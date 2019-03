Hora 14 (26/03/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 4 00:12 ser custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes la declaración judicial como testigo del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena jefe de la Policía Judicial que investigó el proceso independentista en Cataluña está permitiendo escucharon relato particularmente directo de la difícil situación que se vivía en esa comunidad en otoño de dos mil diecisiete pesqueros

Voz 5 00:40 que yo literalmente era un polvorín todos los policías que tuviéramos un mínimo de responsabilidad sabíamos que esa situación cuarto incidente pequeño podía deriva en una escalada incontrolada de afortunadamente no fue así

Voz 1018 00:55 unas afirmaciones de Baena han llevado al presidente del tribunal Manuel Marchena pedirle mesura en las palabras sobre todo a la hora de calificar los posibles delitos Alberto Pozas eso

Voz 0055 01:03 están los informes más importantes de la causa y su imparcialidad está siendo cuestionada ahora mismo por las defensas le acusan de una cuenta anónima de Twitter para criticar a los políticos independentistas a los que investigaba el acaba de negar que esa cuenta sea suyo

Voz 5 01:15 ya ha sido desmentido a prensa ha sido desmentido en el Congreso al Senado

Voz 6 01:20 no no es no ser propietario de esa cuenta el presidente

Voz 1018 01:22 terminar acaba de recomendar a las defensas que dejen de cuestionar la legalidad de la

Voz 0055 01:26 en dos investigaciones en otra instancia judicial

Voz 1018 01:28 en la Audiencia Nacional en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia ha podido escuchar por videoconferencia también como testigo obligado por tanto a decir verdad al ex ministro de Economía Luis de Guindos calificar de terrorífica la situación de la entidad que tuvo que ser nacionalizada la gestión de Rodrigo Rato puso en peligro el conjunto del sistema financiero de nuestro país

Voz 7 01:46 es seguramente el caso más problemático el sistema del sistema bancario español tenía una exposición enorme al sector inmobiliario por encima de la media y por lo tanto era vital como decía anteriormente porque el objetivo número uno de ministro de Economía era evitar el colapso del sistema bancario español hace en el tácticamente al rescate completo de la suegra y estaba sola

Voz 0978 02:06 el catorce

Voz 1018 02:09 la crónica de este martes nos lleva a Malta el seleccionador nacional Luis Enrique no dirigirá esta noche el partido de La Roja no estará en el banquillo por razones personales que al menos por ahora no sean explicado Javier Herráez

Voz 8 02:22 sí de momento pide intimida por causas familiares de fuerza mayor Luis Enrique abandonado ya la concentración aquí en Malta su segundo rover Moreno va a dirigir a España esta noche a la sanción veinte cuarenta y cinco Malta España ya está volando Luis Enrique España tono no

Voz 1018 02:37 días tenemos algún dato preocupante sobre las consecuencias del cambio climático pero el dibujo que perfile la Agencia Estatal de Meteorología sobre lo que pasa en nuestro país desde mil novecientos ochenta debería invitar a más de una reflexión Rubén del campo es su portavoz

Voz 9 02:49 de manera que podemos afirmar que el verano se alarga unos nueve días por década podemos decir que un verano de esta década verano actual dura prácticamente cinco semanas más que en verano de principios de los ochenta es decir el verano comienza antes

Voz 1018 03:04 en el Parlamento de Estrasburgo los veintiocho Gran Bretaña incluida han llegado a un acuerdo sobre la nueva normativa de derechos de autor y propiedad intelectual después de dos años y medio de complicadísimas debates Griselda Pastor

Voz 1275 03:15 los eurodiputados se acaban tributar lo ya negociado con los gobiernos europeos trescientos cuarenta y ocho votos a favor doscientos setenta y cuatro en contra pueden cambiar la cultura del uso de la red porque las descargas totalmente gratuitas terminarán con la entrada en vigor de esta ley

Voz 1018 03:31 luego a las dos salidas lo explicara Griselda hay práctica unanimidad también entre los grupos de la Eurocámara para exigir a Gran Bretaña que se aclare de una vez por todas con el Brexit que quieren hacer cuando quieren hacerlo Esteban González Pons portavoz del PP parece que refleja el sentir de la mayoría

Voz 7 03:45 el fuego ha terminado hay que decidir si se está dentro os está fuera seis está dentro se pueden celebrar elecciones europeas en Reino Unido si se está fuera tienen que marcharse ya sean cuales sean las consecuencias

Voz 1018 04:05 si tras la petición del presidente mexicano Manuel López Obrador para que España pida disculpas por los abusos de la conquista de ese país hace quinientos años el Gobierno y el PP si están de acuerdo en algo carece de sentido Carmen Calvo Pablo Casado

Voz 10 04:18 no ha reaccionado el este del Estado el rey Felipe VI no tiene que pedir perdón

Voz 1275 04:26 no no es duro Florencia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España

Voz 0325 04:36 además se lo cuenta a la SER el número tres de la Fundación Francisco Franco Ruso

Voz 1275 04:40 corrió un empresario imputado que ha estado

Voz 0325 04:42 a cárcel por supuesta corrupción para mejorar el tratamiento de Vox en los medios el empresario José Luis Ulibarri en Radio ir a trabajar hoy en Venezuela hoy los colegios permanecerán cerrados después de un nuevo gran apagón que ha dejado sin luz a más de la mitad del país el Gobierno de Maduro dice que detrás hay un ataque y advierte de que buscará a los responsables incluso en sus que el fuerte viento en la extinción de los cuatro incendios declarados en A Coruña provincia que registra rachas de hasta ciento quince kilómetros por hora el fuego que más preocupa es el que afecta Rianxo ya que las llamas a un núcleo de población retenidos cuatro menores acusados de violar a una adolescente de quince años en la comarca alicantina de Marina Alta los hechos ocurrieron en julio pero la denuncia no se formalizó hasta el pasado uno

Voz 1018 05:18 en dos y casi seis minutos

Voz 6 05:24 hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 05:27 buenas tardes a todos la Comunidad de Madrid dice que es un procedimiento ordinario pero los sindicatos aseguran que no hay precedentes lo avanzado La Ser esta mañana la Consejería de Educación está obligando a las docentes ha declarado en un documento Si secundaron la huelga de Lucho M

