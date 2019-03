Hora 14 (21/03/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:11 inglés que a mí me Asier catorce custodia Antonio Marcos

Voz 4 00:23 por qué lazo amarillo estaba prohibido esos creativo ahora lo han puesto pues eh no hay lazo amarillo y una pancarta unos letras me imagino que eso no estará prohibido

Voz 5 00:34 Quim Torra justamente esta intentando evitar el mandato de la Junta Electoral Central pero creo que no habría que renunciar a nuestros principios y por tanto que en habría que haber cambiado el lazo amarillo

Voz 6 00:43 que me parece muy bien que aunque él

Voz 0202 00:46 han prohibido pero sigue la reivindicación de la libertad

Voz 1018 00:48 los pero muy buenas tardes son algunos viandantes de la plaza de Sant Jaume en Barcelona sede de la Generalitat de Cataluña en la que Quim Torra ha decidido desafiar de forma abierta directa a la Junta Electoral Central al tapar la pancarta con el lazo amarillo con otra en la que el lazos blanco con una franja roja que también utilizó como símbolo independentista ya ha conseguido que esa sea la imagen Albert Prat

Voz 7 01:11 es curioso sacando fotos muchos medios de comunicación y turistas que siguen preguntando todos fijados en la pancarta que esta mañana a cuatro funcionarios han puesto encima de la que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat al margen del lazo de color blanco el mensaje que hay en la lona es el mismo Libertad presos políticos y exiliados algunas de las consellerías del gobierno están haciendo lo mismo ya a esta hora retiran los lazos amarillos lo cambian por una pancarta con el Caisse

Voz 1018 01:36 pues a pesar de la maniobra de subterfugio todo indica que la jugada tiene las horas contadas porque esta misma tarde según ha conocido esta redacción la Junta Electoral Central tomará medidas determinantes José María Patiño

Voz 1136 01:47 información remitida por la Delegación del Gobierno en Cataluña hay elementos suficientes para constatar que Quim Torra no ha dado cumplimiento a las instrucciones de la Junta según fuentes de esta institución consultas por láser por tanto la reunión de esta tarde según las mismas fuentes la Junta podrá ordenar la retirada de los símbolos en cuestión a los Mossos

Voz 7 02:05 a través de la Conselleria d'Interior en paralelo

Voz 1136 02:07 se puede abrir un expediente sancionador contra Quim Torra dar traslado a la Fiscalía la comisión de un posible delito de desobediencia por parte del president de la Generalitat

Voz 1018 02:17 el Supremo juicio del Price el presidente de tribunal Manuel Marchena ha cortado por lo son aún Guardia Civil que declarará hoy como testigo y que quiso situar en un mismo plano las situaciones de violencia en torno al uno de octubre con el terrorismo

Voz 8 02:28 no

Voz 9 02:29 sí sí se da por completamente la cara porque tenía miedo era para tenerlo porque allí la gente está bastante exaltada yo a la verdad que que no vivido el conflicto vasco pero con tiros míos veteranos me han dicho que era los principios del conflicto vasco que se asemejaba muchísimo de la gente el audio de hacerlas los grandes audiencias

Voz 1 02:51 sí que nunca por favor Hora catorce

Voz 1018 02:56 en Bruselas a punto de empezar la cumbre comunitaria sobre el Brexit el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez acaba de comparecer ante los periodistas ese referido por supuesto esta polémica en torno a los lazos amarillos la Pastor José Luis Pérez Ledo como fácilmente intuyen ustedes la comunicación con nuestra corresponsal en todo caso entorno a esa cumbre como olvidarnos de Theresa May

Voz 0202 03:18 así es como dije ayer este retraso es un asunto que lamento personalmente pero una prórroga corto daría el Parlamento el tiempo para hacer una elección final que cumpla con el resultado del referéndum tampoco debemos olvidar que estamos aquí como líderes de veintiocho países para discutir los desafíos global

Voz 1018 03:36 necesita tiempo pedirá tiempo hasta el treinta de julio de junio a sus todavía colegas de la Unión Europea la cumbre que como decíamos está a punto de comenzar esta mañana en la SER el ex comisario español Joaquín Almunia que estuvo en Hoy por hoy se mostraba no precisamente entusiasta de la primera ministra

Voz 0955 03:51 sí yo creo que está achicharrado políticamente yo creo que es un lastre yo creo que no ha sabido conducir este tema yo creo que hay un exceso de soberbia de creer que ellos son más listos que los demás va a haber consecuencias políticas de fondo es una crisis política hay alguien ha dicho que es una crisis constitucional en Reino Unido

Voz 1018 04:10 parece que ahora sí podemos comunicar con nuestra corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0419 04:14 hola muy buenas tardes nadie puede patria mano instituciones la ha dicho Sánchez hablan todos los trajes amarillos y la posición de Torra el Gobierno español estará a lo que les diga la Junta Electoral ha sido taxativo al margen de explicar que ha llegado aquí para escuchar a Theresa May aunque España mantiene que la prorroga ha de ser lo suficientemente corta a no ser que el Reino Unido quiera garantizar que irá a las próximas elecciones europeas

Voz 0202 04:38 además nueva crisis en Podemos su diputado Pablo Bustinduy Reno a ser candidato a las europeas a través de las redes sociales Bustinduy cercano Íñigo Errejón alega falta de fuerzas la jueza Victoria Rosell confirma su vuelta a la formación morada

Voz 0325 04:52 PNV y PDK descartan una coalición de cara a las europeas y concurrirán por separado los nacionalistas vascos dicen entender que los independentistas formen una candidatura coherente con el proceso que vive en los últimos años la pérdida de

Voz 0202 05:02 calidad de las prestaciones por desempleo aumenta con la edad es especialmente acentuada entre los mayores de cincuenta años según un informe de Comisiones Obreras este sindicato denuncia que a partir de esa edad el mercado de trabajo tiende a la expulsión

Voz 0325 05:14 el Parlamento Europeo pide la paralización inmediata del proyecto de Repsol que pretendía de construir un almacén de gas en el subsuelo de Doñana la Cámara considera que el impacto ambiental no se ha evaluado de manera correcta

Voz 10 05:23 la primavera será suave para los siete millones

Voz 0202 05:26 señores que tienen alergia a las gramíneas debido a la falta de lluvias durante el invierno los expertos advierten de que la contaminación si va a disparar el número de alergia

