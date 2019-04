Hora 14 (24/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canal

Voz 1018 00:02 ellas campanada electoral en Madrid ciudadanos ficha al ex presidente autonómico del PP Ángel Garrido el sustituto de Cifuentes que iba a ir de número cuatro la lista popular al Parlamento Europeo se quedará en Madrid en el partido de Rivera no precisamente en un puesto de relumbrón

Voz 0177 00:16 en ocupar el puesto con el número más bonito todos los posibles el puesto número trece de la lista de Ciudadanos y yo lo he dicho al principio tenía número que la número cuatro en la candidatura europea que deberá creamos desde el punto de vista personal hubiera sido muy ha hecho la vida mucho más fácil vengo Ciudadanos por convicción Ciudadanos es hoy por hoy partido político que ocupa con mayor pérdida el espacio de centro centro político en España y por supuesto también en la Comunidad de Madrid

Voz 3 00:53 que a mí me SER Hora catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 01:02 hola buenas tardes esta es la noticia de la última media hora cuando parecía que las guerras de las listas estaban cerradas cuando estábamos dando vueltas a la importancia de los debates ciudadanos le quita al PP a Ángel Garrido que intentó hasta el último minuto seguir en la política autonómica hasta que Casado le dijo que no tenía hueco para él Ike debía irse a Europa como número cuatro y así lo aceptó de forma deportiva al los en apariencia yo estoy encantado

Voz 4 01:27 en esta lista europea a las propuestas de los Montserrat muy agradecido por supuesto al presidente Pablo Casado por haber incluido un estadista yo creo que es un momento en el que por desgracia mucho países hay partidos el perfectas y creo que es su partido profundamente europeísta tiene que hacer una labor importante para seguir manteniendo su todo creemos que es que no veo así

Voz 1018 01:49 la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid Ignacio Aguado están compareciendo en este momento en rueda de prensa ante los medios en la sede de la formación naranja donde Javier Bañuelos la palabra es sorpresa

Voz 0861 01:58 sí sin duda porque lo han llevado bajo un secreto absoluto aunque la puesta en escena estaba muy preparada con diputados nacionales y regionales ovacionando al ex presidente madrileño Ángel Garrido que ocupaba como decías el puesto número cuatro del PP para las elecciones europeas pero abandona el barco se va ha dicho donde se siente querido sepa Ciudadanos por convicción hice suma un proyecto en el que se siente cómodo el ex presidente madrileño ocupará el puesto número trece de la lista de frenos a la cuna de Madrid una decisión que por cierto no ha comunicado ni a la dirección nacional del PP ni a la Madrid

Voz 1018 02:29 la pregunta por tanto es cuándo y cómo se enteró Pablo Casado de esta maniobra del Albert hay cómo va a encajar la dirección nacional del PP esta jugada sólo cuatro días para las generales prácticamente un mes para las autonómicas Casado participa en este momento en un acto de campaña en Sevilla no se Adrián Prado se ha hecho alguna alusión directa o indirecta a este asunto

Voz 0019 02:48 se ha enterado lo que estaba pasando al término del acto ha sido una sorpresa absoluta nadie sabía nada en el Partido Popular de hecho según fuentes populares el lunes Ángel Garrido firmó la ficha para formar parte de la lista a las europeas del PP ayer por la tarde estuvo en la sede de Génova y esta tarde tenía previsto un acto en la localizó

Voz 1645 03:03 madrileña de Arroyomolinos nos cuentan que ni su

Voz 0019 03:06 para de gabinete ni su responsable de comunicación lo han conseguido localizar de hecho han llegado a desmentir la información pocos minutos antes de la rueda de prensa en ciudadanos fuentes del entorno de Pablo Casado dicen que no le van a dar importancia electoral algo que no la tiene dicen que las razones del fichaje las tiene que explicar el partido de Rivera

Voz 1018 03:22 bueno pues pues estas casualidades de la vida del Boletín Oficial del Estado publica hoy las listas oficiales a Parlamento Europeo y en ellas aparece Garrido en el puesto número cuatro por el Partido Popular en el entorno más inmediato Albert Rivera se ha guardado un absoluto hermetismo hasta el último minuto hasta que no quedaba más remedio que confirmar la noticia para García

Voz 1645 03:39 con total y absoluto secretismo se ha llevado esta operación que ha pilotado el propio Ignacio Aguado aunque siempre en coordinación con el secretario general del partido José Manuel Villegas según fuentes de la dirección de Ciudadanos el entorno de Ribera acoge con satisfacción este nuevo fichaje porque el de Ciudadanos es un proyecto que crece un proyecto ganador de futuro frente a un PP que se desinfla según estas fuentes esta tarde esperamos tener una primera reacción directamente de Alber Rivera que se va a subir al autobús electoral para ir a un mitin a Valladolid precisamente con otro fichaje la ex del PSOE Soraya Rodríguez

Voz 1018 04:08 pues son Ignacio Aguado veremos en directo a partir de las doce y media aquí en Hora catorce que el PSOE se entiende que este fichaje de Garrido es un símbolo de la grave situación que atraviesa el Partido Popular Inma Carretero

Voz 0806 04:18 si ayer Pedro Sánchez hablaba en el debate de que en esta campaña hay unas primarias en la derecha dicen los socialistas ahora que esta operación lo confirma que prueba que el Partido Popular está en descomposición y que Ciudadanos tira de oportunismo vinieron a regenerar dicen y ahora están fomentando el transfuguismo esas son las primeras impresiones en el PSOE Pedro Sánchez va a intervenir en breve en un mitin en Badajoz Okur catorce

Voz 1018 04:41 pues así ha configurado hasta hace sólo unos minutos lo más gordo de este miércoles en el que protagonista era Sandro Rosell el ex presidente del Barça que tras pasar casi dos años en la cárcel en prisión preventiva ha sido absuelto por la Audiencia Nacional de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal por los cuales la Fiscalía pedía seis años de cárcel para él en declaraciones a la SER en Cataluña a su esposa Marta Pineda feliz

Voz 5 05:01 pese a unos compañeros se compensa lógicamente es complicado cuando no puedes abrir una cuenta corriente ni tener una visa es una vida muy difícil pero ahora sólo quiero mirar hacia adelante estoy muy contenta se ha acabado esta pesadilla quitado el dolor de estómago permanente que he tenido durante dos años y ahora hacer vida normal la década día

