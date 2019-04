Hora 14 (15/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0228 00:16 qué tal buenas tardes ciudadanos exige Unidos Podemos que rectifique después de que eso secretario de Organización Pablo Echenique dijera que fueron a Rentería este fin de semana donde fueron insultados poco menos que a provocar analizó así el secretario de Organización de la formación morada el boicot que sufrieron dirigentes de Ciudadanos en Guipúzcoa y que está marcando los mensajes políticos de este lunes de este cuarto día de campaña Albert Rivera pide la Fiscalía que actúe peores escrache y también por el que sufrió la popular Álvarez de Toledo en Barcelona

Voz 0040 00:43 he hecho quiero recordar que podemos vino a reventar nos el acto el día anterior en Sevilla que lo reventaron los Izquierda Unida Podemos intentaron reventar el acto ciudadano yo les diría Podemos que se preocupen más de los votos que van a perder y de los ciudadanos que les están dando la espalda y no insultar a los demócratas que queremos hacer campaña una campaña electoral es la fiesta de la democracia debe serlo y no debe ser nunca un vía crucis

Voz 0228 01:04 en Podemos Pablo Iglesias interviene en un mitin en Palma de Mallorca de momento no ha hecho referencia explícita a este escrache no hay rectificación ni matiz Pablo Echenique de hechos Se mantienen las mismas

Voz 1662 01:13 creo que es verdad que cualquier formación política tiene le hizo falta día más a ir donde queda ahí los mítines que queda en creo que también es prueba que Ciudadanos Partido Popular y Bonns idéntica mente a a Ciudadanos han apostado por una estrategia confronta a los diferentes pueblos de España para buscar votos en esa confrontación

Voz 0228 01:34 como decíamos acoso que antes que ciudadano sufrió la popular Cayetana Álvarez de Toledo en Barcelona hace unos minutos Pablo Casado apuntado no ya podemos sino al PSOE

Voz 1722 01:42 no me valen disfraces de moderación ni me valen el ponerse la corbata es presidente del Gobierno o el Partido Socialista está con los demócratas a los que nos están escuchando a los que nos están agrediendo y que tenemos que ir escoltados por dos partes o el Partido Socialista está con los de la kale borroka de Bildu con los de la kale borroka del PDK tiene Esquerra Republicana iconos de la kale borroka por lo menos justificada como jarabe democrático de Podemos

Voz 0228 02:07 por lo demás hoy les estamos adelantando más detalles del programa del PSOE lo más destacado tiene que ver con Cataluña apuestan los socialistas por más autogobierno sin llegar a un referéndum de autodeterminación sin tener el ciento cincuenta y cinco instaurado de modo permanente información de Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 02:22 buenas tardes ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial de carácter permanente a través del artículo ciento cincuenta y cinco puede construirse el futuro eso dice el programa socialista que adelanta al acabar Nasser en el que apuestan por un nuevo impulso al autogobierno no utilizan el término federal a de la reforma de la Constitución aunque remiten a la Declaración de Granada y al reconocimiento de las singularidades de distintos territorios sea expira según ese texto a una definición más precisa de los aspectos identitarios históricos culturales políticos lingüísticos los socialistas dedican cuatro páginas de este documento al modelo territorial

Voz 0228 03:05 pues en el juicio del proceso independentista al coronel de la Guardia Civil Bill que firmó algunos de los informes más relevantes para analizar la gestión del referéndum ilegal del uno de octubre ha confirmado que el gobierno catalán sabía cuál estaba siendo la actitud de los Mossos d'Esquadra ese día pero añade también que no hubo orden directa a los agentes de la policía autonómica para que permitieran esa votación desde el Supremo Alberto Pozas a donde no hubo orden directa pero los Mossos avisaban de los movimientos de Policía Guardia Civil sobretodo si se acercaban a los colegios donde votaban los políticos el nombre en clave de Carles Puigdemont era platino

Voz 3 03:35 la de Sant Julià de Ramis donde hay una referencia que hoy llevan veinte furgonetas de Guardia Civil hacia el colegio donde va a votar platino platino es el nombre encaja en clave de de señor pues llamó

Voz 0228 03:46 y ha asegurado que Josep Lluís Trapero mayor de los Mossos será una herramienta imprescindible en el proceso la autopsia confirma que el pequeño Julen murió al caer al pozo en Totalán Hinault a consecuencia de ningún golpe que recibiera por parte de los equipos de rescate que estaban intentando localizarlo Málaga Ignacio San Martín

Voz 0047 04:00 sí la autopsia de Julen concluye que el pequeño de dos años falleció apenas unos minutos después de precipitarse en el pozo de Totalán por los golpes durante la caída a setenta metros de profundidad en un agujero lleno de salientes de apenas veinte centímetros de diámetro Julen presenta dos golpes en la cabeza fruto de esa caída el informe forense descarta que el fallecimiento pudiera producirse por el golpe con una barra de hierro de las utilizadas por los rescatistas Illa

Voz 0228 04:23 protestas para exigir a gobiernos y empresas que actúen contra el cambio climático van un paso más allá desde hoy además de las que ya vienen protagonizando sobre todos los estudiantes hoy activistas de más de cuarenta países protagonizan distintos bloqueos en Madrid por ejemplo frente a la sede de Repsol

Voz 4 04:41 creemos que modos

Voz 4 04:44 sí logos de movimientos particulares e la sociedad civil está cansada ahí está habiendo que nos enfrentamos un reto muy difícil de de afrontar y que sería una catástrofe si no no no para mí

