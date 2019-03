Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes la Guardia Civil sigue buscando a cuatro hombres como supuestos autores de nuevo caso de violación grupal en nuestro país en concreto en Madrid en la localidad de Ciempozuelos de unos veintitrés mil habitantes la víctima es una joven de veinticuatro años que denunció los hechos después de recibir asistencia médica Alfonso Ojea

Voz 0089 00:39 la agresión sexual en grupo se producía sobre las doce y media de la noche del pasado jueves en una de las calles de la localidad la víctima una mujer de veinticuatro años fue abordada por cuatro varones jóvenes que la retuvieron la insultaron la golpearon le llegaron incluso a desgarrar la ropa después se produjo la agresión trasladada al hospital tras ser localizada por agentes de la Policía Local los médicos han confirmado las lesiones la víctima de nacionalidad venezolana permanece afectada por un cuadro de estrés postraumático la Guardia Civil que lleva la investigación está recopilando todos los datos para determinar la identidad de los pies

Voz 1018 01:15 el responsable es noticia que les adelanto de la Federación ahora es sobre la que buscaremos más datos a partir de las dos y media ya está una imagen en la plaza de Sant Jaume de Barcelona es ya la de un palacio de la Generalitat sin pancartas independentistas sin lazos amarillos y blancos pasado el mediodía dos operarios retiraron la qué estaba colgada en el balcón principal antes de llegar al límite horario marcado por la Junta Electoral Central Paul rumbo

Voz 4 01:39 en dos horas y media antes de ese límite de dos operarios con discreción y un visto y no visto han cortado las vidas que ataban las dos pancartas al balcón de la Generalitat esos ser recibido aquí en la plaza de Sant Jaume con bastante normalidad no habido ninguna concentración importante

Voz 5 01:52 simultáneamente presidencia anunciaba una

Voz 4 01:55 censura judicial por la vía penal querella por una presunta prevaricación de la Junta Electoral Central y por la vía contencioso administrativa en forma de recursos a esta hora también es podemos contar que la gestión de esta crisis de los plazos ha generado malestar en el cuerpo de Mossos d'Esquadra por volver a situarlos en el disparadero tampoco ha gustado a Esquerra y a ciertos sectores de Cataluña

Voz 1018 02:14 la portavoz del Gobierno Isabel ha recordado que la actuación de la Junta Electoral es la que corresponde a un Estado de derecho sin interferencias

Voz 6 02:21 el Gobierno ha sido absolutamente diligente y eficaz es decir aquí no ha habido ninguna pasividad desde luego absoluta legalidad lo que sorprende es la reiteración e de determinadas fuerzas políticas reclamando al Gobierno algo que ya debería saber los acuerdos políticas que el Gobierno no debe hacer

Voz 0771 02:42 cuando suena a PP y Ciudadanos que se lanzan contra el Gobierno Pablo Casado a Albert Rivera

Voz 7 02:47 creo que es lamentable

Voz 0771 02:49 el Gobierno de España se deje Mani

Voz 7 02:52 claro por los independentistas simplemente con la esperanza de volver a recibir sus votos para una investidura

Voz 8 02:57 bueno lo que ha funcionado es el recurso de Ciudadanos en la Junta Electoral porque el Gobierno no ha hecho nada por tanto efectivamente el estado derecho ha funcionado no quiere decir que hayan funcionado en y los de algunos partidos y el presidente de gobierno Gobierno Hora catorce

Voz 1018 03:12 Pedro Sánchez comparecerá en Bruselas en rueda de prensa los próximos minutos tras la cumbre sobre el Brexit que ha marcado un ultimátum de veinte días para que Theresa May se aclare de una vez por todo el set Pastor

Voz 0738 03:22 exactamente no acaban todavía la reunión porque intentan demostrar que pare

Voz 1915 03:25 el grupo hay mucho más que el Brexit pero el Brexit les Natra

Voz 0738 03:28 ha ido aquí ya están aquí pendientes de que pasara en Londres adonde se ha marchado ya Theresa May con esa oferta nueva de una prórroga de apenas dos semanas si votan no pero

Voz 1915 03:39 los rueda para que reflexionen sobre su voto

Voz 0738 03:42 en por el portazo total u es posible seguir estirando los plazos hasta las europeas con más allá si al final los británicos decidieran que quieren participar en esas elecciones

Voz 1018 03:52 esto ya es para nota la primera ministra ha regresado a Londres lo va a tener muy difícil para conseguir que la próxima semana la Cámara de los Comunes vote por tercera vez estaba en este caso de forma favorable el acuerdo de ruptura negociado con Bruselas Begoña Arce

Voz 0273 04:06 muy complicada la situación de Theresa May la Unión Europea le marcó anoche los plazos del Brexit se aplaza por unas pocas semanas la amenaza de una salida sin acuerdo el próximo viernes pero para evitarla May debe lograr que a la tercera el Parlamento apruebe su pacto una ratificación que no está en absoluto asegurada de momento no hay fecha exacta para esa votación pero presumiblemente tendrá lugar el martes o el miércoles de la próxima semana

Voz 1018 04:34 de todo esto no es nada para las ofertas políticas de la ultraderecha en nuestro país Francisco Serrano que se portavoz de en el Parlamento andaluz dice que eso de autorizar las pistolas casi forma parte del paisaje

Voz 9 04:46 el derecho de propiedad del derecho de las armas no Messi si ha existido siempre está regulado y está regulado mira lo dicen que no que por el hecho de decir que en un momento dado se puedan tener armas en casa para defender la propiedad tus derechos tu vida eso significa que vamos a ir por la calle como con Cristo amigos que queda qué disparate Cesc

