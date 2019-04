Hora 14 (25/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias a la actualidad de la mañana en la Cadena Ser

Voz 1727 00:17 buenas tardes la Cadena SER les va a seguir ofreciendo en directo la comparecencia del ministro del Interior José Antonio Alonso en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados donde esta ofreciendo las explicaciones de lo ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de

Voz 1018 00:32 Mar muy buenas tardes Paloma Tortajada en el verano de dos mil cinco una de las voces más queridas de la radio española entre otras muchas cosas fue subdirectora de este programa durante casi cinco años colaboradora muy querida el que les habla compañera esforzada exigente a Diego y nos ha dejado con sólo cuarenta y nueve años llevaba la radio en el corazón transmitía la vida con esa voz de cristal que están ustedes escuchando pero la enfermedad se ha llevado por delante fue la mano derecha también la izquierda de la Villa que hoy en Hoy por hoy en cuatro antes de recalar en la Cope con Carlos además ha dicho el ministro José Antonio Alonso que él tenía

Voz 2 01:09 ahí construir nosotros tenemos compañeros suyos algunos además caben tan tan grandes amigos los oyentes también tienen esa relación familiar con quienes aquí estoy seguro de cómo se somete a dos tramos de su propia vida esos propios días hemos hablado de esta queridísimo acompañada no te acaba de morir el lazo he visto lo es porque nunca esa esa la idea de que una persona evitaría sonrisa de versión de capacidad de trabajo pueda desaparecer en un momento bajo el manto de una enfermedad cruel

Voz 1018 01:44 la muerte de Paloma hace que hoy no sea un día normal para ustedes tampoco para nosotros pero como él ya nos diría si pudiera noten Royes Yvette al Granada yo hoy a tres días para las elecciones tenemos que hablar de campaña ID para la encuesta de población activa del primer trimestre del año deja casi cincuenta mil desempleados más y una disminución del veintitrés mil puestos de trabajo sube el paro baja el empleo en este periodo pero la tendencia interanual es positiva y en eso se fija la ministra de Trabajo Magdalena Valerio en declaraciones a la SER

Voz 3 02:13 a valoró positivamente dentro de que todas las personas que me conocen saben que soy prudente y no me gusta lanzar las campanas al vuelo pero es cierto que para para contrarrestar todas esas opiniones de agoreros que venían diciendo que es por cierto con poco patriotismo no porque yo creo que el país y este es un gran país con una con una gran fuerza y lo está demostrando

Voz 1018 02:34 el líder del PP Pablo Casado no ha perdido ni un minuto para pasar factura a Pedro Sanz

Voz 4 02:38 qué tiene que decir con que por culpa de sus políticas demagógicas con Podemos y sus pactos inconfesables con los independentistas y sus transferencias pactadas con los nacionalistas en Navarra y en el País Vasco Españas está empobreciendo cuando el Partido Socialista entra por la puerta al empleo sale por la ventana ha pasado siempre ha pasado con González ha pasado con Zapatero ya lo está pasando con Sánchez pero nunca había sido tan rápido

Voz 1018 03:02 en el acto de campaña celebrado en Barcelona Casado no ha hecho mención al fichaje de Ángel Garrido ex presidente de Madrid por ciudadanos presentado esta mañana suciedad por lo de Rivera quien recuerda que ni hay amoroso eternos ni militancia es de por vida en un partido Garrido advierte que como él puede haber más

Voz 1389 03:16 ya sé que algunos dicen que hay que ser del PP el PSOE hasta la muerte como si fuera una condena yo creo que no creo que igual que se les va a los votantes pues también dejan escapar a gente válida que tiene ganas de trabajar por este país

Voz 5 03:30 entre manos Ángel Garrido el mira te Ángel Garrido van a ir a votar a Ciudadanos y que dejará votar dos partidos incluido Partido Popular Hora catorce

Voz 1018 03:39 hablaremos a partir de las doce y media con el presidente del CIS con José Félix Tezanos sobre la incidencia de estos movimientos de última hora los debates televisivos en el voto del próximo domingo la foto del día a la escena internacional lejos de aquí en Vladivostok Putin y su vecino quimio núm el presidente de Corea de Norte reunidos buen clima

Voz 6 03:57 por supuesto hemos hablado de la situación de la península de Corea ya hemos intercambiado opiniones sobre cómo se puede resolver de un modo pacífico Ivonne iba a Rusia para intercambiar puntos de vista sobre la situación en la península de Corea y también para encontrar la manera de asegurar que haya un acuerdo pacífico Lou Yun Joana

Voz 1018 04:14 otro que apunta la carrera electoral a Estados Unidos para las presidenciales del dos mil veinte

Voz 6 04:18 el ex vicepresidente con Laurent con Obama yo

Voz 1018 04:20 Hayden se suma a los doce aspirantes demócratas a la Casa Blanca

Voz 7 04:24 François Michael

Voz 8 04:29 por eso hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos América es una idea una idea más fuerte que cualquier ejército más grande que cualquier océano más poderosa que cualquier dictador tirano que da esperanza a la gente más desesperada de la tierra y que garantiza que todos sean tratados con dignidad y donde no haya espacio para el odio no los demás

Voz 6 04:48 más del veinte por ciento de los estudiantes abandonan la universidad antes de terminar la carrera renuncias encabezan ingeniería arquitectura artes y humanidades en dinero supone pérdidas cercanas a los mil millones de

Voz 1541 04:58 el uno de cada cuatro niños en España sufre malos tratos por parte de sus padres o cuidadores aunque sólo se denuncia el diez por ciento de los casos la invisibilidad es especialmente frecuente en las clases más altas según un informe

Voz 6 05:09 los abuelos maternos del niño de cinco años que denunció que había escapado de los golpes de su padre mientras asesinaba a su madre y a su hermano en Tenerife vuelan hacia Canarias para hacerse cargo del pequeño la familia es de origen alemán

Voz 1541 05:19 desconvocar las huelgas en los sectores ferroviario y marítimo convocadas para mañana Hacienda ha dado luz verde a los preacuerdos de convenios respaldados

Voz 1018 05:26 su día dos y casi seis minutos

Voz 10 05:34 hora catorce Madrid Cristina Machado buenas tardes

Voz 1315 05:37 los ataques hoy ya son directos el ex presidente Garrido ha dado un paso más y advierte al Partido Popular de que tiene un problema si uno a Vox y otros como él a Ciudadanos será por algo Ia augura una fuga también de votos

