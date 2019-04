Hora 14 (01/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias el

Voz 3 00:10 inglés que a mí me ser custodia Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes tenía noventa y uno años y era uno de los grandes referentes literarios del siglo veinte en lengua española Rafael el Sánchez Ferlosio innovador de la narrativa realista que pasará a la historia sobretodo por su novela El Jarama que publicó en mil novecientos noventa y cinco con la que ganó el Premio Nadal ya la que llegó a de testar a negarse incluso a citar por su nombre como hizo declaraciones a la SER poco antes de recibir el Premio Cervantes en dos mil cuatro

Voz 4 00:46 el partido más que una obra completa se en ver desacredita hace tiempo aborrece pero de así de favorecer más que una hora concreta sino en el eh pero aunque uno tenga más razonada santo elegir visitarse eso no vale nada conviene dejarse esclavizar por los demás sin rechistar

Voz 1018 01:11 Ferlosio se va tras recibir practicamente todos los reconocimientos literarios posibles salvo el Premio Nobel para el que tuvo sobrados méritos el ministro de Cultura José Guirao ha querido recordarle incitar precisamente El Jarama como una de sus obras con clientes en los años cincuenta revolucionó la narrativa con obras como Alfanhui o El Jarama lamentamos enormemente su pérdida y lamentamos el hueco especial particular siempre inteligente siempre e incisivo Hora catorce la vida política nos deja como nombre propio del día el de Dolors Montserrat hasta ahora portavoz del PP en el Congreso que va a encabezar la lista de ese partido a las elecciones europeas sobretodo para marcar un discurso nítido contra el independentismo según ha querido subrayar Pablo Casado necesitamos

Voz 1787 02:01 que nuestra representación en Bruselas tenga muy claro que hay que hacer para invertir el relato de la propaganda de las pequeños sobre Catalunya

Voz 0277 02:10 no es que estas elecciones europeas son trascendentales porque nos jugamos mucho porque ahí la amenaza de la antipolítica del populismo del nacionalismo que quieren romper nuestra convivencia que quieren romper

Voz 1 02:23 hola Unión Europea Montserrat estrenó como

Voz 1018 02:25 portavoz en el Congreso como una polémica intervención en una sesión de control al Gobierno quizá por eso la ironía del ministro Ábalos

Voz 3 02:32 lamentamos pues la echaremos de menos en las sesiones de control

Voz 1018 02:40 es otro de los obispos a punto de empezar también la campaña electoral piden a los católicos que no voten a formaciones que apoyan el aborto o la eutanasia que combatan las informaciones falsas que tanto daño hacen Ricardo Blázquez es el portavoz de la Conferencia Episcopal

Voz 1814 02:53 la manipulación de la verdad irá desinformación intencionada son particularmente dañinas dañinas en periodos electorales ya que las consecuencias pueden ser graves largo alcance la papeleta que depositamos en la urna con tiene nuestras legítimas expectativas expresa nuestra responsabilidad

Voz 1018 03:16 es parte del discurso del presidente de la Conferencia en la apertura de la Asamblea Plenaria Nos queda también es noticia esperanzadora los médicos del Hospital Barcelona es de la Vall d'Hebron han logrado salvar la vida el niño de trece meses un niño burbuja mediante un trasplante pionero en Europa de células madre Clara Barniol

Voz 1315 03:31 el niño que ahora tiene trece meses nació sin sistema inmunitario una patología que provoca que cualquier infección se complique de forma grave a los pocos días de nacer les sometiendo a quimioterapia después Le mantuvieron aislado hasta que encontraron un donante de sangre de cordón umbilical le hicieron un trasplante de células madre el niño está sano lleva una vida casi normal

Voz 0202 03:54 además el portavoz y patrono de la Fundación Franco reclutó donantes para Vox como les está contando la SER Jaime Alonso también intentó colocar a personas de su confianza como candidatos de la formación de ultraderecha

Voz 0325 04:05 la venta de turismos y todoterrenos atraviesa su peor periodo desde la crisis las matriculaciones suman ya siete meses de caídas al descender un cuatro coma tres por ciento durante el mes de

Voz 0202 04:13 la Fiscalía pide tres años de cárcel para Borja Thyssen y su mujer por defraudar a Hacienda más de trescientos mil euros a través de empresas pantalla la pareja afronta también una multa de un millón

Voz 0325 04:23 ha muerto Enrique Álvarez Conde el director del Instituto de Derecho Público donde hizo su polémico Master Cristina Cifuentes Álvarez Conde que estaba acusado de falsedad documental padecía un cáncer de pulmón

Voz 0202 04:32 el Parlamento británico busca de nuevo esta tarde alternativas al acuerdo del Brexit y votará la permanencia del Reino Unido en la unión aduanera otra votación indicativa mientras Theresa May estudia llevar su acuerdo rechazado ya tres veces por cuarta vez al Parlamento

Voz 0325 04:46 desde hoy los nuevos padres tendrán ocho semanas de permiso financiadas al cien por cien y no transferibles a la madre los quince primeros días deben coincidir con el nacimiento del bebé el resto

Voz 1018 04:54 a lo largo de su primer año de vida dos y cinco seguimos

Voz 5 05:01 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas

Voz 1434 05:05 pues empezamos con una noticia que acabamos de conocer con la muerte del catedrático Enrique Álvarez Conde el principal imputado del caso masters junto a Cristina Cifuentes padecía cáncer de pulmón y han muerto por una infección la última vez que lo escuchamos en público fue ante la comisión de investigación del caso master que se celebró en la Asamblea se acogió a su derecho a no declarar pero sí aprovechó ese momento para defender su inocencia señalar por primera vez de forma directa a la Comunidad de Madrid

Voz 6 05:31 infinito raras el no haber sabido sustraer los días veinte y veintiuno de marzo del dos mil dieciocho a las fuertes presiones del Rectorado en diversidad de la Comunidad de Madrid fui momento idóneo para la caza de otras piezas mayores esté sin pecado capital y creo que ya he sido injustamente vapuleado fuera