Voz 0806 04:59 a medio corto de Carlos Cala la Audiencia de Valencia ha suspendido el juicio del caso Blasco hasta el próximo seis de mayo la suspensión a petición de las defensas se produce para intentar alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que evite el juicio el exconseller del PP valenciano Rafael Blasco se enfrenta a dieciséis años de cárcel por desviar presuntamente cuatro millones de euros destinados a la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto

Voz 0325 05:48 en los deportes el Real Madrid cierra esta noche la jornada de liga número treinta y dos juega hasta en esta noche contra el Leganés lo hará sin Sergio Ramos Courtois Cross y Vinicius en baloncesto desde las ocho y media tercer y último partido de la final de la Eurocup Valencia Basket Alba haberle dos y seis seguimos

Voz 0861 06:12 qué tal buenas tardes el Partido Popular ultima sus listas electorales con las encuestas a contracorriente Icon purga incluida purga como el que ha sufrido Íñigo Henríquez de Luna que se va lo deja renuncia a todo el que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de París se va será de baja porque habían comunicado que no da el perfil del nuevo PP esas son las palabras literales que autorizado la mano derecha de Esperanza Aguirre para anunciar que renuncia a las siglas del Partido Popular porque no le quieren así de claro ha sido Íñigo Henríquez de Luna hace unos minutos en Telemadrid

Voz 0801 06:45 a mí no me parece que esta sea la manera mejor de tratarme después de tantos años de haber trabajado lealmente por el partido sinceramente creo que el presidente mi partido lo menos que podía haber hecho es es contestarme la llamada no o quizás haberme llamado mucho antes no porque yo no soy sinceramente perdón en ese exceso de de falsa modestia yo no yo no soy una persona cualquiera yo tenía una responsabilidad muy importantes en el Partido Popular y creo sinceramente que me merecía otro trato

Voz 0861 07:09 Enrique de Luna dispara José Luis Martínez Almeida

Voz 7 07:12 ella se defiende no es quizás la mejor forma despedirse por las redes sociales yo creo que la propia trayectoria de Íñigo en el Partido Popular merecía una despedida por su parte que no se limitará simplemente aun Twitter las redes sociales a que nosotros el resto de sus compañeros porque yo me considero compañero de Íñigo Henríquez de Luna no hubiéramos entrado oportuno

Voz 0861 07:30 lo cierto es que más allá de las formas José Luis Martínez Almeida suelta lastre se deshace de veteranos del PP como Íñigo Henríquez de Luna de paso le robo también un consejero a Isabel diez Ayuso Almeida se lleva su equipo a la consejera de Economía Engracia Hidalgo

Voz 9 07:52 tengo que irme en la Dalí

Voz 0861 07:59 en siga completaremos también esa lista del PP en el Ayuntamiento de Madrid que está dando todo tipo de sorpresas como también la encuesta de Telemadrid que colocaba

Voz 0861 08:09 Dios socialista en la capital Uni recordarán la historia de Irak la niña india adoptada que se negó a empadronar en su municipio el alcalde de Vall de Maqueda pues bien después de casi siete meses a este alcalde del PP no le ha quedado más remedio que empadronar a esta pequeña

Voz 10 08:26 no hay colores políticos que la madre manifestará eso rencillas personales ligada no ha habido nunca ninguna silla con ella para que se llevado personal pues se lo llevo se lo lleve al tema político es que no entiendo

Voz 0861 08:40 pues la madre esta pequeña a la que escucharemos más adelante tiene una versión muy diferente

Voz 0228 08:46 y en Barajas calma por decir algo en el cuarto día de paro

Voz 0861 08:49 los vigilantes de seguridad privada el primer día de huelga de los pilotos de Air Nostrum que ha obligado a cancelar cuarenta y siete vuelos previstos para este lunes

Voz 9 08:57 perfecto no hay nada no pasa nada está fenomenal

Voz 11 09:00 en un edicto con muchísimo público pero sin atasco por problema de huelga yo he visto desde aquí que bueno sin espera Ensenada lo clásico y normal de un día para Puente

Voz 0861 09:11 con enseguida nos vamos en directo hasta Barajas ante repasamos el resto noticias de este lunes titulares con suenan Palomino Paul Asensio

Voz 1915 09:17 los vecinos de El Pozo del Tío Raimundo en Vallecas se han concentrado a las puertas de la Asamblea un mes después del asesinato de un vecino a manos de otro de etnia gitana a varias organizaciones vecinales han denunciado las actitudes racistas que han sufrido tras la detención del presunto autor del crimen y piden tolerancia

Voz 0808 09:30 que pueda activistas ha bloqueado esta mañana la sede de Repsol para reclamar medidas contra el cambio climático la protesta se lleva a cabo en cuarenta y cinco países para denunciar lo que consideran una actitud pasiva de los gobiernos contra el cambio climático la plataforma

Voz 1915 09:41 la sanidad pública del norte de Madrid exige la dimisión de los alcaldes de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes denuncian el desmantelamiento del Centro de Especialidades Blas de Otero

Voz 0047 09:49 a la falta de mejoras en el Hospital Infanta Sofía

Voz 1915 09:52 los hospitales madrileños necesitan cinco mil donaciones

Voz 0808 09:54 en esta Semana Santa el Centro de Transfusiones ha hecho un llamamiento para cubrirlos día festivo cuando caen las reservas estos días refuerzan los punto de donación con una campaña Herrero que recorrerá sesenta y cuatro puntos de toda la región que se suman a los fijos de XXXII hospital