Voz 5 05:50 a unos que se han ido cuando no tenían un puesto es porque es uno chiqueros cruzaban un puesto que lo que nos hemos ido bajando un número cuatro Europa al trece la comida Amelie resulta que somos unos desagradecido comida ni lo uno y lo otro es lo que tiene que preguntarse partidas que suman las personas que han estado tanto tiempo el Partido Popular manos Ángel Garrido el clima sólo el Ángel Garrido van a ir a votar los ciudadanos que importó buena a votar dos partidos incluido partido

Voz 1315 06:14 en el Partido Popular siguen digiriendo como pueden su salida pero sin autocríticas de lo que estamos hablando dicen es de una venganza José Luis Martínez Almeida candidato popular al Ayuntamiento

Voz 11 06:24 se trata de una venganza que nos ha pillado por sorpresa tengo que reconocerlo que me ha sorprendido también es cierto que una de las frases Camí siempre me gustó de Ángel Garrido fue cuando decía que Ciudadanos no era un partido de fiar ahora entiendo porqué Ángel Garrido ha encontrado su hubo conciudadano

Voz 1315 06:40 Ángel Garrido ha participado esta mañana en el primer acto oficial como candidato de Ciudadanos enseguida se lo contamos se lo hemos avanzado hoy en la ser los cabecillas de la trama Púnica se enfrentan en los tribunales el ex consejero Francisco Granados ha denunciado en Plaza de Castilla David

Voz 1018 06:57 Marjaliza dice Granados que el chivatazo

Voz 1315 07:00 lo que le dio un guardia civil también benefició a Marjaliza porque le permitió destruir documentación relacionada con el caso antes de ser detenidos Granados ha sido condenado por ese chivatazo Marjaliza no y la imagen se repite hoy un día más larga pésimas colas para votar por correo

Voz 12 07:17 hasta las nueve de la mañana yo pensaba dominador pero ella ya pero pide perdidos desde las ocho de la mañana a cuatro horas y media

Voz 13 07:25 ya hemos visto pie el aviso para coger la papeleta nos han dicho que hay dos cosas pero esperamos que hace cuatros veces la Cole Hamels anime me llegó el voto

Voz 1315 07:34 un ejemplo de esta mañana cuatro horas de media de espera en la oficina de Correos de la calle Guzmán el Bueno de la capital cuatro horas sólo para recoger el voto más noticias titulares con Sonia Palomino y Enrique García

Voz 1712 07:47 el paro subió un uno coma cuatro por ciento en el primer trimestre del año en la Comunidad según los datos de la EPA los sindicatos lamenta la precariedad de los nuevos empleos y alertan sobre el afianzamiento del paro de larga duración el Gobierno regional sitúa la responsabilidad en las políticas del Govern

Voz 1315 08:00 no podemos ha pedido al Defensor del Pueblo que intente paralizar el proceso de expulsión de veintitrés menores marroquíes el Ministerio del Interior tiene el consentimiento de la Comunidad de Madrid que es que los tutela el presidente en funciones Pedro Rollán defiende que será lo mejor para estos chicos

Voz 6 08:14 paralizado el recurso de la FAPA Giner de los Ríos que

Voz 1712 08:17 pedía la impugnación de la Ebay la evaluación final de Bachillerato que sustituyó a la Selectividad el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la petición de la Federación de Padres y Madres que entiende que los criterios de admisión tenían que haberse publicado al menos con un curso de ante

Voz 1315 08:30 decenas de personas han concentrado esta mañana por la dignidad de las personas mayores en las residencias denuncian que estos centros están funcionando en unas condiciones lamentables y reclaman más personal y control

Voz 1712 08:39 aquí en deportes tras la victoria del Atlético de Madrid que aplaza el campeonato del Barça hoy termina la jornada treinta y cuatro con más partidos de los equipos madrileños Sevilla Rayo a las siete y media hay Getafe Real Madrid a las nueve y media todo en Carrusel desde las siete y veinte delata

Voz 1315 08:53 vamos con la información del tráfico Nos acercamos primero a la DGT Nerea Fernández buenas tardes

Voz 14 08:58 es buenas tardes a esta hora complicaciones de entrada a Madrid por la A uno hasta nudo Manoteras y además dificultades en la M cuarenta concretamente en la zona de Coslada dirección Aa3 así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante

Voz 1315 09:11 tal están las cosas en las calles de la capital centro de pantallas del Ayuntamiento Margarita Pérez buenas

Voz 15 09:16 hola buenas tardes hace ya algunos minutos que finalizaron los trabajos de mantenimiento en la M treinta norte que complicaban la circulación en la entrada por la avenida de Burgos por lo tanto se recuperan todos los carriles se recupera la normalidad en el resto de la M30 de momento la situación tranquila y en cuanto a vías de salida desde el centro tenemos que destacar una circulación algo más lenta en la calle de O'Donnell hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo en la salida por la parte norte del paseo de la Castellana y también dificultades en el acceso desde la Glorieta del Emperador Carlos Quinto al túnel del paseo de Santa María de la Cabeza donde se mantienen trabajos de mantenimiento que corta nunca

Voz 1315 09:53 nueve grados en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo como siempre con Jordi Carbó durante toda la tarde alternarán ratos de sol como

Voz 0978 10:01 momentos de nubes y en algunos momentos las nubes se compacta eran los suficiente como para dar lugar a chubascos e incluso alguna tormenta

Voz 1315 10:07 puede descargar con intensidad algo de granizo

Voz 0978 10:10 también fuertes rachas de viento de hecho el viento seguirá soplando un poco fuerte en la mayor parte de la tarde manteniendo el ambiente fresco o incluso frío en algunos momentos con máximas que apenas ha pasarán de los diez grados y los próximos días cambio significativo a partir de mañana va a lucir el sol sobre todo el fin de semana con temperaturas que bajarán las nocturnas va a hacer más frío durante las noches pero las máximas van a subir y el fin de semana superaremos incluso los veinte

Voz 1179 10:36 así comienza Hora catorce Madrid en la dirección T

Voz 1315 10:38 nica David Nieto y Carlos Ródenas en la producción Sonia Palomino

Voz 1 10:45 calamares o musical de museos multa o aparcamiento público

Voz 16 10:53 el centro de Madrid ha cambiado pero a mejor ti tienes setenta aparcamientos hizo seis mil plazas para aprovecharlo cumpliendo con la normativa de movilidad sin multas

