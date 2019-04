Hora 14 (18/04/2019)

Voz 0861 00:00 las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1762 00:15 qué tal buenas tardes jueves ante mucha lluvia combinación que desde primera hora está dando problemas en las carreteras así que antes de meternos ya con la campaña situación hasta ahora Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 2 00:26 buenas tardes hasta ahora en Madrid de complicaciones de salida de la capital en la A uno en El Molar y la cuatro en Ciempozuelos además hay varios accidentes que dificultan el tráfico en la red vial nacional en Valencia en la A7 a su paso por Alberich hacia Castellón la A3 en Requena dirección Madrid en Huelva en la A cuarenta y nueve en hinojos Sentido Allamonte en Cantabria en la A8 desde Castro Urdiales hasta un don dirección Asturias en Sevilla en la A49 en Sanlúcar la Mayor hacia Huelva en Carrión de los Céspedes Sentido Allamonte ya en Málaga en las siete en Fuengirola sentido Barcelona en todas estas vías hay complicaciones como consecuencia de varios accidentes además hay tráfico intenso también en Toledo en la A cuatro en Ocaña Seseña hay Madridejos hacia Córdoba en la A5 desde Santa Cruz de Retamar hasta Maqueda sentido Badajoz y complicaciones también en Málaga en las siete en Torremolinos dirección Cádiz en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona Por último en el País Vasco tengan precaución en la A ocho en Santurce hacia

Voz 1762 01:22 pues con cuidado que como ven en muchos problemas sobre la campaña Televisión Española pole el debate electoral a cuatro el martes que viene el día veintitrés es decir el mismo día en que estaba previsto el de Atresmedia este grupo privado mantiene su debate sería así que la situación ahora mismo es que hay dos debates el mismo día y de momento no se sabe el cien por cien quién va a estar en cada uno aunque PP Ciudadanos y Podemos parece que son más partidarios de ir al de Atresmedia Nieves Goicoechea

Voz 3 01:46 bueno pues la última hora es que Sánchez estará en los dos debates acaba de sacar un comunicado la Junta del comité electoral del PSOE ha dicho que el comité reeditará la voluntad del candidato Pedro Sánchez de debatir con los líderes de las principales fuerzas políticas por este motivo aceptamos el debate a cinco que se organizó en Atresmedia Id también aceptamos con la misma normalidad democrática el debate a cuatro que nos planteó Radio Televisión Española por tanto tendremos dos debates uno el lunes en Televisión Española el día veintidós y otro el martes en Atresmedia el día veintitrés con todos los candidatos

Voz 1762 02:19 Nos va cambiando minuto a minuto como estamos viendo ayer y otro día más ciudadanos sufre un escrache en Cataluña había sido Inés Arrimadas quién ha tenido que oír insultos en un acto en Vic hay esta Soledad Domínguez bona tarda

Voz 1909 02:31 a medio centenar de personas la mayoría jóvenes de estética radical han increpado a Inés Arrimadas que ha venido hoy había una plaza electoralmente difícil para la formación naranja a reivindicar su derecho a hacer campaña con tranquilidad en toda Cataluña ya denunciar a aquellos que los declaran personas non gratas o que como hoy los reciben con gritos e insultos el de hoy ha sido el primer acto público de Arrimadas en esta campaña en la provincia de Barcelona

Voz 4 02:56 pese a que es la número uno por esta demarcación el partido considera que su figura tiene mucho tirón fuera de Cataluña y por eso tres de cada cuatro actos

Voz 5 03:04 es que asiste son otras provincias Hora catorce

Voz 1762 03:09 estaremos en este era catorce en Cataluña y no sólo por la campaña sino por la tragedia que ha tenido lugar en L'Hospitalet una mujer y dos niños pequeños sus hijos ha muerto por un incendio provocado por la sobrecarga eléctrica de un enchufe Francesc vuelve es el teniente de alcalde de ese municipio

Voz 6 03:22 no era un piso ocupa era un piso absolutamente normalita aquí

Voz 1762 03:26 no era un piso ocupado era un piso absolutamente normalizado tenían contrato de alquiler con alta del servicio eléctrico lo que se ha producido es una carga de la instalación interior del piso no hay ningún otro elemento que destacado Portugal ha decretado tres días de luto oficial T de veintinueve turistas alemanes al despeñarse ayer un autobús en la isla de Madeira el ministro de Exteriores germano va a viajar hoy a este país después de agradecer a los equipos de rescate su trabajo mientras siguen varias personas heridas Marcelo Rebelo de Sousa es el presidente de

Voz 7 03:55 la mujer quieres oportuno subieron sobre todo enviar mi solidaridad a los familiares he transmitido al presidente alemanes nada Assange también agradecer a los servicios de emergencias su papel fundamental en la respuesta ante este accidente crearía dirigida a los más de eso su mensaje ya ha hablado con el presidente de la Cámara local y quiero

