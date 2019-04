Hora 14 (04/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

muy buenas tardes el Parlamento catalán quiero obligar a Quim Torra a convocar elecciones a someterse a una cuestión de confianza la Cámara autonómica acaba de aprobar

Voz 1018 00:30 con un solo voto de diferencia una proposición del PSC que ha contado también con el respaldo de ciudadanos y que al menos sobre el papel tiene carácter vinculante Soledad Domínguez

Voz 1909 00:39 un ciudadanos que ha sido muy crítico en su intervención previa ha acusado a los socialistas de ser cómplices de Torre de plantear esta moción sólo para cubrir el expediente aún así les han dado apoyo la CUP que tenía en sus manos salvar a Quim Torra no lo ha hecho su portavoz ha advertido que no iban a participar en una votación que ha calificado de tomadura de pelo porque decía el PSC no les merece ninguna credibilidad en cualquier caso el texto aprobado que tiene sobre todo valor político interpela directamente al presiden para que se someta a una cuestión de confianza o para que convoque elecciones dos escenarios que tanto Cataluña como Esquerra Republicana ya han descartado

Voz 1018 01:14 es lo último para este jueves que sea escuchado de nuevo en el Supremo como el número tres de los Mossos d'Esquadra comisario Joan Carles Molinero ratifica la versión que ayer aportó su superior Ferrán López sobre la decisión de Puigdemont proclamar la independencia si se producía actos violentos durante la jornada de la consulta del uno de octubre y así se lo dijo en una reunión a finales de septiembre

Voz 4 01:34 bueno creo recordar que más unidos dijo buenos espero que que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar a es cuales efectivamente que el siendo de Sanitat respondió que que si será va a esta situación límite y alguna desgracia pues por sí creo recordar que dijo que posiblemente pues procede procede declarar en Venecia Catalunya en afirmo

Voz 1018 01:55 vetos Hora catorce un las elecciones en el horizonte el ministro de Fomento y número tres del PSOE José Luis Ábalos que estuvo premier ahora aquí en La Ser en Hoy por hoy desdibuja un posible acercamiento Ciudadanos para formar gobierno

Voz 6 02:09 lo he dicho que yo prefería un gobierno de coalición con Ciudadanos y no es cierto que hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos yo creo que es positiva ya me parece que que esa colaboración debería seguir dándose era una fórmula de gobierno con no lo tengo tan claro porque aspiramos como digo a un gobierno monocolor a un gobierno del Partido Socialista pero yo creo que esas fórmulas de colaboración que hemos tenido hasta ahora deberían seguir dándose

Voz 1018 02:33 lo que pasa es que Pablo Iglesias quiere ser ministro del Interior y así lo ha sugerido esta mañana en RAC o no dice lo de ministro pero vamos

Voz 7 02:41 esperamos formar parte de ese ministerio no solamente poner condiciones pondremos a trabajar para limpiar ese Ministerio de de cloaca que pueda ser un ministerio que trabaje cumpliendo la ley y al servicio de la ciudadanía que es como tiene que ser

Voz 1018 02:55 Pablo Casado líder del PP llevará al Constitucional lo decretos leyes sociales convalidó el Congreso lo que no tendrá ninguna consecuencia paralizante

Voz 1660 03:03 una vez que nos ha tenido a bien evaluar que están utilizando nuestro dinero para hacer electoralismo en este caso con los abertzales lo que vamos a hacer es ir al Tribunal Constitucional para decir que estos decretos no cumplen el requisito de que sea ni urgentes ni extraordinariamente necesarios esperemos que así el Gobierno deje de hacerlo

esta canción acaba de conocer que la policía ha tenido en Madrid

Voz 1018 03:29 aun menor acusado de acosar a un compañero de cuarto de la ESO que acabó suicidándose por circunstancias que se investigan eh

Voz 1275 03:36 si hay un menor detenido alumno del instituto de dejan de la capital está en dependencias del Grupo de Menores a disposición de la Fiscalía usado de acoso escolar contra otro menor de dieciséis años compañero de instituto que se suicidó el lunes la investigación va con pies de plomo porque las circunstancias que rodean la muerte de este chico no están del todo claras según fuentes de la investigación arrastraba problemas al margen del detenido él mismo lo ha relatado en una carta que ha dejado a modo de despedida a la Comunidad de Madrid también investiga lo ocurrido ha abierto una información reservada pero hasta el momento no hay datos que demuestren que hubo hace cuatro años en ese mismo centro se suicidó otra chica de dieciséis años

en el Madrid la policía detenido a un hombre que ayer ayudó a morir a su mujer María José Carrasco que sufría desde hace treinta años que los seis múltiple este es el momento

en en el que se grabó a través de un equipo de Mediaset

Voz 8 04:19 el obtenido muchas veces más de las necesarias pero claro yo confiaba que se iba a aprobar la eutanasia pero visto lo visto que no eh te voy a prestar birmanos puede que sepa más que tienes que soportar lo que quiero uno de Lorencia definitiva de tu sufrimiento

