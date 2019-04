Hora 14 (12/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 4 00:12 de hecho no se José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes lo primero lo más útil la situación en las carreteras empiezan los problemas ante la gran escapada de Semana Santa en la que espera gasta quince millones y medio de desplazamientos oficialmente la operación de la DGT con nueve mil doscientos agentes de la Guardia Civil que empieza a las tres de la tarde pero a esta hora ya hay complicaciones en salidas de Madrid o Málaga Alfonso Martínez

Voz 5 00:42 buenas tardes José Antonio pues hasta ahora como bien dices tenemos ya tráfico intenso principalmente de salida de la capital en Madrid en la A tres en Rivas y Villarejo de Salvanés la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto Il a cinco a la altura de Arroyomolinos circulación lenta además de entrada por la A uno en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras en Barcelona complicaciones en la dos en Martorell hacia Lleida por un accidente de entrada a la ciudad condal en la C58 en San Quirze del Vallés en Valencia dificultades en la Nacional doscientos veinte manías es dirección a la V30 en la V30 en Quart de Poblet sentido A7 en La Rioja un cambian de mercancías peligrosas averiado en la AP68 a su paso por San Asensio complica la conducción hacia Logroño en Murcia tráfico intenso en las siete en Espinar en ambos sentidos y por último en Málaga intensidad circulatoria en las siete en Arroyo de la Miel dirección Cádiz en San Pedro de Alcántara en este caso hacia Barcelona

Voz 1018 01:37 pues gracias dgt viajaremos este año con las gasolinas y el gasóleo más caros que en dos mil dieciocho y para los usuarios del avión complicaciones en los controles de seguridad de Barajas por una huelga del personal de seguridad privada Cristina de Casar

Voz 6 01:51 a esta hora las colas han comenzado a disminuir en el aeropuerto de Barajas una huelga indefinida de vigilante de seguridad ha producido retrasos los pasajeros e incluso la pérdida de vuelos las reclamaciones en los puntos de información de Aena se repiten pero los pasajeros no saben aún cuando podrán volar a sus destinos de Semana Santa

Voz 4 02:10 hora catorce

Voz 1018 02:14 las vacaciones de Semana Santa darán como fondo los mensajes de la campaña electoral aquí en la Ser hemos podido escuchar por ejemplo la vicepresidenta Carmen Calvo o al líder de Podemos Pablo Iglesias LODE llegar a posibles acuerdos de gobierno no se presenta fácil

Voz 7 02:26 en la política española ha pasado a otro registro distinto todos vamos a tener que hablar con todos y mientras que los partidos que concurren sea legales porque no pueden concurrir Si no lo son tengan este año vamos a tener que hablar todo con todo

Voz 8 02:39 nosotros le decimos al Partido Socialista que si gobernamos juntos estamos dispuestos a limpiar eso caiga quien caiga y ellos no se tienen que ofender deberían ser los primeros comprometidos a a limpiar las cloacas

Voz 1018 02:52 los empresarios del mundo financiero no se pronuncian sobre opciones electorales concretas sobre la estabilidad política de nuestro país Antonio Aramendi presidente de la CEOE Ana Botín presidenta del Banco Santander bueno nosotros para empezar no estamos en campaña electoral

Voz 9 03:04 con tanto a mí lo que en estos momentos díganos partidos otros nosotros no nos presentamos a las elecciones no estamos en política nosotros trabajaremos en el campo de juego que toque

Voz 10 03:14 pedir a los políticos que hablen claro tras las elecciones necesitamos huir del cortoplacismo e impulsar una agenda reformista con visión de largo plazo

Voz 1018 03:26 estamos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros antepenúltimo a las elecciones Iyad no cabe entrar en el cuerpo a cuerpo con los partidos de la oposición desde Moncloa es lo reconoce las

Voz 11 03:36 estamos Isabel Celaá dentro de este periodo la tarea de comunicación del Gobierno y en especial esta rueda de prensa de ajustarse a lo establecido en la normativa aplicable al caso así que estamos seguros seguras en este caso de que ustedes en nosotras nos ha no sabremos ajustar a los términos que establece dicha norma

Voz 1018 03:59 de Directores y Gerentes de Servicios Sociales proponen a los partidos una reforma legal para exigirles de criticado de penales a quienes trabajen en residencias de ancianos una es contrató en prácticas de Los Nogales en Madrid Elizabeth Rodríguez ha relatado aquí en la SER lo que pudo presenciar el poco caso que lo hicieron

Voz 12 04:16 no me gusta ver cómo ataban a su abuela que estaban super vetada e la tabarra con la funda de las almohada lista vamos agua para que trasladaran que había una que era directora

Voz 13 04:29 el que gen

Voz 12 04:32 nombre quede claro que todas mis compañeras se quedaron por no quejarse y me dijeron a mí que porque me había dejado dijeron

Voz 14 04:40 pero ellos no podían además Nissan anunció un expediente de regulación de empleo que va afectará a seiscientos trabajadores de sus dos centros en Barcelona las negociaciones con los sindicatos han fracasado empresa asegura que va a priorizar las prejubilaciones y las medidas de carácter voluntario

Voz 0706 04:56 por primera vez uno de los miembros de la llamada policía patriótica señala a la cúpula del Ministerio de Interior el el comisario García Castaño confiesa ante el juez que seguía órdenes del ex secretario de Estado Francisco Martínez mano derecha del ministro para espiar al ex tesorero Luis Valles

Voz 14 05:09 el líder de la oposición británica Jeremy Corbijn pide al Gobierno de Theresa May que suponga la extradición de Julien Assange a Estados Unidos Reino Unido sólo contempla la extradición si el país de destino se compromete por escrito a no aplicar la pena de muerte

Voz 1018 05:21 dos y cinco

Voz 3 05:25 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:28 buenas tardes enseguida les contamos que dicen los escritos a los que ha tenido acceso la Cadena Ser que demuestran que la residencia Los Nogales de Hortaleza si conocía las denuncias de malos tratos a dos internas las quejas que dejó por escrito el hijo de una de ellas el Gobierno regional asegura que el centro se lo ocultó y que no fue hasta ayer cuando pudieron comprobar su existencia Pedro Rollán presidente en funciones

