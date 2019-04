Hora 14 (16/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:16 qué tal buenas tardes Notre Damme resiste en pie aunque el Gobierno francés es cauteloso y no da por seguro que toda la estructura de la catedral pueda salvarse después del incendio que los bomberos han dado por extinguido poco antes de las diez de la mañana lo son hoy disfruta

Voz 1893 00:33 el fuego estaba apagado estamos en la fase de investigación y es por eso que un grupo de expertos analiza el conjunto de las estructuras para establecer las fases que seguirán es decir la consolidación el análisis de todo el edificio para valorar el compromiso de esos expertos y de los Bomberos de París

Voz 3 00:52 no hay fuego no hay humo las dos torres de la fachada principal están en pie detrás de ellas sí que se puede ver un esqueleto de andamios carbonizado son imagen que duele hoy por toda Europa por todo el mundo y que según la Fiscalía francesa tuvo un origen accidental test ha exigido hotel el chip civil es

Voz 4 01:08 la tesis accidental la que toma fuerza la hipótesis de que el fuego se inició en el armazón titulado a los trabajos de restauración nada en estos momentos apunta a un acto voluntario la Brigada Criminal encargada de la investigación tiene los medios técnicos y humanos para investigar los trabajos serán innecesariamente largos y complejos si Complexo

Voz 3 01:30 la mayor parte del tesoro de la catedral sea ha podido salvar aunque hay vidrieras afectadas también el órgano está afectado estaremos en París en este Catorce nos hemos acercado también a una de las catedrales españolas que está ahora mismo en proceso de restauración la de Burgos donde los expertos descartan que pueda pasar algo parecido a lo de París lo en dichas mañana los responsables diocesanos de patrimonio de Burgos

Voz 5 01:50 la tuvo protegido en algún rayo que cayera pero tenemos pararrayos y están funcionando muy bien fuera el interior tenemos extintores y tenemos detectores de incendios hiciera cosas muy puntual gritaban los han eliminado tuvimos conducciones eléctricas ha salido el invento

Voz 3 02:04 igual de problemas en este Hora catorce hablaremos también con el director general de Bellas Artes sobre la situación del patrimonio de nuestro país Hora catorce por lo demás actos de campaña este mediodía Pablo Casado ha anunciado la creación de un censo nacional de personas con Alzheimer si es presidente y a partir de ahí mensajes contra Pedro Sánchez

Voz 0579 02:23 como decía Pedro Sánchez está no sólo no evitando sino patrocinando la sedición al seguir dialogando con estos Torras que les entregan documentos que ocultan al estar pidiendo apoyo a los reales decretos con

Voz 0325 02:40 Otegi o al no está rechazando indultos

Voz 0579 02:43 aquellos que siguen en un proceso

Voz 0325 02:45 de independencia en Cataluña Sánchez tiene unas

Voz 3 02:48 comida mitin en unos minutos en Ourense Ciudadanos ha presentado su programa apuesta por implantar el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña aunque no de forma indefinida Pablo Iglesias hoy en Nalda un pueblo de La Rioja donde en principio no iba a estar pero al final ha acudido en medio de las reivindicaciones de los habitantes de las zonas más despobladas de España y allí ha respondido un vecino que ha gritado de repente viva España

Voz 6 03:08 mini los oligarcas y sus perros falta Eros envueltos en banderas nos van a dar ni media lección de lo que significa ser español viva España claro que sí vivan sus pueblos y sus gentes

Voz 3 03:21 en el juicio del proceso independentista las defensas han intentado poner el punto de mira en los testigos en los agentes de los antidisturbios de la Policía Nacional que han seguido describiendo esta mañana escenas de violencia en Cataluña tanto el presidente del tribunal Manuel Marchena como la fiscal Consuelo Madrigal han tenido que recordarles a las defensas que su papel no es el de juzgar a nadie

Voz 7 03:39 hay preguntas que parecen que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales estoy intentando aunque veo que es un éxito que por favor las preguntas no parto de la base de una versión que se ya se da ya por absolutamente acreditado

Voz 3 03:55 es martes dieciséis de abril hay más titulares con Irene Dorta y Carlos Cala

Voz 0133 04:54 en los deportes hoy noche de Champions al Manchester United en el Camp Nou los culés parten como favoritos para llegar a semifinales por la victoria del cero a uno en la ida

Voz 3 05:04 los cinco seguimos

hora trató

Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 05:13 qué tal buenas tardes el Partido Popular pierde a su candidato en Torrelodones Arturo Martínez Amorós

Voz 1179 05:19 no tira la toalla denuncia

Voz 0861 05:22 sentarse a las elecciones a raíz de la información que adelantamos aquí en la SER la semana pasada

Voz 9 05:31 EFE Arturo Martínez Amorós al que hoy

Voz 0861 05:33 afirmaban en Las Rozas durante la presentación de candidatos es el mismo que no pagaba ni el IBI ni la comunidad de vecinos el candidato del PP saldó sus deudas pagó los mil trescientos euros que debía pero Seba en una carta se despide da un paso atrás dice tras el ataque que ha sufrido por la SER Arturo matriz Amorós que no ha querido salir públicamente dice que renuncia a ser alcalde porque no merece la pena seguir luchando contra quienes entienden la política como una sucia

Voz 9 06:04 bueno el Partido Popular busca ahora un recambio

Voz 0861 06:55 pero Pío García Escudero dice que si no le cogió el teléfono y es literal es porque andaba muy liado

Voz 1645 07:02 no yo Últimamente ando muy liado verdad estamos

Voz 1745 07:04 esto es muy complicado probablemente el peor momento que hay siempre a la hora de afrontar las campañas electorales que es la confección de la lista pero vamos yo más adelante tendría una conversación cuando se ser en el tema de conversación tranquila

