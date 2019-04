Hora 14 (22/04/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 3 00:11 en la Cadena SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes el Partido Popular ha decidido recurrir ante la Junta Electoral Central el reparto de turnos por sorteo entre los candidatos de los cuatro partidos que participarán esta noche en el debate de Televisión Española Un sorteo según el cual será de Rivera quién abra ese debate y Pedro Sánchez que lo cierre el PP que ya mostró sus pegas durante la reunión previa al sorteo del pasado sábado considera en su recurso que debería haberse hecho teniendo en cuenta la representación parlamentaria de cada partido dice Teodoro García Egea número dos del PP que la Junta debe pronunciarse porque entre otras cosas Pedro Sánchez lleva una representación mayor que la de su propia formación política

Voz 4 00:56 podría haber un cambio la Junta Electoral Central es es soberana en esta materia y por tanto nosotros creemos que las normas están para cumplirlas sabemos que Pedro Sánchez tiene problema con las normas pero nosotros creemos que la vale pues deben cumplirse en todos los debates y debe ser algo objetivo además la Junta Electoral también podría valorar el hecho de que Pedro Sánchez hoy representa más de una fuerza política ser representa asimismo pero también representa a Otegi a Torra a Puigdemont

Voz 1018 01:19 desde Podemos y Ciudadanos no hay por ahora ningún comentario público en torno a esta última polémica han fuentes de la formación naranja se habla de pataleta por parte del PP desde el Gobierno la vicepresidenta Carmen Calvo entiende que son simples excusas

Voz 0376 01:31 el Partido Popular en su desesperación puede estar haciendo cualquier cosa disparatada que la vemos cada día incluido esto querían debate Loaiza iba a haber dos debates dos días seguidos con los mismos contendiente el que quiera enredar más los ciudadanos entenderán que no quieren debatir que no quieren debatir si lo que quieren es seguir mintiendo y seguir Chris Pando

Voz 1018 01:55 salvo imprevistos el debate esta noche que podrán vivir en directo aquí en La Ser en Hora veinticinco comenzará a las diez en punto y su realizador Antonio Casado anticipaban hoy por hoy un formato ágil vivo

Voz 5 02:03 según vaya fluyendo la conversación no lo lo lo placeres entre ellos el debate pues enseñan una imagen y otra y habrá además añadimos que vamos a poner de vez en cuando que vamos a a los cuatro simultáneamente con lo cual vamos a ver al CSKA blando pero también vamos a ver los gestor de los otros

Voz 1018 02:19 vox no estará presente por decisión de la Junta Electoral por eso eso no quiere decir que no vayan a hacer todo el ruido posible por ejemplo su número dos Javier Ortega Smith ha aprovechado su presencia en Ceuta para comprometerse a construir un muro fronterizo con Marruecos dinero dice no va a faltar

Voz 6 02:34 nosotros vamos a exigir la construcción de seguro pero si no no se preocupe que lo construiremos los españoles no sobra dinero para construir ese muro cincuenta muros más mire solo con los mil ochocientos millones que vamos a dejar de pagarle a la televisión golpista de TV3 tenemos para construir bastantes muros Hora catorce

Voz 1018 02:51 P en Siria blanca los artificieros han hecho estallar un artefacto colocado en una furgoneta frente a una iglesia en Colombo poco a poco se van conociendo detalles sobre las investigaciones en torno la autoría de los atentados de ayer que deja un balance provisional de casi trescientos muertos y quinientos heridos ninguno de ellos español Vitoria García

Voz 1460 03:11 los terroristas que perpetraron los atentados de Sri Lanka son grupos yihadistas locales pero financiador y organizador desde fuera con ayuda internacional lo ha dicho la oficina del primer ministro del país allí en Sri Lanka está declarado el estado de emergencia ya hay veinticuatro personas detenidas mientras se ha producido una nueva explosión está controlada

Voz 1018 03:30 por la policía Llesta de la voz de Ida Vitale la poeta uruguaya que mañana recibirá en Madrid el Premio Cervantes de manos del Rey ya está a nuestro país

Voz 8 03:39 mía me asombro tener un montón de fotógrafos delante quien se por qué que para provocarles tanto trabajo

Voz 0202 03:52 además el temporal de levante más intenso para un mes de abril de los últimos ochenta años amaina hoy festivo todavía en ocho comunidades los hoteleros valencianos hablan de catástrofe calculan pérdidas de hasta el ochenta por ciento sobre lo previsto

Voz 0325 04:05 un comediante será el próximo presidente de Ucrania

Voz 0202 04:07 a Zelensky ha desbancado al hasta ahora

Voz 0325 04:10 siguiente Petro Poroshenko tras lograr la mayor victoria la historia del país y prometer que acabaría con la guerra abierta por su conflicto con Rusia loco

Voz 0202 04:17 ante la SER la justicia archiva de manera definitiva la investigación por la muerte de un mantero senegalés durante una redada policial en Madrid suceso que desató una ola de disturbios la investigación concluye que la muerte de Mamen papel se debió a causas naturales

Voz 0325 04:30 el Gobierno catalán acordará mañana llevar a los tribunales la quema de un muñeco con la cara de pulmón en un pueblo de Sevilla y pelas sede de los socialistas en Cataluña hay de Ciudadanos han amanecido con pintadas relacionadas con este hecho

Voz 0202 04:40 el barco solidario Aita Mari atraca esta mañana en la isla de Lesbos en Grecia para prestar ayuda humanitaria de carácter sanitario a los refugiados el buque no puede realizar tareas de rescate en el Mediterráneo como venía haciendo

Voz 0325 04:52 la patronal de la automóvil acaba de pedir una normativa homogénea para el control de emisiones en todo el territorio español en contra de las restricciones promovidas de forma unilateral por algunas autonomías su ayuntamientos

