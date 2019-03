Hora 14 (28/03/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 buenas de los máximos dirigentes del Partido Popular Pablo Casado y Teodoro García Egea evitan condenar la supuesta actuación de un grupo de policías dirigidos por el comisario Villarejo en tiempos de Rajoy para boicotear un posible acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos en dos mil dieciséis mediante el espionaje a Pablo Iglesias una acción que tal y como les cuenta la Cadena SER investiga el juez García Castellón de la Audiencia Nacional como supuesta organización criminal del Ministerio del Interior Casado y García Egea se ponen de perfil con el argumento de que carecen de información es preciso

Voz 6 00:53 no hay informaciones contrastadas por tanto cuando las allá eh podré opinar al respecto de todas formas

Voz 7 00:58 bueno creo que mi posición

Voz 6 01:01 ante cualquier conducta no ejemplar es inequívoca especialmente escrupuloso en esto irrespetuoso con la justicia y creo que afecten a quién afecte incluso si afectaran a un adversario político yo creo que todos deberíamos de hablar en base a sentencias enough conjeturas

Voz 1018 01:17 pese a este distanciamiento de la actual cúpula del PP las diligencias judiciales siguen avanzando Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:23 los investigadores siguen una línea fundamental consideran que la cúpula de Interior fue una organización criminal literal dedicada destruir a rivales influir en pactos de gobierno yen beneficiar al gobierno del Partido Popular dicen los investigadores que no hay ninguna duda de este seguimiento de esta línea fundamental ir sostienen que piensan llegar hasta el final

Voz 1018 01:47 pues dos y media volveremos a la audiencia el número dos del PP al Congreso por Madrid Adolfo Suárez Illana ha pisado esta mañana todos los charcos posibles para criticar la legislación sobre el aborto son declaraciones a Onda Cero

Voz 0016 01:57 explicar que hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto lo que no es un un embrión es un tumor eso está claro si usted no toca ese embrión es embriones claro un paisano con barba como usted o una señora maravillosa como la que tenemos enfrente en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento

Voz 8 02:30 niño tío sonido del vídeo grabado

Voz 1018 02:38 una pasajera de Cercanías en Barcelona testigos de los golpes que nueve vigilantes privados porque tienen una noche con seis porras aún joven inmigrante magrebí que había se había colado sin billete Renfe les ha separado de sus funciones a las dos y media hablaremos con la portavoz de Sos Racismo que es la ONG que ha difundido esta grabación que pueden ver ya en nuestra página web en Cadena Ser punto com declaraciones a la SER en Cataluña el presidente ha entusiasmado consigo mismo por su negativa a retirar los lazos amarillos

Voz 1552 03:04 no no hayan batallas patitas no hay batallas pequeñas

Voz 9 03:07 sobre libertad de expresión y por lo tanto si tu conciencia te lleva a defender lo que tú consideras que son derechos fundamentales que tan difícil ha sido que este país pudiera disfrutar esto ayuda al prestigio de esta institución la ayuda ahora

Voz 1018 03:19 la agua al prestigio de la institución en el Supremo en el juicio del Profés agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra han coincidido en relatar las situaciones de tensión de violencia que presenciaron en los momentos más duros del desafío secesionista

Voz 0978 03:32 los zarandea bandos coge intentaron tenía actividades

Voz 10 03:34 Aleco era cosa que ordena retira la bandera retira la bandera cierra la puerta

Voz 11 03:39 me un puñetazo para zafarse de mí en el codo empujones

Voz 1762 03:42 adelante e intentar evitar que haya

Voz 0486 03:45 cuestión que se pararon en la misma puerta impusieron Ana apoyando el escrache ir dándose literalmente un baño de mar

Voz 1018 03:52 está sobre el Brexit que no lo hemos olvidado parece que puede ser el viernes mañana cuando el parlamento vote por tercera vez el acuerdo que ha rechazado ya en dos ocasiones lo ha dicho Andrea Alison que la representante de la primera ministra

Voz 12 04:04 bueno pretendemos que los Dario sea la habitual de los viernes que la Cámara Serra una a las nueve y media hasta que se interrumpa la sesión a las dos y media se acuerda mañana se votará una moción relacionada con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la única manera en que podemos estar seguros de que Brexit será efectivo el veintidós de mayo está aprobando el acuerdo para la salida antes de las once de la noche del veintinueve de marzo eso decir mañana

Voz 0202 04:33 los sindicatos dan por hecho el acuerdo sobre empleo público en la Administración el Gobierno pone sobre la mesa veinte mil plazas cinco mil más que ayer once mil de esas plazas son nuevas hablamos por tanto de creación de empleo neto el resto promoción interna

Voz 0325 04:45 turístico de Andalucía pide ayuda para afrontar los daños que el temporal ha causado en playas de Málaga Granada sólo quince días de la Semana Santa el destrozo puede continuar hoy ya que los vientos soplan a una velocidad de noventa kilómetros por hora en todo el litoral andan

Voz 0202 04:57 el Gobierno autoriza la financiación de los medicamentos que como

Voz 12 04:59 la la fibrosis quística y que los enfermos llevan

Voz 0202 05:02 más de tres años reclamando estos fármacos aumentan la esperanza de vida de estos pacientes unos tres mil limitada a los cuarenta y cinco años

Voz 12 05:09 la Organización Médica Colegial exige la contratación

Voz 0325 05:11 de dos mil doscientos médicos de Familia los próximos años para mejorar la atención primaria y rebajar el cupo de cada facultativo por debajo de las mil cuatrocientas cincuenta personas

Voz 0202 05:19 los cuarenta y siete Estados miembros del Consejo de Europa definen por primera vez el sexismo reconoce que impide la emancipación de la mujer y proponen erradicarlo de sectores como el empleo la educación la justicia en la publicidad o el de