Voz 1915 10:06 les y en deportes el derbi Leganés Real Madrid completa esta noche la jornada treinta y dos en primera Zidane tiene las bajas de Ramos Vinicius Courtois y Kroos y en los locales lo pierden Óscar y el contrato de cesión con los blancos

Voz 0861 12:02 pues así comienza este Hora catorce con la dirección técnica de Noema Valido David Nieto la producción de Sonia Paloma

Voz 0801 12:08 no

Voz 0861 12:11 dos de la tarde doce minutos renovación o purga en el PP de Madrid bueno para unos lo segundo sino que se lo digan a Íñigo Henríquez de Luna quien durante muchos años ha sido la mano derecha de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid se va lo deja todo Íñigo Henríquez de Luna ha anunciado hoy que renuncia a su partido directamente porque no le quieren lo ha confesado él mismo a través de las redes sociales un tuit en el que ha desvelado que tras una vida defendiendo las ideas en las que cree hoy le han comunicado que no da el perfil del nuevo PP Íñigo Henríquez de Luna en Telemadrid ha reconocido que se ha sentido maltratado indirectamente ha señalado a Pablo Casado

Voz 0801 12:51 bueno pues es muy posible que les están imponiendo buena parte de su candidatura desde luego Esperanza Aguirre tengo claro que eligió desde el uno hasta el último los miembros de su candidatura sea ahora mismo sólo están imponiendo no lo sé Él me dijo hace queda ante que que no va tanto una cosa suya que a lo mejor a mí me habría salvado me dijo como que como que en el partido presionaba al perfil de lo que quieren no de renovación no

Voz 0861 13:12 Bonnie Íñigo Henríquez de Luna que esta tarde estará La Ventana de Madrid directamente se ha culpado lo dicho a Pablo Casado también a Pío García Escudero porque le han obligado a imponer un impuesto esa decisión a José Luis Martínez Almeida pero lo cierto es que el candidato de la capital no cuenta con él no cuenta con Íñigo Henríquez de Luna y lo justifica en la renovación que está sufriendo el partido también en Madrid Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 13:33 tal buenas tardes Martínez Almeida asegura que esa decisión responde a la necesidad de renovar el partido porque Enrique de Luna lleva veinticuatro años formando parte de las listas del PP

Voz 7 13:43 desde el punto de vista lo único que tenemos que decir es que hay un proceso de renovación pero también con mirando con la experiencia y después de veinticuatro años en listas electorales desgraciadamente en este caso es ha considerado que no debía ir en esta lista electoral

Voz 0393 13:56 Almeida tampoco es un recién llegado a la política ambos tuvieron mucho protagonismo durante la época de Esperanza Aguirre en las últimas municipales en las de dos mil quince Enrique de Luna iba de número dos de Aguirre y al mira de numero tres cuando la ex presidenta también de la Comunidad Esperanza Aguirre dimite por la detención de Ignacio González ambos compiten de hecho por ocupar el puesto de portavoces del PP en el Ayuntamiento una competición que acaba ganando Almeida por dos votos de diferencia

Voz 0861 14:19 así lo cierto es que Almeida defienden que la renovación pero lo cierto es que también mantiene otros veteranos porque sigue ultimando su equipo para las listas al Ayuntamiento de Madrid suma a una consejera de la Comunidad Madrid lo adelantado esta mañana ABC la consejera de Economía Engracia Hidalgo que cambia de aires Cambia Vallecas por Cibeles la próxima legislatura estará trabajando Carolina en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 0393 14:39 Hidalgo cierra su etapa en el Gobierno regional donde ha dirigido las consejerías de Economía y Hacienda y políticas sociales aún no sabemos sin el Ayuntamiento va a ocupar una tarea similar dice que hay que tener la cabeza abierta la consejera va a compartir candidatura con la catalana Andrea Levy ayer se confirmó que irá de número dos por Madrid la número otros

Voz 0806 14:57 número tres de esa lista será más Sanz

Voz 0393 14:59 la actual portavoz de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento de la máxima confianza de Almeida de cuatro el consejero delegado de Metro Borja Borja Carabante que también es muy próximo Almeida hay cerrando esa lista de manera simbólica el ex alcalde el ex alcalde Álvarez del Manzano

Voz 0861 15:15 bueno pues y José Luis Martínez Almeida que también lo decía de Carolina ha fichado a Borja Carabante actual consejero delegado de Metro para la consejera de Transportes no hay ningún impedimento para que Borja Carabante manténgase cargo hasta las elecciones del próximo veintiséis de mayo según Rosell Gonzalo no hay ningún tipo de incompatibilidad

Voz 14 15:32 bueno yo creo que es totalmente compatible de hecho la vocación política en este caso municipalista de un servidor público como ese señor Carabante tengo que recordar que ya fue la lista municipal pues en esta ocasión se reitera no solamente para mí es un orgullo y un privilegio el haberlo podido tener durante tanto tiempo en el como responsable al consejero delegado de Metro sino que además finalizará haciendo lo que sabe hacer que es trabajar por todos los madrileños

Voz 0861 15:58 bueno el PP de Madrid ultima su lista electoral a la capital con las encuestas a contracorriente según un sondeo de Telemadrid BOC supera a Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid hice coloca ya como tercera fuerza política por delante también Carolina del Partido Socialista que pierde votos

Voz 0047 16:13 bueno la encuesta muestra que el avance de Vox excluye además

Voz 0393 16:15 era paralela en la Comunidad en el Ayuntamiento Gat tres para Telemadrid sitúa la extrema derecha como tercera fuerza política a nivel regional y también a nivel municipal las elecciones las ganaría Manuela Carmena con el veinticuatro

