Hora 14 (08/04/2019)

son las dos de la tarde

la una en Canarias

la Cadena SER José Antonio Marcos

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes y eso que todavía formalmente la campaña electoral no ha empezado pero lo que nos espera por delante de aquí al día veintiocho puede ser algo parecido al hilo argumental de líder del PP Pablo Casado contra Pedro Sánchez al acusarle de aceptar el apoyo político de ETA Batasuna de quiénes tienen ha dicho manchadas las manos de sangre lo dicho en Barcelona en la presentación de programa electoral del PP lo cual para el responsable de organización del PSOE José Luis Ábalos va más allá de los límites normales el debate

Voz 0309 00:52 prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles

Voz 4 01:03 el señor Casado es consciente de lo que con una fase delirio inconsciencia está hablando de criminalidad creo que ya es un paso más allá de solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación mi ese nivel de responsabilidad de irresponsabilidad lo inhabilita para presidir

Voz 1018 01:19 la dirección socialista sigue sin concretar en qué debates electorales va a participar Pedro Sánchez lo único que parece descartado es un mano a mano con Casado en la presentación de programa de Podemos Pablo Iglesias ha anunciado una subida de impuestos para las rentas más altas con la idea de recaudar cuarenta mil millones de euros más

Voz 5 01:35 Nos vamos a inspirar en la Constitución para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo un sistema fiscal inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 1018 01:50 Podemos insiste en que siguen existiendo las cloacas del Estado como evidencia la cámara de seguridad situada en la vivienda de Pablo Iglesias colocada por la Guardia Civil y que según cuenta hoy el del país fue pirateada desde Singapur lo dicho Pablo Echenique en tanto el ministro Marlaska aclara que esa cámara ya está fuera de funcionamiento

Voz 1662 02:06 saca el casco acabas de Interior ya han sido limpiadas pues tienen que replantearse esa afirmación

Voz 6 02:14 es una cámara exterior porque en aquel momento no había con una continuidad total la presencia de la Guardia Civil en el exterior con posterioridad Se retira esa cámara pero se retira no quiero sino porque ya hay una medida de seguridad exterior

Voz 1018 02:31 el PP de Madrid ultima la presentación de la denuncia ante la Junta Electoral por la proyección de imágenes con los apuntes contables de Bárcenas en un edificio del Ayuntamiento en la Plaza Mayor de Madrid Albert Rivera de C's plantea una nueva asignatura en los colegios

Voz 0309 02:43 en anunció que llegamos al Gobierno estará dentro el Pacto Nacional de la educación una asignatura que se llama Constitución española obligatoria troncal que todos los ciudadanos españoles en la escuela para estudiar Hora catorce

Voz 1018 03:04 en la Audiencia Nacional el juez García Castellón ha imputado el periodista Alberto Pozas dimitido director general de información de Moncloa para garantizar su derecho a la defensa tras la acusación de Villarejo en torno al supuesto pen drive robado del teléfono de una asesora de líder de Podemos Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:19 Alberto Pozas ha reconocido ante el juez que entregó el pen drive con los datos de Pablo Iglesias al comisario Villarejo y en ese momento al juez Manuel García Castellón ha interrumpido su declaración imputado por un delito de revelación de secretos fue propia Villarejo quién afirmó en su declaración que Pozas le entregó ese pen drive con fotografías íntimas y datos robados del móvil de la colaboradora de Iglesias Dina Bush Aljama además

Voz 7 03:44 hoy se le practique la autopsia la mujer hallada sin vida hay semidesnuda en las escaleras de un edificio de Torrevieja la tercera de las mujeres cuya muerte hemos conocido este pasado fin de semana en uno de los casos está confirmada la relación con la violencia machista el creador de series yonquis punto com descarga en los usuarios la responsabilidad de los delitos contra la propiedad que le han llevado al banquillo y a enfrentarse a una indemnización que supera los quinientos millones de euros a estamos ante el mayor juicio la piratería celebrado en España declara ante la justicia el magistrado del caso cursar quién ordenó que se incautaron móviles y ordenadores a dos periodistas se le acusa igual que al fiscal de prevaricación contra la inviolabilidad del domicilio y contra el secreto profesional comienza el juicio contra el empresario minero más importante del país en su día por explotar una mina de carbón en un espacio protegido dieciocho años después de abrirse eso Victorino Alonso se define como un empleado más se argumenta que él no se encargaba de tramitar la licencia en estas sonidos deja su cargo la secretaria de Seguridad Nacional la mujer que lideraba las políticas anti inmigración de Donald Trump ya son cuarenta y ocho el número de miembros de la administración Trump que abandonan o les obligan a abandonar el servicio de estudios del BBVA reduce su previsión de crecimiento de la economía de España hola en dos décimas este año y en el que viene y culpa de ello a la desaceleración en Europa o al comportamiento de la vivienda con todo asegura que la situación en nuestro país es relativamente como el dos cinco

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1915 05:06 buenas tardes empezamos con una última hora un nuevo escrito de Cristina Cifuentes a la juez del caso master ante el inminente cierre de la instrucción de ese caso la ex presidenta sitúa toda la responsabilidad en Enrique Álvarez Conde que acaba de morir Cifuentes insiste en que ella hizo todo lo que tenía que hacer enseguida lo ampliamos por lo demás el Ayuntamiento de Madrid se enreda en sus propias explicaciones sobre la proyección del vídeo de Podemos en la plaza mayor que el Partido Popular va denunciará ante la Junta Electoral Provincial Asia ayer decían que no había autorización hoy dicen que si lo ha dicho hace unos minutos la primera teniente de alcalde Marta Higueras aunque ya antes aquí en La Ser en Hoy por hoy la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso Ione velará confirmaba que contaban con todas las autorizaciones del Ayuntamiento si nosotros teníamos todos los permisos en regla todo lo que lo que habría que pedir pidió ICO concedido

