Hora 14 (02/04/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:14 José Antonio Marcos

Voz 1018 00:21 el muy buenas tardes Europa asumen más que probable Brexit sin acuerdo del caos de la política británica la falta de rumbo de la primera ministra las divisiones en su propio Gobierno la incapacidad del Parlamento para tomar alguna decisión sobre el proceso de salida de la Unión Europea llevan al negociador comunitario Michel Barnier admitir públicamente que el resto de socios están preparados para afrontar quizá la próxima semana el día doce una salida a las bravas del Reino Unido

Voz 3 00:47 lo útil abortista no

Voz 0116 00:50 acuerdo nunca fue un escenario deseado pero los Veintisiete están preparados Se está convirtiendo cada día en un escenario más probable si Reino Unido todavía quiere dejar la Unión Europea de una manera ordenada este acuerdo es y será

Voz 3 01:04 lo único que will be an igual en el

Voz 1018 01:07 yerno de Theresa May se encuentra reunida en este momento hay quienes aventuran que en cuestión de horas anunciará un adelanto electoral aunque evidentemente visto lo visto nadie de de pillarse los dedos en la Cámara de los Comunes Un grupo de diputados propone que se prohíba por ley una ruptura sin acuerdo Begoña Arce Londres

Voz 4 01:24 diputados pro europeos conservadores y laboristas preparan un proyecto de ley para cambiar la normativa existente y evitar que el Reino Unido se marche de la Unión Europea sin acuerdo el viernes de la próxima semana la propuesta de Oliver Queen e Yvette Cooper se va a presentar hoy será debatida mañana con la esperanza de que sea aprobada el jueves

Voz 3 01:42 hora catorce

Voz 1018 01:45 en nuestro país ciento cincuenta y cinco mil afiliados más a la Seguridad Social en marzo que supone la recuperación de los diecinueve millones de cotizantes treinta y cuatro mil desempleados menos en las oficinas públicas de paro son las cifras oficiales conocidas esta mañana que anima a la ministra de Trabajo poner en valor el futuro de la Seguridad Social ya los líderes sindicales apostar una vez más por la prudencia

Voz 5 02:05 superamos unos diecinueve millones de personas afiliadas estamos progresando poquito a poco pero vamos avanzando en positivo

Voz 6 02:13 buenos datos en lo macro mala calidad del empleo y hay que seguir haciendo políticas para generar más empleo empleo que se crea continua siendo empleo estacional empleo de muy baja calidad

Voz 1074 02:24 el futuro de las pensiones en el debate de la precampaña electoral Pablo

Voz 1018 02:27 el asegura que el Gobierno miente cuando dice que el PP se plantea un recorte

Voz 1074 02:31 que el PSOE no mienta Pinault oculte su incapacidad para revalorizar las pensiones porque no sólo Zapatero las escogerlo cero que Felipe González dejó el sistema quebrado pero que desfachatez estar encima decir al Partido Popular que es quién garantiza las pensiones y quién crea trabajo para los que cotizan pueden sostener ese sistema lo que ellos están haciendo Pedro Sánchez en la presentación del lema del PSOE

Voz 1018 02:54 se quiere movilizar ya a los suyos para que España

Voz 1722 02:56 no separe es para lo que pido un esfuerzo extraordinario de movilización el próximo veintiocho de abril que la abstención no no robe el futuro y un voto puede decidirlo todo decide sin duda alguna que Gobierno quieres pero me parece que es mucho más importante lo que se decide decide con ese voto no se decide qué país quieres qué modelo de sociedad quieres en definitiva al futuro de España se decide en las urnas

Voz 1018 03:19 Arnaldo Otegi el líder de la izquierda abertzale anunciar voto positivo de Bildu en la Diputación Permanente del Congreso que mañana convalidará los decretos leyes sociales voto que permitirá que salgan adelante

Voz 7 03:28 cuando la izquierda independentista ya lo son determinantes y pueden modificar siquiera parcialmente las políticas públicas las políticas públicas mejoran la vida de la gente es por eso que en la diputada

Voz 1074 03:41 son permanente de mañana daremos vía libre

Voz 7 03:44 eh a los decretos Iggy con esto lo que haremos será cumplir fehacientemente con coherencia esta reflexión que estamos planteando

Voz 1018 03:51 en el juicio del prosas el jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional ha relatado cómo los mandos de los Mossos d'Esquadra no atendieron hasta tres requerimientos de ayuda por parte de un agente que había localizado un coche con varias urnas

Voz 8 04:02 una dotación de mossos d'Esquadra intercepta un vehículo portando creo que eran cuatro urnas trasladan este hecho a la central que pide refuerzos los empezaron a rodear un grupo de veinte treinta personas al cabo de diez minutos aproximadamente vuelve a nadie que sigo aquí con este vehículo parado no tiene respuesta y media hora más tarde cuando ya eran cien ciento y pico las personas que lo rodeaban dijo me tengo que ir dejarlos aquí se marchó no tuvo respuesta

Voz 1018 04:28 desde el Supremo precisamente una última hora el alto Tribunal pide al Gobierno información complementaria antes de pronunciarse sobre las medidas cautelares que pide los nietos de Franco para paralizar la exhumación del dictador Alberto Pozas si el Tribunal Supremo será más tiempo José Antonio para estudiar el caso y eso a efectos prácticos puede alejar una decisión de la campaña y las elecciones generales del próximo veintiocho de abril los jueces han pedido documentación al Gobierno por un lado el expediente completo y por otro el acuerdo del Consejo de Ministros que puso fecha a la exhumación del dictador el diez de junio de Cuelgamuros a Mingo Rubio estamos hablando de la petición de medidas cautelares que ha hecho la familia Franco José Antonio la sentencia definitiva al tema