Cristina Machado buenas tardes Elche le ya está ante la juez el presunto asesino de un vecino del Pozo del Tío Raimundo ha pasado a disposición judicial mientras una veintena de familiares defiende su inocencia a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla

Voz 1490 05:53 es normal que el niño saliera de esa manera se defendiera porque ellos estaban borrachos incumple año iré querían matar niños jugaron mejor nota y dos es a corto o entre el forcejeo nada

Voz 1915 06:05 nada el niño no creo que haya hecho y la Policía municipal mantiene un dispositivo especial de seguridad en el barrio aunque la zona ahora mismo está tranquila tras los disturbios que se registraron en los días posteriores al asesinato Madrid en pie se presenta como los verdaderos herederos de Ahora Madrid los concejales díscolos de Carmena han presentado el proceso de primarias para la lista con la que se presentarán a las elecciones del veintiséis de mayo un paso más en la fragmentación de la izquierda en ningún caso pactarán con la nueva plataforma de Carmena y Errejón Romina

Voz 14 06:37 en ese proyecto nosotras no estamos por lo tanto no cabe ningún tipo de conversación mide diálogo con una opción que es claramente socio liberal y con la cual pues no compartimos gran cosa

Voz 1915 06:50 el Gobierno regional acata la sentencia hay pagará el dinero es al menos lo que ha dicho Ángel Garrido después de que la SER adelantará que la justicia condenado a la Comunidad a pagar más de veintidós millones de euros a la Unión

Voz 15 07:00 ciudad Complutense una sentencia

Voz 1915 07:03 a la que todavía cabe recurso

Voz 0177 07:05 siempre todas las sentencias judiciales creo que son eh por asuntos que iban desde hace bastantes años yo conocí más de diez años por supuesto la acataremos y haremos el pago

Voz 1915 07:14 ya asociaciones de empleadas del hogar se han unido en una plataforma para

Voz 1434 07:17 cabe indicar todos los derechos que ahora no tiene

Voz 1915 07:20 en ni paro ni baja maternal por ejemplo Édith Spínola

Voz 16 07:23 nosotros no tenemos a maroma no tenemos con la ley Errejón Halle no tenemos la reincorporación por baja de maternidad ya no estábamos por nuestros salarios real son tantas situaciones que decís cómo puede ser que yo estoy cotizando a la Seguridad Social no tengo menos derechos que los demás

más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 15 07:42 el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón da por finalizada la investigación del caso Feli que investiga los sobornos que se pagaron esta empresa a cambio de contratos en ayuntamientos madrileños se lo venimos contando en la SER semana sentar en el banquillo cincuenta y siete imputados entre los que hay políticos y ex políticos la mayoría del Partido Popular límite la candidata del PSOE a la Alcaldía de Tres Cantos por diferencias con la dirección del partido Lidia Martínez asegura que no le han permitido conformar un equipo completo y cohesionado como pretendía seguirá siendo portavoz del grupo municipal hasta que se constituya la futura Corporación un detenido tras los incidentes entre la policía y los trabajadores de alto

Voz 0978 08:16 aquí se han manifestado a las puertas del Congreso de los hijos

Voz 15 08:19 Estados la plantilla ha recorrido el centro de la capital para pedir la continuidad de las plantas de Asturias y Galicia mi voto cuenta es el lema del mitin que ha ofrecido esta mañana la organización plena inclusión Madrid que a un mes de las elecciones pide que la Junta Electoral no los discrimine a la hora de ejercer su derecho a voto en deportes vuelve la Liga y los equipos madrileños preparan ya sus partidos de este fin de semana Real Madrid Atlético entrenan esta tarde los rojiblancos ya sin Lucas Hernández que han fichado por el Bayern en baloncesto hoy comienza la penúltima jornada de la Euroliga a las ochos Panathinaikos Real Madrid

información hora del Tráfico DGT Patricia Arriaga

Voz 17 08:53 buenas tardes a esta hora tan sólo encontramos tráfico en aumento de entrada a Madrid por la A uno hasta nudo Manoteras llena seis en El Plantío en el resto de la comunidad sin complicaciones

Voz 1915 09:03 al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes finalizaron los trabajos de mantenimiento en la M30 Se abrió el carril que estaba cortado a la altura del puente

Voz 18 09:13 ventas se recupera la normalidad en ese punto pero

Voz 1915 09:15 eso sí con el trafico que hasta ahora ya se incrementa en sentido sur Por otra parte finalizó también la concentración que mantenía cortada la Carrera de San Jerónimo a la altura de la plaza de las Cortes Lee finalizaron de momento los trabajos de asfaltado en la calle Alberto Alcocer en el acceso al túnel de la plaza de la República Dominicana no obstante en ese punto esos trabajos provocan que la calzada este mal estado por lo tanto recomendamos circular con mucha precaución diez y seis grados en el centro de Madrid seguimos con mucho sol aunque la previsión empieza a hablar de lluvias para dentro de unos días Jordi Carbó

Voz 0978 09:48 hasta el domingo en esperemos que el tiempo cambié de manera significativa en el conjunto de la Comunidad de Madrid entre el domingo y el lunes la lluvia podría ganar protagonismo pero todavía no lo podemos confirmar lo que sí podemos confirmar es que una tarde más va a hacer mucho sol ambiente incluso radiante con muy buena visibilidad temperaturas parecidas a las últimas jornadas máximas de quince a veinte grados en la mayor parte de poblaciones cerca de los veinte durante la tarde un poco de viento que pueden hacer aumentar la sensación de ambiente fresco que cuando llegue la noche temperaturas que bajarán rápidamente mañana a primeras horas un poco de frío

