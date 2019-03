Hora 14 (19/03/2019)

Voz 0978 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:11 que a mí me SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes empezamos en Cataluña con noticia última hora Torra se niega a retirar del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo en la que se habla de presos políticos ha comunicado a su Gobierno que no cumplirá el mandato de la Junta Electoral Central que ordena su retirada antes de las cinco de la tarde de hoy vamos por tanto en directo al Palau al Prat

Voz 1157 00:41 el presidente de la Generalitat no acatará el ultimátum que ayer le mandó el máximo órgano electoral Quim Torra ha trasladado su decisión al resto de los consellers en la reunión de esta mañana considera que tiene que preservar el derecho a la libertad de expresión y que no comparte en ningún caso la orden de retirar lazos ya esteladas Sartori portavoz el Gual

Voz 4 00:59 ahora María Isabel la decisión

Voz 1915 01:02 ahora la decisión del president es mantener la pancarta que está colgada en el balcón del Palau de la Generalitat el president entiende que esto es preservar la libertad de expresión y entiende también que no está de acuerdo con la instancia que he recibido de la Junta Electoral Central

Voz 1860 01:15 talan todos los consellers han acordado actuar de la misma

Voz 1157 01:18 la manera en sus departamentos plazo que terminaba este mediodía dentro de media hora Quim Torra enviará un nuevo recurso a la Junta Electoral

Voz 1018 01:25 bueno pues esta misma mañana los dirigentes de Esquerra Joan Tardà y Gabriel Rufián exigieron a Torra en una entrevista radiofónica que no retirase la pancarta con el lazo amarillo del Palau no hay por ahora ninguna reacción oficial de la Junta Electoral Central el plazo vence formalmente a las cinco de la tarde pero en el plano político PP y Ciudadanos Pablo Casado

Voz 1860 01:42 Albert Rivera exigen ya actuaciones inmediatas Sánchez

Voz 5 01:45 diga claramente si el Gobierno va a hacer a través de la policía o a través de las delegaciones del Gobierno lo que todos estamos reclamando que es que se mantenga la neutralidad del espacio público en los haga propaganda a favor de los qué tal está

Voz 1860 01:58 eh tú la Fiscalía porque evidentemente no atender a la resolución de la justicia es delito y además el gobierno España tiene que actuar

Voz 1018 02:05 tenga el juicio del procesan han esta mañana los testimonios de ex subsecretario de Hacienda en tiempos de Montoro y algunos guardias civiles que tuvieron protagonismo directo en las detenciones realizadas al en los momentos más duros del otoño de dos mil diecisiete eso declaraciones que continúan en este momento Alberto Pozas

Voz 6 02:20 si los agentes explican los problemas que encontraron en los registros de la operación contra el referéndum ilegal cientos de personas allí donde iban a buscar pruebas teniendo que pedir refuerzos para abandonar la zona sin altercados el que acaba de terminar en ese instante José Antonio su declaración intervino en la investigación de la logística del referéndum ha explicado como un representante de la Generalitat usaba tarjetas prepago para gestionar los encargos de carteles de promoción para evitar ser descubierto la sesión acaba de terminar hasta las cuatro de la tarde

Voz 7 02:45 hora catorce

Voz 1018 02:48 en la SER les contamos hoy que tres exaltos cargos de Vox admiten que la dirección nacional del partido les ordenó recibir donaciones de empresarios e ingresar las troceada a través de familiares o testaferros dos de ellos Carlos Abril caldito Daniel Molina no tiene inconveniente en hacerlo público en su propia voz

Voz 8 03:05 habló de eso de recurrir a parientes o amigos varas para para pasar desapercibidos redundó fíjate excepto desgraciada Ésta es la práctica corrientes me vienen un señor que es constructor de la zona de aquí de de Yuncos irme train sabré con quince mil dos me dice es que eso es una donación tan partido que ya sabré yo como la como te digo yo dice que de eso nada sino lo cogía había sido una de las cosas por lo que me han echado del partido

Voz 1018 03:30 el número tres del PSOE ministro de Fomento José Luis Ábalos denuncia la manera de hacer política de la formación de Abascal voz

Voz 9 03:41 lo ves cuando niega a los responsables de sus comités los mantiene y Mato hoy vemos que el sistema de financiación pues es el correspondiente a la organización de este tipo de secretismo que lanza candidatos nostálgicos de la dictadura

Voz 1018 03:59 quizá el asunto que a medio plazo va a tener más incidencia directa para miles de personas es la reflexión de octavo coronado Secretario General de la Seguridad Social de vincular las pensiones de viudedad a las rentas de quiénes las perciben

Voz 0978 04:10 tenemos que hacer alguna corrección para bien

Voz 1634 04:12 hablar la pensión con niveles de renta y esto tiene que ser una discusión profunda porque al noventa y cinco por ciento de las actuales ayudas vamos a tocar la pensión otra cosa es que digamos que soy una persona de género masculino que dan a cinco veces el sueldo de su pareja puede ser el caso de que fallezca su pareja tiene que cobrar vitalicia vence una pensión

Voz 1018 04:31 diecinueve de marzo Día Grande de Valencia Excel sonido que no llegan este momento desde el

Voz 10 04:35 halcón de la plaza del Ayuntamiento

Voz 1018 04:37 no

Voz 10 04:40 la encina o más de las fallas de este año

Voz 0202 04:45 dos mil diez y además la Fiscalía holandesa revela que una carta hallada en el coche del presunto autor del ataque que causó tres muertos y cinco heridos en Utrecht avala la hipótesis terrorista además subraya que no parece que haya relación entre el principal sospechoso eso