Voz 1018 05:02 se cinco

Voz 10 05:07 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes

Voz 1315 05:11 Partido Popular de Alcorcón el de David Pérez pide tranquilidad al casi centenar de octogenarios que va a tener que dejar sus casas adaptadas para vivir en sus antiguos pisos sin ascensor o a los que no se puede acceder en silla de ruedas les pide tranquilidad a pesar de que el Ayuntamiento no ha hecho nada para evitar que tengan que dejar unas viviendas que ese mismo Consistorio les dio con carácter vitalicio

Voz 0202 05:33 pero es imposible volver a esa vivienda porque no reúnen condiciones lo primero sería el tercer piso si es viable que ponga entonces sería enterrarlos Vila

Voz 11 05:47 Torres sea allí Llanos abrimos esto ya no tendrían ellos de para toda su vida y acabar sus días aquí bien y arranques están cubriendo la vida al final yo tengo

Voz 12 05:55 trato por vida que me lo respeten no pido más que lo que firme un día se me respete

Voz 1315 06:01 Luis y Angelines acompañados hoy por sus hijas son dos de los vecinos afectados con los que hemos hablado esta mañana en seguida vamos a volver a Alcorcón hice lo hemos adelantado hoy en la ser la Audiencia Provincial la archiva la investigación sobre la muerte de mamá teman by el mantero senegalés que sufrió un infarto cuando huía una red de una redada de la Policía Municipal la justicia rechaza cualquier responsabilidad de los agentes en su muerte Sos Racismo sigue hablando de racismo institucional su presidenta Paula Guerra en Hoy por Hoy Madrid

Voz 13 06:29 no parece que esto es una vez más el racismo institucional estamos segurísimo de que si Bombay se hubiese tratado alguna de un ciudadano francés alemán y suizo o lo que sea se hubiese investigado hasta el final cómo se trata una persona negra que además debido a la ley de Extranjería estuvo condenada la manta pues me interesa son vidas que me interesa es simple

Voz 1315 06:51 el cierre de la línea dos de Metro se amplía a partir del miércoles el servicio estará cortado entre las estaciones de retiro y opera en cualquier caso la Consejería mantiene finales de mayo como fecha prevista para la reapertura de la línea al completo Rosalía Gonzalo conserjes

Voz 0585 07:05 que estamos lógicamente preparados para restablecer lo antes posible será a finales de mayo y como consecuencia de ello pues también habrá unas cargas económicas que tendrá que asumir la empresa por parte de una reclamación que vamos a hacer desde Metro de Madrid

Voz 1315 07:21 hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento de la capital la última Comisión de Cultura antes de las elecciones de mayo la alcaldesa también concejal de Cultura Manuela Carmena ha echado mano de la ironía para defenderse de las críticas de

Voz 1410 07:31 todos los grupos también de sus socios del PSOE dio cuando ustedes digo pero seguro que estarán ustedes hablando de mí sé que no me ven así pero en fin lo dicen porque forma parte de ese diálogo políticos que John tanto lamento y que me gustaría que ustedes lamentaron también

Voz 1315 07:50 más noticias en titulares con Sonia Palomino aulas en Madrid es la segunda comunidad que menos dinero destina a la atención primaria sólo un once por ciento del presupuesto de la Consejería el sindicato CSIF denuncia que esta falta de financiación provoca el déficit de personal de médicos de familia

Voz 0808 08:04 tras que prefieren trabajar en otras comunidades las familias de niños con autismo en otras necesidades educativas aún no saben dónde habrá aulas preparadas para ellos en la Comunidad de Madrid según ha sabido la SER la Consejería de Educación todavía no ha publicado esa el listado de esa nuevas aulas a cuarenta y ocho horas de que empiece el plazo de escolarización

Voz 1315 08:20 el Quijote baja al Metropol el Día del Libro los andenes de la línea tres en Plaza de España han aparecido hoy con imágenes de Don Quijote de Don Quijote de la Mancha ir el texto de la novela más universal de Cervantes una iniciativa de metro y de la Asociación de Editores para promover la lectura alerta amarilla en las

Voz 0808 08:34 es Hervás de sangre del grupo cero positivo cero negativo y A positivo se necesitan donaciones en los próximos dos o tres días como muy tarde

Voz 1315 08:40 diez Deportes los equipos madrileños se preparan para una nueva jornada de Liga el miércoles el Atlético de Madrid recibe al Valencia con un puesto asegurado en la Champions la próxima temporada el jueves será turno para el Rayo que visita al Sevilla cerrando la jornada derbi Getafe Real Madrid todavía es festivo en algunas comunidades no aquí en Madrid aunque los cuales si siguen de vacaciones hasta mañana vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora primero en las carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes hasta ahora

Voz 14 09:05 ante la A tres a la altura de Rivas Vaciamadrid genera siete kilómetros de retenciones de entrada a la capital el efecto mirón además dificulta la conducción en esta misma vía hay tramo pero en sentido Valencia en esta tres hay complicaciones también en Arganda dirección Madrid tráfico intenso en otras entradas a la capital por la A uno en San Agustín de Guadalix

Voz 1315 09:25 es la IV a la altura de Pinto

Voz 14 09:28 seis a su paso por Torrelodones el plante

Voz 1315 09:30 tenemos quince grados ahora mismo en el centro de la capital la previsión del tiempo sigue hablando de lluvias esta semana los detalles con Jordi Carbó la mayor presencia de solo y que en los últimos días está ayudando que sube la temperatura máximas que cavaron pasando de los quince grados con facilidad en gran parte de la comunidad Si bien con viento un poco más fuerte esta tarde y eso aumentará la sensación de ambiente fresco algunos chubascos en puntos de montaña en el resto de la comunidad chubascos muy aislados y que dejaron poca agua además lloverá durante poco rato sí que a partir de mañana y hasta el jueves tendremos varios episodios de lluvia intercalados con pausas incluso con ratos de sol pero momentos de lluvia incluso en algún momento tormentas intensas que irán afectando toda la comunidad con temperaturas que mañana volverán a bajar nos queda por conocer el estado del tráfico en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Matsuki buenas

