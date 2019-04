Hora 14 (19/04/2019)

Voz 1 00:00 las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 0325 00:15 qué tal buenas tardes dos debates a cuatro dos debates a los que va a ir Pedro Sánchez si tenían el calendario lleno de tacones con tanto ir y venir sobre los debates electorales que esta mañana se ha aclarado parece que ya de forma definitiva el panorama para la próxima semana el lunes debate a cuatro en Televisión Española el martes en Atresmedia todo después de que Sánchez haya aceptado estar en los dos distinto día Partido Socialista en todo caso considera que es una anomalía que haya dos debates tan seguidos y considera también que no es propio de una democracia consolidada Pedro Sánchez a esta hora interviene en un acto en San Sebastián ahí está Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 00:48 buenas tardes acaba de hacer referencia al presidente del Gobierno la participación por partida doble ha dicho en debates que serán según dice de guante blanco lo escuchamos

Voz 1722 00:57 debatir que va a haber debate por partida doble e nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña con guante blanco a explicar nuestras propuestas de justicia social de convivencia y de lucha contra la corrupción yo lo que espero es que la derecha y sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar

Voz 0806 01:16 a debatir no es insultar es ahora la referencia del presidente del Gobierno que finalmente cede habrá dos debates el lunes en Radio Televisión Española el martes en Atresmedia dicen en el equipo del presidente que ellos creen en las

Voz 1933 01:28 mayorías y que por eso han rectificado a pesar de que con

Voz 0806 01:31 consideran que se trata de una anomalía democrática que se Celia

Voz 3 01:34 en dos debates en dos días consecutivos insisten en que no hay precedente y que es un manifiesto error impropio de una democracia consolidada Ésas han sido

Voz 0806 01:46 la referencia que ha hecho el presidente del Gobierno aquí en San Sebastián en el acto público en el mitin de la playa Belako

Voz 0325 01:53 gracias Inma los cambios de posición de Sánchez han convertido en abono para los mensajes contra él de otros candidatos por ejemplo Pablo Casado en Pamplona teniendo que soportar primero gritos e insultos

Voz 2 02:02 no

Voz 0325 02:10 después ha dicho Casado que Sánchez va obligado a los dos debates

Voz 4 02:12 es que ahora que ha dicho no Ogroño creo

Voz 5 02:15 que no le quedaba más remedio que

Voz 4 02:18 eh debatir

Voz 5 02:20 yo digo que los españoles si tenemos otro remedio en estas elecciones es un remedio de votar a la única alternativa que puede garantizar que Sánchez esos socios salgan de La Moncloa

Voz 0325 02:30 casado ha dicho esto después de que varios medios hayan hecho eco de unas supuestas declaraciones de Sánchez en Logroño donde los periodistas le han preguntado por su presencia a los dos debates el habría dicho que remedio algo que el Partido Socialista ha desmentido que haya dicho Alber Rivera cosa Sánchez de no tener escrúpulos y cree que acepta los dos porque no tiene otra

Voz 0040 02:46 por qué no les queda más remedio cree que lo ha dicho claramente no me parece una vergüenza con presidente de Gobierno intenta esquivar debates electorales los españoles tenemos derecho a los debates tenemos derecho a elegir a tu voto tenemos derecho a la información electoral lo que es más destacable en todo esto es eh la actuación sin escrúpulos el señor Sánchez nuevamente no ha manipulado la televisión pública intentado engañar al mes de de comunicación privados ha intentado en oír a los debates ha hecho lo imposible para no asistir a los debates

Voz 0325 03:09 podemos celebra el cambio de postura de Sánchez insiste Pablo Iglesias en que cree que estos deben ser obligatorio

Voz 1663 03:13 es lo que vimos ayer fue un espectáculo terrible e insisto en el agradecimiento a los trabajadores de Televisión Española que demostraron muchísima dignidad por nuestra parte será un honor estar en los dos debates estaremos el día vencidos estaremos el día veintitrés y ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como ésta los debates se regulen y se hagan obligatorios Hora catorce

Voz 0325 03:37 por lo demás los Mossos d'Esquadra están buscando un nombre que supuestamente ha violado una mujer en plena Rambla de Barcelona esta madrugada haya tenido que recibir atención médica por la violencia de la agresión Barcelona sí

Voz 0196 03:47 los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación para localizar al agresor que esta madrugada ha violado y ha golpeado brutalmente a una mujer portuguesa de treinta y siete años frente al Museo Marítimo de Barcelona muy cerca de la estatua de Colón en la parte baja de las Ramblas de la capital catalana la ha golpeado de forma brutal en la cara y en la cabeza y ha arrancado parte de la oreja la víctima ingresado en el Hospital Clinic

Voz 0325 04:10 en Francia el Gobierno anuncia un despliegue de decenas de miles de policías mañana en las principales ciudades del país por las manifestaciones convocadas por los chalecos amarillos uno de los líderes de los propios manifestantes dijo hace unos días en las redes sociales que organizara la seguridad al Gobierno ante lo que tienen previsto Illes responde el ministro de Interior Cristo castrati plicas

Voz 1259 04:29 alborotadores tienen una nueva convocatoria mañana en varios lugares de Francia Toulouse Montpellier importados por ejemplo pero en particular muy particularmente París su objetivo declarado es claro reproducir el dieciséis de marzo era el ultimátum uno después han hecho un llamamiento al ultimátum dos titulado El acto último París capital de la revuelta

Voz 0325 04:53 Viernes Santo Oltra han ido hoy en las carreteras pero no

Voz 1259 04:55 tanto en cuanto al tiempo alerta naranja en la costa valenciana y Murcia por la allí

Voz 0325 04:59 Nuria que en todo caso respetado durante la noche la Madrugá sevillana aunque las hermandades han tenido que recogerse antes de lo previsto este mediodía Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 05:06 hace algo menos de una hora que han entrado en sus templos las dos esperanzas de Sevilla la de la Macarena y la de Triana y hace unos minutos lo ha hecho también la Hermandad de los Gitanos este año han adelantado su llegada porque la previsión del tiempo anuncia un ochenta por ciento de riesgo de chubascos moderados hasta las ocho de la tarde así que acaba de terminar una madrugada sin incidentes en Sevilla y a las cuatro menos cuarto si la lluvia lo permite está prevista la primera de las procesiones del Viernes Santo la del Cachorro otras seis también hacer estación de penitencia esta tarde a la catedral siempre que las nubes lo permitan

