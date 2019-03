Hora 14 (25/03/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

José Antonio Marcos muy buenas tardes otra mujer ha sido asesinada

Voz 1018 00:24 que todos los indicios de ser un nuevo crimen machista en nuestro país ocurrió a primera hora en la localidad de Loeches a unos cuarenta kilómetros al este de Madrid el supuesto autor del crimen tenía cuarenta y nueve años acabó después con su propia vida tras apuñalar a su mujer de treinta y nueve en el domicilio familiar en el que también estaban los dos hijos de la pareja una niña de once años y un niño de cinco en declaraciones a SER Henares el alcalde de Loeches ha explicado que fue precisamente la niña quién bajó aún comercio para pedir ayuda

Voz 3 00:51 por lo visto pues ha sido una niña ha bajado al establecimiento comercial que está justo debajo de la vivienda para paralizantes había encontrado a sus padres en este estado la niña tiene está Octavio no de de cuatro niñas ha sentido de esta noche por los servicios sociales te quite la Mancomunidad en el Centro Municipal si el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados

Voz 1018 01:16 es la víctima número trece en lo que llevamos de año a causa de esta lacra social que algunas fuerzas como la ultraderecha de Vox quieren relativizar cuestionando la veracidad de muchas denuncias la realidad dice todo lo contrario según acaba de recordar a esta redacción la delegada del Gobierno para la Violencia de Género que se llama Pilar Llop

Voz 4 01:31 no se puede hablar de denuncias falsas cuando vemos que las mujeres denunciando y ello con independencia de los estudios que se hacen por parte de la Fiscalía del Consejo General del Poder Judicial que revelan que es un porcentaje mínimo las denuncias falsas en relación con el nombre de denuncias que se interponen anualmente pero como hablar de denuncias falsas signos está denunciando Okur

Voz 1018 01:58 sobre Vox y sus finanzas les ofrecemos hoy en la ser información y testimonios en torno a los vínculos de ese partido con la Fundación Francisco Franco en concreto el portavoz de la Fundación Jaime Alonso aporta ayudas económicas muy valiosas a las arcas de la formación según comunicaciones internas a las que hemos tenido acceso por ejemplo esta conversación entre el presidente del partido en León Carlos Puerto Melle is su secretario provincial José Carlos

Voz 5 02:20 pero la del mil dio detenido esta mañana me he llamado cada persona con la que he estado tomando par de cañas cansado y esto por favor que no salga de aquí de que quiere ellos guardo y Jaime Alonso al presidente en la Fundación France vale a hecho que natural de Leo no ha venido está con nosotros está son dotar quería conocer a ver qué es lo que puede ayudar a Irán y lo que es importante el tema de la financiación que todo lo que tiene un hombre que tu yo no tenemos también claro no hay otro paso adelante nada muy divertido

Voz 1018 02:55 a partir de la II Media veremos en directo como uno de los interlocutores José Carlos Roa que hoy se ha dado de baja en el partido también les contaremos como la dirección de Ciudadanos quiere dar carpetazo a la investigación sobre las supuestas irregularidades en los procesos de primarias a pesar de que un centenar de militantes estudia denunciar ante la Audiencia Nacional como el Ministerio de Exteriores guarda silencio en torno a otra noticia que hoy les cuenta la Cadena Ser los supuestos sobornos al ex embajador de España en Haití Malone Antonio Hernández para conseguir contratos para la trama Lezo tras el terremoto del año dos mil diez Fernández es actualmente embajador en Angola y de la vida de los partidos de la carrera electoral Pablo Casado feliz por haber convencido a Adolfo Suárez Illana ahora que sea número dos al Congreso por Madrid Adolfo

Voz 6 03:33 carne a esos valores es audacia pero también esa prudencia ese patriotismo esa entrega y sobre todo ese afán de concordia

Voz 0016 03:41 un orgullo pero por encima de todo es una responsabilidad de cara al futuro y defender el el ideario el programa del Partido Popular que creemos que es el el que necesita España en en unos momentos

Voz 7 03:53 francamente difíciles

Voz 0016 03:55 esa es la tarea podemos según ha anunciado

Voz 1018 03:57 libera llevará en su programa electoral una propuesta para que los bancos no puedan tener participaciones en los medios de comunicación

Voz 0268 04:03 esta es nuestra propuesta de hoy proponemos que no se pueda financiera a través de los banco a los partidos políticos pero tampoco a los medios de comunicación vamos a abrir un grupo de trabajo para tratar todas esas cosas que creemos que son fundamentales en este país insisto es una cuestión de defender un valor democrático y constitucional como es el derecho a la información recogieron el artículo veinte de la Constitución ni más ni menos

Voz 1018 04:21 Magdalena Valerio ministra de Trabajo en declaraciones a SER en Aragón las recetas del Banco de España le gustan más bien poco

Voz 8 04:26 bueno el Banco de España es que últimamente está muy cumbre eso con todo todo como que le parece mal la subida del Salario Mínimo rápidamente empiezan a decir que se va a destruir empleos unos se empeñan que va a ir mal mal estoy mal estoy todo fatal y al final claro empiezas adoptar actitudes en tu vida que termina haciendo que todo te vaya

Voz 1018 04:46 más en el Supremo el juicio del Pro es el testimonio de un teniente de la Guardia Civil pasaron miedo en el sentido literal de término en el cerco a la Conselleria de Economía el veinte de septiembre de dos mil diecisiete