Voz 1933 04:58 víctima del consejo asesor del Gobierno alemán rebaja en siete décimas la previsión de crecimiento de la economía europea y la deja en un cero coma ocho por ciento el informe subraya que no se espera una recesión técnica recesión que la cuarta economía del mundo casi rozó a finales del año pasado

Voz 0202 05:12 la mortalidad por accidentes camino al trabajo supera con mucho la que se registra la vuelta y un estudio del RACE responsabiliza de ello a la escasa flexibilidad de las empresas el informe refleja

Voz 1276 05:21 un aumento de los accidentes viales laborales

Voz 0202 05:24 cobraron el año pasado doscientas cincuenta vidas tóxicas y seis minutos

Voz 1 05:32 hora acató

Voz 1860 05:33 Madrid Cristina Machado buenas tardes la oposición en bloque rechaza la intención del Partido Popular de seguir adelante con la privatización sanitaria la candidata Isabel Díaz Ayuso dijo ayer aquí en la SER que no renunciará a ella si llega a gobernar en la Comunidad PSOE Podemos Ciudadanos lo rechaza

Voz 0175 05:53 yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento nosotros somos defensores de una sanidad pública de calidad

Voz 11 05:59 ella se reivindica feliz heredera de Esperanza Aguirre mientras estamos solicitando a la fiscalía que investigue lo que ha pasado con el despilfarro que ha supuesto la privatización de la sanidad

Voz 12 06:10 soy presidente de la Comunidad de Madrid la sanidad madrileña no se va a privatizar nuestra lucha es iba a ser contra la ineficiencia despilfarro

Voz 1860 06:17 así mientras siguen faltando medios en la sanidad pública lo denuncian los trabajadores de las urgencias del Hospital de La Paz que han llevado a los tribunales el colapso de su servicio en la mañana de hoy martes al cumplido veinticuatro horas de colapso ininterrumpido las urgencias generales del Hospital La Paz la causa de este último colapsos es el cierre de las XXXII camas que se habían abierto en el hospital gracias a la presión de trabajadores y usuarios a principios de enero nada cambia en las listas de Carmena y Errejón las primarias de las primarias como las habían vendido ellos dejan todo tal y como querían Carmena y Errejón el noventa y cinco por ciento de los electores de Más Madrid ha respaldado

Voz 1276 06:56 sus propuestas y Carmena lo ha celebrado

Voz 1860 06:59 el ovejas entre el medio millar de ejemplares que desde principios de marzo pastan en la Casa de Campo como parte de un proyecto para fomentar la biodiversidad y prevenir incendios una de las alternativas ahora mismo importante de todas las grandes ciudades es la conexión con el campo nuestros el tenemos bastante relaciones con con con con esa misión no es decir la ciudad hay el campo tiene que estar completamente relacionados no entonces en la ciudad hay que vivir al campo el campo tienen que muchas cosas que tenemos en la ciudad

Voz 1915 07:29 hay más noticias en titulares con Sonia Palomino y Paula Sensi la Junta Electoral sanciona al alcalde de Arganda del Rey Guillermo Hita por enviar una carta difundir un vídeo en el que atribuye a la bajada de Libia sugestión cuando ya se habían convocado las elecciones la junta prohibido su difusión el alcalde dice que recurrirá la decisión desarticulada una banda que estafó a quinientas personas robándole datos bancarios a través de Internet después operaban con bitcoins para dejar el menor rastro posibles se calcula que habían robado hasta dos millones de euros la Comunidad de Madrid renovará los libros de texto cada cuatro años es una de las novedades del plan accede de de préstamo de libros que será accesible a todos los alumnos de secundaria de los centros públicos y privados los institutos están pidiendo ya las familias que les comuniquen si querrán entrar en el programa en curso que viene el hombre identificado por afilar un cuchillo en el metro de Madrid es cortador profesional de jamón y se dirigía a su trabajo la policía descarta cayó un delito en su actividad aunque investiga si la actitud del joven infringe de alguna manera la Ley de seguridad ciudadana y en deportes Michel se despide hoy como técnico del Rayo Vallecano otras siete derrotas consecutivas el club maneja los nombres de Paco Jémez y Culio Julio Velázquez para ocupar

Voz 1860 08:30 banquillo la actriz Carmen Maura ha recibido hoy la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid en el día de San José ha querido dedicársela a los hombres en estos tiempos ha dicho de explosión feminista de producen ternura nos lo cuenta Enrique García

Voz 13 08:50 yo te digo que hay

Voz 10 08:58 hay quienes han decidido dar mis también hayan me encanta que me llamen Carmen García pensando en mí que es la las a menudo y otra es la persona a la persona siempre le parece que estas cosas donde tiene el descubran

Voz 1860 09:16 a menudo la Carmen persona ha querido dedicar esta medalla quiero hacerlo

Voz 10 09:21 menaje a los hombres

Voz 5 09:24 de por qué se me dan mucha ternura últimamente quiero

Voz 10 09:30 mi maldad ya con los hombres porque creo que tenemos que proteger sea yo reconozco que estoy un poquito cansada de de tanto mi tú porque yo he sido

Voz 1860 09:41 el que ha luchado verdaderamente pot pueda hacerlo

Voz 10 09:44 quería que nuestra situación fuera mejor

dos de la tarde diez minutos

Voz 14 10:09 Díez buenas tardes buenas tardes se circula con normalidad por la red principal y secundaria de la Comunidad de Madrid están sólo encontramos leves retenciones de entrada a la capital por la A uno hasta nudo Manoteras así que desde la Dirección General de Tráfico tan sólo nos queda pedirles precaución que no baje la guardia al volante

