Hora 14 (29/04/2019)

Voz 1018 00:21 muy buenas tardes Pedro Sánchez intentará gobernar en solitario la estrategia del actual presidente ya en funciones no pasa por una coalición con Podemos en contra de lo que anoche planteó Pablo Iglesias que desde hace semanas bueno ofreciendo públicamente para ser ministro en concreto ministro del Interior la vicepresidenta Carmen Calvo ha explicado esta mañana aquí en la SER Hoy por hoy que los planes de Sánchez van por intentarlo en solitario

Voz 4 00:42 lo vamos a intentar porque a nosotros pensamos que estamos muy agradecido por muchas razones pero sobre todo porque creemos como partido y como Gobierno qué muy corto plazo de tiempo la gente no se ha entendido muy bien gobernemos con ochenta y cuatro escaños derribando a la derecha con la Constitución en la mano para demostrar que la política tiene que servir a la realidad eso es tan importante lo que hemos hecho en tan poco tiempo y que se haya entendido que nosotros pensamos que fin siempre que aprender varía la autocrítica constante pero creemos que la fórmula

Voz 1018 01:18 el PSOE recuerden consiguió ciento veintitrés escaños Podemos se tuvo que conformar con cuarenta y dos frente a los setenta y uno de la anterior legislatura Yesa idea de gobierno en solitario parece que gusta a los empresarios y así lo decía esta mañana también aquí en la Ser Antonio Aramendi que es el presidente de la CEOE

Voz 5 01:31 el Gobierno hasta gobernando durante

Voz 6 01:34 prácticamente el último año creo que era con ochenta y cinco por tanto con ciento veintiséis y yo creo que va a estar más tranquilo yo creo haber se puede dar la posibilidad Si un gobierno monocolor nosotros no lo veríamos no lo veríamos mal

Voz 1018 01:47 el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker felicita por carta a Sánchez su portavoz Margarita Pesquera ha dicho a los periodistas que el dirigente socialista garantiza la estabilidad

Voz 0771 01:56 de visita desde elecciones

Voz 1 01:58 los resultados de las elecciones en España muestran que una mayoría abrumadora de la ciudadanía ha optado por un partido político claramente europeísta

Voz 0771 02:07 de tu politica clamó juegas o no

Voz 1018 02:14 ciudadanos y se quedó solo unas décimas por detrás del PP en porcentaje de votos sesenta ya alternativa al PSOE dicen que es dicen Inés Arrimadas que empiezan a prepararse ya para las próximas elecciones ida por sentado que hay acuerdo de gobierno para acá

Voz 0793 02:28 por sinceros Sánchez tiene el Gobierno hecho con Iglesias ni con el apoyo de los nacionalistas

Voz 0793 02:34 no sé si es que quieren hacerse un poquito los remolones antes de la campaña en municipales autonómicas pero no creo que haya ningún español que tenga dudas de que Sánchez tiene el Gobierno montado con Iglesias y con el apoyo de los nacionalistas

Voz 1018 02:45 oficialmente la formación morada no analizará hasta las próximas horas los resultados pero los consideran suficientes para hacer valer su peso político Mariela Rubio

Voz 1450 02:52 sí podemos reúne las cuatro y media que cultiva tras las palabras de Carmen Calvo que van contra la línea de flotación de la estrategia morada Iglesias vía compensar con influencia en el Gobierno la fuerte pérdida de casi una treintena de escaños durante la campaña los morados en privado plantearon incluso la posibilidad de ministerios mixtos desde la dirección de Podemos se mira de reojo la amenaza insisten de lo que llaman la tentación naranja un pacto PSOE Ciudadanos y confían en que pese a no tener la mejor posición negociadora consigan entrar en el Ejecutivo aunque sí

Voz 8 04:30 no puedo permitir que los que estén en Madrid sigan velando

Voz 1018 04:35 pensiones y reforma laboral centro de las reivindicaciones sindicales del uno de mayo Pepe Álvarez en el sordo UGT Comisiones

Voz 9 04:42 que el uno de mayo es una gran oportunidad para que los representantes políticos vean en la calle un clamor

Voz 10 04:51 qué pide cambios que con una presencia potente de los trabajadores en la calle el Primero de Mayo damos un toque de atención de que los sindicatos somos una gente determinante agenda social se tiene que abrir paso además

Voz 1981 05:05 la Audiencia de Barcelona condena más de veintiún años de cárcel al pederasta confeso de los Maristas la orden religiosa deberá hacerse cargo de las indemnizaciones aunque la sentencia reconoce que no hay reparación posible para las víctimas

Voz 1315 05:16 desde detenidos cuatro presuntos terroristas en Francia cuando intentaban hacerse con armas para atentar contra las fuerzas de seguridad según la versión de la Fiscalía entre los arrestados hay un menor de edad que ya fue condenado con quince años por conspiración

Voz 1018 05:28 sí tenemos una última hora desde Catalunya parece que la Junta Electoral excluye a Puigdemont como posible candidato para las próximas elecciones europeas Aitor Álvarez bueno pues parece que no tenemos en este momento sólo muy pocas comunicación con Barcelona lo intentamos a partir de las dos y media

Voz 11 05:48 hora catorce Madrid Cristina Machado

Voz 1434 05:51 buenas tardes los candidatos del Partido Popular en Madrid se esconden tras la derrota de ayer Pedro Rollán suspende su participación en un acto público prevista desde hace tiempo Martínez Almeida renuncia a última hora a una entrevista cerrada con la será a primera hora de la mañana e Isabel Díaz Ayuso directamente no responde a los medios sólo ha hablado hoy el Consejero Jaime de los Santos lo ha hecho en la línea de Núñez Feijóo ida Alfonso Alonso el Partido Popular no debió abandonar el centro

