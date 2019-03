Hora 14 (29/03/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una eh

Voz 1018 00:23 sexy fijada han sido muy buenas tardes esta es él sonido que nos llega desde el Parlamento británico el que habla es un diputado conservador que se llama Christopher Crowe que está defendiendo Brexit sin acuerdo en pleno debate para otra de esas votaciones que se presentan como definitivas concluyentes determinantes hasta históricas y que luego como de las provincia pues sólo sirven para complicar un poquito más todavía la ruptura con Europa si no se rompe nada dentro de hora y media aproximadamente se votará por tercera vez pero de forma parcial el acuerdo negociado con Bruselas

Voz 0273 01:03 y hasta aquí puedo leer Begoña Arce buenas tardes buenas tardes los diputados deben decidir si aprueban el acuerdo parcial de Theresa May para dejar la Unión Europea el veintidós de mayo o si lo rechazan lo que supondría salir sin acuerdo el doce de abril o pedir una extensión mucho más larga para presentar otra opción para el Brexit Theresa May cerrará el debate dentro de una hora y a continuación se producirá la votación en esta ocasión hay más euroescépticos conservadores incluido Boris Johnson que apoyarán el acuerdo también algunos diputados laboristas lo harán contra las órdenes del partido pero sin el apoyo de los unionistas norirlandeses May se enfrenta a una nueva derrota

Voz 1018 01:39 pues a las dos y media comunicaremos de nuevo contiguo también con Griselda Pastor porque en teoría hoy veintinueve de marzo deberíamos estar hablando de las consecuencias de la ruptura negociada para este día con la Unión Europea no Nuestro país sobre el escándalo Villarejo y el supuesto espionaje al líder de Podemos el propio Pablo Iglesias decía esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy que no le extraña el posible vínculo del gobierno de Rajoy en concreto la entonces vicepresidenta Sáenz de María la Blanca

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1018 02:21 Iglesias también anunció que el programa electoral de su partido incluirá un referéndum pactado sobre Cataluña con varias opciones que según Pablo Casado a aboca únicamente a la ruptura

Voz 1663 02:29 un referéndum donde todas las opciones sean posibles y además las opciones no tienen porque ser necesariamente dos nosotros vamos a defender que Cataluña siga dentro de España quizá con un encaje constitucional diferente

Voz 1706 02:41 hoy hemos conocido que Pablo Iglesias incluye en su programa electoral la independencia de Cataluña no es nada que nos sorprenda lo que nos sorprende es que Pedro Sánchez tenga Pablo Iglesias como su futuro socio

Voz 1018 02:51 casado no ha dicho ni media palabra sobre las declaraciones de Suárez Illana contra el aborto son cosa del pasado afirma hoy su autor que se siente respaldado por su partido

Voz 0031 03:00 lo de ayer ha pasado hoy el el el futuro de la ayer

Voz 4 03:05 cada uno califica Tunis palabras como entienda oportuno es yo sé en ese ascenso no tengo nada más

Voz 0031 03:11 yo estoy en el Partido Popular que habla del apoyo a la maternidad no

Voz 1018 03:20 si Albert Rivera líder de Ciudadanos no quiere pisar ese charco si le manda su propia propuesta a casados y al final hay acuerdo de Gobierno el presidente quiere sereno el

Voz 0040 03:28 de la mano al señor Casado del Partido Popular para formar un gobierno que Ciudadanos no es el enemigo la empresario llama Torras racionada Puigdemont más Luciano es ciudadano pero les digo también legítimamente que quiero encabezar ese gobierno no iban a ver a mí esta campaña darle vueltas dentales huesos de Frank Hora catorce

Voz 1018 03:47 el Vaticano acaba de publicar a tres tantos que por vez primera contempla medidas concretas contra abusos sexuales que afectan de forma directa sólo a la Santa Sede no al conjunto de la iglesia del monzón

Voz 0831 03:58 el Papa establece que los religiosos tienen la obligación de denunciar ante las

Voz 1018 04:01 Justicia posibles casos de abusos impone

Voz 0831 04:04 límite máximo de veinte años para la prescripción de delitos por pederastia una vez que las víctimas hayan cumplido los dieciocho y expulsa inmediatamente a quienes hayan sido condenados por abusos sexuales o son algunas de las medidas con las que Francisco pretende endurecer la lucha contra la pederastia en el Vaticano aunque sólo rigen para el personal intramuros mientras que la mayoría de los casos se producen de puertas hacia fuera

Voz 1018 04:26 el Consejo de Ministros ha aprobado entre otras cosas el plan de empleo público pactado con los sindicatos más de treinta mil plazas Inma Carretero

Voz 0806 04:32 si el Gobierno prevé que se jubile algo más del cincuenta y un por ciento del personal de la Administración en diez años así que ha explicado la ministra Batet que lanzan una amplia oferta de empleo público en cuya cifra

Voz 5 04:43 total de puestos asciende en dos mil diecinueve a XXXIII mil setecientas noventa y tres puestos ha sido acordada con las organizaciones Cindy cien sindicales CSIF CCOO USO

Voz 0806 04:57 PT siga el Gobierno invertirá además cuatro mil trescientos millones hasta dos mil XXXII para construir cinco fragatas Éste es el encargo que han hecho hoy a Navantia que supondrán trece mil pues puestos de trabajo interviene ahora la ministra Montero en la rueda de prensa el Consejo de Ministros acaba de dar el dato definitivo del déficit del dos coma sesenta y tres por ciento del PIB un saneamiento ha dicho superior al previsto en las cuentas les

