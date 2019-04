Hora 14 (23/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes habrá que coger fuerzas para esta noche porque nos espera el partido de vuelta de los debates entre los cuatro aspirantes a la presidencia del Gobierno si fueran partido de fútbol estaríamos pensando en comprar refrescos cervezas pizzas esas colas pero como es política quizá el clima debe ser diferente en todo caso lo viviremos con la pasión de siempre aquí en la Cadena SER no en Carrusel sino en órbita hincó Sánchez casado Iglesias y Rivera ultiman estrategia repasan a ciertos errores seguramente revisan imágenes así que con Adrián Prado Inma Carretero Mariela Rubio y Óscar García vamos a saber ya como está el patio

Voz 0019 00:57 en el PP creen que Pablo Casado salió ayer reforzado el debate dicen sirvió para dejar claro que sólo el Partido Popular puede frenar a Pedro Sánchez frente al resto que sólo buscan emborronar hoy el líder de los populares va a mantener la misma estrategia moderación debate de propuestas

Voz 0806 01:10 en el PSOE Pedro Sánchez acude al debate con el mismo planteamiento defender su proyecto y demostrar que Partido Popular y Ciudadanos mienten los socialistas aseguran que ayer su candidato salió sin un rasguño y dan por hecho que hoy Casado va a elevar el tono para resolver dicen su rivalidad con Albert Rivera

Voz 1450 01:27 los morados creen que Iglesias fue ayer el candidato más propositivos que se mostró como la única izquierda capaz de enfrentarse a los poderosos a la vez institucional y consiguió su objetivo mostrar aún Pedro Sánchez que no puede asegurar que no pactará con Ciudadanos Ayer no se vio a la Iglesias duro de siempre pero en el partido advierten en este segundo debate Iglesias elevará su perfil más clásico

Voz 1645 01:46 bien Ciudadanos en Rivera se reúne a esta hora con su equipo para ultimar los detalles de esta noche el candidato naranja dará un paso más en su estrategia dicen sus asesores que tocado casado ahora sólo queda a ir a por Sánchez habrá más munición nos aseguran más allá de la foto de ayer de Sánchez con Torra

a partir de las doce y media preguntaremos una profesora experta en comunicación política que errores deben corregir los candidatos en qué medida estos debates pueden convencer a los indecisos y conversaremos también con Vicente Vallés de junto a Ana Pastor que presentará el debate que esta noche realizará Atresmedia a partir de las diez en el que se volverá a hablar sin duda de Catalunya en el juicio del Supremo el vicepresidente Pere Aragonés ha conseguido que el presidente de la Sala Manuel Marchena acepte su petición de no declarar como testigo por tener una causa abierta en un juzgado de Barcelona

Voz 3 02:29 puede dibujar un escenario en el que usted tenga interés en no declarar bajo juramento en consecuencia si manifiesta su deseo de no declarar hemos terminado manifiesto mi deseo de no declarar bueno pues como Bolea anticipado determinaba de favor el el carné de identidad gracias

Voz 1018 02:47 así y Quim Torra aprovechando el día de Sant Jordi en Son Asaja institucional de nuevo su intento de buscar el eco internacional con una petición de mediación europea lo que el ministro Marlaska le pide

Voz 0702 02:57 es un mínimo de cordura igual una vez más pedimos que Europa y la comunidad internacional se involucren para una resolución de este conflicto de forma democrática no se pueden tolerar juicios políticos

Voz 0295 03:11 estamos en un Estado de derecho en un estado con unas instituciones solventes reconocido por todos eh yo creo que simplemente plantear esa cuestión es vivir en una ficción pero no en una ficción inteligente como esta en una ficción poco inteligente Hora catorce

Voz 1018 03:32 bueno pues menos mal que nos queda la poesía ahí no es una frase hecha porque en la Universidad de Alcalá de Henares los Reyes han hecho entrega del Premio Cervantes a la poeta uruguaya inhabitable

Voz 4 03:42 ese Quijote Sancho que hablaban de otra manera que acepté de inmediato con un lenguaje que me integraba han mundo Elvis que sola me sentía compañía la extra

Voz 0623 03:57 hombre crédito de la combinación de una obra desplegada a lo largo de siete décadas es lo que ha laureado el veredicto del jurado una obra convertida desde hace mucho tiempo en un referente fundamental para poetas

Voz 1 04:14 de todas las generaciones

Voz 0623 04:16 los rincones del español

Voz 0202 04:18 además el Gobierno de Sri Lanka cree que la cadena de atentados de este fin de semana es una venganza por el ataque supremacía contra una mezquita en Nueva Zelanda ya son trescientos diez los muertos el Estado Islámico ha asumido la autoría aunque no ha aportado prueba alguna del grupo

Voz 0689 04:31 paramilitar Nuevo IRA se responsabiliza del asesinato de una periodista en Irlanda del Norte pide perdón y se justifica asegurando que estaba al lado de fuerzas enemigas en relación a la policía

Voz 0202 04:40 el precio de barril de petróleo Brent continúa al alza y alcanza el máximo del año al acercarse a los setenta y cinco dólares la causa es Donald Trump y su intención de reducir a cero las exportaciones de crudo de Irán

Voz 0689 04:50 el presidente de los Estados Unidos hará una visita de Estado al Reino Unido el próximo mes de junio justo después viajará hasta Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron

Voz 0202 04:58 Renfe cancela cincuenta trenes debido a la huelga convocada en Adif por el Sindicato de Circulación Ferroviario para mañana miércoles los paros de veinticuatro horas se van a repetir el próximo viernes esta vez convocados por Comisiones Obreras

