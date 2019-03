Hora 14 (18/03/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:13 de hecho no se custodia Antonio Marcos

Voz 3 00:22 muy buenas tardes la policía holandesa investiga como un acto potencialmente terrorista el tiroteo registrado a media mañana en una estación de tranvía de la ciudad

Voz 4 00:31 el descubrir espejos y pues ese es el dos de la policía de esta ciudad

Voz 1018 00:39 a que en subraya que todavía quedan muchas cosas por aclarar lo único que parece confirmarse es que de una persona muerta y un número indeterminado de heridos is está buscando al autor de los disparos Álvaro Zamarreño

Voz 0116 00:52 el Gobierno holandés ni siquiera confirma al menos oficialmente si esa persona fallecido cuántos son los heridos y cuál es su situación pero la policía insiste en que la persona sospechosa del ataque sigue huida y por lo tanto piden máxima precaución se ha suspendido el servicio de tranvías los colegios no dejan salir a los estudiantes ese pide a la gente que siga a sus casas hasta aclarar lo que pasa hay un despliegue de agentes especiales a unas manzanas del lugar del ataque que está en las afueras de Utrecht pero tampoco en esto han proporcionado ninguna información

Voz 1018 01:19 el asunto abierto sobre el que volveremos a partir de las doce y media arranca por lo demás otra semana de intenso acento político en nuestro país la Junta Electoral Central está reunida en este momento para estudiar las alegaciones de Quim Torra contra la retirada de lazos amarillos y para revisar su propia instrucción sobre los votantes con discapacidad intelectual que son unas cien mil personas José María Patiño

Voz 1706 01:39 cumplido el plazo inicial de cuarenta y ocho horas que le había dado la Junta Electoral Central el presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra envió una carta con sus alegaciones al órgano de control electoral el principal

Voz 1018 01:50 el momento era que la decisión de retirar los lazos Yeste

Voz 1706 01:52 además de los edificios públicos dependientes del Gobierno catalán supone darle la razón a otro partido Ciudadanos que presentó la queja y que lleva esta medida como reclamo electoral algunos medios especulan sobre la posibilidad de que la Junta ofrezca un nuevo plazo de veinticuatro horas más a Torra para que cumpla precisamente con un requerimiento que sin embargo no va a modificar en el país

Voz 1018 02:13 el secretario de Organización del ministro José Luis Ábalos niega represalias au purgas contra Susana Díaz en elaboración de listas claro que Juan Cornejo que su homólogo en Andalucía no lo tiene tan claro

Voz 0739 02:23 tratamos de que los criterios que tenía la dirección federal fuera recogidos en las provincias donde se decidió recogerlos pues no ha habido nada más que hablar y que revisar porque no somos de revisar los acuerdos en aquellos no ha habido acuerdo pues sabido que tomar una decisión se dan nombre

Voz 5 02:39 que yo tuve que buscar dinero lo estoy haciendo más sinceras pero lo sea el no

Voz 1018 02:47 Bédoin en la de la de la SER aquí en Hoy por hoy Íñigo Errejón candidato de Más Madrid de la presidenta autonómica eso de la marca Podemos ya lo despierta

Voz 0799 02:55 muy poco entusiasmo no creo que esté quemada pero sí que creo que que hay veces que hacía falta un poquito de renovación yo por ejemplo he podido hacer un tipo de listas con que me hubiera encantado haber podido hacer en Podemos y que no se pudo en este año a lo mejor de polarización extrema ha hecho más falta explicar pues con el mismo énfasis con el mismo acento en todos lados Hora catorce

Voz 1018 03:19 la ve Bruselas en otra semana decisiva para el Brexit Iván ya unas cuantas el ministro español de Exteriores Josep Borrell el pide a los británicos que esa aclaren de una vez por todas por lo menos en cuanto a plazos

Voz 6 03:31 en este acuerdo no tienen esta de momento mañana lo acepta esperemos y robé para que sí se pero si no quieren este acuerdo si no quieren salir sin un acuerdo y no quieren hacer otro referéndum

Voz 1018 03:47 qué es lo que quiere ir a una noticia última hora la última palabra de la justicia el Tribunal Supremo el carpetazo definitivo al polémico Toro de la Vega de Tordesillas en Valladolid Alberto Pozas

Voz 0055 04:00 si el Tribunal Supremo ha dicho la última palabra sobre este asunto queda desestimado el último recurso del Ayuntamiento contra la decisión de la Junta de

Voz 0978 04:07 mire este festejo taurino dice el tribunal

Voz 0055 04:10 Supremo que ya la sentencia de la Justicia de Castilla y León fue lo bastante crea la que este asunto no tiene interés nacional y que no merece la pena ni siquiera llevarlo ante el Tribunal Constitucional aval definitivo por tanto del Tribunal Supremo a la prohibición del Toro de la Vega