Voz 1915 05:21 además con un ensayo avalado por Valentín Fuster intenta demostrar que no es necesario tomar veta bloqueó antes tras un infarto una medicación que dos millones de españoles consumen de por vida y que provoca efectos secundarios como la fatiga la disfunción eréctil

Voz 0325 05:34 Mireia Boya deja su cargo en la dirección de la CUP por acoso La ya ex dirigente independentista reconoce en las redes sociales no haber superado una agresión psicológica continuada por parte de un compañero de partido cuando era diputada autonómica hace dos

Voz 1915 05:45 el hijo de Jordi Pujol sale de prisión dos meses y doce días después de entrar Oriol Pujol fue condenado a dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y levantó

Voz 1018 05:53 sí casi seis minutos

Voz 6 05:59 hora catorce Madrid Cristina Machado bueno

Voz 0806 06:02 Haarde es la comunidad estudia elevar a la Fiscalía el último informe de la Cámara de Cuentas sobre los contratos firmados por el PP con empresas de Gürtel Púnica más de ciento setenta millones de euros pagados durante los gobiernos de Esperanza Aguirre Ignacio González Ángel Garrido presidente

Voz 0177 06:19 con todos los informes que vio la Cámara cuenta en la que es ante estado algún indicio de irregularidad por supuesto lo hemos elevado la Fiscalía en este caso pues imagino que haremos como en todos que la propia Abogacía de la Comunidad será quiénes a medida los datos y quién decidirá si debemos elevar o no

Voz 0806 06:33 contratos como el que la entonces consejera Lucía Figar impulsó para la construcción de un colegio en Arganda del Rey y los más de veinte millones de euros que Metro pagó a empresas implicadas en estas tramas de corrupción en seguida se lo vamos a contar Pablo Iglesias carga contra Carmena en La Ser en Hoy por hoy el líder de Podemos ha acusado a la alcaldesa de Madrid de excluir a quienes la llevaron al poder de hacer purga con los concejales critica

Voz 1663 06:59 doce habla de la gestión económica del Ayuntamiento de Madrid que es una gestión magnífica ABC se omite que el artificio de esa gestión económica un señor de Izquierda Unida que se llama Carlos Sánchez Mato que finalmente fue purgado

Voz 0806 07:11 es más

Voz 7 07:13 aquí porque eso lo tenemos once años según la ONU para que el cambio climático deja de tener espetó reversible eso entre otras causas como que el nivel del mar han subido una forma estrepitosa en los últimos años que tenemos simplemente que estemos ahora mismo en marzo en en camiseta corta hoy que es una urgencia Hoon

Voz 0806 07:37 viernes más estudiantes contra el cambio climático se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para exigir a los políticos que tomen medidas ya y Dimas noticias en titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1915 07:48 detenido siete grafiteros por ataques en el metro de Madrid entre septiembre y enero que causaron desperfectos valorados en treinta mil euros están acusados de delitos de daños y desórdenes públicos un cuarenta por ciento de los trabajadores madrileños sufre el paro la precariedad es una de las conclusiones del estudio que ha presentado hoy Comisiones Obreras sobre empleo el sindicato reclama un incremento de las inspecciones de trabajo y medidas para fomentar la incorporó

Voz 0978 08:09 nación de la mujer al mercado laboral el renovado la Lago

Voz 1915 08:12 la Casa de Campo sufre fugas de agua sólo dos meses y medio después de su inauguración lo cuenta hoy el mundo tanto el Ayuntamiento como grupos ecologistas niegan que tengan que ver con una mala ejecución de Laso hoy se ha presentado en la Real Casa de Correos la Noche de los Teatros con el homenaje a Federico García Lorca como eje principal más de cien actividades van a tomar mañana a la noche de la capital entre ellas obras de teatro recitales exposiciones y en deportes mañana vuelve la Liga para los equipos madrileños a la una de la tarde derbi Getafe Leganés y Alavés

Voz 0978 08:39 Atlético de Madrid información ahora del tráfico

Voz 0806 08:42 DGT Jorge López buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 08:44 tráfico intenso como cada viernes de entrada a la capital por la A uno en Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras también por la dos hasta el cruce con la treinta y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma de salida ya complicada la A tres en Rivas la A4 en Butarque en Pinto también la A5 en Alcorcón y en Arroyomolinos también tensa la M40 en la zona de Coslada hacia la tres Hortaleza hacia la dos Villaverde cuatro y también las tablas igual de Marín

Voz 0806 09:08 las seis centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes

Voz 0134 09:13 hola buenas tardes aumenta el tráfico en movimientos de salida desde el centro hacia el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza también tenemos que destacar las la zona cercana O'Donnell Doctor Esquerdo así como el recorrido por el norte del paseo de la Castellana para enlazar con el Nudo Norte y el nudo de Manoteras es en la M treinta donde el tráfico se hace más lento hasta ahora por la zona del puente de los Franceses y el paseo de Marqués de Monistrol en sentido sur y también en sentido sur surge en retenciones a partir de la zona del nudo de Pío XII hasta el puente de Ventas la consejera de Transportes Hanún

Voz 0806 09:45 cuidado que la línea dos de Metro que a finales de enero cerró entre las estaciones de solidez retiró reabrirá al completo a finales de mayo

Voz 0134 09:53 eso es lo que esperan justo para las elecciones madrileñas lo cierto es que nosotros hemos hecho muchísimas obras y eso como digo pues pedir disculpas a todas aquellas personas que se ven afectadas en su vida cotidiana el tramo de lados ya saben ustedes que ha sido como consecuencia de la obra que se ha hecho en canela en Canalejas por parte de OHL no ha sido de una obra que estemos haciendo nosotros sino que nosotros hemos sido los finalistas bueno los afectados para para entendernos las obras están avanzando yo creo que a finales de mayo estará resuelto esta situación