Voz 0861 04:13 expresarles nuestra disponibilidad para

Voz 7 04:16 es la respuesta necesaria proporcionar el transporte aéreo que a falta tan bronca como se observa

Voz 1762 04:23 en Francia a la estructura de la catedral de Notre Damme Se da por salvada aunque hay zonas aún frágiles el rector de esa catedral anuncia que va a levantar una especie de Iglesia de madera otra vez de madera en esa misma plaza

Voz 0980 04:33 a él quiso a era un lugar que sea bonito que he visto con la alcaldesa la señora Hidalgo ella no usted de una parte de la explanada de Notre Damme no se trata de hacer otra catedral naturalmente pero quiere un lugar un poco simbólico y atractivo para acoger en primer lugar a los juristas y a los millones de personas que pasan por la explanada será de madera la finalidad es que la catedral continúa siempre viva

Voz 0861 04:56 el jueves dieciocho de abril

Voz 1762 04:58 más titulares con Carlos Cala Isabel quitar

Voz 0861 05:02 en once años ha muerto en Coín Málaga pero el disparo de una escopeta de perdigones todo apunta que se produjo por accidente cuando el pequeño jugaba con su hermano el dueño de la escopeta ha quedado en libertad tras prestar declaración

Voz 0325 05:12 la justicia condenado a Metro de Madrid a indemnizar con casi cuatrocientos mil euros a la familia de uno de los trabajadores que falleció por la exposición directa al amianto es la primera sentencia que condena a la empresa que no

Voz 0861 05:22 no va a recurrir desconvocada la huelga de los transportistas de combustible en Portugal que había dejado desabastecidos a casi todas las gasolineras del país el Gobierno luso reconoce que la vuelta a la normalidad será gradual y podría tardar hasta una semana

Voz 1762 05:33 bueno como venimos contando ese asunto del debate electoral de la próxima semana sigue dando matices detalles que Madrid ese comunicado del PSOE que ha seguido leyendo durante el avance Nieves Goicoechea

Voz 3 05:42 no pedimos disculpas porque faltaba la parte última del comunicado efectivamente al final de lo que se deduce del comunicado es que Sánchez reitera su voluntad de participar en un debate en el debate organizado por Televisión Española para el día que ha propuesto Televisión Española que es el día veintitrés el mismo día que está programado el debate de Atresmedia al que se habían comprometido a ir tres candidatos de la OPEP en este caso Casado Iglesias y Rivera pero el presidente del Gobierno y candidato socialista dice que él respeta a dos grupos de comunicación que han expresado legítimamente su voluntad de Hornija un debate a cuatro pero que desde este ámbito desde el Partido Socialista únicamente podemos reiterar nuestra decisión de participar en el debate organizado por parte de Radio y sobre el que habrá señal para ti

Voz 1762 06:24 todos los medios seguiremos ampliando a partir de y media son las dosis ahí seguimos

Voz 0861 06:32 hora catorce Madrid Javier Bañuelos qué tal buenas tardes por primera vez la historia la Justicia condena a Metro por la muerte de uno de sus trabajadores fallecido por culpa de la exposición directa y sin control al amianto un peligroso material cancerígeno Metro tendrá que indemnizar a la familia de Julián Martín con trescientos setenta y cinco mil euros porque la compañía nunca garantizó la seguridad de este trabajador que durante décadas trabajó en el taller de metro sin ningún tipo de seguridad hemos hablado con su viuda María Eugenia así ha enterado hoy por la prensa prefiere no hablar públicamente hasta leerse en profundidad la sentencia y estudiarla con su abogado pero María Eugenia sí explicó hace días que esperaba de la justicia

Voz 9 07:16 Tros al fallecer como heredera es mi hija y yo hemos continuado la demanda y queremos que finalice con coco justicia para el independientemente de las indemnizaciones queremos justicia

Voz 0861 07:29 pues es la justicia podría llegar porque esta sentencia puede marca sino don precedente muy importante para el resto de casos abiertos de hecho Metro ha confirmado a la Cadena Ser que no va a recurrir el fallo aunque cambio sí ha recurrido la sanción que la Seguridad Social también impuesta metro al que obliga a incrementar en un cincuenta por ciento la pensión de viudedad que cobra María Eugenia ese lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER la Consejería de Sanidad ha detectado un repunte de los errores de medicación en las residencias madrileñas bueno el incremento serio en dos mil diecisiete se registró un incremento de los errores de casi el treinta por ciento doscientos ochenta y tres fallos con los medicamentos por ejemplo como el que sufrió la madre de Gemma

Voz 1739 08:15 lo que le dieron fue carbono activo según me dijo

Voz 0861 08:18 para mí la doctora esta situación los datos

Voz 1739 08:20 cada vez que ocurre Éstas son la segunda ocupa la segunda vez que pasa aquí cuando vas a pedir explicaciones a la dirección el director no sabía nada