Voz 2 05:01 se espera dentro de unos meses una despedida de Rafael Sánchez Ferlosio su

Voz 1018 05:08 ayuda de métrica ha contado como cuando conoció al escritor fallecido preguntó a su hermano Chicho quién era

Voz 1189 05:13 me dijo a mí mira este es mi hermano lo escritor y lo hacen me sólo cargos que simpático así que Carme el autor sí Piñar Fucka se llama ni Asimo y quién los soportes pienso que subió lo bueno lo entusiasmo entrar yo no sabía eh yo no sabía que no lo gustó pero

Voz 0202 05:32 el entusiasmo además la última muerta por la violencia machista tenía treinta y cuatro años ha sido asesinada por su pareja sentimental de cuarenta y nueve según él mismo ha confesado un amigo que es el que ha avisado a los servicios de emergencia ocurrido en Alicante la localidad de

Voz 9 05:45 Haynes detenido el cuñado de Rita Barberá al que se le acusa de facturación irregular y cobro de comisiones en empresas del Ayuntamiento de Valencia cuando la policía la política del PP ya fallecida era alcaldesa

Voz 1018 05:55 en esta ciudad hablamos de un nuevo caso de corrupción que incluye sobornos millonarios dos y seis minutos

Voz 10 06:04 hora catorce Madrid

Voz 11 06:05 Cristina Machado buena tardes siete años

Voz 1434 06:08 pues de que se denunciara públicamente por primera vez los partidos políticos reaccionan Illa comunidad abrió una investigación por los cursos que ofrece el Obispado de Alcalá para curar la homosexualidad un diputado de Podemos y Facua lo han denunciado en la Consejería de políticas sociales basándose en la Ley contra la LGT vi fobia que se aprobó en la Asamblea en dos mil dieciséis Eduardo Fernández

Voz 12 06:30 el niño diputado nos parece absolutamente aberrante que un caso como éste haya tenido lugar en el Obispado de Alcalá es un caso de máxima gravedad ex queremos exigir al

Voz 13 06:40 la Comunidad de Madrid toda la contundencia del mundo no pueden mirar

Voz 1434 06:43 para otro lado Majadahonda como Alcobendas también lo hizo la Guardia Civil concluye en un informe al que ha tenido acceso la SER que el Ayuntamiento Diego pagó más de setenta y cinco mil euros de dinero público a la trama Púnica para mejorar la imagen de Narciso de Foxá el alcalde el vicepresidente Pedro Rollán bien a justificar el gasto

Voz 1711 07:03 son los ayuntamientos los que tienen la potestad

Voz 3 07:05 de ver si contribuye

Voz 1711 07:09 a la comunicación ya la difusión sobre todo de parte del Ayuntamiento

Voz 1434 07:13 dice el presidente Pedro Rollán y próximo presidente de la comunidad Ángel Garrido sigue sin concretar la fecha en la que renunciará al cargo para ir en la lista europea del Partido Popular pero hoy ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para paradero

Voz 2 07:27 pero lo hago con pena pero también lo hago por satisfacción y el convencimiento de que ha hecho el trabajo con todos con los grupos políticos pueblos madrileños que tenemos un Madrid que se acerca al Madrid y que nosotros querríamos a lo mejor posible

Voz 0177 07:40 es sólo un punto y seguido en mi compromiso

Voz 2 07:43 con Madrid y con Colomer niños

Voz 1434 07:47 en titulares otras noticias con Sonia Palomino y Paula se el paro apenas bajó en marzo en la Comunidad de Madrid descendió un cero con trece

Voz 1915 07:54 vientos sí aumentaron la afiliación a la Seguridad Social en diecisiete mil cotizantes y la contratación siete y medio por ciento Los sindicatos critican la precariedad de los nuevos contratos la Comunidad en cambio destaca que se ha recuperado el empleo destruido durante la crisis estos hospitales madrileña no han recibido aún los equipos tecnológicos que se iban a comprar con el dinero donado por el baño Inditex a la comunidad

Voz 0564 08:12 han pasado dos años desde que Amancio Ortega firmara el convenio no ha sido hasta hoy cuando el Gobierno regional ha anunciado la compra un dispositivo pionero en España

Voz 1915 08:20 las multas por la pesca ilegal en la Comunidad se imponen casi en pesetas el lo venimos contando en la SER las sanciones no están tipificadas ninguna ley por lo que la comunidad utiliza una Ley de Pesca franquista del cuarenta y dos o la Ley de Patrimonio Natural de dos mil siete que es de carácter estatal

Voz 0564 08:32 a Manuela Carmena hay Florentino Pérez acaban de presentar la remodelación del Bernabéu las obras están presupuestadas en cuatrocientos millones de euros el estadio ganarán una cubierta abatible tendrá un hotel de lujo deportes nuevas

Voz 1915 08:43 nada de Liga a las siete y media Atlético de Madrid Girona hoy a las ocho y media Espanyol Getafe Mañana será turno para el Real Madrid que visita al Valencia

Voz 1434 08:50 información ahora del tráfico vamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 14 08:54 buenas tardes en este momento afortunadamente no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad el tráfico es fluido y cómodo tanto en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta como en los accesos a la capital de entrada y salida eso sí desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo no bajen la guardia y por supuesto moderen la velocidad

Voz 1434 09:16 Conexión ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez buenas tardes

Voz 1476 09:20 hola buenas tardes en términos generales a esta horas circula bien con fluidez por el interior de la ciudad y por la M30 todavía no tenemos que destacar problemas si recordamos que se realizan trabajos de mantenimiento que cortar un carril en el túnel subterráneo de la Plaza de Castilla en sentido centro Zidane por otra parte hay trabajos previos a asfaltado en el barrio de la Elipa en concreto en la calle Ricardo Ortiz en la confluencia con la avenida del Marqués de Corbera

