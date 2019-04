Hora 14 (17/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 2 00:04 no

Voz 0228 00:16 qué tal buenas tardes es noticia de hace unos minutos la Fiscalía Superior de Cataluña abre investigación por el escrache a Cayetana Álvarez de Toledo en la Autónoma de Barcelona desde allí informa Ana sí

Voz 0196 00:26 el fiscal superior de Cataluña cree que puede haberse cometido un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución y a raíz de una denuncia presentada por el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizo osa cree que los hechos relatados describen conductas coactivas y obsesivas del legítimo ejercicio de los ciudadanos a los derechos de reunión manifestación y libre expresión que no tienen ningún tipo de justificación y son especialmente reprobables al producirse en un entorno universitario

Voz 0228 00:53 esa es la última hora enseguida les damos más detalles de un nuevo día de campaña electoral antes muchos de ustedes están de camino iniciar las vacaciones y a esta hora hay algunos problemas en las carreteras a las tres comienza una nueva fase de la operación de tráfico por la Semana Santa así que vamos a la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 4 01:09 buenas tardes hasta ahora en Madrid tenemos un tráfico intenso de salida de la capital por la A cinco a la altura de Arroyomolinos sopor un vehículo averiado dificultades además también para salir de la capital por la A3 en Rivas Vaciamadrid Milá cuatro a la altura del Getafe y Pinto en Girona un accidente enlace sesenta y cinco a su paso por Llagostera obliga al paso ha alternado T vehículos tráfico lento también en Valencia en la V30 en Chirivella en la nacional doscientos veinte en Manises en ambos sentidos en Alicante circulación lenta en la Nacional trescientos treinta y dos en Torrevieja en ambas direcciones en Málaga dificultades en las siete en San Pedro Alcántara y Fuengirola hacia Barcelona en Murcia densidad circulatoria en la A7 el espinazo en ambos sentidos y también en Sevilla pendientes de un alcance la A49 a la altura de camas o Ur catorce

Voz 0228 02:00 habrá debate a cuatro sin Vox en la televisión pública finalmente Pedro Sánchez acepta ese formato que no era el que había aceptado inicialmente después de que la Junta Electoral paralizar el debate a cinco en Atresmedia al considerar que la formación de extrema derecha tienen menos apoyo del que tienen otros partidos que en cambio no fueron convocados a ese sede del Tribunal Supremo ha rechazado la medida cautelarísima que había pedido Vox para acudir a ese debate en Televisión Española al que como decimos irá Pedro Sánchez y el perfil por lo tanto cambia estamos a la espera de que se cierre su celebración el día fijo el lunes el martes la portavoz del Gobierno sí que acaba de confirmar la predisposición de Sánchez Isabel Cela

Voz 5 02:35 era un honor para Pedro Sánchez acudir al debate organizado por Radio Televisión Española Pedro Sánchez estará allí con la voluntad de que sea un debate pro positivo y alejado del insulto y de la crispación

Voz 0228 02:50 el PP sigue pidiendo un cara a cara Podemos considera que debería ser obligatorio irá a los debates Pablo Casado Noelia Vera

Voz 0861 02:56 lo piden los españoles porque tienen derecho a tener un debate entre los dos únicos candidatos que pueden ser presidentes del Gobierno y por tanto

Voz 0228 03:04 el cara a cara Juan

Voz 0861 03:07 lo quiera como quiera

Voz 6 03:09 donde quiera que te Unidas Podemos somo una firme defensora del servicio público del derecho a la información por lo tanto nos alegramos mucho de que Pedro Sánchez haya entrado en razón y creo que esto debería ser obligatorio por ley

Voz 0228 03:20 Albert Rivera también ha defendido que Ciudadanos esté en todos los debates y si antes hablábamos del escrache Álvarez de Toledo hoy el líder de Ciudadanos ha llevado ante la Fiscalía el que sufrió el pasado fin de semana en Rentería lo que dichos

Voz 0040 03:31 está detrás la Izquierda Abertzale y aquí hay pruebas lo verán ustedes que coincide con marca imagen utilizan redes sociales comunes utilizan pancartas iguales y mensajes clavados por lo tanto hay una concertación una concertación y una autoría de instigar una serie de coacciones

Voz 0228 03:46 en el juicio del proceso independentista se le acumula el trabajo las sesiones al presidente del tribunal hoy de nuevo declaración de agentes distrito antidisturbios de la Policía que sí que sumar las repetidas llamadas al orden que Manuel Marchena está haciendo las defensas por su intención de intentar culpar a los testigos

Voz 7 04:02 y usted sabe perfectamente que preguntar el sentimiento piadoso no piadoso del señor que en ese momento está actuando como fuerza de Lorenzo

Voz 0228 04:12 público no tiene ninguna trascendencia jurídica

Voz 7 04:14 ha preguntado por ningún sentimos no no y no no vamos no vamos a dejar a ustedes que yo no no vamos a discutir usted yo porque entonces está usted perdiendo el tiempo y no lo está haciendo perder a nosotros el sentimiento que pueda tener este señor no es objeto del proceso

Voz 0228 04:28 hay otra noticia de los últimos minutos Hacienda denuncia al futbolista del Atlético de Madrid Diego Costa por fraude fiscal más detalles Miguel Ángel Campos

Voz 1552 04:36 denuncia presentada la semana pasada por la Agencia Tributaria la Fiscalía de Madrid atribuye atribuya Diego Costa un delito fiscal de uno coma uno millones de euros por el ejercicio de dos mil catorce Costa acumulaba en su domicilio sin abrir las notificaciones de Hacienda según ha sabido la SER y ahora ha llegado la denuncia su defensa avanza a esta emisora que el futbolista intentará llegar a un acuerdo con Hacienda para evitar ese juicio por fraude