Voz 5 06:20 insisto sin sin sin escapar de ese centro amplísimo que es donde la mayoría de los españoles nos sentimos cómodos donde nos sentimos reconfortado sobretodo cuando nos sentimos reflejados

Voz 1434 06:35 es el día después de la Debra de la debacle del Partido Popular en Madrid se ha convertido en la tercera fuerza política por detrás del PSOE que ha ganado en la región por primera vez en treinta y tres años por detrás también de Ciudadanos anoche lo celebraba como el que más Ángel Garrido

Voz 12 06:51 contentísimo encantado este gran éxito de Ciudadanos fue una décimo éxito Albert Rivera gran éxito vale que el primer día que el cambio a que hoy todavía más propicio

Voz 1434 07:00 y eso que hace tan sólo quince días será presidente de la comunidad por el Partido Popular Ángel Garrido nuevo líder Ignacio Aguado van a estar esta tarde aquí en La Ser en La Ventana el Partido Socialista está de celebración pero es consciente de que las derechas siguen sumando más votos que las izquierdas en la Comunidad de Madrid el candidato del PSOE Ángel Gabilondo no cierra la puerta a un pacto con Ciudadanos

Voz 0175 07:23 el que prefiero pues prefiero que todo esté en esa misma línea yo estaré muy cómodo pero como he hecho una experiencia de la experiencia que he hecho es que en la Comunidad los cuatro presupuestos continúan los apoyado Ciudadanos ha para optar por yo vivo por esa experiencia si se cambia esa orientación yo encantado con todo aquel que quiera sumar la reformar transforma modernizadas yo no excluye a nadie

Voz 1434 07:47 el no el no excluye a nadie pero Ignacio Aguado sí

Voz 0771 07:50 sí tenemos un voto más vamos a impedir que en Sanchís no que el PSOE gobierna la Comunidad de Madrid desde aquí vuelve otra vez a tender la mano al Partido Popular para que si sumamos podamos poner en marcha un gobierno a la Comunidad de Madrid P

Voz 1434 08:02 PSOE primera fuerza ciudadano segunda en tercera posición el Partido Popular en la cuarta Podemos que ha perdido dos escaños respecto a dos mil dieciséis en la quinta Vox que ha entrado en el Congreso de los Diputados con cinco escaños por Madrid la victoria del PSOE ha sido generalizada en toda la región aunque con alguna excepción el Sur vuelve a ser rojo los socialistas recuperan también posiciones en el Corredor del Henares en el norte el Partido Popular conserva algunos de sus bastiones como Villanueva de la Cañada Villaviciosa de Odón ciudadanos sale adelante en otros como Las Rozas Vox se apuntara en algunas localidades de la sierra del suroeste

Voz 0771 08:41 enseguida vamos a ver

Voz 1434 08:42 cómo queda el nuevo mapa político en Madrid a un mes de las elecciones autonómicas y municipales pero hay más noticias vamos apuntar las en titulares con Sonia Palomino y Alfonso Ojea

Voz 1981 08:52 los médicos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid

Voz 0089 08:54 irán a la huelga el próximo veintiuno de mayo la plataforma de Atención primaria se mueve formada por más de mil médicos ha convocado un paro de veinticuatro horas para reclamar un aumento de la inversión en presupuesto sanitario y más tiempo para atender a los pacientes

Voz 1434 09:08 búsqueda en el río Guadarrama al hombre de setenta y tres años desaparecido en Casarrubios del Monte desde el pasado mes de febrero es una zona en la que ya se realizó una primera batida sin éxito ahora el rastreo es más intensivo y participan grupos especiales de la Policía y la Guardia Civil las reservas

Voz 0089 09:21 sangre de los grupos A positivo y cero negativo están en alerta roja se necesitan donaciones de forma urgente hoy precisamente se celebra una maratón de donación de sangre en el Hospital Universitario Infanta Leonor

Voz 1434 09:32 llega a los Teatros del Canal treinta años de danza con la que Víctor Ullate cierra la gira con la que celebra sus treinta años de carrera en la presentación el bailarín ha hablado de los problemas de la danza ya ha reclamado cambios fiscales para menguar ha dicho los problemas de sexo

Voz 0089 09:44 y en los deportes el Rayo Vallecano conserva sus opciones de permanencia en Primera tras su victoria ayer ante el Real Madrid los blancos siguen terceros a falta de tres partidos

Voz 1434 09:53 vamos ahora con la información del tráfico nos acercamos a la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 13 09:58 buenas tardes en este momento afortunadamente no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad la circulación es fluida y cómoda tanto en los accesos a Madrid de entrada salida como en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta una vez más eso sí desde la Dirección General de Tráfico les insistimos no bajen la guardia y por supuesto modere la velocidad

Voz 1434 10:19 Conexión ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Jesús Matsuki buenas tardes

Voz 0931 10:24 hola qué tal buenas tardes en general las situaciones bastante tranquila pero vamos a destacar dos puntos por un lado un tráfico algo más intenso la salida por el paseo de Santa

Voz 1018 10:32 María de la Cabeza hasta caer consiga superar

Voz 0931 10:34 la plaza de Fernández Ladreda y por otro lado hay un autobús averiado en el paseo de Recoletos afecta a los conductores que circulan desde la plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles

Voz 1434 10:43 hoy ha registrado además otro atropello en la capital una chica de veinticinco años ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada por un autobús en la calle Orense tenemos en estos momentos veintidós grados en el centro de la capital vamos también con la previsión del tiempo con Jordi Carbó

Voz 0978 10:59 gran parte de la semana se va a repetir una situación meteorológica parecida a la que tenía

