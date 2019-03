Hora 14 (15/03/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias es la sorpresa del día el Gobierno pone fecha decide exhumar a Franco del Valle de los Caídos ya enterrarlo en el cementerio de El Pardo el diez de junio

Voz 3 00:31 la Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que Irán será al panteón de Mingo Rubio el parque hemos decidido esta fecha para que no esté en lo momentos en los procedimientos electorales que ahora afrontamos no solamente el del veintiocho de abril sino también el del veintiséis de mayo para que esté al margen

Voz 1018 00:58 muy buenas tardes es la decisión los argumentos de la vicepresidenta Carmen Calvo sobre la exhumación a fecha fija de los restos de Franco y su traslado para su entierro en ese cementerio de El Pardo el diez de junio después de las elecciones ya antes de conocer la decisión que adoptará el Tribunal Supremo sobre los recursos de la familia y la negativa de los monjes del Valle de los Caídos a permitir la extracción del cadáver del dictador sostiene la vicepresidenta que la decisión es esta hay que es la que es María Dolores

Voz 0259 01:22 el Gobierno decidió no esperar por el aval del Supremo para fijar esa fecha de la exhumación de Franco que ya le va a corresponder al próximo ejecutivo que salga de las urnas dice la vicepresidenta que respetan a la justicia pero que ellos van a cumplir con sus competencias con la Ley de la Memoria Histórica con el acuerdo del Congreso para sacar al dictador

Voz 0824 01:41 Valle de los Caídos el traslado de los restos

Voz 0259 01:44 será una ceremonia íntima sin cámaras a la que pueda asistir la familia Moncloa ha elegido el cementerio de El Pardo porque considera que garantiza las condiciones de dignidad y respeto la vicepresidenta José Antonio ha tardado casi veinte minutos en anunciar una decisión de este calibre en la rueda de prensa del Consejo

gracias Laura completamos portada con el tiempo la previsión pensando ya en el fin de semana Jordi Carbó

Voz 0882 02:43 sí es el eco de millones de voces de estudiantes parece que ha llegado a Nairobi allí se cierra hoy la cuarta asamblea de Medio Ambiente de la ONU parece que hay un primer principio de acuerdo mundial para acabar con la contaminación marina plástico según informa la agencia Efe sin embargo este nuevo pacto internacional todavía es provisional y no entraría en vigor hasta dentro de once años cinco años después de la propuesta inicial Hora catorce

Voz 1018 03:08 en todo caso el sonido más tremendo el día nos lleva a la lejana Nueva Zelanda le líos en el tenaz de muertos en el ataque contra dos Mezquita en este país paradisiaco que tiene además uno de los sistemas qué libertades más avanzados del mundo según ha querido recordar hoy su primera

Voz 5 03:25 Nuestra misión antes pensaba fui a no han elegido Nueva Zelanda porque este es un país donde el extremismo violento no tiene cabida rechazamos este tipo de ideas y debemos seguir rechazando las Éste no es un lugar para este tipo de comportamiento ni para este tipo de ideología queremos y debemos rechazarlo este es un lugar en el que la gente debe sentirse segura donde nos sentimos seguros

Voz 1018 03:50 el presidente del BBVA Carlos Torres ha reiterado el compromiso de la entidad con las investigaciones judiciales sobre posible espionaje del comisario Villarejo encargado supuestamente por el ex presidente de la entidad Francisco González que ayer mismo

Voz 6 04:01 abandonó temporalmente sus cargos honoríficos

Voz 7 04:03 la relación el Picasso Cemil El BBVA seguirá investigando con rigor horas no también activamente con la justicia en el esclarecimiento de los hechos en interés de la entidad

Voz 1018 04:15 sí lo más esperanzador un avance contra el sida que parece se parece bastante a una vacuna aunque no lo es en el sentido literal del término una inyección de carácter mensual que muy pronto podrán utilizar los afectados por el VIH en nuestro país y en toda Europa Josep mayores es el jefe de la Unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona

Voz 8 04:32 desde el punto de vista del paciente no es lo mismo pincharse una vez cada cuatro o cada ocho semanas cada ocho semanas casi casi es cambiar el hábito o ya pinchar mi seis veces al año yo creo que esto no para todos pero para un porcentaje de pacientes nada despreciables aunque renovarlo