Voz 1315 11:09 el ex presidente de la comunidad Ángel Garrido ha participado esta mañana en su primer acto oficial de ciudadanos primera vez como candidato de la lista que encabeza Ignacio Aguado los dos han estado entre el público del desayuno informativo que ha protagonizado su jefe Alber Rivera en ciudadano se afanan ahora en quitarse de encima esa imagen de que son un partido lleno de tránsfugas de desechos como dicen los dirigentes del Partido Popular más enfadados en demostrar que quién tiene un problema es el PP que no consigue retener ni tan siquiera a los suyos Iker agarrado hoy con más fuerza esa bandera ha sido el propio Ángel Garrido Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 11:45 qué tal buenas tardes si lo único que nunca llegó decir estando en el PP Ángel Garrido si lo reconoce ahora en público cree que Isabel Díaz Ayuso de forma general suele tener declaraciones bastante desafortunadas un ejemplo que demuestra que Garrido luce ya con orgullo la chaqueta naranja el ex presidente madrileño dirige ahora todo su artillería contra su antiguo partido el Partido Popular augura una fuga de una fuga de votos e insinúa también que el desembarco de populares a otros partidos no ha terminado aquí

Voz 5 12:12 yo no sé si vendrán más o no no lo sé lo que tiene que preguntas que suman las personas que que han estado tanto tiempo el Partido Popular esa es la pregunta que se tienen que hacer ellos que debería como que el problema no es Ángel Garrido el problema sólo el Ángel Garrido que van a ir a votar los ciudadanos y que importó buena dejará votar dos partidos incluido Partido Popular

Voz 0861 12:29 Ángel Garrido no ha querido defenderse de las acusaciones de las últimas horas por parte de sus antiguos compañeros del PP hoy han continuado los piropos entre Aguado Garrido el idilio político entre los dos va más Aguado dice que la incorporación del ex presidente madrileño apuntala el Prieto ganador de centro de ciudadanos con Ángel Garrido están preparados para gobernar Aguado de paso niega que Ángel Garrido haya tenido algún tipo de vendetta contra el PP

Voz 5 12:52 nunca visto en Ángel Garrido ni un solo atisbo de venganza ni en sus palabras nuestro reacciones ni en sus declaraciones nunca lo ha visto y eso me gusta porque al margen de que hayamos sido adversarios políticos durante esta legislatura yo quiero rodearme de gente que no hable con la venganza que no hable desde el odio

Voz 0861 13:12 ni Ángel Garrido e Ignacio Aguado hoy han desvelado quién dio el primer paso para cerrar este fichaje Garrido sí ha confesado que anoche le envió un mensaje a Pablo Casado pero aún no le ha respondido

Voz 1315 13:22 Garrido están cayendo todo tipo de calificativos de parte de sus ya ex compañeros del Partido Popular el que ha sido su número dos en la Comunidad de Madrid hasta hace apenas quince días el ahora presidente en funciones Pedro Rollán ha dado a entender que piensa de él lo mismo que piensa de quienes se han ido a Vox que son unos choque heteros

Voz 17 13:38 me tengo por amigo de Ángel Garrido lo he sido los hoy lo voy a seguir siendo yo los últimos días ya estado manifestando de manera contundente y clara lo que pienso no hay nada que sea positivo para los madrileños y para los españoles que no esté en el seno del Partido Popular por lo tanto cambiarse de formación política sigue así es cambiarse a peor en lo personal le deseo lo mejor lógicamente en lo político pues le deseo que esté en la oposición como no podía ser de otra manera

Voz 1315 14:07 ya hay quienes no tienen reparos en demostrar que les sienta peor la fuga ciudadanos que las fugas a Vox es el caso del candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida dice que no tiene nada que ver el caso de Garrido con el del concejal Henríquez de Luna

Voz 18 14:21 Íñigo Henríquez de Luna había Josu acta Íñigo Henríquez de Luna se tomó un periodo de reflexión un poco corto eso sí dada su trayectoria de treinta años en el Partido Popular pero es cierto que no le puedo acusar en los mismos términos o acusar no no puedo tener la misma opinión que Ángel Garrido en este caso por qué porque Íñigo Henríquez de Luna no firmó con la mano izquierda bajo juramento ir en las listas del Partido Popular con la mano derecha no llamo a Santi Abascal para fichar por Vox no son casos equiparables a mí

Voz 1315 14:48 juicio a es cierto que Garrido llegó a firmar la declaración necesaria para ser candidato Europa por el Partido Popular y que lo hizo en el último minuto muy poquito antes de anunciar que se iba a ciudadanos sobre qué le llevó a tomar la decisión presidente dando muchas dudas en el entorno de ciudadanos subrayan la idea de que lo hizo tras sentirse dolido porque el PP no sólo no contó con el como candidato sino que ha purgado a sus máximos colaboradores de las listas pero esa teoría no cuadra con las declaraciones que están haciendo esos máximos colaboradores los consejeros de Garrido que han sido apartados de las listas Javier

Voz 6 15:19 sí por ejemplo Enrique Ruiz Escudero consejero de Sanidad

Voz 0861 15:22 su compañero durante muchos meses del Consejo de Gobierno de Garrido siempre en el núcleo de confianza del ex presidente madrileño que hoy públicamente no ocultaba su decepción

Voz 19 15:31 buena una sorpresa yo me enteré por los medios de comunicación una noticia que sinceramente no esperaba esta es más noticia siempre pues eh pues Scientific sentí decepción para qué voy a decirlo porque dar el paso a una formación política que bueno que reconozco su labor de habernos ayudado en los momentos en esta legislatura pero que desde luego hay muchas cuestiones que no estamos en la misma línea

Voz 0861 15:54 algo más discreto ha sido el consejero de Educación Rafael Van GRE Ken también en la lista de descartes de Ayuso

Voz 6 16:00 de la decisión es personal lo que me

Voz 20 16:02 a permitir es que no no soy quien para opinar es él el que ha tomado una decisión una decisión que tendrá sus razones

