Hora 14 (09/04/2019)

Voz 1 00:22 muy buenas tardes Pedro Sánchez no puede tener razonablemente fácil para seguir en Moncloa tras las elecciones del día veintiuno

Voz 1018 00:28 y las fortalezas de España yo creo que son muchas

para que si pueda proteger esto que estamos escuchando corresponde al acto de precampaña celebrado a mediodía en León

Voz 1018 00:39 incisa el Centro de Investigaciones Sociológicas anticipa un triunfo electoral del PSOE que puede duplicar en escaños al PP Pablo Casado queda lejos de sumar una mayoría suficiente de investidura con Ciudadanos y Vox a partir de una muestra de dieciocho mil cuatrocientas sesenta entrevistas el organismo público que dirige José Félix Tezanos sitúa a Ciudadanos Podemos y sus confluencias Xbox prácticamente en un triple empate Nieves Goicoechea

Voz 1468 01:04 si el PSOE llegaría a una horquilla de ciento veintitrés ciento treinta y ocho escaños ahora tiene ochenta y cuatro doblaría al PP que se quedarían sesenta y seis setenta y seis escaños frente a los ciento treinta y cuatro de hoy en día Ciudadanos es la tercera fuerza hay subiría A42 cincuenta y uno escaños ahora tiene treinta y dos diputados Unidas Podemos más En Comú Podem entre la XXXIII cuarenta y uno asientos frente a los sesenta y siete de ahora si sumamos a En Marea a Vox se le otorga una subida muy significativa hasta veintinueve treinta y siete escaños y a Esquerra Republicana también catorce quince ahora tiene nueve el PNV subiría hasta seis compromís obtendría uno o dos asientos al igual que coalición de centro derecha en Navarra el Partido Animalista PACMA podría entrar en el Congreso con hasta dos diputado

Voz 1018 01:48 pues aparte de las dos a medio analizaremos estos datos con Narciso Michavila el presidente de la empresa Gap tres para el capítulo de reacciones en el PSOE Adriana Lastra prefiere no lanzar las campanas al vuelo en el PP Pablo Casado dice que no se fía de Tezanos y algo parecido le pasa a Toni Roldán de Ciudadanos

Voz 5 02:02 es decir ya es algo ya sobrenatural un día una cocina la cocina esto ya es una laboratorio culinario que Ferran Adrià

Voz 6 02:10 con un treinta y ocho por ciento de indecisos el panorama está muy abierto no hay

Voz 1 02:16 cuesta fiable yo creo que ya es hora

Voz 7 02:18 de que el señor Tezanos y los enchufados de del señor Sánchez se vayan a su casa con su cocina Si quieren hacerse encuestas

Voz 1018 02:26 eh pues quizás paguen ellos esto en lo abstracto luego a nivel de calle las peticiones de los ciudadanos

Voz 1 02:31 honestidad honestidad a todos

Voz 0325 02:34 que que debería BOA que

Voz 8 02:36 que haya más igualdad entre todos en forma

Voz 1018 02:39 en punto hora ha colocado una gran oreja en el centro de Madrid para que los oídos de los políticos pueden escuchar las reivindicaciones de la opinión publica el INE reflejan su último trabajo de casi el ochenta por ciento de mujeres de menos de treinta años rechaza la maternidad por dificultades económicas no por no poder conciliar su vida familiar y laboral Hora catorce

Voz 1018 03:00 un juzgado de Barcelona ha procesado a una treintena de personas entre ellas los directores de TV3 y Catalunya Ràdio por desobedecer al TC pese a la prohibición de emitir anuncios de la consulta ilegal del uno de octubre Torra a lo suyo

Voz 9 03:12 aún sigue denunció que es un paso más en la vulneración de los derechos civiles por los que tanto hemos luchado si alguien entiende que con ataques como este o los que puedan venir abandonaremos nuestro compromiso con la libertad que pierda toda esperanza no permitiremos nunca que nadie desvirtúe ni pretende anular la voluntad del pueblo catalán la única manera de frenar el autoritarismo y la ausencia de justicia es siempre más democracia más urnas más votos y más Voluntad Popular mes voluntad pudo en el Supremo alguno

Voz 1018 03:37 el ex agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional siguen describiendo las acciones de violencia que soportaron durante los días críticos del desafío

Voz 1620 03:44 en algunos casos eh algún mosso fue desde un colegio a otro sea entorpeciendo nuestra la Bommel al

Voz 5 03:49 con un puñetazo el cual llevaba un manojo de llaves que les perfectamente en la mano

Voz 1620 03:54 se me inflamó ser me callo la UNIA

Voz 1018 03:57 Bruselas el negociador europeo para el Brexit Michel Barnier parece abrir la puerta a posibles cambios en las relaciones aduaneras con Gran Bretaña

Voz 0738 04:04 Griselda Pastor siempre quiere que la próxima cumbre le garantice que en el futuro habrá una unión aduanera los gobiernos están dispuestos a modificar la declaración política

Voz 1 04:13 algo así

Voz 0738 04:15 yo Barniz es cuestión de horas o estrellón de días pero el problema es que ella debe garantizar que tiene acuerdo ante su Parlamento para aprobar lo que pueda pactar un tema que no depende ya del sector europeo pendiente mucho de lo que pase en Londres asegurando claro que ellos no están por empujarla a una salida sin acuerdo

Voz 1018 04:36 llega la Semana Santa vuelve Pere Navarro director de la DGT la campaña de este año

Voz 10 04:40 atención roja atención con los viajes después de comer porque parece que los concentran esta franja horaria los accidentes más graves además

