Hora 14 (20/03/2019)

son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:10 el inglés sir justicia Antonio Marcos

muy buenas tardes vayan fado que tiene la ministra de Trabajo Magdalena Valerio comer secretario de Estado para la Seguridad Social que depende de ella por haber sugerido ayer la posibilidad de vincular las pensiones de viudedad a la capacidad económica de quienes las cobran

Voz 4 00:36 opina en alto va a conferencias charlas y entonces él opina opina entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un gobierno sabe mucho es un buen técnico de la Seguridad Social y de vez en cuando tú luego tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar las pensiones debilidad salvo para seguir subiendo las pensiones en general sobre todo las más bajas aquí también las más bajas de viudedad

Voz 1018 01:03 qué hubiera estado mejor callado Octavio Granado habría sido más oportuno en época electoral como la que estamos que no hubiera pisado ayer ese charco con estas palabras

Voz 5 01:11 tenemos que hacer alguna corrección para vincular la pensión con niveles de renta y esto tiene que ser una discusión profunda porque al noventa y cinco por ciento de las actuales mudarnos de vamos a tocar la pinchemos otra cosa es que digamos que soy una persona de género masculino que gana cinco veces el sueldo de su pareja pues en el caso de que fallezca su pareja tiene que cobrar vitalicia desde una pensión de Hora catorce

Voz 1018 01:36 lo cierto es que hoy Granado opta por el silencio hemos pedir una entrevista con él pero respuestas ha sido no y además uno o muy muy rotundo categórico si hablaremos a partir de las doce y media como un experto en pensiones de sindicato Comisiones Obreras lo demás pasa como casi todos los días por el Brexit por Cataluña la primera ministra Theresa May ha concretado en la Cámara de los Comunes que solicita a Bruselas una prórroga de tres meses hasta el treinta de junio

Voz 6 01:57 hola te dejó escrito de esta mañana el presidente del Consejo Europeo para informarle de que el Reino Unido pide una extensión del periodo establecido en el artículo cincuenta hasta el treinta de junio el Gobierno tiene la intención de traer nuevas propuestas para que se vote por tercera vez como primera ministra no estoy dispuesta a retrasar el Brexit más allá del tren

Voz 7 02:19 esta de junio pero los europeos no

Voz 1018 02:22 estaban por darle un cheque en blanco esto es lo que decía a primera hora en la radio pública alemana el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker

Voz 0456 02:29 hasta el donde la carta no ha llegado todavía necesitamos la carta porque necesitamos más claridad sobre las intenciones reales del Reino Unido hemos hecho todo lo que hemos podido con las peticiones de Gran Bretaña mi sensación ahora mismo es que no va a haber una decisión en el Consejo Europeo esta semana es más probable que sea la próxima que tengamos que reunirnos de nuevo la próxima semana

Voz 1018 02:50 sobre Cataluña en el juicio del Supremo un brigada de la Guardia Civil ha apuntado que en los días previos al uno de octubre vieron a varios políticos entre ellos Akin Torra meter y sacar cajas en la nave del Polígono Industrial de Barcelona a la que incautar un casi diez millones de papeletas para la consulta ilegal

Voz 8 03:05 por las vigilancias que se hicieron sobre la nave ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro señor su Trías vio en las naves Mercedes el actual presidente de la violeta pintor sexo hubiera una serie de personas que entraban y salía una con alguna caja serían los en las vigilancias

Voz 1018 03:23 el otro agente ha narrado como en las conversaciones por radio de los Mossos d'Esquadra se hablaba de utilizar a niños y ancianos como escudos humanos llegado el caso que bueno

Voz 9 03:31 que también en el caso de que vinieran y demás pues que colocarían como en la primera línea pues colocarían a niños y a personas de avanzada edad

Voz 1018 03:43 en una junta de accionistas de la cadena supermercados días sin sorpresa al fondo que representa al ruso Mijaíl Friedman se hace con el control de este grupo que da empleo a unas cuatro mil trescientas personas y que atraviesa una grave crisis

Voz 10 03:54 el bonito se ha comprometido a asegurar la totalidad de la ampliación de capital de quinientos millones de euros tras la liquidación de la opa siempre que se llegue a un acuerdo con los acreedores de la empresa

Voz 0202 04:11 el Banco de España mantiene sus previsiones para este año y el que viene y señala como principales peligros el deterioro en la zona euro y un Brexit duro augura que la economía seguirá creciendo aunque se prevé que las familias ahorren más ante la incertidumbre

Voz 0325 04:24 el global multa de casi mil quinientos millones de euros para Google por abusar de su posición de dominio en el mercado de la publicidad se trata de la tercera sanción que impone la Comisión Europea al gigante de Internet que responde comprometiéndose a seguir haciendo cambios para cumplir las normas Comunitaria