Voz 1915 10:21 hoy además hemos conocido los resultados del primer estudio sobre cómo afecta la contaminación del aire a los corredores aquí en Madrid hay zonas más adecuadas que otras menos contaminadas pero lo mejor es que no se han encontrado datos alarmantes que aconsejen no hacer deporte al aire libre Javier Gregori

Voz 0882 10:38 en Madrid las calles con tráfico duplican la contaminación atmosférica en general es recomendable evitar entrenarse por la mañana según este estudio realizado por el RACC Real Automóvil de Cataluña la compañía de seguros Zurich en la capital de España el mejor lugar para correr en el parque del Retiro la Casa de Campo el peor la avenida Pablo Iglesias y un poco mejor el Paseo de la Castellana donde sólo se recomienda correr sin embargo los días festivos es decir cuando hay menos coches la buena noticia es que según este estudio no hay que dejar de hacer deporte en Madrid porque no se han detectado concentraciones peligrosas para la salud Con todo

esto comienza Hora catorce Madrid

Voz 19 11:24 si estás buscando empleo tienes una cita en el foro de activación del empleo y feria de empleo para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid donde participarán más de cien empresas con ofertas de trabajo y habrá más de noventa talleres sobre búsqueda activa de empleo

Voz 20 11:37 acude los días veintisiete y veintiocho de marzo al pabellón seis de Ifema en la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo invierten en tu futuro

a primera hora de la mañana ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla Jesús el chulo el chaval de veinte años que supuestamente mató a uno de sus vecinos en el Pozo del Tío Raimundo hace dos domingos se entregó ayer al la policía tras diez días huido desde muy temprano está en esos juzgados aunque Se espera que la juez de toma declaración justo a esta hora veremos si responde a sus preguntas o se niega a declarar como ya ha hecho ante la policía vamos a Plaza de Castilla Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 12:15 qué tal buenas tardes en efecto el detenido está ya ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número conté cuarenta y cuatro el órgano judicial que investiga este crimen desde el mismo momento en que se produjo en su larga noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía el Chile se ha negado a declarar ante los agentes del Grupo de Homicidios todo indica que también se está negando a contesta dar a las preguntas de la magistrada de cualquier modo la prisión provisional comunicada y sin fianza va a ser la decisión que adopte la justicia unos veinte o veinticinco familiares y amigos permanecen en las puertas de estos juzgados de instrucción a la espera de que el Chile sea trasladado a alguno de los seis centros penitenciarios de la región madrileña

Voz 15 12:56 a una de las tías del detenido ha apuntado

Voz 0089 12:58 dado que se trató de un acto en defensa propia

Voz 1490 13:02 han hecho una injusticia con ellos es normal que el niño saliera de esa manera ese defendiera porque ellos estaban borrachos incumple año salieron con navajas salieron con por ir iré quería matar al niño a lo mejor hay ido Seseña eso a corto o entre el forcejeo la al niño no creo que haya hecho es el único te un niño muy joven ya me dejó por defender salió mordiendo

Voz 2 13:25 qué tal

Voz 0089 13:28 la seguridad de este recinto judicial la seguridad de los juzgados de Plaza de Castilla y más concretamente la seguridad en los juzgados de guardia recordemos hay tres juzgados de guardia permanentemente abiertos ha sido reforzada por parte de la Guardia Civil también de los servicios de la seguridad

Voz 1434 13:43 la muerte de Francisco el vecino de sesenta y cuatro años al que presuntamente mató el Chile desembocó después en disturbios en el barrio y la puesta en marcha de un dispositivo especial de seguridad que todavía se mantiene en parte aunque la situación desde hace ya unos días es de tranquilidad en el Pozo del Tío Raimundo Enríquez

Voz 12 14:01 buenas tardes sí aunque las concentraciones

Voz 15 14:03 frente a la vivienda del detenido del detenido cesaron el pasado viernes el Ayuntamiento mantiene el dispositivo de seguridad en la zona con un refuerzo de la Policía Municipal llano de la Policía Nacional y la Junta de Distrito mantiene reuniones periódicas con las asociaciones de vecinos para prever posibles conflictos y las asociaciones llaman a la calma exigen que el trabajo del Consistorio no cese para garantizar la integración de todos los colectivos del distrito Jorge Macquarie no es portavoz de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales

Voz 21 14:30 bueno ya desde el pasado viernes la situación en el en el barrio está mucho más tranquila entendemos que el el hecho de que ayer está personas entre la disposición ayuda hay mucho que se recupere un poco la calma se recupere esa convivencia la labor fundamentales es decir es la variación media sido políticas de convivencia

Voz 15 14:56 piden de nuevo que no se estigmatice a los vecinos del barrio

Voz 1434 15:04 confluencia Madrid en pie ha presentado esta mañana el proceso de primarias con el COC conformarán su candidatura para el veintiséis de mayo la capital formada por Izquierda Unida anticapitalistas iban cada municipalista todos presentes ahora en ahora Madrid se van a presentar como los verdaderos herederos del proyecto que llevó a Manuela Carmena la alcaldía dicen que quieren recuperar el espíritu rebelde con el que nació en la formación que gobierna la capital y que eso pasa por unas primarias verdaderamente democráticas iba a acabar con pelotazos urbanísticos como la Operación Chamartín Carolina Gómez buena hasta

Voz 0202 15:36 pues qué tal buenas tardes un proyecto valiente en el que se respete la independencia de cada urbanización con procesos internos democráticos y en el que el programa electoral sea un contrato con la ciudadanía los concejales más radicales de Ahora Madrid acusan a Carmena de poner la ciudad al servicio de los intereses privados y de los especuladores Pablo Carmona de bancada municipalista premiar C anticapitalistas

