Hora 14 (03/04/2019)

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes el comisario de la policía autonómica catalana que asumió el mando tras la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco ha revelado en el juicio Supremo que tus de le dijo literalmente que declararía la independencia así se registraban acciones violentas durante la consulta del uno de octubre este comisario que se llama Ferran López diera el número dos del mayor Trapero en aquellas fechas ha hablado de una reunión con el presidente autonómico larga tensa

Voz 0915 00:45 sí que recuerdo pulmón dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos él en ese mismo momento declaraba independencia así lo dijo así lo recuerdo perfectamente se yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar

Voz 1018 01:05 Ferran lleva declaran desde primera hora y todo indica que su testimonio será determinante de cara a la sentencia de este juicio Alberto

Voz 0055 01:11 quizás se trata de una frase muy relevante José Antonio porque este es el primer testigo que vincula la violencia los disturbios a la independencia de hecho la declaración unilateral llegó exactamente un mes después a los jueces tendrán que valorar qué grado de veracidad tiene es la primera vez en que Ferrán López revela hasta afirmación de Carles Puigdemont ni él ninguno de los asistentes a estas reuniones habían comentado este aspecto que está relacionado con el núcleo de la acusación por rebelión que hace la Fiscalía una de las defensas José Antonio incluso acaba de pedir un careo entre Ferrán López y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez

Voz 1018 01:39 os volveremos al Supremo a partir de las doce y media también a la Audiencia Nacional donde Francisco González presidente del BBVA admitido que recomendó a Rodrigo Rato que se marchase de Bankia porque su presencia impedía a la entidad captar de los mercados los veinte mil millones que necesitaba preo le dije

Voz 2 01:54 si Rato que lo mejor era que dimitiera Turín que dimitiera porque va no iba a poder conseguir ese capital de quince veinte mil millones no va a poder conseguir Hora catorce

Voz 1018 02:07 estamos además pendientes de dos escenarios abiertos hasta ahora en el Congreso el pleno de la Diputación permanente que tiene sobre la mesa la convalidación de los seis decretos leyes de los viernes sociales del Gobierno que en principio saldrán adelante pero por los pelos José María Patiño

Voz 3 02:21 la vicepresidenta a Carmen Calvo ha defendido el carácter de urgencia innecesario del decreto de igualdad antes del del Brexit frente a las críticas de los grupos de toda la oposición de legislar cuando estamos en periodo electoral sin tan siquiera a negociar los apoyos No obstante tanto el PNV como PDK de Esquerra y Unidas Podemos han anunciado que votarán a favor esta tarde al menos estos dos decretos José Antonio en estos momentos en la exministra de Trabajo quién defiende el decreto de subsidios a parados de larga duración Valerio ha desmentido que se haya paralizado en las oficinas de

Voz 1018 02:52 Leo y en Parlamento europeo debe estar a punto de empezar la comparecencia de Jean Claude Juncker el presidente de la Comisión que en teoría debe explicar qué receta propone para salir del atolladero del Brexit aunque quizás sea esperar demasiado Griselda Pastor

Voz 0738 03:05 bueno no saber la prórroga es posible pero el problema es el tipo de plazo sin ello insiste en rechazar ir a las europeas este es el tema cara al AVE sobre el que suponíamos algo dirá el presidente Juncker que en breves momentos empieza su discurso ante el pleno sabiendo que hay enorme prudencia en el lado europeo donde esta mañana el vicepresidente Timerman crespón día con sorna hay que decirlo a las preguntas de la prensa sobre qué recomienda Currin aunque aquí todos están pendientes de si hay pacto político en Londres

Voz 0055 04:55 cuenta la ser uno de los agentes absueltos en el caso de los espías

Voz 0202 04:58 el PP de Madrid denuncia ante el Supremo al entonces fiscal anticorrupción a Manuel Moix el guardia civil asegura que Moix cometió numerosas irregularidades durante la investigación para favorecer al Partido Popular

Voz 1704 05:08 los argelinos celebra la dimisión de Buteflika después de veinte años ya advierten de que volverán a ocupar las calles para exigir que se vayan también los que ellos califican de pandilla ahora el país está controlado por el Ejército

Voz 0202 05:19 las temperaturas se desploman hoy entre seis y diez grados debido a una masa de aire ártico procedente de Groenlandia que se une a una borrasca ya varios frentes atlánticos habrá lluvias generalizadas y nevadas en cotas bajas

sí casi seis minutos

Voz 1434 05:36 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes Manuel Moix denunciado en el Supremo por obstruir la investigación del caso espías Se lo hemos adelantado hoy en la Ser el guardia civil José Luis Caro Vinagre que fue absuelto en el juicio acusa al ex fiscal superior de Madrid de formar parte de una trama criminal para beneficiar al paro

Voz 1704 05:55 Dida popular una denuncia que ese gesto

Voz 1434 05:58 ante el juicio a partir de la declaración como testigo del comisario de Policía Jaime Barrado ya entonces Barrado apuntó a las obstrucciones de Moix que yo

Voz 6 06:07 a rectificar uno de los impongan Sky ordenado por el señor Rivera quería que pusiera falsedades todo esto con punto de cosas yo no me fío mide señor Oliveras nido de señor modisto

Voz 1434 06:19 le contestó a la pregunta escuchen el testimonio de Sergio cuando tenía diecinueve años acudió a las terapias del Obispado de Alcalá de Henares para curar la homosexualidad el mismo nos contó su experiencia anoche en Hora veinticinco