Voz 1711 05:53 se confirma porque en el día de ayer se efectuó una nueva inspección en donde se pudo verificar a quién es el libro de registro no estaba contemplada algunas quejas que sí que estaban en otros cajones ir los técnicos que efectuaron la inspección pudieron verificar que se había roto que se había ocultado información a la comunidad de nada

Voz 0978 06:12 en unos minutos van a escuchar también ampliamente

Voz 1434 06:15 te lo que nos ha contado Elizabeth Rodríguez esa ex trabajadora de Los Nogales con la que hemos hablado esta mañana en Hoy por Hoy Madrid el Ayuntamiento de la capital ya ha presentado alegaciones contra el expediente abierto al Consistorio por la Junta Electoral Central por la proyección del vídeo de Podemos en la fachada de la Casa de la Panadería la alcaldesa Manuela Carmena le quiten por

Voz 6 06:36 lo hay gambas con la apertura de expediente digamos que es que no diga no es qué ha pasado entonces demandamos dos alegaciones y nada pues encantados de que haya árbitros esos de viene muy bien desde en el en el deporte la vida social y mucho más en las selecciones

Voz 1434 06:50 sí de nuevo tenemos que hablar de inundaciones en el hospital de La Paz según denuncian desde CCOO esta vez ha sido la rotura de una tubería de agua caliente que también ha provocado la caída de parte del techo ha ocurrido en el local que el sindicato tiene en ese oscuro

Voz 6 07:09 al Esther Quiñones forzados a surgir

Voz 16 07:11 en otro sitio el hospital como puede ser una hospitalización a un agujero decía eso le cae a un paciente e a un paciente a un familiar a un usuario en el hospital le hubiera causado daños que estaríamos hoy saliendo las noticias en Primera en Primera

Voz 1434 07:29 y más noticias en titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 1018 07:32 Podemos e Izquierda Unida siguen tratando de llegar a una

Voz 0706 07:34 acuerdo para concurrir juntos a las elecciones del próximo veintiséis de mayo fuentes de ambas formaciones aseguran que el pacto está cerca esta medianoche termina el plazo para presentar candidatura

Voz 1915 07:44 la Asociación de Padres y Madres del instituto Ciudad de Jaén de Usera piden que se respete la investigación del suicidio de uno de sus alumnos hoy el Mundo cuenta que nueve compañeros del menor que se suicidó han declarado ante la Policía que también fueron coaccionados y amenazados por la misma persona la Comunidad insiste en que no se trata de un caso de acoso

Voz 0706 08:00 hola Manuela Carmena celebra la decisión del Tribunal Superior de Justicia que ha denegado la suspensión cautelar de Madrid central como pedía al Gobierno de la Comunidad la alcaldesa considera que el tribunal sólo confirma que la medida

Voz 1915 08:13 en deportes los equipos madrileños preparan ya una nueva jornada de Liga este fin de semana el primero será mañana el Atlético de Madrid recibe al Celta en el Wanda las seis y media de la tarde

Voz 1434 08:21 vamos con la información del tráfico prime

Voz 1915 08:24 con la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 5 08:26 buenas tardes hasta ahora encontramos tráfico intenso principalmente de salida de la capital por la A3 en Rivas Vaciamadrid y Villarejo de Salvanés en la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto Ilha cinco a la altura de Arroyomolinos circulación lenta también de entrada en la uno en Alcobendas ya está Nudo de Manoteras lados en Torrejón de Ardoz y en el acceso a la M treinta y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma retenciones además en la M cuarenta en Coslada Villaverde en ambos sentidos iba al de Marín dirección A seis por último densidad circulatoria en la M50 en Boadilla del Monte en Las Rozas hacia la autovía de la con

Voz 1434 09:01 se empieza a notar en las carreteras la salida de las canciones vamos ahora está el centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo están las cosas en la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes tras una hora punta

Voz 0134 09:12 la de esta mañana hay las horas siguientes muy tranquila sin embargo tenemos que destacar ya la mayor actividad la M30 el tráfico de los viernes se refleja en la autovía distintos recorridos en distintos sentidos ya complicados por la franja oeste el puente de los Franceses San Pol de Mar aumenta también en la zona próxima al puente de Ventas los movimientos pero el nudo sur además difíciles iban a salir a la avenida de Andalucía porque hay un estrechamiento de calzada debido a un percance y el cierre norte de la autovía comienza a complicar los movimientos de salida por el Paseo de la Castellana además de la avenida de la Ilustración por lo tanto la M30 hasta ahora a pleno rendimiento

Voz 1434 09:48 atención los que tengan que coger un avión porque el personal de seguridad del aeropuerto de Barajas está en huelga un paro indefinido que ha comenzado esta medianoche por la falta de acuerdo con la empresa sobre conciliación laboral pluses información entre otras cosas a lo largo de la mañana se han visto colas enormes para pasar los controles y más de uno ha perdido el vuelo vamos con la última hora de esta huelga es desde el aeropuerto de Barajas informa Cristina del casal

Voz 6 10:13 durante toda la mañana largas colas y retrasos de hasta una hora se han sucedido en el aeropuerto provocados por la huelga indefinida de vigilantes de seguridad muchos pasajeros han sufrido retrasos e incluso la pérdida de sus vuelos en plena operación salida de Semana Santa

Voz 17 10:28 ninguno de los viajeros esperaba hoy que hubiesen tres controles con unas filas que literalmente ocupaban la terminal enteras así que hemos estado esperando en la cola más de cuarenta minutos han cerrado a las

Voz 1434 10:38 esta en las narices eh bueno básicamente normales

Voz 18 10:41 ha dado tirados últimos a la cola y estuvimos como una huelga que os cincuenta minutos uno que algo así no no lo que vamos y venimos Teruel

Voz 4 10:50 el control de seguridad el visto bueno de seguridad próxima darme

Voz 13 10:53 qué hora y media

Voz 6 10:54 en su mente de Aguilar los motivos que llevan a la huelga a los vigilantes se centran en un acuerdo firmado el pasado julio en el que aseguran se les resta derechos laborales Illes deja en una situación de desigualdad respecto al resto de vigilantes en España

Voz 1434 11:10 Nos queda todavía en este comienzo de Hora catorce Madrid conocer la previsión del tiempo catorce grados ahora mismo en el centro de la capital como van a ser las próximas horas y los próximos días Jordi Carbó

