Hora 14 (11/04/2019)

Voz 1018 00:23 muy buenas tardes a punto de empezar formalmente la campaña electoral un grupo de estudiantes afines al independentismo han boicoteado la presencia de la cabeza de lista del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo en un acto público en la Universidad Autónoma de Barcelona

Voz 1 00:40 ha vivido momentos de tensión a la entrada de ese acto que obligó a intervenir a los Mossos d'Esquadra también agentes de la seguridad privada Pau rumbo

Voz 1684 00:54 iré despacio estrecho de la plaza cívica el Foro central de esta universidad Álvarez de Toledo se ha visto envuelta rápidamente en una muchedumbre que gritaba consignas antifascistas la candidata popular ha respondido con gritos de libertad la seguridad privada de la universidad se ha visto desbordada por la afluencia de jóvenes los Mossos han tenido que intervenir aunque no han hecho ninguna carga sólo han montado un cordón según nos cuentan fuentes de la policía catalanas no se ha practicado ninguna detención ni identificación calmados los ánimos y aclarado el espacio Álvarez de Toledo ha podido acceder finalmente al auditorio en el que entendemos el actos está acudiendo celebrar

normalidad pues a partir de media entraremos a hablar en directo con la candidata del PP ahora mismo se encuentra dentro de ese recinto universitario en un clima que no es precisamente el más cómodo para comenzar una campaña electoral campaña la que si no se rompe nada habrá debate televisivo de los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno el PSOE confirma que Pedro Sánchez irá ninguno de los demás candidatos ha dicho que no aunque Pablo Casado mantiene que preferiría sólo uno a dos con Sánchez

Voz 4 01:49 el Comité Electoral ha acordado que nuestro secretario general y candidato a la Presidencia del Gobierno al presidente del Gobierno Pedro Sánchez acuda al debate que Atresmedia ha ofrecido para que se celebre el próximo veintitrés reabrirlo que hicieron Aznar con González lo que hizo Rajoy con Zapatero lo que hizo Rajoy con Sánchez resulta que Sánchez tiene miedo a hacerlo conmigo

Voz 1018 02:18 el nombre propio de la mañana es Julian Assange fundador de Wiki Leaks detenido por la policía británica la bajada de Ecuador en Londres previa autorización del presidente de ese país Lenin Moreno tras conseguir garantías de que no será extraditado a Estados Unidos

Voz 5 02:32 sobre comportamiento de seguir a Sánchez la paciencia Tricolor ha llegado a su límite instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos bloqueo las cámaras de seguridad de la visión de Ecuador en Londres agredir en al tratado a guardias de la sede diplomática ha accedido sin permiso archivos de seguridad de nuestra embajada solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte

Voz 1018 03:00 así jurídico británico lo ha confirmado por escrito si decía que deben encontrarse ya en la sede de Scotland Yard en la capital británica Begoña Arce

Voz 1915 03:07 Julien Assange haya a la espera de ser conducido ante el tribunal

Voz 6 03:10 míster para ser procesado por violación de las concesión

Voz 1915 03:13 les de libertad condicional que le había impuesto la justicia británica en el dos mil doce según Scotland Yard la detención de Assam se debe a esa violación ya una petición de extradición cursada por Estados Unidos el fugitivo llevaba siete años refugiado en la embajada de Ecuador

Voz 1018 03:29 menos bocas a la ministra de Sanidad Consumo Luisa Carcedo asegura en declaraciones a la SER que todavía no ha podido ver las imágenes con los malos tratos a una anciana por parte de personal de una residencia privada que se llama Los Nogales en Madrid un asunto que deriva a la responsabilidad de la comunidad autónoma

Voz 1490 03:43 pero esto es una competencia de las comunidades autónomas sí y evidentemente desde el estallido no debemos de interferir dejar que actúen e que la administración que es competente y tiene la responsabilidad pero las imágenes las ha visto son listón no las he visto no tenido tiempo disculpas porque claro la seguido por la radio eh pero esta mañana pero no he visto el vídeo

Voz 6 04:05 además el juicio contra el autor confeso de Diana Quer por intento de secuestro y agresión a una joven en Boiro acaba de quedar visto para sentencia en su alegato final el chicle ha pedido perdón por este caso la población española vuelve a crecer y supera los cuarenta y siete millones de habitantes la edad media es de cuarenta y tres años el diez por ciento de la población es extranjera ya hay cuatro comunidades que siguen perdiendo habitantes Castilla y León Extremadura Asturias y Gallo la prórroga del Brexit salvan mil quinientos millones de euros para el turismo según Exceltur las empresas del sector recuerdan que el mercado británico es el más importante para nuestro país y que ha aguantado estos primeros meses del año a pesar de la incertidumbre del Brexit Benedicto XVI culpa al colapso moral y a la revuelta de Mayo del sesenta y ocho de los que los de pederastia en la Iglesia en un texto de dieciocho páginas llega a decir que la pedofilia se llegó a diagnosticar como permitida ya propiedad el Supremo rechaza la puesta en libertad de los ex dirigentes catalanes que están en la cárcel y se presentan a las elecciones generales en el juicio del proceso una agente ha denunciado que los Mossos fueron