Voz 1915 04:49 además Facua denuncia ante la Fiscalía los responsables de la terapia auspiciada por el Obispado de Alcalá de Henares para corregir la homosexualidad les acusa de un delito de intrusismo profesional la Fundación Arco Polly va a denunciar también una web que se ofrece a curar Aguirre lesbianas

no

Voz 0325 05:06 la privatización de la sanidad ha aumentado en el último año según la Federación de Asociaciones en defensa de la sanidad pública uno de cada cuatro españoles tiene ya un seguro privado por culpa sobre todo de las listas de espera

Voz 2 05:15 cuatro de cada diez jóvenes no distingue la información falsa

Voz 1915 05:18 la de la verdadera lo dice un estudio de Google que junto a la Fundación de Ayuda a la Drogadicción pondrá a disposición de los colegios cursos para distinguirlas Feed News un peligro para la democracia según el ochenta y ocho por ciento de los españoles

Voz 0325 05:29 de Flis inaugura en Madrid su primera sede de producción en Europa de veintidós mil metros cuadrados veinticinco mil personas trabajarán este año para los distintos proyectos de la plataforma en nuestro país según el CEO no todas las buenas historias vienen de Hollywood dos y casi seis minutos

hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes enseguida ampliamos esa información que les acabamos de adelantar aquí en la SER la detención de un alumno del instituto Ciudad de Jaén por el suicidio este lunes de un compañero del centro un chico de dieciséis años se investiga si sufría

Voz 1434 06:03 acoso escolar por parte del detenido

Voz 10 06:05 desde de Jaén en Usera en la capital es el mismo centro en el que en dos mil quince se quitó la vida Arantxa también tenía dieciséis años sufría acoso escolar

Voz 1434 06:18 sin agua caliente sin acceso medicación y a su equipaje sin posibilidad de usar sus teléfonos móviles sin luz natural durante días en esas condiciones están los solicitantes de asilo que llegan a Barajas las personas que son retenidas antes de ser devueltas al país del que vienen la SER les cuenta el último informe del Defensor del Pueblo sobre las malas condiciones en las que permanecen quiénes pasan por las salas de petición de asilo rechazados del aeropuerto de Madrid sin las mínimas condiciones exigibles dice el informe Marcelo Belgrano es coordinador de Extranjería de colegio de Abogados de Madrid

Voz 11 06:50 no nos olvidemos que una persona solicitante de asilo puede llegar a estar ocho días en esa situación de retención en son e internacional y jugamos que no es realmente que no se le franquear la entrada sino que están encerrados bajo llave ICO custodia del Cuerpo Nacional de Policía

Voz 1315 07:08 una más Arco Polly denuncia ante la Comunidad de Madrid

Voz 1434 07:11 por otra página web en la que se ofrecen servicios para curar la homosexualidad cursos en los que coinciden con el Obispado de Alcalá de Henares en su obsesión con madres sobre protectoras demasiado frías y con la masturbación como origen de las tendencias sexuales de cada uno

Voz 1792 07:26 la mayor parte de los chicos cómo prende porque otro compañero mayor que ellos les y después ha habido tocamientos sostenga le queda la duda exhibió los tres

Voz 1434 07:39 la justicia además tiene ya en sus manos el caso del Obispado de Alcalá Facua lo ha denunciado ante la Fiscalía de la justicia también más púnica y más Vinuesa la SER ha tenido acceso a un informe sobre uno de los trabajos pagados con dinero público a las empresas de Alejandro de Pedro para mejorar la imagen del alcalde de Alcobendas el regidor que vuelve a ser candidato del Partido Popular asegura que todo fue legal

Voz 12 08:03 lo que nosotros tenemos relación con una empresa de nos hace en la utilización de las redes sociales eso es lo que nosotros completamos nada más

Voz 1434 08:15 más noticias ahora en titulares con Enrique García y Sonia Palomino humo

Voz 0864 08:19 parte dos heridos en un incendio en una vivienda de la Ciudad de los Periodistas ambos están en la Unidad de Críticos de la Paz el Ayuntamiento contempla que el fallecido que estaba dentro de la vivienda podría tener síndrome de Diógenes

Voz 1434 08:29 el Ayuntamiento inicia los trámites para la transformación urbanística de la fábrica Clesa esta previsto que con la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana el uso final de esta parcela de casi cuarenta mil metros cuadrados se vincule a la cultura

Voz 0864 08:41 nuevo rector en la Universidad Complutense el catedrático de Veterinaria Joaquín Goyeneche ha ganado las elecciones por menos de un punto respecto al otro candidato el hasta ahora rector Carlos Andradas

Voz 1275 08:51 y en deportes el nuevo Madrid de Zidane perdió ayer supo

Voz 1434 08:53 el partido en esta segunda etapa lo hizo en Mestalla el Valencia ganó los blancos por dos uno cerró el marcador Benzema en el descuento vamos con la información del tráfico Nos acercamos

Voz 0131 10:42 por cierto que según un informe de Ecologistas en Acción las semis

Voz 1434 10:44 sones de dióxido de nitrógeno en Madrid central se redujeron en marzo un diecisiete por ciento respecto al mismo mes de dos mil dieciocho Paco Segura su portavoz