Voz 0047 16:28 a uno por ciento de los votos seguido

Voz 0393 16:30 del Partido Popular con un XXI con cinco por ciento en intención de voto ciudadanos cabreados punto sería cuarta fuerza política en las próximas elecciones del veintiséis de mayo con el diecisiete por ciento el PSOE subiría casi dos puntos tras la candidatura de Pepu Hernández pero seguiría siendo quinta fuerza política incluso por detrás de Vox con un dieciséis dos por ciento de los votos Izquierda Unida se quedaría sin representación en el Ayuntamiento

Voz 15 16:54 no por bloques la derecha sumaría un cincuenta y cinco por ciento de los votos gracias Carolina son las dos y diecisiete seguimos

Voz 0228 17:04 hora catorce Madrid

Voz 24 19:04 regresemos sigue a Barajas al cuarto día de

Voz 0861 19:06 paros de los vigilantes de seguridad privada se suma hoy también la huelga de los pilotos de Air Nostrum huelga que ha obligado a cancelar más de cuarenta vuelos en plena Semana Santa de momento lo que nos hemos encontrado hoy ha sido bastante calma allí en Barajas está Cristina Al-Kassar buenas tardes

Voz 0806 19:22 buenas tardes mañana la tranquila en Barajas salvo los habituales esperas a primera hora de la mañana y medio día la huelga no está impidiendo volar a los pasajeros que verte

Voz 9 19:33 estilo archivadas y problema equivalente que no hay no hay nada no pasó nada está fenomenal

Voz 11 19:40 yo lo he visto con muchísimo público pero sin espera nada lo clásico y normal de un día

Voz 0806 19:46 respecto a la huelga de Air Nostrum los hace todos fueron avisados con tiempo suficiente salvo casos aislados los pasajeros no han acudido al aeropuerto manteniendo la tranquilidad en la T4 Por su parte el Comité de representantes de la huelga de vigilantes ha denunciado a la empresa Il Union ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la normativa de la huelga al cubrir la cuarta jornada con un noventa por ciento de servicios mínimos

Voz 0861 20:10 pasajeros en tierra vacaciones canceladas Air Nostrum como el resto de Aerolíneas ofrece a sus clientes la devolución del dinero de sus billetes o vuelos alternativos si los hay pero seguro en olvidar de las indemnizaciones por el daño ocasionado esas indemnizaciones son un derecho de los consumidores que al final tiene que acabar

Voz 0527 20:28 batallando en los juzgados Eladio Meizoso con carácter general la Agencia Estatal de Seguridad Aérea AESA establece que una huelga de sus trabajadores no es una causa extraordinaria que exima a la aerolínea de pagar compensaciones a los pasajeros afectados si sí avisado con menos de dos semanas de antelación como es el caso la aerolínea también con carácter general tiene que pagar una compensación de doscientos cincuenta a seiscientos euros en función de la distancia del trayecto aunque puede ser menos dinero si la aerolínea ofrece una alternativa en tiempos próximos a los del vuelo cancelado es habitual que las aerolíneas no paguen estas compensaciones por iniciativa propia la esa invita a los afectados a presentar una reclamación con el argumento de que si les la la razón ese documento tendrá mucho valor luego en la vía judicial que parece la única posible para conseguir el dinero también recuerda la Agencia de Seguridad Aérea que las aerolíneas no pueden exigir a dos pasajeros que paguen por adelantado el viaje alternativo o la comida o el hotel si tienen que incurrir en esos gastos el pago insiste ha de hacerlo directamente

Voz 0861 21:33 gracias Eladio dos y veintiuno apurando los plazos legales y agotando los tiempos hasta el último día el alcalde de de Maqueda por fin ha empadronado a la niña india que fue adoptada por una familia madrileña durante casi siete meses el popular Álvaro Santamaría ignoró las advertencias del Defensor del Pueblo de la propia Comunidad Madrid es decir se negó a empadronar a esta pequeña a Irak pero lo dicho al final ha acabado dando su brazo a torcer vigila Sarmiento

Voz 1600 22:00 ha sido una lucha de seis meses y medio pero irá a la niña india adoptada en septiembre por una pareja residente en balde Maqueda ya está empadronada su madre denunció en octubre que la alcaldesa negaba hacerlo a pesar de tener toda la documentación en regla

Voz 0047 22:11 pidieron a la comunidad que pidió al Ayuntamiento que utilizasen

Voz 1600 22:14 trámites llegaron incluso al Defensor del Pueblo que también solicitó la inscripción de la niña pero siguieron las trabas hasta hoy que se han enterado por los medios Carmen es su madre

Voz 25 22:22 yo me he enterado precisamente a consecuencia de que se llama para decírselo por cualquiera de los medios de siquiera ha tenido una esencia de avisar es que nosotros vamos lo de cuchillos

Voz 1600 22:33 dice que no es un caso de racismo ni político a pesar de que ella es militante socialista el alcalde ahora es popular pero sí una cuestión personal el alcalde Álvaro Santamaría lo niega e insiste en que sólo cumplía la ley

Voz 10 22:43 no hay ni colores políticos aunque la madre manifestara eso rencillas personales y tenemos que cumplir con la ley incluso aunque el Defensor del Menor hicieron a sugerencia para que sea la empadronada porque realmente lo que tenemos que cumplir la ley y no que nos sugiere

Voz 0047 22:58 una ley que exigía constancia en el registro civil del nacido

Voz 1600 23:00 viento y la adopción en cualquier caso Herat goza ya de derechos como cualquier otro ciudadano español

