Hora 14 (05/04/2019)

muy buenas tardes el debate sobre la eutanasia ha cruzado definitivamente en el paisaje electoral tras la muerte de María José Carrasco gracias la colaboración de su marido Ángel Álvarez El Partido Popular quiere entrar en el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez aunque Pablo Casado ha obviado este asunto relató que acaba de celebrar en Huelva ha sido su vicesecretario de Comunicación Marta González la encargada de acusar al presidente del Gobierno de falta de rigor aunque da la sensación de que en la calle Génova no existe una doctrina compartida por todos porque Adolfo Suárez Illana número dos por Madrid dice por experiencia propia que se debe respetar siempre la voluntad de que

Voz 5 00:58 Pedro Sánchez utilizando de manera verdaderamente inaudita lo ocurrido ayer para lanzar un mensaje contra el Partido Popular y Ciudadanos está por encima de todo que escuchemos la opinión de lomos de la del sector médico

Voz 6 01:18 sí

Voz 1018 01:23 para que tenemos algún problema para escuchar estos testimonios daremos a partir de las dos y media Pedro Sánchez denunció ayer que PP y Ciudadanos evitaron hasta en diecinueve ocasiones el reconocimiento de la muerte digna Joy José Manuel Villegas de Ciudadanos le devuelve la acusación

Voz 1089 01:39 los cínicos son los del Partido Socialista porque tenían bloqueada nuestra ley de muerte digna de cuidados paliativos que no permitieron que te avanzara con mayor agilidad cuando una de las primeras leyes que se presentaron en la legislatura fue la primera ley pues no está sobre la la prioridad de Ciudadanos Partido Socialista la bloqueo

Voz 1018 01:57 claro que para reflexión reflexión de nivel la del portavoz de la Conferencia Episcopal Luis Argüello es su portavoz y lo mezcla

Voz 7 02:04 la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos y en el caso de la aborto bien el caso de la eutanasia en otros casos digamos más de la vida ordinaria en el que la muerte sino provocada Si es al menos consentida por ejemplo tantas personas que mueren en el Mediterráneo queriendo entrar en nuestra Europa

Voz 1018 02:26 pero quizá lo que más ha afinado es en su respaldo al obispo de Alcalá de Henares por sus terapias para corregir la homosexualidad sanación espiritual es el término que elegido

Voz 8 02:35 la propuesta del COP diocesano de Alcalá es una propuesta de acompañar a las personas que lo deseen desde el punto de vista del discernimiento espiritual utilizamos la palabra curación sólo sería legítimamente utilizada desde el punto de vista de la curación no sanación espiritual Hora catorce

Voz 1018 03:02 iremos a la rueda de prensa del Consejo de Ministros el otro viernes social que pasa por la aprobación de un decreto contra la pobreza energética Teresa Ribera es la ministra para la transición ecológica

Voz 9 03:11 está dedicado a garantizar el acceso a la energía asequibles segura sostenible moderno aparatos y como digo las dos cuestiones que hemos traído hoy al Consejo de Ministros responden a este este es

Voz 1018 03:24 el CEO el CIS catalán augura un vuelco político ver Parlament si se celebrasen ahora las elecciones autonómicas Esquerra pasaría a ser la primera fuerza política en detrimento de ciudadanos que bajaría al segundo lugar del hundimiento de jour Los el CAT Jordi García la Get es el director del CEO

Voz 10 03:39 veían que Esquerra Republicana hasta pro Forta vemos que Esquerra Republicana esta fuerte dentro del espacio soberanista que da apoyo al Gobierno decanta claramente la balanza a favor de Esquerra Republicana en detrimento de Cataluña que sufre un retroceso nada despreciable de treinta y cuatro diputados quedaría en una horquilla de entre veintidós y veinticuatro cuadra

Voz 1018 03:59 Pablo Iglesias líder de Podemos cree que todo el mundo tiene derecho a la reinserción lo ha dicho tras la información de la SER en torno a la condena hace veinte años de Kiko Méndez Monasterio colaborador de toda confianza del líder de Vox que acompañado por otro ultraderechista salió a golpes contra varios estudiantes entre los que estaba

Voz 5 04:14 eso fue condenado por una falta de

Voz 11 04:17 de lesiones y amenazas yo creo en la reinserción hasta los este señor participó en prisión fue condenado pagó la multa que tuviera que pagar bueno pues entonces formaba parte de una organización tengo nazis ahora está como Santiago Abascal yo creo en la reinserción

Voz 1018 04:36 reacción de Iglesias a la información de la Cadena SER y tenemos una noticia de última hora desde Madrid de parece que ha habido una explosión de gas que afectado un edificio en Vallecas y hay algunos heridos Alfonso Ojea

Voz 0089 04:47 así es aquí estamos en la avenida de Pablo Neruda en pleno barrio vallecano de Las Palomeras donde se producía

Voz 12 04:52 todo indica que es una explosión de gas de Gas por el tipo

Voz 0089 04:55 de deflagración hay dos edificios seriamente afectados y la lista de víctimas es la siguiente ni son siete heridos todos de carácter leve tres por crisis de ansiedad uno por quemaduras IB3 también por pequeños traumatismos hay doce unidades de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajando en los escombros en los restos de esos dos edificios también José Antonio doce unidades de atención médica del

Voz 1018 05:19 de los servicios de emergencia profesor Alfonso es lo último y por si echaban en falta la ración diaria del Brexit Theresa May pide a Bruselas una prórroga mínima hasta el treinta de junio y luego a ver qué pasa Begoña Arce

Voz 0273 05:30 pues lo más probable es que el Reino Unido se encamine hacia un largo aplazamiento del Brexit a pesar de lo que pide Theresa May en su carta la primera ministra explica que el Gobierno busca un acuerdo que permita retirarse de la Unión Europea antes del veintitrés de mayo de esa forma no debería participar en las elecciones europeas para las que ya está haciendo en todo caso preparativos dos miembros del Gobierno el fiscal general y el ministro de Asuntos Exteriores admiten que May puede no tener más elección que aceptar una larga extensión del artículo cincuenta