Voz 1915 05:06 además el número de ocupados que se ven obligados a recortar su jornada laboral para cuidar a personas dependientes alcanza su mayor cifra en diez años al superar los trescientos cincuenta mil la práctica totalidad son mujeres que reconocen no poder costearse ayuda especializada

Voz 0325 05:19 a comunidades autónomas pactan un primer borrador para paliar el desabastecimiento de casi trescientos medicamentos en las farmacias el acuerdo que no tiene fecha de aplicación intenta obligar por un lado los laboratorios e informar por otro a los médicos de los fármacos que faltan

Voz 1915 05:32 o sea tacha de irresponsable el anuncio norteamericano de reconocer los Altos del Golán como territorio israelí Turquía avanza que la actitud de trampa lleva la región al borde de una nueva crisis e Irán coloca este anuncio fuera de la ley

Voz 0325 05:43 los propietarios de la central nuclear de Almaraz llegan a un acuerdo con las grandes eléctricas Iberdrola Endesa innato el para prolongar la vida de la central hasta el año dos mil veintiocho la inversión máxima será de seiscientos millones de euros

Voz 1018 05:53 casi casi seis minutos

Voz 10 05:59 hora

Voz 11 06:00 catorce Madrid Cristina Machado

Voz 12 06:02 buenas tardes Ignacio Aguado se pliega

Voz 1915 06:05 las exigencias de Alves Rivette la primera decisión

Voz 0771 06:08 que hemos adoptado por unanimidad es que tras las elecciones del veintiséis de mayo no gobernará hemos con el Partido Socialista de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad de Madrid

Voz 1915 06:19 tras mostrarse dispuesto en más de una ocasión a pactar con el PSOE aquí en Madrid el candidato de Ciudadanos rectifica aunque dice que la culpa es de Gabilondo y de Sánchez por dialogar con los independentistas catalanes el PSOE hoy prefiere no opinar se llama Miguel tiene sesenta y un años y lleva más de un mes esperando realizarse en el hospital de La Paz una prueba que aclare si el cáncer de pulmón que sufre se ha extendido pero la máquina Se rompe con frecuencia y el hospital asegura que el paciente no puede ser derivado a otro centro hasta que la Consejería lo autorice Lola Portillo su mujer

Voz 6 06:54 es que de verdad le da de alta pendiente de realizar el hasta ahora nos consta que al menos en dos ocasiones el peculiar de la Paz ha estado rótulo

Voz 1915 07:08 la policía asegura que tiene localizado al presunto autor de la muerte de un vecino del Pozo del Tío Raimundo el pasado domingo el barrio ha despertado hoy con menor presencia policial tras una noche tras aquí la la primera sin incidentes desde seria la alcaldesa Carmena asegura que los altercados los ha provocado gente que acudía al barrio desde fuera

Voz 1410 07:25 la expresión que tenemos que fueron personas de fuera del barrio no fueron las personas que las personas

Voz 1915 07:31 toreó con con el liderazgo

Voz 1410 07:33 el Ayuntamiento pues pues seguir aunque repitieran lo único que sucede es que es verdad que es lógico que haya un disgusto ahora mismo entre la ciudadanía porque todavía no ha sido detenido que parece ser que está identificado como la persona que causó el homicidio no

Voz 1915 07:51 más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Enrique el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata analiza los contratos de seguridad del Campus de la Justicia se lo venimos contando en la SER el ex consejero Alfredo Prada imputado en el caso firmó esos contratos pero los servicios nunca llegaron a prestar la Guardia Civil busca cuatro hombres sospechosos de haber violado en grupo una chica en plena calle en Ciempozuelos los médicos han confirmado la agresión la víctima se encuentra en estado de Expo postraumático el Ayuntamiento de Madrid asegura que Madrid nuevo norte se aprobará en abril si la Comunidad no lo obstaculiza ayer aquí en la SER el presidente Ángel Garrido aseguró que el informe medioambiental que tiene que elaborar aún puede tardar algunos meses quién deportes el Real Madrid afronta la recta final de la Euroliga buscando mejorar la tercera plaza esta noche se enfrenta al Baskonia en la jornada veintiocho del campeón Mato dos de la tarde y ocho minutos vamos con la información del Tráfico DGT Jorge López buenas tardes

Voz 0325 08:39 buenas tardes a esta hora se corta de veinte entre la A tres en Arganda de sentido en Madrid por un accidente con dos cambien ese involucrados Gstaad creando retenciones esa autovía de Valencia además está abierto el acceso libre sin peaje por la R3 más complicaciones en la A uno de entrada pro Alcobendas esta nueva Manoteras la A6 en El Plantío por la A cuatro en Pinto de salida de Madrid también la M40 densa en Coslada hacia la A3 y en Montecarmelo rival de Marín hacia la A6 in

Voz 1915 09:05 formación ahora del tráfico en las calles de la capital centro de pantallas de el ayuntamiento Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes trabajos de asfaltado en la calle Alberto Alcocer estrecha la calzada hay provocan retenciones en ese punto en sentido Plaza de Cuzco por lo tanto es una zona evitar pueden utilizar la alternativa de las avenidas de Ramón y Cajal y Concha Espina alternativas a esa zona de Alberto Alcocer en el resto de la ciudad también con un carril cortado el Paseo de Santa María de la Cabeza a la altura próximo al cruce con el paseo de la Esperanza de entrada retenciones de salida también se incrementa el tráfico aumenta la circulación asimismo en otros recorridos de salida desde el centro por ejemplo en los accesos a la Avenida de América o en la zona del paseo del Prado en sentido Glorieta del Emperador Carlos V y por último si hablamos de la M30 los problemas de Viernes de fin de semana aparecen ya en la zona del puente de los Franceses paseo del Marqués de Monistrol en la zona del Puente de Vallecas y en las proximidades al punta

