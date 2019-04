Hora 14 (10/04/2019)

Voz 1018 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias catorce José Antonio Marc

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes el líder del PP Pablo Casado se enreda en sus propias palabras al amagar con un posible recorte del Salario Mínimo Interprofesional fijado por el actual Gobierno en novecientos euros una medida que el PP ha criticado con dureza al asegurar que será una fuente de destrucción de empleo casado sugirió a primera hora que si llega a Moncloa cumplirá lo negociado con empresarios y sindicatos para llegar hasta los ochocientos cincuenta euros en dos mil veinte frente al acelerón del Gobierno socialista eso se queda después de decir que no propone ningún recorte

Voz 3 00:53 pero quién ha dicho que el SMI estamos en hace News de la semana ya ya que no es falsa yo no he dicho eso revisan las declaraciones yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al Gobierno en los sentaremos con la patronal y los sindicatos lo que debería haber hecho antes y que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI porque lo hemos subido el año pasado un cuatro por ciento la anterior un ocho por ciento porque de acuerdo con los sindicatos y la patronal ya habíamos aprobado una subida ochocientos cincuenta euros para el año dos mil veinte

Voz 1018 01:20 la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso ha pisado otro charco al proponer que se reconozca al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar a todos los efectos

Voz 4 01:31 para las familias queremos hacer un par de anuncios por ejemplo que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tengan en cuenta para pedir el

Voz 1434 01:42 título de familia numerosa o felicitar

Voz 4 01:45 la plaza escolar también el presidente de decir

Voz 1018 01:47 Félix Tezanos se sitúo en el foco de la polémica después de decir aquí en La Ser en Hoy por hoy que más allá de las conclusiones oficiales de la encuesta del organismo que dirige cree que el PP no perderá tantos escaños Xbox puede obtener un mayor respaldo los datos son los datos y los datos

Voz 5 02:01 están obtenidos científicamente para yo veo los datos como cualquiera que puede ver los datos y ahí cosas que me llama

Voz 1018 02:07 poco la atención yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto yo también tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dice prácticamente en campaña al Círculo de empresarios la élite del empresariado en nuestro país apuesta por un gobierno estable sin extremismos de paso pide una única indemnización por despido de dieciocho días ni uno más Alicia Coronil es subdirectora de Economía

Voz 6 02:30 equiparación donde el coste del despido para acabar con la dualidad que tenemos en España que todos sabemos que es uno de los grandes problemas también sociales y otra impactando en la productividad en la carreras laborales del talento español con lo cual equiparar en media con la OCDE la media de la OCDE dieciocho días por año trabajado

Voz 0202 02:52 hora catorce

Voz 7 02:58 fue un drama

Voz 1018 03:02 alegría de Benjamín Netanyahu líder del Likud que previsiblemente revalidará por quinta vez su permanencia al frente del Gobierno israelí después de ganar por la mínima por apenas unas décimas a su rival un exmilitar centrista necesitará alianzas con otros grupos conservadores y religiosos ya ante el Parlamento Europeo antes de dejar a la cumbre de Bruselas e ante el Parlamento británico Perón Theresa May

Voz 9 03:23 yo soy una sola comida

Voz 10 03:26 postura sobre un segundo referéndum no ha cambiado el Parlamento ha rechazado esa posibilidad dos veces cuando llegamos a un acuerdo por supuesto estamos obligados a que la ley pase por esta Cámara pero luego la Cámara la rechaza no se puede llevar a cabo pero mi posición no ha cambiado

Voz 0202 03:44 tras más de mil profesores han pedido ayuda este último año ante amenazas a situaciones de violencia en las aulas en el teléfono que habilitado para ello el sindicato CSIC dos al día la mitad de los educadores llegaron a necesitar atención psicológica jurídica

Voz 0325 03:58 laboral agentes de la Policía y la Guardia Civil aseguran ante el tribunal que juzga los líderes del proceso independentista que fueron vigilados por mossos vestidos de paisano y que algunos participantes en el referéndum ilegal simularon agregó

en una hora científicos norteamericanos mostrarán al mundo por primera vez como es un agujero negro una hazaña considerada imposible hasta ahora al parecer veremos una sombra luminosa que nos dará información de cómo se dobla el espacio tiempo que el mítico horizontes

Voz 0325 04:23 en una hora científicos norteamericanos mostrarán al mundo por primera vez como es un agujero negro una hazaña considerada imposible hasta ahora al parecer veremos una sombra luminosa que nos dará información de cómo se dobla el espacio tiempo que el mítico horizontes

Voz 1 05:01 hora catorce Madrid

Voz 1434 05:03 Cristina Machado buenas tardes la justicia investiga tres trabajadores de la residencia de mayores Los Nogales de Hortaleza por maltratar a dos residentes dos mujeres