Voz 1018 05:58 sí casi seis minutos

Voz 1434 06:03 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes enseguida volvemos a Vallecas al punto donde se ha originado ese incendio en una vivienda de la planta trece de un edificio situado en la confluencia de la avenida Pablo Neruda con la calle San Claudio

Voz 4 06:17 Cirio aquí en el texto cuatro estaba acostado y de repente sintió una explosión por la ventana Se veía que todo volaba lo bello empezaron a quiebras salimos corriendo por las escaleras todo horrible

Voz 1434 06:31 la zona ha sido desalojada la explosión se ha notado también en los edificios colindantes el piso en el que se ha registrado está destrozado ahora mismo un enorme dispositivo con once unidades del Samur Icon trece dotaciones de bomberos como nos contaba Alfonso Ojea desde la zona el balance en estos momentos es de siete personas heridas todas ellas

Voz 4 06:51 de carácter le

Voz 1434 06:54 además a última hora sin avisar se lo venimos contando hoy en la Ser el Gobierno regional ha cambiado los requisitos para que los menores de treinta y cinco años puedan beneficiarse de la deducción por alquiler en el tramo autonómico de la declaración de la renta sino han pagado el impuesto de transmisiones no hay ayuda la mayoría niños era sabe de tiempo esto hablamos

Voz 4 07:15 además tuvimos Pío no tengo unidad como herencias Naima en que el Gobierno

Voz 1434 07:22 a regional introdujo el cambio en diciembre sin informar los técnicos de Hacienda coinciden en que se debería haber publicitado Carlos Cruzado presidente de Gestha

Voz 13 07:30 quizás y se debería haber anunciado no asustar preveía puesto que al igual que se anuncia nuestras medidas ampliación con bajadas de impuestos y con beneficios fiscales postiza así debería haberse dado algo de publicidad a este nuevo requisito incluye para poder optar hasta el de excepción señaló importantes para quienes reúnen los requisitos

Voz 1434 07:48 el chico detenido por acosar en el instituto al chaval de dieciséis años que el lunes se quitó la vida está ya en libertad sigue acusado de acoso pero está en casa el consejero van Griego defiende los protocolos ante acoso actuales aunque no sean

Voz 1915 08:01 infalibles todo está descendiendo en más de un cinco

Voz 14 08:03 cuenta por ciento no esto evite al cien por cien que se produzca un caso como esto eso es practicamente imposible pero desde luego seguiremos trabajando por ello

Voz 1434 08:14 y también está en libertad Ángel Hernández el hombre detenido en Madrid por ayudar a morir a su mujer claro

Voz 1644 08:20 sea que que sí lo hizo yo lo hice yo he declarado todo lo que hice con mi mujer vienes a estar lo funcionaria policías han se han portado muy bien conmigo

Voz 15 08:32 me han dado la libertad sin fianza ahí ahora

Voz 1644 08:34 el juez instructor al que le toque pues será el que decida qué es lo que me tienen que aplicar

Voz 1434 08:40 la juez no ha impuesto medidas cautelares si está acusado de un delito de cooperación para el suicidio aunque con dos atenuantes la enfermedad terminal de su mujer que sufría esclerosis múltiple desde hace treinta años y que ella fue quien se lo pidió y más noticias en titulares con Sonia Palomino y Enrique Junco

Voz 16 08:54 en de veintinueve años permanece en estado grave tras recibir dos puñaladas en el cuello y en la espalda durante una reyerta esta madrugada en Carabanchel no hay detenidos en la Policía Nacional está investigando los

Voz 1915 09:04 Ignacio Aguado se define de las acusaciones de fraude en las primarias de Ciudadanos su contrincante Juan Carlos Bermejo ha llevado el proceso a los tribunales porque asegura que Aguado no respetó la jornada de reflexión y contó con las herramientas de

Voz 1434 09:15 aparato Aguado recuerda que la Comisión de Galán

Voz 1915 09:18 días ya concluyó que no hubo irregularidades

Voz 16 09:20 la alcaldesa de Villa del Prado y diputada del PP Belén Rodríguez prestará declaración el próximo viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se la investiga por una serie de contratos que presuntamente otorgó sin concurso público a empresarios de la

Voz 1434 09:32 con la placa de homenaje al poeta republicano Marcos Ana

Voz 1915 09:35 la capital ha amanecido con pintura azul y con un grafiti en la fachada del edificio con la frase Aquí vivió Marcos Ana asesino el Ayuntamiento colocó hace unos días esta placa en la calle Narváez donde vivió el poeta republicano en deportes

Voz 16 09:46 la Liga se decidirá mañana en un partido decisivo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid el Leganés se afianza en Primera con el gol de Carrillo ayer en el último mes

Voz 1434 09:54 vamos con la información del Tráfico DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 0159 09:58 buenas tardes a esta hora estamos pendientes de dos accidentes sólo de salida de Madrid en la A42 en Getafe y otro en la A6 de entrada a la capital por la A6 en Las Rozas más complicaciones de entrada por la A uno en Alcobendas y hasta nudo Manoteras la A2 en Torrejón Canillejas y el cruce con la M treinta y la A6 en Majadahonda y El Plantío de salida dificultades en la A cuatro en Pinto y en ambos sentidos en la A5 en Alcorcón además retenciones en varios tramos de la M cuarenta en Hortaleza dirección a dos Coslada hacia la A tres y Villaverde sentido A cinco

Voz 1434 10:30 conexión ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes bueno pues lluvia por lo tanto recomendamos precaución