Voz 10 06:03 la verdad es que me sorprende que haya generado más polémica la cuestión de los permisos que lo que se proyectos que es la verdad que el Partido Popular ha utilizado las instituciones de todos para enriquecerse

Voz 1915 06:15 Podemos que este fin de semana dado plantón a Madrid en pie Izquierda Unida y los anticapitalistas confían incluso en cualquier caso en llegar a un acuerdo aunque sea de última hora para acudir juntos a las elecciones las encuestas desde luego no les dan otra opción escuchamos a Jacinto Morano de Podemos y Alvaro Aguilera de Izquierda Unida pero yo te digo que al menos como transporte lo que toca

Voz 11 06:40 por otro está me dijo lo que se todo el mundo para lograr ese acuerdo necesario donde por momentos nosotros les estrés tiene una propuesta no nos han contestado al respecto cuando menos contestarnos decirnos que unen incandescencia

Voz 1915 06:54 los trabajadores de las urgencias de la paz analizan desde esta hora en asamblea el colapso del servicio que vienen denunciando en los juzgados desde hace semanas la Consejería dice que la situación es de normalidad ellos lo niegan Guillén del barrio este enfermero y miembro de la plataforma Urgencias y Emergencias Madrid

Voz 12 07:10 aquí no tenemos un pico a puntual ni ha volcado un autobús ni se ha hundido un puente este es un hospital que ha perdido setenta y dos camas en seis años y son tres plantas no tenemos ni siquiera biombo suficiente y más noticias ahora en titulares con Henry

Voz 0138 07:23 que García Paul Asensio la Guardia Civil

Voz 13 07:25 tenido nombre de veintiún años que había robado un vehículo oí retenido a dos personas una mujer que llevaba más maniatada y al propietario del coche se había encerrado en el maletero el hombre fue detenido este sábado después de que tratará saltarse un control de alcoholemia

Voz 1473 07:39 la Audiencia Provincial a un padre acusado de intentar matar a su hijo apuñalándose varias veces en su domicilio familiar por negarse a abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar el detenido sostiene que lo hizo en legítima defensa porque la agresión se produjo en medio de una pelea entre ambos

Voz 13 07:54 la tarjeta de vecindad el Ayuntamiento de Madrid se extiende desde hoy a siete distritos esta tarjeta de la que se han beneficiado ya más de trescientas personas está destinada migrantes en situación irregular para facilitar su acceso a los servicios públicos

Voz 1473 08:06 sangre protagonista de una nueva historia el lema de una campaña para promocionar la donación impulsada por alumnos de Coslada San Fernando de Henares maratón de donación durante dos días mañana y el miércoles en el Hospital del Henares con otras ciudades para concienciar

Voz 13 08:18 y en deportes el Getafe ganó al Athletic Club uno a cero y el Leganés algún punto ayer ante el Alavés en el minuto noventa y tres

Voz 1915 08:25 vamos ahora con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes hasta ahora estamos

Voz 14 08:31 pendientes de un accidente que se ha producido en la M cincuenta a la altura de Majadahonda y que genera retenciones en dirección a la A seis tengan mucho cuidado si iban a transitar por esta vía en el resto de la red de carreteras de la Comunidad de momento se circula sin problemas no hay dificultades en los accesos a la capital de entrada de salida ni tampoco en la ronda de circunvalación M cuarenta eso sí está lloviendo en gran parte de la comunidad así que desde la derecha

Voz 1915 08:55 como general de Tráfico les insistimos moderen

Voz 14 08:58 la velocidad y por supuesto sean muy prudentes

Voz 1915 09:00 al volante vamos a saber también cómo se circula por las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki buenas tardes

Voz 0931 09:07 hola qué tal buenas tardes en general bastante bien eso sí vamos a tener en cuenta dos puntos con obras por un lado el norte del Paseo de la Castellana poco antes de alcanzar el paso inferior de la plaza de Castilla si circulan en sentido centro atentos hay un estrechamiento de calzada y también ocurre lo mismo en el paseo de Extremadura en este caso a la altura de Puerta del Ángel también afecta a ambos sentidos de la circulación

Voz 1915 09:27 catorce grados ahora mismo en el centro de la capital

catorce grados ahora mismo en el centro de la capital

Voz 9 10:00 más frío que hoy a partir de mediodía

Voz 0978 10:02 nubes de tormenta que afectarán a toda la comunidad con chubascos intensos y fuertes rachas de viento riesgo de granizo en puntos de montaña la cota de nieve bajará hasta los mil trescientos metros Con todo

esto comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Julio Hernández y en la producción Enrique García

Voz 15 10:23 me llevo el coche al centro seguro que

Voz 16 10:27 si Madrid central tienes

Voz 17 10:30 setenta aparcamientos y seis mil platas para dejar tu coche vidas de multas de etiquetas B o C puedes venir sin problemas porque ya estás cumpliendo con la normativa municipal aparcamientos de Madrid en Madrid entramos todos

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0138 10:47 dos de la tarde y once minutos vamos con esa última hora que les hemos adelantado al comenzar este Hora catorce Madrid ese nuevo escrito de Cristina Cifuentes a la juez del caso Máster ante el inminente cierre de la instrucción la ex presidenta sitúa toda la responsabilidad insiste en situar toda la responsabilidad en Enrique Álvarez Conde que era el responsable del departamento del master que murió hace tan sólo unos días Alfonso

