 el presidente del Partido Popular el presidente del Partido Popular ha reclamado rigor a los medios irresponsabilidad a los ciudadanos ha apuntado que nunca mentiría sobre sus oponentes para conseguir un rédito político

Voz 1657 39:37 pero como decimos mientras Casado daba estas explicaciones otros dentro de la propia dirección del PP han seguido echando más leña al fuego al tratar de explicarse es el caso de Cuca Gamarra vicesecretaria de Política Social alcaldesa de Logroño que ha dicho que esta medida es una manera de evitar que se abandone a bebés en contenedores exactamente lo mismo que ha dicho también esta mañana la alcaldesa de Santander Adrián Prado

Voz 0019 39:58 puesta a huir de la socialista Ana lastran el califica de xenófoba cruel e indigna la propuesta del PP la vicesecretaria de los populares asegura que entre treinta y cuarenta niños son abandonados en Madrid hizo entregan en adopción gracias a esta medida lamentablemente continúa muchos todavía aparecen en contenedores eso es lo digno lo cruel lejos de ser un argumento aislado hay otros miembros del PP que también lo han utilizado es el caso de Gema Igual alcaldesa de Santa

Voz 0861 40:21 mí me parece acertado que sí

Voz 2 40:23 pueda facilitar o que se pueda evitar el que en muchas ocasiones una persona por miedo a entrar a un hospital los les encontremos en vertederos entonces todas las medidas bien explicadas o bien entendidas como yo la entiendo me parece buena medida yo sí quiero que podamos evitar encontrará un niño en un vertedero

Voz 0019 40:45 en el PP se sienten atacados Alfonso Serrano responsable del área electoral del PP también en Twitter pide que si queda alguien decente en la oposición sale a explicar que se evitan al año en Madrid cuarenta abandonos gracias a un programa dice apoyado por expertos

Voz 1657 40:56 jueces fiscales vamos a ver los detalles esas cifras argumentaba por ejemplo Cuca Gamarra que forma parte de un protocolo que existe en Madrid hay matices Mariela herido no es exactamente así

Voz 0259 41:05 si antes de hablar del protocolo déjame insistir Antonio en que a pesar de lo que ha firmado esta mañana Pablo Casado tenemos que decir que a la Cadena Ser la jefa de prensa del Partido Popular de la sede de Génova confirmó ayer por la tarde la propuesta nos dijo que si se incluía en la ley de maternidad de apoyo a la maternidad del PP esa paralización temporal de la expulsión para las inmigrantes irregulares que quieran dar a su bebé en adopción no

Voz 1275 41:32 picaban que era por razones económicas

Voz 0259 41:34 ya les o emocionales para que lo hicieran pues si sentía miedo al ser deportadas

Voz 24 41:40 en cuanto al protocolo es un protocolo de dos mil nueve de la Comunidad de Madrid un documento de que desde primera hora de la mañana el PP nacional está difundiendo

Voz 0259 41:49 profusamente entre la prensa para justificarse tiene como fin ese protocolo evitar el abandono de bebés y ayudar a todas las madres que quieran renunciar a sus hijos para que lo hagan con las máximas garantías jurídicas no distingue entre españolas inmigrantes regulares o extranjeras sin papeles el protocolo dice que la entrega del menor no tiene perjuicio los legales su a administrativos para la mujer y que es un proceso absolutamente confidencial porque sus datos son reservados sobre los datos fuentes de la Comunidad de Madrid han notificado a la Cadena Ser que desde dos mil diez en los últimos nueve años han sido entregados en adopción trescientos veinticuatro bebés pero no se informa de las nacionalidades de la madre la Comunidad de Madrid no ofrece datos de los niños de los menores que son tirados en los contenedores que según Cuca Gamarra son mucho

Voz 1657 42:37 el Gobierno mientras tanto no sale de su estupefacción cree que esta actitud recuerda al franquismo a los bebés robados son dicho por ejemplo los ministros de Interior Fernando Grande Marlaska que estado esta mañana en la SER y la de Sanidad que es Luisa Carcedo

Voz 0639 42:49 mira no voy a ir más expreso pero me recuerda esa España de los años sesenta verdad te acuerdas de esos niños etcétera no no es que podía sino parece que las instituciones les les hacían saber que debía desprenderse de sus hijos no parece un reto

Voz 36 43:06 ceso por entender que el tiempo hombre yo creo que es un asunto de consideración de derechos humanos y la dignidad de las personas independientemente de dónde sean de donde vivan

Voz 1657 43:16 y otra más del PP aunque no tiene que ver con este asunto se lo hemos adelantado hoy en la Ser el coche que está utilizando la candidata del Partido Popular para la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso es un coche del grupo parlamentario es decir pagado con dinero público para que lo usen los diputados regionales algo que Díaz Ayuso es para intentar justificarlo en el PP están diciendo que a veces le acompaña algún diputado Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 43:38 qué tal buenas tardes es del grupo parlamentario del PP pero se paga con las subvenciones que reciben los partidos en la Asamblea de Madrid ese coche que ahora mismo está aquí en el garaje de la Asamblea está dedicado exclusivamente para los diputados populares para incidencias pero Isabel Díaz Ayuso Kenny es diputada ni pertenece al equipo de gobierno lo llevo utilizando desde hace semanas para actos de precampaña ese vehículo un Volkswagen Passat era el que utilizaba hasta ahora el actual portavoz del PP Enrique Ossorio como digo siempre diputados han Anido

Voz 8 44:06 la candidata que alguna vez no haya ido pues mire ya no se me consta que la situación es que la disputa de la candidata muchas veces tiene que ir es su coche incluso que su novio la lleva algunos actos

Voz 0861 44:17 pues bien según ha podido comprobar la SER Isabel Díaz Ayuso también ha viajado en ese coche con chófer acompañada por su pareja a solas por cierto Ayuso ha cancelado hoy el único acto que tenía previsto con los medios

Voz 1657 44:28 todo esto en el Partido Popular aguas revueltas también no muy lejos en Ciudadanos su intento de ralentizar la acción del Gobierno en este periodo preelectoral de momento no sale adelante al menos el primer intento los letrados del Congreso consideran que la tramitación del decreto ley que incluye la ampliación de los permisos de paternidad puede seguir adelante no hay traba alguna para su tramitación aunque la formación naranja había expresado sus dudas así que todo queda como estaba iba a entrar en vigor el uno de abril vamos al Congreso José María Patiño buenas tardes