Voz 17 10:38 en general a todos las personas que a esta hora vayan con el coche ya tenemos que destacar una circulación más lenta que se reparte hacia el sur a través del Paseo del Prado para conectar con la glorieta del Emperador Carlos Quinto y sobre todo hacemos referencia a la parte norte y en concreto a la Plaza de Castilla en estos momentos el tráfico está bloqueado en ese punto observamos que hay dos carriles cortados en la plaza de Castilla y por lo tanto muchas dificultades atención a este punto eviten en la medida de lo posible

Voz 1434 11:03 esta madrugada un hombre de cuarenta y cuatro años ha muerto tras chocar con

Voz 1915 11:06 moto contra un semáforo en la Glorieta de Bilbao en la capital vamos con la misión del tiempo como siempre con Jordi Carbó a lo largo de la tarde los chubascos se irán presentando en cualquier punto de la Comunidad de Madrid en muchos casos con tormentas que irá acompañada de granizo pequeño fuertes rachas de viento muchos rayos truenos chubascos que tampoco será gran mucho tiempo con algunas pausas pero para volver a llover más tarde y la cota de nieve irá cuando ya al final de la tarde y sobre todo cuando llegue la noche alrededor de los ochocientos metros Si a esto añadimos que tendremos momentos desde viento sensación de frío durante toda la tarde las máximas apenas pasarán de los diez grados y el fin de semana más sol durante las mañanas a lo largo de las tardes tanto del sábado como el domingo chubascos y algunas tormentas con nieve en puntos de montaña a partir de unos mil metros

Voz 1434 11:52 tenemos ocho grados ahora mismo en el centro de la capital dos grados bajo cero en el puerto de Navacerrada nevando la Agencia Española de Meteorología ha ampliado el aviso por nieve en la sierra hasta mañana a las tres de la tarde la Comunidad ya ha dado aviso a los ayuntamientos David García es portavoz del uno uno dos

Voz 18 12:08 desde Madrid uno uno dos hemos informado a los ayuntamientos y organismos de la sierra ante la última previsión de Aemet según la cual se amplía el aviso amarillo por nevadas hasta mañana a las tres de la tarde se espera una acumulación de hasta ocho centímetros en una cota de mil cuatrocientos metros y de hasta cinco centímetros en una cota de mil doscientos metros

Voz 1434 12:31 con todo esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas y en la producción Enrique García dos de la tarde doce minutos íbamos ya a ese punto del barrio de Palomeras en Vallecas donde hace más o menos una hora se ha declarado un incendio tras registrarse una explosión en un piso en una planta trece en la confluencia entre la avenida de Pablo Neruda y la calle San Claudio en este punto está ahora mismo Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes qué tal buenos

Voz 0089 13:01 tardes en efecto Cristina tenemos siete heridos todos de carácter leve en la mayor parte por crisis de ansiedad pero también tenemos una persona que ha recibido quemaduras y algún que otro traumatismo en en los miembros inferiores hay doce dotaciones de los bomberos la explosión se producía en un edificio de muchas plantas en concretamente en la décimo tercer donde se ha producido esta explosión todo indica que de gas por el tipo de deflagración están ahora mismo doce dotaciones de los Bomberos como comentábamos trabajando desescombrar no posee hubiera víctimas debajo de esa maraña de ladrillos de trozos de Ventana en definitiva de lo que sucede cuando hay una explosión

Voz 1450 13:36 de este tipo no hay por el momento confirmación

Voz 0089 13:39 a ninguna víctima graben y por supuesto mortal eso sí eh que por de la Policía Nacional es que ordene en explosivos Amiens están desplegando en la zona para averiguar cuáles son las causas pero como decimos todo indica que se trata de una explosión de gas que se ha producido en un piso de este número quince C de la avenida de Pablo Neruda en su planta decimotercera en un piso se ha producido esa explosión que ha provocado evidentemente daños importantísimo en el en el mismo edificio en los edificios circundantes la calle está cortada la vida de Pablo Neruda a esta altura del número quince la circulación es muy lenta los servicios de emergencia ya desplegados recapitular siete heridos todos por el momento de carácter leve

Voz 1434 14:19 esa es la información de última hora gracias Alfonso el destrozo en el piso es evidente desde fuera se ve completamente destrozada esa planta trece del edificio donde se ha registrado esa explosión de gas esta mañana los vecinos nos contaban que se ha notado también en los edificios colindantes toda la zona ahora mismo está aquí

Voz 0089 14:36 donada desalojada en otro punto del barrio

Voz 1434 14:38 está otro compañero de la Cadena Ser Javier Alonso buenas tardes

Voz 1450 14:43 tardes

Voz 19 14:45 el punto elevado vemos perfectamente esa décimo tercera planta de la que no saltaba Alfonso ceden ante totalmente reventadas por la onda expansiva la desactivación se registraron en planta de Pablo Neruda para que os hagáis una idea es la misma avenida donde está en la Asamblea de Madrid para producido dos kilómetros y medio de la Cámara regional ya practicamente quitar el barrio de Moratalaz las imágenes que hemos visto las típicas estas situaciones yo estoy con los vecinos sus allegados atendían Antena tres menos delitos y hemos a la cabeza

Voz 1434 15:32 ahora nos llega con dificultad de ese sonido esta comunicación telefónica por culpa del viento que está soplando ahora mismo en la capital esa es la última hora que nos llega desde el momento de Vallecas siete personas heridas todas ellas de carácter leve hay tres atendidas por crisis de ansiedad una por quemaduras tres por traumatismo pero todas ellas como decimos de carácter leve de momento los bomberos siguen trabajando en la zona siguen buscando entre los escombros que ha dejado esa explosión de gas por si todavía quedar alguna persona en el interior permanecen también allí unas diez unidades del Samur para atender a posibles heridos que vayan encontrando en los próximos minutos toda la zona estaba acordonada ISAF desalojado ya a todos los vecinos que estaban por allí son las dos de la tarde dieciséis minutos saquemos