Voz 1434 10:00 de ventas quince grados en el centro de la capital suben

Voz 1915 10:02 las temperaturas previsión Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 10:05 las temperaturas ya están subiendo con más facilidad que las últimas jornadas y las máximas a lo largo de esta tarde se aproximarán a los veinte grados en la mayor parte de la Comunidad de Madrid con tiempo soleado no tendremos nubes importantes y el fin de semana temperaturas más altas tanto las mínimas como sobre todo las máximas de noche y el empezar las mañanas va a hacer frío pero cada vez menos durante las tardes al sol ambiente suave las máximas se situarán por encima de los veinte grados tanto el sábado como el domingo

comienza ahora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina iré Carlos Ródenas y la producción de Sonia Palomino

Voz 10 11:01 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:04 no ha sido una sola vez el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado ha mantenido en más de una ocasión que estaba dispuesto a pactar con los socialistas para gobernar en Madrid tras las elecciones del veintiséis de mayo hilo ha dicho incluso después de que la dirección nacional de su partido y el propio Albert Rivera dijeran todo lo contrario por ejemplo Aguado lo dijo el pasado trece de marzo

Voz 11 11:24 bueno yo veo ponen encima la mesa un programa hay una serie de propuestas de medidas y habrá que ver ese señor Gabilondo está dispuesto a apoyarnos los solamente esa propuesta sino a nosotros como presidente de la Comunidad de Madrid no igual que a la señora Díaz Ayuso vamos a hablar de reformas concretas yo creo que ya está bien de etiquetas yo creo que el señor Gabilondo nos diga si quiere bajar impuestos en la Comunidad de Madrid o no la misma pregunta a la señora Ayuso y en función de donde encontremos más apoyos pues ahí buscaremos a ese futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 1434 11:53 lo dijo jugado la semana pasada pero ya no Aguado ha sido muy contundente al anunciar hoy tras el Comité Autonómico de Ciudadanos que en contra de estas palabras que él mismo ha dicho no van a pactar con los socialistas lo ha dicho con todas las letras algo

Voz 1915 12:07 que contrasta con su posición ante Vox en ese caso es mucho más tibio Javier Casal buenas

Voz 0867 12:12 qué tal buenas tardes cambió de estrategia y de opinión Ignacio Aguado fusil al anuncio que hizo Albert Rivera en su día hicieron en Madrid la puerta a un futuro acuerdo político con el PSOE desligado de la línea oficial del partido a nivel nacional hasta hoy el candidato de C's con el apoyo unánime de su Comité Autonómico asegura que no habrá acuerdos con el Partido Socialista porque Gabilondo Av

Voz 1018 12:31 las tesis de Pedro Sánchez en Cataluña

Voz 0771 12:34 yo el que se ha movido ha sido señor Gabilondo el que asume las tesis de Sánchez el que antes de ayer dijo que estaba dispuesto a seguir negociando con los independentistas es decir a volver otra vez a meternos en la rueda de hámster a partir del veintiocho de abril para en lugar de hablar con los partidos más moderados seguir hablando con Torra con Puigdemont ha aguado le han preguntado hasta

Voz 0867 12:59 en cuatro ocasiones Si esta línea roja con el PSOE también lo va a aplicar con Vox y en este caso Aguado se ha limitado a decir que trabajará para que no gobierne en los extremos en la Comunidad de Madrid sin citar a Vox y sin cerrar la puerta a futuros acuerdos con la derecha ICO la derecha extrema

Voz 0771 13:15 me refiero a todos los extremos me refiero que lucharemos como hemos hecho siempre contra los populistas contra los nacionalistas contra los extremistas contra los que en definitiva no vienen a política a construir sino enfrentar ya polarizar

Voz 0867 13:29 así en genérico el PSOE se encuentra ahora mismo o reunido y de momento ni Ángel Gabilondo ni el Partido Socialista van a realizar declaraciones sobre la posición política anunciado hoy por ciudadano

Voz 1434 13:38 ni una palabra de los socialistas sí que ha querido valorar este anuncio el anuncio de Ciudadanos la candidata del Partido Popular a la comunidad Isabel Díaz Ayuso no se cree nada

Voz 0273 13:47 a mi me parece que no se lo creen y ellos sí que desde luego tanto en España como en Madrid

Voz 14 13:51 si Ciudadanos puede intentará por todos los

Voz 0273 13:54 medios al final pactar con el Partido Socialista lo harán al final luego dirán que es el mal menor que es la situación que la responsabilidad como ya hizo por ejemplo Albert Rivera con Pedro Sánchez

Voz 11 14:08 se lo venimos contando esta mañana aquí en la era un hombre

Voz 1434 14:11 eh con cáncer que está siendo tratado en el Hospital de La Paz lleva más de un mes esperando a que le hagan la prueba necesaria para saber si el cáncer que Se que tiene se ha extendido por el resto del cuerpo el problema es que la máquina necesaria para hacerle esa prueba se rompe habitualmente el hospital asegura que el paciente no puede ser derivado a otro centro

Voz 1915 14:29 pero hasta que la Consejería lo autorice

Voz 1434 14:31 en Sanidad dicen que la semana que viene van a poner en marcha un plan para distribuir por otros hospitales a los pacientes que están pendientes de esa prueba Teresa

