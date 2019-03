Hora 14 (27/03/2019)

No hay resultados

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:10 que a mí me ser no justifica Antonio Marcos muy buenas tardes empieza la subasta Pablo Casado ya tiene trabajo para Albert Rivera

Voz 3 00:27 tal vez Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de Méjico ir contra la actuación de senadores franceses

Voz 1018 00:38 el líder del PP se pone ya el traje de presidente del Gobierno antes de que abran las urnas dando por sentado que la coalición calle propuso el presidente de Ciudadanos les dará escaños suficientes

Voz 4 00:46 el Congreso ya puestos aprovechando

Voz 1018 00:48 polémica de presidente mexicano López Obrador para que España pida perdón por la conquista de Hernán Cortes un paso más

Voz 3 00:54 comprometo desde el Gobierno de España a celebrar el próximo año el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México a celebrarlo como hacen las grandes naciones las calles

Voz 5 01:07 contribuido al descubrimiento de otros pueblo

Voz 2 01:09 los

Voz 1018 01:10 así están las cosas prácticamente un mes para las elecciones conciudadanos intentando capear la tormenta de supuesto pucherazo en las primarias de Castilla y León que va a investigar la Fiscalía dice Inés Arrimadas que aportarán toda la información que el espiral

Voz 0793 01:22 ya me gustaría a mí que el resto de partidos tuvieran la democracia interna y la claridad y la rapidez en solventar los problemas como tenemos nosotros pondremos toda la información a disposición de quien la pida de los procesos de de primarias

Voz 1018 01:34 lo que ya es oficial la decisión de la Fiscalía de Cataluña de que ese día de querellarse contra quién Torra por desobediencia por no retirar los lazos amarillos para el P de caddie para Esquerra esta querellas un error Laura Borràs Anna Capella

Voz 6 01:46 qué has ridículas es que centremos la atención en los lazos los colores de las fachadas Hinault en hacer política siempre vale la pena reafirmar el derecho a la libertad

Voz 1434 01:55 sesión un paso más represión

Voz 7 01:57 de judicialización de la política una querella por desobediencia contra presiden Torra desde Esquerra Republicana reivindicamos una vez más que el camino para resolver conflictos políticos son soluciones políticas

Voz 1018 02:11 en el juicio de reproches el presidente del tribunal Manuel Marchena ha tenido que llamar atención a un testigo de la defensa presentado como un supuesto observador de la consulta del uno de octubre que intentó cuestionarse en la sala el funcionamiento de la democracia española

Voz 2 02:23 es un proceso de normalidad absoluta normalidad democrática que vamos a ver si el testigo repito llegué a valorar valorar viene a contar hechos no a valorar la normalidad democrática como consecuencia agradezca libreta de su respuesta es Gallo Hora catorce

Voz 1018 02:45 Pedro Sánchez el presidente de gobierno candidato socialista en la presentación de las ciento diez medidas que intentará dar dar continuidad a sus famosos viernes sociales si continua en Moncloa

Voz 4 02:54 España necesita un Gobierno fuerte que hable con todas las fuerzas políticas pero que dependa de sus propias fuerzas gobierno fuerte exige un amplio respaldo en las urnas que asegure un gran apoyo parlamentario al nuevo Gobierno y abordar así las reformas sociales desde la estabilidad

Voz 1018 03:11 si Pablo Iglesias líder de Podemos que ha testificado en la Audiencia Nacional en la causa contra el ex comisario Villarejo por la difusión de datos personales tras el robo del teléfono móvil de una persona próxima él que acabaron publicados en el verano del año dos mil

Voz 0202 04:18 ola de incendios extiende a Ourense que ha amanecido con tres fuegos que de momento están estabilizados

Voz 0325 04:23 hoy queda visto para sentencia el juicio contra el ex profesor de gimnasia de los Maristas que abusó de cuatro de sus alumnos la Fiscalía reprocha a la fundación propietaria de las escuelas no estar al lado de las víctimas y regatear hasta el último

Voz 0202 04:34 dimos Shakira y Carlos Vives niegan ante un juzgado de lo Mercantil de Madrid que su canción La bicicleta sea un plagio tal y como denuncia un cantante cubano la SGAE suspendido hace dos años el pago de los derechos de autor de este tema que ha vendido más de doscientas mil copias

Voz 0325 04:47 la NASA volverá a mandar astronautas a la Luna en el año dos mil veinticuatro el anuncio se produce sólo horas después de que la administración Trump el ordenara obsesionada de nuevo por la carrera espacial ante Rusia y China

Voz 1018 04:58 dos Hi5

Voz 1434 05:03 hora catorce Madrid Cristina Machado buena Haarde se empezamos con a una ultima hora él

Voz 1179 05:09 Kiko acusado de matar a un hombre hace dos dos

Voz 1434 05:11 Goss en Vallecas un hombre de sesenta y cuatro años se ha entregado a la policía el joven estaba huido desde entonces esa muerte provocó unos disturbios en el barrio de El Pozo del Tío Raimundo que finalmente no desembocaron en nada grave pero la situación fue muy tensa ese chico como decimos sea entregado a la Policía por lo demás una mañana de contrastes en los juzgados Shakira Carlos Vives pues Alfredo Prada el hombre de los puros de las mariscadas de los hoteles de cinco estrellas el ex consejero ha declarado como imputado en el caso Campus de la Justicia la Fiscalía lo considera responsable de las irregularidades del proyecto millonario que nunca llegó a construirse eso en la Audiencia Nacional mientras tanto en la Gran Vía de la capital