Voz 20 16:20 hora catorce Madrid

Voz 1434 16:23 vamos ya con ese asunto que les hemos adelantado hoy en la Ser el cambio introducido a última hora hora y sin avisar por el Gobierno regional por el que la deducción del alquiler de la que se benefician los menores de treinta y cinco años en la Comunidad se vincula al pago de un impuesto el de transmisiones si no se paga ese impuesto si no ha pagado el año pasado no va a haber deducción Carolina Gómez qué tal buenas tardes estamos hablando de una ayuda al alquiler para los menores de treinta y cinco años que puede suponerle un ahorro de entre ochocientos mil euros una cantidad importante para estos jóvenes en una región en la que los alquileres están por las nubes en dos mil dieciséis casi ochenta mil el personas se beneficiaron de ello pero ahora se pueden quedar sin esa ayuda en la declaración de este año si no cumplen con este nuevo requisito que la Comunidad introdujo sin avisar el pasado mes de

Voz 0393 17:08 diciembre si la Comunidad de Madrid aprobó a finales de diciembre con el año prácticamente ya vencido un decreto que modificaba los requisitos para acceder a la deducción autonómica del alquiler además de ser menor de treinta y cinco años y de ganar menos de veinticinco mil euros brutos anuales será obligatorio tener pagado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales el polémico impuesto del alquiler como la medida no se ha anunciado IS impuestos bastante desconocido para la inmensa mayoría

Voz 1434 17:34 muchos jóvenes corren el riesgo de perder esa de

Voz 0393 17:37 acción en dos mil dieciséis que son los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria setenta y ocho mil quinientos jóvenes se beneficiaron de esa deducción y a la Comunidad de Madrid les supuso dejar de ingresar más de cincuenta y ocho millones de euros

Voz 1434 17:52 el cobro del impuesto de transmisiones no es nuevo lo que es nuevos que se vincule su pago el derecho a la deducción del alquiler para estos menores de treinta y cinco años la Comunidad asegura Carolina que no hay afán recaudatorio detrás del cambio de última hora sino que lo que pretenden es asegurarse el cobro de este impuesto

Voz 0393 18:08 si desde el Gobierno regional aseguran que no hay afán recaudatorio que los ciudadanos tienen la obligación de pagar ese impuesto como es verdad aunque los técnicos de Hacienda creen que podría haberse hecho de otra manera Carlos Cruzado es presidente de Gestha

Voz 1434 18:22 salud muchas medidas

Voz 21 18:23 en con bajadas de impuestos y con beneficios fiscales pues quizás sí debería haberse dado algo de publicidad a este nuevo requisito hubiese incluye para poder optar hasta el de una deducción desde lo importante para quienes reúnen los requisitos

Voz 0393 18:36 el impuesto del alquiler existe desde mil novecientos noventa y tres ante ese pagaba en los estancos cuando sea adquirían los impresos de los contratos de alquiler pero con la llegada de Internet se dejó de pagar de manera generalizada hace tres años en la Comunidad de Madrid puso en marcha una campaña para que la gente volviera a tributar por este impuesto desconocido para la mayoría

Voz 1434 18:55 que llevaba años sin cobra sí qué pasa con los que no pagan este impuesto en dos mil dieciocho pero quieren acceder a la deducción bueno hay solución para los que no han presentado todavía la declaración de la renta para los que sí lo han hecho las situaciones algo más complicada

Voz 0393 19:08 sí lo que recomiendan los técnicos de Hacienda es liquidar el impuesto antes de hacer la declaración Carlos Cruzado considera que habiendo pagado el impuesto con los intereses correspondientes la Comunidad de Madrid debería conceder la deducción

Voz 21 19:21 esa podría presentar una declaración extemporánea en este momento antes de presentarla la declaración con esa deducción y habría que esperar a ver cuál sería el criterio de la comunidad autónoma sin entendería que que bueno tendría que haberse liquidado antes del treinta y uno de diciembre o como bueno parece también lógico pensar pues debería entender que esa regularización pues supone el que sea y por tanto se podía

Voz 1434 19:45 para pagar el impuesto es necesario descargarse

Voz 0393 19:48 de los seiscientos del portal del contribuyente de la Comunidad de Madrid donde calculan lo que debes ir después sacudir con ese impreso y con el contrato de arrendamiento a la Dirección General de Tributos para líquida

Voz 1434 19:57 el gracias Carolina lo cierto es que la grandísima mayoría de los jóvenes con los que hemos hablado y desconocía por completo primero la obligación de pagar el impuesto de transmisiones todavía más que ese pago se ahora requisito indispensable para poder beneficiarse a la deducción Elena Jiménez

Voz 1693 20:11 comenzamos a preguntar ya empiezan a aparecer las mismas palabras ni idea

Voz 0089 20:15 verdad que con ese nombre tan técnico no tenía eso de que de que era nos lo dicen una vez

Voz 7 20:20 pues mire

Voz 1434 20:22 este joven lo repite hasta en dos ocasiones

Voz 4 20:24 es que solo no tengo ni idea otro más no tengo ni idea pero vivo con mis padres entonces ellos ocupan de todo no tenido otros

Voz 1693 20:31 templó en este caso del que le deja el asunto a sus padres a Viena de veintiocho años que paga cuatrocientos cincuenta euros por una habitación de alquiler y que hasta ahora ha conseguido deducirse el máximo de ochocientos setenta y cinco euros le avisó una técnico de Hacienda cuando llamó hace unos días para hacer la declaración le dijo

Voz 22 20:48 no es antes informa te bien sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales paga los si hace falta que puedes pagarlo y luego ya la presentas porque lo que están buscando y me lo dijo así es recaudar

Voz 1693 21:01 lo mismo les sucede Raquel treinta y cuatro años paga cuatrocientos cincuenta euros de alquiler no le han gustado nada las