Voz 14 10:53 es un patrón que se viene repitiendo hasta ahora que efectivamente la contaminación ha bajado en las zonas afectadas por Madrid central pero también en las que han rango estoy allí además es muy significativo porque el año pasado decía en marzo de dos mil dieciocho veintiuno días extraños prácticamente le ayude a pesar de eso eh la contaminación ha bajado eso pensamos que

Voz 15 11:14 la venta del gracias a la reducción de traje boca provoca más

Voz 1434 11:18 así comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Enrique García dos de la tarde y once minutos el Grupo de Menores de la Policía Nacional se ha hecho cargo del alumno

Voz 0131 11:31 Instituto Ciudad de Jaén detenido tras el suicidio de un compañero del centro un chaval de dieciséis años que se quitó la vida este lunes se investiga si sufría acoso escolar por parte del chico que ha sido detenido aunque los agentes creen que tenía otros problemas añadidos al margen de ese supuesto acoso Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 11:50 buenas tardes el menor fue detenido ayer en Usera por la Policía Nacional es un joven del mismo instituto y se le tiene por un delito de acoso según fuentes cercanas a esta investigación hay indicios que confirman los cargos de la detención aunque se sabe también que la víctima arrastraba problemas al margen del detenido el arrestado está ya a disposición del Grume que es el Grupo de Menores de la Policía Nacional en coordinación

Voz 1915 12:12 con la Fiscalía de Menores ambos están

Voz 0125 12:15 llevando esta investigación y el futuro de este detenido dependerá de cómo avance la investigación en las próximas horas

Voz 0131 12:21 la policía municipal a petición de la Nacional ha intensificado la seguridad en el entorno de ese instituto que está no será para evitar problemas en la entrada en la salida de los alumnos la Consejería de Educación está investigando desde el lunes la muerte de este chico pero hasta el momento según nos dicen no han encontrado ningún dato para hablar de acoso escolar en este caso Laura Gutierrez buenas tardes

Voz 1275 12:42 buenas tardes la Comunidad de Madrid tiene abierta esa información reservada esa investigación desde el lunes cuando se suicidó este chico de dieciséis años que estudiaba cuarto de la ESO un alumno que acababa de llegar este curso el centro de la Consejería de Educación Especial educativa hasta el momento no ha encontrado pruebas de que sufría bullying en su centro el menor según ha sabido la SER faltó a clase los últimos desde la semana pasada la dirección del instituto se reunió con la madre para saber qué pasaba pero nadie de la familia les dijo que tuviera problemas con el centro la clase a la que asistía al alumno que se ha quitado la vida había pasado en diciembre el té socio escuela con resultado negativo es decir que el TS el que hace la Comunidad de Madrid para detectar el acoso en las aulas las mismas fuentes aseguran que era una persona sociable un alumno sin problemas que estaba sacando buenas notas fuentes de la investigación han confirmado que dejó una carta en la que relataba algunos de los problemas que sufría ambas investigaciones la Policía ni la de la Comunidad de Madrid están en marcha hace cuatro años en dos mil quince Arantxa también alumna del instituto Ciudad de Jaén de Usera se suicidó tras sufrir acoso escolar entonces el director del centro fue sancionado por la Comunidad de Madrid sufrió un traslado forzoso Illes suspendieron de sus funciones más adelante la justicia le dio la razón y condenó al Gobierno madrileño en costas

Voz 0131 13:52 así hasta luego adiós el pasado dieciocho de marzo técnicos de la Oficina del Defensor del Pueblo se presentaron sin aviso en el aeropuerto de Barajas para analizar la situación en la que se encuentra en las personas que están en la sala de petición de asilo en la T uno y la situación en la que están quiénes son enviados a la sala de retenidos en la T4 hice encontrar aun con que no ha cambiado nada a pesar de que desde hace años vienen denunciando las condiciones en las que tienen que esperar en algunos casos durante días sin las mínimas condiciones exigibles según un nuevo informe fechado ayer mismo de la Oficina del Defensor del Pueblo al que hemos tenido acceso aquí en la Ser Javier Bañuelos

Voz 0861 14:31 buenas tardes qué tal buenas tardes si la visita fue sorpresa y el resultado pues el esperado porque desde hace más de dos años la situación de esas instalaciones en Barajas no mejora los inspectores del Defensor del Pueblo detectaron todo tipo de situaciones pésimas en la sala de solicitantes de asilo por ejemplo el sistema de agua caliente en la sede mujeres no funciona las sábanas están rotas ni siquiera les dan una toalla por persona estas personas no tienen contacto con luz natural ni el sol durante días en esas dependencias tampoco tienen un servicio sanitario propio ni siquiera existe un servicio para dispensar medicamentos no sólo eso el Defensor del Pueblo también alerta por ejemplo que la zona de juego para niños está siendo utilizada como almacén es información está recogida en un informe fechado ayer al que hemos tenido acceso documento que relata situaciones muy graves a ojos del abogado Marcelo Belgrano coordinador de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid

Voz 11 15:26 yo llamó eso de que las condiciones que están llamo hipocresía institucional no nos damos cuenta entre todos que realmente son personas que están privadas de su libertad no nos olvidemos que una persona solicitante de asilo puede llegar