Voz 0202 04:22 además los productos falsificados mueve más de quinientos mil millones de dólares cada año y suponen ya el tres coma tres por ciento del comercio en el mundo cifra que se duplica en Europa según un informe de la OCDE China y Hong Kong son de lejos los principales focos la policía investiga el paso del terrorista autor de la masacre de Nueva Zelanda por España estuvo en febrero de dos mil dieciocho en Jerez de la Frontera al Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado hoy que reformará la ley de armas para restringir su los pescadores vascos se quejan de falta de información oficial sobre la mancha de cinco kilómetros de fue el que se dirija hacia las costas de Burdeos pero que puede afectar Euskadi si cambian las corrientes el viento además alertan sobre contenedores a la deriva con productos peligrosos tras el hundimiento del carguero una caída de la tensión ha provocado retrasos de hasta una hora en Atocha se han visto afectados dieciséis trenes AVE principalmente los que unen Madrid con Sevilla Valencia y Alicante el príncipe heredero de Arabia Saudi Bin Salman creo un equipo secreto que espió secuestró torturó al menos doce disidentes saudíes un año antes de hacer lo mismo con el periodista Khashoggi en la embajada de Turquía lo publica hoy el New York Times dos

Voz 1018 05:18 casi seis minutos

Voz 1509 05:23 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes una avería en Atocha y primer día laborable con multas en Madrid Central la semana comenzado movidita aquí en Madrid a las nueve cincuenta de la mañana una caída de la tensión eléctrica en la estación de Atocha ha provocado retrasos en una treintena de trenes con cientos de personas afectadas unas que salían de Madrid

Voz 1018 05:44 hemos llegado a la es diez

Voz 7 05:46 menor diez y nada más entrar nos han dicho que había había problemas que en breves momentos y vámonos aventar hemos estado hasta las once a las once los han embarcado en el tren y hemos estado fácil tres puertos a una hora bien dentro del tren como pollito

Voz 1509 06:05 otros que llegaban aquí a la capital vale

Voz 8 06:07 enviar irán llegando a Madrid como en Valdemoro pues nos ha llegado un mensaje a los móviles iban a misa

Voz 1915 06:13 no por megafonía y eso de que es había Re3

Voz 8 06:15 es una incidencia bueno así al final con un retraso de treinta y cinco minutos o algo así voy al junio es Didac porque hicimos una exposición me sigue dando tiempo a ir pero voy a tener que ir con las maletas y todo eso que es un poco Peña

Voz 1509 06:28 luego todos juntos haciendo cola para reclamar las indemnizaciones

Voz 9 06:31 dónde estoy yo porque iba detrás de ellas la avería ha durado una

Voz 1509 06:45 ahora pero sus consecuencias toda la mañana de Atocha Madrid Central primer día laborable con multas jornada en cualquier caso muy similar a las anteriores con la Gran Vía atascada en hora punta y con opiniones para todos los gustos como la de Elena que trabaja en un hotel dentro del área la de julio que repartir

Voz 10 07:03 sólo me molesta que no puedan parar los autobuses de turistas aquí en la Gran Vía para poder dejar ganar el equipaje y las personas que hay que bajar en Plaza España y si tienes el hotel lejos pero me preocupa mucho utilizo mucho el Bici Mad yo por mi la hubiera cortado entera de hubiera sido peatonal

Voz 11 07:18 adiós que han fastidiado sobre el tema del horario que estaba gastada una tenemos clientes abren tarde y no pueden partir en dos extremos que apañar como se pueda para ver a abastecer

Voz 1509 07:29 se lo hemos adelantado hoy en la ser los aspirantes del PP a gobernar alguno de los grandes municipios de la Comunidad no podrán ser diputados el partido asume que no conseguirá los cuarenta y ocho que tiene ahora en la Asamblea la candidata Isabel Díaz Ayuso dice que quiere dedicación plena

Voz 12 07:44 yo lo que quiero es que todos los diputados que estén conmigo en la Asamblea de Madrid Escena hay cien por cien ya lo estaban los anteriores e diputados que también eran alcaldes

Voz 9 07:54 es verdad que el tiempo no lo mismo sino dedicas a dos responsabilidades que una

Voz 1915 08:01 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Paula Manuela Carmena descarta tomar medidas sobre el CEO de la empresa municipal Madrid Destino por la contratación de la hija de éste la Cinemateca de Matadero de Matadero la oposición ha vuelto a pedir que se anule el concurso que le otorgó el contrato pero Carmena esperará hasta que la oficina antifraude emita un informe desalojada la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica tras el hallazgo de un proyectil de la Guerra Civil se ha encontrado durante la ejecución de unas obras en el edificio las clases de momento está suspendida la Fiscalía descarta suspender de forma cautelar la representación de Dios no tiene vagina en mataderos solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos el candidato del PP a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida también había pedido su retirada por ofender a la religión católica Ifema duplicó su beneficio neto en dos mil dieciocho con cerca de once millones de euros según el balance anual que ha presentado hoy la institución la Feria de Madrid incrementó su número de eventos un veintiuno por ciento y un catorce su visitante dejando un impacto económico de cuatro mil seiscientos millones de euros en la región la Comunidad ha nombrado a Carlota Ferrer como nueva directora artística del Festival de Otoño lo ha hecho sin concurso público como sí ocurrió con su predecesor Carlos Aladro Ferrera hasta ahora coordinadora artística del Corral de Comedias de Alcalá de Henares no tiene experiencia en gestión cultural en deporte en la UEFA abierto expediente a Cristiano Ronaldo por los gestos que hizo tras eliminar al Atlético de Madrid y la Liga de Campeones los rojiblanco despiden un mal fin de semana la Liga el Real Madrid les ha recortado tres puntos con la primera victoria de los blancos traer retorno de ciudad