Voz 1018 11:02 Nos hoy sobre todo mucho sol y poco frío

Voz 0978 11:06 las mínimas han subido ya respecto la semana pasada también lo están haciendo las actuales y las máximas se acabarán situando a lo largo de esta tarde alrededor de los veinticinco grados al sol ambiente incluso un poco cálido si bien a medida que avance la tarde el viento se va a reforzar refrescando un poco el ambiente de los próximos días destacamos que esperamos algunas tormentas la tarde del miércoles

Voz 1434 11:28 así comienza Hora catorce Madrid de la dirección técnica están Alicia Molina y Julio Hernández en la producción Sonia Palomino

Voz 11 11:58 hora catorce Madrid Cristina Machado la dirección del Partido Popular en Madrid confía en una remontada para las elecciones de mayo faltan

Voz 1434 12:06 menos de un mes son el veintiséis de mayo en público guardan silencio

Voz 1315 12:10 luto tras la derrota electoral de anoche en las generales

Voz 1434 12:13 pero en privado nos dicen que hay tiempo para cambiar de estrategia y que van a apelar al voto útil ha quedado demostrado aseguran que votará Vox es permitir que la izquierda gobierne y ese es el mensaje que quieren que cale entre su electorado creen que el candidato de la capital José Luis Martínez Almeida tiene que capacidad para hacerlo para cambiar esa estrategia para que cale ese mensaje pero las dudas son cada vez mayores en el caso del aspirante a la Comunidad en el caso de Isabel Díaz Ayuso Javier Bañuelos buenas

Voz 0861 12:43 qué tal buenas tardes sí lo eran antes de las generales y ahora con la hecatombe que han sufrido en Madrid la desconfianza es aún mayor de hecho un importante cargo del PP en Madrid no reconocía esta mañana que ven ya Ángel Garrido como vicepresidente de un futuro gobierno en Madrid es de Fire quienes dan por hecho que el sorpasso de Ciudadanos en Madrid podría reducir al Partido Popular a un mero papel de actor secundario con

Voz 1018 13:05 os socio de gobierno hoy el PP nos dice

Voz 0861 13:08 están lamiendo las heridas el golpe ha sido muy duro pero en Génova confían en la remontada de cara al veintiséis de mayo en el PP de Madrid van a rediseñar Nos aseguran su campaña manera reivindicar el voto útil fuentes populares Nos dicen que el mensaje que van a repetida que mayo será principalmente uno Si algo ha demostrado las generales es que votar a Vox es permitir que gobierne la izquierda

Voz 1981 13:32 de ese enfoque la dirección del PP Madrid esperan que

Voz 0861 13:34 el batacazo que han sufrido provoque un efecto rebote y que el voto de castigo en nuestra región se Vox se pueda acabar

Voz 1018 13:42 revirtiendo hoy ninguno de los dos candidatos

Voz 0861 13:45 han salido públicamente José Luis Martínez Almeida ha cancelado esta mañana una entrevista que tenía pactada con la Cadena Ser tampoco diez Ayuso ha atendido a la prensa el presidente pero Rollán ha cancelado el único acto que tenía hoy en su agenda la versión oficial es que no hablarán hasta que el Partido Popular convoque mañana a su comité ejecutivo nació

Voz 1434 14:05 si los dirigentes populares han dejado hoy todo en manos de un independiente del consejero Jaime de los Santos que ha sido quién ha sustituido Rollán en ese acto al que el presidente en funciones finalmente no ha ido de los Santos va en el número dieciséis de la lista de Díaz Ayuso pero no está afiliado al Partido Popular el único al que se le ha podido preguntar ya ha sido crítico con los suyos en la línea de Núñez Feijóo hoy de Alfonso Alonso ha dicho que el Partido Popular nunca debió abandonar el centro aun así ha cumplido con su papel se muestra confiado en que un acuerdo con Ciudadanos les permita ganar este partido

Voz 5 14:40 de que el próximo veintiséis de mayo será Isabel Díaz Ayuso la que liderará esos resultados sí que tendremos un gobierno del Partido Popular posiblemente de la mano de ciudad

Voz 1434 14:52 el Partido Popular perdió ayer la mitad de su electorado en Madrid pasó de quince a siete diputados mientras que en sentido contrario

Voz 11 15:00 Java el PSOE que ha ganado las elecciones en mayo

Voz 1434 15:02 Liz por primera vez desde mil novecientos ochenta y seis ha pasado siete a once diputados aún así son conscientes de que las derechas siguen sumando más que la izquierda himno cierran pactos con Ciudadanos aunque Ciudadanos ya ha dicho que en ningún caso pactara con Gabilondo Gabilondo dice que aunque no le gusta lo que han hecho en estos cuatro años de legislaturas si toman el rumbo adecuado serán será posible ese pacto entre las dos fuerzas

Voz 1018 15:31 soy partidario

Voz 0175 15:34 mira nadie siempre he sido partidario de esto yo digo que que excluye se auto excluye pero también es cierto que la apuesta del país es una apuesta por un proyecto de progreso de modernidad de transformación así que no sé qué alianzas Aran pero ellos pero sí estoy seguro que serán alianzas en esa dirección

Voz 1434 15:52 ciudadano se ha convertido en la segunda fuerza política en Madrid con ocho diputados dos más que en dos mil dieciséis y su candidato Ignacio Aguado sigue negándose a pactar ese gobierno con el PSOE no lo hace de hecho se lo ofrece al Partido Popular y en más de una ocasión no ha dicho que estaría dispuesto incluso a pactar con Vox

Voz 1981 16:11 sí tenemos un voto más vamos a impedir que

Voz 0771 16:13 Sanchís sismo que el PSOE gobierna la Comunidad de Madrid que esté en condiciones de poder trabajar por reiterar un Gobierno de la Comunidad de Madrid desde aquí vuelve otra vez a tender la mano al Partido Popular para que si sumamos podamos poner en marcha un Gobierno en la Comunidad de Madrid que nos permita cuatro años más de crecimiento económico de generación de empleo de generación de riqueza y sobre todo con un objetivo en la cabeza que es convertir esta región la Comunidad Madrid en la región próspera Europa