Voz 9 04:55 de lo que comentaba antes no tuvimos la osadía de ejercer nuestro derecho de ambulatorio de libertad de movimientos porque

Voz 1 05:03 eh eh no sabría machacado además

Voz 7 05:08 la primera ministra británica se reúne con su gobierno después de que hasta once esos ministros pactaran exigir su salida periódicos como The Times piden a medida que se vaya hoy mismo esta tarde nueva sesión del Parlamento británico en torno Brexit Israel y recorta las zonas de pesca para sus habitantes tras el lanzamiento de un cohete que por primera vez en cinco años alcanzando Tel Aviv dejando siete personas heridas Rusia se muestra dispuesta a reforzar sus lazos con EEUU a pesar de que el informe del fiscal especial Niall que Trump conspirar con el Kremlin pero da por hecho que Moscú interfirió en las elecciones

Voz 1018 05:37 dos y casi seis minutos

Voz 10 05:43 hora catorce

Voz 1 05:43 once de Madrid Javier Casal buenas noches

Voz 0867 05:46 pese a todo es tercera mujer asesinada por su pareja en Madrid en lo que llevamos de año lo acaban de escuchar ha ocurrido en Loeches y ya tenía treinta y nueve años presentaba varias heridas de arma blanca y su marido de cuarenta y siete se ha quitado después la vida cortándose las venas todo ocurrió en presencia de sus hijos de once y cuatro años fue la niña precisamente la que acudió al comercio aún comercio para alertar de lo que había ocurrido en casa Antonio Notario es el alcalde de Loeches en conversación con serena

Voz 3 06:12 la niña tiene once años ha sabido la de de cuatro años la ciudad directamente por los efectos sociales de la Mancomunidad en el Centro Municipal y el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados instantes tratado también al lugar de los hechos Si bueno también han sido atendidos por por el Equipo Psicosocial de del uno uno dos

Voz 0867 06:34 en Ciempozuelos la Guardia Civil sigue cuatro días después los pasos de los individuos que violaron a una chica en esa localidad al semana pasada trece Madrid la historia del día la hemos avanzado aquí en la SER a primera hora Fresno de trote donde gobierna la marca local de Podemos expedientar a una funcionaria que cobra tres veces menos por hora que un compañero de menor categoría el sindicato CSIF

Voz 1862 06:56 denunció los hechos Podemos que es un partido político que abandera la igualdad de todos los seres humanos y la igualdad entre mujeres y hombres por tanto es un caso muy sangrante y chocante a la vez y el PSOE

Voz 0867 07:12 Dimas sus listas para el Ayuntamiento y la Comunidad Gabilondo llevará de número dos a Pilar Llop al delegado Rodríguez Uribes de tres ir como les avanzado la Ser esta mañana el segundo puesto de la lista municipal en la capital será para Mercedes González Pepu Hernández lo celebra

Voz 11 07:26 bueno pues una mujer con una experiencia extraordinaria eh muchas cuestiones no pero vivienda urbanismo y sobre todo la gestión que ha desarrollado en la anterior etapa del Ayuntamiento de Madrid pues sobre todo para mí va a ser una ayuda fundamental

Voz 0867 07:39 allí la Guardia Civil investiga como la mano derecha de Ignacio González sobornó al embajador de España en Haití para conseguir contratos tras el terremoto del año dos mil diez títulos

Voz 1915 07:48 el mundo Rodríguez Sobrino ordenó supuestamente que se pagar al entonces embajador en Haití hoy en Angola Manuel Antonio Hernández pagos de al menos catorce mil euros para que mediara con el gobierno haitiano y les consiguiera proyectos de reconstrucción tras la catástrofe en la que murieron tres

Voz 0808 08:00 mientras quince mil personas Izquierda Unida ha presentado una querella criminal contra Begoña Villacís participar en decisiones sobre

Voz 4 08:06 la Policía Municipal a la que representaba al bufete de abogados

Voz 0808 08:08 de su marido la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid asegura que la denuncia no prosperará porque ella no tiene competencia en seguridad

Voz 1915 08:15 rescatan a dos perros que llevaban días encerrados en un coche en Usera en la capital los animales estaban desnutridos y deshidratados la policía busca ahora al dueño como presunto autor de un delito de maltrato animal

Voz 0808 08:24 en deportes el Real Madrid Se complica el liderato en la ACB tras su derrota anoche ante el Barça setenta y seis ochenta y dos los de Laso echado victorias del azulgrana a falta de diez jornadas

Voz 0867 08:33 vamos a las carreteras sepamos cómo se circula a esta hora en los accesos y salidas en la región Dirección General de Tráfico María Herrero qué tal muy buenas tardes

Voz 12 08:40 hola buenas tardes pues mucha tranquilidad hasta ahora en todas las carreteras de la

Voz 0268 08:44 legión no hay ningún tipo de incidencia ni en las

Voz 12 08:46 en arterias de entrada y salida de la capital tampoco en la M40 ni en la M Zin

Voz 7 08:50 cuenta cómo están las calles de la capital y la M30

Voz 0867 08:52 centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez hola

Voz 13 08:56 hola buenas tardes de momento sin complicaciones en el interior de la ciudad tráfico algo más intenso que se reparte hacia las salidas pero con bastante fluidez como hasta ahora sin retenciones únicamente destacamos en la M30 un vehículo averiado en la zona del Paseo del Marqués de Monistrol a la altura de la Casa de Campo probó con pequeño estrechamiento de calzada en sentido Puente de los franceses no hay REC retenciones pero sí recomendamos precaución