Voz 1509 09:18 vamos ahora con la información del tráfico primero desde la DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 13 09:24 buenas tardes a esto ahora se circula con normalidad por practicamente toda la Comunidad de Madrid así que desde la Dirección General de Tráfico tan sólo nos queda pedirles precaución que modere la velocidad y que no bajen la guardia al volante

Voz 1509 09:35 vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez hola hola buenas tardes lo más destacable un accidente en el túnel de María de Molina que mantiene cortado el carril de salida a la Avenida de América por lo tanto atención a este punto en el resto de las zonas del interior de momento la situación tranquila con tráfico intenso pero sin retenciones la misma situación porque en general predomina la fluidez se aprecia en la M30 tenemos doce grados ahora mismo en el centro de la capital con los detalles de la previsión del tiempo como siempre Jordi Carbó la gripe la mitad de los semana el tiempo

Voz 0978 10:05 ser soleado pero con sensación de frío durante muchas horas ahora en cuando más están subiendo las temperaturas las máximas apenas superarán los quince grados al sol ambiente ser agradable pero durante poco rato las temperaturas la próxima noche bajarán con más facilidad el viento que durante la mañana ha soplado a ratos con intensidad irá desapareciendo pero no del todo y cuando sople hará aumentar la sensación de frío la segunda mitad de la semana tendremos un ascenso de temperaturas en el conjunto de la semana no se ve una situación favorable para que llueva

Voz 1509 10:33 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina iré Noema Valido y la producción de Sonia

Voz 31 20:40 ahora las mujeres estamos obligados irán las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta la izquierda ya tenemos nueva obediencia hoy ha añadido esto otro

Voz 12 20:51 me refiero a que en España nunca había sido obligatorio ir a ninguna manifestación y que ha habido manifestaciones históricas como fue por ejemplo la de Miguel Ángel Blanco o la del 11M indicase puso en tela de juicio quién iba o quién no iba y ahora

Voz 32 21:05 como la izquierda

Voz 12 21:07 se ampara todo sea propio de todo ahora para que no te están de una u otra tipo de mujer tienes que ir obligatoriamente a esa manifestación son buenas noches

Voz 1509 21:18 aquí en La Ser en Hoy por hoy y le ha respondido el candidato de Madrid a la Comunidad Íñigo Errejón

Voz 0799 21:24 yo creo que a las mujeres de este país nadie les dice lo que tienen que hacer creo que vivimos una otra maravillosa explosión de feminismo el ocho de marzo que eso le viene bien ojo y lo quiero decir a todo el país incluyendo a los hombres que no deben sentirse amenazados por eso no entiendo el enfado de la señora de Ayuso que está últimamente permanentemente enfadada

Voz 1509 21:40 Errejón en esa entrevista en Hoy por hoy también ha hablado sobre por qué dejó la candidatura de Podemos para irse con Manuela Carmena dice que la obligaron a elegir que eligió a quién no

Voz 0799 21:50 veía nunca he ocultado que la forma de hacer política hay de gobernar de Manuela Carmena para mí era una referencia nunca creí que hubiera que elegir entre esas referencias pero si hay que elegir es que para mí es una referencia de primer orden cuál es el ejemplo más importante pues el ejemplo más importantes que yo creo que hoy hay muchos vecinos de Madrid que no votaron por Manuela Carmena y que sin embargo hoy reconocen que la ciudad es más abierta equilibradas más entre distritos del sur y distritos del norte esa capacidad de desarmar los prejuicios e integrar a gente muy diferente para mí es un es una hoja de ruta es una es una brújula in creo que hay que aplicarle la Comunidad de Madrid

Voz 1509 22:27 la alcaldesa Manuela Carmena descarta tomar medidas sobre el CEO de la empresa municipal Madrid Destino por la contratación de su hija de la hija del CEO en la cinética de Matadero la oposición ha vuelto a pedir en la comisión que ha celebrado esta mañana que se anule el con

Voz 1018 22:41 curso que otorgó el contrato pero Carmena esperan

Voz 1509 22:43 hasta que la Oficina Antifraude emita un informe Paul Asensio

Voz 1915 22:47 Manuela Carmena lo ha dejado claro no tomará ninguna decisión hasta que la Oficina Antifraude no invitan informe la alcaldesa ha insistido en que hay que seguir los procedimientos acogerse al derecho ya criticado a la oposición por utilizar la Comisión de Cultura para hablar de este asunto