Voz 7 06:31 para buscar culpables a ver en acción sexual donde no los había que se llama la relación con mi padre y que es una madre sobre la protectora

Voz 0861 06:41 el obispo participan alguna de estas sesiones

Voz 7 06:43 si la media de estas convivencias y que normalmente el domingo en iba a lo que es la la misa

Voz 9 08:02 en titulares más noticias con Sonia Palomino y Enrique García continúa la reunión entre Podemos y Madrid en pie la formación morada ha acudido finalmente en la convocatoria de la plataforma de Izquierda Unida y anticapitalistas que buscan alcanzar una lista conjunta de cara a la selección

Voz 1704 08:15 desde el veintiséis de mayo Leganés homenaje a las víctimas de los atentados del once de marzo hoy se cumplen quince años de las explosiones en un piso de la localidad cinco vecinos y un agente de los GEO murieron después de que un comando islamista se inmolaron en la vivienda durante una operación policial el chulo el hombre que supuestamente mató a un vecino de Vallecas declara hoy ante el juez este joven de veinte años está en prisión provisional tras su detención el pasado veintisiete de marzo diez días después del crimen la Policía retirado de un parque del distrito

Voz 1434 08:40 bajas en la capital salchichas con tornillos y cristal

Voz 1704 08:42 Tales ahora buscan al responsable de colocarlas como posible autor de un delito de maltrato animal en deportes continúa la jornada de liga hoy con el Real Madrid que visita al Valencia a las nueve y media de la noche ya con Keylor Navas en la portería además a las ocho y media Éibar Rayo

Voz 1434 08:56 vamos con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 3 09:00 buenas tardes a esta hora estamos pendientes de la red de carreteras de la Comunidad de la ronda de circunvalación M cincuenta donde se ha producido un accidente en el que se han visto implicados dos vehículos pesados que genera retenciones en ambos sentidos tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía en este momento se encuentran los deseos de emergencia intentando retirar los vehículos accidentados de la zona desde la Dirección General de Tráfico les insistimos y les recomendamos intenten evitar circular en este tramo de la M cincuenta tanto en dirección a la A dos como a la A tres en el resto de carreteras madrileñas se circula sin problemas no hay dificultades ni en los accesos a la capital de entrada y salida ni tampoco en la ronda de circunvalación M cuarenta

Voz 1434 09:45 a a saber ahora cómo se circula por el interior de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez

Voz 10 09:50 les hola buenas tardes destacamos unas con trabajos de mantenimiento en los túneles de Bailén en sentido Ferraz está cortado un carril por lo tanto recomendamos circular con mucha precaución y también se realizan trabajos en el subterráneo de la Plaza de Castilla en sentido centro sentido plaza de Cuzco también cortado un carril y recordar que continúan las obras en el paseo de Extremadura tan sólo se puede circular por el carril reversible en sentido salida las obras sitúan entre el puente de Segovia la Puerta del Ángel y a esta hora tenemos

Voz 1434 10:23 trece grados en el centro de Madrid vamos con la previsión del día

Voz 0089 10:26 pues Jordi Carbó durante dos días hoy miércoles y mañana jueves la lluvia no se presentará en la Comunidad de Madrid más allá de algunas nevadas en Somosierra en la Sierra de Guadarrama en sus laderas norte váter mucho sol las nubes que se vean no serán importantes pero con temperaturas más bajas que los últimos días hoy las máximas se quedarán alrededor de los quince grados pero bajando a medida que avance la tarde y también con viento del norte reforzándose dando sensación de más frío todavía el viento puede superar ya avanzada la tarde en los cincuenta kilómetros por hora en la mayor parte de la comunidad será entre el viernes y el sábado cuando las nubes de nuevo serán abundantes lluvias y nevadas en puntos de montaña

Voz 1434 11:04 con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas y en la producción Sonia Palomino dos de la tarde y once minutos no es la primera vez que señala Manuel Boix por obstruir la investigación del caso espías pero esta vez la acusación llega en forma de denuncia se lo hemos adelantado hoy en la ser uno de los guardias civiles absueltos en el juicio José Luis Caro Vinagre ha denunciado ante el Supremo a Moix por obstaculizar la investigación para favorecer los intereses del Partido Popular en la denuncia lo acusan entre otras cosas de integrar una organización criminal Moix era fiscal superior de Madrid cuando se conocieron estos hechos los seguimientos que supuestamente ordenaron desde los cargos altos del Partido Popular en el Gobierno en aquella época de Esperanza Aguirre Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 11:54 qué tal buenas tardes Cristina la denuncia presentada ante la Sala de lo Penal del Supremo porque Manuel Moix es ahora mismo fiscal de Sala del alto tribunal recogen efecto las revelaciones que se produjeron durante el juicio del caso espías allí la figura de Moix qué duda cabe como fiscal entonces fiscal superior de Madrid quedó seriamente afectada al responsabilizar le Un testigo de obstaculizar la investigación ahora el guardia civil José Luis Caro Vinagre absuelto en el caso espías se dirige penalmente contra Moix al que acusa de formar parte atención de una organización criminal también de cohecho también de prevaricación delitos que surgen es un párrafo textual de la denuncia