Voz 0861 08:32 bueno evidentemente detrás de estos errores está la mano de los profesionales pero ellos son los primeros que llevan tiempo denunciando han ido incluso hasta el Defensor del Pueblo uno de los graves problemas que se están encontrando su día a día es que la Comunidad está obligando a las auxiliares de enfermería a dispensar estos medicamentos cuando deberían hacerlo las enfermeras igual que ocurre por ejemplo en los hospitales Elena trabaja en una residencia de Alcorcón

Voz 10 08:57 primero porque las pastillas nos vienen colocadas sin hacer nada y nosotros desconocemos el tipo de medicación que estamos dando porque nosotros esto lo hacemos completamente solas no tenemos la presencia de ninguna enfermera que esté comprobando lo que nosotros estamos dando

Voz 0861 09:14 bueno la cobla en Madrid es consciente de este problema pero sólo Nos dicen que están trabajando para mejorar el control y el Uso Seguro de los Medicamentos en la residencia hay más noticias en este jueves titulares con Javier Jiménez Bas y Enrique

Voz 0866 09:28 la Junta Electoral entiende que el Ayuntamiento de Madrid vulneró la Ley Electoral al emitir varios tuits desde la cuenta oficial del Consistorio las instituciones tienen prohibido hacer campaña durante el periodo electoral la Junta responde así a una denuncia que había presentado Ciudadanos

Voz 0861 09:42 el Sindicato de Trabajadores de seguridad denunció que el Ayuntamiento de la capital ha contratado una empresa que incumple el convenio colectivo para las fiestas de San Isidro reprochan a Carmena que no tenga en cuenta las condiciones laborales y económicas a la hora de conceder las adjudicaciones

Voz 0866 09:57 los ocho museos de titularidad estatal de la capital estarán abiertos de forma gratuita durante todo el día coincidiendo con el Día Mundial de los Monumentos entrada gratis en el Arqueológico el Cerralbo el Museo de América del traje antropología Artes Decorativas El Nacional del romanticismo y el Museo Sorolla

Voz 0861 10:13 les ha muerto el delegado del Real Madrid Agustín Herrerín un hombre muy querido en el banquillo y la afición merengue vamos a conocer también cómo se circula ya las principales carreteras madrileñas vamos a conectar a esta hora de la tarde con la Dirección General de Tráfico Nerea Fernández qué tal buenas tardes

Voz 11 10:31 buenas tardes a esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A uno en El Molar y ha salida de la capital también pero ya en la provincia de Toledo dificultades en la A cuatro en Seseña hay congestión Abdalá cinco en Valmojado Santa Cruz de Retamar Inma que da así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volar

Voz 0861 10:50 bueno ahí está nevando en la sierra no con demasiada intensidad pero está nevando vamos a conocer también qué previsión del tiempo nos espera para las próximas horas Luismi Pérez qué tal buenas tardes buenas

Voz 1047 11:00 es tiempo desapacible este Jueves Santo

Voz 0861 11:02 por la tarde por tanto seguirán las nubes seguirán

Voz 1047 11:05 las lluvias aunque semana hacer un poquito más intermitentes que las últimas horas en cualquier caso va a ser difícil ver el sol y las temperaturas quedarán más bajas que las de ayer esta noche y madrugada también mañana por la mañana pequeña tregua lloverá menos pero atención porque mañana hacia el mediodía ahí a la tarde volverá la lluvia gran parte de la Comunidad de Madrid y eso va a hacer que mañana vuelva a ser un día más bien fresco con el momento tenemos hoy

Voz 0861 11:28 dos grados en la capital así comenzó este Hora catorce Madrid con la técnica de Carlos Ródenas y Carlos Higueras y la producción de Enrique García

Voz 1762 11:35 ya

Voz 0861 11:47 no vamos no más muertes por amianto a comienzos de Abrines lo que gritaban los trabajadores de Metro que se concentraron a las puertas de los juzgados de lo Social en la plaza de los Cubos aquí en la capital bueno hay ese estaba celosa en el primer juicio contra Metro por la muerte de uno de sus empleados fallecido por la exposición directa al amianto Se llamaba Julián murió en octubre y hoy Lajusticia le ha dado la razón a su familia la sentencia adelantada por la agencia Europa Press condena metro en con trescientos setenta y cinco mil euros a la familia de Julián porque durante décadas trabajó los talleres de metro en con tanto en contacto directo con ese material cancerígeno y la compañía nunca le avisó del riesgo que corría aunque cabe recurso contra esta sentencia según han confirmado a la SER metro no va a recurrir Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 12:34 qué tal buenas tardes Javier alrededor de trescientos setenta mil euros de indemnización unos cuarenta mil menos de los que solicitaba la familia es decir la esposa y la hija del fallecido que por cierto también están sometidas a revisiones anuales porque quedaron expuestas a las fibras de amianto que el cabeza de familia llevaba a casa adheridas a su ropa de trabajo el fallo el Juzgado de los Social número diez de Madrid considera probado que el cáncer de pulmón que sufría este trabajador y que le ha llevado a la muerte es un tumor creado por ASB Stosic por esa sustancia carcinoma al amianto de la que desde hace ochenta años es sabían sus efectos mortales a largo plazo pero nadie en la compañía hizo nada hasta muchos lustros después sentencia que crea un precedente más que importante sobre todo después de que Metro de Madrid haya reconocido al