Voz 9 07:20 y hoy por primera vez

Voz 0861 07:21 los a escuchar al obispo de Alcalá de Henares Juan Antonio Reig Pla hablando del escándalo de los talleres que ofrece su propio avispado para recordarán curar la homosexualidad reclama denuncia la campaña de acoso que está sufriendo de paso ante sus feligreses sin pudor defiende con estas palabras la necesidad de esos polémicos cursos

Voz 10 07:42 perdonamos aquellos que nuestra no encendido pero dábamos aquellos que nos acosan perdonamos a aquellos que no quisieran destruir porque no saben lo que hace porque están cargados de ideología pero están dañando a nuestros hijos están dañando una misión de la Iglesia como son los centros de orientación familiar donde acude libremente cualquier persona esto no lo podemos como siempre no se trata en ningún momento de ir contra nadie pero sí de salvaguardar la libertad de la Iglesia

Voz 0861 08:10 pero ojo porque Reig Pla no desaprovechó la homilía del pasado seis de abril también se quedó a gusto contra la cultura perversa dice de las leyes que permiten el aborto y la muerte

Voz 10 08:22 vivimos momentos en que la libertad es desordenada y además de ello se quiere hacer gala justicia en las leyes que se aprueban en España es podríamos establecer el mal como bien darle el título de justicia tanto en los comienzos de la vida humana dentro de poco en la vida terminal dentro de lo que significa la gran vocación original de las personas

Voz 0861 08:44 bueno el obispo de Alcalá olvido sin mencionar durante su homilía que su obispados enfrenta lo recordarán a una sanción de él

Voz 3 08:51 entre veinte mil y cuarenta y cinco mil euros

Voz 0861 08:53 por una infracción muy grave de la Ley contra la

Voz 3 08:56 LGTB fobia

Voz 0861 08:59 y hablando intolerancia la Brigada contra los delitos de odio de la Policía Municipal de Madrid ha detectado un ligero repunte de los ataques en la capital el último de ellos la placa de homenaje a la veneno para el Movimiento contra la Intolerancia este repunte no es casual la campaña electoral y el odio que se promueve las redes sociales van de la mano Esteban Ibarra supresión

Voz 11 09:19 a través de los mensajes tan brutales que detectamos en en las redes sociales podemos decir que el discurso de odio identitario está impidiendo el respeto a la al prójimo a las tres personas

Voz 0861 09:32 hay más noticias en este martes las avanzamos ya en titulares con Sonia Palomino y Javier Jiménez

Voz 1915 09:37 Comisiones Obreras ha desconvocado los paros de los trabajadores de Adif previstos para mañana aunque el sindicato de circulación ferroviaria los mantiene y cuarenta y seis trenes permanecen cancelados si se han desconvocado por completo los de Air Nostrum aunque la aerolínea no ha podido reprogramar todos los vuelos afectados y hoy seguirán cancelados medio centenar

Voz 0887 09:53 los radares de la cinco multan desde hoy a los conductores que sobrepasen el límite de setenta kilómetros por hora a la altura del Paseo de Extremadura hasta ahora el Ayuntamiento sólo ha mandado avisos a los veinticuatro mil infractores el PP critica la medida propone como solución soterrar este tramo investigar

Voz 1915 10:08 dobles de la Universidad Politécnica han participado en el hallazgo de un nuevo antibiótico que sólo mata las bacterias malas Se trata de un antibiótico programable que ya se ha aprobado

Voz 0325 10:16 organismos vivos los responsables este nuevo avance piden más

Voz 1915 10:18 inversión en investigación para poder probarlo en humanos

Voz 0887 10:21 soy de la Cuesta es el nombre de la campaña iniciada en redes sociales para homenajear a la Cuesta de Moyano que cumple un siglo de historia a través de esta iniciativa escritores y personas vinculadas a la feria cuentan sus recuerdos en este espacio literario ya han participado algunos como Pérez Reverte o Fernando Aramburu

Voz 1915 10:36 en deportes el empate a uno entre el Real Madrid el Leganés deja a los blancos en una situación muy complicada terceros y a cuatro puntos del Atlético de Madrid mejor escenario para el Leganés que con cuarenta y un puntos queda virtualmente salvado en prime

Voz 0861 10:47 vamos a con la información del tráfico conectando primero con la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 12 10:53 las tardes a esta hora en la red vial madrileña hay un accidente en la A dos se genera tres kilómetros de retenciones a la altura de San Fernando de Henares en dirección Madrid tengan cuidado si iban a transitar por esta vía más complicaciones de salida de la capital en este caso en la A5 a la altura de Alcorcón la avería de un vehículo

Voz 0861 11:14 ocasionado intensidad circulatoria

Voz 12 11:16 bien en dirección salida de la capital tengan mucha paciencia si iban a transitar por alguna de estas vías en el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas

Voz 0861 11:26 Nos a comprobar si también hace falta paciencia en la capital conectamos con el centro de pantallas Margarita Pérez

Voz 0133 11:31 hola buenas tardes de momento no de momento la situación circulatoria en el interior de la ciudad al igual que en estos últimos días de momento muy tranquila se nota un ligero ligerísimo incremento de tráfico en algunos puntos pero no lo suficiente como para destacar retenciones por lo tanto continuamos con una situación muy relajada en las vías del interior vías de distribución de momento también concluir es generalizada en la M treinta

Voz 0047 11:55 luce el sol ahora mismo en Madrid pero han bajado ligeramente las temperaturas vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes lo que queda de martes va a seguir siendo de un tiempo tranquilo bastante despejado simplemente con algunas nubes tenues dejando al cielo enmarañado y con un ambiente muy suave van subiendo las temperaturas y otra vez esta tarde nos plantearemos en los veinticuatro veinticinco grados de máxima sobretodo de la zona metropolitana hacia el sur el miércoles va a traer algunas nubes más sobre todo por la tarde preludio de las lluvias que nos van a afectar el Jueves Santo mañana con unas temperaturas todavía bastante suaves tenemos ahora mismo doce grados así comienzo Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina hemos valido ida producción de Sonia Palomino