Voz 15 10:20 hola qué tal buenas tardes en general las situaciones bastante tranquila pero nos vamos a fijar en la M30 atentos porque debido a un accidente a la altura del Puente de Ventas los conductores que circulen por la calzada lateral desde el entorno de O'Donnell va en contra un tráfico muy lento retenido como decimos desde Donell en sentido norte en ese arco oeste de la M treinta

Voz 1315 10:41 así comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina Noema Valido y en la producción Sonia Palomino

Voz 1434 11:14 volvemos este lunes Alcorcón donde casi un centenar de vecinos octogenario sigue confiando en que llegue una solución que evite que tengan que dejar sus casas hace ocho años viven allí después de que el entonces ayuntamiento del PSOE aprobará el plan permuta por el que cambiaban sus pisos antiguos que no tenían ni ascensor que sí tenían obstáculos para personas mayores por viviendas adaptadas a sus necesidades se hizo a través de una empresa municipal que ahora está bajo administración concursal Iker el ruido la justicia para poder echar a estas personas en sus casas a estas familias les dijeron que el contrato era vitalicio cosa que ahora parece que no les está sirviendo de nada Elena Jiménez buenas tardes

Voz 1315 11:53 buenas tardes cuando en dos mil once personas como Gloria y Luis cambiaron su casa en el centro de Alcorcón por otra en el Ensanche Sur fue para evitar por ejemplo la barrera que suponen cuando rondan los ochenta años unos escalones mi marido no puede subir las escaleras yo no puedo estar ahí yo tengo

Voz 12 12:09 contrato por vida que me lo respeto

Voz 0202 12:12 es imposible volverás a esa vivienda lo primero sería un tercer piso Shearer censor llamases e inviable que pongan al central dentro

Voz 1315 12:20 por ejemplo en la casa de Angelines con problemas de espalda las puertas sola ducha están adaptadas a cuándo es necesaria la silla de ruedas

Voz 10 12:28 la puerta mira todo porque la ducha es está vale ella expusiera la mampara y lo cerraron pero pero

Voz 1315 12:39 es que a esas dificultades de falta de accesibilidad de sus antiguas casas en suma también

Voz 12 12:45 el afrontar ahora una hipoteca de Henin nosotros a pedir una hipoteca porque no nos la van a dar como comprenderás esto no puede ser

Voz 17 12:54 sigas en hipotecas si tiene las suyas tienen hijos trabajan como iban a meter ahí

Voz 1315 13:01 por eso las personas afectadas y sus familias repiten unas palabras claves aquellos contratos eran vital

Voz 11 13:07 vicioso no se puede quitar así como así es un contrato vitalicio que estos casos no queremos panorama sólo porque iban mis padres los últimos días y ya está hombre

Voz 1315 13:16 piden también que de aquí no se van lo hacía con lágrimas en los ojos Juan Manuel de ochenta y cinco años

Voz 18 13:22 qué están haciendo con nosotros es una vergüenza pero una verdadera vergüenza tendrá que venir la policía yo no lo voy a abrir la puerta porque me tiene que echar muerto sino no me echan de mi casa voy a las no quieren regresar

Voz 1315 13:40 pesar a unas casas no adaptadas que dicen les enterraran en vida gracias

Voz 1434 13:45 Elena los diputados de Podemos Rafa Mayoral en el Congreso Isabel Serra en la Asamblea se han reunido hoy con algunos de estos vecinos

Voz 19 13:52 una vergüenza absoluta como han engañado a las personas que ahora mismo les están diciendo que les van a echar de sus casas son personas que que cedieron sus casas que han cumplido con todo lo que establecía ese contrato y sin embargo ahora mismo les están diciendo que ese día en que ir

Voz 20 14:05 creo que esto es una situación absolutamente vergonzosa absolutamente injusta hay absolutamente inaceptable quién no cumplió con sus obligaciones

Voz 1018 14:11 con ninguna ha sido la empresa que hoy se encuentran concurso

Voz 20 14:14 es precisamente por una gestión nefasta ir cada

Voz 1434 14:16 cuál de Podemos Ganar Alcorcón y el PSOE han anunciado que en el próximo pleno del ayuntamiento que se va a celebrar el treinta de abril el martes de la semana que viene van a presentar una moción conjunta para que el consistorio asuma todas las viviendas adaptadas del plan permuta y los contratos tal y como se firmaron con las familias es decir con ese carácter vitalicio ser Madrid Oeste Belén Campos

Voz 1478 14:36 desde Ganar Alcorcón y el Partido Socialista pretenden dar una solución inmediata y vitalicia a todos los afectados del plan permuta el portavoz de Ganar Alcorcón Jesús Santos ha asegurado que van a presentar acciones legales en las próximas horas para intentar frenar la decisión del juzgado

Voz 21 14:49 no por un lado vamos a ampliar la denuncia que teníamos puesta en Fiscalía Anticorrupción por la liquidación dejé casa con lo que han hecho los administradores concursales de dejar de pagar unilateralmente las hipotecas de de la vivienda del Plan permita y por otro lado vamos a acompañar a los afectados tanto en la denuncia colectiva el Juzgado de lo Mercantil como la posterior demanda el juzgado de lo contencioso administrativo

Voz 1478 15:14 desde el Partido Socialista han expresado también su compromiso de intenta recuperar este programa e intentarán actuar como intermediarios y asesorar jurídicamente a este colectivo desde el gobierno municipal del PP piden tranquilidad afirman que ninguna persona se va a quedar sin vivienda porque ya tienen vivienda en propiedad en el municipio porque además dicen cuentan con otra opción que se les ha ofrecido desde la administración concursal de adquirir en propiedad la actual

Voz 1315 15:45 está apunto de cumplirse un año de la muerte de un senegalés de treinta y cinco años

Voz 1434 15:50 los que trabajaba como Mantero aquí en Madrid sufrió un infarto en Lavapiés cuando huía de una redada de la policía municipal su muerte provocó después

Voz 1315 15:58 turbios e incluso acusaciones de racismo

Voz 1434 16:00 policial de algunos concejales de Ahora Madrid rumiar en concreto que sigue imputada por ello por un delito de incitación al odio pero se lo hemos adelantado hoy en la ser la justicia la Audiencia Provincial considera que los agentes no tuvieron ninguna responsabilidad en la muerte de ahí la informaciones de Alberto Pozas