Voz 0202 04:37 la Fiscalía sitúa al jefe de la Oficina Anticorrupción del Partido Popular Alfredo Prada al frente de la gestión económica ahí de contratación del Campus de la Justicia de Madrid un proyecto fallido donde se perdieron más de cien millones de

Voz 1018 05:10 dos y cinco

Voz 0824 05:15 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes la Fiscalía situó Alfredo Prada como máximo responsable de las irregularidades detectadas en el Campus de la Justicia en total un agujero de casi cien millones de euros de dinero público que está investigando la Audiencia Nacional láser ha tenido aquí eso al escrito de la Fiscalía que ha llevado a la imputación de Prada aún así la dirección popular de Pablo Casado no lo va a apartar de su actual cargo como responsable de vigilar casos de corrupción dentro del PP en Madrid lo comprenden Ángel Garrido es el presidente

Voz 0177 05:48 lo que marcan los estatutos del partido es que hasta que no haya apertura de juicio oral e no se toma ninguna decisión cosa que también parece razonar

Voz 8 05:54 le

Voz 0177 05:55 donde por el mero hecho de que hay presunción de inocencia de las personas por lo tanto entiendo que el partido esperará también la que haya o no haya apertura juicio oral

Voz 0824 06:01 por cierto que por primera vez Ángel Garrido ha hablado concretamente de su futuro y lo ha situado en Europa o en el Senado nuevo retraso en Madrid centran las pantallas informativas de la ocupación de los parkings no estarán instaladas y funcionando hasta al menos septiembre Francisco López Carmona ex director general de circulación

Voz 12 06:22 el plazo que especifica el contrato para el suministro instalación puesta en marcha de los paneles dejar plenamente operativo el la las aplicaciones informáticas necesarias es de seis meses desde la desde la firma del contrato

Voz 0824 06:36 por cierto que sólo la mitad de los madrileños usa el transporte público aunque serían muchos más nueve de cada diez Si mejorará el servicio es una de las conclusiones de la encuesta que se ha presentado esta mañana en las jornadas sobre movilidad organizadas por la Ser El País cinco días un paso más del ayuntamiento para acabar con el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos caía en la capital la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible aprobado el plan que exigirá que las viviendas turísticas tengan un acceso directo sólo falta que que no lo ratifique la semana que viene José Manuel Calvo delega

Voz 13 07:10 es un plan que tiene una clara vocación delimitar de restringir la implantación de vivienda uso turístico por los problemas que genera de convivencia de problemas en el edificio también de incompatibilidad de una actividad terciaria que Dios hospeda

Voz 14 07:25 con la actividad residencial

Voz 0824 07:28 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino en Javier Jiménez Bas

Voz 0887 07:32 acciones obreras lleva a los tribunales a la Dirección de Enfermería del Hospital Infanta Sofía por vejaciones amenazas y abusos la denuncia que está avalada por centenares de firmas de la plantilla afecta directamente a la directora de Enfermería y al propio hospital por no activar los protocolos de actuación ante conflictos inter

Voz 0978 09:22 las últimas horas del invierno aquí en Madrid van a seguir la línea de tiempo de gran parte de esta estación es decir poco va a pasar muchas horas de sol no tendremos nubes importantes y temperaturas sin cambios destacables respecto los últimos días esta mañana hacía frío hemos bajado de los cinco grados en la mayor parte de la comunidad en breve al sol el ambiente será agradable con máximas eso sí que apenas pasarán de los quince grados además con ratos de viento que pueden acentuar un poco la sensación de frío los próximos días seguirá haciendo mucho sol con un ascenso destacable de las temperaturas sobre todo las máximas a partir del fin de semana

Voz 0824 09:56 con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina no ha valido hoy en la producción Sonia Palomino hace tiempo ya que la Cámara de Cuentas detalló las muchísimas irregularidades detectadas en el fallido Campus de la Justicia ese proyecto de Esperanza Aguirre para concentrar todas las sedes judiciales en Valdebebas en la capital pero que nunca llegó a materializarse en total según la Cámara de Cuentas un agujero de casi cien millones de euros de dinero público que está investigando la Audiencia Nacional diseños arquitectónicos que nunca fueron construidos pero sí pagados por rescisiones de contratos por la promoción del proyecto través de publicidad o de eventos exposiciones millonarias también por el sueldo de trabajadores de la sociedad que se construyó para poner en marcha el proyecto y que siempre tuvo más directivos que empleados que trabajadores un ejemplo en dos mil siete la sociedad tenía diez empleados siete eran directivos sólo tres administrativos bueno pues la Fiscalía en un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER sitúa como máximo responsable de todo esto de toda esta gestión Alfredo Prada ex consejero de Justicia y actualmente miembro de la dirección del PP de Pablo Casado Prada tendrá que declarar como imputado el próximo miércoles ante el juez del Audiencia Nacional que está investigando este caso Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0861 11:16 qué tal buenas tardes Cristina es Alfredo Pradas