Voz 1018 05:00 tan pasivas que incluso permitieron son

Voz 6 05:02 Teo es para llevarse las urnas entre los votantes como recuerdo el lugar de incautar la

dos cinco

qué tal buenas tardes la Comunidad de Madrid va

Voz 0867 05:17 adoptar ninguna medida añadida la investigación abierta sobre el maltrato a los ancianos de la residencia Los Nogales en la comunidad defiende el funcionamiento de los controles asegura que no conocía las denuncias y evita dar detalles en público sobre las imágenes que ayer avanzaba la Cadena Ser en Madrid hoy por fin hemos podido hablar con los responsables de la residencia que niegan que el maltrato sea una práctica habitual en sus centros

Voz 7 05:38 dentro de las habitaciones eh no no sabemos nunca lo que puede ocurrir lo mismo que tú si tienes una persona cuidando a sus hijos en casa e ir te vas a nosotros nos ha sorprendido tenemos cerca de mil ochocientos trabajadores y nunca en los treinta años que yo llevo trabajando aquí nunca en la vida hemos tenido un incidente de maltrato no

Voz 0867 05:56 la oposición critica con dureza la postura del Gobierno regional que no es la primera vez que se encuentra con problemas en residencias propias o concertadas en el año dos mil diecisiete una mujer murió en la de Arganda por falta de personal y por el mal estado de las camas entonces se puso en marcha un plan especial de mejoras

Voz 0867 06:14 del Partido Popular en Torrelodones no paga ni el IBI ni la comunidad de vecinos Arturo Martínez Amorós fue aclamado durante la presentación de candidatos en Las Rozas hace unas semanas en presencia de Isabel Díez Ayuso

Voz 3 06:40 ese Arturo es es

Voz 0867 06:42 el presidente de la formación en esa localidad y adeuda cerca de mil trescientos euros a su comunidad de vecinos y además tuvo una orden de embargo sobre su sueldo por no hacer frente a Libby dice que no puede hacer frente a sus deudas por cuestiones familiares Il la Fiscalía General del Estado ha pedido que se revoque la decisión de enviar el caso del hombre que ayudó a su mujer enferma morir a un juzgado de Violencia de Género titulares

Voz 1915 07:05 en la defensa de Ángela Hernández el marido de María José Carrasco van a recurrir la decisión de la jueza el Ministerio Público entiende que hay pruebas documentales que certifican que no se trata de un caso de violencia contra la mujer

Voz 6 07:15 de educación bilingüe de la Comunidad de Madrid vuelve a mostrar deficiencias en el aprendizaje de ciencias los alumnos de colegios bilingües tienen mejores notas en inglés que los de no bilingües pero peores en Ciencias y tecnología según los datos de las pruebas del alcance que ha publicado esta mañana en la comunidad

Voz 1915 07:30 Pedro Rollán es ya el tercer presidente de la Comunidad de Madrid en esta legislatura después de que Ángel Garrido haya renunciado oficialmente al cargo Garrido ha enviado una carta a la presidenta de la Asamblea en la que formaliza su dimisión para incorporarse a las listas del PP al Parlamento Europeo

Voz 6 07:42 el precio de los alquileres en Madrid supera ya a niveles previos a la crisis según el Banco de España además el precio de la vivienda ha subido cerca de un cincuenta por ciento desde los mínimos alcanzados en los peores años de nuestra economía

Voz 1915 07:53 y en deportes competición ha sancionado al rojiblanco Diego Costa con ocho partidos tras su expulsión en el encuentro ante el Barça el Atlético de Madrid anunciado recurso

Voz 0867 08:01 ya tenemos cartel para la edición de este año del Mad Cool atentos fans este año vienen a Madrid Chemical Brothers estará también Rosalía tendrá loca todo en dura

Voz 9 08:12 nos trae una figura de aprendí Tom puro

Voz 0867 08:18 esto pague Keita esta mañana se ha presentado el programa del festival más importante que se celebra en Madrid de la presentación acaba de llegar Javier Torres Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 0907 08:26 las tardes para abrir boca fiesta de bienvenida están convocadas tan sólo cincuenta mil personas Javier van a poder disfrutar con la música de dieciséis bandas encabezadas por Rosalía eso va a ser el diez de julio en el recinto del Mad Cool en Valdebebas frente IFEMA con el patrocinio de una entidad financiera bancaria el Santander y con la idea de poder en el futuro considerar esa nueva jornada de bienvenida Javier Arnáiz

Voz 10 08:50 el cerco en el festival Un día más intentar ir además en un futuro planteamos un poco la fiesta de pasarla de unas hablaba de la ciudad como en la Riviera al espacio eh en un futuro es posible que ese cuarto día se desarrolle como uno más en el festival

Voz 0907 09:05 este año van a ser sólo tres días Mad Cool comenzará de manera oficial al día siguiente sobre el escenario y entre otros Iggy Pop Chemical Brothers The Cure el día anterior el diez

Voz 11 09:15 Rosalía coherente hubiera borrado

Voz 0867 10:23 en las calles de la capital cómo marcha el tráfico rodado a esta hora centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Margarita Pérez hola

Voz 14 10:30 hola buenas tardes destacamos hubo un accidente que se ha producido hace pocos minutos en la confluencia de Fuente Cantona con la M veintitrés la antigua prolongación de O'Donnell en fuente en ese cruce hay un estrechamiento de calzada que comienza a ralentizar el tráfico de esa zona por lo tanto circulen con mucha precaución