Voz 10 05:13 la Fiscalía les retorcía en el pecho

Voz 1434 05:15 no despegaban las amenazaban insultaban y les metían miedo diciéndoles que iba a ir el demonio para llevárselas al infierno la denuncia la puso el hijo de una de ellas tras grabar en vídeo estos malos tratos

Voz 11 05:27 se ve cómo le retuercen los pezones se ve cómodo sacan de la ropa les sacan las tres prendas de una sola vez casi a mi madre la droga en un momento no suele cortarle la respiración en fin un maltrato grave y reiterado porque los vídeos no son de un día solo sino que es un maltrato reiterado

Voz 1434 05:50 los Nogales de Hortaleza es un centro concertado la Residencia guarda silencio al Gobierno regional asegura que esperará a que el caso se resuelva judicialmente para decidir si toma medidas lo acaban de escuchar la candidata del PP a la Comunidad quiere que el concebido pero no nacido sea tenido en cuenta para solicitar el título de familia numerosa o una plaza escolar aunque Isabel Diaz Ayuso no ha sabido concretar si se retirarían dichas ayudas en caso de que hay algún problema por el que se interrumpa el embarazo

Voz 4 06:20 vinimos estoy todavía pero la idea sería evidentemente si después ya esta bueno no lo he pensado pero yo creo que no lo tengo claro yo creo que no yo creo que era el momento en el que una familia ya hombre a la hora de solicitar una plaza evidentemente no Theo a la hora de expedir el título

Voz 1434 06:35 los sopesará lo venimos contando hoy en la ser una editorial utiliza el escudo del águila del que se apropió el franquismo para enseñar la Constitución alumnos de siete y ocho años en colegios bilingües de la Comunidad la imagen aparece en uno de los ejercicios propuestos en el libro de la editorial Oxford University Press Camilo Gené es presidente de la FAPA Giner de los Ríos

Voz 12 06:54 los no acabamos de comprender cómo una y otra vez desde las editoriales se cae en el error no ya de potenciar una memoria histórica democrática sino de seguir queriendo mantener viva la historia de una española

Voz 1434 07:08 Courtney más noticias ahora en titulares con Enrique García y Elena Jiménez

Voz 0605 07:24 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recurso de la Complutense contra la aprobación por el Gobierno regional del proyecto de ley que reconoce el hasta ahora centro asociado Cooner como un centro privado que une finalmente no va a usar los terrenos de la Complutense que ocupa actualmente será el motivo además del recurso

Voz 1553 07:40 la Policía Nacional ha detenido a dieciocho personas acusadas de robar en camiones de distribución de material de alta gama para luego venderlo en el mercado negro según la policía Se trata de la mayor organización de este tipo detectada en la Comunidad de Madrid

Voz 0605 07:52 el veintiséis de abril se celebra una nueva edición de la Noche de los Libros con más de quinientas actividades en toda la región y que estará dedicada a la obra de Lorca contará con la participación de autores como Manuel Vilas San Fernando Aramburu y músicos como martirio o Santiago Auserón

Voz 1 11:04 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 11:07 la Fiscalía de Madrid ha denunciado a tres trabajadores de la residencia de mayores Los Nogales de Hortaleza un centro concertado de la comunidad por maltratar verbal y físicamente a dos residentes dos mujeres la denuncia parte de dijo de una de ellas que durante varios días grabó en vídeo los malos tratos lo que recoge el escrito de la Fiscalía es durísimo con situaciones en las que pegan a las mujeres las amenazan con arrancarles la cabeza les meten miedo diciéndoles cosas como por ejemplo justo antes de dejarlas acostadas que iba a venir el demonio Teresa Rubio buenas tardes qué tal Cristina

Voz 1933 11:40 es brutal la descripción de los vídeos que hace la Fiscalía a una de ellas le dan bofetadas a otra le quitan de forma brusca la dentadura postiza Illa amenazan con arrancarle la cabeza así muerde la explotan pañales por la cara se ríen constantemente de ellas les pegan golpes en la cabeza y las llaman gorras en la SER hemos hablado con el hijo de una de ellas ya fallecida que fue quien grabó los vídeos y los llevó a Fiscalía

Voz 11 12:01 a falta de respeto hacia los ancianos los insultos amenazas maltrato a parte de verbal o físico se ve cómo le retuercen los pezones se ve cómo sacan Le la ropa les sacan las tres prendas de una sola vez casi a mi madre la droga en unos momentos se le corta la respiración en fin un maltrato grave y reiterado porque los vídeos no son de un día son los sino que es un maltrato reiterado este hombre iba dos

Voz 1933 12:35 el día a ver a su madre que tenía ochenta y tres años y padecía Alzheimer ya no hablaba ahí estaba en silla de ruedas