Voz 0861 16:10 no nos consta que internamente entre sus antiguos compañeros del Consejo de Gobierno están muy muy dolidos con el cambio de chaqueta de Garrido incluso nos decían que sí que sienten lástima de que ha tirado por el desagüe sus principios en temas tan sensibles como por ejemplo la eutanasia hoy en Ciudadanos ha negado que hayan ofrecido Ángel Garrido un puesto de senador por designación autonómica pero en el PP no lo ven descabellado incluso sospechan que la formación naranja haya negociado con Garrido que sea su próximo portavoz en el

Voz 1315 16:37 ah bueno Ángel Garrido va ahora de la mano de Ignacio Aguado a pesar de todo lo que le ha dicho estos últimos cuatro años durante esta última legislatura cosas como estas

Voz 4 16:45 yo creo que hoy hoy los españoles saben queda apostar por ciudadanos lamentablemente es no saber ni siquiera porque esa puesta y aquí está el populismo

Voz 21 16:53 no pero populismo al fin al cabo por resumir una frase es el tonto útil de la izquierda y el que está haciendo el caldo gordo seguramente con la intención de que algún día ocurrió

Voz 22 17:01 sabiendo hacer todo como hacen llámense unamos es lo que de verdad

Voz 6 17:05 yo creo que les vendría al

Voz 1315 17:13 bueno pues hoy ese mismo Ángel Garrido ha dicho que todo esto que acabamos de escuchar son nimiedad de son anécdotas cosas del debate parlamentario

Voz 5 17:21 el momento haber nosotros éramos ha perseguido político sea más portavoces importante teníamos ese debate parlamentario cabeceras intenso son anécdotas propias de los debates parlamentarios

Voz 1541 17:31 dos de la tarde diecisiete minutos alguien

Voz 1315 17:33 sí

Voz 1 17:40 no cariño y si lo dejamos ya te te

Voz 23 17:47 cinco tías Gloria lleva dos años y medio sabiendo lo que es ser madre tu puedes empezar hoy pide cita en Ebay punto es o llama al novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos IBI líder mundial en medicina reprocha

Voz 0259 17:57 viva todo empieza todo empieza en Ibi

Voz 24 18:01 Billy Elliot continúa conquistando corazones en el Nuevo Teatro Alcalá donde ya fascinado a más de medio millón de espectadores con un extraordinario espectáculo y una experiencia inolvidable Bill Elliot que es el mejor regalo para los sentidos sin éxito seguro para toda la vida

Voz 25 18:16 Delia entradas en El Corte Inglés y Billy Elliot punto

Voz 26 18:20 sabes cuánto vale tu piso más de lo que piensas seguro en Red Piso valoremos gratis tu casa Illa vendemos al mejor precio contacta con nosotros en el novecientos ciento diez ciento seis Repiso punto es

Voz 0927 18:33 en Madrid si hablas de Fadesa al rincón asturiano y si hablas del chopo el mejor está en el Rincón asturiana

Voz 6 18:38 en abril Jornadas Gastronómicas de la CIA hay

Voz 0927 18:41 qué chopo espectacular menú para dos personas información y reservas en el rincón asturiano junto con y que no te den vaca portuense

Voz 27 18:49 la imagen de tu oficina que dije de tu negocio de ayuda con tus objetivos Office Deco te garantiza el éxito más de veinticinco años en el sector del mueble de oficina proyectos integrales personalizados Icon el mejor precio del mercado visita nuestra exposición os solicita gratis tu catálogo Office Deco La imagen de tu oficina noventa y uno seis noventa y tres noventa y tres noventa y uno

Voz 28 19:08 a Deco punto ex dieta plan dieta plan diez dieta plan dieta plan dieta plan días de intradía que no Terra

Voz 29 19:16 de la grasa de venta en farmacias y La Ventana Natural dieta plantearte Isabel dieta plan dieta Pla con la garantía de laboratorio sin Sadie

Voz 1 19:31 el punto com gratis nuestra tarjeta cliente premios y promociones el punto com va más impresionantes media verónica Reguera

Voz 10 19:46 vuelven las cornadas del rabo de toro aquí

Voz 30 19:48 a la gaditana disfruta este increíble menú degustación con seis platos a compartir entre ellos Riggs hoy nuestro afamado timbal de rabo de toro y postres por sólo treinta y dos euros por comensal reservas en Paseo de la Castellana cincuenta y seis en Fuente del Berro veintitrés Taberna la gaditana punto com

Voz 25 20:05 este día de la madre regala el musical número uno de la crítica el médico el musical una superproducción para toda la familia basada en el bestseller de Nueva Cork disfruta de nuestras promociones exclusivas para el día de la madre con descuentos del veinticinco por ciento recala una experiencia inolvidable en el teatro Nuevo Apolo de Madrid entradas a la venta en el médico musical punto com

Voz 9 20:27 hora catorce Madrid Cristina bache

Voz 10 20:29 algo

Voz 1315 20:30 los cabecillas de la trama Púnica se enfrentan en los tribunales el lo hemos adelantado hoy en la Cadena Ser en Madrid el ex consejero Francisco Granados ha denunciado en Plaza de Castilla por revelación de secretos a David Marjaliza fue el propio Marjaliza quién en el juicio por el chivatazo de la Púnica contó que esa información la que les había pasado Guardia Civil les permitió destruir información

Voz 31 20:51 entonces se dice que he estudiado nacido hace unos días que decir no lo pierdes

Voz 1315 21:06 Granados lo contó lo que había dicho el guardia civil ir destruyeron información dice el ex consejero que ya ha sido condenado por ese caso del chivatazo que también Marjaliza se benefició de esa información Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 21:20 hola buenas tardes Granados quiere que Marjaliza sea juzgado por los mismos hechos por los que el exconsejero de Aguirre ha sido condenado un delito de revelación de secreto el empresario de la red Púnica tuvo perfecto conocimiento así quizá la denuncia de que la UCO le investigaba y lo tuvo porque una llamada del propio Granados grabada por la Guardia Civil ya daba de esa investigación de forma inmediata Marjaliza y sus colaboradores recogieron documentos muy comprometedores también discos duros irse fueron una finca cercana Valdemoro en un día de niebla como consta en el sumario de la Púnica para quemarlos por eso Granados ha presentado denuncia en Plaza de Castilla con el objetivo de que Marjaliza sea investigado porque esa alerta que él mismo realizó ha destruido documentos