Voz 1915 11:10 GEA buenas tardes buenas tardes en el escrito de de

Voz 0089 11:13 esa de Cifuentes cuando el producir procedimiento está ya como tú decías en su recta final Cifuentes niega que le dieran el título sin hacer nada ni que llamara por teléfono a otra de las imputadas a María Teresa Feito para que resolviera esta crisis El escrito señala que Cifuentes Ny ordenó ni encargo ni participó en modo alguno en ninguno de los muchos descritos por las acusaciones en otro párrafo de este escrito la expresidenta madrileña señala al gabinete del rectorado como la entidad que le dio copia del acta del trabajo de fin de máster aquella que evidentemente esgrimió ante los medios de comunicación es decir señala al fallecido Enrique Álvarez Conde que fue quien se lo dio a ese Rectorado el fallecimiento del director del Instituto de Derecho Público allana qué duda cabe el terreno para el resto investigados porque ya no se va a poder escuchar su testimonio de cualquier modo Cifuentes solicita que presten declaración el día del juicio por ejemplo el consejero de Educación Rafael Van gripe Ken o también

Voz 0138 12:12 Javier Ramos rector de la Universidad

Voz 0089 12:14 el Rey Juan Carlos

Voz 0138 12:18 el Partido Popular va a denunciar entre hoy y mañana ante la Junta Electoral el vídeo de Podemos que este sábado por la noche se proyectó durante dos horas en la fachada de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor unas imágenes en las que se veía en formato gigante los papeles de Bárcenas el Partido Popular considera que Podemos ha incumplido la ley electoral y acusa al gobierno municipal de Manuela Carmena de haber autorizado el acto un extremo que hasta ahora el Ayuntamiento ha estado negando durante todo el fin de semana fuentes del Ayuntamiento hablaban de que sólo había una autorización provisional pero que no era definitiva pero podemos aquí en la SER ha dicho todo lo contrario lo decía esta mañana en Hoy por hoy la portavoz adjunta en el Congreso

Voz 10 12:58 si nosotros teníamos todos los permisos en regla todo lo que lo que había que pedir se pidió hoy ICO concedido y la verdad es que me sorprende que haya generado más polémica la cuestión de los permisos que lo que se proyectó que es la verdad que el Partido Popular ha utilizado las instituciones de todos para enriquecerse me parece que lo hubiese proyecto allí que son los papeles de Bárcenas que es lo que se llevaron a la sacados por los políticos del Partido Popular entre ellos un señor en el punto Rajoy que como no lo han desmentido entendemos que es Mariano Rajoy bueno él me parece increíble que se genere más polémica pues la proyección que por lo que allí se proyectaba

Voz 0138 13:34 bueno más de veinticuatro horas ha tardado el Ayuntamiento en dar públicamente explicaciones sobre este asunto Si hasta ahora fuentes del Ayuntamiento decían que no había una autorización formal que sólo era o no autorización preventiva hoy esta misma mañana la primera teniente de alcalde Martín Higueras ha dado por hecho que se había autorización la verdad es que el Ayuntamiento estén

Voz 7 13:54 dando en sus propias explicaciones Carolina Gómez

Voz 0393 13:56 a esta esta mañana el Ayuntamiento ha intentado marcar distancias con esa acción subrayando que no había una autorización definitiva para proyectar esas imágenes porque faltaba la firma del concejal de distrito Centro pero este mediodía las eh

Voz 0138 14:07 el teniente de alcalde Marta Higueras ha dado

Voz 0393 14:10 en todo momento que el permiso existía

Voz 1516 14:13 sí lo sabemos que era quiera Podemos sí pero te digo nosotros estamos cada fin de semana autoricemos montones de actos de todos los partidos políticos no digo hemos autorizado creo que han sido el fin de semana pasado un acto de Vox el anterior uno de Ciudadanos es autor estamos en Podemos no tenemos nosotros no hacemos ninguna distinción por la ideología

Voz 0138 14:29 sí Higueras asegura además que la ordenanza

Voz 0393 14:31 de publicidad les prohíbe entrar a valorar el contenido de los mensajes que se difunden y que si la Junta Electoral decide actuar contra alguien será contra Podemos que es quién promueve la acción el Ayuntamiento plantea eso sí abrir una reflexión sobre la utilización de los edificios protegidos mano justicia

Voz 0138 14:47 en desde el Ayuntamiento que para el candidato del PP al consistorio son simplemente tomadura de pelo José Luis Martínez Almeida

Voz 1389 14:55 de verdad Manuela Carmena cree que los madrileños somos tontos y que podemos pensar que esto es un técnico que ha dado una autorización provisional y que el equipo de gobierno no sabía absolutamente nada de verdad Manuela Carmena piensa que se puede entender echándole la culpa un funcionario esto serán los que venían a devolver la dignidad al personal que trabaja para las administraciones que cuando cometen un error lo que hacen es descargar responsabilidades sobre un funcionario

Voz 0138 15:19 también se ha referido al asunto la candidata del PP a la comunidad Isabel Diaz Ayuso comparaba a los papeles de Bárcenas que sirvieron para condenar

Voz 0089 15:27 el PP por financiación ilegal con las facturas

Voz 0138 15:30 Pablo Iglesias que tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional rechazaron a investigar por considerarlas falsas Ayuso reactiva ella sola el tema de Venezuela justo ahora en pleno escándalo sobre las pruebas que trato de fabricar la policía patriótica del PP para acusar a Podemos de ser financiados por el gobierno de Maduro