Voz 0089 12:41 iba a darle de comer a llevarla al baño porque asegura

Voz 1933 12:43 los auxiliares no lo hacen en todo el día

Voz 11 12:45 tampoco lo ponen a ningún anciano en el baño para que haga sus necesidades les ponen el pañal y muchas veces desde por la mañana hasta por la noche sin cambiarla de de pañal siempre están todos originados en la residencia o con heces sea que limpio no hay ninguno en la residencia pero claro en el pañal no deja pasan los olores

Voz 1933 13:05 la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado ya la denuncia ante el juez contra los tres trabajadores de la residencia Los Nogales de Hortaleza por malos tratos físicos y psicológicos

Voz 1434 13:14 escrito de la Fiscalía se basa en esos vídeos grabados por este hombre con el que hemos hablado aquí en la Cadena Ser el hijo de una de las mujeres supuestamente maltratadas en esa residencia aunque él llevaba mucho tiempo ya denunciando los hechos lo hizo primero Teresa ante la dirección del centro que nunca le hizo caso

Voz 1933 13:30 sí desde mayo de dos mil quince que ingresaron a su madre en la residencia Los Nogales de Hortaleza el empezó a ver cosas que le chocaba

Voz 11 13:36 te sentaba hinchazón rodillas en tobillo tenía hematomas en diversas partes del cuerpo doce ya pues empecé a hacer escrito casi cada quince o veinte días a la directora de la residencia diciéndole que me explicaran porque tenía todo hematoma estas lesiones

Voz 1933 13:56 y la respuesta que le daba la directora verbalmente en su despacho y en otras ocasiones por escritos que todo estaba bien que los trabajadores trataban estupendamente a los ancianos y que los golpes que tenía su madre se los habría hecho ella misma fue entonces cuando decidió colocar las cámaras a Serrabal hoy

Voz 1434 14:11 la residencia Los Nogales de Hortaleza guarda silencio hemos llamado esta mañana pero seguimos esperando a que nos den la respuesta prometida desde la Consejería de políticas sociales puesto que estamos hablando de un centro concertado financiado con fondos públicos nos aseguran que van a esperar a que el caso se resuelva judicialmente para decidir después si tienen que adoptar alguna medida la candidata del PP a la comunidad Isabel Diaz Ayuso ha anunciado en un desayuno informativo algunas de las

Voz 0011 14:38 propuestas en las que está trabajando de cara a las elecciones

Voz 1434 14:41 es ir entre todas ha destacado una quiere el concebido pero no nacido sea tenido en cuenta para solicitar determinadas ayudas aunque Diaz Ayuso no ha sido capaz de concretar después si retirarán dichas ayudas en caso de que hay algún problema por el que se interrumpa el embarazo Virginia Sarmiento

Voz 1435 14:59 el anuncio se ha colado entre otros como la gratuidad del transporte público para mayores de setenta y cinco la ampliación de la línea once de Metro o la creación del hospital del Norte de repente la sorpresa Isabel Diaz Ayuso

Voz 4 15:10 el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tengan en cuenta para expedir el título de familia numerosa os solicitar plaza escolar

Voz 1435 15:19 pero ante la pregunta evidente qué pasa si el embarazo no llega terminó

Voz 4 15:23 bueno hemos estoy todavía pero la idea sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado pero yo creo que no lo tengo claro yo creo que no hombre a la hora de solicitar una plaza evidentemente no Theo a la hora de expedir el título los sopesará prometida también a las familias no

Voz 1435 15:38 pero esas de categoría especial que mantendrán las ayudas hasta que el último de sus hijos emancipados sobre su lista anunciaba que su número tres será Ana Camins hasta ahora portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y familia en la Asamblea Ike ficha a la periodista Almudena Negro ya Daniel Portero presidente de Unidad y Justicia el desayuno terminaba con este curioso saludo

Voz 9 15:55 pero no quiere hacerlo a una persona que me acaban de comunicar esta la sale que desconocía que es Clara Serra que es la portavoz de Podemos y que no lo había visto así que muchísimas gracias también por haber venido

Voz 1434 16:04 entre los asistentes estaba Clara Serra la portavoz de Podemos como también Ignacio Aguado el portavoz de Ciudadanos hilos los dos han coincidido después en calificar de ocurrencia la propuesta de Diaz Ayuso ocurrencia peligrosa para Clara Serra improvisada según ha dicho Ignacio Aguado

Voz 17 16:22 como mínimo debería estar pensada como la candidata que lo propone tenga algo que decir cuando le preguntan sobre la propuesta más allá de lo he pensado parece una peligrosa