Voz 1 05:17 no quiero mirar atrás no bien mira Herrera

Voz 0202 05:20 además la Guardia Civil investiga un posible caso de violencia machista en Tenerife tras encontrar a un niño de cinco años llorando lleno de tierra contaba que su padre había agredido a su madre y a su hermana de diez años en una cueva y que él había conseguido escapar del agresor está detenido las víctimas desaparecidas enorme de la justicia ordinaria un juzgado especial

Voz 1645 05:37 estado en violencia machista investigará el suicidio asistido de María José Carrasco otras más de treinta años de enfermedad degenerativa el fallo destaca que había una solicitud serie expresa de Carrasco para acabar con

Voz 1018 05:46 subir dos y casi seis minutos

Voz 3 05:52 hora catorce Madrid

Voz 1434 05:53 ir Cristina Machado hola buenas tardes ácido toda una sorpresa Ángel Garrido a Ciudadanos el ex presidente de la comunidad ignorado por el Partido Popular para las próximas elecciones se pasa a Ciudadanos la imagen esta mañana en la sede nacional de ciudadanos aquí en Madrid ha sido impactante

Voz 6 06:13 satisfacción de anunciarles hoy que el presidente Ángel Garrido se suma al equipo de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid

Voz 1434 06:22 en Ciudadanos llevamos Ignacio Aguado el candidato de C's ha anunciado el fichaje con el propio Ángel Garrido a su lado que lo escuchaba antes de tomar la palabra

Voz 0177 06:31 casi treinta años militando en el Partido Popular y creame que estoy tan seguro que me creerán si les digo que esta decisión no ha sido nada fácil son muchísimo los proyectos compartidos son

Voz 1434 06:41 Ángel Garrido va a ser el número trece de la lista de Ciudadanos a la Asamblea Se va a lo que él mismo ha calificado como un proyecto liberal e integrador enseguida vamos a volver a esa sede nacional de ciudadanos aquí en Madrid en la capital sin duda el partido de Albert Rivera ha conseguido hacerse con el primer titular del día aunque hay otras noticias las vamos a apuntar ahora con Sonia Palomino y Paul Asensio

Voz 1915 07:06 el Defensor del Pueblo pide explicaciones al Ayuntamiento de Alcorcón por la situación del centenar de ancianos que tienen que abandonar las casas adaptadas que el consistorio el dio hace ocho años con carácter vitalicio en su escrito el organismo recuerda que muchos no pueden volver a sus antiguos pisos porque no están adaptados

Voz 1434 07:20 el necesidades la jueza de violencia sobre la mujer número

Voz 1315 07:22 cinco de Madrid ha rechazado asumir la investigación de los hechos ocurrido el pasado día tres cuando Ángel Hernández

Voz 1434 07:27 ayudó a su esposa morir ingiriendo una sustancial

Voz 1315 07:30 jueza entiende que es una excepción de la ley porque solicitó ayuda a su marido de forma expresa seria

Voz 1915 07:34 inequívoco la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso dice que añora los atascos a las tres de la mañana de un sábado asegura que eran seña de identidad de la ciudad y que se han perdido con la puesta en marcha de Madrid central el año para

Voz 1315 07:46 lo murieron setenta y dos trabajadores en accidentes laborales en lo que va de año han muerto dieciséis en la Comunidad de Madrid son todo son datos de CCOO y UGT que piden que la justicia y la medicina se formen para detectar casos en los que los trabajadores sufren enfermedades como el cáncer laboral

Voz 1915 07:59 el deporte es el Atlético de Madrid busca retrasar el título liguero del Barça los rojiblancos juegan hoy contra el Valencia en el Wanda a partir de las siete y media además a las ocho y media Leganés día

Voz 1434 08:08 vamos con la información del tráfico esta mañana la lluvia ha vuelto a provocar problemas en las carreteras en una hora apunta que es alargado más de lo habitual vamos a ver cómo están a esta hora la situación en esas carreteras DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes en este momento encontramos

Voz 7 08:23 con intenso de entrada a la capital por las seis a la altura de Las Matas y también a su paso por El Plantío en dirección a Madrid retenciones además en la ronda de circunvalación M cuarenta en Coslada dirección tres ya en Villaverde en ambos sentidos además les vamos a pedir especial precaución ya que pueden encontrar nieve en la calzada en el puerto de Navacerrada la M seiscientos uno en Guadarrama en la Nacional VI la A1 desde el mole Molar hasta Boceguillas este tramo ya en la provincia de Segovia lo que hay que añadir como bien decías que está lloviendo en gran parte de la comunidad así que por estos motivos desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no bajen la guardia y por supuesto modere la velocidad

Voz 1434 09:01 vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital Margarita Pérez buenas

Voz 0202 09:05 tardes hola buenas tardes destacamos dos zonas en el interior alguna de ellas la calle Ferraz donde en estos momentos se abre al tráfico estaba cortada hasta hace pocos minutos en el cruce con Quintana adherido una concentración la otra zona que conviene evitar es el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos

Voz 1645 09:22 Nos junto ya que continúan trabajos de mantenimiento

Voz 0202 09:25 esto en el acceso al túnel del paseo de Santa María de la cabeza en ese punto de entrada al túnel está cortado un carril

Voz 1434 09:31 tenemos diez grados ahora mismo en el centro de Madrid vamos también con la previsión del tiempo como siempre con Jordi Carbó

Voz 0978 09:36 bien entrada la madrugada la lluvia seguirá cayendo en la mayor parte de la comunidad opta a ratos con intensidad con mucha persistencia pocas pausas tendremos además Ebay reforzando el viento con temperaturas que apenas pasaron de los diez grados sensación incluso marcada de frío en las próximas horas la cota de nieve en puntos de montaña en algunos momentos bajará de los mil cuatrocientos metros pero para volver a subir la próxima noche y mañana han todavía tendremos nubes activas con algunos chubascos será a partir del viernes y el fin de semana cuando podremos disfrutar de tiempo soleado temperaturas cada vez más altas