Voz 0202 04:51 seis millones de israelíes eligen entre la continuidad de Netanyahu hubo un ex general moderado por primera vez las encuestas no sonríen al primer ministro que sin embargo es más fuerte a la hora de pactar con lo que Israel puede formar el gobierno más radical de su historia

Voz 0325 05:03 investigadores españoles consiguen frenar el cáncer de páncreas sin generar toxicidad al paciente de momento sea aprobado en ratones y auguran que en menos de una década puede ser efectivo en humano en los padres del individuo que

Voz 0202 05:14 presuntamente asesinó a su pareja sentimental en Vinaròs y cuyo cadáver fue hallado enterrado este fin de semana hoy iban a prestar declaración

Voz 0325 05:20 el barco humanitario con más de sesenta personas a bordo rechazado por Italia advierte a Malta que a partir de mañana necesitarán agua y comida entre los rescatados están un niño de seis años un bebé de once meses y una embarazada Europa está buscando una solución que tarda en llegar

Voz 1434 05:42 buenas tardes el presidente Garrido se guardaba toda una batería de decretos para su último Consejo de Gobierno para empezar el nuevo reglamento que flexibiliza el sector del taxi que no los protege de los súbete TC los acerca ellos Ángel Garrido presidente Julio Sanz de la Federación Profesional del Taxi que anuncia

Voz 1 06:02 creo que es un reglamento

Voz 0177 06:04 muy bueno para ellos por supuesto es un reglamento que no legisla contra nadie eso ya lo dijimos el momento pero es un reglamento que les va a ayudar a ellos y estoy convencido que la inmensa mayoría de los taxistas van a estar de acuerdo con este reglamento

Voz 13 06:15 en el momento que se publique que será mañana e inmediatamente se recurrirá se pedirá medidas cautelares ha dejado en evidencia lo que ha sido una auténtica chapuza legislativa

Voz 1434 06:26 también hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula los pisos turísticos la novedad principal es que los propietarios tendrán que declarar la actividad desde el primer día se endurecen las sanciones a los salones de juego que permitan la entrada de menores hasta nueve mil euros por menor Pedro Rollán preso

Voz 14 06:43 el reforzar los controles y las sanciones para evitar el acceso a estos locales a personas en este caso menores de edad como también a personas inscritas en el registro de personas que no tiene o que tienen mejor dicho prohibido el acceso a este tipo de establecimiento

Voz 1434 07:01 cooperación de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Galapagar los agentes se han llevado documentación relacionada con la adjudicación de la gestión del agua unidas por Galapagar denunció que el contrato se dio por XXXV años a una empresa sin experiencia en el tema Raquel Almendros portavoz

Voz 15 07:16 le concedió a la empresa de imanes que es una empresa que no tenía ningún tipo de experiencia en el tratamiento del agua que en el pliego de pusieron unas condiciones favorables porque lo que más se tenían cuentas que la sede social estuviera en Galapagar pero es que además esta empresa estaba regentada por el entonces era el concejal de Hacienda Fernando Arias

Voz 1434 07:41 y más noticias en titulares con Enrique García hay Paul Asensio

Voz 0325 07:44 el Gobierno regional no descarta tumbar el plan urbanístico de los carriles en Alcobendas sobre este proyecto criticado por ecologistas y la oposición la Comunidad ya emitió un informe desfavorable en el año dos mil dieciséis el alcalde del PP dice que se trata de una discrepancia entre administraciones

Voz 0564 07:57 el alumno detrás seis años se quedan fuera del nuevo programa de préstamo gratuito de libros que empieza el curso que viene sólo la familia es más vulnerable y que cumplan una serie de requisitos podrán acceder a esta ayuda un acceso que es universal en el resto de las etapas educativas

Voz 0325 08:10 Madrid en no descarta apoyar a Manuela Carmena tras las próximas elecciones el candidato de la confluencia Carlos Sánchez Mato dice que no se presenta contra nadie sino a favor de la mayoría social que impulsó el 15M

Voz 0564 08:21 el cantante Raphael el presidente del Patronato del Teatro Real de Madrid Gregorio Marañón e Ignacio Echevarría el joven asesinado en los atentados de Londres y en junio de dos mil diecisiete han sido galardonados con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid que se entregarán el dos de

Voz 0325 08:33 Ello en deportes en el Atlético de Madrid de Simeone a Simeone Sela Cullum mula los ausentes Morata y Costa están en el gimnasio recuperándose de sus molestias

Voz 1434 08:43 los con la información del Tráfico DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 16 08:46 buenas tardes en este momento afortunadamente no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad la circulación es fluida ir cómoda tanto en los accesos a Madrid entra de salida como en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta Eso sí está lloviendo en gran parte de la comunidad así que hoy les insistimos más aún si cabe modere la velocidad y por supuesto ponga una dosis extra de prudencia Alborán

Voz 1434 09:10 mi información también desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola

Voz 0564 09:15 muy buenas tardes bueno pues hasta el momento una situación muy tranquila en el interior de la ciudad tanto los puntos más céntricos como en las vías que distribuye el tráfico hacia las distintas salidas no tenemos que destacar ningún incidente ningún percance que altere esta fluidez generalizada como decimos tanto en el interior como en la M treinta

Voz 1434 09:32 tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 09:37 desde ahora hasta la próxima noche chubascos que afectarán a cualquier punto de la Comunidad de Madrid tendremos pausas para volver a llover más tarde cuidado porque algunas tormentas irán acompañadas de lluvia muy intensa granizo y fuertes rachas de viento si vienen general serán breves la nieve alrededor de los mil trescientos metros frente al Thuram ir con temperaturas más bajas que ayer las máximas apenas