Voz 1915 14:39 el pasado mes de enero la vida de Miguel que tiene sesenta y un años separó de golpe le empezaron a fallar las piernas la vista el habla lo ingresaron en La Paz ir diez días después le diagnosticaron cáncer de pulmón pero como ese resultado no casaba no tenía coherencia con los síntomas neurológicos que padece pues era necesario hacerle un PET TAC que es una técnica de imagen muy eficaz que hasta hasta los tumores más pequeños de forma precoz bueno lo solicitaron hasta en tres ocasiones tanto neurólogo como la neumólogo a primero le dieron cita para el cinco de abril cuarenta y un días después del diagnóstico la familia reclamo lo adelantaron a marzo un día antes de la prueba le llamaron para decirles que no fueran que la máquina se había estropeado y que no sabían cuándo les iban a poder reprogramar la cita Lola Portillo es la pareja

Voz 1018 15:21 de Miguel estoy totalmente convencido

Voz 15 15:24 de que si esto hubiese a idear de la persona que es la responsable de que la sanidad pública tenga la dotación suficiente estoy segura de que en esperaría dos meses el problema es que somos personas anónimas

Voz 1915 15:41 dato más Cristina in dos mil dieciocho la Consejería anunció la compra de un nuevo Pet para la paz pero a día de hoy ni siquiera ha convocado el concurso público para adquirirlo sin PETA que en condiciones

Voz 1434 15:52 además con las urgencias saturadas el principal hospital madrileño

Voz 1915 15:55 mejor de toda España según las encuestas

Voz 1434 15:57 el Hospital de La Paz lleva cuatro días

Voz 1915 16:00 su servicio de Urgencias saturado el consejero

Voz 1434 16:03 pero Ruiz Escudero dijo esta misma semana que era un pico pero

Voz 1915 16:06 según los trabajadores no se ha solucionado y lo que es peor

Voz 1434 16:09 me dicen que se están acelerando las alta

Voz 1915 16:12 las con el riesgo que eso supone para los que bajen los trabajadores están dando parte en el juzgado cada día de colapso y ya van cuatro y aseguran que la dirección no está haciendo nada para solucionar el problema Guillem del barrio es portavoz de la plataforma de urgencias en lucha

Voz 0047 16:25 lo único que estamos detectando es un aumento de las altas precoces en el servicio de Urgencias es decir que esa demanda pacientes a su casa sin terminar de examinar a fondo y por tanto aumentará los ingresos pacientes que dos días después vuelven con su situación además empeoraba

Voz 1915 16:40 desde el hospital nos dicen que es difícil normalizar las urgencias después de un colapso que esperan conseguirlo en los próximos días y creo que están haciendo es doblar habitaciones que eran de uso individual y trasladar a pacientes a los hospitales de Cantoblanco Carlos III y Cruz Roja gracias Teresa

Voz 1434 16:54 son las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 10 16:59 hora catorce Madrid

Voz 10 19:53 hora catorce Madrid Cristina Machado no verán

Voz 1434 19:57 es en el caso Campus de la Justicia que está investigando la Audiencia Nacional en el que está imputado el ex consejero Alfredo Prada que actualmente es miembro de la dirección nacional del PP solemos hemos adelantado hoy en la Ser el juez José de la Mata está analizando los contratos relacionados con los servicios de seguridad de ese proyecto que firmó el propio Prada para unos servicios que nunca llegaron a prestarse Alfonso Ojea

Voz 1915 20:18 las cajas con toda esa documentación quedaron

Voz 0089 20:20 halladas tras el registro judicial de varias sedes de la Consejería de Justicia el pasado mes de septiembre ahora de la Mata quiere analizar los contratos con empresas para desarrollar el denominado Plan de Seguridad del campus también los contratos para la construcción y gestión del centro de control de seguridad del recinto en definitiva contratos de algo que no existe pero que fueron licitados de la misma forma el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional analiza también el contrato para el asesoramiento tributario del campus suscrito con la consultora KPMG así como los acuerdos económicos suscritos con dos despachos de abogados madrileños para el asesoramiento externo son sólo dos ejemplos los grotescos de lo que ha pasado en el Campus de la Justicia contratos de asesoramiento jurídico en órganos judiciales y por si fuera poco una consultora para pagar los tributos que generan unos juzgados tributos que son cero la capacidad de asombro de los investigadores sobre lo que sucedió en ese páramo de la zona norte de la capital parece que no tiene fin

Voz 1434 21:21 El Pozo del Tío Raimundo ha despertado hoy con menos presencia policial que los días anteriores tras una noche tranquila la primera sin incidentes desde que el domingo un vecino mató a otro la policía asegura que tiene localizado ya al presunto autor de la agresión mientras los vecinos siguen haciendo llamamientos a la calma Elena Jiménez la policía habla ya de detención inminente del presunto asesino en la zona la presencia de agentes esta mañana es más reducida aunque volverán por la tarde por si se producen nuevas concentraciones mientras las asociaciones vecinales insisten en eso en llamar a la calma y en no dejarse llevar por los discursos dicen del odio y la venganza Jorge en no es portavoz de la Coordinadora que agrupa a esas asociaciones en Vallecas señala por dónde tendrían que ir ahora a los pasos en el barrio

Voz 26 22:06 pasa por el mente los administraciones que venimos trabajando desde hace años para analizar las políticas que se están realizando ver en qué estamos fallando eh

Voz 27 22:16 las políticas de integración ir exige

Voz 26 22:19 el a todas las administraciones la necesidad de aumentar de forma importante la inversión en material en materia social

Voz 1434 22:26 la familia de Francisco el hombre asesinado el pasado domingo ha repartido las últimas horas por el barrio un texto en el que piden tranquilidad al Pozo del Tío Raimundo y rechazan cualquier acto de violencia la Guardia Civil está buscando a cuatro pero hombres cuatro chicos sospechosos de haber violado en grupo a una chica en plena calle en Ciempozuelos los médicos han confirmado la agresión la víctima se encuentra ahora en estado de estrés postraumático SER Madrid Sur David Calleja