Voz 0861 13:20 cadena SER que no va a recurrir esta resolución

Voz 0089 13:23 judicial de primera instancia el fallo señala que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia pero la compañía asume su responsabilidad iba a pagar esos trescientos setenta mil euros son la suma de varios conceptos la insuficiencia respiratoria del paciente durante años reduciendo día tras día su calidad de vida el perjuicio personal que le han supuesto los tratamientos oncológicos y por supuesto el daño moral

Voz 0861 13:48 gracias de Alfonso sin duda esta es una noticia importante porque por primera vez lo dicho la Historia la Justicia condena metro por no avisar del peligro del amianto es importante porque esta sentencia sin duda puede marcar un precedente para el resto de casos abiertos casos como por ejemplo como el de Vicente o el de Santos los dos son los únicos casos reconocidos que aún siguen con vida Icon los dos hemos hablado aquí en la SER

Voz 0156 14:12 yo estoy en tratamiento psiquiátrico no te digo más porque vamos yo tenía una ansiedad hay un en eh vamos moría claro van muriendo compañeros

Voz 13 14:21 próximo puedo ser los tres compañeros que han fallecido es trabajar con las que imagínate en esa angustia el estómago que tienes ahí está no se quitan no se quita

Voz 0156 14:30 estamos nosotros estamos Convent yo quiero material normal y corriente pero no teníamos conocimiento de nada de que fuera dañino Ny no está trabajamos sin protecciones

Voz 13 14:39 no no dieron nunca antes ni nada específico para trabajar con ese material no hemos tenido ninguna protección

Voz 0861 14:46 bueno dos de la tarde y catorce minutos saludamos a Juan Carlos de la Cruz es el responsable de CCOO en Metro de Madrid qué tal buenas tardes hola buenas tardes bona en primer lugar se esperaban esta sentencia les parece justa o se queda corta

Voz 14 15:01 hombre pues para nosotros parece justas ajustar un poco la realidad aunque quedan pendientes muchas otras cosas esta sentencia emitida por el Juzgado diez además habla de actuaciones del proceso que deberían de ajustarse por parte de metro de buena fe esperemos que como extra manifestando parece ser que no recurre a la misma no porque éste es el jugador más podría poner otro auto con una multa incluso que podría oscilar entre los ciento ochenta mil euros bueno pues quedan cosas otras pendientes también quedan el recargo de prestaciones que por ley también le corresponde a la vida ya reconocido Lins quedan que que lleven a cabo las actas de infracción que ha metido la inspección de trabajo que las tiene parabrisas ahora mismo la autoridad laboral de la Comunidad de Madrid que la dirección de empleado falta que la Fiscalía también diga algo al respecto hizo falta el seguro de vida que tenemos en nuestro convenio colectivo y hasta ahora el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid lo está denegando e inconcreto falta reconoces de una vez por todas que a los trabajadores de Metro que me manipulado el amianto hoy hemos estado expuesto durante muchos años una vez por todas de reductores por haber trabajado en un estado lamentable penoso durante muchos años de nuestra vida laboral

Voz 0861 16:18 pero entiendo entiendo todo caso que esta sentencia al menos se sí que es un espaldarazo no para su lucha en lo acabamos de esta carta hace unos minutos esta sentencia podría marcar un precedente muy importante para el resto de de casos abiertos también me pregunto cuántos casos hay ahora mismo abiertos y sobre todo cómo podría influir esta sentencia en todos ellos

Voz 14 16:36 pues hombre a ser la primera sentencia pues sí que tiene una importancia por ser la primera no quedan muchos gastos abierta sobre todo de trabajadores que ya no están en activo el metro que ya están jubilados como sabéis esta enfermedad pues produce muchos años no normalmente va ser todos los casos que nuestra realidad de compañeros incluso ya no trabajan en Metro pues esperamos de una vez por todas también que en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que había de indemnización de amianto una vez ya tengamos un Gobierno un poco más estable pues se pueda dar solución definitiva no tengan que estar peleando judicialmente durante años y años los trabajadores afectados muchos de los casos los familiares de los trabajadores

Voz 0861 17:19 porque ya han fallecido y una cosa más lo decíamos hace unos minutos Metro en Madrid en esa confirmado que no van a recurrir esta sentencia podrían hacerlo pero han decidido no han decidió descartarlo usted como un interpreta en no sé si diría que actúan de buena fe pero lo cierto que también por ejemplo Nos consta que Metro de Madrid sí que recurrió por ejemplo en cambio esa sanción que ha impuesto en la Seguridad Social a Metro para que duplicarse no o que incrementase la pensión de viudedad que cobra la viuda de de este trabajador suyo que ahora mismo han reconocido esta condena