Voz 9 04:49 además pretendida también el padre de los niños de Godella ambos progenitores pasarán mañana a disposición judicial mientras se practica la autopsia los pequeños un niño de tres años y una niña de sólo cinco meses los servicios sociales habían abierto esta misma semana un expediente a la familia debido a la desatención que sufrían los pequeños

dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes Madrid tampoco ha faltado a la cita lo voy a hacer mayor que quería tener hijos de quiero que mis hijos Divan y a este paso no voy a poder hacerme mayor entonces pues miles de estudiantes han respondido la convocatoria mundial de viernes para el futuro huelga y manifestación que acaba de terminar al frente al Congreso de los Diputados todo un día antes de que el Ayuntamiento comience a multar en Madrid Central la opa

Voz 1434 06:12 posición augura lo peor Begoña Villacís Candy

Voz 11 06:14 data de ciudadanos si por ella fuera volvería abrirla Gran Vía a todos los coches la chapuza

Voz 1153 07:43 el PSOE de Móstoles ya tiene nueva lista para las municipales tras la renuncia de todos los representantes del sector enfrentado a la alcaldesa Noelia Posse una lista que todavía tiene que ser refrendada por la dirección socialista regional y en la que no cambian los puestos de salida

los estudiantes madrileños estaban llamados hoy a una huelga ya una manifestación que comenzaba a las doce en la Puerta del Sol miles de ellos han respondido a llamar

Voz 1434 10:40 viento y a la protesta que está terminando justo en estos momentos frente al Congreso hasta allí vamos Elena Jiménez buenas

Voz 1434 12:10 en que el Ayuntamiento de Madrid va a comenzar mañana multar a los infractores en Madrid Central la oposición al Gobierno de Ahora Madrid sigue tildando la medida de chapuza centra ahora la guerra en un dato la contaminación en toda la ciudad de Madrid ha aumentado un seis por ciento desde el año dos mil catorce El Ayuntamiento lo admite pero dice que el dato que hay que tener en cuenta es el de la serie histórica que comienza en dos mil diez y ahí el resultado sí que les eh favorable Carolina Gómez

Voz 0011 12:35 tanto Almeida como Villacís aseguran que la contaminación no se ha reducido en Madrid sino todo lo contrario

Voz 19 12:40 que eso es absolutamente falso durante el gobierno de Manuela Carmena la contaminación y la calidad del aire en esta ciudad ha empeorado sensiblemente

Voz 20 12:48 alrededor de un seis por ciento nosotros lo que tenemos es una batería importante de medidas para mejorar la calidad al aire por cierto en los últimos cuatro años ha empeorado nada más y nada menos que un seis por ciento con las medidas de Manuela Carmena por eso digo que Madrid Central es una medida estrellada

Voz 0011 13:02 este dato lo sacan de un informe de Ecologistas en Acción de dos mil dieciocho comparando los datos de dos mil catorce el último Gobierno municipal del Partido Popular con los de dos mil dieciocho que dicen desde el Ayuntamiento pues que el dato es sesgado fundamentalmente por dos razones la primera porque un análisis óptimo de los niveles de contaminación tiene que tener en cuenta la serie histórica que comienza en dos mil diez y no en dos mil catorce este año por ejemplo ha sido meteoro lógicamente muy adverso y la segunda es que el dato solo

Voz 1434 13:25 tiene en cuenta el dióxido de nitrógeno en otros para

Voz 0011 13:28 metros con los que se mide el nivel de contaminación como las partículas en suspensión y el ozono en los tribunales

Voz 1434 13:33 pero sigue en marcha el recurso que presentó la Comunidad contra esta medida decía esta mañana el presidente Ángel Garrido que acaban de recibir la información solicitada al Ayuntamiento por lo que ya han podido presentar ese recurso al completo a pesar de los malos augurios de la oposición en concreto sobre las multas que van a cómo Enzar mañana la delegada de Medio Ambiente asegura que está tranquila en La Ventana de Madrid Inés Sabanés nos decía que todo está aprobado preparado para que mañana comience amoldarse sin fallos como los registrados cuando se puso en marcha