Voz 0978 11:20 tarde sólida con temperaturas más altas que ayer máximas que pasarán con más facilidad de los quince grados al sol ambiente agradable pero también a medida que avance la tarde ese va a reforzar un poco el viento instó a aumentar con el paso de las horas la sensación de ambiente fresco y el fin de semana un poco de frío durante las noches especialmente la próxima durante las tardes ambiente cada vez más suave mañana pasaremos ya de los veinte grados nos acercaremos a los Veinticinco la tarde del domingo tanto el sábado como el domingo muchas horas de sol a la espera de que la semana que viene tengamos algunos días de tormenta visto desde hoy sobre todo el lunes

Voz 1933 11:53 bebés en general la semana que viene tendremos mucho

Voz 0978 11:55 dos horas de sol también hace y comienza Hora catorce

Voz 1434 11:58 en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Sonia Palomino

Voz 19 12:04 tiene ya las entradas para el concierto que damos en algún sitio donde quieras tenemos un aparcamiento cerca seguro

Voz 20 12:10 antes de salir entra a uno de los setenta aparcamientos de Madrid central seis mil plazas para aparcar con total tranquilidad sin multas sin que importe la etiqueta cumpliendo la normativa de movilidad aparcamientos de Madrid en Madrid en tramos todos

Voz 3 12:26 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 12:28 dos de la tarde doce minutos se lo venimos contando desde primera hora de esta mañana la Cadena SER ha tenido acceso a los documentos que demuestran que la residencia Los Nogales de Hortaleza sí estaba informada de las agresiones que supuestamente sufrieron dos residentes el hijo de una de ellas presentó varias quejas por escrito aunque ayer el subtítulo

Voz 1 12:47 desde el grupo Los Nogales José Manuel Rodríguez lo negó llegó incluso

Voz 1434 12:51 Titicaca ese hombre por hacer cosas dijo que no debía

Voz 1 12:54 Rodríguez aseguró que le llegaron quejas pero por otros asuntos

Voz 0597 13:00 sí pero no de maltrato a ver qué sale otras cosas del día a día de la residencia porque bueno pues él el el él es una persona bueno porque tenía un trato especial vamos a dejarlo así y entonces pues bueno pues hacía cosas que no debía darle de comer cosas que no debería entonces bueno se les llamaba la atención en exceso no lo puede hacer porque eso no lo va a sentar bien a su madre eh pero vamos en con respecto a malos tratos y eso a él en ningún momento lo manifestó

Voz 1434 13:25 bueno pues los documentos los pueden ver en nuestra página web en Radio Madrid punto Es son esos escritos que demuestran que Francisco Polonio el hijo de una de las mujeres que aparecen en los vídeos que les adelantamos también esta semana aquí en la SER la persona que ha llevado el asunto a los tribunales si que denunció primero esos malos tratos ante la dirección del centro Teresa Rubio buenas tardes

Voz 1933 13:45 las tardes las quejas están fechadas entre finales de dos mil diecisiete y principios de dos mil dieciocho tienen un sello oficial del centro que indica que fueron recibidas por la dirección en ellas Francisco asegura que en diferentes ocasiones cuando ha visitado a su madre la encontrado con heridas en la nariz labios rodilla hay muñeca más de varios hematomas o hinchazón es en una de ellas llegó a pedir a la directora que revise las imágenes de las cámaras de seguridad para averiguar qué está pasando le dicen que no que no pueden hacerlo por la Ley de Protección de Datos Isère resisten a identificar a los trabajadores sobre los que recaen las sospechas alegando cambios de turnos y libranzas del personal una y otra vez la aseguran que las heridas pueden haber sido provocadas por la propia anciana o por la pulsera de localización que llevan todos los internos por escrito y hasta en cuatro ocasiones el centro se resiste a investigar los indicios de los que estaba siendo ha advertido

Voz 1434 14:35 ya lo apuntó ayer yo insiste el Gobierno regional en que la residencia ocultó las denuncias de malos tratos que no fue hasta ayer cuando sus técnicos pudieron comprobar que sí que existían Pedro Rollán es el presidente en funciones

Voz 1711 14:48 pero se confirma porque en el día de ayer se efectuó una nueva inspección en donde se les solicitaron por una parte lo que son los libros que es donde consta el registro de las reclamaciones denuncias irse pudo verificar quién es el libro de registro no estaba contemplada algunas quejas que sí que estaban en otros cajones ir los técnicos que efectuaron la inspección pudieron verificar que sabía roto que se había ocultado información a la Comunidad de Madrid bueno un trato ese Malta

Voz 1434 15:16 dato a los residentes que no sorprende a personas que han pasado por ese centro como trabajadores que han sido empleados en Los Nogales de Hortaleza es el caso de Elizabeth Rodríguez hizo practicas allí en el año dos mil cuatro hace ya quince años y asegura que ya entonces era habitual tratar mal a los ancianos dependientes los lavaban con agua muy caliente muy fría los ataban con las fundas de las almohadas les hacían comer a toda velocidad e incluso les obligaban a tomar algo que habían escupido sólo disimulaba van según nos ha contado Elizabeth cuando venían a visitar los los familiares o cuando vio una inspección de la comunidad porque estaban advertidos de que iban a ir los técnicos de la Consejería de políticas sociales

Voz 21 15:57 hubo una pero cuando te iban te avisaban predecían tiene que estar todo esto porque tal vez una impresión por aquí pero miraban de lejos mira habían uno que se lo dábamos por la cintura para que no se viera se ponía así tapadillo para que no se viera que estaba atado y cuando comía muchas veces porque le teníamos que ha eh en tras la comida como a un bebé pero a lo bestia San entrábamos decías no es normal esto es normal no te asusté le echábamos agua para que trasladaran mucho te la escupían en el plato hizo lo teníamos que volver atrás

Voz 1434 16:32 Elizabeth asegura que se quejó a la dirección del centro que por eso no la contrataron cuando finalizó las prácticas que ya antes había hecho lo mismo con sus supervisora que dijo que así eran las cosas porque los trabajadores no daban abasto yo al principio me quejaba

Voz 21 16:46 me dijo mi esposo mi marido he que falte con la chica que si eso es normal ya le dice a ella dijo esto somos pocas y lo tenemos que hacer porque tenemos que dejarlo preparado y ha costado