Voz 14 17:49 sí efectivamente hasta ahora bueno ni en el juicio en el cerebro venían a reconocer no ya había podido fallecer por el por el amianto han recurrido ese recargo de prestaciones que ya el IMS como os he dicho anteriormente ya tiene concede y eso es un cincuenta por ciento de el vídeo en este caso de la como desde la mujer de nuestro compañero fallecido hombre pues el no recurrir esta sentencia pues yo creo que es la primera vez que llevaría una muestra de intentar tener voluntad de llegar a un no buenos términos y unos acuerdo contó con el conjunto de los trabajos

Voz 0861 18:24 no puede haber parecido estas enfermedades

Voz 14 18:27 esperemos no sé si será con este Gobierno ha actuado con el que venga pues de una vez por todas podríamos llegar a un consenso y no teníamos que estar peleando judicialmente durante muchos años

Voz 0861 18:37 pues seguiremos pendientes Juan Carlos de la Cruz responsable de Comisiones en metro gracias por atendernos un saludo buenas tardes

Voz 14 18:43 muchas gracias a vosotros un saludo

Voz 0861 18:45 también una entrevista con algún responsable de Metro pero no ha sido posible y hablando de amianto eso lamentamos tener aquí en la Cadena Ser en febrero recordarán que la Comunidad de Madrid aprobó el plan de trabajo de de ese ambientado en el metro y que un mes antes de adjudicarse contrato pues se lo dieron a la empresa a Troya Metro negó que cualquier cualquier tipo de irregularidad pero el comité de empresa del suburbano ambos ha decidido poner el caso en manos de la Fiscalía porque sospechan que las obras estaban adjudicadas antes de finalizar el concurso ampliamos con él

Voz 15 19:14 que García treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete la Comunidad adjudica las obras de remodelación de las estaciones de Suances Torres Arias y Canillejas a dos empresas como se trata de estaciones con riesgo de presencia de amianto la legislación obliga a que estas empresas subcontrata en a su vez a una tercera inscrita en el Registro de Empresas con riesgo de amianto para realizar labores de de Sami atado para realizar dicha actuación la tercera empresa debe presentar un plan de trabajo que la comunidad debe aprobar la prueba a la empresa Troya construcciones pero lo hace en abril un mes antes de que se adjudiquen las obras desde Metro defienden la legalidad del proceso y explican que Troya construcciones

Voz 0089 19:53 simplemente actuó con previsión desde

Voz 15 19:55 ella ya sin embargo confirman que lo realizan por encargo de la empresa contratista el comité de empresa de Metro de Madrid sospecha que la obra estaba pre adjudicada antes de finalizar el concurso Teo Piñuel a UGT

Voz 16 20:06 bueno ya lo hemos trasladado mucho más o mucho más temas de momento no nos ha contestado entendemos nosotros que puede haber algún tipo de irregularidad nosotros lo que queremos es colaborar con la justicia depure si es en su caso la responsabilidad que corresponda

Voz 15 20:22 recuerdan que en otras obras de Metro primero se adjudicó la obra

Voz 0861 20:25 luego el plan de trabajo gracias Enrique son las dos y veinte seguimos

Voz 17 20:31 hora catorce Madrid

Voz 18 20:37 muchos abrir tu abono de la temporada taurina de las ventas más de sesenta festejos para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia renueva tu abono en las taquillas de la plaza del XIX el veintiocho de febrero o adquiere un huevo el tres y cinco de marzo precios especiales para jóvenes y jubilados

Voz 20 20:56 aún está a tiempo no te pierdas el musical número uno de la crítica el médico el musical basado en el bestseller de no aborda una superproducción con más de treinta actores en escena hay veinte músicos una aventura única en busca de un sueño ante ya con tus entradas en el médico musical punto com

Voz 21 21:17 atención oyente no está todo perdido ocasión Plus amplía la promoción hasta el veintiuno de abril por la apertura de Alcobendas quince por ciento de descuento en todos los coches a partir de diez mil euros que por ciento de descuento ultima oportunidad tortura sí un plus aún más líder el nuevo centro en Alcobendas y en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Móstoles Villaviciosa en ocasión plus punto com aquí suena Madrid Madrid suena a canción de autor

Voz 22 21:45 no en Madrid suena

Voz 6 21:49 Arrabal Hero Pierre me lo y me está entrando suena una fusión

Voz 21 21:58 Madrid suena a lo que tú quieras que suene todos los martes a eso de la una los músicos de calle se citan en Hoy por Hoy Madrid con Marta González Novo suena madre le suena con el patrocinio de Isla Azul escapa un nuevo mundo

Voz 6 22:13 West Side Story se despide de Madrid aproveche la última oportunidad para ver el mayor musical de todos los tiempos en el teatro Calderón con la promoción especial del veinticinco por ciento de descuento por el día de la madre dos te cuyo última función entradas en El Corte Inglés y West Side Story punto