Voz 0089 11:19 con el Ministerio público el responsable de negociar presuntamente contratos con empresas privadas que después serán aprobados por el Consejo de Administración del Campus de la Justicia de Madrid es más Prada era el presidente de ese Consejo por lo que siempre cerraba el círculo de la contratación como era de esperan ese tipo de operaciones la empresa que ganaba el concurso Emma que habían negociado con el ex consejero de Justicia de Esperanza Aguirre eso en el mejor de los casos porque existía un concurso pero en otros muchos más el contrato era directo sin justificar las razones la Fiscalía también detecta que Prada era presuntamente la persona autorizada para operar con varias cuentas corrientes del Campus de la Justicia cuentas que abonaron pagos por ejemplo de más de ciento veinte mil euros a una empresa privada sin existir factura de ningún tipo pero en todo caso cuentas en las que se realizaron transferencias a entidades privadas sin razonar esas órdenes al banco una tarjeta Visa vinculada a esas cuentas Ike operaba el propio Prada ofrece según el Ministerio Público datos suficientes de una gestión como poco irregular por ejemplo un viaje a Londres del consejero en dos mil seis cuyos justificantes siguen sin aparece

Voz 0824 12:28 de momento la dirección del partido popular no se plantea apartara Prada es su cargo como responsable de la oficina al cargo populares decir como decíamos con la como la persona encargada de vigilar posibles casos de corrupción en sus propias filas un cargo para el que fue designado por el propio Pablo Casado que comenzó su carrera política a la sombra de Prada fue

Voz 0259 12:46 su asesor en la Consejería de Justicia

Voz 0824 12:49 una época en la que por cierto Casado coincidió también con la candidata a la Comunidad con Isabel Díaz Ayuso que también tiene como padrino político a Prada formó parte de su equipo de prensa antes de convertirse en diputada en la Asamblea bueno Casado no se plantea apartarlo del cargo en el Partido Popular de Madrid lo comprenden dicen que los estatutos no les obligan a hacerlo al menos hasta la apertura de juicio oral un momento en el que según el presidente Ángel Garrido la Comunidad en contra de lo que dijo en un principio va a reclamar daño patrimonial en este caso

Voz 0177 13:22 por supuesto pasar a la fase de instrucción podemos hacer un escrito calificación si entendemos que ha habido daños patrimoniales y reclaman hemos obviamente todo lo que sea el preceptivo reclama no más allá de esto en relación Alfredo Prada pues respeto como siempre a la presunción de inocencia colaboración con la justicia y a la espera de que resuelvan los tribunales que son los que al final dicta la verdad

Voz 0824 13:41 sí lo decíamos al comienzo de este Hora catorce Madrid Ángel Garrido ha reconocido por primera vez que su futuro político pasa o por Europa o por el Senado en teoría Pablo Casado iba a presidir hoy el acto de presentación de cabezas de lista del PP a la Cámara Alta pero ese acto se ha suspendido por los problemas internos que están teniendo los populares para la elaboración de esas listas

Voz 0861 14:01 Javier Baños sí es la primera vez que Ángel Garrido reconoce abiertamente que su futuro pasa por el Senado o por Europa creo que probablemente pero aún no tiene tomada la decisión no no

Voz 16 14:14 yo todavía no sé nada no sí sí sí en qué lista voy a estar todavía no no no hemos decidido ni yo lo he pensado decir definitivamente ni tampoco ha hablado con el presidente no tiene decidido aún

Voz 0861 14:24 pero sí ha dado pistas con estas palabras apropiado el trabajo de los eurodiputados y lo importante que sería para él formar parte del Parlamento Europeo

Voz 0177 14:33 quiénes somos europeístas convencidos trabajar por un proyecto superior al de nuestro propio país creo que es algo importante creo que eso hace mucho más atractiva también el trabajo los de acciones europeas para todos yo creo que ahora tiene la importancia de relevancia que de barato

Voz 7 14:44 debería haber un detalle importante ese Ángel Garrido

Voz 0861 14:46 se decanta finalmente por Europa antes del diecisiete de abril debería dimitir como presidente de la Comunidad de Madrid porque su cargo es inelegible según la Ley de Régimen Electoral un presidente autonómico no poder en las listas al Parlamento Europeo y esa lista se publicarán en la segunda quincena de abril

Voz 0824 15:05 el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos de la capital tiene los días contados la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible ha aprobado el plan que obliga a estos pisos a tener un acceso directo e independiente al resto de vecinos todos tendrán que cumplir esta condición cuando les toque renovar la licencia el pleno del Ayuntamiento dará luz verde definitiva este plan la semana que viene aunque el propio gobierno municipal no descarta que sea recurrido en los tribunales Carolina Gómez