Voz 0861 12:32 de ser el responsable de cometer

Voz 0089 12:35 numerosas irregularidades para favorecer los intereses del Partido Popular en la denuncia el letrado de este guardia civil también pide una fianza contra Moix de doscientos cincuenta mil euros en concepto de daños morales por los diez años que ha durado la investigación del sumario del caso espías en el que todos los acusados han salido libres de culpa la no

Voz 1434 12:55 Murcia de Caro Vinagre va también contra dos comisarios de Policía el que entonces era jefe de la UDEF José Luis Solís era Jaime Barrado que también acusó a Moix de obstruir la investigación Se refería y Alfonso Ojea hace un momento lo hizo en su declaración como testigo durante el juicio que se celebró el pasado mes de febrero entonces Barrado aseguró que Olivera quiera su jefe quiso que firmas informes con falsedades de las que era consciente Moix que lo denunció a sus superiores pero que nadie hizo nada

Voz 6 13:23 que yo me niego a rectificar uno de los impongan Sky ordenado por el señor Rivera quería que pusiera falsedades todo esto con punto de cosas yo no me fío ni del señor Oliver han ido de señor Boix

Voz 1704 13:36 usted advirtió irregularidades

Voz 11 13:38 sin subcomisario jefe el Olivera e irregularidades en el fiscal jefe el señor Moix en relación a la investigación y porque no la denuncia Basterds lo denunció de la única manera que pueden un comisario denunció que tienen anticipo y como la denunciarlo al superior mediante notas informativas que se quedarían en un cajón

Voz 1434 13:55 la denuncia contra Moisés ha presentado en el Supremo porque es aforado actualmente es fiscal de sala en el Supremo en el caso de Liberia Barrado ha sido formulada en los juzgados de Plaza de Castilla justo allí en esos juzgados estás ahora Alfonso porque la juez instructora del caso por el asesinato de un hombre en Vallecas el pasado diecisiete de marzo toma hoy declaración a su presunto asesino a el Two le un chico de veinte años que está en prisión desde que fue detenido la semana pasada

Voz 0089 14:22 sí porque el Chile llegaba estos jugador de Plaza de Castilla sobre las nueve menos cuarto de esta mañana yp todo este tiempo lo está pasando en los calabozos a la espera de que la magistrada Rosa María Freire le detalle en las

Voz 1704 14:34 Sala de vistas su situación penal tras levantar

Voz 0089 14:37 sea ayer por cierto el secreto de esta investigación la titular del Juzgado de Instrucción número XXXII está desarrollando desde primera hora juicios leves por lo que cuando esta tanda de vistas públicas finalice va a llegar el turno el momento de Chile se le investiga recordemos por dos delitos homicidio consumado bien por tentativa de homicidio

Voz 1434 15:01 uno de los jóvenes que se sometió a las terapias del Obispado de Alcalá de Henares para curar la homosexualidad unos cursos que ahora está investigando la Comunidad de Madrid ha contado en la SER como fuese tratamiento lo hizo anoche en Hora Veinticinco se llama Sergio tenía entonces diecinueve años llegaron a derribarle al psiquiatra que terminó dándole medio

Voz 0861 15:20 haciendo Javier Bañuelos a Sergio le gustaban los chicos pero le hicieron sentirse

Voz 7 15:26 muro desde pequeño bueno pues había escuchado que ser homosexual estaba mal

Voz 1434 15:30 fue en plena visita del papa en las Jornadas de la JMJ

Voz 0861 15:33 la donde su párroco le aconsejó buscar ayuda

Voz 7 15:36 me dijo mira pues me he encontrado esta chica Ángela email

Voz 0861 15:40 los terapias hacían en el propio Obispado todavía hoy recuerda cómo le hicieron buscar quiénes fueron los culpables de su homosexualidad

Voz 7 15:49 es una mala relación con mi papá a decir que es una madre protectora

Voz 0861 15:53 a Sergio le recomendaron incluso visitar al psiquiatra bueno uno en concreto Aquilino Polaino

Voz 7 15:58 muchos de las personas que terminan entrando en estas terapias premio en sendos dedicadas porque porque quiere en cuanto la los impulsos de la persona a la vivido bajar el deseo sexual

Voz 0861 16:08 a ti te medicarse esas terapias se compatibilizaba con convivencias en colegios religiosos incluso en monasterios y el obispo participan alguna de estas sesiones

Voz 7 16:20 si la media de estas convivencias y que normalmente el domingo el iba a lo que es la la misa

Voz 0861 16:26 Sergio tardó a un año y medio en salir de allí lo peor dice

Voz 7 16:31 muy claro que tuvo la vida pecaminosa de hecho palabras textuales de un sida casi como de echándonos lo peor no

Voz 1434 16:42 el del Obispado no es un caso único en las últimas horas les hemos contado el de una mujer que también dice que la homosexualidad arco Polly lo denunció hace dos años pero no fue hasta ayer cuando la Comunidad aprobó una sanción que todavía no se ha cuantificado será de entre veinte mil y cuarenta y cinco mil euros y la web de esa mujer a través de la que realiza esos cursos sigue operativa en el caso del Obispado de Alcalá las denuncias que hay hasta el momento se han presentado ante la Consejería de políticas sociales son trámites administrativos la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo subrayaba esta mañana que esos cursos incumplen una ley y añadía que si no se soluciona antes tendrá que actuar la Justicia

Voz 12 17:20 en primer lugar lamentar lamentar que estos test que esté sucediendo en segundo lugar pues hombres están cumpliendo una ley eh pues tanto pues se debe de actuar en ese en ese ámbito en primer lugar suprimiendo absolutamente esta estos cursos de eso