Voz 0055 16:19 primero fue el Juzgado cuarenta y ocho de Plaza de Castilla y ahora ha sido la Audiencia Provincial la que ha rechazado el último recurso de Sos Racismo de la acusación popular haciendo firme por tanto el sobreseimiento y archivo de la investigación atribuir a la Policía Municipal alguna responsabilidad por la muerte de mamá dicen los jueces es una especulación o una conjetura sin pruebas en su auto reconocen que este sea galés de treinta y cinco años huía a la carrera después de ver una redada policial contra otros manteros a la Puerta del Sol y que corría por miedo a ser identificado pero también es cierto dicen los jueces que no le perseguían a él su patología cardiaca estructural hizo el resto recuerdan los magistrados y falleció poco después en la calle del oso ya en el barrio de Lavapiés no hubo ni hostigamiento policial ni persecución dicen los jueces ni tampoco negligencias médicas dicen basándose en partes médicos atestados policiales y la testifical del hombre que le acompañaba en ese momento Mumbai llevaba más de diez años en nuestro país falleció por causas naturales según la justicia no hay razón dicen los jueces para investigar su muerte por la vía penal

Voz 1434 17:14 Sos Racismo lamenta la decisión de la Audiencia Provincial sigue hablando de racismo institucional lo ha hecho en Hoy por Hoy Madrid aquí en la SER la presidenta de la ONG en la región Paula Guerra

Voz 13 17:24 en su momento el concejal Barbero reconoció que sí había habido persecución por parte de la Policía eso lo dice concejal luego dice que que se prueba que no hay persecución sin embargo se prueba sin viene incorporado las imágenes que podían haber demostrado vez mentido esta persecución nosotras estamos decepcionada e Imaz parece que es una muestra más del racismo institucional que sufrimos las personas negras usadas en el en el Estado español

Voz 1434 17:50 dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 10 17:54 hora catorce Madrid

Voz 10 18:56 Cristina Machado última comisión de Cultura

Voz 1434 18:58 la legislatura en el Ayuntamiento de Madrid con críticas graves de la oposición a la alcaldesa Carmena que desde que Celia Mayer tuvo que dimitir por el caso Open de tenis también ejerció de concejal de Cultura la alcaldesa no se ha librado de las críticas ni tan siquiera de sus socios del PSOE y a todos les ha respondido echando mano de la ironía vamos al Ayuntamiento Carolina Gómez

Voz 0393 19:17 buenas tardes buenas tardes duros reproches a Carmen en la última Comisión de Cultura de este mandato el Partido Popular le ha acusado de caer a cuatro patas por la presunta contratación irregular de su hija la empresa Madrid Destino y Ciudadanos le ha echado en cara un apriorismos ideológico que sea materializado supuestamente de una red clientelar en torno a la gestión de la cultura en Madrid se lanzan los partidos de la derecha contra la alcaldesa un mes de las elecciones municipales sino lo hacen solos también marca distancias un socio de investidura al Partido Socialista y especialmente su portavoz Mar Espinar que ha llegado a definir Ahora Madrid como un enjambre de gente bien jugándose

Voz 12 19:48 no han sido cuatro años desagradables luchando contra ustedes

Voz 0202 19:54 tras esa suficiencia desmedida irreal

Voz 12 19:56 al porque sabe usted una cosa yo sino usted estaría aquí en este mismo sitio pero usted sin mí no estaría donde está

Voz 1410 20:03 si ustedes pensaban que lo hacíamos tan mal porque nos apoyaron creo que es bastante absurdo que yo creo que ustedes deben ser prudentes no volver a repetir porque si volvemos a gobernar hizo volvemos a gobernar juntos creo que ustedes deberían ser prudentes

Voz 0393 20:17 la Comisión de Cultura aprobado en las propuestas de Manuela Carmena como medallas de oro de la ciudad a Juan Tamariz el mago al roto a Carmen Linares y a la mesa por el blindaje de las pensiones esta última con el voto en contra de ciudadanos serán las últimas condecoraciones que entreguen Ahora Madrid Si se hará el próximo quince de mayo en sanidad

Voz 1434 20:35 pero hoy por cierto antes de que acabe este lunes los partidos tendrán que terminar de configurar sus listas para la Comunidad y los ayuntamientos el último movimiento destacable ha sido el de Íñigo Henríquez de Luna que tras salir del PP porque no contaban con él pasarse a Vox no sabe todavía si competirá con Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid o con Díaz Ayuso en la Comunidad una marcha que Almeida el candidato del PP al Ayuntamiento se resiste a calificar de fe

Voz 25 21:02 bueno en primer lugar que no podemos hablar propiamente de fugas en este caso un Íñigo Henríquez de Luna ni Fernando Martínez Vidal iban a continuar en las listas del Partido Popular para el Ayuntamiento de Madrid pero en segundo lugar tengo que decir una cosa que después de tantas críticas de Vox hacia el Partido Popular después de toda la sarta de calificativos que utilizan para referirse al Partido Popular vox ficha a las personas que han trabajado durante treinta años en el Partido Popular

Voz 1434 21:33 a falta de cuarenta y ocho horas para que comience el periodo de escolarización de cara al curso que viene las familias de niños con autismo y con otras necesidades educativas todavía no saben dónde habrá aulas preparadas para ellos en la Comunidad de Madrid la Consejería canción todavía no ha publicado el listado de esas nuevas aulas y faltan dos días para que se abra ese periodo de escolarización las familias denuncian aquí en la SER que no han tenido las mismas condiciones que el resto para ejercer la libertad de elección de centro que tanto bandera el gobierno del Partido Popular Laura Gutiérrez si el periodo de escolarización empieza pasado mañana el miércoles acaba el diez de mayo pero las familias de niños con autismo y con otros trastornos del desarrollo aún no saben qué nuevos centros tendrán aulas preparadas para ellos el curso que viene Lucía Martínez de la plataforma incluye