Voz 1434 10:09 todo esto comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica Alicia Molina y Carlos Ródenas en la producción Sonia Palomino Teresa Rubio enseguida vamos a ir con todo lo que se sabe de ese fichaje de Ángel Garrido por parte de ciudadanos

Voz 1 10:25 tiene ya las entradas para el concierto que damos quedamos donde quieras penemos un aparcamiento cerca seguro

Voz 8 10:31 antes de salir entra a uno de los setenta aparcamientos de Madrid central seis mil plazas para aparcar con total tranquilidad sin multas sin que

Voz 1 10:40 porte la etiqueta cumpliendo la normativa

Voz 8 10:42 calidad aparcamientos de Madrid en Madrid en tramos todos

Voz 3 10:46 hora catorce y Madrid Cristina Machado

Voz 1434 10:49 dos de la tarde y once minutos vamos ya a esa sede nacional de ciudadanos en la calle Alcalá de la capital donde hace tan sólo unos minutos el candidato de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid a la Comunidad de Madrid ha comparecido para anunciar el fichaje del ex presidente Ángel Garrido para su partido irá en el número trece de la lista de Ciudadanos a la Asamblea la imagen a parte impactante ha sido toda una sorpresa Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 11:18 sí que es una sorpresa que nadie esperaba Ángel Garrido ha dicho durante esta rueda de prensa aquí en la sede principal de ciudadanos que no se siente un que pero Garrido lleva casi treinta años en el PP ha sido concejal del Partido Popular con Ana Botella ha sido consejero de Cifuentes y también se siente madrileño pero Ángel Garrido abandona ahora el barco del Partido Popular Ángel Garrido que ocupa el puesto número cuatro del PP para las elecciones europeas se pasa a la formación naranja hilo hace dice por convicción política para hacer presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid a Ignacio

Voz 0177 11:52 su mandado Prieto que es ganador que es un proyecto de futuro aportar las fuerzas que tengo las ganas que tengo para conseguir un futuro en el que por supuesto no haya Gobierno la Comunidad de Madrid de la izquierda de la izquierda radical

Voz 0861 12:08 Juan Ángel Garrido ocupara el puesto número trece una decisión que por cierto no ha comunicado ni a la dirección nacional del PP ni a la dirección madrileña a quiénes si desea lo mejor en las próximas elecciones autonómicas

Voz 0177 12:20 por supuesto mi respeto y mi consideración para el presidente del Partido Popular Pablo Casado por su amistad a lo largo de muchos años yo confío por el bien del partido que dirige ese sepa rodear de los mejores apartar su costo aquellos que no la ayuda que sólo trabajen para sí mismos

Voz 0861 12:38 Ángel Garrido Ángel Garrido lanzarse dardos a la dirección nacional del Partido Popular ante esta

Voz 1434 12:43 cita electoral inminente de las elecciones generales

Voz 0861 12:45 el ex presidente Marine también ha confesado que bueno no es una decisión fácil la de fichar por ciudadanos pero se va también ha dicho donde se siente querido irse suma a un proyecto en el que se siente muy cómodo en el centro derecha

Voz 0177 12:58 casi treinta años militando en el Partido Popular y créanme que se están seguro que me creerán si les digo que esta decisión no ha sido nada fácil son muchísimo los proyectos compartidos son muchos las cosas y muchas las personas con las que tejido lazos durante años durante décadas sus lazos que no son fáciles no son sencillos de cortar pero yo creo que era la única opción para poder seguir defendiendo las cosas en las que creo con honestidad también con algo que es muy importante con absoluta lider

Voz 0861 13:28 bueno Ciudadanos y Ángel Garrido han llevado el fichaje este fichaje bajó un secreto absoluto a penas han dado detalles en esta rueda de prensa pero sí hemos sabido que en las negociaciones ha sido clave el papel que ha jugado el número dos de Ciudadanos en Madrid

Voz 1434 13:40 César Zafra tan secreto que nos aseguran desde la dirección del Partido Popular que no tenían ni idea luego vamos a preguntar qué es esa Vic es está diciendo en el Partido Popular esta mañana ha sido todo piropos de Ángel Garrido al candidato de Ciudadanos a Ignacio Aguado aunque no siempre la relación ha sido tan buena por lo menos tan respetuosa así llamaba Garrido ha en una rueda de prensa en enero de dos mil dieciocho

Voz 0177 14:03 lo oportunismo tiene un nombre Madrid se llama Ciudadanos aquí Ciudadanos por resumir una frase es el tonto útil de la izquierda el que está haciendo el caldo gordo seguramente cuenta de que algún día gobierna

Voz 1434 14:13 hoy todo sintonía entre Aguado ida Rido Ignacio Aguado que como decíamos al principio Javier ha sido el encargado de hacer este anuncio que ficha Ángel Garrido

Voz 0861 14:24 sí ha hecho el anuncio pasada prácticamente la una y media de la tarde el propio Ignacio Aguado ha dicho que desde Ciudad no siempre han querido fichar a los mejores y Ángel Garrido Ángel Garrido según Ignacio Aguado aporta moderación aporta un perfil muy moderado a su proyecto político y por eso han decidido

Voz 6 14:41 vale Ángel aporta a este proyecto de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid experiencia aporta moderación y sobre Laporta sobre todo aporta un profundo conocimiento de la administración regional porque ha sido presidente de esta comunidad hasta hace apenas unos días

Voz 1 14:57 durante cuatro años de esta legislatura legislatura con

Voz 6 15:01 esa ha sido el interlocutor con el Partido Popular más fiable y en algunos momentos el único

Voz 0861 15:10 bueno el idilio entre Ángel Garrido y Ciudadanos ya es total Cristina una prueba un ejemplo de ello es que durante esta rueda de prensa en han preguntado Ángel Garrido por tres temas muy delicados sobre el futuro programa electoral que pueda llevar ciudadanos como son el aborto y la eutanasia horas gestación subrogada tres temas en los que el partido siempre ha sido muy crítico pues bien Ángel Garrido ha dicho que comparte al cien por cien lo que opina estos temas Alber Rivera es decir Ángel Garrido comparte el enfoque político querella ciudadanos a estos tres temas sociales tan compleja