Voz 13 17:37 decidí cumpliendo la ley pues debe de actuar quién deberá actuar quién

Voz 12 17:40 cómo responda actual que es la justicia

Voz 13 17:42 a mí me parece estar fuera de sentido hoy tan fuera de lugar y de tiempo y de todo

Voz 1434 17:46 son dos de la tarde y dieciocho minutos seguimos

a partir de las diez de la noche se espera que se conozcan los resultados de las elecciones a rector de la universidad presencial de España la Complutense por primera vez se va a decidir en primera vuelta porque sólo hay dos candidatos el actual rector el catedrático de álgebra Carlos Andradas el también catedrático en este caso de Veterinaria Joaquín Goya H más de ochenta y dos mil personas están llamadas a votar Elena Jiménez buenas noches buenas tardes esto quieren hacer los candidatos

Voz 1509 21:40 Héctor El aspirante a revalidar Carlos Andradas

Voz 19 21:43 que hemos apostado siempre que es una universidad pública de calidad al servicio de todos que no se que de nadie fuera de la universidad por razones económicas y apostando por la investigación y el que quiere sustituirle Joaquín Goya H

Voz 0915 21:56 la primera medida desde luego vamos a hacer una auditoría económica no sospechamos nada sino para saber dónde están nuestras debilidades y fortalezas ir luego una auditoría también de procesos para ver que esta universidad funciona tan despacio y con tantas caras

Voz 0738 22:09 idea esto hablan los estudiantes que tengan cuentas este antes lo que nos escuche para luego poder hacer gozar intentar rebajar un poco las cosas sobre los sectarios

Voz 1804 22:18 hay meigas

Voz 0738 22:20 siglos trazó al exponer al grupo en todos los destinos alguien que inmovilizar al alumnado encima

Voz 1509 22:25 cortante porque en las anteriores elecciones apenas llegaron a votar un once por ciento el ejemplo aparece cuando le preguntamos a un alumno de la Facultad de Periodismo por el titular del día empieza a enumerar titulares

Voz 20 22:37 todo de que la industria el fútbol mueve casi el dos por ciento del PIB declara el jefe de la policía de los Mossos d'Esquadra ciudadano

Voz 0738 22:45 ha perdido no sale el de las elecciones en su universidad hasta el final

Voz 20 22:50 son la votaciones de Terra pero tampoco tampoco va a cambiar la vida

Voz 1434 22:55 bueno los resultados a partir de las diez de la noche ya hace unos minutos ha terminado la reunión entre Madrid en pie podemos el último intento de llegar a un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones a la Comunidad del veintiséis de mayo tras varios desencuentros podemos acudió a la llamada de Madrid en pie es decir a la llamada de Izquierda Unida y los anticapitalistas que han pedido ánimo constructivo para formar una candidatura que represente al mayor número posible de ciudadanos Carolina Gómez

Voz 0393 23:22 si la reunión acaba de terminar ha habido un intercambio de propuestas programáticas y de organización interna entre ambas partes y en principio parece que el diálogo se mantiene Podemos se presentaba como dices esta mañana por sorpresa a esa reunión convocada por Madrid en pie donde confluyen Izquierda Unida ya anticapitalistas no ha asistido la candidata de Podemos Isabel Serra en su nombre han acudido los diputados autonómicos Jacinto Morano Beatriz Gimeno

Voz 1434 23:44 en en representación de Izquierda Unidad Alvaro Aguilera Mauricio Valiente y Sol Sánchez lo sabíamos conminado a A

Voz 21 23:49 venir hoy ha venido lo cual es muy buena noticia entiendo para todas que nuestro ánimo es tremendamente constructivo venimos a proponer

Voz 0393 23:59 el proceso de primarias de Madrid en pie que es la cuarta candidatura por la izquierda en la Comunidad de Madrid empieza hoy mismo pero ellos aseguran que el acuerdo es posible al margen de ese proceso interno y que la confluencia es posible hasta la fecha que fijan como límite las instituciones que es el doce de abril

Voz 1434 24:14 esta tarde por cierto en La Ventana de Madrid vamos a hablar con Carlos Sánchez Mato concejal ahora de Carmena y candidato de Madrid en pie para el Ayuntamiento de la capital es tres de abril hoy se cumplen quince años de la muerte de un GEO de la Policía Nacional en Leganés en el piso donde se escondían los terroristas del 11M que se suicidaron cuando se vieron acorralados por los agentes al agente Torronteras y a todas las víctimas de aquellos atentados se les ha recordado hoy con un homenaje en la plaza del agua de Leganés SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 0089 24:44 un año más la ciudad de Leganés ha rendido homenaje a los cinco

Voz 0995 24:46 vecinos fallecidos en los atentados terroristas del once de marzo de dos mil cuatro y al geo fallecido días después en la explosión del bloque de viviendas en la que se inmolaron varios de sus responsables agentes de la Policía Nacional Policía Local han colocado sendas coronas de flores en el monumento a las víctimas en el barrio de Leganés Norte hayan estado presentes el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán el alcalde de Leganés Santiago Llorente

Voz 11 25:09 ponía en la placa que justamente detrás en ese monolito que recuerda a todas las víctimas del 11M el que los madrileños no tenemos derecho olvido