Voz 0867 09:18 así sin lluvia la vista también esta semana seguimos instalados en esta situación nada favorable ni para la contaminación y para nuestros pulmones ni para los cultivos pronóstico con Jordi Carbó

Voz 0089 09:29 una semana más el tiempo va a ser muy parecido todos los

Voz 0978 09:31 días muchas horas de sol nubes en aumento a finales de semana temperaturas hoy y mañana sin cambios importantes empezaron a bajar mañana a última hora esta tarde máximas de hecho en prevé que pasarán de los veinte grados en la mayor parte de la comunidad a la que se irá intensificando un poco el viento del nordeste y esto hará que avanzada la tarde incluso aumente la sensación de ambiente fresco de hecho mañana a primeras horas va a hacer más frío que hoy con temperaturas que en muchos puntos de la comunidad pueden situarse alrededor de los

Voz 0858 10:00 cinco grabadoras catorce Madrid se hace con Sonia Palomar

Voz 0867 10:02 en la producción y Alicia Molina Inma valido en la realización técnica son las dos de la tarde diez minutos

Voz 14 10:10 si estás buscando empleo tienes una cita en el foro de activación del empleo y feria de empleo para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid donde participarán más de cien empresas con ofertas de trabajo y habrá más de noventa talleres sobre búsqueda activa de empleo

Voz 1315 10:22 acude los días veintisiete y veintiocho de marzo al pabellón seis de Ifema en la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo invierten en tu futuro

hora catorce y Madrid Casal

Voz 0867 10:33 que de año y de semana la lista negra del machismo sumo el nombre de otra mujer que ha sido asesinada por su marido este lunes en Loeches haya tenido treinta y nueve años y el asesino la mató a puñaladas y lo hizo con sus dos hijos de once y cuatro años presentes en el domicilio vamos con los detalles serenar es Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 0858 10:50 buenas tardes Javier no hay confirmación oficial pero todo apunta a un crimen machista ha sido la Policía Local de Loeches la que ha recibido el primer aviso desde un comercio de la calle José San Clemente Rey situado debajo de la vivienda es el lugar al que ha acudido a pedir auxilio la hija de once años tras hallar los cadáveres de sus padres en el domicilio lo confirmaba el alcalde de Loeches Antonio Notario

Voz 15 11:08 por lo visto pues ha sido una niña a la que ha bajado al establecimiento comercial que está justo debajo de la vivienda para para avisar que se había encontrado a sus padres en ese estado la niña tiene once años hay ya de de cuatro años ha sido atendida directamente por los servicios sociales de aquí de la Mancomunidad en el Centro Municipal y el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados

Voz 1018 11:33 se trata de una familia peruana ella vivía de

Voz 0858 11:35 desde hace un año en Loeches y el llegó hace sólo cuatro meses al municipio tenían familiares residiendo municipios cercanos y son ellos quienes se han hecho cargo de los menores el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto y aguarda el resultado de la investigación y a la confirmación de que se trata de un nuevo caso de violencia de género para convocar a los vecinos a una concentración de repulsa

Voz 0867 11:53 tres mujeres asesinadas ya lo que llevamos de año en la Comunidad de Madrid cero dieciséis es el número de Atención a las mujeres maltratadas una llamada que no deja rastro en la factura pero que se debe borrar del registro de comunicaciones del teléfono un asesinato que además se solapa con las investigaciones que mantiene abiertas la Guardia Civil en Ciempozuelos donde se sigue la pista de los cuatro hombres que grupo y encapuchados agredieron sexualmente la semana pasada una chica en esa localidad información de Enrique García

Voz 16 12:19 la Guardia Civiles analizando ahora el ADN de la ropa de la víctima desde el jueves busca los cuatro hombres que esa noche abusaron sexualmente esta joven de veinticuatro años en una zona arbolada cerca de la estación de Renfe iban

Voz 1018 12:30 con gorras y encapuchados lo que impidió que la víctima

Voz 16 12:32 pudiera ver el rostro de los agresores desde el Ayuntamiento han reforzado la presencia de la Policía Municipal en la zona Chus Alonso alcaldesa refuerzan

Voz 17 12:40 con presencia policial todo la zona centro del municipio y alrededores para ver también podemos conseguir alguna pista y reforzar también esa seguridad para el vecino de hecho la Policía guardias pues están colaborando estrechamente para ver si localizan a a estos agresores

Voz 16 12:54 y pide tranquilidad a los vecinos del municipio

Voz 0867 12:59 dos y trece y sumen a todo esto el caso de discriminación salarial que hoy les cuenta la SER en Fez es de Toro la zona noreste de la capital hay el ayuntamiento gobernado por la marca local de Podemos con el respaldo del Partido Popular ha expedientado a una funcionaria que cobra por hora media tres veces menos que otro compañero suyo el caso lo ha denunciado el sindicato CSIF que no descarta ahora emprender acciones legales contra el consistorio información de Teresa

Voz 1933 13:23 lo que hizo la funcionaria fue pedirle a una de sus compañeras que colgará una circular que había escrito CSIF con motivo de la semana del ocho de mayo en la que el sindicato denunciaba a través de su caso la brecha salarial que se producía en el Ayuntamiento Francisco Torres es portavoz del sindicato en la zona