Voz 1018 05:34 dos y casi seis minutos

Voz 12 05:40 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes y Ángel Garrido dijo adiós

Voz 7 05:47 con el aplauso de todos señorías para mí

Voz 12 05:49 ha sido un auténtico honor servir la Cámara pocos sueños

Voz 13 05:58 los diputados del Partido Popular en pie peores que los del PSOE Podemos y Ciudadanos también han acompañado a los populares en la ovación que ha seguido el discurso de despedida del presidente último pleno no de la legislatura en la Asamblea y todos los grupos por primera vez han podido ponerle su broche particular Ángel Gabilondo por el PSOE Clara Serra por Podemos e Ignacio Aguado por Ciudadanos

Voz 7 06:21 ha sido un privilegio ser portavoz del grupo para

Voz 14 06:24 comentarios socialista creo que probablemente toda la legislatura pero muy concreto nuestra candidatura yo la calificó de la candidatura Pedro Zerolo con Elvis

Voz 15 06:35 con el orgullo también de de saber que hemos mejorado la vida de los madrileños y de las madrileñas en algunas cuestiones pero los vamos también con la certeza de que hace falta hacer muchísimo más

Voz 14 06:45 yo felicitarles por su paciencia su capacidad de llegar a acuerdos y por permitir que esta Asamblea de Madrid una legislatura más haya funcionado adecuadamente

Voz 1434 06:52 el Ayuntamiento de la capital y Delegación del Gobierno refuerzan la seguridad en el Pozo del Tío Raimundo tras los altercados registrados por cuarto día consecutivo

Voz 7 07:03 no puede personas sin identificar atacó anoche

Voz 1434 07:05 casa del presunto autor de la muerte de un hombre de sesenta y cuatro años el domingo el Ayuntamiento se ha reunido con los vecinos de esta mañana objetivo principal llamar a la calma para que la situación no vaya a más Quique Villalobos de la Federación Regional debe pitos

Voz 7 07:19 que no participó ni en esas concentraciones ni en otras que que alguien pudiera pensar en hacer no ahora lo que tenemos que hacer es la normal convivencia el diarios que por otro en lo que está ocurriendo lo que ha cambiado es que a partir de ciertas horas alguna gente que en su inmensa mayoría no son del barrio están viniendo a alterar la normal convivencia

Voz 1434 07:40 la protestan la asamblea de la Asociación Derecho a Morir Dignamente denuncian que apenas cuatro de cada mil madrileños ha registrado su testamento vital desde que la Ley de Muerte Digna se aprobó hace dos años en dos mil diecisiete y sólo lo han hecho cuatro de cada mil dicen por culpa de falta de información del Gobierno regional

Voz 16 07:58 denunciamos la falta de diligencia de los responsables de la Consejería de Sanidad aprobar leyes para que posteriormente no se cumpla es injustificable desde todo punto de vista

Voz 1434 08:10 hay más noticias en titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 7 08:13 a la normativa que regula los contenidos LGT veía en los colegios incumple la Ley de la Asamblea al Gobierno regional ignoró el informe al que ha tenido acceso la SER en el que los servicios jurídicos de la Comunidad constatan que el decreto que la Consejería no respeta lo contemplado en la legislación autonómica aprobada en dos

Voz 1915 08:29 mil dieciséis el Ayuntamiento pide a la Comunidad de Madrid que no boicotee la operación Madrid no norte y entregue rápidamente el informe medioambiental necesario para su aprobación definitiva como muy tarde en abril el Gobierno regional en cambio dice que ni siquiera ha recibido el expediente qué tal

Voz 7 08:41 o al menos un mes en tramitar la Junta Electoral analiza si el PP de Perales de Tajuña utilizó la revista municipal para hacer propaganda cuando ya se habían convocado las elecciones la oposición lo ha llevado ante este organismo desde el Gobierno dicen que no hay irregularidades porque publicaron la revista antes de la convocatoria oficial de los comicios el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha un plan de choque contra la plaga de Europa a procesionar y en Madrid este insecto adelantado su aparición por el calor de las últimas semanas operarios municipales trabajan desde ayer en todos los distritos porque puede ser muy peligroso especialmente para niños se anima

Voz 8 09:13 en los deportes el Rayo ha presentado a Paco Jémez

Voz 7 09:15 como su nuevo entrenador tras la marcha de Míchel en baloncesto anoche Felipe Reyes se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la Euroliga en la victoria de los blancos frente al Armani de Milán por noventa y dos

Voz 1434 09:28 el ochenta y nueve vamos con el tráfico primero la DGT Jorge López buenas tardes

Voz 17 09:32 buenas tardes a esta hora encontramos tráfico lento en la A dos de entrada a la capital entre Torrejón Alcalá de Henares un kilómetro de tráfico lento por unas obras en el resto de carreteras de la Comunidad se circula con normalidad

Voz 1434 09:43 vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Jesús Matsuki buenas tardes

Voz 18 09:47 hola qué tal buenas tardes bastante bien en términos generales la circulación en la ciudad de Madrid

Voz 7 09:52 tan sólo de sacamos algo más de intensidad en puntos

Voz 18 09:54 céntricos como las inmediaciones de la plaza de Cibeles la calle Génova en ambos sentidos así como también en un poco más al norte y la calle de J

Voz 1434 10:01 te Óscar piel tiempo doce grados ahora mismo aquí en Madrid vamos con la previsión para las próximas horas Jordi

Voz 7 10:08 la única novedad que esperamos para esta tarde es que no sople tanto viento como las últimas es hora que el ambiente se note un poco más agradable con temperaturas sin grandes cambios e esta mañana de nuevo hacía frío sol ha ido calentando el ambiente en breve superaremos los quince grados en la mayor parte de la comunidad pero por poco avanzada la tarde cuando oscurece de nuevo volverá el frío y el sol que lucirá hoy toda la tarde también lo hará mañana y el fin de semana pero a partir de mayo

Voz 0978 10:33 en para subir más las temperaturas especialmente el fin

Voz 7 10:36 semana cuando las máximas se acercarán a los veinte grados

Voz 1434 10:39 con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina hay Julio Hernández y en la producción Sonia palomita la casualidad ha querido que este último pleno la

Voz 10 10:50 legislatura se celebre justo un año después del estallido del caso Máster que llevó a la dimisión de Cristina Cifuentes al ascenso de Ángel Garrido hoy ya como presidente saliente