Voz 0861 22:34 dos y vendidos de nuevo las residencias madrileñas en el centro de la polémica bueno los médicos pauta Manu medicamento para los residentes pero tomaban otro seremos adelantado esta mañana en la SER la Consejería de Sanidad ha detectado un importante repunte de los errores de medicación en la residencia madrileña las hablamos de casi un treinta por ciento más de fallos son datos oficiales de la Consejería de Sanidad en total se notificaron casi trescientos errores pero podría haber más porque esos son sólo los casos que se han detectado que han comunicado a la Comunidad por tanto podría ser sólo la punta del iceberg Teresa Rubio qué tal buenas tardes

Voz 1933 23:10 qué tal Javier nos lo han dicho las trabajadoras y los familiares de los residentes porque encuentran errores de medicación de forma habitual es el caso por ejemplo de la madre de Pilar que está en una residencia pública de la Comunidad de Madrid es una anciana que no tiene ningún tipo de demencia que sabe perfectamente cuál es su medicación ya que ahora la tiene que tomar

Voz 23 23:28 normalmente le toca la pauta en la comida pero cuando termina de comer ponérsela no falta a la tiene que pedir a la enfermera otras veces pues le llevan una pastilla de la comida y otra en la merienda cuando su pauta no es esa solamente en la comida con lo cual pues le tiene que decir a la enfermedad que les sobró una pastilla

Voz 1933 23:47 si su madre padeciera algún tipo de deterioro cognitivo como sufre muchos de los residentes no se daría cuenta de estos errores y eso es lo que más preocupa porque

Voz 23 23:55 el exceso o el defecto de esta pastilla supone que si es o no se lavan pues pueden entrar en serio dilación auricular sí se la dan en exceso le puede producir un sangrado masivo

Voz 1933 24:08 Gemma tiene a su madre en la misma residencia una mañana la llamó la doctora

Voz 25 24:11 para informarme que a mi madre se le había administrado la medicación de otro residente como consecuencia de esto habían tenido que llamar al Instituto de Toxicología para ver qué tipo de fármaco tenían que administrará a mi madre para que esa medicación no entrara en su órgano

Voz 1933 24:29 según el documento de la Consejería de Sanidad al que hemos tenido acceso se ha producido un incremento en los errores de medicación notificados en las residencias de un veintisiete por ciento respecto a dos mil diecisiete ideó un cincuenta y cinco por ciento respecto

Voz 0861 24:41 a dos mil quince bueno los residentes sufren los errores y los propios trabajadores Teresa bueno que dicen lo cierto es que ellos mismos llevan años avisando a la administración de de este problema han ido incluso al Defensor del Pueblo no

Voz 1933 24:52 sí de hecho llevan dos años denunciando la sus superiores Elena Romero ex auxiliar de enfermería en la residencia de Alcorcón

Voz 10 24:59 están advertidos los directores de los centros están advertidos por escrito la Gerencia de Lamas está advertida también por las familias que han hecho los escritos cuando se han producido estos errores si han tenido que llevas cada residentes a centros hospitalarios

Voz 1933 25:17 el último convenio colectivo que han firmado Gobierno sindicatos se les adjudica las auxiliares de enfermería la labor de repartir de administrar la medicación oral de los residentes con lo que según Romero la consejerías estás saltando la normativa que otorga esta función exclusivamente al personal de enfermería

Voz 10 25:32 nosotras no queremos sentirnos ni que nos hagan responsables de algo que nosotras no podemos asegurar no porque no queramos sino por nuestra formación no por otra cosa

Voz 1933 25:41 a lo que hay que sumar claro la carga laboral que tienen diariamente las auxiliares de enfermero

Voz 10 25:45 es que por no hablar del estrés que llevamos cuando nosotros repartimos la medicación que la mayoría de los casos hiciese la medicación de la mañana tenemos que dejar corriendo en los aseos para colocar a los residentes hay una auxiliar hacerse cargo de los veinte residentes de su módulo para darle la medicación

Voz 1933 26:03 terminamos Javier con la respuesta de la Consejería de políticas sociales aseguran que están trabajando en varios procedimientos instrucciones para el control y el uso seguro de los medicamentos son residencias

Voz 0861 26:16 otro palo de la Junta Electoral al Ayuntamiento de Madrid bueno primero fue la proyección del vídeo de Podemos en la Plaza Mayor y ahora un tuit la Junta Electoral entiende que el Ayuntamiento de Carmena vulneró la Ley Electoral al hacer campaña vía Twitter sobre la inversión que el Ayuntamiento de la capital realizo para mitigar los malos olores de la planta de Valdemingómez Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 26:37 buenas tardes la denuncia la había formulado Ciudadanos en referencia a varios tuits publicados desde las cuentas oficiales del Ayuntamiento uno con fecha del once de abril en el que el consistorio presumía de haber invertido más de veinte millones de euros en Valdemingómez y otro del diez de abril sobre el aumento del parque público de vivienda por parte de la EMVS la Junta Electoral de Madrid concluye en su obra inició que esos mensajes incumplen el artículo cincuenta punto dos de la Ley Electoral que prohibe a las instituciones hacer campaña o propaganda en periodo de elecciones en abril Pedro Sánchez ya había convocado las generales el Ayuntamiento borró los tuits sin presentará alegaciones cuando Ciudadanos trasladó la denuncia así que ya no figuran en las redes sociales la Junta Electoral ya ordenó la retirada de la campaña de publicidad del Plan de Calidad del Aire de las marquesinas y de la web del Ayuntamiento porque hacía juicios de valor también la abrió expediente sancionador por permitir que podemos exhibiera los papeles de Bárcenas en un edificio público