Voz 18 16:34 porque a la primera pregunta que le han hecho no sabía qué qué responder los bueno improvisar no son buenas las ocurrencias no soy partidario de de preparar ocurrencia de última hora para presentarlas en un desayuno

Voz 1434 16:45 son las dos de la tarde diecisiete minuto a Segi más

Voz 1 16:50 hora catorce Madrid

Voz 1 20:02 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 20:05 se lo venimos contando hoy en la ser una editorial utiliza el escudo del águila

Voz 0011 20:10 que se apropió el franquismo para enseñar la Constitución alumnos de siete y ocho años en colegios bilingües de la Comunidad el Gobierno región pese lava las manos dice que son los centros quienes eligen los libros de texto INI siquiera tiene opinión sobre el asunto Nos lo han dicho desde la Consejería de Educación la imagen en cuestión aparece en uno de los ejercicios propuestos en el libro de la editorial Oxford University Press que sí admite que igual no ha sido acertado y que lo van a rectificar en las futuras ediciones Laura Gutiérrez

Voz 1275 20:39 son contenidos que ofrece la Editorial Oxford University Press en la asignatura de el segundo de Primaria dirigido a niños de siete y ocho años estudia la monarquía el Parlamento y la Constitución y ahí aparece tanto en el libro de texto como en el contenido digital de esa asignatura sin ninguna explicación añadida la imagen del escudo del franquismo con el águila aunque el animal fue ligeramente retocado para esa Constitución de mil novecientos setenta y ocho desapareció definitivamente en mil novecientos ochenta y uno las familias se han quedado más que sorprendidas Camilo Gené de la FAPA Giner de

Voz 1018 21:11 los ríos aparece la imagen de la Constitución

Voz 12 21:14 española con el águila símbolo de un régimen dictatorial anterior sin ningún tipo de pregunta o explicación y que de alguna manera puede confundir a un alumnado tan sólo siete ocho años como si no supiéramos que ya en mil novecientos ochenta y uno hace treinta y ocho años fue democráticamente sustituido por el actual escudo heráldico

Voz 1275 21:34 la editorial reconoce al hacer que puede que no haya sido la imagen más afortunada que se va a retirar en las nuevas ediciones del libro La Consejería de Educación dice que no tiene ninguna responsabilidad en esto no quiere valorar si es un contenido

Voz 1434 21:47 el diputado de Podemos Eduardo Fernandes Robinho celebra que la editorial se comprometa a rectificar aunque considera que estamos ante un problema mucho más grave una deuda con la memoria histórica que se refleja también en los libros de texto

Voz 26 21:58 la verdad es que estamos bastante cansados de que los errores siempre se cometan en la misma dirección e solamente hay que recordar por ejemplo aquel libro de texto que decía que Federico García Lorca había fallecido en lugar de explicar que había sido asesinado sistemáticamente nuestros libros de texto tienen graves defectos en lo que se refiere a memoria histórica no sé qué ocurriría en un país como Alemania si de repente un libro de texto utilizara simbología nazi como una esvástica para explicar el nacimiento de las instituciones democráticas en Alemania sin hacer referencia a lo que esa simbología significaba desde luego probablemente muchos pondrían el grito en el cielo y en un país como Alemania no ocurriría una cosa como ésta en ningún caso

Voz 1434 22:35 también se ha referido a este asunto la candidata de las listas de ciudadanos Sala Comunidad Eva Bailén en cuál

Voz 27 22:41 el caso creo que los problemas de la educación madrileña y española no pasan por un manual sino por abordar la despolitización de la enseñanza a la falta de recursos el abandono temprano o la libertad de elección en España falta educación constitucional sin ideología por eso Ciudadanos propone usar las horas disponibles para enseñar la Constitución y su valores en las aulas sin restar peso a ninguna materia

Voz 1434 23:11 todavía sobre educación el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso que Comisiones Obreras presentó contra el cheque allí bachillerato la ayuda que ha aprobado este año el Gobierno regional para los alumnos que cursen esa etapa en un centro privado el sindicato considera que se trata de una financiación encubierta Enrique García

Voz 1553 23:29 el conocido como cheque bachillerato entrará en vigor el próximo curso beneficiará a mil quinientos alumnos con ayudas de hasta tres mil euros el Gobierno lo justifica como instrumento para la libre elección de centro destinado para a las familias con menos recursos económicos pero Comisiones Obreras habla de fraude de ley dice que se trata de un falso concierto Isabel Albín responsable de Educación del sindicato

Voz 28 23:50 porque según el informe jurídico que ha elaborado nuestra asesoría jurídica se hace una regulación en fraude de ley porque bajo la nomenclatura de cheques bachillerato en realidad lo que se está haciendo es un concierto encubierto dado que además de

Voz 29 24:06 explicar qué criterios tendrán que cumplir las familias para acceder al cheques se acompaña aún una relación de centros que cuyos alumnos los que se escolarizan ahí son los que recibirán el cheque