Voz 0861 12:43 dos de la tarde y trece minutos a marchas forzadas in extremis el PP de Madrid se ha visto obligado a buscar un candidato para optar a la alcaldía de Torrelodones El que tenían Arturo Martínez Amorós ha tirado la toalla va y lo hace según la carta que ha publicado hoy mismo con un sentimiento de frustración tras el ataque pido por la Cadena SER bueno el ex candidato del PP en Torrelodones acusa este medio de difundir una información veraz que les adelantamos la semana pasada cuando desvelamos que esta persona no pagaba ni el IBI ni la comunidad de vecinos bueno pues a de aquella polémica Arturo Martínez Amorós pagó sus deudas pero lo dicho se va lo deja todo porque no le compensa seguir en esta carrera electoral Fernández

Voz 1257 13:26 recoge Martínez Amorós en su carta que no todo vale en política por lo que con todo el dolor de su corazón y con un sentimiento de frustración difícilmente defendible da un paso atrás destaca la gran alegría personal que supuso para él la candidatura aunque lamentablemente dice textualmente el reciente ataque hacia su persona utilizando la difusión a través de un medio de comunicación de datos privados que asegura deberían estar custodiados por el Ayuntamiento ir realizado además en unas circunstancias especialmente delicadas para su familia han hecho que se replantee si esto merece la pena y en su caso recalca la respuesta es claramente no es que a raíz de la información publicada por la cadena SER enviaba al entonces candidato una nota de prensa con unos documentos adjuntos afirmando que la noticia sea había realizado a partir de medias verdades

Voz 1915 14:15 al se edades y utilizando datos protegidos

Voz 1257 14:17 de los contribuyentes del Ayuntamiento de Torrelodones detallaba además que había pagado los recibos de la comunidad de propietarios Ike el IBI lo tenía fraccionado al respecto en el PP de Madrid indican que respetan la decisión de Martínez Amorós y atribuyen la misma a una cuestión personal en cuanto al nuevo candidato para el municipio señalan que tienen de plazo hasta el día veintidós por la tarde

Voz 0861 14:40 gracias Raquel pues si lo ha dicho el Partido Popular Bush hasta ahora un recambio el PP que salvo sorpresa mañana mismo va a registrar ante la Junta Electoral sus listas de candidatos listas también a la Asamblea de Madrid y al Ayuntamiento de la capital según fuentes populares está realizando una criba exhaustiva y ojo porque por el camino podrían quedarse no sólo veteranos como Íñigo Henríquez de Luna que ayer mismo precisamente aquí La Ventana de Madrid en la SER fue bastante crítico con Pío García Escudero el presidente del PP de Madrid esta mañana ha justificado el descarte de la mano derecha de Aguirre dice en la renovación que está aplicando su parte

Voz 1745 15:16 poco de esto decir aquí estamos la experiencia por otro lado está la renovación gente que que aparte de ser de partido que piense como el Partido Popular los valores los principios del Partido Popular es que haya una compagina acciones gente joven de nueva gente con ilusión gente con experiencia que podamos aportar lo que sabemos

Voz 0861 15:37 bueno eso es lo que dicen públicamente de puertas

Voz 3 15:39 dentro algunos dirigentes del PP no es confiesan

Voz 0861 15:41 qué les sorprendió ayer el portazo tan fugaz que dio Íñigo Henríquez de Luna no descartaban Nos aseguran haberlo ofrecida incluso un puesto en la lista a la Asamblea de Madrid pero

Voz 0887 15:52 despedida tan rápida no tuvieron tiempo ni siquiera para comunicárselo

Voz 13 15:59 qué es exactamente contra David que ya digo de acampada vendiendo nato le diera yo no sé quien puede tener consecuencias hasta tal punto

Voz 0861 16:23 bueno difícil olvidar los cursos para curar la homosexualidad que ofrece todavía a día de hoy el Obispado de Alcalá de Henares grabaciones adelantadas por el diario punto es bueno cursos que defiende a capa y espada el obispo de Alcalá lo hemos avanzado nuestra portada Juan Antonio Reig Pla pasa al ataque durante la homilía del pasado seis de abril este obispo se vendió ante los feligreses como una víctima de una campaña de acoso una campaña impulsada por parte de una sociedad movida por una cerrazón ideológica que sólo busca destruir misiones de la Iglesia tan nobles decía ante los suyos ante los feligreses como por ejemplo la ayudar a quienes piden

Voz 3 17:03 ayuda de forma voluntaria vamos a ampliar

Voz 0861 17:05 más de de SER Henares coger la bici

Voz 14 17:08 lo sostiene que las leyes que se aprueban desde el Estado hacen justicia de una libertad desordenada estableciendo el mal como bien defiende su Centro de Orientación Familiar porque según sostiene quiénes lo critican lo hacen cargados de ideología llenos de falsedad

Voz 10 17:20 pero están dañando a nuestros hijos están dañando una misión de la Iglesia como son los centros de orientación familiar donde acude libremente cualquier persona y esto no lo podemos consentir no se trata en ningún momento de ir contra nadie pero sí de salvaguardar la libertad de la Iglesia

Voz 14 17:38 en una reciente homilía cuenta de las polémicas sobre las terapias para corregir la homosexualidad se anticipa incluso a una posible legislación sobre la muerte digna