Voz 0228 04:59 gracias campos en Francia el Gobierno del país reconoce que aunque haya prometido reconstruir Notre Dame en cinco años no sabe exactamente cuánto puede costar esa reconstrucción Édouard Philippe es el primer ministro galo Ludwig un debemos estar contentos porque hemos visto que no sólo las grandes fortunas que son minoritarias sino también una gran mayoría más modesta han contribuido para la reconstrucción de un edificio que no es sólo un edificio porque sino un símbolo de París un símbolo de Francia y un símbolo de nuestra historia lo que hoy es miércoles diecisiete de abril hay más titulares con Irene Dorta de Carlos Cala

Voz 8 05:35 la Comisión Europea asegura que está preparada para proteger los intereses de las empresas de los Veintisiete en Cuba respuesta de la Unión a la medida aprobada por Estados Unidos que permitirá ahora los cubanos exiliados demandar a las compañías extranjeras para recuperar las tierras algunas de estas tierras pertenecen a cadenas de hoteles españoles

Voz 0325 05:53 de de Canarias Fernando Clavijo está declarando como imputado del caso grúas investiga una inyección de ciento veinte mil euros públicos que Clavijo otorgó a la empresa que cubría el servicio de grúa en el municipio de La Laguna a pesar de que el interventor general del Ayuntamiento le advirtió de que no lo hiciera dos y seis seguimos

Voz 10 06:13 el huracán

Voz 0861 06:14 por si Madrid Javier Bañuelos qué tal buenas tardes prometieron criba ya han cumplido el Partido Popular ya tiene su lista electoral para la Comunidad de Madrid en Vallecas en la próxima legislatura no veremos a varios consejeros todos muy vinculados a Cristina Cifuentes la candidata popular Isabel diez Ayuso ha decidido prescindir de Rafael Ang Lee Ken he probado por el caso Máster también aparta al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero señalado por guerras internas y fulmina a Rosalía Gonzalo amiga íntima de la expresidenta madrileña

Voz 11 06:47 lógicamente for son unas horas difíciles pero pero la forma de actuar mía siempre ha sido la misma iba a seguir siéndolo estar él mi partido a lo que diga mi partido

Voz 0861 06:57 Rosa Delia Gonzalo Bueno esta mañana no podía esconder su decepción de puertas adentro varios populares tampoco ocultan su decepción con las listas que diseñado la dirección del partido creen que ha habido una purga aunque la candidata popular Isabel usó prefiere hablar de renovación

Voz 12 07:13 nosotros hemos apostado por una lista en la que con jugamos experiencia de gestión con los mejores parlamentarios también con una profunda renovación de las mismas quise tratar de renovar de morir los partidos políticos como el Partido Popular de Madrid siempre está vivo porque legislatura a legislatura va cambiando iba apostando por nuevos proyectos y ahora tocaba pues una nueva generación al frente

Voz 0861 07:35 bueno una nueva generación para pasar página según nos dijo la propia diez Ayuso en estos micrófonos

Voz 3 07:40 hace unos días

Voz 0861 07:43 en hay otros directamente se cambian de chaqueta luego les contaremos que partido político ha ofrecido a Íñigo Henríquez de Luna un puesto en su lista después del portazo que ha dado al Partido Popular

Voz 0228 07:55 claro

Voz 0861 07:57 hay más noticias en este miércoles las avanzamos ya en titulares con Sonia Palomino ICO Javier Jiménez

Voz 1915 08:02 trabajador de Metro ha muerto por cáncer de pulmón de momento no está relacionado directamente con la manipulación de amianto pero fue compañero de los otros dos trabajadores fallecidos por enfermedad profesional y Comisiones Obreras exige a la empresa que haga un reconocimiento médico a todo el personal

Voz 0887 08:14 el comité de empresa de metro ha elevado la Fiscalía el plan de trabajo que Metro aprobó para retirar el amianto de la red un mes antes de adjudicar el contrato de obra algo que adelantamos aquí en la SER el comité sospecha que las obras estaban preacuerdo dictadas antes de celebrar el concurso Metro defiende la regularidad del contrato

Voz 1915 08:31 cuatro personas han sido detenidas cuando estaban a punto de hacerse con todo el patrimonio de una anciana con demencia este grupo había conseguido aislar la de su familia robarle diez mil euros

Voz 0196 08:39 todos están acusados de estafa dos de ellos tienen

Voz 1915 08:42 además una orden de alejamiento de la víctima

Voz 0887 08:44 son de vecinos de Majadahonda denuncia que el Ayuntamiento de este municipio aprobó el pasado mes la cesión por setenta y cinco años de una parcela pública para la construcción de un templo religioso consideran que en vez de eso debería invertirse más en infraestructuras culturales y sociales en el municipio

Voz 1915 08:59 en deportes cuartos de final de la Euroliga hoy el Real Madrid se enfrenta al pánico al Panathinaikos griego desde las nueve y cuarto primer partido al mejor de cinco con la baja de Llull en unos

Voz 0861 09:07 minuto Nos vamos a ir en directo hasta Barajas también a la Estación Dato está en poco menos de una hora se activa la segunda fase de la operación salida de Semana Santa sí que ahora mismo también es prioritario conocer cómo están las salidas de las principales carreteras de la Comunidad de Madrid conectamos con la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 4 09:26 ahora en la red vial de la comunidad les vamos a pedir el tengan especial precaución se iban a transitar por la A5 ya que la avería de un vehículo a la altura de Arroyomolinos genera seis kilómetros de retenciones en dirección salida de la capital más complicaciones concretamente en las salidas de Madrid por la A tres en Rivas también hay dificultades en esto instante en la ronda de circunvalación M cuarenta en la zona de Coslada hacia la A tres en balde Marín sentido A seis por último complicaciones en la M50 en la zona de Las Rozas en dirección a la autovía de La Coruña recuerden que a las tres de la tarde en poco menos de una hora dará comienzo la segunda fase de la operación salida por Semana Santa por este motivo desde la Dirección General de Tráfico les insistimos planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto modere la velocidad

Voz 0861 10:12 bueno vamos a comprobar también si se nota ya algo de movimiento también en la capital centro de pantallas Margarita Pérez hola