Voz 28 22:51 la agresión se produjo en torno a la una menos veinticinco de la madrugada del pasado jueves en una calle de la localidad de Ciempozuelos la joven de veinticuatro años era abordada por cuatro varones que la retuvieron la rasgar la ropa y abusaron sexualmente de ella según fuentes de la Guardia Civil la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Infanta Elena de Valdemoro para ser atendida por los sanitarios a partir de entonces se inició un protocolo de información a Guardia Civil y Policía Local que han abierto una investigación para dar con los autores

Voz 1915 23:18 también este jueves la propia víctima

Voz 28 23:21 que se encuentra en un estado de estrés postraumático ha presentado una denuncia en el puesto del Instituto Armado en Ciempozuelos por su parte el Ayuntamiento de Ciempozuelos ha condenado de manera rotunda estos hechos ya ha convocado dos concentraciones en la Plaza de la Constitución para que los vecinos puedan mostrar su rechazo a los hechos también han informado del refuerzo de presencia policial en las calles del municipio

Voz 1434 23:46 la Policía Nacional ha detenido en Aranjuez a un chico acusado de agredir sexualmente a chicas menores de edad con las que contactaba a través de Instagram la investigación comenzó gracias a la denuncia de los padres de una de las chicas con las que este muchacho había intentado contactar Virginia Sarmiento

Voz 0246 24:02 el detenido tiene veinticuatro años y contactaba con las víctimas a través de Instagram hablaba con ellas y les Perso día para tener citas sexuales en su casa mintiendo sobre su edad les decía que tenía dieciocho años la investigación comenzaba el pasado mes de febrero a raíz de la denuncia de los padres de una menor de quince años a la que encontraron conversaciones en el teléfono pusieron entonces el caso en manos de la policía y los agentes de la Comisaría de Aranjuez lograron establecer conexión con otros cuatro casos similares chicas de entre catorce y quince años a las que solicitaba fotografías de índole sexual ya las que pretendía llevar a su casa el detenido no tiene antecedentes pero se le atribuyen cinco delitos contra la libertad e indemnidad sexual ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial

Voz 1434 24:48 el Ayuntamiento de Madrid asegura que Madrid nuevo norte se aprobará en abril Si es que la Comunidad no lo obstaculiza ayer aquí en la SER el presidente Ángel Garrido aseguró que el informe medioambiental que tiene que elaborar la Comunidad aún puede tardar meses y que no lo han podido hacer antes porque el Ayuntamiento les acaba de remitir la información sobre el proyecto le ha respondido esta mañana el delegado José Manuel Calvo escucha

Voz 1018 25:10 los a los dos para dar el visto bueno

Voz 29 25:12 técnico que al final extécnico pero también del Consejo de Gobierno aún algo de esta magnitud hay que estudiarlo con mucho detenimiento esto no se resuelve ni en dos ni en tres días ni meses

Voz 30 25:21 yo diría que si la Comunidad de Madrid no obstaculiza estamos en disposición diez nueve de aprobarlo a lo largo del que la botella sabemos que pretendía hacer lo estar nosotros queremos hacerlo antes de entrar en pérdidas electoral y desde luego esperamos que así secuelas

Voz 1434 25:40 el alcalde de Pinto pide el archivo de la causa que investiga por un presunto delito de revelación de secretos para revertir el contrato con las empresas privadas a las que se adjudicó el servicio de limpieza de la ciudad el regidor Rafael Sánchez Romero de Ganemos Pinto asegura que la información le llegó de manera anónima

Voz 0055 25:57 Alberto Pozas era alcalde de Pinto defiende que esa información no se obtuvo de manera ilegal llegó en una memoria USB y que además la obligación de un ayuntamiento es sancionar a las contratistas que no ejecutan los servicios públicos por los que se les paga en este caso la limpieza del municipio Rafael Sánchez Romero pide al juzgado que archive esta investigación a dos meses de intentar revalidar la alcaldía encabezando la candidatura de Ganemos Pinto asegura que la UTE está poniendo en marcha un proceso inquisitorial contra sus trabajadores y que toda esta causa se basa presunciones genéricas vagas y en conjeturas sin soporte racional esta misma semana la jueza ha pedido nueva

Voz 1915 26:28 las diligencias en la capital él

Voz 1434 26:31 desalojo de un hombre previsto para esta mañana en el distrito de Tetuán ha sido finalmente suspendido la comisión judicial ha considerado que el despliegue de seguridad seis agentes no podía garantizar que el desalojo se produjera sin incidentes había medio centenar de activistas antidesahucios a las puertas de la vivienda así que Anuar podrá seguir en esa casa que está ocupando desde hace

Voz 1915 26:54 dos años Enrique García Anwar de sesenta y tres

Voz 28 26:57 años tiene un contrato temporal y ocupa desde hace dos esta vivienda porque asegura que no tiene recursos para pagar un alquiler la vivienda era propiedad de la Sareb hasta que hace unos meses la vendió a un fondo de inversión desde primera hora de la mañana unos cincuenta activistas se concentraban a las puertas del edificio para impedir el desalojo

Voz 1915 27:16 y este ha sido el motivo por el que finalmente se ha suspendido la comisión judicial ha considerado que el dispositivo policial seis agentes municipales que los

Voz 28 27:23 escoltaban no era el adecuado para ejecutarlo

Voz 31 27:29 muchísimas gracias en el corte aquí aquí que Anwar seguirá

Voz 28 27:38 en esta vivienda ahí está en lista de espera asegura para acogerse a una vivienda de alquiler social tanto de la comunidad como del Ayuntamiento de la capital