Voz 0867 10:48 si el tiempo Sol se retira las tormentas y suben un poquito las temperaturas pronóstico con Jordi Carbó

Voz 0978 10:54 definitivamente se alejan las condiciones que en los últimos días han favorecido la formación de nubes que daban lugar a chubascos y algunas tormentas en la tarde de hoy será soleada veremos algunas nubes sobre todo en puntos de montaña pero ya prácticamente inactivas del todo y en general con más sol temperaturas también más altas superemos los quince grados en la mayor parte de la comunidad pero también teniendo presente que durante la tarde sepa reforzar algo el viento esto hará aumentar con el paso de las horas la sensación de ambiente fresco en los próximos días lo que queda de semana va a hacer sol todos los días poco de frío durante las noches el empezar las mañanas durante las tardes ambiente cada vez más suave el fin de semana máximas de más de veinte grados

tenemos padrón actualizado a fecha uno de enero somos seis millones seiscientos sesenta y dos mil madrileños ochenta y tres mil ochocientos setenta más que la última entrega Madrid es de las comunidades en las que sube la población en este país Hora catorce Madrid hace con Sonia Palomino en la producción y Alicia Molina y Carlos Ródenas en la realización técnica son las dos y once

Voz 15 11:53 a la derecha es llegará a su destino Madrid central que sí que para eso soy un GPS actualizado y se más que tú

Voz 16 12:02 en Madrid central tiene setenta aparcamientos con seis mil plazas para venir sin problemas sin multas con la etiqueta que tengas en tu vehículo cumpliendo siempre con la normativa de movilidad aparcamientos de Madrid en Madrid entramos todos

hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 12:26 de trabajadores apartados y denunciados por la Fiscalía por esto por maltratar a mayores en la residencia de Los Nogales los vídeos los avanzamos ayer aquí en la SER imágenes francamente duras aquí en esta antena escuchamos también anoche a Francisco el hijo de una de las ancianas maltratadas antes de llevar el asunto canales lo denunció todo ante Los Nogales ya también ante la Comunidad de Madrid

Voz 18 12:47 la directora me contesta diciendo aquello está también a los ancianos en todos los escritos que ellos interpongan

Voz 1018 12:54 sí que yo no tiene ninguna responsabilidad que sí

Voz 18 12:56 ahora ella o que en todo caso ellos doctora tan perfectamente pero es que además hay un escrito de más de cien familiares de residentes que se presentó la dirección de mayores de la Comunidad de Madrid de Agustín de Foxá

Voz 0867 13:10 pues la Comunidad de Madrid niega que tuviera conocimiento de esta situación y hoy al margen de la investigación abierta asegura siempre si micrófonos que los controles funcionan y que no van a romper el acuerdo con los Nogales que recordemos ofrece plazas privadas pero también plazas concertadas Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0393 13:26 las buenas tardes murió en Madrid ha estado esta mañana visitando el Centro

Voz 0867 13:28 con esta mañana en la residencia los no

Voz 0393 13:31 miles de Hortaleza no sabemos aún con qué conclusiones hemos intentado obtener declaraciones de la consejera de Asuntos Sociales pero no ha sido posible fuentes de ese departamento informan de que el Gobierno ha abierto dos expedientes administrativos por distintas vías que no se van a resolver en ningún caso antes de que se pronuncian los tribunales el caso como sabéis está noticia Lizaso así que de momento la Comunidad de Madrid no va a tomar ninguna decisión iba a romper el concierto con Los Nogales la residencia de Hortaleza tiene ciento treinta y siete plazas concertadas por las que la Comunidad de Madrid paga un millón trescientos mil euros al año el concierto actual caduca en dos mil veintiuno esas mismas fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales aseguran que no tienen constancia de que ese caso de que no tenían constancia de ese caso de maltrato que es puntual niegan además que haya una situación general de desatención no de falta de recursos en las residencias públicas y las concertadas también defienden los controles que realizan aseguran que la ley les obliga a hacer una inspección al año y que ellos hacen dos aquí en la SER también hemos hablado

Voz 0867 14:29 un extrabajador de Los Nogales Esteban nos contaba en Hora Veinticinco que lo que ha pasado con estas dos ancianas no era ni mucho menos un hecho aislado

Voz 1018 14:36 hombre una cosa usted no se planteo denunciar

Voz 19 14:40 en un principio no porque tenía un contrato precario pero después ya cuando nos cuanto Francisco pues él me dio una cámara pero no pude grabar nada fue imposible porque a ya no aguantaba ya estaba psicológicamente fatal porque es todos los días de todos los viaje vea lo mismo lo mismo no llegó lo todos vejaciones maltratos

Voz 0867 15:03 hemos hablado con los responsables de la residencia hoy niegan estos decir que exista un maltrato los ancianos continuado responsabilizan de todo a los trabajadores

Voz 0393 15:12 si la residencia asegura que tuvo conocimiento de la denuncia de la Fiscalía ayer contra estos tres trabajadores que ha decidido personarse como acusación particular en el caso aseguran que en ningún momento el hijo de esta anciana les había trasladado una queja de malos tratos y que tampoco les habían enseñado esos vídeos que les parecen dicen deleznables y repugnantes el subdirector de el grupo Los Nogales José Manuel Rodríguez argumenta que es complicado saber lo que ocurre dentro de las habitaciones