Voz 0795 14:03 el área de prioridad residencial de ópera que el sistema de cámaras está preparado además todo el sistema de de cámaras y de multados pago pasa todo un proceso que a mí no me da miedo más allá de de que pudiera haber algún fallo ilustre objetivo no es sancionador al revés nosotros vamos a trabajar para que la gente lo conozca tanto tanto que cuanto menos multas y menos sanciones mejor

Voz 1434 14:29 también hoy la Plataforma de afectados ha alertado de las consecuencias que a su juicio van a tener esas multas han denunciado que van a provocar que vayan quinientos mil vehículos menos al centro y que casi el noventa por ciento de los pequeños comercios se vean afectados lo han dicho durante la presentación de una campaña por la que van a repartir corazones apelando a lo que supone el centro para los madrileños Pascual Medel es el director de esta campaña

Voz 21 14:54 doblar anda tiro el corazón de Madrid ve al centro de guiño que hacemos en esta campaña es todas las canciones que hablan del centro de Madrid Asociación las a a imágenes que tiene que ver con el Madrid como el Jardín Botánico de Radio Futura por ejemplo elegir con la vuelta al sol y hace un guiño a la mítica canción de Mecano que todo el mundo cuando la oye sabe que está en el centro de Madrid en ese corazón latiendo

Voz 22 15:19 vuelven las rutas culturales de la Comunidad de Madrid en vez de Travel Bran este año con ochenta y tres rutas nacionales e internacionales nuevos destinos como Canadá o mala si la mejor financiación busca tu plaza el viaja al extranjero desde seiscientos cincuenta euros somos tu agencia oficial acreditada reserva en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid punto com

Voz 0861 16:06 en mayo de dos mil dieciocho se revisó por primera vez esa estrategia para mejorar la calidad del aire llora la Comunidad acaba de culminar el borrador con las nuevas propuestas Carlos Izquierdo es el consejero de Medio Ambiente

Voz 23 16:17 es verdad que hemos reducido de forma muy importante los objetivos que nos habíamos fijado en concreto se han reducido los contaminantes de los óxidos de nitrógeno un dieciocho por ciento y el monóxido de carbono un veinte por ciento pero no nos conformamos queremos ser mucho más ambicioso

Voz 0861 16:31 por ejemplo quieren obligar a que antes de construir un gran centro comercial sea necesario implantar accesos de transporte público colectivo también han optado por duplicar las ayudas para que los taxistas puedan modernizar su flota de coches con combustibles tecnologías limpias en el informe al que hemos tenido acceso el Gobierno madrileño también contempla instalar una red de electrólisis eras para recargar coches eléctricos pero aún desconocen dónde como Equal

Voz 1434 16:54 así llegamos a las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

por primera vez en la historia del Samur las oposiciones no tendrán en cuenta la experiencia de los aspirantes es decir que profesionales que llevan años trabajando en los servicios sanitarios de urgencia del Ayuntamiento de Madrid podrán quedarse fuera de un servicio que según informes del propio Samur requiere un mínimo de tres años de trabajo para alcanzar un nivel medio de calidad de sus profesionales Teresa Rubio no entienden el motivo de este cambio en la forma de acceder al Samur aseguran que ha sido una decisión unilateral del Ayuntamiento que los ha sorprendido a todos con la publicación de las bases en el Boletín Oficial el pasado miércoles Francisco Bosch portavoz de los trabajados

Voz 13 20:01 el Ayuntamiento pretende poner a los mandos de un vuelo transoceánico como puede ser el Samur a un piloto con licencia recién sacada y eso a mí me parece inseguro para todos los madrileños

Voz 1434 20:11 salen a concurso unas ciento cincuenta plazas de interinos que en estos momentos están ocupadas por profesionales que han tardado en algunos casos hasta diez años es sumar todos los puntos que necesitaban para poder trabajar

Voz 11 20:22 que a mí me ha costado tres hijos que tengo dejarlos para Imaz en curso para pagarme lo yo para hacer investigación y hará todo ese tiempo que llevo yo diez años preparándome para poder estar y puesto de trabajo no me vale para los trabajadores del Samur sean