Voz 11 05:43 gente tu notifican que hecho con el día a ocho correspondientes y que tengo que filmación Vigo pero bueno y esto difícil tú firma aquí esto es un protocolo además obligada en el despacho delante de las esposas se sea fue una obligación

Voz 0867 06:02 Aula profesora del instituto Celestino Mutis primero le llegó una advertencia por no acudir a su puesto de trabajo ese día después tuvo que pasar por el despacho de la directora Isabel Albín portavoz de Comisiones

Voz 12 06:12 verás esto es un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática este requerimiento no sólo no está amparado en absoluto por la normativa vigente sino que conforme a la reiterada doctrina jurisprudencia ningún funcionario funcionaria está fue obligado a declarar se ha ejercido el derecho a la huelga o no

Voz 0867 06:30 ahora detallamos la versión del Gobierno regional que difundió esta petición del documento a través del sistema raíces

Voz 13 06:37 hora catorce Madrid Izquierda Unida Richard

Voz 0867 06:40 de momento con Podemos a las autonómicas de mayo es decir la izquierda irá en principio las urnas fragmentada fragmentada en cuatro listas y con el riesgo ya conocido en New de no lograr el cinco por ciento necesario para entrar en la Cámara madrileña podemos quería el acuerdo pero no el acuerdo preelectoral no es posible Izquierda Unida cree que la decisión no va a afectar a su entrada en la Cámara madrileña Álvaro O'Neill era secretario general del PCE

Voz 14 07:03 que es prácticamente imposible eh que nos quedemos por debajo el cinco por ciento de que es prácticamente imposible vamos muy malo tendríamos que hacer no lo vamos a hacer

Voz 0867 07:13 esta mañana en Cibeles

Voz 13 07:19 minuto de silencio roto con aplausos por

Voz 0867 07:21 la última mujer asesinada por su marido el Loeches el último caso de violencia machista en la región y la Fiscalía la Fiscalía tiene su petición de pena para los médicos del Gregorio Marañón que utilizaron las pruebas diagnósticas en su propio beneficio titula

Voz 0325 07:37 la Fiscalía pide un año de cárcel para cuatro médicos del hospital Gregorio Marañón acusados de malversar caudales públicos el caso se lo contamos aquí en La Ser en dos mil quince estos médicos patólogos derivaron pruebas diagnósticas a centro

Voz 1275 07:47 privados en los que ellos trabajaban el Ministerio

Voz 0325 07:49 público pide también que indemnicen a la Comunidad con sesenta y dos mil euros los vecinos de Carabanchel se concentrarán esta tarde para reclamar la construcción de tres centros de salud prometidos por el Gobierno regional para esta legislatura al Gobierno de Garrido reconoce que ni siquiera ha licitado las obras la como ha aprobado una nueva oferta de empleo público con casi siete mil plazas dos mil ochocientos serán de nuevo ingreso el resto se repartirán entre promoción interna y estabilización del empleo temporal la mayor ofertas para educación con cerca de tres mil plazas deporte jugadores del Real Madrid tres del Atlético de Madrid juegan con la selección en el partido de esta noche contra Malta uno de ellos Sergio Ramos está a punto de batir el récord de victorias cola roja sólo dos por debajo de Iker Casillas

Voz 0867 08:28 vamos a las carreteras situación primero en las vías de entrada y salida en la región Dirección General de Tráfico Nerea Fernández qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 08:34 buenas tardes a esta hora se circula con normalidad por la red principal y secundaria de la Comunidad de Madrid no hay complicaciones tampoco en las entradas ni salidas a la capital aún así desde la Dirección General de Tráfico les pedimos precaución que no baje la guardia al volar

Voz 0867 08:47 en las calles de Madrid y la M30 cómo marcha el tráfico rodado en estos momentos centro de pantalla del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez hola

Voz 0134 08:54 hola buenas tardes sin problemas en lo que respecta a la M30 esa vía importante de distribución hasta ahora ha un tráfico fluido donde tenemos que destacar de momento complicaciones en ningún punto del interior de la ciudad se aprecia algo más de actividad en los accesos a la Avenida de América desde José Abascal María de Molina y la zona de Joaquín Costa en el resto de las zonas del interior días importantes de día

Voz 1275 09:14 devoción predomina la fluidez pronóstico del tiempo

Voz 0867 09:17 poco han bajado un poquito las mínimas parece que hace más frío que otros días por el viento pero la verdad es que la noticia que esperamos dar no llega ni a tiros ni a llegar de momento porque no hay lluvia en los próximos días en la previsión nos la cuenta ya Jordi Carbó

Voz 0978 09:30 esta tarde las temperaturas van a ser un poco más bajas que ayer pero aun así máximas alrededor de los veinte grados en la mayor parte de poblaciones de manera que al sol el ambiente llegar a ser suave de sol seguir haciendo durante toda la tarde a ratos con un poco de viento del nordeste que puede superar los cuarenta kilómetros por hora y cuando esto suceda aumentará la sensación de ambiente fresco los próximos días seguir haciendo mucho sol pero cada vez con más nubes de aumento no esperamos que sean activas a partir de mañana también temperaturas más bajas tanto las mínimas como las máximas más sensación de ambiente fresco durante toda

Voz 0867 10:02 Jornada dieciocho grados marca el termómetro de la radio ahora mismo en Gran Vía Hora catorce Madrid hace con Sonia Palomino en la producción y Alicia Molina y Noema Valido en la realización técnica sí diez suena raro y según CCOO es insólito sin precedentes la Comunidad de Madrid está obligando las profesoras a declarar en un documento interno sí hicieron huelga o no el pasado día ocho de marzo un documento remitido a través del programa informático raíces en el que aparece bien claro en membrete de la Consejería de Educación un ataque a los derechos de los funcionarios dicen los sindicatos mientras la comunidad lo enmarca dentro de los trámites ordinarios vamos primero con el relato de la noticia información de Laura Gutiérrez

Voz 1275 10:41 por la presente notificación le comunico que no ha existido usted a su puesto de trabajo presuntamente por haber ejercitado su derecho a la huelga así comienza el papel que la Consejería de Educación a través de raíces el sistema que tienen todos los centros educativos ha elaborado para que los trabajadores que pararon el ocho m firmen que se ausentaron por ese motivo dice la Consejería que es un simple control de asistencia aunque en el caso de Paula profesora del IES Celestino Mutis antes de este papel le llegó un apercibimiento pues faltar el ocho de marzo