Voz 1315 22:05 señalan a Marjaliza como el gran empresa

Voz 0089 22:08 serio corruptor de la red Púnica

Voz 1315 22:10 vamos ya con los datos del paro según la EPA que hemos conocido esta mañana el desempleo subió en la Comunidad de Madrid un uno con cuatro por ciento en este primer trimestre del año comparándolo con el trimestre anterior si la comparación la hacemos con el primer trimestre del año pasado sea la comparación interanual el paro ha bajado Sonia Palomino

Voz 1915 22:29 en cinco mil setecientos desempleados más con respecto al trimestre anterior se repite por tanto la tónica nivel nacional de aumento del desempleo en ese periodo pero de descenso del paro cuando miramos el interanual con respecto al mismo periodo del año pasado se ha registrado un descenso de cincuenta y cuatro mil trescientos parados un doce por ciento menos los sindicatos dicen estar preocupados por la ralentización en la recuperación del empleo y el paro de larga duración Eva Pérez Comisiones Obreras Isabel Vila Vella UGT

Voz 32 22:54 prácticamente la mitad de las personas que están en paro en la Comunidad de Madrid lleva más de un año en paro hay un riesgo claro de clarificación la sociedad una comunidad en la que además las prestaciones por desempleo son muy escasas seguimos dependiendo del sector servicios para crear empleo que se crea es temporal y precario los datos interanuales son buenos pero se redujo el paro a menor velocidad de lo que ocurría antes

Voz 1915 23:22 el Gobierno regional habla de datos preocupantes en los últimos meses justo los que coinciden con el Gobierno socialista lo decía la consejera de Economía Engracia Hidalgo

Voz 0566 23:30 datos que ponen de manifiesto que la marcha del mercado laboral a fecha de hoy todo sigue positiva pero el último trimestre muy preocupante la tendencia en materia de empleo son muy importante hizo lo único que espero es que las decisiones que se están adoptando por parte del Gobierno a la nación no afecten de forma de forma negativa al empleo

Voz 1915 23:50 la patronal madrileña urge adoptar reformas urgentes medidas preventivas antes de que llegue una recesión económica impide retomar el diálogo social con el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo domingo

Voz 1315 24:03 hasta en dos ocasiones la Junta Electoral ha ampliado el plazo para votar por correo de no haberlo hecho cientos y cientos de personas se podrían haber quedado sin ejercer su derecho puesto que hasta ayer muchos de ellos no habían recibido ni siquiera las notificaciones de correos

Voz 1018 24:16 hoy de nuevo

Voz 1315 24:17 en algunas oficinas han llegado a ver colas de hasta cuatro horas y media de espera es el caso de la que hemos visitado esta mañana en el número ochenta y seis de la calle Guzmán el Bueno de la capital haya estado Javier Jiménez Bas

Voz 0887 24:28 antes de la apertura a las ocho y media ya eran decenas y decenas de personas las que pese al viento y al frío aguardaban en fila india la espera se ha prolongado durante horas

Voz 1 24:38 tengo familiares amigos navales

Voz 33 24:40 un venia lo que lo estaban haciendo es que tenía una

Voz 0887 24:43 todas ellas se hubieran quedado sin votar sino llega a ampliarse el plazo del voto por correo hasta este viernes a las dos de la tarde

Voz 13 24:51 tiernos diga voy aviso para coger la papeleta nos han dicho que ellos colas pero esperamos no tener que hacer dos veces la cosa la verdad me llegó el voto

Voz 11 25:00 Semana Santa pero claro yo no estaba en casa con mucha gente

Voz 0887 25:03 sábado a la salida todo eran caras de satisfacción

Voz 34 25:08 sí sí estoy contenta porque al final estoy ejerciendo mi derecho

Voz 1315 25:13 pienso que es lo importante

Voz 1 25:14 voto siempre cuenta algunas oficinas de Correos

Voz 0887 25:17 Brin hasta medianoche en Madrid pasa por ser la provincia española que más solicitudes de voto por correo ha recibido doscientos tres mil setecientos doce

Voz 1315 25:25 gracias Javier decenas de personas se han concentrado esta mañana para pedir la dignidad de las personas mayores en las residencias de ancianos dignidad en el trato que reciben y en la situación en la que se encuentran denuncian que estos centros están funcionando en unas condiciones lamentables y reclaman más personal y más control de lo que ocurre allí dentro Elena Jiménez buenas tardes hola buenas antes durante dos horas y juntos trabajadores de las residencias de mayores y familiares de usuarios han defendido ante de la Dirección General del Mayor idea atención a la dependencia lo que en una pancarta estaba escrito en forma de pareado mayores dependientes asignatura pendiente

Voz 33 26:02 tengo familiares los no en Santa Eugenia y lo que lo estaban haciendo es que tenía una sobre medicación

Voz 12 26:08 Nos la Atlántida Estadilla vivimos en Alcobendas una hora de ida yo está de vuelta que no puedes llegar fácilmente en transporte público

Voz 10 26:16 llevar Begin en Madrid no han hecho ninguna

Voz 1 26:20 cómo pueden decir que tenemos una ratio digna

Voz 35 26:23 sí la realidad es una veinte residentes

Voz 1315 26:28 esta última trabajadora intentaba hablar con el director general que sólo detrás de la puerta dentro del edificio se dirigía a los medios es Carlos González Pérez

Voz 36 26:36 pues evidentemente tiene derecho del mundo a pedir que se incremente el ratio pero yo tengo que decir claramente que los datos que tengo son datos concretamente del Imserso son públicos son unos ratios muy por encima de el propio Consejo Territorial

Voz 1315 26:49 a actualizar las ratios que las asociaciones de familiares sean interlocutores válidos y que se abra un periodo de transición hacia un servicio enteramente público son algunas de las peticiones que han dejado en una carta en el Registro después de guardar un minuto de silencio por esa dignidad de los mayores gracias Elena ahí podemos ha pedido esta mañana al de defensor del Pueblo que intente paralizar el proceso de expulsión de los veintitrés menores marroquíes que el Ministerio del Interior quiere llevar a cabo en los próximos días con el consentimiento dicen de la Comunidad de Madrid que es quien tiene la tutela de estos chavales el presidente en funciones Pedro Rollán ha dicho que se va a hacer lo que sea mejor para esos niños Teresa Rubio

Voz 1933 27:30 lo mejor según Podemos es que se les permita vivir aquí eso sí en mejores condiciones que las que la Comunidad de Madrid les está ofreciendo hasta ahora Isabel Serra cree además que no se está teniendo en cuenta la opinión de los menores