Voz 3 15:37 el gran problema que podemos tener en esto

Voz 20 15:39 es que dentro de las habitaciones eh no no sabemos nunca lo que puede ocurrir lo mismo que tú si tienes una persona cuidando a los hijos en casa e ir te vas a nosotros nos ha sorprendido tenemos cerca de mil ochocientos trabajadores en la casa y nunca en los treinta años que yo llevo trabajando aquí nunca en la vida hemos tenido un ingente

Voz 21 15:58 a pesar de esa ese nivel yo ese nivel

Voz 20 16:01 el nada mal trato nunca

Voz 0393 16:04 los Nogales insiste en que los ancianos de sus residencias están bien atendidos sostienen que los Nogales trabajan ahora mismo doscientos setenta trabajadores para cuidar a trescientos sesenta ancianos esa subversión

Voz 0867 16:15 hoy nos hemos preguntado además que pase en Madrid con las residencias para mayores hay una una mayoría de plazas concertadas pero se han registrado denuncias en ambos casos en centros públicos y también en los privados en dos mil diecisiete La Ser les contó el caso de una mujer que murió la residencia publica de Arganda por falta de personal por el mal estado de una cama el consejero Izquierdo lo despachaba culpando de amarillista son los medios que avanzamos la no

Voz 0219 16:36 el ruido de estos días las informaciones sesgadas y sensacionalistas el oportunismo de algún grupo político no de todos de más interesados en el desgaste en intereses ajenos se parapeta detrás de este desafortunado accidente

Voz 0867 16:53 aquello pasó hace tres años la Comunidad puso en marcha un plan especial para sus residencias y que sabemos Carolina de ese plan

Voz 0393 16:59 bueno pues la Consejería de Asuntos Sociales asegura que entre dos mil dieciséis y dos mil dieciocho Se han invertido más de treinta millones de euros en mejorar las residencias públicas y que se han creado ochocientos treinta nuevos puestos de trabajo esto es lo que defiende el Gobierno regional la oposición sin embargo cree que ha habido dejación con un problema general que es la falta de personal de medios en las residencias de ancianos Raúl Camargo de Podemos que ha estado esta mañana en Hoy por hoy se quejaba también de la gestión de este caso concreto de maltrato

Voz 22 17:28 el Gobierno tiene las actas de inspección de esa residencia y tiene por tanto la posibilidad de conocer cuáles eran los problemas que venían ocurriendo en ella desde hace mucho tiempo por lo tanto queremos que bueno simple le están llenando ganar tiempo y no responder a un problema que ayer saltó en en esta residencia Los Nogales de Hortaleza pero que nosotros ya venimos denunciando hace mucho tiempo su problema general

Voz 0393 17:47 en estos momentos en la Comunidad de Madrid hay un veinticinco por ciento de plazas públicas el resto son concertadas

Voz 0867 17:53 dos y diecisiete seguimos

hora catorce Madrid

Voz 0867 17:58 la Aziz tal contra los malos tratos ha confirmado esta mañana lo que anunciaba anoche en la SER que va a recurrir la decisión de la justicia de enviar el caso del hombre que ayudó a morir a su esposa la semana pasada a un juzgado de Violencia de Género dice la fiscal Alfonso Ojea que no ese lugar y además que hay pruebas documentales no de que no se trata de un maltrato que no existe situación digamos de dominio buenas tardes

Voz 6 18:18 buenas tardes así es la Fiscalía ha rubricado su decisión

Voz 0089 18:20 dónde recurrir el auto de inhibición en favor de los juzgados de violencia de género el Ministerio Público señala que la jueza de instrucción de Plaza de Castilla se ha equivocado al aplicar la ley no ha entendido la resolución del Tribunal Supremo de diciembre pasado sobre los casos de violencia machista el alto Tribunal no ha fijado dice la Fiscalía lo que dice la magistrada Pilar Martínez Nájera en la fiscal de Sala contra la violencia de género

Voz 23 18:45 pero no basta simplemente la relación

Voz 1490 18:47 que exista una relación un varón mujer sino que es necesario que esa relación ese contexto sea de dominación sea de abuso sea de discriminación yo creo que ahí ese matiz es el que no ha entendido el juez de instrucción

Voz 0089 19:01 el recurso va directamente a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de apelación y se va a presentar antes de que los juzgados de violencia de género reciban el escrito de la jueza de la de Plaza de Castilla la Fiscalía gana tiempo pero atención la situación se va a enredar porque más pronto que tarde se va a plantear una cuestión de competencias entre ambos jueces y eso sólo lo puede resolver otra vez la Audiencia Provincial

Voz 23 19:22 un juez se inhibe y tome una decisión que lo recibe en este caso el juez de Violencia sobre la Mujer acepta la inhibición o la rechaza la rechazan todavía tenemos una cuestión de competencia que tiene que resolver el órgano superior que es la audiencia en este caso la Fiscalía va a recurrir el auto antes de que vaya al Juzgado de Violencia sobre la Mujer porque consideramos que es una cuestión clara y en consecuencia pues lo resolverá la Audiencia