Voz 1434 05:56 Enrique Álvarez Conde ha muerto hoy había nacido en el año mil novecientos cincuenta y dos hice lo hemos adelantado hoy en la Ser ochenta y cinco mil euros de dinero público para mejorar la imagen del alcalde Ignacio García de Vinuesa la Guardia Civil asegura en un informe que el Ayuntamiento de Alcobendas en contra de lo que ha defendido siempre si contrató campañas con empresas de la Púnica para mejorar la imagen de su alcalde ochenta y cinco mil los entre dos mil once y dos mil catorce tras escuchar esta información que les hemos adelantado bien la SER el Ayuntamiento ha emitido un comunicado que enseguida les vamos a contar además Ángel Garrido será el número cuatro el presidente de la comunidad ocupará la cuarta posición en la lista del PP a las europeas así que tendremos tercer presidente de la comunidad en esta legislatura Garrido lo deja nuevas sustituir Pedro Rollán

Voz 7 06:45 yo estoy encantado de ir en esta ley sólo a las propuestas de los Montserrat muy agradecido por supuesto al presidente nacional a Pablo Casado por haber incluido en esta lista

Voz 1787 06:53 en estos dos meses pues haré lo único que es hacer que se entregarme en cuerpo y alma a cualquier misión o labor que me encomiende

Voz 1434 07:01 los trabajadores de Metro se concentraron frente al juzgado de los social en la capital en la plaza de los Cubos donde se celebra el juicio por la denuncia que presentó el primer trabajador de Metro al que le fue reconocido una enfermedad laboral por su exposición al amianto murió el pasado mes de octubre sus compañeros esperan que se conceda una indemnización a su familia y que se eviten nuevos

Voz 8 07:21 ese tomen las medidas lo antes posible para es inventar metro de Malí que creo que es un problema bastante grave que a parte de los trabajadores nosotros tenemos nuestras dudas de que los usuarios también en cualquier momento hayan podido estar expuestos ante esa situación

Voz 1434 07:35 el ambiente ante posibles más noticias ahora en titulares con Sonia Palomino y Paula Asensio el New Errejón ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción el informe de la Cámara de Cuentas que cifra en ciento setenta y dos millones de euros el dinero que los gobiernos de Aguirre González gastaron en contratos con empresas de la pública y la Gürtel el candidato de Madrid responsabiliza al PP de dilapidar el dinero público y quiere la unidad y anticapitalista buscan pactar una candidatura conjunta con Podemos de cara las elecciones autonómicas de mayo Madrid en pie la plataforma quinto eran los partidos ha emplazado a una reunión el próximo miércoles a la a la formación morada y ofrece celebrar unas primarias conjuntas de proporcional a los trabajadores del Hospital del Escorial denuncian que un solo vigilante se encarga de la seguridad de todo el centro en horario nocturno la Gerencia asegura que cuentan con un protocolo de emergencias actualizado pero desde el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios reclaman como mínimo un vigilante se investiga el robo al equipo de fútbol de juveniles de Torrelodones les robaron móviles y carteras mientras disputaban un partido en el campo Hoyo de Manzanares hay diecisiete afectados que han denunciado los hechos ante la Guardia Civil y en deportes los equipos madrileños preparan ya la nueva jornada de Liga que se celebra esta semana mañana el Atlético de Madrid recibe al Girona y el Getafe visitan español vamos con la información del tráfico nos acercamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 9 08:43 buenas tardes hasta hace escasos minutos estábamos pendientes del accidente que se había producido en la ronda de circunvalación M cuarenta complicaba la conducción en la zona del barrio de La Fortuna en dirección a la A42 ya han retirado el vehículo accidentado de momento tan sólo les vamos a pedir tengan precaución se iban a transitar por este tramo de la M cuarenta en el resto de la red vial madrileña tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M cincuenta se circula sin problemas ahora el centro de pan

Voz 0391 09:12 tallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez Juan hasta

Voz 1434 09:15 hola buenas tardes situación tranquila en el interior de la ciudad no tenemos que destacar complicaciones también se circula ha concluido de momento a lo largo o de la M30 eso si recordamos que se mantienen los trabajos de asfaltado en el distrito de Hortaleza que afectan con estrechamiento de calzada a las avenidas de Machu Picchu de los Andes catorce grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 09:41 a lo largo de esta semana vamos a tener distintas situaciones que van a favorecer la yo vivía sirvienta poco esperamos acumulaciones cortantes entre agua oye vaya un poco también mañana martes volvería a hacerlo el viernes pero insistimos sin grandes acumulaciones de agua hoy la probabilidad más alta es justa para esta hora con chubascos que pueden afectar cualquier punto de la comunidad pero serán poco persistentes como decíamos acumularán muy poca agua con ambiente fresco durante toda la tarde máximas alrededor de los quince grados con rastros de viento que harán aumentar esta sensación de ambiente

Voz 1434 10:12 con todo esto comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Julio Hernández en la producción Sonia Palomino

Voz 0391 10:21 dos de la tarde diez minutos la Guardia Civil confirma en un informe que ya ha trasladado a la justicia y al que ha tenido acceso la Cadena Ser que el Ayuntamiento de Alcobendas contrató con la trama Púnica campañas de imagen para su alcalde de nuevo candidato del PP Ignacio García de Vinuesa que también es diputado en la Asamblea entre dos mil once y dos mil catorce pegó pagó a las empresas de Alejandro de Pedro ochenta y cinco mil euros de dinero público a través de un patronato cultural que no tenía como objeto ese tipo de trabajos Alcobendas ha estado bajo la lupa de los investigadores de la Púnica desde el principio el Ayuntamiento firmó contratos con empresas de la trama por valor de más de doscientos mil euros pero siempre había negado que hubieran contratado campañas para mejorar la imagen del alcalde el informe de la Guardia Civil dice lo contrario Virginia Sarmiento el informe elaborado por la UCO al que ha tenido acceso la Cadena Ser está fechado el doce de febrero de este año y en él se detalla la recepción de esos trabajos de reputación online aporta correos electrónicos y mensajes de Whatsapp cuya principal interlocutora es María Teresa Alonso la directora de comunicación del alcalde que previamente lo había negado en declaración policial en una de estas conversa sí se queja expresamente por la calidad del servicio al haber incluido una información desfavorable pero lo más significativo es el modo de pagar las facturas a empresas de Alejandro de Pedro más de ochenta y cinco mil euros que según los datos de la Agencia Tributaria Vinuesa pagó a través del Patronato Municipal socio cultural un organismo autónomo dedicado al apoyo de entidades locales o a la organización de fiestas patronales Vinuesa es el alcalde de Alcobendas y candidato a revalidar su puesto en las próximas elecciones la Guardia Civil ha remitido la documentación a la Justicia por si pudiera incurrir en un posible delito de malversación de fondos públicos después de que la SER adelantará la información esta mañana el Ayuntamiento de Alcobendas ha emitido un comunicado en el que defiende la legalidad de las contrataciones pero sin explicar las irregularidades que denuncia la Guardia Civil de Virginia el Ayuntamiento de Alcobendas reconoce que se pagaron ochenta y cinco mil euros a dos empresas investigadas en el caso Púnica Aiko y Madiba Ike lo hicieron público en dos mil quince poniendo todo el material a disposición de la UCO explican también que separaron a través del Patronato Socio Cultural porque el área de comunicación estaba adscrito entonces a ese organismo pasó al Ayuntamiento de Alcobendas en dos mil dieciséis si la finalidad era fomentar el conocimiento de las campañas informativas y mejorar los sistemas de comunicación digital en el despertar de las redes sociales en ningún momento reconocen que los trabajos fueran para mejorar la reputación del alcalde como se desprende del informe ni habla de la contradicción que es establece entre la declaración policial de la jefa de prensa y las conversaciones intervenidas en las que llega a criticar noticias que no favorecían al alcalde insisten en que se realizaron las contrataciones de acuerdo a la ley de contratos del sector público y en que las cuentas son controladas por el propio Ayuntamiento y la Cámara de Cuentas e incluso fueron objeto de una comisión de investigación municipal la oposición ha pedido ya la dimisión de Ignacio García de Vinuesa lo ha hecho Rafael Sánchez Acera que es el portavoz municipal del PSOE