Voz 1434 17:02 antes de que de cambio de turno somos pocas les dijeron hoy la Consejería de políticas sociales ha informado precisamente de que desde dos mil quince han impuesto cinco sanciones por falta de personal a residencias del grupo Los Nogales una de ellas Teresa este centro de Hortaleza

Voz 1933 17:19 así nos lo han confirmado esta mañana desde dos mil quince la Dirección General de Atención a la Dependencia y el mayor interpuso hasta cinco sanciones a cuatro de las diez residencias que el grupo Los Nogales tiene en la Comunidad el total de la multa setenta y cinco mil euros el motivo cuando los inspectores visitaron nuestros centros uno de ellos como decías es el de Hortaleza comprobaron que no contaban con la cantidad de personal que marcan los pliegos de condiciones una ratio que ya ridícula en sí misma porque se instauró hace diecisiete años cuando la mayoría de las personas que vivían en las residencias todavía podían valerse por sí mismas ahora cerca del ochenta por ciento son grandes dependientes que necesitan ayuda para todo por otro lado Cristina esta mañana se ha notificado a la residencia la primera de las dos sanciones que va a interponer la Comunidad de Madrid esta es por desatención y abandono

Voz 1 18:02 a los usuarios la multa es de setenta y ocho

Voz 1933 18:05 mil euros gracias Teresa son las dos de la tarde

Voz 1434 18:07 dieciocho minutos seguimos

Voz 3 18:10 hora catorce Madrid

Voz 1434 18:13 a partir de este caso la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha decidido proponer a los partidos políticos metidos ya en campaña medidas que eviten situaciones como esta entre otras cosas quieren que se puede exigir a los empleados de las residencias de ancianos el certificado de penales que los familiares tengan más acceso a estos centros Mariola

Voz 1933 18:34 las tardes buenas tardes Cristina a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales les alarma que haya hasta tres trabajadores implicados en los malos tratos de la residencia de Los Nogales por eso van a proponer a los partidos políticos medidas urgentes la primera una reforma legal para que a estos empleados se les exija lo mismo que para prevenir los abusos sexuales se les exige a los que trabajan con menores José Manuel Ramírez ex presidente el jovencito

Voz 22 19:00 el tenor es también para personas

Voz 1933 19:03 en mil

Voz 22 19:05 se trataría de que estas tres personas en el caso de ser condenadas de por un juez sobre los delitos que manifiestamente se ven en el vídeo no pudieran volver a trabajar nunca jamás en un centro donde vivieran o convivía eran personas grandes dependientes

Voz 1933 19:24 ya hay dos demandas que consideran fundamentales dirigidas a la patronal de residencias una que las direcciones gestionen adecuadamente las quejas y reclamaciones de los usuarios también de los trabajadores la segunda que los centro sean más abiertos permita a las familias estar más tiempo presentes acompañar a los ancianos en la comida o la cena por ejemplo no sólo durante el horario de visitas

Voz 23 19:50 las teles grandes no necesita a distancia para verse bien por eso Sansón Gaza televisores quien le cobran por dará que además de grandes tienen resolución televisores Samsung Hewlett otorga

Voz 19 20:01 en la Diputación de Ciudad Real sentimos pasión por nuestra provincia Ven a conocer la Semana Santa de Ciudad Real la Pasión Calatrava declaradas de Interés Turístico Nacional la provincia de Ciudad Real que siempre recordarás

Voz 4 20:18 a fin de Ciudad Real

Voz 24 20:21 la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba celebra el Madrid su sesenta aniversario el sábado dieciocho de mayo la orquesta cubana y el cantautor Silvio Rodríguez juntos en el Whiting Center compra tus entradas en la orquesta Kuwait Silvio Rodríguez punto com Bicing Center punto es Ticket Master y Piqué atea el dieciocho de mayo disfruta con la Orquesta Nacional de Cuba y Silvio Rodríguez en concierto

Voz 25 20:43 todavía no conoce es Rising Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de quince bancos europeos dándote acceso a distintos tipos de interés más de ciento setenta mil clientes han confiado en Rising para invertir

Voz 19 20:57 sus ahorros a qué esperas registra ten Rising punto es Rising donde dinero crece

Voz 26 21:06 quieres saber cómo me las gasta pues mira yo me voy de viaje ni lo primero que hago es pillar mi tarjeta viene ex porque cojo saco dinero gratis en cualquier cajero del mundo realizo obispados en el extranjero con el mejor tipo de cambio IMI ahorro las comisiones estúpidas plenitud como de las gastas pide ya tu tarjeta vine ex lleva de diez euros gratis de bienvenida vine tu cuenta sin bancos

Voz 27 21:27 la plan dieta plan diez dieta plan dieta plan dieta plan días de que no

Voz 4 21:32 de Rayuela grasa de venta Íñigo Larios farmacias así La Ventana Natural dieta plantearte Isabel dieta plan dieta plan con la garantía de laboratorio sin saber

Voz 1 21:42 dice y pinte tu casa

Voz 28 21:43 en Marina d'Or apartamentos de dos habitaciones con piscina zona infantil plaza de garaje y trastero de este sesenta y dos mil euros pagando cómodas cuotas de ciento ochenta y nueve euros al mes sol playa balneario y creen oferta de ocio

Voz 4 21:55 todo el año ahora sí puedo informa TMA nueve uno cuatro cuatro cuatro ocho cuatro tres uno o en tu casa en Marina d'Or punto com aún estás a tiempo no te pierdas el musical número uno de la crítica el médico el musical basado en el bestseller de Noah Gordon hay una superproducción con más de treinta actores en escena hay veinte músicos una aventura única en busca de un sueño ate ya con tus entradas en el médico musical punto com

Voz 29 22:24 cuando miro hacia atrás me veo mayor a penas recorría unos pocos kilómetros pero año tras año me volví más rápido año tras año llegará más lejos Inés sentía más útil más eficiente más moderno sigue ahora que cumpla cien años me siento más vivo que nunca años más joven Metro de Madrid Comunidad de Madrid

Voz 3 22:45 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1 22:48 segundo varapalo del Tribunal Superior de Justicia la comunidad

Voz 1434 22:52 de Madrid por pedir la suspensión cautelar de Madrid central igual que ocurrió la primera vez los jueces consideran que no es necesario suspenderlo mientras estudia el fondo del asunto porque los efectos de este plan no son irreversibles Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0706 23:06 buenas tardes Cristina a la Sala de lo Contencioso