Voz 0861 27:29 bueno no dejamos de hablar del Ayuntamiento de Madrid en este caso de el polémico contrato que han firmado para gestionar la seguridad de las fiestas de San Isidro el Sindicato de Trabajadores de seguridad se ha puesto en contacto con el equipo Carmena para advertirles de que han contratado a una empresa piratas según este sindicato porque esa compañía Alcor no aplica dice en el convenio del sector y eso supone Carolina que su personal trabaja en condiciones precarias

Voz 0393 27:53 la empresa el SLS descuelga del convenio colectivo nacional así que las condiciones laborales y económicas de sus empleados son precarias más de lo que ya son para el sector en general así que el sindicato de los trabajadores de la seguridad de Madrid no entiende que el Ayuntamiento les contrate para San Isidro tampoco que la empresa municipal Madrid Destino les haya adjudicado la seguridad de los eventos culturales durante un año actor castañas el portavoz del sindicato

Voz 1762 28:15 están presas de las denominadas en el sector

Voz 26 28:17 como pirata a los trabajadores de la misma les aplica unas condiciones laborales y económicas muy por debajo de lo que estipula el convenio colectivo nacional del sector no entendemos como un gobierno que se dice de izquierdas y que en teoría estaría digamos más más cerca de luchar contra estas prácticas empresariales pues no entendemos cómo les siguen adjudicándose a cuando somos conscientes de que la de que son conocedores de lo de de las tejemanejes empresariales de esta empresa

Voz 0393 28:49 desde Madrid Destino aseguran que Alcor cumple con los términos de la licitación y que no hay ninguna base legal para rechazar a esa empresa aunque estarán atentos dicen ante posibles incumplimientos o irregularidades

Voz 6 29:01 hora catorce Los

Voz 0744 29:04 Gonzalo Conejo qué tal buenas tardes muy buenas tardes en el Atlético de Madrid tenemos noticia de última hora Diego Costa sí ha negado a entrenar hoy con el equipo ya que según ha podido saber la Cadena SER el club ha abierto un expediente sancionador

Voz 0861 29:14 Eto'o por su sanción de ocho partidos tampoco ha entrado Savic

Voz 27 29:17 Godín lo ha hecho a parte del grupo en el mar

Voz 0744 29:19 la fiesta de luto ha anunciado esta mañana el fallecimiento de Agustín Herrerín mítico delegado del Santiago Bernabéu un hombre muy querido en el vestuario blanco y en la Euroliga el Madrid se impuso ayer al Panathinaikos en el primer partido de la serie por setenta y cinco setenta y dos pero no hay descanso porque mañana juegan ya el segundo a las nueve

Voz 0861 29:34 esto

Voz 1047 29:35 gracias Gonzalo Nos vamos tenemos once grados en la capital continúa ojo la previsión de lluvias en toda la región que disfruten de este jueves festivo la información continua que la SER Hora catorce con Antonio Martín adiós

Voz 1 30:01 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1762 30:14 qué tal buenas tardes la lluvia está marcando el inicio de los días de más paro de la Semana Santa y ha habido importantes retenciones desde primera hora de la mañana en distintos puntos de la red de carreteras por toda España así que vamos a actualizar a esta hora la situación Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 11 30:29 buenas tardes a esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A uno en El Molar y él ve John y de salido de la capital también pero ya en la provincia de Toledo dificultades en la A cuatro en Seseña hay congestionada la cinco en Santa Cruz de Retamar Inma queda además estamos pendientes de varios accidentes en Valencia en la A siete a su paso por Alperi hacia Castellón en Huelva en la A49 en hinojos Sentido Allamonte en Cantabria el A8 desde Castro Urdiales hasta en dirección a Asturias en Murcia en la A7 en el Nueva Condomina en ambos sentidos y en Málaga en la A siete a la altura de Fuengirola hacia Barcelona también encontramos tráfico intenso en Vizcaya en la A8 desde Portugalete hacia Cantabria retenciones de doce kilómetros también en Guipúzcoa muy densa la AP ocho en Irún hacia Francia congestionada la entrada Valencia por la atrás en Ribarroja del Turia

Voz 1762 31:19 Nerea Fernández desde la DGT gracias y tanto para los que están en la carretera como para los que quieren playa o los que están pendientes de las procesiones la previsión del tiempo no es demasiado halagüeña Luismi Pérez hola