Voz 10 13:11 estas contrataciones parecía que lo que intentaban edad paga electoralmente al al Partido Popular ya al señor Vinuesa que hacía trampas a la hora de las campañas electorales utilizando medios públicos si alguien leyese los inmensos los o los cuanta está la jefa de comunicación explicaría la cara de vergüenza debería ser una dimisión inmediata de facto por parte de la kale no puede hacer dimitir porque sabe que el verdadero culpable el que daba las ordenes estamos convencidos y espero que la justicia sea capaz de aprobarlo era el propio señor cosa

Voz 0391 13:46 esta mañana el candidato además Madrid a la comunidad Íñigo Errejón ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción basándose en el informe de la Cámara de Cuentas que adelantamos la semana pasada aquí en la SER que cifra en ciento setenta y dos millones de euros el dinero que los gobiernos de Aguirre y de González gastaron en contratos con empresas de la penique de la Gürtel dice Errejón que es la muestra de cómo el PP dilapidar el dinero público en el peor momento de la crisis Javier Bañuelos

Voz 0861 14:11 otro páginas de denuncia donde se alerta del fraccionamiento irregular de contratos órganos de contratación irregulares o la ausencia de informes técnicos en su escrito más Madrid pide abiertamente a la Fiscalía Anticorrupción que investiga los responsables de aquella etapa por

Voz 1018 14:24 prevaricación negociación prohibida

Voz 0799 14:26 Nos gustaría que este trabajo lo estuviera haciendo el actual Gobierno regional que debería estar preocupado por los fondos de todos los madrileños y que además si quiere marcar algunas renovación con el pasado debería estar tomando cartas en el asunto no lo está haciendo nos toca hacerlo a nosotros

Voz 0861 14:40 lo cierto es que la Abogacía General del Estado ya está estudiando el informe de la Cámara de Cuentas para decidir si lo elevan a la Fiscalía como ya hicieron en el Campus de la Justicia Íñigo Errejón ha querido tomar la iniciativa porque entiende que este caso es

Voz 1 14:51 es muy grave por ejemplo el despilfarro que hizo metro

Voz 0861 14:54 en el hospital de La Paz que tiraron el dinero público para dárselo a empresas de la red de Correa para Errejón también es llamativo que la popular Isabel de Falla usó calle sobre la contundencia de este informe

Voz 0799 15:04 es su quinto día de un silencio ensordecedor es su silencio que para nosotros comienza a oler francamente mal

Voz 0861 15:11 la candidata del PP que esta mañana visitó a un entrenamiento de la campeona de Europa de boxeo estar esta tarde visitando también varios comercios del barrio de Salamanca eso agenda de precampaña

Voz 0391 15:19 entre los cargos del Partido Popular imputados en la Púnica hay alguno que va a repetir en las elecciones de mayo es el caso de Borja Gutiérrez está imputado en el caso Feli una de las piezas separadas del caso Púnica y ayer mismo fue nombrado candidato del PP a revalidar la alcaldía de Brunete ya es más que oficial Ángel Garrido Se marcha de Europa el presidente de la comunidad ocupará la cuarta posición en la lista del PP a las europeas lo confirmaba ayer entre bromas el presidente del PP madrileño Pío García Escudero

Voz 1018 16:01 celulares que merece

Voz 11 16:07 se lo merece porque porque once les su nombre de partidos nombre vocacional de la política que yo lo conozco desde hace muchos años siempre lo digo verdad Ángel tú tenías el pelo negro yo tenía pelo

Voz 0391 16:20 ha hecho hoy el presidente nacional del Partido Popular Pablo Casado

Voz 1660 16:24 hago una especial mención a Ángel Garrido porque no todas las listas tienen el lujo de contar con un presidente autonómico en activo era una persona además que desde la Comunidad de Madrid ejemplifica las políticas que España quiere llevar al resto de Comunidades Autónomas pero que también tiene mucho que ver con la atracción de inversión internacional y las buenas políticas que tenemos que irradiar al resto de los países de la Unión Europea

Voz 0391 16:48 ya Ángel Garrido feliz de ir de número cuatro en la lista después de Antonio López Istúriz que es el número tres de Esteban González Pons que es el número dos de la cabeza de lista que es la ex ministra Dolors Montserrat

Voz 7 16:59 yo estoy encantado de ir en esta lid sólo pegadas a las orden por supuesto de los Montserrat muy agradecido por supuesto al presidente nacional a Pablo Casado por haber incluido un estadista yo creo que es un momento en el que por desgracia mucho países hay partidos europeístas y creo que el partido que es un partido profundamente europeísta tiene que hacer una labor importante para seguir manteniendo sobre todo creemos que es que la Unión Europea siga existiendo

Voz 0391 17:23 la candidatura europea es incompatible con la presidencia de la Comunidad así que Madrid tendrá tercer presidente de esta legislatura y lo va a tener antes de Semana Santa tras Cifuentes Garrido llegó la hora de Pedro Rollán