Voz 1018 15:39 estar ocho días en esa situación

Voz 11 15:41 de retención en eh sones internacional y jugamos es que no es realmente que no se le franquear la entrada sino que están encerrados bajo llave y como custodia del Cuerpo Nacional de Policía

Voz 0861 15:54 la inspección las realizaron los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que depende del Defensor del Pueblo este equipo también detectó en la sala de inadmitir dos de Barajas la presencia de posibles víctimas de trata de seres humanos

Voz 0131 16:08 Arco por iba a denunciar hoy ante la Comunidad de Madrid otra página web en la que se ofrecen servicios para curar la homosexualidad un caso que se suma al del Obispado de Alcalá de Henares al de la supuesta terapeuta que ha sido expedientado por el Gobierno regional

Voz 1434 16:21 esos en los que coinciden en su obsesión

Voz 0131 16:23 por la masturbación o por madres sobre protectoras demasiado frías como origen de las tendencias sexuales de cada persona los responsables de esta web presumen de la cantidad de gente en la que han ayudado aunque Arco Polly tiene constancia de al menos una persona que ha necesitado tratamiento psicológico traspasar por esas terapias informa de nuevo Laura Gutiérrez

Voz 1275 16:43 las mujeres lesbianas pueden llegar a liberarse de ese comportamiento adictivo destructivo vivir un celibato cargado de sentido así arranca el manual de bienvenida de la web es posible la esperanza punto como una terapia una autoterapia gratuita con cientos de recursos on line entre el material que utilizan hay numerosos audios donde se habla de sacar la masculinidad del armario en donde alertan incluso sobre la destrucción de la humanidad citó

Voz 1792 17:07 el intentará eh decir no quiera extraer nada con las mujeres pero yo estoy por ser padres la planta de útero el tratamiento hormonal incrementar un óvulo fecundado ya país

Voz 1275 17:22 digo la supuesta terapia exige una dedicación de cuarenta y cinco minutos al día durante tres años el psiquiatra Aquilino Polaino colabora con ellos concesiones donde entre otras cosas vincula la homosexualidad con la masturbación

Voz 16 17:35 es señor no sé ya habrá alguno que les explique por otra opción algún día su cabeza volverá sobre el experimento irá cuando Kelme me sentir placer masturbaba sentido prócer no será

Voz 1275 17:55 ya mucho arco Polly va a registrar en las próximas horas una denuncia ante la Comunidad de Madrid contra esta web después de que varias víctimas les hayan alertado sobre estas sesiones al menos una persona sigue en tratamiento psicológico tras pasar por esta supuesta terapias

dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

hora catorce en Madrid

Voz 1018 18:17 el Obispado de Alcalá Aussa también esta web paradero

Voz 0131 18:19 para las personas que pasan por sus terapias hasta ahora todas las denuncias contra estos cursos que se conoce sabe han presentado ante la comunidad de Madrid por la vía administrativa Arco Polly va a denunciar esta nueva web ante la Comunidad de Madrid pero el asunto está ya desde hoy también en manos de la justicia porque la como la organización de consumidores Facua ha presentado un escrito en la Fiscalía en el que recoge que estas terapias pueden incurrir en dos delitos uno de odio y otro de intrusismo porque la intervención de psicólogos en cuestiones de orientación sexual es ilegal y además porque la supuesta terapeuta del Obispado no está colegiado

Voz 1275 18:54 Rubén Sánchez portavoz de Facua puede encajar

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 21:14 la Policía Nacional ha detenido en la capital a un hombre

Voz 0131 21:16 acusado de haber ayudado a morir a su mujer que sufría esclerosis múltiple desde hace treinta años la información la adelantado esta mañana Mediaset fue el Summa el que llamó a la policía al llegar al domicilio tras recibir la llamada del marido informando de la muerte de la mujer Alfonso Ojea

Voz 0089 21:32 las emergencias de la Comunidad de Madrid acudían ayer a ese domicilio del dará de Aravaca tras recibir en efecto una llamada de auxilio una mujer enferma terminal acababa de fallecer el marido confiesa a los facultativos que ha ayudado en el suicidio

Voz 0362 21:45 de la que era su esposa afectada por eso

Voz 0089 21:48 cero seis múltiple desde hace treinta años la mujer se llamaba María José Carrasco era una conocida de la opinión pública porque había participado en numerosos programas de televisión solicitando un cambio normativo que recogiera la muerte digna a la policía mantiene arrestado al marido de setenta años desde ayer acusado de un delito de cooperación al suicidio en las próximas horas va a pasar a disposición judicial un equipo de Telecinco de Mediaset ha recogido los minutos finales de María José las grabaciones ya están en poder de la policía

Voz 1434 22:18 el nuevo rector de la Complutense Se

Voz 0131 22:20 comprometen la SER a bajar las tasas universitarias a niveles anteriores a la crisis Joaquín Goya H catedrático de Veterinaria lo ha dicho en una entrevista en Hoy por Hoy Madrid horas después de desbancar por sorpresa en las elecciones que se celebraron ayer a Carlos Andradas rector estos últimos cuatro años hoy Andradas no ha querido hacer declaraciones Elena