Voz 11 11:08 que he faltado el día ocho Ike eso cuesta como que es una falta no justificada sancionable pues le llaman al despacho dicen que ha sido un error por parte del programa Raíces y que lo que realmente tenían que haberme dado manos disipación de huecos

Voz 1275 11:24 la directo

Voz 11 11:25 toda la llamó a su despacho y le dio el papel y sí sí sí todo firma si esto es un protocolo es un protocolo de tu simplemente es la notificación así que no he dicho cuando dice vague afirman veló Paula lleva treinta

Voz 1275 11:39 cinco años en enseñanza numerosas huelgas es la primera vez que tiene que firmar un papel donde notifica que ha ejercido este derecho esto es un hecho siempre

Voz 12 11:46 desde antes en nuestra historia democrática es

Voz 1275 11:49 la belga Albín de Comisiones Obreras este sindicato ha pedido a Educación que retire esta notificación la Consejería no ha podido explicar aún si esto se ha hecho en más ocasiones con huelgas anteriores

Voz 0867 11:59 así que con esa pregunta Nos hemos sido la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol el vicepresidente Pedro Rollán no cree que se esté atacando a los trabajadores por preguntarse o preguntarles a ellos se han hecho o no huelga la manera dice que tienen de descontar les el día en la nómina

Voz 16 12:15 se ha facilitado una circular habida cuenta de que la Consejería es el único medio que establece que considera oportuno para poder verificar que trabajadores de la educación en su libre ejercicio de participar en la huelga así lo han tenido lugar para que tengan lógicamente como no podía ser de otra manera como cualquier trabajador fiel reflejo en su nómina siempre llanamente una cuestión absolutamente ordinaria y que creemos o que cree en la Consejería de Educación que la manera más apropiada es directamente preguntar a los trabajadores se han considerado oportuno efectuar la huelga

Voz 0867 12:52 es una cuestión ordinaria esta tarde debatir hemos sobre este asunto La Ventana de Madrid junto al portavoz parlamentario del PP Enrique Ossorio y el portavoz de Ciudadanos Ignacio

Voz 6 13:03 precisamente ayer en La Ventana de Madrid estuvo la candidata de Podemos Ana Asamblea Isabel Serra

Voz 0867 13:07 que dejó aquí varios mensajes aquí condenó la discriminación salarial por ejemplo a la que está sometida a una funcionaria del Ayuntamiento de Fresno de trote que gana menos por hora que un compañero de categoría inferior el alcalde es de la marca local de Podemos Se Racing puede

Voz 1628 13:22 esta noticia ya salió en el año dos mil dieciséis respecto a esta candidatura y que ya dijimos desde Podemos que esa candidatura no era de Podemos que esas personas ni siquiera están inscritas en Podemos y que no tenemos absolutamente nada que ver y en ese sentido condenar absolutamente de lo que has

Voz 0867 13:37 no sé ustedes desvinculan completamente de Serra cines puede ir entienden que esa marca esa marca local no tiene ninguna relación con Podemos

Voz 1275 13:46 así es el sindicato CSIF asegura que sí

Voz 0867 13:48 que existe esa relación pues nosotros aseguramos que no bueno pues esto dijo Isabel Serra pero lo que dijo no responde a la realidad el alcalde asegura que si está en Podemos y la formación local figura en los círculos del partido no Teresa Rubio qué tal muy buenas tardes

Voz 1933 14:01 buenas tardes si la propia Serra Javier nos ha llamado esta mañana para confirmarlo pedirnos disculpas efectivamente nos dice Serrat Racing es puede está escrito en el partido este año se va a presentar a las elecciones bajo el nombre unidas podemos Racing es puede reconoce que en su día cuando Francisco Galera llegó a la Alcaldía gracias a los votos del PP si le afeó la conducta pero nada más su círculo siguió activo como lo está en estos momentos insistimos por tanto el alcalde de Fresno de trote que ha expedientado a una funcionaria que denunció discriminación salarial este Podem

Voz 0867 14:30 Luisa Serra dejó además este otro mensaje sobre la confluencia de Izquierda Unida IU anti Capi de cara al veintiséis de mayo la confluencia decía es posible

Voz 1628 14:40 es posible yo espero que que sea así eh yo creo que es una responsabilidad de todos que realmente vayamos conjuntamente yo evidentemente sigo confiando que el resultado de esa consulta sea que vayamos conjuntamente con Izquierda Unida ícono anticapitalistas

Voz 0867 14:56 Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes buenas tardes fusionó las bases de Izquierda Unida ha rechazado la integración en Podemos lo que ojo conduce a la izquierda una fragmentación inédita cuatro siglas y un riesgo importante no que alguna de las candidaturas no llegue ese cinco por ciento que se necesita para entrar en la Cámara madrileña

Voz 0393 15:12 el sesenta por ciento de la militancia de Izquierda Unida apuesta por confluir con Madrid en pie donde están los anticapitalistas iban cada municipalista hay rechaza por tanto la oferta que le había hecho Podemos de confluir con ellos a cambio de un treinta y tres por ciento de los recursos del grupo parlamentario de varios puestos de salida en las listas a la Asamblea Izquierda Unida a Madrid quiere que podemos le hable de igual a igual dicen que no se trata de sillones sino de programa y abrir hueco a otras plataformas en la izquierda por eso esperan que podemos rectifique participe en su proceso de primarias proporcionales Alvaro Aguilera ex secretario general del PC

Voz 17 15:44 y por tanto que la que el autoritarismo que la imposición no deben caber en la en la política y por eso estamos trabajando en este espacio y por eso nosotros tendemos la mano y creemos creemos que el resto de organizaciones políticas y especialmente Podemos tiene que trabajar con responsabilidad la responsabilidad si incorporarse a un proceso amplio qué fue lo que hace cuatro años hizo que muchísimos ayuntamientos gobernase eh la clase trabajadora