Voz 1434 15:38 Javier Bañuelos gracias Garry oro se pasa a ciudadanos después de que el Partido Popular en el que ha estado militando casi treinta años no lo haya querido como candidato él se postuló tenía como aval haber asumido la presidencia en un momento muy delicado de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes y haber aguanta el tipo pero el partido lo aparto para poner a una candidata relativamente inexperta Isabel Díaz Ayuso aun así Ángel Garrido siempre ha mantenido lo ha dicho una y otra vez que él estaría donde el partido quisiera donde el partido quiso en teoría tras negociarlo con él fue

Voz 9 16:12 neurótico me voy con la ilusión de ir a un sitio en el que me apetece estar

Voz 0861 16:16 pues la Unión Europea y trabajar por España

Voz 9 16:18 Madrid también detalló

Voz 1434 16:21 bueno pues va ser que no Javier Casal director de contenidos de la Cadena Ser en Madrid yo cómo estás piscina ha sido toda una sorpresa es imposible contar las veces como decíamos que Garrido ha dicho que él siempre sería leal al Partido Popular pero se va ciudad sorprende sorprende

Voz 0867 16:35 lo primero el bofetón al Partido Popular en concreto a a Pablo Casado que no tuvo en cuenta para repetir en la comunidad y trató como una con bastante frialdad como presidente de la Comunidad de Madrid la frialdad que vimos por ejemplo en diciembre durante la cena de Navidad de del Partido Popular incluso con la elección de la sustituta Isabel Díaz Ayuso con una experiencia inferior a la de Garrido que además les en todas mal aunque fue muy discreto segundo elemento bueno el calendario el bofetón a Casado se produce a cuatro días de unas elecciones generales otros días tan sólo tiene por tanto una lectura autonómica pero también Cristina una lectura nacional todo esto porque el PP en Madrid se va diluyendo no disolviendo como una especie de azucarillo sin candidatos potentes en el Ayuntamiento ni en la Comunidad con una fuga en dos direcciones no ahora a Vox con Enrique de Luna también a Ciudadanos otro factor que va a pasar con el equipo potente de Garrido gente de confianza de del presidente o del ex presidente de la comunidad que por ejemplo o ha entrado de refilón en las listas el caso de Pedro Rollán que es el presidente en funciones de la Comunidad ahora mismo que por cierto ayer que se llama chaqué heteros a los que dejan el Partido Popular o gente como Ruiz Escudero que es el actual consejero de Sanidad y que se ha quedado fuera sorprendentemente de las listas de Díaz Ayuso también otro último elemento la contradicción ya Cristina más absoluta es que Garrido va a hacer campaña contra el Partido Popular desde su puesto como número trece que dice que no está ese número uno ya veremos pero lo cierto es que si la derecha y la extrema derecha suman aquí en la Comunidad de Madrid puede podemos llegar a vivir una contradicción importante no que Garrido tenga que compartir Consejo de Gobierno con Díaz Ayuso o con otros miembros del Partido Popular dice el dicho que que la venganza es un plato que se sirve frío un hoy Garrido ha pasado de aguantar y aguantar con cautela y con discreción a una sonora bofetada de la tiene el Partido Popular se han enterado por los medios de comunicación

Voz 1434 18:18 sí ha hecho gala de ese perfil discreto con el que siempre ha ejercido sobre su política quizás en el Partido Popular se esperaban esas fugas de algunos de sus miembros a Vox pero no esta de Ángel Garrido a Ciudadanos la dirección del PP Adrián Prado asegura que no tenía ni idea

Voz 0019 18:35 eso es ha sido una absoluta sorpresa a las caras del equipo de Casado lo dicen todos se han enterado aquí en Sevilla al mismo tiempo que Garrido compareció en la sede de ciudadanos nadie sabía nada ni siquiera su jefa de gabinete o su responsable de comunicación que han llegado a desmentir la noticia a la prensa lo más sorprende es que el lunes Ángel Garrido firmó la ficha para formar parte de la lista de las europeas del PP ayer por la tarde estuvo en la sede de Génova esta tarde tenía previsto un acto con el partido eso sí una vez asimilada la noticia en el PP le quieren quitar importancia el fichaje en el entorno de Casado dicen que no le van a dar relevancia electoral algo que no la tiene y aseguran que es Garrido y Ciudadanos quienes tienen que dar explicaciones fuentes del PP recuerdan además que la dirección nacional le ofreció ir en las listas del Congreso del Senado y que lo rechazó

Voz 10 19:17 sí porque su prioridad era ir a Europa gracias Adrian son las dos de la tarde diecinueve minutos

Voz 3 19:24 hora catorce Madrid

Voz 1434 19:27 menos desde el Partido Popular de Madrid donde estamos pidiendo alguna valoración de este cambio de Garrido a ciudadanos nos están llegando acciones prácticamente desde todas partes vamos a empezar con las que nos llegan desde la Asamblea desde los partidos con representación en la Asamblea Virginia Sarmiento buenas tardes buenas tardes en el PSOE todavía están valorando si hacer o no declaraciones al respecto desde Podemos la portavoz Isabel Serra considera que la marcha de Garrido a ciudadanos es el fin del PP se plantea varias dudas

Voz 0311 19:54 creo que hoy barrido me hubo viendo los favores hechos a a ciudadanos durante estos cuatro años que ha sostenido el gobierno de los recortes ascendió al Gobierno de los corruptos lo lugar yo creo que está ya más cerca echar al Partido Popular precisamente por la descomposición cazamos no hay pero claro llevamos viendo en las últimas semanas a Garrido al que iba pensando lo que hace pocos meses Calais ciudadanos que el tonto útil de la izquierda allanó último lugar a Gabilondo si sigue estando dispuesto como ahí son las últimos mece a pactar en un gobierno con Zidane

Voz 1951 20:28 la misma palabra que escuchábamos al principio su declaración para el PP utilizaba Íñigo Errejón en Hoy por Hoy Madrid descomposición

Voz 11 20:35 yo creo que esto da una imagen claramente de descomposición del Partido Popular y frente a esa los los ciudadanos el pene continuar con una agenda que prometió al inicio de regeneración lo que eliges recomponernos rostros muy Partido Popular para convertirse en una especie de nuevo Partido Popular que les falta exclusivamente como no sé cambiar a asumir las gaviotas cambiar el libro