Voz 1434 09:48 dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital para hoy esperamos muchas nubes algún rato de sol chubascos que especialmente van a ser fuertes esta tarde Jordi Carbó cuéntanos

Voz 0978 09:58 hasta el final de la tarde irán creciendo el nubarrones que muchos darán lugar a chubascos incluso con alguna tormenta que puede descargar con fuerza las más intensas afectarán tanto la Sierra de Guadarrama como a Somosierra pero en el resto de la comunidad también tendremos chubascos más aislados es decir no afectarán a todas las poblaciones pero igualmente chubascos fuera de puntos de montaña típica situación que por ejemplo en la ciudad de Madrid estará lloviendo en unos barrios en otros no incluso haciendo sol temperaturas actuales que son ya prácticamente las máximas alrededor de los tensos se notará un poco de frío y los próximos días integrados allí donde descargarnos chubascos más y temperaturas más bajas sin lluvia mañana y pasado entre el viernes y el domingo volverían los chubascos y las tormentas

Voz 1434 10:38 comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Koke Peinado hoy en la producción Sonia Palomino la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación sobre los

Voz 1018 10:49 cursos que ofrece el Obispado de Alcalá de Henares

Voz 1434 10:51 para curar la homosexualidad un asunto que desveló en dos mil doce un documental de Mediaset Ike hoy recupera el diario punto Es hace ya tres años que la Asamblea aprobó una ley contra la LGTB fobia pero hasta este martes nadie había denunciado estos cursos en la Comunidad de Madrid condición indicó en Sables según dicen desde la Consejería de políticas sociales para que el gobierno investigue hoy lo han denunciado podemos el diputado Fernández Robinho que se ha pasado ahora más Madrid y Facua y en breve lo va a hacer también Arco Polly y a partir de las denuncias presentadas esta mañana es porque la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación sobre estos cursos Laura Gutiérrez

Voz 1275 11:31 si la Consejería de políticas sociales va a recabar toda la información y no descarta que se abra un expediente sancionador como marca la ley aprobada en la Asamblea hacia falta una denuncia para investigar la ha presentado el primero esta mañana Eduardo Robinho de más Madrid

Voz 12 11:43 Nos parece absolutamente aberrante que un caso como éste haya tenido lugar el Obispado de Alcalá es un caso de máxima gravedad IQS queremos exigir al

Voz 13 11:52 la Comunidad de Madrid toda la contundencia del mundo no pueden mirar para otro lado

Voz 1275 11:56 la Asociación Arco Polly también va a presentar un escrito ante la comunidad y no descarta llevarlo todo ante la Fiscalía lleva meses investigando estas terapias intentando recabar pruebas desde que en dos mil doce por primera vez la Federación Estatal denunció públicamente estos hechos a raíz de un programa de Mediaset Rubén López portavoz de Coppola

Voz 0677 12:14 desde Arco polis llevamos meses trabajando en este caso es nuestra primera opción es desde luego es la denuncia ante la Comunidad de Madrid para que la Comunidad de Madrid aplique contundentemente la ley LGTB eh estamos valorando presentar la Fiscalía por incitación al odio

Voz 1275 12:30 otra asociación Facua también se ha sumado a estas denuncias se ha presentado la suya propia ante la comunidad esta mañana la sanción al Arzobispado de Regla puede ir desde los veinte mil a los cuarenta y cinco mil euros la ley recoge como infracción muy grave la promoción realización de terapias de versión conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona independientemente del consentimiento prestado para someterse a este tipo de práctica es

Voz 1434 12:56 de sobra conocida la posición de el obispo de Alcalá de Juan Antonio Reig Pla respecto a la homosexualidad lo deja claro siempre que puede como en esta homilía que pronunció en el año dos mil

Voz 0675 13:05 quisiera decir una palabra aquellas personas que os llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo y a veces para comprobarlo se corrompen prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos os aseguro que encuentran el iniciar

Voz 1434 13:27 el abuso el obispado ha emitido un comunicado en el que niega que de cursos au terapias para curar la homosexualidad dicen que se limitan a atender a quienes acuden pidiéndoles ayuda SER Henares Jorge Pardo

Voz 1074 13:38 el Obispado de Alcalá de Henares dice que la noticia es otro caso de Fake News desde la diócesis argumentan que todo se trata de un intento de hacerles daño una operación para intentar provocar miedo para coartar la libertad de la Iglesia y aunque las grabaciones se puede escuchar incluso a la persona que imparte los cursos y se hace pasar por terapeuta hablando de la homosexualidad como una herida que puede curarse la institución que dirige Reig Pla señala que todo es un montaje teatral construido a Doc el colmo de la desinformación es textual no piensa lo mismo el Gobierno de Alcalá de Henares el alcalde Javier Rodríguez Palacios insta a la comunidad a que actúe y aplique la ley

Voz 15 14:12 sentimos una profunda vergüenza que el nombre de Alcalá de Henares se relacionen con la actitud homófoba sistemática de este obispo obsesionado contratar a las personas homosexuales como si fueran enfermos hoy a enviar una carta Ángel Garrido para que haga valer la ley

Voz 1074 14:29 el alcalde asegura además que el Partido Socialista de Alcalá de Henares estudia tomar medidas penales contra el obispado

Voz 1434 14:34 las explicaciones del Obispado tampoco han convencido al portavoz de Ciudadanos e Ignacio Aguado que pida Reich placa

Voz 1074 14:39 rectifique lo que no podemos seguir viviendo

Voz 0771 14:42 el siglo pasado todos tenemos que evolucionar también la Iglesia debería evolucionan por eso me parece que que es una absoluto no fruto despropósito y yo confío en que la diócesis eh rectifique y que límites