Voz 0821 15:30 en las tardes qué tal buenas tardes es probablemente una de las últimas medidas del gobierno municipal esta legislatura la de limitar los apartamentos turísticos que en el distrito Centro ya suponen un seis por ciento del total lo que se ha aprobado un plan especial de hospedaje que consiste fundamentalmente en establecer las mismas condiciones para los hoteles que para los pisos turísticos de este modo todos los apartamentos que quieran tener una licencia turística deberán contar con un acceso independiente en el edificio es decir una puerta y un ascensor distintos al que utilizan el resto de vecinos esto afectará a la almendra central de Madrid de la M30 parar entre también algunos barrios aledaños de Latina Usera Carabanchel el delegado de Urbanismo José Manuel Calvo reconoce que en la práctica esto supondría la ilegalización del noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos que operan en la ciudad

Voz 0882 16:16 en su día hicimos un cálculo

Voz 13 16:19 en qué entorno al noventa y cinco por ciento de las viviendas de uso turístico no que están no no que tienen licencia que no es ninguna sino que estaban inscritas en el registro la Comunidad de Madrid podían verse afectadas por la normativa del Plan si es un plan que

Voz 0882 16:31 en una clara vocación delimitar de resiste

Voz 13 16:34 la implantación de vivienda uso turístico por los problemas que genera de convivencia de problemas en el edificio de protestas vecinales también de incompatibilidad la actividad terciaria que de hospedaje con la actividad residencial

Voz 0824 16:50 los apartamentos que ya operan como en pisos turísticos

Voz 0821 16:52 ahora en seguir haciéndolo pero cuando soliciten renovar la licencia turística tendrán que adaptarse a esa normativa urbanística fijada por el Ayuntamiento el plan

Voz 0824 17:00 me dice Se aprueba el miércoles en el

Voz 0821 17:03 pleno del Ayuntamiento y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial a los tres o cuatro días el Consistorio no descarta no obstante que este proyecto sea recurrido en los tribunales como ocurrió con el decreto de la Comunidad de Madrid sobre pisos turísticos que fue paraliza

Voz 0824 17:16 todo gracias Carolina dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 0259 17:21 Madrid

Voz 0824 17:23 decía Carolina que el Ayuntamiento no descarta Callas recurso en los tribunales de momento las plataformas de alquiler turístico Vian bien concreto ya ha anunciado que lo va a impugnar mientras que los vecinos de centro que querían reducir el número de viviendas

Voz 0861 17:36 en este caso no se fían de que el Ayuntamiento gallego

Voz 0824 17:38 a cabo una labor de control real Virginia Sarmiento

Voz 0821 17:42 los empresarios del negocio de los pisos turísticos consideran que el plan es una prohibición encubierta basada en datos no contrastados y que afectará a ocho mil familias Adolfo meras responsable de Airbnb

Voz 18 17:51 nosotros seguimos pensando que no es necesario nosotros alquiler y no hacemos hemos Pedrajas viene a poner fin a un proceso que acaba en una prohibición encubierta

Voz 0821 18:01 es que dicen que el acceso independientes inviable que eso deja fuera el noventa y nueve por ciento de los alquileres turísticos por eso tomará medidas

Voz 18 18:08 bueno desde luego impugnar el plan especial Si te acuerdas ya vivimos una situación semejante cuando nos prohibían alquilar por menos de cinco días tenemos en los tribunales

Voz 0821 18:17 mientras los vecinos insisten en su necesidad de protección Jordi Gordon de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales del centro

Voz 19 18:23 lo que necesitamos es protección a los derechos de los residentes hipertensión a la propia ciudad

Voz 0821 18:28 una de las cosas que más les preocupa es lo siguiente

Voz 18 18:31 vigila que en vez de los noventa días no sean ciento veinte ciento cincuenta doscientos íbamos a tener que ser los vecinos

Voz 0821 18:36 por eso mañana presentan una guía para ayudar a las comunidades de vecinos a prohibir la actividad con las herramientas que proporciona la ley estatal

Voz 14 18:49 no me digas que no te gusta

Voz 7 18:53 el ella One Rice

Voz 0824 22:01 hora catorce Madrid Cristina Machado nuevos retraso en Madrid Central las pantallas informativas sobreocupación de los párkings no van a estar instaladas y funcionando hasta septiembre cuando se había dicho que estarían antes de mayo lo ha anunciado el director general de circulación en la Comisión de Movilidad aunque Francisco López Carmona ha dicho que en cualquier caso hasta ahora no ha sido un problema

Voz 27 22:23 durante el periodo de aviso que hemos mantenido con Madrid Central no hemos registrado ninguna referencia que haya hecho ninguno de los ciudadanos que han recibido la carta de avisos en relación con el hecho de que la razón de ese aviso sea el fuera que aunque hubieran aparcamiento completo no se registró problema de saturación en los aparcamientos