Voz 0806 10:23 dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del

Voz 0978 10:27 pues Jordi Carbó esta tarde seguirá luciendo el sol con temperaturas sin cambios importantes máximas cercanas a los veinte grados pero durante la tarta va a aumentar el viento la fuerza del viento haciendo aumentar también la sensación de ambiente fresco el fin de semana cambio progresivo cada vez más nubes si bien mañana todavía podremos disfrutar del sol durante prácticamente toda la jornada con temperaturas parecidas a las de hoy un poco más de viento y el domingo las nubes serán abundantes durante todo el día también algunos claros pero básicamente nubes que irán dejando algunos chubascos la lluvia más persistente también intensa la esperamos a partir de la noche del domingo con todo esto

Voz 0806 11:01 comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Sonia Palomino la Comunidad de Madrid está estudiando si eleva la Fiscalía el último informe de la CAM hora de cuentas sobre los contratos firmados por los gobiernos madrileños del PP con empresas de la trama Púnica del caso Gürtel hablamos según este último informe de ciento setenta y dos millones de euros de dinero público que pagaron los gobiernos de Esperanza Aguirre Ignacio González el presidente Ángel la Rido dice que si así lo consideran van a dar traslado a la Fiscalía como ya han hecho con otras irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas por ejemplo con el caso Campus de la Justicia

Voz 0177 11:40 pero con todos los informes que vio la Cámara cuenta en la que Santa estado algún indicio de irregularidad o de cualquier otra naturaleza que no parecerá normal por supuesto lo hemos elevado la Fiscalía en este caso pues imagino que haremos como en todos que la propia la Abogacía de la Comunidad será quiénes a medida los datos y quién decidirá si debemos elevar o no hemos actuado siempre en esto con coherencia exactamente igual un caso con otro y creo que eso también lo que nos da la fuerza puedes decir que siempre actuamos Daniel Manero

Voz 0806 12:05 el informe de la Cámara de Cuentas cifra los gastos que hicieron los gobiernos de Aguirre González a partir de la información que le ha remitido la Audiencia Nacional de las empresas que están siendo investigadas en los casos Gürtel Púnica la Cámara de Cuentas pone números a esos contratos aunque en su informe no da los nombres de las empresas en cuestión entre los contratos ahí uno por ejemplo que fue impulsado por la entonces consejera Lucía Figar consejera de Educación que ahora está imputada en el caso Púnica para la construcción urgente de un colegio en Arganda del Rey tardó años en hacerse por el doble de lo que estaba previsto Laura Gutiérrez

Voz 1275 12:38 era marzo de dos mil once a las puertas de las elecciones de ese año y la consejera de Educación Lucía Figar junto al entonces alcalde de Arganda del PP Rodríguez Sardinero colocaban la primera piedra del colegio San Juan Bautista de Arganda

Voz 8 12:49 tenemos hoy la primera piedra de un centro que va a estar operativo ya

Voz 1275 12:52 la inversión inicial y la primera licitación fueron un desastre a pesar de que el centro se planificó como urgente porque el antiguo se caía a pedazos los contratos fueron cayendo uno tras otro y el colegio no empezó a construirse hasta cuatro años después

Voz 1040 13:05 se vio envuelto en un montón de vicisitudes en primera instancia se licitó por un precio muy inferior al que lógicos de construcción de un colegio público después hubo varias incidencias más con estos procesos de licitación las obras del colegio quedaron abandonadas

Voz 1275 13:20 lo recuerda Guillermo Hita entonces en la oposición hoy alcalde de Arganda

Voz 1040 13:24 on y sospechábamos con ninguna circunstancia que pudieran estar relacionadas las obras con ninguna de las Arganda no teníamos ninguna sospecha

Voz 1275 13:33 de las cuatro empresas a las que la comunidad adjudicó la construcción de este colegio al menos dos están vinculadas con la Gürtel el Grupo Sando cuyo presidente figura además en los papeles de Bárcenas como uno de los mayores benefactores del PP hizo que finalmente se encargó de la construcción del centro el coste final de casi cinco millones duplicó la inversión inicial prevista la Cámara de Cuentas detalla un proceso lleno de irregularidades administrativas y asegura que el contrato se adjudicó sin publicidad y sin mesa de contratación

Voz 0806 14:01 m de la Cámara de Cuentas detalla también los más de veinte millones de euros que Metro el organismo que más contratos cerró con empresas de la Gürtel gastó hijo del contrato para red ferroviaria de Torrejón o de las contrataciones irregulares de Arpegio una empresa pública Javier Bañuelos

Voz 0861 14:15 si la Gürtel se llevó un suculento negocio de la Consejería de Transportes entre Mintra y Metro las empresas de la red de Correa se embolsaron setenta y ocho millones de euros gracias a los veinticinco contratos que cerraron la Cámara de Cuentas pone la lupa en alguno de ellos por ejemplo la nueva línea ferroviaria en Torrejón de Ardoz aquel trabajo costó más de sesenta y ocho millones se adjudicó y con un contrato poco riguroso según este informe de fiscalización las obras deberían haberse terminado en dos mil trece pero no fue posible cuatro años después con el seis por ciento del trabajo sin terminar la Comunidad tuvo que resolver el contrato e indemnizar a la empresa contratada con casi dos millones hay que sumar los veinticuatro contratos que Metro cerró también con otras dos empresas de la Gürtel a las que desembolsó más de veinte billones la consejera de Transportes Rosales Gonzalo reconocía esta mañana que estos casos le abochornado