Voz 0325 05:36 viernes diecinueve de abril hay más titulares con Carlos Cala Isabel Quintana

Voz 0089 05:40 el Kremlin asegura que el informe Miller no demos

Voz 0824 05:42 extra que existiera una injerencia de Rusia las elecciones de Estados Unidos en dos mil dieciséis El fiscal especial concluye en ese informe que no hay pruebas de que el presidente conspirar ha con Rusia para ganar las elecciones sí reconoce diez episodios son los que Trump pudo cometer obstrucción a la justicia al intentar torpedear esa investigación

Voz 0089 05:58 es una periodista fallecido en Irlanda del Norte tras recibir un disparo durante los disturbios que se produjeron anoche en Londonderry la policía investiga el caso como terrorismo y apunta a disidentes republicanos como posibles autores de la muerte de dos y seis seguimos

Voz 0806 06:15 hora catorce Madrid Javier Bañuelos

Voz 8 06:18 qué tal buenas tardes la ley madrileña de muerte digna

Voz 0861 06:21 ya no funciona Se levanta estará la Cadena Ser en dos años sólo dos personas han recibido las ayudas a la dependencia que reconoce esta ley para quienes están en el proceso final de su vida bueno hablamos de un plan individual de atención recogido por ley que prevé ayudas económicas o residenciales sólo dos personas han recibido hasta la fecha esas ayudas por la vía de urgencia de las cincuenta y dos que las han solicitado en este tiempo son datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid en una respuesta parlamentaria remitida al Partido Socialista para el diputado José Manuel Freire estos datos demuestran que la Comunidad no está difundiendo ni promocionando su propia le

Voz 1193 07:01 la verdad es que no estos temores eran infundados porque desgraciadamente el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid no ha puesto mucho interés en el cumplimiento de esta ley estado lamentable porque se trata de personas en especial situación de dependencia tanto por estar al final de la vida como por la propia situación en la que necesitan ayuda

Voz 0861 07:23 bueno el mejor ejemplo de que esta ley de muerte digna apenas se difunde es que en toda la Comunidad de Madrid en dos mil dieciocho sólo se registraron tres mil cuatrocientos testamentos vitales lo que nos sitúa

Voz 1 07:34 a la cola de toda España yo también nos interesa

Voz 0861 07:40 hemos por el clima de violencia hay de tensión que se está viviendo en los últimos días en el centro de primera acogida de Hortaleza en sólo una semana dos educadores han sido agredidos por los menos ir a Policía Nacional ha tenido que intervenir en varias ocasiones hay de hecho quince trabajadores de baja la mayoría por estrés yp por ansiedad

Voz 9 07:59 muchos de nosotros de los que estamos trabajando

Voz 0325 08:01 los que hemos seguido trabajando hasta ahora te debo

Voz 9 08:03 de tomar medicación para poder ir a trabajar no

Voz 10 08:06 puede ser que chavales que son agresores vuelvan al centro donde ha cometido la agresión como si no hubiese pasado nada y claro esto no coloca una situación muy grave de mucha tensión y por qué no decirlo también de miedo

Voz 11 08:17 dicho hacinamiento en el centro lleva a que las agresiones los robos la frustración salga por cualquier lado unas veces lo pagan otros menores otra vez lo pagan Ciudadanos de la calle y otras veces los adultos que trabajan en el centro

Voz 0861 08:32 bueno lo cierto es que la situación de violencia va a cada vez a peor los problemas se concentran sobre todo en un pequeño grupo de Amenas jóvenes conflictivos con adicciones a las drogas y con problemas serios de conductas

Voz 1 08:43 y en esta Hora catorce

Voz 0861 08:45 menos iremos a da hasta Alcorcón hablaremos con uno de los cien ancianos que están a punto de perder su casa porque un juzgado ha decidido que los pisos públicos en los que llevan viviendo desde hace una década tiene que venderse para hacer caja y saldar las deudas que tiene el ayuntamiento que dirige el popular David Pérez

Voz 1 09:04 hay más noticias en este Viernes Santo las avanzamos

Voz 0861 09:06 ya en titulares con Alfonso Ojea Carolina González

Voz 0821 09:08 ahora los niveles de contaminación en Madrid por la lluvia en los días festivos todas las estaciones de medición de la región muestran que la calidad del aire es buena o muy buena lo mismo en las veinticuatro estaciones de medición de Madrid ciudad

Voz 0089 09:18 las lluvias de los últimos días han mitigado la escasez de agua en los pantanos que según los datos actualizados esta semana están al setenta y dos por ciento de su capacidad en lo que llevamos de año sólo ha llovido trece días seis de ellos en este mes en abril

Voz 0821 09:31 los alergólogos prevén un aumento de los niveles de polen en los próximos días por la subida de las temperaturas y la contaminación recomiendan tomar la medicación pautada

Voz 1541 09:39 para evitar los síntomas los deportes Diego

Voz 0089 09:42 esta regresa a los entrenamientos del Atlético de Madrid y ha pedido perdón al entrenador y a la plantilla por su ausencia en las últimas jornadas simio

Voz 1620 09:49 me ha dicho a la prensa que confía en el jugador

Voz 0089 09:52 se espera que siga en el equipo la próxima temporada íbamos también

Voz 0861 09:56 información de las carreteras conectamos con la dirección

Voz 0089 09:58 General de Tráfico Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 10:01 buenas tardes a esta hora afortunadamente se continúa circulando con normalidad en toda la Comunidad de Madrid las entradas y salidas a la capital también estantes congestionadas eso sí desde la Dirección General de Tráfico les pedimos precaución sobre todo en la sierra en esa zona hay alerta amarilla por lluvias así que modere la velocidad no bajen la guardia el volante