Voz 1963 25:20 dar un emotivo acto que recordamos un año más aquí en Leganés y la verdad que bueno pues eh lo que deseamos es que no vuelva a ocurrir nunca más en Leganés en el conjunto de la Comunidad de Madrid nuestro recuerdo para los cinco fallecido de Leganés para los fallecidos de de toda la Comunidad de Madrid y en especial para el GEO fallecido

Voz 1434 25:37 al estuve también han asistido el resto Perry

Voz 0995 25:39 sesenta antes de partidos locales

Voz 1434 25:43 la policía avisa de que se han encontrado trozos de salchichas con alfileres y cristales dentro en un parque de Barajas y piden máxima precaución a los dueños de perros aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid del presidente de El Refugio ha pedido que se endurezcan las penas contra el maltrato animal Virginia Sarmiento las

Voz 22 25:59 personas que paseaban a su perro en el parque frente a la calle Bahía de Málaga en Barajas llamaron ayer por la mañana el cero noventa y dos para dar el aviso hasta allí acudieron varios agentes Carolina Pérez Muñoz portavoz de la Policía Municipal

Voz 23 26:09 sí tiene una batida por la zona retiraron encontraron verás una una gran cantidad de salchichas de cristales estaban todas repartidas por el parque en distintos puntos así que desde aquí decimos a a los ciudadanos que pasen con el perro que extremen las precauciones

Voz 22 26:25 no es una tendencia alarmante pero en los últimos meses ha ocurrido también en parques de Usera o de Las Rozas preso aconsejan extremar la precaución y llamar a la policía porque es un delito Nacho Paunero de la protectora de animales El Refugio insistía en ello en Hoy por Hoy Madrid

Voz 24 26:38 la persona que se consiga ver hacer eso haya pruebas haya testigos esa persona pasaría por delante de un juez y sale podría condenar a penas de cárcel llevamos veintitrés años utilizando el Código Penal queremos otra modificación aumentar ligeramente las penas también es importante

Voz 1434 26:53 las condenas por maltrato animal pueden conllevar penas de seis a dieciocho meses en caso de muerte la Guardia Civil ha detenido en Villaviciosa de Odón a dos chicos de dieciséis y diecisiete años que intentaron atropellar a dos agentes para huir de un dispositivo de seguridad los menores viajaban en un coche robado ser Madrid Oeste Belén Campos la investigación se inició a finales de enero

Voz 1463 27:12 varios agentes se encontraban realizando funciones propias de la prevención de la delincuencia en un momento dado un conductor hizo caso omiso a las señales de un agente y aceleró la marcha se tuvieron que apartar dos de los guardia civiles que componían el dispositivo para evitar ser atropellados tras conseguir el conductor huir a gran velocidad ocasionando un grave riesgo para el resto de los usuarios de la vía los agentes localizaron el vehículo en el casco urbano del municipio si las dos personas que lo ocupaban los agentes confirmaron que fue robado el mismo día en la localidad de Móstoles y que los principales sospechosos eran dos menores residentes en una barriada marginal de la zona también habían participado en el robo de otro vehículo en Villaviciosa de Don que fue encontrado en Navalcarnero Joy

Voz 1434 27:51 se cumplen también cuarenta años de las primeras elecciones democráticas las que aquí en Madrid capital ganó Enrique Tierno Galván una etapa que hemos recordado en Hoy por Hoy Madrid con uno de sus principales protagonistas luego también él fue alcalde de Madrid pero aquel año que ellas elecciones Juan Barranco era el jefe de campaña de Tierno Galván Enrique García

Voz 25 28:09 cuál es el problema principal de Madrid a su juicio yo he dicho que el problema principal de Madrid es la que gestiona esta congestión de esta falta de talento y capacidad para resolver los problemas de Economía despacio ha hecho Madrid practicamente inhabitable a está a punto de estallar

Voz 26 28:30 sí

Voz 1018 28:35 en

Voz 27 28:35 Tica para valorar el presente la importancia de los temas a veces basta echar un vistazo al pasado

Voz 0089 28:41 Juan Barranco ex alcalde y jefe de campaña

Voz 27 28:44 caña de Tierno Galván estaba claro

Voz 1163 28:46 si iba a ser el viejo profesor Enrique Tierno Galván entonces de una forma espontánea un montón de gente se lanzó a manifestarse alegría a la Plaza de la Villa llegaron lo grises y la Policía Nacional y lo sacaron a golpes entre el Madrid encontró su destino no solamente ganó el lesiones sino que supo ganarse el corazón de los madrileños y de la madrileña que hemos perdido quizás espontaneidad yo creo que a la política haría falta en este momento más espontaneidad más como corazón imagen cedida Bolonia

Voz 1434 29:20 vamos a terminar con los deportes Amanda gala buenas tardes

Voz 0419 29:22 tal Cristina pues anoche ganaba el Atlético de Madrid ante el Girona dos a cero para los hombres de Simeone que les daba la victoria a casa y tres puntos importantes en su lucha por el liderato y el Getafe también empataba anoche ante el Espanyol uno uno para los hombres de Bordalás y recordamos hoy citas importantes a las nueve y media en Mestalla Valencia Real Madrid y a las ocho y media Éibar Rayo Vallecano

Voz 1434 29:44 gracias a mándanos marchamos trece grados ahora mismo en el centro de la capital esta tarde vamos a hablar en La Ventana de Madrid con Carlos Sánchez Mato candidato de Madrid en pie para desbancar a Manuela Carmena hasta