Voz 10 17:45 vivimos una cultura pero el Barça vivimos momentos en que la libertades desordenada y además de ello se quiere hacer gala injusticia en las leyes que se aprueban en España es diríamos establecer el mal como bien darle el título de justicia tanto en los comienzos de la vida humana dentro de poco la vida terminal dentro de lo que significa la gran vocación original de las personas al amor

Voz 14 18:09 tras agradecer el apoyo público a la conferencia episcopal el obispo de Alcalá dijo desde el púlpito que su único empeño es salvaguardar la libertad religiosa incluso hasta el martirio dijo

Voz 3 18:17 el rescata sostiene que se está dañando a nuestros

Voz 14 18:20 lejos con un acoso que pasa por los centros educativos y por supuesto por los partidos políticos y defiende que la iglesia ayuda quiénes acuden abriendo caminos donde las ciencias humanas no llega

Voz 0861 18:30 gracias Javier son las dos y dieciocho seguimos

Voz 8 18:34 hora catorce Madrid

Voz 0861 18:36 bueno de hecho la asociación Khimki es una de las organizaciones que ha denunciado al Obispado de Alcalá de Henares por su actitud homófoba Israel Pedroza ha pasado esta mañana por los micrófonos de la SER Hoy por Hoy Madrid pertenece a esta asociación denunciaba el discurso

Voz 3 18:50 tuvo del obispo de Alcalá manda un total rechazo

Voz 15 18:53 eso por supuesto es un total rechazo y como te dije anteriormente lo importante es dejarlo en manos de la Comunidad de Madrid para que se aplique la ley correspondiente en Madrid tiene una ley hay que cumplirla

Voz 0861 19:03 irreal Pedroza que trabaja además en otro proyecto para evitar una doble discriminación la de ser gay ir refugiado con ese propósito acaba de nacer un recurso residencial un piso destinado a personas en petición de asilo y además lo dicho pertenecen al colectivo LGTB y Javier Jiménez

Voz 0887 19:19 los beneficiarios son personas como Manuel venezolano de treinta y tres años y activista político que desde octubre de dos mil diecisiete Se encuentra en España a la espera de una contestación sobre su petición de asilo hace unos días centro a vivir en el piso y ahora por fin lo hace dice tranquilo sin temor a ser discriminado por su condición sexual

Voz 16 19:37 el espacio seguro en el que no acaba no hay una discriminación por este motivo que esté en Madrid en otros dispositivos lo que sucede es que hay derivaciones al al resto del país hizo cuando es en un pueblo en una ciudad pequeña etcétera por motivos lentos en sexualmente género Se pasa francamente peor

Voz 0887 19:52 se trata de un proyecto piloto impulsado por la Comunidad de Madrid Iquique la Asociación de Migrantes y Refugiados lesbianas gays bisexuales transexuales e Israel Pedroza

Voz 15 20:01 es el primer proyecto que es un proyecto piloto y además nosotros estamos exhortando pues también a la Comunidad de Madrid a que se siga abriendo este tipo de recursos porque si viene existen otros sistemas de acogida este es especializado para refugiados LGTB

Voz 0887 20:15 el proyecto es nueva en Madrid pero no en otras ciudades europeas como Berlín Ámsterdam o Núremberg

Voz 17 20:24 cuando miro hacia atrás me veo mayor a penas recorría unos pocos kilómetros pero año tras año me volví año tras año llegará más lejos y me sentía más útil más eficiente más moderno si ahora que cumple cien años Tomás vivo que nunca cien años más joven Metro de Madrid

Voz 8 22:33 hora catorce Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 22:36 dos y vendidos vamos ahora con información que quizás más interés sean los madrileños que van a coger un tren o un avión en esta Semana Santa Eladio Meizoso qué tal buenas tardes

Voz 0527 22:45 hola buenas tardes bueno vamos por partes primero con la huelga de pilotos

Voz 0861 22:48 de de Air Nostrum los paros se desconvocaron esta madrugada pero en otro equipo labio a reprogramar todos los vuelos los de al menos exigen cancelado no

Voz 0527 22:57 sí son cuarenta y siete los vuelos cancelados hoy no se va a reprogramar ninguno pero la empresa dice que intentará reactivar el mayor número posible de los cincuenta y dos vuelos cancelados para mañana de momento no hay novedades en la lista que se puede ver en la página web de la aerolínea ya ya atención porque hay otra huelga que afecta al sector aéreo de servicios en tierra para las aerolíneas

Voz 3 23:17 el handling para el próximo domingo con voz

Voz 0527 23:20 GTI uso y este sindicato considera abusivos los mínimos fijados por Fomento que son dice del cien por cien para los vuelos domésticos a territorios extrapeninsulares del cuarenta por ciento para los vuelos cuya alternativa en transportes sea de menos de cinco horas ideó un sesenta y cinco por ciento cuando sea mayor Fomento todavía no ha informado de estos servicios mínimos y está por ver también qué consecuencias prácticas va a tener qué decisión toman las aerolíneas también está prevista huelga aquí el miércoles veinticuatro

Voz 0861 23:49 bueno pues se avecina otra huelga al menos para el próximo domingo y además también hay que recordar que continúan los paros de los vigilantes de seguridad privada en el aeropuerto de Barajas quinto día de paro y parece que no hay luz al final del túnel al menos escuchando a los sindicatos que convocan este paro Jorge Montejo portavoz del sindicato de autónomos de vigilante de seguridad se queja de que la empresa Il Unión no está negociando directamente con él

Voz 1347 24:11 Ellos en ningún momento se ya se han puesto en contacto con nosotros nosotros por segundas nos están diciendo que es lo que se están reuniendo todos los días como les digo incluso hay días que se reúnen tres veces pero en ningún momento nos llaman a nosotros para qué