Voz 0861 10:19 consigue recordamos que hoy regresan los paros al metro de Madrid paros de una hora a partir de las tres y media de la tarde en las líneas uno tres cinco siete a nueve a once bueno en las últimas horas en la sierra han caído treinta y cuatro litros de agua por metro cuadrado la lluvia parece que va a seguir con nosotros vamos a conocer también la previsión el tiempo para las próximas horas Luismi Pérez buenas tardes

Voz 1541 10:42 buenas tardes muchas nubes y lluvias en gran parte de la Comunidad de Madrid en las próximas horas lluvia incesante ya en algún momento bastante importante abundante en este caso con unas temperaturas que van a quedar como las de ayer por tanto

Voz 0861 10:55 sensación de fresco además el viento

Voz 1541 10:58 el este o del nordeste soplará con fuerza en algún momento especialmente en zonas elevadas mañana tregua mañana tendremos tiempo más tranquilo por la mañana nubes hacia el sur de la región y el domingo se volverá nublar volverán a caer alguno chaparrones pero no la lluvia persistente de esta próxima tarde

Voz 0861 11:14 pues de momento tenemos diez grados aquí la capital así comienza hoy en Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Carlos Ródenas ida biznieto y la producción de Carolina Gómez Morante de nada nos vamos a ir hasta Alcorcón allí cerca de un centenar de vecinos casi todos ellos octogenarios estén a punto de quedarse sin su casa bueno la Historia es de traca hace varios años estos vecinos cambiaron sus pisos por unas viviendas públicas accesibles y adaptadas a su edad pues bien una década después la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcorcón Ebro Yaron juzgado ha decidido que estás cien viviendas también tiene que quedarse vacías para poder hacer caja con ellas y saldar la deuda con los acreedores bueno esfera practica supone que estos vecinos tienen ahora dos meses para volver a sus antiguas casas o comprar las actuales saludamos a Juan Manuel López qué tal buenas tardes

Voz 1259 12:10 bueno bueno lo primero y si no le importa que tiene usted yo tengo

Voz 12 12:16 ahora es más yo voy a cumplir ochenta y seis años

Voz 0861 12:20 usted vive con su mujer le pregunto Juan Manuel que supondría para usted ahora mismo tener que regresar a su antigua casa

Voz 12 12:28 pues mira yo le voy a explicar un poco

Voz 13 12:31 yo el piso mío

Voz 12 12:33 eh que es aquí en Torres Bellas es un tercer piso digamos un casi tirando a un cuarto a mí me costaría mucho trabajo tener que subir pero mi señora eh ya hace años que dio un derrame cerebral un unísono que estuvo que si va o no se iba entonces ella va en silla de ruedas

Voz 0861 13:03 no entiendo que usted cambio ese piso piso sin ascensor por el que tienen ahora mismo que entiendo que es mucho más cómodo para para ustedes cuánto tiempo llevan viviendo allí y sobre todo como de cómo es para usted ese mantener ahora mismo y su vida

Voz 12 13:18 bueno pues aquí mi vida pues eh va bien porque claro digamos tenemos la plaza de garaje eh que es también con salida a los válidos claro cual no la traigan a mi mujer a ese piso eh donde estamos viviendo ahora donde no quieren echar o vender entramos al garaje y luego ya vimos al piso no es

Voz 0861 13:49 estamos viviendo

Voz 12 13:50 la ya siete años con un contrato vitalicio que se hizo confianza que la empresa que que que entera desaparezca o o por lo que sea

Voz 0861 14:01 así lo decía antes eh a ustedes le dan dos opciones una la de regresar a su antigua casa

Voz 12 14:06 sí sí

Voz 0861 14:06 comprar la actual le pregunto Juan Manuel usted tiene Villora ahora mismo como para comprar en dos meses el actual pisó

Voz 12 14:12 no no no absolutamente mil tengan cuenta de que como comprenderá soy jubilado yo tengo una pensión de seiscientos y pico euros que casi dio me llega para me para comer me enciende mi señora también cobra jubilación que son cuatrocientos Vico pero también hay que pagar en el centro de le va a ella yo no tengo ese dinero para pagar ese piso Manuel o si no no se lo puedo decir en el piso ciento veinte mil euros masiva yo ese dinero lote

Voz 1259 15:00 cinco los tengo puedo

Voz 12 15:02 halo como es lógico tampoco puedo sacar un crédito porque a mí ya a mi edad no me lo dan

Voz 0861 15:11 bien Juan Manuel de esas dos opciones que les ponen sobre la mesa que van a hacer ustedes ese usted y su mujer

Voz 12 15:16 pues pues no lo sabemos los tendríamos que ir a una residencia Cinema serbio la crucé ver que me tendría que yo también con ella como es lógico porque yo poco más o menos me puedo manejar pero ahí no ella hay que llevarla en silla de ruedas y caro entonces claro ve si has Michel Seijas pues tampoco pueden hacer frente a a eso vamos

Voz 0861 15:47 desde luego una cosa más eh Juan Manuel ya para para terminar en claro también quería preguntar porque el caso que que están atravesando ustedes lo recordamos son cien vecinos ahora mismo en esta situación

Voz 1259 15:58 la movida también mucho a nivel político le quieren también el Ayuntamiento de Alcorcón que dice de todo esto

Voz 0861 16:03 les están ayudando de alguna forma

Voz 1259 16:06 a su directamente nada

Voz 12 16:08 absolutamente nada era lo que pasa que el Ayuntamiento de Alcorcón por por lo que sea según el de una en una reunión que ha habido ahora de de los políticos defendiendo la causan nuestra eh también quieren investigar en el Juzgado de aquí de Alcorcón ha ver dónde les ha gastado tanto dinero el señor alcalde porque luego eh esto es una vergüenza cómo está aquí el Ensanche Sur e con la cocción de la recogida de basura

Voz 13 16:47 sí sí sí

Voz 0861 16:50 pues Juan Manuel López de verdad muchas gracias por atendernos suerte vamos a seguir muy pendientes aquí en la Cadena Ser de lo que ocurra con con todos ustedes damos las gracias por atendernos de verdad muy saludable