Voz 0861 23:05 en la Asamblea de Madrid ya no hay actividad parlamentaria desde hace semanas pero eso no ha impedido que hoy un pequeño grupo de vecinos de Vallecas se ha concentrado a las puertas del Parlamento madrileño

Voz 26 23:15 no estamos a esta normativa hace notoria no lo vamos a consentir el cobro todos se nos xenófoba énfasis pacíficamente el para qué

Voz 0861 23:26 pues pacíficamente medio centenar de personas se han manifestado esta mañana para pedir que no se estigmatice al pueblo gitano tras el asesinato de un hombre en el Pozo del Tío Raimundo haya estado Alfonso Ojea qué tal buenas tardes

Voz 0089 23:37 las tardes Javier en efecto medio centenar de representantes principalmente de organizaciones gitanas se han concentrado durante dos horas ante la Asamblea de Madrid todos son vecinos de Vallecas organizaciones sociales que han querido denunciar tú lo decías la criminalización que siguen sufriendo todos los miembros de la cultura romaní el crimen del pasado dieciocho de marzo en el barrio de El Pozo del Tío Raimundo ha devuelto a la actualidad actitudes racistas denegación del pueblo gitano is sobre todo de generalización criminal Luis Fernández es el portavoz de New Roman Asociación de jóvenes gitanos

Voz 5 24:11 por qué por uno están están criminalizando todo un a toda una cultura por la cual Somos eh gitanos ciudadanos de pleno derecho gitanos españoles el cual lo dice la Constitución española

Voz 0861 24:24 en el artículo catorce todos los españoles

Voz 5 24:26 son iguales ante la ley esas organizado

Voz 0089 24:29 quienes señalan que las instituciones tienen la obligación de que el estigma que persigue a los gitanos desaparezca no hay colectivos criminales hay personas que perpetran delitos

Voz 0861 24:50 Madrid reconvertido en plato define no sólo vimos a Eduardo Noriega corriendo solo por la Gran Vía ayer también estuvo cortado Cibeles Colón Atocha y la Puerta de Alcalá

Voz 0047 25:00 a más de mil extras participaron

Voz 0861 25:02 en el primer día de rodaje de la última película de Jaume Balagueró

Voz 2 25:11 mal

Voz 27 25:23 bueno figurantes

Voz 0861 25:24 jaleando ayer en el rodaje en plena Cibeles hoy nos hemos preguntado cuánto gana el Ayuntamiento de Madrid con este tipo de rodajes Carolina Gómez hola de nuevo

Voz 0393 25:31 hola qué tal de manera directa pues no demasiado el año pasado el Ayuntamiento recaudó trescientos treinta y cinco mil quinientos ochenta y ocho euros en autorizaciones cinematográficas en total se concedieron más de once mil autorizaciones cuatro mil de ellas proyecciones de mediana o gran envergadura que son las que requieren permiso autorizado el rodaje de serie es el año pasado en Madrid se duplicó Se rodó por ejemplo Paquita Salas también se rodó las chicas del cable en los alrededores del edificio Telefónica o Arde Madrid de Paco León sobre los años de Ava Gardner era aquí en España durante el franquismo desde el film office que es la oficina de rodajes de Madrid y que depende de Madrid Destino Nos dicen que aunque la recaudación directa no sea muy elevada si hay un beneficio Javi indirecto muy reseñable para la ciudad a los productores de la película que se rodaba ayer por ejemplo se van a gastar en Madrid más de siete millones de euros en contratación de profesionales de empresas del sector es decir que no solamente sale beneficiado el sector audiovisual sino que también salen beneficiados otros sectores derivados como por ejemplo el sector del turismo y al dinero en sí pues habría que sumarle dicen desde el Ayuntamiento la proyección internacional que da la imagen de la ciudad que se difunde por el mundo en películas sean serias

Voz 0228 26:40 pues nada seguiremos rodando en Madrid

Voz 0861 26:43 las imágenes del día en la capital del FEIL por a la Revolución climática Madrid sumado y otras cuarenta y cinco ciudades de todo el mundo que han iniciado una jornada de protesta pacífica contra las empresas bueno las que acusan de contribuir al cambio climático esta mañana durante casi tres horas medio centenar de activistas han bloqueado la entrada a la sede central de Repsol aquí en Madrid

Voz 28 27:04 Javier Gregori en cuarenta y cinco países del mundo entre ellos EEUU el Reino Unido Francia y también España

Voz 0882 27:13 ha comenzado la rebelión contra el clima un nuevo movimiento de protesta no violento que uno grupos de personas que quieren pasar a la acción para exigir a los gobiernos un plan efectivo contra el cambio climático en España los actos de protesta han empezado hoy en Madrid cuando un grupo de cincuenta activistas ha bloqueado uno de los accesos a la empresa Repsol este acto de protesta ha sido realizado por el grupo rebelión contra la extinción cuyo portavoces Enrique Muñoz creemos quemo dado

Voz 4 27:39 salto más allá en el que más allá de egos y logos de movimientos particulares e la sociedad civil está cansada ahí está viendo que nos enfrentamos a un reto muy difícil de de afrontar y que sería una catástrofe sino no nos paramos

Voz 0882 27:54 también se han realizado actos de protesta hoy contra el cambio climático en Barcelona Valencia y Granada