Voz 1787 17:35 en lo que se pone también de manifiesto es algo muy importante y es que en los equipos del Partido Popular por encima de personalismos que sin duda son importantes lo que hay son grandes equipos grandes equipos para la figura de Cristina Cifuentes con la figura de Ángel Garrido yo no me considero estar a ese nivel pero sí quiero desde luego como digo en estos dos meses pues haré lo único que sé hacer que es entregarme en cuerpo y alma a cualquier misión o labor que me encomiende

Voz 0391 18:02 dos de la tarde y dieciocho minutos seguimos

Voz 1434 18:09 Lee todavía de precampaña último intento de Madrid

Voz 0391 18:11 en pie para tratar de concurrir a las elecciones autonómicas con Podemos después de que las bases rechazaran el acuerdo ofrecido por la formación de Pablo Iglesias anticapitalistas e Izquierda Unida han emplazado hoy a Podemos a una nueva reunión el miércoles justo el día en el que comienzan las primarias de Madrid en pie cualquier acuerdo tiene que pasar por unas primarias equilibradas Teeth en Carolina

Voz 0393 18:31 a pesar de las reticencias de la militancia todavía hay margen para pactar una candidatura conjunta con Podemos la portavoz de Izquierda Unida Sol Sánchez les invita a una reunión en el Teatro del Barrio el próximo miércoles el lugar donde Pablo Iglesias presentó públicamente a Podemos en dos mil catorce

Voz 12 18:44 para intentar que fuera un sitio más neutral y con una digamos eh carga emocional los simbólica muy positiva para todas eh pues hemos decidido realizar esa reunión sí sí tiene

Voz 1018 18:59 eh

Voz 12 19:00 eh consideran oportuno acudir que esperamos que si en el Teatro del barrio a las doce de la mañana

Voz 0393 19:06 Paul Camargo de anticapitalistas aseguraba además que están dispuestos a celebrar unas primarias conjuntas y proporcionales donde se respete el orden de las listas de cada candidatura

Voz 1787 19:14 en primarias proporcionales y conjuntas pero no semanales ordenar las listas de las organizaciones y de los partidos que quieran presentarse y creemos que es un gesto que hacemos para que también podemos pueda participar en ella

Voz 0393 19:27 el resultado de las primarias se conocerá el próximo domingo Izquierda Unida ya anticapitalistas han pactado una lista conjunta en la que Sol Sánchez irá de primera Vanessa Lillo de segunda Raúl Camargo de número tres queda completamente descartada cualquier tipo de alianza preelectoral con la candidatura de Íñigo Errejón por su defensa dicen de la política urbanística de Manuela Carmena

Voz 14 19:48 mira la habitación el baño y el salón la cocina no la hemos quitado necesitábamos espacio para el nuevo televisor Samson que usted es Kelley que las teles grandes o las ves desde lejos os la imagen tampoco es que cocinar con mucho si fuera

Voz 15 20:01 todo lo que dice de las teles grandes Samsung no haría teles grandes televisores Samsung Hewlett ya puedes pasarte a la gran por radar

Voz 1322 20:08 su grupo Los Nogales once residencias y tres centros de día en Madrid llame al noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno ayudaremos a encontrar su residencia más próxima servicios especializados en rehabilitaciones estancias temporales cuidados paliativos noventa y uno tres XXXI XXXI cero uno Los Nogales cuidamos del mayor cuidamos de la familia

Voz 1 20:29 pues eso que si te dicen que las teles grandes necesita

Voz 15 20:32 a mucha distancia para verse bien puedes que no es verdad por eso Samsung ante televisores que únete gran Burlada que además de grandes tienen resolución nuestro K

Voz 1 20:40 tú seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la policía me gusta de MMT Seguros sí porque nos gusta ser transparentes para que estéis donde más te guste entra en MMT Seguros punto es si decide tú mismo con los nuevos progresivos y Luxe que series de óptica Roma disfrutarán cada detalle el alcance de tus brazos ir más allá

Voz 16 20:59 la tecnología ex ten expondrá su visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia nuevas lentes y Lux x Series en óptica Roma pregunten ópticas Roma más cercana por segundo parte lentes progresivas de sol y Lux

Voz 17 21:11 te regalo el Madrid si hablas de Fadesa hablas de al rincón asturiano y hablas del Cacho por el mejor está en el rincón asturiano en abril Jornadas Gastronómicas de la chopo espectacular menú para dos personas información y reservas en el rincón asturiano

Voz 0134 21:26 punto com y que no te den vaca por voy

Voz 3 21:29 son músicos que tocan sus canciones en las calles de Madrid en las plazas en el metro te suena llega la segunda edición de suene Madrid si eres músico callejero y quieres tocar tus canciones en la radio entre en Radio Madrid punto ese informa te suena Madrid todos los martes a partir de la una de la tarde en Hoy por Hoy Madrid

Voz 1 21:47 buena patrocinado podéis lazo el escapa a un nuevo mundo

Voz 18 21:51 este año el Oceanográfico de Pony cara a cara con sus tiburones hay más defienden el mayor acuario de Europa as a perder oceanográfica Valencia suscitan de les Arts y la Generalitat Valenciana

Voz 19 22:05 los futbolistas del musical llega en exclusiva el teatro La Latina canciones originales en directo una historia totalmente nueva con los personajes que conocen dos millones de lectores futbolísticos el musical fútbol misterio y amistad en el teatro La Latina una comedia musical para toda la familia entradas a la venta en teatro La Latina punto es taquillas del Real

Voz 1 22:25 pero alquile su piso con seguridad y garantías renta garantizada la única empresa que garantiza el cobro de alquileres

Voz 1787 22:31 gestiona su vivienda menos novecientos

Voz 1 22:33 diez diez noventa y cinco o Renta Garantizada punto es Hasta ahora sólo existían los bancos pero ahora también tienes justo lo contrario te presentamos

Voz 20 22:43 Vine una tarjeta gratuita sin comisiones ni condiciones con la que puede sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo pagar en el extranjero con el mejor tipo de cambio y enviar y recibir dinero de tus amigos al instante descarga debate diez euros de bienvenida entrando en tu cuenta sin banco punto com