Voz 1434 20:36 centrado esta mañana en Cibeles y volverán a hacerlo la próxima semana también estudian llevar las bases de la oposición a los tribunales pedir medidas cautelarísimas la justicia que ha sobreseído el caso de la depuradora de humedad en la que se investiga un posible delito de gestión medioambiental por los malos olores que tuvieron que soportar los vecinos de esa zona el juez atendiendo la petición de la fiscalía sobresee el caso parcial provisionalmente por falta de autor conocido en el caso estaba imputada a la alcaldesa de Pozuelo y candidata de nuevo por el Partido Popular Raquel Fernández buenas tardes

Voz 1315 21:09 hola buenas tardes pues si por falta de autor conocido respecto de diez concejales y tenientes de alcalde del Gobierno de Pozuelo en dos mil quince ha acordado el Juzgado el sobreseimiento parcial provisional de la causa especificando que la instrucción continúa adelante únicamente para determinar la identidad de la persona o personas que llevaron a cabo los supuestos vertidos y el momento en el que se produjeron la entidad denunciante fue la asociación de afectados ha de EPO Javier Caballero es su presidente

Voz 29 21:36 creo que recurren está recurriendo incluso por la Pratibha mi llegar en todas las instancias hasta donde sea necesario porque tenemos la razón no es un problema puntual de olores como pretenden hacer ver

Voz 1315 21:51 la depuradora de humedad según los denunciantes se sitúa a once metros de las viviendas

Voz 1434 21:56 el Partido Socialista de Móstoles eh ya tiene una nueva lista tras la renuncia de todos los representantes del sector enfrentado a la alcaldesa Noelia Posse nueva lista que todavía tiene que ser refrendada por la dirección socialista regional en la que en cualquier caso no cambian los puestos de salida desde ser Madrid Oeste informa Belén Campos

Voz 1595 22:14 ya hay nueva candidatura del Partido Socialista en Móstoles ahora tiene que pasar por la aprobación de la ejecutiva regional también el Comité regional IP

Voz 1434 22:22 por el federal una ejecutiva

Voz 1595 22:25 que se convocaba de forma urgente y extraordinaria que aprobó por unanimidad esta nueva candidatura tras la renuncia de varias personas de la primera lista entre ellas el concejal de Hacienda Javier Gómez la secretaria de Organización del Partido Socialista en Madrid Carmen Barahona aseguró que cuando desde Móstoles les mandaron la primera propuesta a la Comisión Ejecutiva Regional les llegó también la renuncia de varios compañeros del partido local ya que no querían formar parte de esta candidatura Barahona asegura a la agencia Efe que el motivo que alegaban para dejarlos variado aunque algunas de las renuncias en producido porque no se respetaba el orden de mayor a menor número de votos decidido por los militantes no siente la integración que esperaban el secretario general del Partido Socialista en Móstoles Alex Martín señala que cada militante ha decidido en una lista presentada por orden alfabético al representante que ha querido y ha insistido en que la renuncia de Gómez y otras personas no sea debido a ninguna falta de integración puesto que no se pueda hablar de integración dice cuando los militantes han decidido

Voz 1434 23:19 ir de la formación de listas y de candidaturas de cara a las próximas elecciones también les estamos contando esta mañana que Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid ha dado un pasito atrás tras anunciar un acuerdo con los anticapitalistas que se acaban de constituir como partido independiente para ir juntos a las elecciones dicen ahora a que van a realizar a celebrar un referéndum para que la militancia decida si siguen adelante con ese acuerdo o aceptan la última propuesta que les ha hecho Podemos el voto será telemático entre el diecinueve y el veintiuno de marzo presencial el próximo día veintitrés

Voz 1434 25:52 esta mañana hemos podido preguntar al presidente de la comunidad Ángel Garrido por lo que les adelantamos ayer aquí en la SER que la candidata del PP a la la Comunidad Isabel Díaz Ayuso está usando el coche asignado al grupo parlamentario popular de la Asamblea para sus actos de precampaña y lo está haciendo a pesar de que no tiene derecho a ello porque ese vehículo que está pagado con dinero público está asignado sólo a los diputados y ella no lo es Isabel Díaz Ayuso eso no ha dicho ni una palabra desde que ayer contamos este asunto en la Cadena SER de hecho han desaparecido los actos en su agenda de precampaña hoy hemos preguntado al presidente aunque también ha preferido esquivar el asunto