Voz 0089 23:08 el Superior madrileño señala en su resolución en su auto que no se pueden aplicar medidas cautelares Iván dos veces porque el Área Única de prioridad residencial no está provocando efectos irreversibles en la ciudad lo dicen los magistrados que se han tomado su tiempo más de cuatro meses para analizar esta segunda demanda y ofrecer una respuesta y esa respuesta es que tras la entrada en Vía por de esta normativa de Madrid central no se ha comprobado que esté cambiando la vida del madrileño como para que la justicia vaya en auxilio de los madrileños la verdad es que el recurso de la Puerta del Sol se apoya en ejemplos más que discutibles Éste es el caso de los vehículos del Servicio Madrileño de Salud vehículos que no son urgentes que no realizan labores de urgencia que no realizan traslados dice el Ejecutivo regional que están sometidos a los horarios impuestos por Madrid central Hinault a lo que dicen las ordenanzas

Voz 0867 23:57 municipales en resumen que entrarían en contra

Voz 0089 24:00 adicción ambas normativas este ejemplo dicen los magistrados del alto tribunal madrileño no puede ser suficiente para aplicar medidas cautelares de suspensión

Voz 1434 24:10 cada una de las partes reacciona esta decisión judicial como más le interesa el presidente Rollán retuerce los datos para darse la razón aunque los últimos informes sí reflejan un descenso de la contaminación en Madrid central Él dice que no

Voz 1711 24:22 independientemente de que tenga lugar o no esa medida cautelar el tiempo lamentablemente no está dando la razón porque lo que se estaba verificando es que todo el perímetro las estaciones medidores de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid no ha mejorado el quiera su objetivo mejorar la calidad del aire sino todo lo contrario

Voz 1434 24:42 y aunque los jueces no han entrado a valorar el fondo del asunto la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena dice que la decisión demuestra que Madrid central funciona

Voz 6 24:51 bueno yo creo que sabéis que en un primer momento pues hubo muchísimas acciones judiciales contra Madrid central pues hasta ahora todas han sido favorables al Ayuntamiento y yo creo que de decir que se confirma pues un acierto en haber configurado Madrid central acierto además que vemos en los propios ciudadanos que están respetando Madrid central en un grado muy muy muy muy interesante de cumplimiento

Voz 1434 25:13 a la alcaldesa de Madrid también lo hemos preguntado por el expediente sancionador abierto al Ayuntamiento por la Junta Electoral por la proyección del vídeo de Podemos en la fachada de la Casa de la Panadería el Ayuntamiento siempre ha defendido que ellos autorizaron el acto sin tener en cuenta el contenido que eso no está dentro de sus competencias de momento ya han presentado las alegaciones contra el expediente Virginia Sarmiento la

Voz 1933 25:34 junta electoral provincial entiende que el Ayuntamiento podría haber menoscabado el principio de neutralidad favoreciendo a una opción política y por tanto la proyección puede violar la ley electoral

Voz 1434 25:42 la alcaldesa insiste en que todavía no se puede hablar de sanciones

Voz 1933 25:45 ya que la apertura de expediente es sólo un primer paso Manuela Carmena

Voz 6 25:48 la Junta Electoral puede hacer dos cosas o decir esto no tiene interés ninguno o puede tener interés vamos a ver qué ha pasado entonces estamos en ese momento abierto el procedimiento en los todos hemos mandado sus alegaciones en las que yo creo que queda claro que hemos actuado correctamente pero estamos siempre a disposición de lo que diga el finalmente la Junta

Voz 1933 26:08 por eso dice estar encantada con el arbitraje propio de una cita electoral nada

Voz 6 26:12 pues encantados de que haya árbitros esos deberes muy bien desde en el en el deporte al la vida social y mucho más en las elecciones

Voz 1933 26:20 también hay abierto un expediente contra Podemos como promotor de la acción que también choca con la ley electoral la Asociación de Padres del Ciudad de Jaén ha emitido un comunicado en el que pide apoyo y respeto

Voz 1434 26:32 tras el suicidio de uno de sus estudiantes un chico de dieciséis años del que se sigue investigando si era víctima de acoso escolar el AMPA defiende a los profesionales del centro muy complicado subrayan por el tipo de alumnos que tiene por la zona donde está mientras tanto la Consejería insiste únicamente en que según sus datos no hay indicios de acoso suene a Palomino

Voz 1915 26:53 las familias venció deja en piden que se deje trabajar a los que están investigando el suceso hasta el momento la información oficial que tenemos es que se trata de un suceso complejo dicen en un comunicado la Comunidad de Madrid insiste en que con las conclusiones preliminares de la investigación no se puede determinar que el menor que se quitó la vida sufriera acoso escolar el presidente en funciones

Voz 1711 27:11 sí hay que destacar que fue incluso el propio centro el que se puso en contacto con la madre al apreciar que durante dos días su hijo había faltado a las clases se encuentra en este momento como todos conocen en una instrucción judicial esperaremos lógicamente a cuál es el proceso al promocionan ni el pronunciamiento por parte de la justicia

Voz 1915 27:33 hoy El Mundo cuenta que nueve compañeros de chico que se suicidó han declarado ante la Policía que también fueron coaccionados y amenazados por la misma persona que acosó al menor fallecido este chico de diecisiete años fue detenido como presunto autor de amenazas insultos agresiones y robos poco después fue puesto en libertad a la espera de lo que dicten

Voz 1434 27:49 duda o de menores gracias Sonia de nuevo lo contábamos al principio de este Hora catorce Madrid de nuevo inundaciones en la Paz lo ha denunciado CCOO de hecho

Voz 1933 27:59 incurrido en el local que este sindicato tiene

Voz 1434 28:02 en el hospital esta vez ha sido la rotura de una tubería de agua caliente que además de las inundaciones también ha provocado la caída de parte del techo Laura Briones

Voz 1322 28:11 ha ocurrido a las diez de la mañana el techo del centro de Comisiones Obreras del hospital de La Paz se ha desprendido gracias a esta rotura el agua a una temperatura de ochenta grados caía en cascada sobre los trabajadores que han salido empapados de la zona y algunos de ellos han sufrido ataques de ansiedad Esther Quiñones es Secretaria de Comisiones Obreras de La Paz