Voz 0824 22:42 bueno tras muchos meses de polémicas y de ataques a cuenta de Madrid Central ningún partido de la oposición es partidario ahora de derogar lo eso sí todos dicen que lo van a mejorar si es que llegan al Ayuntamiento mientras el actual Gobierno municipal no descarta ampliarlo si es que lo consideran necesario los portavoces de los cuatro grupos con representación en el Consistorio han participado esta mañana en las jornadas sobre movilidad que han organizado la SER el país cinco días ha sido en la Real Fábrica de Tapices y ahí está Enrique García Enrique buenas tardes

Voz 0861 23:14 buenas tardes todos han coincidido en la necesidad de mejorar la calidad del aire en la capital y para ello han subrayado la importancia de llegar a acuerdos entre administraciones y también entre grupos políticos aunque no han coincidido en el diagnóstico sobre por qué no se ha llegado antes a acuerdos en esta materia a Inés Sabanés ha pedido un acuerdo global y aunque no ha contestado de forma rotunda sí ampliaría Madrid Central ha dicho que su modelo lo exportable a otros distritos Puri Causapié del PSOE ha exigido un pacto entre administraciones

Voz 28 23:41 esta ciudad lo que necesita es un nuevo acuerdo ver que garantice la bonificación del transporte a dos mil treinta

Voz 1018 23:49 la realidad es que la transformación de la ciudad

Voz 28 23:52 va mucho más allá de Madrid necesitamos

Voz 29 23:55 de verdad un gran pacto por el transporte en esta ciudad que implique por supuesto

Voz 7 24:01 he estado a la Comunidad de Madrid

Voz 29 24:04 dentro de Madrid

Voz 0861 24:06 también ha pedido un pacto Begoña Villacís de ciudadanos que ha dicho que por responsabilidad política no derogaría Madrid Central sino que lo modificaría porque no está acabando con la contaminación sino que la está trasladando fuera del distrito Centro Íñigo Henríquez de Luna del Partido Popular ha dicho que su partido también lo modificaría sin derogar Madrid Central ya ha criticado la política de prohibición del Gobierno de Cannes

Voz 17 24:26 pena lo que tiene que haber un pacto que nos ponga todos de acuerdo y por eso es necesario que empecemos a coordinar el medio ambiente la movilidad en torno a un área metropolitana y sobre todo tenemos que tener en cuenta un hecho la movilidad en Madrid sólo se va a arreglar pensando la de fuera hacia dentro no de dentro hacia fuera

Voz 0801 24:44 eh lo lo fácil es prohibir los fáciles limitar lo difícil es dar alternativas construir infraestructuras e poner dinero porque es que Madrid Central todo el plan de calidad al aire lo que están convirtiendo su Madrid para ricos es decir aquí el único que se adapta es el que se puede comprar un vehículo eléctrico

Voz 0861 25:01 todos eso sí han hablado de de es carbonizada Madrid y su compromiso por mejorar el año

Voz 1018 25:05 tres jornadas que inaugurado el ministro Ábalos

Voz 0824 25:08 si durante las que se ha presentado una encuesta que les hemos avanzado esta mañana hay que dice que sólo la mitad de los madrileños usa el transporte público aunque sí el servicio mejorara serían muchísimos más nueve de cada diez Enrique

Voz 0861 25:20 si la encuesta se llevó a cabo los primeros días de este mes con una muestra de mil entrevistas a residentes de toda la Comunidad más de la mitad de los encuestados afirma utilizar el transporte público de forma frecuente pero del total de encuestados sólo la mitad admite estar satisfecho con la calidad del transporte piensa que se puede mejorar nueve de cada diez madrileños que usan el coche privado utilizaría el tras

Voz 0824 25:40 porque el público si hubiera mayor cercanía en la parada

Voz 0861 25:43 nueve de cada diez utilizarían el transporte público si tardará lo mismo que en su trayecto en coche y el ochenta por ciento de los encuestados querría llegar a la capital en vehículo privado poder aparcar en aparcamientos disuasorios el ministro Ábalos como decías ha inaugurado la Jornada proponiendo poner en el centro del debate la movilidad sostenible y la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid Rosalía Gonzalo cerrado recordando al ministro que falta por llegar todavía el carril el carril Bus Vao de la A2

Voz 0824 26:11 gracias a Enrique Comisiones Obreras lleva a los tribunales a la Dirección de Enfermería del Hospital Infanta Sofía por vejaciones amenazas y abusos la denuncia está avalada por centenares de firmas de la plantilla afecta directamente a la directora de Enfermería y al propio ese hospital por no activar los protocolos de actuación ante conflictos internos SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 1762 26:32 la delegada sindical de Comisiones Obreras en el centro hospitalario Elena Cabrerizo ha explicado que desde hace dos años y desde todas las secciones sindicales presentes en el centro hospitalario han puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad las prácticas vejatorias llevados a cabo dice por la directora de Enfermería Cabrerizo habla de vejaciones amenazas abusos de autoridad presunto acoso psicológico y denuncia la inacción de los responsables sanitarios a pesar de que incluso solicitaron en noviembre del año pasado la activación del protocolo de actuación ante las situaciones de conflictos internos ante esta inacción han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo

Voz 30 27:06 son las forma los motivos que tiene para dirigirse al persona la gente se siente muy amenazador cuando habla con ella esto es mucha gente que está ocurriendo cosas en el hospital que no quieren hablar por miedo a los posibles responsables que pongan en común ante esto creo como sindicatos la la obligación de denunciarlo impedirá ayuda el problema es que no se está dando la ayuda ni ni a nosotros ni a los trabajadores

Voz 1762 27:31 desde el sindicato exigen el cese de la directora de Enfermería hay una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido estos años y el impacto que haya podido tener sobre los

Voz 1018 27:38 profesional y los vecinos de Vallecas llaman a la calma

Voz 0824 27:41 después de los incidentes que se han registrado desde que el domingo un hombre de sesenta y cuatro años murió a manos presuntamente de un chico que se dio a la fuga anoche fueron personas cercanas a la víctima quiénes en represalia quemaron un camión de la familia del supuesto agresor Eladio Palomino es de la Asociación de Vecinos del pozo

Voz 1018 27:57 el ambiente está claro

Voz 18 27:59 dados del Calderón por la tarde pues hay gente que no los del barrio lo que nosotros queremos evitar que es que estuvo al final terminó en un enfrentamiento entre los vecinos entre los que protestan introduzca no protestan la violencia no conduce a ningún sitio

Voz 1 28:18 tu día a día es una aventura así que elige bien nato compañeros de viaje

dos en medio de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:10 el catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 gracias por seguir acompañándonos en estas últimas horas del invierno el invierno más seco menos frío desde que existen registros oficiales esta noche cuando falten dos minutos para las once en la península esperaremos la primavera aunque a priori tampoco se presenta muy generosa en lluvias Javier Gregori Jordi Carbó están preparado ya para explicarlo todo bastante porque lo primero que queremos subrayar es la contundencia con la que la ministra de Trabajo Magdalena Valerio quiere dar carpetazo a la propuesta de su secretario de Estado para la Seguridad Social Octavio Granado de limitar las pensiones de viudedad según el nivel de rentas de quiénes las cobran escuchemos a la ministra ir recordamos la razón de su enfado con esas palabras de Granada

Voz 4 30:58 opina en alto va a conferencias charlas y entonces él opina opina de vez en cuando pro tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones desde luego el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad salvo para seguir subiendo las

Voz 5 31:13 tenemos que hacer alguna corrección para vincular la pensión con niveles de renta así una persona deje de lo masculino que a cinco veces el sueldo que su pareja puede ser el caso de que Vallecas su pareja tiene que cobrar vitalicia una pensión de viudedad Hora catorce

Voz 1018 31:29 ya es oficial Theresa May pide tres meses más a Bruselas para intentar arreglar sus problemas internos con el Brexit

Voz 6 31:35 ha escrito esta mañana el presidente del Consejo Europeo para informarle de que el Reino Unido pide una extensión del periodo establecido en el artículo cincuenta hasta el treinta de junio el Gobierno tiene la intención de traer nuevas propuestas para que se vote por tercera vez como primera ministra no estoy dispuesta a retrasar el Brexit más allá del treinta de junio

Voz 1018 31:59 yo hoy es todavía veinte de marzo Se despide el invierno menos invierno desde mil novecientos sesenta y cinco sea desde que existe la serie histórica Javier Gregori así es

Voz 0882 32:08 segundo invierno menos vivió de este ciclo y el más cálido por el día desde que existen estos registros históricos es decir exactamente desde hace por lo menos cincuenta y cuatro años les sucede ahora una primavera también más calurosa y más seca de lo normal en toda España al menos según el pronóstico estacional realizado por Aemet la Agencia Estatal de Meteorología siguen los datos negativos porque la reserva de nieve acumulada durante este invierno fue también la mitad de la media de los últimos cinco años y por si fuera poco con respecto a la falta de lluvias malas noticias también desde enero el déficit de precipitaciones en España alcanza ya el cuarenta por ciento según Aemet esta primavera va a llover también menos de la habitual

Voz 1018 32:47 bueno pues la primavera empieza esta noche parece que será continuista Jordi Carbó

Voz 0882 32:53 la tarde se presenta soleada

Voz 0978 32:54 temperaturas parecidas a las de ayer sólo algunas nubes en el sudeste de la Península pero cada vez menos activas incluso acabarán desapareciendo y las temperaturas máximas en gran parte de la Península y Baleares entre los doce y los dieciséis grados pero esto hay que añadir el viento que a ratos soplará fuerte acentuando un poco la acción de frío ambiente más suave en el Guadiana también cerca del río Tajo así como en el Guadalquivir y Canarias con máximas alrededor de los veinte grados