Voz 0177 26:30 ya ayer además las personas responsables de la campaña de la candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular hicieron las aclaraciones oportunas y por tanto yo siempre me remitiría a ellas en todo lo que de que todo lo que tenga que ver con la campaña que que realicen los candidatos tanto al Ayuntamiento de Madrid como a cualquier municipio yo me tengo las explicaciones que den siempre subdirección de campaña

Voz 32 26:51 hora catorce

Voz 0270 26:54 Uxue Caballero buenas tardes as tardes el jugador del Getafe Jaime Mata ha sido convocado con la selección española Luis Enrique ha llamado al delantero tras anotar trece goles en la Liga Isère el pichichi español de la categoría se han quedado fuera de la lista Isco Koke Saúl hizo Zinedine Zidane ha realizado su primera rueda de prensa en Valdebebas tras volver al cargo mañana red debuta en el Santiago Bernabéu ante el Celta a las cuatro y cuarto ya ha dicho que cuenta con todos sus jugadores

Voz 1994 27:19 no bueno yo aquí es que son buenos todos buenos jugadores así importantes es que sean todos todos listos saben que que no nos falta once partidos yo voy a contar con con todos Isco es uno de de ellos yo voy a contar con Isco oí y con los demás a tope Ibiza a todos los jugadores muy metido y eso es lo más importante

Voz 0270 27:47 mañana también juega el Atlético de Madrid en San Mamés ante el Athletic Club el Leganés lo hará ante el Girona el Getafe lo hará el domingo ante el Valencia y el Rayo Vallecano jugará frente al Villarreal en el estadio de la Cerámica

Voz 1434 27:58 lo apuntábamos al principio este informativo como una última hora Se ha registrado otro accidente laboral grave en la Comunidad de Madrid ha ocurrido esta mañana en un aparcamiento de autobuses en el distrito de Barajas de la capital de la capital el Samur ha tenido que atender a un hombre de cuarenta años que ha resultado herido grave tras ser golpeado por un vehículo que se ha puesto en marcha sin conductor la Policía Municipal está investigando las circunstancias en las que se ha registrado este accidente nos marchamos así lo vamos a hacer con la música de colectivo Panamera

Voz 2 28:29 puesta

Voz 2 30:10 catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 hola de ríos de tinta que van a correr con la decisión del Gobierno de exhumar a Franco el diez de junio y enterrarlo en el cementerio de El Pardo él el Gobierno ha anunciado esta decisión hoy por sorpresa no que estaba previsto en el Consejo de Ministros e intenta de esa forma cumplir con una de las promesas electorales que hizo Pedro Sánchez nada más llegar a Moncloa sido meses una prolongación intensa del proceso de negativa de los monjes a ponerlo fácil de exigencias de la familia para que fuera enterrado a La Almudena Carmen Calvo ha vuelto a descartar esa opción y además pone fecha Ineco

Voz 3 30:47 la Rey inhumación de los restos de Franco será el diez de junio por la mañana el lugar al que Irán será al panteón de Mingo Rubio el parque hemos decidido esta fecha para que no esté heló momentos en los procedimientos electorales que ahora afrontamos no solamente el del veintiocho de abril sino también el del veintiséis de mayo para que esté al margen

Voz 1018 31:13 enseguida conoceremos la reacción de la familia Franco a través de su abogado Luis Felipe Utrera Molina esta decisión que no va a explicar Mario adquirido Carmen Calvo se ha convertido en la protagonista de Un día que tiene una misma imagen repetida en centenares de ciudades de todo el mundo

Voz 35 31:31 América ironía pasando

Voz 1018 31:33 áfrica Europa lógicamente por las principales ciudades de España estudiantes de todo el mundo en huelga para llevar a un nivel global las protestas iniciadas por un adolescente sueca que se llama atún ver que los países se ponga manos a la obra para frenar el cambio climático y además se ha llegado a un principio de acuerdo en la cumbre de la ONU Nairobi para reducir la contaminación en el mar por el plástico en el año dos mil treinta es viernes Scherzo de marzo más de Isabel Quintana buenas tardes sagradas Nueva Zelanda sigue en estado de máxima alerta por el atentado de esta noche Antonio sí al menos cuarenta y nueve personas han muerto en el ataque a dos mezquitas hay también cuarenta y ocho heridos entre ellos niños el principal acusado su nombre vinculado a la extrema derecha que está ya detenido que ha agravado el ataque para publicarlo en las redes sociales ya senda arde en primera ministra de Nueva Zelanda