Voz 1434 27:45 gracias Enrique

Voz 1434 28:34 Amanda gala buenas tardes queda el Cristina buenas tardes

Voz 0419 28:36 pues vamos con el Real Madrid que ha llevado a cabo en el día de hoy su cuarta sesión de la semana con la ausencia de los trece jugadores convocados con sus respectivas selecciones también de los lesionados Lucas Vázquez Carvajal inicios que continúan con sus recuperaciones por su parte en el Atlético de Madrid continúan también los entrenamientos el equipo se ha ejercitado esta mañana bajo las ordenes de Simeone ya hay buenas noticias para los rojiblancos porque Filipe entrena ya con el grupo aunque sigue que decir que al margen de esto los que todavía no se han incorporado son Lucas Vitolo y áreas aunque se espera que lo vayan haciendo poco a poco y en baloncesto recordamos hoy hay cita con la Euroliga el Real Madrid se enfrentará a las ocho y media ante el Baskonia en un partido importante para el equipo del del acoso en su lucha por esa primera posición Cristina

Voz 35 29:24 no

Voz 37 30:05 dos de la tarde una media

Voz 2 30:07 hoy

Voz 3 30:11 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 38 30:20 lo primero lo más urgente no sé Alfonso Ojea si hay alguna novedad sobre la operación de la Guardia Civil para detener al

Voz 1018 30:26 los cuatro hombres denunciados por una supuesta violación en grupo a una joven de veinticuatro años en Ciempozuelos en Madrid

Voz 0089 30:33 sigue en marcha esa operación la Guardia Civil busca de hecho a cuatro varones jóvenes como presuntos autores de una agresión sexual en grupo sobre una joven venezolana de veinticuatro años el ataque se produjo en la madrugada de ayer jueves en torno a las doce y media de la noche en una de las calles de esta localidad madrileña cuando la víctima fue abordada por sus agresores localizada después por la Policía Local de Ciempozuelos fue trasladada hasta el Hospital Infanta Elena de Valdemoro allí tras el diagnóstico médico sea activaba el protocolo para este tipo de delitos sexuales la chica no ha podido aportar muchos datos debido a que sufre un cuadro de estrés postraumático pero los agentes de la Guardia Civil que desarrolla la investigación tras recibir la denuncia trabajan sin descanso para identificar a estos cuatro hombres de hecho el móvil de la chica fue sustraído por sus atacantes

Voz 1018 31:22 os esperamos alguien en este estudio se tienes algún dato nuevo relevantes sobre este asunto que hemos avanzado aquí en la Cadena SER a la una de la tarde casi todo lo demás de nuevo no sitúa en Cataluña hay en la crisis del Brexit la fiscal del Estado ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que presente una querella contra el presidente catalán por no atender los requerimientos de la Junta Electoral Central para retirar los símbolos independentistas de los edificios oficiales finalmente pasado el mediodía Se retiró la pancarta del balcón principal del Palau aunque la polémica política y más en periodo electoral está lejos de agotarse escuchen a la ministra portavoz ya los líderes de PP y Ciudadanos

Voz 6 31:57 aquí no ha habido ninguna pasividad desde luego absoluta legalidad lo que sorprende es la reiteración de determinadas fuerzas políticas reclamando al Gobierno algo que ya debería saber que el Gobierno no debe hacer

Voz 7 32:09 creo que es lamentable que el Gobierno de España se deje manipular por los independentistas simplemente con la esperanza de volver a recibir sus votos para una investidura

Voz 8 32:19 bueno lo que ha funcionado es el recurso de Ciudadanos en la Junta Electoral porque el Gobierno no ha hecho nada por tanto efectivamente estaba derecha funcionado no quiere decir que hayan funcionado ni los me algunos partidos el presidente de gobierno ni Gobierno Hora catorce

Voz 1018 32:32 estamos pendientes de la rueda de prensa del presidente al Gobierno de Pedro Sánchez en Bruselas tras la cumbre comunitaria otra más y tampoco parece que esta sea la definitiva sobre el Brexit se retrasa el final pasa a Boris en la pastoral

Voz 0738 32:45 no no no tenían en la agenda hablar de China ya que están haciendo como que el Brexit no es lo único importante aunque el presidente del BCE ha recordado aquí que un Brexit duro no está aún descontado por los mercados y ha asegurado que garantizara toda la liquidez que necesiten si al final es imposible llegar a un pacto de sala

Voz 1018 33:03 ahora lo nos contigo viernes veintidós de marzo Antonio Martín Carlos Cala qué tal buenas tardes Theresa May no ha esperado al final de la compra Antonio no media vuelta a Londres para defender el acuerdo con Bruselas que el Parlamento británico ha rechazado ya dos veces a la espera de que encuentran ese apoyo y antes de que hable Sánchez la portavoz Isabel Celaá subraya que Europa debe seguir adelante

Voz 6 33:20 es importante que recojamos las enseñanzas del Brexit estamos preparados para afrontar las consecuencias de un Brexit conos sin acuerdo pero al mismo tiempo tenemos que seguir avanzando en el proyecto europeo

Voz 1018 33:34 más negacionismo del portavoz de Vox en el parné

Voz 0325 33:37 el andaluz niega la brecha salarial entre hombres y mujeres se justifica que los particulares puedan tener armas para defenderse y sobre el diputado de su partido que calificó de buscadores de huesos a los defensores de la memoria histórica Francisco Serrano reafirma la posición del partido de extrema derecha

Voz 39 33:51 si se hubiera de pinos ofensivo que se emplean contra nosotros no nos metemos en esa en esa historia que yo ya les voy a recomendar que se comprende chubasquero de la misma marca que me pongo yo cuando estoy allí en el Parlamento que me resbala todo