Voz 18 13:38 como la alcaldía siente que es un ataque directo pues directamente cogen de le abren expediente a la trabajadora acusándola de que ella ha puesto el informa en una sala de este Ayuntamiento

Voz 8 13:54 es una funcionaria recibió la pasada semana la noticia

Voz 1933 13:56 el del expediente y tiene diez días para presentar alegaciones CSIF no descarta emprender acciones legales porque considera que esto es un ataque a la libertad sindical el alcalde Francisco Galera ha dicho a nuestros compañeros en SER Henares que no sólo le ha abierto un expediente que han sido tres

Voz 19 14:11 hay abiertos otros dos expedientes más por el además también de que sabe distribuido este documento en todo con ayuda de un partido político ni representantes de un partido político de esta de esta localidad repartiendo de estos competía que bueno y manchado todo los todos los esto urbanos por lo hemos inmobiliario urbano

Voz 1933 14:32 asegura que los sueldos de los funcionarios los marca el Estado pero claro se refiere al salario base sin los diferentes complementos que sí define el Ayuntamiento en cualquier caso insiste CSIF el sueldo de la funcionaria pasó por el pleno

Voz 1018 14:44 municipal y el del secreto

Voz 0867 14:46 pero fue aprobado por decreto de Alcalá gracias Teresa discriminación salarial a mujeres en un ayuntamiento con una alcaldesa Racing es puede la marca local de Podemos esta tarde entrevistamos en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte a la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid estará con nosotros Isabel Serra y hablando de candidaturas en el PSOE apuran sus listas a la Comunidad y al Ayuntamiento que esta tarde por cierto pasan su primer examen que deben ser refrendadas mañana por el Comité Regional y después por el comité federal del partido en la Comunidad Gabilondo sitúa como número dos a Pilar Llop y echa mano de la actual delegado del Gobierno en Madrid que irá de número tres Javier

Voz 0861 15:18 toros si los dos en puestos de salida y les ha colocado los militantes que han respetado la idea original del partido no quiere sorpresas quieren blindar al equipo de confianza de Ángel Gabilondo que ya tiene una idea de quiénes serán

Voz 1018 15:32 sus compañeros de viaje en la próxima

Voz 0861 15:35 legislatura algunos ya venían sonando desde hace semanas como por ejemplo Francisco Tomás y Valiente

Voz 0089 15:41 lista en la que también podemos sumar ahora

Voz 0861 15:43 ah y Causapié que como ya adelantamos aquí en la SER decide cambiar de aires tras su odisea en el Ayuntamiento de Madrid en la bancada socialista también podría asentarse la ex consejera de Administraciones Públicas de Castilla La Mancha María Llanos Castellanos esa sería otra de las novedades junto a Juan Miguel Hernández León presidente del Círculo de Bellas Artes que también ha sido propuesto por los militantes las listas son provisionales esta tarde a las seis serán revisadas y aprobadas por la comisión ejecutiva en el partido mañana irán al Comité Regional y el último filtro será el Comité Federal de

Voz 0867 16:20 el gracias Javier además la SER les avanzaba esta mañana a primera hora el nombre de la número dos de Pepu Hernández al Ayuntamiento será la concejala Mercedes González y en la lista estarán también otros ediles socialistas que han trabajado con el candidato información de Virginia Sarmiento

Voz 0821 16:33 el candidato a la alcaldía se mostraba encantado con que Mercedes González sea su número dos ella es ahora concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid portavoz de Urbanismo cuestión que valora especialmente Pepu Hernández

Voz 11 16:43 eso como una experiencia extraordinaria muchas cuestiones no pero vivienda urbanismo y sobre todo la gestión que ha desarrollado en la anterior etapa del Ayuntamiento de Madrid pues sobre todo para mí va a ser una ayuda fundamental

Voz 0821 16:54 aunque todavía trabaja con las agrupaciones socialistas en la lista y el programa electoral junto a González podrían ir en la portavoz de Cultura Mar Espinar el concejal Ramón Silva o Ignacio Benito de momento Pepu Hernández no da nombres

Voz 20 17:06 por supuesto que va a dar mucho más gente que ya tiene la experiencia en la gestión municipal pero además entra gente también para potenciar que tiene mucho más conocimiento por supuesto que el propio candidato en la administración en servicios sociales en movilidad en el medioambiente

Voz 0821 17:22 respecto a la negativa de Ciudadanos a pactar con el PSOE insistía en que ellos no van a poner límites ni barreras Eden que hablarán de todo con todos

Voz 0867 17:29 dos y diecisiete seguimos

hora catorce y Madrid

Voz 0867 17:35 precisamente sobre elecciones si acuerdos poselectorales ya saben que Ciudadanos acordaba el pasado viernes no llegar también aquí en Madrid a pactos con el PSOE de Ángel Gabilondo tras el veintiséis de mayo y Villacís no ha sido tan contundente como Ignacio Aguado y eso ha llevado al popular Martínez Almeida a cargar contra su competencia directa en esas elecciones municipales

Voz 0275 17:54 el PSOE tendrá que decidir porque el Partido Socialista es una incógnita no sabemos qué Partido Socialista nos vamos a encontrar la verdad es que a juzgar por las declaraciones que estamos escuchando hasta ahora es toda una incógnita no sabemos absolutamente en el tema del programa