Voz 0393 16:11 la fecha límite para ese entendimiento es el doce de abril ese día se cierran recordamos el plazo para presentar candidaturas como comentaba si finalmente si presentan por separado hay un riesgo evidente y es que ocurra lo mismo que en las elecciones de dos mil quince con Luis García Montero que era un candidato popular ir respetado pero se quedó por debajo del cinco por ciento no obtuvo representación más de ciento treinta mil votos se fueron entonces a la basura y acabó gobernando el Partido Popular con la excepción de Ciudadanos la formación sin embargo está convencida de lo escuchábamos en portada de que va a sumar más del cinco por ciento al poco de conocerse esa decisión de la militancia Mauricio Valiente ha renunciado a ser candidato de Izquierda Unida al ayuda

Voz 0867 16:49 mientras Carolina son las dos de la tarde y diecisiete minutos seguimos

Voz 6 16:54 hora catorce Madrid esta tarde es el PSOE

Voz 0867 16:57 qué debe dejar alicatada sus listas tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de la capital los nombres los hemos ido desgranando en esta antena de la SER los hombres presentes pero en una segunda lectura llama la atención la recolocación su caída en desgracia de otros diputados actuales en Vallecas que Javier Bañuelos difícilmente van a poder repetir en la Cámara madrileña no

Voz 0861 17:14 sí algunos muy activos y combativos como por ejemplo José Ángel Chamorro que va en el puesto treinta y nueve hay que recordar que ahora mismo los socialistas tienen treinta y siete escaños también en el furgón de cola parece José Quintana o Diego Cruz de la lista de los socialistas también se caen sus candidatos a los ayuntamientos en el Partido Socialista tampoco quieren que sus alcaldes compatibilice su tiempo con el trabajo en el parlamento madrileño por eso ni Mónica Carazo candidata Rivas Nicole Lobato alcalde de Soto regresarán de nuevo a Vallecas en el caso de Lobato el partido le pidió que fuese diputado pero él quiso prioridad

Voz 18 17:48 va a merecer la pena este esfuerzo personal que agua al renunciara a seguir siendo diputado en el Parlamento y portavoz de Economía Hacienda presupuestos por dedicarme a lo que más me gusta que no una política local y yo creo que cualquier político el sueño que tiene ser alcalde de su pueblo y pueden llevar a cabo proyectos que mejoren la vida de las personas de bien el día a día de todos no

Voz 0861 18:08 moralistas recae en otros diputados de la ejecutiva federal como Mónica Silvana que irá en la lista de las europeas en el puesto catorce tampoco repetirá otro miembro de la dirección del Partido Socialista de Madrid Daniel Biondi que cambia la Asamblea por el Congreso para ocupar la inesperada vacante que dejó Lorenzo Sánchez señalado pues su relación con la trama Púnica

Voz 0867 18:26 hay colas listas del PP para el Congreso y el Senado ya publicadas se allana el camino para que el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido sin vaya Europa Pedro Rollán tendría que ser investido por tanto presidente por un breve espacio de tiempo unos ya le llaman Pedro el breve y hoy a Rollán se le ha escapado o ha dado por hecho que los acontecimientos se van a suceder de esa manera

Voz 16 18:45 yo esta legislatura reconozco que el detenido un poquito más movida de lo habitual ir sobre futuribles no me puedo pronunciar pero en cualquier caso lo que sí se pone de manifiesto es que yo soy ligero de equipaje a la hora de tener que efectuar cualquier tipo o asumir cualquier tipo de responsabilidad pero reiteró en cualquier caso sería una causa efecto en si el presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ángel ardido pues está llamado para defender los intereses de Madrid de España a nivel europeo

Voz 0867 19:19 a nivel europeo queda claro son las dos décimas

Voz 1018 19:26 sí que hacerse en el pasillo

Voz 1275 19:28 ver la tele Parken a la en el safari porque oido que con un televisor grande tiene que haber

Voz 19 19:33 cuatro metros de distancia el sofá está muy solo

Voz 1275 19:36 oye si pasa por el salón sube el volumen sí

Voz 20 19:38 fuera verdad todo lo que dice de las teles grandes Samsung no haría ante las grandes televisores Samsung Hewlett ya puedes pasarte a la gran por cada

Voz 19 19:46 Nos vamos de viaje lleva está no haber llevo los faros bi xenón adaptativa llantas de aleación de dieciocho pulgadas tapicería en cuero parcial cámara de visión trasera aportó manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga Limited Edition que va totalmente equiparan hombre también llevó la asco

Voz 0867 20:01 es fin en este mes de marzo estrenan Jorge Vega antes de Semana Santa desde dieciocho mil quinientos euros con recompra garantizada financiación de Esteban hasta fin de mes condiciones

Voz 20 20:11 pues eso que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien pues que no es verdad por eso Samsung ante televisores de gran Burlada que además de grandes tienen resolución choca

Voz 21 20:22 NHC nos preocupamos por Ci queremos que el mirarte al espejo sonrisas tenemos la solución que necesitas para tus problemas capilares ven haberlos con nosotros volverás a ser la de antes N H F centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen de autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC

Voz 22 20:42 punto es Hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes justo lo contrario te presentamos vine ex una tarjeta gratuita sin comisiones ni condiciones con la que puede sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo pagar en el extranjero con el mejor tipo de cambio y enviar y recibir dinero de tus amigos al instante entra en tu cuenta sin banco punto com y únete a vine la primera cuenta sin

Voz 23 21:05 Banco tú seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la póliza me gusta de MMT Seguros sí porque nos gusta ser transparentes para que estés donde más te guste entrar en MMT Seguros punto es ir decide tú mismo

Voz 1 21:24 la Pasión según San Juan con el coro de voces de Oxford dirigido por Eduard miércoles tres de abril a las siete y media en el Auditorio Nacional entradas en taquilla y la Filarmónica punto es

Voz 1275 21:41 la Virgen a la gaditana te trae las cornadas

Voz 24 21:43 las del estudio disfruta de este manjar milenario con un fabuloso menú de cinco platos para compartir que incluye timbal de esturión confitado y un segundo a elegir entre esturión de Pato por sólo treinta y dos euros estamos en Paseo de la Castellana cincuenta y seis y Fuente del Berro veintitrés Taberna la gaditana punto com

Voz 6 22:01 con los nuevos cada detalle el alcance de tus brazos

Voz 4 22:07 ya

Voz 25 22:08 la tecnología ex ten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia nuevas lentes y Lux x Series en óptica Roma pregunten tóxicas Roma más cercana Puerto II parte lentes progresivas de sol y Lux vea regalo