Voz 1553 24:19 el Tribunal Superior de Justicia ha dado ha dado de plazo a la comunidad hasta el veinticinco de abril para presentar alegaciones

Voz 15 24:26 ha desarticulado una red dedicada a vender mercancía robada según la policía que ha dado

Voz 1434 24:33 los detalles de esta operación en rueda de prensa Se trata de la mayor organización de este tipo detectada en la Comunidad de Madrid hay una veintena de detenidos Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 24:43 las buenas tardes Cristina en efecto dieciocho personas detenidas de esta red una red de periodistas de receptadores que colocaban en el mercado negro la mercancía el que habían robado en camiones estacionados en las múltiples áreas de descanso para vehículos pesados que hay en la red nacional de carreteras el grupo estaba basado en la región vivir madrileña desde aquí se daban las órdenes para colocar la mercancía en ese mercado negro sabían casi a la perfección lo que iban a llevarse principalmente artículos de lujo uno de los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid señalaba que a la red le gustaba todo lo caro intervenido

Voz 30 25:19 con esta operación entre otras cosas eh ropa ropa de alto nivel eh pantalones de mil dos mil euros para que os hagáis una idea que es un precio elevado de la de la carga que llevaban alcohol pues bastante caro vamos mucha mercancía que

Voz 0089 25:41 que es de alto nivel la operación se iniciaban Tarragona de hechos un juzgado tarraconense el que activa esta investigación en la que también han participado los Mossos d

Voz 1434 25:50 a cuadros la policía por cierto Alfonso abierto también un expediente interno a un agente por su intervención para disolver una pelea entre indigentes en la Puerta del Sol el policía pegó patadas a dos de los implicados en la pelea tirando al suelo uno de ellos la aquí

Voz 0089 26:03 la Superior de Policía abre este expediente ya que los agentes de la UIP tu lo estabas comentando los antidisturbios tienen específicamente prohibido lanzar patadas y cabezazos como forma de responder a una agresión la pelea entre indigentes rumanos es brutal en la Puerta del Sol con golpes en la cara entre todos estos sin techo la gresca va in crescendo llega a su cénit cuando una mujer rumana es agredida en ese momento el resto de mujeres rumanas piden ayuda a la policía afirmando que la están matando

Voz 0202 26:36 el patadas y empujones por parte de los agentes en su descargo los agentes han señalado que les dijeron

Voz 0089 26:42 que unas chicas estaban siendo golpeadas por lo que salieron rápidamente de la furgoneta sin coger ni las porras ni las defensas que precisan siempre un policía antidisturbios por cierto los que participaron en la pelea no han presentado denuncia

Voz 1434 26:55 gracias al Fonsi todavía una operación policial más los agentes han detenido en Jaén a una mujer que supuestamente mató a su pareja en Móstoles hace ya tres meses Air Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1463 27:06 las tres mujeres fueron arrestadas en Jaén provincia a la que habían huido la presunta autora del homicidio de veintiocho años y su madre de cuarenta y ocho la hermana de esta última de sesenta años y detenida por encubrimiento les daba cobijo desde que en la noche de Navidad la madre y su hija participaran en una trifulca entre dos clanes en Parque Coimbra en Móstoles que se había Ohrid minado por las desavenencias que la más joven tenía con su ex pareja durante la reyerta la presenta autora asestó una puñalada a su exnovio de veintiséis años en tanto que su madre e hirió con arma blanca en la cabeza a otra mujer tía del fallecido después de tres meses de investigación los agentes viajaron a Jaén siguiendo la pista de las sospechosas quiénes han sido ya arrestadas las tres mujeres acumulan numerosos antecedentes por delitos de hurtos y robos con violencia están siendo trasladadas a Madrid

Voz 1435 28:54 todo lo venimos contando toda la semana en la Cadena Ser

Voz 0089 28:57 el Atlético de Madrid presentó alegaciones a la expulsión que vio Diego Costa el pasado sábado en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona por una incorrecta redacción del acta por parte de ese colegiado de Jesús Gil Manzano que hoy ha sido citado por el Comité de Competición competición le da veinticuatro horas al árbitro Jesús Gil Manzano para que aclare ese acta aunque se espera que esta misma tarde pues ver ya resolución se sepa cuál es la sanción para el delantero Lagarto para Diego Costa que podría rondar entre los dos y cuatro partidos de sanción en cuanto a lo deportivo más preocupaciones para Simeone a la hora de conformar el once el próximo sábado ante el Celta de Vigo sólo cuenta con doce jugadores de campo dos de ellos son porteros así que todo apunta que va a debutar el joven central argentino Neuquén Pérez mientras que Álvaro Morata es duda no se ha ejercitado con el grupo sólo lo ha hecho el solitario y al Real Madrid entrena esta tarde en Valdebebas a partir de las cinco para preparar el partido del lunes ante legal