Voz 21 18:07 tremendo que Begoña Villacís siga diciendo que todavía no sabe si uno va a pactar pactar con el PSOE en Madrid porque todavía no sabe que el PSOE va a encontrar que no puede ser que tengan este ejercicio de inmadurez política de decir un día una cosa y al día siguiente la contraria

Voz 0867 18:20 Villacís que ha negado esta mañana los hechos de los que le acusa Izquierda Unida que precisamente primera hora presentaba una querella criminal contra ella por haber participado en decisiones municipales que afectan a la Policía Local de la capital al mismo cuerpo policial y en concreto a uno de los sindicatos al que el marido de Villacís defiende legalmente la denuncia contra la concejala rumia Arce por los tuits de la noche en la que murió el mantero en Bay Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0821 18:45 buenas tardes sí Izquierda Unida cree que podría haber cometido un presunto delito de negociación prohibida a funcionarios de abuso en el ejercicio de su función según la formación Begoña Villacís debería haber comunicado al pleno que era administradora solidaria de esa sociedad renunciar a su acta como concejal o bien abstenerse de las decisiones que tenían que ver con la Policía Municipal y no hizo ninguna de las tres cosas Carlos Sánchez Mato

Voz 22 19:06 estamos hablando de que no se puede ser juez y parte estamos hablando de que hay hay una una cosa que es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General contempla claramente como que debe ser explicitado Se debe pedir autorización para esta compatibilidad

Voz 0821 19:18 Villacís sigue defendiendo que no comunicó su cese como administradora solidaria de esa sociedad al registro mercantil por un error y cree que la querella de Izquierda Unida no tiene recorrido

Voz 0275 19:27 jurídicamente es que es inviable ellos lo saben también como yo no tiene ningún tipo de base uno porque Getxo no era administradora hay dos porque no tengo funciones de gobierno insisto esta querría tener futuro que tienen Izquierda Unida en Madrid que es ninguno

Voz 0821 19:39 la querella se ha presentado en los juzgados de Plaza de Castilla ahora hay que esperar para ver si el juez la admite a trámite o no

Voz 0867 19:44 ya a las dos y veinte de la tarde

hora catorce Madrid Javier Casal un

Voz 0867 23:45 terremoto con cientos de muertos y una oportunidad de negocio que el agente de Ignacio González intentó no desperdiciar Haití fue arrasado en dos mil diez y mientras el país se reconstruirá la mano derecha del ex presidente de la Comunidad de Madrid Edmundo Rodríguez Sobrino entregó dinero a nuestro embajador en aquel país para que mediara con el gobierno a cambio de contratos favorables para el Canal de Isabel II lo que nos quedaba por ver en Púnica que sexto sobornos a un embajador para lucrarse tras una catástrofe humanitaria el tema lo investiga ya la UCO y está por ver ahora si el juez abre una una pieza separada Miguel Ángel Campos

Voz 1552 24:18 le pagamos para que nos dé un proyecto hiló facturan su padre su hermana es la anotación claves sobre los supuestos sobornos de la trama al embajador en Haití encontrada en el registro a la secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino hombre fuerte del ex presidente Ignacio González en la filial iberoamericana del canal los pagos de siete mil doscientos euros anuales de setenta y dos mil porque hay una transferencia por esa cantidad supuestamente se camuflaba han como contraprestaciones al padre a cambio de artículos de opinión en el diario La Razón los agentes hallan pruebas de la mediación del embajador Manuel Antonio Hernández para que la trama obtuviera contratos por veinte millones de euros en Haití correos electrónicos en los que el hoy embajador de España en Angola muestras

Voz 0089 24:58 los avances Edmundo Rodríguez Sobrino este

Voz 1552 25:01 contesta por correo al embajador sospechoso de corrupción Si hubiera más como tú el comercio exterior sería una puerta de salida a la crisis

Voz 0867 25:08 el tras varios intentos fallidos hoy si tres meses después ha comenzado el primer juicio contra las mafias de los narco pisos en Vallecas son diez personas las que se sientan en el banquillo de los acusados se les acusa de tráfico de drogas ellos se limitan a decir que sí que son consumidores pero que no venden ni tienen nada que ver con estas viviendas Alfonso Ojea

Voz 0089 25:26 a las vista llegaba por fin a su cuarto intento para poder celebrarse y tras tres aplazamientos los narco pisos del Puente de Vallecas ya están ante la justicia diez personas están acusadas de un delito contra la salud pública junto a otro de organización criminal seis permanecen en prisión Hi5 en libertad condicional hoy se han sentado en el banquillo para desplegar todos ellos una estrategia de defensa ninguno asume que regentaba alguno de los ocho narco pisos reventados por la policía en noviembre de dos mil diecisiete pero sí han confirmado uno por uno que estaban en esas viviendas cuando la operación policial se desató sólo con un objetivo comprar cocaína y heroína porque son toxicómanos desde hace más de diez años sin embargo cuando los imputados han sido interrogados todos tienen un amplio historial delictivo en la venta en menudeo de esos dos estupefacientes