Voz 1018 33:23 hay otras muchas cosas Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes sabes desde luego Cataluña juicio del Supremo Antonio sea agentes de la Guardia Civil reconocen en el juicio del proceso que vieron a varios políticos meter y sacar cajas de la nave industrial en la que encontraron después millones de papeletas por allí vieron por ejemplo a Quim Torra

Voz 8 33:38 ahí se dieron una serie de personas en los días previos a la entrada y registro el actual presidente de la Generalitat pintor seis subieron un así de personas que entraban y salía alguna con alguna caja

Voz 1018 33:49 a la espero que enterrar recibirá qué hacer finalmente

Voz 0325 33:51 con los lazos amarillos después de que se pronuncie el defensor del pueblo catalán esta mañana cruce de reproches entre Inés Arrimadas y el propio Torres

Voz 1018 33:58 de parte de retire la propagan

Voz 0419 34:00 da separatista no ha entendido señor Torra que aquí son muy gallitos ante los jueces no veas cómo se vienen abajo

Voz 0978 34:06 si ustedes consideran que los lazos amarillos

Voz 1018 34:08 era son símbolos políticos ustedes han aceptado que tenemos presos políticos presos políticos pero la multa la Comisión Europea sanción a Google con casi mil quinientos millones de euros por abusar de su poder

Voz 25 34:19 acción en el mercado de la publicidad online crepes Aguer comisaria de Competencia Abu Espín

Voz 1913 34:24 el comportamiento de Google fue ilegal y fue contra la ley europea antimonopolio los anunciantes y los dueños de páginas web tuvieron menos posibilidad de elección tuvieron que afrontar precios más altos que pudieron haber repercutido en los consumidores

Voz 1018 34:37 empresa reconocido que va a llevar a cabo actualizaciones para dar visibilidad a su competencia hay que seguir alerta

Voz 0325 34:42 el Banco de España no varía sus previsiones de crecimiento para este año y los dos siguientes en el último informe pero sí alerta de que un retroceso en la zona euro un Brexit duro puede tener consecuencias

Voz 1018 34:51 su país apoyo africano la junta de accionistas de día ha mostrado su respaldo al magnate ruso para que finalice con éxito su OPA sobre la compañía apoyan por tanto su ampliación de capital de quinientos millones de euros Stephan Du Schäuble representa

Voz 10 35:03 se ha comprometido a asegurar la totalidad de la ampliación de capital de quinientos millones de euros siempre que se llegue a un acuerdo

Voz 1018 35:14 con los acreedores miles de emigrantes sesenta y tres mil españoles fijar

Voz 0325 35:18 con su residencia en el extranjero el pasado año por lo que el total

Voz 1018 35:21 tal de españoles que viven fuera supera los dos millones y medio

Voz 0325 35:24 de personas al mismo tiempo el Gobierno calcula que se necesitarán más de doscientos cincuenta mil inmigrantes al año hasta dos mil cincuenta para que el sistema sea sostenible Consuelo Rumí secretaria de Estado de migración

Voz 32 35:34 es que hay sectores del salario en nuestro país donde no hay trabajadores vinculados sobre todo a sectores como la tecnología o la informática nuevo

Voz 1018 35:45 director del actor y director Lluís Homar es el nuevo responsable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Voz 33 35:50 me gustaría que la Compañía Nacional de Teatro Clásico Gun gane la Copa de Europa yo creo me gustaría ahondar en el sentido de decir no vamos a hacer sólo hago vamos a contar una manera de hacer sino que vamos a contar una manera de ser

Voz 1 36:03 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0882 36:07 José Antonio adoramos es para Alfredo Prada señores vicepresidente segundo y ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre recuperado pro el nuevo líder del PP con la encomienda dentro de la ejecutiva de encabezar la oficina del cargo popular para vigilar la corrupción dentro del PP su imputación por el juez de la Audiencia Nacional en relación con las irregularidades del faraónico y fallido Campus de la Justicia confirma la tendencia pepera de meter la zorra en el gallinero deja el orgullo del pasado aguirrista marianista que invoca Pablo Casado en sus arengas a la altura del betún

Voz 34 36:58 un motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 1018 38:32 quizás recuerden ustedes el monumental enfado que agarró el pasado verano la ministra de Trabajo Magdalena Valerio cuando se entero de que su departamento no se había opuesto a escribir un sindicato de prostitutas

Voz 17 38:41 oye un disgusto muy gordo porque me parece

Voz 1018 38:46 sinceramente no voy a decir nada

Voz 17 38:48 con un gol por la escuadra y eso cuando uno está en política es intenta ser responsable con lo que tiene entre manos

Voz 1018 38:56 es muy duro lo de hoy no llega tanto no habla gol pueblo espalda pero vamos ha debido ser fina su conversación con Octavio Granado el secreto de Estado para la Seguridad Social por lo que sugirió ayer sobre limitar las pensiones de viudedad en función de las rentas de quiénes las cobran en qué contexto dijo Granado esas palabras que tanto han disgustado a su jefa directa Rafa Bernardo