Voz 5 23:00 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0391 23:03 continúa a esta hora el juicio por la demanda que presentó el primer trabajador de Metro al que le fue reconocido una enfermedad laboral por su exposición al amianto él Julián murió el pasado mes de octubre su familia confía ahora en conseguir al menos una indemnización mientras sus compañeros los empleados de Metro se han concentrado frente al juzgado para exigir también que la compañía tome medidas para evitar nuevos casos Alfonso Ojea buenas

Voz 0393 23:26 buenas tardes dos trabajadores ya fallecido

Voz 0325 23:28 dos vas bajo tratamiento oncológico y como poco dos más realizando pruebas para un diagnóstico esta es la realidad de las consecuencias de utilizar amianto en trenes y estaciones en el inicio de la vista Metro de Madrid sea negado en el tramo de conciliación asumir el baremo realizado para la indemnización y tampoco asume que la muerte de este trabajador haya sido una enfermedad profesional María Eugenia Martín es la viuda de esta víctima mortal por ASB estos is

Voz 0440 23:54 nosotros al fallecer como herederas mi hija y yo hemos continuado la demanda y queremos que finalice con con justicia para el independientemente de las indemnizaciones queremos justicia

Voz 0325 24:08 que el amianto es el origen de los tumores es algo médicamente aceptado ya desde mil novecientos cuarenta y siete desde mil novecientos noventa y tres la dirección de Metro ya sabía que había trenes y estaciones con presencia de ASB esto pero no se hizo nada para el abogado de la familia para el letrado Fernando Morillo es una negligencia de

Voz 1018 24:25 pero desde el año mil novecientos cuarenta y siete el arresto

Voz 21 24:27 los hechos enfermedad profesional el cáncer de pulmón desde el año mil novecientos setenta y ocho el los efectos dañinos para el organismo del amianto se conocen desde principios del siglo pasado con lo cual la negligencia de metro a mi juicio es una negligencia de libro

Voz 0325 24:40 los sindicatos siguen a esta hora concentrados en la plaza de los Cubos desde los juzgados de lo social de Madrid en apoyo de la familia por una estrategia clara de Metro de Madrid para retirar de una vez por todas el amianto y asumir su responsabilidad en materia de salud labor

Voz 0391 24:55 coincidiendo con esa concentración con el juicio a los trabajadores de Metro han convocado también una huelga para este lunes que aunque no mucho sí se está notando algo en la frecuencia de los trenes que están pasando desde primera hora de la mañana Elena Jiménez la megafonía del metro repite constantemente en castellano

Voz 1478 25:16 bien inglés que hoy hay jornada de paros algunas viajeras se han enterado precisamente los andenes solamente que Sidi cacos Burque les otras por las posibilidades de sus telefin porque tengo una aplicación móvil va avisando cuando hay paro y otros no tenía ni idea de lo que no he visto publicidad Sitel serán los conductores como siempre algunas personas lo han notado en los vagones ir el Estado que va más gente porque no es una hora ya está son mucha gente que vaya tanta gente no compramos fuera más lento y se acumula más tenerle aquí las ahí que conocen todo sobre la sí sí fueron Un trabajador que murió a los sesenta años afectado todo el amianto los Cindy datos aseguran que los paros los están siguiendo prácticamente toda la plantilla la empresa de metro dice que sólo están parando un treinta y tres por ciento de los trabajadores

Voz 1434 26:13 gracias Elena los trabajadores del Hospital del Escorial denuncia

Voz 0391 26:16 han que un solo vigilante se encarga de la seguridad de todo el centro en horario nocturno la Gerencia del Hospital dice que cuentan con un protocolo de emergencias actualizado pero desde el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios reclaman como mínimo un vigilante más Raquel Fernández

Voz 1315 26:32 de grave califican la situación en el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios sus responsables afirman que en horario nocturno sólo hay un vigilante y que en todo momento no podría realizar el visionado de las imágenes Héctor Castaño es delegado sindical

Voz 13 26:47 vemos una Lagunair de seguridad y que esperamos que

Voz 23 26:49 no pasional en cincuenta años pero que creemos que con dos dedos de frente cualquiera persona puede entender a la vista de estos hechos de decir cómo no tienen por lo menos dos persona

Voz 1315 26:59 el parlamentario socialista ha llevado el caso a la Asamblea de Madrid Diego Cruz es diputado

Voz 1018 27:04 que se corrija este fallo de planifica

Voz 1787 27:06 acción hice aseguren de forma correcta este servicio

Voz 1315 27:09 Fuentes del Hospital del Escorial aseguran que el centro dispone de un protocolo de emergencias actualizado recientemente según las dimensiones y características del centro explican que por la noche hay una única puerta de acceso en la zona donde está la sala de videovigilancia controlada por el vigilante a ellos suman un potente sistema de alarmas antiincendios

Voz 0391 27:30 y una cosa más está investigando el robo que sufrió el equipo de fútbol de juveniles de Torrelodones les quitaron móviles carteras mientras disputaban un partido en el campo de Hoyo de Manzanares hay diecisiete afectados que han denunciado ya los hechos ante la Guardia Civil el dos de la tarde y veintiocho minutos

Voz 1 27:52 un año más

Voz 24 27:54 los toros de Victorino Martín regresan a Madrid en la corrida del domingo narra casta bravura y emoción con este hierro de leyenda en el ruedo de la plaza de toros

Voz 25 28:05 las entradas en las guión dentro

Voz 1 28:07 a punto com

Voz 27 28:12 de de Madrid al término de su temporada de éxito

Voz 26 28:15 en el teatro Calderón aproveche la última

Voz 27 28:18 tu Unitat para disfrutar del mayor musical de todos los tiempos ahora hasta con un veinticinco por ciento de descuento última función coste julio improrrogable entradas El Corte Inglés inglesa y punto

Voz 3 28:32 hora catorce los deportes

Voz 1434 28:35 Uxue Caballero buenas tardes hola qué tal buenas tardes

Voz 0393 28:38 es el Real Madrid se impuso ayer tres a dos ante el Huesca en un partido en el que el equipo de Zidane consiguió la victoria gracias a un gol de Benzema en el minuto ochenta y nueve El por cierto Luca Zidane fue titular en la portería blanca el Rayo Vallecano en pateó a empató a uno frente al Betis en el debut de Paco Jémez resultado que no les sirve a los vallecanos para salir del puesto de extenso en baloncesto victoria del Real Madrid en la cancha del Tenerife por ochenta y dos noventa y uno Además el Fuenlabrada se impuso al UCAM Murcia por ciento uno noventa y tres la única derrota fue la de estudiantes frente a Baskonia por ciento cuatro A67 además tenemos liga entre semana mañana comienza con el Atlético de Madrid que jugarán contra el Girona a a las siete y media también juega al conjunto azulón el Getafe que visita al español a las ocho y media ya el miércoles será el turno del Rayo Vallecano que se enfrenta al Eibar en Ipurua el Real Madrid al Valencia en Mestalla el jueves lo hará el Leganés como último equipo madrileño en jugar esta jornada lo hará en Butarque ante el Real Valladolid