Voz 9 15:06 se ha habido alguien que no ha utilizado su forma de actuar en esa línea pues lógicamente hay un rechazo por parte personal mío por parte de este Gobierno

Voz 0858 15:16 la Cámara de Cuentas también alerta de las contrataciones

Voz 0861 15:18 según lares de Arpegio la edad con las empresas de la Gürtel pone tres ejemplos de obras en Parla Alcorcón y Móstoles aquellos contratos se hicieron utilizando criterios de adjudicación imprecisos y sin respetar los principios de transparencia ido objetividad

Voz 0806 15:33 con todo esto la comunidad estudia si eleva a la fiscalía el informe de la Cámara de Cuentas que les adelantamos ayer aquí en la Cadena Ser del caso Feli una de las piezas separadas del caso Púnica quien ya ha dado un paso adelante es el Ayuntamiento de Alcalá de Henares que ha decidido personal ese como parte perjudicada porque entre otros investiga un contrato que impulsó el entonces alcalde del PP Bartolomé González dos de los imputados en el caso fueron asesores suyos SER Henares Javier Galicia

Voz 0858 16:01 el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se personará oficialmente en la causa que ahora sí cuenta como pieza separada con una lista de imputados por el caso como Feli está derivada de la Púnica comenzó en dos mil doce con un contrato impulsado por el ex alcalde y diputado Bartolomé González David Marjaliza señaló el exalcalde como posible perceptor de una supuesta mordida de sesenta mil euros cantidad que coincidía según el acto el Gobierno con unas facturas de trabajos no realizados a nombre de una empresa constructora el contrato fue firmado en dos mil trece siendo ya alcalde Javier Bello y concejal de Obras el todavía concejal del PP Marcelo y Solari el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado cincuenta y siete personas entre ellas Fernando García Rubio ex asesor jurídico del Ayuntamiento de Alcalá David Larrazábal ex gerente del Instituto de planificación y gestión ambiental Alberto Blázquez ex portavoz del Gobierno Complutense

Voz 1091 16:47 para dar de las personas que posteriormente fueron detenidas de la empresa con Feli fueron de las personas que visitaban Alcalá de Henares dos cargos de confianza adelante el equipo de gobierno del Partido Popular están ya en calidad de investigados se nos ha requerido información cuando se pueda digamos contar y procederemos digamos también a analizarla

Voz 0858 17:07 a día de hoy con Feli ya no tiene relación contractual con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Voz 5 17:12 dos de la tarde diecisiete minutos seguidos

Voz 1113 17:16 hora catorce Madrid

Voz 0806 20:36 un viernes más estudiantes madrileños se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir para exigir a los políticos que tomen medidas reales contra el cambio climático que medidas eso ya se lo dejan a los expertos pero insisten en que hay que tomarlas ya frente al Congreso Elena Jiménez buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes y durante una hora y media alrededor de un centenar de jóvenes han protestado aquí junto al Congreso sentados en el asfalto diciendo cosas como si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado los que están en la cima no se enteran ni del clima o estaríamos en clase si se escuchasen ahora debaten en un círculo en una esquina de esta plaza donde les ha colocado la policía sobre cómo continuar con sus movilizaciones mientras la circulación de los coches ha vuelto a esta carrera de San Jerónimo los motivos que les hacen dejar hoy por ejemplo sus estudios los explican Irene de diecinueve años Alex de veinticinco y Katrina también de diecinueve

Voz 1915 21:31 sabemos que científicos que son mucho más listos que nosotros que saben cuáles son las medidas correctas y qué es lo que tenemos que hacer duración entonces lo que pedimos es que se les escuche a ello

Voz 1706 21:38 preocuparme preocupar todo yo creo que lo más grave es el calentamiento por todos los problemas

Voz 18 21:43 era el deshielo de los polos la subida

Voz 1706 21:46 el nivel del mar la extinción de especies haré

Voz 19 21:48 no estoy casero es porque lo han hecho todo a su antojo sin

Voz 0806 21:51 cortarles nada lo que es el planeta lo que esto

Voz 19 21:54 las generaciones venideras

Voz 0806 21:56 y para que se les oiga y se les entienda bien han cantado en inglés con traducción

Voz 7 22:05 qué queremos justicia climática Bonet cuando la queremos ahora

Voz 0806 22:13 también lo han hecho en modo más castizo con este en dos mil veinticuatro no va a quedar ni el tato

Voz 20 22:19 el la entrada del Jiménez

Voz 0806 22:28 gracias más cosas un cuarenta por ciento de los trabajadores madrileños sufre el paro o la precariedad es una de las conclusiones del estudio que ha presentado esta mañana Comisiones Obreras sobre el empleo informa Virginia Sarmiento según CCOO la calidad del empleo es incluso

Voz 0821 22:43 peor que antes de la crisis con una contratación abusiva que no responde a la creación de empleo sino a personas que van rotando o encadenando contratos indefinidos de menos de un año también con más trabajos temporales y a tiempo parcial Eva Pérez responsable de Empleo en el sindicato

Voz 21 22:56 cada año se realizan en Madrid más de dos millones de contratos el ochenta y dos por ciento de los contratos que se firman en Madrid son contratos temporales casi la mitad son contratos de menos de seis días más de la mitad no llegan a los quince

Voz 0821 23:09 la mujer inmigrante sigue siendo la más precarizadas ya estas cuestiones se suman las horas extra que no se cobran y se compensan seis de cada diez o las familias que tienen a todos sus miembros en paro un seis por ciento que antes de la crisis era poco más de un uno Jaime Cedrún secretario general de Comisiones exige medidas