Voz 0689 05:08 la fiscalía rechaza que un juzgado especializado en violencia machista sea el encargado de investigar la ayuda al suicidio de María José Carrasco después de más de treinta años de enfermedad degenerativa

dos y cinco

Voz 1434 05:27 tardes lo acaban de escuchar es lo primero que les vamos a contar la Fiscalía se opone a investigar la muerte de María José Carrasco como un caso de violencia machista en última instancia si no se resuelve antes decidirá el Supremo pero la Fiscalía insiste en que tiene muy claro que la muerte de Carrasco a quien su marido ayudó a morir tras treinta años con esclerosis no es violencia machista Ellas lo había pedido porque no aguantaban

Voz 6 05:53 Pedro Horrach

Voz 1434 05:53 no ya han carga contra sus ya ex compañeros de partido los concejales Íñigo Henríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal por pasarse a Vox el presidente en funciones de la Comunidad no se atreve a pronunciar la palabra pero los ya machaque eternos

Voz 1711 06:08 sorprendente es que hasta el minuto en el que se publican las listas uno es un empedernido defensor del Partido Popular y en el momento en el que no cuentan contigo cambias de partido eso en mi pueblo tienen un nombre

Voz 1434 06:21 el Partido Socialista no se fía la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid Begoña Villacís dijo ayer aquí en La Ser en La Ventana de Madrid que no descarta pactar con los socialistas tras las elecciones de mayo en contra de lo que hice la disciplina de su partido el PSOE les llama veleta le ha respondido también aquí en la SER la número dos de la candidatura de Pepu Hernández Mercedes González

Voz 7 06:42 vamos a escuchar las salas dos m congresos a tomar una decisión como consecuencia de una circunstancia muy excepcional de la Comunidad de Madrid por ejemplo Ignacio Aguado ha dicho que el nuevo pactar con el PSOE porque son distintos escenarios entonces de que no se puede tratar es igual que instancias que no son iguales

Voz 1934 06:57 las palabras de Begoña Villacís hoy son ayer son fueron una cosa hoy serán otra más de dos gobernando con las tres derechas es más honesto

Voz 1434 07:07 aquí quédense con estos datos doscientos setenta mil niños el veintitrés por ciento de los que viven en la Comunidad de Madrid están en situación de pobreza casi el cincuenta por ciento de las familias tiene dificultades para llegar a final de mes son datos de un informe que ha presentado esta mañana CCOO Ana González portavoz

Voz 0564 07:26 sí cuáles son los rostros de la pobreza en Madrid ser mujer ser joven vivir en una familia con menores eleva

Voz 1179 07:33 enormemente el riesgo

Voz 0564 07:36 de vivir una situación de pobreza y de exclusión social es el cuatro coma dos por ciento de las familias madrileños no pueden permitirse comer ni carne ni pollo ni pescado dos veces a la semana una de cada tres familias madrileñas viven diríamos de la protección social necesitan una prestación económica para vivir

Voz 1434 07:59 más noticias que vamos a apuntar ahora en titulares con Sonia Palomino Paula si el alcalde de Alcorcón el popular David Pérez responsabiliza al anterior gobierno del PSOE de la situación de un centenar de ancianos que tendrán que dejar sus casas por la quiebra de la Empresa Municipal de la Vivienda Pérez se compromete a ayudar a los afectados aunque no ha especificado cómo lo hará la policía investiga una agresión con cuchillo a una mujer de veinticinco años en la terminal uno del aeropuerto de Barajas ha ocurrido en la madrugada de este lunes ahí el hombre detenido investiga su relación con la víctima la comunidad lanza una campaña informativa sobre el Reglamento del Taxi a un mes de las elecciones se desarrollará durante el mes de mayo costará doscientos cincuenta mil euros el texto consensuado con las asociaciones del taxi busca según el Gobierno regional mejorar la competitividad del sector hoy comienza la Feria del Libro de Vallecas hasta cinco de mayo llevará el actividades literarias echarla de escritores como Elvira Lindo o Rosa Regás en deportes baloncesto el Real Madrid puede meterse hoy entre los cuatro mejores de la Euroliga los blancos visitan al Panathinaikos a partir de las ocho de la tarde y la mañana ha sido complicada para el tráfico como casi siempre que llueve aquí Madrid vamos a saber cómo están las cosas a esta hora primero en las carreteras DGT qué tal como se circula hola buenas

Voz 8 09:04 hasta a esta hora afortunadamente no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad en este momento eso sí les vamos a pedir especial precaución se iban a circular por la ronda de circunvalación M cuarenta donde encontrarán densidad circulatoria en la zona de Villaverde en dirección a la A cuatro en el resto de carreteras madrileñas como les comentaba se circula sin problemas no hay dificultades en los accesos a la capital de entrada de salida ni tampoco en la ronda de circunvalación M cincuenta aun así desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no bajen la guardia por supuesto modere la verdad

Voz 1434 09:38 en gracias Alfonso Martínez vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas tardes hola buenas tardes de momento

Voz 6 09:45 con calzadas secas no lleve al menos en las zonas más céntricas de la ciudad en los vehículos mueven con mayor fluidez con mayor lentitud en este caso en la salida por la calle de O'Donnell hasta el cruce Doctor Esquerdo en la entrada por la avenida de los Reyes Católicos en el enlace con la plaza de Cristo Rey en esa entrada en superficie hay un vehículo averiado que cortan

Voz 1934 10:05 carril y recuerden que

Voz 1434 10:08 a partir de mañana será obligatorio llevar la etiqueta ambiental en los coches si quieren circular por la ciudad de Madrid el Ayuntamiento aclara que los vehículos que no lo hagan van a ser multados pero con una cantidad inferior a la que se estaba diciendo estos días Carolina Gómez buenas qué tal buenas tardes si no serán cien euros la sanción por no lleva el distintivo ambiental en el coche será de quince euros porque se trata de una infracción leve no está previsto además que haya campañas específicas de control está obligación como con Madrid central dicen desde el Ayuntamiento se sancionará cuando se detecte manera puntual que falta la pegatina nueve grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo que anuncia lluvias hasta el jueves Jordi Carbó

primer día de los tres durante los cuales los chubascos y algunas tormentas intensas afectarán a toda la Península y Baleares si bien a medida que se acerquen al Mediterráneo estas nubes van a perder actividad no es de los momentos en que luzca el sol porque hasta la próxima noche por ejemplo esperamos chubascos y tormentas algunas pueden ir acompañadas de granizo y en el centro y norte de la península cota de nieve entre los mil y los mil quinientos metros mañana las tormentas y los chubascos serán más activos y más persistentes con viento también más fuerte que hará aumentar la sensación de frío sólo en Canarias el Mediterráneo esperamos máximas de más de veinte grados