Voz 16 14:55 tipo de cursos que no ayudan a nada más bien todo lo contrario nos hacen evolucionar en lugar de evolucionar

Voz 1434 15:02 se lo hemos adelantado hoy en la ser el alcalde de Majadahonda el popular Narciso de Foxá también Contrato Empresas de la Púnica para mejorar su imagen en internet la Guardia Civil señala en un informe que entre dos mil once y dos mil catorce el Consistorio contrato por más de setenta y cinco mil euros a las empresas de Alejandro de Pedro señala como principal responsable de estas operaciones a Laura Nistal que es actualmente concejal de comunicación participación mujer en ese ayuntamiento Alfonso Ojea buenas tardes buenas

Voz 0089 15:30 tardes Cristina el mecanismo de funcionamiento es idéntico al practicado en otros municipios gobernados también por el Partido Popular presuntamente sea

Voz 1434 15:38 eso de gestión de la página web municipal

Voz 0089 15:40 además se pagan importantes cantidades en publicidad digital en medios online a mayor gloria del alcalde en este caso el primer edil llegó Narciso de Foxá todo con dinero público más de setenta y cinco mil euros según la UCO en Majadahonda se creó incluso un diario digital para apoyar a De Foxá en su última carrera electoral lo que los agentes también han descubierto es que todas las operaciones eran conocidas muchas decididas por la concejal Laura Nistal las grabaciones intervenidas y el análisis de muchos correos electrónicos señalan que durante un año responsables del Ayuntamiento diseñaron junto a De Pedro el concurso que este ganaría para hacerse con el control del mundo qué tal en ese municipio tantas veces hablaron de de Pedro descubrió su otra faceta como empresario la de conseguidor de contratos municipales con unos honorarios en negro del uno por ciento por cada contrato al final aunque en este tipo de operaciones progresaba adecuadamente no logró hacerse con ninguna la UCO señala al alcalde como presunto autor de un delito de malversación ya su concejala de Participación a Laura Nistal de ese mismo delito junto al de tráfico de influencias fraude revelación de secretos

Voz 1434 16:49 el PSOE ha pedido la convocatoria urgente de la junta de portavoces para que De Foxá de explicaciones al futuro presidente de la Comunidad de Madrid le hemos preguntado por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Pedro Rollán ha tratado de defender la actuación de el Ayuntamiento aunque sea aliado bastante en la respuesta

Voz 1711 17:07 son los ayuntamientos los que tienen la potestad de ver si contribuye a la comunicación ya la difusión sobre todo de parte del Ayuntamiento para poder tener una flexibilidad un acceso más sencillo a los medios ha que articulan a los ayuntamientos a través como decía de las páginas web o de la información que pueda colgar por parte de las páginas web de los respectivos ayuntamientos y de los respectivos municipios

Voz 1434 17:35 la pregunta también por este informe del que le contamos ayer es sobre el Ayuntamiento de Alcobendas la candidata del PP a la comunidad Isabel Diaz Ayuso que ayer decía que la han puesto ahí precisamente para pasar página hoy ha añadido que ella hará las cosas bien

Voz 4 17:48 yo sólo valoro resoluciones judiciales yo sí destinó dinero a comunicación en mi comunicación sólo lo haría como tiene que ser de manera correcta

Voz 17 18:00 qué opinan sobre que lo hayan hecho Majadahonda y Alcobendas

Voz 1434 18:02 bueno no valoro informes dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 1434 20:54 la alcaldesa de la capital Manuela Carmena acaba de presentar junto al presidente del Real Madrid la remodelación del Bernabéu unas obras por valor de quinientos millones de euros por las que se va a ver afectada la Castellani que entre otras cosas darán al estadio una cubierta abatible Carolina Gómez buenas tardes

Voz 25 21:12 qué tal buenas tardes en el palco de autoridades acontece a Florentino Pérez Manuela Carmena ha dicho que se siente muy satisfecha de saber que los equipos de fútbol verdad ciudad tienen lo que necesitan del Ayuntamiento de poder darles los medios necesarios para que sigan sus estrategias la alcaldesa habla habló en urbanismo de consenso gracias al cual la nueva reformado el estadio incluye que te de jardín a miento y el entorno del Bernabéu a correr a cargo del club

Voz 1410 21:34 nosotros hemos optado por el urbanismo del consenso yo estaba confesar que cuando intercambiaba unas palabras a mi querido amigo con el presidente de este club con Florentino comentábamos que las dificultades para las transformaciones no solamente las han sentido los equipos madrileños como de una manera muy sintética en los ha explicado el calvario hasta llegar hasta aquí tampoco hacía falta esperar tanto no desde dos mil once

Voz 25 22:02 este proyecto de reforma tuve muchas dificultades empezó en dos Milán sólo Ana Botella lo bendijo en dos mil doce pero los tribunales retumbaron en dos mil quince de Gobierno era Madrid prometió agilizar los trámites urbanísticos a cambio de algunas exigencias sobre movilidad y acondicionamiento del entorno al que hacía referencia a Manuela Carmena así que el presidente del Madrid ha insistido en agradecer el trabajo de la alcaldesa su equipo municipal pero desatascar no

Voz 0665 22:25 querida alcaldesa querida Manuela quiero agradecerte todo el apoyo y el cariño que siempre es dado al Real Madrid iba has hecho además siempre pensando también en tu ciudad también quiero agradecer el enorme trabajo de tu equipo de gobierno en especial el de José Manuel Calvo delegado del Área de Gobierno de desarrollo urbano sostenible que ha sido fundamental para este jueves

Voz 25 22:48 el presidente de Madrid dice que en el Bernabéu será el gran estadio del siglo XXI un icono arquitectónico vanguardista las principales nivelado esas reformas que tendrá una cubierta retráctil y una fachada de acero inoxidable también se modifica ese entorno urbanístico el nuevo espacio en el Paseo de la Castellana habrá en Bagram plaza la realización de la calle Rafael Salgado y un parque en la esquina de la calle parque Damian