Voz 1410 23:00 frente a las imputaciones cuanto menos imprudentes con absoluta falta de respeto de la dignidad el honor de las personas no puedo decirles más que afortunadamente está el derecho no se puede exaltar los procedimientos que hemos establecidos porque no se puede estar pidiendo que se hagan procedimientos para después olvidarlos porque interese en el discurso político no es posible no está bien no es correcto no se debe hacer

Voz 1915 23:26 sobre el dictamen que firma la Oficina Antifraude Carmena ha puntualizado que lo que señala es que podía haber ocurrido un conflicto de intereses que no lo afirma que requiere que el proceso pase por una junta general que se celebrará el próximo jueves la oposición ya pidió el pasado mes de febrero anular el concurso de cine Ateca algo que ha vuelto a hacer esta mañana Sofía Miranda Concejala de Ciudadanos

Voz 1509 23:48 trabajadores de día se han concentrado esta mañana frente a una de las tiendas que la multinacional tiene previsto cerrar una tienda que está en Usera en Madrid los empleados han conseguido que el total de establecimientos afectados los que van a ser cerrados se rebaje a veintiuno respecto a los Veintisiete previstos lo que todavía no les ha concretado la dirección es cuántos trabajadores van a ser de

Voz 1915 24:09 pedido Sonia Paloma y los trabajadores sólo piden seguir manteniendo sus empleos aquí en la Comunidad se ha planteado el cierre de veintiuno de las ciento ochenta y nueve tiendas que hay en total Belén Fernández responsable del sector de comercio de UGT

Voz 33 24:20 es verdad que el haciendo que tierra sólo piernas más más pequeña vale tierna que realmente no tienen ventas nosotros podemos entender es una tienda no vende vale pues es atienda Se fue a cerrar por un tema de negocio yo eso que sólo podemos entender pero que se la tienda no signifique que hicieron los trabajadores insisto que la empresa siempre nos está diciendo que día quiere seguir con su negocio Cycle negocio va a seguir adelante

Voz 1915 24:43 el ERE propuesto por la empresa habla de mil quinientos despidos en todo el país aunque todavía no hay cifras concretas de cómo puede afectar a los establecimientos de Madrid esta es una semana clave para día el miércoles se celebra la junta de accionistas en la que se decidirá el rumbo de la compañía los accionistas tendrán que decidir si aceptan la propuesta del multimillonario ruso Friedman que propone una opa y una inyección de quinientos millones de euros

Voz 1509 25:03 Gemma duplicó su beneficio neto en dos mil dieciocho cerca de once millones de euros según el balance anual que ha presentado hoy la institución la Feria de Madrid incrementó su número de eventos un veintiuno por ciento y un catorce sus visitantes dejando un impacto económico según esos mismos datos de cuatro mil seiscientos millones de euros en la región Virginia Sarmiento

Voz 0821 25:23 a sus casi cuarenta años Ifema goza de buena salud económica los ingresos generados por ferias y congresos en dos mil dieciocho representan el tres coma dos del PIB de la ciudad y el dos coma uno de la región han batido récord de eventos Clemente González Soler presidente del comité ejecutó

Voz 1604 25:37 tuvo ciento diecinueve ferias y ocho grandes congresos con exposición que sumados a una multitud de convenciones festival ese espectáculo hemos alcanzado la cifra récord de setecientos veinte eventos un veintiuno por ciento más que en el año dos mil diecisiete

Voz 0821 25:54 han participado más de treinta y tres mil empresas un siete por ciento más que en dos mil diecisiete y que han atraído a tres millones y medio de visitantes un catorce por ciento más los objetivos para dos mil diecinueve Los explicaba Eduardo López Puertas director general de Ifema

Voz 34 26:06 el objetivo de facturación de ciento cuarenta y cinco millones de euros volveremos a sobrepasar el centenar de ferias hilos setecientos eventos y confiamos en elevar el número de empresas a más de treinta y cinco mil así como atraer a más de cuatro millones de visitantes

Voz 0821 26:22 este año prevén además una inversión de cinco millones en el Palacio

Voz 1509 26:25 de Municipal de Congresos en manos de Ifema desde enero y están a la espera de ampliar el recinto por Valdebebas el conductor que este fin de semana atropelló a cuatro jóvenes en la M seiscientos veintidós de guarra de Guadarrama dio positivo en alcohol según ha confirmado a la SER la Guardia Civil SER Madrid Norte Paco coronel