Voz 1434 16:38 esta tarde vamos a hablar aquí en La Ser en La Ventana de Madrid con Ignacio Aguado ir con su fichaje estrella con Ángel Garrido los dos van a estar en este esto yo a partir de las siete y veinte de la tarde seguimos repasando el mapa en Madrid después de las elecciones generales de ayer podemos que en dos mil dieciséis fue la segunda fuerza en la Comunidad ha bajado a la cuarta posición con dos escaños menos ahora tienes seis Jacinto Morano forma parte de la lista que encabeza a la comunidad Isabel Serra

Voz 15 17:06 hemos cumplido los objetivos primero colaborar a frenar este pacto de las derechas reaccionarias y en segundo lugar hacer esenciales para la conformación de un Gobierno progresista en el Estado que es a lo que nos vamos a trabajar en este momento en cuanto a las elecciones autonómicas vamos a empezar a trabajar desde ahora para plantear nuestro proyecto comenzará a los madrileños y madrileñas de qué tal y como se ha hecho en el estado podemos tener un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid

Voz 1434 17:34 la quinta fuerza en Madrid ha sido Vox que ha conseguido cinco escaños ha pasado de los dieciséis mil ochocientos votos que obtuvo en dos mil dieciséis a más de quinientos mil son las dos de la tarde dieciocho minutos seguimos

Voz 11 17:48 hora catorce Madrid

Voz 1434 17:51 en la capital ha ganado también el PSOE pero el Partido Popular ha podido mantener la segunda posición después Ciudadanos Podemos Vox por ese orden en La Ser en Hoy por Hoy Madrid hemos hablado esta mañana con los candidatos del PSOE y de Ciudadanos íbamos a hacerlo también con el del Partido Popular pero José Luis Martínez Almeida después de decirnos que sí ha dicho que no a ultima hora suspendido su intervención por parte de la candidatura de la alcaldesa Carmena hemos hablado con Rita Maestre el peso eso el candidato Pepu Hernández tampoco descartaba ese pacto conciudadanos que tampoco en este caso en lo municipal descarta la candidata Begoña Villacís Carolina Gómez el Partido Socialista también es primera fuerza política

Voz 0244 18:33 la capital pasan de ser terceros a ser primeros ganan en trece distritos de veintiuno el candidato Pepu Hernández dice que si gana hablará con todos también con Ciudadanos aunque su socio preferente es más madrid

Voz 16 18:44 barreras no pero por supuesto tenemos párkinson párkinson mostrado sorteos de preferencia que Flyer las ideas progresistas que son las que donde lleva Madrid Couture

Voz 0244 18:51 me el voto progresista en Madrid se queda en el cuarenta y tres por ciento diez puntos por debajo de la suma de las derecha sin contar con el efecto Carmena que no se presentaba a las elecciones Rita

Voz 17 19:00 pagado la Carmen hago hacerla candidata más votada dárselo todo claro no creo en la ciudad Madrid me parece poco probable la situación de Dimas

Voz 0244 19:10 hola Martínez Almeida ha aguantado un poco mejor que Ayuso y evita el sorpasso de Begoña Villacís en Madrid capital la portavoz de Ciudadanos no cierra la puerta a un pacto con Vox con este argumento

Voz 16 19:19 no puede ser además de populista en Madrid

Voz 0244 19:22 poco descarta un pacto con Pepu Hernández porque no le parece lo mismo que Gabilondo que Pedro Sánchez

Voz 1434 19:27 enseguida repasamos cómo el queda el mapa político en el resto de la región dos minutos y volvemos

Voz 1434 21:32 los resultados electorales repiten una misma tendencia en toda la región suben el PSOE y Ciudadanos

Voz 0244 21:37 bajan el PP y Podemos Vox

Voz 1434 21:40 irrumpe con fuerza en algunos municipios donde ha llegado a ser el partido más votado por zonas el sur de la Comunidad de Madrid a ser

Voz 1018 21:47 Rojo el cinturón rojo el PSOE se ha impuesto con fue

Voz 1434 21:50 esa con la misma que ha caído el PP que tan sólo en dos de los grandes municipios del sur ha podido superar en votos a Vox SER Madrid Sur David Callejo

Voz 23 21:58 el PSOE suma el mayor número de votos en casi todos los grandes municipios del sur de Madrid salvo Valdemoro donde Ciudadanos ha sido la fuerza más votada la sangría del PP ha sido especialmente grave porque únicamente en Leganés y Getafe consigue superar en votos a Vox en Fuenlabrada Parla Pinto y Valdemoro los de Santiago Abascal han sumado más votos de hecho en este último municipio en Valdemoro son tercera fuerza incluso por delante de Unidos Podemos se elevan a la primera posición electoral en municipios más pequeños como Griñón Torrejón de Velasco por su parte Ciudadanos y Podemos estan muy parejos en casi todas las localidades aunque en Pinto y Fuenlabrada la formación naranja sube a la segunda posición en votos

Voz 1434 22:37 el Partido Popular también ha perdido Alcorcón localidad que todavía gobierna David Pérez el número dos de la candidatura de Díaz Ayuso la Comunidad el PSOE ha ganado en esa localidad en Alcorcón también en Móstoles ciudadano se ha mantenido en las localidades del suroeste madrileño donde gobernaba ya ganado en alguna más Ibooks se ha hecho con dos municipios de esta zona SER Madrid Oeste Belén Campos

Voz 0244 22:59 el PSOE ha ganado las dos principales ciudades del suroeste madrileño como Móstoles y Alcorcón en ambas ciudades