Voz 0089 19:45 la Fiscalía ha aclarado que María José la fallecida comunicó de forma voluntaria pública a través de un vídeo que deseaba morir esta es una circunstancia atenuante de la presunta responsabilidad penal de su marido la otra es una larga enfermedad sin cura ambas aparecen en el Código Penal y ambas se cumplen en este caso

hora catorce Madrid Javier Casal

Voz 0867 23:14 así XXIII La Ser les avanzado esta mañana que el candidato del Partido Popular el Ayuntamiento de Torrelodones actual portavoz también allí recibió una orden de embargo de su sueldo como concejal todo porque arrastraba una deuda con el propio Ayuntamiento que quiere presidir deudas con el Ayuntamiento por el impago del IBI moroso también en su comunidad de vecinos Sonia Palomino

Voz 1915 23:32 según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER amorosa contraído varias deudas en los últimos meses el Ayuntamiento ordenó embargar su sueldo de portavoz municipal en diciembre de dos mil dieciocho por no haber pagado el IBI debía casi seiscientos euros de este impuesto el candidato del PP para las próximas elecciones municipales arrastraba además a finales del año pasado una deuda de mil doscientos sesenta euros contraída con su comunidad de vecinos en una urbanización de Torrelodones la SER se ha puesto en contacto con él Amorós reconoce esos impagos aunque asegura que se deben a una situación económica familiar complicada el IBI lo está pagando de manera fraccionada promete hacer frente a la deuda con la comunidad de veces

Voz 0867 24:06 Isabel Diaz Ayuso que aplaudía el candidato de Torrelodones en la presentación que tuvo lugar hace varias semanas de los candidatos de la zona noroeste en Las Rozas acaba de estar en Ifema y allí le hemos preguntado si el partido se va a replantear o no esa candidatura

Voz 32 24:19 hombre eso es una información que ha aparecido a lo largo del día yo esta donde los platós de televisión diferentes y estoy ahora mismo la feria el gourmet eh yo tendré que preguntar a la dirección que piensa no cerró pero desde luego yo creo que hasta la fecha ha sido un portavoz político que ha trabajado y lo ha hecho honradamente el Estado sus explicaciones tengo entendido que tenía dificultades económicas para afrontar estos impuestos pues hombre que ya están

Voz 0867 24:49 las evaluaciones de la Lomce la educación madrileña ponen de nuevo en evidencia aunque sea por unas décimas los problemas en algunas materias de la educación bilingüe los chavales que estudian en esos centros obtienen peores resultados en Ciencias pero mejores faltaría más en la prueba de inglés Laura Gutiérrez

Voz 1275 25:05 los alumnos de colegios bilingües tienen mejores notas en inglés que los no bilingües pero peores en ciencia y tecnología en ambos casos la diferencia no yo de una décima se mueve en el entorno del siete mientras que en el instituto apenas hay diferencias a pesar de que los bilingües maneja mejor el inglés en el resto de materias obtienen notas similares las chicas son mejores en las competencias de comunicación lingüística tanto en español como en inglés en Primaria Secundaria y en ciencia tecnología los chicos sobresalen en competencia matemática social y cívica en general los alumnos madrileños mejoraron el curso pasado su rendimiento en sus resultados la nota más alta se consiguió matemáticas esto

Voz 12 25:39 en un siete coma ocho Un siete con siete lengua en cuarto

Voz 6 25:42 lo de la ESO los alumnos que fueron una escuela infantil

Voz 1275 25:45 antes de los tres años consiguen ahora mejor

Voz 6 25:48 qué resultados académicos Madrid una comunidad en la que

Voz 0867 25:50 también ha aumentado la segregación por motivos económicos de vid es decir cada vez es mayor la concentración de ricos en unos centros de los niños de familias pobres en otro sobre el suicidio de alumno de Ciudad de Jaén la Ser ha sabido que el fallecido discutió unos días antes con el chico detenido y faltó clase durante tres días antes de quitarse la vida la Comunidad sigue siendo muy cauta sostiene todavía que no existen indicios claros de acosó Enrique García

Voz 0115 26:14 si la investigación se mantiene abierta de momento ayer hicieron conclusiones preliminares y Educación mantiene que no ve indicios de acoso hemos sabido que el joven la semana antes de quitarse la vida faltó tres días seguidos a clase miércoles jueves y viernes después de tener un incidente con el menor detenido éste le quitó las llaves de casa al joven Unnim en un incidente que conoció la dirección del centro pero que consideró una riña así más por lo que no tomó cartas en el asunto y sólo pidió al joven detenido que devolviera las llaves y así lo hizo además la Comunidad no ha querido confirmará la ser si la policía ha interrogado a la directora del centro el Instituto está colaborando con la policía

Voz 0867 26:51 ya esta es la plaza de Colón a primera hora de la mañana activistas de Greenpeace han descolgado una gran pancarta en forma de factura desde las alturas de las Torres de Colón para denunciar el cambio ah y también la pasividad de la clase en la factura simulaba la factura de las elecciones generales y el momento la foto y el vídeo ha sido captado por los viandantes dos de la tarde y veintisiete minutos

Voz 0393 28:59 desde Women's Link dicen que hay dos obstáculos la limitación del decreto ley a la sanidad para las personas migrantes en situación irregular y desde los centros de salud piden la justificación de noventa días de empadronamiento hecho que la organización considera una mala interpretación del decreto según la ley del aborto ninguna mujer debería tener obstáculos ni ser discriminada bajo ningún concepto Stephanie Molina es la portavoz de Womens Link ICO

Voz 0098 29:20 en esta queja que hemos presentado al Defensor del Pueblo solicitamos que se investiguen estos obstáculos que la institución del Defensor del Pueblo emita algunas recomendaciones para que esta práctica discriminatoria y los obstáculos a los que se están enfrentando Cecil