Voz 26 22:22 imprescindible con

Voz 15 22:24 la titular

Voz 13 22:28 Anastasio es el fenómeno musical de la temporada que sigue conquistando a miles de espectadores en el teatro Coliseum a esperas para verlo con playa centradas en Anastasia musical punto es

Voz 1995 22:42 CIP para ser una orina de mundo viajar por las mejores tuberías ser depurada regar los campos subir al cielo volver al mar con los PC Cillo si los calamares activas

Voz 27 22:53 tú y me rompió el corazón junto al portal

Voz 28 22:56 hasta el charco que de hijas sabe que tú tema así el tufo

Voz 0867 22:59 se queda también Tote en Madrid

Voz 6 23:02 hora catorce Madrid dos

Voz 0867 23:05 la XXIII el delegado del Gobierno en Madrid Rodríguez Uribes ha condenado esta mañana el crimen machista de ayer en Loeches

Voz 29 23:11 pero tenemos que seguir insistiendo haciendo pedagogía e en relación con las víctimas y con el entorno de la víctima de la familia no de los amigos para que no se llegue a una situación tan extrema como un asesinato con

Voz 0867 23:25 en Assen civiles se ha concentrado la alcaldesa Manuela Carmena junto a su Corporación y a mediodía se ha guardado un minuto de silencio en la Delegación del Gobierno y también frente a la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid Elena Jiménez

Voz 0605 23:37 minutos de silencio y aplausos para de

Voz 13 23:39 mostrar la repulsa a la violencia machista por parte de las instituciones en dependencias municipales y

Voz 0605 23:46 penales el portavoz del Ejecutivo regional Pedro Rollán ha comenzado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno explicando que los hijos menores de edad están asistidos dentro del protocolo de atención a huérfanos de la violencia de género los trabajadores

Voz 16 23:59 sociales se pusieron en contacto con los menores al igual que también con la tía de uno de los niños que son los que de momento van a estar realizando pues esas labores de acompañamiento iré custodia

Voz 0605 24:10 desde la puerta del Ayuntamiento de Madrid donde trabajadores y concejales han sostenido una pancarta con las palabras Basta ya no a la violencia de género en color morado la delegada de políticas de género Celia Mayer ha incidido en que las administraciones tienen que favorecer que las mujeres no tengan miedo

Voz 30 24:26 es una reflexión que debemos hacer las instituciones como

Voz 0325 24:29 por la denuncia algo accesible para todo el mundo como acompaña

Voz 30 24:32 lleva a las mujeres en ese proceso hasta la denuncia la común

Voz 0605 24:34 ya de Madrid este año van contabilizadas ya tres mujeres asesinadas María el Loeches estrella en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid daría en Alcalá de Henares

Voz 0867 24:44 el Loeches obvia decirlo los vecinos del municipio siguen conmocionados por lo ocurrido ayer y esta misma tarde están llamados a una concentración en el municipio SER Henares Javier Galicia

Voz 31 24:53 el Ayuntamiento de Loeches pensó inicialmente aguardará el resultado de la investigación pero los indicios parecen tan evidentes que hoy ha convocado a los vecinos a una concentración de repulsa contra este asesinato contra la violencia de género dice el alcalde Antonio Notario que los vecinos están consternados por este suceso inédito en la localidad y quiere mostrar además de su repulsa su solidaridad con los hijos de María cómo se llamaba la víctima

Voz 32 25:15 cómo entendemos que la investigación y los datos oficiales pueden tardar unos días y no queremos dejar que los vecinos puedan expresar su repulsa y rechazo al esposa actos expresar su solidaridad con con la familia sobre todo con los niños que que son los que peor lo han pasado en esta situación los ánimos en ese una consternación total por parte de los vecinos que no dan crédito a que algo así haya podido ocurrir en nuestra localidad

Voz 31 25:41 Loeches vive hoy el primero de sus dos días oficiales de luto en la concentración será a las siete de la tarde en la plaza de la Villa

Voz 0867 25:47 dos de la tarde y veinticinco minutos

Voz 6 25:49 hora catorce Madrid el tema lo contamos aquí en la SER el escándalo en el Hospital Gregorio Marañón donde médicos de SC

Voz 0867 25:56 otros se dedicaban a derivar determinadas pruebas a centros privados en los que ellos trabajaban lo denunció aquí el doctor Juan Carlos Martínez

Voz 33 26:03 tramado es llevar allí las diosas privadas para hacerlas en un hospital público reactivos los paga el hospital público se benefician ellos que luego lo facturan y además con el dato vamos eso ya el robo ya decía está mal pero es que pasan por delante de los propios pacientes de un hospital

Voz 0867 26:21 ahora es la fiscalía la que mueve ficha y solicita un año de prisión para el cuadro médico responsable de estas derivaciones Alfonso Ojea cuéntanos qué tal buenas tardes

Voz 0861 26:28 las tardes Javier el Ministerio Público solicita un año de prisión para cada uno de los cuatro médicos acusados de un delito de malversación de fondos públicos la Fiscalía también exige una indemnización de sesenta y tres mil euros que va dirigida la Comunidad de Madrid como entidad pública afectada una cifra de que de los facultativos han consignado en cuarenta y dos mil euros en un clan como movimiento de defensa para aminorar así la posible respuesta judicial a estos hechos hechos que tuvieron lugar entre los años dos mil doce y dos mil quince y que consistían como acabamos de escuchar presuntamente en llevar muestras de pacientes de hospitales privados a los laboratorios del Hospital Gregorio Marañón pero es que además estos médicos presuntamente facturaban esas pruebas a los seguros privados de sus pacientes no solamente se ahorraban el coste sino que además se Enrique hacían con esas prácticas

Voz 0867 27:16 la Comunidad de Madrid anuncia la construcción de un nuevo centro de salud de Las Tablas una reclamación histórica que al fin verá la luz en dos mil veinte el centro contará con un presupuesto de diez millones de euros y en Carabanchel los vecinos se van a concentrar también esta misma tarde para reclamar a la Comunidad la construcción de los tres centros comprometidos para esta legislatura las legislatura acaba ya pero pero allí no han visto ni un solo operario ni un solo ladrillo Enrique García buenas tardes