Voz 1434 11:22 en cuanto contó esta Hora catorce Madrid con la dirección técnica de Alicia Molina Julio Hernández y la producción de Sonia Palomino

Voz 9 11:30 sí de la derecha ahí llegará a su destino Madrid central que sí que para eso soy yo

Voz 6 11:37 ese actualizado y se más que tu amor camión

Voz 10 11:42 seis mil plazas para venir sin problemas sin multas con la etiqueta que tengas en tu vehículo cumpliendo siempre con la normativa de movilidad aparcamientos de Badri Emma entramos todos

Voz 1807 11:55 no mujer de practicamente de siempre que estos cuatro últimos meses ha sido cuando lo definitivo me lo pedía constantemente mi mujer e cuando ya lo decidimos me lo comentó a mí ya no me va a llegar la la eutanasia que sea para los remates

Voz 1434 12:11 así hablaba el pasado cuatro de abril Ángel Hernández a la salida de los calabozos tras declarar confesar que un día antes había ayudado a morir a su mujer a María José Carrasco enferma de esclerosis múltiple desde hacía treinta años su caso está ahora en manos de una juez sobre violencia machista que ha pedido a la Fiscalía Si de verdad ella es la competente para investigarlo y la Fiscalía ha vuelto a decir que no la primera juez a la que le cayó este caso en un juzgado de instrucción se inhibió a favor de esta otra magistrada especializada en violencia machista y la Fiscalía ya entonces recurrió esa inhibición hoy se vuelve a pronunciar a petición de esta segunda juez Javier Álvarez

Voz 0689 12:48 la Fiscalía Provincial de Madrid dice que no procede investigar como un caso de violencia de género la muerte de María José Carrasco aquejada de una grave dolorosa e incurable enfermedad en un nuevo escrito el fiscal insiste en que se trata de un delito de cooperación al suicidio porque los hechos cometidos fueron por petición expresa de esta mujer dada la enfermedad que padecía añade que su marido Ángel Hernández Axel dio a la decisión de su esposa pero no con una idea de dominación violencia como es habitual en los delitos contra la mujer sino como una cooperación al suicidio o lo que es lo mismo como un auxilio a un deseo expreso manifiesto y patente de la persona fallecida sin que exista ninguna situación de sometimiento por parte de ella la conducta de Ángel Hernández no es una más la gestación de supremacía ni de subordinación de su mujer asegura los fiscales sino un acto de cooperación a una decisión libremente pactada meditada por la propia fallecida sin que haya doblegado su voluntad por lo que no puede ser tratado en ningún caso como violencia de género eso sí el Código Penal lo recoge como un delito de cooperación al suicidio heló castiga con una pena de prisión de hasta diez años de cárcel la Fiscalía quiere ir a juicio pero por un delito común no por un delito de género por lo que informa al juzgado de que deben ser los tribunales ordinarios los que lleven esta investigación Hinault los juzgados especializados en violencia contra la mujer

Voz 1 14:07 el presidente en funciones de la Comunidad

Voz 1434 14:09 Madrid Pedro Rollán ha criticado hoy con dureza a sus ya ex compañeros de partido a los concejales Íñigo Henríquez de Luna Fernando Martínez Vidal por pasarse a Vox sin atreverse a pronunciar la palabra Rollán los ha llamado chaqueta ceros

Voz 1711 14:23 yo lo lamento profundamente evidentemente la militancia al al Partido Popular no es una cuestión de fe infinita es una cuestión de pertenencia de creérselo y lo que me parece cuanto poco sorprendente es que hasta el minuto en el que se publican las listas uno es un empedernido defensor del Partido Popular en el momento en el que no cuentan contigo cambias de partido eso en mi pueblo tienen un nombre yo por una cuestión de respeto a mis compañeros no lo voy a indicar pero todos lo tenemos en mente

Voz 1434 14:54 todo esto después de su primer Consejo de Gobierno como presidente en funciones Rollán ha sido el más claro de los dirigentes populares en mostrar su malestar por la fuga de algunos de sus ex compañeros a Vox tras la ironía de otros como Martínez Almeida que sobre Henríquez de Luna después de que el PP le dijera que no contaba con él para las listas llegó a decir que le parece muy bien que busque un nuevo trabajo de hecho las críticas contundentes de Rollán han sorprendido hasta a los suyos que trataban de negar lo que ha dicho hoy el presidente Inmaculada Sanz concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital esta mañana aquí en la SER en el programa Hoy por Hoy Madrid

Voz 12 15:28 bueno yo no le he oído decir a esa palabra al presidente de la dinastía nadie en todo caso insisto lo escuchamos las veces que quiera pero no ha dicho una palabra en ningún momento y entramos a era escucharlo es tiene el señor Rollán toda la bueno pues su opinión es respetable yo desde luego de mi boca insisto no va a salir una sola palabra negativa de dos compañeros que lo han sido hasta fechas recientes que han desarrollado una labor buena en el grupo municipal popular y por lo tanto de mi boca insisto no va a salir una sola mala palabra Ro

Voz 1434 15:55 hoy han cargaba contra sus ex compañeros en la rueda de prensa posterior al Consell jo de gobierno en la que ha comparecido junto a Rosalía Gonzalo consejera de Transportes que no va a repetir en las listas del PP el partido no cuenta con ella aunque ya no se va a ir a Vox de los ciento treinta y cinco candidatos que lleva el PP a la Asamblea sólo repiten Train