Voz 0325 09:58 pasaron de los diez grados

Voz 0978 10:00 además con momentos de viento ir de chubascos intensos aumentará la sensación de frío mañana todavía tendremos algunos chubascos durante la tarde a partir del jueves desaparecerán

Voz 17 10:18 Enrique bravas son calamares o musical

Voz 1434 10:22 Etienne sólo de museos muy

Voz 17 10:25 o aparcamiento público

Voz 18 10:27 el centro de Madrid ha cambiado pero a mejor tienes setenta aparcamientos y seis mil plazas para aprovecharlo cumpliendo con la normativa de movilidad sin multas

Voz 1434 10:43 ya lo dijeron reiteradamente durante la última huelga de los taxistas son partidarios de regular pero no de prohibir y así lo han hecho el Gobierno regional ha aprobado esta mañana el nuevo decreto

Voz 1933 10:53 el taxi que flexibiliza el sector y lejos de protegerlo

Voz 1434 10:56 frente a los súbete EC los acerca a ellos

Voz 1933 10:59 entre otras cosas les da la posibilidad de pactar un precio

Voz 1434 11:02 dijo antes del trayecto y la depre contratar el vehículo

Voz 1933 11:05 de forma compartida Teresa Rubio buenas tardes qué tal Cristina y aseguran al menos eso ha dicho el presidente Garrido que el decreto se ha elaborado con las aportaciones que les han hecho llegar los profesionales del taxi por lo que no esperan grandes protestas aparte de establecer precios máximos cerrados como la suéter y carreras por plazas con pago individualizado con lo que se regula la posibilidad de compartir taxi también abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer planes de amortización de licencias además les van a hacer una campaña

Voz 0177 11:32 en una campaña de publicidad que lo que expliques las grandes ventajas de un servicio público tan querido como taxi para todos los madrileños y lo haremos en breve en línea con lo también con nuestro compromiso de poner en valor como digo este servicio público tan excelente tanta calidad y tan querido por todos los

Voz 1 11:49 se trata de un reglamento muy bueno para los taxistas

Voz 1434 11:52 yo Garrido que no legisla contra nadie dice la Comunidad que no esperan grandes protestas desde el sector pero incluso antes de que se aprobara este decreto la Federación Profesional del Taxi que es la que representa más taxistas en la región ya había anunciado que iban a

Voz 1933 12:05 cubrirlo lo harán en cuanto se publique mal

Voz 1434 12:07 Ana en el vocablo Julio Sanz es su portavoz

Voz 19 12:10 como digo es una venganza o una actitud desde el hotel hacia un colectivo que ha sabido ponerle en evidencia demostrando que en lugar de mirar para más de veinticinco mil familias en la Comunidad de Madrid se ha alineado con las plataformas eso cuatro titulares de juguetes que que en hacer desaparecer el colectivo del taxi no tiene sentido regular a un sector del taxi cuando lo que se pide es que se regule esa otra actividad que tanto daño esta casa o causando y que todavía se va ir el señor Garrido sin meterle en la normativa de la Comunidad de Madrid que le vaya bien Europa porque aquí a los taxistas los dejan bastante maltrechos en nuestra actividad

Voz 1434 12:49 también del consejo de gobierno de esta mañana ha aprobado el decreto que regula la actividad de los pies es turísticos con nuevos requisitos como estos que contaba el presidente

Voz 0177 12:58 los propietarios de la vivienda deben dar de alta la misma ante la comunidad desde el primer día que se ponga a disposición

Voz 1620 13:04 entre los turistas para ello tendrán que presentar una declara

Voz 0177 13:07 son responsable un certificado de idoneidad que este suscrito por un técnico competente se fija una ratio máxima de personas también alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de esa vivienda los arrendadores deberán contar con un seguro de responsabilidad civil disponer de las pertinentes hojas de reclamación será obligatorio remitir Policía Nacional o Guardia Civil la identidad de las personas que se encuentren alojadas

Voz 1434 13:29 la actividad se tendrá que declarar desde el primer día sí que queda sin efecto esos noventa días de margen que si daba el Ayuntamiento de Madrid desde la asociación de vecinos del barrio de Las Letras celebran esta medida dice Víctor

Voz 1933 13:42 el Rey que les parece bien aunque todavía queda mucho por hacer

Voz 20 13:45 consideramos que hay muchos aspectos que todavía están en el aire insisto por ejemplo sancionador Nole está aplicando ante las irregularidades que están denunciando en segundo lugar su labor inspectora es cero no está acometiendo un problema que afecta a miles de viviendas de Amir sin miles de vecinos y vecinas

Voz 1434 14:02 más decisiones del Consejo de Gobierno la Comunidad también ha endurecido las sanciones a los salones de juego que permitan la entrada de menores de edad hasta nueve mil euros por menor así se recoge en el decreto que se va a remitir ahora a la Comisión Jurídica de la comunidad antes de su aprobación define

Voz 1933 14:17 te iba a Teresa nueve mil euros por menor y la suspensión de actividad durante seis meses y hasta cinco años en caso de reincidencia se mantiene en cien metros la distancia mínima centros educativos y la obligación de que exista un control de entrada con registro en cada uno de los locales atención también a los recreativos infantiles porque este decreto también les toca

Voz 14 14:35 la exclusión de las máquinas con juegos infantiles o deportivos que conceden fichas o elementos canjeables por regalos para prohibir como digo aquellas que presentan una apariencia similar a la de máquinas de juego para adultos