Voz 0325 26:42 el suceso ocurrió en la madrugada del domingo en la carretera M seiscientos veintidós en Guadarrama según fuentes de la Guardia Civil el conductor dio positivo en el control de alcoholemia posterior las circunstancias del atropello no están claras uno de los jóvenes de dieciocho años ha sido trasladado por el Summa al hospital Clínico con pronóstico grave tras sufrir politraumatismo traumatismo facial y otro de ellos también de dieciocho años ha sufrido traumatismo craneoencefálico moderado y ha sido trasladado al Hospital Puerta de Hierro con pronóstico menos grave los otros dos jóvenes atropellados se marcharon del lugar del accidente por sus propios medios la investigación sigue abierta hasta ahora

Voz 1509 27:20 soy un chico de veintisiete años ha resultado herido de gravedad esta madrugada tras caerse de su bicicleta cuando pasaba por el paso subterráneo que une la plaza de España con la cuesta de San Vicente en la capital ha sufrido un traumatismo cranoencefálico severo y una fractura de muñeca añadimos además un nuevo llamamiento del Centro de Transfusión de Sangre porque las reservas del Grupo Cero Positivo positivo se encuentran en alerta amarilla por lo que se necesitan donaciones extra de estos grupos en los próximos dos o tres días las reservas mejora pero muy poco a poco siguen de momento inestables se necesita por eso dicen desde el Centro de Transfusión un esfuerzo para alcanzar los niveles adecuados y poder mantenerse en ellos

Voz 35 28:04 imprescindible incomparable

Voz 36 28:10 a las tesis el fenómeno musical de la temporada que sigue conquistando a miles de espectadores en el teatro Coliseum Tití a qué esperas para verlo con tu centradas en Anastasia musical punto es

Voz 37 28:23 yo nací para ser una orina de mundo viajar por las mejores tuberías ser depurada regar los campos subir al cielo volver al mar con los peces ellos y los calamares ibas tú tu perro pues el corazón junto al portal

Voz 38 28:38 hasta el charco que dejas sabe que tu tema así el tufo se queda Ayuntamiento de Madrid

Voz 9 28:44 hora catorce

Voz 39 28:47 Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes los jugadores de la selección española de fútbol se han concentrado esta mañana en Las Rozas para los partidos ante Noruega Malta los veintitrés elegidos por Luis Enrique realizarán la primera sesión de entrenamiento a las siete de la tarde será abierto al público además de esto la UEFA ha abierto una investigación a Cristiano por su gesto ante el Atlético de Madrid en la vuelta de octavos ayer cayó el Rayo tres a uno frente al Villarreal y estamos pendientes del futuro de Michel el técnico vallecano no tiene asegurada su continuidad tras encadenar seis derrotas consecutivas y el Getafe empezó empató a cero en Mestalla conserva su cuarta plaza

Voz 1509 29:21 pues así terminamos les esperamos como cada tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte hoy nos visitan estos días estudios la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso con ella va a hablar Javier Casal tenemos doce grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión anuncia temperaturas menos altas que estos días atrás hoy máximas en torno a los quince grados pero seguimos teniendo mucho sol sin rastro de lluvias de momento en la previsión del tiempo que tengan una buena tarde hasta mañana

Voz 1 29:59 no tengo ningún dos de la tarde una Grecia en Canarias

Voz 2 30:09 no se custodia Antonio Marcos

Voz 4 30:22 mira tú

Voz 1018 30:25 hay muchas cosas por por aclarada hay que ser extremadamente cautos el mensaje oficial de las autoridades holandesas del portavoz de la policía de Utrecht tras el tiroteo registrado a media mañana una céntrica estación de tranvía que según los medios de comunicación locales deja un muerto y un número indeterminado de heridos de bala se investiga como un acto potencialmente terrorista realizado en principio por una sola persona que sigue unida aunque parece que ya está identificada por eso se ha acordonado la zona se pide a la población que no salga is ha dado orden de que los niños permanezcan dentro de los colegios Hora catorce en nuestro país muchísima política como corresponde al periodo electoral en que los encontramos las direcciones del PSOE y el Partido Popular niegan represalia su purgas en la elaboración de las listas dice José Luis Ábalos secretario de Organización del PSOE que no hay que pensar que hay ninguna actuación contra Susana Díaz oso seguidores en Andalucía pero claro el entorno de la expresidenta autonómica tiene una visión muy diferente

Voz 0739 31:22 tratamos de que los criterios que tenía la dirección federal fuera recogidos en las provincias donde se decidió recogerlos pues no ha habido nada más que hablar ni que revisar porque no somos de revisar los acuerdos en aquello de no ha habido acuerdo pues ha habido que tomar una decisión se dan nombre

Voz 5 31:37 que yo tuve pueda empezar a buscar dinero lo estoy haciendo más cosas no

Voz 1018 31:45 de nada es seguido escucharemos a telegrama que Miguel Ángel Aguilar remite hoy a Susana Díaz Pablo Casado líder de PP niega también la mayor nada en las listas contra la etapa de Mariano Rajoy por supuesto nada de pucherazos