Voz 16 28:29 si hubiera surgido en otro sitio del hospital como poder ser una hospitalización a una urgencia eso le cae a un paciente e a un paciente a un familiar a un usuario en fin del hospital de hubiera sido daños que estaríamos hoy saliendo leer noticias en Primera en primera página

Voz 1322 28:48 desde el hospital confirman que la avería haya sido subsanada que no ha habido daños personales y que la actividad en el local continuará en las próximas horas

Voz 13 28:56 hora catorce los temor

Voz 1434 28:59 Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes Cristina María

Voz 0867 29:01 da comienzo la jornada treinta y dos en primera división y el Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo en el Metropolitano con muchísimas ausencias el Cholo Simeone sólo podrá contar con catorce jugadores de la primera plantilla por lo que tendrá que tirar de la cantera no podrán jugar Jiménez Thomas ni Diego Costa por sanción sobre justamente sobre esta sanción a Costa ha hablado Simón esta mañana

Voz 30 29:18 la extensión me parece exagerada recurrirá

Voz 1018 29:21 para para trabajar en consecuencia

Voz 30 29:24 EA y luego nosotros creemos tampoco podrán

Voz 0867 29:26 jugar ni le mar Savic ni Lucas por lesión a los que suma Godín que hoy se no se ha ejercitado con el grupo por un edema facial en la parte posterior del muslo para el domingo el Getafe visita Zorrilla a las doce y el Rayo San Mamés a las dos mientras que el lunes tendremos derbi en Butarque entre el Leganés y el Real Madrid

Voz 1434 29:41 gracias Gonzalo nos marchamos catorce grados ahora mismo en el centro de la capital París anuncian máximas más altas en torno a los veinte grados y por encima de los veinte durante todo el fin de semana acompañadas de mucho sol para el lunes para el jueves de la semana que viene anuncian además tormentas

Voz 1711 29:56 sí

Voz 3 30:03 dos y media de la tarde una y media en Canarias

Voz 4 30:10 catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 gracias como siempre por seguir con nosotros viernes Viernes de Dolores que marca el punto de partida de la Semana Santa sea que esa es la noticia de este momento para miles de personas sobre todo los que han arañado unas horas al reloj para salir lo antes posible la operación de tráfico empieza oficialmente dentro de media hora a las tres de la tarde pero tal y como nos contaban ya las dos hay bastantes problemas en salidas de Madrid Barcelona Málaga Murcia La Rioja y lo que me espera huevos por tanto a la DGT Alfonso Martínez

Voz 5 30:46 hola qué tal en este momento en Madrid tenemos ya complicaciones principalmente ya en ambos sentidos en la A uno en Alcobendas lados en Torrejón de Ardoz la A tres en Rivas Vaciamadrid la cuatro en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles la A5 en Campamento de salida tráfico lento en la A42 en Getafe y Fuenlabrada la A5 en Arroyomolinos Illa seis en Aravaca esto hay que añadirle las retenciones también habituales de las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta en Barcelona tráfico intenso de salida en La dos en Sant Joan Despí también a su paso por Martorell en Valencia densidad circulatoria en la Nacional doscientos veinte Manises dirección a la V30 está V30 en Quart de Poblet sentido A7 tenga también mucha precaución en Andalucía ya que un accidente en Málaga en la A siete a la altura de Marbella genera retenciones en dirección a Barcelona ahí Málaga también hay complicaciones en la A siete en Arroyo de la Miel en dirección a Cádiz y en Murcia circulación lenta en la siete en Espinedo en ambos sentidos

Voz 1018 31:48 gracias tráfico las personas que utilizan el avión se están encontrando con algunas colas en los controles del aeropuerto madrileño de Barajas por una huelga del personal privado de seguridad que está retrasando ese procedimiento criminal del Casar

Voz 6 31:59 aunque los tiempos de espera y los controles de seguridad sean reducido considerablemente respecto a las primeras horas de la mañana y el mediodía los pasajeros de Barajas siguen sufriendo retrasos que en ocasiones provocan la pérdida de sus vuelos muchos de ellos exponen sus reclamaciones Aina pero aún no saben cuándo van a poder volar para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa o visitar a sus familiares

Voz 1018 32:23 gracias eh Cressida en todo caso viajar este año será más caro que el pasado porque los combustible las gasolina los gasóleos son un poquito más caros Eladio Meizoso

Voz 0527 32:31 si la gasolina Veinticinco está ahora mismo de media en Península y Baleares en un euro contra veintitrés céntimos son nueve céntimos más que el primer viernes de la Semana Santa pasada son datos de la página web del Ministerio de transición ecológica el gasóleo cuesta uno veinticuatro son diez céntimos más con lo que llenar un depósito de cinco litros sale por cuadro con cinco euros más en el primer caso cinco euros más que el segundo por cierto el petróleo Brent ha subido menos en este plazo apenas cuatro céntimos de euro el litro que es la mitad que los carburantes

Voz 1018 33:02 hoy la gran pregunta cómo se va a comportar el tiempo después de unos meses de muy poca lluvias un catorce por menos de catorce por ciento menos desde octubre según los cálculos de la Agencia Estatal hace falta que llueva suele hacerlo en Semana Santa caiga cuando Caiga pero claro supone un incordio en estas fechas así que sin pillarse los dedos sin apostar nada Jordi Carbó buenas tardes que nos espera fallos negros quedamos y la respuesta Jordi pues nos quedamos en la respuesta a la pregunta más complicada damos en un segundo volver a comunicar contigo porque este es el asunto que sin duda más está preocupando ahora mismo a miles y miles de personas además de todo esto aunque no se lo crea creo que Jordi ya está Jordi

Voz 0978 33:48 aquí estamos venga cuéntanos qué mapas

Voz 1018 33:51 en cuanto al tiempo en esta Semana Santa

Voz 0978 33:54 vamos primero la información más práctica para los que emprender viaje hoy es que no habrá demasiadas complicaciones derivadas de la meteorología en prácticamente ningún punto de la red viaria de la península tampoco de los archipiélagos bueno alguna tormenta esta tarde en la isla de Mallorca y en la península destacar el viento fuerte que está soplando ahora mismo en la mayor parte de carreteras que cruzan el río Ebro pero es la única incidencia tarde soleada es decir una buena tarde para coger el coche y que la meteorología no suponga un obstáculo Easy mañana es cuando toma es la salida más de lo mismo de hecho la primera mitad de la Semana Santa