Voz 1018 05:56 Serrat mi corazón esperando por el buen recuerdo quitarlo

Voz 1434 06:01 los Vives y Shakira han declarado por un presunto plagio en su canción La bicicleta así de contento estaba Vives antes de entrar en Astorga El PSOE apunta a Carmena Errejón como posible origen de la fragmentación de la izquierda en Madrid a dos meses de las elecciones autonómicas y municipales José Manuel Franco en declaraciones a las

Voz 9 06:22 tenemos una gran preocupación por lo que puede suceder quizás ellos hayan colocado la mecha de lo que ahora está siendo esta explosión de fuerzas que concurren a las próximas elecciones fuerzas de izquierdas será su responsabilidad

Voz 1434 06:37 más noticias que apuntamos en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 10 06:40 aprobada definitivamente la regulación que acabará con el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos de la capital el plan ha recibido los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE y en contra de PP y Ciudadanos propietarios y empresarios anuncian demandas individuales y colectivas contra la medida el pleno también está a punto de suspender las oposiciones para cubrir ciento cincuenta plazas del Samur convocadas por el Gobierno de Carmena los sindicatos han denunciando que no reconoce los méritos de los trabajadores el PSOE pide que se paralicen PP y Ciudadanos van a votar directamente para que se anule la Junta Provincial ha sancionado al Ayuntamiento y al alcalde de Alcorcón por vulnerar la Ley electoral el Gobierno de David Pérez ha difundido la revista municipal junto a publicidad del Partido Popular la Junta le pide que deje de repartirla ya abierto un expediente sancionador por una posible infracción penal en deportes Morata

Voz 1434 07:23 Sergio Ramos dieron la victoria a la selección con su

Voz 10 07:26 les ante Malta el capitán del Real Madrid alcanzó anoche el récord de victorias con La Roja Ciento veintiuna como las que consiguió Iker casa

Voz 1434 07:32 vamos con la información del tráfico empezamos en la DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 11 07:36 muy buenas tardes pues a esta hora van a encontrar densa la salida de Madrid por la A tres a la altura de Santa Eugenia por un accidente del que ya han retirado los vehículos pero aún van a encontrar retenciones en esta a tres en Santa Eugenia en sentido Valencia también complicada la M cuarenta en dos tramos cosa que da sentido a tres Pozuelo

Voz 1434 07:54 hacia las seis en ese accidente de la III una mujer y sus dos hijos de nueve y cinco años han resultado heridos de gravedad al parecer la mujer ha frenado bruscamente y un camión de la basura que iba detrás les alcanzado plenamente los tres han tenido que ser rescatados por los bomberos vamos ahora al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes eh recupera la fluidez en la M30 en la franja sur donde hubo varios percances que provocaron retenciones se recupera la normalidad como decimos a lo largo de la M30 predomina la fluidez de momento en las vías del interior también tráfico fluido quince grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos con la previsión del tiempo como siempre con Jordi Carbó

Voz 0978 08:35 el seguirá luciendo durante la tarde en toda la Comunidad de Madrid pero hoy tendremos la sensación de que no calienta demasiado ya partimos de una mañana más fría las máximas también serán más bajas que ayer ayer todavía superamos incluso con facilidad los veinte grados hoy apenas los alcanzaremos por ejemplo en el área metropolitana los próximos días seguir haciendo mucho sol con temperaturas parecidas a las de hoy a la espera de que el fin de semana aumenten las nubes incluso es probable que el domingo la lluvia gane algo de protagonismo presta escenario todavía no se puede confirmar con todo

Voz 1434 09:06 esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido en la producción Sonia Paloma

Voz 12 09:14 si estás buscando empleo tienes una cita en el foro de activación del empleo y feria de empleo para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid donde participarán más de cien empresas con ofertas de trabajo y habrá más de noventa talleres sobre búsqueda activa de empleo

Voz 13 09:27 acude los días veintisiete y veintiocho de marzo al pabellón seis de Ifema en la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo invierten

Voz 1434 09:33 tu futuro hora catorce y Madrid Cristina Machado dos de la tarde diez minutos vamos antes de nada con esa última hora que les hemos contado al comenzar este Hora catorce Madrid la detención del chico del presunto autor de la muerte de un hombre de sesenta y cuatro años en el pozo

Voz 0861 09:50 a Raimundo en Vallecas hace dos domingos

Voz 1434 09:53 es una muerte que provocó después disturbios entre los vecinos del barrio ese chico sea entregado a la Policía Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 10:01 qué tal buenas tardes cristiana así es no ha podido aguantar la presión del cerco policial al que estaba sometido desde el mismo día en que se produjo el crimen los efectivos de la Brigada de Policía Judicial de Madrid tenían P

Voz 10 10:14 perfectamente ubicado el domicilio donde se encontraba

Voz 0089 10:17 bueno pues escondido IESA presiones lo que ha hecho que hace tan sólo una hora hora y veinte minutos como máximo se personara voluntariamente en la comisaría de Hortaleza para eh entregarse a las fuerzas de seguridad ahora mismo este joven se encuentra ya en las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y ha sido internado en uno de los calabozos que tiene allí el Grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de la comunidad autónoma

Voz 1434 10:43 no gracias Alfonso esta última hora te ha pillado en la Audiencia Nacional donde estas pendiente de la declaración del ex consejero Alfredo Prada como imputado en el caso Campus de la Justicia la Fiscalía lo considera responsable de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en aquel proyecto que puso en marcha Esperanza Aguirre que ha supuesto gastos millonarios de dinero público pero que nunca llegó a realizarse Prada Alfonso está declarando desde las doce del medio día más o menos no