Voz 1951 20:55 añadía que esto supondrá un gobierno progresista para España hay probablemente también en la Comunidad de Madrid además considera que al PP no le quedan presidentes ya que unos están manchados por la corrupción y otros llevarnos

Voz 1434 21:05 también se han producido ya las primeras reacciones en el Ayuntamiento de la capital así que hasta allí nos vamos Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 21:10 qué tal buenas tardes bueno cuando ha saltado la noticia se ha empezado a escuchar un run run en la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento comenzaban a murmura a los periodistas y también los asesores que levantaban a contarles a sus jefes al oído el campanazo que acaba de dar Ángel Garrido al final la delegada de Movilidad Inés Sabanés no sea o no sea ha resistido y acabado haciendo referencia al tema

Voz 1 21:31 por lo menos hay algo que nos vamos

Voz 0795 21:34 por este equipo de gobierno allí es esa confrontación sistemática que hemos tenido con la Comunidad de Madrid que con un nuevo equipo de gobierno entiendo que tendrá otra serie el equipo de gobierno ante la izquierda tendrá otra sensibilidad con los temas de coordinación de consideración de la área metropolitana

Voz 0393 21:56 los concejales populares estaban con cara de circunstancias se han mostrado sorprendidos aunque de momento no han hecho declaraciones públicos públicas off the record sigue confiesan esa son

Voz 1434 22:07 presa por la noticia de Garrido estamos

Voz 0393 22:09 flipando si me permitís la expresión decía literalmente bueno ha sido una sorpresa en toda regla Garrido se pasa

Voz 1434 22:15 Ciudadanos casi treinta años después de empezar su militancia en el Partido Popular un cambio que se ha gestado pues con esa discreción que caracteriza al ex presidente de la Comunidad de Madrid vamos a recordar cómo han sido esos treinta años sobre todo estos últimos tiempos de Ángel Garrido en la política madrileña Sonia Paloma si treinta

Voz 1915 22:32 los entró en el noventa y uno en el Partido Popular refiriéndose a las nuevas generaciones cuando tenía veintisiete años cuatro años después en el noventa y cinco entra por primera vez en una lista como número tres del Partido Popular en Pinto en el noventa y nueve entra en las listas del PP en el Ayuntamiento de Madrid con Álvarez del Manzano ir repetiría en tres ocasiones más también con Gallardón y Ana Botella usted está ostentando el cargo de concejal en varios distritos en esos años forma también parte de la Ejecutiva Regional del partido no es hasta el dos mil once cuando su carrera política se traslada a la Asamblea de Madrid de la mano de Cristina Cifuentes con la que guardaba una estrecha relación fue su número dos hasta que ésta tuvo que dimitir en dos mil dieciocho por el escándalo de su máster y el dieciocho de mayo de ese mismo año

Voz 12 23:15 la la dotación es sesenta y cinco votos a favor sesenta y cuatro votos en contra ninguna abstención

Voz 1915 23:22 fue proclamado nuevo presidente de la Comunidad de Madrid una presidencia corta improvisada con la sombra de proceso judicial que investigaba el título de Cifuentes y que en enero de este año recibió un jarro de agua fría

Voz 13 23:36 siendo portavoz del partido me tocaban el me hace gracia

Voz 1434 23:39 nosotros es un orgullo porque suele aporta nuevo Pablo Casado

Voz 1915 23:42 lo designó a Isabel Díaz Ayuso como candidata del PP a la comunidad hace unas semanas Casado lo envió a Europa las listas del PP a las elecciones europeas hizo la Historia Cristina pues ha sumado hoy este último sorprendente capítulo

Voz 1434 23:55 los dos protagonistas del día Ignacio

Voz 10 23:57 dado y Ángel Garrido esta tarde aquí

Voz 1434 24:00 la SER Javier Casal muchas veces como muchos mortis

Voz 0867 24:02 lo que pasa es que hoy es martes Ny viene unos representando al Partido Popular lo en este caso el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 10 24:08 PP y el otro ciudadanos vendrán los dos en represión

Voz 0867 24:11 nación de ciudadanos los dos se sentaran en este estudio a partir de las siete

Voz 1434 24:13 de combatientes a compañeros a partir de las siete y veinte en La Ventana de Madrid ahora mismo son las dos de la tarde y veinticuatro minutos

Voz 1 24:24 cuando alguien tiene un sueño perseguirlo hiciese suyo es un Volvo el mejor sitio es auto el porque

Voz 14 24:32 en todos nuestros concesionarios y la gama de modelos Volvo atrapar uno no sólo es fácil sino que además es muy cómoda auto Elia tu concesionario oficial Volvo en Madrid y provincia más en auto Elia punto es

Voz 15 24:45 quieres saber cómo me las gasta pues mira yo me voy de viaje y lo primero que hago es pillar mi tarjeta viene ex porque cojo saco dinero gratis en cualquier cajero del mundo realizo obispados en el extranjero con el mejor tipo de cambio y me ahorro las comisiones estúpidas espíritu como de las gastas pide ya tu tarjeta vine ex lleva de diez euros gratis de bienvenida vine tu cuenta sin bancos

Voz 16 25:07 la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba celebra el Madrid su sesenta aniversario el sábado dieciocho de mayo la orquesta cubana y el cantautor Silvio Rodríguez juntos en el Whiting Center compra tus entradas en la orquesta Cuba y Silvio Rodríguez punto com Bicing Center punto es Ticket Master y Piqué atea el dieciocho de mayo disfruta con la Orquesta Nacional de Cuba y Silvio Rodríguez en concierto

Voz 0277 25:28 el sábado no cariño esto lo dejamos ya tenía amor que ese vale K es el envío

Voz 1280 25:36 Steinberg Gloria lleva dos años y medio sabiendo lo que ser madre tú puedes empezar hoy pide cita en Ibi punto es o llama al novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos IBI líder mundial en medicina reproductiva todo empieza Antic

Voz 17 25:48 en Ibi tibote ciertas El jovencito Frankenstein Últimas funciones del gran espectáculo de

Voz 1 25:53 hoy en Madrid disfruta de uno de los musicales

Voz 17 25:56 preferidos por la crítica y el público

Voz 6 25:58 el teatro de Pete Gran Vía Sol

Voz 17 26:01 hasta el cinco de mayo consigue tus entradas para el musical más divertido de la cartelera antes de que sea demasiado tarde más información en El jovencito Frankenstein punto com