Voz 1933 14:48 cero con siete por ciento de los impuestos del juego se van a destinar a políticas de prevención y tratamiento de la ludopatía

Voz 1434 14:54 también hemos aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para preguntar por un asunto que les adelantamos ayer aquí en la SER el hecho de que la Comunidad va a permitir que los catorce centros de salud que redujeron su horario de atención a los pacientes como parte de un proyecto piloto mantengan ese horario reducido a pesar de que ha terminado ya el periodo de pruebas el vicepresidente Rollán ha asegurado hoy que el resto de centros no se podrá acoger a esta medida

Voz 14 15:19 quizás tendrá que ser el próximo gobierno el que analice el contenido de estos informes vea la conveniencia y la oportunidad pero en cualquier caso no se va a extender a ninguno de los catorce que no formaban parte del proyecto piloto

Voz 1434 15:33 el último Consejo de Gobierno de Ángel Garrido que el jueves va a presentar su renuncia al cargo de presidente de la Comunidad de Madrid así que hoy también ha aprovechado para despedirse

Voz 0177 15:44 el próximo día once como creo que ya conocen presentaré mi dimisión como presidente de la Comunidad de Madrid para incorporarme a la candidatura de mi partido a las elecciones europeas e como toda la vida que ha habido momentos buenos y momentos menos buenos pero mi gratitud

Voz 14 15:58 todas la sociedad madrileña

Voz 0177 16:00 la Comunidad para continuar funcionando exactamente igual con ritmo impulso porque al frente del Gobierno secadora Un político que yo creo que ya ha demostrado con creces su gran valía como este de Rollán

Voz 1434 16:09 si Pedro Rollán que estaba a su lado aparte de mostrarse muy ilusionado por estos dos meses de presidencia que tiene por delante se deshacía en elogios al presidente

Voz 14 16:17 y es que ha sido capaz de en momentos extraordinariamente complicados en momentos extraordinariamente difíciles abordarlos superarlos con una total y absoluta normalidad eso solamente está al alcance de aquellos que tienen un pulso firme y por lo tanto sin ningún lugar a dudas gozan no sólo de nuestro reconocimiento del mayor de los deseos y estoy convencido nuevas responsabilidades seguirá defendiendo como siempre el interés general de España en su conjunto de Madrid de manera muy singular presidente muchas

Voz 1434 17:00 operación de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Galapagar agentes de la UCO se personaron anoche en el coche su historia en busca de documentación relacionada con la adjudicación de la gestión del agua del municipio unidas por Galapagar denunció que el contrato se dio por treinta y cinco años son empresas sin experiencia en contra de los informes del interventor de la secretaria del Ayuntamiento Alfonso

Voz 0089 17:20 o sea treinta y cinco años de vigencia para gestionar el agua del municipio a cambio de treinta y seis millones de euros Éste es el objetivo de la Guardia Civil de la Fiscalía ídem Lajusticia más de quince horas de registro con varios agentes centrados en los servidores del municipio y con la presencia en esta operación del responsable de Informática del Ayuntamiento y también de funcionarios de la intervención municipal la empresa destina es la diana de esta investigación que comenzaba hace muchos meses por la denuncia de unidad por Galapagar Raquel Almendros es su portavoz

Voz 15 17:53 ejecutaba por aquel entonces era el concejal de Hacienda Fernando Arias con un familiar directo de este de este concejal había también informes en contra del interventor de la secretaria de que era un contrato que a todas luces no solamente era malo para el municipio y por una cantidad de tiempo indecente que ya había sospechas bastantes infundadas de que Bono podía haber algún tipo de de favoritismo

Voz 0089 18:21 el Ayuntamiento lanzaba una nota en la que puntualizaba que no habido registros sino una actividad habitual en las fuerzas de seguridad y que no se han incautado documentos sino que la alcaldía los ha entregado de manera voluntaria cuestiones semánticas aparte los problemas se le acumulan a alcalde a Daniel Pérez y a la que es su candidata a la sucesión a Carla Grecia no resulta que la contabilidad municipal Se está borrando

Voz 15 18:45 sabemos también que se han perdido dos meses enteros de contabilidad del Ayuntamiento de Galapagar ya entonces los están haciendo es intentar rehacer todo ese expediente

Voz 0089 18:56 todos los datos económicos del Ayuntamiento de Galapagar permanecen bajo el análisis de la Cámara de Cuentas

Voz 1434 21:54 el alcalde de Alcobendas Ignacio García debe no es ha tenido que salir hoy a defenderse asimismo y a los dos concejales de Ciudadanos que saltándose la disciplina de voto de su partido permitieron la semana pasada que salir adelante el proyecto de los carriles una especie de Operación Chamartín pero en esa localidad a SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 1036 22:11 tanto el alcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa como el concejal de Urbanismo Ramon cubrirán aluden a la sentencia del TSJM que supera el informe desfavorable de la Consejería de Medio Ambiente del año dos mil dieciséis dice el regidor que se trata sólo de una discrepancia entre administraciones

Voz 26 22:26 es una discrepancia es decir la comunidad dice esos doscientos quince mil metros son para mí el Ayuntamiento dice no hoy no lo tendremos que reclamar en los tribunales porque de nosotros entendemos que nuestros

Voz 1036 22:37 el responsable de Urbanismo confirma que el nuevo documento saliente del último pleno se ajusta a derecho y lanza un mensaje de tranquilidad a la Comunidad de Madrid