Voz 1018 30:19 mucho frío y lo que nos espera porque entra una masa de aire procedente de Groenlandia que no dejar tiritando con lluvias con nieve en buena parte del país a poco más de una semana para la Semana Santa que es lo que habitualmente toca oye tan gorda es la cosa Jordi Carbó

Voz 1804 30:34 bueno es lo que a veces se suele pasar cuando pase el tiempo que tiene que hacer por las fechas no es que la primavera a veces nos olvidamos ambos como algo único sol ausencia de lluvias siempre buena temperatura y la primavera lo que más caracteriza es el tiempo cambiante hace una semana o durante todo el mes de marzo lo habitual era máximas de más de integrados la segunda mitad de esta semana van a ser pocas las poblaciones que alcanzarán los veinte La nieve irá ganando protagonismo de hecho tenemos dos momentos claves uno es en las próximas horas cuando la lluvia va a afectar a todo el norte de la península especialmente el Cantábrico la ibérica el Ebro y Cataluña chubascos y alguna tormenta fuerte en el resto del país hoy más sol que nubes ni tendremos un segundo episodio que éste sí que va a ser mucho más extenso ir también generoso que empezará mañana por la noche hice alargará con algunas pausas hasta el domingo este segundo episodio es el que nos va a traer el frío que tú comentabas con ambiente incluso de de pleno invierno en muchos momentos y ojo a las nevadas porque a lo largo del fin de semana en muchos momentos en el centro y norte de la península la cota de nieve se situará por debajo de los mil metros

Voz 1018 31:37 bueno pues habrá que abrigarse ya a partir de esta misma tarde gracias Jordi un saludo adiós veremos una doble mirada abierta en el Congreso donde se van a votar los seis decretos leyes de los viernes sociales del Gobierno que en principio parece que saldrán adelante por los pelos y con el Parlamento Europeo donde el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker está a punto explicar cuál es su receta para el caos del Brexit si es que existe alguna receta claro pero lo más contundente de la mañana es lo que ha dicho en el Supremo Ferrán López el comisario que asumió el mando de los Mossos d'Esquadra tras la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco ha relatado cómo en una reunión Puigdemont admitió que tenía pensado declarar la independencia si se producía actos violentos durante la jornada de la consulta del uno de octubre como acabó ocurriendo

Voz 0915 32:20 sí que recuerdo próximas pulmón dijo que si se producía este escenario que en ese mismo momento declaraba independencia así lo dijo así lo recuerdo perfectamente si yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar Hora catorce

Voz 1018 32:43 miércoles tres de abril Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes buenas tardes ponemos el retrovisor Isabel Rato Francisco González la crisis de Bankia

Voz 1704 32:50 si el ex presidente del BBVA ha declarado como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia haya reconocido que les recomendó a Rodrigo Rato que abandonará la entidad

Voz 2 32:57 creo que les dije así Rato que es lo mejor era que dimitiera eh que tira porque no va no va a poder conseguir si captado de quince veinte millones

Voz 1704 33:07 se lo pidió según Francisco González en unas reuniones que se celebraron en el ministerio por decisión de Luis de Guindos con los presidentes de las principales entidades financieras españolas

Voz 1018 33:15 cambio de información la policía política que presenta

Voz 1704 33:18 te investigó a Podemos ofreció protección a el ex ministro de Hugo Chávez si confirmaba que habían entregado siete millones de euros a una fundación relacionada con Podemos Gloria Elizo es diputado de la formación morada

Voz 28 33:28 hay suficientes indicios para saber que esas construcción de informaciones esa hizo de forma delictiva para desacreditar

Voz 1163 33:35 a Pablo Iglesias en procesos electorales fundamento

Voz 1434 33:37 en este país según el Confidencial y Moncloa punto

Voz 1704 33:39 con los tres policías que dijeron actuar en nombre de Fernández Díaz se reunieron con el político venezolano en el consulado de España en Nueva York recupera

Voz 1018 33:46 la primera posición el PNV ganaría las generales

Voz 1704 33:48 Tadic según el Euskobarómetro Haika réquiem podemos perdería la mitad de los escaños el PNV el PP se mantendría porque Ciudadanos ni Vox conseguirían representación

Voz 1018 33:57 aunque no denuncie las mujeres que sean víctimas de la bien

Voz 1704 34:00 hacia machista que no hayan denunciado también podrán acceder a las ayudas sociales es una de las medidas urgentes del pacto de Estado contra la violencia de género que han aprobado el Gobierno y las comunidades

Voz 1018 34:09 las por acoso siete estudiantes de la Universidad de Granada

Voz 1704 34:11 ha han denunciado las redes sociales a un profesor de la Facultad de Educación por acoso con mensajes fuera de tono ya está tocamientos que el centro lo ha puesto en conocimiento de la Justicia Pilar Aranda la rectora

Voz 29 34:21 o sea actúa rápidamente el protocolo de Alfonso el is seremos totalmente contundentes con este tema

Voz 1704 34:28 los alumnos han convocado para mañana una concentración contra la cosa Sevilla capital del turismo el presidente del Gobierno ha inaugurado la Cumbre Mundial del Turismo

Voz 0915 34:35 la sociedad nos necesita más que nunca para desterrar la desconfianza para no levantar muros y crear nuevas fronteras el presidente Pedro Sánchez le ha pedido al

Voz 1704 34:45 Thor que apueste por la España interior para combatir la despoblación esta tarde se reunirá con Barack