Voz 36 29:38 se presume que hay más mujeres en esta situación que por las trabas administrativa

Voz 0393 29:41 las no llegan a conseguir el documento de asistencia sanitaria

Voz 36 29:44 en el que poder interrumpir su embarazo nubes

Voz 0867 29:46 ha salido el sol tenemos catorce grados ahora mismo en el centro de la capital es lo que marca el termómetro de la radio en días siguiera catorce La Ser

mira de la tarde una y media en Canarias

en el caso Nóos José Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 el más inmediato pasa por Barcelona donde lamentablemente acaba de vivir un acto incívico toda una provocación de un grupo de estudiantes independentistas que han boicoteado la presencia en la Universidad Autónoma de Cayetana Álvarez de Toledo cabeza de lista al Congreso por el PP en Barcelona

Voz 1 30:42 los agentes de seguridad privada han tenido que intervenir ante la tensión vivida

Voz 1684 30:48 con gritos empujones forcejeos como están ahora mismo las cosas Pau rumbo pues ahora más calmadas el acto se ha podido celebrar finalmente todo ha pasar en cuestión de minutos

Voz 6 30:59 la entrada de la auditorio de esta universidad que está en las afueras de

Voz 1684 31:01 Barcelona que es conocida por un movimiento estudiantil especialmente combativo pues ha sido en un espacio estrecho de la plaza cívica que es el foro central de esta universidad Álvarez de Toledo se ha visto envuelta rápidamente una muchedumbre que tapaba la entrada al auditorio gritaba consignas antifascistas la seguridad privada de la universidad que es quien tiene competencias en el campus se ha visto desbordada por la afluencia de jóvenes los Mossos han tenido que montar un cordón y según nos han contado fuentes de la policía catalana no se ha practicado ninguna detención ni identificación una vez ese pasillo calmados los ánimos como decimos Álvarez de Toledo ha podido entrar bueno pues hace unos meses

Voz 1018 31:32 estos el líder del PP Pablo Casado desde un acto de precampaña en Valencia condenado estas acciones violentas

Voz 6 31:37 creo que esas actitudes totalitarias

Voz 1684 31:40 ya deberían estar olvidadas en una democracia consolidada de la Europa occidental como ese Reino de España no puede ser que estemos sometidos a esta actuación a nuestra ideología y que los que queden

Voz 1018 31:55 vamos a defender la Constitución no

Voz 1684 31:57 siga agrediendo irse no siga insultando y escraches

Voz 1018 32:01 pues según este esperamos poder conversar aderezo o Cayetana Álvarez de Toledo no es precisamente mejor clima para dar comienzo a una campaña electoral que oficialmente comienza esta medianoche todo indica que al final habrá debate a cinco en una televisión privada el PSOE confirma que Pedro Sánchez asistirá ninguno de los otros cuatro candidatos ha dicho que no aunque Pablo Casado mantiene sus reticencias

Voz 4 32:20 el Comité Electoral ha acordado que nuestro secretario general y candidato a la Presidencia del Gobierno a presidente del Gobierno Pedro Sánchez acuda al debate que Atresmedia ha ofrecido para que se celebre el próximo veintitrés de abrir lo que hicieron Aznar con González lo que hizo Rajoy con Zapatero lo que hizo Rajoy con Sánchez resulta que Sánchez tiene miedo hacerlo conmigo Cayetana

Voz 15 32:44 por otro lado buenas tardes como esto

Voz 19 32:48 eh estamos hemos entrado en la universidad celebrar debates sobre Europa sobre nacionalismo y populismos ese era nuestro objetivo poder celebrar debate democrático en un sitio que tendría que ser templo de la democracia también usted

Voz 1018 33:04 a esta mañana la universidad para asistieron al acto organizado por un grupo de estudiantes próximos eh a sociedad civil catalana y en qué momento han comenzado sus actos de tensión de violencia

Voz 19 33:13 bueno más que próximos son estudiantes constitucionalistas que defienden la democracia y el derecho de todos a opinar libremente sobre sus ideas en la universidad que faltaba más no y lo que ha pasado es que contamos llegado había grupo unos ciento cincuenta niñatos totalitarios subvencionados unos pijos reaccionarios que pretendían digamos secuestrar Universidad para sus propios fines ideológicos y eso no es aceptable y entonces pretendían hacerlo de manera violenta agrediendo bloqueando la entrada dijimos que ninguna manera seguimos que íbamos a entrar como era nuestro derecho en defensa de la democracia y la libertad de todos

Voz 0867 33:50 sí eso hemos hecho hace ha habido momentos profundamente

Voz 19 33:52 agradables debo decir hubo gente también recomendó dar marcha atrás para no en fin Parejo y que estaban empujando por un lado que que podía violencia yo he dicho en diré David la violencia en la ejercer esos

Voz 1018 34:08 cree que la democracia les provoca les altera

Voz 19 34:10 enferma y les ponen un punto peligroso donde a la libertad básica si responde con agresiones

Voz 1018 34:15 no juezas usted ha pasado miedo ha intentado agredirla físicamente