Voz 0861 29:14 yo hoy con derbi Amanda gala qué tal buenas tardes

Voz 0133 29:16 el vi madrileño en Butarque los pepineros reciben al Real Madrid a las nueve de la noche en el partido que cierra esta jornada treinta y dos de la Liga el Madrid llega al Leganés cinco Sergio Ramos sin Courtois pero con Carvajal que vuelve después de su lesión los blancos llegan con el objetivo de pelear por la segunda posición porque de momento los decían son terceros a cinco puntos del Atlético de Madrid por su parte Pellegrino cuenta también con ausencias son baja Oscar en un contrato y además también cima

Voz 15 29:42 Nos e hicimos que llena hay por lesión la buena noticia es que vuelve Homero a convocar

Voz 0861 29:49 gracias a mano tenemos veintidós grados Jennifer de Madrid

Voz 2 29:52 adiós

Voz 1 30:00 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 2 30:13 qué tal buenas tardes Ciudadanos y Podemos se enzarzan a cuenta del escrache a dirigentes de la formación naranja

Voz 0228 30:18 este fin de semana en el País Vasco algo que Pablo Echenique vino por Twitter que más o menos sólo fueron a buscar a Rentería hoy Ciudadanos pide rectificaciones a la Fiscalía que actúe y una de las afectadas por esos insultos Maite Pagazaurtundua le ha preguntado en la SER a primera hora Echenique si sus palabras son como las de aquellos que acusan a las mujeres de ser víctimas de la violencia el secretario de Organización de Podemos no ha rectificado

Voz 30 30:39 claro luego Cano como las mujeres de minifalda eso eso piensa hachemí que tendría que mirar sus sesgos en lo que significa la libertad de los demás y lo que significa la dignidad de los demás

Voz 1662 30:51 creo que es verdad que cualquier formación política tiene hecho faltaría más a ir donde queda los mítines que queda en creo que también es ruega que Ciudadanos Partido Popular Ivonne ideológicamente a a Ciudadanos han apostado por una estrategia de confrontar a los diferentes pueblos de España para buscar votos en esa confrontación

Voz 0228 31:11 con la campaña ya empezada cuarto día ha dado hoy algunos de los principales partidos han dado más detalles de sus programas electorales por ejemplo el PSOE hemos tenido acceso al documento en el que además de las medidas ya anunciadas destaca su postura ante la situación en Cataluña puerta cerrada un referéndum de autodeterminación pero descarta también la aplicación permanente del artículo ciento cincuenta y cinco Meritxell Batet cabeza de lista del PSC por Barcelona

Voz 1322 31:33 al y Slow Tubert lo que hay que reforzar el autogobierno lo que está en peligro es el autogobierno sus instituciones con esto incidimos en ello que no sé si Esquerra Republicana de Cataluña defiende la independencia en sus programas electorales creo que no ligado a todos es que defienden el derecho a la autodeterminación quiere decir que renuncian a la independencia no renuncian a ella en el run run

Voz 0228 31:58 programas su falta de ellos porque todavía no se conocen todos escraches hilo habitual en toda campaña electoral promesas variadas

Voz 1722 32:05 el compromiso de revalorizar las pensiones conforme al IPC es un acto que creo que es eh no solamente de justicia sino de responsabilidad con nuestros mayores haremos un Plan Marshall para África queremos que todos los países europeos Nos coordina hemos una política de cooperación eficaz que no acabe en gobiernos corruptos

Voz 0465 32:25 hay que acabar de una vez con la estación hay algunos que dicen que esto es muy moderno el siglo XXI consiste en que no tengas derechos laborales en cobrar sueldos de miseria

Voz 0040 32:36 mi compromiso en los primeros cien días de Gobierno para suprimir todos los guardarraíles asesinos y sustituirlo por protecciones para especiales para moteros

Voz 0228 32:44 bueno pues les contaremos también que ninguno de los principales partidos ha detallado en una memoria económica cómo se van a financiar sus promesas es lunes quince de abril hay más titulares con Isabel Quintana en Carlos Cala

Voz 1915 32:55 ha sido una primera jornada del juicio es el coronel de la Guardia Civil que firmó alguno de los informes clave del caso ha confirmado que el uno de octubre los Mossos avisaban

Voz 0861 33:03 cuando la Policía o la Guardia Civil acudían los colegios donde

Voz 1915 33:05 apolíticos votando entre ellos Carles Puigdemont

Voz 3 33:08 la de Sant Julià de Ramis donde hay una referencia que hoy llevan veinte furgonetas de Guardia Civil hacia el colegio donde va a votar platino platino es el nombre encaja en clave de señor pues llamó aplazado

Voz 0325 33:20 el fiscal ha pedido más tiempo para que se inicie el juicio por el desvío de fondos públicos que tenían que haberse destinado a proyectos de cooperación en el que está procesado Rafael Blasco el exconseller del Partido Popular ha llegado a la Xunta de la justicia entre gritos de menos corrupción y más cooperación de una veintena de manifesta murió al caer al pozo del informe

Voz 1915 33:39 final de la autopsia de Julen concluye que murió nada más caer al pozo de Totalán los forenses descanso descartan por tanto que pudiera fallecer por el golpe de una de las picotas que emplearon los rescatistas como plantearon los abogados del dueño de la finca que es el único investigado por un presunto delito de homicidio imprudente

Voz 0228 33:54 sigue fuera de control el brote de ébola la República

Voz 0325 33:56 práctica del Congo se ha cobrado ya la vida además de ochocientas personas desde que se declaró la epidemia en agosto del año pasado es la epidemia más letal de la historia del país y la segunda del mundo por número de muertes