Voz 1 22:44 que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia

Voz 27 22:46 la Comunidad de Madrid que dice que los planeamientos que no está la acabados de aprobar se podía implementar esa supresión de cesión a la Comunidad de Madrid

Voz 1036 22:57 declaraciones en una rueda de prensa en la que el PP ha defendido públicamente a los dos concejales de Ciudadanos que permitieron con su voto que saliese adelante el proyecto

Voz 1434 23:05 la Comunidad está a la espera de recibir la información del proyectil no descarta tomar medidas en su contra así como ya pasó en dos mil dieciséis consideran que atacan los intereses generales de la comunidad

Voz 1933 23:15 en la capital

Voz 1434 23:16 Madrid en pie municipalista no descarta apoyar una nueva investidura de Manuela Carmena tras las elecciones del veintiséis de mayo confía en que la alcaldesa llegada al caso haga lo mismo con su cabeza de lista el todavía concejal del Ayuntamiento Carlos Sánchez Mato que ayer se proclamó ganador de las primarias Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 23:33 el buenas tardes no se presentan contra nadie sino a favor de la mayoría social que impulsó el 15M quieren ser un antídoto contra la abstención contra la izquierda desencantada con las políticas socio liberales de Manuela Carmena que podría quedarse en casa el próximo veintiséis de mayo el reto que tiene Madrid en pie municipalista es superan el cinco por ciento de los votos

Voz 1434 23:51 para poder conseguir representación aunque según K

Voz 0393 23:53 los Sánchez Mato podría darse el caso incluso de que al final sea Manuela Carmena quién les tenga que apoyar a ellos

Voz 0362 23:59 es perfectamente posible también que los votos de Manuela sean necesarios para investir unos alcalde a en este caso ni coincidimos en el elemento fundamental es que no queremos que las políticas de derechas enseña de la ciudad ni realizadas por la derecha ni realizadas tampoco

Voz 0393 24:17 a nivel autonómico aún no se descarta una alianza con Podemos que es posible y deseable según la representante de anticapitalistas en el Ayuntamiento

Voz 0394 24:23 los Romy Arce bueno yo creo que todas las que estamos aquí consideramos que es deseable llegar a un acuerdo no acuerdo como hemos dicho muchas veces sobre bases democráticas y desde luego que recoja la pluralidad y la diversidad de las fuerzas políticas de la izquierda que trabajamos en Madrid en defensa de la de la mayoría social por tanto si consideramos que desearlo

Voz 0393 24:45 entre las propuestas de Madrid en pie municipalista está la red municipal licitación de los servicios públicos una auditoría de la deuda una renta municipal y una política de vivienda que haga

Voz 1434 24:54 con los desahucio por cierto Carolina que el CIS que se ha conocido hoy también lleva proyección de escaños por provincias en el Congreso aquí en Madrid ganarían los socialistas el PP perdería practicamente la mitad de escaños Ibooks entraría en la Cámara baja con entre tres y cuatro

Voz 0393 25:09 si el PSOE ganaría las próximas elecciones generales en Madrid conseguiría entre doce y catorce escaños son casi el doble de los que tienen las últimas los que consiguió en las últimas elecciones consiguió siete diputados la segunda fuerza sería el Partido Popular aunque pierde la mitad de los escaños de los quince asientos de las últimas generales pasaría a tener como mucho nueve Unidos Podemos y Ciudadanos empataría ciudadano subiría un escaño y Unidas Podemos perdería uno pero ambos se quedarían con siete representantes Vox como dices conseguiría entre tres y cuatro escaños por Madrid según el CIS es un siete por ciento del voto emitido en dos mil dieciséis ese porcentaje no llegaba ni al cero coma cinco por ciento

Voz 1434 25:44 en la muestra de la encuesta es reseñable

Voz 0393 25:47 Fish ha entrevistado sólo en Madrid a seiscientas noventa y cinco personas

Voz 1434 25:50 en campaña entrado esta mañana el movimiento de la vivienda para reclamar políticas reales que garanticen el derecho a la vivienda y frenar los desahucios Elena Jiménez quieren que los partidos apoyen una ley de vivienda que no existe en la Comunidad de Madrid y que garantice cosas como las que ha explicado uno de sus portavoces Javier Gil

Voz 28 26:10 se trata de que no puede haber doscientas sesenta y tres mil viviendas vacías en la Comunidad de Madrid de bancos de fondos buitres de grandes tenedores de vivienda en Madrid lo que sucede es que de desahucio no ofrecen un alquiler social sino que por el contrario hechos atreven a tapiar vivienda es la realidad a la que nos enfrentamos

Voz 1434 26:25 por eso se han subido al balcón de un edificio de la Agencia de la Vivienda Social prácticamente deshabitado en Lavapiés y desde allí megáfono en mano

Voz 29 26:35 si bien en la calle maleta en mano simplemente porque los precios de la vivienda

Voz 1434 26:40 inaccesibles han desplegado una pancarta que decía no más casas vacías después con sus lemas se han ido a la Asamblea de Madrid a pedir una reunión con los partidos políticos para intentar conseguir que cuando pasen las elecciones se apruebe en el primer pleno una Ley de Vivienda en Madrid lo hemos adelantado hoy en la ser los alumnos de entre de tres y seis años se quedan fuera del nuevo programa de préstamo gratuito de libros de texto que va a empezar el curso que viene Laura Gutiérrez

Voz 1275 27:09 a diferencia de Primaria Secundaria o de FP básica de los alumnos de primero segundo y tercero de Infantil de los colegios públicos y concertados de la Comunidad tendrán acceso limitado al programa accede que el curso que viene dará préstamo gratuito de libros a las familias que decidan participar para ello tendrán que donar al centro los manuales