Voz 1315 22:39 Jiménez la victoria de Joaquín Goya H ha sido ajustadísimo por poco más de seiscientos votos ha superado a Carlos Andradas a Goya Cheli han votado más los estudiantes y el personal de administración Andradas el profesorado el que va a ser nuevo rector de la Complutense la universidad presencial más grande de España dice que tiene entre sus prioridades de mandato bajar las tasas

Voz 23 23:00 sin duda al menos hasta los precios anteriores a la crisis teniendo en cuenta que se hubo un aumento de un sesenta y cinco por ciento de los precios públicos que es una auténtica barbaridad que ha supuesto una lacra para muchas familias estudiantes ir aunque ha bajado sólo un veinte por ciento es claramente insuficiente y vamos a luchar y liderar la lucha para que se va a hacer nuestras es poquito

Voz 1315 23:21 Andradas sólo ha hablado vía Twitter para decir que siente tristeza por no haber sido elegido pero que seguirá trabajando por la Universidad mientras la Junta Electoral de la Complutense está analizando incidencias en algunas mesas con el voto del alumnado que no van a influir en el resultado la victoria es por tanto para Joaquín Goyeneche la derrota la escasa participación de poco más de un catorce por ciento

Voz 0131 23:42 en la Cadena SER ha tenido acceso a uno de los informes pagados con dinero público que la trama Púnica realizó para mejorar la reputación en Internet del alcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa que vuelve a ser candidato popular al Ayuntamiento de El Norte de Madrid en estas próximas elecciones de mayo uno estamos hablando de uno de los trabajo los encargados Alejandro de Pedro que el gobierno municipal siempre había negado Javier Bañón

Voz 0861 24:06 si este informe deja en entredicho la versión que defendió ante la propia Policía la directora de comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas Teresa Alonso en su declaración negó la existencia de este informe de reputación online pero existen uno de ellos al que te acceso La Ser está fechado en abril de dos mil doce lo hice la empresa eco del imputado Alejandro de Pedro el ese presume que sólo en ese mes la red de de Pedro consiguió generar más de sesenta noticias sobre Ignacio García de Vinuesa en diarios digitales controlados por este entramado todos bajo su órbita hasta el punto de conseguir que catorce de los primeros veinte resultados sobre Vinuesa en Google fuesen contenidos bajo

Voz 1018 24:45 su propio dominio en muy poco tiempo

Voz 0861 24:47 imputado siempre con dinero público también consiguió multiplicar por setecientos cincuenta el número de seguidores de Twitter que tenía Vinuesa que pasó de sólo cuatro followers a más de tres mil

Voz 0131 24:59 el vicepresidente Pedro Rollán ha vuelto a justificar esta mañana estas actuaciones aunque deja que sea el tiempo y la justicia quienes coloquen las cosas en su sitio

Voz 0833 25:07 los ayuntamientos están en la potestad de poder mejorar los sistemas de comunicación que tienen a través de las diferentes redes sociales con sus vecinos yo creo que estos algo que también el tiempo determinará si está o no dentro de la ley que es sino por ejemplo un responsable de prensa de una aconsejaría a alguien que lo que pretende es colocar una serie de mensajes facilitar un mal agua por lo tanto yo creo que en este sentido posiblemente posiblemente el tiempo dar quitará razones

Voz 0131 25:42 el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible candidato ahora por más Madrid José Manuel Calvo se ha defendido esta mañana en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de las críticas que ayer aquí en La Ser en La Ventana de Madrid hizo Carlos Sánchez Mato que también es concejal de Carmena aunque en las próximas elecciones pretende ir como cabeza de lista de Madrid en pie hoy precisamente empezar las primarias de esa formación Sánchez Mato dijo ayer que hay discrepancias insalvables con Carmena en cuestiones urbanista

Voz 0362 26:11 las si hay diferencias en materia de política urbanística que Javier tus oyentes lo saben que es donde realmente nos jugamos el futuro modelo de la ciudad donde nos jugamos de verdad estas grandes políticas para la ciudad en materia de movilidad de calidad del aire también de ceder o no a los intereses de las oligarquías que quieren gobernar la ciudad sin presentarse a las elecciones

Voz 0131 26:35 José Manuel Calvo ha recordado hoy que todas esas medidas que tanto critica ahora Izquierda Unida formación a la que pertenece Sánchez Mato fueron apoyadas por la mayoría del pleno

Voz 24 26:45 responder cuestiones que yo creo que no tienen demasiada relevancia para los ciudadanos me remito a los hechos y los hechos son la votación en el pleno todas las grandes actuaciones urbanísticas de este mandato Canalejas o Calderón la remodelación del Bernabéu ha sido apoyada por unanimidad o por una inmensa mayoría de los concejales no solamente nuestro grupo que por supuesto sino de los concejales del Ayuntamiento de Madrid creo que esto es lo que plantea la alcaldesa como urbanismo de consenso y creo que esta es la manera de hacer ciudad

Voz 0131 27:14 a pesar de todas las críticas de Sánchez remató al Ayuntamiento de Madrid gobernado por ahora a Madrid el concejal sí salvo la gestión de Carmena cosa que no hace con Íñigo Errejón