Voz 0861 16:13 Javier Bañuelos buenas tardes y buenas tardes en la Puerta del Sol todavía escuece la lista de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno madrileño aún no han digerido los descartes de la candidata popular a la Comunidad todavía hay populares que no entienden porque Ayuso ha dejado fuera por ejemplo al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero su compañero en el Consejo de Gobierno el presidente funciones Pedro Rollán no ocultaba esta mañana su desilusión para

Voz 1711 16:36 ni habría sido un inmenso honor que los candidatos al Ayuntamiento de Madrid y a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid pues hubiera contado con todos y cada uno de nosotros a la hora de conformar las listas

Voz 0861 16:48 Pedro Rollán si cree que el PP acabará recompensado el trabajo de los consejeros que se han quedado fuera de las listas populares

Voz 1711 16:55 este ha sido un gobierno que lejos de dar problemas lo que ha hecho ha sido aportar soluciones y estoy convencido que es el Partido Popular lo reconozco

Voz 0861 17:02 será pero hay Ayuso no ha apostado por recompensar sino por renovar el ochenta por ciento de los integrantes de su lista son nuevos Ayuso por ejemplo ha rescatado a Narciso de Foxá alcalde de Majadahonda que no optará a su reelección de la lista a la Comunidad desaparecen veteranos como por ejemplo Ana Isabel Mariño señalada por la tocó en la Púnica Juan Van Halen o también cae Isabel González hermana del ex presidente madrileño

Voz 1434 17:25 gracias Javier son las dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 1434 17:32 en lo municipal aquí en la capital varios de los candidatos al Ayuntamiento han visitado esta mañana con motivo del Día del Libro la Cuesta de Moyano lo ha hecho primero Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos que aquí en La Ser en La Ventana de Madrid ayer dejaba abierta la puerta a un pacto poselectoral con el PSOE saltándose así la disciplina de su partido que tanto a nivel nacional como autonómico ha vetado cualquier acuerdo con nosotros

Voz 0275 17:52 el estás no yo no creo que esa estrategia mete va a cerrar ninguna puerta m congresos a toma una decisión como consecuencia de una circunstancia muy excepcional no es una tabla rasa que nosotros hayamos hecho en todas en todas partes

Voz 7 18:05 la Comunidad de Madrid por ejemplo Ignacio Aguado ha dicho que no va a pactar con el PSOE si digamos que lleva trabajando no coinciden aquí no coinciden ustedes

Voz 0275 18:13 hombre porque son distintos escenarios entonces lo que no se puede tratar es igual circunstancias que no son iguales las

Voz 1434 18:19 pues tal ha obtenido también aquí en La Ser en Hoy por Hoy Madrid de la concejal en el Ayuntamiento de la capital in número dos de la candidatura de Pepu Hernández de Mercedes González que no se fía de lo que dijo

Voz 1934 18:29 hoy la veleta naranja de verdad absoluta a mi las palabras de Begoña Villacís son la cosa que más fácil se lleva el viento decir que Ángel Gabilondo no es lo mismo que Pepu

Voz 13 18:37 es es no tener ni idea del mundo en el que vives Ángel Gabilondo compararlo con un filo

Voz 1934 18:44 lo independentista Un filoetarra sea porque Ángel Gabilondo se tiene que hacer un cordón sanitario es más honesto diciendo que tú estás más a gusto en un gobierno en Andalucía como el Partido Popular

Voz 1434 18:57 el Partido Popular que hoy además ha vuelto a acusar al gobierno municipal de Ahora Madrid de no haber permitido la proyección de no haber autorizado mejor dicho la proyección del vídeo con los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor hizo que en cualquier caso si se proyectó en la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento el concejal Javier Barbero ha dicho lo contrario que sí había autorización y ha defendido la actuación del Gobierno municipal en un debate que ha sido muy duro también por otros asuntos el Partido Popular por ejemplo acusado de poner al frente de la Policía Municipal a torpe con pistola Carolina Gómez

Voz 0393 19:27 qué tal buenas tardes Cristina Barbero sostiene que la autorización existía y que Podemos se la mostró a la policía municipal cuando ésta acudió a la Plaza Mayor para comprobar si tenían permiso para proyectar los papeles de Bárcenas

Voz 1 19:38 pero lo que hacemos es la instalación de autorización de elementos en vía pública con criterios técnicos para favorecer el uso del espacio público para cualquier tipo de actividad mire nosotros no vamos a patrimonializar como hacen ustedes las instituciones no hay Pequeño Nicolás no hay gesta pillos no Kamen cloacas ni policías patrióticas Ésta fue la actuación policial que dentro del marco de sus competencias fue in P K bleu ya que registró levantó acta ante algunas quejas que se habían recibido dejando constancia consumen documental

Voz 1934 20:08 el Partido Popular asegura que el expediente sobres autorizó

Voz 0393 20:11 acción elaboró a posteriori todo fue opaco e irregular según Inmaculada Sanz

Voz 14 20:15 en este proceso ha sido irregular absolutamente todo de principio a fin hoy sabemos además que se ha construido un expediente a Doc ya posteriori una vez celebrado el acto cuatro días después incumpliendo todo tipo de normativa van ya tres resoluciones de la Junta Electoral diciéndoles que dejen de vulnerar la ley ideó utilizar instrumentalizar el Ayuntamiento de Madrid sus medios en favor de su partido político en este caso la cacicada de la Plaza Mayor está envuelto además de una total opacidad

Voz 0393 20:41 sube la temperatura en las últimas comisiones municipales del mandato y la popular Paloma García se ha referido al nuevo director de la Policía Municipal común incapaz con pistola

Voz 15 20:49 la vergüenza para los seis mil magníficos profesionales que tiene el cuerpo que están viendo cómo lo dirige una persona incapaz psicológicamente para poder dirigirlos es una vergüenza para los madrileños que ven que en su siquiera seguridad está en manos de un incapaz usted iba pistola por decirle algo está controlando seis mil profesionales de Policía Municipal con lo cual yo entiendo que usted sinceramente no está capacitado y esto ha sido totalmente una web