Voz 22 15:56 esto es la intención de generar un programa político que tenga como columna vertebral el pararle los pies a las elites financieras de nuestra ciudad a la oligarquía en nuestra ciudad que sigue gestionando sigue planificando como hemos visto con la Operación Chamartín no como hemos visto con en Berrocal es en el pleno de ayer

Voz 14 16:16 Manuela Carmena e Íñigo Errejón uno en ese proyecto nosotras no estamos por lo tanto no cabe ningún tipo de conversación mire diálogo con una acción que es claramente socio liberal y con la cual pues no compartimos gran cosa no

Voz 0202 16:34 la persona que encabezara esa candidatura la conoceremos el próximo siete de abril tras un proceso de primarias abierto y proporcional Izquierda Unida aún tiene que elegir quién sustituye a Mauricio Valiente en este proceso lo hará mañana en una asamblea abierta Yolanda Rodríguez evita confirmar que vaya a ser Carlos Sánchez Mato que es el nombre que más ha sonado en las últimas horas

Voz 23 16:51 para toda la afiliación de Izquierda Unida y cualquier afiliado a Izquierda Unida puede ocupar ese cargo de cabeza de lista entonces en esa asamblea será donde se decida puede ser Carlos Sánchez Mato

Voz 24 17:04 puede ser mi marido qué tal

Voz 23 17:06 en esa afiliado puede ser cualquier afiliado a la organización

Voz 0202 17:10 Madrid envía municipalista es ya la tercera candidatura por la izquierda que se presentará a las elecciones municipales de mayo además del PSOE iré más Madrid Podemos mantiene que no va a participar ni apoyar ninguna de estas candidaturas ni va a presentar una distinta como sí ha hecho en la comunidad

Voz 22 17:25 Sánchez Mato ese uno de los nombres que suenan con más fuerza como cabeza de lista como nos contaba ahora Carolina

Voz 1434 17:32 Ahmed es uno de los concejales que ayer en el pleno votó en contra del proyecto de lo Berrocal es de las cocheras de Carabanchel hoy le hemos preguntado la portavoz Rita Maestre que quitaba importa

Voz 1915 17:42 anuncia a esa nueva imagen de división al tiempo que

Voz 1434 17:44 recordaba que los concejales de Ahora Madrid que ayer votaron en contra Sánchez Mato entre otros lo hicieron a favor cuando se inició la tramitación de esos proyectos

Voz 25 17:52 sí ha habido discrepancias como estás a lo largo de estos años yo sólo recordaría que el Plan Director de los desarrollos del Sureste fue aprobado

Voz 8 18:02 con la el debate

Voz 25 18:05 el voto de los veinte concejales que forman el equipo de gobierno en una junta que se realizó hace ya un par de años además de en el pleno del Ayuntamiento y que lo que hace es continuar las directrices de un plan que repito ha contado con el debate con la participación de todos no

Voz 1434 18:19 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 1434 18:25 a nivel autonómico Izquierda Unida hay anticapitalistas han decidido ir juntos a las elecciones sin Podemos han rechazado la oferta que les hacía la formación de Pablo Iglesias aunque la puerta no está cerrada del todo aquí en La Ser en Hoy por hoy Sol Sánchez la portavoz de Izquierda Unida en la Comunidad culpa de la ruptura de la fragmentación de la izquierda madrileña la crisis abierta en Podemos por la salida de Errejón pero les tiende la mano a volver a encontrarse

Voz 26 18:50 por nuestra parte abierto está ahí tenemos desde luego la mano yo espero que todavía puede haber tiempo para ellos y nosotros llevábamos negociando con todas las partes desde mayo de dos mil dieciocho el tablero de la izquierda como bien sabes en la izquierda madrileña se reventó muy a nuestro pesar entendemos las dificultades que hayan podido tener otras fuerzas pero ni nosotros nos hemos salido de ningún sitio co proyecto personal ni hemos sido que lo ha roto también en la SER

Voz 1434 19:22 la Ventana de Madrid el candidato del PSOE a la Comunidad Ángel Gabilondo admite que le preocupa la división en la izquierda madrileña y hace un llamamiento a la unidad

Voz 0175 19:31 Nos buena noticia desde ningún punto de vista si ahora mismo hacemos

Voz 6 19:35 el diferencias

Voz 0175 19:38 el considerables luego quien va a ser capaz de liderar un proceso que aglutine esas voluntades ahora tan encontradas por eso yo pido no hagamos esfuerzos por dividirnos sino por unir no

Voz 1434 19:49 llamamiento también a la unidad del que ha hecho esta mañana la candidata del PP pero al otro extremo si ayer Isabel Díaz Ayuso denunciaba que dos miembros de Vox habían tratado de reventar un acto

Voz 15 19:59 suya en Paracuellos del Jarama o

Voz 1434 20:01 hoy les ha tendido el ala la mano para luchar juntos contra la izquierda

Voz 18 20:05 yo creo que Vox en Madrid junto con el Partido Popular y conciudadanos tenemos que mirar para adelante y darse cuenta de que el adversario está en frente se llama socialismo se llama candidatos de Pedro Sánchez en Madrid que pueden venir contacto con talante moderado lo que llevan detrás es todo lo contrario es una política de subida de impuestos de ataque como siempre la educación concertada a la libertad de las familias a los horarios comerciales ya todo lo que siempre hace el socialismo allá donde gobierna que es empobrecer y dividir

Voz 35 23:21 es verdad

Voz 8 23:24 la Pasión según San Juan

Voz 36 23:26 con el coro de voces de Oxford dirigido por Edward Higgins botón miércoles tres de abril a las siete y media en el Auditorio Nacional entradas en taquilla y la Filarmónica punto tres