Voz 1434 23:11 gracias Carolina ligero descenso del paro en la Comunidad de Madrid según el dato que ha dado esta mañana el Ministerio de Trabajo el desempleo se redujo en marzo tan sólo un cero con trece por ciento ahora mismo en la región hay casi trescientos cincuenta y tres cincuenta y cuatro mil parados más de la mitad son mujeres y el sector más afectado es el de servicio Sonia Palomino si la evolución del paro se estanca apenas bajó en cuatrocientos setenta setenta y cinco personas aunque si vemos el interanual el descenso es mayor del siete por ciento se repite el patrón de otros meses hay más mujeres paradas que hombres cerca de un sesenta por ciento de paro femenino por sectores donde más cayó el desempleo fue en servicios y construcción en cuanto a la afiliación ganó diez siete mil cotizantes un cero con cincuenta y cuatro por ciento más que en febrero y los contratos crecieron un ocho por ciento quince mil más que el mes anterior unos datos que para el Gobierno regional evidencian la recuperación el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 1711 24:00 la Comunidad de Madrid y creo que todos debemos felicitarnos al manifestar así lo lo ratifican los datos que ha recuperado la totalidad del empleo destruido por la crisis económica y hemos alcanzado tres millones doscientos nueve mil doscientos veintitrés trabajadores la cifra más alta registrada de toda la serie histórica

Voz 1434 24:22 pero para los sindicatos estas cifras son insuficientes y pone un ejemplo el ochenta por ciento de los nuevos contratos son temporales Isabel Vila Vella UGT Eva Pérez comisiones

Voz 1018 24:30 sobre eras en lo que llevamos de año se han firmado

Voz 26 24:33 más de medio millón de contratos pero no llegan a dos de cada diez los que son indefinidos y además se tienen que firmar cinco contratos y medio por cada nueva afiliación a la Seguridad a la Seguridad Social

Voz 27 24:44 sí que para reducir estas cifras de perfecto

Voz 28 24:47 play para generar empleo de mayor calidad e lo que necesitamos es apostar por Camille modelo porque la Comunidad de Madrid lo tiene todo si queremos para apostar por ese cambio

Voz 1434 24:59 datos negativos también para la patronal que habla de ralentización del empleo y reclama diálogo social tras las elecciones los hospitales madrileños siguen esperando los equipos de alta tecnología que se iban a comprar con los cuarenta y seis millones de euros donados por el dueño de Zara a la Comunidad de Madrid casi dos años después de la firma del convenio entre el Gobierno regional y la Fundación Amancio pega ninguno de estos equipos está funcionando hoy mismo el Consejo de Gobierno ha anunciado la compra con esa donación de un dispositivo que va a ser pionero en España Teresa Rubio

Voz 1933 25:27 se trata de un acelerador lineal que además hacer resonancias y permite obtener imágenes de alta precisión del tumor al mismo tiempo que los radio cuesta nueve millones de euros se va a instalar en la Paz Éste es uno de los veintitrés equipos de alta tecnología que ha comprado la Consejería con la donación de la Fundación Amancio Ortega dispositivos que en otras comunidades que también han recibido donaciones llevan meses funcionando

Voz 1711 25:48 la tardanza obedecido a que tenía que ser reconocido por parte del Ministerio de Sanidad la tecnología puesto que se trata de una tecnología vanguardista la primera vez que se lleva a cabo y que ese implementa en España y en Europa es esa la única razón

Voz 1933 26:02 Se refiere Pedro Rollán únicamente la adjudicación que han hecho pública esta mañana respecto a las otras veintidós máquinas la Consejería lo justifica porque lo que ha comprado la Comunidad dicen es

Voz 1434 26:12 alta tecnología de última generación pie Ángel Garrido ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para despedirse el presidente sigue sin concretar la fecha en la que renunciará a su cargo para poder ser candidato del PP a Europa el destino que él quería según ha dicho después de sufrir la decepción de no sé dónde designado candidato del PP a la comunidad Garrido se va será el número cuatro en la lista del PP a Europa y en su lugar se quedará Pedro Rollán tan sólo dos meses pero en ese tiempo tendrá que gestionar tres mil quinientos millones de euros Javier Baños

Voz 1074 26:41 sí mientras Ángel Garrido perfección haya su inglés pensando en Bruselas pero Rellán trabaja asumiendo que tomará el timón de la comunidad Garrido admite que se va con pena pero con el orgullo de haber dejado una comunidad líder Seva ha agradecido a los madrileños por su complicidad y también por sus critica

Voz 0177 26:58 las creo que es importante ser crítico porque eso nos ha llevado en muchos casos a poder enmendar errores desaciertos yo puedo asegurarles que ser presidente de la Comunidad de Madrid que es una comida líder en España y también una de las regiones líderes de Europa es uno de los mayores honores irresponsabilidades que ese

Voz 0089 27:16 pueden adquirir al todavía presidente de la comida

Voz 1074 27:18 Azadinos el ha visto especialmente emocionado quizás porque su adiós no es inminente Garrido no ha concretado exactamente qué día renunciará a su cargo ha dicho que será la semana que viene o como muy tarde la siguiente a partir de ese día la presidencia de la Comunidad quedará en manos de Pedro Rollán que asume el reto con humildad y con ganas de trabajar hasta el último día

Voz 1711 27:38 estos al menos dos meses de mi estancia al frente del como presidente en funciones de la Comunidad de Madrid se gestionará más de tres mil quinientos millones de euros

Voz 1074 27:49 a Rollán no sólo será el president de funciones lo será todo Nova nombrar a nadie como vicepresidente ni como consejero de Presidencia ni como portavoz para dos meses ha dicho no merece la pena de hecho ni siquiera se mudará a la Puerta del Sol