Voz 0393 21:13 barbero nombró a Andrés Serrano director de la Policía Municipal en marzo un cargo al que había renunciado voluntariamente en octubre para concurrir a la plaza de comisario

Voz 1434 23:29 lo destacábamos al principio de este Hora catorce Madrid estos datos doscientos setenta mil niños el veintitrés por ciento de los que viven en la Comunidad de Madrid están en situación de pobreza casi el cincuenta por ciento de las familias tiene dificultades para llegar a final de mes son datos de un informe que ha presentado esta mañana CCOO Elena Jiménez

Voz 0605 23:49 dicen en Comisiones Obreras que desde que Esperanza Aguirre hizo desaparecer el Consejo Económico y Social no existen informes de la Comunidad de Madrid que pongan sobre la mesa la realidad social y económica de la región por eso desde este sindicato cruzan datos oficiales recopilan otros para sacar una fotografía de la pobreza de las políticas de protección social y el resultado es que doscientos setenta mil niños y niñas están en situación de pobreza uno de cada cinco madrileños es pobre pese a ser la región más rica el rostro de la pobreza responde al de una mujer joven y que forma parte de una familia con menores ciento cincuenta mil hogares tienen a todos

Voz 1934 24:23 los miembros en paro casi trescientos setenta mil tras

Voz 0605 24:25 Pajares pese a tener un empleo son pobres con todo esto Jaime Cedrún secretario general de Comisiones Obreras en Madrid reclama que paguen más impuestos los que más tiene

Voz 1 24:34 el creemos que tiene que haber un planteamiento diferente políticas presupuestarias pero tenemos que exigir justicia fiscal si hay justicia fiscal habrá recursos se justicia fiscal pagarán aquellos que tiene que pagar más nos trabajadoras insistió a las clases medias

Voz 0605 24:48 a todo esto suman desde el sindicato que los instrumentos de protección social no funcionan por ejemplo la ley

Voz 1434 24:54 esta de espera para la ley de dependencia que dicen que ronda ya las veinte mil personas la Red Española de inmigración alerta de la intención de el Gobierno de devolver a Marruecos a veintitrés niños marroquíes que están tutelados por la Comunidad de Madrid esta organización ha constatado que desde ayer una delegación policial de Marruecos está en la capital española con la intención de entrevistar a estos veintitrés menores que llegaron a España sin compañía de ningún familiar que se encuentran ahora en distintos los de distintas oenegés a donde han sido derivados por la Comunidad de Madrid la información es de Nicolás Castellano

Voz 1620 25:27 según la red ha sido el Gobierno español el que ha pedido Marruecos que es active un convenio bilateral en materia de retorno voluntario de estos chicos pero no les consta que alguno de esos veintitrés hayan pedido voluntariamente ser devuelto a sus familias en Marruecos lo más preocupante según esta organización es que no se está cumpliendo las mínimas garantías jurídicas porque de momento no se les está ofreciendo apoyo de abogados hay que recordar que por esto por no contar con asistencia letrada para la audiencia del menor por tanto

Voz 0689 25:51 por eso derecho a ser oído el Estado español ya fue

Voz 1620 25:54 de nado en diciembre dos mil nueve a volver a traer a España un menor marroquí que fue expulsado precisamente desde Madrid un caso que llevó la Fundación Rais Estanislao Naranjo es el abogado de la red en declaraciones a la SER

Voz 19 26:05 lo han llamado conociendo pero centros activo el menor tiene todo el derecho avisar sería admitir que lo quieres hecho repatriado y que se abra procedimiento de garantías que establece artículo en el que ha dicho que están por encima de cualquier acuerdo internas al premio de mejor

Voz 1620 26:25 Fuentes del Gobierno estatal consultadas por la SER aseguran que estos veintitrés expedientes han sido seleccionados por el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid que se respetarán los principios del convenio es decir que tiene que ser un acto voluntario décadas

Voz 0861 26:37 Kiko

Voz 1434 26:40 la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena se ha ido esta mañana a celebrar el Día del Libro en una escuela infantil en Villaverde allí les ha leído un cuento ha hablado con los niños con los padres con los profesores con los maestros con todo el mundo menos con la prensa la alcaldesa otra vez se ha negado a responder a las preguntas de los periodistas Virginia Sarmiento

Voz 0821 27:01 así han recibido a la alcaldesa en la escuela infantil Mamut de Villaverde allí les ha contado la historia de Z el gato que protagoniza el libro que el Ayuntamiento regala a los recién nacidos

Voz 20 27:12 cómo estás Rato

Voz 0821 27:16 de esta forma sonaba el primer mal Guido que los niños escuchaban con interés pero lo ha ido perfeccionando personalizado

Voz 20 27:24 sin embargo este es de nada menos que tienen que ver con Hortaleza esté hacer mío

Voz 0821 27:31 hoy tocaba mollar pero no hablar al menos con la prensa Carmena no ha querido responder a ninguna pregunta sobre la actualidad pero tras el cuento ha tenido que enfrentarse a una queja de uno de los familiares presentes contaba el caso de su nieta hace un año que le diagnosticaron autismo pero y así les respondía Carmena trabajar

Voz 20 27:53 ella necesita yo me encargaría de preguntas

Voz 0821 27:56 una queja que ha sorprendido la alcaldesa justo cuando se abre el periodo de escolarización sin que la comunidad haya publicado el listado de aulas específicas en julio

Voz 1434 28:06 es el día del libro los Reyes han entregado esta mañana en Alcalá de Henares el premio Cervantes el escritora uruguaya Ida Vitale lo vamos a contar a partir de las doce y media en Hora catorce con José Antonio Marcos pero no es la única feria del libro también hoy comienza otra en Vallecas y estará hasta el cinco de mayo unos cuenta Cristina Al-Kassar buenas tardes buenas tardes hoy arranca la tercera edición de la Feria del Libro en Puente de Vallecas una iniciativa promovida por el Ayuntamiento para recuperar un espacio que atraiga a los vallecanos entorno a la cultura Aaron García organizador de la feria