Voz 0202 11:01 su despedida ante los grupos ha sido Moccia

Voz 10 11:04 ante por cómo lo ha dicho Garrido por cómo han reaccionado todos los demás aplauso unánime de PSOE Podemos Ciudadanos y evidentemente del Partido Popular con todos sus diputados en pie ha sido una jornada excepcional no sólo por la despedida de Garrido sino porque por primera vez todos los grupos han podido hacer

Voz 0821 11:22 eso de un turno de palabra con el que despedirse de la ley

Voz 10 11:25 es la altura y hacer balance Asamblea de Madrid en Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0202 11:30 qué tal buenas tardes si cada portavoz ha puesto

Voz 0861 11:32 hoy nota esta legislatura el socialista Ángel Gabilondo por ejemplo le da un notable porque ha dejado cosas muy buenas como por ejemplo la solución de la Cañada Real la ley contra la el heavy fobia o de la muerte digna Gabilondo que se ha emocionado al recordar al fallecido Pedro Zerolo ha puesto en pie a la bancada socialista ha llevado también el aplauso que el resto de grupos incluido el PP cuando ha agradecido la cordialidad de todos los partidos entendimiento que a su juicio ha dejado huella en este Parlamento

Voz 14 12:03 este edificio haya tiene otra Roma porque hemos estado nosotros aquí las palabras permanecen aquí esta es la casa de la palabra espero que la memoria de este salón de plenos no guarda mal recuerdo de quiénes hemos estado aquí cordialidad

Voz 0861 12:18 entendimiento que también ha puesto en valor Clara Serra

Voz 15 12:22 hace cuatro años los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid pidieron que nos entenderemos y que alcanzaremos acuerdo y a pesar de las discusiones legítimas innecesarias y que seguiremos teniendo pues sí que hemos demostrado que es posible ponernos de acuerdo

Voz 0861 12:35 por cierto el ex portavoz José Manuel López que se quedó fuera de la lista de Errejón ha dejado su escaño vacío ha sido el único

Voz 7 12:41 lo que no ha escuchado hoy la despedida de su pueblo

Voz 0861 12:43 la voz en su adiós Ignacio Aguado tampoco ha desaprovechado la oportunidad de recordar que hoy se cumple un año del caso Marta

Voz 14 12:51 mis compañeros y yo empezamos sin saber lo que era una proposición no de lo que hago una PNL quién sabe cómo se negociaban unos presupuestos después de cuatro años nos hemos sacado el máster en actividad parlamentaria así que gracias a todos por vuestro aprendizaje

Voz 0861 13:06 pero como decías soy la mayor ovación sin duda se ha llevado el presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid un minuto de aplausos unánimes multicolor que ha emocionado Ángel Garrido el presidente en su despedida ha querido enviar este mensaje sin citar a Vox a quiénes podrían llegar por primera vez a esta Cámara

Voz 14 13:24 dado que yo no estoy aquí la próxima legislatura me puedo permitir expresar un deseo es confiar a una ante la consciencia de lo inevitable que al menos quienes representan la legación la división la confrontación tengan el menor espacio posible

Voz 0861 13:39 tras asamblea cierra hoy sus puertas todos han despedido ya han agradeció el trabajo de los sugiere las taquígrafos los letrados los camareros de la cafetería incluso también el trabajo incansable de los periodistas parlamentarios Hein lo vas a echar de menos a estas próximas semanas Javier termina

Voz 1434 13:55 una legislatura muy complicada para el Partido Popular que ha tenido

Voz 10 14:00 lo que gestionar la dimisión de una presidente varias renuncias de sus diputados por casos de corrupción en total entre todos los grupos Javi se han dado de baja treinta y ocho diputados la mayoría de ellas del Partido Popular

Voz 0861 14:10 sí han tenido en el PP en concreto veintitrés bajas y de ellas casi la mitad por escándalos el primer dimitir fue Borja Sarasola imputado por púnica trama que también se llevó por delante a Miguel Ángel Ruiz ya Daniel Ortiz

Voz 12 14:24 muchas gracias por el aplauso entiendo están respetando la presunción de inocencia

Voz 0861 14:29 la Gürtel también llamó a la puerta de la Asamblea por la puerta de atrás tuvo que salir la popular Josefa Aguado pero en la bancada del PP no sólo ha habido bajas por corrupción José Ignacio Echeverría también dimitió tras provocar un accidente triplicando la tasa de alcohol lo primero es pedir perdón a la conductora del vehículo que alcance otros diputado del PP como José Cabrera renunciaron a su acta para no tener que publicar sus bienes y hablando de escándalos en el PP tampoco olvidan el adiós de Elena González moño

Voz 19 14:57 mira apartamiento arrinconamiento humillaciones

Voz 0861 15:00 se fue tras acusar su portavoz Enrique Ossorio de malos tratos pero sin duda el adiós más inesperado

Voz 20 15:07 la resistencia de las personas tienen un límite yo ya dado ese límite M

Voz 8 15:12 voy con la cabeza muy alta y con Cifuentes

Voz 0861 15:14 así hasta llegar a once diputados el once del PP salpicado por escándalos políticos la corrupción que también ha tenido color naranja también manchó a ciudadanos Eva Borox dimitió por su amistad con el cerebro de la Púnica David Marjaliza

Voz 10 15:27 visto lo visto le preguntábamos esta mañana la candidata del Partido Popular a la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso o por cómo va a ser su lista

Voz 21 15:34 yo encabeza renovación y por eso quiero hacer las cosas a mi manera yo para esa nueva etapa lo que voy a pedir es una lista nueva con contando como digo con la gente que tiene gran experiencia tanto de gobierno componen este grupo parlamentario y con personas que también quiero que den un paso conmigo y me acompañan en esta nueva etapa

Voz 10 15:54 de paso también le preguntábamos por la imputación de Alfredo Prada a la persona que le abrió las puertas del Gobierno regional cuando la fichó para el departamento de Prensa de la Consejería de Justicia hoy comprada imputado en el caso que investiga las irregularidades registradas en el Campus de la Justicia Díaz Ayuso rendía de él

Voz 21 16:11 no no ha sido muy importante de la persona importante en los inicios en la política para mí fue Pablo Casado que es la persona con la que empecé