Voz 1434 28:01 ahora ya la próxima legislatura asociaciones ecologistas exigen una ley específica para acabar con la pesca ilegal en la Comunidad dicen que las sanciones actuales que están tipificadas en una ley de mil novecientos cuarenta y dos son demasiado bajas Enrique García

Voz 0089 28:14 si la comunidad se acoge a un marco normativo estatal que los ecologistas consideran insuficiente y obsoleta Se trata de la legislación de mil novecientos cuarenta y dos y la posterior Ley Estatal de Patrimonio Natural del año dos mil siete el resultado es que las sanciones son muy bajas porque ambas leyes tipifica como infracciones muy generales lo explica Antonio Martínez portavoz de la Asociación Jarama Vivo

Voz 29 28:35 la Ley de Patrimonio Natural establece un régimen de calificación de las infracciones pero no entra en el detalle de exhibir trucha o reprimidos si es por el tamaño o por el cupo y no de una manera genérica establece una relación de problemas pues con la fauna la flora no entró en el taller que debería entrar una ley seca

Voz 0089 29:00 y en esa batería de medidas piden por ejemplo que se revise el Catálogo de Especies Protegidas que no se hace desde mil novecientos noventa y dos o un plan de recuperación de especies que no existe la Comunidad de Madrid

Voz 1434 29:14 José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas salvaje

Voz 1621 29:17 de la presentación de nuevo Santiago Bernabéu estamos en semana liguera jornada entre semana que comienza hoy y lo hace con dos partidos de equipos madrileños el del Atlético de Madrid que reciba el Girona desde las siete y media de esta tarde Simeone con las bajas de Diego Costa ahí del francés Le Marais el del Geta que visita al Espanyol desde las ocho y media con la novedad en la convocatoria de Samu Saiz y la baja de Flamini en el centro del campo para mañana esta jornada treinta Nos dejarán el Valencia Real Madrid en Mestalla y también el Eibar Rayo Vallecano

Voz 1434 29:40 en Ipurua gracias José Antonio así terminamos con dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid hoy debate político entre José Manuel Franco portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea Clara Serra la portavoz de Podemos hasta luego

Voz 1 30:03 dos semanas tratar de una iglesia en Caracas

Voz 2 30:09 doce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:17 por si les sirve de termómetro ante la incertidumbre sobre el Brexit los mercados están muy tranquilos el verde dominan toda Europa la Bolsa de Londres es la que más sube en este momento en torno al uno por ciento parece que no hay un gran nerviosismo ante la eventualidad de que la próxima semana el próximo viernes se produzca una salida sin acuerdo de la Unión Europea a esta hora está reunido el Gobierno de Theresa May que puede anunciar una convocatoria electoral anticipada y en el Parlamento la última pirueta pasa por la iniciativa algunos diputados conservadores y laboristas de prohibir por ley una ruptura a las bravas esa es precisamente la hipótesis más verosímil para el negociador comunitario Michel Barnier

Voz 3 30:55 útil negro Abbot y si no

Voz 0116 30:58 acuerdo nunca fue un escenario deseado pero los Veintisiete están preparados Se está convirtiendo cada día en un escenario más probable si Reino Unido

Voz 1018 31:07 todavía quiere dejar la Unión Europea de una manera

Voz 0116 31:09 de nada este acuerdo es y será el lunes

Voz 3 31:12 con and will be an Liu Hora catorce

Voz 2 31:17 la afiliación a la Seguridad Social supera de nuevo la barrera de los

Voz 1018 31:19 diecinueve millones de cotizantes en nuestro país con la incorporación de ciento cincuenta y cinco mil personas en marzo mes en el que el paro registrado se redujo en treinta y cuatro mil la ministra de Trabajo se fija sobre todo en la salud de la seguridad social los sindicatos en la precariedad laboral

Voz 5 31:34 superamos los diecinueve millones de personas afiliadas estamos progresando poquito a poco pero vamos avanzando en positivo

Voz 6 31:42 buenos datos en lo macro mala calidad del empleo y hay que seguir haciendo políticas para generar más empleo empleo que se crea continúa siendo empleo estacional empleo de muy baja calidad

Voz 1018 31:54 el futuro de las pensiones va a marcar sin duda una parte importante de la campaña o campañas electorales que están a la vuelta de la esquina según acaba de conocer esta redacción esta misma tarde Albert Rivera líder de Ciudadanos anunciará la incorporación de las portavoz socialista en el Congreso Soraya Rodríguez a la lista de su partido a las elecciones europeas sin que por ahora se conozca en qué puesto irá a Pedro Sánchez ha presentado el lema socialista a las generales a que pase la ministra portavoz Isabel Celaá cree que le recuerda al Titanic

Voz 1711 32:20 Hans que pase es precioso es de Titanic Titanic no parece

Voz 1018 32:26 claro la historia de Titanic no acaba precisamente bien por eso la aclaración

Voz 30 32:32 por no estamos mirando los cien años estamos mirando eh la historia de amor que hay en la película cuando él le dice a ellas que pase a que cuente

Voz 1018 32:41 bueno qué casualidades de la vida Pablo Casado que aparentemente no sabía nada de todo esto también ha echado mano del famoso

Voz 1074 32:47 trasatlántico este Gobierno es el Titanic es un barco que se hunde yp pretenden que la orquesta siga sonando y además pretenden que paguemos todos con los decretazos electoralistas con las mentiras sufragadas con un CIS politizado con una televisión pública al ser

Voz 1018 33:06 dice de Ferraz en definitiva con

Voz 1074 33:09 la venta de España a trozos ya plazos a los que quieren destruir nuestra nación