Voz 12 17:00 muchas gracias igualmente sí

Voz 0861 17:02 vándalo en Alcorcón ha sido precisamente el motivo por el que su alcalde David Pérez ha sido reprobado esta semana por séptima vez en lo que llevamos de legislatura

Voz 14 17:11 no cree que los acosada en los mayores

Voz 0465 17:13 que quede me echan ustedes de su vivienda vamos a intentar mantener usted lados del sabor que se dieron sólo cien viviendas en una ciudad de ciento setenta mil

Voz 1259 17:24 por qué has rechazado el Ayuntamiento miren a la cara

Voz 0465 17:26 la gente el herido había porque ha rechazado al Ayuntamiento a dar una solución a estas viviendas le da absolutamente igual siguen sin casa además señor Santos no está usted en un mitin mono David el

Voz 0861 17:37 número dos de Isabel Díaz Ayuso en estado puro reprobado por desatender a los mayores curioso que hoy precisamente la candidata popular a la Comunidad bueno ya ha recordado que una de sus medidas estrella va dirigida precisamente a los mayores de nuestra región

Voz 15 17:52 queremos que los mayores de setenta y cinco años ya no paguen el abono al transporte IESA incluiría los convenios que tenemos por esta comarca estuvo en la Comunidad de Madrid y también queremos unificar áreas el transporte de manera que el ya sea un área única los fines de semana

Voz 1541 18:12 bueno desde el futuro de estos mayores el Alcorcón

Voz 0861 18:14 aquí en la SER también estamos siguiendo con preocupación la situación que se está viviendo estos días en el centro de primera acogida de Hortaleza tal y como les llevamos contando aquí en la SER desde primera hora de la mañana la violencia en este centro crece por momentos sólo esta semana se han producido tres peleas graves bueno tan graves que hasta la policía tuvo que intervenir en varias ocasiones que sepamos dos educadores han sido agredidos a uno de ellos incluso le rompieron la nariz Teresa Rubio buenas tardes

Voz 1933 18:44 qué tal buenas tardes Javier si fue el martes por la noche Alfredo que es uno de los educadores estaba atendiendo a dos menores que acababa de traer la policía estaban asustados y nerviosos querían marcharse y él tenía que realizar todos los trámites aparte de intentar tranquilizar los explicarles que no podían irse porque estaban allí por orden judicial bueno estaban esas cuando otro chico del centro uno de los conflictivos la mayoría no lo son empezó a montar bronca Alfredo le llamó la atención en varias ocasiones pero no sirvió de nada

Voz 0861 19:11 bueno pues son poco chulo Illa

Voz 16 19:14 violento y perezoso pues me soltó un puñetazo el director la nariz que me dejó noqueado me tiró al suelo y bueno pues me da me ha partido la nariz

Voz 1933 19:24 es uno de los miembros del grupo de menores que tienen problemas de adicción o trastornos graves de conducta que P

Voz 0325 19:30 eran a trabajadores y compañeros y que como pues

Voz 1933 19:32 Tana que es otra de las educadoras se sienten impunes porque su mayor castigo después de una noche en el calabozo es pasar por Fiscalía y que les devuelvan al

Voz 10 19:40 desde Fiscalía se tendría que tener sensibilidad para ver qué se hace en esta situación en no pueden volver chavales de diecisiete años muy agresivo con muchísima fuerza al sitio donde han agredido sin que pase nada Fiscalía tendrá que instar directamente a la Dirección General de la familia es decir que se chaval no vuelve al centro

Voz 1933 19:59 es el es derive directamente a un centro específico de menores con adicciones au problemas graves de conducta porque son chavales que complica mucho la vida de un centro donde como nos cuenta Jaime ya es difícil al día

Voz 11 20:09 han dicho hacinamiento en el centro que nos lleva incluso a tener dos tres y hasta cuatro veces turnos de comedor lleva a que las agresiones los robos la frustración salga por cualquier lado unas veces lo pagan otros menores otra veces lo pagan Ciudadanos de la calle y otras veces los adultos que trabajan en el centro

Voz 1933 20:28 desde la Consejería Javier lamentan las agresiones de estos últimos días insisten en que están haciendo todo lo posible para derivar a los menores a otros recursos recuerdan que desde septiembre han creado doscientas nuevas plazas y que pronto se van a aprobar

Voz 0861 20:40 más gracias Teresa y bueno vamos también con información que les hemos adelantado hace unos minutos aquí en portada se acaban de cumplir dos años de la entrada en vigor de la ley de muerte digna de la Comunidad de Madrid y su funcionamiento pues no está siendo muy eficaz que digamos hay datos que lo demuestran hoy les ofrecemos uno de ellos hasta la fecha sólo dos personas han ha sido valoradas para recibir las ayudas a dependencia que contempla esta ley pionera en España Enrique

Voz 1620 21:06 hola buenas tardes buenas tardes en uno de los puntos de esta ley que entró en vigor en dos mil diecisiete Se contemplan ayudas a la dependencia para las personas en el proceso final de la vida en ese punto se dice claramente que la Comunidad de Madrid garantizará un plan individual de atención para las personas con enfermedad terminal pues bien hasta mayo de dos mil dieciocho según los datos oficiales de la propia Consejería de políticas sociales cincuenta y dos personas han solicitado estas ayudas pero sólo se han valorado con el procedimiento de urgencia dos casos para el socialista José Manuel Freire es lamentable que una ley tan importante no esté función

Voz 1193 21:42 cuando la respuesta que nos da el Gobierno así impresentable es difícil de entender que en este tiempo sólo haya habido cincuenta y dos solicitudes yo quiere decir que efectivamente muy poca gente conoce la existencia de esta ley muy poca gente conoce la posibilidad de tener ayuda de urgencia en situación de dependencia al final de la vida que además de cincuenta y dos solicitudes sólo dos haya sido concedidas muestra un bajo nivel de sensibilidad hace unas circunstancias que verdaderamente son muy difíciles para los pacientes y sus familias