Voz 1 26:11 puedes comprar cualquier coche o elegir entre más de dos mil quinientos coches ocasión los de procedencia particular completamente garantizada puedes pagar más acudir al número uno en relación calidad precio y las casualidades no existe ocasión Plus número uno en compraventa de coches o casi un plus doce centros a tu servicio siete en Madrid y también en Valencia Zaragoza Castellón Pamplona ocasión plus punto com

Voz 0277 26:34 hola soy Puri de medios Judi tu discoteca de confianza en Tirso de Molina si estás tan cansado de política como yo entra en Puri for presidenta punto com ido escueto Mis propuestas electorales prometo que no hay ninguna normal por Filho del verdadero cambio que estabas esperando por fin llega el segundo aniversario donde no se cumplen años se cumplen promesas déjate en los que este centro comercial Plenilunio descubre y prueba las últimas tendencias de la primavera en belleza y maquillaje de la mano de Mc Mix Kiko o primor y conocen persona a la influencer Noone Spínola ven del veinticinco al veintiocho de abril a que el odio y siente tenga más Beauty que nunca más en fue en Plenilunio punto es

Voz 18 27:21 este día de la madre regala el musical número uno de la crítica el médico el musical una superproducción para toda la familia basada en el bestseller de Noah Gordon disfruta de nuestras promociones exclusivas para el día de la madre con descuentos del veinticinco por ciento recale una experiencia inolvidable en el teatro Nuevo Apolo de Madrid entradas a la venta en el médico musical punto com

Voz 10 27:42 cuánto te debo la revisión lo que acordamos pero usted ha duplicado porque encontramos algún problema

Voz 5 27:47 brote de pánico revisar tu coche en Sabeco tienen las mejores ofertas para poner a punto tu coche béticos a un precio sensacional

Voz 17 27:56 busca tu taller en grupos Adecco punto com talleres han el vuelco cuidan de tu vehículo

Voz 3 28:03 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 28:06 esta tarde en La Ser vamos a hablar con Ignacio Aguado Icon Ángel Garrido con los dos protagonistas del día a partir de las siete y veinte en La Ventana de Madrid los dos sentados aquí en este estudio aprovecharemos a Garrido para preguntarle por ese cambio a ciudadanos evidentemente pero también por la que ha sido su sucesora quiere ser su sucesora en la Comunidad de Madrid por la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso que sigue dando titulares para la polémica por ejemplo esta mañana en un desayuno informativo decía que le gustan los atascos nocturnos en Madrid porque son una seña de identidad de la ciudad y que Madrid central se los ha cargado luego ha tenido que explicar un poco más y al final ha dicho esto

Voz 19 28:40 para las mujeres es para mí por lo menos que ha sido una persona que salido es fruto de mi ciudad con absoluta pasión yo salir de escena salir a tomar una copa volver a casa en muchas me entenderéis Iber esa vida en Madrid me hace sentirme muy orgullosa de mi ciudad no defiendo los atascos me gustan las alternativa creo en el transporte público creo en el medio ambiente y la sostenibilidad pero que un atasco a las tres de la mañana un sábado en Madrid me parece que seña identidad de Madrid y creo que cualquier persona que vive en Madrid sabe a lo que me refiero

Voz 1434 29:14 ya antes de marcharnos los deportes Gonzalo Conejo buenas tardes

Voz 1965 29:17 buenas tardes a las siete y media Atlético de Madrid recibe al Valencia en casa con la obligación de no perder ya que si lo hace el Barcelona sería campeón esta noche una hora más tarde el Leganés recibe al Athletic con la intención de entrar en la lucha por Europa para mañana el Rey se juega la vida en el Pizjuán necesita ganar para no desengancharse de la lucha por el descenso Getafe y Real Madrid disputan a las nueve y media un derbi madrileño en el coliseo en la Euroliga el Real Madrid puso anoche el tres cero en la serie ante el Panathinaikos ya está en la Final Four de Vitoria

Voz 1434 29:40 nosotros nos marchamos pero sigue Hora catorce enseguida les cuentan más detalles sobre este paso de Ángel Garrido a ciudadanos entre otras cosas José Antonio Marcos va a hablar en directo con Ignacio Aguado ya la tarde y esta tarde en La Ventana de Madrid a las siete y veinte los dos Aguado Garrido sentados en este estudio

Voz 2 30:04 un par de media

Voz 3 30:11 Antonio Marcos

Voz 1018 30:19 una cuatro días para las elecciones generales y un mes para las autonómicas europeas y municipales Ciudadanos se lleva al ex presidente autonómico del PP Madrid Ángel Garrido hubo una jugada diseñada con el máximo sigilo sin filtraciones con un hermetismo absoluto el partido de Rivera ha anunciado esta maniobra electoral de la que el equipo de casados enteró práctica ante en el último minuto Garrido iba a ser el número cuatro a las europeas de hecho su nombre aparece hoy en la lista que publica en el Boletín Oficial del Estado intentó hasta el último minuto seguir en la vida autonómica de Madrid pero Casado no quiso y esta parece ser la maniobra de respuesta de hecho ni siquiera va en un puesto de cabecera según ha explicado el propio Garrido ya en la sede de ciudadanos acompañado por el candidato Ignacio Aguado

Voz 0177 31:00 vengo Ciudadanos por convicción Ciudadanos es hoy por hoy partido político preocupa con mayor pérdida el espacio de centro en centro político en España como supuesto también en la Comunidad

Voz 6 31:09 hemos venido a la Comunidad de Madrid la Asamblea de Madrid a ganar y para ganar tienes que incorporar en tu equipo a los mejores luego Ángel es uno de los mejores Hora catorce

Voz 1018 31:24 Miguel Ángel Aguilar remitirán un instante su telegrama Ángel Garrido seguirá esperamos también conversar con Ignacio Aguado y les contaremos cómo ha caído este terremoto en la dirección nacional del PP como lo explica el entorno de Rivera y que interpretan los otros partidos en plena carrera electorales el miércoles veinticuatro de abril Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes hasta el otro protagonista del día Antonio se llama Sandro Rosell