Voz 21 28:37 el Ayuntamiento de Madrid simplemente lo que ha querido ha sido recuperar desde el punto de vista socio económico a través de la cultura una zona que estaba un poquito pues eso desprovista de de ese intercambio cultural que existía antiguamente entre los vallecanos

Voz 1434 28:51 además de las firmas de autores como Nieves Concostrina Elvira Lindo o Jesús Cintora habrá conciertos maratones de lectura y actividades infantiles que ya atrajeron ayer a muchos vecinos

Voz 22 29:02 ha sido muy chulo porque había niños había música había libros además promocionaba ambiental bulevar que hubo abrazo de la medie está bastante mal y por lo menos le da algo diferente

Voz 1434 29:14 hay un plan diferente que tendrá su plato fuerte durante el fin de semana con charlas impartidas por Rosa Regás o Cristina Almeida y terminamos con los deportes Amanda gala buenas tardes

Voz 0419 29:25 qué tal Cristina Simeone ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Valencia encuentro crucial para los rojiblancos en su lucha por la Liga

Voz 0501 29:32 tenemos la intención de aquel último suspiro de aspirar a acercarnos al primero y por consecuencia intentamos mañana hacer un buen partido y obviamente llevar hasta lo último la la posibilidad de alcanzar al al al primero que que tenemos por delante

Voz 1434 29:48 es recordamos también que este jueves hay derbi madrileño

Voz 0419 29:51 Getafe Real gracias a manda

Voz 6 29:54 hasta mañana

Voz 2 30:05 dos y medio

Voz 0295 30:11 pero todo se justifica Antonio Marco

Voz 1018 30:19 y todo absolutamente todo a la espera de lo que pasa esta noche en el segundo debate electoral entre Pedro Sánchez Pablo Casado Pablo Iglesias y Albert Rivera con sólo veinticuatro horas de intervalo respecto al de anoche en Televisión Española la de hoy en Atresmedia que viviremos el directo aquí en la Cadena Ser permitirá saber que mantienen que modifica los cuatro candidatos en sus estrategias políticas porque desde luego todos ellos y sus equipos oficialmente al menos se consideran ganadores del de ayer enseguida iremos a la sede de los cuatro grandes partidos preguntaremos a María José Candel que es catedrática de Comunicación Política que errores deben corregir que aciertos fueron más importantes ITA menos acompañaron directo Vicente Vallés presentador esto Ana Pastor del debate televisivo de esta noche pero acabamos de conocer un asunto del que estábamos muy pendientes la cifra de accidentes mortales en las carreteras durante la Semana Santa siguen siendo muchos pero son menos que el pasado año María dolorido

Voz 0259 31:13 diecisiete personas perdieron estas vacaciones la vida en la inmensa mayoría murieron en carreteras secundarias son todavía muchos como dices y muchas familias rotas pero son cuatro fallecidos menos que el año pasado es la segunda Semana Santa con menos víctimas mortales de la serie histórica según la DGT en siete comunidades autónomas no se registró ningún accidente mortal por el contrario en Cataluña y el País Vasco fue una Semana Santa muy trágica el peor día fue el domingo catorce de abril dos datos más la salida de vía sigue siendo el accidente más frecuente y han aumentado entre las víctimas los motoristas

Voz 1018 31:50 el martes veintitrés de abril Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes la es el área de libro en la entrega del Premio Cervantes a la poeta uruguaya Ida Vitale el Rey ha condenado los atentados de Siri Lanka en los que han muerto más de trescientas personas entre ellas los españoles

Voz 0623 32:03 nuestro corazón está con todas las víctimas y familiares entre ellas la de la pareja española fallecida en sumidos sus familias y a Pontevedra que a todo nuestro país en la mayor tristeza desde esta tribuna expresamos nuestro homenaje sentido a todos los que han perdido la vida en esa execrable serie de atentados nuestro afecto solidario al pueblo de fila

Voz 0689 32:29 atentados Antonio que tienen ya una reivindicación previsible por otra parte pero sin pruebas y la del grupo terrorista Daesh que en todo caso como dices nadado ninguna evidencia de su participación el Gobierno del país mantiene que los ataques son una venganza de dos grupos terroristas locales por el atentado supremacía hasta contra una mezquita en Nueva Zelanda el número

Voz 1018 32:45 de muertos se eleva a trescientos diez de los cuales según

Voz 0689 32:48 Unicef cuarenta y cinco son niños no declarar el vicepresidente catalán Pere Aragonés finalmente no ha declarado como testigo en el juicio del proceso independentista el presidente del tribunal le ha permitido no responder ante la posibilidad de ser imputado por el referéndum ilegal del uno de octubre

Voz 3 33:01 si manifiesta su deseo de no declarar hemos terminado manifiesto mi deseo de no declarar bueno pues como le anticipado terminaba

Voz 0689 33:09 gracias gracias mediación internacional en los es lo que ha pedido hoy para Cataluña Quim Torra en su discurso del Día de Sant Jordi le ha contestado el ministro Grande-Marlaska

Voz 0702 33:18 una vez más pedimos que Europa y la comunidad internacional se involucren

Voz 23 33:22 simplemente plantear esa cuestión es vivir en una ficción pero no en una ficción inteligente como esta en una ficción poco inteligente no es de

Voz 0689 33:32 potencie la Fiscalía ha remitido un escrito al juzgado número cinco de violencia sobre la mujer en el que argumenta que no tiene porqué hacerse cargo de la muerte asistida de María José Carrasco considera que este acto tuvo lugar por petición expresa de la mujer debido a la enfermedad que padecía