Voz 1620 22:21 lo cierto es que esta ley de muerte digna es muy claro

Voz 0861 22:24 ya en su preámbulo Se destaca que uno de los objetos

Voz 1620 22:26 los fundamentales de esta norma es dar la

Voz 0861 22:29 xima difusión al derecho de los pacientes por ejemplo

Voz 1620 22:32 afirmar su testamento vital pues hay que

Voz 0861 22:35 el Fundi la pero nos está haciendo la ley de muerte digna es una gran desconocida para muchos madrileños lo acreditan los datos oficiales que aportan desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente en dos mil dieciocho sin ir más lejos en Madrid sólo se registraron tres mil cuatrocientos testamentos vitales uno de los datos más bajos de toda España Charo Segovia pertenece a esta organización

Voz 17 22:56 no se han editado carteles ni si ha hecho nada para que la información esté visible tal y como establece la ley debido a las dificultades para cumplimentar lo ir a extraídas del registro en dos mil dieciocho sólo se registraron tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco documentos ni siquiera humo la semana sólo cuatro de cada mil madrileños ha registrado su testamento vital Messi en el pues en el puesto número trece de todo el Estado en número de testamentos vitales

Voz 18 23:31 oh

Voz 0861 24:54 pero el agua purifica los niveles de contaminación en esta Semana Santa han bajado en los datos hemos analizado los resultados de todas las estaciones de medición están en verde Elena Jiménez

Voz 1 25:07 en el mapa de la Comunidad de Madrid

Voz 0152 25:09 podemos ver que todas las estaciones medido horas se mueven entre los niveles de buena o muy buena calidad del aire las estaciones que indican que la calidad es muy buena están situadas al sur al este y al oeste de la región mientras que las de la zona norte revelan que la calidad hay es buena si disminuye la fotografía de la contaminación y la entramos en la ciudad de Madrid según las cifras de calidad del aire del Ayuntamiento en su mapa de la red de vigilancia hoy muestra que las veinticuatro estaciones de medición de los niveles de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno y ozono tienen una buena calidad del aire las lluvias de las últimas horas han hecho que algunas de las estaciones que ayer rebajaba la calidad del aire a admisible en la ciudad de Madrid hoy indiquen que es buena o que la estación de cotos que ayer revelaba que la calidad del aire era regular hoy aparezca como aire con buena

Voz 1933 26:00 calidad bueno pues respiramos algo mejor esto

Voz 0861 26:02 días un poquito mejor aire limpio pero ojo con las alergias porque la previsión del tiempo dice que después de estos días de tormentas regresa al calor y con ello el polen se dispara Laura Briones

Voz 1509 26:15 con las lluvias bajan los niveles de polen y supone un alivio para los alérgicos sin embargo la semana que viene vuelve el buen tiempo Ike ocurrirá Tomás Chivato alergólogo hoy decano de Medicina de la Universidad San Pablo CEU

Voz 22 26:27 con estas lluvias que están cayendo estos días justo seguro que luego posteriormente tenemos días soleados y eso hará que tengamos niveles de pólenes un poquito más faltos de los que teníamos previsto

Voz 1509 26:37 también alerta de que las tormentas pueden hacer que el polen se rompa y con ello se produzcan crisis de asma por lo que es conveniente que los alérgicos controlen los niveles de polen de la ciudad en la que viven en cualquier caso los pacientes deben conocer a que tienen alergia y tomar la medicación adecuada para evitar los síntomas que puedan padecer

Voz 0861 26:55 gracias Laura lo dicho la próxima semana se prevé que regrese el sol pero las lluvias de estos días no sólo han limpiado el ambiente también han llenado ligeramente nuestros embalses que eso sí siguen muy por debajo de los niveles de hace un año Elena

Voz 0152 27:12 trece días esa es la media de lo que ha llovido en la Comunidad de Madrid en lo que va de año cuatro días en enero uno en febrero dos en marzo y seis en el mes de abril con esas precipitaciones los pantanos según los últimos datos actualizados de esta semana indican que están al setenta y dos por ciento de su capacidad setecientos sesenta y cuatro hectómetros

Voz 1541 27:32 picos algo por debajo de la media de la misma

Voz 0152 27:35 semana del año pasado cuando estaban al ochenta o que la media de los diez últimos años cuando superaban el ochenta y tres por ciento con el repaso a algunos de los principales pantanos vemos que El Atazar roza el setenta y ocho por ciento de su capacidad Puentes Viejas está en el ochenta y uno Valmayor si en el setenta y siete Santillana en el setenta y ocho Pinilla en en setenta y seis

Voz 1509 27:57 el pantano de San Juan se encuentra

Voz 0152 28:00 cincuenta y siete por ciento de su capacidad

Voz 18 28:05 de hoy con Amanda gala con el perdón

Voz 0861 28:09 de Diego Costa qué tal buenas tardes buenos días qué tal

Voz 1463 28:12 las tardes Diego Costa de vuelta a los entrenamientos en el día de hoy el Atlético se ha ejercitado esta mañana y como decimos hoy ya estaba Diego Costa tras la ausencia de jugador ayer en el Cerro del Espino Simeone ha hablado en rueda de prensa sobre el partido de mañana ante el Eibar también de la situación que tiene con el jugador

Voz 23 28:28 lo que le puedo contar el que eh es una situación interna que

Voz 0325 28:33 las resolvemos en el día

Voz 23 28:35 la SER y obviamente voy yo estaba entrenando

Voz 0861 28:38 naturalmente como ha entrenado siempre

Voz 1463 28:40 esto ha sido lo único que nos ha comentado el técnico rojiblanco no ha querido entrar mucho en esa situación además el Real Madrid prepara su partido ante el Athletic pensando en luchar por esa segunda posición con los colchoneros también el Rayo Vallecano ha entrenado esta mañana de cara al duelo por la salvación ante el Huesca que vienen mañana allí el Getafe además prepara la batalla ante el Sevilla del domingo pero en este caso ambos equipos con un objetivo muy diferente porque llegan peleando como decimos por ese objetivo Champions

Voz 0861 29:13 o si nos vamos y hoy lo hacemos con la música de Efecto Mariposa

Voz 8 29:17 actuará la sala Galileo Galilei a partir del veinticuatro de abril que dice