Voz 1860 10:26 Conexión ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas

Voz 15 10:29 tardes hola buenas tardes tenemos que destacar ya una mayor presencia de vehículos en vías importantes de distribución como es la calle de José Abascal que ya arrastra una circulación muy lenta para conectar con María de Molina también de salida a la Avenida de América se aprecia una mayor actividad en la calle Joaquín Costa y la calle de Francisco Silvela para hacer el giro a la Avenida de América en lo que respecta a zonas con obras conviene evitar en la medida de lo posible la avenida de la Albufera ya en la zona próxima al cruce con la M cuarenta en sentido centro ciudad hay un estrechamiento de calzada importante que provoca retenciones y si hablamos de la M30 en general predomina la fluidez incluida la conexión de la avenida de Burgos con el nudo de Manoteras

tenemos catorce grados en el centro de Madrid

Voz 0978 11:13 Jordi Carbó tarde soleada con temperaturas parecidas a las de ayer pero con más retos tendremos nubes también alguna racha fuerte de viento la sensación de frío con máximas que se quedarán alrededor de los quince grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid en muchos pueblos de la Sierra apenas se pasará de los diez de máxima y la próxima noche va a hacer más frío de hecho mañana volverá a hacer sol pero con temperaturas sin grandes cambios tendremos que esperar al viernes y sobre todo el fin de semana para que las temperaturas suban de manera apreciable

Voz 1860 11:42 comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina iré Noema Valido y la producción de Sonia palomita

Voz 1276 11:50 la declaración de intenciones de la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid sobre la privatización sanitaria ha puesto en su contra a toda la oposición en una entrevista aquí en la SER Isabel Díaz Ayuso dejó claro ayer lo hizo en La Ventana de Madrid que no renuncia a la privatización sanitaria impulsada por Esperanza Aguirre

Voz 1915 12:10 yo la colaboración público privada desde luego no lo hago

Voz 16 12:12 la descarta Si lo que quiero es que sigan bajando las listas de espera quirúrgica aquí es de cuarenta y siete días la media nacional es de noventa aquí tenemos los últimos avances médicos ochenta y cinco Centros de Referencia nacionales sólo están aquí en la Comunidad de Madrid ya estamos dando cobertura sanitaria a todas las comunidades limítrofes precisamente por ese nivel

Voz 1276 12:31 va mucho más allá de lo que han ido sus dos antecesores inmediatos en el Gobierno regional tanto Cristina Cifuentes como Ángel Garrido se comprometieron a no privatizar más hospitales algo que Díaz Ayuso no ha hecho y que además respaldan en el actual Partido Popular aquí mismo en La Ser en Hoy por Hoy Madrid lo ha dicho esta mañana el portavoz adjunto en el Ayuntamiento Íñigo Henríquez de Luna

Voz 0801 12:50 nadie habla de vendernos servicio público aquí de lo que estamos hablando es de los modelos de gestión de los servicios públicos que pueden ser por gestión directa gestión indirecta el el mundo nórdico hace ya mucho tiempo que tiene muy claro que es mucho más eficiente muchas veces la gestión indirecta de los servicios públicos sin que la titularidad pública Se afecte y eso es un poco el debate no

Voz 1276 13:10 la sanidad pública de la sanidad privada un clásico de todas las campañas campañas electorales todos los partidos han entrado esta mañana al debate que se inició ayer aquí con esas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en La Ventana de Madrid se celebraba junta de portavoces en la Asamblea todos los grupos de la oposición incluido Ciudadanos se han mostrado en contra del proyecto de privatización impulsado y mantenido por el Partido Popular Virginia Sarmiento

Voz 0246 13:35 la oposición en bloque se opone a las ideas privatizadoras de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos lo hacía ya en tono de precampaña

Voz 12 13:43 soy presidente de la Comunidad de Madrid la sanidad madrileña no se va a privatizar nuestra lucha no es contra lo público ni contra lo privado nuestra lucha es iba a ser contra la ineficiencia despilfarro

Voz 0246 13:53 la todavía portavoz de Podemos Clara Serra aseguraba no entender estas intenciones mientras se pide a la Fiscalía que investigue los sobrecostes de varios hospitales y añadía

Voz 11 14:01 a ella se reivindica heredera feliz heredera de Esperanza Aguirre por tanto se reivindica heredera de del maltrato a nuestros servicios públicos

Voz 0246 14:11 y Ángel Gabilondo portavoz del PSOE mostraba también su desacuerdo

Voz 0175 14:14 nosotros somos defensores de una sanidad pública de calidad que tenga esa universalidad que no dejar a nadie fuera de ella no trabajamos con ninguna otra hipótesis

Voz 0246 14:25 añadía que los madrileños tienen ahora dos opciones claras de

Voz 1276 14:27 Sanidad sobre la mesa y que deben decidir en las urnas quién ha intentado salir al rescate de Isabel Díaz Ayuso esta mañana ha sido el vicepresidente Pedro Rollán aunque para terminar diciendo lo mismo que no descartan seguir adelante con la privatización sanitaria