Voz 0622 27:39 buenas tardes el Ejecutivo de Garrido aprobó la construcción de tres centros el de Abrantes Comillas el quince de mayo lo hizo en el plan de inversiones dos mil dieciséis dos mil diecinueve y en parcelas que previamente ha cedido el Ayuntamiento de la capital desde la Coordinadora Vecinal de Carabanchel denuncian que el retraso repercute en la calidad de la atención recibida es que setenta y ocho mil vecinos acuden mientras tanto a un centro de Arganzuela ya centros provisionales Elena Sigüenza portavoz

Voz 0589 28:04 en unos centros con una carencia de servicios que ellas resulta escandalosa desde el tiempo que te pueden citar en Atención Primaria hasta la falta de recursos la falta de profesionales la falta de matronas no hay fisioterapia

Voz 0622 28:19 la Comunidad admite el retraso dice que están trabajando en trámites administrativos previos ir resolviendo qué hacer con el centro de salud de Comillas porque la parcela asignada es demasiado pequeña Pedro Rollán vicepresidente

Voz 16 28:30 estos no han sido los tres centros de salud que han ido más rápidos dentro de la presente legislatura pero para que sea factible se tiene que dar en primer lugar la cesión conveniente y oportuna de una parcela que cumpla que permita esos usos y afortunadamente los vecinos de Carabanchel van a ver cómo se va a producir una notable mejora en lo que se refiere a la oferta sanitaria en un corto espacio de tiempo

Voz 1275 28:54 un corto espacio de tiempo que no ha explicado cuánto durará la comunidad que también ha anunciado una nueva

Voz 0867 28:59 oferta de empleo público para dos mil diecinueve son casi siete mil plazas para consolidar puestos también para mejorar la promoción interna pero por tan Álvarez qué tal muy buenas tardes se tal Javier buenas tardes

Voz 0889 29:12 equipos de la Comunidad siguen preparando la jornada de liga del fin de semana entrenamientos con muchas ausencias debido al parón internacional hoy es día de Carrusel desde las ocho y media para contar el Malta España con tres madridistas Sergio Ramos Ceballos de Asensio otros tantos atléticos Rodrigo Saúl y Morata el delantero del Getafe Jaime allí en el Atlético de Madrid es noticia la lesión grave de Borja Garcés el canterano que ya ha debutado con el Cholo tendrá que pasar por quirófano y se pierde lo que resta de temporada por una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla

Voz 0867 29:41 echa pues así hemos llegado prácticamente a las dos y media tenemos dieciocho grados cielos despejados sin la lluvia la vista en el pronóstico del tiempo sigue sin llover en toda la red sigue Hora catorce en la SER

Voz 2 30:04 dos semanas

Voz 1018 30:05 de la tarde una y media en Canarias

Voz 4 30:10 hora catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 el otro día seco soleado prácticamente en todo el país salvo Canarias según una situación cada vez más preocupante por las consecuencias del cambio climático que según la Agencia Estatal de Meteorología se traduce ya en que el verano en nuestro país dura cinco semanas más que a principios de la década de los ochenta y no es un informe de alguna asociación interesada trasladar mensajes alarmistas sino de analizar la realidad exclusivamente bajo el prisma de la ciencia Javier Gregori

Voz 0882 30:46 así es porque esta es la consecuencia en la práctica las zonas semi áridas han aumentado también en España en más de treinta mil kilómetros cuadrados en los últimos cincuenta años siendo las regiones más afectadas Castilla La Mancha el Valle del Ebro el sureste de la península son sólo dos de los datos que contiene este nuevo informe sobre el impacto del cambio climático en España que ha presentado Aemet según este estudio XXXII millones de españoles ya sufren las consecuencias negativas del recalentamiento de la tierra por ejemplo en Madrid se han duplicado

Voz 1018 31:12 las noches tropicales bueno pues en el cortísimo plazo gracias Javier en las próximas horas las cosas van a seguir más o menos igual Jordi Carbó durante la tarde se repetirán

Voz 0978 31:20 los chubascos y tormentas en cualquier punto del archipiélago canario menos persistentes y extensas sequía ayer pero un chubasco todavía puede ser intenso con temperaturas sin cambios importantes en el conjunto de la Península y Baleares seguirá haciendo mucho sol con temperaturas un poco más bajas que ayer pero aún así se pasará con facilidad de los veinticinco grados en gran parte del sur especialmente en el Valle del Guadalquivir el viento seguirá reforzando del norte en el mediterráneo de levante en el Estrecho con rachas que pueden superar a última hora los ochenta kilómetros por hora hora catorce

Voz 1018 31:54 a las dos les contábamos que el seleccionador nacional Luis Enrique no dirigirá esta noche partido de La Roja frente a Malta encuentro de clasificación para la Eurocopa de dos mil veinte ha regresado a casa con urgencia por razones personales que evidentemente debe

Voz 1275 32:05 quedar para su ámbito privado Javier Herráez así es por causa

Voz 8 32:09 las familiares de fuerza mayor Luis Enrique ya ha abandonado la concentración viaja a España se ha puesto en la con la Embajada aquí en en Malta para viajar hasta nuestro país su segundo rover Moreno va a dirigir esta noche el partido a las veinte cuarenta y cinco entre Malta y España

Voz 1018 32:25 gracias Herráez es martes veintiséis de marzo en el juicio del Prius es el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena jefe de la Policía Judicial que investigó el proceso independentista ha sido categórico

Voz 5 32:34 es que aquello literalmente era un polvorín todos los policías que tuviéramos un mínimo de responsabilidad sabíamos que esa situación cuarto incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable Hay afortunadamente no fue así

Voz 1018 32:50 también contundente Luis de Guindos ex ministro de Economía testigo en el juicio por la salida de Bankia a bolsa la situación de la entidad que presidía Rodrigo Rato era terrorífica una amenaza para el sistema financiero

Voz 7 33:01 España eran fotocopias atención gala Ipad riesgo para la economía de la zona euro entonces aquí una situación de punto de vista de lo que eran las expectativas de competitividad muy muy muy muy complicada en la situación que teníamos en España en ese momento estábamos al borde del abismo lo que buscábamos era mirar para adelante e intentar buscar soluciones