Voz 1 26:15 dos dos

Voz 0867 26:17 dieciséis La alcaldesa de Móstoles solicita amparo al Defensor del Pueblo por la instalación de los semáforos en la entrada a Madrid por el paseo de Extremadura semáforos que forman parte del proyecto del Ayuntamiento de Carmena para convertir esta autopista la A5 en una vía urbana Guerra de siglas una coalición que pretendía presentarse a las municipales en Las Rozas se ha encontrado con una pequeña sorpresa cita lo cuentan hoy los compañeros del diario El País resulta que habían elegido un nombre para esa coalición de partidos contigo Las Rozas un hombre que ya estaba registrado alguien dicen los promotores de esta formación les ha usurpado la Marta Raquel Fernández

Voz 1315 26:52 a la Audiencia Provincial han recurrido los concejales del grupo municipal de contigo por Las Rozas en la oposición del Ayuntamiento por una supuesta usurpación de su nombre por parte de otras personas que dicen son ajenas a la coalición y que habrían inscrito el nombre en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior su portavoz en el Consistorio es Gonzalo Sánchez Toscano

Voz 33 27:11 tenemos razón que se ha producido una usurpación de nuestras siglas y de nuestro nombre de mala fe con intereses espurios por parte de gente que nunca ha tenido nada que ver con contigo por Las Rozas

Voz 0821 27:22 por su parte una de las personas que realizó Lines

Voz 1315 27:25 ficción Esteban Carracedo justifica la misma en que el nombre estaba libre y que en cuatro años que llevaba activa la coalición nadie la había renovado asegura que no ha usurpado ningún nombre

Voz 7 27:36 ofrece a los integrantes del grupo municipal

Voz 1315 27:38 a parte del partido podamos luego uno con música

Voz 34 27:41 hemos abiertos a negociar con todo el mundo con todo el mucha no es decir que nosotros nos pongamos ahí que queramos ser lo mismo

Voz 1552 27:48 por el momento

Voz 1315 27:49 el Juzgado de Majadahonda ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por los concejales de contigo por Las Rozas

Voz 0867 27:56 ya antes el deporte sepan que la policía detenido en Torrejón de Ardoz a dos personas que se dedicaban a la caza furtiva de corzos y que fueron pillados con siete cabezas de esta especie protegida SER Henares Jorge Pardo

Voz 0089 28:07 no

Voz 0744 28:07 los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado jueves cuando la policía mandó parar a un vehículo que circulaba a gran velocidad en el interior viajaban los dos furtivos que lejos de detener el coche emprendieron la huida por las calles de Torrejón de Ardoz llegando incluso a invadir el sentido contrario de la vía tras veinte minutos de persecución los agentes cazaban a estas dos personas que portaban en una mochila siete cabezas de corzo recién cortadas junto con un hacha un cuchillo de doble filo un silenciador munición varios artículos de caza con la venta de las cabezas de los animales podrían haber conseguido unos seis mil euros

Voz 0867 29:37 Nos marchamos esta tarde les esperamos desde las siete y veinte La Ventana de Madrid nuestra invitada será la candidata de Podemos a la Asamblea Isabel Serra Sol en Madrid otro día de primavera tenemos veinte grados y cielos despejados y no hay lluvia la viste los próximos días en toda la región

Voz 0867 29:37 Nos marchamos esta tarde les esperamos desde las siete y veinte La Ventana de Madrid nuestra invitada será la candidata de Podemos a la Asamblea Isabel Serra Sol en Madrid otro día de primavera tenemos veinte grados y cielos despejados y no hay lluvia la viste los próximos días en toda la región

Voz 1018 30:05 los en una de la tarde una y media en Canarias

Voz 1018 30:20 tremendo escuchar cómo una niña de once años tuvo que bajar a pedir ayuda a la calle a un comercio porque su padre estaba matando a su madre así nos lo ha explicado Antonio Notario que es el alcalde de Loeches la localidad madrileña en la que esta mañana ha registrado el que parece ser nuevo crimen machista en nuestro país un hombre de cuarenta y nueve años bungalow hasta la muerte a su mujer de treinta y nueve antes de poner fin a su propia vida en el de la familia estaban también sus hijos de once y cuatro años que fue la mayor la niña quién bajó a pedir ayuda

Voz 3 30:48 por lo visto pues ha sido la niña a la que va bajando al establecimiento comercial que está justo debajo de la vivienda para para avisar que se había encontrado a sus padres en ese estado la niña tiene once años y no de de cuatro años la ciudad concretamente poco servicios sociales de la Mancomunidad en el Centro Municipal y el niño parece que ya está a cargo de los familiares que también han sido avisados todo el que es la víctima

Voz 1018 31:14 la número trece de este año en el que ha entrado en el debate político el argumentario de Vox que se cuestiona la legal la legislación contra esta lacra social con el argumento de que muchas denuncias son falsas falso es el argumento de palabras de Pilar Llop delegada del Gobierno en

Voz 4 31:28 no se puede hablar de denuncias falsas cuando vemos que las mujeres están denunciando y ello con independencia de los estudios que se hacen por parte de la Fiscalía del Consejo General del Poder Judicial que revelan que es un porcentaje mínimo las denuncias falsas en relación con el nombre de las que se interponen anualmente pero como hablar de denuncias falsas chinos está denunciando

Voz 1018 31:56 hablaremos en directo en un instante con José Carlos ha dimitido secretario provincial de Vox en León cuya voz se escucha en una de las grabaciones que les ofrece la Cadena Ser en diálogo con su presidente Carlos Porto Melle hablando ambos de forma animada de las ayudas económicas muy valiosas que llegan de la mano de Jaime Alonso portavoz de la Fundación Francisco Franco una simbiosis que no sorprende por ejemplo a la socialista Adriana alas