Voz 0089 11:10 así es más de dos horas de declaración ante el magistrado José de la Mata allí también ante la Fiscalía porque en este procedimiento Cristina no hay acusaciones particulares ese lujo no deberían haberlo ocupado por lógica tanto el PSOE como Podemos a tenor de las revelaciones que se han producido durante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y sobre todo lo que tú mencionadas ante los resultados del informe de la Cámara de Cuentas Prada está siendo interrogado principalmente por su posición en esta trama según el Ministerio Público Prada estaba las cabeza de la operación de vaciado del Campus de la Justicia la Fiscalía considera probado que el ex consejero de Justicia de Esperanza Aguirre se reunía con los constructores antes de que se realizaran las los concursos públicos por lo que siempre eran las mismas compañías las mismas constructoras las que ganaban esos concursos estamos a la espera de que Prada hay que de los otros tres investigados finalicen su interrogatorio ante el juez y sepamos qué ha dicho el ex consejero porque nos ha prometido en la entrada que cuando terminará quería hablar con los medios de comunicación

Voz 1434 12:09 gracias Alfonso pues nos quedamos pendientes también de escuchar esas declaraciones de Alfredo Prada ya lo decíamos al principio ha sido una mañana de contrastes en los tribunales mientras en la Audiencia Nacional investiga el Campus de la Justicia en la Gran Vía de la capital en un juzgado de lo mercantil se investiga un presunto caso de plagio el que según un músico cubano han cometido Shakira y Carlos Vives con la canción La bicicleta ni el denunciante en y Shakira han querido hacer declaraciones a la prensa pero sí las ha hecho Carlos Vives en algunos casos hasta cantando a petición eso sí de parte de los periodos

Voz 1018 12:44 estas que los estaban esperando nos lo cuenta Elena

Voz 1434 12:46 Jiménez El Juzgado número doce de los

Voz 1490 12:49 mercantil tiene que dictar sentencia sobre si esto

Voz 14 12:52 dentro

Voz 1434 12:54 es un plagio de esto

Voz 1490 12:58 ceso empezó hace dos años ya sentados aquí de ahí a Carlos Vives hoy en el banquillo pero el colombiano estaba contento de cantarle al juez

Voz 1018 13:05 que tanto ya hace rato toda mi corazón esperando el vuelo

Voz 1434 13:11 que es Akira le ha contado que compone y canta

Voz 1490 13:14 desde los ocho años que se inspira en lugares como la ducha o el avión Iker su bicicleta y la de Carlos Vives son un homenaje a Colombia nada que ver con el origen cubano del músico que les ha demandado ella ha entrado ya ha salido

Voz 15 13:26 el juzgado sólo diciendo buenos días que se ha encargado de explicar

Voz 16 13:33 esa ha sido vive porque estaba nervioso estaba nervioso y no quiere que la vean así estaba nerviosa en no es fácil cuando uno no está acostumbrado a los dice que ha compuesto una especie de bicicleta dos sobre sus peripecias judiciales innato

Voz 1018 13:45 Maddox yo año volver a la madre patria ya a la puerta y

Voz 16 13:52 dado que un cubano me han acusado de robar su bicicleta y mientras sus seguidoras le pedían fotos

Voz 1490 13:59 díganos de una foto en la puerta del juzgado se iba quedando vacía y entonces se leía un cartel que irónicamente dice prohibida la entrada de bicicletas patinetes similares

Voz 14 14:19 es tanta falta

Voz 2 14:28 en fin que no

Voz 14 14:31 pues no creer

Voz 17 14:33 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0861 14:37 vamos es que según vamos

Voz 1434 14:39 sea con cuestiones de la política a dos meses de las elecciones autonómicas y municipales porque la izquierda está practicamente desangrándose después de que Izquierda Unida confirmara ayer que no irán con Podemos a las elecciones en lo único que parecen estar de acuerdo todos los partidos de izquierda es en que la fragmentación que han sufrido en las últimas semanas les está haciendo muchísimo daño Illes va a hacer mucho daño el próximo veintiséis de mayo sólo el PSOE apunta al origen de estas divisiones quizás decía José Manuel Franco en declaraciones a la SER la alianza Carmena y Errejón fue lo que encendió la mecha Javier Bañuelos sí

Voz 0861 15:16 los círculos de la izquierda se duda seriamente de la rentabilidad electoral que pueden ofrecer la alianza eres un y Carmena

Voz 9 15:24 quizás ellos hayan colocado la mecha

Voz 18 15:27 de lo que ahora está siendo esta explosión

Voz 9 15:30 de fuerzas que concurren a las próximas elecciones fuerzas de izquierda

Voz 0861 15:34 con esas palabras el socialista José Manuel Franco confiesa la gran preocupación que se respira en el Partido Socialista en Podemos comparten el diagnóstico Jacinto Morano

Voz 18 15:43 creo que la ciudadanía madrileña ya las opciones lo que haya un gobierno de cambio la Comunidad de Madrid pues un cierto daño Legazpi un escenario peor del que desearíamos Hidalgo de va a hacer pues estoy seguro vamos a trabajar todos para que se daño a

Voz 0861 15:56 temas Madrid no han hecho el balance de daños en su caso creen que la clave es otra palo Perpinyà es el director de campaña de Rajoy

Voz 18 16:02 con la clave de estas elecciones es la participación es la meditación veloz no tanto el número de papeletas que que vaya a haber

Voz 0861 16:10 la abstención es el principal enemigo de la izquierda y algunos ya dan la batalla por perdida Mauricio Valiente habla en pasado cuando se refiere a las opciones de arrebatar el Gobierno a la derecha