Voz 0362 27:24 ha defendido la confluencia en el sentido más amplio del término también con el compañero Íñigo Errejón lo que ocurre es que bueno él abandonó el el el el barco ahí ya podemos hacer poco estamos hablando de me parece un profundo error político el el fragmentar el espacio eh bueno anteponer decisiones individualistas a las necesidades colectivas siempre es una mala decisión

Voz 0131 27:47 en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el delegado de Seguridad Javier Barbero ha dado la información también sobre el incendio que se ha registrado esta mañana en un piso de la planta dieciséis de un edificio de la calle Ginza de Limia una persona ha muerto y dos han resultado heridas graves en ese fuego y han sido trasladadas al Hospital de La Paz según Barbero el origen del incendio ha sido en el piso de un hombre que tiene síndrome de Diógenes

Voz 25 28:11 pues lamentar el fallecimiento sí que han comentado que daba la impresión de que en la casa podía haber síndrome de Diógenes que pudiera estar un poco a la base quizás no de la causa pero sí probablemente de de que pudiera de alguna manera desarbolar ese la cuestión del del incendio

Voz 0131 28:35 estudiantes de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos van a presentar hoy las conclusiones de un trabajo que llevan haciendo desde diciembre con personas con discapacidad psíquica que votan por primera vez en estas elecciones les han explicado mediante talleres sus derechos políticos en general y en particular su participación en esta cita electoral Enrique García

Voz 0864 28:52 sí entre las actividades les han enseñado cómo votar Conchita de veintidós años ha sido una de las impulsoras

Voz 26 28:58 consistió en hacer una votación en la que dos personas del grupo formaban parte político nos contaba sumó su programa electoral y sus ideas políticas y luego pues hacíamos a expensas respondiendo a las preguntas que surgía y luego hicimos una votación con unos ir fuimos apuntando los nombres y luego hicimos un recuento de votos se dijimos que lo parado aquí

Voz 0864 29:19 antes en el taller la mayoría votan este año por primera vez son muy conscientes de cuáles son sus derechos como Marisa de cuarenta años

Voz 27 29:25 no hay ningún serias que nos quitaran la oportunidad de decidir lo que queremos hacer porque a fin de cuentas es nuestra vida sea mejor o peor en cualquier circunstancias yo pienso que no hay que quitar el derecho a la persona

Voz 14 29:39 sí aquí en ese caso tenemos discapacidad creo que tengamos la oportunidad como todas las piden

Voz 0864 29:45 el caso de la sociedad los tenga también en cuenta

Voz 1434 29:48 así nos marchamos dieciséis grados ahora mismo en el centro de la capital que tengan una buena tarde adiós

Voz 4 30:21 no queda probar Santa dos a favor Santa uno encuentra una extensión hoy cuatro disputas Fernando

Voz 1018 30:30 este es el momento en el que el presidente del Parlament de Cataluña arrolló Torreal anuncia al resultado de la votación más comprometida para Quim Torra la Cámara aprobado por un solo voto de diferencia una proposición de PSC para que convoque elecciones o se someta a una cuestión de confianza la proposiciones teóricamente vinculante aunque en la práctica el presidente autonómico puede buscar terceros por ejemplo de tipo económico para no ir a las urnas ya salió adelante porque C's ha sumado sus treinta y seis votos a los diecisiete del PSC porque además los cuatro diputados de la CUP se han marchado del pleno lo cual ha evidenciado su distanciamiento político de Torra seguida en lo notará Soraya Domínguez lo que se acaba de vivir en el Parlament de Cataluña en el Supremo el número tres de los Mossos d'Esquadra el comisario Carles Molinero ha ratificado la versión que ayer dio superior Ferrán López sobre el aprovechamiento que Puigdemont tenía pensado hacer de los actos violentos del uno de octubre para proclamar la independencia

Voz 4 31:23 bueno creo recordar que más años dijo buenos espero president que que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar a las cuales efectivamente que el siendo respondió que que si se daba esta situación límite y alguna desgracia pues pues sí creo recordar dijo pues posiblemente pues procede procede a declarar renuencia Cataluña en aquel momento se hora acató

Voz 1018 31:48 en línea de campaña el PSOE intentará formar gobierno en solitario con apoyos parlamentarios pero no una coalición por ejemplo con Podemos más que conciudadanos según ha dicho esta mañana que en la SER el ministro Ábalos claro que a Pablo Iglesias que hace tres años aspiraba a ser vicepresidente ahora lo que le pone es ser ministro del Interior y así lo ha sugerido esta mañana en RAC1

Voz 7 32:07 esperamos formar parte de ese ministerio no solamente poner condiciones pondremos a trabajar para limpiar ese Ministerio de de cloaca y que pueda ser un ministerio que trabaje cumpliendo la ley y al servicio de la ciudadanía que es como tiene que ser

Voz 1018 32:21 el jueves cuatro de abril Isabel Quintana Carlos Cala buenas tardes

Voz 0325 32:24 sabes estamos Isabel en Madrid con un posible caso

Voz 1018 32:27 mortal de acoso escolar joven de dieciséis años

Voz 0824 32:29 ha sido detenido por haber acosado presuntamente a un compañero de su instituto que se suicidó el pasado lunes instituto en el que ya se suicidó otra menor por bullying hace cuatro años fuentes de la investigación reconocen a la SER que mantienen la cautela porque hay circunstancias que rodean la muerte de este chico que no están del todo claras porque tenía problemas al margen del detenido