Voz 23 21:07 por más que lo hagan así de esta manera como intentando colar una especie de multado mira no te has enterado y ahora cuando vayas a decirte el alquiler pues al final resulta que no lo vas a poder hacer entonces es un poco lo que lo que más escama de todo esto

Voz 1693 21:21 ya todo esto suman el desconocimiento de cuánto tienen que pagar por él impuesto y cómo hacerlo

Voz 20 24:16 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 24:18 la policía sigue investigando si como les adelantábamos ayer en la sede el suicidio de un chico de dieciséis años este lunes en Madrid es consecuencia de un caso de acoso escolar el chico dejó tengo en su móvil una nota en la que decía que había sido amenazado por un compañero de instituto pero hablaba también de otros problemas que tenía en ese momento aunque en la nota no daba el nombre de ese supuesto acosador tras interrogar a los compañeros del Ciudad de Jaén el instituto donde estudiaba la policía detuvo el miércoles a otro chico también menor que aunque sigue siendo investigado está ya en su casa la Consejería mantiene también abierta su investigación aunque insiste en que por el momento no han encontrado pruebas de que el suicidio del alumno sea consecuencia de ese acoso Laura Gutiérrez

Voz 1450 25:00 si la investigación de la Consejería de Educación sigue abierta pero sin novedades Rafael Van que consejero

Voz 14 25:06 pues no tenemos ningún indicio que nos haga sospechar que ese suicidio estaba vinculada con un caso de acoso escolar en ningún momento hubo algún gesto algo extraño en el comportamiento de niño que llevase a un profesor a alguien del equipo directivo o a un compañero suyo ha a postular a avisar que podría estar en un

Voz 0089 25:30 en caso de este tipo y por lo tanto no se abrió ningún protocolo el consejero no ha recibido

Voz 1450 25:34 ninguna comunicación formal por parte de la policía de que haya un detenido entre los estudiantes del instituto y pide que no se hagan conjeturas para no estigmatizar a otros Santiago

Voz 14 25:42 la policía está investigando sobre ello Iber Ana ver si eso tiene digamos está aliado una cosa u otra hice tienen evidencia

Voz 1434 25:51 la Consejería ha mandado esta semana un equipo

Voz 1450 25:53 le ha podido psicológico al centro para los compañeros de clase del fallecido van Green quien recuerda que los índices de acoso escolar está mejorando pero que puede haber fallos

Voz 14 26:02 yo evite al cien por cien que se produzca un caso como esto eso es prácticamente imposible pero desde luego aquí

Voz 0089 26:10 es seguir trabajando el Instituto ha convocado

Voz 1450 26:12 es un consejo escolar extraordinario para este viernes donde en principio informará de lo ocurrido a toda la comunidad

Voz 1434 26:19 el candidato de Ciudadanos a la Comunidad Ignacio Aguado se defiende de las acusaciones de fraude en las primarias que le dieron la candidatura otro de los aspirantes Juan Carlos Bermejo que ya denunció ante el partido irregularidades en el proceso ha llevado ahora su protesta a la justicia Virginia Sarmiento Juan Carlos Bermejo

Voz 0246 26:35 ya denunció ante el partido supuestas irregularidades en las primarias que perdió por más de mil votos ahora ha acudido a la justicia insiste en que Aguado contó con las herramientas del partido para hacer campaña en que además no respetó la jornada de reflexión por eso pide lo siguiente

Voz 28 26:48 la suspensión de la candidatura de Ignacio Aguado y la repetición del proceso de primarias basado en la vulneración de los derechos fundamentales del derecho de asociación recogidos en la Constitución española

Voz 0246 27:00 el candidato de Ciudadanos insiste en la transparencia y recuerda que la Comisión de Garantías del partido ya concluyó que no había incumplimiento por eso dice no teme por su candidatura Ignacio Aguado

Voz 29 27:09 no no en absoluto el Comité de Garantías de partido que es un órgano absolutamente independiente ya presentó un informe ante la petición de de este afiliado en un informe en el que constata corrobora que no hubo absolutamente ninguna anomalía no tengo nada más que decir

Voz 0246 27:25 el plazo para inscribir las candidaturas acaba el próximo diecisiete de abril por lo que en caso de que el juez decida que hay que repetir las primarias los tiempos ya son ajustados

Voz 4 27:34 hora catorce

Voz 0419 27:37 Amanda gala buenas tardes buenas tardes Cristina jornada decisiva el Atlético de Madrid viaja a Barcelona para disputar mañana el encuentro más importante para los rojiblancos Barcelona Atlético de Madrid ocho puntos son los que separan de momento al

Voz 1434 27:50 los rojiblancos del líder necesitan ganar mañana

Voz 0419 27:53 y para poder luchar por el título liguero así que los hombres del Cholo saldrán a por la victoria en el Camp Nou encuentro para el que Simeone tendrá disponible a Diego Costa ya Álvaro Morata el partido mañana en el camino a las seis y media además también mañana juega el Real Madrid ante el Eibar a los cuatro IV EA a las seis y media en Vallecas Rayo Vallecano Valencia y además recordamos el Leganés se llevó anoche los tres puntos en Butarque el conjunto de Pellegrino logró adelantarse en el marcador en el último minuto del partido y conseguir los tres puntos

Voz 1434 28:22 en casa gracias a manda son las dos de la tarde y veintiocho minutos antes de despedirnos vamos a volver al barrio de Palomeras en Vallecas donde se ha registrado una explosión de gas esta mañana Alfonso Ojea buenas tardes no sé si el balance de heridos Se mantiene en esas siete personas heridas leves de las que hablábamos antes