Voz 1018 27:28 curso que acaban de terminar en buen estado

Voz 1275 27:30 el caso del segundo ciclo de educación infantil de tres a seis las condiciones cambian sólo van a poder participar en el préstamo aquellas familias en situación más vulnerable que cumplan determinados requisitos como que se trate de alumnos tutelados por la Comunidad perceptores de la Renta Mínima o víctimas de violencia de género en ese caso la Comunidad era cien euros por cada alumno un dinero que la mayoría de los casos no cubrirá el cien por cien del coste dotada de los libros de texto en el resto de etapas que también participan en el programa de préstamo el acceso será universal al margen de la renta familiar o de la situación social del mes

Voz 0545 29:00 con el Atlético de Madrid porque a Simeone se le acumulan los ausentes Morata y costas han entrenado al margen ambos han estado en el gimnasio recuperándose y trabajando sus molestias no estado tampoco con el grupo limar que sigue recuperándose pero éste de su lesión y además hoy Savic se retiraba del entrenamiento de momento no se sabe qué le ha pasado pero el jugador no ha podido completar la sesión y en el Real Madrid hay buenas noticias porque Zidane recupera a Marcos Llorente y además parece que la situación con Bale y Marcelo tras los últimos pitidos ya está tranquila al margen de esto pendientes de la evolución de culto y también de Vinicius porque el jugador sigue fuera por su lesión así que el Madrid prepara el pésimo partido que será ante el Leganés en el que todo apunta que Carvajal será la novedad

Voz 1434 29:40 gracias a manda les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las

Voz 0564 29:44 es siete veinte vamos a hablar con el vicepresidente Pedro Rollán que el jueves será presidente de la Comunidad a partir de las siete y veinte como siempre instaló

Voz 2 30:01 ningún sitio

Voz 1018 30:03 de la tarde una y media en Canarias

Voz 1018 30:41 la formación de Abascal que puede entrar en el Congreso con treinta y ocho escaños prácticamente en un triple empate con Podemos y Ciudadanos todo esto en la macro encuesta más esperada que deja también un elemento muy importante para las interpretaciones el elevado número de personas que todavía no han decidido su voto o no quieren decir a quién van a votar y que suman el treinta y ocho por ciento seguir realizaremos estos datos con Narciso Michavila presidente de la empresa captores los políticos entre la cautela de la socialista Adriana Lastra el descrédito que tiene el CIS para PP y Ciudadanos para Pablo Casado para Toni Roldán

Voz 6 31:15 es común treinta y ocho por ciento de indecisos el panorama está muy abierto no hay encuesta fiable

Voz 1 31:21 Steffi ya es algo ya sobrenatural han cambiado la cocina de la cocina osa esto ya es Sferificaciones nitrógeno líquido esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià yo creo que ya es hora

Voz 7 31:34 de que el señor Tezanos y los enchufados de del señor Sánchez se vayan a su casa con su cocina que si quieren hacerse encuestas pues que se paguen ellos horas

Voz 1018 31:45 torcer

Voz 1 31:48 Martes nueve de abril Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes que sabes nuevos imputados del independentismo Antonio

Voz 1645 31:54 si la jueza que investiga el referéndum ilegal del uno de octubre ha decidido procesar a treinta personas por distintos delitos relacionados con la gestión de esa convocatoria entre ellos los directores de TV3 y Catalunya Ràdio y también el director general de Comunicación del departamento de Presidencia reacción de Quim Torra

Voz 9 32:09 un que es una narración denuncio que es un paso más en la vulneración de los derechos civiles por los que tanto hemos luchado si alguien entiende que con ataques como este o los que puedan venir abandonaremos nuestro compromiso con la libertad que pierda toda esperanza agregar todas para Ansa

Voz 1018 32:23 actitud pasiva agentes de la Guardia Civil han seguido

Voz 0325 32:26 lo describiendo el clima de violencia y las lesiones que sufrieron durante el uno de octubre y otros de la policía ha explicado

Voz 1018 32:32 que ese día los Mossos d'Esquadra no estaban dispuesto

Voz 0325 32:34 es acatar las órdenes judiciales Ivo no

Voz 1620 32:37 las seis y media empezamos a recibir comunicaciones de que el diseño que había establecido por parte de Policía autonómica no era precisamente para intervenir en los colegios ronda

Voz 1645 32:46 de contacto Theresa May se ha reunido con Angela Merkel en Berlín y lo va a hacer esta tarde con Macron en París para hablar de la prórroga que ha pedido para el Brexit del negociador europeo ha abierto la puerta a una nueva unión aduanera

Voz 1 32:56 qué respeto eso sí la autonomía de decisión de la UE

Voz 1645 32:58 Michel Barnier

Voz 1 33:00 ya no digo bien añadir a la

Voz 1620 33:03 claro acción política la opción de una unión aduanera eso sí sabiendo que Reino Unido tendrá que respetar la autonomía de decisión europea las cuatro Libertad

Voz 1018 33:12 aranceles como venganza al drama confirmado

Voz 0325 33:15 se va a imponer aranceles por valor cercano a los diez mil millones de euros a productos procedentes de la Unión Europea que incluyen aviones helicópteros quesos vino o aceite responde así a las subvenciones europeas a Airbus que considera lesivas para su equipo