Voz 1434 29:47 gracias José nos marchamos con once grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid hasta luego

Voz 1018 30:20 Pablo Casado ha tenido que salir a matizarse a sí mismo después de dar a entender que si llega a gobernar recortará Salario Mínimo Interprofesional hasta los ochocientos cincuenta euros mensuales El Pepe siempre fue muy crítico con la subida a novecientos euros decida por Pedro Sánchez a principios de el año con el argumento de que puede destruir empleo hoy Casado será enredado sus propias palabras al igual que le pasó hace unas semanas con aquello de no expulsar a las emigrantes a las inmigrantes que cedieran a sus hijos en adopción asegura que lo del recorte del salario no se le pasa por la cabeza aunque admite que esa es la cifra negociada con empresarios y sindicatos

Voz 3 30:52 pero quién ha dicho que el SMI estamos en hace News de la semana ya ya que no es falsa yo no he dicho eso revisan las declaraciones yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al Gobierno nos sentaremos con la patronal y los sindicatos lo que debería haber hecho Sánchez que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI porque lo hemos subido el año pasado un cuatro por ciento la anterior un ocho por ciento ya que de acuerdo con los sindicatos y la patronal ya habíamos aprobado una subida ochocientos cincuenta euros para el año dos mil veinte total

Voz 1018 31:20 qué Salario Mínimo se ha convertido en el gran argumento preelectoral de la jornada el líder de Ciudadanos Albert Rivera pone su granito de arena su propuesta los autónomos que no superen ese salario no tendrán que pagar las cuotas que los hay

Voz 0978 31:31 tonos que estén por debajo del salario mínimo Durán

Voz 1018 31:34 el tiempo que estén Pierce rebajó el salario no Páez Cueto autor

Voz 0202 31:38 qué sentido tiene pedirle trescientos euros a alguien que no llega a los novecientos cómo se vive con menos de seiscientos euros con una empresa que contratando a gente vivir no se puede Hora catorce

Voz 1018 31:50 pero quizá por aquello de que los líos nunca vienen solos la cándida pero del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Diaz Ayuso ha caído en la cuenta de que puede ser una buena idea electoral considerada los concebidos no nacidos miembros de la unidad familiar y además a todos los efectos

Voz 4 32:04 para las familias queremos hacer un par de anuncios por ejemplo que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tengan cuenta para expedir el título de familia numerosa os solicitar plaza escolar

Voz 0978 32:18 lo dijo en un desayuno informativo dejó muchos con la boca abierta y luego tuvo que explicar qué era exactamente lo que quería decir no lo va a contar

Voz 1018 32:24 enseguida Virginia a Sarmiento lo estaba allí presente antes

Voz 0978 32:26 con Antonio Martín y Carlos Cala buenas tardes qué tal vamos a gobernar dibujo

Voz 1018 32:30 estamos Antonio hoy en Israel si Benjamín Netanyahu negó

Voz 0978 32:32 sea con distintos partidos de extrema derecha y religiosos para conformar un nuevo gobierno en Israel después de las elecciones el actual primer ministro prácticamente ha empatado en ellas con el candidato centrista Beni gags pero tiene más posibilidades de repetir en el cargo nuevas exigencias rancia pide que el Reino Unido renuncie

Voz 0325 32:48 por escrito a tener derecho a veto durante el periodo de transición el el Brexit a pocas horas de que empiece una nueva cumbre de líderes europeos al tiempo al mismo tiempo Theresa May se defiende en la Cámara de los con

Voz 10 33:00 mi postura sobre un segundo referéndum no ha cambiado cuando llegamos a un acuerdo por supuesto estamos obligados a que la ley pase por esta Cámara pero luego la Cámara la rechaza no se puede llevar a cabo pero poco

Voz 9 33:12 edición no a cambiar distintos

Voz 0978 33:14 el parto presidente del CIS reconocen la SER que hay algunos datos de la última encuesta la publicada ayer que les sorprenden José Félix Tezanos

Voz 5 33:21 yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tan

Voz 0325 33:24 es una opinión personal tengo la impresión de que vos

Voz 5 33:27 puede sacar más de lo que dice y eso puede ser un vuelco

Voz 0325 33:29 tal a la situación agentes vigilante diversos policías aseguran en el juicio del proceso independentista en Cataluña que detectaron a Mossos d'Esquadra de paisano que transmitían por radio por dónde estaban moviendo

Voz 16 33:40 has destacaba la que llevamos los sistemas de comunicación uno de ellos llevaba un pinganillo en la oreja derecha fiel que llevaban las botas tácticas llevaba un micrófono y que estaba continuamente y hablando hace el micrófono