Voz 0739 31:56 no sólo me siento legitimado sino mayoritariamente Raspall

Voz 40 31:58 dado y el único líder de un partido político que además tiene una convención para preparar las citas electorales por tanto la deriva habrá que pregunta a los partidos que hacen pucherazos a los calientan el transfuguismo o a los que han hecho una auténtica purgan sus listas electorales

Voz 1018 32:12 como han declarado algunos barones territoriales antes de ayer

Voz 40 32:15 en el Partido Socialista eso es lo que ha pasado en el Partido Popular

Voz 3 32:21 lunes dieciocho de marzo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes

Voz 0978 32:24 ser originales Antonio más sobre el Brexit sigue otro capítulo más el Reino Unido da por superado el peligro de un Brexit sin acuerdo pero España subraya que en Bruselas aún no saben exactamente qué quieren los británicos escuchamos a los ministros de Exteriores de ambos países a Jeremy Hunt y a Josep Borrell

Voz 0202 32:39 tenemos mucho trabajo por delante que hacer el riesgo de un Brexit sin acuerdo al menos en lo que concierne al Parlament

Voz 0116 32:44 el británico se ha desvanecido pero el riesgo de que el hombre

Voz 0202 32:46 sí quede paralizado no sino

Voz 6 32:49 por este acuerdo in no quieren salir sin acuerdo y no quieren hacer otro referéndum qué es lo que quiere

Voz 0202 32:55 estuvo en Jerez el terrorista de Nueva Zelanda pasó allí una noche el año pasado y la policía investiga porqué y que hizo hoy además la primera ministra de ese país ha anunciado una reforma de la ley de armas es ya sin duda Ander

Voz 3 33:07 el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para la reforma de no

Voz 0202 33:10 nuestra Ley de Armas el ataque terrorista de Christchurch el pasado viernes ha sido el peor en nuestro territorio y ha puesto de manifiesto una serie de debilidades en las leyes sobre armas de Nueva Zelanda can lo Woods

Voz 1018 33:21 más de un tres por ciento suponen ya los productos

Voz 0978 33:24 picado sobre el total del comercio internacional según un informe de la OCDE en la Unión Europea son casi el siete por ciento de las importaciones la OCDE alerta además de que el envío de productos en pequeños paquetes pero el comercio electrónico está reduciendo la posibilidad de detectar preocupados

Voz 0202 33:37 las empresas españolas recelan del desbloqueo mañana de una ley de en Estados Unidos que permite sancionar a empresas que operen con propiedades expropiadas a ciudadanos de ese país lo que puede afectar a firmas internacionales que tienen proyectos en el Estado cubano José María Viñals

Voz 41 33:50 gano contra empresas yo inversiones españolas que compartan capital con prisa con algunas empresas cubanas que pudieran estar lista

Voz 0978 33:59 las seguirá prohibida el Tribunal Supremo confirma la prohibición del Toro de la Vega de Tordesillas son emitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de esa localidad contra la sentencia que dio la razón a la Junta de Castilla y León sobre la prohibición

Voz 0202 34:10 el riesgo para la salud la policía ha desarticulado un grupo que vendía desde Internet compuestos nutricionales adulterados con fármacos hay dieciocho detenidos y cuatrocientas mil dosis intervenidas el grupo operaba desde Tenerife y almacenaba estos complementos alimenticios en Elche

Voz 1018 34:24 máximo anual el Ibex treinta y cinco ha tocado máximo

Voz 0978 34:26 pues del año hoy el alcanzar los nueve mil cuatrocientos veinte puntos se mantiene ahora mismo en verde gana alrededor de siete décimas

Voz 9 34:32 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 16 34:36 José Antonio el telegrama es para Susana Díaz señora secretaria general del Partido Socialista de Andalucía la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido las candidaturas que se presentarán en las ocho circunscripciones provinciales andaluzas a las elecciones generales del veintiocho de abril desatendiendo las propuestas de Sevilla su señoría dice que toma no está dando a entender que somos Se ve que el virus del sectarismo contagia a todos los partidos para cuyos líderes nada cuenta el mérito y capacidad y sólo computa la adhesión inquebrantable que empobrece será el Congreso de los Diputados veremos

Voz 1018 35:17 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y no ha valido la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción y vamos a Bilbao porque los pescadores vascos los chales están más que preocupados por el avance del vertido del buque que naufragó este fin de semana frente a las costas francesas Isabel Léon

Voz 0202 35:32 según los aranceles vascos de información oficial no está llegando ni Fomento ni Marina Mercante Capitanía les están teniendo al corriente con el peligro que eso supone en el medio plazo acepción en la pesca anchoa en el caso vasco por ejemplo accidentes de nuevos buques porque

Voz 1509 35:45 no hay contenedores sin destino Iñaki Zabaleta

Voz 0202 35:48 presidente de la Cofradía de Vizcaya

Voz 42 35:50 maltrato donde está la Mancha aquel se mueve La Mancha si hay algo más al sur buscar los contenedores porque es un peligro para la navegación hombre hay miedo por qué el contenedor que su merecido Kinsey pero un barco se puede hundir vamos es un peligro que está en la mano