Voz 1018 33:16 tenemos además una última hora del ámbito judicial el Tribunal Constitucional anula de forma definitiva las dos leyes aprobadas por el Parlamento catalán en el mes de septiembre de dos mil diecisiete las llamadas leyes de desconexión Javier Álvarez

Voz 0689 33:27 dos leyes José Antonio que ya estaban suspendidas pero que ahora el Constitucional explica los detalles ha sido un acuerdo adoptado por unanimidad por el que el Constitucional demuestra que las leyes de transitoriedad jurídica y la ley del referéndum se tramitaron a través de un cauce insólito buscando el escenario propicio al margen de la ley para que fueran aprobadas con ello dicen los jueces se vulneraron las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados catalanes hay que recordar que estas dos leyes son uno de los

Voz 0116 33:54 dejes centrales de la acusación por desobediencia rebelión

Voz 0689 33:57 yo ahora mismo en el juicio por el Tribunal Supremo

Voz 1018 33:59 estos dos de abrir esa saber cantar a Carlos Cala buenas tardes estamos Isabel precisamente con lo último del juicio del proceso

Voz 1915 34:04 sí porque esta mañana ha declarado el jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional que ha defendido que el uno de octubre no hubo más heridos porque decidieron no cargar y ha criticado que los Mossos no contestaron a las peticiones de ayuda de un agente que había localizado un coche con bares

Voz 2 34:16 sur nubes piden refuerzos para llevar a cabo la intervención de las urnas el no tiene respuesta

Voz 8 34:22 Media hora más tarde cuando ya eran cien ochocientos

Voz 2 34:25 con las personas que lo rodeaban digo me tengo que ir dejarlos aquí se marchó no tuvo respuesta

Voz 1018 34:30 este relevo posible caso mortal de violencia machista un hombre de cuarenta y nueve años ha sido detenido en Rojales en Alicante después de matar a su pareja de treinta y cuatro se lo confesó a un amigo que fue el que llamó a emergencias vuelan cero dieciséis teléfono contra la violencia machista es gratuito no aparece en la factura pero si hay que borrarlo de la lista de llamadas efectuadas desde el terminal votarán a favor

Voz 1915 34:49 bildu podría decantar la balanza la votación de mañana para que se tramiten los últimos decretos leyes del Gobierno

Voz 7 34:54 cuando la izquierda independentista ya virus son determinantes y pueden modificar las políticas públicas y además

Voz 1711 35:00 has frena la derecha al bloque reaccionario es por eso que en la Diputación Permanente de mañana daremos vía libre a los decretos el PNV

Voz 1915 35:09 que los partidos independentistas catalanes se inclinan también por el si así que los decretos serían con validados por treinta y tres votos a favor treinta y dos en con

Voz 1018 35:16 podría acabar con el déficit público y las arcas españolas recuperarán todo el dinero que se defrauda lo ha dicho en Hoy por hoy José María Mollinedo del Sindicato de Técnicos de Hacienda

Voz 3 35:24 cuánto no ingresamos entre sesenta y un mil setenta y cinco mil millones podríamos incluso cubrir todo el déficit público qué tal

Voz 1179 35:32 vemos incluso ir rebajando el envío también

Voz 1018 35:35 hoy empieza la campaña de la renta que termina el uno de julio más de la mitad

Voz 1915 35:38 el cincuenta y tres por ciento de los jóvenes de entre veinticinco y veintinueve años sigue viviendo con sus padres según los últimos datos del INE eso es un casi un cinco por ciento más que hace cinco años además el número de hogares con una sola persona sigue creciendo y supera los cuatro millones setecientos

Voz 1018 35:52 están ganando la batalla de muertes por el cáncer de próstata el segundo más diagnosticado está descendiendo en la mayoría de países del mundo según un informe de la Agencia Internacional contra el que dice que no le consta

Voz 1915 36:02 ha dicho en el ex director de la Policía Ignacio Cosidó sobre el supuesto espionaje de un grupo de policías

Voz 16 36:07 lo Iglesias creo que tenemos una de las policías más limpias del mundo si hay una conducta individual o no una conducta de alguien que ha hecho algo incorrecto que los ciudadanos tengan la seguridad de que responderá ante la justicia

Voz 1915 36:20 también lo ha negado el ex ministro del Interior nada de cloaca sí grandes profesionales ha dicho a Juan Ignacio Zoido

Voz 2 36:26 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 31 36:30 José Antonio el telegrama es para Jorge Fernández Díaz señor ex ministro del Interior en el primer gobierno registrado por Mariano Rajoy recordamos cuando se le aparecía la Virgen en Las Vegas para traerle al buen camino su señoría correspondía a tales favores celestiales Conde

Voz 1074 36:49 mejorando nuestro Señor a María Santísima del Amor

Voz 31 36:51 por con la Medalla de Oro al Mérito Policial ya la Santísima Virgen de los Dolores de Archidona con la Cruz de Plata de la Guardia Civil mientras como San Benito ora et labora hilando con el mazo de la policía patriótica a los rivales del PP le saldrá gratis tanta prevaricación a la derecha Valiente ya cobarde atentado

Voz 1018 37:15 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con los hoy esta mañana mediodía estuvo en la despedida en el entierro de su amigo Rafael Sánchez Ferlosio fallecido ayer en Madrid el acto emotivo íntimo silencioso en el que también se ha vivido alguna anécdota Raquel García

Voz 32 37:28 sí sólo el silencio como decías acompañado esta mañana el entierro de esa Rafael Sánchez Ferlosio en la tumba familiar del cementerio de La Almudena por expreso deseo del escritor no ha habido ceremonia de ningún tipo ningún homenaje sólo los más íntimos han acompañado sus familiares en especial a su viuda Demetrio o la que charlaba minutos antes un reducido grupo de periodistas sobre las últimas horas de Rafael estaba bien de salud nos contaba ya había pasado la tarde acompañados de Laura su nieta a la que adoraba