Voz 18 15:47 yo no lo voy a hacer pero bueno esa tranquilos que la misma legislatura cuando sea presidenta por ejemplo las fracturas eh de Venezuela de Podemos no las voy a poner la fachada es hoy estoy tranquilo yo esas cosas no las haré lo haré otras cosas como hecho Carmena que estas navidades vetó una campaña de metro de la Comunidad de Madrid de manera ideológico

Voz 0138 16:05 Annan campaña bueno si finalmente la Junta Electoral considera que ha habido infracción teniendo en cuenta que el vídeo ya no se puede retirar porque es una opción era Podemos podría ser sancionado con una multa de entre trescientos y tres mil euros en paralelo la Comunidad ha abierto una investigación por si el Ayuntamiento se asaltado otra ley la ley general de Patrimonio por permitir una acción en un edificio protegido sin informar a la comunidad debería haberlo hecho en la reunión que la Dirección General de Patrimonio celebra todos los viernes pero según el presidente Ángel Garrido no lo hicieron

Voz 19 16:36 bueno yo creo que ha sido un episodio justamente lamentable la utilización del espacio público de una forma absolutamente perversa y te sacudía María vamos a abrir unas diligencias previas para estudiar lo que ha pasado porque para utilizada más un espacio que está catalogado como de interés cultural como es la propia Plaza Mayor se requiere un permiso una utilización de la Comisión de Patrimonio que no ha sido concedido le ha sido solicitado por lo tanto abriremos diligencias previas en cualquier caso un episodio absolutamente lamentable de Podemos de utilización de los partir de todos para fines políticos propagandístico yo pero que no se vuelva a repetir pero desde luego vamos a Brisa de licencias para tomar medidas fuera echan

Voz 0138 17:11 bueno lo están investigando como una infracción leve que está castigada con hasta sesenta mil euros que en este caso tendría que pagar el Ayuntamiento dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

hora catorce Madrid

Voz 1915 17:24 la última polémica de esta precampaña en la que Izquierdo

Voz 0138 17:26 han ido a buscar la desesperada un acuerdo con Podemos para concurrir juntos a las elecciones autonómicas Podemos no se lo está poniendo fácil tras el plantón de este fin de semana Izquierda Unida como parte de la plataforma Madrid en pie ha vuelto a emplazar a Podemos a una reunión antes de este próximo miércoles Javier Bañuelos

Voz 0861 17:43 si podemos no acudió a la del domingo ni siquiera en respondieron lo mismo está ocurriendo con esta nueva cita propuesta por Madrid en pie están bastante molestos en especial Izquierda Unida Alvaro Aguilera es su esposa

Voz 1018 17:54 área de Acción Electoral

Voz 0653 17:56 nosotros lo hicimos una propuesta ellos no no nos han contestado al respecto por lo menos contestarnos y decirnos que ven bien que mal puesto

Voz 0861 18:05 ese mismo reproche es el que también de hace podemos a Izquierda Unida lo decía Jacinto Morán

Voz 20 18:09 todavía no hemos tenido respuesta a las veinticinco medidas pero creo que la sintonía Ésa es muy alta pues tenemos que podremos avanzar hacia una candidatura única

Voz 0861 18:21 no podemos son optimistas pero en Izquierda Unida siguen rebajando ese euforia

Voz 0653 18:25 nosotros estamos dispuestos a ceder pero tienen está dispuesto a hacer todo el mundo para lograr ese acuerdo necesario pues no tiene que ser fundamentalmente la voluntad de querer llegar a un acuerdo

Voz 0861 18:34 los malos resultados de las encuestas no inquietan Izquierda Unida no se creen el último sondeo de Telemadrid y en ningún caso aseguran condicionará su acuerdo con Podemos Keith

Voz 0138 18:43 queda unida no tiene mucho margen aunque digan que no les van a condicionar esas encuestas pero haciendo casos a esos sondeos como no cambien su tendencia no van a conseguir ni siquiera representación en la Asamblea en la próxima legislatura podemos también está a la baja en la izquierda sólo se salva el PSOE que de hecho ganaría en la comunidad aunque no podría formar gobierno y luego esta Vox que según este sondeo el último de Telemadrid se convierte en la tercera fuerza en la Comunidad por encima de Ciudadanos Enrique García

Voz 0089 19:12 si ganaría la izquierda pero no sumaría para formar gobierno si hoy se celebraran elecciones el PSOE Ángel Gabilondo sería la primera fuerza política con un veinticinco por ciento de los votos y les seguiría el parto lo popular con un veintidós por ciento y en el tercer puesto Vox con un diecisiete por ciento que ha desplazado que desplazaría Ciudadanos a la cuarta posición con un quince por ciento de los votos con este escenario la candidata del PP podría llegar a la Puerta del Sol con un pacto a la andaluza porque la izquierda no suma el partido de Rejón se que di se quedaría en el ocho por seis con seis mientras que la formación morada desciende al siete coma cinco por ciento Izquierda Unida no podía entrar en la Asamblea de Madrid al obtener un uno coma ocho lejos del mínimo del cinco por ciento

Voz 0138 19:50 han habido reacciones variadas a lo largo de la mañana desde lo que opina el presidente Garrido del auge de Vox hasta lo que piensan de su tendencia al alza o a la baja dependiendo Ángel Gabilondo Iñigo Errejón e Ignacio Aguado

Voz 19 20:02 en los extremos están justo ahí los extremos se detengan remodelación lo más pequeña posible propone que respetar por supuesto la intención de voto de todos y cada uno de los ciudadanos que los y me pregunta