Voz 1018 32:47 ayudar a morir a un hombre ha sido detenido en Madrid

Voz 0325 32:49 por suministrar una sustancia a su mujer con esclerosis múltiple desde hace más de treinta años para ayudarla a morir lo ha reconocido en declaraciones a Telecinco

Voz 8 32:58 me lo ha pedido muchas veces más de las necesarias pero claro yo confiaba en que se iba a probarlo era eutanasia pero visto lo viste

Voz 0824 33:09 Liu en el Parlamento vasco durante el debate de la ley para reconocer a víctimas de abusos policiales el parlamentario de Bildu Julen Arzuaga acusó a los policías que estaban en la tribuna de invitados de formar parte de un lobby infecto y asqueroso

Voz 29 33:19 para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg Paramio ustedes esta INSEE de gas que protestan porque hay una ley si tiene que hacer

Voz 0325 33:31 más privatizada la Federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública denuncia que en el último año ha seguido creciendo la privatización sanitaria ya ha aumentado también el número de seguros médicos privados for las listas de espera en la única manera de revertir lo asegura Marciano Sánchez Bayle es

Voz 30 33:46 incrementando personal del sistema sanitario utilizando al cien por cien los recursos que tiene el sistema sanitario público y lógicamente para eso hace falta más por supuesto

Voz 0325 33:56 por comunidades Madrid Cataluña siguen siendo las más privatizarlos

Voz 1018 33:59 esto lo diferencia cuatro de cada diez jóvenes no distingue

Voz 0824 34:01 nación verdadera de los bulos Google y la Fundación de Ayuda a la Drogadicción han puesto en marcha un programa para fomentar el pensamiento crítico entre los adolescentes Francisco Ruiz presidente de Google

Voz 31 34:10 vaya para que sean conscientes de la importancia de chequear la veracidad de los contenidos que reciben también para que valoren lo que supone la información con rigor que cuestan mucho dinero y mucho tiempo a los medios de comunicación

Voz 0824 34:21 ya está cursos se impartirá en los colegios con lo solicita

Voz 1018 34:23 la conciliación real UNICEF está recogiendo

Voz 0325 34:26 firmas para pedirle al nuevo Gobierno que amplíe las bajas de maternidad hasta los seis meses bonificaciones para las empresas que promueva la flexibilidad la racionalización de horarios

Voz 32 34:34 echo de bienes a mi madre por su trabajo trabajar menos y estar más tiempo en casa se llama a trabajar y todo es buena se ponen nerviosos y se va

Voz 0325 34:47 pasar tiempo con sus padres recuerda Unicef tiene un gran impacto positivo en el desarrollo de los niños

Voz 28 34:56 José Antonio el telegrama es para Miquel Roca señor miembro de la ponencia que redactó la Constitución de mil novecientos setenta y ocho ayer junto a Felipe González mantuvo un debate esclarecedor en la Universidad Carlos III moderado por el profesor Miguel Satrústegui donde propugnó el abandono de los y reventó mismos alertó a los maximalistas de que alejan la independencia mientras arriesgan la pérdida de la autonomía que ha proporcionado los mayores niveles de autogobierno y prosperidad a Cataluña de la reforma de la Constitución como excusa para no afrontar el problema dijo que sería un grave error en breve uno de esos debates que crean afición

Voz 1018 35:36 Pilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica Quintana y Carlos Cala en la producción y Adolfo Mariño que es el abad de la basílica de Covadonga que está molesto porque Vox no ha tenido mejor ocurrencia que empezar la campaña electoral frente a la emblemática basílica y así lo he dicho nuestros compañeros de Radio Asturias información de Silvia Rúa

Voz 1315 35:55 Heladas Adolfo Mariño rechaza el uso político de la imagen de Covadonga de la Santina que es asegura de todos pero no pondrá trabas al acto anunciado por Vox que ha elegido el Real Sitio la simbólica cuna de la reconquista de Don Pelayo en el siglo VIII para iniciar su campaña electoral el próximo doce de abril todo el mundo es bienvenido siempre que se acuda a rezar lo que incluye al líder de Vox Santiago Abascal que le consta alaba de Covadonga por miembros el propio partido no va a hacer campaña

Voz 33 36:24 desde el mismo Cox enfermos que de estilo gente seria yo conozco me han dicho que no van a hacer una campaña política que de aquí que ellos vienen a pedir ayuda

Voz 1315 36:34 K acepción que concibe por lo demás el abad de Covadonga del término Reconquista es asegura la de los corazones por la fe

Voz 1018 38:50 expliques cómo ha sido esa sesión ese pleno en el que al final eh por una mayoría muy muy al límite no por un solo voto de diferencia a salir adelante la proposición del PSC para que Torra o bien convoque elecciones o bien se someta a una cuestión de confianza como si el debate

Voz 1909 39:05 pues como decirte el resultado ha sido muy ajustado sesenta y dos a sesenta y uno los grupos de la oposición encabezados por el PSC han reprochado a Quim Torra que no es capaz de gobernar no es capaz tampoco de cumple