Voz 1018 34:49 Obama la hormona anti cáncer un equipo de científicos

Voz 1704 34:52 españoles ha descubierto porque el cáncer de hígado afecta más a los hombres que las mujeres una hormona que protege a este órgano que produce más el cuerpo femenino

Voz 1 35:00 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 30 35:04 José Antonio el telegrama es para ayer indicó indemostrable con uso e indeciso Gilbert del Partido Laborista británico la incertidumbre surgida desde junio de dos mil dieciséis va para tres años aportado a las compañías a prepararse para lo peor que ya son más orejas en forma de Brexit sin acuerdo que desacelera en crecimiento económico desanima la inversión y daña la reputación del país como paraíso de comer todo parece encaminarse hacia el pronóstico de Rafael Sanchez Ferlosio de que vendrán más años ciegos y nos harán más malos ahora la primera ministra Theresa May lo preste el abrazo de doce para tantear una salida del laberinto pero en Bruselas mientras se preparan para decirles que verdes las han segado Tito

Voz 1018 35:54 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas a la técnica Isabel Quintana y Carlos Cala también en la producción de una noticia esperanzadora que habla bien de nuestra solidaridad porque aumentan de manera significativa las donaciones de médula ósea imprescindibles para salvar muchas vidas sea alcanzó hoy el objetivo previsto para los próximos dos años logró Marcos

Voz 1276 36:13 empezamos si te parece un caso concreto Cristina Piñeiro le hicieron un trasplante de sus propias células no funcionó lo intentaron con su hermana pero no era compatible y al final recurrieron al Registro de Donantes de Médula anónimos

Voz 8 36:26 estuve esperando aproximadamente cuatro meses que claro cada persona que está esperando se hace eterno con donante alemán gracias a él estoy viva

Voz 1276 36:35 pero la espera media para dar con un donante es mucho más corta apenas un mes casi todos los enfermos el noventa y cinco por ciento lo encuentran Se está a punto de batir esa cifra de cuatrocientos mil donantes inscritos en España prácticamente dos años antes de lo previsto pero preocupa que dos de cada tres sea Mujeres por eso la Organización Nacional de Trasplantes busca hombres menores de cuarenta años porque está demostrado que con ellos se triplican las

Voz 1704 36:58 posibilidades de éxito ya hay otra buena noticia

Voz 1276 37:00 Antonio en dos mil dieciocho estos trasplantes de médula llegaron a su máximo histórico fueron tres mil trescientos sesenta y dos

Voz 1018 37:07 ahora estamos en línea con Beatriz Domínguez Gil que la directora de la Organización Nacional de Trasplantes buenas tardes muy buenas tardes para quién piensa donar la médula la intervención es complicada arriesgada invasiva cómo se hacen

Voz 31 37:19 eh bueno tradicionalmente hace unos años la mayor parte de las donaciones de médula exigían la punción de un hueso habitualmente lobos de la cadera la cresta ilíaca eh pero actualmente la mayor parte de las naciones y producen de una forma muy similar a como se hace una donación de sangre eh sí que por lo tanto las molestias de pueden considerar que en términos generales pero tanto en uno como de otro caso son muy ha de muy aceptables y permiten al al donante volver a realizar normal en uno o dos días por lo tanto no es un proceso que podamos considerar y agresivo y que permite al paciente regresara a su estado basal la tribales

Voz 1018 38:04 llevamos tiempo pidiendo a los hombres jóvenes que se sumen a este registro de médula porque con ello se multiplican las posibilidades de que el trasplante sea un éxito están atendiendo está llamada o la gente se lo pensó dos veces

Voz 31 38:15 bueno están la verdad es que en actividades

Voz 0738 38:19 el manifiesto casi

Voz 31 38:22 a personas ya inscritas en el Registro Español de Donantes de Médula eh la los otros nos hemos planteado aparte un objetivo cuantitativo un objetivo cualitativos secreta para esas personas que tienen más probabilidades de transformarse en donante porque son los que más reclaman los profesionales porque son los que da lugar a mejores resultados después del trasplante en este este grupo de de personas son las las jóvenes en concreto las menores de cuarenta años e hizo usted que el año pasado de todos los nuevos donantes setenta y cinco por ciento tenían una edad inferior a cuarenta años por lo tanto estamos cumpliendo ese objetivo en cuanto la edad en cuanto a género en no estamos tan cerca de ese objetivo pero es algo en lo que nos vamos a centrar en los próximos años ya que en nuestro Registro Español dos de cada tres personas inscritas como potenciales donantes son muy tenemos que equilibrar el género particularmente volviendo a incidir en el hecho de que el parón es que sabemos que nos proporcionan unos mejores resultados

Voz 1018 39:27 os agradezco muchísimo su compañía aquí en la Cadena Ser catorce suerte buenas tardes

Voz 31 39:32 muchas gracias

Voz 32 39:35 vendrán Kelly todas a estar ahí en tu hamaca rodeado de palmeras

Voz 0861 39:40 no tomando café adicto a la orilla del Sena

Voz 32 39:43 va tranquilito

Voz 1018 41:12 europeo del que pueden salir cosas importantes sobre el Brexit Griselda Pastor buenas tardes hola me van a estar bien que Juncker acaba de explicar cuáles son las condiciones mínimas que plantea a día de hoy para pensar en una prórroga