Voz 1434 23:04 ha sido el sorpasso en la segunda plaza ya que ciudadano

Voz 0244 23:07 se ha convertido en la segunda fuerza política más votado en ambas localidades el Partido Popular dar también en estas localidades ha obtenido muy malos resultados en Móstoles cae hasta la cuarta plaza en Alcorcón hasta la tercera muy poquito de Unidas Podemos escuchamos a Noelia Posse alcaldesa de Móstoles y candidata del Partido Socialista y Alberto Rodríguez de Rivera secretario general del Partido Popular mostoleño

Voz 24 23:31 nosotros bueno estamos muy contentos como te digo porque hemos sido primera fuerza y eso nos alegra pero no somos autocomplaciente tenemos una gran responsabilidad y estoy segura que el veintiséis de mayo vamos a obtener muy mejores resultados es imprescindible además porque necesitamos que la extrema derecha no condicione el Gobierno de Móstoles

Voz 25 23:48 no tiene que ver nada Un proceso electoral con el otro proceso electoral sin dejar de analizar qué bueno que ha habido un elemento de castigo también hace al Partido Popular a nivel nacional y que alguna parte puede efectuar puede afectar a nivel municipal pero no en la misma medida ni la M la proporción si yo mantengo cierto optimismo sobre las elecciones municipales

Voz 0244 24:11 Ciudadanos han mantenido sus feudos en Arroyomolinos y Villanueva del Pardillo sigue siendo la fuerza más votada el Partido Popular a pesar de esos malos resultados se mantiene en municipios tradicionalmente de derechas como Villanueva de la Cañada Villaviciosa de Odón y Pelayos de la Presa en Brunete y en Sevilla la Nueva Se ha producido sorpasso Ciudadanos se ha convertido en la fuerza más votada en esta zona también Vox ha sido la fuerza más votada en dos municipios Serranillos del Valle en Navas del Rey en el norte

Voz 1434 24:36 desde el Partido Popular ha perdido también algunas de sus localidades más significativas Boadilla del Monte Las Rozas en este caso a favor de Ciudadanos ha caido muchísimo el Partido Popular en Villalba Raquel Fernández

Voz 1315 24:49 todos que hasta ahora eran del PP como Las Rozas Boadilla ha ganado ciudadanos son el primero lo ha hecho con dos mil trescientos votos de diferencia mientras que en el segundo el resultado ha sido de casi setecientos Se da la circunstancia de que su actual alcalde Antonio González Terol se presentaba como número siete al Congreso en la lista de los populares por Madrid achaca esta pérdida de apoyo al

Voz 0799 25:11 los votos recibidos por Vox luego parece que es cierto que la fermentación del centro derecha tal cual lo hemos sostenido que estos estas semanas ha provocado que Pedro Sánchez es que hay en el Gobierno

Voz 1315 25:24 mientras tanto en ciudadanos Ricardo Díaz candidato a Boadilla y coordinador de Acción Institucional del comité territorial oeste hacía esta lectura

Voz 26 25:32 nosotros somos conscientes de que unas elecciones en clave municipal son diferentes y por tanto hay que ser muy prudente y no confiarse hay que seguir trabajando con la misma modestia y humildad que hemos hecho hasta ahora

Voz 1315 25:42 únicamente en tres ciudades ha conseguido mantenerse el PP Se trata de los Molinos Majadahonda Pozuelo en esta última con una mayoría más holgada en general la tónica de los municipio

Voz 1434 25:52 desde noroeste deja como partidos con más

Voz 1315 25:54 no yo al PSOE y Ciudadanos tan sólo hay tres que rompen la tónica se trata de Navacerrada y Robledo de Chavela donde ha ganado Vox en Zarzalejos donde ha ganado Unidas Podemos

Voz 1981 26:05 son pequeñas diferencias el patrón se repite

Voz 1434 26:07 en toda la Comunidad vamos a terminar este repaso en el norte en la zona del Henares vamos primero a SER Madrid Norte con David Guerrero

Voz 0175 26:14 ciudadanos les sacó al PP en Alcobendas dos puntos y medio cinco en Colmenar Viejo y más de ocho puntos y medio en Sanse único municipio donde gobiernan los socialistas el PP cae aquí a la cuarta posición al ser superado también por Unidas Podemos Vox se quedó sola mil votos de adelantar de ciudadanos les rematado por muy pocos votos la primera posición al PSOE en Tres Cantos Algete y San Agustín enclaves historia los del Partido Popular también lo han conseguido en Paracuellos de Jarama aquí gobiernan partidos independientes ciudadanos consiguió el veinticinco por ciento de los votos la celebración de los socialistas que en algunos municipios ha pasado de cuarta primera fuerza política se contrapone a la posición de los alcaldes del PP en la zona que esperan que los ciudadanos voten en clave local el próximo veintiséis de mayo y que por ahora siguen apoyando a Pablo Casado al frente del Partido Conservador

Voz 1434 26:57 sí desde centenares y para terminar este repaso a la situación en esa zona de la comunidad con Javier Galicia

Voz 27 27:04 el corredor del Henares no ha sido una excepción y la debacle del PP en el este de la comunidades histórico no sólo ha perdido las elecciones que ganó en las tres últimas convocatorias sino que ha sido ampliamente superado en todos los municipios por el Partido Socialista también por otros en municipios como Torrejón de Ardoz o Meco donde gobierna con mayoría absoluta cae con estrépito pierden allí igual que en Alcalá la mitad de sus votantes en Alcalá pasa de treinta y cuatro mil votos en dos mil dieciséis a menos de diecisiete mil en Torrejón suman menos votos que podemos cayendo a la cuarta posición incluso Vox les supera en San Fernando de Henares ya hay sorpasso claro de ciudadanos que se afianza como la segunda fuerza llega a ser la primera en localidades como Meco o Daganzo donde gobierna con mayoría el PP o en Villalbilla donde por cierto Vox ha sido el segundo partido más vota