Voz 1915 10:17 hola buenas tardes pues no de momento el centro de la ciudad se mantiene igual de tranquilo que a primera hora de la mañana esperamos que a lo mejor se puede animar algo en la próxima hora pero hasta el momento sin ningún problema tanto por el interior como por las vías de salida más céntricas que conectan con la periferia por la M30 Se circula con fluidez

Voz 0861 10:36 en y para los que no se van para los que se quedan sepan que nos espera un buen tormentosa aparte de las seis de la tarde se esperan hasta cuarenta litros por metro cuadrado de lluvia de de Emergencias uno uno dos recomiendan sobre a los conductores que extreme la precaución al volante Javier Chivite

Voz 0957 10:52 que extremen la precaución que reduzcan la velocidad que aumenten la distancia de seguridad y que deben llevar siempre puesto el alumbrado de cruce y también a los viandantes que tengan precaución con toldos con vallas publicitarias y también con ramas de árboles que puedan caer a la vía

Voz 0861 11:07 pues lo dicho no se espera lluvia previsión del tiempo para las próximas horas Luismi Pérez buenas tardes buenas

Voz 1406 11:13 ves las próximas horas iremos teniendo un aumento de las nubes aún hasta bien entrada la tarde el tiempo va aguantar en toda la Comunidad de Madrid con este cielo enmarañado eso sí con temperaturas muy suaves altas por qué no decirlo veinticinco veintiséis grados de máxima todavía sobretodo en el Valle del Tajo esta próxima noche llegarán chubascos y tormentas que ya durante la madrugada y mañana van a ser generales atención porque mañana el tiempo va a cambiar completamente ciento ochenta grados lluvias abundantes todo el día además especialmente intensas en la sierra temperaturas que mañana van a bajar de una forma evidente todavía con ese viento del sur y sudeste que entre esta noche y mañana temprano va a soplar con más fuerza en gran parte de la región

Voz 0861 11:56 bueno pues de momento tenemos veintidós grados en el centro de Madrid así comienza este Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlo buenas Eden Noema Valido la producción de Sonia Palomino dos de la tarde doce minutos antes de ir con el terremoto político el terremoto interno que está generando las listas del Partido Popular bueno hoy estamos lo dicho muy pendientes del éxodo de Semana Santa de quiénes están ahora mismo a punto de escapar de Madrid vamos a abrir una doble conexión en directo primero en Barajas en el aeropuerto madrileño vive hoy el sexto día de paro de los vigilantes de seguridad privada es bueno los días anteriores o sea detectado sobre todo bastante calma calma que hoy también camina entre las maletas hoy parece que aunque estemos en esa segunda fase operación salida bueno pues no se han detectado problemas en esas colas en los arcos de seguridad allí en la T4 está nuestra compañera Miriam Soto qué tal buenas tardes

Voz 0821 12:49 hola buenas tardes normalidad y fluidez inaudita en un día como hoy de salida de vacaciones la huelga de trabajadores de seguridad no está afectando la llegada de pasajeros porque según el comité de huelga los servicios mínimos son del noventa por ciento y además Aena ha dispuesto aquí en el control de la T4 donde me encuentro veintiún máquinas de control de maletas de las veinticuatro existentes de ahí que no haya colas que los controles estén siendo más rápidos de lo normal esta era la percepción de algunos de los pasajeros

Voz 13 13:20 todo esto no hemos visto ningún problema pero de hecho hemos venido osea acaba hora y media antes pero claro de que hoy sirve venir antes y luego los los las listas de facturación no están abiertas no sé a qué pero sí claro viene con miedo

Voz 14 13:33 sí sabíamos de ella y por eso hemos hemos venido con mucho tiempo antes

Voz 0019 13:36 nación es verdad que aquí en la T uno parece que no hay contagio

Voz 14 13:39 como si los decían que había la T4 pero hemos Venio con antelación por lo mismo

Voz 0821 13:43 por lo demás normalidad también en los vuelos que no están viendo que no se están viendo afectados por este pa

Voz 15 13:49 lo indefinido

Voz 0861 13:50 gracias Míriam de Barajas Nos vamos hasta Atocha hoy se han cancelado cuarenta y seis trenes por la huelga que mantenían sindicato ferroviario de circulación vamos a conocer cuál es la imagen tamén

Voz 16 14:00 a esta hora de la tarde en la estación de Atocha está nuestra compañera Cristina del Casar buenas tardes

Voz 1315 14:06 hola qué tal buenas tardes sí aquí en Atocha nos encontramos con una situación tranquila pese a la operación salida de Semana Santa y las cancelaciones

Voz 1718 14:14 tocadas por la huelga en Adif estas cancelado

Voz 1315 14:16 tienes nos cuentan desde la información de Adif sólo han afectado a cuatro trenes a primera hora de la mañana dos trenes AVE destino Barcelona y otros dos Málaga Sevilla todos estos incidentes se han resuelto antes de las ocho de la mañana y sus pasajeros han sido reubicados en trenes posterior Peres por su paso por su parte el resto de usuarios acude con total con total normalidad coger sus tres salvo las típicas carreras de última hora

Voz 0861 14:42 dos y carreras allí en Atocha lo cierto es que está siendo una semana santa bueno huelgas porque mañana mismo sin ir más lejos los vigilantes de seguridad privada precisamente de la estación de Atocha también han convocado varios paros a partir de mañana es según nos ha contado Ángel García representante de UGT la UTE que tiene el contrato de seguridad en hasta ciento ocho desde enero les recortó el salario ya despedido a varios trabajadores por eso convocan estos paros

Voz 17 15:07 qué necesitamos convencer a las empresas que eso es una barbaridad que es que lo desaparecen de la nómina los vigilantes mil euros perdón quinientos euros brutos que no lo podemos consentir más con el salario tan exiguo que nosotros tenemos resultado Veinticuatro horas después les despidieron a esas personas nada lo único que les hemos contrastado ha sido

Voz 18 15:23 con garra que nos citó al Instituto Laboral para pactar los servicios mínimos y no fuimos capaces porque la Delegación de Gobierno keniano los aparcado yo voy a mandar a más voy a mandar una carta ahora mismo a las empresas diciéndole que están nombrando servicios mínimos y no haberlo negociado con nosotros