Voz 1018 33:45 dispuestos a rescate el barco Open Arms parte

Voz 0689 33:47 Media hora de Barcelona para repartir ayuda humanitaria en Lesbos sin Samos aunque no tiene permiso para realizar tareas de rescate confirman que las llevará a cabo si es necesario Gerard Canals es el jefe de operaciones del bar

Voz 1018 33:57 podemos hacerlo

Voz 24 33:59 Liga todos los capitanes todos los buques a que si presencia luego bueno consiguiendo están obligados a respondería rescatarlos es lo que se va a hacer sin lugar a dudas

Voz 1018 34:11 sigue al alza del barril de petróleo Brent

Voz 0689 34:13 de referencia en Europa mantiene la tendencia que acompaña en las últimas horas a las amenazas Estados Unidos a los países que compren crudo iraní se sitúa por encima de los setenta y cuatro dólares asume su responsabilidad el Nuevo IRA grupo paramilitar escindido de la banda terrorista ha pedido disculpas por el asesinato de una periodista la pasada semana en Derry la policía norirlandesa ha detenido además a una mujer de cincuenta y siete años por su supuesta relación con los disparos viaje a Europa al Trump va a realizar una visita de Estado al Reino Unido entre el tres y el cinco de junio allí se reunirá con la reina Isabel Segunda hay con Theresa May acudirá a la ceremonia de conmemoración de los setenta y cinco años el desembarco de Normandía al día siguiente se trasladará a Francia para reunirse con Emmanuel Macron

Voz 1018 34:51 el para muchos Antonio lo más importante el día a un paso de títulos

Voz 0689 34:54 si el Barcelona tiene a tiro la Ligue puede conseguirla la jornada que empieza hoy los culés visitarán al Alavés en Vitoria si gana mañana el Atlético de Madrid pierde ante el Valencia el Barça será ya campeón

Voz 1551 35:08 José Antonio el telegrama es para Pablo Manuel Iglesias señor secretario general de Podemos de los tiempos del sorpasso cuando la ruptura del candado de mil novecientos setenta y ocho y la inminencia del asalto a los cielos Se pasó a centrifugado a los compañeros que hicieron el paseíllo en Vistalegre vinieron las fracturas de los afines el gusto por enarbolar banderas independentistas cualesquiera anoche prefirió camisa en tono pastel para esgrimir la Constitución leyendo los artículos que venían más a cuento para centrar el debate de los enzarzados sólo pedía asiento a la lumbre del Gobierno de Pedro atentos a la segunda parte

Voz 1018 35:50 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Julio Hernández en la técnica Carlos Cala en la producción ya en directo con la cobertura técnica también de Paco Quiroga la cita anual en el Paraninfo de la Universidad Alcalá de Henares una emocionada Ida Vitale agradecido reconocido la concesión del premio literario más importante en lengua española Marta García

Voz 1513 36:08 hola José Antonio pues vestida con un abrigo negro y fue la Vice menuda muy enérgica acompañado de su hija Amparo rama Ida Vitale poeta ensayista traductora la quinta mujer al recibir el premio Cervantes en esta mañana muy fría y muy lluviosa en Alcalá de Henares comenzaba su discurso sin papeles ganándose al auditorio

Voz 1551 36:28 leer

Voz 4 36:30 no me Ignacio Mena Siria no se abrazar decidir cosas que serían absurdo decir cómodas

Voz 1513 36:42 pero es como es Italia confesaba su devoción cervantina su fascinación por el Quijote un personaje que va libre por el mundo decía un personaje habitado por lo real y cuya locura pueden entenderse decía hay David Hale como la irrupción de un frenesí poético

Voz 1934 36:57 la poeta uruguaya explicaba que cayó rendida

Voz 1513 37:00 ante la pareja Sancho Quijote

Voz 4 37:02 dijo te IS Sancho que hablaban de otra manera que acepté de inmediato con un lenguaje que me integraba han mundo Elvis que sola me sentí acompañada capaz de manejarme en él como si fuese el mio propio

Voz 1513 37:22 Vitale que citaba en su discurso a Dante a Homero a Goldoni a Baudelaire también a su abuelo italiano terminaba sus palabras pidiendo disculpas por la audacia de hablar de Cervantes en este lugar desmentía una frase del autor del Quijote no hay poeta que no sea arrogante piensa de sí que es el mayor poeta del mundo no es mi caso decía Ida Vitale que a las seis de la tarde abrirá la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y mañana recibirá un homenaje en la Residencia de Estudiantes

Voz 1018 37:52 bueno pues el Rey ha reconocido la calidad creadora de la gran poeta uruguaya María Manjavacas

Voz 1934 37:57 hola buenas tardes en todo momento el Rey ha estado muy cariñoso con la poeta uruguaya muy pendiente de ella la acompañaba del brazo en la foto en el paseo por el Paraninfo ya en todo momento de pie muy emocionado yendo al Rey como calificaba su obra de mágica exacta de ejemplo de escritores de escuchamos

Voz 0623 38:13 una obra convertida desde hace mucho tiempo en un referente fundamental para poetas de todas las generaciones en todos los rincones del español

Voz 1934 38:24 además el Rey ha alabado la universalidad de un idioma que una casi seiscientos millones de personas en el mundo y que es capaz concluía de anular tantísimas diferencias

Voz 1018 38:33 pero no todo ha sido poesía María este año el presidente de gobierno no ha podido acompañar a los Reyes a este acto en contra de lo que manda la tradición por aquello de prepara el debate de esta noche es lo ha hecho la vicepresidenta a Carmen Calvo desde el Gobierno fuentes cualificadas de esos corrillos tan conocidos han interpretado lo que pasó anoche en el debate lo que puede pasar hoy