Voz 1179 27:49 no

Voz 1434 27:52 es sólo una cosa más antes de los deportes una cosa más que no tiene ya nada que ver con las selecciones los médicos de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid van a ir a la huelga después de varias reuniones con la Administración la plataforma APS mueve un movimiento espontáneo formado por más de mil cien médicos ha convocado un paro de veinticuatro horas para el próximo veintiuno de mayo Teresa Rubio quieren él

Voz 1933 28:13 veinticinco por ciento del presupuesto sanitario doce minutos para atender a cada paciente con una limitación de veintiocho diarios creen que son necesarios seiscientos nuevos médicos de primaria hay ciento cincuenta pediatras mar Noguerol es la portavoz de la plataforma APS muy creemos que

Voz 28 28:28 ha llegado el momento de decir pasta de que la población conozca en qué situaciones estamos prestando la asistencia sanitaria que comprendan que también es una situación de alto riesgo para su seguridad Iker

Voz 1933 28:43 oye la Comunidad de Madrid aseguran es la que menos invierte en Atención Primaria de todo el Estado y la que más pacientes tiene por médico

Voz 11 28:55 Amanda gala buenas tardes tal Cristina

Voz 0545 28:57 Nos con el Real Madrid porque cayó ayer en el derbi madrileño Rayo Vallecano uno Real Madrid cero tres puntos más que importantes para los de Paco Jémez en su lucha por la salvación jornada intensa la de ayer también podríamos decir que tenso en algunos casos bordadas estaba muy enfadado tras la actuación del árbitro Pi Eto'o Iglesias en Vitoria Getafe perdió ante la Real por dos a uno el técnico azulón fue muy claro tras el partido

Voz 29 29:21 hubo duro al que le han hecho Jaime Mata muy claras nosotros eh no se duda nunca cuando cometemos una mano o cuando hacemos un penalti bueno pues se dura muy poco y los señala que para eso está el bar no no queremos que sea unos de nada pero que que no se nos quiten

Voz 0244 29:38 así lo decía Bordalás además recordamos el Atlético

Voz 0545 29:40 Edano el sábado ante al Valladolid por uno cero el Leganés empataba en Butarque cero a cero ante el Celta de Vigo Nos van

Voz 1434 29:48 les esperamos esta tarde en La Ventana de Madrid a partir de las siete y veinte ya saben que hoy van a estar con nosotros Ángel Garrido e Ignacio hasta luego

Voz 2 30:03 dos y media de la tarde

Voz 1018 30:04 de una y media en Canarias

Voz 3 30:09 catorce José Antonio Marcos

Voz 1018 30:18 en plena resaca electoral tras las elecciones de ayer y a la espera de las autonómicas municipales y europeas de mayo vamos a empezar por ampliarles la noticia que les dejábamos apuntada a las dos la Junta Electoral Central excluya Carles de la lista para las europeas hace lo mismo con los exconsellers Toni Comín y clara Barcelona ídolo Alvarez

Voz 30 30:35 los tres han recibido ya la notificación de la Junta Electoral Central según ha informado la cadena ser uno de los abogados de Puig Ramón Gonzalo voy el documento en el que nos aparecen los argumentos atiende a un recurso del PP y de Ciudadanos contra su designación como candidatos en la reclamación consideraban los dos partidos de derechas que no están en uso de sus derechos políticos ni Puigdemont nipón Dati ni Puig porque no podrán ejercer el cargo para el que se presentan además alegan que los tres huidos no son ni electores y elegibles por no figurar en el Censo Electoral de Residentes Ausentes que es el que corresponde ahora por residir fuera de España el abogado de Puigdemont ha asegurado en un tuit a través de Twitter que con esta decisión se ponen en riesgo la viabilidad de las elecciones europeas a esta decisión de PP y Ciudadanos Jones Cataluña había impuesto una alegación en la que aseguraba que lo único a la motivación de PP Ciudadanos para pues denunciar este hecho era el odio hacia Puche

Voz 1018 31:34 gracias Aitor el último a la espera de conocer los movimientos de Pedro Sánchez para conseguir para seguir en Moncloa lo del gobierno de coalición con Podemos no parece entra en sus planes y así lo explicado aquí en la SER esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo claro que a la número dos de Ciudadanos a Inés Arrimadas le parece que ese acuerdo ya está hecho que además es extensible

Voz 4 31:52 lo vamos a intentar porque a nosotros pensamos que estamos muy agradecido por muchas razones pero sobre todo porque creemos como partido y como Gobierno qué muy corto plazo de tiempo la gente no se ha entendido muy bien siempre que aprender varía la autocrítica constante pero creemos que la fórmula

Voz 0793 32:12 no sé si es que quieren hacerse un poquito los remolones antes de la campaña de municipales autonómicas pero no creo que haya ningún español que tenga dudas de que Sánchez tiene el Gobierno montado con Iglesias y con el apoyo de los nacionalistas

Voz 1018 32:23 Arrimadas amén asegura que no habrá ningún tipo de negociación con Pedro Sánchez porque Albert Rivera quiere perfilarse como líder de la oposición su partido quedó solo unas décimas por debajo del PP en porcentaje de voto con Casado sumida en el hermetismo le ha tocado a su número dos Teodoro García Egea hablar de autocrítica de rigor de seriedad

Voz 5 32:40 nosotros no vamos a hacer llamadas al voto útil mil echamos la culpa a la fragmentación nosotros vamos a trabajar con autocrítica con rigor con seriedad para que todas esas personas que se han ido vuelvan a un proyecto ilusionados no queremos que nadie vote como mal menor queremos que la gente vuelva con ilusión a formar parte de un proyecto que va a conseguir e ilusionar a España Hora catorce