Voz 1018 33:23 hay otra a última hora el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la formación en el Parlamento catalán de la comisión que pretendía investigar el funcionamiento de la monarquía Javier Álvarez

Voz 0689 33:33 yo una vez ha admitido a trámite suspendido por unanimidad la comisión del Parlament de Cataluña creada para investigar la monarquía deja de tener efectos en consecuencia este pleno les suspende durante un plazo máximo de seis meses antes de dictar una sentencia sobre el fondo del asunto y la Comisión no podrá por tanto ponerse en marcha de ninguna manera

Voz 0325 33:50 hasta que se dicte esa resolución definitiva gracias Javier pero tenemos más cosas

Voz 1018 33:53 Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes por ejemplo Antonio sobre

Voz 0325 33:56 las finanzas de Vox si el partido de extrema derecha intentó que un empresario imputado en la trama Gürtel mediará para mejorar su imagen Se trata de José Luis Ulibarri propietario de varios medios según le contó el ex presidente de Vox en León a otro miembro del partido en unas grabaciones en las que ha tenido acceso la SER

Voz 15 34:10 para hablar o Olivar rito

Voz 34 34:13 ella ha salido si absoluta confianza para que el tratamiento sea como merecemos quien dice que se debe hacer caso yo no digo que nos apoya fervientemente pero que no se corta tres altos niveles

Voz 0325 34:24 qué es lo que prácticamente todos los grupos de la Eurocámara piden al Reino Unido de cara al Brexit que digan que van a hacer y cuando Esteban González Pons del Partido Popular

Voz 7 34:32 el fuego ha terminado hay que decidir si se está dentro os está fuera si se está fuera tienen que marcharse ya sean cuales sean las consecuencias

Voz 1018 34:45 nosotros hablaremos con otro diputado de signo muy diferente el representante del grupo de los Verdes Ernest Urtasun también en el ámbito europeo afectará al uso

Voz 0325 34:52 el Parlamento Europeo respaldado la directiva comunitaria de derechos de autor para proteger la propiedad intelectual la ley obligará por ejemplo las plataformas asumir responsabilidades por el material que puedan subir sus usuarios Wood

Voz 4 35:03 él ha dicho ya que va a dañar a las industrias creativas

Voz 0325 35:05 presunta agresión en grupo y la Guardia Civil investiga una posible violación en grupo de varios menores de edad a un adolescente la joven ha denunciado este mes es agresión supuestamente acaecida el pasado verano bajo investigación la policía analiza las causas de la muerte de una anciana en A Coruña antes de ser desahuciada los agentes buscan a su hija no descartan la hipótesis de que se trate de un suicidio más apagones parte de Venecia la vuelve de nuevo a quedarse sin luz por dos apagones que han afectado a casi todo el país incluida su capital José Rodríguez ex viceministro de Información

Voz 15 35:31 es todo lo que está fallando en la electricidad y el transporte público Ángela Laza urbano es Toto Toll tiempos se va la luz no hay agua no hay transporte adaptamos harto de todo

Voz 0325 35:43 veinte años después el cuadro Busto de mujer de Picasso robado hace veinte años del yate de un jeque árabe ha sido localizado en Amsterdam el lienzo pintado en mil novecientos treinta y ocho nunca ha sido expuesto había pasado por varias manos en Holanda incluyendo bandas Macías respuesta a América tanto la vicepresidenta Carmen Calvo como Pablo Casado y Albert Rivera consideran que España no debe dar ninguna disculpa por los abusos durante la conquista tal y como ha pedido el presidente mexicano por carta al rey

Voz 10 36:06 el Rey Felipe VI no tiene que pedir perdón álbum país ocurrir es

Voz 1275 36:12 yo recomendaría presidente de México que leyera Valle Inclán o que le por ejemplo a Federico García Lorca que decía que para conocer a España había que viajar

Voz 1018 36:20 la Mary me parece que las declaraciones de López Obrador son hacerlo

Voz 35 36:22 cables son una ofensa para el pueblo español

Voz 13 36:25 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 33 36:28 José Antonio el telegrama es para Andrés Manuel López Obrador señor presidente de México las efemérides pasan la cuenta de los quinientos años de la llegada de Hernán Cortés le ha llevado a instar a que se reconozcan los atropellos cometidos durante la conquista con el ruego al Rey Felipe VI que pida perdón también nosotros reclamamos a Italia por lo de Numancia el destrozo urbanístico que supuso para Segovia el Acueducto esperamos que prosiga solicitando otros perdones a otros emperadores más próximos y más contemporáneos que mermaron el territorio de México han discriminado a los Chicano se erige muros con la pretensión de que los pague su excedencia veremos

Voz 0867 37:15 llega la Super promo de Movistar por XXXII con treinta euros al mes durante seis meses confusión base te vas a hinchar de las mejores series el humor de Broncano el partidazo de la Liga Endesa la NBA fibra de seiscientos megas y dos líneas móviles así que vuela esta promo sólo dura esta semana llama al mil cuatro pasa por las tiendas Movistar

Voz 36 37:35 quiere una casa no sé que tenga es

Voz 0867 37:38 algo ya sabes tres días

Voz 37 37:40 mucho con la cresta que quieres pero ahora es fácil acertar con su precio cliente con BBVA valora podrá saber si el precio es el que deberías para BBVA valor ha tenido más de cuatro millones de consultas prima la tú también BVA crear

Voz 4 37:54 de oportunidades de cuidarte tener algún seguro por el que pagó más mutuamente tráete la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 38 38:04 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual

Voz 4 38:07 se llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 39 38:16 sus zapatillas de running que están en las últimas no las tire del dieciocho de marzo el siete de abril tras las a tu tienda Intersport más cercana íter regala mus veinte euros para renovar tu aussie derrame promoción válida hasta el siete de abril consulta condiciones de tu tienda Intersport

Voz 27 38:30 es que te estás perdiendo reserva tu crucero antes del veintinueve de marzo hasta un cincuenta por ciento y financiación esta envía meses información nuestras oficinas del funk si Viajes Ecuador o en nuestras vidas

Voz 6 38:44 Tom De Marcos

Voz 40 38:47 se le dijo que volver a la ley que volviera a la democracia

Voz 41 38:52 hay que dentro de la ley el diálogo es posible fuera de la ley es imposible cualquier entendimiento hacía entonces es una