Voz 1762 39:16 el secretario de Estado de Seguridad Social participaba ayer en unas jornadas tituladas el futuro de las pensiones y organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección a la que estaban invitados para dar su visión sobre este asunto directivos de las patronales del seguro sindicatos y académicos Octavio Granado que además de responsable de las pensiones es un estudioso del sistema habría las jornadas con una intervención en la que entre los retos de futuro y las actualizaciones del sistema que él aprecia como importantes mencionaba

Voz 5 39:39 qué hacer alguna corrección para vincular la pensión con niveles de renta y eso tiene que ser una discusión profunda porque al noventa y cinco por ciento de las actuales de vamos a tocar la pensión otra cosa es que digamos que

Voz 1762 39:50 no es la primera vez que Granado expresa una opinión que se separa de la línea política del Gobierno Hanún foro de corte académico el pasado mes de septiembre el Ministerio también tuvo que rectificar le cuando durante un acto en el Consejo de Economistas expresó una opinión favorable a que las pensiones se actualicen en el futuro con un indicador diseñado con más componentes que el IPC

Voz 1018 40:08 bueno pues hemos invitado contar con el compañero coronado pero ha dicho que no también estábamos pendientes de conversar con Carlos Bravo secretario de Políticas Públicas reprobación social de Comisiones Obreras pero parece que tenemos algún problema para establecer esa línea de diálogo en todo caso hay un asunto más referente de forma colateral a las pensiones y es lo que ha dicho hoy la secretaria de Estado de Migraciones Consuelo Rumí es que nuestro país necesita doscientos setenta mil inmigrantes cada año hasta dos mil cuarenta y ocho entre otras cosas para que formen parte del sistema público coticen a la Seguridad Social Nicolás Castellano

Voz 1620 40:38 la única manera de hacer sostenible el sistema de pensiones y la Seguridad Social y de cubrir los empleos necesarios es que España incorpore desde ya y hasta dos mil cincuenta una media de doscientos setenta mil inmigrantes al año la cifra calculada por el Banco Mundial a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha sido puesta en valor en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo por la secretaria de Estado de migraciones frente al mensajes los la realidad es que necesitamos trabajadores asegura Consuelo Rumí

Voz 32 41:03 cuando se explican la cosa es entienden hay que explicar que hay sectores deficitario en nuestro país donde no hay trabajadores ni español ni extranjero con su permiso de trabajo que pueda resolver la situación de alguna empresa vinculado sobre todo a sectores como la tecnología o la Info

Voz 1620 41:23 a y de momento anunció un plan para atraer a quinientos descendientes de españoles desde Argentina en un programa piloto de incorporación rápida al mercado laboral español

Voz 41 43:11 con catorce consiga Antonio Marcos

Voz 1018 43:14 yo no sabemos además a través de su propia voz la primera ministra británica solicita a Bruselas una prórroga del Brexit de tres meses hasta llegar al treinta de junio lo ha dicho en la Cámara de los Comunes Londres Begoña Arce qué tal buenas tardes

Voz 0259 43:25 buenas tardes

Voz 1018 43:28 si no inocencia que cara anunciado en la sesión de control porque dice que lo que quiere hacer es acabar cuanto antes con este tema que no está dispuesta a prolongar el tiempo más allá de la imprescindible sobretodo en las circunstancias actuales si May advertido

Voz 0273 43:41 los diputados este mediodía que como primera ministra ella no está dispuesta retrasa el Brexit más allá del treinta de junio ha confirmado como decías a la Cámara de los Comunes su petición oficial a la Unión Europea de esa extensión del artículo cincuenta por un periodo breve por un periodo de tres meses

Voz 6 43:57 ha escrito esta mañana el presidente del Consejo Europeo para informarle de que el Reino Unido pide una extensión del periodo establecido en el artículo cincuenta hasta el treinta de junio el Gobierno tiene la intención de traer nuevas propuestas para que se vote por tercera vez como primera ministra no estoy dispuesta a retrasar el Brexit más allá del tren

Voz 7 44:19 desde de junio

Voz 0273 44:22 es decir habrá probablemente una tercera votación eh la semana que viene todo eso dependerá de la apoyo que tenga de los unionistas de Irlanda del Norte una vez más cualquier ampliación necesita la aprobación de los veintisiete socios europeos y quizás no es tan fácil como la premier británica parece asumir la petición de una prórroga tan corta aún cuenta el riesgo de que el Reino Unido acaben marchándose de una manera desordenada Si a finales de junio no ha logrado un acuerdo la primera ministra renunció a pedir un periodo más largo tal y como sugirió el lunes argumentando que los ciudadanos están hartos con la indecisión del Parlamento y que quieren concluir con el asunto la razón más poderosa es que estas otra los ministros euroescéptico se plantaron ser revelaron ayer no querían ese periodo tan largo y amenazaban con dimitir ya acabar con May si lo proponía a Bruselas