Voz 5 32:19 debemos permanecer vigilantes ante la ideología extrema la violencia extrema los actos violentos que tienen que ver con el extremismo eso es lo que hemos experimentado llama a la unidad Alves Rivera

Voz 0824 32:29 esta Pedro Sánchez a un debate cara a cara mientras intenta que no se haga más profunda la división encima

Voz 36 32:34 danos os propongo que nos dimos la mano os propongo que sigamos abriendo las puertas al talento como vemos en esta sala y os pido a todos que juntos le digamos a los españoles que este es un proyecto que unen

Voz 1018 32:44 sin Francisco González primera junta de accionistas con Carlos Torres al frente del BBVA después de que su antecesor presentará su dimisión temporal de los cargos que un ocupaba en la entidad Torres asegura que se va a ir hasta el final en la investigación de la influencia de Villarejo en el banco durante la época de Gonzalo

Voz 7 33:00 el caso cenit del BBVA seguirá investigando con rigor colaborando también activamente con la justicia en el esclarecimiento de los hechos en interés de la entidad

Voz 1018 33:10 de la Fiscalía PP y Ciudadanos denuncian a Quim Torra

Voz 0824 33:13 incumplir la orden de la Junta Electoral Central para que retirara los lazos amarillos y las esteladas de edificios públicos es arriba

Voz 37 33:19 no vamos a ir hasta el final porque ya está bien de unos políticos que se piensan que están por encima del bien y del mal por encima de la justicia que se han pensado que los edificios públicos son el tablón de anuncios del separatismo

Voz 1018 33:31 también detenido el padre de los dos niños hallados muertos en Godella también está arrestado por su supuesta relación con el suceso por el que también está detenida la madre en los servicios sociales habían abierto esta misma semana un expediente por la desatención que sufrían los pequeños desaparecidos

Voz 0824 33:44 cuarenta y cuatro personas siguen desaparecidas después del naufragio de una patera en el mar de Alborán en el que se ha confirmado la muerte de una persona y el rescate de otras veintidós por parte de la Marina marroquí

Voz 1018 33:54 cruces de cuartos el Barcelona se va a enfrentar en esa ronda de la Champions con el Manchester United primer partido en Inglaterra y en caso de ganar se enfrentan al vencedor del Liverpool Oporto Villarreal Valencia se enfrentarán entre ellos son los cuartos de la Europa League y uno de los equipos eliminados en esta competición el Sevilla ha destituido a su entrenador a Pablo Machín porque tenemos poco además una lista revolucionaria besan Riga

Voz 0824 34:13 oye ocho novedades en la lista de la selección para los próximos partidos ante Noruega Malta llama Fabian Ruiz Jesús Navas canales Jaime Mata Parejo Bernat Sergi Gómez o Muniain vuelve Morata y deja fuera a Isco Saúl y Koke

Voz 38 34:25 vamos a evolucionar la competencia estoy ese sentimiento que puedo tener jugador de llegar vengo a la selección a verlo todo porque quiero continuar eso va a hacernos crecer pero veremos si me quiero

Voz 32 34:37 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1018 38:44 sorpresa de diez también sin duda alguna noticia cargada de elementos polémicos el Gobierno quiere sumar a Franco el próximo diez de junio del Valle de los Caídos y proceder después a su entierro en el cementerio de El Pardo ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo casi por sorpresa ya muy avanzada la rueda de prensa del Consejo de Ministros María Olvido buenas tardes

Voz 0259 39:01 buenas tardes José Antonio Diez minutos tardó la vicepresidenta Calvo en anunciar esta decisión tan importante que nadie esperaba la verdad que fuera hoy al Consejo de Ministros aprobara en la reunión la vicepresidenta nos contó antes todos los acuerdos de del Gobierno hasta que a la una hay dieciocho aproximadamente soltó esta bomba informativa Moncloa fija para el próximo diez de junio el traslado la fecha