Voz 19 16:20 la posibilidad de acabar con una hegemonía de la derecha en la Comunidad de Madrid durante tanto tiempo era ir en una candidatura unida

Voz 0861 16:29 pero será una candidatura desunida aunque para los anticapitalistas el problema no es es no está en la fragmentación Raúl Kamal

Voz 20 16:37 no es verdad lo que hace que la derecha puede ganar es que haya políticas de supuesta izquierda que acaban reproduciendo es lo mismo banales que los de la derecha es que un gobierno de izquierdas apruebe el mayor pelotazo urbanístico en los últimos veinte años como la plaza de San Martín

Voz 0861 16:49 en su candidatura Madrid envíe confían en que esta de si superan el listón del cinco por ciento esos votos no secarán por el sumidero como ocurrió en dos mil quince

Voz 1434 16:57 todo estoy de más cosas vamos a hablar esta tarde en La Ventana de Madrid con el candidato del PSOE a la Comunidad con Ángel Gabilondo ahora mismo son las dos de la tarde diecisiete minutos y de cara también a las selecciones ciudadanos anunciado hoy quién irá de número cinco en su lista a la Comunidad es Eva Bailén fue la autora de una campaña en Change punto RG por la racionalización de los deberes escolares que acabó con una iniciativa en la Asamblea lo anunciado el propio Ignacio Aguado

Voz 21 17:27 lleva es ingeniera de telecomunicaciones que en un Master en Formación del Profesorado y además fue una de las impulsoras la principal impulsora de la recogida de firmas a través de sex punto por la racionalización de los deberes escolares desde luego para mí es un orgullo y un placer contar con ella como número cinco de la lista de Ciudadanos pues vamos a dar un plus en materia educativa al proyecto de Ciudadanos

Voz 1434 17:51 ni una más de esta larguísima campaña electoral la junta provincial la Junta Electoral Provincial de Madrid ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Alcorcón ya su alcalde a David Pérez que además va de número dos en la lista del PP a la comunidad israelo lo abre polvo por vulnerar la Ley electoral el Gobierno de Pérez ha difundido de forma conjunta una publicación institucional y otra firmada por el PP SER Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 18:15 la Junta Electoral Provincial de Madrid ha decidido incoar un expediente sancionador por el hecho de hacer coincidir el envío de ejemplares de la revista al con mi ciudad con una publicación del Partido Popular una vez habían convocado las elecciones difundir la misma a través de la web municipal para la Junta Electoral esta actividad contradice la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por lo que ha exigido al Ayuntamiento de Alcorcón el cese de la actividad ya incoado un expediente sancionador por posible infracción electoral contra el Consistorio el alcalde David Pérez y cualquier otro responsable de dicha difusión desde el Partido Socialista han señalado que esta decisión avala la denuncia presentada por ellos y pone de manifiesto el uso partidista de los medios institucionales por parte del Partido Popular a la secretaria general del PSOE Natalia Andrés ha recordado que no sólo fue el PSOE quien denunció esta situación sino que también fueron los vecinos de Alcorcón

Voz 1434 22:19 Madrid Cristina Machado luz verde definitiva el plan del Ayuntamiento que acabará con el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos que actualmente operan en la capital sea aprobado en pleno con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE y en contra de PP y Ciudadanos va a entrar en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid era lo previsto pero el debate aún así ha sido encendido entre otras cosas por la presencia en el pleno de representantes de las plataformas de alquiler turístico vamos a Cibeles Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 22:48 qué tal buenas tardes Cristina a partir de ahora los inspectores del Ayuntamiento podrán clausurar todos los apartamentos turísticos que estén operando en la ciudad Hinault tengan un acceso independiente un ascensor distinto al que usa el resto de vecinos en el edificio una medida que ha enfrentado al portavoz popular Íñigo Henríquez de Luna y al delegado de Urbanismo José Manuel Calvo

Voz 28 23:07 esto es un gran despropósito no resuelve ningún problema para crear muchos otros van arruinar a un sector legítimo ya intentó hacer las cosas bien no van a proteger a los residentes que su verdadera finalidad por tanto señor Calvo lo que tienen que hacer es retirar este plan especial de hospedaje porque no va a resolver ningún problema iba a crear otros muchos en la ciudad de Madrid

Voz 2 23:27 le dimos los datos hace un año

Voz 29 23:30 en año y medio y no entiendo que no se preocupen esos datos en el barrio de sol hoy hay durante todo el año dos turistas portada residente señor Íñiguez de Luna en el barrio de cortes hoy hay uno coma tres turistas portada residentes durante todo el año estos llama turística acción estos esto sea pérdida de identidad y lo que queremos en Madrid es preservar la identidad de los barrios también del centro de la ciudad calmo

Voz 0393 23:55 sostiene que el plan está bien armado jurídicamente y resistirá a las posibles demandas con las que amenazan los propietarios de los apartamentos turísticos que hoy como decías han trasladado su protesta aquí al pleno la alcaldesa incluso ha tenido que llamarles la atención en el momento de la aprobación del Plan este vial

Voz 2 24:13 el punto ha sido aprobado por mayoría Davos

Voz 30 24:21 quiero jugar del silencio por favor muchas gracias

Voz 1441 24:25 presencia guarden silencio continuamos

Voz 1434 24:28 aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid hemos hablado esta mañana con las dos partes con Alfonso meras de Madrid aloja convicto Rey de la Asociación de Vecinos de sol del barrio de Las Letras que querían esa reducción de pisos turísticos mientras que Mary las niega los datos del Ayuntamiento asegura que se están comprando más casas en el centro para vivir Rey asegura que quienes compran son inversores