Voz 0136 22:19 nos encontramos con que muchos padres que presentan la solicitud de escolarización sin saber a qué colegio van a ir sus hijos sin poder ir a verlos pues para visitarlos que sabe lo que hacemos todos los padres cuando queremos ir a vamos queremos buscar colegio a nuestro sí

Voz 1434 22:37 dijo la única solución que les ofrece a día de hoy la Consejería de Educación es que reflejen en la solicitud que les interesan esas nuevas aulas pero ellos denuncian que van a ciegas en condiciones desigual

Voz 0247 22:48 les si realmente hubiera libertad de elección esto no pasaría qué menos que poder elegir al igual que el resto de de padres poder visitar esos centros antes de que se abra el periodo de escolarización y poder ir a las puertas abiertas en igualdad de condición

Voz 1434 23:03 el año pasado ese listado se conoció un día antes de que acabara el plazo para escolarizar a los niños hace dos años se publicó pasado el plazo la situación según las familias fuera antes

Voz 26 23:13 algunos padres fueron citados a la edad había tanto problema tan falta de aulas y aquella era una subasta contaban padres que decían queda una plaza en el cole no sé que hay que la quiere el primero que levantaba las manos en la quedaba

Voz 1434 23:26 desde la plataforma de incluye exigen además que haya plazas para sus hijos en todos y cada uno de los centros públicos de la Comunidad la de Madrid la Consejería de Educación ha asegurado a la SER que el listado de esas aulas especiales se publicará entre hoy y mañana se publicara con el número exacto de plazas nuevas aunque se niegan a decirnos cuántas plazas son esas plazas nuevas que ha preparado la Consejería de Educación lo el sindicato CSIT la Comunidad de Madrid sólo destina un once por ciento del presupuesto de la Consejería de Sanidad a la atención primaria lo que la sitúa como la penúltima comunidad autónoma de España en cuanto a financiación esto provoca según el sindicato que los médicos de familia y los pediatras prefieran trabajar en otras regiones y por eso en la Comunidad de Madrid hay déficit de profesionales Teresa Rubio dice José María Molero que es el portavoz de los facultativos en el sindicato CSIT que en el resto de las comunidades autónomas e invierte un tres por ciento más en primaria que en la nuestra por eso aquí los profesionales cobran menos prefiere marcharse a trabajar fuera ese es el motivo le dice a la Consejería del déficit de médicos y pediatras en los centros de

Voz 0055 24:32 hemos hablado de entre un diez un quince por ciento del salario medio menos que fuera de las Comunidad Autónoma de Madrid lógicamente esto se que sea menos atractivo como he dicho antes y que responsables del más descontentos como solución de que tendrán que incrementarse las plantillas de Médico de Familia de Atención primaria aproximadamente en un quince a un veinte por ciento más pero además tienen que mejorar las condiciones de trabajo estamos teniendo además un tiempo por consulta muy alejado de lo que se consideraría qué

Voz 1434 24:59 desde la Consejería aseguran que desde el inicio de la legislatura se ha incrementado el presupuesto en Primaria un dieciocho por ciento y que si se gasta menos que en otras comunidades es porque la alta concentración de la población permite que los recursos sean más eficientes

Voz 1315 25:14 el cierre de la línea dos de Metro se amplía a partir del mes

Voz 1434 25:17 Hércules el servicio va a estar cortada entre las estaciones de retiro y ópera la compañía asegura que en cualquier caso mantiene finales de mayo es decir venciendo con las selecciones como la fecha prevista para reabrir la línea al completo Virginia Sarmiento

Voz 0821 25:31 son ya tres meses con la alineados interrumpida entre retiró el sol y el cortes se amplía este miércoles hasta Ópera una para damas la razón los trabajos para reforzar la seguridad del túnel de Metro quedó afectado a finales de enero por las obras que la empresa OHL está llevando a cabo para construir un párking subterráneo dentro de un complejo hotelero y comercial Rosalía Gonzalo consejera de Transporte

Voz 0585 25:51 esta obra es una obra que ha suspendido temporalmente un servicio que estamos lógicamente preparados para restablecer lo antes posible que será a finales de mayo y como consecuencia de ello pues también habrá unas cargas económicas que tendrá que asumir la empresa por parte de una reclamación que vamos a hacer desde Metro de Madrid

Voz 0821 26:11 Se mantienen entonces los plazos previstos coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales el corte entre Sol y opera será hasta el trece de mayo mientras el autobús que ahora mismo hace el recorrido del tramo se mantendrá como hasta ahora entre Príncipe de Vergara y Callao

Voz 1434 26:24 sí sobre el caso del amianto en el metro la viuda del trabajador fallecido tras estar expuesto al amianto del suburbano el primer caso que llegó a juicio que ha conseguido una condena a la empresa de transportes asegura que en la SER que espera que Metro no recurra el fallo judicial que se dictó la semana pasada le obliga a indemnizar a la familia con trescientos setenta mil euros ella se llama Eugenio e le

Voz 27 26:45 pero en la prensa que Metro no tiene intención de recurrir esta sentencia sin embargo eh yo eh personalmente eh

Voz 28 26:54 que de momento no tengo constan

Voz 27 26:57 hacia porque en metro ponérnoslo han manifestado a nosotros eh sin embargo sí que ha recurrido el cincuenta por ciento de incremento de prestaciones que se reconoció poner links a mi marido eh a petición de la Inspección de Trabajo por falta de medidas de seguridad

Voz 0806 27:21 el Quijote baja el Metropol el Día del Libro la obra al completo cubre las

Voz 1434 27:25 Paredes de la estación de Plaza de España el vestíbulo y también las paredes de los andenes de la línea tres una iniciativa de la empresa de la Asociación de Editores para promover la lectura Cristina El Casar los pasajeros de la estación de Plaza de

Voz 29 27:39 España podrán realizar un recorrido por la obra más conocida de nuestra lengua desde el vestíbulo principal podrán iniciar su lectura del Quijote continuando por el andén sentido Villaverde Alto hasta acabar de nuevo en el vestíbulo desde el andén sentido Moncloa un total de ciento ochenta y nueve paneles componen la recreación de la obra completa del ingenioso hidalgo gracias a una iniciativa promovida por metro junto a la Asociación de Editores de Madrid su presidente Manuel González Moreno