Voz 9 16:17 usted qué le parece la imputación en el caso de Alfredo Prada

Voz 21 16:20 pues evidentemente no me parece bien que les voy decir

Voz 8 16:25 vamos a Vallecas a la zona

Voz 10 16:27 Del Pozo del Tío Raimundo la Policía Nacional mantiene un dispositivo de seguridad mientras el Ayuntamiento anuncia un refuerzo de la Policía Municipal tras la muerte el domingo de un hombre de sesenta y cuatro años a manos presuntamente de un vecino un chico joven que está huido y también después de los incidentes posteriores desde el lunes personas sin identificar han quemado un camión del agresor han atacado su casa se han manifestado sin autorización no hay detenidos de ninguna de las dos partes hoy se ha celebrado una reunión en la junta de distrito con un objetivo fundamental llamar a la calma para que estos disturbios no vayan a más en ese punto de Vallecas Elena Jiménez buenas tardes hola qué tal buenas tardes todas las partes que pueden trabajar conjuntamente para reconducir y calmar la situación en la calle Esteban Carros en el Pozo del Tío Raimundo se han reunido esta mañana a petición de la Junta de distrito de Villa de Vallecas asociaciones vecinales Secretariado Gitano Asociación Romaní e incluso la dirección de un colegio de ese barrio todo para poner sobre la mesa tres prioridades repudiar el asesinato del vecino a acabar con las concentraciones y disturbios que han provocado algunas personas todas las tardes noches desde el pasado domingo y que no se criminalice a la población gitana porque el único culpable es el asesino Quique Villalobos ex presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y uno de los presentes en esa red

Voz 7 17:43 han calmar la situación entendemos que ahora mismo el papel de los vecinos y las vecinas

Voz 22 17:49 todos unidos sin distinción

Voz 7 17:51 donde sí unos saltos bajo gitano del Real Madrid no le gustan las habichuelas eh tenemos que tranquilizarnos tienen que acabar estas concentraciones espontáneas que buscan sacar esa rabia

Voz 10 18:07 en la zona hay velas encendidas donde fue apuñalado Francisco y las viviendas de los familiares del presunto asesino huido están vacías con pintadas un carro de niño abandonado y restos de telas quemadas que algunos intentaron meter en el interior de estas casas gracias Elena son las dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 8 18:25 hora catorce y Madrid si somos los neumáticos de como

Voz 7 18:32 a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa nos caemos del plan es que nos ha surgido una cosilla venga a vernos

Voz 8 18:39 si tus neumáticos fallan Trust

Voz 24 18:41 están también visita tu taller Four antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno en neumáticos de primeras marcas consulta convicciones en Fort punto es

Voz 1995 18:49 yo que nací para ser una orina de mundo viajar por las mejores tuberías ser depurada regar los campos subir al cielo volver al mar con los PC Cillo si los calamares ibas tuvo y me rompe el corazón junto al portal

Voz 25 19:04 hasta el charco que dejas sabe que tu tema así el Tour

Voz 10 19:07 se queda Ayuntamiento de Madrid

Voz 1579 19:10 si te apasiona la tauromaquia seguro que estás deseando conocer los carteles de la Feria de San Isidro dos mil diecinueve ya falta muy poco el veintidós de marzo Gran Gala de presentación desde la plaza de toros de Las Ventas sigue en directo en las ventas punto com

Voz 8 19:31 me necesitabas una semana maravillosa

Voz 26 19:34 Ander de media punto com súper descuento ex

Voz 12 19:37 era del veinticinco por ciento en hoteles de todo

Voz 26 19:39 mundo para clientes Melián igual a Cuba

Voz 12 19:42 hable las promociones actuales reservas

Voz 24 19:44 el veinticinco de marzo en medía punto com en el noventa y uno ciento veintidós cero cero veintidós o en tu agencia de viajes

Voz 23 19:51 alquile su piso con seguridad y garantías

Voz 27 19:53 renta garantizada la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda ya menos novecientos diez diez noventa y cinco o renta garantizada punto es

Voz 28 20:03 admite que ofertan óptica les en Galicia

Voz 3 20:05 a revelar que bueno entonces escucha murió había está al cincuenta por ciento de descuento en los cristales progresivos de tus gafas nuevas grupo ópticas engreído desde mil novecientos cincuenta y nueve treinta otros en Madrid especialistas en progresivos Varig Log meternos informa Times en camino punto com tu día es una aventura así que elige bien a tu compañero de viaje

Voz 16 20:29 la luz verde que viene primero circular por todos los terrenos hasta el veinticinco de marzo Sporting con ventajas exclusivas espectáculo entre los a la recogida de la Comunidad de Madrid

Voz 8 20:43 calidad con siete años de garantía acabó de reservar un crucero para Semana Santa a mí me encanta

Voz 29 20:48 día como lo haces que es muy fácil ahorró cada día usando mi superpoderes de compra en el hipermercado Leclerc

Voz 1 20:55 vuelven los superpoderes de compra Haile creer donde cada día defendemos

Voz 30 21:01 el seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la póliza me gusta de MMT Seguros sí porque nos gusta ser transparentes para que estés donde más te guste entrar en MMT Seguros punto es ir decide tú mismo

Voz 8 21:14 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 10 21:17 la Asociación Derecho a Morir Dignamente se ha concentrado esta mañana frente a la Asamblea para denunciar que el Gobierno regional no ha estado cumpliendo con algunas de las medidas más importantes de la Ley de Muerte Digna aprobada en dos mil diecisiete en la Cámara madrileña hablan sobre todo de un problema de comunicación en especial en lo relativo al testamento vital a penas de cuatro de cada mil madrileños lo han registrado ya según sus datos Virginia Sarmiento

Voz 31 21:40 no está claro

Voz 7 21:43 a las puertas de la Asamblea ha denunciado que siguen existiendo trabas para registrar el testamento vital un documento que vela por la calidad de la muerte y que según la ley debería poderse tramitar en cualquier centro médico también la administración está obligada a facilitar divulgar la posibilidad de hacerlo Charo Segovia miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente

Voz 16 22:01 en la obra quede fusión ha sido un tríptico que la Consejería de Sanidad ha enviado por correo electrónico en febrero de dos mil diecinueve a los centros sanitarios