Voz 21 28:38 encerrada Cristina acaban tienen no hay nuevos datos siguen siendo siete personas de carácter leve antes no comentábamos una por quemaduras leves tres más por diversos traumatismos y otras cuatro personas atendidas por crisis nerviosas la imagen que estamos viendo la del piso en el número trece de esta torre trece plantas en la última planta totalmente destrozado han saltado las ventanas las terrazas por esa explosión por esta deflagración todo indica que parece que es Lass pero no obstante están aquí los miembros de los equipos de desactivación de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía realizando la inspección serán ellos durante los que tengan las claves de estos hechos que comenzaban entorno a la una de la tarde cuando se registró una tremenda explosión Cristina excepto los edificios circundantes también han quedado afectados son decenas de trozos de eso hombre lo que ahora mismo se encuentran sobre la calle sobre el asfalto de esta avenida de Pablo

Voz 1434 29:39 gracias Alfonso es la última hora desde ese barrio de Palomeras en Vallecas donde se ha registrado una explosión en principio parece ser que una explosión de gas en un piso en una planta trece de un edificio de viviendas de ese barrio seguimos pendientes de la última hora hasta luego

Voz 2 30:01 aún no hay ningún

Voz 30 30:04 veo de la tarde una y media en Canarias

José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 gracias por seguir acompañándonos en este viernes que nos acerca un fin de semana más propio del invierno incluso vuelve la nieve al norte y al centro de la península aunque van a ser sobretodo unos días de contraste Jordi Carbó

Voz 0978 30:30 el tiempo cambiante que tenemos hoy se mantendrá durante el fin de semana de momento las próximas horas los chubascos y en algunos casos al tormentas afectarán cualquier punto de la Península Ibérica también Baleares de manera más aislada Canarias las tormentas más fuertes las tendremos cuando llegue la noche entre Aragón y sobre todo Cataluña cuidado también a última hora con la cota de nieve en el centro y norte de la península se situará por debajo de los mil metros y el fin de semana sol durante las mañanas con algunos chubascos aislados durante las tardes chubascos y tormentas que de nuevo afectarán prácticamente todo el país con temperaturas muy parecidas a las de hoy

Voz 1018 31:06 roces eh Jordi ellas además como no podía ser de otra forma un viernes social con la aprobación por el Gobierno de un plan de empleo para parados de larga duración medidas contra la pobreza energética pero sin duda en la rueda de prensa que continúa en este momento habrá más de una pregunta para la portavoz sobre la reapertura del debate social en torno a la eutanasia tras la muerte de María José Carrasco ayudada por su marido que está en libertad sólo estuvo unas horas declarando en comisaría en de Pablo Casado guarda silencio no ha dicho ni media palabra sobre este asunto que está hoy en el debate de la opinión pública su vicesecretario de Comunicación Marta González culpa al Gobierno de falta de rigor pero hay otras voces en la calle Génova como la de Adolfo Suárez Illana fichaje estrella como número dos por Madrid que pide por experiencia familiar que se respete siempre la voluntad de quién sufre

Voz 5 31:52 Pedro Sánchez utilizando de manera verdaderamente inaudita lo ocurrido ayer para lanzar un mensaje contra el Partido Popular y Ciudadanos está por encima de todo que escuchemos la opinión del sector médico estoy muy acostumbrado

Voz 1054 32:08 a tratar con con una enfermedad yo creo que el el verdadero progreso del hombre está en ayudar para que sufre en respetar siempre su voluntad y eso no tiene nada que ver con la cargar artificialmente la vida como lo razonable es los cuidados paliativos

Voz 1018 32:27 los obispos Rivera que están en contra de cualquier cosa que se parezca la eutanasia su portavoz ha defendido además mucha contundencia al titular de la diócesis de Alcalá de Henares por sus terapias entre comillas para corregir la homosexualidad

Voz 8 32:40 la propuesta del COP diocesano de Alcalá es una propuesta de acompañar a las personas que lo deseen desde el punto de vista del discernimiento espiritual utilizamos la palabra curación sólo sería legítimamente utilizada desde el punto de vista de la curación no sanación espiritual Hora catorce

Voz 1018 33:05 el viernes cinco de abrir Almudena López sino Carlos Cala buenas tardes Balazar de esclavos con el Brexit creamos Adela Almudena

Voz 1255 33:12 si la primera ministra británica ha solicitado una nueva prórroga del Brexit hasta el treinta de junio se trata de una petición formal de Theresa May a través de una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo para evitar una salida sin acuerdo de

Voz 1018 33:24 novecientos millones de Caracas para el conjunto de medidas

Voz 1255 33:26 claro es que el Gobierno ha aprobado esta semana en Consejo de Ministros según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a pesar de ello rebajan su previsión de déficit público para dos mil diecinueve hasta el dos coma uno por ciento se amplía el plazo los españoles que residen fuera de España podrán votar hasta el mismo día de las elecciones generales del veintiocho de abril a las ocho de la tarde hora peninsular lo harán en los consulados habilitados para ello es una decisión de la Junta Electoral Central por los problemas acumulados para votar desde el extranjero vuelco en Cataluña según Blanco esta del Centro de Estudios de Opinión Esquerra ganaría las elecciones catalanas si se celebrasen hoy el equivalente al CIS catalán refleja una caída de ciudadanos que pierde su hegemonía hay pasaría a ser segunda fuerza en Cataluña según diría hay el PSC subiría de manera importante Jordi Sela Get director del CEO

Voz 10 34:08 la República cuatro Forta vemos que Esquerra Republicana esta fuerte decanta claramente la balanza a favor de Esquerra Republicana en detrimento de Cataluña de treinta y cuatro diputados quedaría en una horquilla de entre veintidós y veinticuatro jugar

Voz 1018 34:22 necesitan protección Unicef alerta de la

Voz 1255 34:24 la situación en la que se van a encontrar este año más de un millón de niños en América Latina y el Caribe como consecuencia de la crisis migratoria en Venezuela la ONG hace un llamamiento para que garanticen su acceso a la educación y la sanidad crece cree perdón en la red inserción es lo que ha dicho hoy Pablo Iglesias sobre la agresión ultraderechista que sufrió en mil novecientos noventa y uno noventa y nueve por parte de Kiko Méndez Monasterio considerado mano derecha de Santiago Abascal líder de Vox declaraciones de Iglesias en Antena tres