Voz 1981 33:04 lunes veintinueve de abril Antonio Martín Isabel Quintana las tardes esta tarde empezamos Antonio una sentencia muy esperada la del abusador confeso de los Maristas si la Audiencia de Barcelona condena Joaquín Benítez ex profesor de educación física de los Maristas en esa ciudad a veintiún años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos menores de edad cuando daba clase en esa escuela asunto político

Voz 1315 33:23 el presidente del tribunal del juicio del proceso independentista ha intervenido hoy durante la sesión para recordarle un testigo que el problema catalán no es lo que se juega en el Supremo Manuel Marchena

Voz 31 33:32 el testigo no ha sido llamado para ofrecer soluciones a un problema político que no están al alcance el Tribunal estamos con tu problema jurídico esta sala comienza

Voz 1981 33:41 declararlos siete encausados por la muerte a golpes de un menor de edad en San Sebastián declaran ante el juez así como dos testigos de los hechos y esta tarde se han convocado dos concentraciones de repulsa Eneko Goia alcalde de la ciudad donostiarra

Voz 32 33:52 para en primer lugar mostrar su más firme condena y por otra parte también mostrar nuestro cariño y solidaridad con toda la familia y el entorno de echar al que finalmente ha perdido la vida de esta manera tan tan absolutamente llena aceptó

Voz 1315 34:07 preparaban un atentado las Fuerzas de Seguridad francesas han detenido a cuatro personas que según el Gobierno galo estaban preparando un atentado de gran envergadura Christophe Castán ex ministro del Interior

Voz 1981 34:16 claro de cuatro personas han sido detenidas si están en manos de las fuerzas de seguridad acusadas de preparar un atentado terrorista extremadamente violento preparaban un atentado importante culpa el voto nuevos formatos la asamblea de la Federación Española de Fútbol ha aprobado el nuevo lo de la Copa del Rey con ciento dieciséis equipos que se enfrentarán a partido único hasta las semifinales también luz verde a la nueva Supercopa cuatro equipos que se van a enfrentar en enero fuera de España Luis Rubiales ha puesto cifras a lo que va a ganar con este torneo aquí

Voz 7 34:46 el club

Voz 0771 34:46 el que sea tiene asegurado entre un millón ochocientos mil euros tres millones de euros

Voz 1018 35:38 dos Miguel Ángel Aguilar que mañana volverá con nosotros Alicia Molina Hernández en la técnica Isabel Quintana da producción y desde Mozambique María Manjavacas nuestra enviada especial al viaje de cooperación de la Reina en plena visita a un centro de lucha contra la malaria

Voz 1444 35:50 buenas tardes a esta hora el presidente de Mozambique agradece a la Reina toda la ayuda que España está dando a este país tras el paso ya de dos ciclones y cuyos efectos continúan aquí sobre el terreno

Voz 7 36:00 hay una provincia entera que fue claramente

Voz 33 36:02 no afectada hay gente que Oviedo aunque aún podrán volver a sus hogares niño es que no puede volver a sus escuelas

Voz 1444 36:10 Eusebio Víctor maceta el director del Centro Internacional de Investigación de la malaria uno de los proyectos más emblemáticos más importantes de la cooperación española que esta mañana ha visitado la reina tras el paso del ciclón ha habido un rebrote con quince mil nuevos casos los niños como siempre están siendo los más damnificados más de dos millones en estos momentos se calcula con necesidades humanitarias

Voz 1018 36:31 gracias María completamos portada con el tiempo la previsión Jordi Carbó

Voz 0978 36:34 esta semana podremos disfrutar de muchas más horas de sol que la anterior y esto repercutirá en las temperaturas que serán más altas tanto las mínimas como las máximas sobre un poco de frío esta mañana en breve ambiente suave incluso cálido al sol en la mayor parte de la península y los archipiélagos máximas de veinte veinticinco grados cerca de los treinta en Extremadura Castilla La Mancha también en el Valle del Guadalquivir y con estas temperaturas durante la tarde nubes con algunos chubascos en puntos de montaña sólo significativos entre esta noche y la próxima madrugada entre Aragón y el interior de Qatar

Voz 1018 37:06 Doña

Voz 1018 38:35 vamos a esperar muchos días por delante probablemente semanas antes de saber cómo será el futuro Gobierno el veintiuno de mayo se constituirá nuevo Congreso del que saldrá la investidura del candidato que en principio parece que puede ser Pedro Sánchez aunque lógicamente necesitará pactar con otras fuerzas para seguir en Moncloa ya que los ciento veintitrés escaños logrados ayer son más de los que tenía pero siguen resultando insuficientes pero lo que empieza a estar claro es que los planes de Sánchez pasan no pasan precisamente por una coalición con Podemos tal y como ayer pidió públicamente Pablo Iglesias Inma Carretero buenas tardes

Voz 1434 39:03 hola buenas tardes uno muy temprano lo quién lo dice

Voz 1018 39:06 presenta Carmen Calvo muy explícita en Hoy por hoy van a intentar seguir gobernando en solitario

Voz 1933 39:11 así es ayer Pedro Sánchez ya decía que no iba a poner cordones sanitarios y en realidad lo que estaba trasladando es su intención de gobernar con geometría variable con Podemos como socio preferente sí pero sacando adelante iniciativas con distintas fuerzas políticas y eso es lo que ha defendido esta mañana en Hoy por hoy la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo

Voz 4 39:30 nosotros pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el el timón de este de este barco que tiene que seguir continuando su su rumbo no y a partir de ahí sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos han ayudado mucho en estos diez meses que que no refuerzan como como gobierno progresista pero nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado

Voz 1933 39:56 así que los socialistas creen que las urnas han legitimado su proyecto y apuestan por la fórmula actual pero con treinta y seis escaños más de todas formas para ser investido presidente Pedro Sánchez requiere acuerdos a muchas bandas los socialistas miran especialmente a Podemos PNV Compromís Coalición Canaria y los regionalistas cantamos