Voz 1018 33:27 elecciones en Israel Moix elige la nueva composición

Voz 1645 33:29 parlamento del país Benjamin Netanyahu Upton quinto mandato que va a intentar evitar venganza líder de una formación de carácter centrista las fronteras de Gaza de Cisjordania

Voz 1018 33:38 permanecen cerradas durante la jornada electoral se retrasa la maternidad

Voz 0325 33:41 más de cinco años en España debido a los problemas laborales los problemas que tienen las mujeres para conciliar y por los bajos salarios ocho de cada diez mujeres de entre veinticinco veintinueve años no tiene hijos en nuestro país y más de la mitad de las que tienen entre treinta y treinta y cuatro

Voz 1018 33:54 tampoco lucha contra el cáncer científicos españoles han lo

Voz 1645 33:56 Dorado frenar el avance del cáncer de páncreas en ratones calculan que el tratamiento podría estar disponible en humanos en como mínimo cinco años Mariano Barbacid investigador

Voz 32 34:04 se han podido eliminar eliminar desaparecer por primera vez de hecho en algunos ratoncito Nos quedan en una pequeña cicatriz de destrozos pero no hay células tumorales en la mitad de los ratones

Voz 1 34:19 el telegrama Miguel Ángel

Voz 4 34:21 águila

Voz 32 34:22 José Antonio el telegrama es para José Félix Tezanos señor presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas tantos años jugando a las casitas en la Fundación Sistema en la revista Temas para el debate y por fin deja la munición de fogueo para emplear fuego real con una muestra de dieciséis mil encuestados parece confirmarse la permuta de escaños entre el PSOE y el PP como si fueran vasos comunicantes la moderación a Pedro les resulta tan ventajosa como dañino el tremendismo de la sangre a su rival Pablo para los extremos se prefiere a Vox ya Esquerra Pablo Manuel queda en caída libre y Alberto Carlos decisivo en el alero atentos

Voz 1018 35:10 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Julio Hernández en la técnica de Carlos Cala en la producción también protagonista de este martes pero Navarro ex director de la DGT que ha presentado esta mañana la campaña de Semana Santa habrá más agentes de la Guardia Civil en las carreteras pero cuidado con determinados excesos María Manjavacas

Voz 1444 35:28 sí con el exceso de la comida porque era el aviso quedaban antes de presentar la campaña una campaña dura sarcástica entre comillas con los tres destinos en los que puedes acabar si miras el guasa conduciendo si vas con una copa además au a más velocidad y la campaña se llama alto vacacional

Voz 32 35:41 hoy el puesta número uno pues se te ha tocado

Voz 1 35:43 año llegan más de nueve mil viajeros bienvenidos al hospital hay algunos rodeados de naturaleza y silencio adonde podré evidente

Voz 1444 35:51 me está hablando del cementerio que junto la cárcel puede ser el otro destino cuando un dato que han chocado llamativo casi la mitad de los accidentes mortales fueron después de comer el año pasado por eso Pere Navarro sin invitar a Stevie Wonder venía a decir sin música y sin poesía que después de comer mejor no conducir

Voz 10 36:07 atención Cruz Roja atención con los viajes después de comer porque parece que los concentran esta franja horaria los accidentes más graves

Voz 1444 36:16 otro foco de preocupación ahora a los mayores de sesenta y cinco años el buen dato lo decías tú cuatrocientos agentes más para una Semana Santa que tiene más radares cámaras drones y más desplazamientos quince millones y medio para una campaña que mi pie

Voz 1 36:28 este viernes a las tres de la tarde gracias Mari completamos portada con el tiempo o la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:34 desde ahora hasta el final de la tarde los chubascos y las tormentas pueden afectar cualquier punto de la Península también Baleares quedarán al margen el sur de Andalucía así como en Canarias aquí con más ratos de sol en resto también tendremos pausas y momentos de sol pero con chubascos y alguna tormenta que puede ir acompañada de granizo y fuertes rachas de viento así como de lluvia torrencial la cota de nieve en el centro y norte de la península a ratos se situará por debajo de los mil quinientos metros y con temperaturas sin grandes cambios se pasará de los veinte grados en Canarias y el Mediterráneo en los momentos chubascos aumentará las

Voz 1 37:05 estación de ambiente frío

Voz 36 38:52 esto es una información valiosa muestra ya entonces proporciona una información que es muy difícil para los partidos políticos para los que están en la comunicación para caber por el pulso de la calle desde luego nosotros empezó aquí

Voz 37 39:05 el la el estudio habituales yo estoy yo

Voz 36 39:08 que sí que suben cuyo con mucho don si son diecisiete tenido entrevistas con posibilidad de hacer previsión así que hay que hacer una proyección para calcular los votos y dos escaños posible sienta la circunscripción éxito habrá una estimación con todo lo que tiene hacer una estimación

Voz 1018 39:23 bueno pues hoy tenemos sobre la mesa ya ese trabajo realizado entre el uno y el hecho de que de marzo a partir de una muestra que finalmente fue de dieciocho mil cuatrocientas sesenta personas teniendo además en cuenta e un centenar de variable ya aplicando lo que se conoce como la cocina del CIS debes de coche buenas tardes qué tal

Voz 1468 39:40 esta es la encuesta fetén

Voz 1018 39:43 es que sitúa al PSOE claramente como ganador en las generales duplica incluso en escaños al PP a Ciudadanos como tercera fuerza por delante de Podemos y sus confluencias que Se sitúan en una tímida ventaja sobre bosque puede entrar con mucha fuerza en el Congreso