Voz 12 23:44 primera victoria en los tribunales de la universidad con

Voz 1434 23:47 por el conflicto que mantiene con el Gobierno regional que no le paga el dinero que le debe por becas y matrículas gratuitas concedidas desde el año dos mil doce De momento el Tribunal Superior de Justicia condenado a la Comunidad a pagar a la universidad algo más de veintidós millones de euros un asunto que les hemos adelantado esta mañana en la SER la informaciones de Laura Gutiérrez

Voz 15 24:06 casi cinco millones y medio tendrá que pagar la comunidad a la Complutense por las matriculas gratuitas y las bonificaciones algunos alumnos durante el curso dos mil doce dos mil trece ir dieciséis millones setecientos mil euros del curso catorce quince por el llamó

Voz 1018 24:19 dado tramo autonómico que es la diferencia entre

Voz 15 24:22 la beca que el Estado central concede a un estudiante y el coste real de la matrícula que fija la comunidad son las primeras demandas por estos impagos que la mayor universidad pública de Madrid gana en los tribunales ya y otras pendientes que ascienden a un total de cincuenta millones llegarán más porque aún queda por reclamar las compensaciones que la universidad no ha recibido de dos mil quince en adelante la cantidad que ahora fija el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es importante porque precisamente esos años se dispararon las tasas universitarias fijadas por el Gobierno del PP el precio medio de la matrícula pasó de mil noventa y cinco euros en dos mil doce a mil ochocientos veinte en dos mil catorce las sentencias no son firmes cabe recurso pero en casos anteriores siempre han sido ratificadas por el suelo

Voz 1434 25:05 bueno bueno no ha dicho el presidente Ángel Garrido que la vayan a recurrir al revés ha asegurado que la comunidad acatará la sentencia

Voz 0177 25:11 decir que nosotros respetamos sempre todas las sentencias judiciales creo que son eh asuntos que derivan desde hace bastantes años yo con hay más de diez años por supuesto la acataremos y haremos el pago lo que sí hemos intentado en todo caso es acordar con las universidades una fórmula de pago para evitar precisamente esto estaría en los tribunales por asuntos que no tienen ningún sentido no yo creo que lo hemos conseguido buena medida y seguimos trabajando para que sea así pero mientras tanto las sentencias que vayan saliendo obviamente la Comunidad las las va a Qatar

Voz 1434 25:36 esta tarde vamos a hablar en La Ventana de Madrid con Carlos Andradas el rector de la Complutense el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón da por finalizada la investigación del caso Cofidis y una de las piezas de la trama Púnica que investiga los sobornos que se pagaron a esta que esta empresa a cambio de numerosos contratos en ayuntamientos madrileños es un asunto que les hemos adelantado hoy en la Ser se van a sentar en el banquillo cincuenta y siete imputados entre los que hay políticos y ex políticos la mayoría del Partido Popular Alfonso Ojea buenas tardes de nuevo

Voz 0089 26:06 qué tal buenas tardes de nuevos en efecto el juez García Castellón abre de esta manera una pieza separada dentro del macro sumario de la Operación Púnica la razón principal es poder manejar esa investigación de forma más efectiva pero además hay cincuenta y siete personas investigadas principalmente la plana mayor de la empresa como Feli también numerosos ex alcaldes y ex concejales del PP de varios municipios madrileños que firmaron todos contratos con esta compañía de gestión energética en alumbrado municipal quedaba en manos de Kofi durante al menos veinte años entre esos primeros ediles hay concretamente uno el de Brunete Borja Gutiérrez

Voz 15 26:40 que sigue al frente del municipio y que además

Voz 0089 26:43 va a ser el candidato de los conservadores en las elecciones de mayo en la ley

Voz 15 26:47 esta de investigados también aparecen Agustín Juárez

Voz 0089 26:50 alcalde de Collado Villalba o Daniel Ortiz exalcalde de Móstoles y es diputado regional el empresario David Marjaliza también es otro de los imputados el que no en ésta no está en esta pieza separada es

Voz 12 27:01 Francisco Granados exconsejero de Aguirre

Voz 0089 27:04 esta investigación criminal no va dirigida contra él

Voz 1434 27:10 asociaciones de empleadas del hogar unas veinte asociaciones se han unido en una plataforma para reivindicar todos los derechos que ahora mismo no tienen ni paro ni baja maternal por ejemplo lo reivindican porque cotizan como los demás pero no tienen apenas los mismos derechos que el resto de trabajadores Virginia Sarmiento

Voz 1600 27:29 el objetivo es visibilizar juntas su lucha por cuestiones tan fundamentales como unas condiciones y un salario digno y es que este colectivo carece de derechos como la reincorporación después de una baja maternal o el paro por eso han acordado difundir una serie de herramientas como estas Nathalie es Lepoy miembro de la Plataforma por un empleo de Gary de cuidados completo

Voz 37 27:46 los derechos de Madrid unas tablas salariales que parten de un salario mínimo que reconocen discriminan entre las tareas realizadas de limpieza de hogar sea de limpieza de cuidados la cantidad de horas realizadas en las jornadas y los descansos que deban reconocerse

Voz 1600 28:02 piden que se les incluya en el régimen general del Estatuto de Trabajadores y un convenio colectivo élites

Voz 38 28:07 la cuando firmamos Si es que firmamos un contrato laboral no están estipuladas los trabajos que vamos a realizar los contratos son generalmente verbales luego la empleadora lo que hace es volver a recargar te con otro trabajo no está realmente regulado y tampoco se siente parte del Gobierno que estén realmente implicados dispuesto a cambiar esta esclavitud