Voz 0978 33:54 niega el rapto el asesino confeso de Diana Acker se sienta en el banquillo por el supuesto intento de rapto de otra chica en un pueblo de A Coruña que precipitó después su detención Enrique Win ha dicho que intentó robarle el móvil no secuestrarla ella sin embargo ha descrito como intentó meterla en un maletero

Voz 33 34:07 lo que recuerdo es que en el maletero lo sujetaba el bolso supuestos manos intentaba hace fuerza con unas piernas incorporarme como puede salir del coche eso lo pensaba de intenta salir de aquí porque como cierro maletero en unos abismal

Voz 0325 34:19 operación contra el narcotráfico doscientos agentes de la Guardia Civil están desplegados en distintos inmuebles de Tarifa y Algeciras en una operación contra las redes de tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar hay ocho detenidos y la operación sigue

Voz 1018 34:30 harta dos al día son las llamadas que reciben

Voz 0978 34:32 el sindicato CSIF de profesores que han necesitado atención

Voz 1018 34:35 lógica sobre sobretodo por los insultos que reciben

Voz 34 34:38 no te dejan dar tu clase y entonces eso te va creando un problema psicológico no están aumentando este tipo de grupos que son cada vez más conflictivos

Voz 1018 34:48 foto está sí parece histórica en menos de mí

Voz 0325 34:51 ahora científicos de varios países van a mostrar al mundo por primera vez como es un agujero negro al menos como es su sombra proyectada sobre la materia luminosa

Voz 0978 34:58 la que lo rodea último superviviente del Barcelona único equipo español que queda en Champions juega a partir de las nueve la ida de los cuartos de final ante el Manchester United en Old Trafford a la misma hora se van a enfrentar también el Ajax y la Juventus

Voz 3 35:12 José Antonio el telegrama es para Benjamin Netanyahu señor primer ministro

Voz 1179 35:16 lo de Israel su empate en las urnas

Voz 3 35:19 ayer más todos los extremismos que le acompañan incluidos los que se agrupan bajo el lema No al cese el fuego fuego sin cesar le auguran mayoría para un quinto

Voz 1018 35:30 toman dato ni la corrupción

Voz 3 35:32 yo otras barbaries le han pasado factura pero sepa que el hecho de que los judíos fueran víctimas del Holocausto a manos de los nazis para nada faculta al Gobierno de Israel a deshacerse del mismo modo de los palestinos del todo ajenos a los verdugos que les infligieron esos padecimientos el amigo Trump nota para esa vergüenza veremos Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con los

Voz 0978 37:12 como está siendo habitual este mes de abril a esta hora las nubes empiezan a con pactarse en la península especialmente cerca de puntos de montaña muchas derivarán en chubascos e incluso alguna tormenta que puede descargar con intensidad se irán desplazando después acercándose a zonas no de montaña chubascos más continuados en el Cantábrico y en el sur de la península de Andalucía así como en Canarias no llegarán estas lluvias con temperaturas sin grandes cambios y las máximas en la mayor parte del país entre los quince y los veinte grados todo apunta que las próximas tardes los chubascos irán a menos

Voz 1018 39:32 dos polémicas acerca del Partido Popular en las horas previas al comienzo de la campaña Una sobre el Salario Mínimo otra sobre el aborto y los protagonistas son Pablo Casado es su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid eh Isabel Diaz Ayuso la candidata del PP de Madrid que como acabamos de escuchar propone reconocer a todos los efectos al concebido no nacido lo de casados más complejo de explicar porque a primera hora dio a entender en unas declaraciones que si logra gobernar rebajará el salario mínimo fijado por Pedro Sánchez de novecientos euros tras la subida del veintidós coma tres por ciento aprobada en diciembre para situarlo en ochocientos cincuenta qué fue lo negociado con empresarios y sindicatos dice B el líder del PP que ese recorte ni se le pasa por la cabeza Adrián Prado Casado cree que

Voz 3 40:14 una vez más el PSOE está intentando colar su mentira de la semana y niega que haya dicho que su intención sea rebajar el salario mínimo en cincuenta euros quién ha dicho que el SMI estamos en África de la semana ya ya que no es falsa ya las mujeres embarazadas los inmigrantes a esto es el cliché de la izquierda yo no he dicho eso revisan las declaraciones yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al Gobierno nos sentaremos con la patronal y los sindicatos lo que debería haber hecho Sánchez y que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI porque lo hemos subido el año pasado un cuatro por ciento de la anterior un ocho por ciento porque de acuerdo con los sindicatos y la patronal ya habíamos aprobado no subida ochocientos cincuenta euros para el año dos mil veinte pero yo no he dicho lo que voy a hacer para empezar porque necesito escuchar a sindicatos ya patronal El líder de PP recuerda que mientras que la apuesta por la negociación Pedro