Voz 1434 29:39 gracias PSOE nos marchamos catorce grados ahora mismo en el centro de la capital para toda esta semana esperamos muchas nubes y algún chubasco no se esperan lluvias fuertes las temperaturas van a bajar mucho sobre todo el fin de semana para cuando esperamos también al una nevada que tengan una buena tarde adiós

Voz 2 30:01 no

Voz 1018 30:05 mira de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:11 el catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:20 gracias por seguir acompañándonos en este primero de abril la fecha comarca del comienzo de los permisos de ocho semanas para los nuevos padres y nos deja la noticia preocupante para uno de los actores de de la economía española el automóvil del que dependen de forma directa o indirecta más de doscientos ochenta mil empleos caen de nuevo las ventas desciende con cuatro con tres por ciento es el séptimo mes consecutivo en que será esta circula trasteros y algo va a quedar de este día es la desaparición de Rafael Sánchez Ferlosio el gran creador de la narrativa reales está en la Lengua Española tenía noventa y uno años prácticamente todos los reconocimientos literarios posibles salvo el Nobel en dos mil cuatro recibió el Cervantes en una entrevista en la SER mostró su absoluto distanciamiento con su obra de referencia El Jarama a la que ni siquiera quería citar por su nombre por su título aunque el ministro de Cultura José Iraola recuerda como un referente de la literatura contemporánea

Voz 4 31:14 ha crecido más que una obra completa sabores en ver que se ha escrito al tiempo que se aborrece pero así de aborte vez que una hora concreta que no en el de los años cincuenta

Voz 1018 31:30 a revolucionó la narrativa con obras como Alfanhui o El Jarama lamentamos enormemente su pérdida y lamentamos el hueco Hora catorce mucha política como corresponde a estas fechas Pablo Casado situado los Montserrat como cabeza de lista de su partido para las europeas la exministra y hasta la portavoz del PP en el Congreso encantada según ha dicho tras el anuncio de y de su partido que busca enviar un mensaje nítido Europa contra el independentismo necesitamos

Voz 1787 31:59 que nuestra representación en Bruselas tenga muy claro que hay que hacer para invertir el relato de la propaganda las pequeños sobre Cataluña

Voz 0277 32:09 la verdad es que estas elecciones europeas son trascendentales porque nos jugamos mucho porque ahí la amenaza de la antipolítica del populismo del nacionalismo que quieren romper nuestra convivencia que quieren romper

Voz 1 32:22 con la Unión Europea lunes uno

Voz 1018 32:24 Abril Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes Sara es hablamos Isabel para empezar de las finanzas de vos

Voz 1434 32:29 sí porque hoy les estamos contando en la SER que Jaime Alonso número tres de la Fundación Francisco Franco además de donar personalmente cincuenta mil euros reclutó donantes para Vox en noviembre el entonces presidente de la formación de ultraderecha en León Juan Carlos Puerto Melle la Ser

Voz 0391 32:42 purga a su número dos que Alonso lesiva reunir con él

Voz 1434 32:44 usuarios para conseguir dinero

Voz 28 32:47 la al que no es poco sensible para

Voz 1018 32:49 las elecciones os parezca

Voz 28 32:52 creo que el mes de diciembre en edad paronimia para empresarios decía Carlos

Voz 0325 32:59 evitar los insultos y las noticias falsas son los consejos que le han dado el presidente de la Conferencia Episcopal a los políticos de cara a las campañas electorales

Voz 1814 33:06 la manipulación de la verdad irá desinformación intencionada son particularmente dañinas en periodos electorales ya que las consecuencias pueden ser graves largo alcance

Voz 0325 33:18 cardo Blázquez ha pedido a los católicos que recuerden causas como la defensa de la vida la familia o el respeto a los derechos humanos a la hora de decidir su voz se resiste

Voz 1434 33:26 el secretario general de Comisiones Obreras ha denunciado en la SER que hay no pocas empresas que no están aplicando la subida del salario mínimo interprofesional

Voz 29 33:33 estamos teniendo bastante gente que está dirigiendo el sindicato porque entienden que no se está aplicando correctamente en sus nóminas que están absorbiendo pluses que cobraban en otros conceptos y por tanto el montante final en la nómina es el mismo estamos teniendo problemas

Voz 1434 33:45 ya ha advertido de que si el próximo Gobierno decida bajarlo convocarán movilizaciones de altísimo voltaje educación e inmigración

Voz 0325 33:51 son dos de las recetas para salvar la España rural que ha puesto el director de la Cátedra sobre despoblación y creatividad de la Universidad de Zaragoza Luis Antonio Sáez en Hoy por hoy

Voz 13 33:58 a una bibliotecaria hacen unas por un pueblo que encontraron en tu usted no olvidarnos que un colectivo muy importante y son los inmigrantes y que hay que convertir nuestro medio rural en lugar de acogida

Voz 1018 34:11 tres años de cárcel por fraude en la Fiscalía considera

Voz 1434 34:14 que Borja Thyssen y su mujer defraudaron más de trescientos mil euros Hacienda a través de varias empresas pantalla en la compraventa de acciones de una empresa a la Fiscalía pide era

Voz 0391 34:21 pide para ambos tres años de cárcel y un millón de euros

Voz 1434 34:24 multa fallece Álvarez Conde el catedrático y

Voz 0325 34:26 por del Master de Cristina Cifuentes ha fallecido por un cáncer de pulmón Enrique Álvarez Conde era el principal investigado en el conocido como caso