Voz 11 34:50 yo creo en la reinserción es este señor participó en la misión fue condenado pagó la multa que tuviera que pagar bueno pues entonces formaba parte de una organización de neonazis ahora está con Santiago Abascal

Voz 1551 35:03 eh

Voz 4 35:04 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:07 José Antonio telegrama es para Pablo Manuel Iglesias señor Secretario General del Movimiento denominado Podemos todos los indicios apuntan a que algunos responsables del Gobierno pepero de Rajoy empezando por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz el Secretario de Estado Francisco Martínez el director general de la Policía Ignacio Cosidó y otros travestidos de patriotas montaron una operación para anularlo pues que los tribunales les condenen sin esperar al resultado de las elecciones ya que su señoría sea entronizado en ese ministerio anegado por las cloacas replica pero sin ir de víctima ni dar pena

Voz 1018 35:49 Miguel Ángel Aguilar que volverá el lunes con nosotros Alicia Molina Ícaro Ródenas la técnica Carlos Cala en la producción y vamos a volver al barrio madrileño de Vallecas a las dos les contábamos que se había registrado una explosión en un edificio parece que debido al gas en la planta trece había varios heridos como están ahora mismo las cosas Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 21 36:06 buenas tardes efectivamente productividades la madrileña Avenida de Pablo Neruda en su número quince en la planta estimó tercera en una vivienda en un inmueble que ha resultado tremendamente afectado se ve perfectamente la imagen ahora es la de las ventanas absolutamente estaría también la terraza de este piso voy con firmamos no ha habido un incremento de la cifra de heridos son esos siete que entorno a las dos en el avance ya os comentamos siete heridos leves tres de ellos por torceduras en los miembros inferiores cuatro por crisis nerviosas IV VII que tengo es por quemaduras todos ellos como decimos de carácter leve once dotaciones de los bomberos madrileños trabajando sobre la zona y también doce dotaciones de los servicios de emergencia

hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 38:32 decíamos que el debate social y político pasa desde ayer por la eutanasia tras la muerte de María José Carrasco el presidente el Gobierno Pedro Sánchez denunció ayer mismo que PP y Ciudadanos habían evitado habían bloqueado hasta dieciséis ocasiones el reconocimiento a una muerte digna en nuestro país ya hace unos minutos en la rueda de prensa de Consejo de Ministros sabido ya preguntas para la portavoz sobre este debate así que vamos a Moncloa Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 38:52 qué tal José Antonio buenas tardes si el Gobierno manifiesta su compromiso de llevar cuanto antes al Congreso la regulación de la eutanasia que incluya la voluntariedad expresaba por la persona ya que se entiende como un derecho a la muerte digna la ministra portavoz echa de menos el pronunciamiento de los líderes políticos sobre lo ocurrido ayer

Voz 33 39:08 no me parece de recibo con lo que ocurrió ayer fue tan

Voz 7 39:10 han tan fuerte

Voz 33 39:13 a tan extremadamente doloroso que cualquier responsable político cualquiera ahí estaba al alcance de todos eh podrían haber hecho un comentario al respecto

Voz 0019 39:23 Isabel Celaá ha recordado que ya en dos mil dieciocho el Partido Socialista llegó a la Cámara una proposición de ley en este sentido y que se ha ido retrasando en su tramitación por el aplazamiento del debate hasta en diecinueve ocasiones recuerda además que una demanda social de más del ochenta por ciento de los ciudadanos a favor de que exista una regulación lo antes posible

Voz 1018 39:40 bueno pues duda este asunto se va a convertir en elemento de controversia la campaña electoral que formalmente empezará dentro de una semana pero que dicho salir desde hace ya varias semanas en la opinión pública de nuestro país nos hemos interesado por los datos que maneja la Asociación para la muerte digna sobre la cifra el número de personas que en principio sobre el papel podrían plantear poner fin a su propia vida de una forma voluntaria si se regularizarse en nuestro país la eutanasia unido buenas tardes

Voz 0259 40:05 buenas tardes José Antonio pues entre cuatro mil y veinte mil personas morirían cada año en España por eutanasia si estuviese legalizada es el cálculo es la horquilla que calcula que realiza la Asociación Derecho a Morir Dignamente tomando como referencia países como Holanda el primero que la reguló en dos mil dos o Canadá evidentemente son personas con enfermedades graves en iba a enfermedades y discapacidades graves e incurables que les provocan un sufrimiento tremendo no tiene datos concretos la asociación sobre las muertes y suicidios clandestinos en España por falta de esa ley de eutanasia aunque nos dicen que son más habituales de lo que pensamos Fernando Marín es el presidente Madrid

Voz 34 40:45 nosotros no sabemos cuántas María José en España pero son miles porque a nosotros no llegan cientos cientos de personas que están sufriendo el final de su vida desearían librarse de ese sufrimiento adelantando suerte no

Voz 0259 41:03 la Asociación recibe cada año suele Madrid unas setecientas consultas la mitad sobre el testamento vital y un veinticinco por ciento sobre el proceso al final de la vida en Holanda se registran unas seis mil muertes al año productora Asia personas que fallecen rodeadas de su familia sin dolor bajo supervisión médica la cifra José Antonio baña aumento sobre todo por el por el proceso de envejecimiento de la piel

Voz 1018 41:28 dejan sin embargo Mariola si les preguntan a los obispos va ser que no a todo porque de hecho esta misma mañana su portavoz Luis Argüello ha dicho que la iglesia se opone a cualquier tipo de final de la vida de una manera voluntaria que además Adela Molina lo ha hecho con unas comparaciones bastante llamativas nubarrones sabes