Voz 5 34:27 la pongamos hasta el martes miércoles

Voz 0978 34:29 o como muy tarde el sol va a ser protagonista en la mayor parte del país además con temperaturas que irán subiendo las tardes van a ser cada vez más suaves a partir del domingo incluso un poco cálidas otro cantar para la segunda mitad de la Semana Santa ya que por ejemplo el lunes tendremos algunas tormentas ya fuertes en el oeste de la península pero será a partir

Voz 6 34:48 la del miércoles en adelante cuando las

Voz 0978 34:50 tormentas nada de temporales de lluvia persistente y durante muchas horas sino tormentas de tarde a ir ganando protagonismo de manera que será un tiempo un poco loco porque podremos

Voz 0706 34:59 disfrutar de momentos de sol pero las tormentas cuando descaro

Voz 0978 35:02 quien lo van a hacer con fuerza buenas noticias para los que deseen pasar la nieve en el perdón la Semana Santa en la nieve sobre todo en el Pirineo ya que vais nevando los próximos días con las temperaturas que mantendrán la calidad para las fichas que son

Voz 0706 35:15 bastante buena salvo lo hemos complicado puesto en juego

Voz 1018 35:17 si el viernes en cuanto iba sí que los cofrades van a estar mirando al cielo sin duda Jordi gracias son saludos buenas tardes

Voz 0978 35:23 adiós buenas tardes bueno de todo esto que nos emociona

Voz 1018 35:25 tenemos campaña campaña a campaña Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes cada mensajes de este mismo momento Antonio

Voz 14 35:31 si interviene Pablo Casado en Oviedo una cofradía de Málaga ha pedido por escrito a los líderes políticos que no vayan a la procesión del Jueves Santo para hacer campaña respuesta del presidente del P

Voz 0706 35:40 yo creo que es una buena una buena sugerencia yo mañana procesionan mi cofradía de Ávila que esta campaña tiene que discurrir con el respeto a las creencias de cada español pues poco más se puede hacer que acompañar e las propias tradiciones de cada ciudad en España nadie cierra tú habla Iglesias pide la al PSOE que trabajen juntos para limpiar las instituciones y la vicepresidenta a Carmen Calvo responde también en Hoy por hoy que habrá que hablar con todos

Voz 8 36:04 pero creo que se equivocan habernos común enemigos que si gobernamos juntos estamos dispuestos a limpiar eso caiga quien caiga que ellos no se tienen que ofender

Voz 7 36:12 mientras que los partidos que concurren sea legal porque no pueden concurrir Si no lo son tengan escaño vamos a tener que hablar todos con todo

Voz 14 36:20 seiscientos despidos Nissan ha confirmado que va a presentar un ERE para ese número de trabajadores en Barcelona después de que hoy hoy haya terminado sin acuerdo el plazo fijado por la empresa para conseguir un pacto con los sindicatos Juan Carlos Vicente presidente del comité

Voz 1434 36:32 tampoco

Voz 31 36:34 pues claro que es lo que estamos viviendo exagerado lógicamente no no claro con un coche con un coche con una garantía de empleo esperando a lo que pueda llegar en el punto de mira lo ha adelantado la ser uno de los

Voz 0706 36:47 supuestos miembros de la policía política del PP el comisario Enrique García Castaño apunta el secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Rajoy a Francisco Martínez en la operación de presunto espionaje a Bárcenas Martínez actualmente es miembro de la Diputación Permanente del Congreso

Voz 1018 37:01 demonio de los abusó una ex trabajadora de la residencia

Voz 14 37:04 ya de Madrid en la que supuestamente agredió ancianos ha explicado en la SER alguna de las cosas que vio allí

Voz 12 37:09 eh la estábamos con la funda de las almohada en la cama cuando comían muchas veces a lo bestia sale entrábamos ideologías no es no lo más noticioso usted mucho escupían plato hizo lo teníamos que volver a las

Voz 0706 37:24 violencia machista una mujer ha sido hallada muerta en el apartamento que compartía con su pareja en el sur de Gran Canaria el marido avisó a los servicios de emergencia ya ha sido detenido al comprobarse que la víctima presentaba signos de vida

Voz 1018 37:35 eh

Voz 14 37:35 a juicio justo Naciones Unidas exige que se asegure que Julian Assange va a contar con un juicio con todas las garantías y que éstas también sean las máximas en caso de que sea extraditado el líder de la oposición británica Jeremy Corbijn ha pedido que no sea enviado a EEUU

Voz 13 37:48 o el Telegraph Miquel Angel Aguilar

Voz 32 37:53 José Antonio el telegrama es para Julian Assange señor fundador de Wikileaks la cancelación del asilo diplomático que le brindaba la embajada de la República de Ecuador en Londres confirma que cuando se está atravesando el Nilo es desaconsejable mentar a la madre del cocodrilo vi indies disponerse con el anfitrión de ha dejado en la calle de ahí que nuestro Puigdemont sea tan obsequios poso con la ultraderecha del Flandes que habita la policía británica protectora del dictador asesino Pinochet a usted va a alojarse en la cárcel Se dijo que en periodismo habría una tés y un después de Wikileaks pero tampoco

Voz 33 38:39 suerte

Voz 4 38:44 hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche Ripa estando carburantes Premium a un precio más bajo vine las estaciones de servicio Repsol Campsa y Petronor se encuentra la mejor calidad a menor precio más información y estaciones adheridas en Repsol punto es

Voz 34 39:02 premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 27 39:21 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 33 39:25 la Habana luz a echar un cable necesitaba práctica sino con pelo natural bueno lo mismo lo aquí a estos nunca

Voz 1 39:35 pues el viernes yo ahí lo dejo

Voz 19 39:38 hay favores que solo treinta y nueve millones de euros pueden devolver este viernes bote de treinta y nueve millones con el Eurojust pote once millones para dar y tomar

Voz 3 39:47 hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 39:50 que lo que manda ahora mismo para muchos de ustedes es el comienzo de las vacaciones de Semana Santa pero seguro que no les importará que les contemos cosas de la campaña electoral que nos deja ya los primeros cruces de acusaciones entre los candidatos peticiones expresas de voto y también el antepenúltimo Consejo de Ministros antes de la cita con las urnas del día veintitrés estamos en plena rueda de prensa en Moncloa Nieves buenas tardes