Voz 1018 34:32 no no tenemos hoy telegrama de Miguel Ángel Aguilar porque esta en el tanatorio acompañando a la familia de su amigo Sánchez Ferlosio creo que en unos instantes podremos conversar con Miguel Ángel que estuvo con Ferlosio el pasado sábado almorzando con él en una de las reunirse mantener habitualmente cada fin de semana antes de el tiempo vamos a hablar en un asunto interesante la puesta en funcionamiento del primer punto de recarga ultrarrápida para coches eléctricos cinco seis minutos el coche ya está listo funciona desde hoy en Vitoria David R

Voz 30 35:04 instalación pionera en España que permite la recarga ultrarrápida de un coche eléctrico en un tiempo similar al que se emplean un repostaje convencional sólo seis minutos nada que ver con la media hora empleada hasta ahora el enganche cuesta un mínimo de ocho euros por veinte Se puede encubrir entre

Voz 1018 35:17 trescientos y cuatrocientos kilómetros Se trata de un

Voz 30 35:20 cortante avance para extender el uso de este tipo de vehículos de Josu Jon Imaz consejero delegado de Repsol

Voz 31 35:25 en la medida en la que la movilidad eléctrica empieza a ser una realidad pues también damos un paso adelante en ofrecer los servicios de máxima calidad con la máxima rapidez de repostado

Voz 30 35:36 Egido un punto estratégico en la conexión Madrid Francia la gasolinera en la uno junto a Vitoria para estrenar esta nueva tecnología de recarga ultrarrápida desarrollada por Repsol en colaboración con el Gobierno vasco que en breve se extenderá a otras cuatro estaciones de servicio

Voz 1018 35:50 con gracia y ahora sí

Voz 3 35:55 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1018 36:01 Miguel Ángel buenas tardes muy buenas tardes telegrama hoy es para el telegrama es para el Papa Francisco vea aquí Ximo padre nunca se sabe cómo afectado

Voz 13 36:13 pocos si el género periodístico de la entrevista cuerpo a cuerpo a uno y otro lado de una mesa es un recurso para ejercer su sagrado infalible magisterio como Vicario de Cristo el cabeza de la Iglesia universal todo sea por el afán evangelizador yo el intento de llegar a otras audiencias menos afines la sale elegida para el encuentro su altura de techos coloreadas las preguntas el lenguaje no verbal la respuesta desactivada de solemnidad tampoco proporcionan mayores es crecimientos a Lux

Voz 1018 36:50 Miguel Ángel Aguilar ahora debería decir aquello de que mañana volverá con nosotros pero quería preguntarte antes Miguel Ángel como antes apuntaba por la desaparición de tu amigo Rafael Sánchez Ferlosio voy a desvelar si me lo permite es casi un secreto todos los sábados tenía una tertulia por la mañana en un café era es elevar el universo que estaba cerca de la casa de Ferlosio hay tomaba café pagaba mis rigurosamente a escote lo riguroso es uno veinte uno veinte el sábado creo que llegaste tarde la puntualidad unos hoy precisamente buenos amigos llegaste tarde Hinault hubo café hubo comida

Voz 13 37:27 bueno yo estaba solo va con él porque usted habían acudido a la tertulia ya se habían marchado

Voz 1018 37:33 llegaron a mediodía en tenían requerimientos

Voz 13 37:36 eso sí yo llegaba tarde como y me lo encontré sólo hay eh voy a comer aquí porque tal bueno pues muy bien me quedé a comer con él cosa que habría hecho todo muchas veces con otros amigos junto inducidos en esta ocasión mano a mano Il la verdad es que me encontré muy bien por qué estuvimos hablando del asunto del presidente de México no les recordé un libro suyo maravilloso esas

Voz 32 38:04 ideas equivocadas y más ricas

Voz 13 38:07 el público justo en el año noventa y dos me dijo Cortés no era de los peores y entonces se Mercier hablando del juicio de residencia que se hacía los virreyes gobernadores de América

Voz 32 38:22 que cuando terminaban subrayó

Voz 13 38:25 su mandatos vi como eso había sido estudiado muy bien por un autor alemán Jan que también por un español Solórzano Pereira y después se enganchó porque lo incumplirá el también francés pero eso lo sabe muy bien Tomás ya que es lo lógico al final averiguamos qué qué opina que se había ocupado del tema de la colonización como se como se iniciaba eso después en la que salía bien bien y el que no podían adoptar noche es que había cierto rigor en que se cumplieran las Leyes de Indias y ha escuchado

Voz 1018 39:07 la vais detienen y le encontré bien

Voz 13 39:10 esa casa juntos de acompañé a esto sí cansa que está muy cerca Mi Rafael siempre tenía conversación Sirte tenía interés cualquier asunto le podía devolver algo que alguna referencia cultural algo que se había que ya los videos lo habían dicho que organizaba verdaderas polémicas épicas muy muy fáciles de seguir muy muy con con sobre todo con Tomás Pollán era era

Voz 1018 39:44 era una maravilla Miguel Ángel y además esa comida también abastece a escote no

Voz 13 39:49 Natural meses sí cuán todos los conductores echáis no es exactamente siete euros no

Voz 1018 39:57 Miguel Ángel Aguilar un fuerte abrazo se que a pesar de la risa es un día duro para pues nada buenas tardes el toda la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 40:06 a lo largo de la semana vamos a tener distintas situaciones que van a favorecer que llueva en el conjunto del país pero de manera muy irregular de momento a partir de ahora durante la tarde chubascos y algunas tormentas en cualquier punto de montaña de la Península Ibérica después a medida que avance la tarde se desplazarán de sur a norte afectando a zonas próximas a estos sistemas montañosos

Voz 0391 40:27 pero sin grandes acumulaciones de agua también algunos Chema

Voz 0978 40:30 ascos en Canarias temperaturas máximas de quince a veinte grados con viento un poco fuerte que hará aumentar la sensación de ambiente fresco en la mayor parte del país

Voz 1 40:41 descuidar T tener algún seguro por el que pagó de más RTE traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 33 40:49 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P

Voz 34 40:59 multa condiciones de Mutua puntuales sufra que estaba enamorada de él en la tercera cita porque sentimos expuestas

Voz 1 41:05 cariño mariposas hipopótamos la fuimos al yo

Voz 0134 41:11 puede que nuestras historias de amor no sean como las deducciones pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 35 41:21 cuando de dice es Bye bye a tu pueblo para decir aún Honda te sientes Eripea Eric

Voz 36 41:29 si quieres sentirte vivo piden los un préstamo lo transferidos en quince minutos los primeros trescientos euros sin intereses ni comisiones que entran vivos punto es o llama novecientos ochenta ayudo veintidós ochenta y dos y siempre Teddy bus