Voz 0861 15:38 pues lo dicho ojo a quiénes van a coger mañana un tren ir pensando también en los que se quedan en Madrid o quiénes nos visiten estos días de fiesta la comunidad sentado y los datos de refuerzo de metro era más trenes no en todas las líneas según la consejera de Transportes el refuerzo en algunos momentos del día incluso llegará al ciento cincuenta por ciento la hora Briones

Voz 19 15:58 a partir de mañana a las seis de la tarde comenzarán los refuerzos del suburbano con motivo de las procesiones de Semana Santa las líneas reforzadas en las que estén próximas a la celebración de procesiones mañana también ha sido convocada una huelga de sindicatos del metro de Madrid Rosalía Gonzalo consejera de Transportes llama la tranquilidad las horas las que estás ir a la huelga

Voz 20 16:17 no no son las mismas que las horas en las que hay afluencia de viajeros como consecuencia de las procesiones por tanto no no tiene nada que ver como digo ese horario con el que realmente hay una demanda importante vial

Voz 19 16:30 este refuerzo también se aplicará el viernes el domingo a partir de la misma hora y en los momentos de mayor afluencia se aumentará el servicio hasta en un ciento cincuenta por ciento

Voz 0861 16:39 gracias Laura son las dos y diecisiete seguimos

Voz 10 16:43 hora catorce Madrid

Voz 0861 16:46 Isabel Díez Ayuso confesó hace semanas que le gustaría contar con todos los consejeros en su futura dista de la comunidad pero algo ha pasado por el camino porque la candidata del PP bueno al final ha descartado a varios consejeros Carolina Gómez qué tal buenas tardes

Voz 0738 17:01 las buenas tardes el PP ofreció renovación

Voz 0861 17:03 en esas listas pero realmente han hecho una auténtica criba algunos el PP incluso lo llaman purga ella avanzábamos ayer aquí en la SER la dirección regional del Partido Popular tenía la intención de apartar algunos veteranos dirigentes del PP es sabedor de que fuesen muy próximo su afines a la ex presidenta Cristina Cifuentes lo dicho han cumplido no sólo excluyen a varios consejeros incluso a más de uno también ha sorprendido por ejemplo que hayan dejado fuera de la lista a la presidenta de las Nuevas Generaciones del PP

Voz 0393 17:30 Ana Isabel Pérez vamos no repetirá como diputada algo inédito en el Partido Popular porque el presidente o presidenta de Nuevas Generaciones siempre va en listas Diaz Ayuso deja además fuera de su candidatura a tres consejeros próximos a Cifuentes que ahora mismo ocupan carteras importantes caen la consejera de Transporte Rosalía Gonzalo el titular de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y el consejero de Educación Rafael Van gripe Kent si iban a repetir en las listas el presidente en funciones Pedro Rollán el consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo Yolanda Ibarrola

Voz 1933 18:00 Justicia Jaime de los santos

Voz 0393 18:02 cultura la candidata popular que es la apuesta personal de Pablo Casado en Madrid explica que ella quiere renovar el proyecto del partido ir sin renunciar a la experiencia

Voz 0089 18:13 dentro de las listas y hay muchas personas que ya son del Gobierno hay consejeros viceconsejeros directores generales jefes de gabinetes dentro hay mucha mucha gente en la Comunidad que sigue adelante lo que pasa es que también tenemos que abrir paso a personas del Ayuntamiento a personas que nunca han tenía

Voz 1315 18:30 la oportunidad de estar antes en política Ayuso no descarta

Voz 0393 18:33 que algunos de los que no van en listas puedan formar parte de un hipotético futuro Gobierno como el titular de Sanidad Enrique Ruiz

Voz 0861 18:39 bueno Isabel de Falla habla ahora abiertamente de renovarse o morir de hecho la candidata el PP aquí en los micrófonos de la SER reconoció que le habían elegido como candidata para pasar página bueno el capítulo Descartes tal y como nos acaba de comentar Carolina está el consejero de Educación reprobado recordaremos por el caso Master

Voz 21 18:57 sobre esas llamadas tampoco me han preguntado en en exceso pero en cualquier caso lo que yo ya he reiterado en más de una ocasión y lo que es

Voz 0861 19:07 en el que negaba las presiones al rector bueno fue uno de los consejeros que más dio la cara por Cristina Cifuentes en pleno escándalo del caso Máster también lo hizo la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo amiga íntima de la expresidenta madrileña Rosell Gonzalo esta mañana no podía ocultar su decepción mono

Voz 11 19:25 creo que ahora mismo estamos en un proceso en el partido de elaboración de listas y lo valoró como tiene que valorarse un asunto de esta de esta categoría yo siempre estoy a disposición del partido y lógicamente pues son unas horas difíciles pero pero la forma de actuar mía siempre ha sido la misma iba a seguir siéndolo estar él mi partido a lo que diga mi partido

Voz 0861 19:46 bueno y el tercer descarte quizás el que más ha sorprendido a muchos en el PP ha sido el del consejero de Sanidad a nadie se le escapa que la guerra interna que ha lidiado con la dirección región el Partido Popular por el control de Pozuelo donde Enrique Ruiz Escudero su presidente bueno pues ha sido su propia tumba Ruiz Escudero se enfrentó al secretario general del PP de Madrid Juan Carlos Vera yp perdió bueno lo cierto es que Enrique Ruiz Escudero ha sido uno de los pocos consejeros de las de Sanidad que ha conseguido en las últimas legislaturas pacificar el sector sanitario Teresa Rubio buenas tardes