Voz 0677 23:25 tenemos que exigir los catorce mil euros de salieron mínimo convenios planes de igualdad incrementar la labor de vigilancia de la lucha contra el fraude necesitamos triplicar los efectivos de la especial

Voz 0821 23:34 el informe concluye que el cuarenta por ciento de la población activa sufre todavía algún elemento de precariedad sólo el sesenta por ciento tiene un empleo medianamente estable aunque en peores condiciones que antes

Voz 1113 23:47 la dirección del Summa uno uno dos ha abierto una investigación a dos médicos y un enfermero

Voz 0806 23:51 la del Servicio de Urgencia de Atención Primaria de San Sebastián de los Reyes por no haber atendido a los pacientes lo adelantado Europa Press están investigando si dejaron a esos pacientes en la puerta sin poder entrar porque no estaba el celador que estaba de baja pero no había sido sustituido los profesionales aseguran que les dijeron a esos pacientes que entraran por el garaje SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 0861 24:12 hasta setenta y siete minutos en la calle sin poder acceder al servicio de urgencias de Sanse así lo vivieron varios pacientes entre las ocho y media y las nueve y cuarenta y siete minutos de la tarde de este pasado martes según confirman los trabajadores del centro

Voz 0831 24:25 pero la dirección no repuso al celador encargado

Voz 0861 24:28 no de abrir las puertas porque ese día estaba de vacaciones y tuvieron que entrar a través del parking sin embargo se negaron a facilitar el acceso a los pacientes por esta vía ante la insistencia del jefe de guardia Rosa López es la vicepresidenta del sindicato suma

Voz 22 24:41 les dijo que como es que no habían pasado a los pacientes por el parque dijo que cómo iban van a pasar los pacientes pues el parque esto sólo demuestra que tenemos una dirección de una consejería es que intenta ese Buddy el problema grande en de Mikko crónico que tiene el sumo

Voz 0806 24:59 la respuesta de la dirección no ha sido otra que la de abril

Voz 0861 25:01 una investigación interna contra los sanitarios responsables del servicio durantes anoche dos médicos y una enfermera fuentes de la Consejería confirman que no existen precedentes similares que la ausencia del celador no impide en ningún caso la apertura de las por

Voz 0806 25:15 la Policía Nacional ha detenido a siete grafiteros parte del medio centenar que en noviembre asaltó la estación de metro de las rosas que agredió a dos policías nacionales entre los detenidos hay por primera vez una mujer Alfonso Ojea

Voz 0089 25:27 la detención de estos siete grafiteros entre los que hay por primera vez una mujer arrestada se ha producido tras una larga investigación del Cuerpo Nacional de Policía que comenzó hace unos cinco meses tras el asalto de un gran grupo de grafiteros a la estación de metro de las Rosas después de este incidente han seguido actuando en el suburbano portavoz de la Jefatura Superior de Policía

Voz 23 25:47 con esta investigación se han esclarecido catorce nuevos asaltos cometidos entre los meses de septiembre y en enero en este caso ha sido en diferentes estaciones las afectadas pero las más afectadas han sido las de Arroyo Culebras Cuatro y Tres Olivos

Voz 0089 26:00 tras ser detenidos por los agentes de la Brigada de Policía Judicial Illa ante el juez el magistrado les ha impuesto una serie de medidas cautelares

Voz 23 26:09 les imputan delitos de daños y desordenes públicos ya que valoran los desperfectos en unos treinta mil euros además a dos de los arrestados se les impuso también una orden de alejamiento de la red de Metro de Madrid otro de ellos también de la red de cerca

Voz 0089 26:21 en IMS es el golpe más fuerte que la policía ha dado a las redes de grafiteros en los últimos meses en la capital

Voz 0806 26:27 dos meses y medio después de inaugurarse el nuevo Lago de la Casa de Campo tras un año de obras in dos con seis millones de euros de inversión el lago sufre fugas lo adelantado el mundo el Ayuntamiento dice que se trata de un problema natural al eliminar el sedimento del fondo del estanque Enrique García

Voz 24 26:42 hace veinte días la plataforma Salvemos la Casa de Campo detectó al menos cinco charcos de unos cinco centímetros de profundidad en los alrededores de Lago se trata de zonas por debajo del nivel del agua que se han obedecido desde la remodelación del estanque el motivo según el ayuntamiento son casi Zack son causas naturales las obras consistieron en reparar los muros y el fondo del lago este fondo tenía una capa de sedimentos que ejercían de tapón natural para que no se filtra el agua a las zonas cercanas al retirarse esa capa es fácil que el agua se filtre a las zonas adyacentes eso explican desde el Consistorio un análisis que comparten los ecologistas que consideran prematuro relacionarlo con una mala ejecución de las obras y aseguran que que es cuestión de tiempo en cuanto se forme un nuevo tapón natural en el fondo del lago se dejará de filtrar agua Juan García ex miembro de la plataforma Salvemos la Casa de Campo

Voz 25 27:31 que hasta que no se lo digo si esta es la causa vamos y eso tras la causa contra la ejecución de la de la obra que hay que descartar nada evidentemente no y habrá que estar vigilantes previsiones para ver cuál es el desarrollo de la del de la situación

Voz 24 27:46 desde el Área de Medio Ambiente explican que se está haciendo ya un seguimiento para comprobar la evolución de estos charcos y niegan una mala planificación o ejecución de las obras

Voz 0806 27:57 y hoy se ha presentado la nueva edición de la Noche de los Teatros que se va a celebrar mañana esta vez con el homenaje a Federico García Lorca como eje principal y más de cien actividades que iban a tomar mañana la noche