Voz 1434 39:26 traslado de los restos de Franco sin espero

Voz 0259 39:29 dar por el aval del Supremo sin que el Tribunal se pronuncie antes sobre el recurso presentado por la familia del dictador en el que además ha pedido la suspensión cautelar ante las preguntas sobre este aspecto sobre si había o no garantías como está pendiente del Supremo de que se pudiesen sacar a Franco del Valle de los Caídos la vicepresidenta pasó de puntillas se limitó a decir que respetaran a la justicia

Voz 3 39:56 los tribunales harán su trabajo y que consideren el Gobierno no tiene ningún comentario que hacer acerca de esto pero si tiene que fijar una fecha que es esta para poder terminar repito el procedimiento

Voz 0259 40:09 y añade que van a cumplir con sus competencias con la Ley de la Memoria Histórica y con el acuerdo del Congreso aunque la exhumación inhumación Ray inhumación ya va a corresponder al nuevo Gobierno que salga de las urnas el diez de junio por la mañana será una ceremonia sin publicidad ni imágenes

Voz 3 40:26 contemplamos evidentemente que la familia pueda querer y en el texto aparece una íntima ceremonia para su propio familiar está eh estrictamente contemplado también que no habrá comunicación ni márgenes naturalmente convocatoria pública para preservar también la intimidad de estos restos

Voz 0259 40:48 Moncloa ha elegido el cementerio de El Pardo para enterrar al dictador porque dice que la familia ha sido incapaz de designar un lugar compatible con el orden Icon la seguridad

Voz 3 40:58 el lugar al que Irán será al panteón de Mingo Rubio el parto que es de titularidad estatal que con arreglo a los criterios con los que hemos venido trabajando siempre reúne las condiciones idóneas de seguridad ir adecuación para recibir con decoro y con respeto unos restos humanos

Voz 0259 41:22 lo recordaba la vicepresidenta este panteón es propiedad de Patrimonio Nacional la vicepresidenta explicó una vez más que nos puede ser enterrado Franco La Almudena porque eso alteraría el orden público y la seguridad

Voz 1018 41:35 bueno decías Mariola que nadie esperaba que el Gobierno tomará hoy esta decisión buenos sin embargo el abogado de la familia no se han mostrado especialmente sorprendido hemos hablado con Luis Felipe Utrera Molina hace unos minutos no podía estar en directo por un problema de agenda y la primera pregunta lógicamente es si le había sorprendido o no la decisión del Gobierno esta es la respuesta

Voz 0662 41:52 no me ha sorprendido porque me esperaba un anuncio propagandístico de este tamaño en pero periodo preelectoral pero lo que me ha sorprendido es que la vicepresidenta del Gobierno haya faltado a la verdad de forma

Voz 43 42:09 eh

Voz 0662 42:10 eh tan grave es decir de ella es consciente perfectamente y el Gobierno es consciente de que este sistema está su You dice ante el Tribunal Supremo que por lo tanto esa decisión no depende del Gobierno sino del Tribunal Supremo y además eh ha faltado a la verdad de forma a mi juicio

Voz 6 42:31 muy grave cuando ha dicho que las familias no

Voz 0662 42:33 no se hará cargo no se ha hecho cargos de los restos de su abuelo d'Estudis una falsedad absoluta eh puesto que hace tan sólo diez días la familia presentó un escrito dentro del plazo de los quince días concedido por el Gobierno en el cual dijo clarisimamente que sólo o en el caso de que por parte del Supremo se negase la suspensión cautelar del acuerdo como acción ellos se harían cargo designará el lugar de Rey inhumación de los restos de su abuelo por lo tanto es absolutamente falso que la familia no se haga cargo de los restos de su abuelo

Voz 1018 43:11 pero tengo ustedes impedir que la exhumación se produzca el día de junio

Voz 0662 43:16 bueno es que de hecho eh está ese acuerdo de exhumación está recurrido ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tiene que decidir sobre si suspende o no aunque la mente y nosotros tenemos plena confianza en que el Supremo va a suspender cautelarmente la la exhumación porque si no carecería de descendido seguir el recurso

Voz 1018 43:35 o sea que este supremo no permite la exhumación del Gobierno no podrá exhumar a Franco