Voz 19 34:19 bueno e sufrió gravísimos empujones debo decirle que otras personas han caído al suelo delante de estas personas han sido imputadas contra el muro de la escalera por la que estábamos subiendo recibido golpes en la pierna estoy perfectamente estoy muy bien y estoy muy contento de haber entrado defendió la democracia y la libertad y el debate que sus amigos en es antiguo protegido por la policía autonómica catalana si yo tenía los Mossos que me protegen la escolta aquí había un dispositivo policial luego vinieron antidisturbios pasa que llegaron más tarde que cuenta había entrado cuando llegaron los antidisturbios y los Mossos eh porque estaban trabajando ahí bueno alguno de ellos recomendó que que sino o que no entrase uno o cien Karin recuperarnos exactamente quién al principio hace por una puerta lateral o lo que fuera yo dije que ninguna manera dijimos todos que teníamos que entrar por el acceso natural de la universidad

Voz 1018 35:12 que faltaba pues agradezco mucho compañía aquí en la Cadena Ser por contarnos en primera persona este episodio tremendo socialmente impresentable que ha tenido que soportar esta mañana un saludo buenas estar bueno

Voz 6 35:21 lo bueno es que eso sea

Voz 1018 35:24 Brin Antonia Martín Carlos Cala buenas tardes a saber de las cuestiones que vamos a contar hoy empezamos Antonio en Londres pero no con el Brexit

Voz 6 35:29 aunque enseguida hablamos de él no creas no empezamos con Julien Assange que ahora mismo está siendo trasladado un tribunal después de haber sido arrestado en la embajada de Ecuador en Londres Ecuador ha decidido retirar el asilo la nacionalidad por su mal comportamiento según ha explicado el presidente de ese país Lenin Moreno

Voz 5 35:43 instaló equipos electrónicos de distorsión bloqueo las cámaras de seguridad agredir al tratado a guardias de la sede diplomática ha accedido sin permiso archivos de seguridad de nuestra embajada la de Ecuador ha llegado a su límite

Voz 6 35:57 aquí estamos al Brexit prórroga la Unión Europea concede un nuevo plazo al Reino Unido para su salida el límite será el treinta y uno de octubre escuchamos a Theresa May a Donald

Voz 37 36:04 pues se prolongará durante el para el pueblo británico esta prórroga lo que nos permite seguir adelante con ese proceso si podemos hacerlo antes del veintidós de mayo no tendríamos que participar en las elecciones al Parlamento Europeo estas tensiones tan flexible como esperaba por favor no perdáis

Voz 6 36:23 sí parece que podrá revalidar el Gobierno del PSOE podría volver a gobernar en la Comunidad Valenciana después de esas elecciones autonómicas del día veintiocho con el apoyo de otros partidos según los datos publicados por el CIS el PP se queda como cuarta fuerza política Vox entraría con entre cinco y seis escaños no

Voz 1018 36:38 fue pacífico a agentes de la Policía Nacional matizan

Voz 6 36:40 a las defensas en el juicio del proceso independentista hay relatan que no hubo resistencia pacífica al uno de octubre y que los Mossos d'Esquadra actuaron con pasividad

Voz 1684 36:48 recuerda usted alguna de las consignas políticas que cantaban cantaban votaré sí cantaban

Voz 0978 36:53 queremos vota así cantaban somos gente de

Voz 1684 36:55 Paz fuera de las por parte de las fuerzas de ocupación terroristas asesinos fascistas así

Voz 6 37:02 competencia autonómica ministra de Sanidad recuerda que son las comunidades las que tienen que hacer cumplir los reglamentos de las residencias para la tercera edad después de los abusos en una de ellas de Madrid revelados por las

Voz 1490 37:11 pero esto es una competencia de las comunidades autónomas y evidentemente el Estado no debemos de interferir pero las imágenes las ha visto un listón no las he visto no he tenido tiempo discurso

Voz 6 37:22 visto para sentencia el juicio contra el asesino confeso de Diana Care por el intento de rapto de una chica en Boiro Él ha pedido perdón y los agentes que han declarado aseguran que hay similitudes entre los dos casos

Voz 38 37:33 acción entonces como era un vehículo que conocía vuelvo a lo del modus operandi eh

Voz 39 37:39 pero un vehículo que conocía que había utilizado con Diana le

Voz 6 37:45 con autorización judicial el fiscal de Seguridad Vial explica a la SER que sólo se van a intervenir los móviles de conductores involucrados en accidentes con el visto bueno del juez para obtener datos concretos Bartolomé Vargas se puede acudir a la autoridad judicial para pedir el acceso a los datos de tráfico no al contenido de las llamadas serán los datos letras y con eso basta estado de emergencia del ministro de Defensa de Sudán ha confirmado que sea arrestado al presidente del país Omar Bashir que llevaba en el cargo desde el ochenta y nueve El País queda bajo el mando de una junta militar se ha suspendido la Constitución ese han cerrado las fronteras y el espacio aéreo

Voz 8 38:17 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 39 38:21 José Antonio el telegrama Espadas Espert lema señor presidente del even horizontes Lescaut consorcio Se atribuye la primera imagen de un agujero negro situado en el centro de la galaxia Messier ochenta y siete a cincuenta y cinco millones de años luz de la Tierra en el logro ha participado un equipo de doscientos científicos de sesenta instituciones entre las que figuran el Observatorio de Sierra Nevada todo esto es conforme a las teorías de Einstein que trató también de cómo las trayectorias de la luz se van por efecto de la gravedad porque según estamos observando en la campaña electoral el tiempo no pasa del mismo modo a diferentes alturas entendido