Voz 1018 40:14 bueno pues tenemos más pistas de la ejecutiva socialista al mundo de la empresa en principio no le parece mal ese posible gobierno en solitario del PSOE también sugerían en antena el presidente de la CEOE Antonio Gala Mendi para quien lo fundamental es un Gobierno que funcione desde la moderación y la estabilidad ha estado gobernando

Voz 6 40:30 durante el último año pero queda con ochenta y cinco por tanto con ciento veintiséis yo creo que va a estar más tranquilo a ver se puede dar la posibilidad Si un gobierno monocolor nosotros no lo veíamos no lo veríamos mal

Voz 1018 40:44 en todo caso la eventual suma de escaños de PSOE Podemos ciento sesenta y cinco no garantiza esa investidura sería necesario sumar apoyos con otras formaciones como sugería Inma el PNV Coalición Canaria el Partido Regionalista de Cantabria o garantizarse la abstención de los quince diputados de Esquerra Republicana no parece que el dirigente socialista tenga la mejor impresión de la solvencia política de los independentistas recuerden lo que dijo aquí en la SER el pasado viernes

Voz 7 41:08 los líderes independentistas no son de fiar pienso en privado saben reconocen que la independencia no es posible que el problema en Cataluña es la convivencia están metidos en su laberinto un laberinto que ellos mismos han creado con sus propias mentiras el miedo que ellos tienen es que les llamen traidores aquellos que creyeron en ellos yo lo digo claramente no quiero que descanse la estabilidad y la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas sanos

Voz 1018 41:32 tras conocer los resultados el ya presidente en funciones optó por no pillarse los dedos con nadie ni siquiera cuando en la calle Ferraz en los militantes gritaban aquello de con Rivera no

Voz 39 41:48 hacer como ellos condones

Voz 1 41:51 paritario

Voz 1018 41:53 la Iglesia se intentará hacer valer todo su peso político el de Podemos que se queda como cuarta fuerza en la Cámara con cuarenta y dos escaños pierde veintinueve lo de tener presencia en el Gobierno parece que lo va a intentar quizás hasta el último minuto Mariela Rubio

Voz 1434 42:05 así es porque Pablo Iglesias lo fía todo a compensar con

Voz 1450 42:08 sea en el Gobierno lo que sí ha dejado en escaños la formación morada se ha quedado en la horquilla más baja de las previsiones más recientes ha perdido la tercera posición que para ellos era algo totémico desaparecen de las dos Castillas pasan de ser primeros a terceros en País Vasco y Cataluña y además se quedan sin grupo parlamentario en el Senado sino entran en el Gobierno Iglesias va a tener que enfrentarse a un fracaso sin paliativos lo que supone una pérdida de casi una treintena de diputados que es entrar en el Gobierno para los morados pues esa va a ser a partir de ahora la clave en la campaña en privado Iglesias había mostrado dispuesto a aceptar ministerios mixtos

Voz 1922 42:39 pero con un PSOE que casi les triplican Scan

Voz 1450 42:42 años y una aritmética que le roba protagonismo al ser decisivos ya que se necesitaría la abstención de otros partidos las cartas de Iglesias no son las mejores Mientras tanto desde Podemos en Andalucía liderado por el sector anticapitalista siempre contrario a gobernar con el PSOE hablaba así el secretario político Pablo Pérez Nina

Voz 40 43:00 que pensamos que la experiencia que tuvimos en andaluz

Voz 1018 43:03 ya no habla pues a las clara de

Voz 40 43:05 que uno no puede gobernar con el PSOE hoy en la escuela

Voz 1450 43:08 de media podemos reúne a su ejecutiva para analizar lo resume

Voz 1018 43:11 no parece muy probable que el resultado de las urnas permita de Iglesias cumplir ese sueño de ser ministro del Interior como dijo públicamente el pasado día cuatro

Voz 41 43:17 esperamos formar parte de ese ministerio no solamente poner condiciones pondremos a trabajar para limpiar ese Ministerio de de cloaca y que pueda ser un ministerio que trabaje cumpliendo la ley y al servicio de la ciudadanía que es como tiene que ser igual

Voz 0799 43:32 buenas tardes hola qué tal es como saben ustedes antes

Voz 1018 43:36 pero además Madrid a la presidencia la Comunidad fue uno de los fundadores de Podemos el resultado de ayer en su antiguo partido esa pérdida de veintinueve escaños en el Congreso es un aviso para la formación morada

Voz 42 43:47 bueno no sé no es un buen resultado sí

Voz 0799 43:51 hay una reflexión que está pendiente de hacer y que le corresponde a la dirección de qué le corresponde a la dirección de Podemos que no me yo creo que en todo caso los análisis lo que le pasaba cada partido se tienen que hacer en el contexto de lo que ha pasado en España esta selección ignorando las normales en estas elecciones en realidad el bloque de la derecha muy agresivo nos convocaba a redefinir partiendo otra vez como hace muchos años carnés de quiénes buen español por eso Zidane pésimamente derrotado dieras una razón correage está contento cuál es la tarea ahora hay que formar gobierno progresista y luego hay que conseguir que las siguientes elecciones en las de la musical geotérmica de mayo hay una movilización igual del voto pero ya no tanto por miedo para que no salgan los que prefieren pistolas a pensiones porque España ha demostrado claramente que prefiere pensiones la pistola ahora hay que llamar a la movilización en positivo para construir mucha gente acudió a las urnas para frenar a la extrema derecha me parece bien bueno ahora tenemos que ir un paso más allá

Voz 1018 44:49 son extrapolables los datos de las generales con las autonómicas del veintiséis de mayo al menos en lo referente al Madrid en las que usted se juega prácticamente el todo por el todo