Voz 1018 39:18 por su plan de gobierno ni de tirar adelante los

Voz 1909 39:20 presupuestos que ante todo ello la única salida posible plausible que le quedaba a juicio de los socialistas de Eva Granados era someterse a una cuestión de confianza o directamente convocar elecciones

Voz 32 39:31 a ver si no respetan al Parlament Si no tiene mayoría

Voz 0131 39:36 si no gobiernan y respetan al Parlament ni tienen mayoría

Voz 1909 39:39 hay además han renunciado a presentar presupuestos lo mejor que pueden hacer decía Eva Granados es irse los votos que han decantado la balanza contratar contra Torra han sido los de ciudadanos que creen que los socialistas intentaban disimular hoy tras meses de negociación con Torra y también los de la CUP que no ha participado porque decía no quería alinearse con el PSC pero tampoco veía motivos

Voz 34 40:00 para que Torra continúe al frente de la llena

Voz 1909 40:02 Qualitat desde el Govern el aludido Quim Torra ya ha dejado claro a través de Twitter que no Se siente interpelado dice que si hoy hubieran contado el voto de los diputados de su grupo suspendidos la moción habría sido rechazada por lo tanto ha escrito seguimos gobernando con toda la ambición republicana intacta

Voz 1018 40:20 o sea Soledad que en teoría la resolución es vinculante e insta pide exige a Torra que haga algo de algo de esto incluso de comienza pero él va a seguir como si nada

Voz 1909 40:29 eso va a intentar por lo menos si el reglamento del Parlament establece que estas mociones que se aprueban son de obligado cumplimiento pero también es verdad que no será ni el primero ni el último Gobierno que busca excusas o directamente hace como que no va con ellos es decir pueden buscar una excusa a económica decir que la petición que se les hace les obligaría a hacer un gasto que no pueden afrontar o simplemente pueden dejar que pase el tiempo y hacer como que no ha pasado nada

Voz 1018 40:58 muy bien pues gracias un saludo y buenas hasta salvado en el algo que esta mañana ha escuchado el testimonio de otro mando de los Mossos d'Esquadra que ha declarado como testigo y por tanto recordemos obligado a decir la verdad toda la verdad nada más que la verdad como escucha habitualmente en las películas que asegura que en esa reunión de septiembre de dos mil diecisiete con Puigdemont el entonces presidente de la Generalitat ha reconocido que estaba dispuesto a rentabilizar las posibles acciones de violencia que los policías les estaba anunciado para proclamar la independencia tras la consulta del uno de octubre Alberto Pozas buenas tardes buenas José Antonio está usando el comisario Joan Carles Molinero número tres en el escalafón consideró además una persona próxima al mayor Trapero que coincide con lo que ayer anticipó su superior el también comisario Ferrán López sobre lo que Puigdemont les dijo en esa reunión que quería hacer ha descrito exactamente la misma Reunión que han descrito el resto de mandos de los Mossos pidieron al Govern que deja ser de decir públicamente que iban a permitir el referéndum Iker considerasen dar marcha atrás por la amenaza de disturbios y enfrentamientos la respuesta de Puigdemont fue la independencia

Voz 4 41:56 siendo a Mittal respondió que que sí será va a esta situación límite y puede que alguna desgracia pues pues sí creo recordar que dijo pues posiblemente pues procede procede a declarar

Voz 1018 42:08 es lo mismo que contó ayer otro mosso Ferrán López dos de los ocho asistentes a esa reunión tres días antes del referéndum en el Palau de la Generalitat han asegurado que el president Puigdemont vinculaba la independencia unilateral a la violencia tras la declaración de este comisario ha comenzado uno de los veintiséis agentes de la Guardia Civil que participaron en el despliegue de otoño de dos mil diecisiete que estaban citados para hoy su testimonio es el relato de situaciones violentas que formaron parte de la vida en Cataluña en aquellas fechas por el momento han declarado cuatro el día del referéndum fueron a dos ríos en Barcelona y es verdad que la gente entonaba cantos pacíficos y levantaba las manos pero también había violencia

Voz 12 42:41 en qué consistieron esas lesiones

Voz 4 42:43 con un cabezazo en la ceja hilo primero

Voz 1018 44:56 loterías te recuerda que juegues con responsabilidad

Voz 1018 45:03 esta mañana estuvo aquí en La Ser en Hoy por hoy el ministro de Fomento y responsable de organización del PSOE José Luis Ábalos no quiere pillarse los dedos sobre posibles acuerdos poselectorales en el supuesto de que las cifras les permitan formar Gobierno pero lo que sugirió hace un par de semanas sobre el posible guiño a Ciudadanos Se desvanece frente a la opción Podemos

Voz 6 45:20 el ha dicho que yo prefería un gobierno de coalición con Ciudadanos y no es cierto que hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos yo creo que es positiva yo me parece que que esa colaboración debería seguir dándose era una forma de gobierno con no lo tengo tan claro porque aspiramos como digo a un gobierno monocolor un Gobierno del Partido Socialista pero yo creo que esas fórmulas de colaboración que hemos tenido hasta ahora deberían seguir dándose