Voz 1189 37:54 toda con la nieta ahí estuvimos viendo una película de caballos que Cunit la televisión ya en un momento determinado porque la niña no sé qué ha pasado con el caballo el mataban tercero bello pero entonces la niña dijo Rosell pero será posible este rollo sentimental que metáis

Voz 1434 38:16 décadas de amor y de complicidad a los que unió que han

Voz 32 38:19 ninguno les gustaba su obra fundamental el Jara

Voz 1018 38:22 gracias en Raquel Alicia Molina Peinado en la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción y el tiempo como siempre el pronóstico con Jordi

Voz 1018 40:34 novedades definitiva sobre el Brexit aunque todo puede pasar en cualquier momento Begoña Arce Londres qué tal buenas tardes

Voz 0273 40:39 buenas tardes buenos sabemos que la primera ministra

Voz 1018 40:42 esta reunida con su Gobierno en una reunión extraordinaria en la que puede salir posiblemente la convocatoria de un adelanto electoral anticipado quizá una petición de ampliación del plazo para la salida de la Unión Europea todo esto son hipótesis pero ahora mismo lo que está sobre la mesa y lo contábamos a las dos ese esa petición de un grupo de diputados conservadores laboristas para que se prohíba por ley una salida un Brexit sin acuerdo a las

Voz 1434 41:03 pruebas

Voz 0273 41:04 así es han puesto a punto un proyecto de ley para cambiar la normativa existente y evitar que el Reino Unido se marche de la Unión Europea sin acuerdo el viernes de la próxima semana una ley para forzar a Theresa May a solicitar la ampliación del artículo cincuenta no será fácil sacarla adelante pero la Laborista Yvette Cooper acaba de publicar el plan el texto de la moción no será presentado mañana para ser debatido el jueves con la esperanza de ser aprobado entre tanto la primera ministra estudia con su gabinete desde esta mañana las adopciones para desbloquear el Brexit May estaría considerando poner su acuerdo por cuarta vez a consideración de los diputados y el speaker lo permite introduciendo algunos cambios quizás en la declaración política esta vez para tratar de ganar los votos que le faltan si lo hace híper diera otra posibilidad es que el Partido Laborista vuelva a presentar una moción contra ella para obligarle a dimitir y habría conservadores que esta vez se apuntarían el Gabinete estudia también la convocatoria de elecciones anticipadas pero hay grandes reparos porque los laboristas van por delante en el último sondeo publicado el domingo Ikeda por supuesto la alternativa de la salida sin acuerdo que apoyarían los conservadores radicales euroescépticos incluidos varios minutos

Voz 1018 42:14 el a menudo sólo con Begoña gracias a sus buenas tardes bueno explicarle ya la importancia de los datos que hemos conocido esta mañana en nuestro país sobre paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo hacemos como siempre con la ayuda de Rafa Bernardo que lo entiende además los explicaron las Rafa buenas tardes buenas tardes eso tampoco esto es sencillo de explicaré merece la pena subraya sobre todo el incremento de afiliación a la Seguridad Social que vuelve a situarse por encima de la barrera de los diez y nueve millones de cotizantes por dos cosas porque él afiliaciones el método más objeto vivo para medir la creación de empleo y también porque los cotizantes de los cotizantes depende el futuro de las pensiones que es uno de los asuntos que más preocupa a la sociedad y que están centrando ya buena parte del debate electoral

Voz 1762 42:52 si el dato de la afiliación en marzo ha sido bueno suma ciento cincuenta y cinco mil cotizantes más una cifra que es mejor

Voz 1074 42:58 que la del año pasado en marzo y que para el Gobierno

Voz 1762 43:01 es un dato positivo porque además ese aumento permite alcanzar un hito como señalaba que se había perdido el pasado enero a Magdalena Valerio ministra de Trabajo

Voz 5 43:08 superamos los diecinueve millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y que hacemos comparativa interanual quinientas cuarenta y un mil personas afiliadas más es decir estamos progresando poquito a poco pero vamos avanzando en positivo

Voz 1762 43:25 por sectores casi todos han sumado empleo pero sobre todo la hostelería y la construcción entre las actividades que pierda en ocupación destaca el empleo agrario con diez mil cotizantes

Voz 1018 43:33 Nos sobre paro registrado las cifras siempre son relativas porque hay personas que no no por no tener empleo acuden a registrarse pero sin embargo la razones que sean no se apuntan a las en las oficinas públicas

Voz 1762 43:44 en Excel de paro registrado es un dato mucho más errático desde la crisis y sobretodo de este que mucha gente ha agotado su prestación por desempleo porque ese es el principal incentivo para apuntarse a esa lista de parados registrados que hacen los servicios públicos de empleo conocemos cada mes el caso es que marzo registra una bajada del paro era lo esperable esta bajada ha sido de treinta y cuatro mil personas es el dato más un dato bueno pero me el menos bueno registrado en un mes de marzo desde dos mil catorce pero los sindicatos además de del paro les preocupa el en que el empleo que se genera no tiene la calidad suficiente lo decían hoy Unai Sordo de Comisiones Obreras y Pepe Álvarez de UGT

Voz 6 44:17 buenos datos en lo macro mala calidad del empleo y hay que seguir haciendo políticas para generar más empleo empleo que se crea continúa siendo empleo estacional empleo de muy baja calidad

Voz 1762 44:29 además del paro destaca especialmente los datos conocidos hoy la caída de la contratación indefinida un siete por ciento menos que en el mismo mes de dos mil dieciocho El Gobierno atribuye esta caída a que entre una y otra fecha ha desaparecido el contrato de apoyo a emprendedores que contaba como indefinido