Voz 31 24:50 yo no creo que diez mil viviendas muevan todo el precio de Madrid lo que sí que me hay una demanda de cuidado hay cuatrocientos mil empleados más desde hace cuatro años en Madrid y cuatro personas que tienen ingresos que antes no tenían cuando vas a alquilar un piso es lo que pasa es que el piso desaparece de repente en cuatro horas cuando estaban muy precios que llegan diez personas a comprar si hay diez personas es que existe es además

Voz 0861 25:08 las que son grandes fondos de inversión grandes capitales los que están comprando edificios enteros viviendas etc etc eso son los que constatamos día a día por ejemplo el barrio vetos apenas conocemos algún edificio donde no haya una vivienda de uso turístico en algunos casos incluso con tres cuatro cinco y en otros es por completo

Voz 1434 25:26 la plaza de Cibeles acogido varias protestas a la de los afectados por el plan del ayuntamiento para regular los pisos turísticos sean unido por ejemplo la de los policías municipales denuncian que son los únicos trabajadores del Ayuntamiento que no cumplen todavía con la jornada de treinta y cinco horas San Manuel Perales Secretario General de CPM en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1990 25:46 estamos área cuestiones la primera porque los policías estamos realizando una jornada superior a la del resto del Ayuntamiento su económica ni el tiempo libre también porque los avances que se han recogido para los trabajadores el convenio general no han llegado los policías municipales de Madrid entonces lo sentimos totalmente discriminados desamparados por esta corporación y el rechazo lo vamos a demostrar hoy aquí eh las treinta y cinco horas están en que todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid realizan una jornada de treinta y cinco horas semanales excepto los policías que estamos realizando una jornada superior de treinta y siete horas y media ni la Administración ni quiere negociar mi compensarlo las hasta el día de hoy

Voz 1434 26:22 aquí también se concentraban los trabajadores del Samur que confían en que el pleno que se sigue celebrando paralice como mínimo el cambio que ahora Madrid quiere introducir en las oposiciones y que por primera vez no tendrían en cuenta la experiencia de los aspirantes el Ayuntamiento defiende que quiere igualar estas oposiciones a las del resto de cuerpos municipales pero la oposición no se lo va a permitir porque considera que se tienen que tener en cuenta las peculiaridades del cuerpo donde es muy importante la experiencia de las personas que trabajan en el Teresa Rubio

Voz 0861 26:53 los trabajadores han vuelto a las puertas de calentamiento

Voz 32 26:57 aunque como decía soy bastante más animados porque Ciudadanos y PP los apoyan y los socialistas también están por la labor lo ha dicho Ramón Silva antes

Voz 1019 27:04 es una reivindicación justa que están trayendo aquí porque por primera vez no se quiere tener en cuenta la experiencia ya previa en el desempeño del trabajo así como la formación se quiere convocar una oposición pura hasta ahora se habían convocado concursos oposición

Voz 0861 27:20 ahora todavía no se ha abordado el tema en el pleno en el que todos los grupos menos ahora Madrid van a pedir la paralización del proceso de selección

Voz 1434 27:29 hasta el domingo Ana proyectar más de cincuenta largometrajes y documentales hechos por mujeres en diferentes salas de la capa

Voz 1645 27:36 tal Un festival que cuenta

Voz 1434 27:39 tribal de cine con mujeres que cuenta además con coloquios y encuentros con profesionales del sector y que pretende convertirse en un referente internacional nos lo cuenta Enrique García

Voz 0675 27:51 cincuenta y dos película

Voz 10 27:52 las y documentales realizados por mujeres que se proyectarán hasta el domingo en quince salas en sedes como la de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas el Círculo de Bellas Artes o el Palacio de la Prensa esta segunda edición cuenta con mesas redondas coloquios encuentros con profesionales del sector Carlota Álvarez Basso coordinadora del festival explica el propósito de esto

Voz 33 28:13 Price Madrid es una ciudad que no tiene un festival de cine definido reconocido a nivel internacional sería ideal que este Festival Cine por mujeres se convirtieron en referente internacional que Madrid pues fuese la ciudad del cine de la igualdad

Voz 10 28:25 los espectadores serán el jurado de uno de los tres premios de este festival

Voz 35 28:39 a mí no ni quién aspira Meyer brilla ya ha nombrado capa enteros Berrer para

Voz 2 28:58 hora catorce

Voz 1434 29:01 Amanda gala buenas tardes qué tal Cristina vamos con

Voz 0419 29:04 el Real Madrid que ha completado esta mañana su tercer entrenamiento de la semana de cara al partido del domingo ante el Huesca Zidane comienza a recuperar a sus internacionales hoy ya estaban a las órdenes del técnico Courtois Reggi John Modric Kroos Ceballos Bailey al margen del grupo se han ejercitado Casimiro Vallejo que trabajaban en el interior de las instalaciones al igual que Vinicius Carvajal que continúan con sus procesos de recuperación por su parte el Atlético de Madrid se ejercitará esta tarde pensando en que se puedan incorporar parte de sus internacionales sesiones ya pensando en ese partido del sábado ante el Alavés un encuentro al que Simeone llega con toda su plantilla a excepción de áreas que queda fuera por lesión de Rodrigo que no estarán victoria por sanción y recordamos Getafe y Rayo Vallecano también han entrado esta mañana

Voz 1434 29:48 gracias a manda así terminamos dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital que tengan una buena tarde hasta mañana adiós