Voz 0861 29:22 el router de lo que queda de viernes de información condena

Voz 1 29:25 agua aquí en la SER bueno te Martín Hora catorce Madrid

Voz 24 29:44 tengo miedo porque esto está Anne ceder toda estoy bien pero pito tragaperras porque estoy fuerte pero

Voz 1 30:00 sólo las dos y media la una y media en Canarias

Voz 0325 30:13 qué tal buenas tardes esta es la definitiva debate electoral a cuatro el lunes en Televisión Española debate electoral a cuatro el martes en Atresmedia Pedro Sánchez da su visto bueno finalmente el debate del Ente público será el día en el que estaba previsto al principio no va a coincidir con el otro el PSOE ha aclarado al dar a conocer la decisión de Sánchez que les sigue pareciendo anómalo que haya dos debates seguidos en dos días consecutivos algo que no tiene precedentes en nuestra democracia aunque no va a ser la primera campaña electoral con más de un debate Partido Popular y Ciudadanos creen que Sánchez cede porque no le queda otra y Podemos en todo caso celebra que al final estén todos en los dos días han hablado los cuatro protagonistas de ambos debates de la próxima semana Pedro Sánchez Pablo Casado Alber Rivera Pablo Iglesias

Voz 1722 30:52 ver debate por partida doble nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña con guante blanco yo lo que espero es que la derecha sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar

Voz 5 31:02 Sánchez sólo acierta cuando rectifica cuando hace lo que estábamos pidiendo que es dar la cara que se te vea qué proyecto tiene o qué alianzas tiene o qué balance de gestión hace a estos nueve meses

Voz 1663 31:11 por nuestra parte será un honor estar en los dos debates y ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como ésta iros debate se regulen y se hagan obligatorios

Voz 0040 31:21 lo que es más destacable en todo esto es eh la actuación sin escrúpulos el señor Sánchez nuevamente no ha manipulado la televisión pública intentado engañar a los meses esas comunicación privados e intentaban oir a los debates ha hecho lo imposible para no asistir a los debates

Voz 0325 31:34 hora catorce por lo demás la lluvia está siendo la protagonista de estos días de Semana Santa en Sevilla respetado la Madrugá las procesiones de esta noche han podido salir pero han tenido que volver más pronto Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 31:44 hace algo menos de una hora en que se ha recogido la última cofradía de la Madrugá en Sevilla Los Gitanos este año la Macarena Esperanza de Triana han aligerado el paso ante la previsión del tiempo que anuncia chubascos moderados hasta las ocho de la tarde estos son los sonidos que nos ha dejado el medio día

Voz 25 32:00 tu usuario

Voz 26 32:04 ha dado a a

Voz 27 32:10 no se reveló tu

Voz 28 32:15 la última chirigota no digo nada lo que os quede mucho mucho por la bien de la esperanza siempre

Voz 1541 32:26 la madrugada ha transcurrido sin incidentes con menos gente en la calle que otros años la lluvia también ha empeorado

Voz 0325 32:31 las previsiones del sector turístico preveía buenas cifras para estos días pero el tiempo que hace ha llevado un incremento de las cancelaciones Eladio Meizoso

Voz 0527 32:38 la Semana Santa comenzó con muy buenas perspectivas de un aumento de viajes de los turistas autóctonos de un diez por ciento unas reservas hoteleras que llegaban al setenta y cinco por cien ya hacían prever una ocupación en los días centrales próximas al ochenta hasta superar los datos de la Semana Santa anterior está había caído antes a finales de marzo pero las previsiones de mal tiempo en estos últimos días

Voz 0325 32:58 han frenado las reservas incluso han provocado anuló

Voz 0527 33:00 Naciones lo reconocen portavoces del sector en algunas de las zonas de mayor demanda

Voz 0325 33:06 y el tiempo que va a seguir inestable este fin de semana va a seguir lloviendo Jo sobre todo al este del país Luismi Pérez hola

Voz 1541 33:11 buenas tardes vamos a seguir con tiempo revuelto las próximas horas atención en Murcia gran parte de la Comunidad Valenciana de Castilla-La Mancha allí en Madrid porque aquí la lluvia va ser abundante y persistente en forma de chaparrones con tormentas otra vez con algunas granizadas en gran parte de Andalucía Extremadura Castilla y León y en algunos puntos del sur de Aragón algún chubasco poco importante en el norte de Canarias muchas nubes en el resto

Voz 0861 33:38 todo el país pero tenue es cuanto más hacia los P

Voz 1541 33:40 trineos viento fuerte cerca del Mediterráneo atención en Cataluña y la Comunidad Valenciana con el temporal de mar temperaturas más bien frescas mañana la lluvia más importante caerá en el sudeste del país y el domingo otra vez en gran parte de la fachada mediterránea

Voz 0325 33:54 es viernes diecinueve de abril hay más titulares con Isabel Quintana y Carlos Cala

Voz 29 33:59 los Mossos d'Esquadra investigan una agresión sexual en plena Rambla de Barcelona los servicios de limpieza han encontrado esta mañana una mujer inconsciente que después

Voz 0089 34:07 segurado que la habían violado y ha tenido que ser ingresada en el hospital por los golpes que había recibido en la cabeza y en la cara los agentes han recogido restos de sangre de la zona están revisando las cámaras de seguridad para tratar de localizar al agresor

Voz 0325 34:19 investigado como terrorismo una periodista fallecido en

Voz 0089 34:21 Landa del brote tras recibir un disparo durante los disturbios que se produjeron anoche en Londonderry Mar Hamilton jefe de policía

Voz 0861 34:28 el PP

Voz 30 34:30 Sastre está invirtiendo eh

Voz 0089 34:33 Junta disidentes republicanos del nuevo Irak como posibles autores de sesenta mil agentes a los que va a desplegar mañana el Gobierno francés por todo el país para controlar las manifestaciones de los chalecos amarillos que se prevén especialmente tensas

Voz 1259 34:45 desde mil sí

Voz 0089 34:47 el ministro del Interior ha anunciado el despliegue policial porque los alborotadores buscan ha dicho Christophe Castañer reproducir lo que ocurrió el dieciséis de marzo una jornada de actos violentos y saqueos en comercios y edificios