Voz 7 22:11 Madrid sigue a la cola en cuanto a testamentos vitales por cada mil habitantes mientras comunidades como País Vasco Cataluña superan el diez por ciento aquí sólo llega al cuatro por eso hacen un llamamiento a los políticos para hacer cumplir la ley aprobada en su día por unanimidad

Voz 16 22:24 para que nos oigan estos señores que no son capaces de cumplir las leyes que aprenden muy bien bueno pues entonces no les digo nada porque ustedes ya saben que llevamos dos años esperando que se cumpla la ley

Voz 7 22:36 sólo dos diputados estaban escuchando Mónica García de Podemos y José Manuel del PSOE

Voz 32 22:41 es mi no

Voz 33 22:48 la normativa

Voz 10 22:49 que regula los contenidos de Educación Primaria en los colegios incumplen la ley LGT veía aprobada esta legislatura en la Asamblea lo dice un informe de la Comisión Jurídica Asesora de la comunidad al que ha tenido acceso la Cadena SER la Comisión recomendó a la Consejería a hacer cambios pero Educación hizo caso omiso Laura Gutiérrez

Voz 0861 23:07 los servicios jurídicos pero también la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad han constatado que el decreto con el que se regulan los contenidos LGTB en Primaria no cumple con la ley en concreto dice no se establece de manera específica la incorporación de la realidad LGTB en las asignaturas nos han recomendado metodologías didácticas a los centros

Voz 1018 23:25 un tirón de orejas en toda regla que el consejero

Voz 0861 23:28 educación no ha tenido en cuenta el decreto se publicó a mediados de febrero sin hacer ninguna modificación tampoco se atendió la recomendación de esta comisión que aconsejó dar audiencia a los colectivos LGTB Rubén López Arco Polly

Voz 34 23:41 hemos solicitaron una reunión hemos solicitado participar en el desarrollo de los contenidos que no hemos obtenido respuesta creo que es importante que podamos trabajar en equipo no que se haga sin contar con quiénes estamos trabajando el día a día de forma que hasta la misma es larguísimo servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid te sacan los colores

Voz 0861 24:00 los letrados de la comunidad también critican a la Dirección General del Menor porque su informe aseguraron que el decreto no tenía impacto en sus competencias según los servicios jurídicos es indudable que se trata de una materia dirigida a niños en edad escolar

Voz 10 24:14 la Junta Electoral Provincial está investigando si el Partido Popular de Perales de Tajuña sea asaltado la ley electoral haciendo propaganda de sus políticas en la revista municipal entre otras cosas dicen a los ciudadanos a través de ese medio que es momento de reflexionar sobre los cambios que ha hecho el PP en cuatro años de legislatura Sonia Palomino vecinos y amigos de Perales de Tajuña ninguno se nos escapa que nos enfrentamos a dos citas electorales de vital importancia Así empieza el editorial del número de marzo de la revista municipal municipal Perales eres tú que en su portada presume de la apuesta por el deporte por parte del Ayuntamiento y anuncia la renovación de tres nuevos parques infantiles el texto siguen alzando los logros económicos en el municipio presume por ejemplo de cuentas saneadas y aparecen incluso inauguraciones a las que asiste el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán el partido de la oposición iniciativa por Madrid lo ha llevado a la Junta Provincial electoral para que analice si incumple la ley que prohibe propaganda electoral una vez convocadas las elecciones Mateo González es su secretario de Organización

Voz 35 25:09 todas Griezmann si es un despropósito sobre todo cuando se hace con el liderato agentes toda realista que son el fracaso sí pero vamos en estos momentos en que la cosa está a punto de unas

Voz 7 25:22 lecciones tanto generales como la del resto

Voz 35 25:24 a ver pues ya éramos apareció un poco un despropósito general y un poco rayando la desfachatez porque además es que se ríen de todo la gente

Voz 10 25:33 desde el PP dicen estar tranquilos en conversación con esta emisora la alcaldesa Yolanda Cuenca defendido que no hay nada irregular porque la publicación se hizo antes de la convocatoria oficial de las elecciones el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan de choque para frenar la plaga de la Euroliga procesionar ya en Madrid que ha adelantado su baja de los Pinos por el calor que está haciendo este año operarios municipales están trabajando desde ayer en todos los distritos de la ciudad para compartir los de estos insectos que pueden ser muy peligrosos especialmente para los niños y para los animales Carolina Gómez

Voz 0821 26:05 lo ha explicado en Junta de Gobierno la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre

Voz 1821 26:08 la puesta en marcha del plan de choque contra la procesión área conocida vulgarmente como Coruña

Voz 0821 26:13 más de tres haciendo operarios trabajan desde ayer para luchar contra la plaga de la oruga que se ha adelantado este año por las altas temperaturas el Ayuntamiento no realiza fumigaciones ni usa productos químicos así que los trabajadores municipales las están retirando a mano

Voz 1821 26:26 consiste en la recolección manual por parte de un grupo de operarios en cada uno los institutos de Madrid de los sones donde estas orugas pues se convierten en mariposas ponen huevos

Voz 0821 26:40 además de quitar esos nidos Los Pinos y cedros están eliminando las orugas que procesionan en el suelo que pueden ser peligrosas para los canes para los niños por eso Se está actuando sobre todo en parques infantiles y cerca de los colegios el consistorio pide además a los vecinos que avise al cero diez SIVE sones o proceso

Voz 10 26:58 dones en el día mundial de la poesía que se celebra hoy vamos a recordar versos con faldas unas tertulias que nacieron en mil novecientos cincuenta y uno aquí en Madrid impulsadas por las poetas Gloria Fuertes Adelaida las santas María Dolores De Pablos unas tertulias que constituyeron un espacio propio para las mujeres en el mundo cultural del Madrid de los años cincuenta Enrique García

Voz 1434 27:23 como este sonido pretendido moldear a la mujer de la España de los cincuenta pero

Voz 8 27:29 no siempre lo consiguió

Voz 9 27:32 la OPA ya lo difícil hacerlo ahí

Voz 36 27:37 en marzo de mil novecientos cincuenta y uno Madrid Gloria Fuertes Adelaida la Santa sí María Dolores De Pablos crea en una tertulia de poetas sólo para mujeres Fran García lleva años estudiando estrategias

Voz 8 27:47 yo creo que despertaba tanta Getafe como rechazo a partes

Voz 37 27:49 iguales bueno como es la anécdota de que una vez consiguieron un espacio no el Associació con del teatro gallego y a posteriori lo que hicieron fue colocar futbolín y cuando ya comenzaban a recitar ellos jaleaban para que no