Voz 0259 41:43 los obispos han insistido en la que su doctrina habitual la muerte provocada nunca es la solución ha dicho el portavoz Luis Argüello que ha hecho como decías una comparación bastante llamativa para explicar su punto de vista

Voz 8 41:52 a la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos ni en el caso de el aborto ni en el caso de la eutanasia y en otros casos digamos más de la vida ordinaria en el que la muerte sino provocada sí es al menos consentida

Voz 0259 42:09 ejemplo tantas personas que mueren

Voz 8 42:11 en el Mediterráneo queriendo entrar en nuestra

Voz 0259 42:14 sobre si se debe enviar a prisión a personas como Ángel que ayer supimos que ayudó a morir a su mujer enferma María José cumpliendo su deseo después de cuidarla durante treinta años ha dicho esto

Voz 8 42:23 yo no estoy hablando Dios me libre de pensar en la cárcel para nadie en este caso pero estoy pensando en la necesidad de que

Voz 0246 42:33 esta la defensa radical de la vida implica

Voz 8 42:36 comentemos como sociedad un apoyo a todo lo que no sea la muerte sea la solución de los problemas

Voz 0259 42:44 Argüello ha reiterado José Antonio que la Iglesia apuesta por los cuidados paliativos aunque sin caer ha dicho en el ensañamiento terapéutico

Voz 1018 42:51 como contraste Argüello no ha escatimado elogios hacia el obispo de Alcalá de Henares por sus famosos cursos para curar la homosexualidad entre comillas e impartidos por el Centro de Orientación Familiar el rellena familia todo lo demás dice que es

Voz 0019 43:07 manipulación

Voz 1018 43:07 la desinformación intencionada la falta de pecado si el portavoz de la Conferencia

Voz 0259 43:11 episcopal ha expresado y es literal su apoyo y afecto al obispo de Alcalá y a los miembros del Centro de Orientación Familiar que ofrecen esos cursos para curar la homosexualidad Luis Argüello respalda estas terapias que según ha explicado no tratan de curar sino de sanar espiritualmente aunque eso sí ha felicitado tiene otras consecuente

Voz 8 43:27 pues yo tampoco niego que nosotros planteamos porque no decimos el espíritu va por un lado y la carne va por otro es decir que la sanación espiritual tiene consecuencias en la vida de las personas para bien Argüello pide que entre sea

Voz 0259 43:40 cogió a la diversidad se respete una más

Voz 8 43:43 de aquellas personas que teniendo un cuerpo de Barón de mujer sin embargo tienen una orientación que en principio no les parece que vaya acorde con su propia corporal y dad lo vivan eso con una preocupación

Voz 0259 43:58 el portavoz de los obispos defiende el derecho de la Iglesia ofrecer su punto de vista estas personas que se acerca

Voz 1434 44:03 Anaya búlgaros que estos argumentos esto

Voz 1018 44:06 muy en línea con los del Papa Francisco que hace solamente una semana en la entrevista con Jordi Évole La Sexta matizaba sus propias palabras sobre la conveniencia de someter a tratamiento psiquiátrico a los homosexuales lo de Psiquiatría decía el Papa pudo salir exacto pero

Voz 35 44:20 la presión es muy pequeña élite empieza a mostrar síntomas raro ahí conviene ir yo dije psiquiatra en ese momento te sale a pagar al que te saca hablando un idioma quemar Tussaud no hay un profesional pero estoy hablando de un chico que está esa Roxana los papás empiezan a ver cosas haga consulten por favor iba a ser un profesional y hay seriedad que se debe pues se conocía homosexual que a otra cosa estamos

Voz 1018 44:46 sería con Timanfaya Hernández que es la vicesecretaria del Colegio de Psicólogos de Madrid buenas tardes buenas tardes usted sabe a qué se puede referir los obispos el Papa cuando un Papa ve alguna cosa rara en su hijo

Voz 36 44:58 pues desde el punto de la psicología no no entiendo no puedo entender muy bien qué es lo que se refiere con un con un síntoma raro porque la homosexualidad quince desde nuestro conocimiento y habló desde una materia totalmente distinta a lo que puede es es la religión a mí no me voy desde luego nosotros no entendemos que la homosexualidad con ninguna sintomatología patológica entonces es como raro no no podemos

Voz 1018 45:29 pues claro es categorizar desde el punto de vista técnico la psicología no puede entrar en esto por supuesto que no por qué

Voz 36 45:37 desde hace muchas décadas muchos años la homosexualidad no es considerada un trastorno mental y por lo tanto la intervención psicológica nuestra nunca va a la orientación sexual de ninguna persona

Voz 1018 45:50 estas terapias que plantea la Iglesia puede suponer una invasión de la intimidad

Voz 36 45:56 puede suponer un a una una problemática para la persona que las que las recibe eh porque lo único que le vamos a crear a esa persona eh va a ser unos sentimientos totalmente negativos en cuanto a su tú y en cuanto a su sexualidad le vamos a crear dudas les vamos a crear posible culpa le vamos a crear y vergüenza y bueno y ante eso sí que es lo que vamos a tener que que intervenir seguramente psicológicamente

Voz 1018 46:23 una cuestión más oído el portavoz de los obispos usted sabe qué es la sanación espiritual

Voz 36 46:31 se puede responde muy bien a eso no darlas donación espiritual pues me imagino que se hablará en términos totalmente religiosos desde luego desde el punto psicológico y que de lo que yo les puedo hablar no existe ninguna sanción que podamos hacer en una en una persona que tenga una orientación sexual homosexual

Voz 1018 46:51 bueno agradezco mucho los aclaraciones Timanfaya Hernández un saludo buenas tardes

Voz 37 46:58 me tranquilito vas a estar ahí en tu hamaca rodeado de palmeras o tomando tu cafecito a la orilla del Sena