Voz 1018 34:04 a tiempo parcial más de trescientas mil mujeres trabajaron de esta manera el pasado año para tener más tiempo para cuidar a personas dependientes es un incremento de casi el treinta por ciento en comparación con dos mil diecisiete y la mayoría reconoce que lo hizo porque no pueden pagar servicios especializados en la atención para esas personas reducción de plantilla

Voz 0325 34:20 Nissan plantea prejubilar Boa acordar bajas incentivadas para entre cuatrocientos y quinientas personas de las plantas de la Zona Franca Il Moncada i Reixac en Cataluña la decisión la dirección de la empresa se reúne la próxima semana con el comité de empresa

Voz 1018 34:32 plazo más amplia eléctricas que gestiona la central nuclear de Almaraz van a solicitar la renovación del permiso de explotación de la planta para que pueda seguir en funcionamiento hasta dos mil veintiocho han aprobado un plan de inversiones que pueda alcanzar los seiscientos millones de euros borrador

Voz 0325 34:45 el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han creado un documento aún sin fecha de aplicación para obligar a los laboratorios a mantener el abastecimiento de fármacos que faltan en las farmacias Karina Escobar presidenta de las organizaciones de pacientes

Voz 0738 34:57 pues este vacío de información y atención coordina

Voz 40 35:00 al final tiene un efecto en la salud de los pacientes no en la salud de las personas que tenemos enfermedades que sufrimos cada día

Voz 1018 35:07 alerta en Oriente Medio Rusia Irán y Turquía consideran que el anuncio de Estados Unidos de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán territorio que reivindican también Siria y el Líbano pone en riesgo la estabilidad en toda la zona acusan a la Administración dirigida por Donald Trump de mantener una actitud irresponsable Estados Unidos a lo suyo

Voz 0325 35:23 se preguntan en una entrevista televisiva al secretario de Estado Mike Pompeo si cree que Trump está en el mundo para salvar a los judíos y contesta

Voz 0116 35:32 como cristiano que soy y creo que ciertamente es posible nuestra Administración trabaja para asegurar que está democracia de Oriente Medio que es el Estado de Israel permanece confío en que Dios esté trabajando aquí

Voz 3 35:45 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 35 35:49 José Antonio el telegrama es para Mikel esquivos señor titular de la prefectura de la policía sucede que en el primero de los acuerdos adoptados por la Junta Electoral Central Safja saber para el caso de que el consejero de Interior de la Generalitat incumpliera el requerimiento de instruir a los Mossos de forma que retirasen todos los símbolos afines a las candidaturas concurrentes a las elecciones del sería usted requerido a ejecutarlo en evitación de semejante bochorno el presidente Torra despertando del heroísmo de las últimas consecuencias ha hecho de él descuelgue mientas incitaba a los vecinos a proceder en contrario Bravo

Voz 1018 36:30 Miguel Ángel Aguilar que volverá el lunes con los otros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Xavier Quintana y Carlos Cala la producción nuestro país se coloca a la vanguardia de Europa en el etiquetado de las toallitas desechables su reciclaje cuando se tiran de forma indebida cuesta mucho dinero cada año Javier Gregory

Voz 0882 36:45 el monstruo de las toallitas cuesta ya España doscientos treinta millones de euros al año según los datos de la profesión española de abastecimientos de agua para intentar frenar este grave problema ecológico ya también económico nuestro país ha puesto en marcha la norma más estricta del mundo porque establece hasta cinco pruebas distintas para que un paquete de toallitas pueda llevar la etiqueta verde que garantiza que se puede tirar por el inodoro pero el secretario de Estado Hugo Morán quiere ser todavía más duro porque de momento esta norma es sólo voluntad

Voz 0771 37:15 tenemos que conseguir que al agua no vayan los desperdicios Il segundo reto Europa tiene que tener capacidad suficiente para conseguir que esto sea un una norma de aplicación con carácter general

Voz 0882 37:27 sólo en España cada año se usan ciento cuarenta millones de paquetes de toallitas

Voz 1018 37:32 pues lo damos portada con el tiempo la previsión pensando ya en el fin de semana Jordi Carbó

Voz 1915 37:36 tiempo soleado para la recta final de esta semana sólo nubes abundantes en Canarias activas sobretodo a partir del domingo a última hora también el domingo pero ya durante la mañana algunas lluvias en Andalucía más tarde al sur de Extremadura también de Castilla La Mancha pero como decíamos en general tiempo soleado seguirá haciendo frío durante las noches y al empezar las mañanas pero cada vez menos cuando más subirán las temperaturas durante las tardes especialmente en fin de semana se pasará con facilidad de los veinte grados en la mayor parte del país la excepción justo en el Mediterráneo en la línea de la costa aquí el ambiente se notará fresco la mayor parte del tiempo

Voz 10 39:43 catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 39:46 bueno pues parece que se acabó la expectación en la plaza de Sant Jaume de Barcelona al menos por hoy Pau rumbo qué tal

Voz 0771 39:51 dan a los amantes de la

Voz 1018 39:54 la precisión a las doce y veintiocho minutos de mediodía dos operarios encargaron de plegar de forma cuidadosa la pancarta colgada en el balcón principal del Palau con lo que en principio parece que Torra no ha tenido más remedio que aceptar el mandato de la Junta Electoral Central con los apercibimiento es que todos sabemos