Voz 1509 28:08 de la capital Cristina del caso en la presentación de la séptima edición de la Noche de los Teatros el consejero de Cultura Jaime de los Santos ha homenajeado al dramaturgo Federico García Lorca cuando se cumple un siglo de su llegada al Arsenal de estudiantes

Voz 26 28:21 Federico García Lorca ya era un poeta apasionado y era un músico extraordinario pero cuando en mil novecientos diecinueve llega a Madrid subirá cambia para siempre se hospeda primero en un hostal de la calle San Marcos inmediatamente consigue su plaza en la Residencia de Estudiantes y es allí donde conoce a algunos de los hombres más importantes de la cultura nacional e internacional Salvador Dalí Luis Buñuel Pepín Bello pero sobre todo es Madrid a que le convierte en el dramaturgo que celebramos

Voz 1509 28:49 como aperitivo las representaciones que se van a suceder hasta la medianoche la Real Casa de Correos ha acogido la representación de esta no es la casa de Bernarda Alba así como a lo largo de esta tarde se interpretarán Yerma Doña Rosita rango mañana se llevarán a cabo conciertos espectáculos de danza conferencias dedicadas al poeta granadino

Voz 7 29:12 de todo esto ahora

Voz 27 29:22 nos vamos con la música de la cantante francesa SAS el

Voz 0806 29:25 lunes estará actuando en el Huici Center

Voz 27 29:28 a partir de las ocho de la tarde que tengan lugar

Voz 7 29:30 eh el juego de la eh no

Voz 3 30:03 el catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 38:44 Toll de Marcos

Voz 29 30:47 por añadida al catálogo nacional tres especies de reptiles un mamífero dos plantas del mamífero es el cerdo vietnamita dice ella características singulares pero no le ponen nombre

Voz 1018 31:14 el nuevo literal de la rueda de prensa de la portavoz del Consejo de Ministro buenos pero además otra teórica sobre el Brexit a una hora para otra de esas votaciones teóricamente definitivas del Parlamento británico y que tampoco tiene buena pinta y eso que el fiscal del Reino Unido y ha pedido un apoyo a la ruptura pactada con Bruselas

Voz 1061 31:31 a Prince prematuro publicar la factura antes de que se apruebe el acuerdo de salida y además hay varios elementos que todavía debemos terminar de cerrar traslado a la Cámara de los Comunes la responsabilidad y les pido que reflexionen y que lo consideren con cuidado lo que tenemos antes de este debate es el derecho legal a una prórroga no está garantizado que tengamos otra prórroga pido a la Cámara que vote a favor de este acuerdo

Voz 1018 31:59 catorce hablaremos de Villarejo y del espionaje Pablo Iglesias es un asunto en el que el líder de Podemos ve claramente de la mano del Gobierno Rajoy en concreto de Soraya Sáez de Santamaría esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy anunció que su programa electoral incluirá un referéndum pactado para Cataluña con varias opciones a Torra sólo le vale la autodeterminación pura y dura

Voz 8 32:20 que Book fisura que no nos hagan jugar con porcentajes ni multe referéndums están dispuestos a reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña este es el tema que yo quiero conocer directamente de los partidos políticos españoles parda Patitz político Espanyol

Voz 1018 32:35 el viernes veintinueve de marzo Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes está estar del Papa Francisco concreta medidas contra la pederastia Antonio hacen tres documentos que establecen las medidas para detectar los casos y castigar a quienes cometan ese tipo de delitos en el Vaticano obliga que se denuncie cualquier caso abre la puerta a actuar de oficio e introduce una prescripción para esos delitos de veinte años en lugar de los cuatro vigentes hasta ahora empleo público el Consejo de Ministros ha

Voz 0325 32:58 dado una nueva oferta de empleo con treinta y tres mil plazas el Gobierno alerta de que la media de edad de los funcionarios ha subido notablemente Meritxell Batet ministro de función pública

Voz 5 33:06 eran cuarenta y seis años de media en dos mil cuatro pasaron a cuarenta y siete años en dos mil ocho A49 en dos mil doce a los ya indicados cincuenta y dos en dos mil diez

Voz 1018 33:19 en revisión a la baja el Instituto Nacional de Estadística sitúa finalmente el crecimiento de la economía española el pasado año en el dos coma seis por ciento al mismo tiempo la ministra de Hacienda acaba de confirmar que el año pasado el déficit público fue del dos con seis cuatro décimas por encima del objetivo ya actualizado la previsión para este año

Voz 5 33:35 Intervención General ha remitido un informe preceptivo en donde cima que efectivamente el déficit público de dos mil diecinueve cerrará en el dos por ciento

Voz 1018 33:46 esto deja su cargo Mireia Boya abandona

Voz 0325 33:48 la dirección de la CUP porque asegura que no puede soportar el acoso psicológico de un compañero de la formación la CUP asegura que está estudiando su denuncia y que trabaja en un protocolo contra agresiones machistas

Voz 1018 33:58 hora de la cárcel Oriol Pujol Ferrusola ha salido esta mañana de prisión después de estar dos meses encarcelado antes de que se le haya concedido el tercer grado Puyol condenado a dos años y medio por el cobro de comisiones ilegales tendrá que estar en un centro abierto durante ocho horas de lunes había a las puertas de Moncloa Ayesa ha manifestado hoy ciento

Voz 0325 34:13 picos de toda España para denunciar el colapso de la investigación

Voz 1018 34:16 por los recortes en su financiación si estamos de su mal

Voz 30 34:19 de mi con la ciencia española no hay un plan a medio largo plazo siempre damos y tirando

Voz 31 34:24 sí jueves las situaciones dramáticas dramática sobre todo en todo el mundo está abandonando