Voz 1118 14:41 bueno yo tuve oportunidad de escuchar la entrevista tele hicieron en su media en la Cadena Ser en donde lo que puso en valor fue la coexistencia de un modelo que ya está presente a día de hoy el que es que contamos con una red de hospitales públicos extraordinarios que contamos también con una serie de hospitales en modelos de colaboración público privado y que ella se reserva la posibilidad si es presidenta del Gobierno de los madrileños de llevar a cabo aquellas actuaciones que considere oportunas

Voz 1276 15:14 el noventa y cinco por ciento de los electores de Más Madrid apoya las listas propuestas por Manuela Carmena en la capital e Íñigo Errejón en la comunidad nada cambia tras las primarias celebrada las hasta ayer así que el proceso participativo del que tanto presume la plataforma el alcaldesa no ha supuesto ningún cambio Carmena y Errejón acudieran a las elecciones de mayo con las listas tal

Voz 1018 15:36 como ellos las habían conformado Carolina

Voz 1860 15:39 buenas tardes buenas tardes no ha habido candidatura alternativa

Voz 0393 15:41 el oficial así que no ha habido ni siquiera competición el proyecto de Carmena y Errejón ha sido avalado por el noventa y cinco por ciento de los inscritos con una participación del sesenta y cinco por ciento el censo era de once mil cuatrocientas personas además el reglamento que habían elaborado brindaba su candidatura ya contamos aquí en la SER ese factor equipo que penalizaba el voto sí alteraba el orden de la lista original que habían planteado ellos así que las listas quedan también tal y como estaban la propia Carmena decía esta mañana que el resultado era algo con lo que ya cuenta

Voz 1276 16:10 a ver si era una cosa que

Voz 0202 16:12 la llamo ideas sobre todo por los equipos de esa idea nueva de diseñar el equipo va a ser como si dijéramos suministro ejecutivo yo y por eso es tan importante el equipo y el perfil ejecutivo de cada uno de los concejales

Voz 0393 16:26 en la lista del Ayuntamiento los puestos de salida son para los concejales del actual equipo de gobierno los concejales próximos a Carmen no los críticos que ya no están en esa lista de número dos va Marta Higueras a la que por cierto casi adelanta la portavoz Rita Maestre que va de tres en el caso de la Comunidad de Madrid Errejón cabeza de lista seguido de el actual portavoz de Podemos en la Asamblea Clara Serra ir tras ellos bastantes independientes como el psiquiatra Diego Figuera o la abogada laboralista Alicia Gómez también van en esa lista en la de Errejón de números seis Tania Sanz

Voz 1276 16:56 gracias a los resultados de Más Madrid de esas primarias los hemos conocido mientras que en Hoy por Hoy Madrid celebrábamos la habitual tertulia de portavoces municipales ya el representante de Ciudadanos a Sergio Bravo rezo le ha salido el tiro por la culata cuando ponían cuestión los resultados de Más Madrid los demás seis representantes de los grupos no se han olvidado del reciente escándalo por el pucherazo de Ciudadanos en Castilla y León

Voz 6 17:22 satisfacciones aunque algo sí sí estamos satisfaga que van en ciento diez por ciento

Voz 1860 17:30 yo no hablaría mucho ya notamos el PP de lecciones de primarias del PSOE acogió los cambios caché mandados Dios esto es edad pues bueno no sé dentro del Partido Socialista tenemos que hacer dando lecciones dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 17 17:53 era catorce en Madrid

Voz 1276 17:56 y todavía de esta larguísima precampaña electoral la Junta Electoral Provincial ha sancionado al alcalde de Arganda al el socialista Guillermo Hita por violar la ley electoral por la publicación de un vídeo en el que el Gobierno municipal presume ante los ciudadanos de haber bajado el Ibis Sonia Palomino si la Junta Electoral considera que el envío de esa carta por parte de la Concejalía de Hacienda Arganda sus vecinos y la difusión de un vídeo en los últimos días infringe la ley electoral y es que la carta vídeo explicaban que la bajada del IBI en el municipio era gracias a la gestión del Gobierno socialista la Junta Provincial ha prohibido su difusión y abre un expediente sancionador al Ayuntamiento de Arganda al alcalde Guillermo Hita y a su concejala de Hacienda Ana Szabo Hugo ITA que también es presidente de la Federación Madrileña de Municipios anuncia que recurrirá la decisión

Voz 18 18:41 la Junta Electoral ha revisado esta decisión que nosotros hemos tomado acataremos evidentemente lo quería a la Junta Electoral pero claro recurriremos también la decisión teniendo en cuenta que es una campaña informativa que se realiza todos los años que hace ver a los vecinos cuál ha sido la rebaja del IBI en los últimos años

Voz 0808 18:59 hoy termina el plazo de veinticuatro horas para que el alcalde presente ese recurso

Voz 1860 22:41 Cristina Machado los trabajadores de la surgen

Voz 1276 22:43 en el hospital de La Paz han llevado a los tribunales el colapso del servicio veinticuatro horas de colapso dicen que ha vuelto después de que la Gerencia del Hospital decidiera cerrar de nuevo camas que están ahora sin usar la comunidad han dice que simplemente un pico Teresa Rubio el hospital no habla de cola

Voz 1933 23:01 eso pero sí reconoce un pico de afluencia y aseguran que están adecuando los recursos para que la situación se normalice lo antes posible los sanitarios insiste en esto no se va a solucionar hasta que queden definitivamente habilitadas las camas que el hospital cierra constantemente para ahorrar en personal ir del barrio es portavoz de la Plataforma de urgencias y emergencias