Voz 1468 39:58 si en este estimación de voto frente a las anteriores que es el voto directo sin la llamada cocina la polémica cocina el PSOE llegaría a una horquilla de ciento veintitrés a ciento treinta y ocho escaños doblaría al PP que se quedaría en sesenta y seis setenta y seis escaños Ciudadanos es la tercera fuerza como decías subiría A42 cincuenta y uno escaños Unidas Podemos más En Comú Podem entre treinta y tres y cuarenta y un asientos Vox entraría con fuerza en el Congreso de los Diputados entre veintinueve y treinta y siete escaños y Esquerra sube hasta catorce quince bajas significa Matt significativamente el P de Cat el PNV subiría a seis compromís obtendría uno dos asientos al igual que la coalición de centro derecha en Navarra el Partido Animalista PACMA podría entrar José Antonio en el Congreso con hasta

Voz 1018 40:40 dos diputadas bueno todo esto traducida la gobernabilidad de España Pedro Sánchez lo tiene razonablemente fácil para seguir en Moncloa hablamos una encuesta en todo caso porque la suma de PP Ciudadanos y Vox en no permitiría una mayoría por la derecha de investidura

Voz 1468 40:54 no la única mayoría absoluta podría alcanzarse con la suma de PSOE y Ciudadanos y una mayoría suficiente no absoluta del PSOE Podemos PNV y Compromís sin que hagan falta los nacionalistas catalanes la suma de ciudadanos Pepe y Vox como decías se queda lejos de esa mayoría absoluta hay un récord de indecisos junto al no sabe no contesta hasta el treinta y ocho por ciento una gran mayoría afirma que irá a votar pero fuentes del CIS admiten a la Ser que muchos no saben a quién votar aún Ciudadanos es el partido que genera más dudas al votante en las elecciones andaluzas dicen en el CIS un diez por ciento de los ciudadanos decidido su voto el mismo día de las elecciones sea manejado hasta ciento ocho variables para que la encuesta sea más precisa

Voz 1018 41:34 ya en qué lugares entra con más fuerza en la formación de Abascal que pasa por ejemplo en Cataluña bueno conseguiría tres diputados

Voz 1468 41:40 por Barcelona por ejemplo uno dos en Cádiz una de las provincias con más paro y hasta tres cuatro diputados por Madrid o dos por Valencia Andalucía es otro granero de votos para Vox hasta ocho parlamentarios podrían llegar al Congreso es significativa también por ejemplo a la bajada de un de Podemos en el País Vasco se queda en seis diputados uno menos que en dos mil dieciséis el PP no obtendría José Antonio ningún parlamentario en el País Vasco por ejemplo

Voz 1018 42:03 Javier Maroto no entraría en el Congreso

Voz 1468 42:05 en su importante de En Comú Podem que sólo obtiene siete asientos en Castilla y León Podemos no obtiene ningún diputado sube mucho el PSOE en Cataluña hasta veintiséis escaños pero no es el

Voz 1933 42:16 primer partido gracias

Voz 1018 42:18 ayudar a Narciso Michavila presidente de la empresa Ávila que tal como está buenas tardes

Voz 37 42:23 muy buenas tardes qué le parecen los datos de este bar

Voz 1018 42:25 metro de Cisco esos dieciocho mil cuatrocientos sesenta encuestados es una muestra suficientemente amplia como para tener una foto fija definida o usted que está con algún borrón intencionado

Voz 37 42:37 a ver hay muchas cosas Dance decírselo pero me debe tener en cuenta es que el campus hace un mes antes de que se cerraran las candidaturas para empezar que luego en la parte positiva es que después de tantos meses negándose a hacer cocina de referencia esta vez sí que han decidido hacer influencia con lo cual los datos que ofrece es decir son bastante más creíbles que lo que venía ofreciendo tradicionalmente señor Tezanos hasta el punto de que yo anticipo que va a ser la primera vez en una década en la que el señor Tezanos se desvíe menos de ocho puntos con su propio partido

Voz 1018 43:14 por qué luso para hacernos

Voz 37 43:16 ya con el método que él siempre ha defendido y con este propio campo el Partido Socialista su partido tendría un treinta y seis por ciento del voto ahora por fin hace lo que se hace en todas las encuestas del mundo y lo que hemos hecho también en todo el sector en España y aplica todas las variables para el voto ya le está dando al Partido Socialista o treinta porcentaje de voto nosotros en lo hemos incluso por encima por lo que no descartó que a pesar de horquillas tan amplias eso tiene cosas muy inéditas como viene siendo o nos viene acostumbrando el señor Tezanos por ejemplo horquillas de dieciséis escaños no lo hemos visto nunca o que haya sitios como Ceuta que con un solo escaño pues pueda dar tres posibles partidos ganadores pues realmente dices os podéis haber ahorrado las las encuestas

Voz 1018 44:06 pero por lo que pasa que con un treinta y ocho por ciento de personas que no tienen decidido que van a votar o no lo quieren decir es muy difícil fijar más las cosas no

Voz 37 44:13 no pero con un cuestionario que tú has llevado el cuestionario ya hecho dieciséis mil entre seis mil y al final el cuarenta y ocho por ciento de la muesca te está diciendo hoy tules gasas permitiendo en el en el propio diseño el cuestionario de estas permitiendo que no se decida le estás diciendo bueno se está indecisa no intentas luego rebañar con otro tipo de preguntas para ver Enrique partidos está indeciso pues al final resulta que tienen a la mitad del electorado sin poder sabes lo que vota idea que salgan disparos tan y tan anómalo básicamente lo que

Voz 1018 44:47 te comento aquí en la en Hoy por hoy hace algunas semanas en el piso