Voz 1600 28:28 el domingo se concentrarán a mediodía en Sol para exigir todas estas cosas de esta forma iniciar una campaña bajo el hashtag para cuando con el que pretenden que los políticos tomen nota de cara a las próximas elecciones IU

mi voto cuenta es el lema de mitin que ha ofrecido esta mañana la organización plena inclusión Madrid que a un mes de las elecciones generales pide que la Junta Electoral no los discrimine a la hora de ejercer su derecho a voto Amanda gala buenas tardes

Voz 0419 28:59 Madrid ha llevado a cabo el traspaso más importante de su historia con la salida de Lucas Hernández al Bayern de Múnich jugador era operado anoche todo el proceso de recuperación les supervisada ya el club alemán ya al margen de esto equipo equipos entrenará a las órdenes de Simeone esta tarde a las cinco y media por su parte el Real Madrid también se ejercitará por la tarde unas sesiones en las que decidan para con casi todos sus hombres porque Valverde llega esta tarde también Keylor Navas lo hará por la noche y ausentes también son Carvajal Yves inicios que continúan de baja además jornada especial este fin de semana porque tenemos derby histórico el sábado se disputa el encuentro entre el Getafe Leganés será a la una de la tarde y lo harán en el coliseo ni recordamos hoy además hay cita con la Euroliga porque se disputa el encuentro entre el Panathinaikos y el Real Madrid a las ocho de la

gracias a mándanos marchamos les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid vamos a hablar con el rector de la Universidad Complutense con Carlos andas hasta luego

Voz 3 30:02 Eloy el

dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 1018 30:20 Pablo Casado marca todas las distancias posibles con la supuesta actuación de un grupo de policías dirigidos por Villarejo que en dos mil dieciséis con Rajoy en Moncloa intentaron colapsar un posible acuerdo de gobierno PSOE Podemos a través del espionaje a Pablo Iglesias un asunto de cómo les cuenta la SER investiga la Audiencia Nacional como supuesta organización criminal dice el actual líder del PP que no tiene informaciones contrastadas Casado metido en campaña mejora hoy su oferta Albert Rivera para entrar a formar un gobierno de coalición lo de ministro de Exteriores no entusiasmó ayer a ciudadanos con lo cual ya puestos incluso de aceptaría como vicepresidente Inés Arrimadas números de Ciudadanos ni ser otro más serio

Voz 6 30:58 que dije es que que Albert Rivera sería mucho mejor ministro Exteriores que Borrell como sería mucho mejor ministro de esta cartera o mucho mejor vicepresidente de Carmen Calvo

Voz 0391 31:07 que se dejen de ir de sobrados y de cachondeo mitos y de bromitas que España no está para cachondeo hitos que ya sabemos que los que han vivido siempre de la política Benedicto con juegos no porque señor casado no ha trabajado nunca fuera de la política en todas supongo que para él estas cosas pues son como menos menos serias no permite estos cachondeo

Voz 1018 31:29 es difícil saber cobran caído en el PP las diferentes sensibilidades del partido popular las declaraciones contra el aborto de Adolfo Suárez Illana recuerde número dos a la candidatura de al Congreso por Madrid cualquier cosa menos ambigüedad en sus palabras en unas declaraciones a Onda Cero

Voz 12 31:44 explicó que hay que ayudar a las mujeres que tienen que decidir

Voz 0016 31:47 entre ser madres de un niño vivo un niño muerto lo que no es un un embrión es un tumor eso está claro si usted no toca ese embrión es embriones a ver siendo un paisano con barba como usted o una señora maravillosa como la que tenemos enfrente en Nueva York ahora se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nacimiento bueno

Voz 1018 32:12 los tenemos por ejemplo una noticia de última hora por que haya acuerdo entre el Gobierno los sindicatos sobre la oferta de empleo público que aprobará mañana el Consejo de Ministros Rafa Bernardo

Voz 1762 32:22 sí oferta para la Administración General del Estado finalmente de once mil trescientos treinta y ocho plazas de nuevo ingreso ochocientas más que el año pasado y ocho mil trescientas cincuenta plazas de promoción interna dos mil trescientas más que en dos mil dieciocho es una oferta que supera en cinco mil plazas la que hacía ayer el Gobierno y que gusta ahora los sindicatos porque supone creación neta de empleo en la Administración del del Estado al superar las nuevas plazas los casi nueve mil efectivos que se perdieron en dos mil dieciocho por jubilación la firma será hoy a las cinco mañana va al Consejo

Voz 12 32:47 bueno gracias al Rafa jueves veintiocho de marzo

Voz 1018 32:50 Carlos Cala buenas tardes esta es mañana será viernes veintiuno

Voz 12 32:53 no puede ser de verdad Antonio el día decisivo eso es lo que espero al menos el Gobierno británico quiere que mañana se vote por tercera vez el acuerdo para el Brexit pactado con Bruselas que ya ha rechazado dos veces la Cámara de los Comunes Andrea son representante del Ejecutivo de Melli en el Parlamento Brito es la única manera en que podemos estar seguros de que será efectivo el veintidós de mayo está probando el acuerdo para la salida antes de las once de la noche del veintinueve de marzo es decir maño chuches Tremor retirados del servicio

Voz 0325 33:23 once apartado a nueve vigilantes de empresas privadas de seguridad que anoche delante de los viajeros golpearon a un joven inmigrante

Voz 8 33:31 el joven y Levante

Voz 0325 33:33 ese había colado sin billete la estación de Plaza de Cataluña

Voz 12 33:36 Marcelo sin remordimiento el presidente de la Generalitat asegura en la SER que tiene la conciencia tranquila por su gestión de la polémica de los lazos amarillos Iker negarse a obedecer una orden de la Junta Electoral Central no resta prestigio su cargo no hayan batallas patitas bueno hay batallas P