Voz 36 28:04 a escuchar también Marta PETA ambos han recopilado los versos de cuarenta y siete mujeres que pasaron por esta tertulia que duró dos años y que también dejó amistad

Voz 6 28:12 que esto fue un Mido ahí de colaboración de amistad de me para un futuro que creo que fue muy interesante

Voz 36 28:20 una estela de versos y de amistad que trascendió la vida de esta tertulia

Voz 38 28:25 qué que

Voz 29 28:30 que que vengo de una isla paradisíaca vivimos primeros años en una barrica de entre palmaditas y cocos o de buena familia yo acabo tirada sola Airbus rota en mitad de un parque infantil

Voz 23 28:46 hasta una botella sabe que su lugares el contenedor de vidrio Ayuntamiento de Madrid

Voz 8 28:51 de ahí tiro porque nunca ha sido una ocasión

Voz 39 28:56 sólo esta semana de setecientos coches a precio de coste no casi un plus visita nuevos y lo pierdas esta oportunidad en Cary Grant somos únicos en precio también vocación Plus número uno en compraventa de coches en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Móstoles Villaviciosa en ocasión plus punto

Voz 7 29:12 com terminamos con los deportes Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes Paco Jémez ha sido presentado esta mañana en la Ciudad Deportiva ya ha querido dejar claro su compromiso con el Rayo Vallecano

Voz 23 29:21 vuelvo a un sitio donde quiero que siga siga manteniendo sexo yo creo que era un gran punto a nuestro favor y creo que eso siga manteniendo así ya estamos donde está muy pase lo que pase de hecho cuando hablé con Raúl le dije que yo

Voz 40 29:32 el año que viene aquí en baloncesto el capitán del Real Madrid Felipe Reyes ya es el jugador con más presencias en la Euroliga de baloncesto con trescientos cuarenta y dos partidos y supera a Juan Carlos Navarro que se quedó en los trescientos cuarenta y uno con el Barça lo pudo celebrar con la victoria del Real Madrid ya que ganó Armani Milán noventa y dos ochenta y nueve gracias en los martes

Voz 1434 29:50 vamos trece grados ahora mismo en el centro de la capital las temperaturas en ascenso por encima de los veinte grados ya este próximo fin de ser hasta luego

Voz 2 30:05 dos y media de la tarde

Voz 3 30:11 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 12 30:20 la Junta Electoral Central adoptará esta tarde bebidas determinantes para retirar los símbolos independentistas de los edificios de la Generalitat de Cataluña me parece mal

Voz 4 30:29 bien porque el lazo amarillo estaba prohibido y esto es creativo ahora lo han puesto pues no hay lazo amarillo hay una pancarta unas letras me imagino que eso no estará prohibido

Voz 5 30:39 Quim Torra justamente está intentando evitar el mandato de la Junta Electoral Central pero creo que no habría que renunciar a nuestros principios y por tanto que no habría que haber cambiado el lazo amarillo

Voz 1018 30:48 no ha decidido desafiar de forma directa el organismo que regula el funcionamiento de los procesos electorales en nuestro país uno de los más garantistas de Europa sin retirar la pancarta con el lazo amarillo de la fachada del Palau con un subterfugio que no se pueda ver por qué se tapa con otra pancarta en la que también hablo de presos políticos pero en la que el lazo es blanco con una franja roja que años atrás también sirvió como símbolo independentista desde Bruselas donde va a participar en la cumbre sobre el Brexit de presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de la capacidad de actuación de la Junta Electoral que obliga a todos por igual

Voz 12 31:24 todos los actores políticos es que España es un Estado social y democrático de Derecho y cuando entramos en un proceso electoral lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central todos y cada uno de los actores más instituciones públicas son instituciones

Voz 1018 31:36 saludos también en la capital comunitaria el líder del PP Pablo Casado ha marcado distancias con por vez primera con meridiana claridad con la propuesta de Vox que de permitir el uso de pistolas

Voz 12 31:48 o promover la tenencia de armas por parte de los particularismos palos un disparo pensamos que nosotros confiamos en la Policía Nacional la Guardia Civil las policías autonómicas y locales y en las cartas para que defiendan a todos los españoles Iker aunque que estas protestas demagógica agregó son tremendamente irresponsable me permite creo que no son muy respetuosas con la labor que hacen nuestras puertas sobre el estado

Voz 1 32:14 hora catorce

Voz 0202 32:17 empiezo en cuestión de minutos al cumbre comunitaria

Voz 1018 32:20 la que Theresa May tendrá que darlo todo para conseguir que sus todavía

Voz 0202 32:23 los socios no le den un portazo con su petición de ampliar los plazos para el Brexit de esto como dije ayer este retraso es un asunto que lamento personalmente pero una prórroga corta daría al Parlamento el tiempo para hacer una elección final que cumpla con el resultado del referéndum tampoco debemos olvidar que estamos aquí como líderes de veintiocho países para discutir los desafíos global hoy el jueves veintiuno de marzo Antonio Martín

Voz 1018 32:48 Carlos Cala buenas tardes Cardenal en el juicio del proceso ha escuchado Antonio casi de todo

Voz 0325 32:52 sin la agente de la Guardia Civil ha defendido la actitud de los Mossos d'Esquadra durante el registro de la empresa de mensajería Unipol otro ha descrito sin embargo insultos y amenazas y un tercero ha llegado a comparar la situación con el miedo quedaba ETA y ha sido interrumpido por el presidente del tribunal

Voz 9 33:05 sí sí se da por completamente la cara porque tenía miedo era para tenerlo compañeros míos veteranos me han dicho que era los principios del conflicto vasco se asemejaba muchísimo pero que nunca por favor

Voz 1018 33:19 proyecto propio ciudadanos descarta una cara

Voz 0325 33:21 acción con el PP para el Senado Inés Arrimadas Juan

Voz 41 33:24 nosotros tenemos un proyecto propio vamos a salir a ganar vamos a salir a por todas igual que salimos en Cataluña y después ya se verá las los acuerdos que pueda llegar una vez que ya las elecciones han celebrado

Voz 0325 33:34 por separado el PNV no va a acudir en coalición con el PDK de las elecciones Andoni Ortuzar del proceso político