Voz 0821 32:18 otro hombre yo creo que los herederos

Voz 0268 32:21 béticos de el del dictador son precisamente esa ultraderecha que llega esa ultraderecha de pistola al cinto hablándonos de españoles de bien no creo que sea nada nuevo que yo diga que creo que en un en una democracia ya consolidada como la española no tiene cabida una funda una fundación como la Fundación Francisco Franco

Voz 7 32:43 cinco de marzo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes buenas tardes empezamos Antonio con un silencio que es noticia si exteriores no comenta de momento qué tal y como hemos adelantado en la SER la Guardia Civil investiga supuestos sobornos de la trama Lezo al embajador de España en Haití El Mundo Rodríguez Sobrino mano derecha de Ignacio González ordenó presuntamente que se pagara el entonces embajador Antonio Hernández Ruiz Gómez para que consiguiera contratos para la trama en ese país después del terremoto de dos mil polémica zanjada la dirección de Ciudadanos no va a emitir ningún informe ni respuesta oficial por la polémica derivada de las posibles irregularidades en las primarias del partido hoy les estamos contando que más de un centenar de cargos de la formación la denunciar distintos procesos ante la Audiencia Nacional número dos Pablo Casado anuncia que ese puesto las listas del Partido Popular por Madrid para las generales lo va a ocupar Adolfo Suárez Illana

Voz 6 33:27 mientras unos intentaban dividir a los españoles Adolfo se reunía con los mayores expertos constitucionales para intentar plantear una ley de concordia que volviera a reivindicar la transición

Voz 0016 33:36 es una vocación de servicio yo es el momento de poner lo mejor de uno mismo al servicio de lo que cree

Voz 7 33:42 contra bancos y medio de nos va a llevar en su programa electoral una propuesta para que los bancos no puedan tener participaciones en los medios ni financiar campañas de los partidos Noelia

Voz 0268 33:51 pensamos es que el derecho a la información se tiene que garantizar desde lo político no preocupa evidentemente que eso se pone en riesgo si son otras manos con otros intereses más poderosos los que influyen

Voz 7 34:02 momentos de tensión en el juicio del proceso un agente de la Guardia Civil apunta Jordi Sanchez como el verdadero responsable de la seguridad durante los incidentes junto a la Conselleria de Economía del veinte de septiembre cuenta que si hubieran salido del edificio hubieran corrido peligro

Voz 9 34:15 literalmente dicen estar locos si pactan que el elemento objetivo de riesgo no sólo lo teníamos los Guardia civiles la voz cantante de seguridad de lo que había fuera la llevaba al señor Sánchez pero bueno esa fue la primera de muchas luego unos fue acostumbrando

Voz 7 34:29 mensaje al Banco de España la ministra de Trabajo le pide que sea más optimista después de advertir sobre distintos riesgos en su último informe Magdalena Valerio en la SER en

Voz 8 34:38 el Banco de España es que últimamente somos de Jun brioso con todo todo como que le parece mal la subida del salario mínimo uno se empeñan que va a ir mal y al final claro empiezas adoptar actitudes en tu vida que termina haciendo que todo te vaya

Voz 7 34:51 Marc refuerzo militar Israel ha reforzado el control de la periferia de Gaza ya cerrado los cruces fronterizos después del lanzamiento de un cohete anoche que ha provocado heridas a siete personas cerca de Tel Aviv Netanyahu adelanta su vuelta de Estados Unidos y ha anunciado ya que va a responder su optara resiste el presidente de Estados Unidos

Voz 1 35:07 pero pues muy muy muy Txiki ha se ha mostrado eufórico después de que el fiscal

Voz 7 35:15 al Mueller haya concluido que no conspiró con Rusia para las elecciones presidenciales que le llevaron a la Casa Blanca el Kremlin dice que espera que Estados Unidos haga un reconocimiento de la misma línea con carácter oficial

Voz 1018 38:31 las investigaciones de la Guardia Civil apuntan hacia un nuevo crimen machista además de una especial crueldad porque en el domicilio familiar en el que se produjeran los hechos estaban los dos hijos de la pareja una niña de once años un niño de cuatro ocurrió en el domicilio en una calle del centro de Loeches donde viven unas ocho mil quinientas personas a unos cuarenta kilómetros al este de Madrid a SER Henares Galicia buenas tardes bona

Voz 0858 38:51 esta de basado todavía de las primeras hipótesis de

Voz 1018 38:54 instigación pero a falta de lo que determinen las diligencias judiciales todo apunta a un nuevo caso de violencia de género tampoco esta vez había denuncia previa

Voz 0858 39:02 en efecto no constan denuncias previas de la mujer de treinta y nueve años y nacionalidad peruana que llevaba sólo un año viviendo en Loeches su pareja y presunto autor de las

Voz 0867 39:10 es innato de cuarenta y siete años apenas llevaba cuatro

Voz 0858 39:12 no meses en la localidad confirmaba la Cadena Ser el alcalde de Loeches Antonio Notario

Voz 1018 39:16 esto es una cosa es que nunca había ocurrido

Voz 15 39:19 es un pueblo tranquilo y apacible y que que nunca había tenido estos equipo en la mujer llevaba aquí hay aproximadamente un año residuos el marido por lo visto había llegado más de cuatro meses los niños estaban escolarizados en el colegio del oeste pues no no había ninguna denuncia previa Ny en alguna cuestión relacionada con esta familia con después que tenemos hasta ahora