Voz 1018 34:31 Muere Agnès Varda la cineasta francesa fallecida a los noventa años fue la principal figura femenina de la Nouvelle Vague y uno de los mayores referentes del cine feminista ganó el Oscar de honor

Voz 1663 34:39 eso es mentira que el telegrama Miguel

Voz 32 34:44 José Antonio el telegrama es para John Bercow señor presidente de la Cámara o speaker de los Comunes su prohibición de someter por tercera vez a votación el acuerdo negociado por la primera ministra en Bruselas ha sido sorteaba igual que el blanqueo de dinero

Voz 0861 35:00 pero mediante el fraccionamiento

Voz 32 35:02 sedes desgajar la declaración complementaria que esbozaba la futura relación entre el Reino de y la Unión Europea esta noche o hay fumata blanca en Westminster o quedaría sin efecto el aplazamiento de la salida británica hasta el veintidós de mayo eso sí a Theresa May su derrota la mantendría en el cargo inning tela

Voz 1018 35:24 aquí bleu Miguel Ángel Aguilar que lunes volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas la técnica sabe quién tiene Carlos Cala en la producción y un noticia muy esperanzadora para las personas miles personas que han sufrido un infarto Se trata de un ensayo en el que participa Valentín Fuster que es una autoridad mundial que parece probar que será posible vivir sí que el uso de un fármaco que provoca importantes efectos secundarios Laura Marcos

Voz 1509 35:48 la medicación que se prescribe a cuatro de cada diez personas que sufre un ataque al corazón puede cambiar para siempre en apenas cuatro años la hipótesis de uno de los cardiólogos más prestigiosos del mundo el doctor Valentín Fuster es que ahora mismo se les dan unas pastillas veta bloque antes que no valen para nada

Voz 33 36:04 pueden causar problemas civilidad fatiga problemas sexual no son medicaciones quería que las tome todo el mundo para siempre primero tenemos que mostrar que no aumenta la mortalidad no dando pero después tenemos que demostrar que la calidad de vida pues es mejor no darle

Voz 1509 36:18 pero este ensayo tiene un valor extra es el primero de esta envergadura completamente altruista

Voz 33 36:23 participantes lo hacen voluntariamente no no hay conexión con Industria esto es absolutamente único en estudio en donde va entrar casi diez mil pacientes

Voz 0978 36:32 Suecia Noruega y Dinamarca ya han copiado esta iniciativa española

Voz 1018 36:36 pues completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:39 entre esta tarde y el domingo las nubes irán ganando protagonismo en todo el país menos en Canarias ya que en el archipiélago canario será esta tarde y parte de mañana cuando las nubes serán más abundantes con algunos chubascos el domingo mejorará claramente en gran parte de la Península y Baleares hoy y mañana todavía podremos disfrutar de muchas horas de sol con temperaturas sin cambios importantes respecto a los últimos días cada vez más viento que hará aumentar la sensación de ambiente frío mañana por la tarde chubascos en prácticamente cualquier punto de montaña de la península el domingo la lluvia ganará protagonismo en el centro sur en el Mediterráneo y sobre todo en el sudeste de la Península

Voz 1113 38:44 Toll de Marcos

Voz 1018 38:46 la madrugada del sábado domingo Baraka de la OTAN los relojes una hora eso es seguro lo que ya no está tan claro es qué pasará dentro de menos de una hora en el Parlamento británico Begoña Arce Londres qué tal buenas tardes muy buenas tardes porque a las hacia las tres y media está previsto que se produzca la votación del acuerdo de salida de la Unión Europea que la Cámara ya ha rechazado en dos ocasiones aunque será una votación parcial de la que se ha excluido la declaración política añadida sobre la futura relación pero ni por ésas está asegurado que vaya a salir adelante

Voz 5 39:14 este debate ya Ascensión fracaso

Voz 0273 39:16 a mí para el Gobierno británico hoy era el día en que como ella había prometido más de cien veces el Reino Unido saldría de la Unión Europea en lugar de eso lo que hay es una confusión caos a un nivel impensable las divisiones que hemos visto durante tres años sobre Europa se han repetido esta mañana en la Cámara de los Comunes ha habido intercambio de pareceres apasionados entre los sobre excepto los conservadores que han votado anteriormente contra el acuerdo y ahora lo van a apoyar los llamados espartanos una veintena de irreductibles que no están dispuestos a ceder los laboristas también están muy divididos la consigna del partido es votar en contra pero no todos van a obedecer hilos diez diputados norirlandeses han recordado a través de su portavoz en la Cámara semi Williams

Voz 0831 39:58 por cambio aceptarán el acuerdo

Voz 37 40:04 construir claro los has

Voz 0193 40:06 nosotros hemos vivido una campaña terrorista durante cuarenta años ahora nos quieren sacar del Reino Unido no estamos dispuestos a ver alterada nuestra posición constitucional por el resentimiento de Bruselas contra Unido actor marcharnos de la Unión Europea

Voz 0273 40:25 Theresa May debe cerrar el debate dentro de unos minutos el último suplicatorio el ruego final pero será muy difícil que logre la aprobación que tal y como ha prometido pondría fin a su carrera como primera ministra

Voz 1018 40:36 hay bañados preguntas muy concretas anillo de tanta con

Voz 5 40:39 qué pasa si sale el sí hoy en esta votación

Voz 0273 40:42 la prueba el Gobierno completaria la legislación del acuerdo de retirada y el veintidós de mayo el Reino Unido estaría fuera a partir de ahí comenzaría la elección de un nuevo líder aquí en el Partido Conservador un nuevo primer ministro para el verano sería él el encargado o ella de dirigir la segunda parte de las negociaciones con Bruselas será seguramente