Voz 42 33:40 en el que están envueltos les hace creer y querer una candidatura netamente exclusivamente Qatar

Voz 0325 33:48 plana renuncio el diputado Pablo Bustinduy no va a ser el candidato de Podemos para las elecciones europeas Bustinduy cercano Íñigo Errejón explica en un comunicado que no se siente con fuerzas para asumir esa responsabilidad le va a sustituir la jurista María Eugenia Rodríguez Palo vuelve di

Voz 1018 34:02 Turia Rosell la magistrada pasa en la cabeza de lista de

Voz 0325 34:05 hemos por Las Palmas para las elecciones generales el Consejo del Poder Judicial de concede un excedencia para que éste pueda presentar después de que abandonara la política hace tres años por una denuncia del ex ministro Soria que Fazio

Voz 43 34:15 te lo dicen los mil quince pero entonces los poderes corruptos me tendieron una trampa mafiosa con un juez

Voz 0325 34:24 eh en extra auge de la extrema derecha del partido ultra hay Europa fuego Foro para la democracia ha obtenido la mayoría en el Senado de Holanda en las selecciones provinciales su líder Thierry Bobet ha celebrado el resultado vinculando inmigración y delinquido

Voz 7 34:39 tenemos una crisis absoluta en la policía que amenaza a nuestra seguridad y la presión va a seguir aumentando ya lo vimos el lunes en Utrecht violadores ladrones las personas peligrosas caminan libremente y es una pena

Voz 0325 34:50 el detenido el jefe de gabinete de Juan Guaidó ha sido arrestado en Venezuela el propio presidente encargado del país ha contado en Twitter que los servicios de inteligencia han entrado en la casa de Roberto Marrero con fusiles y granadas protección para Doñana el Parlamento Europeo pide que se paralice el proyecto de extracción y almacenamiento de gas natural en Doñana hasta que se resuelvan las irregularidades detectadas en el proceso de evaluación de impacto ambiental

Voz 3 35:11 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1136 35:14 José Antonio el telegrama es para Segundo Menéndez Pérez señor presidente de la Junta Electoral Central en la reunión convocada para esta tarde habrá de determinar si ha habido cumplimiento osea desobedecido su instrucción de retirada de símbolos con afinidad determinadas opciones políticas exhibidos en edificios públicos que originó reclamaciones conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General por quebranto de la neutralidad prescrita la actitud del presidente Torra sustituyendo el color de los lazos debe ser replicada con severidad por respeto a la ciudadanía pero qué broma es esta

Voz 1018 35:58 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina hay Julio Hernández en la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción primeras horas de la primavera la peor época del año para los ocho millones de alérgicos que hay en nuestro país y que dentro de pocos años pueden ser muchos más Lauro Marcos

Voz 0202 36:13 los siete millones de alérgicos a las gramíneas pueden respirar tranquilos porque si el próximo mes sigue siendo tan seco como ha sido el invierno su incidencia va a ser leves salvo en Extremadura y en la provincia de Sevilla en cambio los sensibles a las Arizona han sufrido mucho más de lo habitual andan estornudo estas fechas es porque

Voz 44 36:31 está empezando politizar que el árbol del plátano de producirse la misma circunstancia o que no llueva en los próximos prácticamente veinte días volveremos a tener niveles muy altos de este tipo de polen

Voz 0202 36:42 sí porque hay más alergias en grandes ciudades que en zonas rurales donde hay más vegetación responde Ángel moral de la Sociedad de Alergología

Voz 44 36:49 los motores diésel para desprender una serie de partículas que van a crear un ambiente hostil para las plantas y esto es lo que hace que los pólenes sean más agresivos

Voz 0202 36:56 fruto de esta contaminación en dos mil treinta el número de alérgicos se habrá disparado un cincuenta por ciento hasta los doce millones de españoles

Voz 1018 37:03 completamos portada con el tiempo la previsión de la lluvia sigue siendo algo muy escaso Jordi Carbó

Voz 0978 37:08 tiempo soleado durante la tarde en todo el país algunas nubes cerca del Mediterráneo donde también soplará viento del nordeste Levante más fuerte en el área del Estrecho y a pesar del sol cara las temperaturas no subirán demasiado en la mayor parte de la Península y Baleares máximas de doce a dieciséis grados alrededor de los veinte tanto en Canarias como en la península cerca de los ríos Tajo Guadiana especialmente el Guadalquivir la próxima noche de nuevo se presenta fría a partir de mañana y sobre todo el fin de semana temperaturas más altas durante las tardes al sol el ambiente cada vez se notará más suave

Voz 23 37:43 se resigna arte seguir pagando además en alguno de mi seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros si tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 45 37:53 tiene mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 0561 38:05 hola soy Emilio Sánchez Vicario conoces Leo Tron el cansancio a mí no me detiene mis compañeros de pista le trono energía y otro en articulaciones descubren que producto Leo Tron se adapta mejor a tus necesidades en vitaminas de otro punto ex Kidal lo mejor de ti mismo en todo lo que hago

Voz 0548 38:26 una casa y no sé que tenga ese algo ya sabes que en tres indignas

Voz 46 38:31 cuesta mucho con la que que quieres pero ahora es fácil acertar constó precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio que te piden es el que deberías pagar BBVA valora ha tenido más de cuatro millones de consultas prueba La Tuta

Voz 23 38:42 le diré venía creando oportunidades

Voz 12 38:46 ha ido este especial en Paradores siempre llega a ver esta Semana Santa te esperamos reducir allá en para punto

Voz 8 39:08 Marcos

Voz 1018 39:09 la Junta Electoral Central solicita a la Delegación del Gobierno que antes de las cuatro de la tarde les remita un informe detallado incluso con fotografías sobre el grado de cumplimiento de la orden de retirada de lazos amarillos y banderas esteladas sí han sido sustituidos por otros elementos la Junta se reúne a las cinco pero es que poco después de las diez la mañana Torra volvió a hacer gala de su capacidad de enredo y en lugar de retirar de la fachada del Palau la pancarta con el lazo amarillo la tapó con otra en la que el lazo blanco como

Voz 1 39:35 no franja roja osea Zamora tarda bona tarda que Torre tiene la foto las cámaras los titulares