Voz 0978 40:59 los Sánchez se dedica a tomar medidas electoralistas sin el concierto de los sindicatos y la patronal la verdad es que no

Voz 1018 41:04 el popular fue muy crítico con la decisión del Gobierno de elevar el salario mínimo hasta los novecientos euros de hecho el mensaje reiterado de Casado las personas de su partido es que esa subida sería una amenaza para la creación de empleo de hecho en un debate en el Congreso en una sesión de control al Gobierno el diecisiete de octubre se produjo este momento

Voz 38 41:21 usted quiere subir más a saber lo mínimo las pensiones nosotros también pero hágalo no Acosta además paro baje impuestos abaraten las contrataciones ya así crecerá la economía se contratará más gente podrán subir los salarios

Voz 1018 41:35 los otros lo de Isabel Diaz Ayuso candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que a primera hora en un desayuno informativo anunció que si gobierna propondrá que se reconozca a todos los efectos al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar al Sarmiento buenas tardes qué tal buenas tardes a ver fuera un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press allí aclaró que ese reconocimiento sería válido por ejemplo a efectos de familia numerosa o reserva de una plaza escolar oye lo llevaba preparado de allí presente preparado o fue algo improvisado

Voz 1435 42:04 no preparado estaba o parecía porque lo ha traído escrito en los papeles que consultaba durante su discurso otra cosa es que la idea este es suficientemente desarrollada Isabel Diaz Ayuso lo anunciaba así ante prensa y militantes

Voz 4 42:14 que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tengan cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar

Voz 1435 42:25 ha causado sorpresa hay también una duda aclara si el embarazo no llega terminó qué ocurre con las ayudas se devuelven

Voz 4 42:31 hombre no hemos estoy todavía pero la idea sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado pero yo creo que no lo tengo claro yo creo que no hombre a la hora de solicitar una plaza evidentemente no Theo a la hora de expedir el título los sopesar

Voz 1435 42:44 al desayuno asistían también otros partidos políticos que valoraban así la medida Ignacio Aguado ciudadanos Clara Serra Podemos

Voz 0202 42:50 quizá intentando improvisaba porque a la primera pregunta que le han hecho no sabía qué responder mínima debería estar

Voz 1435 43:02 de la candidata popular asegura que es una demanda de las familias numerosas

Voz 1018 43:06 gracias de Virginia bueno pues todavía con los ecos de la macroencuesta del CIS ayer pudimos explicar y analizar aquí en Hora catorce el director de ese organismo público José Félix Tezanos estuvo a primera hora en la Ser en Hoy por hoy más allá de los datos cree que a la hora de la verdad el día veintiocho BP no retrocederá tanto como anticipa su propia encuesta Ike dos además puedo tener un mejor respaldo mayor respaldo por parte de quienes ocultan el sentido de su voto o se muestran indecisos

Voz 5 43:30 los datos son los datos y los datos están obtenidos científicamente responden a un procedimiento de obtención de los votos muy riguroso en este caso a un con sistema un modelo de imputación que utilizan nada más ni nada menos que ciento cuatro variables documentadas dediquen es una cosa alegre de abajo ahora yo veo los datos como cualquiera que puede ver los datos ya ni cosas que me llama un poco la atención yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto yo también tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dice

Voz 1018 44:00 naturalmente estas palabras no han caído en saco roto para los partido de oposición metidos como estamos ya prácticamente en campaña por ejemplo para José Manuel Villegas de ciudadanos dicen que Tezanos ni siquiera se fía de sus propias encuestas

Voz 1089 44:12 bueno pues parece que no es lógico nadie se lo cree ningún español se lo cree parece que te tejanos tampoco lo lo grave y lo triste es que el Partido Socialista hay que Pedro Sánchez ha acabado con la credibilidad del CIS Pedro Sánchez acabando con la credibilidad del Partido Socialista Obrero Español en muy pocos meses acabado

Voz 39 44:31 con la credibilidad del CIS lo

Voz 1089 44:33 Eroski sino lo echamos de La Moncloa acabará también con la credibilidad

Voz 1018 44:37 de este país y para el debate sobre las propuestas de campaña la ministra de Economía Nadia Calviño pide a los ciudadanos que no se fíen de quienes aparentan cuadrar el círculo al anunciar rebajas de impuestos incremento de la recaudación el mantenimiento de las políticas sociales todo ello a la vez lo que no puede ser no puede ser y además pues viene a decir que es imposible

Voz 10 44:55 es muy importante huir de recetas mágicas soluciones milagrosas

Voz 1434 45:00 que no resiste un mínimo examen