Voz 1933 20:19 las tardes y en eso coinciden no sólo sus compañeros de partido también políticos de la oposición sindicatos y asociaciones de los diferentes sectores sanitarios a las que a lo mejor no pudo solucionar sus problemas pero sí las recibió y escuchó cuando se lo pidieron todo el mundo estaba convencido de que iba en las listas mucho más cuando la propia Diaz Ayuso hace unas semanas en una visita en los mira al Ramón y Cajal dijo que contaba con él cuando se lo preguntaron los periodistas será va también por hecho que estarían las listas por sugestión ha puesto en marcha el Plan de Infraestructuras de los siete hospitales más antiguos reactivó la carrera profesional que era una solicitud muy antigua del sector ha convocado oposiciones para ocupar diecinueve mil setecientas plazas ya colocado en las listas de espera en el ranking del Ministerio en primer lugar junto a La Rioja con la demora media más baja de España después de cómo dejó el patio Sánchez Martos Ruiz Escudero como decías ha conseguido pacificar la Consejería más delicada del Gobierno la que tiene más presupuesto y también más problema

Voz 0861 21:15 As pone incluso Ruiz Escudero ha sido una de las personas que ha ayudado y que está ayudando estos días a la provisto de diez Ayuso a confeccionar su propio programa electoral para las elecciones del veintiséis de mayo bueno se avecina ruido de tambores en el PP también hay sorpresas como por ejemplo la que avanza de esta mañana también el diario El Mundo el ex popular Íñigo Henríquez de Luna podría acabar ojo en las listas de Vox el propio Íñigo Henríquez de Luna ha confirmado a la Cadena Ser que sí que la formación de Santiago Abascal le ha ofrecido un puesto en su lista al Ayuntamiento y él se lo está pensando de hechos ha tomado unos días para reflexionar y decidir su futuro su ex compañero el candidato popular José Luis Martínez Almeida confía en que Íñigo Errejón Íñigo Henríquez de Luna no cambie de chaqueta

Voz 0627 21:59 eh a pesar del desencuentro que hemos traído la elaboración de las listas que hay que reconocer que ha sido evidentemente un desencuentro el uno ha manifestado en ningún momento ninguna discrepancia ideológica ni programática con el proyecto el Partido Popular para la ciudad de Madrid para la Comunidad de Madrid y para el Gobierno de España hay por tanto yo estoy seguro de que como dijo el otro día a pesar de que el entienda que el Partido Popular ha cambiado el va a mantener sus principios

Voz 0861 22:20 por cerrar el tedioso capítulo de listas electorales Carolina bueno esta mañana Ciudadanos también ha presentado su equipo para el Ayuntamiento de Madrid no ha habido demasiadas sorpresas salvo algún

Voz 0393 22:30 no si Ciudadanos anunciado dos fichajes ajenos al partido de número dos irá a Santiago

Voz 0228 22:34 cura que es catedrático de la Politécnica hay experto

Voz 0393 22:37 Medio Ambiente iré número seis el escritor Martín Samaniego entre los diez primeros puestos repiten los concejales Silvia Saavedra Miguel Ángel Redondo Bosco labrado y Sofía Miranda Villacís dice que es un equipo de expertos para gobernar

Voz 0861 22:49 un equipo de gobierno de expertos

Voz 22 22:51 de gente que sabe lo que es estándar sociedad civil y que ha decidido dar un paso al frente para para estar al servicio de los ciudadanos de la ciudad de Madrid y que realmente está preparado para gobernar

Voz 0393 23:03 salen del grupo municipal la portavoz en materia de Salud Seguridad Ana Domínguez y el responsable de Medio Ambiente Sergio obra Beso

Voz 0861 25:12 dos y veinticinco vamos a ampliar esa información que hemos conocido hace tan sólo unos minutos el Ministerio de Hacienda ha denunciado al delantero del Atlético de Madrid Diego Costa ante la Fiscalía por no pagar impuestos que más sabemos Alfonso Ojea qué tal buenas tardes buenas tardes

Voz 0089 25:27 él pues que Hacienda en efecto presentó denuncia contra el jugador del Atlético de Madrid por un delito de fraude fiscal la semana pasada con una cifra que ronda el millón cien mil euros defraudado la defensa de Diego Costa ha confirmado a la Cadena Ser en Madrid que esa denuncia haya sido analizada y que se va a intentar por parte desde luego de la defensa llegar a un acuerdo con el fisco para no tener que llegar evidentemente a la vista pública a juicio en esta negociación va a ser la Fiscalía la que tenga siempre la última palabra fuentes de la investigación también nos han dicho que el jugador del Atlético de Madrid es un desastre organizativo Costa acumulaba las notificaciones de Hacienda que terminaban en la basura el valor de lo impagado ya lo decimos uno coma uno millones de euros correspondiente al ejercicio del dos mil catorce todo indica que va a reconocer la perpetración de ese delito fiscal y que pagará la cita

Voz 0861 26:18 bueno pues estaremos pendientes de ese posible acuerdo que pueden alcanzar las dos partes entre tanto también tenemos que contar es que otro trabajador de Metro ha fallecido esta semana por cáncer de pulmón lo adelantado esta mañana el boletín de momento la compañía no los relaciona directamente con la manipulación de amianto pero lo cierto es que este empleado fue compañero de los otros dos trabajadores fallecidos a los que sí se les ha reconocido la enfermedad profesional por Enrique García qué tal buenas tardes

Voz 0115 26:44 buenas tardes ha fallecido este martes lo ha adelantado el boletín Se trata de un exempleado que durante treinta años trabajó en metro la mayoría de ellos realizando labores de mantenimiento y compartiendo espacio con los trabajadores que fallecieron el año pasado ya los que si se les reconoció la enfermedad derivada del contacto durante años con el amianto aunque los informes médicos de momento no vinculan que el cáncer de pulmón lo provocara la exposición a este material cancerígeno desde Comisiones Obreras subrayan la urgencia de que la dirección de Metro haga un reconocimiento médico a todo el personal que ha estado expuesto a este material Alfonso Blanco delegado del sindicato personal de mantenimiento de los trenes

Voz 18 27:21 desde CCOO Metro Modric seguimos exigiendo tanto el Metro de Madrid como la Comunidad de Madrid el reconocimiento de todos los trabajadores que hemos manipulado amianto en especialmente la de los trabajadores que que están teniendo afecciones pulmonares purguemos una de las cosas que hicimos es que no sacaron a todo el personal de riesgo Klar