Voz 6 23:20 nosotros denunciamos que este colapso por el cierre de las camas nunca se va a solucionar si no se recuperan todas las camas perdidas el hospital La Paz ha perdido un total de setenta y dos camas en los últimos seis años eso equivale a tres plantas completas mientras aún en el número de urgencias que se atienden cada año hemos dado parte al juez de guardia de la situación porque no seremos cómplices de esta situación en la que peligra la calidad asistencial

Voz 1933 23:45 a todo esto se suma dicen los trabajadores que la paz es el único hospital madrileño de gran tamaño que no cuenta con él

Voz 1018 23:50 un retén de personal para incidencias

Voz 1933 23:53 a pesar de tener una plantilla de cerca de siete mil empleados

Voz 1276 23:56 los trabajando a turno y seguimos hablando de sanidad pública aunque por un asunto bien diferente el Hospital doce de Octubre ha presentado los resultados de un programa pionero se llama huellas de colores Se trata de un plan de terapia asistida con perros que ha demostrado que reduce el dolor y la ansiedad de los niños que están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos lo conoce ya Paul Asensio

Voz 27 24:17 está feliz caricias amigo les damos nada

Voz 1915 24:22 es decir las Fleming tiene seis años es un golden Pedreguer rescatado de la calle adoptado ya

Voz 0808 24:26 entrenado para mejorar la recuperación de los niños que se encuentran en la UCI del Hospital doce de Octubre con huellas de colores perros como ceñir interactúan con los niños algo que reduce hasta en tres puntos en las cara su dolor y también la ansiedad María Eugenia Mama de Mario que lleva ingresado desde principios de marzo dice que han conectado enseguida con su nuevo terapeuta

Voz 28 24:44 muy bien porqué Mario les gustan mucho los perros y además que el perro desencantados porque encima conectar con ellos enseguida hay fue una experiencia muy bonita les alegra mucho de hecho Madrid hasta un poquito ha sido bajó entonces bueno pues porque lleva ya días hospitalizado Gemma y bueno pues cuando le propusieron el pues esto que iba le dijeron que iba a venir el perro y demás pues la verdad es que muy bien y hoy pues estaba animado estaba contento porque a estar concilio

Voz 0808 25:07 los perros han hecho ya veintitrés visitas a quince niños del hospital Benny Tai de haberlos cada miércoles por la tarde los meses de enero y febrero cuarenta y cinco minutos de caricias y juegos que ha mejorado la recuperación de los más pequeños en un plan pionero es la primera vez que en España se emplea este tipo de terapia con animales

Voz 1276 25:25 nueva agresión un funcionario en una cárcel madrileña ocurrió ayer en Madrid cinco en Soto del Real a última hora de la tarde un funcionario de hirió con un arma punzante sobre su estado dicen que no se teme por su vida SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 0702 25:38 qué ocurría a última hora de la tarde de este lunes cuando uno de los internos sufrió una crisis nerviosa tras no poder contactar Porto teléfono con un familiar según confirman desde CSIF las asestó hasta cuatro puñaladas con un objeto punzante todavía por identificar tres en la espalda y una más en el cuello un acto que califican de extrema violencia y ante el que sienten una completa indefensión Javier Ayala es el portavoz del sindicato en las prisiones madrileñas

Voz 29 26:02 por ahí con Spain no es que no sé cómo va a reaccionar se gira nacional mantener nos todas las de perder porque renovadas eh preparado Nievas equipado para repeler ninguna agresión de ese tipo Stuff cuerpo con traga lo que lleve y contra su fuerza

Voz 0702 26:18 los funcionarios siguen reclamando la que es ya una vieja reivindicación su reconocimiento como agentes de autoridad para que este tipo de agresiones sean consideradas como delitos por el Código Penal y Ope

Voz 1276 26:29 la acción de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contra un grupo de estafadores a través de Internet doce personas han sido detenidas por robar datos bancarios simulando ser un banco han conseguido defraudar al menos un millón de euros Alfonso Ojea

Voz 0089 26:42 enviaban miles de correos electrónicos haciéndose pasar por entidades bancarias los clientes picaban daban las claves luego comenzaba el gasto del botín Martín Puertas comandante de la Guardia Civil madrileña

Voz 30 26:52 directamente Selu Cravan haciendo extracciones en cajeros automáticos con esa tecnología de corto alcance o bien adquiriendo bien esos servicios

Voz 6 27:02 pero esta organización de estafadores ha dado un paso

Voz 0089 27:05 más para blanquear con rapidez y sin dejar rastro más de dos millones de euros extraídos de las cuentas de sus víctimas ha usado la moneda virtual bitcoins de uso en mercados financieros aunque no haya banco central que la reconozca como válida el teniente Martín Seoane advertía de este dato que es trascendental

Voz 30 27:22 en Madrid tenemos cuatro cajeros automáticos que permiten canjear esa moneda bitcoins que yo tengo mi monedero electrónico sacar euros

Voz 0089 27:32 más de medio millar de estafador ya han sido identificados pero la cifra según la Guardia Civil va a crecer de manera exponencial

Voz 1276 27:38 gracias Alfonso y una cosa más el hombre identificado por afilar un cuchillo en el metro de Madrid resulta que es un cortador profesional de jamón que es estaba dirigiendo su trabajo la policía descarta que haya un delito en su actividad aunque investiga si la actitud del joven infringe de alguna manera la ley de seguridad ciudadana son las dos de la tarde veintiocho minutos

Voz 31 28:03 este fin de semana en vamos toda la familia una casa rural no sé cómo lo haces es muy fácil ahorro cada día uso no muy superpoderes de compra en el hipermercado Leclerc