Voz 1018 39:00 la de llamó al Gobierno Soraya Sáez de Santamaría en otoño de dos mil diecisiete en los momentos más difíciles del proceso independentista que derivó en la consulta el uno Octubre la declaración unilateral de independencia el teniente coronel de la Guardia Civil que tenía su cargo por mandato judicial la investigación de las posibles acciones ilegales Daniel Baena ha declarado hoy como testigo en el Supremo ya ha hecho acusaciones muy directas alguna incluso ha obligado al presidente al Tribunal Manuel Marchena a interrumpir B Alberto Pozas buenas tardes José Antonio buenas tardes insiste teniente coronel tienen perfil muy cuestionado por las defensas de los acusados ha dicho que la situación social y política de Cataluña era un auténtico polvorín vamos a cualquier chispa podría desencadenar una escalada violenta fuera de control

Voz 0055 39:40 Baena ha ido un poco más allá que todos los agentes de la Guardia Civil que han declarado hasta ahora ha dicho que en Cataluña pudo haber una insurrección que era un auténtico polvorín

Voz 5 39:49 es que aquello literalmente era un polvorín de todos los policías que tuviéramos el mínimo de responsabilidad sabíamos que esa situación cuarto incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable Hay afortunadamente no fue así

Voz 0055 40:04 unos calificativos que en un momento dado ha cortado el juez Manuel Marchena

Voz 6 40:10 si no fue Serena

Voz 0055 40:16 su firma está José Antonio en los informes más relevantes de este caso ha repasado la estrategia del independentismo ahora en este juicio desde políticos hasta asociaciones coordinando se dice para llegar hasta la declaración unilateral de independencia del veintisiete de octubre evolución

Voz 1018 40:28 este mando de la Guardia Civil tirón un perfil polémico cuestionado por las defensas por lo que escribía en las redes sociales según parece digno de según parece porque lo niega ocultando su identidad

Voz 0055 40:37 si en su momento el diario Público identificó a Baena como la persona que estaba detrás de una cuenta anónima en Twitter que entre otras cosas increpaba a políticos independentistas y también a periodistas todo mientras investigaba precisamente el pluses hoy ha zanjado este asunto diciendo que esa cuenta no es suya

Voz 6 40:52 ha sido haber mentido a prensa en el Congreso y el Senado no es no soy propietario de esa cuenta

Voz 0055 41:00 está por ver qué valoración hace de esto el tribunal considera que hay material suficiente como para dudar de la imparcialidad de toda su actividad investigadora hasta ahora José Antonio no ha sido así

Voz 1018 41:09 gracias Pozas bueno pues para polémico también lo que vamos conociendo sobre la situación de Bankia antes de su intervención en el año dos mil doce el fiasco de la salida a Bolsa que dirigió el entonces presidente de la entidad Rodrigo Rato derivó en la peor crisis de la historia de la entidad aunque en enero de este mismo año el propio Rato aseguró en el Congreso que todo se hizo en función de lo que decían los supervisores

Voz 42 41:28 el Banco de España no estaba en ese momento transmitiendo a unos que a un determinado precio la acción no merecía la pena el Banco España lo está diciendo antes de septiembre tuviese que haber salido ese era el mensaje del Banco de España ida la vicepresidenta del Gobierno que era la que mandaba en el FROB que era el que tenía influencia sobre nosotros

Voz 1018 41:47 hoy el ex ministro de Economía que dirigió el proceso de intervención y el rescate bancario Luis de Guindos ha declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional Miguel Ángel Campos buenas tardes hola muy buenas tardes José Andoni dos actualmente vicepresidente del Banco Central Europeo ha declarado precisamente a través de videoconferencia desde la sede de la entidad en Frankfurt

Voz 1275 42:03 siempre es Campos ha calificado de terrorífica la situación de la entidad

Voz 0055 42:08 era necesario intervenir en la entidad ante los avisos continuos del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España por la gran alarma internacional que obligó a pedir el rescate bancario de cuarenta y un mil millones de euros a Europa De Guindos ha añadido que ni el BCE ni el FMI se creía en las cuentas de los bancos españoles y en especial de las cajas lo que apuntala la acusación sobre la irrealidad de las cuentas de Bankia y la supuesta estafa De Guindos ha negado la sí es de Rato afirma que nunca pidió su dimisión ni hubo una cacería política contra el ex presidente de Bankia admite que en los días previos a la dimisión de Rato reunió a los presidentes de Bankia La Caixa el Santander y el BBVA pero que allí no pidieron su cabeza en contra de lo afirmado por Rato bueno pues esto es algo de lo que sí vamos a escucharle pues el el día siete de mayo de dos mil doce fue cuando Rodrigo Rato dimitió Luis de Guindos ha sostenido José Antonio que aquellas reuniones con los bancos más importantes sino el regulador bancario en plena crisis de Bankia eran absolutamente normales

Voz 1018 43:06 bueno pues gracias Campos el ex ministro Rato y ex presidente de Bankia cargó en esa comparecencia parlamentaria contra el Gobierno Rajoy yen particular contra el ministro Guindos

Voz 43 43:16 en enero del dos mil doce el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba sesenta mil millones de euros adicionales las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer

Voz 1018 43:30 Guindos ministra de Economía justificaba en declaraciones a la SER la intervención de la entidad era el uno de enero de dos mil quince

Voz 44 43:36 el Gobierno esté gobierna fue el que cambió al equipo gestor el que nacionalizó Can Bankia y el que intervino Bankia yo el tema el tema Bankia Bankia yo creo que hubo un error de planteamiento un error a veces se comenten errores de política económica de que bueno se pensó que con tres mil millones de euros de capital pues Bankia ha solventado su problema era completamente distinto va de Bankia como se ha puesto de manifiesto posteriormente por los evaluadores independientes es que tenía un agujero mucho más grande porque sus activos no estaban en valorados

Voz 6 44:09 equivocarse creer que el mejor

Voz 1275 44:11 Segura ha es el más caro mutuamente trae

Voz 4 44:14 de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 38 44:17 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea la llaman

Voz 4 44:22 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mucho apuntó

Voz 1275 44:29 hasta dejarlos por perderte