Voz 0115 27:39 el uno de abril comenzó el juicio contra el suburbano por el fallecimiento de un trabajador que manipuló durante años piezas con amigos

Voz 0861 27:46 ya antes de los deportes la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas cuando estaban a punto de quedarse con todo el patrimonio de una anciana con demencia bueno fueron capaces de coser incluso un poder notarial para hacerse con todo su patrimonio de hecho ojo lograron ingresarla en una residencia de ancianos para que sus amigos y familiares no pudieran localizarle Alfonso

Voz 0089 28:05 así es la mujer estaba bajo los cuidados de una mujer que forma parte de este grupo de cuatro detenidos grupo que estaba organizado para sustraer de forma progresiva el dinero y los bienes de la anciana afectada por problemas cognitivos llegaron a ingresarla en una residencia de mayores como tú comentabas para evitar que su entorno familiar y de amistades la localizara Silvia López es la portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid

Voz 24 28:28 una vez que la habían aislado de su entorno familiar y social la ingresar en una residencia posteriormente iba a hacerle visitas para acudir al banco realizar esos reintegros que superaron los diez mil euros

Voz 0089 28:38 extracciones de dinero de la cuenta de la anciana cambios profundos en la titularidad de sus bienes lograron un poder notarial para quedarse con todo

Voz 24 28:48 te habían conseguido unas escrituras cautela sobre la mujer para apoderarse de todos sus bienes son tres hombres y una mujer y les intervinieron una cartilla bancaria fotocopia de su DNI estas escrituras de auto tutela como comentamos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó la orden de alejamiento de dos de estos pues

Voz 0089 29:05 los autores sobre la víctima y que además Reebok

Voz 24 29:08 o los poderes notariales que habían obtenido no

Voz 0089 29:10 cuatro están investigados por un delito continuado de estafa

Voz 0419 29:19 manda gala qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes vamos con el Atlético de Madrid porque está de celebración Black una de las joyas más valiosas para Simeone renueva hasta dos mil veintitrés el portero será el segundo mejor pagado de la plantilla con diez minutos diez millones de una cláusula de extinción de ciento veinte Además continúan las buenas noticias para los colchoneros porque Godín ultima su recuperación y recordamos hoy hay cita con la Euroliga a las y cuarto jugarán el Real Madrid Panathinaikos

Voz 0861 29:46 gracias a manda la recordamos ojo hay previsión de tormenta para esta tarde en la Comunidad de Madrid también hay complicaciones en las carreteras enseguida conectamos con la Dirección General de Tráfico adiós

Voz 1 30:03 son las dos y media la única

Voz 2 30:04 vivía en Canarias

Voz 0228 30:15 qué tal buenas tardes lo primero a las puertas de los principales días de la Semana Santa hay problemas en la salida de varias ciudades hundido importante en el transporte también en Portugal y previsión de lluvia enseguida conectamos con la Dirección General de Tráfico empezamos con esa previsión porque empieza a haber alertas importantes en toda España por la Llúria Luismi Pérez hola

Voz 1406 30:36 buenas tardes ya van asomando las lluvias por el oeste del país sobre todo en Galicia y atención porque esta tarde va a acabar lloviendo en muchos puntos de Asturias Castilla y León Madrid Castilla La Mancha Extremadura el oeste de Andalucía sobretodo justo cuando se haga de noche en el norte de Canarias especialmente al norte de Tenerife de La Gomera de Gran canaria de La Palma también algunos chubascos no van a llegar esas lluvias al Mediterráneo y el ambiente va a seguir siendo suave esta tarde sobre todo en el Cantábrico y en el Guadalquivir esta noche y mañana mucha lluvia en el interior del país para hacer bajar la temperatura y atención porque los próximos días seguirá este tiempo muy regular

Voz 0228 31:20 madre de ella sí que podemos conectar con la Dirección General de Tráfico quienes actualice la situación había problemas desde mediodía aproximadamente la salida de las principales ciudades DGT Alfonso Martínez

Voz 4 31:29 buenas tardes hasta ahora en Madrid encontramos tráfico intenso principalmente en las salidas de la capital

Voz 1315 31:35 la A tres en Rivas Vaciamadrid

Voz 4 31:37 la dos en Torrejón de Ardoz la IV a la altura de Pinto la A42

Voz 0861 31:41 en Fuenlabrada Getafe cinco

Voz 4 31:44 yo en Arroyomolinos Móstoles atengan cuidados iban a transitar por alguna de estas vías en Barcelona densidad circulatoria en la B23 en El Papiol hacia el enlace con la AP siete en Valencia tráfico lento en la V30 eh

Voz 0861 31:58 sí debe ya la nacional doscientos veinte en Banes

Voz 4 32:00 es en ambas vías llenas mostramos en ambos sentidos en Alicante densidad circulatoria en la Nacional trescientos treinta y dos en Torrevieja en ambas direcciones y en Málaga complicaciones en las siete en San Pedro Alcántara y Fuengirola hacia Barcelona en Murcia dificultades en las siete en el entorno del Nuevo Condomina hacia Almería y en la A treinta en Espina Dardo en ambos sentidos y complicaciones también en Sevilla de entrada a la capital hispalense por la A49 a la altura de camas

Voz 0228 32:29 precaución en las carreteras la huelga en Adif ha provocado además si la cancelación de cuarenta y seis trenes de Renfe sí tienen pensado ir a Portugal sepan además con la huelga de transportistas de combustible está provocando también problemas importantes de desabastecimiento en las gasolineras del país vecino problemas ya graves en Lisboa o en Oporto lo demás pasa por la campaña electoral primero por la decisión de la Fiscalía Superior de Cataluña de abrir una investigación por el escrache a Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona y por otro lado los debates finalmente Pedro Sánchez acepta ir a Televisión Española a un debate a cuatro nuevas Vox la Junta Electoral recordemos cree que no respetaría su presencia el criterio de proporcionalidad de la ley es el Supremo

Voz 0089 33:09 tampoco ha dado luz verde a que Vox pueda

Voz 0228 33:12 asistir como medida cautelarísima con intención de que sea productivo irá Sánchez según ha dicho la portavoz del Gobierno Isabel Celaá que ha explicado también que sin esta Vox prima la televisión pública