Voz 37 27:41 además esos niños no están siendo escuchados no sabemos en base a qué criterios creemos que arbitrario arbitrarios están eligiendo los niños de los centros de protección precisamente para evitar la saturación lo que debería hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid evidentemente es poner plazas

Voz 1933 27:56 desde el Gobierno Pedro Rollán insiste en que esto es cosa del Ministerio aunque ellos tengan la tuteo

Voz 1796 28:00 la de los chavales que la Administración General del Estado con el visto bueno del informe de la Consejería pero también con el visto bueno de la Fiscalía de Menores determina que lo mejor para el menor es que regrese a su país en compañía de su familia se acatará pero siempre pensando el bienestar de estos

Voz 1933 28:17 venía el proceso ha dicho Rollán se inició hace ya una semana

Voz 1315 28:25 con lo que cuando José Antonio Duro vamos con los deportes José Antonio Duro buenas tardes

Voz 6 28:29 hola qué tal muy buenas tenemos el cierre la jornada treinta

Voz 38 28:32 traen en primera división este jueves nos va a dejar dos partidos con equipos madrileños el de las siete y media es muy importante para el Rayo Vallecano que está siete de la salvación después de los resultados de ayer se enfrenta a las siete y media esta tarde en el Sánchez Pizjuán al Sevilla y además un derbi madrileño en la zona alta se enfrentan el segundo y el cuarto clasificado es decir tercer cuarto mejor dicho Real Madrid Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez desde las nueve y media de esta noche los técnicos en la previa otro bordadas

Voz 1994 28:57 para mí lo más importantes es la liga lo más importante porque es el día a día es la es lo más complicado para mí y para los jugadores el próximo años la Liga hay que hay que meterlo en el primero objetivos

Voz 39 29:12 nos estamos jugando algo que el Real Madrid no se juega un título pero tienen gran

Voz 1018 29:17 contabilidad va ser muy difícil nosotros somos mejor

Voz 39 29:20 antes de ello eso a partir de las nueve y media

Voz 38 29:22 en el Coliseum Alfonso Pérez además una renovación en baloncesto la de Felipe Reyes en el Real Madrid acababa este año su contrato estará una campaña más en el conjunto blanco

Voz 1315 29:31 gracias José Antonio así terminamos tenemos nueve grados ahora mismo en el centro de la capital les esperamos como siempre esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte vamos a hablar con el consejero de Sanidad con Enrique Ruiz Escudero uno de los miembros del actual Gobierno con los que el Partido Popular no ha contado para las listas de las próximas elecciones unas personas supuestamente que ha provocado esa marcha de Ángel Garrido hasta luego

Voz 1 30:03 a fatal

Voz 1018 30:07 de una y media en Canarias venga acompañándonos a golpe de mensajes de campaña de cruces de acusaciones de compromisos de última hora porque hay que arañar todos los votos posibles en vista de que nadie sabe muy bien qué dirán las urnas el próximo domingo preguntaremos a seguir a alguien que sabe mucho de estas cosas y además siempre suele ser polémico José Félix Tezanos que es el presidente del CIS pero en este primer minuto del desarrollo informativo queremos recordar con ustedes a Paloma Tortajada

Voz 1727 30:46 a pesar de las últimas lluvias en algunos puntos como la cuenca Mediterránea el panorama nuestro país es preocupante la reserva hidráulica sigue bajando se encuentra casi el cuarenta y tres por ciento de su capacidad

Voz 1018 30:57 esa voz sabía transmitir en la vida como nadie el que hoy nos ha dejado a los cuarenta años después de luchar los dos últimos contra el cáncer durante casi cinco años fue subdirectora de Hora catorce y así arrancaba la exhibición que presentó por ejemplo el día veintitrés de agosto en el año dos mil cinco colaboradora imprescindible para quien les habla organizada exigente tenaz fue la mano derecha señor Gabilondo en Hoy por hoy y con él se marchó a la aventura televisiva de cuatro para concluir su carrera junto a Carlos Herrera en la Copa los otros compañeros

Voz 2 31:28 suyos algunos queremos además tan tan tan grandes amigos los oyentes también tienen esa relación familiar con quién estoy seguro de que muchos oyentes sin asociados tramos de su propia vida propios días o queridísimo acompañada no te acaba de morir el caso que no se mazazos seco imprevisto lo es porque nunca la idea de que una persona evitaría sonrisa de pronto ves yo de capacidad de trabajo pueda desaparecer en un momento bajo el manto de una enfermedad cruel

Voz 1018 32:05 bueno más siempre estará en nuestros recuerdo de La Crónica Global del día la la trifulca política electoral sobre los datos del paro lo que refleja la encuesta de población activa del primer trimestre del año casi cincuenta mil desempleados más un descenso de uno veintitrés mil puesto de trabajo durante ese periodo aunque la tendencia interanual es positiva eso es lo que destaca la ministra Magdalena Valerio aunque Pablo Casado tiene su propio de agnóstico bueno bonobos hernia Valerio ni a Casado que por cierto no ha dicho ni media palabra sobre el fichaje de Ángel Garrido por ciudadanos presentado esta mañana con toda solemnidad por Albert Rivera en Madrid vamos a Sevilla porque tenemos una información de última hora acabamos de conocer que la policía detuvo a principios de semana a un hombre supuestamente relacionado con el intento de atentado yihadista en la pasada Semana Santa y que ya está en libertad Mercedes Díaz

Voz 1315 32:57 Salahedin es el segundo detenido en Sevilla por su relación

Voz 1541 33:00 en con el supuesto atentado terrorista que pretendía cometer en la ciudad el Woody encarcelado en Marruecos es estudiante universitario también quedó en libertad ayer el juez de la Audiencia Nacional no atendió la petición del fiscal que solicitó su ingreso en prisión según la agencia Efe una fuente vinculada a las autoridades marroquíes ha confirmado que el Woody entró en contacto con un líder del Estado Islámico en Siria a principios de año este líder le propuso cometer un atentado en solitario primero y luego le pidió esperar para formar una célula terrorista recibir órdenes la fecha de ese supuesto atentado se desconoce