Voz 0861 24:25 Mona así están las cosas en el aeropuerto de Barajas no está mucho mejor en la estación de Atocha de momento Eladio para mañana continúan también cancelados cerca de cuarenta trenes porque la huelga convocada para este miércoles continúa Comisiones Obreras es cierto que la desconvocó pero hay otro sindicato que sigue adelante con los

Voz 0527 24:41 claros si es el Sindicato de Circulación ferroviario que esta tarde va a tomar una decisión después de una reunión con representantes de la Administración este mediodía comenzaba a las doce el mediodía así estaba previsto en esa reunión se proponen cambios sobre el acuerdo de convenio respaldado por Fomento el otoño pasado pero que está frenado por el Ministerio de Hacienda de momento siguen cancelados para mañana como decías cuarenta y seis trenes de Renfe diecinueve de ellos de larga distancia XXVII de media distancia en todo el territorio español la lista se puede consultar en su página

Voz 0861 25:12 fue gracias Eladio bueno por cierto que hay en Atocha la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas que pretendían intercambiar ojo en pleno parque del AVE nada menos que ciento cincuenta kilos de cocaína la droga venía en varios coches con huecos estancos para camuflar la desde Huelva Alfonso Ojea buenas tardes qué tal buenas

Voz 0089 25:30 ardes drogo aquí va destinada al mercado español y también al europeo y que será descargada cuando el buque atraque en el puerto de Huelva es lo que querían los narcos los narcos habían ocultado el estupefaciente de hecho en la quilla de ese buque de hecho tenían también hasta buceadores contratados para sacar el alijo al hijo que luz va a ser distribuido en varios coches María López es la portavoz de la Dirección General de la Policía

Voz 1915 25:54 este barco paraban Huelva y aquí eh

Voz 23 25:56 la droga era transportada a a vehículos agrícolas caldeados que tiene habitáculos perfectamente ocultos para llevar la droga

Voz 0089 26:06 esos coche repleto de clorhidrato de cocaína era el vehículo que los agentes sabían que llegaría a Madrid y más concretamente a la estación de Atocha en su parking se producía el pase es decir la organización entregaba el cargamento a los que se dedican directamente a vender dosis

Voz 24 26:24 son ciento cincuenta kilos de cocaína están distribuidos en paquetes perfectamente ordenados y ocultos en habitáculos de dos vehículos en uno de ellos había cincuenta y ocho kilos de de cincuenta y ocho paquetes de cocaína y en otros setenta y siete

Voz 0089 26:39 cuatro personas han sido detenidas entre ellas un ciudadano colombiano el enviado del cártel de la droga a nuestro país

Voz 0861 26:46 gracias a Alfonso la Policía Municipal ha detectado un ligero repunte de los ataques por delitos de odio actos vandálicos como el que sufrió ayer por ejemplo la placa de homenaje a la veneno que fue arrancada pero hay muchos más asaltos que también porque no ha sufrido la placa de Marcos Ana aunque la alcaldesa Manuela Carmena defiende que Madrid es una ciudad tolerante lo cierto es que los hechos son

Voz 0887 27:05 todos de hecho el movimiento contra la era

Voz 0861 27:08 hacia sí ha constatado un grave repunte de casos que coincide dicen con la campaña electoral y la difusión del odio a través de las redes sociales Cabrera Gómez buenas tardes

Voz 0393 27:17 qué tal buenas tardes y desde el Movimiento contra la Intolerancia constatan ese aumento a los ataques por razones identitarias que vinculan a las campañas electorales al periodo electoral pero sobre todo a los mensajes que se difunden a través de las redes sociales Esteban Ibarra

Voz 25 27:30 la mejora ética que se produce a lo mejor en la escuela en los propios medios de comunicación también entorno a las familias y las organizaciones sociales todo eso queda destruido en un santiamén a través de los mensajes tan brutales que detectamos en en las redes sociales podemos decir que el discurso de odio identitario está impidiendo el respeto a la al prójimo a la persona

Voz 0393 27:53 en la Policía Municipal también habla de un repunte de los ataques por cuestiones ideológicas en Madrid desde la Unidad de Gestión de la Diversidad a Francisco Rodríguez lo atribuye a que los ciudadanos denuncian ahora más que antes

Voz 26 28:04 hay un repunte pero también es un poco porque se apodera también a estos colectivos pues pues para que presenten esta denuncia hay tampoco quiere decir que el hecho de que hayan aumentado se deba a que efectivamente de batirse con ve tenacidad más intolerante yo creo que todo lo contrario

Voz 0393 28:22 la alcaldesa Manuela Carmena también ha incidido hoy en que Madrid es una ciudad tolerante y abierta y que hará desaparecer de las calles la Trans podía el ayuntamiento ya trabaja en la reposición de la placa en honor a la veneno cuya desaparición ha denunciado Arco Poli

Voz 3 28:35 en Juan de denuncia lo más pronto

Voz 27 28:37 le exigiremos que repongan la placa en memoria de esta brava mujer de los ochenta haremos hace falta poner la mil veces se pondrán mil veces

Voz 0393 28:46 ese ataque se suma a los cuatro que ha sufrido en los últimos meses la placa a la joven Yolanda González asesinada por la ultraderecha en mil novecientos ochenta o las pintadas con las que profanar las tumbas de La Pasionaria Pablo Iglesias hace dos meses el Almudena o el boicot como decías a la placa del poeta Marcos Ana principios abril

Voz 9 29:06 hora catorce

Voz 0861 29:09 puso de Caballero qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes el Real

Voz 1915 29:11 Madrid del Leganés empataron a uno en Butarque los pepineros se colocan undécimo con cuarenta y un puntos y los blancos terceros con sesenta y uno Zidane dejó en el banquillo Gareth Bale y esto dijo sobre los cambios

Voz 1994 29:21 diez importante Egoi quería ser campeón ahí está y al final es como Lucas Vázquez es verdad que bueno jugando diez quince minutos a lo mejor es es complicado para ellos el partido pero los cambios se hace para cambiar el partido inofensivo