Voz 0202 36:08 a esto se suma una preocupación generalizada sobre las consecuencias indirectas este hundimiento Eugenio el Dwayne presidente de la cofradía guipuzcoana

Voz 1018 36:16 co

Voz 43 36:18 aseguró que la está esos todo se sugiere

Voz 0202 36:21 poco mientras tanto sus claves que siguen pasando por el viento especialmente por las corrientes en cuarenta y ocho horas está previsto el primer giro

Voz 1018 36:29 los comemos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:32 las próximas horas la lluvia más persistente afectará al Cantábrico más oriental especialmente entre el País Vasco norte de Navarra incluso alcanzará la Ibérica riojana en el resto del Cantábrico más pausas pero igualmente algunos chubascos que mañana volverán a ganar intensidad también durante la tarde chubascos en el sudeste de la Península especialmente en puntos de montaña o en Baleares y en el resto del país tiempo soleado con temperaturas máximas claramente más bajas que las últimas jornadas en la Bayo parte del país eh nos moveremos entre los quince y los veinte grados en el Cantábrico apenas si pasará de los diez

Voz 44 37:07 en el Día del padre tu hijo te dice he visto mejor papada del monto y para celebrarlo te regalas la mejor pala de paz desde el minuto te sientes muy di si quiere sentir Termibus piden un préstamo y te lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones entran ningún punto es Pot llama novecientos ochenta y uno veinte dos ochenta y dos visión de Teddy Bush

Voz 1706 37:28 hola soy Emilio Sánchez Vicario conoces Leo Tron el cansancio a mí no me detiene mis compañeros de pista Leo otrora energía y le otro en articulaciones descubre que producto Leo Tron se adapta mejor a tus necesidades vitaminas de otro punto es

Voz 1018 37:43 lo mejor de ti mismo todo lo que hago

Voz 45 37:48 muy tranquilito llegas a estar ahí

Voz 46 37:51 en tu hamaca rodeado de palmeras eh o tomando tu cafecito a la orilla del Sena Boada

Voz 2 37:57 Lito porque si contrata un seguro de hogar consciente lució hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta regalo directo y sin sorteos a los destinos y bases de la promoción en Santa Lucía Pinto es Santa Lucía estamos cerca estas

Voz 17 38:14 el empresa colaboradora del programa unir su mujer

Voz 3 38:18 en casa no sé que tenga ese algo

Voz 47 38:23 cuesta mucho con la cresta que quieres Teror es fácil acertar con su precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que te piden es el que deberías para BBVA valor ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba la tú

Voz 17 38:35 también diremos venía creando oportunidades

Voz 16 38:39 catorce Antonio Marcos

Voz 1018 38:41 tenemos para empezar los últimos datos sobre el tiroteo mortal registrado a media mañana en Utrecht que la policía investiga como potencialmente terrorista Álvaro Zamarreño buenas tardes buenas tardes Prodi pocos detalles precisos sobre su autoría número de personas implicadas más allá de que se está buscando al menos a una persona como supuesto autor material de los disparos

Voz 0116 38:58 si la policía acaba de difundir a través de canales oficiales la foto de un chico de treinta y siete años nacido en Turquía al que buscan en relación con el ataque no aclaran si como autor e IU es la única persona a la que buscan tampoco confirman oficialmente si hay un fallecido como sugieren las imágenes de televisión ni cuántos son los heridos la zona ha quedado acordonada hay un importante despliegue policial y otro despliegue de fuerzas especiales a sólo unas manzanas las autoridades no han dado muchos detalles esto último son los medios holandeses los que explican que pueden estar en la zona en que se ha escondido la persona sospechosa

Voz 1018 39:32 el ministro ha dicho que las elecciones inquietante ha advertido de que el Gobierno está muy preocupado y elevado nivel de alerta pero al menos hasta ahora nadie ha reivindicado el tiroteo como una posible esta gira

Voz 0116 39:42 la Fiscalía y el responsable antiterrorista explican que no pueden descartar que se trate de eso pero tampoco proporcionan muchos más detalles como precaución no circulan los tranvías en toda la red de Utrecht al menos durante un tiempo la estación de trenes también ha estado cerrada colegios y universidades han cerrado sus puertas sin dejar salir a los estudiantes ha pedido a la gente que no salga a la calle de momento han elevado la alerta terrorista en la provincia y reforzado la seguridad en objetivos sensibles en todo el

Voz 1018 40:07 gracias Alvaro tres es la cuarta ciudad de Holanda en población unos trescientos cincuenta mil habitantes con una intensa vida cultural y social situada unos sesenta kilómetros de La Haya se conoció además esta noticia ya en plena reunión de los ministros de Exteriores en la capital de la vecina Bélgica Griselda Pastor como sabe que nuestra corresponsal comunitario Griselda

Voz 1509 40:26 hola muy buenas tardes reído alguna reacción

Voz 1018 40:29 ministro toca esperar hasta tener algún detalle más concreto sobre la autoría del tiroteo