Voz 1 30:01 en el dos una de la tarde una mayoría cara

Voz 2 30:08 la Cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 en el tiempo salvo en el caso de Canarias la lluvia ni Estanis a la espera y las temperaturas continúan altas aunque sin llegar a los treinta grados que se vivieron ayer en algunas ciudades del sur de la península casi todo es política casi todo es campaña para ser más precisos Se trata de vender titulares y aprovechar por ejemplo la polémica del presidente mexicano López Obrador para que España pida perdón por la conquista de Hernán Cortés hace quinientos años y Pablo Casado se pone al frente de la manifestación Si llega a Moncloa

Voz 3 30:48 comprometo desde el Gobierno de España a celebrar el próximo año el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México a celebrarlo como hacen las grandes naciones

Voz 1018 31:00 también ha ofrecido el Ministerio de Exteriores Albert Rivera Si al final ambos logran formar mayoría suficiente para un gobierno de coalición Rivera guarda silencio no es un día cómodo para Ciudadanos porque la fiscalía de que si León va a investigar el supuesto fraude en las primarias del partido dice Inés Arrimadas que presentaran todos los documentos que les pidan el ganador que al final ganó Francisco Egea que estuvo primero aquí en La Ser en Hoy por hoy entre la prudencia y la sonrisa

Voz 28 31:24 otro extrema plena confía en que siempre está abierta entre el pie pero siempre me pregunté Espanyol nosotros también

Voz 1645 31:33 ya me gustaría a mí que el resto de partidos tuvieran la demo

Voz 0793 31:36 hace interna la claridad y la rapidez en solventar los problemas como tenemos nosotros pondremos toda la información a disposición de quien la pide

Voz 2 31:44 de los procesos de de primarias Hora catorce

Voz 1018 31:50 la Fiscalía de Cataluña formalizado hoy a la querella contra quien Torra por desobediencia dirigentes del PT Cate de Esquerra califican de error la iniciativa del Ministerio Público

Voz 6 31:57 qué has ridículas que centremos la atención en los lazos los colores de las fachadas Hinault en hacer política siempre vale la pena reafirmar el derecho a la libertad de Express

Voz 1434 32:06 lesión un paso más represión

Voz 7 32:09 de judicialización de la política una querella por desobediencia contra presiden Torra desde Esquerra Republicana reivindicamos una vez más que el camino para resolver conflictos políticos son soluciones políticas

Voz 1018 32:23 en el Supremo el presidente del tribunal que juzga al porque sólo de octubre ha frenado en seco un testigo de la defensa auto calificado de observador que intentó cuestionarse el funcionamiento de la democracia España

Voz 2 32:32 es un proceso de normalidad absoluta normalidad democrática que vamos a ver si el testigo repito viene a valorar olor viene a contar hechos no a valorar la anormalidad democrática como consecuencia la faena agradezca libreta de su respuesta calor

Voz 4 32:50 miércoles veintisiete de marzo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes general grandes seremos poco pero hay más campaña Antonio si Pedro Sánchez ha presentado más de un centenar de medidas que están incluidas en el programa del PSOE entre las que hay un pacto contra la pobreza infantil una estrategia de renovación del sistema de salud o la subida de impuestos a las rentas más altas reivindica que después de las elecciones haya un gobierno fuerte España necesita un Gobierno fuerte que hable con todas las fuerzas políticas pero que dependa de sus propias fuerzas ciento diez compromisos que ofrecen siete acuerdos de país diecisiete leyes diez estrategias nacionales diez planes sectoriales que atienden a todos los ámbitos de la sociedad

Voz 1645 33:25 primero ha metido el secretario general del PP confía

Voz 0325 33:28 va en la SER que pondrán en marcha el artículo ciento cincuenta y cinco en el primer Consejo de Ministros si llegan a La Moncloa Teodoro García Egea en Hoy por hoy

Voz 4 33:35 sería lo más conveniente para restablecer como digo el orden en Cataluña porque en este momento es un presidente telemático que recibe las órdenes de un señor que es un prófugo de la justicia si eso no es una situación anormal pues que me diga alguien que es perjudicad Pablo Iglesias ha declarado en la Audiencia Nacional con esa condición después de que se haya comprobado que el ex comisario Villarejo sustrajo datos sensibles del de un teléfono móvil cuya a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley con las instituciones ICO limpiar nuestra democracia de basura

Voz 0325 34:05 otra cumbre el presidente del Consejo Europeo confirma que es bastante probable que se organice una nueva cumbre de líderes europeos en abril para tratar de nuevo el Brexit esta tarde los diputados británicos votan opciones alternativas para hacer efectiva la salida Theresa May se defiende este mediodía en la Cámara de los Comunes

Voz 1444 34:21 pues tenemos un acuerdo que nos libera del precio de permanecer en la Unión y que permite que la Unión Europea deje de hacer nuestras leyes otras opciones no hacen eso nos llevan a un retraso a la incertidumbre o a que nunca se lleve a cabo el Brexit

Voz 4 34:36 ZP el comité de empresa de Nissan supedita que haya un plan de futuro para la planta de Barcelona la aceptación de la reducción de seiscientos puestos de trabajo mediante prejubilaciones o bajas incentivadas el Príncipe

Voz 36 34:46 el objetivo ha dicho comité de empresa es salvaguardar el futuro de esta compañía por qué podemos encontrar en una situación donde nos digan ahora que sobran seiscientos y dentro de un año y medio digan que sobran cientos más