Voz 30 28:06 para nosotros es muy importante no trono leer a los clásicos que desde luego lo es sino también cualquier tipo de obra que en definitiva merezca que la gente que en este país que en esta ciudad que en esta comunidad se lea más

Voz 29 28:17 promover la lectura es el objetivo principal de esta iniciativa que ameniza desde hoy a la espera de los pasajeros del metro

Voz 1434 28:29 Gonzalo Conejo buenas tardes buenas tardes pues marca

Voz 31 28:32 no es de esta jornada treinta y tres que ya acabada la Liga Santander el sábado jugó el Atlético de Madrid que perdió cero que ganó cero uno con un gol de Thomas Levy en ochenta y cinco al Eibar el Rayo empató a cero con el Huesca el Getafe y el Real Madrid ganaron ambos tres a cero en casa el Getafe Sevilla y el Real Madrid al Athletic Club en Leganés fue el único equipo madrileño que perdió dos a uno en el estadio de la cerámica recordamos que esta que esta semana jornada semanal tendremos que esperar hasta el miércoles para ver a los equipos madrileño el Atlético recibirá al Valencia en Leganés al Athletic mientras que el jueves el Rayo visita al Sevilla Getafe y Real Madrid se verán las caras en el Coliseum el la Liga Iberdrola Atlético de Madrid se ha impuesto por la mínima hace apenas

Voz 1434 29:10 a una hora y media al Espanyol con gol de Anquela Sosa

Voz 31 29:12 sí recupera así el liderato a falta de dos jornadas y en la Euroliga mañana a las ocho de la tarde tercer partido

Voz 1108 29:19 todo para el Real Madrid ha ganado los

Voz 31 29:21 los primeros en el en la Caja Mágica visita a Grecia para medirse al Panathinaikos y tratar de cerrar la serie para llegar a la Final Four

Voz 1315 29:30 gracias Gonzalo le recordamos antes de marcharnos que hay alerta amarilla en las reservas de sangre de los grupos cero positivo cero negativo ya positivos en necesitando naciones en los próximos dos o tres días como muy tarde nosotros nos marchamos les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte vamos a hablar con la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de la capital

Voz 0376 29:51 Begoña Villacís hasta luego

Voz 2 30:00 en el dos de la tarde una y media en Canarias

Voz 3 30:10 catorce custodia Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 aquí no se iba a decir que todavía nos quedaba otra nueva polémica en torno al debate electoral de esta noche el PP ha recurrido ante la Junta Electoral Central el reparto de turnos por sorteo entiende partido de Pablo Casado que debería haberse utilizado otro procedimiento teniendo en cuenta la representación parlamentaria de cada partido Hinault simplemente que el azar

Voz 1315 30:37 aseguran que ya lo advirtió su representante Javier

Voz 1018 30:40 ha roto durante la reunión del pasado sobre las consecuencias que la Junta Electoral se va a reunir a partir de las cuatro y media para estudiar este recurso veremos qué consecuencias tiene porque debe quedar resuelto antes de las diez de la noche a lo mejor no es casualidad que el sorteo determinó que ese debate lo abrirá Rivera y lo cerrará Pedro Sánchez dice el número dos del PP Teodoro García Egea que Sánchez representa algo más que al PSOE la vicepresidenta Carmen Calvo interpreta que lo que Casado no quiere sencillamente es un debate

Voz 4 31:06 creemos que las normas están para cumplirlas sabemos que Pedro Sánchez tiene problema con las normas además la Junta Electoral también podría valorar el hecho de que Pedro Sánchez hoy representa más de una fuerza política se representa a sí mismos pero también representa Otegi a Torra a no

Voz 0376 31:20 on en su desesperación puede estar haciendo cualquier cosa disparatada querían un debate lo hay iba a haber dos debates dos días seguido con los mismos contendientes el que quiera enredar más los ciudadano entenderán que no quieren debatir que no quieren debatir qué es lo que quieren es seguir mintiendo y seguí Chris Pando son de pataleta hablaremos

Voz 1018 31:41 minutos con Pablo Echenique representante de Podemos en la reunión del polémico sorteo del pasado sábado Boss no estará presenta en ese debate por decisión de la Junta Electoral Central tampoco el de mañana pero vamos su número dos Javier Ortega Smith no se corta en sus propuestas de de Ceuta lo del muro al estilo Trump dice que va en serio

Voz 6 32:00 nosotros vamos a exigir la construcción de seguro pero si no no se preocupe que lo construiremos los españoles no sobra dinero para construir ese muro cincuenta mulos más mire solo con los mil ochocientos millones que vamos a dejar de pagarle a la televisión golpista de TV3 tenemos para construir bastante el muro

Voz 32 32:15 hora catorce

Voz 1018 32:18 menos mal que nos queda la poesía no es un recurso fácil teniendo en cuenta que ya está en Madrid a habitar en la poeta uruguaya símbolo de la generación de cuarenta casos noventa y cinco años recibirá mañana el Premio Cervantes

Voz 8 32:29 todavía me asombra tener acá un montón de fotógrafos delante tiene yo aquí estoy aquí que lo para pero pero cale tanto trabajo además que que que lo que yo algo a vivir poesía no es lo lo habitual lea Si uno puede vivir toda su vida prescindiendo de

Voz 0202 32:56 la poesía no

Voz 1018 32:58 es veintidós de abril Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes claro

Voz 0202 33:00 más vamos con lo último sobre la situación en sí

Voz 1018 33:03 Blanca las autoridades del país culpa no un grupo terrorista

Voz 0202 33:05 esta local con vínculos internacionales como autor de los atentados que ha dejado al menos doscientos noventa y tres muertos esta mañana ha explotado de modo controlado nuevo artefacto en Colombo el embajador de España en la India ha explicado en la SER que no hay víctimas españolas pero también que hay que evitar el país