Voz 0858 39:42 por esos datos que conocemos el hombre pudo haber cometido el crimen de noche porque fue a primera hora de la mañana cuando la hija de ambos de once años halló sus cadáveres y bajó a pedir auxilio a un comercio cercano fue la Policía Local de Loeches la primera en acudir al número siete de la calle José San Clemente Rey la mujer presentaba una herida de arma blanca y el hombre cortes en sus muñecas el Ayuntamiento de Loeches ha decretado dos días de luto y aguarda al resultado de la investigación de la Guardia Civil para convocar los vecinos a una concentración de repulsa

Voz 1018 40:07 gracias Javier recuerdan el teléfono cero dieciséis de información y asistencia a tu hito absolutamente confidencial teniendo eso sí la cautela de borrar la llamada de la memoria del teléfono desde el que se efectúa la llamada si se confirma esta línea de investigación estaríamos ante la víctima número trece de este año el pasado por estas fechas el primer trimestre dos mil dieciocho la cifra de mujeres asesinadas era de cinco algo no está funcionando bien hay más crímenes no hay denuncias en la mayoría de los casos tal y como ha subrayado en declaraciones a la SER la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género además en un contexto en el que el debate sobre las políticas contra esta lacra ha entrado en plena campaña electoral mareo lúcido

Voz 0259 40:44 sólo una de las trece hay mujeres asesinadas este año había denunciado malos tratos por parte de su pareja o ex pareja en noventa y dos por ciento no había pedido ayuda nunca este porcentaje había sido tan elevado en declaraciones a la Cadena Ser la delegada del Gobierno para la Violencia de Género Pilar Llop explica los motivos de las víctimas para no dar el paso de denunciar

Voz 0821 41:05 minimizar los hechos ellas creen que no

Voz 37 41:08 para tanto en ocasiones no denuncian por miedo ir o temor a represalias por vergüenza porque no quieren que su entorno conozca que están siendo víctimas de de de hechos de estas características de estos crímenes porque tienen dependencia económica e incluso en ocasiones las mujeres se culpa movilizan a sí mismas

Voz 0259 41:29 a la vista de los datos de este año la delegada considera inadmisible que se hable de denuncias falsas un debate falaz que los líderes de la extrema derecha de Vox se dedican a resucitar y difundir para negar que exista violencia de género cuando los datos de la Fiscalía desmienten el discurso de los de Abascal sólo el cero coma cero uno por ciento de las denuncias son falsas

Voz 1018 41:50 Bercial Mariola sobre Vox y su financiación en la SER les ofrecemos hoy novedades muy relevantes el portavoz de la Fundación Francisco Franco Jaime Alonso aporta ayudas económicas muy valiosas a la formación que dirige Santiago Abascal comunicaciones internas del partido a las que hemos tenido acceso entre el presidente de la formación en León y el Secretario General deja las cosas bastante claras con risas y compromiso absoluto de silencio incluidos Mariela Rubio

Voz 1450 42:14 he recibido la llamada del millón decía en esta conversación telefónica el pasado doce de octubre el líder de Vox en León Carlos Porto Melle a su subordinado

Voz 38 42:22 pero la dio detenidos esta mañana Jaime Alonso al presidente de la Fundación Franco que es natural de León está con nosotros absolutamente yo a ver qué es lo que puede ayudar a lo que es importante el tema de la empiezo a lo que tienen es la erosión hombre chino no hay otro paso adelante nada muy divertido

Voz 1450 42:41 Alonso dice portorriqueño tiene línea directa con Santiago Abascal

Voz 38 42:44 es que tiene algo directo de de con Abascal nosotros les sea que la presión de una fundación producido mente

Voz 1450 42:51 meses después de esta conversación los miembros de la ejecutiva de Vox en León se quejaban en el chat oficial del partido de la influencia del portavoz de la Fundación Francisco Franco en ese contexto el presidente de Vox en León Carlos Porto Melle aseguraba lo siguiente Jaime Alonso nos va a ayudar en la parte económica algo fundamental para la campaña no estoy dispuesto a renunciar a ayudas que considero pueden ser muy valiosas la ejecutiva fue destituida en febrero tras esta discusión pero no el presidente de Vox en León Carlos Lomeña sin embargo ahora desde hace sólo cuarenta y ocho horas por causas que el partido no ha explicado el líder de Vox en León ha sido sustituido en supo

Voz 0867 43:29 el

Voz 1018 43:29 era hasta hace poco más de un mes el secretario provincial de Vox el León les llevamos en esa conversación con el presidente del partido en esa provincia en la que se hablaba de financiación por parte de Jaime Alonso portavoz de la Fundación Francisco Franco José Carlos Roa buenas tardes

Voz 1266 43:43 hola buenas tardes vamos el comité provincial de

Voz 1018 43:45 en León se hablaba de ayudas económicas muy valiosas por parte del portavoz de la Fundación Francisco Franco Dick y magnitud de qué cantidad estamos hablando

Voz 1266 43:54 bueno en principio las ayudas no las vimos en ningún mayor ningún momento yo quería comentarte que yo no tiene relación cogen Alonso

Voz 17 44:03 lo que ocurre es menos lo presentó