Voz 1018 33:30 es jueves veinticinco de abril Antonia Martín ahora seis Oriental qué tal buenas tardes empezamos Antonio hablando todavía de pacto si Pablo Iglesias no descarta que el PSOE siga pensando en pactar con Ciudadanos después de los debates si la vicepresidenta Carmen Calvo responde que hablarán con todos sigan ambos han estado en la SER

Voz 40 33:45 todos sabemos lo que va a ocurrir si dieran los números para que para que ciudadanos y el PSOE gobernara

Voz 41 33:51 pues entenderán el señor Iglesias que según sean los resultados de las

Voz 6 33:56 seguramente hablar que habrá que hablar con todo el mundo

Voz 1018 33:59 al menos colas el director de operaciones de correos

Voz 1541 34:01 figura que se han producido colas a las sucursales porque un millón trescientas mil personas han pedido el voto por correo pero cree que la situación es mejor hoy margen blanco láser

Voz 2 34:09 esto evidentemente que sacó que Correos tenía planificado tenía previsto lamentablemente en algunos puntos se han producido se han producido con las pero hemos tomado todas las medidas posibles entra

Voz 1018 34:20 la llamada de atención el presidente del tribunal del juicio del proceso independentista reprendido a las defensas por llevar como testigos a expertos en derecho constitucional es Manuel Marchena

Voz 6 34:28 lo que no podemos hacer yo no pudo permitir con posibilidad que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista esto es un insulto para los miembros del Tribunal lo

Voz 1541 34:40 celebro el Gobierno catalán aplaude que la sentencia del Tribunal Constitucional avale el modelo de inmersión lingüística pero cree que ha llegado tarde Josep Bargalló exconseller de Educación

Voz 11 34:49 no se puede trabajar en política con es estás tiempos estos retrasos de decisión huelga

Voz 1018 34:57 es desconvoca no habrá paros finalmente mañana en Adif Puertos del Estado ni Salvamento Marítimo el Ministerio de Hacienda ha dado luz verde a los preacuerdos de convenios suscritos en otoño ir respaldados ya entonces por Fomento abandono prematuro uno

Voz 1541 35:08 de cada tres alumnos universitarios no finaliza la carrera en la que se matricula y uno de cada cinco no llega a graduarse así lo asegura un informe del BBVA que detalla que además ese abandone tiene un coste

Voz 42 35:19 el coste económico de la abandono de universitarios está entorno a los mil millones de euros es un doce por ciento del gasto anual en universidades

Voz 1018 35:30 poco recibo la paz palabra que han repetido tanto

Voz 6 35:32 Vladimir Putin como Quindio Jong después de terminar la cumbre

Voz 1018 35:35 la que han tratado la situación en la península norcoreana

Voz 6 35:37 el Arts por supuesto hemos hablado de la situación de la península de Corea ya hemos intercambiado opiniones sobre cómo se puede resolver de un modo pacífico Ivonne intervenido a Rusia para intercambiar puntos de vista sobre la situación en la península de Corea y también para encontrar la manera de asegurar que haya un acuerdo pacífico influyen hacia la Casa Blanca el ex vicepresidente demora

Voz 1541 35:58 en tiempos de Obama Joe Biden ha anunciado que se presentan

Voz 6 36:01 era la carrera para las presidenciales del año que viene

Voz 7 36:05 Michael

Voz 8 36:07 por eso hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos América es una idea una idea más fuerte que cualquier ejército más grande que cualquier océano más poderosa que cualquier dictador tirano donde no haya espacio para el odio

Voz 25 36:20 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 6 36:23 José Antonio el telegrama es para Joe Biden señor ex vicepresidente y aspirante a obtener en las primarias del Partido Demócrata la candidatura a la presidencia de EEUU le imaginamos cantando junto al muro Mexicano aquello de amistad años estoy Cándido atado tengo el pelo completamente blanco pero voy a sacar juventud de mi pasado te voy a enseñar a votar como nunca has votado por ahí adelante escribe que los valores fundamentales de su nación su posición en el mundo su democracia están en juego y que por eso se presenta por eso mismo referido a España vamos a votar aquí el domingo

Voz 1018 37:07 Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros David Nieto y Carlos Ródenas en la técnica Isabel que a la producción habíamos escuchado muchas cosas sobre el Brexit pero seguramente nada tan sincero como lo que ha dicho esta mañana Fabian Picardo es el ministro principal de Gibraltar que hará si al final no hay ruptura

Voz 25 37:23 si hay un nuevo Brexit ese día yo me tomo una tajada como Invitro

Voz 43 37:28 el alcalde de La Línea mi amigo de Gibraltar hay también amigo

Voz 25 37:31 Davinia a que estén conmigo en esa gran celebración

Voz 1018 37:34 así lo llama sinceridad política de personal nos queda la previsión del tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 37:38 el sol que ha hecho durante la mañana no supone que hayan desaparecido las condiciones favorables para que llueva de hecho a partir de ahora y hasta la próxima noche en gran parte de la Península semana formar nubes que muchas dará lugar a tormentas con chubascos intensos incluso granizo y fuertes rachas de viento lloverá menos retoque ayer pero con más intensidad e quedarán al margen de estas tormentas sobre todo en el sureste de la Península y especialmente en Canarias las temperaturas parecidas a las de ayer con ratos de viento fuerte sensación de fresco frío incluso en el interior y puntos de montaña

Voz 28 38:14 tenemos un problema no vamos a poder colgar ese cuadro tan original que ha pintado en tus clases de pintura no tenemos taladro

Voz 6 38:20 pero esta tiene solución cariño y con está muy cerca

Voz 10 38:23 imbricados tenemos más de sesenta tiendas cerca de ti para un tres la única solución que necesitas

Voz 1 38:29 herramientas electricidad jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés que reglas

Voz 1018 38:35 soy

Voz 0259 38:36 mamá más hecho los cereales era el zumo hoy está Sultan no mermelada como vi

Voz 44 38:41 desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas aproveche el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiar de una casa más cerca sin comisión de apertura sin gastos de tasación si la solicita al banco consulta condiciones el BBVA punto es BBVA crea

Voz 42 38:55 no es cuestión arte no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 45 39:05 la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T

Voz 42 39:15 consulta condiciones en mutuo apuntó es consigo el mejor precio de cada compañía

Voz 25 39:19 elecciones el mejor entre los mejores IS es el mejor mejor

Voz 42 39:22 yo esto lo hace cualquiera pero yo sí rastreador punto com de acuerdo tres días sin interés todo