Voz 33 33:19 la situación parece tranquila dentro la tensión pero claro la recomendación pues es tomar todas las precauciones posibles ir pues es posible abandonar el país es desaconseja ir a Viena

Voz 0325 33:33 de momento atacan una idea Carles Puigdemont cree que la quema de un muñeco con su forma en un pueblo de Sevilla acto por el que el Gobierno catalán va a llevar a los tribunales no es un ataque personal ganaban control

Voz 0225 33:44 encontró una persona sino contra lo que representamos el lazo amarillo la bandera el deseo de libertad las ideas de independencia de República todo eso que les molesta tanto es la base de la movilización de tantísima gente en Cataluña que quiere vivir en un país distinto un país

Voz 0325 33:59 hoy ha amanecido con pintadas la sede del PSC archivo

Voz 0202 34:01 claro está contando la SER la Audiencia Provincial de Madrid concluye que el mantero senegalés que murió cuando huía de una redada policial en Lavapiés falleció por causas naturales y rechaza cualquier responsabilidad de los agentes Paula Guerra de Sos Racismo en la SER

Voz 13 34:13 en su momento el concejal Barbero reconoció que ha habido persecución por parte de la policía

Voz 12 34:19 eh es una muestra más

Voz 13 34:21 Ximo institucional que sufrimos las personas negra el trece izada en el en el Estado español

Voz 0325 34:25 indignados casi un centenar de ancianos de Alcorcón en Madrid van a tener que dejar sus casas adaptadas la empresa municipal que habilitó que se fueran con un contrato vitalicio a sus nuevas viviendas está bajo administración concursal y el juez ha determinado que deben comprarla subirse a las antiguas

Voz 0202 34:40 aunque claro sería tercer piso si por entonces sería enterrada viva

Voz 12 34:45 yo tengo un contrato por vida que me lo respeten no pido más

Voz 0202 34:50 ya está ingresado el Aita Mari reparte ayuda humanitaria a las islas de Lesbos después de haber estado retenido durante meses en Euskadi Daniel Rivas portavoz de la ONG Salvamento Marítimo humanidad

Voz 1315 34:58 yo

Voz 34 34:59 les tienen Sanitaria malas puesto que el Gobierno Griego no no da abasto ni la Unión Europea al final ha decidido que su su territorio baldíos una es tierra quemada es prefiere mantener ese pequeño este pequeño infierno

Voz 0202 35:11 el Aita Mari se enfrenta a una multa de mínimo trescientos mil euros y realizará labores de rescate eso a investigar la aves

Voz 0325 35:16 Thalía de Murcia ha abierto diligencias por el vertido de petróleo de una refinería de Repsol que ha afectado a la Rambla de Escombreras la empresa ha reconocido en un comunicado que se abrió una vía este fin de semana por culpa de las lluvias torrenciales en la zona

Voz 0202 35:28 cambio inédito en Ucrania el actor Vladimir Zelensky va a ser el próximo presidente del país después de vencer con claridad en las elecciones asegura que su principal objetivo va a ser poner fin a la guerra con las milicias prorrusas mientras que el Kremlin ha dicho ya esta mañana que es pronto para hablar de colaboración

Voz 3 35:43 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 7 35:47 José Antonio el telegrama es para volver a Zelensky señor presidente electo de Ucrania su triunfo arrasador con más de un setenta por cien de los votos es según ha reconocido el resultado de los errores del fulminado predecesor Petró Poroshenko a quién castiga la corrupción la guerra y las penurias padecidas Zelensky un comediante y productor judío ruso fue uno gana sin descubrir su programa ni su equipo aparecen la senda circense del francés Columbus ir el italiano Beppe Grillo tiene como padrino al oligarca Igor Colón Moody's ya ha barrido a la extrema derecha veremos si apuesta por Europa Icomos entiende computó

Voz 1018 36:36 Miguel Ángel Aguilar que mañana habrá con nosotros Alicia Molina en la técnica Carlos Cala la producción y el tiempo la previsión todavía siguen las cosas bastante complicadas Jordi Carbó

Voz 1315 36:44 sigue lloviendo en el sureste de la Península especialmente entre Alicante y Valencia pero a lo largo de la tarde esta lluvia acabará desapareciendo en cambio todavía tendremos chubascos e incluso alguna tormenta las próximas horas en Baleares también en Cataluña ir de manera más aislada en cualquier punto de montaña de la mitad sur de la península Isère cante el Mediterráneo Éstas serán tormentas que descargarán con mucha intensidad pero afectando pocas poblaciones y a medida que avanzó la tarde la lluvia irá ganando protagonismo en Galicia a lo largo de la semana esperamos que hasta el jueves todavía tengamos condiciones favorables para algunas lluvias a finales de semana va a ser mucho más sol y temperaturas que subirán claramente

Voz 3 39:02 Elecciones Generales dos mil diecinueve en la Cadena Ser

Voz 1018 39:09 Burque llegan los dos debates con los cuatro candidatos de los partidos con representación parlamentaria de ámbito estatal dos debates consecutivos con intervalo de sólo veinticuatro es algo que no ha ocurrido nunca en nuestra historia democrática el primero esta misma noche una televisión pública del Estado en Televisión Española que por supuesto ustedes podrán vivir en directo aquí en la Cadena Ser en tiempo de Olavide digo siempre que no haya problemas de última hora para su celebración porque el PP está poniendo ya sus reparos habían Prado buenas tardes

Voz 0019 39:35 qué tal buenas tardes el partido de Pablo Casado decido denunciar

Voz 1018 39:38 de la Junta Electoral Central el reparto de turnos en función del sorteo realizado el pasado sábado entiende que debería haberse hecho en función de la representación parlamentaria de cada partido Hinault por una simple elección al azar