Voz 1934 38:52 sí bueno también también porque me han dicho que Pedro Sánchez esta noche llega al debate con la misma estrategia estuvo en su sitio dicen que es la misma estrategia que ha tenido en todos estos meses que ha estado en el Gobierno con serenidad y planteando propuestas de Casado ha dicho que es un líder improvisado no esperado que anoche no resultó creíble por su tono moderado le preocupan a fuentes del Gobierno la deriva del PP sus inestabilidad es estos textual han generado a vos ya ha venido a decir que esto con Mariano Rajoy no hubiese pasado no hubiese pedido nunca su tono moderado de Rivera ha dicho que está obsesionado con el poder con la Moncloa y como ve que no lo consigue ha entrado en esta estrategia venía a decir desquiciada con Inés Arrimadas la recámara por si su proyecto personalista fracasa las unas y esto básicamente es la crónica política José Antonio que ha cruzado también en este acto cultural

Voz 1018 39:41 gracias María Marta Quiroga nos queda el tiempo la previsión Jordi Carbó

primer día de los tres durante los cuales los chubascos y algunas tormentas intensas afectarán a toda la Península y Baleares si bien a medida que se acerquen al Mediterráneo estas nubes van a perder actividad Nos fieles de los momentos en que luzca el sol porque hasta la próxima noche por ejemplo esperamos chubascos y tormentas algunas pueden ir acompañadas de granizo en el centro norte de la península cota de nieve entre los mil y los mil quinientos metros mañana las tormentas y los chubascos serán más activos y más persistentes con viento también más fuerte que hará aumentar la sensación de frío sólo en Canarias el Mediterráneo esperamos máximas de más de veinte grados

Voz 5 41:45 de catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 41:48 hubiera hecho usted esta mañana se fuera uno de los cuatro candidatos a la Presidencia de Gobierno tras el debate de ayer y a la espera del partido de vuelta de esta noche no es fácil ponerse en la piel de Sánchez casado Iglesias Rivera porque seguramente sus asesores han estado toda la mañana repasando a ciertos errores para sacar mejor nota esta noche pensando siempre en las elecciones del domingo y de eso queremos hablar ya con María José Canela Atica de Comunicación Política de la Complutense de Madrid buenas tardes profesora

Voz 28 42:13 hola muy buenas tardes y le pidieran opinión que

Voz 1018 42:15 eres debería corregir cada uno de los cuatro candidatos

Voz 28 42:19 bueno los cuatro preparados para un debate que ahora ya juega fuera de casa ayer lo jugaran casa puesto que ayer el formato facilitó a todos que mantuvieran la estrategia que tenían planteadas el principio con formato cómodo donde poquito Hugo que les llevara hasta el final que les expusiera a responder a preguntas eran dos puntos difíciles hoy y que les hizo lo lo saber para los cuatro porque los moderadores sana va a hacer valer el papel del periodista que suele tener un debate electoral como Estados Unidos haber Travolta Serra preguntas

Voz 1018 43:00 al estar tan reciente el debate de ayer el de hoy debería ser algo así como la prórroga del partido o es una segunda parte porque el efecto recuerdos muy muy inmediato

Voz 28 43:08 bueno es es una segunda parte líquida como digo ahora se juega fuera de casa

Voz 1018 43:14 por tanto

Voz 28 43:15 pues yo creo que tienen que emitir preparados para esos puntos difíciles y eso pues significa en el caso de Rivera eh creo que tiene que evitar el riesgo de regodearse demasiado en la satisfacción que tiene todo por haber sido ayer el que más atizó a distintos lados él fue agresivo ni esa agresividad siguió en pista bien por algunos votantes ha podido provoca rechazo en otro sitio

Voz 1018 43:50 vale todo en indecisos y la sobreactuación en las palabras en las formas es mala consejera

Voz 28 43:55 perdona sobran las palabras

Voz 1018 43:58 en las formas llevar muchos papeles por ejemplo lo de la foto puede ser una mala idea cree usted que puede al final tapar de alguna manera el mensaje político

Voz 28 44:05 bueno puede puede tratar de esconder que realmente no esconde que quedó el argumento no es tan fuerte como una cierta sobreactuación o demasiado recurso al gesto al símbolo en los debates hay que equilibrar bien tanto el fondo como la forma

Voz 1018 44:23 en estos debates mueve muchos votos de indecisos

Voz 28 44:27 bueno en votos indecisos os debates premio refuerzan a los decididos segundo mueren votos indecisos en una situación electoral donde hay indeciso importantes no me indecisos sobre todo aquí no pueden olvidar y fundamentalmente diría que Rivera no pueden olvidar que esto se va a jugar en un puñado de votos hacia otro y hay un veinte por cien Vindel

Voz 29 44:54 si esos ciudadanos que están dudando si pasas al PSOE Llum permite por cien del PSOE que están dudando estoy pasa ciudadanos al final cuál sea la opción final que acaba de terminar el Gobierno

Voz 1018 45:10 pues profesora Caner muchísimas gracias y a ver si tienen en cuenta sus recomendaciones son saludo buenas tardes pues aquí todo el mundo cree que es un candidato fue el mejor y eso es lo que toca a cinco días para las elecciones

Voz 6 45:25 Elecciones Generales dos mil diez en Cadena SER

Voz 1018 45:30 el PSOE Sánchez previsiblemente volverá a defender su gestión al frente del Gobierno seguramente volverán a apretarle para que se defina en torno a pactos posibles indultos a los independentistas Inma Carretero como están las cosas en Ferraz

Voz 0806 45:42 lo que nos dicen en Ferraz es que el presidente va a seguir defendiendo el discurso es su campaña como hizo ayer vendiendo los logros de su gestión poniendo de manifiesto que PP y Ciudadanos mienten creen que ayer le resultó eficaz esa respuesta que dio a Casado sobre las ciento veintisiete iniciativas que PP y Bildu han votado juntos en Euskadi y esa es la línea que va a continuar hoy el candidato socialista a intentar mantener un perfil institucional pero afinando el tiro en la cúpula del PSOE opinan que lo de anoche da seguridad a Sánchez

Voz 1434 46:11 para afrontar esta segunda vuelta porque creen que