Voz 2 20:11 Josep

Voz 21 20:13 son de un veinticuatro coma siete por ciento de intención de voto pero es cierto que lo que se busca es una mayoría para gobernar y yo no excluyo a nadie

Voz 22 20:22 ni siquiera en los que me excluyen las encuestas van y vienen siempre se

Voz 1915 20:26 en una detrás de otra y los números encuesta los olvidan Vauxhall

Voz 22 20:28 la siguiente hay una cosa que no va y viene que permanece

Voz 23 20:32 que son las ideas pero hay una cosa clara desde el año dos mil quince Desde que nos presentamos a las elecciones el único partido de los que tienen hoy representación en la Asamblea que sube es Ciudadanos

hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 0138 23:36 los trabajadores de las urgencias de la paz analizan desde esta ahora en asamblea el colapso del servicio que vienen denunciando en los juzgados desde hace semanas piden a la dirección que abra las camas que están cerradas que están sin usar en estos momentos la Consejería insiste por su parte en que la situación es de total normalidad informa Virginia Sarmiento como ha ocurrido con otras visitas políticas la presencia de Rejón y de los medios ha hecho que las urgencias de la paz estén esta mañana algo más despejadas pero lo cierto es que los trabajadores ya no pueden más Briguitte del barrio enfermero de la plataforma a Urgencias y Emergencias de Madrid en lucha insiste en el colapso del servicio

Voz 12 24:11 aquí no tenemos un pico puntual ni ha volcado en autobús Niza hundido en Puente este es un hospital que ha perdido setenta y dos camas en seis años y eso son tres plantas no tenemos ni siquiera biombo suficientes las ambulancias tardan a veces ocho horas en llevas a los pacientes que es una contrata que funciona de pena con unas condiciones laborales atroces para sus trabajadores

Voz 0138 24:28 asegura que todo responde a la política privatizadora del Gobierno un asunto al que también aludía el candidato de Más Madrid Íñigo

Voz 27 24:34 mejor nos parece muy grave hay recortes falta de inversión o carencias en un hospital público al mismo tiempo que la semana pasada nos enteramos que la Cámara de Cuentas decía que hasta ciento setenta y dos millones de euros fueron desviados por los gobiernos del Partido Popular para que en lugar de venir a este hospital acudieran a las empresas de la Gürtel la

Voz 0138 24:55 la Asamblea nombrará hoy un comité de huelga que podría convocar el paro para el próximo mes de mayo la Guardia Civil ha detenido a un hombre que trató de saltarse un control de alcoholemia embistiendo a varios vehículos oficiales cuando los agentes consiguieron detenerlo encontraron en el vehículo a dos personas que habían sido retenidas en contra de su voluntad SER Madrid Sur David Callejo

Voz 28 25:13 los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado en torno a la una y media cuando el ahora detenido de veintiuno años vecino de Getafe y nacionalidad rumana Se saltaban control de tráfico en el kilómetro veintiuno de la A cuarenta dos con las luces apagadas y a toda velocidad intentando atropellar a los agentes se iniciaba una persecución por la autovía luego por un polígono industrial de Parla al acabar el terreno urbanizado el conductor se metió campo a través para despistar a los agentes sin embargo poco después los daños en el vehículo le obligaban a bajarse del coche salir corriendo y refugiarse en una gasolinera donde Guardia Civil y Policía Nacional conseguían por fin reducirlo y detenerlo allí encontraban en el vehículo a las víctimas

Voz 29 25:53 el asiento delantero el interior del vehículo abandonado los guardias

Voz 1315 25:56 si hubiera que encontraron a una joven maniatada y encerrado en el maletero un varón con varios golpes en la cabeza que resultó ser el propietario del turismo

Voz 28 26:04 detenido está acusado de cinco delitos y ha pasado a disposición judicial

Voz 0138 26:08 en la Audiencia Provincial primera sesión del juicio nombre acusado de intentar matar a su hijo apuñalando le varias veces en su domicilio familiar porque el chico se negó a abandonar sus estudios para dedicarse a trabajar Alfonso Ojea

Voz 0089 26:19 no quería que encara los codos no quería que se formara sólo quería que su hijo se pusiera a trabajar en realidad las puñaladas contra su propio vástago llegaron porque padre e hijo llevaban meses enfrentados ante la negativa del joven a dejar de estudiar esta mañana la tesis de la defensa es que el apuñalamiento se produjo en medio de una pelea entre ambos es más el detenido alega que actuó en legítima defensa sin embargo la investigación dice lo contrario en la mañana del siete de noviembre de dos mil dieciséis el joven se encontraba en su cama el agresor entra en la habitación sin mediar palabra comienza asestar puñaladas a su hijo en la zona del abdomen los servicios de emergencia llegaron al domicilio pudieron salvar la vida del chico que entonces tenía dieciocho años la Audiencia Provincial debe ahora decidir si estos hechos encajan en un delito de intento de homicidio con la circunstancia agravante de parentesco

Voz 0138 27:09 gracias Alfonso y la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por

Voz 0270 27:13 su supuesta participación en la muerte de otro hombre

Voz 0138 27:16 el ochenta y siete años en Leganés el pasado mes de enero SER Madrid Sur Pilar García