Voz 0867 28:13 vuelven los superpoderes de compra Haile Craig donde cada día defendemos con sólo dieciocho años se ha convertido en la mayor alegría del madridismo esta Tempel

Voz 32 28:24 cada cupo que que ha llegado un joven de de tantos motivos de satisfacción no puedo dejar de verlo como como una buena noticia vino

Voz 0867 28:33 CIU el futbolista llamado a liderar el Real Madrid en la próxima década concede su primera entrevista a un medio español desde que viste la camiseta blanca será en el Ajero esta noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias con Manu Carreño hemos también en cadenaser punto com

Voz 33 28:50 en Hora Carlos

Voz 7 28:53 C los tempos

Voz 1743 28:56 Sofía Álvarez buenas tardes qué tal buenas tardes la selección española de fútbol ha realizado esta mañana una nueva sesión de entrenamiento de esta concentración se tuvo que retirar ayer Fabian por fiebre ya ha entrado en su lugar el colchonero Saúl Ñíguez el Rayo Vallecano anunció ayer la destitución de Michel como entrenador y el club franjirrojo todavía no ha anunciado quién será su sustituto pero todo apunta a la vuelta de Paco Jémez fue el primer entrenamiento de la semana del Atlético de Madrid ha estado marcado por la presencia de once pancartas mostrando su apoyo al Cholo Simeone por su parte el Getafe y Leganés han entrenado esta mañana con normalidad y un último apunte el Real Madrid ha presentado una nueva edición del Corazón Classic Match latidos con alma en el que se enfrentada al Chelsea el próximo veintitrés de junio

gracias social nosotros nos marchamos catorce grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 1 30:03 un un similar

Voz 1018 30:05 tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:11 catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 Torra desatiende la instrucción de la Junta Electoral Central y se niega a retirar la pancarta con el lazo amarillo de la fachada del Palau de la Generalitat lo ha comunicado a su Gobierno y así lo ha explicado la portavoz el Sardá

Voz 4 30:30 ahora a la banca a esta hora

Voz 1915 30:33 la decisión del president es mantener la pancarta que está colgada en el balcón del Palau de la Generalitat el president entiende que esto es preservar la libertad de expresión y entiende también que no está de acuerdo con la instancia que he recibido de la Junta Electoral Central

Voz 1860 30:46 la Xunta la actual central a esta hora

Voz 1018 30:49 dice la portavoz no sabemos es una expresión rutinario una cautela si puede estar apuntando a una decisión todavía no definitiva porque el plazo de la Junta vence a las cinco de la tarde en todo caso el revuelo político ya está organizado de ciudadanos piden al Gobierno central que actúe de inmediato pero es que Esquerra está del lado de Torra más aún esta misma mañana en una entrevista en Catalunya Ràdio Joan Tardà Gabriel Rufián le exigían que no retirase los lazos amarillos podemos escuchar a Tardá

Voz 7 31:12 que lo cree que no se deberían quitar creo que debemos defender la anomalía estamos viviendo una anomalía es una miserable anomalía digo miserable anomalía pero hay otra anomalía cien mil veces más miserable que es que haya presos políticos y que se vulneren derechos civiles y creo que eso requiere un posicionamiento ahora en todo caso lo que decida el presidente de la Generalitat y el guber me parecerá bien a mí me hasta las Antonin Hora catorce

Voz 1018 31:41 la crónica de este martes nos deja también una novedad muy concretas sobre la forma de hacer política de Vox el partido de ultraderecha que dirige Santiago Abascal en el que tres exaltos cargos reconocen que la dirección nacional les ordenó recibir donaciones de empresarios e ingresar las de forma troceada a través de familiares o testaferro las declaraciones a la SER de Carlos ha oído caldito Daniel Molina no dejan lugar a dudas

Voz 8 32:03 hablo de recurrir a parientes o amigos varas para para pasar desapercibidos fíjate techo pero esta es la practicas pero antes me en un señor que es constructor de la zona de aquí de de Yuncos y me traigo sabré con quince mil euros me dice es que eso es una donación tan parecido que ya sabré yo como la como yo dice que de eso nada que no lo cogía había sido una de las cosas por lo que me han echado del partida

Voz 1018 32:28 martes diecinueve de marzo día grande de las Fallas en Valencia y otras cuatro comunidades hoy es día festivo Antonia Martín Carlos Cala buenas tardes es empezábamos en Cataluña seguimos con el juicio del profesor Antonio

Voz 6 32:38 si el subsecretario de Hacienda en tiempos del Gobierno de Rajoy

Voz 1018 32:41 conoce que la Generalitat pudo intentar sortear el control de sus cuentas con algunos contra

Voz 6 32:45 estos Felipe Martínez Rico en el juicio

Voz 35 32:47 una contratación irregular es irregular en cualquier caso con certificado sin certificado que es irregular y por lo tanto quedaría al margen de control

Voz 6 32:57 no después para agentes de la Guardia Civil que están contando que no tuvieron protección suficiente durante algunos registros

Voz 1933 33:02 pues a las sedes del PP requiere que se declare así a después de que esta organización haya lanzado pintura contra su sede en Barcelona también la de ciudadanos que quiere que se deje de dar dinero público a la CUP Pablo Casado Albert Rivera

Voz 5 33:14 es pura kale borroka si ese ataque reivindicado como en otras ocasiones por arraigo por ejemplo que es la organización juvenil de las CUP debe ser ilegalizado