Voz 0662 43:39 de ninguna de las maneras y eso es lo que no ha dicho la vicepresidenta del Gobierno

Voz 1018 43:46 cosa que cree usted que la vicepresidenta ha hecho un anuncio que roza la ilegalidad

Voz 0662 43:50 no no no es que roce la legalidad es que falta a la verdad es decir ese es un anuncio lleno de medias verdades e ideó una falsedad absoluta y sobre todo una falta de respeto a nuestro sistema judicial y a los derechos eh legítimos que tienen mis clientes como nietos de su abuelo porque claro es que lógicamente el Gobierno todavía no ha contestado al Tribunal Supremo en el plazo que para para responder a la solicitud de medidas

Voz 1018 44:22 ese puede sumar a Franco sin que permita a los monjes del Valle de los Caídos entrar a ese recinto

Voz 0662 44:27 no es que esa es otra ese es otra de las medias verdades el Gobierno acaba de ocultar que carece de dos de los requisitos necesarios para proceder a la exhumación en primer lugar carece de la autorización eclesiástica necesaria para entrar en la basílica hay para realizar cualquier actuación en la basílica y en segundo lugar Carey dice del permiso municipal para realizar las obras que pretende realizar por lo tanto es que no se dan ninguna de las circunstancias para que el Gobierno pueda llevar a cabo este plan

Voz 1018 44:57 ya al final qué pasa si se produce la exhumación al día de junio

Voz 0662 45:01 bueno ese produciría una actuación delictiva por parte del Gobierno eh que incurriría evidentemente en un delito de prevaricación se produciría una violación del acuerdo internacional con la Santa Sede incluso se podría producir un litro de profanación por lo tanto es absolutamente descartable que el Gobierno vaya a incurrir en todo esto hay delito por cierto que no sabemos que no será así siete o otro evidentemente tendrá que tendrá que ser el que salga de las elecciones pero ninguno tierno en su juicio e insensato va a realizar una actuación delictiva pues

Voz 6 45:37 agradezco muchísimo su compañía en la Cadena SER señor saludo buenas tardes

Voz 0662 45:41 a los dos países

Voz 0259 47:01 tengo quince años soy de Suecia hablo en nombre de Climate Just is now hay mucha gente que dice que Suecia es sólo un país pequeño y que lo que hagamos no le importa a nadie pero yo sé que nunca se es demasiado pequeño como para marcar la diferencia y unos pocos niños nos pueden acaparar los titulares por faltar algunos días al colegio imaginando queríamos todos juntos y nos lo propusiese hemos guanche

Voz 1018 47:23 esta es la voz decreta tan ver la adolescentes de dieciséis años que con su tenacidad ha concienciado inmovilizado a millones de jóvenes de todo el mundo sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático

Voz 6 47:32 sencillamente porque nos estamos jugando la Superbe

Voz 1018 47:35 Agencia de la especie humana en agosto pasado decidió iniciar una huelga escolar todos los viernes te han llegado hasta hoy con el primer paro juvenil a nivel global con movilizaciones en mil seiscientas ciudades en ciento cinco países incluida naturalmente España Adela Molina buenas tardes

Voz 1434 47:50 qué tal buenas tardes yo creo que no hay precedentes de una protesta

Voz 1018 47:53 de estas características que dice que seguimientos no

Voz 0011 47:56 bueno pues la incidencia que tenemos hasta ahora es la de las manifestaciones que han recorrido medio planeta millones de jóvenes en total reclamando medidas para frenar el cambio climático desde Hong Kong

Voz 18 48:07 la ciudad de Madrid

Voz 0011 48:16 en España ha habido concentraciones a mediodía en las principales ciudades en Barcelona Sevilla Valencia además de Madrid donde han terminado frente al Congreso de los Diputados jóvenes muchísimos adolescentes niños con sus padres que no han ido a clase este viernes para pedir a los políticos medidas urgentes para frenar el deterioro medioambiental es lo que reclaman Mireya ya Alex de dieciocho diecisiete años dicen que se juegan el futuro

Voz 1434 48:37 pero toda la gente que lo está aquí

Voz 47 48:39 pues le dé igual lo que está pasando en el planeta porque es que no se dan cuenta este Nos vamos a quedar sin planeta Hay es que es muy duro