Voz 5 33:21 un factor que está teniendo mucha visibilidad como era la presencia de Vox una un factor coyuntural con mucha visibilidad bueno en ausencia de ese factor pues obviamente Radiotelevisión Española prima la televisión pública prima sobre cualquier otro eh eh

Voz 1315 33:42 la oferta que debate es miércoles es decir

Voz 0228 33:45 el siete de abril hay más titulares con Isabel Quintana y Carlos Cala

Voz 1315 33:50 Ciudadanos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por el escrache en Rentería porque aseguran que han detectado vínculos entre los que les obligaron y los que organizan homenajes a terroristas el presidente del PNV ha reconocido aquí en la SER que tenían derecho a ir pero cree que quizá lo estaban buscando Aito Andoni Ortuzar

Voz 0156 34:05 tienen todo el derecho del mundo a ahora por qué van allí es inaceptable que los ultras nuestros porque también hay ultra abertzales tengan ese tipo de comportamientos pero a lo mejor alguien tenía el cálculo de que eso iba a pasar y por eso fueron perdiendo el tiempo es lo que

Voz 0325 34:21 LA echaba en cara a Manuel Marchena las defensas de los acusados en el juicio del proceso

Voz 7 34:26 lo que le digo es que no haga preguntas que no estén dirigidas en su interés al tribunal porque entonces está usted perdiendo el tiempo y no lo está haciendo perder a nosotros

Voz 0325 34:35 el abogado ha estaba preguntando han policías y se interesó por cómo estaban los votantes heridos en un centro de votación

Voz 1315 34:40 oye declara como imputada el presidente de Canarias Fernando Clavijo se encuentra desde primera hora en el juzgado declarando por un presunto trato de favor en la concesión del servicio de grúas en el municipio de La Laguna cuando él era alcalde indicios de delito

Voz 0325 34:51 un juzgado de Pamplona ha procesado al responsable del Tour de la manada Un recorrido que se publicitaba en Internet para visitar los lugares por los que pasaron los condenados por un delito

Voz 0861 35:00 local en los Sanfermines de dos mil dieciséis el juez

Voz 0325 35:02 cree que constituye un delito contra la integridad moral de la víctima que acarrea una condena de entre desde los seis meses hasta los dos años de carbono

Voz 0228 35:10 Curso Internacional lo va a organizar el Gobierno francés para las

Voz 1315 35:12 la reconstrucción de la aguja de la catedral de Notre Dame además el primer ministro Édouard Philippe ha confirmado sol u que sólo las donaciones

Voz 0325 35:21 tener esa mil euros se beneficiarán de una deducción

Voz 1315 35:24 Cal del setenta y cinco por ciento el resto será del sesenta

Voz 0325 35:26 seis Si dispuestos a pagar más según una encuesta de Save the Children un cincuenta y siete por ciento de los españoles pagarían más impuestos para reducir la pobreza infantil

Voz 25 35:34 ocho de cada diez de los encuestados consideran que la pobreza infantil debería ser

Voz 15 35:40 una prioridad del futuro gobierno

Voz 0089 35:42 el el veintiocho por ciento de los niños españoles

Voz 0325 35:45 más de dos millones doscientos mil viven bajo el umbral de la pobre Diego

Voz 0228 35:48 Costa denunció a la Fiscalía de Madrid atribuye Alfredo

Voz 1315 35:50 la lista del Atlético de Madrid un delito fiscal de más de un millón de euros por el ejercicio de dos mil catorce según ha sabido la SER Costa acumulaba en su domicilio las notificaciones de Hacienda sin abrir

Voz 3 36:00 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 18 36:04 Antonio te mano para Jean Claude Juncker señor presidente de la Comisión Europea está advertencia por escrito al presidente de Estados Unidos Donald Trump se presentaron denuncia ante la Organización Mundial del Comercio para en caso de que reactivar las sanciones a las empresas con inversiones en Cuba y de proteger incluso a conquista acciones en firmas estadounidenses para compensarlo lo escuchen si pudieran causar sea compañías europeas supone el cumplimiento del deber elemental de defendernos frente a quién considerábamos aliado pero descubrimos que somos prefiere entregarse a su deporte favorito adelantarnos amenaza para que seamos sumisos y aquí que alguien me explique porque Europa está ausente de la campaña electoral

Voz 0228 36:47 con la dirección técnica de Carlos Ródenas y de Noema Valido y con Carlos Cala en la producción una pausa ibamos todo

Voz 0228 38:15 habrá debates y la extrema derecha y en la televisión pública hay además la fiscalía actúa contra los escraches titulares del sexto día de campaña electoral

Voz 3 38:32 debate a cuatro en Televisión Española finalmente

Voz 0228 38:35 Pedro Sánchez acepta esa opción como escuchábamos en portada prima Televisión Española si no está Bosch pero no era la opción que había aceptado en un principio se ve abocado a ella después de que la Junta Electoral paralizara ese debate que se había organizado en Atresmedia con la presencia de Vox esta cadena de televisión mantiene ese debate enseguida les damos más detalles en el de Televisión Española en todo caso si estará al final Pedro Sánchez quedan algunos detalles por cerrar como la fecha definitiva o el formato también que todos los candidatos confirmen su asistencia aunque sí que todos los partidos han ido mostrando lo largo de la mañana su predisposición a ir a la televisión pública José María Patiño buenas tardes

Voz 0089 39:12 buenas tardes Antonio será el lunes o martes de la semana que

Voz 1108 39:14 viene un formato similar al que anoche tuvo lugar en Televisión Española con los representantes de los partidos con grupo parlamentario en el Congreso a la espera de precisiones PP y Ciudadanos creen que el presidente de gobierno pretendía esconderse en la división del centro derecha sus líderes Pablo Casado y Albert Rivera están disponibles para los dos debates para la pública para Atresmedia Casado acepta el de televisión impide a un cara a cara si es posible en Atresmedia hay Rivera pide que no enredan