Voz 1645 31:46 si la Audiencia Nacional absuelve al ex presidente del Barcelona porque considera que no hay pruebas que demuestren que cobrará comisiones ilegales por los derechos televisivos de la selección brasileña de fútbol Marta Pineda su esposa esta mañana en la SER en Catalunya

Voz 5 31:57 personas con esto se compensa lógicamente es complicado cuando no puedes abrir una cuenta corriente ni tener una avisa es una vida muy difícil pero ahora sólo quiero mirar hacia adelante

Voz 1434 32:06 estoy muy contenta se ha acabado esta pesadilla

Voz 5 32:08 hervida normal la década Díaz no quiero mirar atrás a Vidic

Voz 1645 32:12 no estaba cómodo en el ex jefe de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle declara en el juicio del proceso que dejó el cargo antes del referéndum ilegal del uno de octubre porque no se sentía cómodo con la llegada a la Conselleria d'Interior de Joaquim Forn que es uno de los exdirigentes acusados

Voz 20 32:25 hombre decirte que cómodo no me sentía con componente de incomodidad personal de cómo podían evolucionar las cosas

Voz 1645 32:33 atentos a la extrema derecha del PP Europeo reconoce que está preocupado por el papel que pueda tener en España y en Europa después de las elecciones Manfred Weber candidato conservador a presidir la Comisión en declaraciones a la SER mucho

Voz 0019 32:44 queremos incluir a la gente queremos convencer a la gente para que vote a los partidos de centro los nacionalismos egoístas sólo llevan a crear problemas voto destinado

Voz 1645 32:54 la Guardia Civil ha detenido en Tenerife a un hombre que ha mostrado un carácter muy violento y busca a su mujer y a uno de sus hijos que están desaparecidos el otro hijo un niño de cinco años fue localizado ayer en el monte y contó que su padre los había agredido a todos y él la había podido

Voz 1018 33:07 aparte vuelve a la justicia ordinaria la muerte asistida

Voz 1645 33:09 de María José Carrasco no será juzgada como un caso de violencia machista la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer considera que

Voz 1018 33:16 su petición expresa de que la ayudaran a morir con

Voz 1645 33:18 desde el delito en una excepción respecto a las conductas recogidas en la ley de violencia de género Ángel Hernández es el marido de María José

Voz 0861 33:25 ción como es la de violencia de género

Voz 21 33:28 no se podía digamos es mezclar con lo mío porque sería un desprestigio para ella

Voz 1645 33:34 en peligro el Gobierno residir Lanka reconoce que aún puede haber más ataques en el país y ha confirmado además que alguno de los terroristas Se habían formado fuera de la isla lo ha explicado esta mañana el viceministro de Defensa

Voz 0116 33:45 es que no les no puedo decir que tenemos que seguir atentos y que tardaremos un par de días en tener la situación bajo control creemos que al menos uno de ellos estudió en Reino Unido y creemos que lo que sucedió en Nueva Zelanda les motivó hacer lo que hicieron el domingo de Pascua fallos de

Voz 1645 34:01 de seguridad las primeras conclusiones de la investigación del incendio en la catedral de Notre Damme desvelan que se han encontrado restos de colillas en los andamios en los que se inició ese juego también han detectado irregularidades en la instalación eléctrica

Voz 6 34:13 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 22 34:17 José Antonio el telegrama es para Ángel Garrido señor expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid sumarse a la candidatura de Ciudadanos a la Asamblea de la Comunidad en el número trece implica renunciar al número cuatro del PP para las elecciones europeas y constituye un golpe sorpresa que descoloca a Pablo Casado Ile debilitan el esprín final de la campaña el cambio de quién lleva treinta años de militancia en las filas populares carece de ventajas visibles hice presenta como resultado de fidelidad a las convicciones al considerar que ahora ciudadanos representa mejor al centro atención a los efectos deslizantes

Voz 1018 34:58 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina y Carlos Ródenas en la técnica es al Quintana Carlos Cala en la producción y el otro nombre propio genoma de la política es el del legendario director teatral británico Peter Brook Premio Princesa de Asturias de las Artes Marta García

Voz 0393 35:11 puedo tomar cualquier espacio vacío llamarlo un escenario desnudo así comienza el espacio vacío esa biblia escénica escrita por un director convertido en leyenda llamado Peter Brook noventa y cuatro años hijo de judíos emigrados a Inglaterra debutó con dieciocho años en Londres con doctor Faus tus de Marlowe dirigió la Royal Opera House yo revolucionó la Royal Shakespeare Company en mil novecientos sesenta y cuatro dirige uno de los hitos de su carrera Marat Sade en los setenta cuando podía trabajar en cualquier teatro del mundo elige uno en París en ruinas para fundar su teatro voz de honor en el ochenta y cinco en Aviñón estrena maja barata Un poema épico indio de nueve horas que marcará a toda una generación en dos mil dieciséis en Madrid Brook hablaba de política

Voz 1018 35:56 del buen el problema en nuestro país

Voz 0393 35:59 políticos es que el día en que ganan las elecciones si son honorables deben preguntarse cómo puedo ser el vencedor sin que eso contamine mi mente decía Brook

Voz 1018 36:09 completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:13 hasta bien entrada la madrugada la lluvia seguirá afectando sobre todo las dos Castillas Extremadura la Comunidad de Madrid también Andalucía así como La Rioja y la vertiente sur de los Pirineos las cantidades de agua más importantes se registran en la cara sur del Sistema Central cota de nieve que irá cambiando con el paso de las horas en el centro y norte de la península así moverá entre los mil y mil quinientos metros y sensación de frío marcada en estos sitios con lluvia porque además el viento irá

Voz 1434 36:39 bueno dando protagonismo el Cantábrico en bien

Voz 0978 36:41 te más suave con ratos de sol pero también algunos chubascos más sol en Canarias y el Mediterráneo con máximas que pueden superar los veinte grados

Voz 1 36:50 descuidar cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más mutuamente tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 23 36:58 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P

Voz 24 37:08 multa condiciones en Mutua puntuales premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente en los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes dice

Voz 25 37:29 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank ir Repsol una cuarta no me pregunto desde cuándo llegada soltero yo casi ni me acordaba de comunicar ella me hizo sentir muy cómodo me pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 1 37:44 en este lo importante es la que compartís como fue entre este cincuentenario Time Descarga la aplicación otra vez de compras contumaz