Voz 1915 29:39 el Atlético de Madrid ha entrenado esta mañana Simeone recupera para el partido del sábado también a Jiménez y Tomás tras sanción los otros dos conjuntos madrileños Getafe y Rayo Vallecano han descansado hoy mañana volverán otra

Voz 9 29:49 nos vamos con dieciocho grados la información continúa aquí en la SER adiós

Voz 1 30:02 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 3 30:14 qué tal buenas tardes resistió la profanación durante la Revolución Francesa dos guerras mundiales tentativas de atentados y al menos a esta ahora parece que también el peor incendio de su historia la estructura de la catedral de Notre Damme de París sigue en pie y los bomberos han anunciado poco antes de las diez de la mañana que el fuego estaba ya sofocado allí siguen arremolinan doce parisinos que lamentan el tremendo incendio sean o no católicos

Voz 9 30:36 muy triste porque

Voz 28 30:38 la iglesia para nosotros somos sin bandas pero las milicias para nosotros el mismo como la me quita el paramos sin opera cristianos para junio para todo el mundo para budas Bada todo

Voz 3 30:50 los bomberos siguen trabajando en el interior de la Catedral a esta hora mientras investiga qué causó el incendio en la fiscalía sostiene que fue accidental y también los daños que ha provocado tanto el edificio en sí como Alarte que alberga en su interior están investigando una primera aproximación esos daños la dado el ministro de Cultura de Francia han França Info Loja es dura Beach The Fall Ashton

Voz 0325 31:11 las guía el resto de la bóveda continúa

Voz 1561 31:14 de momento hay pero hay una gran inquietud porque el agua se ha quedado sobre ella hay trozos de madera carbonizada y empapada debajo evidentemente hay partes de la estabilidad general de la catedral que han resultado golpeadas hace falta un poco de tiempo para conocer exactamente los daños de la estructura y saber si hay riesgo de que algunas partes

Voz 3 31:31 se derrumbe no no si y fundó e iremos en unos minutos Aparici esperamos hablar también con el director general de Bellas Artes de nuestro país ya que el Gobierno se plantea una revisión de las instalaciones de los grandes monumentos de nuestro país es martes es dieciséis de abril hay más titulares con Isabel Quintana hay Carlos Cala

Voz 9 31:51 electoral Casado en Ciudad Real

Voz 0579 31:54 Pedro Sánchez está no sólo no evitando sino patrocinando la sedición

Voz 0325 32:00 pese a en un pueblo de La Rioja

Voz 1119 32:02 en la España vacía da llega Internet y una vez haya atención sanitaria domicilio que haya una red de carreteras secundarias adecuada y digna

Voz 29 32:11 Viver en Albacete yo propongo que se prohiban el uso de los teléfonos móviles en las aulas no es normal que estén niños conectados al móvil en vez de escucharon profesor

Voz 0325 32:20 Pedro Sánchez acaba de comenzar un mitin en Ourense pintadas Indiana el PP ha denunciado que han aparecido en Erandio pintadas con sus siglas en una diana junto a lemas a favor de ETA la presidenta de los populares de Vizcaya ha criticado que el PSOE calla y otorga que el PNV equipara demócratas con proetarras Bildu vuelve a tiempos negros y alientan el acoso a constitucionales

Voz 3 32:40 no se juzga la policías lo que le han recordado a las

Voz 0325 32:43 esas tanto la fiscal Consuelo Madrigal como el presidente del tribunal Manuel Marchena en el juicio

Voz 7 32:48 que hay preguntas que parecen que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales estoy intentando aunque veo que es un éxito que por favor las preguntas no parto de la base de una versión que se da ya por absolutamente acreditado

Voz 0861 33:02 los agentes de la Policía que han declarado esta mañana han vuelto a acusa

Voz 0325 33:05 era a los Mossos de pasividad mientras ellos se abrían paso entre decenas de votantes para requisar las pagan muy tarde casi ninguna administración pública paga a los autónomos en el plazo establecido de treinta días la organización ATA denuncia que tanto la central como la autonómica abona las facturas de media en treinta y nueve días ya hasta sesenta en el caso de la local el municipio que más tarda es Jaén casi año y medio

Voz 3 33:24 más de cien detenidos continúan las protestas en Londres de grupos

Voz 0325 33:26 de activistas contra el cambio climático esta madrugada la policía británica ha detenido a ciento trece personas de un nuevo movimiento global que denuncia la pasividad de los gobiernos con las empresas más contaminantes y que ayer bloquearon varias carreteras y ataca sólo las malas científicos españoles y franceses han desarrollado un nuevo antibiótico

Voz 0861 33:42 como programable que Matas sólo las bacterias Malasia

Voz 0325 33:44 evita las resistencias Alfonso Rodríguez es uno de los responsables de este avance

Voz 30 33:48 podemos proclamarlo para que ataque un tipo específico de bacterias o a bacterias que son virulentas o resistentes o ambas cosas a la vez

Voz 0325 33:56 sea aprobada en animales pero necesita más inversión para probarlo en humanos

Voz 20 33:59 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 31 34:04 Antonio telegrama es para Jean Claude caletas señor jefe de los bomberos zapadores de París respetado general anoche ardía la catedral de Notre Damme decencia correspondía a dirigir los trabajos para la extinción de las llamas lo imaginamos en el puesto de mando sin dejarse aturdir por el alud de ocurrencias que le harían llegar para atajar el incendio desde el presidente Trump en adelante pero en medio del ruido supo mantener la calma y tomar las decisiones convenientes que ha limitado los daños y permitido que ganemos la esperanza de la reconstrucción una tarea a la que está convocada la generosidad de todos