Voz 1915 34:06 en huelga en los aeropuertos por un lado la huelga de pilotos de Air Nostrum que ha cancelado ciento cuarenta y ocho vuelos entre hoy el miércoles mientras continúan las negociaciones para llegar a un acuerdo y la de los vigilantes del aeropuerto de Barajas que hoy no ha provocado largas colas aunque desde el sindicato advierten que lo peor se espera para el miércoles

Voz 31 34:21 este lunes está siendo más tranquilo pero el miércoles habrá muchísimo más tránsito de pasajeros y será mucho más caótico posiblemente desde los tiempos de paso con una hora hora y media coches

Voz 0228 34:33 con limitador el Parlamento Europeo va a ratifica

Voz 0325 34:36 para mañana una directiva que obligará a incluir en los coches que se fabrican a partir del dos mil veintidós Un sistema que limite la velocidad en función de la vía por la que se circula Antonio Lucas director de seguridad vial del RACE

Voz 32 34:46 solucionaría una parte del problema de la seguridad vial que tiene otros componentes para hablar de sistemas que van a encarecer el vehículo hacer que muchos casos el conductor no pueda acceder a ellos teniendo en cuenta además que España tiene un parque automovilístico muy antigua

Voz 2 35:00 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 5 35:04 Antonio el telegrama es para Pablo Echenique señor Secretario de Organización de la formación Podemos cuando los sondeos preelectorales anuncian que el asalto inminente a los cielos se pospone en favor de un descenso acelerado a los infiernos Su Señoría en vez de ponerse a la tarea de recuperar el terreno perdido prefiere la vileza de simpatizar con los agresores culpando a los agredidos de incendiar la convivencia para rebañar los votos del odio qué ocasión perdida distanciarse de quiénes boicotear van a los candidatos de ciudadanos que

Voz 0861 35:38 quien bien merecido el respeto de todos

Voz 0228 35:41 gracias Miguel Ángel hoy ha comenzado una campaña en cuarenta y cinco países de activistas por el medio ambiente para denunciar lo que consideran que es una actitud pasiva de los gobiernos frente al cambio climático se suman por tanto a las protestas de los estudiantes por toda Europa y han tenido ya un primer acto en Madrid frente a la sede de Repsol hay estado Javier Gregory

Voz 0882 35:57 esta vez son los universitarios y esos profesores en Madrid ha arrancado esta mañana esta nueva ola de protestas contra las empresas contaminantes que están provocando el cambio climático

Voz 4 36:09 el lema

Voz 0882 36:10 a nadie planeta B grupos de cuarenta y cinco países se unen a partir de hoy en un nuevo movimiento llamado rebelión climática y que tiene por objetivo como decías denunciar la pasividad de los gobiernos para hacer frente al mayor problema al que se enfrenta ahora la humanidad según reconoce la propia ONU en nuestro país hay convocadas también acciones de protesta pacífica contra el cambio climático en Barcelona Valencia Granada pero a nivel internacional la mayoría de los grupos protestarán en Estados Unidos y sobre todo en el Reino Unido

Voz 0228 36:36 nos queda la previsión del tiempo Luismi Pérez hola buenas

Voz 0047 36:38 tardes las nubes van a ir a más a lo largo de las próximas horas dejando chubascos en muchas zonas del oeste del norte del país va a seguir lloviendo en Galicia ya en Asturias también en el oeste de Castilla y León pero esta tarde aparecerán mucho chaparrones en las dos Castillas Extremadura Madrid y sobre todo el Cantábrico y el Alto Ebro atención en La Rioja Navarra Aragón Euskadi con las tormentas que caerán a últimas horas de la tarde acompañadas de granizo o pedrisco en las costas mediterráneas será esta noche cuando llegue algún chubasco no esperamos que llueva estas inmediatas horas tampoco en Baleares y en Canarias con algunas nubes simplemente al oeste canario empiezan a bajar un poco las temperaturas se va a notar más en el Levante también en el oeste del país y el viento irá girando poco a poco hacia poniente se va a reforzar bastante en el mar de Alborán

Voz 0228 37:22 con la dirección técnica de Davinia Toy de Noema Valido y con Carlos Cala la producción una pausa vamos con todo

Voz 2 38:49 Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 0228 38:54 lo primero ciudadanos y Unidas Podemos siguen enredados a cuentas de ese boicot de los independentistas al acto de la formación naranja de este fin de semana en Rentería Pablo Echenique se mantiene en su postura sigue considerando que Ciudadanos folla general confrontación lo escuchábamos en portada admite que sigue político puede ir donde quiera para luego dar a entender que sino va donde quiera le pueden pasar este tipo de cosas lo que llamaba lo escuchábamos Miguel Ángel Aguilar la vileza de simpatizar con los violentos Pablo Iglesias no ha hablado del escrache en concreto en un acto en Palma de Mallorca dice que son los demás los que sacan a ETA en campaña alguno

Voz 0465 39:24 en esta campaña para querer seguir hablando de la ETA y me parece muy bien pero creo que por dignidad hacia la gente que trabaja para vivir en este país ya va siendo hora de que discutan con nosotros de cuáles son sus propuestas para cumplir la Constitución

Voz 0228 39:43 pues poco antes Albert Rivera pedía Pablo Iglesias que corrigiera su secretario de Organización y a la Fiscalía que actúe también de oficio si es necesario con la caravana de ciudadanos Óscar García adelante

Voz 0047 39:53 sí buenas tardes Antonio Fuentes de Ciudadanos explican a la SER que la dirección del partido decidido esta mañana no presentar ninguna denuncia por los graves incidentes de ayer en Rentería para no influir dicen en la campaña electoral por eso Rivera ha pedido que sea la Fiscalía la que actúe de oficio