Voz 46 39:29 del veinticinco al veintisiete de abril todos nuestros productos se viva verá Intersport quite de contaremos el veintiuno por ciento del IVA no te lo pierdas hasta el zapato válido en peninsular Baleares diciendo Blair consulta condiciones entienda sur Intersport punto eh

Voz 25 39:42 elecciones generales del veintiocho de abril

Voz 1 39:47 vota por la SER

Voz 47 39:48 en nuestra mis planes e intenta pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista

Voz 25 39:54 este viernes a las nueve una hora menos en Canarias Pedro Sánchez en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1 40:01 otra por La Ser la radio en la que caben todos los productos la buena elección

Voz 1018 40:09 a sólo tres días ya para la cita con las urnas la encuesta de población activa del primer trimestre del año nos deja un sabor agridulce sobre el paro que sigue siendo el primer problema social de nuestro país según reflejan todos los barómetros del CIS datos conocidos a primera hora ha notado un incremento de casi cincuenta mil desempleados más al tiempo que el empleo se recorta en noventa y tres mil cuatrocientas personas en ese periodo aunque en términos interanuales la tendencias bueno y esto no es fácil de entender así que una vez más vamos a recurrir a Rafa Bernardo garrafal qué tal buenas tardes nos ayude a entender estas cifras oye dónde está lo bueno de los datos porque como suele ocurrir en estos casos las operaciones políticas sociales suelen ser contra

Voz 0259 40:47 pues empecemos por lo bueno está como decías en las cifras

Voz 1762 40:49 interanuales las que comparan este primer trimestre de dos mil diecinueve con el primer trimestre de dos mil dieciocho porque en ese tiempo se ha acelerado la creación de empleo que sube ahora a un ritmo superior al tres por ciento anual por primera vez en tres años los ocupados han aumentado en estos doce meses en casi seiscientos mil cifra que no veíamos desde dos mil siete Se ha batido el récord para toda la serie de contratados indefinidos que son en total doce millones ciento veinticuatro mil no es el único hito positivo que se ha superado Nadia Calviño ministro de Economía

Voz 48 41:17 la ocupación femenina alcanza el máximo registrado en un primer trimestre con ocho millones ochocientas setenta y dos mil

Voz 6 41:25 mujeres ocupadas además el porcentaje

Voz 1762 41:27 parados de larga duración bajas nivel más bajo nueve años el de contratados a tiempo parcial involuntarios a su porcentaje más bajo

Voz 1018 41:33 ocho años sube el paro baja el empleo quizá ahí está lo peor

Voz 1762 41:36 sí sin duda porque por mucho que las cifras interanuales sean buenas en el último trimestre se han destruido más de noventa mil empleos casi cincuenta mil personas han ido al paro además pese a los buenos datos de contratación que decíamos hace un momento sigue habiendo un veinticinco coma ocho por ciento de temporalidad

Voz 0978 41:49 a un cuarenta y cinco por ciento de paro de larga duración

Voz 1762 41:52 cincuenta y dos por ciento de parcialidad se inmoló tarda más de un millón de hogares con todos sus miembros activos en paro IS esa precariedad la que destacan los sindicatos que reprochan al Gobierno que no haya legislado contra la reforma laboral Lola Santillana comisiones Maricarmen Barrera UGT

Voz 0818 42:05 además el hecho de que el Semana Santa haya caído en el mes de abril ha supuesto que no ha podido contrarrestar los despidos de la de contratos temporales y precarios que se han producido en en el mes de enero

Voz 49 42:17 tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil doscientas personas se encuentran en desempleo sigue aumentando el paro y la protección por desempleo alcanza algo más de la mitad de las personas que se encuentran en situación de paro

Voz 1762 42:29 con todo esto la tasa de paro se sitúa ahora en el catorce coma siete por ciento en dos décimas más que hace tres meses dos puntos menos que hace un año

Voz 1018 42:36 gracias a Rafa no tengo la anterior que la OCE del organismo que agrupa a los treinta y seis países más desarrollados del mundo sitúa a España como uno de los estados en los que más peligra la estabilidad del empleo por dos factores por elevada contratación temporal y por la creciente mecanización tecnológica de muchas funciones línea con París Carmen Vela

Voz 0390 42:53 buenas tardes España está en peor posición que la media de sus socios para afrontar los retos del empleo que son la digitalización y una mayor globalización la transición no será fácil dicen los expertos la OCDE señala a España por su precariedad en el empleo el veintidós por ciento de los puestos de trabajo corre el riesgo de automatización más del treinta por ciento de reestructuración el informe de Perspectivas de empleo

Voz 1315 43:16 o urgía al Gobierno a mejorar la educación va

Voz 0390 43:19 Zika e impulsar la formación de adultos pero considera preocupante la brecha de acceso al aprendizaje para los empleados con puestos de trabajo considerados estándar y los atípicos y critica la altísima tasa de contratos de duración determinada de falsos autónomos las mujeres siguen siendo el grupo con más alto riesgo de empleo precario de bajos salarios y desocupación en nuestro país pero cada vez más jóvenes sin estudios superiores y más hombres también se están viendo afectados los economistas piden legislar para proteger a los autónomos y falsos autónomos y en concreto pide que se equilibre el poder de negociación actualmente favorable a los empleadores

Voz 1018 43:56 en el acto de campaña celebrado en Ferrol el líder de Podemos Pablo Iglesias ha dicho que le preocupa la calidad del empleo aunque no vincula este incremento del paro a la subida del Salario Mínimo y el PP ha entrado a saco con estos datos dice Pablo Casado que son cifras catastróficas nos quedan dos días de campaña hoy y mañana porque el sábado no se puede pedir el voto es jornada de reflexión todo sigue pasando por el controvertido fichaje de Ángel Garrido para el puesto número trece de las autonómicas de Madrid por ciudadanos presentado en sociedad con todos los honores por lo de Rivera en un desayuno informativo para decir que básicamente no hay amor es para toda la vida y militancia indefinidas en un mismo partido Garrido avisa Casado como él puede haber muchos más cabreados en el Partido Popular Óscar García

Voz 1645 44:45 de Rivera ha presumido de fichaje Elia ha pedido directamente que tiene que ganar la Comunidad de Madrid el presidente de Ciudadanos pregunta al PP y también al PSOE que se miren por qué