Voz 0270 27:21 la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por su supuesta participación en la muerte de un anciano de ochenta y siete años en Leganés el pasado mes de enero apareció muerto en su casa una vivienda baja situada en la calle Faisán con un fuerte traumatismo craneoencefálico según la Brigada de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid el detenido no tendría relación alguna con el fallecido Ipod pese a tratarse de un ladrón profesional con varios antecedentes por robo los familiares del anciano alertaban en enero a la policía de que llevaban varios días sin saber de él al acudir al piso encontraron al hombre en su habitación fallecido ya con un fuerte golpe en la cabeza según se dijo en el momento la casa tenía la puerta abierta ahí estaba revuelta lo que hizo que se pensara en que alguien había entrado a robar ya había dado un golpe al anciano que terminó con su vida

hora catorce los temor

Voz 1509 28:54 Uxue Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes recordamos los resultados del fin de semana de los equipos madrileños el Getafe ganó al Athletic Club uno a cero con gol de Ángel y sigue en la cuarta posición con cincuenta puntos el conjunto de Bordalás volverá a los entrenamientos el miércoles el Leganés salvó un punto ante el Alavés en Mendizorroza con un gol de Jonathan Silva en el minuto noventa tres Si ya el sábado el Atlético de Madrid se despidió prácticamente de la Liga al perder por dos a cero en el Camp Nou con la acción polémica de la expulsión de Diego Costa el club presentará alegaciones y el Real Madrid venció al Eibar con un doblete de Benzema recordamos que la próxima jornada jugará el lunes quince de abril ante el Leganés en Butarque el Rayo Vallecano venció dos a cero ante el Valencia en el estadio de Vallecas en balonmano

Voz 1473 29:36 esto el Real Madrid sufrió para ganar al Herbalife Gran Canaria setenta y uno setenta y siete el Fuenlabrada se hundió ante el Burgos perdió noventa y nueve

Voz 1915 29:43 setenta y seis gracias al PSOE Nos marchamos trece grados ahora mismo en el centro de la capital hoy se anuncian temperaturas máximas un poquito más altas alrededor de los quince grados muchas nubes y algún chubasco a lo largo del día hasta luego

la tarde una y media en Canarias José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 sin esperar siquiera al comienzo oficial de la campaña del candidato del PP Pablo Casado eleva el tono contra socialista Pedro Sánchez al que acusa literalmente que aceptar el apoyo político del terrorismo de quiénes tienen ha dicho las manos manchadas de sangre así lo ha subrayado en Barcelona en la presentación del programa electoral del Partido Popular volcado sobretodo la crisis del independentismo catalán inspirando cada vez más hacia la derecha tal vez apurado por los sondeos de los medios de comunicación y los internos que maneja su propio partido en el PSOE el ministro iraquí responde perdón el ministro irresponsable de organización José Luis Ábalos entiende que las palabras de Casado superan el límite de lo tolerable en un debate político de poco

Voz 0309 30:59 prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles

Voz 4 31:10 yo no sé si el señor Casado es consciente de que hubo una frase delirio inconsciencia está hablando de criminalidad creo que ya es un paso más allá que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación si ese nivel de responsabilidad de irresponsabilidad lo inhabilita para presidir España

Voz 1018 31:27 iremos enseguida Barcelona también a la sede del PSOE y nos fijáramos en las propuestas además de Podemos y Ciudadanos a D'Rivera plantea una nueva asignatura sobre la Constitución Pablo Iglesias anuncia subida de impuestos para las rentas más altas para recaudar cuarenta mil millones de euros vas podemos entiende además que siguen existiendo las cloacas del Estado tras conocer a través del diario El País que la cámara de seguridad instalada por la Guardia Civil en el domicilio de Iglesias fue pirateada desde Singapur esa cámara era provisional ya no está operativa asegura ministro Marlasca

Voz 1662 31:56 aquellos que dicen que acabas de Interior ya han sido limpiadas pues tienen que replantearse esa afirmación

Voz 6 32:04 se colocó una cámara exterior porque en aquel momento no había con una continuidad total la presencia de la Guardia Civil en el exterior con posterioridad Se retira esa cámara pero se retira no quiero sino porque ya hay una medida de seguridad exterior horas

Voz 1018 32:23 el lunes ocho de abril Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes que ataques como están las cosas a la Plaza Mayor de Madrid Antonio

Voz 7 32:30 los enquistadas Unidas Podemos insiste en que contaba con los permisos del Ayuntamiento de Madrid para proyectar allí en la Plaza Mayor una imagen de los papeles de Bárcenas mientras que el consistorio guarda silencio en la SER

Voz 10 32:40 todo lo que lo que había que pedírselo pidió hoy ICO concedido me sorprende que haya generado más polémica la cuestión de los permisos que lo que se proyectó

Voz 1018 32:49 el Partido Popular va a denunciarlo ante la Junta Electoral

Voz 7 32:52 en cambio de condición el juez varía de testigo a imputado la situación del ex director general de Información Nacional de La Moncloa de Alberto Pozas para seguir investigando el robo del teléfono de una asesora de Pablo Iglesias con todas las garantías para su defensa el ex comisario Villarejo le acusó de haberle entregado los datos de ese teléfono fugados en las listas la lista para las europeas de Junts per Cataluña que va a encabezar Carles Puigdemont incluirá dos ex consellers que están fuera de España huidos de la justicia Se trata de Toni Comín que aún está además en posesión del acta de diputado autonómico por Esquerra declara y contra Álvarez con la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes envía un nuevo escrito a la juez del caso máster en el que sitúa toda la responsabilidad en el ex director del máster recientemente fallecido ella insiste en que hizo todo cuanto consideraba que tenía que hacer menos crecimiento El BBVA reduce su previsión de crecimiento para la economía española este año al dos coma dos por ciento es una rebaja de dos décimas por la incertidumbre internacional y el menor avance de algunos sectores con todo considera que la economía sigue dando señales de recupera dispuestos a la prórroga los de Exteriores de la Unión Europea no cierra la puerta a ampliar el plazo para el Brexit para el treinta de junio como ha pedido Theresa May quien por cierto se va a reunir mañana por separado con Merkel y con Macron escuchamos al ministro británico Jeremy Hunt ya Josep Borrell