Voz 3 34:42 gracias Miguel Ángel si están pendientes en estos días festivos de las huelgas en el transporte hay más o menos buenas noticias hay hacemos más o menos porque se ha desconvocado la de Air Nostrum la de Comisiones Obreras en Adif pero aún así se han cancelado vuelos también se mantienen algunos paros en el sector ferroviario Eladio Meizoso y como dices

Voz 0527 34:58 Comisiones Obreras ha desconvocado el paro de mañana en Adif pero no el Sindicato de Circulación ferroviario que esta tarde va a tomar una decisión tras una reunión con representantes de la Administración este mediodía de momento siguen cancelados para mañana cuarenta y seis trenes de Renfe la vista se puede consultar en su página web en Air Nostrum Se mantiene la cancelación de siete vuelos hoy a pesar del acuerdo entre los pilotos y la dirección la empresa dice que intentará reprogramar el mayor número posible de los cincuenta y dos vuelos cancelados para mañana en otra huelga la de servicios en tierra para aerolíneas para el próximo domingo un sindicato USO considera abusivos los mínimos fijados por el Ministerio de Fomento que son del cien por cien para los vuelos domésticos a territorios extrapeninsulares el cuarenta por ciento para los vuelos cuya alternativa sea de menos de cinco horas ideó un sesenta y cinco por ciento cuando la duración de esa alternativa sea mayor

Voz 3 35:50 nos queda la previsión del tiempo en esta portada Luismi Pérez hola

Voz 0047 35:52 buenas tardes las inmediatas horas traerán un tiempo bastante tranquilo a gran parte del país algunas nubes que se van a ir paseando por Baleares también en el Pirineo de hecho esas nubes acabarán dejando algún chubasco aunque poco destacable en el Pirineo catalán al norte de Canarias

Voz 3 36:08 socialmente al norte de Tenerife y La Palma no

Voz 0047 36:11 es un poco más espesas con algún chubasco esta tarde en el resto del país tranquilidad bastante calor sobretodo en el Valle del Guadalquivir y el viento más bien débil soplando de Levante algo más fuerte a lo largo de la tarde cerca del estrecho

Voz 3 36:23 con la dirección técnica de Alicia Molina iré Noema Valido y con Carlos Cala la producción una pausa y seguimos

Voz 3 37:57 vamos ya París junto a la catedral de Notre Dame está nuestra corresponsal Carmen Vela qué tal buenas tardes

Voz 0390 38:02 hola buenas tardes los bomberos han dado por sofoco

Voz 3 38:04 el incendio pero siguen trabajando allí en la catedral analizando las causas del fuego estudiando también cómo han quedado la estructura las vidrieras al menos las dos torres que son en sí mismas un símbolo no ya de Francia sino de toda la cultura europea esas dos torres de la fachada principal se mantienen en pie

Voz 0861 38:19 qué es lo que ves Carmen que esa salvado y que no

Voz 0390 38:21 bueno pues todavía hay un centenar de bomberos siguen inspeccionando Notre Damme por dentro y por fuera la fachada principal con las dos torres como has dicho sigue aparentemente intacta sólo quizá algo más sucia que hace veinticuatro horas falta claro la aguja la flecha que aunque no era tan antiguas añadió en el siglo XIX era emblemática con sus no no hay tres metros de altura tras los andamios enormes Se aprecia una negrura y sabemos por las imágenes que sacaron los bomberos control esa noche allí es donde se cayó parte de la bóveda que sustentaba la aguja Ésta es la parte más delicada el Ministerio de Cultura habla de dudas sobre la estabilidad del edificio que empezó a construir en el siglo XII tres rosetón es en cambio de cristal han sobrevivido es impresionante se ha procedido a evacuar las obras valiosas de la Catedral el llamado tesoro de especial significado para los creyentes católicos la corona de espinas la túnica de San Luis fue el trozo de la Cruz y el clavo de la pasión se pusieron a salvo anoche irse resguarda donde en el Ayuntamiento ahora serán trasladados al Museo del Louvre a pocos metros de distancia el país está conmocionado no sólo los cristianos escuchamos a Dina

Voz 28 39:32 verdad soy muy triste porque es para nosotros seguimos sin las pero a nosotros mismos como es la mezquita en visitar torista haberlos visto más nerviosa es una excusa para todo pues las nuestro dame para París Opera Cristiano mamá eres paramos sin mano pero claros para Judios paros todos los mundos para para todos

Voz 0390 40:01 la costa en acción es la nota general en la ciudadanía y entre los partidos de todos los colores que han suspendido las campañas para las elecciones europeas de mayo

Voz 3 40:10 y sobre las causas Carmen el fiscal ha confirmado que tuvo un inicio accidental el fuego aunque los especialistas todavía tienen que finalizar su examen en el interior de la Catedral

Voz 0390 40:19 si la investigación parte de la base de que el incendio fue fortuito pero los trabajos tardarán porque los expertos deberán primero entrar en el templo gótico algo que por el momento no es posible porque no es estable han dicho ya han empezado a interrogar al testigo como a los obreros que trabajaban en el andamio y a sus responsables empresariales escuchamos al fiscal de París reenvía ahí

Voz 0116 40:39 dice Easyjet que las investigaciones van a empezar tomando declaración a los testigos cinco empresas intervenían en el lugar desde hoy estamos escuchando a los obreros los empleados de esas empresas entorno a una quincena que han intervenido o que estaban presentes ayer y esperamos que permitan conocer mejor las circunstancias en las que se declaró el incendio aunque sí

Voz 0390 41:02 según su relato hubo una primera alerta a las dieciocho y veinte pero la constatación de fuego llegó