Voz 0978 33:22 yo me yo me pregunto tiene que seguir cobrando dinero público del Estado un partido que reivindica atentados ataques contra otro partido

Voz 6 33:30 la propuesta sobre pensiones el secretario de Estado de Seguridad Social lanza la idea de que las pensiones de viudedad se vinculen a la renta tengan cuentas y los ingresos que tiene la persona que además va a recibir la pensión son ya suficientemente altos Octavio Granado

Voz 36 33:43 ha sido un hombre gana más que su pareja y su pareja ex mujer y su pareja fallece eh vamos a seguir incrementando

Voz 1860 33:50 la renta de la persona que más

Voz 36 33:53 sostiene de la de la familia no parece razonable

Voz 1933 33:56 interrogado por la policía holandesa interroga hoy a los tres detenidos por el ataque de ayer en que las autoridades siguen sin confirmar que fuera un ataque terrorista hipótesis que siguen considerando la principal menos crecimiento

Voz 6 34:06 el grupo de expertos que aconseja al gobierno de Angela Merkel ha presentado un informe en el que detallan que la economía alemana va a crecer ocho décimas este año casi la mitad que pasado año reconocen que el país tiene problemas de producción en la industria del automóvil en la Kimi

Voz 1933 34:19 insiste el Gobierno británico mantiene que su intención es que se ve se vote otra vez el acuerdo para el Brexit rechazado ya dos veces por el Parlamento el presidente de la Cámara de los Comunes se ha negado a votar de nuevo lo mismo siguiendo una ley que tiene trescientos años y Angela Merkel

Voz 27 34:35 no

Voz 1933 34:37 acaba de tirar de ironía para decir que espera un acercamiento y que no estaba al tanto de los de los reclamos británicos del siglo XVII miles de afectados

Voz 6 34:46 les Unidas calcula que más de millón y medio de personas estaban en zonas por las que ha pasado el ciclón que ha destruido la segunda ciudad de Mozambique Se teme que haya centenares de muertos Filipe News presidente del país hasta el momento hemos

Voz 0978 34:58 tratado oficialmente ochenta y cuatro muertos pero después de sobrevolar la zona todo indica que podremos registrar más de mil muertos la vida de más de cien mil personas corren peligro

Voz 7 35:08 decidir el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:12 José Antonio estoy gama es para Santiago Abascal señor presidente debo su dedicación a la cantera de los generales en retiro que colme las listas de candidatos de su partido en absoluto puede servirle de excusa para las operaciones de camuflaje en la obtención de recursos destinados a cubrir gastos de las campañas electorales además debe responder de las irregularidades denunciadas desde dentro de sus propias filas sin que sea tolerable que el patriotismo vociferante resulte como en otras ocasiones el último refugio de los canallas las fotos luciendo torso para Akin las disfrute pero las cuentas claras para todos

Voz 1018 35:52 Miguel Ángel Aguilar que mañana lloverá con nosotros Alicia Molina en Nueva valido una técnica Isabel Quintana Carlos con la la producción hijo a este informe del RACC Real Automóvil Club de España sobre la cifra creciente de personas que mueren camino del trabajo o de regreso a casa lo que se conoce como accidentes in itínere María Manjavacas

Voz 1444 36:08 doscientos cincuenta muertos sólo el año pasado la cifra más alta desde dos mil diez y el dato tan llamativo como preocupante es que hay muchos más accidentes yendo a trabajar que a la vuelta algo fácil de solucionar que no implica dinero sino cambiar la cultura de empresa hay que ser más flexible con el horario de entrada que genera mucho estrés sobre todo cuando eres joven con contrato precario Narciso Michavila presidente de Gap tres que ha hecho el estudio decía que los empresarios se ponen las pilas con esto aumentamos las muertes en dos mil diecinueve

Voz 1018 36:35 simplemente tomándonos en serio esto habrá

Voz 37 36:37 con un ahorro significativo en vidas humanas yendo a trabajar o si por el contrario eso supone que haya menos flexibilidad para cumplir con horario de trabajo los doscientos cincuenta accidentes en Itínere Se van a quedar cortos

Voz 1444 36:51 tan claro como que el estrés la prisa el cansancio y el uso del móvil son el principal motivo de estos accidentes

Voz 1018 36:56 transportada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:59 tarde soleada en el conjunto del país pero con nubes y algunos chubascos en el Cantábrico desaparecerán del todo la próxima noche también chubascos e incluso alguna tormenta en el Mediterráneo especialmente en Baleares en el interior de la Comunidad Valenciana durante la tarde pero cuando llegue la noche también en la costa en la misma ciudad de Valencia puede llover esta noche así como en la mitad este de Cataluña durante la tarde donde tengamos chubascos ambiente más fresco que ayer donde a Gasol temperaturas sin grandes cambios máximas en general de catorce a dieciocho grados las temperaturas de hecho no subirán de manera significativa hasta finales de semana PP otra son los cinco mayores

Voz 1018 39:01 bueno no tiene unos llevan directo al Palau de la Generalitat reunión semanal del Gober Torra rueda de prensa de la todavía portavoz César Tadic que se perfila como candidato a ellos Pelat al Ayuntamiento de Barcelona decíamos que faltan poco más de dos horas para que explique para que expire perdón el plazo de la Junta Electoral Central para retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios oficiales pero parece si nos atenemos a lo que ha dicho la portavoz del que a esta hora a esta hora la decisión de Torra es no retirarlos vamos al Palau a ver qué tal bona tarda