Voz 0861 39:41 ese cara a cara se lo merecen los españoles lo piden los españoles porque tienen derecho a tener un debate entre los dos únicos candidatos que pueden ser presidentes de Gobierno

Voz 0040 39:51 Le pido al señor sí señor Casado que no ponen impedimentos para celebrar los dos debates a mi me da igual lo

Voz 0228 39:56 dicho a la hora el día que sea si hay dos de

Voz 0040 39:58 antes estar en los dos debates

Voz 1108 40:00 en el PSOE sostiene que los debates no son el único instrumento para hacer llegar las propuestas a través de los medios

Voz 1915 40:06 una campaña a la Sabat Son Moll imputan pro tan bella al tras Instruments

Voz 1108 40:10 también hay otros instrumentos las entrevistas señalaba la ministra Meritxell Batet en el programa de la Cadena Ser en Catalunya en Unidas Podemos satisfacción porque al final será la televisión pública Noelia Vera

Voz 6 40:22 desde Unidas Podemos somo una firme defensora del servicio público del derecho a la información por lo tanto nos alegramos mucho de que Pedro Sánchez haya entrado en razón y creo que esto debería ser obligatorio por ley

Voz 1108 40:32 el secretario de Organización de esta formación Pablo Echenique cree que la decisión de la Junta Electoral beneficia a Vox porque Abascal dice de lo poquito que sabe de España es su nombre por cierto que el Tribunal Supremo ha rechazado suspender de inmediato el debate a cuatro en Radiotelevisión en el que se excluía a Vox como pidió a este partido tras el acuerdo de la Junta electo

Voz 0228 40:51 ahora al fin en una junta electoral que paralizaba el que Xavier granizado en Atresmedia con Vox porque este partido tiene menos apoyo que otras formaciones que habían quedado quedado excluidas inicialmente de ese debate por lo tanto como nos contaba Patiño el foco durante la mañana hasta en el debate de Televisión Española pero A3 Media es noticia hace unos minutos mantiene también el suyo aunque sea con un formato A cuatro Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 29 41:14 buenas tardes Atresmedia mantiene su oferta de debate a cuatro como decías con Pedro Sánchez Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera para el día veintitrés por la noche tal y como estaba fijado y ofertado por ellos fuentes de este medio iba comentan a la SER asegura

Voz 18 41:27 lo que si algún candidato no acude finalmente

Voz 29 41:29 a ese debate habrá atril vacío ahora mismo no hay fecha definitiva porque te lo dicen española había ofrecido el día veintidós incialmente pero Atresmedia ahora mantiene que ellos ofrecen el debate el día veintitrés como siempre habían ofrecido otro debate al día siguiente martes veintitrés por la noche en este medio se preguntan si alguien ahora va a obligar a Televisión Española a cambiar esta fecha inicial del veintidós al veintitrés para cerrar el paso a este medio privado el debate sobre los debates ahora en la mesa ante los comités de todos los partidos políticos

Voz 0228 42:01 gracias Nieves pues veremos en qué queda el asunto ya no del debate sino de los debates en plural y también los escraches Ciudadanos denunció el que sufrió la popular Cayetana Álvarez de Toledo la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fiscalía de Cataluña se lo contábamos a las dos de la tarde abrió una investigación Barcelona sí

Voz 0196 42:16 el fiscal superior de Cataluña recoge una denuncia del diputado de Ciudadanos Carlos Carrizo Osa y asegura que los hechos relata todos describen conductas coactivas legítimo ejercicio de los ciudadanos a los derechos de reunión manifestación y libre expresión considera que carecen de cualquier tipo de justificación y son especialmente reprobables cuando se producen en entornos como el universitario por todo ello considera que se puede haber cometido un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las verdades públicas garantizados por la Constitución y deja la puerta abierta de que pueda haber otro tipo de delitos Por otro parte considera que el tuit que escribió el diputado de la CUP Carles Riera haciendo un llamamiento para que la gente se acercaba Universidad Autónoma de Barcelona cree que no tiene nada que ver con los actos de boicot a los diputados del PP también de Ciudadanos porque ese realizó después de que el acto hubiera finalizado

Voz 0228 43:07 ah y otro acaso acoso Ciudadanos ha llevado finalmente a la Fiscalía el que sufrieron sus dirigentes en un acto el pasado fin de semana en Rentería en Guipúzcoa en su escrito apuntan directamente la Izquierda Abertzale como responsable de los insultos y del escrache Óscar García

Voz 1645 43:21 en concreto ciudadanos asegura en el escrito que lo que ocurrió en Rentería es una clara maniobra organizada por la autodenominada Asociación Juvenil revolucionaria

Voz 16 43:28 la izquierda abertzale Hernáez que es heredera de Segi Jarrai

Voz 1645 43:32 calzadas en su día por su vinculación con el mundo proetarra la denuncia también habla de Sortu como prueba ciudadanos aporta una serie de tuits de estas organizaciones así como fotografías vídeos e informaciones periodísticas que narran lo que ocurrió el domingo Albert Rivera presidente de Ciudadanos

Voz 0040 43:48 que está detrás la Izquierda Abertzale y aquí hay pruebas lo verán ustedes que coincide con marca imagen utilizan redes sociales comunes utilizan pancartas iguales y mensajes clavados por lo tanto hay una concertación una concertación y una autoría de instigar una serie de coacciones

Voz 1645 44:04 Ciudadanos reclama al fiscal que identifique a quiénes están detrás de estas organizaciones y les tome declaración porque según entiende la formación naranja pudieron haber cometido los presuntos delitos de odio amenazas e injurias la Fiscalía derivará ahora el caso al fiscal ordinario Isidre Esteve delitos presentará la correspondiente denuncia en el juzga

Voz 0228 44:22 todo mientras tanto Partido Popular y podemos hacen nuevas cuentas en estos primeros días de campaña tampoco es una sorpresa ambos son optimistas tanto que en el PP creen que es momento de cambiar la estrategia dejar de centrar sus mensajes en Pedro Sánchez con la caravana de los populares está Adrián Prado