Voz 0738 41:22 sí posición dura del presidente de la Comisión que insisten que les habían dicho a los británicos que se fueran este doce de abril si no habían aprobado el Tratado pues bien se lo perdonan pero pero condicionan a esa aprobación antes del doce la posibilidad de una prorroga lo escuchamos de considero que tenemos todavía unos días si el Reino Unido está en condiciones de aprobar el acuerdo de salida antes del doce de abril entonces la Unión puede dar esa prórroga hasta dónde habíamos dicho en mayo bueno pues son las declaraciones de Jean Claude Juncker justo al iniciar un debate que ahora continúa con la intervención de los grupos políticos pero insistimos que con esta posición

Voz 1434 42:10 las cosas

Voz 0738 42:11 para mí Se van a complicar mucho en la reunión de la semana

Voz 1018 42:15 bueno puesto que padece el yunque para evitar una ruptura sin anestesia el día doce decía Griselda que a ver cómo se las apaña ahora la primera ministra Begoña Arce Londres qué tal buenas tardes

Voz 0273 42:26 es bueno y es que el último quiebro de la primera

Voz 1018 42:28 ministra es intentar un consenso parlamentario el líder de la oposición laborista con Jeremic Orbyt tampoco parece sencillo para empezar Theresa May ha tenido que escribir a sus propios diputados conservadores para explicarles de qué va esta iniciativa

Voz 0273 42:41 si la razón de esa carta sido frenar la furia dentro del Partido Conservador por la decisión de buscar la salida del Brexit con el jefe de la oposición Jeremy Corbijn los euroescépticos radicales piensan que al pedir ayuda a Corbijn le está legitimando y es un marxista es algo que repiten hoy May ha defendido este mediodía se ha defendido de esos ataques de los ultras conservadores en la Cámara de los Comunes hay una serie de áreas ha dicho en las que estoy de acuerdo con Corbijn el dejar por ejemplo la Unión Europea con un acuerdo el proteger puestos de trabajo o el terminar con la libertad de movimiento me ha recordado a los diputados que solucionar el Brexit es responsabilidad de todos

Voz 0861 43:19 esas mucho

Voz 0273 43:21 lo que quiero encontrar ahora es una posición que podamos en esta Cámara apoyar un acuerdo que nos permita marcharnos el veintidós de mayo y no tener que hacer las elecciones europeas la permanencia en la unión aduanera de los derechos de los trabajadores son las prioridades que Corbijn va a ponerse

Voz 1434 43:40 sobre la mesa dentro de aproximadamente

Voz 0273 43:42 dos minutos porque esa reunión va a tener lugar casi inmediatamente en Downing Street un sector importante del laborismo quiere también que exija un segundo referéndum Theresa May se va a reunir también hoy con la ministra principal para Escocia Nicolas tú

Voz 1018 43:56 bueno pues una agenda muy muy intensas de luego gracias Begoña Griselda en nuestro país el juicio de cruceros deja una revela son que puede resultar especialmente determinante de cara a la sentencia ni más ni menos que el testimonio del comisario de los Mossos d'Esquadra Ferrán López que era el número dos del mayor Trapero que asumió de hecho el mando el máximo mando de la Policía autonómica tras la aplicación del ciento cincuenta y cinco Alberto Pozas buenas tardes Santano buenas tardes es que este comisario ha vinculado de forma directa los actos de violencia en la jornada del uno de octubre el día de la consulta ilegal con la declaración de independencia de hecho ha señalado que el propio Puigdemont le dijo que si se producían acciones violentas declararía la independencia no se puede interpretar como que Puigdemont tenía

Voz 1434 44:36 qué ha pensado sacar rédito político de esos

Voz 1018 44:39 los de violencia el comisario ha sido muy concreto al explicar cómo fue

Voz 0055 44:42 esa reunión en el Palau de la Generalitat tres días antes del referéndum ilegal los Mossos hicieron una apetencia aclara sobre el peligro de disturbios y violencia seguían adelante si eso sucedía lo dijo Carles Puigdemont el declararía la independencia

Voz 0915 44:54 sí que recuerdo que el señor Puche dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos él en asimismo

Voz 1018 45:00 cuánto te clava independencia tan

Voz 0915 45:02 sí lo dijo así lo recuerdo perfectamente yo creo que es una fase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar

Voz 0055 45:09 pensado meditado no esa fue su respuesta a las peticiones de los Mossos de reconsiderar la cita electoral el tribunal está sopesando ahora si acepta o no un careo entre Ferrán López el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos o qué consecuencias puede tener esta declaración bueno pues tiene mucha importancia José Antonio porque es la primera vez en que en testigo vincula directamente la violencia con la independencia en boca del president Puigdemont que efectivamente puso en marcha la declaración unilateral de independencia un mes después esto José Antonio es uno de los pilares maestros de la acusación por rebelión que hace la fiscalía en cualquier caso al tribunal tendrá que de que estudia su testimonio hemos repasado sus tres horas de declaración en fase de instrucción es la primera vez en que dice esto omitió este detalle ante el juez Llarena ningún otro asistente a esa reunión lo ha dicho bueno pulso operaciones de Pozas

Voz 1018 45:48 en la Audiencia Nacional en el juicio por la salida de Bankia en Bolsa ha testificado hoy el que fuera presidente del BBVA Francisco González que fue aludido por Rodrigo Rato de febrero pasado cuando declaró en este mismo juicio como una de las personas que el EPI le dijeron que debía dejar la presidencia de la entidad primero el precio