Voz 1018 34:57 esta millonaria la comisión de los Mercados y la Competencia

Voz 0325 34:59 expansionado con ciento dieciocho millones de euros en conjunto a quince empresas por repartirse durante años concursos públicos del gestor ferroviario ADIF el organismo activado además por primera vez el mecanismo para prohibirles contratar con la Administración

Voz 2 35:12 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 0675 35:18 José Antonio el telegrama es para Albert Rivera señor presidente de Ciudadanos en su hoja de servicios estaba anotada la victoria en las elecciones de Cataluña liderada por Inés Arrimadas figuraba el pacto de un programa de gobierno con Pedro Sánchez que el comportamiento obtuso de Paul Manuel Iglesias descartó haciendo posible la investidura de Rajoy pero acaba de juntarse con Vox en Andalucía y en Colón cunden noticias sobre manipulaciones en las primarias de su partido ya adelanta el compromiso de sólo pactar con el PP de Casado que Santa Lucía le conserve el olfato

Voz 1018 35:57 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina técnicas al Quintana y Carlos Cala en ocio y el tiempo tampoco hay cambios a la vista Jordi Carbó

Voz 0978 36:06 las próximas horas mucha tensión en Canarias ya que las tormentas volverán a descargar con intensidad especialmente en las islas de La Gomera Tenerife así como en Gran Canaria en la Península y Baleares tardes soleadas radiante incluso con muy buena visibilidad pero temperaturas más bajas que ayer ya durante la mañana el ambiente ha sido prácticamente de invierno en la mayor parte del país durante la tarde máximas de quince a veinte grados en el sur especialmente del Guadalquivir todavía se pasará con facilidad de los veinte pero Llanos alcanzarán máximas de hasta casi treinta grados como pasaba ayer

Voz 42 38:10 Aíto catorce Marcos

Voz 1018 38:15 casi todos son mensajes políticos estamos prácticamente un mes justo para las elecciones generales y Ciudadanos por ejemplo se acerca la campaña con el problema del supuesto pucherazo en las primarias de Castilla y León en una nueva fase entra en la vía judicial la fiscalía abre una investigación Óscar García buenas tardes buenas tardes José Antonio Enrique el partido de Rivera le aporta información viento sobre supuesto fraude de ochenta y dos votos el proceso en el que en principio resultó ganadora la ex popular Silvia Clemente fichada de forma expresa para esas elecciones aunque al final hubo que admitir que había ganado Francisco Igea que a primera hora estuvo aquí en La Ser en Hoy por hoy estaba bueno aparentemente muy relajado muy sonriente si es según ha explicado en el mismo

Voz 1645 38:51 fue el jueves de la semana pasada cuando recibió la solicitud de diligencias previas por parte de la Fiscalía se desconoce de momento quien presentó la denuncia pero lo que sí sabemos es que es por presuntas irregularidades en la votación telemática como dices Francisco Igea ha pasado esta mañana por hoy por hoy con Pepa Bueno dice que se alegra de que se produzca esta investigación

Voz 28 39:08 yo me alegro de que se esclarezcan nosotros tenemos plena confianza en la investigación que está abierto nuestro pues de garantías pero no para nosotros siempre que nosotros somos gente Bille porque mostrado partidarios de la justicia la justicia siempre es una garantía cualquier español a nosotros también

Voz 1645 39:27 según han constatado nuestros compañeros de Radio Valladolid la fiscal y el propio Igea mantuvieron un encuentro informal el viernes pasado y quedaron en verse unos días después de momento según fuentes de la Fiscalía no sea citado a nadie a declarar la dirección nacional de ciudadanos dice estar muy tranquila no hay ningún problema nos repetía esta mañana un alto cargo del partido desde Sevilla e Inés Arrimadas Se defendía así

Voz 0793 39:48 somos el partido más democrático de España hemos hecho trescientos procesos de primarias en los últimos cuatro años decenas de procesos de primarias en los en las últimas semanas se ha detectado un error que la Comisión de Garantías de Ciudadanos detectó en menos de veinticuatro horas

Voz 1645 40:03 la dirección dice que a toda la información que se requiera por parte de la justicia mientras sigue van dando por cierto el otro frente abierto el de la plataforma de militantes afectados por las primarias que insisten habrá querella sino hay explicaciones y no se depuran responsabilidades

Voz 1018 40:17 la portavoz de esta plataforma es Mónica librera buenas tardes

Voz 18 40:22 tenemos algo que ver con con esto

Voz 1018 40:23 la denuncia anónima que se ha presentado ante la Fiscalía

Voz 18 40:28 no tengo nada más que en la que él esta misma afiliado banco participante de decía no es bueno que se haya visto una forma estar hoy evidente con independencia a ponerse contacto con nosotros

Voz 1018 40:42 con ustedes siguen trabajando en la posibilidad de emprender acciones legales pronto porque entiende que lo que ocurrió en Castilla y León no es solamente un hecho aislado como dice Inés Arrimadas

Voz 18 40:50 si nosotros seguimos vamos nosotros de todas formas lo que estamos pues es exactamente concentrando montón información con contra la cantidad de gente pues que se va diciendo y uniendo y entonces lo que estamos haciendo es exactamente contrastar que no fue un hecho aislado no hecho aislado que qué ha podido pasar en otros en otros primates

Voz 1018 41:09 pero tienen pruebas de que pueda haber algún tipo de fraude hasta en seis comunidades pruebas claras para llevar ante la Fiscalía por ejemplo

Voz 18 41:16 sí sí hay si hay pruebas El que el hecho de que haya habido una prueba en una comunidad de todas formas dejan mucho que mucho que que que desearía que pensar no le hecho de que de de humor veo desde que se hayan hecho o hayan efectuado ochenta y dos votos de una forma fraudulenta ya te deja de pensar que algo falla no sea garantía digamos no está garantista