Voz 1018 39:07 Miguel Ángel Aguilar que a veces es más físico periodista hay que mañana volverá con nosotros Alicia Molina hay Carlos Ródenas en la técnica saber Quintana Carlos Canal la producción también Benedicto XVI el Papa emérito aquí si cabe emplear con precisión ese término emérito desde su retiro hace público un documento con su visión del contexto

Voz 6 39:23 el de la pederastia en la Iglesia Joan Solés corresponsal en Roma

Voz 0946 39:28 sobre los abusos sexuales a menores Joseph Ratzinger asegura que es resultado de un colapso moral difícil de combatir cuyo origen está en la revuelta de Mayo del sesenta y ocho añade el Papa emérito que el veintiuno de abril próximo cumplirá noventa y dos años habla en su carta además de colapso moral de colapso mental que induce a la violencia o colapso de las vocaciones sacerdotales a partir del Concilio Vaticano II que asegura ha dejado indefensa la Iglesia católica

Voz 1018 39:57 completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 39:59 las condiciones que durante tantos días han favorecido la formación de tormentas en la mayor parte del país van a la baja claramente

Voz 1915 40:05 de esta tarde chubascos todavía en el Cantábrico sobre todo

Voz 0978 40:08 en la parte más oriental y en puntos de montaña de la mitad oeste de la península chubascos cada vez más aislados débiles en la mayor parte del país la tarde será soleada con ambiente más suave que en los últimos días máximas en general de quince a veinte grados superando los veinte en Canarias el Valle del Guadalquivir también el Valle del Ebro pero cuidado porque las próximas noches seguirá haciendo frío eso sí las tardes soleadas cada vez serán más suaves el fin de semana incluso un poco cálidas

Voz 1018 42:36 dictó Marcos casi siete años después de buscar refugio diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres la policía británica ha tenido a Julian Assange el fundador de Wikileaks en diciembre de dos mil doce seis meses después de acudir a la embajada has decía ante los medios desde el balcón del edificio que se ha convertido en su casa su oficina subterfugio gracias a la posición de principios del Gobierno ecuatoriano decía estoy a salvo en esta Embajada puedo hablar desde esta embajada

Voz 4 43:06 aquí Watts

Voz 1018 43:09 pero las cosas han cambiado mucho desde entonces el presidente de Ecuador ya no es Rafael Correa que lidió protección incluso la nacionalidad de su país el actual presidente Lenin Moreno considera insostenible la permanencia Sans en el edificio lo acusa además de violar las normas internacionales sobre sedes diplomáticas ya ha permitido su detención por parte de la policía del Reino Unido Begoña Arce Londres buenas tardes

Voz 1915 43:28 buenas tardes quién nos iba a decir que vamos a estar ahí

Voz 1018 43:31 en lugar de el culebrón del Brexit parquet a pesar de todos a reservar algún espacio sabio de esto ahora mismo el fundador de Wikileaks

Voz 1915 43:37 pues yo le Sanz está detenido iba a ser presentado en breve ante el juez del Tribunal de Vox Mister aquí en el centro de Londres según un comunicado de Scotland Yard han sido detenido por haber violado las condiciones de libertad provisional que los jueces británicos le habían impuesto en el dos mil doce y por la existencia de una petición de extradición de Estados Unidos según el ministro de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt ha costado años de gestiones diplomáticas poder detener al fundador de Wikileaks

Voz 15 44:06 sí

Voz 1915 44:07 vamos mostrando que nadie está por encima de la ley Julian Assange no es un héroe es alguien que ha venido escondiéndose de la verdad por años y años y ahora su futuro va a decidirse en el sistema judicial británico lo que ha ocurrido hoy es el resultado de años de cuidadosa diplomacia por parte del Foreign Office

Voz 1018 44:25 ha hecho

Voz 1915 44:27 a lleva casi siete años en la embajada de Ecuador como decía es la dramática salida de esa sede entre agentes que lo metiera en un furgón con el pelo blanco Labarga blanca enormemente envejecido sólo ha sido captada por la cámara de una agencia subsidiaria que trabaja para el servicio de noticias de Rusia

Voz 1018 44:43 mientras velocidades más tenía una orden europea de detención dictada por la Justicia sueca estaba acusado de dos agresiones sexuales que luego no prosperaron pero además en noviembre del pasado año trascendió que Estados Unidos estaba preparando una acusación por divulgar herramientas informáticas de la CIA y su supuesto papel en la injerencia rusa en las presidenciales desde el año dos mil dieciséis tiene alguna causa abierta ante la justicia británica

Voz 1915 45:04 la causa con la justicia británica es precisamente el haber violado las condiciones de libertad provisional cuando se estaba tramitando su demanda de extradición a Suecia ahora la justicia británica debe juzgarle por ello Suecia ha cerrado todas las reclamaciones judiciales desde entonces contra Sáenz de momento al menos de momento su caso no está reabierto allí

Voz 1018 45:25 bueno pues presidente ecuatoriano como decíamos el moreno a explicaba a través de un vídeo que ha facilitado la actuación de la policía británica porque ha mantenido a Assange la actual estos años que no incluye las normas internacionales incluyendo la destrucción de material de seguridad después además de disponer de garantías por escrito de las autoridades danesas de que no será entregado a EEUU