Voz 4 40:09 sí y eso se ha hecho de la manera que quería el Gubern evitando la imagen de Mossos de uniformes sacando la pancarta pero dejando claro que esta policía catalana la que he tenido que hacer su trabajo y actuar de correa de transmisión entre la Junta Electoral y el Govern aquí en plaza Sant Jauma la imagen ha sido y es de mucha normalidad la retirada de las dos pancartas se ha hecho dos horas y media antes de que expira el plazo dado por la Junta Electoral Central han hecho los operarios y ha coincidido pues con una concentración de jóvenes contra el cambio climático digo pancartas en plural porque recordemos quería dos Abidal original con el lazo amarillo que se pasó meses aquí colgada también la sustitutoria encima e del anterior con el lazo blanco y rojo no Bill tampoco ninguna concentración reseñable ha habido algunos pitidos algunos sitios aislados gritos a favor de de también retirar la bandera española ahora quedamos masivamente los medios de comunicación que nos hemos quedado aquí en la plaza para los directos no todos algunos han ido los turistas algunos curiosos pero la mayor parte de la gente que pasa hace Sant Jauma alza la vista

Voz 0771 41:09 ah hacia que como decimos de que ahora no cuelga ninguna pancarta

Voz 1018 41:14 bueno cuestión de pancarta pero las decisiones tienen sus consecuencias también en los tribunales IS el caso de la fiscalía que en las próximas horas previsiblemente el lunes la Fiscalía de Cataluña presente la querella contra el president presiden Torra por no atender los requerimientos de la Junta Electoral Central han aproximado tarda

Voz 0196 41:30 con la tarta la Fiscalía Superior de Cataluña aún no ha recibido el expediente de la Junta Electoral Central que si está en la mesa de la Fiscalía de española pero siguiendo las instrucciones precisamente de la general ya empezará a preparar una querella contra el president Quim Torra para presentarla como decías este lunes por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque recordemos Torra es aforado

Voz 1018 41:53 sí sí lo que pasa es que Torra también han encontrado en este asunto un nuevo elemento de confrontación política para mantener vivo su victimismo cuestionando la independencia de la Junta Electoral Central Pablo Tallón qué tal Radio Barcelona buenas tardes hola

Voz 0325 42:04 hola buenas tardes y lo hace por una doble vía

Voz 1018 42:07 ministra dio y la penal con un recurso también una querella

Voz 28 42:10 si por un lado el president va a presentar una querella por prevaricación porque entiende que este organismo ha tomado decisiones dice él arbitrarias e imposibles de cumplir ignoró trova plan crear hoy mismo contencioso administrativo en el que va a pedir suspender los acuerdos de la Junta sobre los lazos si las instaladas en un comunicado el propio Torra que se arriesga a ser inhabilitado por esta polémica de los lazos asegura que no parará en lo que él considera la defensa de la libertad de expresión y afirma estar dispuesto a asumir cualquier consecuencia un Torra que también hace un llamamiento a llenar los balcones de Cataluña con hasta las

Voz 1434 42:41 dos y lazos amarillos en todo caso esta crisis

Voz 1018 42:43 qué lazos amarillos evidenciado entre otras cosas las diferencias entre el independentismo entre Esquerra y el PDK de en el propio Gobierno porque las consellerías de de Esquerra de Economía y todas las consellerias que dirigen responsable de Esquerra que son economía de salud retiraron los símbolos acataron la orden de la Junta antes de que lo hicieran Torra

Voz 28 43:02 a los consejeros del PP Cats si lo cierto es que en Esquerra pero también en algunos sectores de para Cataluña ha generado malestar por esta gestión que ha hecho Quim Torra en primera persona de la crisis de los lazos por ejemplo hay quién se pregunta para qué ha servido tanta parafernalia si todo el mundo ya sabía cómo acabaría este episodio sí también son muchos quienes se preguntan por qué ese ocultó el informe del Síndic de Greuges que ya estaba el viernes pasado encima de la mesa la incomodidad que genera el tema en Esquerra es tan evidente que esta mañana tenían un acto de partido en el que no han dicho ni mu

Voz 1915 43:30 Mou sobre esta polémica y también Roger Torrent

Voz 28 43:33 a visitar a las presas del pluses a Madrid a la salida se le ha preguntado si había que retirar los lazos tiraba pelotas fuera de esta foto

Voz 0771 43:39 más Jaca de preocupa al asunto natural no son los lapsus sino dice que

Voz 28 43:44 danos se tendría que pregunta que preocupar de los lazos pero no dice qué hacer con ellos el caso lo apuntaba actuantes la Conselleria de Economía del republicano Pere Aragones ha sido la primera en retirar el lazo luego ha venido la de Salud también de Esquerra Republicana IU mientras todo esto pasaba la consellera de Cultura Laura Borràs que es de Cataluña estaba aquí en Cataluña hay decía esto

Voz 1915 44:03 el tema pregunta siguió había Donate que está indicase Ana María e al cultura no le Donald Inglaterra

Voz 28 44:09 dice que no iba a dar órdenes sobre retirar los lazos además a todo esto hay que sumar el malestar en el cuerpo

Voz 1018 44:14 de los Mossos porque una vez más los políticos les han vuelto

Voz 28 44:17 situar creen ellos en el centro de la diana un malestar que de hecho se suma al que ya había al que ya sabía generado por el hecho de tener que vigilar los setenta juzgados catalanes desde hace más de un mes además José Antonio su trabajo no ha terminado todavía ahora tienen que revisar decenas de edificios y delegaciones de la Generalitat donde todavía podrían quedar lazos así que tendrán que seguir con estas revisiones uno

Voz 1018 44:38 en saber cómo están los ánimos entre los Mossos creo que podemos saludar a Toni Castejón que es el portavoz del sindicato mayoritario eh esa es decir por buenas tardes y Castejón Alabama tarda buenas tardes porque su malestar

Voz 44 44:51 bueno más que malestar nosotros al menos dos tomos mostrada así sí que es verdad que al menos estamos contentos de que se haya hecho no se ha hecho la retirada siglo los agentes

Voz 28 45:02 porque estos habría puesto