Voz 1018 41:40 pero sus son pruebas en el sentido de que sería un sistema organizado en varios lugares de nuestro país

Voz 18 41:47 si algo parecido en todas partes

Voz 1018 41:49 los seis comunidades estamos en ella de todas formas

Voz 18 41:51 no será es dado una serie periciales enológicas estamos haciendo lo estamos comprobando montón de antes de de claro y volvemos a lo con nosotros a la plataforma nosotros somos un despacho algo al que hemos sido contratados por esta plataforma y de momento veamos ellos quieran seguir adelante aunque adelante lo que vamos momento que estamos ya viendo que hayan indicios o la comisión de unos indicios de criminales pues entonces ya planteamos una la querella

Voz 1018 42:19 pero imagino que ellos son los los que nos digan

Voz 18 42:21 la última palabra sino que son conscientes del daño que pueden esto

Voz 1018 42:24 ahora mismo a su partido en plena precampaña electoral en el supuesto de que eso al final no se sustancie

Voz 18 42:29 sí claro eso es eso es evidente engaña siempre el buen nombre del partido pero bueno hemos hecho lo mismo es algo que realmente yo creo que todo el mundo lo mayores afiliados que estaban este partido siempre hemos buscado con un partido leal transparente garantiza entonces en el momento en que algo ha fallado lo único que sabía de hecho es una persecución de esa esa verdad no ha hecho nada más o lo que se pretende

Voz 1018 42:53 una cuestión más en el supuesto de que digamos la situación se mantengan de que lleguen ustedes a las urnas en las próximas citas electorales las generales las autonómicas las municipales que no haya ningún cambio en la dirección de la formación política ustedes tienen previsto algún tipo de contacto de comunicación de negociación política con el aparato

Voz 43 43:13 no ninguna ninguna

Voz 18 43:15 nosotros no es nada ninguna no se aquellos cuando se se siente no o quieran ponerse en contacto con mirábamos con la plataforma pues por ahora no

Voz 1018 43:26 bueno pues como su compañía en Hoy por hoy en Hora catorce la Cadena SER Mónica a un saludo y bueno árabes hemos sino también tener en directo alguna persona dirigente de Ciudadanos pero la respuesta en esta jornada como hemos comentaba antes Oscar ha sido que no querer gotas de una cosa más Oscar Albert Rivera ha tenido tú público esta mañana que ha pasado con la historia de su nombre como candidato a las generales iba a dejar de ser al ver para convertirse en Alberto Carlos no había intencionalidad para españolizar un hombre que ha pasado

Voz 1645 43:53 no no en el partido nos dicen que es un error un error de transcripción de las listas inocente si una errores en el asunto es que en las que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado para las elecciones de abril figura su nombre completo el que pone en su DNI Alberto Carlos Rivera Díaz en las anteriores de dos mil dieciséis y dos mil quince como hemos constatado el nombre publicado fue Albert Rivera en Ciudadanos nos dicen eso que fue un error a la hora de picar los nombres que se va a subsanar

Voz 1018 44:19 gracias usar buena pues el líder del PP Pablo Casado que está hoy en Melilla tiene ya puesto para Rivera en ese eventual gobierno de coalición que ayer ofertó el líder de Ciudadanos

Voz 3 44:29 el Gobierno de coalición entre las formaciones de centro derecha me parece muy bien yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores que llevaría mucho mejor la política contra las mentiras de México ir contra la actuación de senadores franceses

Voz 1018 44:47 la ministra portavoz del Gobierno Isabel Celaá dice que ese eventual gobierno de coalición también tendría que contar con la ultraderecha de Vox

Voz 15 44:54 Julia ejemplo más de la política errática viene acostumbrando monseñor

Voz 1434 44:59 pero por si alguien tenía alguna duda

Voz 15 45:02 estaba limpiando se las tres de dichas aquí tenemos la prueba fehaciente de que efectivamente van juntas sumaran el día veintiocho de abril el tendríamos por las tres es decir muchas siglas pero una sola derecha

Voz 1018 45:20 ha llegado quién sabe si Rivera considera suficientes ser jefe de la López española aspira a algo más en esa coalición que ofrece al Partido Popular cuyo número dos Teodoro García Egea también estuvo esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy es prácticamente seguro que si consiguen gobernar en el primer consejo de ministros aprobarán el ciento cincuenta y cinco para Catalunya lo que ya no quería concretar con la misma claridad es si se plantean derogar la ley de plazos del aborto Adrián Prado

Voz 0019 45:45 el secretario general del PP quiere que se deje de hablar de la agenda independentista cree que está muerta y que vuelva la normalidad a Cataluña ahora mismo en manos dice de un presidente telemático que recibe órdenes de un prófugo de la

Voz 1645 45:56 justicia revertir esa situación

Voz 0019 45:58 pasa por aprobar la puesta en marcha del ciento cincuenta y cinco y sería en la primera Reunión del Gobierno de casado si éste llega a la Moncloa

Voz 4 46:05 con la información que tenemos encima de la mesa sería lo más conveniente para restablecer como digo el orden en Cataluña

Voz 0019 46:12 García Egea no es tan contundente ni concretó cuando se le pregunta por la postura de su partido respecto al aborto

Voz 4 46:17 qué estaría plantea este debate en positivo no como lo intenta plantear la Izquierda toda mujer que necesite ayuda va a tener la del Estado la va a tener toda

Voz 1434 46:26 quien hay tres veces si quiere abortar podrá hacerlo