Voz 35 41:08 veintitrés minutos más tarde en Las Vegas

Voz 0390 41:10 desde la catedral entre tanto se había procedido a la evacuación de la basílica de ahí que no hubiera víctimas de los tres heridos por intoxicación son un policía y dos bomberos

Voz 3 41:19 en paralelo el Gobierno francés ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de financiación para rehacer ya la catedral Carmen algunos medios en ese país hablan de que van a hacer falta cientos de millones de euros en los hablabas tú en alguna de tus conexiones esta mañana que décadas también

Voz 0390 41:33 sí hasta que los expertos evalúen los daños tardarán como hemos sabido no se podrá saber el monto que se requiere para la reconstrucción pero se habla de que se necesitan décadas en efecto más que los recursos porque lo más importante será buscar los artesanos adecuados no se había pagado todavía las cenizas del incendio en la Catedral y una lluvia de promesas de financiación tanto de instituciones como de los mayores fortunas del país han aparecido el presidente Emmanuel Macron quiso dejarlo claro poco antes de la medianoche reconstruiremos nos dan todos juntos ya anunció una colecta oficial en Francia y el extranjero

Voz 3 42:12 Carmen Vela frente a la catedral de Notre Dame gracias buenas

Voz 36 42:14 tardes

Voz 0390 42:15 buenas tardes este asunto ha llegado también al pleno del paro

Voz 3 42:17 lamento europeos ha hecho un llamamiento a colaborar a que por ejemplo los eurodiputados Donen Un día de su sueldo a ese fin y buenos ha puesto hasta una caja para recoger fondos corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 42:27 sí una gran caja además que se encuentra ya ante la puerta del plenario acompañada de una gran bandera europea aire la foto de Notre Dame una caja en la que quién quiera puede aportar lo que desea aunque la propuesta es muy clara trescientos euros aproximadamente la Alierta de un día propuesta hoy en la que a los eurodiputados les visita grita Kimberley ella es la luchadora por el clima el joven que ha puesto a los estudiantes en huelga un día por semana para defender el planeta hay que ante los eurodiputados no ha podido retenes la las es Greta describiendo los desastrosos que está dejando el va a ser nada en la lucha contra el clima eso después de decirles que sentía profundamente el incendio en no te dan pero que la Catedral podrá volver a construirse y que por desgracia hay muchos daños que están dejando la inacción de los políticos y de los ciudadanos que no tendrán Reparaz un ejemplo importante para la reflexión hoy desde aquí donde también y en solidaridad con Francia Sébire el día después del incendio como un día de duelo general

Voz 36 43:37 gracias Griselda Román Fernández Baca director general de Bellas Artes qué tal buenas tardes buenas tardes el Gobierno

Voz 3 43:43 otro de Cultura ha confirmado esta mañana que se está planteando una revisión de los principales monumentos de nuestro país que hace falta revisar estamos hablando de aspectos estructurales de los propios edificios o también de otros aspectos relativos a la seguridad de los accesos al control

Voz 35 43:57 sí fundamentalmente lo que llamamos nosotros

Voz 0801 43:59 lo acción preventiva eh eh

Voz 35 44:02 ir a todos los sistemas que tiene que estar en perfecto estado de revisión de instalaciones de detección de alarma de precaución cantidad obra es decir lo que la la la detección de posibles viejo las causas de lo mismo y la prevención de estos viejos no hay que decir que hay como dos tipos de riesgos los viejo naturales que son de carácter de terremoto tsunami se ha ido un grande inundación eh cómo han trópicos que son aquellos producido pueblo hombre que ponérselos conflicto bélico muy importante estos doce riesgo o también los Casado los causados por algún tipo de imprudencia como puede es el caso que nos ocupa no este caso de Le Nôtre Dame es decir desde la Segunda Guerra Mundial ya ya se viene trabajando desde los organismos internacionales en la necesidad de medidas preventivas como una asistencia más allá que es la propia conservación

Voz 36 45:03 el anuncio

Voz 35 45:05 el de lo objeto yo su material pero también de la prevención antes posible riesgo de de naturaleza extrema

Voz 3 45:13 single quiero preguntar en nuestro país hay varias catedrales que han estado o que están siendo restauradas la de Santiago la de Vitoria pronto por ejemplo la de Toledo en qué situación están hay alguna cuyo estado preocupe que han detectado bueno un riesgo o esta idea gloria después de de lo ocurrido ayer en París

Voz 35 45:28 bueno normalmente normalmente cuando se interviene en uno de los grandes contenedores como es la mezquita de Córdoba pues se alguno de estos eran el edificio se tiende a realizar absolutamente todos no es decir que es lo lógico lo lo que llamamos conservación lo elemental porque si no detectamos estos primero el delito muy básico pues que estamos haciendo otros si al final se puede por un incendio por un elemento fortuito podemos perder un bien de esta naturaleza no es decir que a priori teóricamente en la ortodoxia del campo de la conservación estos bienes deberían de estar ya ha realizado en cuanto a estos condicionantes básicos no obstante desde el año dos mil diez desde el año dos mil diez se crió en en Madrid zarpe la Unidad de Emergencia disección de Riesco de bienes culturales e hay que decir que en el Consejo de dos mil catorce se aprobó el Plan Nacional de emergencia elección de riesgos del patrimonio cultural con la participación de las distintas comunidades autónomas Protección Civil Guardia Civil Policía Nacional ir grupos es patrimonio mundial y algunos de los grandes contenedores de instituciones culturales de nuestro país hay que decir que algunas de ellas como es el Reina Sofía o el Prado el Thyssen Nacional Archivo Histórico Nacional tiene sus planes estaba aguarda redactado y en fase de implantación eh pero sí es cierto que nosotros en a mediados de noviembre de dos mil dieciocho iniciamos una por una resolución de mía que director general la creación de un grupo de trabajo específico Bada

Voz 26 47:19 en verdad