Voz 9 33:50 venga sobre libertad de expresión y por lo tanto si tu conciencia te lleva a defender lo que tú consideras que son derechos fundamentales esto ayuda al prestigio de esta institución

Voz 1018 33:59 haga al castillo de la Institució escenas de violencia

Voz 0325 34:02 agentes de la Guardia Civil como de los Mossos d'Esquadra han descrito hoy en el juicio del proceso independentista las situaciones de tensión que vivieron en septiembre de dos mil diecisiete

Voz 11 34:10 no estarán de habanos coge interesante actividad de chaleco dio un puñetazo para zafarse de mí en el codo empujones ponerse delante

Voz 1762 34:18 e intentar evitar que hayan la proporción

Voz 12 34:20 aliviado Haase dice sentirse Francisco Egea ganador de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León porque el supuesto pucherazo haya ha llegado los tribunales hoy ha declarado en la Audiencia de Valladolid saber cómo

Voz 39 34:30 sido el proceso e desde donde se ha hecho que no ha hecho como se ha hecho hay muchas preguntas que hay que hacer el que resolver Pedro nos produce cierta alivió realmente son otros de ciertas libio es dejar de hablar hoy

Voz 0325 34:42 las promesa así protestas los trabajadores afectados por los despidos en Alcoba se manifiestan frente al Congreso mientras que el Gobierno confirma que dedicará a este tipo de empresas noventa y uno millones de euros cifra que ellas consideran insuficiente Raúl Blanco secretario general de Industria convocar

Voz 12 35:07 pues bajo investigación la Guardia Civil analiza las causas de la muerte de un hombre cuyo cuerpo calcinados han encontrado en un coche en una zona afectada por uno de los incendios de Galicia mientras tanto el incendio de Rianxo ha sido ya extinguido después de haber calcinado más de mil cien hectáreas

Voz 21 35:26 José Antonio el telegrama es para Ignacio Cosidó señor exdirector general de la Policía portavoz del PP en el Senado en la legislatura que ahora sea extinguido quedamos impacientes a la espera de sus explicaciones referentes a las hazañas de la policía patriótica dedicada a difamar a los enemigos políticos del Gobierno de Mariano Rajoy en particular la formación Podemos y su líder Pablo Manuel Iglesias de ningún modo sería aceptable que esa operación Visa acometida por funcionarios de Policía sufragada con caudales públicos jaleada por el digital o Kate diario a la sombra de vía

Voz 0978 36:08 las dejo quedara impune

Voz 21 36:10 hemos Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá

Voz 1018 36:13 con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y desde Andalucía la preocupación del sector turístico por las consecuencias del temporal en las

Voz 8 36:22 de Playas de Málaga Granada

Voz 1018 36:25 además a las puertas prácticamente de la Semana Santa ser Málaga Jesús eh

Voz 30 36:29 no hay daños importantes infraestructuras en la Costa del Sol el agua ha entrado en numerosos chiringuitos donde se afanan en limpiar eso sí el temporal se ha llevado por delante hamacas in mucha arena ha dejado al descubierto colectores y tuberías la anchura de numerosos playas ser reducido en Estepona San Pedro en el centro de Fuengirola en Benalmádena y en puntos de la zona oriental de Málaga Manuel Cardeña técnico de Acosol

Voz 40 36:51 pasarela con más de socorristas muy Huelva una noticia buena que toquemos madera pues los baña ha sido bastante menores ha crecido menos caña de lo habitual

Voz 30 37:03 en Granada hay daños en las playas de Albuñol Castell de Ferro Calahonda in Motril el mar ha alcanzado el paseo marítimo de Motril inundando negocios llevándose por delante otra vez pasarelas apenas tres embarcaciones han podido faenar el resto de la flota sigue amarrada

Voz 1018 37:18 esto completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:21 a la espera de los cambios que el domingo podría entre lluvia muchos puntos del país hoy sólo esperamos chubascos incluso alguna tormenta fuerte en Canarias en las islas más occidentales pueden alcanzar también la isla de Gran Canaria en la Península y Baleares como los últimos días muchas horas de sol y temperaturas sin cambios importantes algo de calor en el interior de Galicia y el Valle del Guadalquivir con máximas alrededor de los veinticinco grados en el resto entre los quince y los veinte con vientos reforzándose durante la tarde en la mayor parte del país y esto hará aumentar algo la sensación de ambiente frío

Voz 1434 37:57 sí

José Antonio Marcos

Voz 1018 39:31 la dirección del Partido Popular se pone de perfil sobre la supuesta actual son de un grupo de agentes policiales dirigidos por el ex comisario Villarejo para boicotear un posible acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en el año dos mil dieciséis con Rajoy en Moncloa con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior Icon Ignacio Cosidó como director general de la Policía una supuesta organización criminal en el ministerio según consta en las diligencias judiciales a las que ha tenido acceso esta redacción decíamos antes en portada que Pablo Casado en un acto político en Madrid su número dos Teodoro García Egea en declaraciones a la SER en Murcia han evitado una condena explícita con el argumento de que carecen de informaciones precisas

Voz 6 40:08 no hay informaciones contrastadas por tanto cuando las

Voz 12 40:11 ya opinar al respecto

Voz 6 40:13 ah bueno

Voz 7 40:14 quiero que mi posición ante cualquier

Voz 6 40:17 el conductas no ejemplares inequívoca

Voz 12 40:20 especialmente escrupuloso honesto respetuoso con la justicia y creo que afecten a quién afecte incluso si afectaran a una persona que político

Voz 6 40:28 yo creo que todos deberíamos de hablar en base a sentencias no conjeturas

Voz 12 40:32 casado dice que no hay informaciones contrastadas

Voz 1018 40:35 dejé habla de conjeturas pero Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 12 40:38 buenas tardes José Antolín las diligencias del juez García Castellón