Voz 0325 34:58 nuevo viernes de protestas

Voz 31 35:03 miles de personas han vuelto a salir hoy a la calle en Argel para exigir un cambio de régimen piden la dimisión del jefe de Estado interino que sustituyó al presidente Buteflika para finalmente el martes

Voz 0089 35:13 apenas ha tenido que posponer su viaje Grecia por el mal tiempo viajarán a las islas de Samos y Lesbos para entregar comida material escolar ropa pero no podrán participar en tareas de rescate en el Mediterráneo

Voz 2 35:24 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 32 35:28 Antonio es para Rosa María Mateo señora presidenta interina de Radiotelevisión Española llegaba a esa cumbre por reducción al absurdo donde todos los requeridos en todas las direcciones sugestión sin medios disponibles se traducía en una bajada de la inflamación sectaria al igual que la cuota de audiencia cuando de toparon el debate el seguidismo al presidente Sánchez y la rebelión de los otros candidatos en pugna electoral ha desatado la bronca para que pidan su dimisión repita conmigo un tigre dos Tigres tres tigres comience digo en un tribunal puntas deberes sin temor porque nada tiene que perder

Voz 33 36:18 es nuestra segunda cita ya sentí cómo estando con ella a mi

Voz 1933 36:21 alrededor se paralizaba cariño esta vamos en el museo de Cera normal

Voz 2 37:54 cadena SER Elecciones Generales dos mil diecinueve

Voz 0325 37:59 el asunto estaba empezando a acumular más estaciones que Vía Crucis pero precisamente hoy en el Viernes Santo parece que ya sí tenemos la composición final de los debates electorales poco antes de las diez de la mañana el Partido Socialista ha confirmado en una nota que Pedro Sánchez tiene intención de acudir a dos el lunes en Televisión Española el martes en Atresmedia los dos con el mismo formato A cuatro por tanto si la presencia ninguno de los dos de Vox aceptación del presidente del Gobierno que aún así ha venido acompañada de ese texto en el que los socialistas dicen que es una anomalía sin precedentes callados debate seguidos Sánchez ha estado interviniendo hasta hace unos minutos en un acto en San Sebastián veamos que ha dicho ahí está Inma Carretero Inma qué tal buenas tardes

Voz 0806 38:34 qué tal buenas tardes este asunto ha obligado a Pedro Sánchez a cambiar su guión de todos los mítines de la campaña Se lo ha tenido que saltaba que en San Sebastián para intentar zanjar el debate sobre los debates que había desembocado en polémica

Voz 1722 38:46 nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña con guante blanco yo lo que espero es que la derecha sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar visto lo visto y escuchado lo escuchado a mi me parece bien que la cadena pública la cadena privada de Atresmedia pongan el debate fuera del horario de protección infantil

Voz 0806 39:08 ha querido tirar de ironía el presidente no hay precedente de dos debates con el mismo formato en dos días consecutivos y eso es lo que pone de manifiesto el PSOE en ese comunicado emitido esta mañana en el que informa de la rectificación de Pedro Sánchez a pesar de que considera una anomalía y un manifiesto error impropio de una democracia consolidada esto de que haya dos debates seguidos desde la invención de la televisión dice Pedro Sánchez en ese comunicado que no se produce algo así fuentes socialistas aseguran a la Cadena Ser que ha pesado mucho la crisis que se ha desatado en Radio Televisión Española también que hay malestar en el partido por la gestión de los debates en una campaña en la que hasta ahora no había habido contraté

Voz 0325 39:47 por cierto antes de ir a Donostia Estados Sánchez el Logroño allí la candidata del PSOE para la presidencia de La Rioja ha deslizado que Sánchez le ha dicho que tanto debate puede acabar aburriendo con sangre

Voz 39 39:56 en lo que ha dicho es adelante yo lo que no quiero él dice yo lo que no quiero es que haya conflicto en algo tan normal como es hacer un debate que no se convierta en algo eh de tirarnos los trastos si tiene que haber debate que haya debate lo que pasa es que todo ahora todos en que todo se se utiliza políticamente de una manera de otra pero adelante si tiene que haber lo que pasa es que me ha dicho semana Burris dos días seguidos dos debates con los mismos

Voz 0325 40:20 bueno anomalía error impropio de una democracia establecida sin precedente en las democracias occidentales escuchamos a los argumentos del PSOE si ha habido más de un debate en otras campañas en nuestro país pero es cierto que nunca dos seguidos y hasta donde ha comprobado nuestra compañera Sonia Ballesteros es también verdad que no ha habido dos en días consecutivos en dos días consecutivos nunca en las principales democracias del mundo que también lo dice ese texto del peso hay Sonia buenas tardes

Voz 1913 40:42 buenas tardes Antonio pues si es inédito lo del mismo debate dos días seguidos sin Estados Unidos que fueron pioneros con el Nixon Kennedy en mil novecientos sesenta

Voz 40 40:50 no exceden el tener que ver dispare estoy el ex Cameron

Voz 1913 40:57 pasaron dieciséis años hasta el siguiente debate televisado desde hace XXXII existió una comisión independiente y sin ánimo de lucro que los organiza siempre hay tres que se distancian entre seis diez días en Europa y Francia los debates para las presidenciales se celebran de forma habitual desde mil novecientos setenta y cuatro

Voz 41 41:13 sí lo tanto de situarla se puede

Voz 1259 41:18 es decir en dos mil dos no

Voz 1913 41:20 no hubo porque el conservador Chirac se negó a debatir con la ultraderechista Marine Le Pen en España el primero fue en mil novecientos noventa y tres un cara a cara González Aznar

Voz 42 41:28 el candidato el Partido Socialista a exigir intervenir último nuestro programa cuantos debates han organizado de Antena3 este es el cuarto cuanto han hecho sesenta este es el único

Voz 1 41:38 sí pasaron quince años hasta el siguiente

Voz 1913 41:40 enfrentó a Zapatero y Rajoy el primer debate a cuatro fue en dos mil quince En esa ocasión el candidato del PP no se presentó cedió su silla a su segunda

Voz 40 41:48 la cuestión Soraya te aspirante a presidente aspirante a presidenta anotó perdona el presidente del Gobierno

Voz 1913 41:55 yo después en dos mil dieciséis Se reeditó Elizabeth si con la presencia de María

Voz 1933 41:59 a Rajoy y en esta ocasión ya lo saben el lunes

Voz 1913 42:01 debate el martes también el Consejo informal

Voz 0325 42:04 vivos de Televisión Española ha emitido un comunicado en el que dice que lamenta la primera decisión de Rosa María Mateo de cambiar del veintidós al veintitrés la fecha del debate que celebran la rectificación posterior dicen literalmente que deplora el sainete de los últimos días estas idas y venidas en la posición de Sánchez han generado la crítica de los otros candidatos Podemos sí que celebra que finalmente el presidente estén los dos pero PP y Ciudadanos han cargado duramente contra el presidente del Gobierno los populares quieren que pida perdón consideran causado la televisión pública según la interesado prácticamente la misma línea de argumentación esta mañana en ciudadanos que acusa a Sánchez de ser un cacique Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 42:36 qué tal buenas tardes coinciden los líderes de los dos partidos de la derecha en señalar que el presidente del Gobierno se ha visto obligado a rectificar lo ha hecho también en materia económica o en política internacional decía un Pablo Casado recibido con gritos en Pamplona que se atribuye el mérito de ese paso atrás

Voz 5 42:51 Sánchez Sánchez sólo acierta cuando rectifica y cuando hace lo que le estamos pidiendo que es dar la cara que es permitir a los españoles que se vea qué proyecto tiene o qué alianzas tiene o qué balance de gestión hace a estos nueve meses

Voz 0866 43:03 ha reiterado el líder del PP el desgaste a las instituciones que a su juicio ha generado el líder socialista más allá iba ciudadanos después de que José Manuel Villegas pidiera esta mañana la dimisión

Voz 1620 43:12 José María Mateo Alber Rivera aseguraba desde Madrid

Voz 0866 43:14 que Sánchez ha manipulado la televisión pública he intentado engañar a los medios de comunicación privada insistiendo en su llamamiento a debatir

Voz 0040 43:22 que basta ya de cacicada es basta ya de Rajoy de Sánchez que no quieren debatir creo que España se merece presidentes y candidatos que no le tenga miedo al diálogo porque no les queda más remedio cree que lo ha dicho claramente no me parece una vergüenza con presidente de Gobierno intenta esquivar debates electorales

Voz 0866 43:35 desde Unidas Podemos aquí en la SER Noelia Vera daba por buena la rectificación de Sánchez aunque calificando de escandaloso lo vivido estos días en los mismos términos conocía después Pablo Iglesias hoy en Madrid hablando de espectacular terrible e incidiendo en la necesidad de regular los debate

Voz 1663 43:50 por nuestra parte será un honor estar en los dos debates estaremos el día veintidós estaremos el día veintitrés y ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como ésta iros debates se regulen y se hagan obligatorios

Voz 0866 44:02 nunca la televisión pública insistía Iglesias puede trabajar a favor de un gol

Voz 0325 44:07 dos debates ambos en Madrid con la preparación que requieren suponen van a suponer un cambio las agendas de los candidatos en la campaña

Voz 0866 44:12 eh sí suponen un cambio en casi todos los partidos no tanto en el caso de Pedro Sánchez que ya tenía la agenda bastante despejada con el domingo en blanco para preparar el debate estaba pendiente conocerse acudía o no el lunes a Valladolid finalmente no lo hará más está afectando al resto de partidos el PP de hecho está haciendo hoy

Voz 1259 44:27 lo que iba a hacer el lunes Pablo Casado ha estado en Pamplona

Voz 0866 44:30 hay esta tarde irá a La Rioja en Podemos han tenido que anular lo previsto para el lunes Iglesias iba irá a Cádiz en su primera y única visita a Andalucía y cambios también en Ciudadanos en Ciudadanos Rivera tenía mañana un acto en Alicante pero

Voz 1259 44:42 asumirá Inés Arrimadas más allá del debate que cómo va

Voz 0325 44:45 se ha llevado todo el protagonismo en la campaña de estos días de fiesta siguen las cuentas internas de los partidos ahora mismo fuentes de Ciudadanos reconocen que los tres partidos de la derecha no suman para llegar al Gobierno coinciden por tanto a día de hoy con la previsión del último CIS Óscar García hola

Voz 1645 44:59 hola Antonio qué tal buenas tardes fuentes de la dirección de Ciudadanos confirman que a día de hoy las encuestas hacen que una posible suma entre PP Ciudadanos y el apoyo de Vox bailando está en el aire nos dicen textualmente esas encuestas sitúan a Ciudadanos en tercer lugar tras PSOE y PP aunque estarían a dos puntos del segundo lo que en otros momentos

Voz 0861 45:17 me hubiera calificado como empate técnico en la

Voz 1645 45:19 Lula de ciudadanos creen que la campaña electoral va bien es una campaña sin errores nos dicen y creen que cada día crecen en apoyos en un contexto es literal

Voz 0325 45:29 aplicado varias voces más hoy ha dado una rueda de prensa desde la cárcel de Soto del Real Oriol Junqueras el dirigente de Esquerra

Voz 0089 45:34 a la cabeza de lista por esa formación

Voz 0325 45:37 el juzgado por el proceso independentista subraya la línea que su partido está mostrando en esta primera mitad de la campaña la de no poner líneas rojas dicen un posible diálogo con el PSOE si los socialistas ganan las elecciones y su predisposición a evitar un gobierno de derechas palabras de Yunquera de las que por el momento según las reacciones que ha habido no se fía prácticamente ninguno de los partidos constitucionalistas Barcelona Albert Prat sin decirlo explícitamente Oriol Junqueras ha dado a entender que apoyarán un gobierno de Pedro Sánchez así para ello Se trata de impedir que las derechas acaben en el amor

Voz 0089 46:06 pues lo evidente aunque pocas ni para qué