Voz 0738 40:33 creo que para reacción de unos ministros hará falta esperar a que salgan de esa reunión que esa puerta cerrada pero sí que hay ya una primera reacción del presidente de la Comisión que vía Twitter confirma que ha podido hablar con más Rutte con el primer ministro holandés sobre la situación en Utrecht que dice que la Unión apoya totalmente y se siente muy cerca de de los holandeses en este en este momento difícil y que evidentemente expresa el pésame y la preocupación puse a los familiares de los heridos no bueno te pregunto

Voz 1018 41:02 con el Brexit en otra semana que parece decisiva pero antes vamos a ir a Jerez porque la policía española está investigando las circunstancias de la presencia en estación Andaluza en febrero del pasado año de Brenton etarra el autor de la masacre del pasado viernes en Nueva Zelanda que costó la vida recordemos a medio centenar de personas Se sabe que se alojó en un hotel

Voz 0202 41:20 del que viajó solo pero nadie conoce

Voz 1018 41:23 por qué viajó a nuestro país y que contactos pudo mantener si es que mantuvo alguno Radio Jerez Pedro Alemán

Voz 1509 41:29 el Supremo arranque

Voz 1406 41:31 pero el ataque contra dos mezquitas en el que cincuenta personas fueron asesinadas estuvo en Jerez el año pasado y la policía está investigando sus movimientos en la ciudad según ha podido saber este medio parrandas hospedó en un hotel de Jerez reservó una noche llegó solo su conducta era la de un hombre normal reservado como muchos que llegan solos al hotel nos aseguraron desde el establecimiento la policía investiga los motivos de su viaje a Europa y los contactos que pudo hacer en cualquiera de las ciudades en las que estuvo entre ellas

Voz 1 41:59 volvemos con

Voz 1018 42:00 pero que tienes en tu poder el borrador de los

Voz 1 42:02 pon sables comunitarios para responder a la posible petición de prórroga del Gobierno británico

Voz 1018 42:06 el el Brexit nadie sabe muy bien qué van a pedir exactamente por lo que creo que lo primero que piden es claridad como mínimo en los plazos

Voz 0202 42:13 sí exactamente claridad pero ha habido ya un primer debate a fondo entre representantes de los veintisiete gobiernos europeos tuvieron una reunión extraordinaria este pasado viernes con este documento sobre la mesa un texto en el que todo está a punto para aprobar la prórroga no viene cuánto puede durar esa prórroga porque hay un problema ahí depende parece del resultado de lo que es era votar mañana en Londres email obtuviera su primera victoria real en la práctica esa prórroga iba a ser corta pero si no hay empieza el problema Se confirma visto con ojos europeos es imprescindible que el Reino Unido vaya a las elecciones europeas de mayo no puede ser un Estado miembro in elecciones y esa es la condición para una prórroga larga una prórroga además que no les garantiza poder negociar nada sobre el futuro porque aquí se reiteran para el futuro es necesario primero que estén fuera

Voz 1018 43:02 claro lo que pasa es que la primera ministra deberá afrontar otro debate de resultado incierto en la Cámara de los Comunes antes de plantear formalmente esa petición de prórroga deberá debate que incluirá una nueva votación sobre ese documento pactado con Bruselas al que han dicho ya que no en dos ocasiones Begoña Arce qué tal

Voz 0273 43:18 buenas tardes pues esa votación la tercera sobre el acuerdo debería tener lugar mañana martes

Voz 1509 43:23 eso miércoles pero aún no ha sido confirmada o

Voz 0273 43:25 igualmente las razones que a Teresa miles siguen sin salir las cuentas necesita setenta y cinco diputados que cambien de parecer para lograr el respaldo que precisa de momento no tiene esos votos May está presionando a los conservadores euroescépticos rebeldes negociando intensamente con los unionistas norirlandeses en estos momentos la les hasta amenazando con el argumento de que rechazar el acuerdo supondría un mayor retraso del Brexit también un Brexit más suave algunos rebeldes sin

Voz 0978 43:54 portantes han cambiado de opinión otro

Voz 0273 43:56 al parecer habrían ofrecido apoyar el acuerdo a condición de que se comprometa a marcharse este verano pero el ex ministro de Exteriores Boris Johnson insiste en que se debe intentar renegociar la salvaguarda para Irlanda del Norte con Bruselas y acusa al Gobierno de querer colaborar en el sabotaje

Voz 0202 44:14 Zeid la celebración pues de esa tercera

Voz 0273 44:17 votación está a esta hora en el aire porque no quiere sufrir una tercera derrota

Voz 1018 44:22 oye Begoña quería preguntarte por otro asunto al menos por un día que no está relacionado con el Brexit al menos que yo sepa qué tal está funcionando la secretaria de Estado para la soledad para las personas que se ven obligadas a vivir sin compañía Nos llamó la atención cuando se anunció su puesta en funcionamiento como está funcionando