Voz 16 34:01 Swiss Theresa May ha movido cielo y tierra para intentar resolver el Brexit Europa quiere que resolvamos el Brexit lo antes posible nosotros la ciudadanía británica también

Voz 2 34:12 salvo alguna esperanza de conseguir llegar a un acuerdo pues no señor Corvo no nunca estar de dicha es buena

Voz 7 34:20 no se responsabiliza el creador de la web de descargas ilegales series yonquis dicen el inicio del mayor juicio una página de piratería en España que no podía controlar lo que cada usuario subía la web

Voz 31 34:29 yo lo único que podía abrirlas las está

Voz 7 34:39 por otra división la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kirsten Nielsen deja el cargo fue una de las portavoces de la política contra los inmigrantes de Donald Trump más de cuarenta altos cargos de la Administración estadounidense han dejado sus puestos durante el Gobierno de otra

Voz 2 34:55 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 34:59 José ante es para Kirsten Nielsen señora Secretaria del Departamento de Seguridad Interior su dimisión del domingo viene a sumarse a las más de veinte bajas en el equipo de Donald Trump ya va fuga de más de un cuarenta por cien de sus altos cargos en un año porque las vileza es que el presidente incita a cometer a sus colaboradores no garantizan la continuidad en sus puestos está Laja que dimite lo hace después de haber defendido la separación de las familias migrantes tienen empleo de gases lacrimógenos después de haberlo dado todo por el muro del que ahora López Obrador pedirá cuentas a Hernán Cortés

Voz 1018 35:36 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina hay Julio Hernández de la técnica Isabel Quintana de Carlos Cala en la producción de lo que todavía queda del fin de semana sin duda el anuncio de Joaquín Caparrós el entrenador del Sevilla de que sufre una leucemia crónica que no le apartara de su trabajo

Voz 32 35:52 fue diagnosticado que tenía una leucemia que no me impide entrenar no necesito ni tratamiento han cogieran tiempo

Voz 7 35:57 tranquilidad cuidaban

Voz 1018 36:00 Nos hemos remontado qué es eso de la glucemia crónica como Se trata si es que se trata Laura Martín

Voz 1276 36:05 sí según los hematólogo todo apunta a que la leucemia que padece Caparrós es la más frecuente entre adultos de todo el mundo se llama linfocitos crónica y afecta a unos cinco mil de los dieciséis mil enfermos de leucemia que hay en España se suele diagnosticar a través de una analítica rutinaria de las que nos hacemos por ejemplo para controlar el colesterol y se diferencia de la aguda que sí tiene muy mal pronóstico en que en la crónica las células de la sangre defectuosas crecen muy lentamente por lo que normalmente no dificultan que las sanas puedan seguir cumpliendo con su función Ramón García es el presidente electo de la sociedad de Hematología

Voz 33 36:40 es una enfermedad generalmente indolente que pocas veces requiere tratamiento los pacientes no fallecen por ellas fallecen por otros motivos y te mueres con la leucemia pero no te mueres de la CM

Voz 1276 36:51 en el caso raro de que la enfermedad si avance de forma agresiva causando anemia o bajada de plaquetas hay que tratarla pero sólo con pastillas no hace falta radio y quimioterapia

Voz 1018 37:01 completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 37:04 en como mínimo hasta el miércoles Se mantendrá el tiempo cambiante en la mayor parte del país e de momento esta tarde de hecho a partir de ya mismo tormentas en cualquier punto de montaña de la Península Ibérica después afectarán a zonas próximas fuera de las montañas muchas tormentas iban acompañadas de fuertes rachas de viento rayos y truenos incluso algo de granizo de momento quedarán al margen de estas tormentas Canarias Baleares la próxima noche alcanzará en el Mediterráneo con especial intensidad ya de madrugada en Cataluña durante la tarde temperaturas más altas que ayer máximas de quince a veinte grados pero el viento acentuará la sensación de ambiente fresco

Voz 1018 39:07 con las pilas cargadas los partidos afinan sus estrategias de campaña que formalmente comenzará la medianoche del jueves al viernes aunque a efectos prácticos en lo único que lo vamos a notar los ciudadanos es que ya podrán pedir de forma directa el voto porque a decir verdad llevamos de campaña desde el mismo momento en que Pedro Sánchez anunció el pasado quince de febrero la convocatoria de las elecciones generales para

Voz 9 39:26 el día veintiocho de este mes el de día de hoy

Voz 1018 39:30 sobre todo un día de presentación de programas también de estrategias de cara a los posibles debates electorales para presentar su programa se ha desplazado a Barcelona el líder del PP Pablo Casado Adrián Prado buenas tardes qué tal Hassan Doña buenas tardes aquí para debatir sobre qué debe hacer el partido cuál debe ser la estrategia de cara a los debates electorales pendiente de confirmar o no en la sede del PSOE en Ferraz Inma Carretero buenas tardes

Voz 0270 39:53 qué tal buenas tardes con el acto de Pablo Casado

Voz 1018 39:55 Zerolo al que fundamentalmente estaba centrado en las estrategias de su partido para responder a los retos del Idealismo catalán pero una frase ha se ha colado directamente aupado soplado al primer plano de la polémica política porque ha dicho lo escuchábamos en portada Adrián que Sánchez prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco

Voz 0019 40:15 sí eso es el líder del PP ha endurecido considerablemente el tono contra Pedro Sánchez al que acusa de pretender blanquear el separatismo y el terrorismo ensuciando las instituciones contando con el apoyo de los golpistas los proetarras los promueve los acepta los ampara hay trata de normalizar los asegura por eso el presidente del Gobierno dice Casado sea asaltado todas las líneas rojas

Voz 0309 40:35 está convalidado la violencia y la deslealtad como mérito político como requisito electoral Sánchez pretende blanquear lo que no es posible blanquear está intentando en calar nuestras instituciones ensombrecido nuestra historia democrática prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles

Voz 0019 41:06 y ante esto el verde propone un plan para Cataluña una estrategia a largo plazo que consiste en el rescate democrático de Cataluña a los que luego lo que los popular

Voz 1018 41:13 les llaman RDC frente a los CDR los Comités de Defensa de la República imaginada que estas palabras del líder del PP ha sentado muy mal en la calle Ferraz no

Voz 0270 41:21 sí muy serio el tono de José Luis Ábalos respondiendo a Pablo Casado el secretario de organización considera que con esta demostración de irresponsabilidad en la crítica política el líder del Partido Popular queda inhabilitado para presidir español escucha

Voz 4 41:35 hubo una fase delirio inconsciencia está hablando de criminalidad quitó de las manos ensangrentadas creo que ya es un paso más allá que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación este nivel de irresponsabilidad lo inhabilita para presidir España

Voz 0270 41:50 en el PSOE atribuyen esta acusación tan grave de apoyar a los terroristas a esa desesperación por la descomposición del Partido Popular eso ha dicho José Luis Ábalos en tres vertientes esa descomposición ICREA El dirigente del PSOE que eso está distanciando al Partido Popular en esta campaña de los intereses de los problemas de los ciudadanos

Voz 1018 42:08 en cuanto al programa del PP como tal Adrian buena parte de sus mensajes están orientados a combatir el independentismo a fortalecer la nación creo que incluso con juramento incluido no

Voz 0019 42:18 sí son quinientas medidas divididas en diez bloques el PP como decías da especial importancia al apartado relacionado con el fortalecimiento de la nación insiste en que la Constitución no se puede tomar a broma ni puede ser algo que cualquiera se puede saltar cuando le convenga y en ese sentido Pablo Casado ha hecho este anuncio

Voz 0309 42:33 lo que se legisle para garantizar los juramentos de cargo público en base a la Constitución sin ninguna fórmula adicional

Voz 15 42:45 que humille la propia dignidad de nuestra

Voz 0019 42:49 en su incumplimiento propone el PP supondría la pérdida de la condición de parlamentario los populares también hablan de establecer los cauces necesarios para que aquellas comunidades autónomas que quieran

Voz 1018 42:58 puedan ceder al Estado las competencias que consideren

Voz 0019 43:01 se puedan administrar de manera más eficaz ir reconoce que habrá que modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que la Policía y la Guardia Civil tengan un papel prevalente sobre las policías

Voz 1018 43:10 autonómicas bueno pues este ese de cruce de argumentos a distancia entre Barcelona y Madrid lo que parece seguro y más que no veremos un mano a mano un debate como tal entre Sánchez casado y que tampoco está confirmado por parte el PSOE si el presidente Gobierno va a participar en una eventual de cinco

Voz 0270 43:25 la dirección del PSOE sigue guardando se la decisión oficial José Antonio pero lo que aseguran a la Cadena Ser fuentes del comité electoral es que está descartado ese cara a cara con Pablo Casado ICO sobre la mesa está cerrar un debate a cuatro o a cinco es decir tienen que decidir si aceptan o no que esté Santiago Abascal ese debate con Pedro Sánchez lo que tienen claro esas fuentes socialistas es que no quieren darle al líder del Partido Popular la baza de un mano a mano ha dicho José Luis Ábalos que no es una cuestión detenerle uno miedo a Pablo Casado

Voz 4 43:54 lo de tiene miedo tuya observando algunos comportamientos muy infantiles por parte de los líderes de la derecha y la profe también le tiene manía seguramente pero nos lo creemos de verdad que ese era por eso porque se les tiene miedo al señor Casado

Voz 0270 44:08 sigue retrasando el PSOE la decisión aunque no puede pasar de esta semana porque el jueves comienza la campaña electoral

Voz 1018 44:14 merecías Inma Adrián Pablo Iglesias ha presentado el programa electoral de Unidas Podemos que apostará sobre todo por garantizar las políticas sociales y para ello se propone una reforma fiscal para penalizar a las rentas más altas su objetivo es dice recaudar cuarenta mil millones de euros más Mariela Rubio

Voz 1450 44:29 con un formato similar al de la Constitución Española presentado Podemos su programa electoral provoca de Pablo Iglesias que ha asegurado que la reforma fiscal que plantea su partido emana del espíritu mismo de la Carta Magna reforma fiscal con la que esperan recaudar cuarenta mil millones que dedicar el gasto público

Voz 5 44:44 hasta inspirar en la Constitución para que efectivamente en España hay algo que no hay un sistema fiscal justo un sistema fiscal inspirado en los principios de igualdad y progresividad que es lo que dice la Constitución

Voz 1450 44:59 por el hackeo de la cámara de vigilancia del domicilio de Pablo Iglesias para el número dos de la formación Pablo Echenique demuestra que no se han limpiado las cloacas en el actual Gobierno

Voz 1662 45:07 bueno pues aquellos que dicen que acabas de interior ya han sido limpiadas pues tienen que replantearse esa afirmación que es un hecho de enorme gravedad que se produce durante el mandato de señor Marlaska en que hay que investigar hasta el último hasta el último extremo