Voz 1047 31:28 buenas tardes muchas nubes las próximas horas lluvias que se van a generalizar en muchas comunidades las más abundantes estas próximas horas en el este de Andalucía Castilla La Mancha en el este de Castilla y León en Madrid el sur de Aragón y en gran parte del Cantábrico sobretodo el interior de Euskadi de Cantabria en el resto del oeste del país chaparrones y tormentas entre medio de grandes claros los chubascos más intensos en Extremadura y Andalucía occidental y esperamos que llueva muy poco en gran parte del Pirineo Cataluña Baleares y Canarias temperaturas que bajan en gran parte del país menos en Canarias y atención con el viento que se va a reforzar de Levante en muchas zonas del Mediterráneo sobre todo la Comunidad Valenciana Baleares y Cataluña con temporal de mar en Portugal ha desconvocado

Voz 1762 32:11 la huelga de transportistas de combustible aún así todavía van a pasar varios días hasta que vuelva la normalidad a las estaciones de servicio Hora catorce todo lo demás pasa por la campaña electoral Televisión Española finalmente propone el veintitrés de abril el próximo martes como fecha para el debate a cuatro en un principio apostaba por el XXII pero finalmente Baser al día siguiente el día en el que Atresmedia mantenía y mantiene su propuesta por el momento el Gobierno dice ha dicho que en igualdad de condiciones primaria la televisión pública insiste el PSOE en que ese es el debate al que desea acudir Pedro Sánchez pero los otros tres partidos recuerdan el compromiso que tenían con Atresmedia han seguido lo ampliamos es jueves es dieciocho de abril hay más titulares con Isabel quinta

Voz 0861 32:51 Ana y Carlos Cala

Voz 0325 32:52 una madre y sus dos hijos de dos meses y tres años ha muerto en el incendio de su vivienda en L'Hospitalet de Llobregat por una sobrecarga eléctrica en una

Voz 28 32:59 sufre una Messina donde estaba quemándose en la casa gritaba salió a ver y vio que en el en el rellano había mucho humo toses dijo salgan corriendo porque se está quemando el piso de al lado de los vecinos han podido ya volver a sus que todo apunta a un accidente

Voz 0325 33:13 el niño de once años ha muerto en Coín en Málaga tras recibir el disparo de una escopeta de perdigones cuando jugaba con su hermano el dueño de la escopeta ha quedado en libertad tras prestar declaración los niños son de una familia portuguesa que estaba pasando allí las

Voz 1762 33:24 metro de Madrid condenado a Justicia condenado

Voz 0861 33:27 a indemnizar con casi cuatrocientos mil euros a la familia de uno de sus trabajadores que trabajó por la por la exposición directa al amianto metro no va a recurrir la condena

Voz 1762 33:35 cuarenta ataques a periodistas en Cataluña son datos

Voz 0325 33:38 últimos dieciocho meses que ha ofrecido Reporteros Sin Fronteras en su clasificación mundial de libertad de prensa la ONG denuncia que la extrema polarización de la política catalana ha contagiado a los medios de comunicación a sus audiencias y que los periodistas se han convertido en una de las principales víctimas de las hostilidades tres días de luto en Porto

Voz 0861 33:53 con la muerte de veintinueve turistas alemanes en el

Voz 0325 33:56 gente de un autobús en Madeira el ministro de Exteriores germano viajará hoy a la isla el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa

Voz 7 34:02 a sólo dos seis

Voz 0861 34:05 dolencias a las familias de las víctimas y ha viajado también a Madeira una catedral provisional el rector de Notre Dame ha confirmado que ha hablado con

Voz 0325 34:13 alcaldesa de París para construir en la explanada de Notre

Voz 0861 34:15 en una catedral provisional de madera

Voz 6 34:18 Paco Cea

Voz 0861 34:21 no se trata de hacer otra catedral ha reconocido pero quiere que sea un lugar simbólico y atractivo para los fieles

Voz 1762 34:26 si los turistas competirá por la Palma de Oro en la película

Voz 0861 34:28 a dolor y Gloria de Almodóvar competirá en la sección oficial del Festival de Cannes también estará en las nuevas cintas de Ken Loach y Terrence Malick

Voz 6 34:34 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 24 34:38 Antonio el telegrama es para Segundo Menéndez Pérez señor presidente de la Junta Electoral Central en sus manos está garantizar la transparencia y objetividad en los comicios ya todos conviene que la cumpla con independencia para que nadie acabe pensando que actúa como servicio doméstico del gobierno de turno al objetar el debate convocado por Atresmedia entiende que el formato con inclusión de un extremo carente aún de status parlamentario venía a favorecer la estrategia del Partido Socialista así el pronunciamiento de la Junta busca evitar cualquier ventajismo para que todos concurran en igualdad de condiciones atentos

Voz 1762 35:22 gracias Miguel Ángel con la dirección técnica de Carlos Ródenas y de Carlos Higuera