Voz 26 37:55 que no que he ido Midas y me han regalado una tablet por cambiar los cuatro neumáticos Continental sí claro

Voz 10 38:00 a Landis inalámbricos se los han regalado a mi madre

Voz 26 38:03 sólo por miembros del suyo pero ojo que son para la niña si quieres tu regalo pide cita en Midas punto es antes del veinticuatro de abril y Elige neumáticos Continental

Voz 3 38:12 pobre catorce José Antonio Marcos

Voz 10 38:15 pues esta en la de política de las últimas horas Ángel Garrido teóricamente oficialmente ya desde hoy número

Voz 1018 38:21 cuatro del PP la lista al Parlamento Europeo ficha por Ciudadanos para ir como número trece en la lista de la formación naranja por Madrid hace prácticamente un par de semanas cuando ya formalizó su paso a la política europea Garrido decía que lo hacía encantado

Voz 4 38:37 yo estoy encantado de ir él está sólo por supuesto de los Montserrat muy agradecido por supuesto al presidente nacional a Pablo Casado por haber incluido un estadista yo creo que es un momento en el que por desgracia mucho países hay partidos son yo creo que el partido que su partido profundamente europeísta tiene que hacer una labor importante para seguir manteniendo el secreto creemos que es que la Unión Europea siga existiendo

Voz 1018 39:01 pues usted que Garrido ya no ve con los mismos ojos al Partido Popular ni a la política europea su importancia insiste en que su vida política debe seguir pasando por Madrid y esta es la noticia que han anunciado después de muchos rumores datos contradictorios poco después de la una de la tarde ya en la sede de ciudadanos acompañado por Ignacio Aguado Javier señores qué tal buenas tardes

Voz 0861 39:19 qué tal buenas tardes pues en fin no se respirar mima euforia en la funcionan Ángel vende ya como un auténtico revulsivo para reconectar con el votante del Partido Popular la negociación José Antonio no han sido sencillas de hecho el fichaje se ha cerrado y anunciado con las listas electorales ya publicadas en el BOE y Ciudadanos ha comunicado Llanos aseguran a la Junta Central Electoral la correcta son para poder incluir en el puesto trece a este veterano dirigente del Partido Popular Ángel Garrido lleva casi treinta años el PP llevaba casi tiene treinta años el PP ha sido concejal con Ana Botella ha sido consejero de Cifuentes y después presidente autonómico pero no se siente un saque cero abandona el barco del Partido Popular porque prefiere dice desarrollar sus principios en un proyecto político donde se siente realmente querido

Voz 0177 40:05 casi treinta años militando en el Partido Popular y creame que sí que están seguro que me creerán si les digo que esta decisión no ha sido nada fácil son muchísimo los proyectos compartidos son muchos las cosas y muchas las personas con las que tejido lazos durante años durante décadas sus lazos que no son fáciles no son sencillos de cortar pero yo creo que era la única ción para poder seguir defendiendo las cosas en las que creo con honestidad también con algo que es muy importante con absoluta libertad

Voz 0861 40:35 Se Bacon por convicción Ángel Garrido José Antonio ha sido ovacionado por varios diputados de la formación naranja haya reconocido sin pudor que no ha comunicado a la dirección nacional de su antiguo partido el Partido devorar este giro de ciento ochenta grados Garrido que llegó a llamar a Ignacio Aguado el tonto útil de la izquierda comparte ahora el enfoque político al cien por cien que Ciudadanos

Voz 0771 40:55 da a temas tan sensibles como el aborto

Voz 0861 40:57 yo la eutanasia o la gestación subrogada

Voz 1018 41:00 sí lo cierto es que Garrido e Ignacio Aguado tuvieron sus más y sus menos en los debates parlamentarios de la Asamblea de Madrid lo que apuntaba Bañuelos tiene este sonido

Voz 0177 41:07 por turismo tiene un nombre Madrid se llama cubanos aquí Ciudadanos por resumir una frase es el tonto útil de la izquierda que está haciendo el caldo gordo seguramente cuenta de que algún día olvídate

Voz 10 41:17 gracias todo buenas tardes qué tal buenas tardes como las cosas no bueno yo creo que han cambiado mejor yo creo que han cambiado a mejor

Voz 0771 41:26 el porque la decisión de de Ángel de sumarse a este equipo de de ciudadanos valientes liberales que forman parte de de Ciudadanos es una decisión que le honra y sobre todo que le hace ser coherente con sus propios principio

Voz 1018 41:36 no lo digo por lo de tonto útil de la izquierda acabamos de escuchar

Voz 0771 41:40 bueno yo creo que eso forma parte del del juego parlamentario oí yo que siempre he dicho al amigo muy convulsa digno al que forma parte forma parte de de del debate parlamentario muchas veces del ardor parlamentario en una legislatura que que hay que ser realistas son estos ha sido muy convulsa y muy difícil pero aún así el personal con Ángel siempre hemos mantenido el contacto en algunas ocasiones ha sido incluso el único interlocutor que hemos tenido en el Partido Popular y creo que es una fantástica noticia no solamente para ciudadanos sino para los siete millones de madrileños que van a ver que hay un proyecto de centro que lo que hace en lugar de expulsar talento es incorporar talento

Voz 1018 42:15 digamos una cosa como cuando se ha gestado todo esto que ha tenido protagonismo muy directo en qué momento empieza a ustedes a tirar los tejos Garrido

Voz 0771 42:24 bueno hemos tenido durante toda la legislatura en una excelente relación pero es verdad que esta última semana ha sido decisiva ha sido clave porque ella sí que hemos hablado más directamente esta posibilidad es una decisión evidentemente que que tenía que adoptar Ángel una decisión difícil pero también valiente y le correspondía a él decir en qué momento hemos respetado los tiempos que no ha querido bueno pues mantener infinitamente pues ha sido hoy cuando hemos decidido anunciarlo y fantástico porque creo que ya digo que que nos permite seguir creciendo como proyecto político y desde luego el veintiséis de mayo Si ya salíamos a ganar la Comunidad de Madrid ahora más que nunca vamos a salir a ganar al PP y a frenar a los pobres

Voz 1018 43:02 Garrido se va dolido con el PP