Voz 0040 40:06 sí hay una fiscalía en este país supongo que de oficio si ve algunos de los delitos que vimos en nuestra cara debería actuar me imagino

Voz 0047 40:13 sobre las críticas de Echenique el candidato de Ciudadanos exige a Pablo Iglesias que le haga rectificar y que pida P

Voz 0040 40:19 con de hecho quiero recordar que podemos vino a darnos el acto el día anterior en Sevilla así que yo le pido al señor Iglesias que corrija el señor Echenique que pida perdón por lo que ha dicho Echenique que si puede ser se solidariza con los que reciben insultos amenazas y no con los que los tiran

Voz 0047 40:35 vestido con un mono de motoristas Rivera recorrido conduciendo una Ducati varios kilómetros del puerto de La

Voz 0861 40:40 Cruz Verde aquí en Madrid lo ha hecho con miembros deben

Voz 0047 40:43 las asociaciones de motoristas a los que ha prometido que los cien primeros días de Gobierno suprimirá todos los guardarraíles de las carreteras españolas

Voz 0228 40:51 pues de otro escrache el que sufrió la popular Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona el Partido Popular mira directamente hacia el PSOE Pablo Casado hoy en Las Palmas

Voz 1722 40:59 y la tónica dominante en esta campaña está siendo el riesgo de perder las libertades y no me valen disfraces de moderación ni me valen el ponerse la corbata el presidente del Gobierno o el Partido Socialista hasta con los demócratas a los que nos están escuchando a los que nos están agrediendo y que tenemos que ir escoltados por dos partes o el Partido Socialista está con los de la kale borroka debido con los de la kale borroka del PDK tiene Esquerra Republicana iconos de la kale borroka por lo menos digamos eh justificada como jarabe democrático de Podemos

Voz 0228 41:32 Illa respuesta desde el PSOE acaba de llegar en voz de Carmen Calvo número dos por Madrid vicepresidenta del Gobierno

Voz 0376 41:37 rechazamos cualquier tipo de situación en lo que el otro y el contrario no se pueda manifestar en el marco legal que nos hemos dado todos para poder ser libres irresponsable Ibor es este Gobierno a lo largo de estos meses ha dado prueba más que contundente de que todas las situaciones políticas se tienen que resolver con diálogo

Voz 2 42:02 Elecciones Generales dos mil diecinueve la campaña avanza Joy cuarto día seguimos esperando conocer

Voz 0228 42:08 taller de los programas electorales de dos de los principales partidos del PSOE de Ciudadanos en el caso de los socialistas hemos tenido acceso ya el borrador del documento casi trescientas páginas en el que además de las medidas ya presentadas rechazan tanto la autodeterminación en Cataluña como la aplicación permanente del artículo ciento cincuenta y cinco información de Inma Carretero

Voz 0806 42:26 sí buenas tardes en el documento de ciento diez medidas que presentó el PSOE no había ninguna referencia a Cataluña pero el programa electoral sí que dedica cuatro páginas al modelo territorial sostiene que al PSOE le corresponde liderar una salida a la crisis no puede con

Voz 0047 42:41 Luis el futuro dice ese texto ni desde el

Voz 0806 42:43 derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial de carácter permanente a través del artículo ciento cincuenta y cinco los socialistas apuestan y esto es textual por un nuevo impulso al autogobierno remiten a la Declaración de Granada pero no utilizan expresamente el término federal ni tampoco se refieren directamente estado plurinacional que aparecía en la Declaración de Barcelona que también es mencionada en el programa como una referencia lo que aparece claramente es que el PSOE aspira al reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios aspiran según el programa a una definición más precisa de los aspectos identitarios históricos culturales políticos y lingüistas

Voz 0228 43:26 pues a primera hora al hemos preguntado en Hoy por hoy al número dos de Esquerra Pere Aragonés por posibles acercamientos después de las elecciones no ponen las líneas rojas son diálogo con el PSOE

Voz 36 43:33 la próxima legislatura tiene que ser la legislatura de la solución política democrática en Cataluña con esto vamos a ser exigentes creo que el Partido Socialista es conocedor de que el diálogo político va a ser una exigencia pero evidentemente también somos muy conscientes de que ni cheques en blanco ni líneas rojas que se acaben convirtiendo en una fibra roja para Alex

Voz 0228 43:59 la derecha pues esta mañana no ha dejado más letra pequeña José María Patiño qué tal buenas tardes buenas tardes Antonio con lo que sabemos ya de algunos programas podemos comprobar que hay medidas y hasta gestos que son iguales en distintos partidos

Voz 1108 44:09 si podíamos decir que los tres partidos de la derecha PP Ciudadanos y Vox se marcan de cerca de cerca por ejemplo Rivera anunció la semana pasada que los autónomos cuyos ingresos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional tendrán una cuota cero una propuesta que se puede leer ya desde hace un mes entre las cien medidas para España viva de Vox PP y Vox también proponen una tarjeta sanitaria única para todo el territorio y la creación de un Ministerio de la Familia hemos oído que Rivera se ha vestido hoy de motero ante uno os pues bien casado ya lo hizo en Jerez a finales de marzo para apoyar la idea de la capitalidad mundial del motociclismo las distancias en redes sociales la sigue poniendo el PP el viernes con Falcon viajes y hoy aprovechando el inicio de la última temporada de Juego de Tronos con un vídeo de elaboración

Voz 0861 44:53 ya