Voz 7 39:41 aquí siguen algunos curiosos sacando fotos muchos medios de comunicación y turistas que no entienden qué está pasando pero todos con la cabeza levantada fijándose en esta pancarta en la que cuatro funcionarios han puesto esta mañana encima de la que lleva meses colgada en el balcón del Palau de la Generalitat no han no han cambiado una por otra sino sino que está una de otra

Voz 8 40:00 de la otra de hecho es curioso porque hace un poco

Voz 7 40:03 viendo de vez en cuando se deja ver el lazo amarillo escondido detrás si nos fijamos en la nueva pancarta al margen del lazo de color blanco el mensaje que hay es idéntico Libertad presos políticos exiliados además en una ventana de la misma fachada han colgado también una nueva pancarta algo más pequeña donde se puede leer Libertad de expresión esto es la fotografía de la sede del Gobierno catalán pero en las consellerías de la Generalitat a pidiendo el mismo patrón ya algunas este mediodía ya habían retirado el color amarillo ya habían puesto una pancarta igual que está

Voz 1018 40:33 ya oye que simbología tiene el lazo blanco con franja roja en los códigos del independentismo

Voz 7 40:38 esta es la primera vez que vemos este símbolo del lazo de color blanco pero es muy parecido y de hecho se basa en el símbolo que ya se utilizó el otoño de hace dos años entonces era la de una cara de color blanco con una pincelada roja encima una imagen que quiere simbolizar reivindicar la libertad de expresión de hecho esta imagen no la del lazo sino la de la cara se colgó de muchos balcones y fachadas a raíz de las primeras detenciones registros sobre todo después de que los Jordi entrar en la cárcel

Voz 1018 41:06 gracias al Solbes decíamos que la Junta Electoral tiene previsto reunirse a partir de las cinco y una hora antes era sobre la mesa ese informe que ha pedido a la Delegación del Gobierno por las fuentes que hemos consultado todo indica que esta misma tarde se van a tomar medidas José María Patiño buenas tardes

Voz 1136 41:21 ver sí porque los documentos con apoyo de fotografías enviados por la Delegación del Gobierno en Catalunya constatan de forma muy descriptiva que el P el president de la Generalitat no ha cumplido con las órdenes de retirada de esos dos símbolos considerados como partidistas en buena parte de los edificios responsabilidad del Gobierno autónomo según fuentes de la Junta Electoral consultadas por la SER antes de las cuatro de esta tarde sus integrantes deberán tener además sobre la mesa otras informaciones sobre los elementos por los que han sido sustituidos esos lazos y esperadas fuentes de la institución señalan que si transmiten el mismo mensaje Se mantendrá el criterio de que no se respetan la neutralidad que es el exige a toda autoridad pública en periodo electoral de esta manera la Junta podrá ordenar a los Mossos

Voz 7 42:03 a través de la Conselleria de Interior la retina

Voz 1136 42:06 nada de estos símbolos mediante una ejecución subsidiaria de acuerdo con la ley de Administraciones Públicas existe José Antonio un precedente en dos mil diecisiete la Junta Electoral de Lleida ordenó la retirada de un cartel en defensa de la libertad de expresión como el colgado ahora en el Palau del Ayuntamiento de Alcarràs además en paralelo la Junta puede iniciar el correspondiente expediente para sancionar con una multa a Torra dar traslado a la Fiscalía de un posible delito de desobediencia del president de la Generalitat por resistencia contumaz a acatar la orden de retirada de esos símbolos considerados partidistas

Voz 1018 42:41 pues muchas gracias por todo esto a partir de las cinco de la tarde pero ya en Bruselas es apostó corresponsal comunitaria buenas tardes

Voz 7 42:46 hola muy buenas bueno está a punto de empezar formalmente esa

Voz 1018 42:49 cumbre que va a estar volcado una vez más sobre el presi pero Pedro Sánchez lo que siente el Gobierno ha mantenido ya una reunión informativa con los medios españoles Isère referido a esta polémica de los lazos de Torra el papel de la Junta Electoral Central

Voz 21 43:00 sí exactamente su su respuesta ha sido muy rápida ha sido justo unas declaraciones a la entrada a su llegada a la cumbre para decir que el Gobierno hará lo que diga la Junta Electoral hicieron muy taxativo exigiendo a Torra que cumpla el mandato de esta institución escuchamos

Voz 47 43:14 bueno lo que iría a todos los actores políticos es que España es un Estado social y democrático de Derecho y cuando entramos en un proceso electoral lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central todos y cada uno de los actores las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas y por tanto sus dirigentes sus líderes lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad IESA esa concepción de la institución plural al no patrimonializar la como en este caso están haciendo algunos actores políticos

Voz 7 43:46 en este caso independentistas son sus declaradas

Voz 21 43:48 lunes al llegar a la cumbre como decíamos y casi a la misma hora en la que también aquí pero en la sede del Partido Popular Europeo Pablo Casado decía citamos textualmente

Voz 0325 43:57 que con los lazos Torras sigue

Voz 21 43:59 cuando a los trileros otro es muy lejos poquito

Voz 1018 44:02 preguntan enseguida por el Brexit propiamente dicho que supongo que hay mucha tela que cortar pero antes por el volver a temas independentismo el Defensor de Pueblo catalanes y de de Greuges no ha entrado en esta polémica su presencia en el Parlament esta mañana era únicamente para presentar su informe correspondiente al pasado año pero todos los grupos de la oposición ha sacado el tema de los lazos Soledad Domínguez

Voz 21 44:20 sí el portavoz parlamentario de Ciudadanos por ejemplo Carlos Carrizo ha reconocido el ingenio de los independentistas que en algunos ayuntamientos ha sustituido el lazo amarillo por un cartel en el que se puede leer Libertad peces pacíficos pero pedía al Gobierno que se deje de bromas y que acate el mandato de la Junta Electoral Central

Voz 0299 44:37 mucha inventiva les felicito es gracioso pero rompe la neutralidad en los edificios públicos quiten los vamos a volver a ir a la Junta

Voz 7 44:44 ustedes algunos de ustedes ya está

Voz 0299 44:47 en el señor Torra ya está en el disparadero absolutamente de haber cometido una infracción penal

Voz 1434 44:53 la diputada del Partido Popular

Voz 21 44:55 eh al evitan bien afirmaba el presidente Torra su estrategia y su juego con los colores Guber

Voz 0548 45:01 preocupado por los pantalones o las escalas cromáticas si esto no es un capítulo de Monty Python hágase lo ustedes mirar