Voz 1157 39:30 bona tarda a esta hora se agotaron el plazo y Quim Torra decidido no acatar el ultimátum de la Junta Electoral esto significa que por ahora mantiene colgados los lazos y las esteladas en los edificios de la Generalitat el presidente catalán ha trasladado su decisión al resto de los consellers a la reunión de

Voz 1018 39:46 esta mañana considera que tiene que preservar el

Voz 1157 39:48 derecho a la libertad de expresión de los trabajadores públicos que en su día colgaron estos símbolos la portavoz del Gobierno en sarta de ha dejado claro que el resto de Kun Sallés actuará igual

Voz 11 39:58 no hay discrepancia me ha comprado dice

Voz 1915 40:01 Francia entre los miembros del Gobierno hemos acordado por voluntad de los propios Kun Sellés que en las sedes de los diferentes departamentos

Voz 1860 40:07 se actuaría de la misma manera Mensa actuaría Samantha

Voz 1157 40:11 Quim Torra enviará a lo largo de hoy un nuevo escrito a la Junta Electoral comunicándole su rechazo deja en manos del Defensor del Pueblo catalán la decisión

Voz 1018 40:19 en China la de la de si se tienen que dejar

Voz 1157 40:21 limpias sonó las fachadas de los edificios de la Generalitat por eso le ha pedido un informe

Voz 1860 40:27 Sánchez diga claramente si el Gobierno

Voz 5 40:30 va a hacer a través de la policía o a través de la delegación

Voz 42 40:33 el Gobierno lo que todos estamos reclamando que es que se mantenga la neutralidad de la espacio

Voz 5 40:37 lo único que nos haga propaganda

Voz 43 40:39 a favor de los que tal que actúe la Fiscalía

Voz 1157 40:42 porque evidentemente no atender

Voz 43 40:44 a ustedes la justicia es delito y además el gobierno España tiene que actuar

Voz 1018 40:49 bueno pues en las reacciones de Pablo Casado y el de lidera los líderes de PP y Ciudadanos tras conocer la decisión del presidente de Gobierno catalán de Quim Torra de no retira dar los brazos amarillo veremos qué consecuencias puede tener esta decisión de no retirar al menos por ahora tal como había planteado la Junta Electoral Central en el juicio del proceso en el Supremo el de hoy parece que no es tampoco un día de trámite Alberto Pozas buenas tardes

Voz 6 41:14 otras José Antonio buenas tardes a ver empieza la sexta semana

Voz 1018 41:16 le puede quedar otras tantas ya primera hora pudimos escuchar el relato como testigo de Felipe Martínez Rico que fue subsecretario de Estado de Hacienda la mano derecha de Cristóbal Montoro a quién ha querido avalar en sus tesis sobre el dinero público gastado o no ha estado en la consulta ilegal del uno de octubre ha venido a decir que claro el sistema de control no podía ser infalible

Voz 6 41:36 el control sobre las cuentas de la Generalitat se volvió más férreo en dos mil diecisiete cuando la Generalitat decidió dejar de enviar información sobre sus gastos entonces estaban acogidos al Fondo de Liquidez Autonómica empezaron a detectar gastos sospechosos ha reconocido hoy que el control que ejercía el Gobierno tenía agujeros

Voz 35 41:51 estos certificados llegan hasta donde llegan tienen los límites que tienen la realidad material

Voz 6 41:56 es mucho más completa y compleja que por ejemplo un contrato irregular podía pasar inadvertido al Ministerio de Hacienda

Voz 35 42:02 una contratación irregular que es irregular y por lo tanto quedaría al margen de control

Voz 1018 42:06 ha mencionado gastos José Antonio que esa angustia aquí en el Supremo

Voz 6 42:09 por ejemplo lo que se gastó la Generalitat en campañas de publicidad para el referendo

Voz 1018 42:14 bueno esto en cuanto al dinero recuerden que la malversación es uno de los delitos en los que estaban acusados nueve de los dieciocho encausados son los mismos que afronta también una posible condena por rebelión el más grave de los delitos que se están juzgando en torno al cual han comparecido también como testigos algunos guardias civiles que tuvieron actuaciones directas en las fechas clave del otoño de dos mil diecisiete por ejemplo las detenciones de Josep Lluís Salvadó que era secretario de Hacienda hoy Josep Maria Jové que fue secretario general de la Generalitat que es lo sustancial de sus

Voz 6 42:43 pues pues pues por ahora han declarado dos agentes uno estuvo en la Consellería de Hacienda y el otro en caso de Josep Maria sube un alto cargo de la Generalitat el mismo día el veinte de septiembre de dos mil diecisiete en los dos han relatado algo importante para la fiscalía como los registros judiciales se encontraron con protestas uno de ellos ha explicado cómo incluso tuvieron que pedir refuerzos para poder abandonar la casa de sube

Voz 0514 43:03 porque la concentración como digo eran doscientas personas eh pues no inspiraba confianza de que de que no iba a pasar ningún incidente Si si bajas

Voz 6 43:16 la Fiscalía José Antonio es clave porque este intento de impedir los registros forma parte de esa rebelión de la que acusa a varios de los de los imputados uno de ellos ha relatado cómo Oltra al otro alto cargo de la Generalitat Josep Lluís Salvadó ordenó su secretaria que tirase la documentación comprometida a un patio cuando supo que la Guardia Civil estaba en la puerta de su casa

Voz 1018 43:34 gracias Pozas hacemos una mínima pausa y hablamos enseguida de las fin

Voz 41 45:08 catorce José Antonio Marcos