Voz 1 40:10 hola buenas tardes la portavoz del Gobierno Isabel Celaá ha

Voz 1018 40:14 metido que ya estamos en campaña por tanto hay que extremar según la normativa electoral al máximo los mensajes digamos pensando la neutralidad política de gobierno

Voz 1468 40:21 bueno sí la verdad es que ha tenido varias preguntas sobre los debates y sobre la polarización de la campaña no opina Cela de si el debate a cinco que se ha decidido hacer con Vox en Atresmedia supone una marginación de la televisión española pero sí admite que esto se debe regular pronto Ike depende y dependerá de los partidos políticos porque ahora mismo lo que está pasando es que depende de los comités electorales de los partidos políticos y estos comités con discrecionalidad por cierto que ahora también a rueda de prensa eligen si se tiene que hacer un tipo de debate u otro tampoco ha entrado en el

Voz 0134 40:52 bate declarativo de los candidatos porque dice que está limita

Voz 1468 40:55 da por la ley electoral este Consejo de Ministros y por tanto la rueda de prensa pero sí advierte que esta campaña no debe ser sucia con mentiras como las que desembocaron por ejemplo en el Brexit y que como consecuencia de aquellas mentiras sobre lo que debería hacer Reino Unido pues después los ciudadanos ingleses están pagando lo que están pagando y también la condena a la portavoz del boicot de jóvenes radicales que ocurrieron ayer a la candidata popular Cayetana Álvarez de Toledo número uno del PP por Barcelona porque dice que estos hechos son lamentables y que no deberían ocurrir en democracia que hay que dejar expresarse a las personas y eso es lo que debe ocurrir

Voz 1933 41:30 en un recinto como aquel

Voz 1018 41:32 viene salido preguntas para la portavoz del Gobierno supongo sobre los temas más inmediatos de estos días sobre el caso de la residencia Los Nogales la eutanasia indultos

Voz 1468 41:40 pues sí de la inhibición de la jueza en el caso de la eutanasia la ministra de Justicia que también estaba hoy aquí presentando un Real Decreto Dolores Delgado discrepa dice que los hechos que han ocurrido no son una agresión que hay que tener a veces en cuenta la sensibilidad y el contexto de los hechos que no quiere digamos contradecir a la jueza que se ha inhibido pero que en realidad esa ley la parte de esa ley es interpretativa de la sentencia del Tribunal Supremo del año dos mil quince de las agresiones a ancianos vulnerables en la residencia de Los Nogales hoy ha anunciado que habrá un fiscal de Sala que será coordinador de estas tipo de situaciones tanto para ancianos vulnerables como para discapacitados del uso de el polémico uso Falcón del cual ha hecho una irónica campaña al Partido Popular con imágenes también del presidente de su mujer y de sus hijas en una playa con el rostro de sus hijas también público la portavoz dice que que en estos meses como presidente Pedro sobre Pedro Sánchez lo ha usado textualmente dice de manera correspondiente al ejercicio de

Voz 1933 42:40 su cargo pero hay que hacer una reflexión Hadid

Voz 1468 42:42 ahora mismo al final de la rueda de prensa porque se habla tanto de este presidente no de otros que usaron también el Falcón esa es una reflexión dentro de la limitación que tiene la portavoz para hacer valoraciones políticas José Antonio

Voz 1018 42:55 gracias Nieves

Voz 35 42:57 buenas tardes

Voz 1018 43:09 estamos en campaña a los candidatos aquejan a enseñar con mucha cautela sus cartas electorales sobre todo pensando en los pactos a los que previsiblemente obligará a las urnas para formar gobierno si se cumplen los pronósticos de las encuestas José María Patiño buenas tardes

Voz 0706 43:23 las tardes José Aurelio Gay es lo que más te ha llamado la atención

Voz 1018 43:25 de las cosas que has escuchado en las últimas horas bueno precisamente

Voz 1108 43:28 esa insistencia del PSOE hablar con todo el mundo incluido Vox la vicepresidenta Carmen Calvo ha justificado esta mañana en la SER la presencia de Sánchez en el debate

Voz 0706 43:36 a cinco de Atresmedia precisamente

Voz 1108 43:39 porque está el líder del partido ultra Santiago Abascal

Voz 1434 43:42 nuestro candidato a la presidencia del Gobierno quiera debatir con Vox y eso no puede hacerse en la televisión pública no quiere rehuir si decide no debatir con Vox a lo mejor estaríamos alimentando lo mucho más todavía y desde luego mucho más democrático enfrentarte a ello directamente para decirle que lo que tú propone que en lo que va a rechazar absolutamente

Voz 0706 44:04 la estrategia del PSOE pasa en cualquier

Voz 1108 44:06 pasó después de las elecciones por hablar con todo el mundo con todos aquellos partidos que hayan conseguido al menos un acta de diputado de momento en campaña todos son rivales fuentes socialistas señalan a la SER que aún pueden crecer a costa de un tercio del electorado de ciudadanos y entre los mayores de sesenta y cinco años que votaron al PP Unidas Podemos siguen tendiendo la mano al PSOE para un pacto de gobierno a pesar de las cloacas del Estado Pablo Iglesia lo escuchábamos en portada en el programa de la SER para Cataluña le decía esto a Josep Cuní

Voz 8 44:35 nosotros le decimos al Partido Socialista que si gobernamos juntos estamos dispuestos a limpiar eso caiga quien caiga que ellos no se tienen que ofender deberían ser los primeros comprometidos a limpiar las cloacas

Voz 1108 44:47 en un encuentro esta mañana con sanitarios José Antonio Iglesias ha insistido en subir los impuestos a los ricos a la banca para que la sanidad alcance recursos del siete y medio por ciento remontar alguna polémica sobre Falco no sí claro por supuesto que es el PSOE va a denunciar ante la Junta Electoral Central iniciativa de Nuevas Generaciones de los viajes del avión oficial desfalco de Pedro Sánchez Falcon viajes una agencia de viajes Fake junto a la sede socialista de la calle Ferraz en Madrid

Voz 1018 45:17 ya Sánchez pagamos todos

Voz 1108 45:20 la publicidad en redes sociales que acompaña a la agencia incluye una foto de Sánchez con sus hijas en una playa de Ibiza que ha provocado la indignación de en el PSOE porque además está tomada cuando sólo era secretario general del PP niega que la foto en cuestión forma parte de esa campaña