Voz 37 41:41 el gran Kelly todas a estar ahí dentro

Voz 1 41:44 hamaca rodeado de palmeras y

Voz 37 41:46 cuando tu cafecito a la orilla del Sena

Voz 38 41:48 a tranquilito

Voz 39 41:51 porque se contraten un seguro de hogar constante lució hasta el tres de mayo regalamos dos billetes de avión para dos personas ida y vuelta era lo directo y sin sorteos a los destinos y bases de la promoción en Santa Lucía punto es Santa Lucía estamos cerca estas

Voz 38 42:07 empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 5 42:11 de catorce Tony de Marco

Voz 1018 42:14 escuchamos los mensajes políticos de este lunes hablamos de la caída de ventas de coches en el mes de marzo pero antes todavía por completar el perfil de la desaparición de Sánchez Ferlosio habría que subrayar Marta García que tuviste oportunidad de entrevistarle al hilo de su último premio Cervantes hay que tenía muy claro que renegaba de su obra más conocida a Marta

Voz 1513 42:31 hola José Antonio después si es que Sánchez Ferlosio era en la radio de la sintaxis será el de la hipótesis de la subordinada de las anfetaminas era el escritor que nunca se reconcilió con el Jarama uno recordaba esto pero tampoco con el testimonio de Foz que le parecían dijo en una entrevista a un coñazo Sánchez Ferlosio dejó la novela para refugiarse en el ensayo en los aforismos el mismo leía los titulares de los periódicos todos los días los últimos años con lupa sólo los titulares era tímido era muy tímido disfrutaba en su condición de abuelo de una niña detestaba el uso y abuso de la idea de de identidad o la retórica vacía de nuestros políticos a hacerle una entrevista como tú decías será ya un género en sí mismo el día antes de que el Rey le entregara en Alcalá de Henares el Premio Cervantes en dos mil cinco no recibió en su casa nos dijo esto en su salón

Voz 4 43:18 no me gusta la pala importancia hoy es una división publicitaria con el tinglado sinergia dijo que han organizado en torno a este premio no hay duda de que el premiado le van a dar más importancia de la que desea el rechazo de la importancia no deprimen sino por sentir dijo gracias

Voz 1018 43:37 martes sobre todo al recuerdo a hacerlo si hablamos ya de la caída de la venta de coches en marzo es un sector clave para la economía española de que depende más de doscientos ochenta mil empleos que el pasado mes registró cifras negativas es el séptimo mes consecutivo en que se produce esa circunstancia Rafa Bernardo

Voz 1762 43:52 con el dato de marzo un mes en el que las ventas de turismos y todoterrenos descendieron un cuatro coma tres por ciento respecto al mismo periodo del año pasado se cierra un trimestre que registra una caída de las ventas de

Voz 0391 44:02 el siete por ciento con un retroceso especial

Voz 1762 44:05 enmarcado en el canal de particulares del nueve por ciento y en el de alquiladores del doce por ciento Sólo el de empresas registra una suma

Voz 0978 44:12 la muy leve cero coma ocho por ciento Además

Voz 1762 44:15 así se encadenan esos siete meses seguidos de caídas la racha más larga desde dos mil ocho dos mil nueve desde la crisis cuando se concatenación dieciséis meses de descensos en total entre enero y marzo de este año se matricularon trescientos dieciséis mil novecientos once turismos veintitrés mil menos que en el primer trimestre de dos mil diez

Voz 1018 44:33 ocho Noemí Navas es la portavoz de Anfac Asociación de fábrica desde automóviles buenas tardes hola está casi siete meses consecutivos cuál es la causa osó en varias causas

Voz 32 44:41 las causas desde luego al final que las tres canales caen cada uno por circunstancias parecidas pero no idénticas que ha sembrado por empezar por la más sencilla en el cada le alquiladores lo que pasa es que la Semana Santa se estaba desarrollando en esta en esta semana el año pasado todavía nos quedan dos semanas para las cuentas de dos mil diecinueve con lo cual los alquiladores tienen dos semanas más todavía para renovar sus flotas entonces bueno habrá que esperar un poco más para ver cómo está el turismo en ese sentido

Voz 1018 45:09 que que puede que puede decirnos abren tú

Voz 13 45:11 es un vale acepto

Voz 1018 45:13 dominantes también afecta

Voz 32 45:15 las guerras diez El afectan en el sentido de que introduce incertidumbre tanto para los particulares como para las empresas el de ahora mismo los particulares tienen muchas dudas sobre qué coche comprar eso es lo más fundamental es lo que más afecta al canal de particulares y es por lo que encadenan siete meses de caída

Voz 1018 45:30 ya antes de que ustedes que los jóvenes digamos ha cambiado de hábitos que ya no aspira a comprar un coche nada más cumplir los dieciocho años

Voz 32 45:36 sí pero no es un fenómeno de los últimos siete meses es un fenómeno que ya se está viendo desde hace tiempo y es lo que está convirtiendo a las a las son fabricantes de coches en proveedores de servicios de movilidad porque ahora mismo los jóvenes que lo que quieren extender una solución de movilidad en su teléfono móvil en el momento que sea la más accesible la más asequible los fabricantes de automoción también se están orientando a dar a través de la conducen conectada y el Catherine a dar solución estas estas necesidades

Voz 1018 46:03 puede ser que digamos la ralentización del crecimiento económico también esté afectando ya todo el automóvil

Voz 32 46:08 sobre todo en el sector de empresas en el canal de empresas que deberían estar introduciendo más renovación de su flota pero están esperando precisamente por estas perspectivas económicas no tan halagüeñas como antes por esas previsiones peores

Voz 1018 46:21 en un sector clave decíamos antes doscientos ochenta mil empleos dependen de forma directa o indirecta del autogobierno a Navas un saludo gracias y bueno muchas gracias

Voz 41 46:34 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada una universidad presentes los Premios Cinco Días frases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 1 46:52 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol Villa o Datu crees

Voz 36 46:57 como en virus y transferido sin quince minutos entra ya en vivo oculto es o llaman novecientos ochenta y uno veintidós ochenta y dos y siéntate Wielgus

Voz 34 47:06 la primera vez que vi fue como si todas las luces se apagarán a mi alrededor hombre claro porque se fue la luz pero el Barça puede que no