Voz 5 41:00 un euroescéptico duro oye qué ocurre

Voz 1018 41:03 producción tercer rechazo

Voz 0273 41:06 bueno si no hay acuerdo las cosas se complican aún más el Reino Unido dejaría la Unión Europea sin acuerdo el doce de abril o pediría una extensión del artículo cincuenta presumiblemente mucho más amplia puede ser de un año puede ser De2 esto obligaría a participar en las elecciones europeas me ha dicho que se marcharía una vez el Acuerdo haya sido aprobado pero es muy difícil ver cómo podría seguir adelante con un proceso así si se prolonga aquí se habla abiertamente de su sucesión sea cual sea el resultado se da por hecho que May Se marcha pronto no hay que descartar la posibilita tampoco de unas elecciones generales anticipadas

Voz 1018 41:40 pues gracias Begoña hasta luego buenas tardes de ahora asesinos hubieran complicado tanto las cosas hoy veintinueve de marzo deberíamos estar hablando de algo muy diferente porque hoy era el día previsto para que se produjera la salida del Reino Unido europea en virtud del Tratado de Lisboa que la primera ministra Theresa May anunció hace justamente hoy dos años

Voz 1113 41:57 así en unos minutos

Voz 0806 42:00 pues el representante permanente de Reino Unido antes

Voz 1113 42:02 la Unión Europea ha entregado en mi nombre al presidente del Consejo Europeo la carta en la que se confirma la decisión del Gobierno de invocar el artículo cincuenta del Tratado el proceso ya está en marcha y conforme a la voluntad del pueblo el Reino Unido va a dejar la Unión Europea es un momento histórico que marca un punto de no retorno

Voz 1018 42:26 de momento Theresa May todavía primera ministra

Voz 1113 42:28 hoy está ahora ha repetido su determinación

Voz 1018 42:31 de cumplir con el resultado del referéndum del veintitrés de junio de dos mil dieciséis que dio la victoria al Brexit para concretar hoy el divorcio pactado pero Griselda Pastor son Bruselas buenas tardes en Holanda

Voz 0738 42:42 hasta parece que no ha podido ser cómo era ese

Voz 1018 42:44 Brexit pactado cómo quedaría a día de hoy las relaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea en que lo estaríamos notando los ciudadanos

Voz 0738 42:51 bueno los ciudadanos prácticamente nada se notaría el cambio porque dentro de ese acuerdo van garantizados todos los derechos que en estos momentos tienen los residentes en cualquiera de los Estados no el problema el problema administrativo el Reino Unido

Voz 1018 43:04 debería sus comisario sus diputados

Voz 0738 43:06 ciencia las reuniones de ministros jefes de Gobierno aquí el problema es que pasa así si no hay acuerdo a finalmente porque desconocemos la situación en muchos casos concretos esos derechos de los ciudadanos el problema pendiente de la frontera con Irlanda por ejemplo donde se están buscando fórmulas para el control de mercancías porque como sabéis la Unión quiere poner la frontera en el Mar entre Irlanda del Norte el Reino Unido lo que rechazan los unionistas porque para ellos equivale a renunciar a sus derechos sobre el territorio

Voz 1018 43:34 precisada gracias también un saludo Inma Carretero Palacio de la Moncloa buenas tardes

Voz 0806 43:38 qué tal buenas tardes riesgo mucho si te pregunto

Voz 1018 43:40 cómo ve el Gobierno español la situación de incertidumbre sobre el Brexit

Voz 0806 43:44 pues ha dicho para ahora poca cosa en la portavoz del Gobierno en esta rueda de prensa sí que ha sostenido que se mantiene la incertidumbre porque si amantes hay una prórroga después de que no haya habido acuerdo no ha hecho mención la portavoz Ana damas pero sí que ha recordado que en las elecciones europeas del veintiséis de mayo vamos a seguir eligiendo de cincuenta y cuatro diputados en España sin cambio a la espera de lo que pueda producirse

Voz 1018 44:09 el Consejo tenían en su agenda de viernes social una oferta de empleo público que supera las treinta mil plazas tras el acuerdo alcanzado ayer con los sindicatos acuerdo que está explicando en este momento la ministra Meritxell Batet Rafa Bernardo buenas tardes buenas tardes si la Oferta Pública de Empleo el extraño será finalmente de treinta y tres mil setecientos noventa y tres plazas superando por tanto la del año pasado contando entre sus objetivos el de lograr un rejuvenecimiento de las plantillas que tienen una edad media de cincuenta y dos años diez años superior al conjunto de la población activa y el de reforzar la atención al ciudadano según explicaba la ministra de función pública

Voz 1544 44:39 cómo son los servicios de empleo las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la Seguridad Social el tráfico o el catastro también se priorizan el sector de la I más D más si la lucha contra el fraude fiscal y el fraude laboral la administración penitenciaria y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de la Administración General del Estado

Voz 1018 45:01 por primera vez decía Meritxell Batet la oferta se hace en el marco de un plan con perspectiva plurianual para ir previendo las necesidades de personal de los próximos años vamos a volver a la rueda prensa el Consejo de Ministro no sé si la portavoz ha comentado algo sobre la crisis política de Cataluña la polémica entrevista de Josep en la televisión pública alemana o las no menos polémicas declaraciones de Suárez Illana Inma

Voz 0806 45:21 de Suárez Illana Nos le ha preguntado en esta rueda de prensa que acaba de terminar José Antonio sí que ha defendido la portavoz del Gobierno la actuación del ministro de Exteriores Josep Borrell en esa entrevista justifica que se levantara porque el estaban interrogando según Isabel Celaá la escuchamos

Voz 36 45:38 son derechos alcanzado por la mujeres