Voz 1018 40:40 sí sí parecen contar con datos muy precisos para llegar a las conclusiones que estamos contando

Voz 1552 40:45 contrarrestado está que toda la cúpula policial la llamada policía política de Jorge Fernández Díaz está imputada por la justicia con graves acusaciones por estos hechos los investigadores siguen esta línea fundamental acumulan cada vez más pruebas de que la cúpula policial de Interior fue una organización criminal literal dedicada a destruir adversarios políticos sin fluir en pactos de gobierno beneficiar al eje digo de Rajoy con la destrucción de pruebas que perjudicar al Partido Popular en el caso de su caja B en la pieza abierta por el robo de datos personales a Pablo Iglesias los investigadores cuentan que siguen la tesis de que esas fotografías y conversaciones privadas fueron empleadas por este grupo mafioso insisten las mismas fuentes para intentar destruir su

Voz 12 41:29 en el dos mil dieciséis junto a otros elementos

Voz 1552 41:31 como el informe PISA empleados en distintos medios de comunicación bajo la órbita de Villarejo hacer muy difícil al PSOE la firma de un pacto con la formación morada la comparecencia hoy de Villarejo además José Antonio ha ahondado en esa implicación de la policía política de Interior en esta operación de desprestigio el abogado del ex comisario acaba de asegurar a la salida del juzgado que su cliente ha declarado que todo formaba parte de una operación policial que él transmitió los datos de Iglesias a sus superiores y que no fue él quién lo filtró a distintos medios de comunicación Villarejo también ha afirmado que no robo el móvil sino que alguien le hizo llegar esos datos del líder de Podemos además de esta pieza Dina los investigadores también tienen muy apuntalada la operación Kitchen la destrucción de pruebas contra el PP para beneficiar este partido en el caso de su caja B con el uso de fondos reservados la forma de operar era idéntica

Voz 1018 42:23 bueno Pedro Campos Villarejo en principio esta mañana iba a la audiencia desde la cárcel para declarar sobre las supuestas teorías conspirativas del 11M que está colocando en algunos medios de comunicación pero datos contrastados documentos pruebas nada de nada verdad

Voz 1552 42:36 ninguna Villarejo ha insistido en esa teoría de que el espionaje del BBVA formaba parte de un operativo mucho mayor encargado de averiguar quiénes fueron los autores intelectuales del 11M su tesis tiene notables lagunas según las fuentes consultadas por qué ha tardado quince años en contarlo o qué relevancia tenía para alcanzar ese objetivo el intento de destruir la imagen del ministro Miguel Sebastián inventando le un falso amante cubano son algunas de las

Voz 12 42:59 a preguntas de los investigadores gracias

Voz 1018 43:02 los frente a la Audiencia a la sede del Tribunal Supremo nueva sesión testifical del juicio del proceso turno también hoy para agentes de la Guardia Civil de los Mossos d'Esquadra que parecen coincidir y mucho en su visión sobre los actos violentos en torno al uno de octubre Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0325 43:17 buenas tardes agentes que estaban sobre el terreno relatan los mismos episodios de tensión en septiembre y octubre de dos mil diecisiete en Cataluña varios mossos han relatado por ejemplo disturbios en un registro en sábado

Voz 11 43:26 hay medio un puñetazo para zafarse de mí en el codo empujones Ponce

Voz 1552 43:30 delante e intentar ahí los guardias civiles dicen

Voz 0325 43:33 los altercados por ejemplo protestas lideradas por bomberos en los hoteles donde se hospedaban

Voz 0486 43:37 me pararon en la misma puerta impusieron Ana apoyando el escrache ir dándose literalmente un baño

Voz 0325 43:43 Maza protestas también en casas cuartel como la de Manresa

Voz 10 43:46 vamos Pedro cosa que ordena eses retira la bandera retira la bandera cierra la puerta

Voz 0325 43:50 esta tarde se espera más testimonios de más guardias civiles de cuarteles como Sant Andreu de la Barca hoy igualada a primera primero en el pero

Voz 1018 43:56 Cuní en Cataluña al presidente Torra se reafirmó en las razones por las que se negó a retirar los lazos amarillos saber Prat

Voz 45 44:03 sin Torres está convencido que el debate de los símbolos no ha sido nada exterior

Voz 1552 44:07 no hayan batallas patitas por Garzón precio Barzan sociedad consciencia

Voz 45 44:13 presidente catalán insiste que su conciencia le ha llevado a defender los derechos fundamentales y que este debate ha servido para reforzar el prestigio de la Generalitat sobre las posibles alianzas postelectorales en el Congreso decía esto

Voz 1552 44:26 Caneda Ciutadans Parker parque es su proyecta

Voz 45 44:30 Torra está convencido que Pedro Sánchez acabará pactando con Ciudadanos insiste que comparten proyecto ya ha dicho la prueba de esto

Voz 1018 44:37 la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 2 44:44 llega a la Super promo de Movistar por XXXII con treinta euros al mes durante seis meses confusión base te vas a hinchar de las mejores series el humor de Broncano el partidazo la Liga Endesa la NBA fibra de seiscientos megas y dos líneas móviles así que vuela esta promo sólo dura esta semana llama al mil cuatro pasarse por las tiendas Movistar

Voz 13 45:04 tenemos un problema mejora anula de la barbacoa con tus amigos porque este grifo goteando vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 2 45:12 tímbrica tenemos más de sesenta

Voz 46 45:14 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la Brito

Voz 2 45:17 la solución que necesitas fontanería carpintería jardín todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés bricolaje que arreglamos hoy una motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 47 45:33 veinte a la mutua que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco Mutuel

Voz 13 45:43 en dos condiciones el Mutua punto es nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo