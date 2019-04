Hora 14 (26/04/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde la una en Canarias

Voz 1018 00:22 muy buenas tardes aunque pueda parecer mentira Se acaba la campaña los candidatos apuran las últimas horas en busca del voto de los indecisos a los que no han querido decir en las encuestas por dónde van a apostar el próximo domingo cada cual vende su mensaje para que cale en el mayor número posible de personas y esta mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy el presidente Pedro Sánchez caldeado socialista marcó distancias de forma muy clara con los independentistas catalanes no son de fiar

Voz 1722 00:46 los líderes independentistas no son de fiar pies en privado saben reconocen que la independencia no es posible que el problema en Cataluña es la convivencia y están metidos en su laberinto un grito que ellos mismos han creado con sus propias mentiras y el miedo que ellos tienen es que les llamen traidores aquellos que creyeron en ellos yo lo digo claramente no quiero que descanse la estabilidad y la gobernabilidad este país en manos de las fuerzas independentistas Sánchez

Voz 1018 01:10 decían que las urnas le permitan una capacidad de maniobra suficiente para negociar apoyos de investidura de gobierno sin atarse las manos con nadie ni con los independentistas Nico ciudadanos pero tampoco como una coalición con Podemos tal y como pide Pablo Iglesias calle ha llegado incluso a ofrecerse como un eventual ministro del Interior hoy dice Iglesias que al final a Sánchez le presionarán para que se apoye en ciudadanos pero Albert Rivera insiste en que por ahí no van las cosas

Voz 1722 01:34 es evidente que con Unidas Podemos hemos tenido muchísimos puntos en común pero es que antes del veintinueve de abril viene el veintiocho de abril aquí nos estamos jugando algo muy importante o consolidados el que España mira al futuro o hay un riesgo cierto de que la derecha suma

Voz 4 01:47 mucha gente que pensaba ir a votar a Pedro Sánchez que su voto no es una garantía porque al final el PSOE propone unas cosas en campaña pero después llegan los poderes económicos y le dicen con el coleta no con Rivera

Voz 0040 02:00 Pedro Sánchez lo dejó claro en el debate el otro día que no quiere llegar a acuerdos con Ciudadanos que él prefiere a los separatistas yo estoy de acuerdo yo tampoco quiere un acuerdo con Pedro Sánchez quiere un acuerdo con constitucionalistas

Voz 1018 02:09 rivera Casado tienen actos hoy en Valencia la de Domingo también hay elecciones autonómicas el líder del PP participo ahora mismo en un acto en un mitin en el Marina Beach Club que no ha conseguido llenar Adrián Prado

Voz 5 02:20 ya has todo con una hora de retraso arrancado este acto en la parte nueva del Puerto de Valencia con unos cuatrocientos asistentes Casado ha comenzado su intervención pidiendo disculpas justificándose porque dice el no tiene Falcon para viajar hasta el momento el líder del PP ha reivindicado la figura de Rita Barberá

Voz 1718 02:33 ya

Voz 5 02:38 sí les ha dicho es textual no nos fijemos la manguera entre nosotros

Voz 1018 02:43 hoy soy eh exacto de campaña a esta hora por cierto concluye el plazo para votar por correo después de las colas de las quejas de estos días

Voz 6 02:51 me parece una falta de respeto hacia el voto es la primera vez que lo hago porque no voy a estar en casa

Voz 0137 02:56 y me gusta votar obligado por tanto apoyo

Voz 0527 02:58 podido votar todo el mundo Eladio Meizoso pues lo cierto es que aún no lo sabemos los últimos datos de Correos remiten a la pasada medianoche en que habían enviado su voto por correo un millón doscientas veintitrés mil personas lo habían solicitado un millón trescientas cuarenta y seis mil también datos de Correos así que quedaban pendientes unas ciento veintitrés mil en teoría tendría que haber dado tiempo suficiente de la media jornada de hoy si pensamos que el pasado martes y el miércoles se tramitaron doscientos cincuenta mil votos al día que son el doble de los pendientes para este viernes Hora catorce

Voz 3 03:31 veremos hemos aprendido y media director de operaciones de correos

Voz 1018 03:33 tras el Consejo de Ministros el último ordinario de esta legislatura ha aprobado también la ampliación de la cartera de servicios básicos de la sanidad según este explicando la ministra María Luisa Carcedo

Voz 7 03:42 esta ampliación de la cartera de servicios suponen supondrá realizar un esfuerzo una pequeña inversión inicial de entorno a unos cinco millones de euros del conjunto del sistema pero que sin

Voz 1315 03:55 barro supondrá en definitiva

Voz 7 03:58 a un ahorro final del Sistema Nacional de Salud de unos veinte millones y medio de euros porque se pone el acento en la prevención de enfermedades que tienen consecuencias importantes

Voz 1018 04:09 además la Guardia Civil implica por primera vez

Voz 0202 04:11 a Aguirre en la trama Púnica asegura en uno de los últimos informes incorporados al sumario que la expresidenta madrileña participó en las reuniones en que se decidió favorecer con contratos públicos en la empresa de publicidad que trabajó para el PP lo cuenta el diario El País

Voz 0032 04:23 las autoridades Canarias buscan la manera de reunir al pequeño que escapó de la cueva donde su padre mató a su madre y a su hermano con sus abuelos maternos una familia humilde que se encuentra muy afectada para viajar desde Alemania la mujer que encontró al niño se ofrece para pagarles

Voz 0202 04:36 en estado crítico un menor de diecisiete años tras una discusión por un paquete de tabaco a las puertas de una discoteca en el Paseo de La Concha de San Sebastián se ha llegado a decir que estaba clínicamente muerto hay siete personas detener

Voz 0032 04:47 como militante de Esquerra denuncia la agresión de un hombre al grito de Viva Vox el agresor viajaba en un coche y le disparó en la cara con lo que parecía una pistola de balines tuvo que ser atendido por daños en un ojo ha ocurrido en Mataró

Voz 0978 05:04 dice Madrid Cristina Machado buenas tardes de presidente de

Voz 1434 05:08 la Comunidad ha diputado no adscrito Ángel Garrido se queda con su acta de diputado de la Asamblea la que consiguió con la lista del Partido Popular que ahora ha abandonado para irse a Ciudadanos

Voz 0177 05:19 estoy todavía como como diputado a la Asamblea de Madrid yo y lo que voy a hacer es formalizar por supuesto suplir la baja de del Grupo Parlamentario Popular yo desde luego no utilizaría mi voto para nada que no sea lo que haya querido el Partido Popular

Voz 1434 05:31 a tan sólo diez metros de Garrido pero en otro acto de campaña Isabel Díaz Ayuso candidata del Partido Popular no es miembro del Gobierno regional pero hoy se ha permitido anunciar una decisión que el Gobierno de la Comunidad tomará el martes que viene

Voz 1315 05:44 la semana que viene en muy pocos días la comunidad

Voz 1915 05:47 de todas formas ya va a renovar ese ese decreto de espectáculos públicos IS decreto sobre todo lo que va a recoger es las nuevas modalidades de usos y costumbres de todos los ciudadanos el hecho de que él ya las familias con niños entren por ejemplo en locales en establecimientos el hecho de que una persona que está en un restaurante después pueda tomar una copa

Voz 1434 06:06 los dos candidatos se han cruzado hoy en Pozuelo donde Garrido ha tenido que escuchar cómo alguien entre el público en su acto le llamaba traidor

Voz 0177 06:14 porque ya es bueno hacerlo

Voz 1434 11:37 en Pozuelo y a tan sólo diez metros de distancia a un lado de la avenida de Europa Ángel Garrido al otro la que hasta hace tan solo

Voz 1315 11:44 buenos días iba a ser según el propio Garrido

Voz 1434 11:47 la mejor presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso los dos han coincidido en el mismo lugar y ahora es muy parecidas en actos de campaña pero ya hoy el ex presidente con la camiseta de ciudadanos Garrido ha despejado en ese acto otra de las dudas que quedaban tras su salida del Partido Popular ya anunciado que mantendrá su acta de diputado la que consiguió con el PP por la que cobra más de cuatro mil euros al mes se va a convertir en el primer diputado no adscrito de la Asamblea esta legislatura Elena Jiménez buenas tardes buenas tardes

Voz 1509 12:17 acostado que explicaran su situación parlamentaria primero ha dicho que se va a dar de baja de diputado por el Partido Popular

Voz 0177 12:23 vamos a ver si estoy todavía como como diputado a la Asamblea de Madrid yo y lo que voy a hacer es forma Izar tanto que está convocada a las selecciones estamos a cuatro semanas ya no hay pedidos parlamentarios presupuestos lograr la baja de del grupo parlamentario popular

Voz 1434 12:37 para después aclarar mientras se marchaba

Voz 1509 12:39 con prisa que se quedará como diputado no adscrito antes en la presentación en sociedad de Ángel Garrido el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado demostraba que le gusta es su nuevo socio empezaba contando cómo se inició su relación y han terminado hablando de pareja de hecho de matrimonio

Voz 1434 12:54 que esa relación al final termina ahora

Voz 16 12:56 el matrimonio parece que pareja de hecho ya sabe usted que puedo casa rurales

Voz 1509 13:06 el acto que se prestaba incluso a oficiar la boda allí es que Aguado aunque no desvela los planes para Ángel Garrido sí deja claro que le quiere cerca

Voz 0032 13:13 me gustaría me gustaría haberle lo más peso

Voz 1621 13:16 ha ido posible a mí porque yo soy partidario es rodearme de gente con talento y Ángel sin duda lo tiene creo quiero que que Ángel nos ayude en este camino hacia la presidencia de la Comunidad de Madrid y qué mejor que hacerlo con él una persona casi o presidente de la Comunidad de Madrid que conoce en profundidad administración

Voz 0978 13:32 muy cerca también estaba la candidata de los populares

Voz 1509 13:35 les separaban sólo unos metros de la avenida de Europa llena por cierto de carteles electorales de ciudadanos Garrido se mostraba entonces contento de la presencia de Díaz

Voz 1315 13:44 no me parece de lo más normal de lo malo

Voz 0177 13:46 democrático que coincidan actos de diferentes partidos en un mismo municipio como Pozuelo por lo tanto fantástico yo Isabel Díaz Ayuso es una compañera la que respeto enormemente yo estoy encantado de coincidir con Isabel Díaz Ayuso y como cualquier excompañero en cualquier sitio en Hoy llevará que no entienda que la política

Voz 1434 14:00 Ángel Garrido no tenía ningún problema en coincidir en ver si hacía falta Isabel Díaz Ayuso pero ella no quería verlo ni en pintura ni se ha molestado un poquito en disimularlo cuando lo hemos preguntado en el acto de campaña que ha celebrado ella a pocos metros del de Ciudadanos un acto de campaña insistimos aunque Díaz Ayuso acompañada del presidente en funciones Rollán que asegura que estaba allí en calidad de candidato de la lista diez años ha anunciado una decisión que el Consejo de Gobierno va a tomar la semana que viene Raquel Fernández cuéntanos mucho interés

Voz 1315 14:31 era Garrido ha dicho que no tenía la candidata del PP a la Presidencia regional que achacaba a una casualidad la cercanía de los actos

Voz 1490 14:39 sabe que el señor Garrido está a menos de cien metros y aquí sí cosas de la vida casualidad ha tenido oportunidad de verle no

Voz 14 14:46 querría ver

Voz 1915 14:49 no tengo mucho interés desde luego ahora mismo pero bueno luego le tendremos en la Asamblea como un diputado más

Voz 1315 14:54 estas declaraciones las ha hecho en el marco de una reunión con empresarios de hostelería restauración ocio y espectáculos en la que ha anunciado que el Gobierno regional aprobará el próximo martes un decreto para regular nuevas actividades recreativas establecimientos locales e instalaciones para dotarles de seguridad jurídica con el objetivo de compatibilizar las nuevas ofertas de ocio con la convivencia vecinal y el derecho al descanso la semana que viene en muy pocos días la comunidad

Voz 1915 15:20 de todas formas ya va a renovar ese decreto de espectáculos públicos con el que ya vamos a permitir que la colaboración público privada siga caminando pero que después como digo dará pasó a esa reforma de la ley

Voz 1315 15:33 finalmente la candidata se ha comprometido a crear una mesa de trabajo con el sector del ocio y la restauración si está al frente de la comunidad la próxima legislatura

Voz 1434 15:41 también hemos preguntado a Isabel Díaz Ayuso por el informe de la Guardia Civil sobre la operación Púnica que por primera vez nombrará a Esperanza Aguirre que por cierto no nos coge el teléfono según ese informe que ha adelantado esta mañana el país y al que también hemos tenido acceso aquí en la SER la expresidenta estuvo presente en algunas de las reuniones en las que se decidió favorecer a empresas de la trama corrupta Ana Terradillos buenas tardes

Voz 1315 16:05 buenas tardes la Guardia Civil elabora este informe con la declaración de dos imputados en esta trama unos el ex consejero Lamela el otro el director de la sociedad empresarial de publicidad a la que se otorgan todos los contratos publicitarios de las campañas electorales del Partido Popular entre los años dos mil tres dos mil siete los dos sitúan a Aguirre en estas reuniones en las que según la Guardia Civil Se concreto utilizar la publicidad institucional con el único objetivo de encumbrar la gestión de los diferentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones y todo con dinero público lo que no puede precisar la Guardia Civil es cuando tuvieron lugar esas reuniones lo que sí dicen los agentes del Instituto Armado es que esas empañadas publicitarias costaron siete coma cuatro millones de euros a Di más la declaración de uno de los imputados dice que Francisco Granados e Ignacio González fueron las personas que dieron las instrucciones al ex gerente del Partido Popular para pagar estas campañas con dinero B ahora el juez tiene que corroborar cómo fueron realmente estas reuniones pedirá el acta de los encuentros y confirmara la existencia o no de Aguirre y su presunta vinculación con las

Voz 1434 17:06 decíamos que hemos preguntado por este asunto Isabel Díaz Ayuso que una vez más ha recurrido a que eso son tiempos pasados

Voz 1915 17:13 me parece que son más informes que corresponden a un sumario de una etapa de hace dos tres legislaturas donde cada protagonista tendrá que da sus explicaciones como vean cómo están haciendo

Voz 1434 17:24 dos de la tarde diecisiete minutos seguimos

Voz 3 17:30 este día de la madre Reagan el musical número uno de la crítica médico el musical una súper producción para toda la familia basada en el bestseller de nuevo Accord disfruta de nuestras promociones exclusivas para el día de la madre con descuentos del veinticinco por ciento Rekalde una experiencia inolvidable en el teatro Nuevo Apolo de Madrid entradas a la venta en el médico musical punto com

Voz 1490 17:54 no me digas que no te gusta el camarero me refería a la Copa de blanco de los vinos blancos guisante irresistibles

Voz 12 18:11 te sientes cuando tienes que llevar tu coche el taller sería bueno saber que te va a costar repararlo o el tiempo que estará situado en autismo punto com te damos precio cerrado al instante garantizado reserva cita a través de la web en un taller cercano sin sorpresas ahí para tu comodidad recogemos tu coche itrio devolvemos cuando esté listo aún cinco punto com tu mecánico de confianza

Voz 17 18:33 Billy Elliot continúa conquistando corazones en el Nuevo Teatro Alcalá donde ya fascinado a más de medio millón de espectadores con un extraordinario espectáculo y una experiencia inolvidable Billy Elliot que es el mejor regalo para los sentidos sin éxito seguro para toda la paz

Voz 1490 18:49 leía entradas en El Corte Inglés y Billy Elliot punto uno cariño lo dejamos ya tenía que no amor que ese vale todo

Voz 18 19:00 Steinbrück Gloria lleva dos años y medio sabiendo lo que ser madre tú puedes empezar hoy pide cita en Ibi punto es o llama al novecientos ochocientos cuarenta y siete trescientos Ivy

Voz 1490 19:10 líder mundial en medicina reproductiva todo empieza

Voz 1718 19:12 día doce en queja en Ibi dieta plan dieta plan diez dieta plan dieta plan dieta plan días de intradía que nota

Voz 12 19:19 raya la grasa de venta en farmacias y La Ventana Natural dieta plan diente Isabel diez da plan dieta Pla con la garantía de elaborar

Voz 1490 19:27 no te fijas de ayer en Patricia menudo vio esta guapísima que escena como la que tenía antes la médico que estuvo en NH fe y que la trataron como a una

Voz 19 19:39 el cine HC centro capilar desde mil novecientos ochenta y nueve Mejora tu imagen que autoestima pide ahora tu cita gratuita en el noventa y uno cinco setenta y cuatro noventa y tres setenta y nueve ON HC punto es

Voz 20 19:51 la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba celebra el Madrid su sesenta aniversario el sábado dieciocho de mayo la orquesta cubana y el cantautor Silvio Rodríguez juntos en el Whiting Center con

Voz 1315 20:01 mira tus entradas en orquesta Cuba ahí Silvia

Voz 20 20:04 ya punto com hoy Cinema punto es Ticket Master y Piqué atea el dieciocho de mayo disfruta con la Orquesta Nacional de Cuba y Silvio Rodríguez en concierto

Voz 1490 20:13 hola soy Puri de medias Puri

Voz 21 20:16 discoteca de confianza en Tirso de Molina imagino que estabas cansado de política pero si me das un voto de confianza prometo no defraudar pero entra en Puri Fall presidenta junto con

Voz 1490 20:27 descubre todas las propuestas porque en medias Juli no cumplimos años cumplimos promesas

Voz 21 20:32 por fin llega el verdadero cambio que estabas esperando

Voz 1434 20:40 el edificio de la calle Toledo sesenta y ocho en la capital vuelve a estar ocupado los vecinos de las viviendas aledañas no pueden más en la SER con dado cómo conviven con el ruido con los malos olores y los trapicheos de drogas aseguran que son constantes y lo hacen sin que nadie haga nada reclaman a la policía y el Ayuntamiento de Madrid que actúen Carolina Gómez buenas tardes buenas tardes los vecinos

Voz 1915 21:04 viven cerca del número sesenta y ocho de la calle Toledo están padeciendo un auténtico calvario el edificio lleva años vacío y desde hace unos meses vuelve a estar ocupado de manera ilegal

Voz 10 21:12 tenemos este okupas hace casi tres meses ahora es un bocadillo cada noche hay peleas ahí gritas hace fuego en la en las terrazas de la de la títulos atípicos a ropa de tu lado al olor horrible

Voz 1915 21:29 los okupas no pertenecer a ninguna asociación no son familias que no tienen recursos son personas que fundamentalmente se dedican nos cuentan a vender droga ya consumirla multiplica mucho

Voz 11 21:39 el problema problema Ence en la noche escuchando los gritos que veo que está

Voz 22 21:46 hablando de droga hay desde y cabal

Voz 3 21:49 yo les separan la

Voz 1915 21:52 la calle Toledo una imagen de degradación y sensación de inseguridad a escasos metros de la Plaza Mayor

Voz 23 21:56 vas por la calle los ves tira a la calle la crónica los los ciudadanos turistas mucha gente de la ciudad que camina por la acera y los ve si se separa los mira como diciendo madre mía qué es esto eh y que no y que no gusta si se vive con miedo claro que es comió

Voz 1434 22:15 otro de los vecinos que es propietario nos decía que algo así te destroza la vida Blackstone que es el propietario de ese edificio que está en la calle Toledo número sesenta y ocho lo compró hace más o menos un año denunció esta ocupación ante la justicia y la Justicia acaba de responder en una sentencia a la que hemos tenido acceso asegura que no se va a ordenar ningún desalojo porque sólo se ha constatado un trasiego constante de personas que no se puede demostrar Carolina que haya intención de permanencia

Voz 1915 22:41 según esa sentencia que se acaba de producir el juez no va a ordenar el desalojo porque no hay vocación de permanencia hay sólo se observa un constante de venir de personas en el edificio lo que ocurre allí dice el juez no encaja en el ilícito penal de ocupación hay otro procedimiento abierto por la vía civil pero ese va a ser más lento desde el fondo de inversión aseguran que su objetivo es desalojar el edificio sacarlo al mercado lo antes posible en régimen de compra o alquiler pero no todos confían en esas buenas intenciones Mercedes revuelta esa activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Voz 24 23:09 lo que llamamos fondos buitre para abreviar y que todo el mundo no entiende rápidamente uno de sus grandes negocios efectivamente es comprar edificios que ni tan siquiera han llegado a ver esos edificios permanecen vacíos años hasta que ellos consideran que los pueden volver a vender ganando un beneficio estratos

Voz 1915 23:28 México Blackstone recordamos es el mismo fondo de inversión al que Ana Botella vendió casi dos mil viviendas públicas unos pisos que compró a precio de saldo y que ahora seis años después ha decidido vender según adelantaba esta semana el P

Voz 25 23:38 periódico cinco días

Voz 1434 23:42 Ganemos Pinto que gobiernan esa localidad del sur de la Comunidad ha denunciado la Junta Electoral Central la inclusión de una nueva candidatura para las elecciones de mayo con el mismo nombre Se llama también ganemos aseguran que es una lista fantasma que va a dar lugar a errores el día de las elecciones SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 1259 24:00 esta misma mañana a los miembros de Ganemos Pinto han presentado alegaciones ante la Junta Electoral de Zona para evitar la confusión de que existan dos papeletas casi calcadas en las próximas elecciones municipales haremos Pinto Ganemos aseguran que en esa lista electoral no

Voz 0032 24:12 R vecinos de Pinto sino residentes en Galicia

Voz 1259 24:15 Castilla La Mancha y creen que es evidente su mala voluntad de como ha indicado su portavoz Ángel Suazo

Voz 26 24:20 es evidente que se puede crear confusión con con entre la candidatura de gobierno municipal que ha estado durante cuatro años gobernando esté este municipio hizo una candidatura que nadie conoce

Voz 1259 24:34 Ike nada con los de Pinto Suazo anegado que alguien haya puesto en contacto con su formación para venderles la marca Ganemos previamente registrada ha indicado que de haberlo hecho habrían denunciado el intento de extorsión el caso es que Pinto no es el único municipio madrileño en el que se está dando esta situación el Ganemos Tres Cantos que estuvo

Voz 0177 24:50 el concejal de poder gobernar esta legislatura

Voz 1259 24:52 ha encontrado en el bocata con otra candidatura gemela que utiliza su nombre también han pedido a la Junta Electoral Central que la retiren

Voz 1434 24:59 la reunión ante los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barajas y la dirección de su empresa ilusión terminó anoche tras varias horas sin acuerdo la empresa no aceptó las demandas de los empleados que hoy cumplen dos semanas en huelga la dirección del Unión tenía previsto reunirse hoy otra vez aunque los trabajadores aseguran que la empresa les dijo que no habrá acuerdo hasta que retiren las denuncias Laura Briones

Voz 27 25:20 los sindicatos de vigilantes de seguridad de Barajas el Unión no han llegado a ningún acuerdo tras su primera reunión Jordi Montejo portavoz del sindicato Oates explica que la empresa les pone ciertas condiciones para continuar con las negociaciones

Voz 28 25:32 Nos decían desde la dirección diluvio aunque para seguir con estas negociaciones y para ello suele ser algo que de verdad a pudiera ser interesante teníamos que quitar todas las denuncias que habíamos hecho tanto en la comisaría de la Policía Nacional como en Inspección de Trabajo tanto a la dirección diluyo como la gente de AENA por la merma de seguridad que se había producido todos estos días de atrás

Voz 24 25:54 según el sindicato se prevé una segunda reunión con IU

Voz 27 25:56 Unión para este fin de semana mientras la huelga de vigilantes de seguridad del aeropuerto continúa

Voz 1434 26:01 y más de quinientas actividades en toda la región y más de seiscientos autores para celebrar una nueva edición de la Noche de los Libros la noche más literaria del año en la Comunidad de Madrid que se va a celebrar hoy el centro de las actividades será la Puerta del Sol en esta ocasión tendrá como novedad un escenario en la plaza hay una actividad muy silenciosa Enrique García

Voz 1490 26:25 como silencio

Voz 0032 26:30 las instrucciones son fáciles llevar contigo un libro sentarte o tumbarse a leer sin hablar es la fiesta silenciosa de la lectura en la Fundación Telefónica será a las cinco de la tarde y es una de las actividades con las que arranca esta nueva edición de la Noche de los Libros el núcleo estará en Sol dentro de la Real Casa de Correos conversaciones con él que Vila Matas Manuel Vilas Fernando Aramburu idónea lío fuera un escenario acogerá recitales de poetas como Elena Medel o Ángela Segovia música con Nacho Vegas o Nat Simon el espíritu de La Barraca paseará por las calles de Madrid la compañía de teatro alma viva recorrerá el centro de la capital desde la plaza de los Carros a las seis y desde la Plaza de la Villa

Voz 3 27:11 a las siete

Voz 1434 27:20 con los deportes iban Álvarez buenas tardes

Voz 0838 27:22 hola buenas tardes la jornada treinta y cuatro se cerró anoche en primera división con el derbi madrileño en el Coliseum Alfonso Pérez Getafe y Real Madrid no pasaron del empate a cero Keylor Navas fue protagonista en la portería ante un equipo azulón que continúa cuarto en puestos de Champions dos entrenadores Zidane y Bordalás

Voz 1018 27:38 ha jugado hoy que los domingos suelen

Voz 29 27:40 los dos tomos que él ingirió son todos importantes con las que estoy haciendo todos tienen minutos

Voz 1018 27:47 la gente puede hablar de Europa pero yo no yo

Voz 30 27:50 yo no tengo prohibido pueblos puesto que iba a ser muy complicado

Voz 1018 27:53 a tiempo para conseguirlo de tiempo para quedarte fuera en una situación mucho más delicada

Voz 0838 27:58 contra el Rayo Vallecano que es colista tras salir goleado ayer del Ramón Sánchez Pizjuán derrota cinco cero contra el Sevilla los de Paco Jémez tiene en la permanencia siete puntos quedan doce por disputarse el domingo reciben al Madrid en el estadio de Valle

Voz 1434 28:11 las gracias Iván dos de la tarde y veintiocho minutos Nos vamos a despedir con música la música del grupo madrileño le ya Haika que esta noche va a presentar en directo su nuevo álbum Divina Comedia en la sala Costello a partir de las nueve y media de la noche

Voz 0978 29:00 la entrada es libre hasta completar aforo vamos catorce grados ahora mismo en el centro de la capital se han ido las lluvias han ido el viento este fin de semana suben todavía más las temperaturas que lo disfruten

Voz 2 30:03 dos y media de la tarde una y media

Voz 12 30:05 las

Voz 3 30:11 José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 siempre se aprende algo y las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros de los viernes suelen dar para mucho el Gobierno aprovecha hasta el último minuto para anunciar medidas antes de entrar en funciones tras las elecciones domingo y hoy toca por ejemplo hablar del PAN bajar el IVA para este producto básico pero no para todos los tipos de pan y ahí es donde se ha enredado la ministra portavoz Isabel Celaá que ha necesitado la ayuda de sus compañeras Nadia Calviño y Luisa Carcedo

Voz 34 30:42 hay un tipo de pan que antes era el pan e ordinario no el pan creo que se llama así no el reloj no pan yo se lo digo porque es que hay una tipología bastante profusa de la soltó si es masa madre no masa madre e entonces y vamos a ver yo creo que es el pan tan común como es de Champions si en normal no hay nada anormal sea que dices que hace que la verdad eh spam

Voz 1018 31:25 común iremos enseguida la rueda de prensa de Moncloa para explicarles otros acuerdos además de pan común y cómo no a los mensajes de cierre de campaña aquí en La Ser en Hoy por hoy Pedro Sánchez decidido a marcar distancias con los independentistas los líderes independiente

Voz 1722 31:37 estas no son de fiar pero en privado saben reconocen que la independencia no es posible que yo lo digo claramente no quiero que descanse la estabilidad y la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas

Voz 1018 31:49 el anciano quiere hipotecarse tampoco con Podemos lo de hacer ministro a Pablo Iglesias llegado el caso no le entusiasma Casado extremadamente conciliador con los afines de la derecha Portillo de sumar todo lo que se pueda ir Rivera con Sánchez Nieto marca

Voz 35 32:02 el Partido Popular las demostró que es un partido centrista reformista liberal dialogante que puede dialogar a la derecha a la izquierda por tanto el primer mensaje quiero mandar oyes no nos pasemos la Magee

Voz 4 32:14 era mucha gente que pensaba ir a votar a Pedro Sánchez que su voto no es una garantía porque al final el PSOE propone unas cosas en campaña pero después llegan los poderes económicos y le dicen con el coleta no con Rivera

Voz 0040 32:28 Pedro Sánchez lo dejó claro en el debate el otro día que no quiere llegar a acuerdos con Ciudadanos que él prefiere a los separatistas yo estoy de acuerdo yo tampoco quiere un acuerdo con Pedro Sánchez quiere un acuerdo con constitucionalistas Hora catorce

Voz 1018 32:40 enseguida hablaremos con el director de operaciones de correos para saber si han podido votar todas las personas que lo habían solicitado es viernes veintiséis de abril Antonio Martín Carlos Cala buenas tardes general más allá del PAN otras decisiones del Gobierno Antonio si el último Consejo de Ministros antes de las elecciones aprobado nuevas prestaciones para la cartera básica de servicios sanitarios que incluyen por ejemplo el cribado del cáncer de cuello uterino para mujeres de entre veinticinco y sesenta y cinco años Luisa Carcedo ministra de Sanidad

Voz 7 33:05 en particular esta ampliación de la cartera de servicios tiene una especial trascendencia para las personas con discapacidad para la infancia y la familia también para las mujeres

Voz 1018 33:19 decreto para los artistas Blas de este paquete

Voz 0032 33:22 Darío el Consejo también ha aprobado que cuando los creadores lleguen a la edad de jubilación puedan compatibilizar el cobro de los derechos de autor de su obra la pensión

Voz 34 33:30 así que quién desarrolla una actividad artística podrá optar entre esta Convit compatibilidad si es una persona eh pensionista u otro modo de concurrencia entre pensión y trabajo a la que tenga derecho

Voz 1018 33:44 apuntan a la Guardia Civil vincula por primera vez a Esperanza Aguirre con la trama Púnica lo hacen un informe adelantado por el diario El País en el que se detalla que participó en reuniones en las que se otorgaron contratos públicos a una empresa de publicidad dirigida por el imputado

Voz 0032 33:57 expulsado el PP ha echado del partido a su candidato a la alcaldía de Librilla Murcia después de conocerse el contenido de la grabación a la que ha tenido acceso la Ser en la que se escucha cómo se ofrece a pagarle una multa de tráfico un vecino a cambio de conseguir votos

Voz 36 34:10 Europa algo sobre el régimen Angela es que te lugar por lo menos y ocho Bot de lo que de lo que yo sepa que que van a meter Bhutto el Partido Popular pues yo se lo hemos dormirán si no no puedo hacer yo te quito la papeleta porque la multa la palanca

Voz 1018 34:23 reyerta en San Sebastián aún menor se encuentra en estado crítico y en coma inducido y otras siete personas están detenidas por una pelea a las puertas de una discoteca esta pasada noche en el centro de la ciudad la reyerta comenzó por una discusión por un paquete de tal robo de Patrimonio atropellado

Voz 0032 34:36 más han sido detenidas en una operación desarrollada en varias provincias en la que se han recuperado más de tres mil setecientos restos arqueológicos entre las piezas había esculturas columnas o bisutería que abarcan desde la prehistoria

Voz 1018 34:47 para medir repatriar los restos mortales de los dos españoles que murieron en los atentados de Sri Lanka llegan esta tarde a Galicia las autoridades del país asiático por su parte creen que el cerebro de los ataques murió en ellos ya han detenido a setenta personas más por su presunta relación con atenta veintiún desaparecido dos son venezolanos que viajaban

Voz 0032 35:03 una embarcación con destino a Trinidad y Tobago los guardacostas han rescatado a cuatro personas y la ONU ha denunciado el naufragio como alerta de cómo miles de venezolanos se exponen a morir en el Caribe huyendo del régimen de Maduro

Voz 3 35:14 el telegrama Miguel Ángel Aguilar

Voz 1551 35:19 José Antonio el telegrama es para Pedro Sánchez señor secretario general del Partido Socialista y cabeza de cartel a las elecciones generales del domingo en las últimas horas de campaña que concluye esta medianoche la asignatura clave de la que será examinado junto con los demás contendientes es la de la credibilidad los electores echarán en la urna la lista que les merezca más confianza ocre sin funda menos sospechas en cuestiones clave porque el domingo nos jugamos la vigencia de nuestras libertades cívicas en el conjunto del país en cada una de las comunidades que lo integran ojo al voto que es de plata Angela

Voz 1018 35:59 el lunes con los otros Carlo Ródenas y Julio Rhodes la técnica Isabel Quintana hay Carlos Cala en la producción y en Tenerife los problemas para repatriar a su país Alemania al niño de seis años que ha perdido a su madre y a su hermano mayor de diez supuestamente asesinados por su padre por diferentes razones sus vuelos no podrán viajar a Canarias Radio Club Pedro Murillo

Voz 1718 36:17 el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje han puesto en contacto con el coche

Voz 1018 36:21 su lado alemán en Tenerife para intentar ayudar

Voz 1718 36:23 cuestiones que sean necesarias para que los familiares del menor superviviente del doble asesinato acaecido en Adeje pueda reencontrarse con sus familiares desde el pasado miércoles Jonás de seis años se encuentra bajo la tutela del Cabildo tinerfeño porque ningún familiar ha podido desplazarse hasta ahora hasta la isla la corporación insular ha ofrecido a pagar el billete de los abuelos del menor una familia que carece recursos si bien desde el consulado eso asevera que no es una cuestión económica sino que lo familiares se encuentran emocionalmente destrozados y son incapaces de viajar otra de las posibilidades que se plantean es que el menor vuelve a acompañado por un psicólogo infantil de regreso Alemania

Voz 1018 36:58 la previsión para este fin de semana electoral Jordi Carbó

Voz 1718 37:01 no como los últimos días a esta hora crecen nubes

Voz 0978 37:04 en parte del interior peninsular pero hoy no se encontrarán condiciones tan favorables como para acabar dando lugar a chubascos incluso tormentas más allá de algunos chubascos poco persistentes en Galicia y el Cantábrico que se repetirían mañana también en el Pirineo más oriental esta tarde de alguna tormenta pero general Saul temperaturas más altas que ayer un ascenso que tendrá continuidad el fin de semana de noche y durante las mañanas seguir haciendo frío pero las tardes cada vez más suaves especialmente el domingo con máximas cercanas a los treinta grados en todo el valle del Guadalquivir

Voz 1718 39:55 les sobre los preparativos para ese veintiún

Voz 1018 39:58 hola buenas tardes buenas tardes si por un lado

Voz 1315 40:00 gobierno entiende que tras la precampaña que hemos vivido la campaña los debates los mítines los ciudadanos ya tienen elementos de juicio para decidir su voto le gustaría al Ejecutivo que el resultado permita tener pronto un futuro Gobierno que haya decía Isabel Cela una solución clara y que es una solución clara Le preguntamos bueno pues que el resultado posible posibilite un Gobierno nuevo pronto

Voz 34 40:22 una decisión clara es la que leemos todos con claridad eh ciertamente hay una fórmula y que no hay que repetir las elecciones no hay confusión no ha lugar a la duda no no nos parece deseable un Gobierno en funciones no queríamos esto para al país que necesitan este manito moderación sentido común estabilidad todos

Voz 1315 40:43 y es que ya tiene hemos experiencia decía en periodos largos de gobierno en funciones por ejemplo con Rajoy que fue casi de un año en cualquier caso el Ejecutivo estaría como dices en funciones a partir del lunes está dispuesto a someterse durante ese periodo hasta que haya un nuevo Gobierno al Congreso y al Senado en sesiones de control

Voz 42 41:02 es evidente que en fin que el Gobierno en funciones tiene que someterse al control de las Cortes a intervención del Tribunal Constitucional al respecto

Voz 1315 41:12 de cara al Gobierno de cara al próximo domingo José Antonio de cara al domingo el Gobierno espera dar el escrutinio de votos al noventa por ciento a las diez y media de la noche

Voz 1018 41:23 bueno todavía el Gobierno puede tomar decisiones por eso toca un asunto muy sensible para la opinión pública como es la sanidad con la incorporación de nuevas prestaciones a la cartera de servicios básicos de qué prestaciones hablamos y cuando entrarán en vigor ahora aparcados

Voz 1315 41:38 pues hablamos de un paquete que mira especialmente a mujeres niños y discapacitados y que se aprueba hoy in extremis con intención de que entre en vigor el uno de julio y que todas las comunidades lo tengan ya funcionando a principios de dos mil veinte Hay varias medidas contra el cáncer la más importante porque era una vieja reivindicación por ejemplo del

Voz 1434 41:55 Asociación Española Contra el Cáncer es un programa

Voz 1315 41:57 de cribado del cáncer de cuello uterino un tumor cien porción evitable si hay diagnostico precoz pero que mata a Quini

Voz 43 42:04 ventas españolas cada año y que según ha dicho la ministra

Voz 1315 42:06 la de Sanidad en ese Consejo de Ministros hasta ahora sólo tenía pruebas de cribado esporádicas y las pedían las propias mujeres Luisa Carcedo acaba de explicar que aunque invertirán cinco millones de euros en ponerlo en marcha a la larga el sistema se ahorrará veinte millones al año gracias a la prevención

Voz 7 42:23 conseguiremos un sistema nacional de salud más eficiente Ike este ampliación de Cartera de Servicios supondrá un avance en la equidad en la cohesión del Sistema Nacional de Salud que demuestra a la ciudadanía que sus impuestos son útiles

Voz 1315 42:40 también se va a financiar la micro pigmentación de la Areola mamaria es decir el tatuaje digamos de esa zona del pecho y del pezón para mujeres que se hayan sometido a una mastectomía normalmente tras un cáncer de mama para niños con parálisis cerebral enfermos de ELA y otras personas con graves discapacidades que les impiden hablar o escribir Se va a subvencionar un lector visual que les permite comunicarse con un ordenador y los audífonos se financiarán hasta los veintiséis años diez más ahora por último al catálogo común incluirá cincuenta y ocho nuevos tipos de prótesis por ejemplo de mama o blog

Voz 1018 43:13 las escuelas gracias Laura todo preparado para las elecciones del domingo a las dos de la tarde concluyó el plazo para poder votar por correo que se había empleo ya en dos ocasiones por acuerdo de la Junta Electoral después de las cosas

Voz 1722 43:23 más de las quejas de miles de personas Magí Blanco director de operaciones de correr buenas tardes

Voz 24 43:28 no ha podido votar todos

Voz 1722 43:31 dos seguro

Voz 24 43:32 todo el que ha querido votar ha podido ir a votar

Voz 1018 43:35 la situación en las oficinas de Correos

Voz 24 43:37 de esta mañana es de absoluta normalidad bien el día de ayer en la inmensa mayoría de ellas también

Voz 1018 43:43 tiene usted es ya un diagnóstico sobre lo que ha fallado porque esas colas ha habido una mayor demanda que en otras ocasiones ha habido descoordinación ha habido decisiones erróneas y no sé por parte de la Junta Electoral de interior de correos

Voz 24 43:56 bueno realmente lo que ha ocurrido es que las actividades que normalmente se realizan a lo largo de diez días de manera intensa pues en esta ocasión se han concentrado en dos días no porque el elevado número de de festividades con ocasión de la de la Semana Santa entonces a pesar de que Correos pues había realizado desde el principio de la campaña la contratación de de más de cuatro mil quinientas personas que teníamos prevista la apertura de las de las oficinas ampliar el horario de las oficinas pues en algunos puntos no ha sido suficiente

Voz 1018 44:32 el poder usted es garantizar que estos problemas no se van a repetir dentro de un mes el veintiséis de mayo con las municipales autonómicas y europeas

Voz 24 44:39 por supuesto no se van a repetir esta es una situación excepcional que trae causa como decía anteriormente en las la festividad de Semana Santa en el proceso anterior de julio de dos mil dieciséis tuvimos un número ligeramente superior de solicitudes de voto y de votos que prácticamente duplicaba el anterior Hinault tuvimos este tipo de problemas mucho esfuerzo muchos recursos puestos a disposición de de estas actividades pero no hubo es qué tipo de problemas y por supuesto en las elecciones de mayo no se van a repetir porque no se da la circunstancia de la cantidad de días festivos que había nuestra

Voz 1018 45:16 el director de operaciones de Correos Magín Blanco saludó gracias buenas tardes

Voz 24 45:20 gracias a ustedes

Voz 1018 45:26 sabes de campaña de las últimas horas ancha de esta esta mañana estuvo aquí en La Ser en Hoy por hoy lo importante para su partido ha dicho será seguiré que el Gobierno dispuesto a buscar fórmulas de entendimiento con Podemos pero eso no quiere decir que necesariamente Pablo Iglesias vaya a ser ministro

Voz 1722 45:40 es evidente que con Unidas Podemos hemos tenido muchísimos puntos en común yo agradezco reconozco la labor que ha hecho Unidas Podemos y el señor Iglesias pero es que antes del veintinueve de abril viene el veintiocho de abril y aquí nos estamos jugando algo muy importante o consolidados el que España mira al futuro o hay un riesgo cierto de que la derecha sume aquí se pueden ganar las elecciones pero es que vivimos en una democracia parlamentaria el próximo lunes a lo mejor gana el partido socialista a las elecciones pero gobierna la derecha por tanto ganar es gobernar

Voz 1018 46:08 a la espera como al resto de candidatos de intenso tras esa entrevista en la SER Consejo de Ministros mitin en Toledo Madrid cierre en Valencia y luego luego lo más complicado las urnas Inma Carretero