Voz 0019 39:50 sí eso es los populares se remiten a lo que pasa en el debate a seis de la semana pasada en el que no hubo ningún sorteo igual que en el debate celebrado en la Comunidad Valenciana creen que lo más objetivo y lo más justo es cumplir las normas establecidas para los debates en la televisión pública y no entienden por qué se tienen que cambiar en esta ocasión además el PP lo escuchábamos antes aprovecha y tira de argumentario para recordarle a la Junta Electoral que hoy Pedro Sánchez no sube sólo al atril estará acompañado dicen de Otegi Puigdemont Torra

Voz 1018 40:18 bueno hemos invitado a Javier Maroto vicesecretario del PP que estuvo presente en el sorteo del pasado sábado estará que en directo muera catorce pero parece que era imposible una cuestión de agenda es curioso cómo después de ese sorteo ninguno de los representes de los cuatro partidos mostró públicamente sus reparos al sistema de sorteo vamos a recordar lo que dijeron a Televisión Española precisamente eh Javier Maroto José Luis Ábalos Fernando de Páramo Pablo Echenique

Voz 37 40:41 una alternativa que es la del Partido Popular es lo que en este debate esperamos que todo el mundo puede haber es sobre todo para demostrar

Voz 0055 40:47 que ese tiene proyecto de país que ese tienen fortalezas para afrontarlo de espía

Voz 1315 40:52 cada además a todos los españoles

Voz 37 40:55 decidirlo en esas elecciones importante ya que van a ser decisivos

Voz 1315 40:58 ha llamado todo el mundo a que aunque sea

Voz 38 41:00 es muy importante ir a votar informado

Voz 1018 41:03 no

Voz 1 41:04 Pablo Chedey que buenas tardes

Voz 1018 41:07 el señor Maroto en la del sábado su intención de recurrir el sistema de sorteo ante la Junta Electoral

Voz 13 41:15 o lo que es lo que saliera a cambiar la norma pero aún a estos natural habitual ya sabemos que cooperar pues es un partido que casos de corrupción con gente en la cárcel por haber robado pues no es un partido que tienda a respetar las normas

Voz 1018 41:41 ya pero usted asegura asegura de que el pasado sábado nadie sea en este caso señor Maroto no puso ningún reparo ni de palabra ni por escrito ese sistema de sorteo

Voz 13 41:50 bueno aquí una pequeña una pequeña hace nada manifestó a una disconformidad con ciertas cosas pero también había apostado por siete hicimos para ver a qué santo antes de la televisión pública pues que había unos elementos que nosotros hayamos diferente pero pero al final todos participamos de sorteo el Partido Popular también ni como auguran pues no le gusta Casariego pues que compre las normas que yo mismo aceptaron en ETA en esas eh

Voz 1018 42:24 Icomos se decidió que iba a ser por sorteo es decir el señor Maroto dijo que no le gustaba pero aceptaba el mecanismo

Voz 13 42:30 no no no antes otros planteó la única que sortea pues tanto dos puestos dentro falte ni de cómo como rehén de de dos minutos como el orden del que citó a la puerta está oye que Cage estábamos aquí pues estas estampas participar

Voz 1018 42:50 se espera que en este debate

Voz 13 42:53 pues nosotros el PSOE y el PP pues algunas cosas que pensábamos que se podían hacer de otra manera estábamos pero al final todo jugar puedo sorteo se llevó a cabo con Totana PP participó participó de El Perchel voy ha tenido algún problema de seguridad han llegado a participa bueno el feo en aquella ocasión creo que cuidar que es lo que ocurre es que no les todo dado nosotros tan nosotros tampoco tampoco ha favorecido especialmente pero hombre cuando uno participa de una manera muy fallón debate a voluntariamente pues no acepta el resultado es asustado de sorteo

Voz 1018 43:33 pues esto se ha cumplido

Voz 13 43:36 eh no parece muy cansado pues queremos que hubiese

Voz 1018 43:38 la Junta generar muchas gracias por estar en directo con nosotros aquí en la Cadena Ser señores haya buenas cosas la Junta Electoral Patiño se reúne a las cuatro y media de la tarde no

Voz 0202 43:47 eh el rector salvo sorpresa

Voz 1018 43:49 eso sobre este recurso antes de la hora fijada para el comienzo el debate que son las diez y cinco de noche

Voz 1108 43:55 sí claro en principio no está previsto en el orden del día de esta tarde que se abordarán estos debates televisivos pero fuentes del organismo garante de la ley electoral señalan a la SER que no habría impedimento en estudiar el recurso presentado esta mañana por el PP en dos mil ocho C que recordarlo José Antonio una instrucción de la Junta señala que corresponde a los órganos de dirección de los medios la decisión de organizar o difundir entrevistas o debates electorales pero de hacerlo señala deberán respetar los principios de pluralismo político neutralidad informativa igualdad y proporcionalidad el organización continúa de esos debates o entrevistas de verán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes por lo tanto sí que atiende a esa proporcionalidad y de hecho en el del pasado día seis efectivamente el PP abrió el inicio hice cerró el minuto de oro precisamente porque fueron de mayor a menor representación parlamentaria de menor a mayor

Voz 1018 44:51 no se va a tocar hacer Guardiola juntos trayecto que los otros partidos esta iniciativa del PP ha sorprendido a alguien en el PSOE en el Gobierno hablan de enredo de buscar excusas para para no ir Inma Carretero

Voz 0806 45:03 sí en privado aseguran fuentes socialistas que el Partido Popular quiere seguir haciendo del debate una polémica que es lo último que pretende a estas alturas el PSOE así que no ha habido respuesta oficial de Ferraz llevan adaptar a lo que diga la Junta Electoral de todas formas nos dicen que no ven mucho futuro a este recurso

Voz 1018 45:19 para ciudadanos Oscar García lo del PP entra únicamente en el ámbito de la pataleta

Voz 1645 45:24 si no entienden las fuentes consultadas en la dirección de Ciudadanos el recurso del Partido Popular lo califican como dices de pataleta y esperan que no prospere en la cúpula del partido no comparten el criterio del PP opinan que el sorteo sigue es un sistema transparente en ciudadanos sospechaban que el PP podría maniobrar así desde el día del sorteo el domingo cuando los representantes del PP también dicen ciudadanos mostraron su descontento es decisivo